A Vivir Que Son Dos Días (23/12/2017 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 00:59 muy respuesta deshacía el Ejecutivo y pide una reunión con Mariano Rajoy sin condiciones Javier Mohedano bueno

Voz 6 01:06 pues no seas Javier el expresident de la Generalitat quiere una reunión en cualquier país europeo incluso en Moncloa pero sí tiene las garantías para volver a España para él los resultados el veintiuno de es una segunda vuelta el referéndum del uno de octubre por su parte Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a dialogar con el presidente que salga elegido aunque insiste siempre dentro de la legalidad y la Constitución el presidente del Gobierno rechaza extrapolar los resultados del PP catalán al ámbito nacional y asegura que la derrota no es por la aplicación del artículo ciento cincuenta

Voz 1312 01:34 cinco yo creo que fundamentalmente así

Voz 7 01:37 luego la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición y eso pues sin duda alguna ha dado lugar a que mucha gente dijera en esta ocasión voy a dar el respaldo a esta persona que puede tener más posibilidades

Voz 0874 01:53 el Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado por unanimidad imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas nucleares

Voz 6 01:58 es la décima vez que el órgano de la ONU emitió una resolución contra Pyongyang en los últimos años por su carrera armamentística el organismo lo acordado por unanimidad como dices con el voto favorable de los quince miembros las sanciones incluye límites a la importación de petróleo vetos a sus exportaciones en varios sectores la embajadora de EEUU ante la ONU destaca que las sanciones están justificadas por la actitud de King John

Voz 8 02:21 seré estas de Charlie Chaplin usted en China desde que antes no lo escriben unas en hoy por décima vez el Consejo de Seguridad se une contra un régimen norcoreano que rechaza la vía de la paz no a las primeras sanciones contra el país establecido en dos mil seis cuando gobernaba el padre del actual líder

Voz 0874 03:57 sospecho que estas en Barcelona Lourdes no casa por Navidad se Javier de de aquel dejado enredar en el chat Heath hoy por ejemplo en armoniza es de Navidad contaremos un chat interno que nos vamos comunicando estuve que si la SER va a hacer radio teatros de películas clásicas española esto quiérase Gracita Morales en Sor Citroen por favor me no me da idea de sus entonces su sueño cumplido María Pou pasara por allí pero sólo podemos plantear

Voz 1312 04:22 yo creo que si se lo tenemos bien no son clásico oye pero vamos al tema no Javier creo que ha llegado el momento de retomar el tema de de la actualidad el periodismo dan yo estoy por reclamar todas las tradiciones periodísticas que el proceso no nos ha estado robando no dijimos ya que este año no tuvimos a los niños llorando la puerta de los colegios ni el debate aquel el peso de las mochilas luego casi las elecciones no se eclipsan la lotería ya no hay excusas es Navidad uno

Voz 0874 04:49 estas tomado Lourdes en Barcelona que llamáis para Sevilla

Voz 1312 04:52 aquí bueno desayunamos de contenedor bueno en la vida se llevan los buenos sentimientos alegría y no hay nada que me produzca mayor felicidad que se repare una injusticia hoy empezamos con una buena noticia para todos algo que nos quita un peso de encima una injusticia flagrante básicamente un sobrecoste los recibos del gas o no

Voz 9 05:09 ya veremos

Voz 10 05:26 no es algo institucional ha anulado la indemnización de Bloom

Voz 1312 05:31 millón trescientos cincuenta mil setecientos millones de euros para las empresas promotoras del almacén de gas Castor una indemnización que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista aprobada por el Gobierno en dos mil catorce el Tribunal Constitucional considera que es precisamente

Voz 11 05:47 profesional que no cumple la la Constitución no por el escándalo sean no por por el fondo sino por la forma Nono por lo el escándalo que supone sino por cómo lo aprobó el Gobierno recordó

Voz 1312 05:56 bosques una indemnización que estamos pagando en nuestras facturas los recibos del gas y y lo estamos haciendo por los próximos treinta años

Voz 0874 06:03 está segura de que es la cantidad que has dicho

Voz 1312 06:06 es que es si suministro perdón mil trescientos cincuenta coma siete mixto

Voz 0874 06:11 en eh que si es más estaba dudando

Voz 1312 06:14 que me parecía pujó

Voz 0874 06:16 todo muy bien el caso porque lo hemos hablado aquí en esta una vez el gobierno suspendió la actividad de este almacenamiento subterráneo de gas porque se habían registrado muchos seísmos en la zona de Terres de l'Ebre justo frente donde estaba inyectando gas en la roca para la extracción se demostró que los movimientos sísmicos estaban directamente relacionados así que todo esto explicado otra manera más sencilla una empresa provoca un desastre medioambiental el Gobierno decide indemnizar a esa empresa porque el dichoso Medio Ambiente pues les iba a impedir forrarse

Voz 8 06:43 el heredero Monfort buenos días o algunos Evelio Monforte es portavoz de la Plataforma Ciudadana de las tierras del Sénia

Voz 1312 06:52 te damos la enhorabuena porque es una buena noticia por Navidad no

Voz 13 06:56 cómo medimos vivimos que es una noticia agridulce muy buena pero con un una cinta que nos termina de dejar más abordemos

