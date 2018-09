Digue-li que és Pelé: "Galan, el futbolista espanyol dels 11 països" (24/09)

Voz 1 00:00 dígale que es Pelé

Voz 2 00:11 que esta temporada aquí a la agradaría os y un ya una spi para el Fermín Suárez Parla las historias pero seus protagonistas Fermín qué tal bona tarda que exporta hubiera agradaría

Voz 3 00:24 qué tal Frankie bona tarda a Portu la historia da José Pedrosa Galán pusimos amén al rodamos a español mis gran da la actualidad que ya acumula una evidencia de once países diferentes han Aus cuatro a Gats aquesta es la historia de Willy foca español

Voz 2 00:41 Don historia da un país recurrentes

Voz 3 00:47 España Tailandia Indonesia Austria Jordania Ship para Rumanía Finlandia Andorra Hong Kong hígado Qatar a que te es José Pedrosa Galán ya se usa James a o pasaporte ascienda banda al mayor Ramona español

Voz 4 01:01 bueno pero la verdad es que siempre digo lo mismo que es un poco circunstancial que no estoy buscando a mi que me dejen el primero nada más ahí

Voz 3 01:15 inmensa adquirí ya tan Ram Honda guía turístico impulsa allí a envía tics a Au tres futbolistas

Voz 1263 01:24 que muchos compañeros o gente que no conozco nada jugadores perderme contactan para oye que es ahora en este país tiene puedes decir icono que es un orgullo que hay gente que que sea como un referente y una persona que que tía de hecho sino porque he pensado mucho el país desde ahí pues hablar sitio otro que muchas veces oye me voy con mi novia de cosas

Voz 3 01:50 y quienes la aclaró para burda tantas destina

Voz 1263 01:52 sí es verdad que sí yo creo que es que me interesaba bueno es que he sido valiente metido no te mucha gente que ha hace Landis en que estaba muy pues que no había ningún español cadáver ver si había fútbol si un año o dos más tarde bar de treinta por españoles no y también te digo que que en cada en cada sitio lo quemaba también es pata para poder mejorar en algo distinto porque no tiene nada que ver jugar en Austria a Juárez

Voz 4 02:19 en Tailandia en Jordania y tipo por esto estaba siempre que rápido

Voz 3 02:26 inundadas de fácil parque Andrucha temporadas dada pasional acumula ya un país sus Instituto un número superior de aquí Bucks han par parque Amós Jocs va para el Hombra Downing paga Melis

Voz 4 02:38 sí en cuanto a estos impagos mucho a la la razón de cambiar de país pero dos años dejaré me pagarnos fuimos Cantón entraban español como como yo luego en Chipre en Rumanía fue lo mismo impagos es un poco plegado no porque yo creo en Rumania está

Voz 1263 02:59 muchos españoles contento con el ambiente

Voz 5 03:03 pero claro al final ante Kameni inéditas tras kilómetros para para que sobre todo para que no te engañen y entonces pues iban pasando al día de hoy no dichos países cada vez más bueno eso es la razón por la que a veces he tenido tantos cambio esto mucha gente me pregunta

Voz 6 03:22 la primera ama al filial da al al Marías Koeman sábanas by así día brasa al profesionalismo a las tranquila

Voz 1263 03:31 mi mi objetivo como tú dices siempre fue el mejor de revisión en principio en España pues no lo pude conseguir definir pues jugar en prohíben en de de de otras

Voz 3 03:43 Afar matara al la Salah al qatarí ya aspira a regalar saltar y torito tica Carter Pallín nuevas páginas anexas al currículum

Voz 1263 03:52 ahora mismo estoy muy contento por el equipo aquí estoy de carrera que los sentidos tutores futbolístico yo creo que siempre se habla mi o con XXXII me siento mejor cuando tenía veintisiete para ser sincero el hilo de retirarme va ser vamos que no mi me gusta pasear jugar y como Sweet es aquí en Qatar que mi objetivo es hacer aquí pero esto es fútbol nunca se puede decir más que el hecho tuvo el contrato