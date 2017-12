A Vivir Que Son Dos Días (23/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:11 por última vez en este año que en un esta temporada tenemos con nuestros corresponsales ya asentados primero la información con Javier Mohedano buenos días

Voz 0047 00:17 qué tal buenos días Javier Carles Puigdemont ha pedido ese Bruselas diálogo para instaurar la República desafía al Gobierno y le pide una reunión sin condiciones por su parte Mariano Rajoy ha ofrecido diálogo al próximo presidente catalán pero siempre sometido al imperio de la ley del exterior

Voz 0798 00:31 dos apuntes Seúl ha pedido a Pyongyang

Voz 0047 00:34 acepte dialogar tras las nuevas sanciones de la ONU acordadas por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las sanciones incluye el límites a la importación de petróleo vetos a sus exportaciones en varios sectores en Filipinas más de noventa muertos y decenas de desaparecidos tras el paso de la tormenta Thiem Bin que ha provocado inundaciones y corrimientos de tierra sepan que ya está en marcha una operación especial de tráfico por navidad Se espera más de diecisiete millones de desplazamientos por carretera se intensifican los controles de alcohol y drogas sobre todo en los tramos peligrosos y hoy día de clásico Madrid Barça en el Bernabéu o la una de la tarde lo podrán seguir como siempre en Carrusel deportivo que dirige Dani Garrido

Voz 0874 01:12 hasta luego hasta luego genial

Voz 1 01:21 oye si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE dejaría de trabajar dejarlo lo contrario si me toca compró la empresa iba nos suba el sueldo a todos

Voz 2 01:32 cuida que toque porque este uno de enero el sorteo de Navidad de la ONCE

Voz 3 01:38 qué más de novecientos diez mil cupones premiados y setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros a que estas esperando

Voz 2 01:44 la lo pierdes la oportunidad de jugar este uno de enero Sorteo de Navidad tela

Voz 4 01:56 recortaron tu regla de estas Navidad regala el guardaespaldas un musical irresistible que sólo obras ver el Madrid con Igor Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz de Fela dominio consigue dos centradas en el guardaespaldas y uno musical punto com

Voz 5 02:16 no bastó ver museos ni monumentos ni terceras en su historia ni descubrirá hoy iconos todos Aquila eran

Voz 1 02:24 el día de campaña financiada con fondos Peter Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 3 02:37 hasta los más grandes han tenido una infancia niños o Diego Manrique Iñaki de la Torre charlan sobre los primeros pasos de vida de algunos de los más grandes músicos de la historia otros dioses otros Cc3 el nacimiento de ritmos como el rock and roll

Voz 6 02:55 que el club de los acordes este domingo a las tres de la tarde las dos en Canarias

Voz 7 03:09 los profesores nos enfrentamos todos los días al reto de motivar a vuestros alumnos míos merecéis

Voz 8 03:14 el título de Stop profe llega la nueva edición del programa de prensa escuela promovido por el país y Endesa si eres profesor de ESO bachillerato o FP de grado medio registra en El País de los Estudiantes antes del quince de enero

Voz 9 03:28 el evento ven en este discográfica te queremos mucho ha sido gramola platino cuánta gente vez veinte por lo menos sí pero arrestadas a ver cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad siquiera se sacamos un recopilatorio pero olvida Alterio otras cinco

Voz 1 03:44 pero qué me estás contando si ya tiene nombre la novena

Voz 7 03:47 era un pelotazo si algo merece la pena en este sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 10 03:58 David Broncano Andreu Buenafuente

Voz 1 04:01 dos Romero y Especialistas secundarios El Mundo Today Juan Carlos Ortega Miguel Burque Back To Vima vuelve el programa con más humoristas pobre lo bueno lo mejor este sábado a partir de las diez de la noche a favor dime que hizo el germen de bien o al proceso

Voz 11 04:23 a lo mejor el que humor de la Capella se se evitará

Voz 0444 04:39 los españoles

Voz 13 04:41 situación Francisco Franco un puesto gracias al tiene en forma de subvenciones públicas unos ido inyectando el Partido Popular somos una institución puntera Paz gracias a la par poder no tecnología de resucitar al caudillo baratos ofrezca su tradicional mensaje navideño

Voz 14 05:04 eso

Voz 0874 05:07 español

Voz 15 05:08 en esta noche familiar entre todas entrañable como ninguna en la que según gente hablando de los seres queridos y cada uno Chapín a nueve impulsó de ternura mutua de alegría y de esperanza arriba España

Voz 0689 05:20 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 16 05:23 no

Voz 17 05:26 a vivir que son dos

Voz 18 05:27 días en las redes sociales en Twitter arroja a vivir bien Facebook a la Cadena SER

Voz 10 05:38 Carlitos Carlitos tío Antony mira te quería verlo

Voz 0444 05:42 ahora entrena eh que acabo de llegar

Voz 1 05:45 que aquella mantos hermanos pasarelas Carlitos relevantes la voz a tu hermano inmediatamente ayer que cuatro dic EFE

Voz 19 05:54 me parece un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho Alonso y apenas habla veinticinco de diciembre

Voz 11 06:03 a partir de las doce del medio día vuelve a la gran familia

Voz 20 06:15 descubro más en Cadena Ser punto

Voz 21 06:20 corren nuevos tiempos vamos a escucharlas

Voz 1 06:23 sí

Voz 16 06:25 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 06:29 claro

Voz 23 06:52 todos los Kings of Transcat sin seca e dejar Herman Van eh

Voz 19 07:16 B

Voz 23 07:18 eh eh eh eh

Voz 0874 07:55 los con algunas sonrisas así más de una lágrima de los candidatos catalanes todavía recientes a reunimos a nuestros corresponsales de ida y vuelta de llamamos hoy me acompañan desde Radio Barcelona Javier más de esas Shas es corresponsal en Estados Unidos de La Vanguardia como extras Javier buenos días hola buenos días Javier Casado sol en Barcelona no bueno aquí junto a mi Radio Madrid Hans Günter Kellner que es corresponsal de Tuzla Fun radio cómo estás Hans buenos días buenos días también Ana Fuentes ex corresponsal de la Ser en China y en Nueva York que redactora jefe ahora de la revista comunica The Corner hola Ana qué tal