Voz 13 07:09 sí bueno es buena porque nosotros en su día ya mandamos a al Tribunal Constitucional una nota pidiendo que esto no lo aceptasen contestaré muy amablemente diciendo que los particulares no podíamos hacer esta clase de solicitudes que lo tenían que hacer por los partidos políticos y todos los que han realizado y los parlamentarios que el gobierno de la Generalitat el niño que son los que ahora les han reconocido que tenían razón no por esta parte pues claro nosotros estamos muy contentos y las satisfacciones enormes por otra parte otra de las cosas que dice el Constitucional es que siguen idear nación esta planta esto nos deja un sabor agridulce nosotros no queremos información nosotros lo que queremos es que esto desaparezca totalmente no podemos estar pagando cada año además de lo que pagamos en el recibo del gas que son de ochenta a cien millones quince coma siete millones de euros por el mantenimiento de una planta que nunca nunca nunca podrá funcionar es decir de

Voz 13 08:39 no porque es un problema de de Cabo cálculo de rompimiento de Roca los templos terremotos se produjeron porque barroca se rompió la empresa tenía que haber hecho un estudio de aquí presión se rompía la roca este estudio nadie lo ha visto pero la empresa ha enseñado trocitos esto de que vamos diciendo medias verdades y al final se convierte en una grande en uno de sus dibujos hay una boliviana en rojo que dice yo no subway geólogo que sea el geólogo me me siento que voy a decir me equivoco en lo que es decir pero a ciento sesenta y cinco grados depresión lo cierto es correcto depresión nuevos se rompe pues bueno ellos lo tienen trazado con una viña roja a ciento sesenta y cuatro grados depresión empezaron los terremotos la empresa decía que sería a doscientos y pico decía esto porque resulta que la presión era de ciento sesenta y cinco grados depresiones tampoco que con la poca cantidad de Grace que entraron se rompió la Roque que vimos eh

Voz 12 10:00 el terremoto se entre grandes y pequeños

Voz 1312 10:02 Elio osea que no desmantelan que tu dices que no se va a poder utilizar nunca ese almacén no desmantelan Hibernian por no admitir un un error garrafal

Voz 13 10:33 un millón y medio merece la pena tener Un monstruo en entierra no entiendo que no pero

Voz 8 10:41 Evelio vuestra plataformas

Voz 1312 10:43 hace diez años ya para protestar en los inicios del proyecto la realidad es la justicia os ha dado la razón y compartimos con con todos vosotros la la felicidad porque de rebote también nosotros un poco a todos la la lotería con una sentencia del Constitucional no

Voz 13 10:57 pues sí yo entiendo que si realmente se cumple lo que ha dicho constitucional no Rex

Voz 13 11:06 en predicen que la ballesta para cumplir la sobretodo el Constitucional más claro agua lo que hay que hacer es a partir de ahora que Enagás no nos cobren el recibo de la en el recibo de la luz bueno al recibo del gas los de ochenta a cien millones anuales que están cobrando iban a devolver lo que ya hemos pagado y además que nos devuelvan los tres años que hemos pagado claro si no no quedaría habían la cosa

Voz 0874 12:04 no no me gustaba una catalana como tú alabando la sentencia del Constitucional López

Voz 1312 12:10 estas Navidad Javier y los buenos sentimientos donde está hoy en el Hollywood de la época dorada de tú te acuerdas estudiamos en la Facultad de Historia del Cine aquel eslogan de la Metro Goldwyn Mayer de Más estrellas que en el cielo no aquí podríamos decir en el proceso es más imputados que en el proceso

Voz 0874 12:27 a esto de los imputados el lema de algún partido político

Voz 8 12:29 ahora mismo vamos a ser bueno

Voz 1312 12:32 se los Reyes Magos están aquí mismo la vuelta de la esquina y nos van a traer nada si seguimos así Javier oye que el lo que te iba diciendo que el juez Pablo Llarena amplió a veintiocho los imputados por la causa del pusiese en el Tribunal Supremo en la Fiscalía pide que sean treinta los los imputados después de las primeras spa han que ya pasaron a declarar ante este juez en noviembre ahora van a hacer lo van a poner al Comité Estratégico El Círculo en la sombra entre ellos el ex president Artur Mas Marta Rovira Anna Gabriel la el rector hemos que Marta Rovira fue candidata de Esquerra en las elecciones del pasado jueves que ya parece que pasa de días hoy el cuatro de enero la semana que viene el jueves que viene también se ha citado Oriol Junqueras para estudiar si se levanta o no la medida cautelar que lo mantiene en prisión desde el pasado dos de noviembre ya que también van a pasar cosas estas fiestas

Voz 0874 13:20 Sarkozy seguro que el calendario que se nos echa encima en enero no pero de verdad no vamos a hablar nada del resultado de las elecciones catalanas

Voz 1312 13:28 pero mira un proceso churros un poquito no más un poquito más pero ya estaba estaba repasando estas acciones judiciales si me ha venido a la cabeza de Jordi Évole que tras conocer los resultados decía sigan sin sentarse a hablar sigan enviando barcos con policías sigan ando sigan a por ellos ha sido todo un éxito pues bueno pues es un te parece que vayamos a al lado salvaje de la actualidad eh porque no pues vamos al te emita ruta catalana puso estos

Voz 8 14:08 es el propio hoy ahí

Voz 1312 14:11 ayer Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa en la Moncloa para dar su reacción a los resultados de las elecciones que recordemos envían su partido al grupo mixto con tres diputados junto con la CUP pones hay una cámara en Netflix de compra el así

Voz 0874 14:24 es decir te digo no van a compartir les bolígrafos en esa mesa y cuando no partido hay un desastre electoral de este calibre que no debería dimitir alguien

