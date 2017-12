A Vivir Que Son Dos Días (23/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias Naciones Unidas ha impuesto nuevas sanciones a Corea del Norte por sus ensayos nucleares esta resolución endurece las medidas ya impuestas al régimen de Pyongyang con el fin de dificultar la financiación de sus programas armamentísticos informa Ángel Villaescusa

Voz 3 00:26 las sanciones limitan el acceso del país a productos petroleros hasta en un ochenta y nueve por ciento según Estados Unidos veta sus exportaciones en varios sectores y obliga a regresar al país a ciudadanos que trabajan en el extranjero y envían remesas al país comunista la embajadora de EEUU ante la ONU dice que Kim Jong un se lo ha ganado a pulso

Voz 4 00:44 no es su arrogancia y sus hostilidades han llevado al país a una senda destructiva por décima vez el Consejo de Seguridad se une contra un régimen norcoreano que rechaza la vía de la paz está

Voz 2 00:57 las primeras sanciones por las pruebas nucleares contra Pyongyang se establecieron en el año dos mil seis cuando todavía gobernaba Kim Jong Il en España Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a once personas que viajaban a bordo de una patera en aguas del Estrecho los migrantes han sido trasladados a Barbate y se encuentran en buen estado

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 05:16 vivimos con el Íñigo Domínguez ahora rodeado de la de los periódicos seguido recopilando las últimas dos semanas prensa local además supongo Íñigo que pone elecciones en Cataluña sorteo de lotería previa de Navidad

Voz 0798 05:28 tiene que haber materia surrealista por todos los lados digamos que sí nunca falta en estas semanas tan señaladas quería decirle empezaron a soltar tópicos y lugares comunes al señor bueno con lo del premio muy repartido leyera si no lo de la lotería de gracioso porque a mí me hace ilusión encontrarme esas cosas que sólo es una vez al año no pero eso lo de el pellizco no peligra la y luego lo de lo de hace esta cosa que tienen como de supersticiosa pagana el personalizar el gordo no como si fuera un ente físico no pues en el Gordo se olvida de sí sí sí sí el Gordo vuelve a Málaga no no lo recuerdo no ha querido aquí este valle lo he visto uno buenísimo el Gordo ronda por Baleares pero ignora no como si fuera un ser mala persona gordas y luego me ha fascinado la facilidad para hacerse camisetas

Voz 21 06:21 la mente en donde toca no de repente tras en una camiseta

Voz 0798 06:24 aquí a tocar vital bueno

Voz 16 06:25 Enrique una mínima logísticas organizar por ahí

Voz 0874 06:29 segunda serie conductos subterráneos donde se fabrican camisetas ignoramos

Voz 0798 06:33 en las administraciones de lotería

Voz 0874 06:35 mira si sobre Cataluña ha habido con como contempla en la prensa local esto con con titulares opina tipos digamos

Voz 0798 06:42 bueno hay hay un poco de todo pero ya hemos hablado mucho de ello entonces yo creo que hay que ir a lo esencial no elegir un titular que titulares un arte difícil todos lo sabemos no porque aparte que no cabe cualquier cosa hay que jugar con las palabras que comprimir la información el matiz el análisis ir un poco más allá de lo que ya se sabe no y luego ya está Canarias7 el periódico Canarias7 que que tituló ayer pues Cataluña no tiene arreglo a cinco columnas cuatro palabras para que te vas a complicar os hay que pues esto estoy menos fatalismo ibérico estos fatalismo bueno africano será no sé ustedes es lapidario aquí un buen titular

Voz 0874 07:24 lo que pasa es que da la sensación de que quieren decir Cataluña no tiene arreglo pasemos a otra cosa

Voz 0798 07:30 hablar no es bueno no que decir pero pero es curioso porque el alza con con con idea que yo creo que que manejamos muchos en realidad es una especie de titulo del subconsciente no

