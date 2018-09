Història de la setmana: Xavier Carmaniu

Voz 1 00:00 Duran Moll Thiem haces broma al Bull tanta la relación que tengan Epi Blas ya que esta semana San Blas y un instada Barry Sam Marc Salman a explica acalorada escritura las historias de aquellos famosos persona hachas Nabás risa Essam sin inspiraba a la seva relación mal según van al cineasta Arnold Gassman Aldaba continúa porque al ser responsables de esa San fango a Tadic Epi Blas Nu maison Mons hola qué tal bon día vive cada semana diría de la actualidad en Astiz alfil par descubrí la historia que al de Herrera al que no sé es si Abuya a es la historia Barris es

Voz 2 00:46 no tenía ganas de explicarla porque forma parda el imaginario colectivo de Amós dos nostros huyen sí de misma test con con votantes mereció ir de Zetas podría hace un análisis d'Estudiants de estudiosos do audiovisual sobra con Santa temas of por su manchas y que me recuerdan que es una sería define educativas de firmas yo estoy en una empresa que no te final lucra Ica hasta pasada par Mainat creo que tenemos que es tremendo tabú persisten que ya han tratado homosexualidad femenina masculina Pardo a unos personajes de ficción porque hará Ravasi pro podrían probadas Tariq sube Aleix mes nada otra Tintín de tarantantán por aquí a Osborne que no me Rufete que hecho a todos son cosa de que vaya a voy fórmula otra cosa horas

Voz 3 01:37 no no no no no yo

Voz 4 01:48 no no no no no que se lo pasarán al día Catal viene avalada por cada

Voz 2 01:56 es que afecta a Ankara con los que se dedican a Bach a Don Ansón ahí eso prorrogó dolor por no votar respecta a nuestros oyentes pro hacho Nidal ecos porque en realidad mangueras desde en añicos queremos muñecos de una mica yo que más sí que es una cosa que siempre me vía inquieta bastante Upton ve con y preguntaba no seu creado Jim Henson siempre explicaba que era Richard os explicaré que Rick perdieron una suma nuevas pavos Mario Net Francesc papel Bangladesh ha final que le preguntes incluso mira o yo tenemos cuenta otros siete Mapei pum pro sí que es curioso Pixar se ha Markets Fields que cada Jean Waiting y una manera diferendo digo lo que es más curioso es que el moment desde haber llamaría cinco modernistas y unos cuantos cosas me asfixia Obus debe Koeman Française Mario marioneta donde desvela el diminutivo maricón que es ETA perdieron forrar fuera es a María Don surte Cabadellana aborda hace representación religiosos sobre por ejemplo la asunción de María que es un misterio la que da da vadear ya tándem Cos Coma Nani Mato te acaparado sigue sin donde yo soy en representación a Mons ninots llegar tan a ti te va a María patita María en Marinette ERE con con salida unos representaciones que para Seine votando seco a catorce y quince dice que Inglaterra concretó cuya está documentada una representación similar portan ya Bayeu K hay que esta idea no admite llana prueba de que este Mena de forma humana por los dos pactadas han con que tenemos fuera gracias a otro personaje histórico surten es votar porque a que ella no es Unitat donde votar por referirse a persona dan poca personalidad que va redundancia ya os diré ella Mario se marionetas dos mira hay que Agatha B de que iba a que bien

Voz 1 04:16 aquí crearse adaptó d'Història de idiomas han francés marioneta en cambian inglesas de Pape sí señora

Voz 2 04:24 el porque aupar tengo desviado Française sí que es un diminutivo papeleta una evolución de la OPEP que es más Nina han francés y que es una evolución OPE Cabedo Yeti pupa Iker ex pupilo Don Blues son canalla que Vecchio o papel a famosa francés Jean catalanes marioneta

Voz 1 04:56 cambias Curra etapas de ellas iraní Puccini

Voz 2 04:59 no si exacta a mira o por qué tan intensos porque Totti quedan llenará un refrito a un matiz recta no todos funcionando la materia manera la marionetas y buscaba el diccionario vaya en el Institut d'Estudis Catalans exclusivamente a la partan si no son uno ni pueden di Mary una de ellas han cambiado cite ya a ser lo que es divertir esquí unos batallas épicas entró sin que se ubica a la crisis Gálvez Sen Insúa tratan de ignorantes yen arduo explico por comensal Puccini al queda llamar a una persona echada la comedia de Barthe a través de sus personajes son aquello Puccini Caguán que no ibas Masca casos Mou gana ida FEHT han sí que hubo informes y otro broca o famosos Djokovic cuatro Gats aquella batería Restaurant que Mister Bean Cuina Catalana Francesc qué es lo o o no va más sigue siendo en la época aún no una de las estrellas más famosos Puccini dos Quatre Gats pertenecen Sendin Messina Picasso y compañías miran Puccini esos cuatro Gats en Romeo y de que haya Colla de allá Canvi Joan Coromines quedó señor SAP de diccionario aplazó diccionario etimológico de China Alice amor procuro es mo dios que portaba una pintura es no habla sí que ya se veía en que miren Mo partidario Titi ella que segó la idea era la evolución daba una cita ya aires cuán traía no capos ninot sonó teatral Titi Titi y que The Cure y surtir pro ya que ya alargar la Castaño definitiva a found in Touch un señor que es divo Teatro de Títeres de Cataluña explicar la historia a mí que es de Josep Martín está publicado publicaciones ha podido Montserrat aporto una a otra idea que resulta que Cup Petit han es diu te Esteva te escribe Estella partan Bailey se dedique mira u ni idea pro lo curioso es que así así como de oídos franceses y Botero fallan Servi aumentos en una revista anarquista feminista ya antitaurina Kers de ella ante ella ICA era una metáfora explica acaba clase obrera de lo creyendo va Mary una ETA ya actúa a mi independencia que ya es de Epi Blas en pasado Aguamarga Gemma acaba tornando anarquismo quedaba que va importar en queda llamara de menos esto