Voz 1 08:25 hola buenos días junto a mí también Íñigo

Voz 0874 08:28 Mínguez periodista de El País corresponsal en Roma durante quince años de El Correo ese periódico de tu tierra cómo estás buenos días y mañana esta mañana hasta ahora estará estará viendo un avión de Ryanair

Voz 1 08:39 yo espero espero estar en el avión y media

Voz 0798 08:43 a qué qué qué buen plan coger un avión de Ryanair a las seis y media de la mañana no el buen planes levantarse a las dos acogerlos es lo bueno de Roma que

Voz 0874 08:51 dado en Roma por cierto con el árbol de Navidad que lo tenéis ahí P luchado he leído

Voz 0798 08:54 en el periódico es un clásico romano navideño criticado el árbol de plaza Venecia donde porque siempre no les gusta siempre está mal hecho siempre es triste pero este años que ha costado un pastón como cincuenta mil euros y ya está todo luchado se ha muerto el pobre cobrar bordillos quince y encima te la foto

Voz 0874 09:12 qué selección las bolas incluso estando iba más no pueden sujetar las bolas

Voz 0798 09:15 si encima siempre hay una comparación odiosa con el árbol del Vaticano que siempre es hermoso

Voz 1 09:19 podía haberme viene de Baviera lo cuidan es bonito menor margen crujiente unas bolas de cuarenta toneladas de

Voz 0798 09:26 decimos que eso la la está en el Vaticano que queda muy bien in Plaza venecianos una plaza muy querida por lo menos muy querida no gusta que ese monumento del Victoriano que Alonso humanos no les gusta nada le la máquina de escribir y luego está el palacio Venecia donde daban sus discursos Mussolini no entonces tiene en fin tampoco es que sea una plaza de atracciones

Voz 0874 09:46 pero yo he visto la foto delante del después bueno del recién plantados y el el ahora era un abeto un hermoso y la verdad es que son cuatro palos pero es como que nadie ha regado ese árbol ahí hay corrupción seguro no

Voz 0798 09:59 bueno pues esto es posible pero sí que que que que la concesión de riego un regalo regalos

Voz 1 10:06 no no lo sé hay alguna similitud entre Roma en Navidad invadido Barcelona en Navidad

Voz 0798 10:15 ah es siempre que me preguntan esto que tuvo de corresponsal de tocaría hacer las cosas Adela Navidad de repetir la misma crónica cadáveres de buena jornada repetir en este caso porque casi no me acuerdo de lo que decía pero hay una cosa que se me me preguntan cuando estás en Roma en la Navidad siempre por alguna razón se piensa que tiene un matiz religioso muy marcado por el hecho de que está el Vaticano y que obviamente allí siendo el centro de la cristiandad hace todas estas cosas pues será todo así pero

Voz 1 10:41 es al revés es muy

Voz 0798 10:44 el religioso casi no lo tiene hambre gente que va a la misa del día veinticuatro pero bueno pero obviamente el Vaticano hace sus cosas y tal pero es una fiesta en general bastante pagana incluso la bueno viene viene Papá Noel va buena Natale y luego si ni siquiera está los reyes viene una señora de una bruja que sea mala Bezana Ana bruja del cual no

Voz 1 11:06 ni siquiera el castigo a la política italiana no entonces entonces claro si en Roma romano llegan los Reyes Magos pues pues no sé donde no bueno aquí porque así se dedica a eso que somos más mágico Si tú no vas a

Voz 24 11:19 Alemania Hansen en Navidad pero creo que viene tu madre no yo ya he hecho ya estoy aquí no sé qué sensación se lleva de de porque es que Madrid es una ciudad diferente en realidad sí sí

Voz 0754 11:29 es que lo más simil similitud con Alemania son los carnavales de Colonia de hecho es es decir el a mí me sorprendió muchísimo las la primera vez que estuve aquí estudiantes con con estas con esos martillos que de que hacen ruido al darle en la cabeza de rondallas hijos es así si la gente vestido con con con caras largas y es es

Voz 25 11:53 muy divertido para no tiene nada que ver con un mercado de Navidad de Alemania por ejemplo

Voz 0754 11:57 digo porque como es un mercado de Navidad bueno porque es mucho más es que hay música navideña quizás alguna gente con músicos estas insinuando James

Voz 0874 12:06 de acuerdo que te meten un jardín con la policía alemana de la policía española

Voz 0754 12:09 de octubre si es sí pero es que ahí sostengo lo que dije Hof que es que tiene un poco más eh claro el consumismo está consumismo en Alemania pero es que aquí no se celebra una fiesta como los españoles celebran algo hoy en Alemania es un poco más tranquilo o no sobre todo encima eso horrible aquí no termina el veinticuatro sino del XXV sino va hasta la fecha de Reyes que en Alemania no hay aunque los reyes hay que recordar que están en la catedral de Colonia es decir los los huesos que son puestos

Voz 25 12:47 está claro que tenemos una demanda no no no para ver porque ya

Voz 0754 12:50 ya hace muchos años quinientos años algo así sí sí seguro seguro que en ellos son sí sí seguro es recuerdo perfectamente armas y yo no lo sabía aves que sube una vez con mi pareja hay la catedral de Colonia siguen presiona mucho con un edificio gótico muy alto y Mi pareja no ha vuelto vuelta pues ahí Mehdi salió con una cara muy bien parece que se sigue así la cara muy española de la pareja también con una cara de asombro serio son los Reyes Magos

Voz 0798 13:19 en esa misma redada vosotros

Voz 0874 13:23 en Estados Unidos Javier te acuerdas lo mejor de la Navidad era era que terminaba el día uno por la mañana ya te plantaban los los los conejito estás de Semana Santa no

Voz 1980 13:32 sí sí sí me llaman una campaña comercial con otra proseguir las vacaciones aunque sean de Navidad y religiosas siempre tienen una vertiente comercial muy marcada

Voz 0874 13:40 la fecha de caducidad lo cual siempre agradecía porque aquí parece que duran y duran y luego llegan los Reyes y luego da un poco de pereza plantas en febrero y parece que estás en Navidad bueno hablando del paso del tiempo parece mentira que hayan pasado solamente bueno no hayan pasado ni cuarenta y ocho horas escuchábamos esto coches