Voz 0874 07:47 si quieres empezar con una fe de erratas no es una práctica que animamos a hacer con más frecuencia en los periódicos y en la radio no pasa nada por admitir que nos equivocamos y en nuestro caso lo que debe vamos a hacer es una fe de correcciones es decir cuando en unos campos si falla haríamos menos bueno yo eso es una nueva exhibición por mi parte no porque es que el

Voz 0798 08:08 qué hace unas semanas hablamos de de las playas

Voz 0874 08:12 después de pero unas cuentas eh

Voz 0798 08:14 pues tampoco hace falta que las entre sí que si es bueno es bueno descubrir lo que no sabes no es imparable además es un fenómeno imparable el hablamos hace unas semanas de la de la están bombas en las calles de Jerez que había una normativa para regular las pólizas hacía mucho ruido de tal no claro no sabíamos bien yo no lo sabía de qué estábamos hablando por qué no se referían al instrumento de la bomba no sino que es un acto tradicional festivo que se llama sino que consisten en Jerez el titular en algo así como quieren limitar el volumen de las bombas en la bomba pensamos que era del del instrumento claro pero no es es es es un AFIS vida muy tradicional de Jerez tanto que que ha sido declarada bien de interés cultural más y he descubierto mi mi mi equivocación porque en el Diario de Jerez publicaba el otro día que podemos pedirá a la Real Academia Española que la palabra bomba tenga otra acepción es decir que que que pretenden que se otorga al término el significado que les vincula la fiesta navideña no y bueno pues porque ya coincide

Voz 21 09:15 eran que que en fin para que no ocurra lo que me pasó a mí no

Voz 0798 09:18 que sepa lo que es así aunque debo decir en mi descargo que que incluso allí salía no porque porque he visto también artículos en la en la presa de ahí que Jerez aclarando que no se dice ni zambombazo Niza en bomba que también se dice no sino que si de Zamora a secas

Voz 0874 09:32 es como paella no queremos que para ella es es la comida que está comida pero es el recipiente donde se hace no no y no lo digo digo por intentar quitarte culpa pero lo cierto es que te habías equivocado pero

Voz 0798 09:44 estará cerrando ahí me equivocaré al ahora asegura una otra cosa pero así tenemos material para el programa

Voz 0874 09:49 diario de Sevilla firmada por Juan Parejo hace cuatro días pues esta noticia escudo

Voz 0798 09:55 esa dice las hermandades del Martes Santo pagarán la multa

Voz 5 09:58 el convento de Santa Inés vamos a ver qué ha pasado

Voz 0798 10:00 qué pasa de aquí bueno dice la sanción sea rebajado a mil setecientos diez euros gracias al pronto pago no que si lo pagas como las multas no si lo para rápido pues es menos Ikea pasada bueno pues que las monjas que han salido poco desobedientes se pusieron a rectora el órgano del convento sin permiso no igual pues al final hay un lío es un lío que como siempre se ha convertido un culebrón que al final ha habido multa pero las demandas del Martes Santo una pero lo que lo que hacen los catalanes Artur Mas duró cada uno debemos decir que en este caso era una cantidad bastante mirar ay bueno este parece podemos alta legalice yo creo es que es lo que realmente te interesa estaba deseando adelante pues bueno en La Voz de Galicia el viernes quince diciembre había una que está muy bien en portada eh en portada claro el dice una gallega que nunca estuvo en Francia vuelve a recibir multas de tráfico de ese país no que llevas dentro y la es el título es ya hay ahonda en el misterio dice el misterio del coche multado doce veces en Francia que nunca estuvo allí vale vale club blanco

