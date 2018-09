Llucia Ramis

Voz 1 00:00 entre el cincuenta Barça lo un instituto Pétain Grupema la nostra con vida a la lista de la revista Time Out a en la que aparecen Bayona David Verdaguer Paula Bonet Rigola Rosalía Pol López Albert Adrià Eduardo Mendoza Silvia Pérez Cruz Oriol Pla o Messi ya también al no y usía Ramis autora del libro en la expulsión o la de la U PETA no sé si tú sabías profetas y no sé qué es ASEM con UPyD

Voz 2 00:29 es un honor Moll gran porque me SMS ese primer Eva se me da vida como consideran verse lo Nina Pham muerte que siempre es bares ambos los Lins poniendo fin a veintitrés que aquí y siempre tienen en cuenta y ahora ya son pues Nina

Voz 1 00:44 sí sí sí que hubo está patán parques Premio Anagrama da novela dos mil dibujito Malibrán las posesión es periodista uno periodista nada eh que va para que emplea a unas sin curan tapara Santa Simmons Lan ya a quince años ideas que no a dos días iguales bueno amparada kits días bulo empapelada que estas actividades de aquel día a día TEU au Samana Herrera Samara que es Juana Paradis la crónica a la vanguardia siempre trabas si Fano Panama Tessa yen si sí

Voz 3 01:15 es o no porque al final prole

Voz 2 01:17 más que hemos conexión Todd Haynes como él saben con fe que estas crónicas va están mes lenta no porque con con en ningún ningún con el sí a mí de ella realmente al que pensaba ya muy sutil que ya no pusieran gamberra como Avant ingresó de las cosas una mica bueno mismo agradaría dimes cosas pero también que con casi como a también masacre sabemos que el problema es que te mereces en torno a Samana partan

Voz 1 01:44 pero según que son unas crónicas muy interesante vuelven a escritas y divertidas James as Parla de literatura para hacerte la que estas presentaciones de libras

Voz 2 01:55 pero yo creo que sí que ganaría del votando del mundo la división esa di yo qué sé días hasta aquí será la nueva directora un tema dance o publicará que es porque que está o al que esto es nube pagadas quiso Nos personas ya está aquí para eso sí Caspar la literatura si es toda la literatura no es literatura propio igualmente literario que estas crónicas intenta traer a una mica a que estas perfecta no directa literario pero ves no

Voz 1 02:40 poco antes de algún libra

Voz 3 02:43 ETA guiado eso

Voz 1 02:46 en y si ya en Canvi convocatorias o pocas yen a Van

Voz 2 02:51 si las presentaciones porque al final Donavan manera Iberia gratis no llevarse al Triangle siempre y había un señor dormita dentro yo hubiera Tasio y que al final no Arellano domina Randa la crisis su bien sí que ya fiestas Moll con para que se vea ya ve ausencia para te la da la está Planeta premio encara mía o la o el Premio Herralde que continúan siendo un Classic pro la mayoría representación literaria la mayoría de presentación de Zebras ya no son como en aquella final aquella que ya ves daban algunas para la librería Caldes pero ya no ya que yo vida una mica

Voz 1 03:39 noctambula aquella te libera propiamente de la explosión pero para acabar que tema tú Cobas a tantas presentaciones de libras cuál es al teu que más demanda a la editorial Anagrama tu casa exaltado funciona que conexión al que agrada que par vende libra que va en la platea para esas Tasio

Voz 2 03:58 yo me llaman hacerla a la taifas como prioridad de eras la gracia yo en aquel prop pasó muchas horas allá ya que yo no era casa Isma y no sé dimos buen rollo va a echar mano hacerla ya lo hizo el día que fue un rapto percal arresto ahora Samat presentación para prepararme la ve bueno porque esta Parlamento atrás iba exceso un bar muy ni muchísima Liberty o que no llegues a hora da ahora final no se Mayorga Cate Samana sí sí sí

Voz 3 04:40 pero podía sí

Voz 1 04:42 a las pues sesión Ussía Ramis Parla ante a la familia a corrupción da mala el tías de periodismo la narradora es pregunta vaya estudió periodismo que es una carrera de Ahmed curtidas Parque de la Comunicació al auto anómala

Voz 2 04:58 Nos falla Mallorca

Voz 3 05:00 a ves gente si yo necesitaba sortijas mayor que la me oprime

Voz 2 05:05 si vas a periodismo la segunda basado Biblioteconomía y la tercera arqueología si Karamanlis podría ser arqueólogo biblioteca bibliotecaria pero no pero entra la Universitat Autònoma nocturno orar y bueno alta datadas a partir de las tres de la tarde ir volvía fui a Mallorca en Mallorca está mueve Mallorca siempre es como una mano no la mamá Papas y el tenis capaz y siempre la trabas pero si os pero no balls vibran bella pero en tan poco han pasado entre