Voz 26 14:05 de aquí a dos

Voz 27 14:10 Cataluña es diversa Cataluña es plural Cataluña somos todos y la primera fuerza política del Parlament se llama Ciutadans de Cataluña

Voz 26 14:20 antes de ir

Voz 28 14:25 la república catalana agua España a la monarquía los Sechin cuanto han aclara

Voz 26 14:44 hay muchos

Voz 29 14:48 estos resultados no son los que perseguía no hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista ni tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa

Voz 26 15:02 B de vivir

Voz 19 15:06 sin Robots carnés danés reuniendo aporta a una razón a dos fuerzas progresistas guerras

Voz 26 15:13 la Grid para el aquí

Voz 0874 15:17 total que yo creo que las matemáticas van a hacer falta en las próximas semanas no hace falta también el diálogo lógicamente yo no sé de Xavier porque aquí con la lotería de ayer uno tiene la sensación de que ha habido un paréntesis temporal y como que no ha pasado nada y hoy es el día en el que realmente tratamos de madurar lo que ocurrió el jueves no

Voz 1980 15:34 sí sí sí la verdad que Bafana faltará mucho diálogo mucha tolerancia han sido la hemos votado por con la identidad no que yo creo que esto es malo selecciones marcadas tanto por la identidad luego ha habido también yo creo un voto muy de revancha también las declaraciones posteriores las que poníamos ahora no bastante meeting eras de los líderes políticos con lo cual con este sentimiento de revancha pues tampoco se va a poder avanzar mucho hay la sensación de de un abuso de poder por parte de del Gobierno español lo con la judicialización de todo el proceso la la la policía la ampliación cada vez de de más imputados en el caso del uno de octubre entonces los elementos para el diálogo parece que no están ahí además tú tienes una fractura dentro el independentismo entre dos formaciones es que van a rivalizar entre ellas porque no no nos llevamos muy bien y también tiene una fractura en la derecha española entre el PP y Ciudadanos que parece ser que también puede dificultar esta generosidad no porque ahora todo el mundo yo creo que ha de dar nuevo muchos pasos atrás eso ser muy tolerante no para para poder negociar y para no volver al principio otra vez Exactamente volverá al principio porque estamos con un Parlamento que es exactamente el que había antes entonces si seguimos unos y los otros en el mismo empeño pues esto va a ser un desastre pero es estoy percepción

Voz 0874 17:03 sí

Voz 0754 17:04 bueno excepto de los que ya ha dicho Xavier en su anales es que no dio más y sobre todo de que era muy claro con el proceso de Catalunya es un tema que en realidad no tiene que ver con atroces si es que España necesita una reforma el el problema es que España no hace ilusión nadie es es decir tampoco a los españoles no solamente uno de los catalanes hay siempre dijo que los que el PP tiene que también ofrecer algo un proyecto ilusionante a los catalanes como como como contraparte como para contrarrestar al proyecto de la República que es más o menos el paraíso si no lo hace es que no solamente tiene que ofrecerlo a los catalanes España necesita una alguna reforma el ir lamentablemente en este debate tampoco esta el Independent hubo El nacionalismo catalán el nacionalismo catalán está en en su en su República la reforma constitucional la plantea no es un camino en medio que que que poca gente discute presida bueno leer la la la la la Constitución española y es impresionante hay muchísimos artículos que realmente son obsoletos sobre la organización territorial es un aclaran plantea una situación de setenta y ocho y estábamos en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho el otras provincias con muchísima importancia alguien realidad

Voz 25 18:29 no la tienen ahora hay que hay que reformar

Voz 0754 18:33 este país con Catalunya o en Catalunya ahí es que no se encuentra ni un analista que diga que esto no sea necesario que antes en contra el Partido Popular solamente se habla Status quo hoy escuché el otro día en un contexto muy diferente una frase que a veces ocurre no que tú escuchas reportajes de otros países sobre otras situaciones de España y Aragón ofrecía desde a gestionar el futuro no es agarrarse el status quo de futuros atajos

Voz 0874 19:04 estoy igual es el futuro de España gente que alguno no les interesa gestionarlo él a la realidad de la incidencia económica que pueda tener todo esto cuáles Ana

Voz 0132 19:13 es que varios planos que analizar yo creo por una parte si tú te metes dentro de la foto dices madre mía pues es ha dejado de invertir se mucho dinero en Cataluña o Cataluña supone el veinte por ciento del PIB de España que va a pasar y es la incertidumbre que crece que todavía no se ha despejado para un

Voz 0444 19:31 es te puede descubrir pero para el incertidumbres como queda

Voz 0132 19:34 la niebla y tengo que coger el coche no no no puedes prever mucho entonces ahí la gente se puede preocupar pero si hacemos caso de los análisis de Moody's de lo que dice el Financial Times de que el Ibex ayer sufriera pues al final

Voz 0874 19:48 no te está dando cuenta de lo que es la foto Si tú te

Voz 0132 19:50 con esa sobrevolar la realidad ves que en Europa al final nos ha hecho caso de las reclamaciones independentistas de que esto no es el Brexit de que estamos en el euro de que al final tenemos una red que es el Banco Central Europeo sea que al final es verdad que se han ido muchísimas empresas que va a pasar van a volver no van a volver porque al final tienes juntas de administración que pueden tener distintas sensibilidades políticas para querer volver a a su casa o no volver no pero eh yo creo que habría que dejar reposar la cosa no hacer tanto caso de el señor Trade que está convergiendo con volatilidad en la City de Londres porque al final le viene de maravilla que la cosa esté tumultuosa o de aquellas personas que tengan un interés una agenda en que en Europa ya desde esta vía mirad vamos yo he leído análisis de prensa anglosajona que tienen ellos un follón tremendo rojo en el Brexit que son incapaces de ver y pues el problema en en en casa y se dedican a analizar lo mal que nos va a todos no cuando en realidad aquí si te pones a mirar cifras a final de año nadie tiene en cuenta que vaya a haber un problemón habido pues turbulencias que por supuesto que el análisis muy interesante pero el político el que estabais haciendo vosotros no

Voz 0874 21:02 luego hay infinidad de cuestiones que tienen que ver con el ámbito jurídico y de hecho por eso hemos llamado nuestro compañero redactor de tribunales Amío en la Cadena Ser Javier Álvarez cómo estás Javier buenos días