Voz 0874 11:05 materias ese claro ya blanco la cola

Voz 0798 11:07 una orensana que lleva tres años residiendo multas no iba hay Ícaro cuentan que que las autoridades francesas han reconocido el error archivan el caso y le han explicado como solicitar el reembolso del dinero cosa que Marisa no llegó a hacer nunca aclara el diario no hay ir la noticia concluye diciendo que las cartas siguen llegando la paciencia tiene un límite gentes que amenaza con hacer lo sabemos no pero a lo mejor llevar estación de toda tu carta multas que no paras y ya dejan de llegar ya te preocupa su clave a pasar hoy se verán esa multa que nunca me correspondía no oye

Voz 0874 11:44 tú tienes muchos de los vascos de de de vascos como

Voz 0798 11:47 tú pero este este gallego es un valiente de ochenta y nueve años que el el otro día hablando dices salió el catorce de diciembre La Voz de Galicia se bañó en Riazor en La Coruña con alerta naranja con ochenta y nueve años lanzó al final tuvieron que rescatarle fue auxiliado por por un amigo y por la por la Policía Local se pero tuvo valor porque esa es la foto de portada eh

Voz 0874 12:13 podían haber llegado a los noventa habría que decir en en la voz tú has encontrado un un Sijena la gallega también la voz es una mina para ti

Voz 0798 12:21 bueno no siempre lo decimos el asturiano también bastante si también la la canaria se LEAR en fin hay mundos no la murciana en fin bueno

Voz 0874 12:32 que me lío y exigen a la gallega eso es no es un ejemplo de lo fácil que es pegarse si dos quieren no sí pero es un ejemplo de un digamos un el reto periodístico en la prensa local que es intentar atraer a tu zona una noticia de ámbito nacional era noticia el problema con ese arte de repente otros periódicos encuentran que puede haber un conflicto similar con sus comunidades

Voz 0798 12:55 lo dicen también hay arte gallego en Cataluña no

Voz 0874 12:57 aparecen dos dos piezas

Voz 0798 13:00 dice dos piezas desaparecidas del monasterio de carbón

Voz 0874 13:03 se exhibe en el Museo de Barcelona y entonces empieza a contar que fueron unas unas

Voz 16 13:08 eh

Voz 0798 13:09 a piezas del tímpano de del cenobio románico eh que acabaron en el Museo tras seguir expoliadas etc pero bueno un intento de que volvieran pero que se quedaron en meras declaraciones sin presión política etc etc ir concluye el artículo lo ocurrido en Sijena puede reactivar la recuperación de este patrimonio románico de todos no llamen examen metiendo si acaso que hay algo sí sí sí fin encenderán noticias no sé si es la mejor manera de la reconciliación el diálogo te estoy diciendo no a por ellas como Miguel claro luego está dicen también interesante lo que ocurre en el otro lado no porque el mismo día el el diario digital el Nacional punto cat que que es de línea independentista lee la noticia ya hace una historia dice Galicia reclame ahora Galicia allá toda Galicia no con bueno es la Voz de Galicia casa gestión redactor de La Voz de Galicia reclama ahora dos piezas de de Cataluña que fueron robadas y entonces pues lo cuéntanos de que acaba diciendo lo mismo dice que que que si con la aplicación doscientos cincuenta y cinco verano permitido lo de Sijena de tal podría ser que en Galicia acaba ocurriendo lo mismo no ya alimentando la bola todo el mundo pero

Voz 0874 14:12 dentro al detalle en el titular de Galicia reclamar datos piezas de arte a que a Cataluña que fueron comillas robadas comillas El uso de las comidas en titular no podría ser exclusiva semántico entre en el Faro de Vigo también el conflicto catalán bueno de alguna manera no

Voz 0798 14:27 sí sí para los gallegos han estado muy crecidos en esta historia la empresa gallega ha sido muy muy muy vehemente con el tema catalán el de Diego por ejemplo el otro día había una noticia que decía Cataluña recibe más dinero que Galicia gracias a la ayuda estatal para los pufos los pufos habrá leído habré leído balsa no lo decía así de las subvenciones a las comunidades más endeudadas tiene un efecto perverso dañan a las más ahorradoras ya hablaba de pufos también el texto de la noticia a través de todas maneras si el pero es es es una palabra demasiado coloquial