Voz 4 05:34 sabías ya ya lo sé si

Voz 1 05:37 a que esta película Te alguna cosa bulé a escapar ta da Mallorca pro también aparece libra

Voz 5 05:45 el diseño decíamos que una periodista como tú no deja la profesión tan fácilmente sabrá esto no lo creo que pueda dejarnos ahí sin pensarlo siquiera voy a vivir como un ser humano no como vosotros

Voz 6 05:55 luna nueva hoy una nueva a que esta película acapara la del periodismo

Voz 1 05:59 dio un vibra como una persona no

Voz 3 06:01 alterarse el periodismo la libido

Voz 2 06:05 aquella aquello aquella frase de que es una manera repugnan no el periodismo es eso es Maria Bayos de una manera repugnante es yo creo que es la profesión la terrible aparca Nos interesa es periodista es que ésta se toma las cosas son verdad no se cansa son sea no yo creo que es tan insoportable que Nadal y bueno algún intentan disfrazar la entrada tras la lava esté echan intentan revestir la de alguna manera Promotur Alfonsa esquina es la variedad o bueno o intenta Sabero ir de una banda es como una droga no bolsa ve la verdad y sobre todo mostrar la parca yo creo que ninguno está

Voz 1 06:51 era un periodista pero acabas a Barcelona a estudiar Periodismo cuán descubre sagrada

Voz 2 06:58 yo es también combatió como ensayo al periódico para allá para baches cubría que ya Barça lona que no es la que yo me imaginaba nada mes posesión mes periférica ya baches crónicas ya que acababa de comenzar la carrera a la carrera ya estaba entraba Jean Yves acosada Bono descubrir una Barcelona que no sabía que existía ida leyenda en Nápoles Carreres a mí yo creo que el periodismo acarrea Illes Bardem no estén cosa física que está interactúan ambigua en las personas piensan ya da nuestro entorno hechos es lo que más fascinan las historias y de poderlas

Voz 1 07:45 explica la periodista ya dos periodistas a la a la Nouvelle a las posesiones la ha escrito tu patillas o Gaudí hechas a escribir escribe pasar tuve sí sí sí sí

Voz 2 08:00 Betis no feria a mí me habla de amor a las cosas por pasarme pero no Five uno me vendiendo guste yo no sabría hace una otra cosa también di yo desde Moll patitas Creek partan Premier una manera cómoda expresarme como él las cosas a cero pero me consta las cosas así como las Pedro así como las ciento y en cambio para escrito tenga que problema no es una manera tan veda da ya una manera catártica que es aquella Kfar Ernst personal pero de una la elaboración de un artefacto entonces teclas Opinió o o crónicas o novelas no yo aquí si casos otra cosa es una especial a la Passió da de aquel material escrita comprar un aspecto íntimo Lavoro a partida de material

Voz 1 08:51 para mí ha Anagrama ca va a Ramis va para Santa a im Products Sergi Pàmies que ser basta aquí a pocas semanas seu último libro te vea el Dow Jones a la tercera línea diu Sergi Pàmies ya se sabía que era ellos sea tenis Un Yale literaria continuaba en Pàmies que era aquel libre a las posesiones un gran da Ramis son Tots els seus registra es periodismo informativo columna d'Opinió lírica literaria humor que hizo Sergi Pàmies tenía ni un sea personal hasta ahora no

Voz 2 09:27 aún así que es yo creo que es lo que pasó mía no exacta llevar eso es es es ellos están vuelve vuelve pero yo no sabría otra manera no no es una cosas arcada el famoso es crítico escrito muchas cartas escritas Aris escrito sobre dote tu mundo tu correspondencia muchas personas llevamos es que esta es una manera adaptarla de las cosas a la distancia que no eso sí que no te estás viendo a tu mente si estás diente alguna otra en mente estén Sachs que bueno o en tu es es que por ti sobre tu mente es para explicarle una partida aquí un poco de una manera completamente completamente involuntaria Jens preparada no

Voz 1 10:08 y continúa escriben cartas

Voz 3 10:12 pues es un email

Voz 2 10:15 no pero en fin estamos al poco escribía yo tranquila escribía email Sergiy Sims pero creo marca el costumbre el Times no han para ir a que me lo que pasa es que yo pues eso con Super exigen no llevó repasaba que Ismael sí Naomi lo que no es final tan repasar los hiper la teme es verdad que no es final que te dedicas a tres cosas y masacre agradaba dábamos y ahora hecho poca cara de escribía historias da pérdidas Historia

