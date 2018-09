Joan Pera amb Emilio Gutiérrez Caba

Voz 2 00:00 ah sí

Voz 3 00:09 al Sinn viven jazz serias prive Cinema da expresa me Emilio Gutiérrez Caba Emilio la qué tal día

Voz 4 00:15 hola Rosa bon día con Di humilla

Voz 3 00:18 la obra de la visita de un acto que ha protagoniza una de las películas españolas del momento Yucatán da Daniel Monzón reserven a interpretación a Corea del Sur a Pau Casals a la Tibi movie da Manuel Huerga Pau la farsa d'un silenci Ipar Moll veo esas culta a Woody Allen que desde mil Nou sens huy tanta now posa la veo a Woody Allen Joan Pera hola qué tal

Voz 5 00:43 hola hola hola Emilio

Voz 3 00:46 roto algún día John Emilió vaya jour esté aquí aunque vaya tu Emilio

Voz 4 00:51 hay vaya tocan divisan Teatre infames es un fenómeno teatral de Cataluña naturalmente barcelonés concretamente porque es un actor extraordinario sentirte toda España han veo porque el falta habla ya de de Woody Allen y dos naturalmente es una Veu humor con España

Voz 6 01:12 trabajaba contigo Emilio en algunos estudios unos de que de aquella época que está llena sean jugar leían novelas ella Travel ya era Emilio Gutiérrez

Voz 3 01:26 el Emilio veía vallada millón pera con quién la hace en septiembre mola mola espacial par Joan Pera expresa multas décadas de carrera porque entre las colas Astra tal su primer papel protagonista al Cinema come Rivas tú hay Yucatán a la película Yucatán a Luis Tosar disipar Daniel Monzón lo de la película Celda doscientos once

Voz 6 01:54 una extraña porque van directas a por mí no

Voz 7 01:59 hemos son casi no hijo finiquitó yo siempre dic EFE toxina para F quince películas pero las clases no Materazzi ir al Daniel oye ya sabes con quién te metes me habrás visto en alguna cosa para un papel tan importante yo digo es me da igual eres el personaje sabes que de intuición es si se quiere ser personaje defensa espero que no se equivoque y en Madrid en la aquí donde hay lo mete es que Pérez

Voz 8 02:34 son Age ese es el personaje

Voz 7 02:37 no sé si fuiste Si me metí en en una en una aventura de tres Si pico en un barco durante un mes dentro del barco y vivienda allí luego en México luego en Brasil yo que soy poco viajero pensaba Dios mío moriré a medio camino

Voz 3 02:59 a el echen no para de hecha para que esta película Jawai explican a la par un hacha a la película interpreta uno a Mata a una norma Premi de la lotería importa a la familia de aquel ue Sense sabe casará trazado

Voz 9 03:20 Museo Xuso visualicen nuestro barco alejándose del cuarto paradita se disfrutar tesis es útil

Voz 10 03:30 todo esto da así cuando regrese a casa

Voz 5 03:39 el reverendo hijo de su madre no tiene código tiene palabra lo tiene huellas

Voz 3 03:43 Yucatán sabes que la película mes funciona Moll ve a la taquilla

Voz 7 03:47 volvemos de esta igual content no

Voz 3 03:50 sí sí tres semanas Despres continúa entra en las sin películas primeras Tasio

Voz 7 03:56 perfectamente Britta que es una bonita es una película que es mala dura que ya adaptó ya una sorpresa Prainsa que Zarrías mostrados tras eso excavado el editor es que la pena no Iker queda ICO en cada mes

Voz 6 04:14 no es útil que muchas cosas de Televisió si te te dicen de una cámara lo su secreto tú no

Voz 7 04:23 no no no es verdad es verdad lo que pasa es que llevo veinticinco años de teatro casi de día primero en los escenarios a Barcelona después de gira ir teatro me ha marcado una dinámica que me es difícil entrar en la dinámica de cine no estoy dentro de de del mundo del cine ni grandes