Voz 16 15:04 tenemos el número de whatsapp porque recibimos un montón de no

Voz 0874 15:08 hace historias de fotografías algunas incluso recuperadas del pasado estamos buscando cosa que tienen más que ver con el día a día la historia más reciente pero los oyentes envían cosa Jassé seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve cual Twitter de A vivir si quieres Lemos algunas de las que hemos recibido no en Galicia la primera mira sí

Voz 0798 15:28 a un conductor de ambulancia deja tirados a tres pacientes tras chocar con un coche en Porriño llegó largo y lo dejó allí mirándome

Voz 0874 15:35 es que luego fue localizado en un bar

Voz 0798 15:37 fue localizado en O Rosal con el triple de la tasa de alcoholemia no hay veces caminar entre parece luego otro en Asturias está muy bien la nueva España atracar una joyería cara descubierta en Mieres da sus datos a la dependienta es que encima era un cliente habitual de la joyería conocido de la encargada ya al irse

Voz 15 15:56 dice antes de abandonar el establecimiento no reparó

Voz 0798 15:58 decirle su nombre apellidos e incluso su dirección es más Liz anota en una hoja los de identidad y aquí está mi DNI me recuerda a lo que se nos escapa no porque hacen porque si este hombre en las exaltaciones de así a lo mejor en una historia de amor que no conocemos no sé no soy Pérez es es para estoy viendo que el hombre de la ambulancia

Voz 0874 16:18 el de la tasa de alcoholemia has visto lo que ponen el último párrafo fue denunció pero al de alcohol también por una falta de respeto y consideración hacia los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones por su comportamiento y malos modos durante la realización de las pruebas de alcoholemia Secure glorias tenía el diez de Pontevedra o otra multa estas está es es de

Voz 0798 16:39 debo decir que no es local el contenido si el Pontevedra

Voz 0874 16:42 entre sí pero es muy curiosa porque es multa a la Iglesia católica noruega por inflar fieles han puesto doscientos mil euros pero es que es gracioso que dice que les acusa

Voz 0798 16:50 San de fraude grave al recurrir a la guía Telephone

Voz 0874 16:53 Nica para encontrar nombres que son en católicos e incluirlos como miembros ríete tú de los errores del censo esto sí que es una ligadura encima que sonase en el nombre que es muy lleva llevabas acabar con el tenemos muchísimo más pero lo guardamos para para el dos mil dieciocho pruebas acabar orquesta fotos maravillosa y el titular es fantástico es el periódico de Castellón si lo tienes sí sí sí es un vemos uno

Voz 0798 17:18 fíjate en medio de la calle en la hice un yate en calle una encalló en una rotonda no hay cómo puede ser esto es pues que pasara por allí es perfectamente comprensible las rotondas las carga el diablo sino que había con vehículo espacial que lo que lo trasladaba girando claro es que medía diecisiete metros entonces girando girando ahí se quedó

Voz 0874 17:40 seis Pérez de tu piensan en un consejo editorial no que tienen esta fotografía fantástica donde realmente se ve a un barco encallado una rotonda escogen este titular fue un yate en calla en una rotonda

Voz 16 17:54 sí bueno Mínguez hasta dentro de un par de semanas un abrazo

Voz 22 18:02 y lo

Voz 24 18:20 eh

Voz 15 23:41 a sí

Voz 31 23:45 ah

Voz 33 23:58 a ver

Voz 0798 24:04 no

Voz 5 24:06 de manera de empezar sí que lo es un poco de Beethoven para empezar el programa

Voz 0798 24:12 latido del corazón este casi cien veces

Voz 15 24:14 es lo repite para encajar porque es increíble os latido del corazón que ayuda a prevenir el infarto e exacto el latido del infarto qué tal esta semana las cuentas algo que

