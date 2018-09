Gastronomia: Mugaritz

Voz 1 00:00 pues aquí son mucho veo Chin Pollini

Voz 1446 00:16 la semana pasada en ese acompañaba al millón Almond salvo en Smolensk Saigón ve al Nostra convivirán da voy lanza Fini coma visionario y obsesivo investigado ilusionar Andoni Luis Aduriz hola qué tal muy buenos días hola muy buenos días buenas tardes ya no ya casi cárceles y si ya estaba a punto de Cover bueno el invitado de la semana pasada fue por cierto Ferran Adrià tú amigo Ferran Adrià pero nuestro maestro maestro bueno trabajaba esté con él sí sí pero él no era el protagonista de la semana pasada Él en realidad acompañaba a Salah Jamal que presentaba el libro aroma árabe hoy en cambio contigo hoy aquí en Cataluña con Andoni Luis Aduriz inauguramos unos encuentros mensuales que mantendremos esta temporada entonces comedia con los mejores cocineros y cocineras debutamos contigo tú recuerdas con qué plato o porque un comensal lloró lloró de placer lloro de alegría en Mugaritz en tu restaurante ubicado en Rentería en Guipúzcoa

Voz 0155 01:18 dado que pregunta más buena y qué difícil mira sabes qué ocurre que no el ejercicio llorar no deja de ser más que simplemente la expresión de dialogo que tú sientes no hay diferentes personas lo expresan de diferente manera alguien puede tener la lágrima muy fácil haya alguien que se puede emocionar mucho nunca lloras no oí yo sí recuerdo momentos donde la la energía Vera casi a los inicios y sobre todo mira una cosa que te voy a sincera contigo que me paso es que en no solamente el hecho de que alguien le guste lo que tú haces porque en inicio no era todo tan sofisticado como hemos podido llegar a poder hacerlo ahora no pero sí recuerdo gente que estaba realmente impresionada esa impresión venía acompañada de un deseo de más en un momento donde nosotros el poder hacer más era como casi un imposible no tengo ese recuerdo de exigencia extrema de alguien que él había gustado o algo mucho pero que quería o intuía que las las la realmente las las fronteras se podían mover muchos metros cuando yo era incapaz de pensar si aquello lo podía yo siquiera superar un milímetro no tengo esa sensación fíjate

Voz 1446 02:28 este gran cocinero Andoni Luis Aduriz nos consuela mucho saber que como a la mayoría de los mortales tocó muchos y viviera solo pues a veces te comería una pera porque en casa a veces te da pereza cocinar en casa que supongo que en el restaurante jamás te da pereza no sabes qué pasa que que yo siempre digo que soy un equilibrista con rezos sea yo yo no tiene mérito

Voz 0155 02:51 nuestras nuestras a muchas de nuestras conquistas tienen mucho menos mérito de lo que podían ser en otros años un otras épocas pero tienes razón yo muchas veces he dicho por ser en una ejerció sinceridad no yo a veces estoy tan cansado que llegaría mi casa hay por no por no ponerme a trabajar me como lo que hay pues mira una manzana hay un plátano lo que pasa es que al final tienes la responsabilidad lógicamente de tener a tu cargo en ese área no el el el tener que preparar la cena yo me quito la pereza de hecho la lo obvio yo el ejerció de tengo cuando cuando algo no me gusta lógicamente mi profesión en mil millones de yo creo que todo el mundo hace cosas que no le gusta no pero la mejor manera es obviar lo porque si te recrea mucho en lo que no te gusta va a pesar el doble ahí tengo todas las Perezagua y todas las miserias que el resto los humano y lógicamente te digo si yo viviera solo abrir una lata de mejillones de más feliz una codorniz divida

Voz 1446 03:47 sólo ni está sólo en Mugaritz en Mugaritz además está muy bien acompañado tanto por clientes como por trabajadores porque por el comedor de Mugaritz pasan personas de hasta cincuenta nacionalidades y ahora la cocina en tu cocina cuántas lenguas se hablan

