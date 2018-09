Vull tot això: Kirmen Uribe

yo no quiero que no me llamen Carmen en vez de Kirmen cuando me llaman de las compañías telefónicas quiero que todo el planeta sea una gran república federal quiero que las religiones no existan o que sean muy pequeñitas como para llevarlas en el bolsillo quiero que no me manden nunca Hinault mandar yo quiero que Euskadi sin que el nueva tanto quiero vivir muchas vidas para ser que hay hetero lesbiana trans bisexual incluir

Voz 1

01:00

en cada una de ellas o en todas quiera hablar todas las lenguas del planeta quiero no tener miedo a que se pierda la mina quiero que el hombre nunca le amarte si eso que lleguen la mujer quiero que no hay ejércitos ni hombres de pelo en pecho quiero que la gente lea libros en papel quiero viajar sin ser turista quiero no mayor de ir a nadie tan sólo a los poderosos quiero seguir elevando me bien con mis propios defectos quiero ser Nino siempre hay que me madre estés siempre hay quiero comer un bocadillo de filete de ancho ha hecho en casa quiero no olvidarme de las letras de las canciones cada vez que las canto Quiero ser libre heterodoxo e ir contra corriente toda mi viven quiero ser sólo poeta a parte de los sesenta y cinco ida recitales aquí y allá quiero cocinar quiero pasear Quirce rancia no quiero que mi mujer mis hijos me quieran siempre quiero abrazarlos quiero ser un buen hombre y que me recuerden así