Voz 1312 14:33 pero en qué país vives Javier todo Jonathas adaptado el gris

Voz 0874 14:36 seguramente era nombraran ministro de algo García el presidente del Gobierno del PP solamente dice que los resultados no fueron buenos para su partido ni para quienes se oponían al bloque independentista porque a pesar de la victoria de Ciudadanos no podrán formar gobierno ante la mayoría independentista en el Parlament

Voz 1487 14:51 lo negativo de estos resultados desde mi punto de vista es que los que queríamos el cambio no hemos conseguido los escaños suficientes para llevarlos a buen término en cualquier caso conviene recordar que los independentistas han ido perdiendo apoyos menos de los que nos gustaría pero siguen perdiendo apoyos el

Voz 1312 15:16 Puigdemont había hablado por la mañana desde Bruselas en un tono diferente a otras ocasiones dijo que había triunfado la República frente a la monarquía de del ciento cincuenta y cinco y se mostró dispuesto a reunirse con Rajoy

Voz 8 15:27 sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica si digo que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy excepto lo estas pues que hoy por hoy todos sabemos que hoy en el Estado español los resultados de las elecciones aún no se han aceptado ante no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy pero evidentemente no tendría ningún problema si las garantías de Verve también en la Moncloa ningún problema a lo que quieren son soluciones

Voz 0874 15:54 que apuntaron esta propuesta de reúnen en plan puente de los espías regresó con món entre la neblina de alguna ciudad extranjera no iría lógicamente salió por la tangente

Voz 1487 16:05 con quién tendría que sentarme con quién ha ganado las elecciones que es la señora Arrimadas

Voz 1312 16:11 si la señora Arrimadas estaba pletórica después de la victoria Ciudadanos una señora ritmos la señora Arrimadas no son habíamos sólo un poco dijo uno no sé cómo quieres llamarle como de rayos de derechos la señora Arrimadas muy amargo don Mariano de Gallimard Arrimadas pero esa familiaridad que tienes con con Inés Arrimadas no señor Puigdemont hablamos de Push the moon bueno pues Arrimadas bueno sí pero como ley cuanto a Mariano Rajoy le le llamaba señora Arrimadas si fuese de la señora Arrimadas que estaba pletórica imagínate después de de la victoria de de ciudad danos no va a poder formar gobierno con los otros partidos que los que no apostaban por el soberanismo porque a pesar de la de la de ser la primera fuerza política en el Parlament no servirán según él tiene la mayoría

Voz 0874 16:59 hasta que después de todo lo que hemos pasado estamos como estábamos o peor porque era nadie se atreve es decir qué va a pasar fuego o cuál va a ser el próximo paso no

Voz 1312 17:06 mira yo me quedo con lo que decía el maestro Miguel Ángel lo lo que dice siempre maestro Miguel Ángel Aguilar veremos eh

Voz 16 17:18 a mí le hace es yo ven los veo débiles ensalada de éxito

Voz 10 17:27 no

Voz 16 17:30 Oscar playing gays y dado le

Voz 17 17:43 en esta semana pasando por por Barcelona y hablando con un con una amiga en Madrid

Voz 1312 17:49 vamos a la conclusión que veíamos a más gente en la calle que nunca gente viviendo en la calle este es un tema Javier que sabes que siempre nos nos impresiona siempre uno en el programa intentamos detenernos para para visualizar lo por lo menos el de la manera que que podamos nosotros no

Voz 0874 18:05 una vez hemos hecho incluso algún reportaje para saber si es

Voz 8 18:08 hablo como señalaba no como cómo intentan conseguir comida como es dormir en un cajero como como

Voz 1312 18:14 es cómo es la vida no pues precisamente nos hemos sido he medido esta semana a la Fundació Arrels que también alguna ocasión ha venido al programa hemos hablado hemos hablado con ello hemos hablado con ellos he hablado con el director con Ferran Busquets ya ha hablado con Andrés y con Gemma que son los que los atienden los que les ven cara a cara uno en el centro de día y otros haciéndole soporte en en la calle y le he preguntado si era verdad si la cierta esta percepción que teníamos paseando por el centro de de dos ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona y esto es lo que me han dicho

Voz 18 18:46 bueno ese nivel de datos así rápidos no hay así que en otra cuanto se hicieron en mayo salieron más de mil personas en la calle pero otra información llegando es que aún hay muchísima más gente en la calle casi diríamos que esto

Voz 12 18:58 hemos por las mil cien como mínimo sí que hay mucha gente en la calle cada vez hay más nada indica que vaya verbenas nada desde luego John no desconozco en los actos oficiales sobre las cifras pero que veo yo lo ayer de centro abierto sí que es que cada vez atendemos a más personas muy diversas auguró sí que llevan años en la calle pero hay otros que llevan días semanas meses y hay un hay un aumentos en primera orientaciones ganó gente que tenía volver por primera por primera vez está está aumentando y gente de perfil más del más diverso no es igual gente que igual nunca se hubiera imaginado lacayos está quedando la calidad como como Francia esa esa primera vez que viene aquí como Leko qué información les estáis porque es muy duro no sí es es complicado porque cuando trata de unas orientaciones muchas veces es la realidad no en contra los que la realidad porque piensan normal no pensar que sus acciones excepcional temporal que se han quedado en la calle porque ahora a ya no pueden pagar no pero que solucionará no en Barcelona en Europa del siglo XXI esto esto es una cosa que será rápida toca decirles que tengo que decir es igual que lo que hoy dormirán en la calle que vayan este sitio que vayan allí verte volver al día siguiente diciendo que este sitio está saturado está lleno que no puede volver la semana