Voz 0155 04:02 o que buena pregunta mira yo creo que en la lengua un poco transversal se anda fluctúan entre el inglés y el castellano y luego pues lógicamente los dos tres personas que son de Cataluña hablen en catalán tenemos gente está hablando no en vano se en todas las lenguas que te puedas imaginar en euskera lógicamente es que nosotros más o menos compartimos proyecto cerca de veinte personas de veinte nacionalidades diferentes no hay es muy curioso porque hay una cosa por encima de todas las culturas y por encima de todas las lenguas Portugal las por encima todas las formas de ver el mundo que cada hay como una cosmología no asociada a cada cultura no hay comunidad es que es muy curioso ver cómo todas esas personas más allá de de de donde son no o cómo piensan han decidido que un tiempo en su vida van a empujar un proyecto en el que se sienten cómodos desde luego en el que confiaron en que creen digamos que en el que creen y esto es muy curioso a mí me deja fascinado es de esas cosas que me quedo mirando yo con mucho eso estaremos en el País Vasco con unas raíces muy profundamente arraigadas en un territorio con con ese metáfora del roble no con las ramas a hacia el universo pero es verdad que lo están habitando clientes que vienen de todo el mundo hay personas que defiende el proyecto de todo el mundo no nadie niega que es un restaurante de alguna forma que tiene mucha vinculación con el País Vasco no yo pero es curioso no

Voz 1446 05:27 recuerdo que en la SER hablaste hundía de no sé si bien el nombre de un joven marroquí seis

Voz 0155 05:32 el uso incorrecto que había llegado a España

Voz 1446 05:35 patera que después de dar muchas vueltas acabó formándose en Mugaritz cómo consiguió entrar

Voz 2 05:41 pues mira básicamente gracias a nada

Voz 0155 05:43 compañera Huesta pero está ahí de Cataluña que se llama Cristina

Voz 2 05:46 no yo lo que seguramente le conoceréis claro estoy La Vanguardia escribe sanitario muy bien

Voz 0155 05:50 eh muy bien y Cristina me llamó mi hijo oye mira vengo haciendo un reportaje sobre chicos que están en están en centros de acogida porque son menores que cumplen los dieciocho años y acaban en la calle y en este en este trayecto buscando estas historias encontrar un chico que están San Sebastián que realmente tiene algo hay a mí me ha tocado y creo que este chico no puede estar en la calle entonces nos entendamos en un en un ejercicio que trataba de integrar Al Hussein en nuestro equipo buscar la forma de que él pudiera formar parte de ese equipo a través de un contrato pues en prácticas que nosotros pudiéramos dar acogida alojamiento sacarlo de la calle la sorpresa fue que el chico no solamente no es que no no es que aprendió es que no os enseño nos dio una lección extraordinaria porque tuvo una capacidad una porosidad para integrase en algo muy complicado fíjate que yo pensaba que era imposible no porque pensaba mira si este es un restaurante que a la gente de mi entorno Le cuesta entenderlo alguien que está en otra cultura ahí tan alejado de lo que nosotros hacemos esto no va a funcionar pero bueno nosotros le enseña haremos lo que podamos funcionó fue una lección para nosotros no sé si Husein pero para nosotros fue una gran lección

Voz 1446 07:07 sí sí Mugaritz no es un restaurante cualquiera es uno de los mejores del mundo como decíamos antes con dos estrellas Michelin y al frente está Andoni Luis Aduriz como utilizáis los platos guiso tostado de lágrimas de primavera goza de lácteos pan y vino vino