Voz 0689 21:12 qué tal buenos días a todos porque hay de como digo

Voz 0874 21:14 muchos flecos sueltos y muchas preguntas sin respuesta o bueno no sé si tú las tienes en primer lugar la última novedad esa imputación entre otros de Marta Rovira de Esquerra y de de Marta Pascal de PDeCAT ambas recién elegidas diputadas entonces ahora suposición cual pasa a ser

Voz 0689 21:28 bueno pues pasan a ser diputadas cuando firmen cuando recojan su acta tendrán ese fuero parlamentario que les permite ser investigadas pero el Tribunal Supremo pueden ser investigadas pueden personarse ya de hecho

Voz 1 21:41 Holder ha mandado una carta para decirle que tienen

Voz 0689 21:43 lo el derecho del mundo a personarse en el procedimiento a tomar conocimiento de las actuaciones a designar abogado incluso en virtud de algún artículo de de la ley pueden pedir declarar voluntariamente saben que van a ser citadas pero ya podrían adelantarse si quisieran

Voz 0874 22:00 claro porque tienen ese ese margen de tiempo digamos pero luego hay otros plazos para recoger el actas hasta el veintiuno de enero en principio la investidura debería ser el seis de febrero pero qué pasa con Carles Puigdemont más que posible candidato a president de la Generalitat con poder recoger su acta como diputado y luego ser investido presidente sí en cuanto llegue a España sería detenido

Voz 0689 22:18 perfectamente el tiene toda la todo el derecho del mundo a recoger su acta puede venir a España necesariamente a recogerla pero también en función del Estatuto catalán pueden hacerlo porel es decir el puede delegar en una persona para digamos formalmente a recoger su acta y considerarse diputado puede ser investido presidente pero en cuanto pise suelo español va a ser detenido por tanto tendrá que necesitar el permiso expreso de un juez para no solamente ir a recoger su acta Si es que quisiera hacerlo él sino también para ser investido presidente tendría que tener el permiso de el juez del Tribunal Supremo de Pablo Llarena que es el que está llevando todo el procedimiento no va a poder hacer nada sin que la justicia le de el permiso porque de momento este señor está y en Bruselas está exiliado está prófugo de la justicia española

Voz 0874 23:06 se puede producirse esa foto en la que acompañaba al Parlament por policías esposado a recoger el acta

Voz 0689 23:12 perfectamente se han dado ya algunos casos recordar hace mucho los oyentes más jóvenes no lo sabrán pero los más veteranos los casos de Batasuna cuando la ilegalización de este partido político también sucedieron casos similares también por permiso del juez los diputados electos de la formación política de la izquierda abertzale pudieron mira su parlamento y recoger el acta e inmediatamente furgón de la Guardia Civil ir a la cárcel

Voz 0798 23:39 no pero pero luego lo otra cosa es en el día a día del Parlamento para votar

Voz 0874 23:42 voy a votar en cada pleno las cosas

Voz 0798 23:44 no les mandaron permiso de viniendo de la cárcel no

Voz 0689 23:48 que luego que no esto necesitarían ya estar en libertad provisional con las medidas cautelares que quiere imponer el juez ya sabéis que para preservar que siempre vas a estar a disposición de los jueces pues te retiran el pasaporte te obligan a ir cada quince días a firmar al juzgado Özil las medidas cautelares que concede el juez pero siempre dentro de esta situación de libertad provisional estando en la calle estando deambulando como cualquier ciudadano libre de la otra manera no van a recibir un permiso para cada vez que vaya a haber una reunión en el Parlamento no iban a recibir un permiso para ya acto en el que como parlamentario como presidente hubiera Cruyff la birlo

Voz 0874 24:24 imagínate griega permiso para cada reunión de la comisión por ejemplo no el aforamiento que se produce Javier al diputado es aforado cuando es elegido o cuando toma posesión del

Voz 0689 24:33 sí bueno lógicamente es el empieza a considerar cuando es elegido que ya va a ser parte del procedimiento de del Parlamento pero lógicamente desde que toma posesión desde que el firma juro promete su cargo es cuando formalmente digamos cuando técnicamente ya los tribunales pueden reclamar su tú imputación en el caso de que sea una persona aforada pues un tribunal superior pero es en ese momento cuando cuando técnicamente se considera aforado y cuando empieza a gozar entre comillas gozar de sus privilegios que permite el aforamiento sí

Voz 0754 25:06 hoy cuáles son las posibilidades reales del Gobierno español era joven influir en la situación judicial de estos imputados no solamente este montaje pues se Mon y los nacionalistas muchas veces dicen que como si fuese una situación arbitraria de de que Rajoy les persigue judicialmente pero realmente

Voz 0689 25:25 Pure para realizar este proceso esto es una locura destrozó el mal endémico de de siempre el hablar de los tribunales y la influencia que tiene la política es verdad todo el mundo tiene la capacidad para observar que si el la política de acusación digamos del Gobierno se hace a través de la Fiscalía el Gobierno podría decirle o interesar al fiscal para que actúe de una manera o de otra yo particularmente después de algunos años de servicio en esta historia creo que son absolutamente independientes y también creo que han recibido muchas presiones y que muchos se han podido mover por causas no exactamente jurídicas pero si olvidamos la figura del fiscal hay hay una acusación por esté en este caso hay varias acusaciones particulares pero no lo hay

Voz 0798 26:08 unos que se han personado Ike

Voz 0689 26:11 el demente es decir el juez al final siempre tiene que resolver una situación

Voz 0874 26:14 jurídica que le plantean en esta situación

Voz 0689 26:17 jurídica e el digamos que el catálogo de hechos que el juez observa son estrictamente jurídicos cuales pese al riesgo de fuga el riesgo de destruir pruebas el riesgo de reiteración delictiva Éstos son básicamente los tres elementos que los jueces tienen cuentas cuenta si estos a estos problemas se conjuran o se garantiza que no se iban a producir pues al juez cambia su decisión pero que el presidente de gobierno a través de tal pueda influir para que se tenga

Voz 30 26:47 más o menos tiempo a uno de los imputados en prisión

Voz 0689 26:51 pues francamente es inútil además yo creo firmemente que es inútil

