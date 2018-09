The good doctor

Voz 1 00:00 Silvia Moreno Pablo Muñoz Pau rumbo hola qué tal van día de bingos hola Rosa tal día veinte día de M

Voz 2 00:22 o sea la tertulia da serias dato es comedia la música ens acaba de intuían las sería Koeman tarea Avui pueda van sí mutar Mateo de según timbre semi sobra Tot par le da verbales bicis más comedia hunde al Premis que asegura Ansa la Brad al Pablo y la Silvia par lo hará de Els Pau que ha que esta serie ya basta aquí a la Tertulia Amberes súper contenta porque es humana Moll

Voz 3 00:51 pues de nos recuerda examen de una serie que no Astrud caerá vox populi podrían di así como una mica ETA ha llegado al boca Eliane has visto que a esta serie K que estamos Beitar indica así que nosotros a la tertulia ahora vamos a Laval a no ser la novena exponencial a Don yo yo super contenta en Pablo

Voz 1 01:14 yo como una gala planada historia cambies no ha hecho veo anemia marca un cambio de paradigma al panorama industrial profesora Tote es una serie Rapids que recuperadas paridad escribo Comedy que ha reivindicado perdonas no es ni violenta ni siniestra acá la Mediapar Santa y amante del viene de Frank Capra donde sagrada es triunfar una serie de Vallvé de Al Aaiún sensata carné esa excusa cafés Rivera ya enamorarme una mirada a la vida

Voz 2 01:45 menos misses más el Tanit tertuliano sus Casón al Pablo Isla Silvia te anima al tertulia con Vidal que es al nuestra Serveis informativos Pau rumbo llamemosle aquesta si él se buscan expondrá diminutas con otras tres usa explico una mica par obra que ve un éxito audiencia una audiencia de doctor a Telecinco Samir al una catedral del mar Jacmel continental Parker grada tan aquel drama médico que acometer diferencial tela autismo patés al Yoda Cyrus

Voz 4 02:16 ya son más Pau rumbo claro adaptando que Cruise tu cara yo creo que la base plaga es que te identificas a personal del sol a Marte

Voz 5 02:28 que a todo aquel disco hasta comunicarse Itoiz Nouveau que es médico bien porque es un poco da da da tú a mí que me Smara dadas las series que crea que equipo te agrada a tutor de de aquello sin a mirar y que no la mira pensó Kelly agradaría también daría aparque partiría de tal harías con las cosas de hizo con las cosas que su Bin no Livan ve que vienen Complexo Bondi

Voz 2 02:55 que es una buena persona non June ya no es sí ni que intenta toda la yen bola a bola ayudar von ducto buena persona buena sería Pablo

Voz 1 03:08 trae Tate ningún molde pro vida señala una cosa abonada la serie B comienzas grandes te crees cada serie dan tan David Shore hasta bienes unas tela que consideró muy positiva que es Lada la Universitat inclusiva a las personas movilidad funcional Mobilitat funcional nas así tan activas en la ficción y crees que es una apostamos lenta mostrar una realidad tan ve a Cataluña a España y a la Unión Europea que a las personas autistas hasta en Instagram al mundo al trabajo Ipar yo Pucusana labrada ahora para fala series pro y constructivo

Voz 3 03:50 yo dedica a triunfar que al que Joan todas las series da mechas Qassam Put ve ahora diría a a cual Saúl cadena Joan amb la moción santiamén a Patti me ha porque al final con busca una serie de metas que han Nos allí FET cuántos aceptan Serla donde se que el diferencial del autismo dar protagonismo pro crezca es voy es duelen porque a mí para que en principio manga ancha mola par me sentimental mes de museo un al mes de apatía vida sentí empatía pero al final que ha fet cansado una mica capa a capa van sanos capítulos vasca Man Pablo eh pero sí cama McCann una mica que a cabo dedicada a la dinámica igual tapados y sus capítulos eso es Putxet en vez aparta a la par Bona también cómica la retracción de esta seria

Voz 2 04:42 qué tal nombre destacadísima hechas yo me apunté a tu unas cuantas desde a una Giuliana centro médico doctor canon que en un mes al mes Grimes recurre a Urgencias Anatomía de Grey House Médico de familia Mike Doctor en Alaska Acor Uber New Amsterdam casa estrena la semana que ve Dimon que es Moll Moll Bona debut doctor Pau pulió pregunta tú espacialmente y a Vance parque tú tensa hecha si no sé si es maqueta en torpe es aquí miras de doctores no sé qué han pensado