Voz 2 07:24 pues mira te voy a contar un secreto en el otro más nosotros

Voz 0155 07:29 el car mueren desde el dos mil diez hace un cierre de al rededor de cuatro meses no meses de vacaciones caro con gente de tantos lugares intentamos de alguna forma aglutinar los y las vacaciones para que la gente le compense volver a sus lugares de origen pero el resto del tiempo otros tres meses nos dedicamos a creatividad y en ese ejercicio de de desarrollo creatividad también hacemos una suerte de prueba o repaso de eso que llamamos bocetos quiénes son platos que pueden estar más o menos terminamos invitamos bueno visibilizar los en en una mesa no de una forma mucho más formal a lo que iban a Bono que se parezca un poco a lo que pueden llegar a ser en última instancia no a lo que es sí esperemos que terminen siendo y entonces en esas mesas siempre representamos a veces a un sociólogo a veces a a publicistas otra vez en una ocasión vino Ferran bueno vamos juntando gente diferentes ámbitos muy diversos muy diversos el año pasa unos dio por gente del mundo de las letras escritores periodistas hizo un curioso porque no te puedes imaginar cómo al final la materia materia pero como lo describe o lo vive una persona como lo cuenta cambia absolutamente Salera relato o le da sentido email Nos dimos cuenta de que que en ese ejercicio de imprevisibilidad que es uno de los ingredientes que siempre manejamos pero sobre todo intencionalidad el lenguaje era realmente muy importante y ahora voy a desvelar otra cosa más cuando la gente llega a Mubarak este año cómo estamos bueno no terminando el año pero bueno estamos ya bastante avanzados te voy a contar el tercer secreto a la gente le proponemos un juego en el que les damos un pescado que vuela y un pescado que está en el mar hicimos tienes que elegir uno de los dos antes de empezar el menú básicamente el menú ya está hecho va a ser el mismo elijan el pescado que elijan pero lo que va a cambiar es el enunciado de ese de esos platos no te puedes llegar a imaginar la absolutamente absoluta contundencia que tiene el hecho de elegir la forma de contar un plato en una dirección u otra en poética o en discreto diva es que la manera de contar arrolla

Voz 1446 09:40 lo que lloran y claro que se emocionan y claro que lo pasan bien y claro que vuelven los que visitan Mugaritz bueno tú entre escritores te debe sentir muy a gusto Andoni no sólo porque había escrito de diferentes libros de cocina sino porque bueno yo no sé si colecciones pero compras muchos libros antiguos Si me gusta me gusta mucho sabes lo que me está pasando con los libros antiguos

Voz 0155 10:01 en el fondo no dejan de ser una una suerte de fotografiado un momento de esas fotografías que vemos en blanco y negro que reflejan un momento un espacio una forma de estar los libros tienen muchos mensajes muchos mensajes ir a veces con aspiraciones tan creativas como las que como las que podemos tener ahora aunque haya pasado muchos años muchas décadas muchos cientos de años es sorprendente lo poco que valoramos no sé el pasado el pasado también estaba lleno de matices de Derrick de riqueza de aspiraciones y a mí me gusta mucho porque realmente para mí no se me ejercita la creatividad también no intentar vivir la vida de otros yo mi vida va a ser muy limitado yo aprendido que la sobremesa son una de las cosas que más nutren en esta vida no porque puedes puedes llegar a apropiar de cosas que no son tuyas pero que enriquece no te dan mucha te dan no sé mucho relleno a tu propia forma de vivir no lo que te toca noi y lógicamente los libros también

Voz 1446 11:02 dos de esos tres meses de proceso creativo yo no sé qué es más estresantes y el día a día en el restaurante o esos

Voz 0155 11:09 tres meses en los que os tenéis que poner

Voz 1446 11:12 a crear y crear porque cuantos platos nuevos creáis cada temporada cuantas propuestas nuevas presenta es cada temporada

Voz 0155 11:19 bueno pues suelen ser alrededor de ciento veinte pero tampoco es meritorio porque yo creo que lo importante cuando tú sacas toda tu colección de de plazos de un año es saber cuántos llegan a ese estado o a ese punto en el que realmente crees que pueden llegar a aportar algo y a veces son dos a veces son tres a veces son son ninguno a veces son ocho bueno ocho mentira mentido lo acabo de sacar de la manga pero bueno con dar con tres platos al año de esos que pueden aportar algo ya ya ya ya alcanzar la inmortalidad quiere es que sinceramente hay gente que se va a pasar toda la vida simplemente tratando de de no sé replicar las partituras de otros aquellos que tienen la oportunidad de de bueno manejar la parte creativa idea de construir una melodía nueva cuando de repente ocurre sucede más allá de la cantidad a nivel de calidad suena algo diferente ya ya mereció la pena el esfuerzo no