Voz 5 24:28 todo bien ocupado Madonna iba mucho sigo sin fumar sabes que te observamos de cerca puedes volver a fumar un cigarrillo sin ni un parche de nicotina ni un chicle mil cigarrillos electrónicos manga lo único que tengo es puro enfado pobres Mika tu novia que Maika descartó sobre mí no me merezco de esta chica voy a hacerle un regalo de Navidad muy especial donde vas a estar en Navidad han Chinchina esto es en Argentina en Buenos Aires fijar sol veinticinco grados así que la pasaré tumbado junto a la piscina intentando olvidar todos mis problemas hay muchos pero

Voz 15 25:06 te quiero hablar contigo hoy eh si quieres primero un poco de música que para eso estás aquí además querías quieres poner una pieza interpretada por Javier Perianes Domaica sabes que es buen amigo frentes de Chad dice Gil

Voz 5 25:20 amigo de este programa amigo tuyo es el mejor pianista español es fenomenal Javier Perianes debería ser tan conocido como Leo Messi y Cristiano Ronaldo tiene más talento que ellos and Heaven esta pieza que vamos a poner toca hecho Payne uno de los estudios más bonitos que compuso en La bemol mayor te va a encantar es un genio

Voz 1575 25:39 Javier

Voz 34 25:42 huir hola eh

Voz 32 26:04 eh eh

Voz 34 26:11 eh

Voz 31 27:16 a ver

Voz 36 27:23 no no no

Voz 34 27:30 eh a la

Voz 32 27:42 bueno

Voz 37 28:00 no

Voz 34 28:06 rojo

Voz 15 28:12 con es increíble verdad que lo es y qué razón tienes que debería ser más conocido que cualquier futbolista aquí pero China sabes lo difícil que es hacer que esta pieza que hemos escuchado suene como si fuera fácil tocarla es tan elegante sabes que él nos contó una vez que estaba practicando su casa al piano y un vecino llamó a la puerta y le dijo es es usted el que está tocando el piano y Javier les dijo que si pensaba que le iba a echar la bronca por el ruido y el vecino les dijo puede tocar un poco más alto que nos escucha bien desde

Voz 5 28:43 sin una es increíble me encanta me encanta Perianes

Voz 15 28:50 por cierto no lo habíamos comentado me pasó el otro día que están haciendo una película sobre tu vida basada en el primer libro están ahí

Voz 5 28:57 están haciendo una película sobre instrumental el libro es emocionante se me encanta el cine me encanta la tele es una gran manera

Voz 15 29:06 par te dejan opinar lo corregir el guión Amjad

Voz 5 29:09 el relevo la última palabra sobre algunas cosas ya sabes que esos contratos son muy complicados pero sí creo que tal y como figura en el contrato tenemos que estar en mutuo acuerdo en algunas cosas yo oí ellos

Voz 15 29:21 dos no que se llevarán una comisión enorme

Voz 5 29:24 a pesar de los abogados siempre se llevan una gran comisión pero todavía queda mucho los envían el primer borrador del guión dentro de un par de días creo y luego hay que escoger al director a los actores

Voz 15 29:34 las escoger al al actor que te va a interpretar optimismo y eso es emocionante ya un poco nervioso yo espero que sea en abono nada no quiero decirlo todavía puedo contar lo de las fotos de Benedicto enseña estén en Whatsapp

Voz 5 29:50 si Maef France es que es uno de mis amigos es es un actor que se llama Benedict Gándara Bakio algunos lo conocerán chador

Voz 15 29:59 a todo el mundo sabe quiénes Benedict bache están stand que bueno es un pequeño actor Brittany

Voz 5 30:07 a mí me mandó esta foto que pese el otro día en la que intentaba parecerse a mí con gafas mi expresión agradecía a no puedo hacer retire la película no sé si estaba de broma cuando dijo esto pero la verdad es que la foto se parecían