Voz 1980 26:56 el llegar a decir que los jueces del sur

Voz 0689 26:58 queremos o de la Audiencia Nacional los dos que ha llevado los del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se están moviendo por motivos espurios porque nos han dado pruebas de que no es así ya que cuando la política intuía o permitía Ongay guiño pues los jueces han sido inflexibles

Voz 0798 27:14 no han sido tan inflexibles como que ha mantenido

Voz 0689 27:16 mantienen a cuatro de ellos en prisión

Voz 1980 27:19 sí de hecho puede haber también una bueno fue una serie de paradojas Javier porque ahí hay

Voz 0874 27:23 la gente que está en la cárcel lo que puede estar en la cárcel que puede llegar a ser investido presidente pero cuando el proceso judicial avance pueden ser inhabilitados para ostentar cargos públicos

Voz 0689 27:32 claro evidentemente de momento todo es un una presunción hasta que no haya una sentencia y en este caso tienen digamos la mala suerte de su que se habla es cuando una persona es aforada tiene privilegios porque si el tribunales es el Supremo bueno pues también deberíamos decir Xavier que cuando una persona tiene esos fueros parlamentarios si pertenece al ámbito de enjuiciamiento del Tribunal Supremo pues no tiene tantos recursos como uno que ha empezado desde el principio es decir una vez que el Supremo haya dictado sentencia esa sentencia será firme y por tanto inmediata de obligado cumplimiento a quedan algunos pequeños recursos que sea más recursos de revisión en fin pero ya son muy muy puramente formales tenemos el caso por ejemplo de Homs que fue en un año fue condenado inhabilitado ya no puede ejercer durante el próximo

Voz 0874 28:21 eso sirve provocar el pacto que puede ser más o menos el mismo momento en un año

Voz 0689 28:25 si aproximadamente debe yo no creo que pase del dos mil dieciocho antes juicio es verdad que se ha convertido en una macro causa y lo que empezó siendo empezaron siendo tres son cuatro posará son veintidós oí puede sumar más pero realmente la instrucción están muy claro es decir ya muchas más cosas no se pueden sacar Se pueden aportar documentos yo creo que el trabajo de Supremo en este momento va a ser diligente para que para la primavera Stein sustanciado allá claramente las acusaciones antes del verano se hayan tomado todo tipo de declaraciones yo creo que para después de verano puede haber perfectamente un juicio sentencia condena en firme y a partir de ahí la ejecución de la condena en firme como ha pasado en otros casos

Voz 0874 29:08 Javier Álvarez redactor de tribunales en las especias Gobierno abrazar

Voz 0689 29:11 un abrazo para todos esta nueva

Voz 0874 29:14 queriendo vamos juntos a tirarnos por la ventana con una situación terrible no la que se describía innovador yo creo que todo en todo lo ha hecho Javier no hay ni una buena noticia

Voz 1 29:22 hemos tenido una buena lo único que era de encontrar la manera de acabar

Voz 1980 29:26 con este proceso judicial porque como va a poder hacer política los diputados los soberanistas con la espada de Damocles de que pueden ir a la cárcel como cómo va a quedar la imagen de España con un presidente de la Generalitat encarcelado con el vicepresidente también en prisión como si va a poder sustanciar estas prisiones preventivas con riesgo de fuga de destrucción de pruebas etcétera no eh como cómo vas a poder demostrar que el ejercicio de la política pues encierra una acción violenta no que es la base de del delito de rebelión sedición no donde está la vida denuncia en puestos yo creo que aquí pierde todo el mundo e pierde en el evidentemente los soberanista que estar en la cárcel pero pierde también España

Voz 0798 30:12 bueno en esta frustración que producen los resultados para todos son como decís no que que nadie gana completamente quizá hay algo positivo en el sentido de que está claro que los dos bloques tienen llegada su techo salvo que en unas elecciones ya vote el noventa y nueve por ciento vamos pero bueno incluso los independentistas ya no se pueden hacer ilusiones de tener algún voto más suciedad están en el cuarenta y siete fijos desde hace cuatro cinco años

Voz 1980 30:37 sí esos dos millones de personas eso no son más

Voz 0798 30:39 si después de todo lo que ha caído no son más incluso han bajado un poquitín algunos hayan bajado más con todo lo que han hecho pero está claro que muchos de sus votantes la mayoría

Voz 30 30:49 justifica no disculpan cualquier error au desliza hizo o ridículo que se puede haber hecho obvio por por la causa

Voz 0798 30:58 al final que que justificaría todo entonces está claro que estos dos techos bueno pues es como una escalera de vecinos en la que no se habla una con también desde básicamente claro entonces Jacek la foto es esa

Voz 0689 31:11 a partir de ahí tendrán que asumirlo ya hablaré

Voz 0798 31:13 entre ellos porque ya no pueden aspirar no no ese cuando hagamos el referéndum ya sea a la vez buena pues pues es que ésta es la situación y ahora sólo queda buscar una salida a ponerse a hablar ya no se puede hipnotizar que hay escenarios en los que uno puede subir o bajar el otro pierda o gane si es un empate no

Voz 1 31:31 oye ahí

Voz 0874 31:32 una cosa porque Dickens decía al principio que es la última reunión que tenemos nosotros vosotros sexo corresponsales y corresponsales antes de final de año hasta el año que viene yo no quería que esta última conversación fuera estrictamente sobre política ir a Íñigo tú comentabas hace dos semanas que tenía una amiga que acaba de llegar de Madagascar te había Contador les habían contado con un brote de una enfermedad que creíamos propia del siglo XIX que es la peste buen ICA y este es el tipo de historias sobre las que nunca hablamos nunca se habla ahí en parte queríamos hacer un poco propósito de enmienda cuéntanos porque te suena

Voz 0798 32:03 dio a conocer eso de repente en Telecinco Logse veintiocho como cualquiera no que alguien viene de viaje qué tal no pues hay hay peste Mónica

Voz 0874 32:12 es una buena manera empezar una conversación

Voz 0798 32:13 sí porque es increíble que se parece que está en la Edad Media no pero luego te pones a mirar lo lo increíble es que esta vez ha sido algo de noticia algo porque vamos yo tampoco lo pongas en ningún sitio porque ha sido un brote especialmente virulento y fuera de la temporada de peste como si fuera temporada de huracanes sucede allí es endémica ya illa siempre una temporada con un cierto número de muertos pero esta vez ha sido fuera temporada con más muertos de lo habitual no yo sino hubiera hablado con esta persona tampoco hubiera enterado obtuviera