Voz 6 04:45 en serio desde Veloso ni pensarlo no

Voz 7 04:48 pero en cuanto te dan una cosa de éstas que estás que puedes estar bien claro con una ilusión tremenda a mi edad más menos versión Emilio tu hijo no a mi edad que me caiga es un Bond es como no sé

Voz 3 05:05 para era poco vergüenza decirlo Amics y familiar de Joan Pera anegó preparan regalé a ex o Festa fins i tot parque di yo os vienen a Joan Pera para tanta por Dios bendito

Voz 6 05:18 yo cuando cuando donde los sea utilizado yo no sé si tú y yo veintiséis

Voz 7 05:28 tiene una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho y es una proximidad dan si actuó es una proximidad Facua mirad atengan P entonces a nuestras y mira que llevan un carrerón vaya por Dios

Voz 3 05:49 sí sí es da el Nostra esta me he aquí a ser Cataluña también aquí a todo te es comedia Don si al señor Joan Pera a cada turno das Seúl gracias a que esta Tibi movie Kosovo la artista

Voz 11 06:01 exprimiendo dos uno Criptanense

Voz 12 06:04 la responsabilidad personal con total

Voz 13 06:09 la única manera

Voz 12 06:17 nocturna le tocando aterra

Voz 13 06:20 piensan Inglaterra de miel Rising de Franco

Voz 11 06:26 noto en una época en la que gracias al dictador ocupará la cuarta

Voz 15 06:41 ser significo un gran secretismo con un gran darse crisis

Voz 11 06:48 propio es la única

Voz 3 06:55 este museo aquí a la Estudi a Pau Casals te afecta estemos coltán a pocas al día sí que era Joan Pera a la Força d'un silenci pero era con sentían extra

Voz 7 07:07 la gran la gran gran Mary de Pau al o sea a mí yo virus en esa lista de salmón bueno es que es extraordinario es una persecución estudian moda estudian ansiada grande y es aquesta Britta que nada a las Sebas parábolas de manera darse lo miró que tenía al PAU es quiere debilitar es la duna que esto Mika es un cómic divertida simpática de una que está o no me lo difícil que el personaje muy aislada era tan de quedó gritan la que y yo con la primera velada dacha Ansa

Voz 8 07:57 estás vea está de lleno

Voz 7 07:59 porque no era Vera que hace una interpretación era al paddock esas que expulsada una una manera de darse una habilitan estas ve no

Voz 3 08:12 su Day así Maté es que ya es Small con un acto Houdini ya ves pública de dinero

Voz 7 08:18 lo primero que pensé estás vea los Second

Voz 3 08:20 notando pero miel a Seúl a Seúl se sabe es igual al Premi idas fila para la Katif a que no sé si era lo Verda

Voz 7 08:34 yo era ya aparte sin ningún ya había Vietto otros nominados eran europeos no Australia que no os ya se veía la filial al Renoir ya americanismo los americanos no engañamos Premis pues claro no dos Mataró Seúl pero de donde yo no dio el Ibex Dylan metadona eso es la de un test ella

Voz 6 09:14 en esa mesa dirigida por una persona si Moll Molin que es muy serio sea el seu traballo Manuel Huerga

Voz 7 09:22 a lo dejaba me lo dejaba eh yo no estaría aquí voy sin haber sido él al Huerga que yo prácticamente en mayo y que siempre temblaba como una persona mola alta en su mundo y Moon seria iba a expensas que enseño hay conflicto tras hecho Riquer en esa enganchada a la isla de una manera a dirigir la peli tan grande tan Yusta tan pum que es damos son brazo