Voz 15 30:18 era incluso un poco inquietante No estoy seguro de que tengáis la misma voz cada vez

Voz 5 30:25 pero sabe tocar el piano no pero

Voz 15 30:27 lo suficiente te voy a decir esto si alguna vez lo con el lo dice los pases el primero en reconocerlo pues tuve mucha televisión no ultimamente es mucho Netflix por lo que me cuentas

Voz 5 30:37 la ex Spice Myspace estoy avanzando poco a poco en todos he visto el joven Papa espero desesperadamente una segunda temporada en Cheste que estoy viendo manjar

Voz 15 30:50 tener la serie David Fincher Netflix está muy bien sabes que narcos el joven Papa tienen una cosa en común que es un actor español que es muy malo

Voz 5 31:01 es verdad este actor español es yo creo que nunca ha habido una película

Voz 15 31:04 España en la que no salga él sale por todas partes en todas las películas que estáis todas la naïf de cómo se llama no será este este hombre canta por aquí no

Voz 38 31:13 Israel Javier Cámara bien a mí qué tal señor

Voz 0258 31:22 gracias por la introducción cómo estás muy bien como cosas conocidas como conocía que eso que ataca tú si yo les sentados al piano con James esperando que nos deleite no que tiene que hacer lo conocí la verdad es que son cosas que aunque por muy cercanas empiecen pierden un poco en el tiempo

Voz 1575 31:41 ético no hay recuerdo que yo recuerdo que leí una vez un un Twitter que acababa de aterrizar en Bilbao erigió ey estoy en Bilbao no sé qué hacer alguien puede decirme que se hace aquí en España y le dije sale a la calle habla con la gente la gente es encantadora y te van a ayudar seguro no me dijo Yvo después tuve la osadía de leer e instrumental justo cuando estaba haciendo de ella un pub eh oye había Los Ángeles eh para rodar el último el último episodio de la temporada donde yo supuestamente me encargan el la persecución de un caso de pederastia el libro me destrozó me destrozó me me mato eh Le Le menos pusimos en contacto lo hablé con él y le dije bueno cuando ves

Voz 0258 32:36 el joven papas pero yo qué sé algo de tu libro siempre Fernado mi personaje y eso es un poco lo que te alimenta te alimenta la música te alimentan los libros te alimentan los amigos de alimentan las películas y eso es lo que es

Voz 1575 32:47 su libro me hizo no me alimento para para mi personaje

Voz 5 32:51 hayan eso entendí cuando vi los últimos episodios sí sí sí es lo que les diría a otro no que es raro es tuviste fantástico es es te juro que viendo esas escenas la compasión que mostraba Sean y las lágrimas Lágrimas genuinas y eso me hizo entender que mi libro Instrumental pinza incómoda Donavan nazis así lo siento

Voz 1575 33:20 no es fácil es fácil te diré que es fácil emocionarse con con Jude lo es fácil emocionarse con Diane Keaton James Caan puedo con tu libro con o con las referencias con tu historia real con las historias de ficción con Paolo Sorrentino es muy fácil emocionarse no para un actores increíble trabajar con con alguien así ha trabajado con con varias personas muy muy creativas muy talentosa las muy geniales Si Paolo es uno de ellos ir Yllera muy fácil el eran normalmente yo me muevo por la por la confianza que cuando uno será en el seto adelante un piano delante es porque porque no sabe cómo hacer las cosas pero a la vez tiene al otro lado alguien que le que le sujeta no que le aporta una red no ICOM Paolo Sorrentino fue muy fácil ahí sí me me emocionaba demasiado incluso se yo nos emocionamos tú Minds era como espera espera porque esta escena requiere un poco de frialdad no era eh era era era muy difícil no llevarse a no dejarse llevar por la emoción que te generaba el caso de abusos sexuales de la última parte del Papa