Voz 1 10:51 has de aparece ella o dad para ellas historias de aparte

Voz 2 10:54 a Philips Avis o Dahl so si da la vida Benito

Voz 1 10:58 esto Vasconcelos una empresaria al cual Gredos problemas a Cuno Amics Albán Porta a matar a la Sagrada Familia iba a matar seis Mattei que hace una que esta historia que pasan es para escriturar la expulsión

Voz 2 11:12 yo creo que han había exhortó My de aquella historia es una cosa que va a pasar a casa ameba efectivamente mantenían indica siempre me voy que hasta ya parca perfectamente como estaba miran la televisión Omara Ica cuán al social había la señora Familia había suicidas Despres ambas quedamos parada tras no lleva como sortijas otro Millán Pepe Navarro y sortija otro terreno y en cambio lado pero Jensen Parla duramos había había ganado Madrid parece aclara Tetra llevó a Jerez de la misma familia compuesta ningún Parla tampoco no daba no pregunta porque ya hay prietas que toca llevarse uno José K K con creábamos lo ansioso con prótesis y en la propia familia la mantenía que echa creo que ves pasar son plasmó més Gros o no porque no sabías del en realidad no de Kina maneras de afectaba de una manera cataloga vi a la me va vial Amara como había Facultat no hay no se explica yo pero no sabía cuando podría explica es Baraka el avivan Amaury partan tenía como una mica Sevilla menos grave pero tampoco estaba tampoco estaba esperando con teme bastante Book vas a la del no para llevó un Sacra no era alguna cosa que no se había Parla My iba a expensas estos gastos de la familia ningún Parla publicar Nuño

Voz 3 12:45 un gran peso sobran segura y la familia o bien porque se suavizará eso ya al y no publica pero si es que no era no no me escribe escribe escribí piensa en algún momento sobre si bien este que es escribir aquí moment es final a Mallorca tres días Sevilla ellos

Voz 2 13:06 levantar para Barcelona mientras estábamos los paras al sirve a decir os de de no cosas que escribí vuelve mole de de fecha Alec Abat a volvemos vea esté muy contenta Parla sobre eso y eso a otra no sea el tema la Asamblea mal amén al tema del no para evadir y moment a mira yo no es que bueno voy mostraban irá u si vos corto no estado Cort llevaré las cosas que acaban pensando que de entrada dura y si uno publicar si yo no sé yo no de di yo no voy Barei un desvío de Familia que que que libra Melendi en un primer momento Real Betis revisen y no no volvía a redes de que esta historia pro explica miraba con un quiso del siglo XXI ya ves un salvado de la T rectal a un saludo de la traer bueno ya va a comenzar a Rafa interés Vitali total una novela es una ficción ya anual ya llevan tendrá un tema Castilla había Passat de una manera intento no Si Jens morbosa de Mille en no se de no no no no no pasan contra ningún simplemente que explican de una manera bueno intento no de una manera una mirada distanciada una mi Cánovas

Voz 1 14:30 al ALCA a la toma pasando acaba las acaba la conversa al esas las

Voz 3 14:37 anda libra a gafas la vio mirlo para un día que trunca prime aquí como suele decir

Voz 7 14:49 cómo es la persona mes crítica que yo tengo Alora darán Meca siempre es es polvo Ana las han sarta mueve a Samba ahí es curioso cerca ella va

Voz 2 15:00 no censura entre comentas no va su teórica llevas cosas que no tenían rodearon la nuestra familia estaba muy preocupada para que la familia de rival

Voz 4 15:10 el IVA de las parrillas a la nave

Voz 2 15:12 sí sí sí sí llegó lo estábamos preocupados

Voz 7 15:15 cómo afectaría eso a la familia de las para ellas que no

Voz 3 15:19 en un mes les hemos familias que mes yo Sticky crean

Voz 2 15:27 no son no son no son varietal Imad María pues que la Jenson la Jean tuya llegue yo les irá sigue o no los temas de alguien tan dime dime hangares nosotros Maté esos mostró Crime Scene para no no piensa aunque sí una una reconstrucción una labor ha sido toda una otra cosa

Voz 1 15:44 saca algún

Voz 2 15:47 se pregunta

Voz 1 15:50 hola qué

Voz 2 15:52 ya ya ya a personas que no le ha que iba a ningún pero sí me consta que haya una persona que haga no va a pasar

Voz 1 16:04 yo sí a Ramis Milito Vasconcelos suicida no Sapa enfrentarse

Voz 6 16:09 al problema que atea el problema

Voz 1 16:12 a que te hará dormir sensación eso pasaban durante tres casos corruptas ya sabes que ubicó a la misma naturalidad para escándalos de corrupción del PP han desea diferentes historias de suicidarse Moss para unas

Voz 3 16:28 sí es un allí es el mismo Gemma menos y si soy yo estoy no te digo no