Voz 3 09:54 es es morbo en Mira Pep Guardiola y tu último Amena está tan Pep Guardiola Joan Pera Manuel Huerga ir yo no sé si Joan Pera en para que el premio que acaba de aguanieve a Seúl o parné que sí que aquesta Samana a Tinduf al versus glorias al que no falle nada no nos ve al Ruiz de pera es que lo obras titula she does it all Ventura Pons ayuda de Mingo Ràfols el Rush hasta espléndido Hanún un papel que Son Moll papel complicadísimo meses una obra teatro es

Voz 7 10:29 en ya lo conoces Emilio tuvo al revés ya no sé si para entonces pero es un tal en importante pero está extraordinaria yo que lo conozco desde que era muy pequeñito le sorprendió la madurez que ha llegado a tener como enlaza los personajes con unas voces con un juego con un juego teatral que me dejó sorprendido pero eso prendido no quise verlo hasta el día de las estrenan no pero creo que no hay igual lo hace mejor que tú

Voz 3 11:06 pues ya ves es una beca difíciles ICO o va superar o o hasta su para usted operandi supera en la familia es deseaban hoy sobre

Voz 7 11:17 no es una cuestión de voluntad personal que no tenemos recursos unos a otros Caltech

Voz 6 11:22 para eso es su decisión

Voz 7 11:26 es tremendamente dura día a día ahora está superando de manera que también a él apunta no porque en Passat de todo de la eh

Voz 3 11:40 Coma total las familias parlante familias Vilafranca

Voz 16 11:44 os podrían duraba Cars dos Vilafranca la caso de Vilafranca es única en bandos opuestos Botella y nosotros no lo recuerdan Mike mira os para el virus de la canción Sense pues la tienes

Voz 7 11:59 qué va me abrazo a pocos días aquesta asfixió a Jordi Casanovas On hasta es también otros bombón porque realmente tenía una sustitución que tantea extra nada todo el Barça

Voz 17 12:15 sólo un gran acto de que ya estaba

Voz 7 12:20 al capaces que es cansina tu dimensión tenía un amigo común Emilio con el cual hemos trabajado mucho y estoy Lluís Maria Güell

Voz 6 12:30 ahí sí que se ha hecho

Voz 3 12:33 es una persona extraordinaria

Voz 6 12:35 extraordinaria hecha ha hecho Ana Delia extraordinaria yo ya han Ron Paul

Voz 7 12:41 sí pero eso mal al da hay menos entidades con Ankara no estaba mal al mediodía erróneo porque porque como se vio veis no digo nada que si el papel está ya estamos bien interpretados

Voz 3 12:57 iba a ser una audiencia también da la película de Yucatán donde Vilafranca también va a Afonso

Voz 6 13:04 es una gran en comedia es un gran un gran Túnez no es bien pero que

Voz 16 13:10 a Marx

Voz 6 13:12 médica del sus a Corea que ya sabes ya sea cumplir se cupo debía en lo más lejos que he ido en mi vida

Voz 7 13:20 ese Nuria

Voz 16 13:25 ha habido tenso

Voz 7 13:29 a la familia y tal pero es que yo yo bailo al teatro a un estudio doblaje en el doblaje el teatro duramos a entrar en la vida es decir en una película cuando cuando Focus hago esto no Kemal porque claro al teatro diques que después tengo otra que diga hombre pues qué otra Express tengo otra pues Gaggan vienés

Voz 3 13:54 vaya que si ya estás de Yerma el fantasma de Erbil que lleva prorrogada al Condal hasta Cataluña

Voz 7 14:02 que es yo de es donde que yo estoy mejor

Voz 3 14:09 ya dúos noticias también le importa importantes Bédoin Pulmonía multas mes Karajan esa está explicando proyecta es que naturalmente una él portará al Palau de la Música si esperas ama alfil de Joan Pera trabajaré plaga teatro a Fecsa Endesa una exacta como las paseaban las continuas habla música de Pau Casals a Moss