Voz 0874 34:28 es una serie además estéticamente maravillosa supongo que eso es debida a Sorrentino que tiene ese toque tan tan personal no sí sobre todo el misterio

Voz 1575 34:36 no sé no hay un plano que sea barato e primero el siempre me acuerdo el titular de una de sus entrevistas que decía porque tengo que hacer un plano feo no me fascinó dije es verdad porque porque tiene que haber un plano que tiene que haber una nota fea en una música no no hay una nota CEAS

Voz 38 34:53 hay que hay que elevar la la estética a un lugar

Voz 15 34:58 que me que merezca que se aparte de la historia pero a la vez es que en ninguno de sus planos está

Voz 0258 35:04 es simplemente estético está lleno de emoción está lleno de un de un sentido no oí israelí

Voz 1575 35:09 joven Papa está lleno de misterio y de ir siempre una magia alrededor de

Voz 15 35:14 y una teatralidad que es fantástica hija me dicen

Voz 5 35:19 no fue complicado pasar de porque originalmente tú hacías comedias hacía reír a la gente porque quería en el centro para compensar tu infancia infeliz y por eso te hiciste cómico pero luego con cosas como Truman te pasaste al lado se las cosas y luego por supuesto con el joven Pam no hay nada serio que en esos fue duro pasarle la comedia al drama

Voz 1575 35:40 no es natural es natural si hay un momento donde es natural quiero decir yo empecé haciendo mucha comedia y a ido y te vas y te vas te vas fraguando un poco en eso el creo que que ser actor consiste en respirar me acuerdo que cuando te vi en La Casa Encendida respira este mucho antes de empezar a tocar hija Frei no entonces me me me acuerdo la primera escena que tuvimos Judy yo en en la Villa Medici en en en de ya un poco rodea

Voz 0258 36:15 soy un equipo impresionante yo decía Dios mío estoy en la Villa Medici

Voz 1575 36:18 no enfrente ellos lo luego rodamos con Diane Keaton vestido de cura este señor este vestido de Papa haya ojo esta Paolo Sorrentino con cinco cámaras

Voz 5 36:26 qué coño es esto entonces de repente la la emoción

Voz 1575 36:29 pudo me pude muchísimo veía que yo también le podía la emoción de repente hubo momento dónde Paolo Nos dijo respirar tranquilos respiran respirar mucho y Jude tomate todo el tiempo que necesitas para para empezar hasta era tomó muchísimo tiempo y fue fue muy Salvador no porque de repente dije si es que la esencia nuestros trabajos respirar respirar es tan fácil como eso no entonces te conviertes en actor para que en unos veinte o treinta años pues empieces hacer papeles un poco más decentes no oí y la verdad que me han llegado cosas mientras que motor humano el joven papado ahora cosas muy interesantes que yo creo que necesitaba toda la comedia o todo los papeles que hecho antes para ahora

Voz 5 37:10 lloré un montón controle pero era un llanto encantador americana esta película si lo hubieran hecho en Hollywood habría sido ridícula pero eres tan bonito esa película

Voz 1575 37:20 F que se están haciendo una versión en coreano establece una versión en coreano ya han vendido los derechos en dos o tres países también para para la película sí tienen los derechos vendidos en Estados Unidos no sé no sé lo que van a hacer

Voz 0798 37:35 pero tú todavía

Voz 5 37:36 comedia and harías Arias un cameo en Paquita Salas al lo deja bis los equipos un increíble no te encantaría que tu agente fuera como Paquita mi mi manager es Paloma

Voz 0258 37:51 eh a veces pille Paquita Salas es pie decía yo a XX dije Dios mío están haciéndole un están riéndose de mi agente no no pero pero me encantaría las esto les adscrito a los Javi también en eso he dicho que que les admiro mucho y que me encantaría trabajar con ellos

Voz 0874 38:08 Chris a James y dile en la segunda temporada de Jean Paul porque está muy nervioso con nuestro así sí hay hay una segunda temor