Voz 0874 32:42 hemos leído los periódicos escuchado la radio seguramente tampoco no de esa amiga tuya es investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo actualmente coordinar equipos de políticas climáticas en Oxfam Internacional y se llama Isabelle queréis leer cómo estás Isabel buenos días gracias por venir que es lo que te encontraste Madagascar

Voz 31 33:00 pues en realidad mascar no estaba ni con el G Nickon Oxfam está en una misión técnica de apoyo al Gobierno de Madagascar en en afrontar los impactos del cambio climático y estábamos en una zona costera de Madagascar con el equipo con la célula de Emergencias del Gobierno aquí en el avión que nos tenía que llevará más a la capital ese día pues una de las compañeras estaba preocupada les pregunté y me dijo que es que sí que el jefe estaba un poco inquieto porque había el el brote epidémico de P este de este año estaba siendo más virulento de lo normal es uno al principio te hablan de la peste a mí ni siquiera se me ocurría peste hubo única No pregunte pero como peste qué qué tipo de peste y bueno pues si me explico me explicó que era única La negra la de los piratas y que además es una enfermedad que es endémica en el en el país y de algún modo están acostumbrados ya a gestionar brotes y a otra escala anualmente pero en esta ocasión como explicaba Íñigo había varios factores que han hecho que la crisis sea especialmente virulenta por un lado la la el brote epidémico asaltaba Antananarivo por primera vez a la capital que es una ciudad en un contexto de subdesarrollo y con unas condiciones de salubridad eh pues bastante preocupantes eh y además por el momento en el que habían identificado el brote había pasado de ser peste borbónica a ser peste pulmonar que se transmite mucho más rápido y que es mucho más difícil de controlar en en un contexto de desorden urbano como el de como el de Antananarivo

Voz 0874 34:38 son habituales estos brotes de enfermedades son anuales

Voz 31 34:43 en Madagascar y la peste es una enfermedad endémica si se producen brotes e más o menos anuales eh hay otro país la República Democrática del Congo donde también es una enfermedad endémica por lo que yo he leído hay brotes esporádicos en algún otro país

Voz 0132 35:00 los últimos diez años en China en en

Voz 31 35:03 Perú también pero sí creo que el país que está más gravemente afectado es Madagascar

Voz 0874 35:08 Hans

Voz 0754 35:10 bueno yo creo que eso no va a interesar en el momento en el que lo dices el la peste pues Bonig lo mejor se llama pese

Voz 0874 35:17 Bubok bonifica se convierta en

Voz 0754 35:20 este pulmonar no es que entonces se va sometidos a llegar al primer mundo en mediante viajeros no es entonces cuando en en general también en el primer en tomamos nota de epidemias cuando nos llegan a nosotros cuando nos ponen en peligro a a nuestros

Voz 31 35:40 pero muy claramente en este caso el el el la bacteria contaminante tanto para la peste hubo niega como para la pulmonar es la misma pero efectivamente yo tengo la sensación de que en esta ocasión lo que hizo saltar la noticia en medios ni siquiera fue el número de afectados en Madagascar que alcanzó cifras bastante preocupantes si no el momento en el que se contaminó el entrenador de baloncesto de las selección de Seychelles que estaban en ese momento en un Campeonato Regional en Madagascar fue ese el momento en el que tanto la comunidad diplomática en el país como los medios de comunicación empezaron a interesarse por el por el tema y creo también que fue una dinámica bastante parecida a la que se produjo con el brote de ébola no en en África del Oeste hace de unos años y no sólo de hecho no fue sólo es a la espoleta no que hizo que los medios interesaran sino que también fue parece el incentivo que hizo que la eh que la comunidad científica que investiga sobre estos temas aceleraran eh pues por ejemplo el proceso para para ultimar una vacuna del Ébola si es bastante creo que dice bastante poco de nosotros como sociedad Nobel que haga falta que se contamine un Europeo un estadounidense o en este caso una persona de Seychelles para que para que el asunto no es preocupe a estos niveles

Voz 1980 37:03 Isabel propio van saliendo todas estas plagas que parecen casi bíblicas el el ébola que acabas de mencionar pero también por ejemplo el Zika en en Brasil que de formaba al cerebro de los bebés por qué se producen en hoy en el siglo XXI todo estas enfermedades que son tan tan antiguas no

Voz 31 37:21 eh pues yo creo que en parte se producen porque no las hemos atajado porque ni hemos invertido lo suficiente en vacunas y tratamientos para enfermedades que no afectan a contextos como el nuestro y en parte también porque son enfermedades que que se mantienen acantonados en en contextos de de pobreza de insalubridad y de eh y que al final son contextos que pues que serían subsanables que serían muy eh es evitable enfermedades como la peste y la hemos erradicado en Europa la podríamos erradicar en Madagascar pero en África y mucha gente se muere por enfermedades que son menos espectaculares que la peste pero igualmente mortales cosas tan banales como es una diarrea eh yo creo que al final es un problema de de falta de de de interés y de de voluntad política en en en investigar en en en ciencia aplicada a esos contextos en en invertir en soluciones para los problemas del del subdesarrollo y de la pobreza en estos en estos países

Voz 0132 38:27 yo quería preguntarte por las infraestructuras fue sí que hablamos pues de la de los retos de alimentación de vacunas pero al final algo tan sencillo como que si se inunda una ciudad pues las aguas fecales sube ni tenemos una epidemia de diarrea que muchas veces pues lo que decía no no se puede curar se está coordinando bien todo esto porque al final es parecen compartimentos estancos pero no se habla mucho no de cómo habitual hallar las ciudades o cómo hacer para para que todos esos desastres que en Marruecos no impacte en de nuevo creo que no se habla mucho en según

Voz 31 39:01 qué contextos evidentemente el desarrollo de infraestructuras es una de las herramientas importantes para combatir pues tener en este caso enfermedades transmitidas por por el agua o por o por vectores por insectos de hecho la peste en en contextos otros que conocemos en el sur