Voz 1446 12:18 en marzo cumpliste es veinte años recuerdas con qué plato se abrió lo primero que ofreciste en eh lo primero que ofreciste en Mugaritz pobre de nosotros

Voz 0155 12:29 mira yo te diría que Mugaritz lo abrimos con un nivel de ingenuidad in inabarcable pero es que fue necesario yo creo que en esta vida las grandes cosas Se se inician con con una buena dosis de ingenuidad no incluso decírselo padre o madre si tú te planteas todas las connotaciones que tiene de dónde venimos y hacia dónde planteamos el futuro con bueno no no no arrancas nada no y empezó con ingenuidad y luego alcachofas con almejas con una terrena de foie con un plato jamón esa saber de de repente filtraba vamos ahí por medio pues una cosa un poquito más elaborada no hoy empezamos empezamos como te digo con una carta a sea yo no reniego de mi pasado sé que hizo falta hacer aquello para poder ir subiendo escalones escalón pero fue pero no fue más distante como como en lo que pueda tener cualquier chico que hoy empieza en un proyecto nuevo eh

Voz 1446 13:31 bueno es que este cocinero ahora conocido en todo el mundo admirado en todo el mundo Andoni Luis Aduriz probó suprimiera pincha con dieciséis años aprobó una asiático con diez

Voz 2 13:42 de hecho ahora es de la maternidad y la paternidad

Voz 1446 13:45 cuántos años tiene tu hijo cuántos años tiene Arezzo tiene ocho años ocho años cuántas cocinas diferentes aprobado cuántos países ha visitado ya bueno pues te sorprendería mira yo muchas veces

Voz 0155 13:55 el pienso yo mi primer avión lo cogí con dieciocho años con ocho años hasta o bueno medio mundo no ha estado en Taiwan Hong Kong está o ha estado en Senegal hasta o en Túnez ha estado en Sudáfrica hasta ahora en en que se estaba en un montón de países él es verdad que quizá lo más extraordinario es que la naturalizado de una forma muy bonita la la diversidad la diversidad de culturas la diversidad de de de colores de razas de expresiones él él lo ha naturalizado muchos sea yo yo a mí me digan a mí vas a Senegal con dieciocho años un que me hago bis con dieciocho El con ocho aquello esta gente que son no no de color no son de color y calor caoba es una cosa chaval esta se hace amigos para arriba para abajo suben al no no para él no hay nada extraño no hay comida extraña puede haber cosas que le gustan más o menos pero pero él está viviendo una vida que que le está dando también una fortaleza que yo nunca ha tenido sea él tiene una seguridad tremenda no jugando a fútbol otro ya me me rompí un hueso no te creas que él se sintió culpable sal se preocupó porque yo estuviera bien pero el hueso me lo había roto yo el problema fue mío porque no es enjugar sabes él no no es muy bonito eso

Voz 1446 15:14 ahora que hablamos de viajes si el mundo vas a participar en el concurso todo el mundo a la mesa un concurso que veremos en Netflix cuál es la misión de Andoni Luis Aduriz que cuál es tu papel en este concurso en todo el mundo a la mesa

Voz 0155 15:28 mira mi intención y ojalá ojalá se vea cumplida es en este momento donde la gastronomía tiene tanta tanta visibilidad no y sin obviar que este concurso no deja de ser un reality una forma al final a la gente que en la charla con emociones o con historias que que te pueden remover o que te o que te dejan ahí en tensión lógicamente más allá de eso del juego de los reality yo espero que podamos dar a conocer desde luego estar un poco esa parte que también tiene la cocina de de seriedad de compromiso de esfuerzo de de sueños y de mira déjame que te digo una cosa nos está tocando vivir vivir un tiempo extraordinario en el ámbito de la gastronomía nunca la cocina llegó a tener el grado de complejidad en el buen sentido no hablo sofisticación gratuita habló de de complejidad de profundidad nunca ha llegado a tener estos grados de profundidad también es consecuencia del tiempo que nos toca vivir pero paradójicamente en paralelo estamos en el mundo donde la complejidad la expresamos sólo a contamos en una foto ahí quince caracteres y eso es una paradoja quizá algún no de estos programas o incluso ojalá muchos libros muchos artículos muchas muchas entrevistas Nos ayuden también a más allá de esa superficialidad que que se mueve hoy en todo y es inmediatez también a entender que las cosas cuando son de verdad pues lógicamente necesitan otro otra forma de ser contadas otro relato y mostrar ayudar a la gente a que las entienda otra manera no