Voz 6 05:18 a Guns no mire una serie de cosas que este Ripley Tamargo gastó

Voz 5 05:25 que son unos unos cual uf a quién no y yo sí

Voz 2 05:32 lo operan debilita no

Voz 5 05:35 operan unas cosas más asesoradas han generado es evidente unidad de News Room the lo mismo divertida pero como periodista en beneficio y es una decisión multiplican para sin sens al al que en la vida real qué pasa pero que no es te cántabras no sin mirar a algunos en Vete de día que cuiden no es que aquí más a decir pero alguna sí que cuna es ir a Cuzco Dida eso a mí es verdad que es una serie que que según amén Elvis no recordemos que Antic que las series de buen día buenas las que están te engancha no son así seguramente Guillén no son tan no vías construidos personajes las tramas Madonna es una serie de ahora

Voz 4 06:31 pero lo lo transforma Confapa

Voz 5 06:34 la iba que ahora

Voz 1 06:36 los hechos descritos no yo tengo dos problemas oprime echan Freddy Javi Moreno avisó Varane Norman Bates padre culpable sopa paradas a Beit moteles Ganivet como pasiones no se basa ahí en la serie dius va el semáforo después la altura problemas Castilla farda una serie te Antillas fractal autismo a que te autista con Diana al mítica la película da pena Stiller Tropic Thunder el artista no es da sino me autistas no casi un autista extraordinaria virtuoso a humilló ducto no huy autistas esas Humanes ya Prou da mechas guapísimo David Shore ya Ballester Crime mala Olivia Wilde par movía él nunca House for un aduptor entraba no no Cameron temática

Voz 2 07:25 para el tema del autismo da la autismo sino Duncan con cree que es al da que me echa que salda a qué tan concreta ya que tacto que va Serra Fouché en principio perlas Sebas Joventut o pulsera también ha apuntado ahora Pablo porque algún Seals puedes en recordad papeles anteriores hundió Badal trabajada multa a España ahora ya Ara para la Universidad de Cambridge que Baby duró un año alcarreño Fuencarral de Madrid

Voz 6 07:55 tres cuál culta Tata médula tal Castella no es mala en no dabas Baskonia

Voz 5 08:01 las series la actúas yo no sé dijo Simon

Voz 3 08:03 era que sería una de las cosas hasta acá a espacial Mel no

Voz 5 08:06 infinito diría yo siempre romano de las series en versión original es una tarea personal dado hacha pro a la actriz para una contrapartida yo apostó por la versión original ICREA que ha sido persona es con palos para de una manera parte

Voz 1 08:23 yo soy idas vía la mirada was Ussía las pausas respiratorias esté completado en la calle

Voz 3 08:30 yo no lo es si cambiaba tan pronto y no al final cero aparque realmente ha tomado escapar la básica me quedé a la razón hoy bache entre una entrevista que de ella K series

Voz 2 08:44 el idiomas Ica había flipado

Voz 3 08:47 español porque tenía la sex symbol mes Don draga Nava de España Breda afecta esta cambia que todo porque no iba a que Texas sí sí principalmente que la ve agua espacial son més visual prolongado hasta dentro vallada Par Par fe creí Pla totalmente ya la interacción maltratos por su manera de obras es lo que realmente a mí me acaba enganchando que hasta sería castigada enganchada a ver qué pasaba pero sobre el tema rotaciones personal una mica més la trama no el tema médica de ellas tú vas a mí me Almo al tema visual convencional plural que ya ya duda parda o bien Sherlock Holmes sobre impresionante a la pantalla más grande que seguimos visual porque nunca callen McGrady casi por dos uno piensa aquí a la intravenosa se quedó no sé cuantos pero aquel toque visual a mitad de mi casa

Voz 1 09:46 yo estoy bien no me para ella que

Voz 5 09:48 Bin cuando una estupenda educación par no perder el parque esas para las que Il Divo que como técnicas de impresionan a enmarcan quién es cada

Voz 3 10:00 aquel Badía no si ven que es pan

Voz 1 10:02 el que habla es autistas acostumbradas boutade y a los autistas superdotados son personas que vamos ya que está afectada sobre hablamos lo original parque SICA funciona como una amenaza matar Fura darnos nuestras Arbeyal esa información a personas que han retazos Molin tales Jens la autismo retando es un trastorno la disminución de la capacidad sino que al contrario exacta

Voz 5 10:27 en el comunicado a la empatía y aquí una nota ni es que no lo tiene tiempo Ana explora la isla la la Namur amén de un autista