Voz 0874 20:20 que viene que han dado las citas los eh

Voz 12 20:23 esta sensación pues a veces es complicado es complicado no trabajar así pero

Voz 19 20:27 tratamos de esto lo estamos viendo cómo va cambiando tenemos una una aplicación desde donde la gente ese algún ciudadano vea una persona no puede avisar a nosotros también como equipo de calle eh entonces cada vez sí que lo estamos recibiendo más no como personas pues nos avisan y y han hecho este primer contacto la ciudadanía con la persona y entonces esto también nos facilita muchísimo a nosotros entonces se trata de acercar un poquito estas personas que por desgracia son tan invisible

Voz 20 20:55 pues a la ciudadanía estamos viendo que bueno si hay parte de efecto hay gente no es contactado por este tema tal

Voz 18 21:04 sí bueno de hecho la campaña está dejando es como es que me iniciales para hacer ver digamos que las personas están en la calle son cuando no están en la calle son igual que nosotros no derecho a la gente que que imágenes de las campañas que hacemos ahora que más que a la gente que está en la calle árabes pequeñinos gusta más Viso visibilizar la después les invitamos a que intenten distinguir en en las cosas en las imágenes que están en la calle no hay voces muy difícil personas gusta mucho que entonces lo que lo que queremos trasmitir es que la diferencia entrenador salgas a la calle yo era que no exenta están sencillamente que no tienen el sitio donde dormir es así de fácil

Voz 1312 21:44 pues ya ves la diferencia hasta que tiene en casa en los nosotros que ellos ellos no tienen caso nosotros sí que sí que la tenemos estas

Voz 17 21:49 que ya se cuando cuando fui estaba todo decorado con bueno con motivo

Voz 1312 21:54 navideños ya había una sala llena de de regalos no y les preguntes ir al cuartel general de de los Reyes Magos sigues que están en plena campaña

Voz 12 22:03 estamos en la siguiendo hasta la llevé regalos porque es una de las campañas que tenemos con otras entidades que es la campaña de los Reyes majos bueno que es una forma de de hacer llegar regalos a las personas que seguramente no tendrían regalos estas Navidades de otra forma no pues en nuestro caso es lo que hemos hecho es eso no gente de las personas que vienen al centro abierto hacen su cuarta a los Reyes majos y a través de entidades eh hay voluntarios

Voz 8 22:27 que que recibe el estas cartas

Voz 12 22:30 no les les envían el regalo entonces ahora estamos recibiendo aquí los regalos y los vamos organizando a las próximas semanas ya haremos la fiesta Hay tira surreal hoy súper contento se hacen dinero a mí me interesa remarcar porque es lo que me impacta es la imagen que tenemos de esta de la gente que está sin hogar que nos bajemos mariscadas no como siempre a la defensiva y no es así no son personas normales como los otros que se ilusionan con las pequeñas cosas también también las cosas importantes obviamente que son necesarias pero también con estas cosas que pueden parecer insignificantes tener un detalle de Navidad pues para ellos es un una supe ilusión como hacen la carta como como agradece no

Voz 21 23:15 sí

Voz 0874 23:17 el personas de las que un pequeño giro en la vida les conduce a una situación en la que están ahora pero es que ni siquiera son conscientes cuando ocurre no un cúmulo de mala suerte a veces también pero desde luego es una desgracia nos faltan

Voz 1312 23:29 resueltos a ver qué dicen los bancos también estos si además está relacionado con la con las votaciones el el pasado noviembre el Congreso acordó modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que casi cien mil españoles en su mayoría con algún tipo de discapacidad intelectual y que hayan sido declarados incapaces por un juez recuperen su derecho al voto la reforma electoral no ha llegado a tiempo para las elecciones catalanas pero se aplicará si todo va bien para las autonómicas y municipales del dos mil diecinueve nuestra compañera Beatriz Nogal ha estado con un grupo de auto gestores de la Asociación Pro Personas con capacidad intelectual afganas y esto es lo que le han contado

Voz 20 24:05 a nosotros lo que pretendemos un poco es mucha Chapo el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual que cada vez haya menos sentencia de incapacitación que haya más apoyos pues para aquellas personas con discapacidad podrán Bogotá

Voz 13 24:23 Nuestra discapacidad en particular nadie sabe sabe de ella porque es hablado muy poco es muy desconocida es somos inteligencia límite pero danos no se notan ni en la cara ni en nada son normales entonces nuestra discapacidad es distinta a la de un síndrome de Down por ejemplo

Voz 20 24:42 la cosa que a mí por ejemplo me indigna a muchos que eh a aquellas personas que recurren para recupera su derecho al voto tienen que pasa por una serie de pruebas esa serie de pruebas digamos que te hacen unas preguntas que es una república que es una monarquía que es una adicta duda que es una democracia quién es el presidente

Voz 22 25:03 hice yo muchas veces

Voz 20 25:05 ante hoy digo con Unió Ci

Voz 22 25:08 el Inca así con esas preguntas inca

Voz 20 25:10 la paz italiana media España

Voz 23 25:12 como no puede no puede responderlas para la pregunta es que me hicieron entonces me quitaron directo mente el voto de de no votar