Voz 0444 39:18 sur de Roma Se eh

Voz 31 39:21 se extinguió por un sistema de drenajes que que que hizo que el caldo de cultivo donde enfermedades como la malaria es eh vivían pues se eliminase y con eso se elimina el problema sí que creo que hay una cuestión de infraestructuras invertir en infraestructuras es muy caro eh y en general pues los programas de desarrollo en esos países no manejan

Voz 0132 39:44 los volúmenes de presupuesto que las gran

Voz 31 39:47 dos ciudades europeas estadounidenses se pueden permitir para para afrontar problemas como las inundaciones que no van a hacer eh sino aumentar no en los próximos años y las próximas décadas

Voz 0874 39:58 pero una de las razones por las que yo quería que viniera y casi leernos la cartilla supongo que alguien como tú que nos escucha hablar constantemente de política política política hay Yves que nunca anunciamos palabras como hambruna o agua por ejemplo que es uno de los grandes problemas de la humanidad no diciéndole dedicamos apenas tiempo a conseguir el agua

Voz 31 40:17 sí no sé si estoy en el programa en el que más haya que hacer de Pepito Grillo en ese sentido porque si creo que que en este programa al menos hace un

Voz 0444 40:26 un esfuerzo por traer estos

Voz 31 40:28 estos temas pero sí es cierto también yo en en esta en esta dos días de la de la peste en Madagascar precisamente coincidió con con todo el asunto del pero se Si las elecciones del uno de octubre y más tarde estuve en Mozambique y coincidió con la con la proclamación de la República Olano proclamación no los sede de la República en en Cataluña is sí que

Voz 0444 40:50 bueno pues sin restar importancia

Voz 31 40:53 va a escala nacional a estos temas evidentemente uno eh relativiza mucho no y y a veces sí produce un poco de de vergüenza no el estar tan preocupados por cuestiones que igual no son tan críticas Si mi caso por ejemplo recuerdo cuando llegue a a Mozambique lo primero que vi en el telediario nacional era la frustrada SAU en Cataluña por la por la declaración de la gente Venecia claros te queda un poco el alma a los pies

Voz 0798 41:20 de estas cosas que no vemos que que no queremos ver y que han relance están muy cerca y que son señales de alarma de cosas que están pasando por ejemplo esta semana habido otra muy muy muy grave que es Acción contra el Hambre ha alertado de que en el sur de Mauritania en el norte de Senegal hay una sequía increíble que ya hace saber ya se puede calcular que a partir de marzo e habrá un éxodo o un millón de personas que van a estar en graves problemas de seguridad alimentaria eso está que al lado entonces luego toda esta gente llega atravesando al Mediterráneo no sabe que probablemente va a ocurrir hace unos meses se nadie está hablando de esto ni de cómo actuar antes de que eso ocurra de que ocurra ese éxodo hacia Quique probablemente ocurra no pero está pasando en este momento no y tampoco somos muy conscientes y no está tan lejos

Voz 31 42:14 sí a mí sí me parece bastante llamativo el que pues problemas como el del cambio climático que está relacionado con lo que estás comentando de las sequías en en el en el Sahel eh lo contemplamos desde aquí desde una preocupación que pues entiendo que es lógica no los incendios olas sequía en Galicia y es preocupante en la escala nacional pero el agricultor de Galicia probablemente tengamos seguro agrario que no significa que la sequía que está padeciendo en este momento eh vaya a significar que se muera su ganado o que se muera a su familia hay si hay situaciones contextos como el que estabas escribiendo ahora o contextos como el que estábamos hablando antes de Madagascar Mozambique donde una sequía sencillamente significa la la la hambruna o la muerte de de de millones de personas y evidentemente si eso implica si hay un sea hay una luz de esperanza hacia el norte que se Zika meterte en un barco y salir al Mediterráneo pues yo estuve lo haría

Voz 0874 43:15 agradezco además que no es lo recuerdes en este esa última reunión de amigos que hacemos en este programa de Isabel creéis que es investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo actualmente cornadas equipo de políticas climáticas Oxfam Internacional días Pepito Grillo de los medios de comunicación gracias Isabel eso viene Cristina Pardo así que paramos momento y ahora seguimos

Voz 12 43:37 no

Voz 32 43:52 yo

Voz 33 43:54 en

Voz 16 43:58 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 17 44:04 sigue A vivir que son dos

Voz 18 44:06 días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook a Villepin

Voz 11 44:18 el acuerdo desde ya el próximo Balón de juego el volver a ser los más grandes por seguir siendo el equipo a batir el juego Messi Cristian Valverde y siga arrancan el mayor Alvarez garras el Deportivo se juega clásico la mejor jornada se cierra con dos derbi Valencia Villarreal Deportivo de la Coruña vuelta

Voz 6 45:01 Flores

Voz 19 45:10 en la Cadena Ser este fin de semana en La Script Woody Allen

Voz 34 45:16 físico psicoanalista dice que exageró recuerdos infantiles pero juro que me crié debajo de la montaña rusa del parque

Voz 19 45:22 porque bailar pero menuda jetas y estos Annie Hall no puedes el que estrene la misma película otra vez no no Pepa es lugar es una comedia nostálgica ambientada si en el mismo lugar de Annie Hall pero con Kate Winslet haciendo de camarera

Voz 1 45:35 ll pasar aquí soy la criar tengo que quitarte el plato yo también

Voz 19 45:39 Woody Allen está sobrevalorado además seguro que los terapeutas le dan el tres por ciento cambia ya que hasta para decirme bajo la sala de espera bueno deja que los oyentes decidan Ipar escuchar el programa este sábado en la sesión golfa no lo veo

Voz 1 45:54 no sé qué menos habían picada el cine en la SER con la escribe

Voz 0444 45:58 eh

Voz 20 46:07 buenos días tanto

Voz 0011 46:08 en casa como en el trabajo debemos ser conscientes de cuidar nuestra espalda porque pasamos mucho tiempo sentados y se nos olvida a adoptar una postura sana para nuestras vertebras

Voz 36 46:17 desde luego Paloma en casa casi todas las actividades las hacemos sentados ver la televisión leer coser y no te digo nada en el trabajo muchos profesionales pasan su jornada casi sin cambiar de postura administrativos informáticos conductores técnicos de radio por supuesto y también los estudiantes y las personas