Voz 3 10:41 sí de Z a la agraciada que a esta ahora a común dos ámbulo personal show más me Met ya está al hospital Castán contra Castán a favor la ayudan a que pongan trabas ya que también Ana Moura menos amistad canta hasta bleus como unas comunica más datos no que expulse al principal hándicap prime capítulo has plantea ya aún autistas por comunicarse con tono donde se disputen la la máxima Gemma temo médica de ayer cuantas pagadas a Envisat lo o Anatomía de Grey urgencias cada Today desconectar la vena intravenosa ya hay otro tema que me interesaba porque por qué no mientras que no Navarrés llegue tema visual a parda da mostra da dar persona ya donde es muy interesante parece Barcelona me mixta de Comunicació diferente a las series capucha podría ser una serie normal dadas Ahmet ya que explica a Emilio no sé que y aquí entra una otra noche Molineta la

Voz 2 11:47 que está pactada a House que al creador de algún doctores el Mattei sino para una temporada ya Parés la doctora Cuddy

Voz 3 11:56 da da Hawks uno de la doctora quiero

Voz 1 11:59 oye hecho sustituciones si le echas polvo Ana es esa es una gran actriz si es un das grandes personajes

Voz 3 12:07 la caja os va a creados ve ahora da pasarlas con Pla a Van ve ahora potencial que ha tenido ahí pasarlo primer Pla yo que va a ser un dos daneses de la OTAN que aquella sería que ya desvarío

Voz 5 12:19 al final yo me han recorrido gran moto gracias a House que yo acorde con la serie que introducía al mundo las series de Brittany no sé yo urgencias yo simplemente después yo no uso y recordó piques House Cadí como una cosa divertida parque claro a la jefa de chabolas que hace las cosas de manera ir a era una sala

Voz 1 12:44 Sevilla Felt la formula es la Matesanz que quien le ha al protagonista es que en Freddie More leído nada que Tyra Anthony Perkins incluso Ankara de este actor un actor carisma prueba o cree calentara San Esca Tannhäuser como aquel Witt doctor nuevos Antxon son personas ama adicción dificultad Susana en casa Balmón la fórmula exacta la abadesa pro Unica diría a favor don David que está varían cada Aja os que en House un con descubra esas que Sherlock Holmes ya burritas muy comprensiva atadura eso es que lo puedes lupus es siempre siempre es Lucus Després de las opiniones da Silvia Moreno

Voz 2 13:28 Pablo Muñoz y de Pau rumbo moment de apurar Lina adicta de Cristina García

Voz 0011 13:34 hola tots bon día par comenzaba percata Grady de doctor tanda agradar las serias de Asia los personajes extravagantes da FEHT está asignada Pal creado de House David Shore Alsa Mans del mítico ducto están de enhorabuena

Voz 7 13:47 el doctor Meléndez dice que las personas atractivas tienen ventajas así que lo dicen eh porque te ríes no sí que algunos el raptar Meléndez es atractivo como vaya cosa con Liga no creo que les guste porque es lo digas me han dicho que soy tonto así que Kilian mientras te decía also me tocaba doctor no es Raising

Voz 0011 14:13 la DO Puche al millón de la seria es aseo protagonista Un Freddy High Moore que fue un papel de ducto autista que aún seguís desmitifica Ignacio Munilla Millo a que trastorno tipo oírte cuando hables estará

Voz 7 14:27 algo hay cuatro pasos desde la ambulancia está urgencias

Voz 8 14:35 por favor porque la luz ayuda acabarlo

Voz 7 14:40 hay veinticuatro pasos desde la fiesta urgencias veintidós pasos desde la ambulancia hasta Urgencias

Voz 0011 14:52 los da muy largos de doctores fresca entre Tin Good haya sido un éxito a Cataluña si es una seria Moll Nur maleta acotes comedia Lido INEM Un sis abuelo

Voz 2 15:04 the good doctor que en los próximos días Chris

Voz 0011 15:08 Don su esposo una de gángsters que sacaba da estrena al canal TNT es Duke de Lass Original Gangster tan B Balsa Mans The Big Bang Theory la segunda temporada del joven Sheldon arriba a que Dimas a Movi Star ya la veo a partido además es podrá a una nueva seria de ciencia ficción manifestó

Voz 9 15:26 gracias Cristina insiste hecho multas graves

Voz 2 15:28 sí a Silvia Pablo Pau Fisas afín al régimen ya usamos haber afectado

Voz 1 15:33 sí que afecta

Voz 10 15:36 no no y no y y y niño

Voz 11 16:27 hay

Voz 13 17:01 Sue

Voz 10 17:05 eh