Voz 7 14:31 yo no he visto ya van a música esto estudiado Pau Casals porque a lo que hacen son las cartas de Almodóvar al su para ser baraja ya no van a dudes me interesa mientras cada época Orchestra Dance interpreta a ser no es no es es una idea Maca cada está acaban Puche será que esta semana de cara al Belbel Sergi Belbel

Voz 6 15:04 es una garantía Idrissi era Mickeal lo dos Ritz

Voz 3 15:08 una garantía mira Miquel Górriz karate para que se plan carteles y valentía encantado con bata en mi vida tú desvelado el sí siempre volvió a iban tenía amarse Arana

Voz 7 15:19 es una gran amiga indica yo lo dedican al ruiseñor en el Quicken de digas cartas y la música sí tocan para el Papa una frase que de llegar a las nuevas cartas después de Dios enseguida mi padre era ahorita

Voz 16 15:40 igual hubo veremos al Palau de la Música aún más al mar al mar

Voz 6 15:44 sí que es una obró seguida

Voz 3 15:51 para que el país no sé cuan pero también algún día al Tour

Voz 16 15:58 ahí es Santa Tom Cape un gran L'Espresso tirando una larga estola tóxicos

Voz 3 16:11 la que estas multas muchísimas cosas cazaba Joan Pera Passat are había faraona en base al octubre al Romea retrasó un un hacha a Joan de ir participaba a mí la sala Lloll Bertran al Cepsa es la de Josep fino la Carmen Molina el Joan Borràs base tan bonita que Truman Nacha a Capri Ipar el ducto Caparrós iba Ampera

Voz 18 16:36 parece que ya se proyecta

Voz 7 16:39 de hace un a al Doctor Caparrós porque al a una boda el ducto que perros encare desvío a coser Sing the main ya ahora está retiraban practica la clínica al doctor que perros IT uno Bot que no autor no pertenece que es directo da la clínica se dan fe un remedio ya que el Doctor Caparrós ha tenido a mí que a la nota irás a modo

Voz 6 17:15 pero era me Maestre y IVA

Voz 7 17:19 me importan aquí Cataluña un comité extraordinario una personalidad muy espacial

Voz 6 17:25 sí pero es lo que también es esta mole una una frunció

Voz 16 17:31 a una persona admirable que la Paco Morán Paco Paco versión época realmente extraordinario

Voz 7 17:39 Zidane tan mí me enseña una querella que va Van Damme sobrepasa los límites al teatro lleva ya base un un un aspecto su sí al alcance de nieve Evra iba English el el que me viene Mai Van Van Van moviliza más entonces prototipos no sea una cosa

Voz 19 18:02 miran con Valls era igual que el Barça eran

Voz 7 18:05 no no pasaban Move a Senna era Moll Feli sustanciosos Senna es absolutamente diferente pero va a ser una época Moll Maca y publique tenían tan a favor K es irrepetible no no no son aquel lloc teatral Gràcia Paco y no me da la risa

Voz 3 18:32 y ahora que tenemos aquí a la jaula de las locas no sé si las vista que tú la ponencia es movimiento también pero sí

Voz 7 18:40 en la jaula de las locas que avance la escena

Voz 3 18:42 eh

Voz 7 18:43 ese era mi yo de todo y de todos los avances Paco ya había unas sean de la de la tostada Eli yo yo cree que es la que avance siempre entonces dos iré realmente extraordinario recorte una altísima Paco y siempre el invierno ojalá que es idéntico en mes Pacos no de qué tipo de Capri al Paco Sony repetí planas una frunció el Emilio había

Voz 6 19:11 Emilio Gutiérrez los queda nos queda un esto neta Emilio hemos andado

Voz 7 19:17 Joan Pera en

Voz 6 19:20 bueno bueno de Acor

Voz 3 19:22 claro es que el Emilio tocando todas las teclas Sara también bueno

Voz 7 19:27 que es que más que se ha hecho sabio la enseguida se iban a que hace ahí ya van