Voz 2 16:36 es conspira no Haitar pero sí que es británicas promocionen si desea

Voz 1 16:40 sí sí sí sí pero no sé si si ahora queremos que sean relax al mes a los corruptas

Voz 2 16:45 ya sabes yo creo que la corrupción sistémica y ahora ya Woody un tema de alabar Begoña ya vidilla a ningún es no porque al final todas las personas ricas viandas igual una mica cómo conseguir tienes y Alfonso fría fría Fuentes ya están sistémica para la narradora acaban contra de que está corrupción al final la que habrán tratan como un antisistema no tratarlo como una persona que va en contra de la corrupción están esta Tanzi cada año en nuestro día a día que Kwan basado en contra te atracan como eso como un antisistema

Voz 1 17:21 al ya como el programa parranda serias audio hembras y Ussía Ramis

Voz 9 17:33 bueno es caminar aquella puso mi hermana lo viviré unas diez

Voz 1 17:44 Masaveu la inglés hubiese haré aquí pero tú escribiese que bulimia se británica barre para ve escrita que esta seria a que esta serie de Filmin

Voz 2 17:52 está en buen hay me han importado sí

Voz 1 17:55 tan buena que esta serie que decían

Voz 3 17:57 a mí me que debe de Sainz

Voz 2 18:00 no yo soy sobre todo es curioso cerca yo había visto Black Mirror que me hubiese preferido sacamos bueno no tengo unas nuevas series preferidas ya anunciaban vuelta Filmin Cala comprada compra llevamos once una mirada al IVA eche Capitol el maestro va horrible que alguien fan tanto promocionan sino sino sino funciona de manera ya había un Capitol a la temporada dos Guillem Morales Cara que estaba muy volver a posta irreal en Smallville continuadas del comando desde la primera temporada Capitol dos tres cuatro tienen él se sentía del humor británicas es insuperable realmente es Lidón la Volta a la moralidad de una manera muy irreal me me la San Glass al río dura ya más freidora es es es

Voz 1 18:57 brutal bueno lo que sí a Jartum para Ramis al día veintiséis a estrena la cuarta temporada

Voz 2 19:05 sí

Voz 1 19:05 seguimos a de Ramis ha publica tan la literatura como al periodismo pero también fins i tot al que escribe a Twitter al tuitera precisamente a que está fisios Eva que está sería June Phil K perfil Sara de Twitter a mes que están tan de moda que es gay debe una olla nada tumba sufrió un sobra las facturas que según que tengo una gran Ras posta per que equinos SAS identificada te marca llevaba yo sí a Ramis parqué hunde saben top da Tots el sistema da facture pude cubra para cobrar una miseria mes a mes montas pagada si parca

Voz 2 19:42 marca a las personas que paga no si da man en fase I la nuestra fe nuestros artículos de las nuestros con la erosión todo las nuestras un Tasio entró conferencias etcétera no pero nosotros nunca mística o de la factura ha me ese mes dos ayer Gat porque ya Lampard claro cuanto Dimon suponía no se dedica tengo un horario son IQS euros brutos que significa avanza la aplica al iba cada scooter en ese yo pero cómo es posible que ya allí tantas teorías da una cosa checa que no el pues anda Inés la esclavo está Yuste exprés autónomo pero no ya no había ningún y para no acaba

Voz 3 20:27 han para acabar rien mira eso

Voz 10 20:31 hola soy Arturo Pérez Reverte Reverte es masculino suena hasta mi país mina Kiril me pongo las gafas

Voz 11 20:42 tienen mi canción y mil yo es que es que llegó de mi mundo interior

Voz 10 20:46 por ahí no pasa nada no hay espadachines no hay muerte montones lo hay o no

Voz 1 20:53 van den Ussía Ramis participes en la librado Bultó tachó es comedia al la sea versionada al poema de Goytisolo ID ellas Kabul abulia escasa harta a Edward Norton a Ángel Martín o Joaquín Reyes que es aquí ya estaba escoltan a

Voz 3 21:10 a la celebrity cada ni gitana Arturo Pérez Reverte

Voz 1 21:15 manteles al que escribe una bolsa sarta estrés au abunda

Voz 3 21:21 no que sería My pero sí que hay dos tres sería Edward Norton ya que no sé no sé porque este quinto en tan recordado claro está escrita publicar sí sí

Voz 1 21:35 pero no es así

Voz 3 21:38 Baraka Lola

Voz 2 21:40 Senante y bueno Muchachada hábito te vas a una gran sorpresa con podía seca yo no contemplo un poco más minoritaria ir imposible claro las gradas ningún pues al final mainstream total no

Voz 1 21:53 yo Sierra misa está atún Pla ETA Nirta de aquí a Tote es comedia gracias por acompañarnos

Voz 2 21:59 hicimos gracias