Voz 20 25:22 como tenemos una discapacidad apoya la gente piensa que ya por eso entendemos menos de política ya poder son no podemos Bogotá he ya poder éxodo mejor nos van a coaccionar a Bogotá siempre se nos ha prohibido no hagas esto es siempre se nos han quitado de hechos cuando lógico hubiera sido explicarnos cómo se vota

Voz 24 25:45 que son las elecciones

Voz 13 25:48 también hay otra cosa que claro cuando vas a leerte eh cuando hay elecciones los programas de los partidos políticos sino lo entiendes porque no está de lectura fácil pues como si de dicen que aquí hay un mueble pues te quedas igual entonces hay muchos compañeros que no lo entienden tampoco lo hacían con pictogramas porque nada lo ha gastado para las personas que no tienen discapacidad con lo cual los discapacitados si los mares y ha de ruedas lo entienden pero los que somos inteligencia límite o los que tienen otra discapacidad no lo entienden y eso los políticos no lo entiende

Voz 23 26:24 ah y a quien yo quiera no que me lo digan mis padres ya este votado va este no vota para votar dio personalmente como los demás

Voz 20 26:34 bueno yo lo que digo a todos los partidos políticos general es que lo primero de todo que utilicen unen Guaje ha gastado cuando hagan campaña o que hablan índices pegó uno que me estás diciendo yo por muy bien que se pague yo tengo las mismas dificultades que una persona que no sabe apenas le no entiendo para ser cercanos al pueblo

Voz 1312 27:02 hay que utilizo un lenguaje que todo el mundo

Voz 20 27:04 o sea que es que te vote venden pescado

Voz 25 27:08 pero también es verdad que está cambiando la ley no y que cada vez hay más facilidades que muchos muchas personas con discapacidad están recuperando el derecho al voto y que cada vez se da más facilidad para que cuando una persona se eleva en capacitar no se le quiten todos los derechos en los solamente se le incapacita para aquellos temas que necesita yo creo que el mensaje principal es el tema de la accesibilidad ahí es donde queda dónde queda bastante por por avanzar la accesibilidad cognitiva que es la gran desconocida

Voz 13 27:34 lo que también le diría a los políticos que piensen que a lo mejor en su familia en una persona con esta discapacidad Quique se den cuenta lo difícil que es eh estar con esa persona o que esa persona entienda lo que dice que se pongan en la piel de los demás

Voz 0874 27:51 no se descarta Convergència además de vicios grabado Beatriz además algunas cosas que dicen de yo también cuando leo los programas electorales pienso lo mismo que piensa este hombre escondite que me está diciendo

Voz 1312 28:03 también que el amor no breve que te entienda oye pues dejemos que los políticos reflexionen sobre la necesidad de hablar y que se les entienda vamos a celebrar la Navidad no

Voz 0874 28:12 bueno pues Nadal pues Nadal Nadal

Voz 1312 28:16 a ti qué te digo Merry Christmas

Voz 0874 28:18 hasta luego vas a escuchar a Javier Pérez Andújar nuestro escritor que miedo me da digo siempre lo que escribe música que Puente

Voz 26 28:57 de abril

Voz 1487 29:01 abre la puerta del armario que es algo disparado alguna vez tenía que decirlo yo soy más de Nochebuena que de Nochevieja el finde

Voz 27 29:09 años una fiesta demasiado pretenciosa para tenerle apego la gente capaz de celebrar la Nochevieja es consciente del mundo en que vive cuando se va de juerga se pone de espaldas desnudas a lo que verdaderamente ocurre porque lo que ocurre es que hace un frío que pela hoy no se respeta ni el invierno la Nochebuena es más modesta además leal a la estación del año donde esté la bufanda de franela que se cucurucho en la cabeza con el corazón en la mano eso de que llega el año nuevo es una leyenda urbana nunca en la vida hemos tenido un año nuevo los años son como las personas todos iguales lo ponen la Declaración de los Derechos Humanos hay más que ver la televisión para darse cuenta se han fijado en cómo se viste el personal que da las campanadas si dicho esto se acuerdan de Plácido recuerdan cómo iba vestido Qasem en aquella película la gorra con orejeras la cazadora de cuero negro exactamente Placido iba vestido todo el rato lo mismo que Durruti en las fotos hacías en la lucha de clases navideña los pobres son la Nochebuena el turrón del súper Barquillo olvido lo pijo es dar el campanazo doce veces seguidas la Nochebuena no tiene la pretensión de que con ellas se acaba el mundo o por lo menos un año entero la Nochebuena tiene mucho de exilio interior y la Nochevieja es una huida del tiempo disfrazada de destierro la Nochebuena está el gesto antiguo de apretar el mantecados con la mano la Nochebuena eso el tiempo y la noche vieja un calendario

Voz 26 30:41 a mí sí

Voz 27 30:44 eh

Voz 1 30:47 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 28 30:53 a vivir que son dos

Voz 0874 31:05 Carlitos Carlitos tío mira aquí te quería ver Luisa

Voz 8 31:09 las frena eh que acabo de ella

Voz 29 31:12 creo que llaman tus manos pasa de ellos Carlitos no levantas la voz a tu hermano os podéis todos con inmediatamente ayer veinticuatro

Voz 16 32:45 gente que escucha la disfruta

Voz 1775 34:44 sí

Voz 39 34:47 todo

Voz 40 35:04 ante

Voz 16 35:05 eh votando va muy bien después hola esta versión buenas son como dijo ya no