Voz 19 19:36 a Downs Advance de de Woody Allen vamos a comenzar la historia de amor Amadeu de Woody Allen

Voz 7 19:44 murió Miguel Ángel Valdivieso un gran hombre de radio de Radio Nacional una gran persona y un gran doblador hizo lo hacían maravillosamente bien porque Woody Allen Woody Allen no quiere que le doble nadie sino lo ha escogido el Icon es con Miguel Ángel se muy bien ya está cogió un cáncer murió bastante joven entonces tuviera que buscar a alguien se buscó se hicieron pruebas y pruebas y pruebas hasta que dieron conmigo

Voz 17 20:14 que yo cuando lo hice intenté no no copiar nada Miguel Ángel irá darle un poco mi manera de la fe no le gustó le gustó a Woody tan

Voz 6 20:27 a día Thalia quiere que que le doblegó

Voz 7 20:31 estoy espiritualmente ring

Voz 20 20:33 qué quieres decir tengo miedo no tengo alma me comprendes te lo explicaré cuando era más joven pasaba menos miedo esperando la revolución que Esperando a Godot me perdida sabes que que el universo se desintegra sabes lo que es un agujero negro

Voz 3 20:54 con lo que me gano la vida habla que vea Barça Lola se habla que Farhana o película

Voz 18 21:02 no intentaremos yo iré

Voz 7 21:04 yo soy el que te dobló me no no puede salir porque entonces quién me va a doblar Twitter sabes dónde casi Good

Voz 3 21:13 Pau Casals de mal Joan Pera para

Voz 7 21:15 Goode Carrillo también es por esto oye esto sí que fue eso

Voz 6 21:23 pues esto

Voz 7 21:24 esto fue gracioso me daban hacer un casting no me dijo el representante hay unos señores de tiene que quieren verte fui a verlos y me encontré cuando chicas dice mire esto es para hacer un cásting tiene que hace de Guardia Civil de Skype madre de Guardia Civil piensa una cosa que yo en Cataluña salga de Guardia Civil la gente empezará a reír la peligrosa ir al cuerno pues ha de ser o de guardia civil y sólo nos queda Gutiérrez Mellado o Carrillo dinero mediador no no me parezco a Carrillo quizá pueda ser de bueno ya se lo diremos al cabo de nada de dos me llama tiene que hacer de Carrillo me operaron la cabeza en la boca esta manera que tenía de hablar era ella

Voz 3 22:12 Moll Vell porque esa preparan toda la sea vida de Joan Pera base del exprime ex alumnas del Institut del Teatre un Institute del teatro que Quantum mientras Hero cuál es cuál sea el All that tu carrera Tots el sol esa tremendo Camilo García

Voz 7 22:30 eh

Voz 3 22:31 quizás a la vez que murió pobrecita

Voz 7 22:34 otra la hermana de Salisachs de de viví Salisachs Isaacs Ángela Rosal también de mi equipo de hoy dos once porque ahora hay cuatro mil cada año no sé pero claro entonces era una cosa de los los once más perdidos de Cataluña metidos en distrito entonces sabía ni televisión osea o ibas al Romea hacer algo de teatro había más nadie además venía a las compañías de Madrid yo yo debuté en el Calderón viejo Calderón que había sí sí por una compañía de Madrid que les estalló un un actor el actor que les falló y lo que una serás tú era Vicente Haro había sido el marido de la de

Voz 6 23:14 que San Francisco el padre Quique San Francisco

Voz 7 23:17 te porque él no pudo venir lo hice yo hice la primera noche del estreno me aplaudieron mutis yo pensé esto simple te aplauden aquí un motivo seguro que en sepultaron

Voz 3 23:30 de muchos años inusual tras es que una alegre multitud que estime moda Joan Pera hasta tú un Play tenerte aquí Emilio Gutiérrez Caba sí

Voz 7 23:40 eso sí que me ha gustado