Voz 0011 46:32 su edad en realidad pasamos sentados entre seis y diez horas cada día tanto tiempo en la misma postura nos pasa factura ha llegado el momento de tomar medidas para que nuestra espalda no se resienta

Voz 36 46:43 tú eres amigos queremos recomendarle desde la radio el fabuloso cojín con fue Urgell que tanto que tanto se ha vendido a través del novecientos dos veintinueve diez veinte

Voz 0011 46:52 una dosis han vendido millones en todo el mundo y ha anunciado tanto en las televisiones será porque es muy

Voz 36 46:57 todo lo es sin ninguna duda lo es ir con la ventaja de que aquí en la radio lo tenemos a un precio más económico basta con entrar en la web universo Tau punto com o llamar al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve este fabuloso cojín Se mandaremos a casa nada más que en veinticuatro

Voz 0011 47:13 tiene un diseño ideal para evitar puntos de presión en las vértebras especialmente en la zona

Voz 36 47:18 en lo que llevamos familiarmente los riñones no aquí es donde más y carga nuestra espalda cuando estamos sentados por eso este cojín fabricado con dos capas de espuma de alta densidad y una capa central de gel Paloma

Voz 0011 47:29 viene de fábula para aliviar esa zona yo les aconsejo que lo prueben llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 36 47:37 recomendada sin ninguna duda para todas las edades y estudiantes trabajadores jubilados además al estar un poquito más altos a las personas de más edad lo digo por experiencia les cuesta menos levantarse de esófago del así

Voz 0444 47:47 es muy práctico pueden comprobarlo así

Voz 36 47:50 llaman hoy mismo por favor al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web Universe

Voz 0011 47:55 Lotau punto com o regalárselo sus padres porque en cualquier momento margas bueno para tener un detalle con ellos que mejore su calidad de vida este cojín les va a venir de maravilla y además sale a muy buen precio

Voz 36 48:05 pues sigue desde luego estoy de acuerdo que cualquier momento es bueno para tener un detalle con nuestros padres en este caso pues sólo cuesta treinta y nueve euros más unos pequeños gastos de envío diez euros menos que en la televisión e a esto es importante y hoy todavía tenemos nuestras súper oferta durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno esta oferta se termina ya así que llave ahora mismo por favor al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve para encargar este cojín de gel se llevara dos por el mismo desde

Voz 0011 48:33 merece la pena llamar ahora mismo claro que sí porque no

Voz 36 48:36 en sólo pueden conseguir dos cojines por el precio de bueno que ya está bien sino que los cuarenta primeros pedidos que recibamos en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve también se llevaran de regalo completamente gratis unos calcetines unisex de compresión de estos anti varices que ayudan a evitar la retención de líquidos en las piernas son fabulosos hoy completamente gratis al hacer supedita

Voz 0011 48:55 esta de mejore su salud y bienestar con el auténtico cojín con Force el recuerde último día de esta oferta espectacular de dos cojines por uno con los calcetines de compresión de regalo hoy en la web universo a punto com y en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 37 49:21 de la

Voz 11 49:43 viendo vendas

Voz 0874 49:46 Kelly watch como dice la canción Cristina Pardo cómo estás

Voz 0444 49:49 dos días te das cuenta de que es la última vez que te vamos a ver

Voz 0874 49:52 hasta después de que tú hagas las uvas en la televisión si concierto de ti puede cambiar ya que bueno tiene la bueno es que ya lo

Voz 1 49:59 ir es muy corta carrera en medio minuto los dos vas de verde no puedo decir esto no es bueno buenas si se puede ser algo más no puedo decir más nada no bueno es que te da igual si no pasa en pijama esto supondría mucho que tú te hubiera gustado a mí sí me hubiera encantado es curioso que por una vez en tu vida prefiere hablar de política que de esto sí sí

Voz 0874 50:40 y hoy después de lo que ha pasado esta semana en Cataluña y pensando que tendríamos pues a lo mejor incluso o nuevo president habíamos dicho tuyo esta semana pues hablemos de presidentes de comunidades autónomas

Voz 0444 50:50 así coincidiendo con eso con las selecciones catalanas la verdad es que la Generalitat ha habido de todo desde el que asumía el estatud al presunto corrupto pasando por los independentistas conversos por los convencidos

Voz 11 51:04 adiós

Voz 3 51:12 pero sabe qué pasará en vez de pistas catalanes ocho siglos espera yo digo eso es cierto pero realmente gana fue deprisa pero desde de la lógica pero me sorprende que la prensa llegue ahora no veo como ha que ahora ven que el caldo de cultivo estáis

Voz 34 51:33 pero a mí personalmente nunca me han tentado y además los que tientan Salvini que eligió Tirso

Voz 20 51:44 sí

Voz 1 51:55 provocado ha sido tres personas

Voz 11 51:59 pues You buenos días bon día

Voz 1 52:03 bueno pues sugiere Saquín no siempre se ha dicho que algunos presidentes catalanes lo que tenía

Voz 0874 52:07 la prisa por envolverse en la bandera para tapar la corrupción

Voz 0444 52:10 sí sí no lo fue lo pareció de entre todas las nacionalidades históricas los presidentes catalanes son los que más lejos han llegado con su sueño independentista pero el precursor en el discurso fue el lehendakari Ibarretxe

Voz 3 52:21 no asociadas con personalidad propia como es la sociedad vasca que nos asiste el derecho a decidir de los vascos y vascas nuestro futuro decidimos libre voluntariamente en este caso ofrecer al Estado español un pacto para convivir dentro

Voz 0444 52:33 esto provocó miedo en otras comunidades autónomas siendo sí sí por ejemplo en Navarra por el debate sobre la anexión el presidente que más años ha estado en el cargo Miguel Sanz fue el creador del lema Navarra no se vende

Voz 38 52:44 lo que nosotros queremos seguir siendo una comunidad foral integrada en España con instituciones propias orgullosa de nuestro pasado y nuestra personalidad

Voz 1 52:54 hombre ya que mencionas nacionalidades históricas que me cuentas

Voz 0874 52:57 Galicia porque Fraga se murió casi con las botas puestas

Voz 0444 52:59 sí yo amplias mayorías al PP en la Xunta era un hombre con

Voz 31 53:02 carácter así presumía por ejemplo