Voz 1775 35:41 dice Moratalla mola pero estamos hablando de cuarenta

Voz 0874 35:44 cinco repele Messi si bien es verdad encaja cómo estás muy navideño

Voz 1775 35:48 muy navideño empiezo de nuevo pero al mismo tiempo bueno respetando el espíritu revolucionario de esta sección pero de alguna manera hay que adaptarse a estas fechas

Voz 16 36:01 ella

Voz 0874 36:10 a ver qué es importante haber este señor se llama amor

Voz 1775 36:12 a Nixon personaje estadounidense a medio camino entre el humor la música ha hecho algo define es un bueno con fama de rebelde con una actitud en general muy muy Pang y bueno como Blanques esta versión detraído del clásico Louis Louis pero bueno dedicadas navidades no haciendo esa crítica por toda la preocupación por las compras que no se centrarán en estas fechas no este tipo saco en el año noventa y dos un disco entero con versiones de canciones navideñas y unas pretensiones mismo decía que pasar un buen rato lo grabaron en sólo unos días de estudio y como decía una de las canciones que llevaban por Bono se pasaron tres días seguidos borrachos sintiendo Tom Waits y la van más allá de la broma ese disco eh que se posible una vallas Cachón hay alguna canción que estaba bien que sonaba bien alguna con aire así muy soul pero he preferido tráete esta que pensé que no te va a gustar la verdad porque es más funk y Bono hoy en definitiva vamos a hablar aquí de revoluciones pequeñas musicales páncreas

Voz 41 37:07 que en el cine y que eh eh

Voz 1775 37:56 esto también tiene hijo bueno esto es un disco que sacaron el propio mayo Nixon ya lo viaja ya que lo que antes que el cantante de efectivamente el nombre del grupo era toda una provocación su nombre artístico el de líder pues también una declaración de principios

Voz 1487 38:17 Bellow es la marca de gelatina en Estados Unidos es

Voz 1775 38:20 exacto la marca de de comida por eso iba el hielo hilo debía FRA que se puso como apellido el lo eligió por vía FRA la región de Nigeria que se independizó a finales de los sesenta duro como independiente tres añitos Si bueno sufrió la primera gran hambruna mediática en julio del año sesenta y ocho con la implicación directa decían del Gobierno nigeriano que la usaba para acabar con los rebeldes aquello por cierto llevó a un grupo de médicos franceses que estaban indignados con la Cruz Roja porque no denunciaba esta situación el de la que consideraban cómplices a EEUU y al Reino Unido a fundaran Médicos Sin Fronteras su sede de aquello vino Médicos Sin Fronteras bueno en fin ya lo hubiera FRA aquí preguntando si se está tomando una cerveza con el propio Jesús no cantante de los de tenéis considerado por muchos el padre intelectual del banco

Voz 0874 39:02 muy metido siempre política lechero presentas a la calidad de San Francisco a finales de los setenta creyendo no les fue mal no ganó creo recordar que quedó el el cuarto de muchos candidatos se llevó un buen número de votos no sabía esto

Voz 1775 39:16 ando contigo Pino pero bueno yo le traigo aquí más allá de la política por su faceta musical porque bueno más allá de los Kennedy en mil novecientos setenta y nueve Díaz Fraga fundó con el guitarrista de la banda un sello una casa de discos Se llamaba Atristain atacados y empezó a grabar con el grupo canciones auténticamente revolucionaria sacaran un disco que se llamaba desastres de la cirugía plástica que era toda una declaración de guerra al american way of life cargaban ahí contra el imperialismo de su país de Estados Unidos contra la familia tradicional a la televisión también le daban decían que era una herramienta de control de la sociedad hablaban de de la Sección de Medio Ambiente bueno en esa época también dedicaban una canción a Ronald Regan eh te puedes imaginar no hicieron conciertos de protesta en la campaña electoral de aquel año en actos de los dos partidos distinguían e iban a sabotear tanto demócratas como

Voz 0874 40:02 a republicanos y que ese revolucionario antisistema casi no aunque quedó a que proyecto es

Voz 1775 40:07 mina en la casa de discos no creo que de mucho dinero pero

Voz 0874 40:11 es que sigue sigue por lo menos activa

Voz 1775 40:13 que ya sólo la lleva había frenó rompió con el guitarrista sólo unos años después de fundar la

Voz 0874 40:17 pues lo que cuenta supongo que el grupo se separó Guitar

Voz 1775 40:20 estas se rompió el grupo con gafas sacaron tres discos y lo dejaron después han vuelto a juntar ya cine bueno de vez en cuando aparecen por ahí pero no no tienen una carrera estable lo gracioso es que pese a todos esos principios morales ya antisistema no que que parecían defender la separación del grupo fue algo mucho más terrenal los miembros de la banda decían que vivía a no les pagaba no les había pagado los derechos de autor a través de esa casa de discos que les correspondían el propio brazo Villafranca cambio decía que el problema real había sido que él se negó a dar permiso para que la marca de pantalla es libanés para que la gente entienda los Levi's de toda la vida no usaron a sus cancilleres ser una Lucio bueno pero como te digo discos aún sigue en pie vamos a seguir con otra casa discos que también tiene cierta conexión funky revoluciona esto que suena opinión Sonic Youth el bono antes de unos años el grupo estrella del sello SCT que había fundado el guitarrista de otro grupo representativo de la escena pan de finales de los años setenta del grupo Se llama Black Flag Bandera Negra otro ejemplo de casa discos comprometida con la crítica social qué era lo que unía a todos los grupos que grababan allí pero bueno que en realidad de puertas para dentro pues no era modelo de de casi nada de hecho tanto Sonic Youth como otras bandas salieron de allí por problemas con los pagos y la gestión de derechos