Voz 1446 17:09 es normal en restaurantes de estas características en restaurantes con estrellas Michelin que presuma ante el número de creaciones pero yo no sí es habitual y no sé si se acostumbra a difundir y se acostumbra a contar por ejemplo el número de trapos de cocina que se emplean o los metros cuadrados de suelo que se va y que ese frío llega en un restaurante por ejemplo como Mugaritz veintiocho mil quinientos trapos de cocina por temporada creo que es un maniático de la limpieza y el orden osea no sé si esta cifra es habitual lo o es exagerada

Voz 0155 17:44 no no yo no sé si el resto de mis compañeros cuentan las cosas como nosotros no pero lo lo hicimos mira esto fue gracias a a Pep Gatell uno de los uno de los directores de La Fura no que Le pusimos un poco la responsabilidad de dirigir este documental el entendió en ese especie como de de tránsito complejo de Alora de contar lo que pasaba en un restaurante pues lógicamente hacer ciertos cuellos amarres enganches donde coger a la a la gente bueno sí es cierto es tránsitos y en los tránsitos senos ocurre lo de los meta datos y claro en el momento que empezamos a contar Nos dio cierto vértigo porque nosotros nunca se nos expuesto a contar cuántas bayeta usábamos cuantos trapos de cocina usábamos es muy simple simplemente hacer un cálculo geométrico osea de si tú has cada día cien trapos o cada servicio pues multiplicas por todos los servicios quedas que son diez a la semana no e intentos ya empiezan a publicarlo y así exponencialmente los números depende como cuentes esos números pues son arrolladores son realmente arrolladores

Voz 1446 18:55 este documental al que hace referencia Andoni es campo a través siguiendo con los datos mil quinientos veinticinco platos creados en veinte años de historia nos despedimos con los tres que estarían en el podio los tres que más han gustado o los tres de los que más se ha hablado de Mugaritz

Voz 0155 19:13 lo puedo pero esto tú sabes lo que es tener oye cuántos programas tu en tu vida

Voz 2 19:19 no es fácil claro echó mi miles de más seguro y en los miles te digo dime tres bueno pues te dirás tres y mañana te va a perseguir a los que has dicho porque te acordarás de otros tres bueno pues te diré mira la las piedras comestible porque

Voz 0155 19:35 más más más que el hecho de la piedra o no piedra es es todo lo que el discurso que hay detrás no empezar al inicio comer con las manos este tipo de cosas te diría por ejemplo a mí hay uno que me apasiona que es las ideas amargas de terciopelo porque resume muy bien lo que es la imprevisibilidad era dispuestas un plato por ejemplo Il luego por darle un toque más poético el pañuelo de flores no hay muchos hay muchas hay muchas cosas no te diré todos todos no no deben de pasar a no venir a pasar el siguiente no te voy a decir la historia pero desde luego en el filtro en el siguiente filtro nos podemos quedar con veinticinco que realmente son son poderosos además de comer con las manos

Voz 1446 20:18 pues comer con el cuerpo es lo que ahora pretende Andoni Luis Adúriz quien lo quiera aprobar hasta el nueve de diciembre tiene tiempo para lo que ofrece ahora en esta propuesta del dos mil dieciocho y luego vendrá la de el próximo año Andoni ha sido un placer inaugurar sección contigo

Voz 0155 20:33 Monchi no el placer ha sido mío de verdad hay muchas gracias por dar por dar voz a los a los que vamos por el borde del plato espero que quién es

Voz 1446 20:42 hemos en Rentería en Guipúzcoa adiós ojalá