Voz 0874 42:27 pues muy muy decepcionante un poco esto no muy muy punki mucho mensajes hacia el muchacho evolución pero luego luego lo que importaba era el dinero

Voz 1775 42:34 no no siempre épica uno siempre escucha

Voz 26 42:38 sí sí pero o sea no a su puesto

Voz 42 43:06 no

Voz 1775 43:08 esto tampoco lo conocen no te estoy sorprendiendo fugaz y se llama a un grupo que sí sí lo montó en mil novecientos ochenta y siete Makaay y bueno esto sí que no se quedaban sólo en letras así bonitas Si comprometidas este tipo hizo que todos los conciertos de su grupo fueran abiertos a todas las edades decía que el que estaba discriminando a los adolescentes y el no quería pasar por eso marcó un precio fijo para todos sus conciertos cinco dolares costaban así decía que era asequible a todos solo vendía los discos por correo llenos propios conciertos decía que se negaba a usar los canales de venta habituales iban hacia campañas activas contra el abuso de alcohol y las drogas un hecho

Voz 0874 43:42 bueno recordemos en nombre Garzón buen ejemplo de alguien que realmente predicaba con el ejemplo pero el nombre del grupo fuga era un grupo fue así

Voz 1775 43:52 te suena no no le fue bien no sabe bien la verdad es que claro vendiendo así los discos era difícil llegar a conseguir un disco de oro Ivano las los conciertos claro cinco horas está muy bien pero casi ningún promotor le compensaba no es que no querían contratar porque no veían margen para hacer negocio de todos modos estuvieron quince años de carrera que no está nada mal pero con los que voy a terminar la sección Pancracio hoy pues duraron un poco más son realmente ya parte de

Voz 43 44:15 no

Voz 0874 45:09 por si alguien está todavía en la cama arriba no podían faltar mucho los Ramones sabes sabes porque es el nombre de Ramón Luis te Labraza escuchado alguna vez

Voz 1775 45:19 las lluvias yo creo que has contado la historia en nuestra sección sí que sería demasiado tiempo por si alguien lo estaba ese día repiten la eligieron el apoyo Ramón porque era el que usaba Paul McCartney cuando se registraban los hoteles para evitar el acoso de los fans a registraba como por Ramón estos cuatro amigos de Queens en Nueva York condiciona el grupo decidieron llamarse los Ramones así que cerramos como empezamos con aire pan que con mensaje navideño esto que suena sería llama feliz navidad no quiero peleas esta noche por una noche estando salieron el ochenta y siete como cara B del Single a la que te también es su día

Voz 0874 45:51 en su día explicamos lo que es una cara B lo que es un Singer

Voz 1775 45:54 pero está bien recordar lo de vez en cuando Voro pasó sin pena ni gloria Siegel en su momento injustamente porque yo creo que que esas preguntas se plantea de donde está con su trineo pues bueno es una especie de villancicos revolucionario por cierto la compuso Joe el cantante y algunos vieron en ese mensaje no quiero peleas de al menos esta noche un recado para guitarrista Johnny con el que bueno tuvo sus épocas complicadas muy divertido olvidé buscarlo es internet a los conciertos atada

Voz 0874 46:18 quien tampoco bueno acabaron a la mesa

Voz 1775 46:21 hasta luego adiós

Voz 30 50:08 a vivir que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 50:18 muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado veintitrés de diciembre que se presenta con cielos despejados sin cambios en las temperaturas las máximas rondarán hoy los doce grados en momento día a esta hora el termómetro marca siete en el centro un hombre de treinta años ha resultado herido grave por arma blanca en una reyerta ocurrido pasadas las seis de la mañana en la plaza del encuentro la avenida de Moratalaz presentaba dos heridas una en el muslo otra en el abdomen según han confirmado a la SER fuentes de Emergencias Madrid ha sido trasladado en estado grave pero estable al Hospital Gregorio Marañón no hay detenidos y los trenes circulan con normalidad a esta hora en toda la red de Cercanías también el hace siete después del accidente que ayer por la tarde causaba XXXIX heridos dos de ellos de gravedad al chocar un tren que circulaba a cuatro kilómetros por hora contra la Opera de la vía ha ocurrido en la estación de Alcalá de Henares el maquinista daba negativo tanto en alcohol como drogas Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 51:13 hola buenos días Renfe compañía operadora de la red de Cercanías madrileña ha abierto una investigación interna para averiguar las causas del choque de esta unidad contra el tope de la vía el tren circulaba a muy baja velocidad al entrar en la estación de Alcalá de Henares pero no ha podido frenar las pruebas realizadas al conductor han dado negativo en lo que se refiere a sustancias estupefacientes y también abusó de alcohol en todo caso la cifra de heridos asciende a treinta y nueve personas de las que dos sufren lesiones de carácter grave Javier Chivite es el portavoz de Emergencias

Voz 8 51:44 uno uno dos el suma uno uno dos ha atendido a un total de tren de nueve personas dos de ellas han resultado heridas de gravedad y otras once han sido trasladadas a diversos centros hospitalarios con pronóstico moderado varía

Voz 0089 51:59 las de las personas heridas han sido atendidas en la propia estación de Cercanías de Alcalá de Henares en su mayoría por crisis de Asia

Voz 49 52:06 ya

Voz 0825 52:11 la Comunidad de Madrid que tiene presupuestos para dos mil dieciocho aprobados con los votos del Partido Popular y de ciudadanos diecinueve mil trescientos treinta y un millones de euros Ésa es la cifra con la que el Ejecutivo de Cifuentes espera crear setenta con mil puestos de trabajo unos presupuestos que para la oposición PSOE y Podemos sólo servirán para gestionar la miseria himno solucionar los problemas de la comunidad Javier Bañuelos buenos días

Voz 27 52:35 qué tal buenos días el uno de enero entrarán en vigor los nuevos presupuestos hablamos de diecinueve mil trescientos treinta y un millones para dos mil dieciocho casi ochocientos millones más que este año

Voz 1312 52:46 los suben todas las partidas con esos cuentos siempre

Voz 27 52:48 en crear setenta y cinco mil puestos de trabajo menos que para este año porque la previsión de crecimiento es algo menor la consejera de Economía y Hacienda está feliz Engracia Hidalgo defiende que estas nuevas cuentas mejorarán la vida de los madrileños

Voz 0566 53:04 pues sí yo creo que es una buena antesala de la Navidad que tengamos a los presupuestos aprobados para al año dos mil dieciocho son la garantía del mantenimiento de la mejora de los servicios públicos es bueno siempre que que estén aprobados porque sin generan credibilidad generan confianza y los madrileños van conocen perfectamente cuáles van a ser la hoja de ruta del Gobierno de Cristina Cifuentes en el año dos mil dieciocho

Voz 27 53:28 al final se han aceptado ciento setenta enmiendas de la oposición pocas sorpresas de hecho sólo ha habido una sea aprobado

Voz 0825 53:34 la enmienda de Ciudadanos de diez millas

Voz 27 53:36 desde euros de ayudas dirigidas a las asociaciones de discapacitados el Partido Popular confiaba en que el PSOE era tumbarse pero finalmente han votado a favor el PP se quedó solo y esa propuesta salió adelante

Voz 1312 53:48 gracias Jardiel por cierto que la dirección de Podemos Se reúne

Voz 0825 53:51 esta mañana para hacer cambios en la formación morada que apuntan a la elección de la diputada Mónica García como presidente del grupo parlamentario Ramón Espinar resta poder el sector anticapitalista para dárselo al de los afines a Íñigo Errejón el sector al que pertenece la portavoz Lorena Ruíz Huerta ha manifestado su malestar fuentes de este grupo han confirmado a la SER que detrás de estos movimientos pueden estar las críticas a Manuela Carmena por destituir a Sánchez Mato como concejal

Voz 1312 54:16 eh Hacienda Illa

Voz 0825 54:18 Scully a pide al juez que investiga el caso Lezo la imputación de una decena de personas que intervinieron en la compra de Inalsa este así el cerco sobre el consejo de administración del Canal de Isabel Segunda en la época en la que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la comunidad Pilar Velasco

Voz 1743 54:34 en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Manuel Sánchez Castejón Anticorrupción detalla un cúmulo de irregularidades en el desembarco del canal en Latinoamérica a través de la compra en dos mil uno de su filial y nasa se hizo sin cobertura hay autorización dice descrito con claros indicios de sobrevaloración en el precio por la que se pagaron setenta y tres millones de euros y utilizando una compleja estructura societaria en Panamá Uruguay todo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad con Alberto Ruiz Gallardón al frente la Fiscalía coloca por tanto a Gallardo en el acuerdo que autorizó la adquisición y pide la completa identificación de los miembros de su Gobierno que firmaron la compra pide además la citación de catorce investigados entre ellos los exaltos cargos cercanos Pedro Calvo Juan Bravo Eden entonces director gerente del Canal Arturo Canalda además solicita nueva documentación de forma urgente tanto a la comunidad como al Canal de Isabel

Voz 0825 55:20 segunda lleno Algete localidad de veinte mil habitantes municipio en el que gobierna en minoría el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos el PSOE valora presentar una moción de censura después de conocerse que la ex alcaldesa de Algete entre los años dos mil siete y dos mil trece en la popular Inmaculada Juárez desvió cuarenta y un mil euros de dinero público para pagar la comunión de su hijo entonces el actual alcalde era el concejal de Hacienda un informe de la Guardia Civil concluye que la trama Púnica organizó la celebración y después cargó los gastos a contratos municipales en Madrid Norte David Herrero

Voz 37 55:51 la Guardia Civil localizó en el ordenador de la sede de una carpeta con el nombre Algete comunión con numerosas fotografías una celebración donde hubo carpas catering castillos hinchables una actuación de marionetas no faltó ni un detalle para celebrar la comunión del hijo de la que entonces era alcaldesa del Partido Popular en el municipio Inmaculada Juárez los agentes en un informe entregado ya al juez encargado del caso afirman que se desviaron cuarenta y un mil ochocientos euros de dinero público para sufragar este evento indican que no se facturó nada al alcalde si sin embargo el administrador de determinar si José Luis Huerta o imputado consiguió de dos mil siete a dos mil trece adjudicaciones municipales por uno coma siete millones de euros

Voz 30 56:30 a vivir que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 56:37 vamos ya con los deportes hoy con duelo decisivo para la Liga entre Madrid Barcelona Paco Hernández buenas