Voz 1575 38:14 a buen jazz eh a rodar porque Paolo Sorrentino está rodando ahora logro que es una película sobre Silvio Berlusconi que tú escáner de mayo

Voz 5 38:29 cuando empezó

Voz 1575 38:30 nosotros empezamos a rodar el a el agosto septiembre de dos mil dieciocho de Swann

Voz 5 38:39 cuéntenos una cosa que yo creo que la gente no lo entiende vivido en China cuando vemos una escena en la que estás estuvo con Jude de esta pensamos que está muy bien lo que no se entiende es que cuando estás rodando será después de muchas horas de preparación de notas y seguramente que rodar un plano una y otra vez hasta conseguir el gesto de la cara en buena pero me parece muy interesante cómo se cuida hasta el último detalle en cada escena cada diálogo que tienes con otro actor

Voz 1575 39:10 cada director es muy distinto porque imagino que tu profesor toman muchas decisiones sobre el trabajo no imagino sólo tienes una persona pero bueno

Voz 0874 39:22 su profesor problema que te que te interrumpa lo contó hace dos episodios que hacíamos esto sobre lo serle arrojaba teléfonos a la cabeza cuando fallaba una nota

Voz 1575 39:32 ese es otro tipo de abuso incluso no no no yo yo cambio de director cada cada película ahí hiciese verdad que que Paolo Sorrentino es muy muy exquisito con o sea hay hay un hay un hay una un balance entre la teatralidad y la naturalidad en sus trabajos que tienes que que tienes que saber moverte no pero fue fácil fue muy sencillo fue fácil ir después Jude es un tipo que venía de Roda de hacer Hamlet Hariri de venir a hacer unas Shakespeare fantásticos en en Londres si el personaje el Papa era muy teatral muy seguirían cambiando

Voz 5 40:17 si vas a hacer teatro te gusta

Voz 1575 40:19 otro o no me gusta mucho teatro pero lo hace como diez años que no hago teatro

Voz 5 40:25 Juan porque esa están pagando suficientes demasiado con más puede hacer teatro es por eso va eso es el teatro previsto en escenas de la vida conyugal hace un par de semanas

Voz 15 40:35 los me encantaría me encantaría tiene este sentido era algo en kamikaze Pavón es uno de los adictos explica con Miguel del Arco a kamikazes

Voz 39 40:46 Maidán así Sarah Miles deja de reírme

Voz 15 40:52 a este tema en serio por favor a en teatro andaría te lo prometo que si te prometo que voy a hacer teatro oye compañeros que este es un programa de música a sus olvidado el tú estás aquí como me encargo Javier

Voz 1575 41:04 bueno sí a mi me gusta mucho la música mi padre era músico Mi padre era eh Stax hombre sí sí sí bueno ya has y charangas no

Voz 5 41:16 lo que cronista palabra Tàpies como música

Voz 1575 41:19 Puebla y si mi padre mi padre se ganaba la vida tocando el saxofón cuando cuando la cuando dejase Wass en que tenía cuando la la cosecha enhorabuena el se tenía que ir a tocar el saxofón por ahí con equipos de fútbol con charangas de pueblos y tal no le encantaba el jazz encantado la zarzuela encantado a la música clásica en casa siempre ha habido música bueno siempre me ha gustado mucho el Concierto número dos de Rachmaninov me ha gustado mucho la música rusa por por romántico sobre todo por la melodía me fascina

Voz 0258 41:50 a día me fascinan esas melodías increíbles que es ya el el brazo en Javier James Jones eh que sea el brazo

Voz 39 41:55 haría bien no vaya a ser que es así

Voz 1575 42:01 eso no cirílico

Voz 5 42:03 sí pero tienes razón las melodías el sufrimiento Concierto para piano tiene una cosa muy interesante les sufría depresiones terribles máquinas sobra trastorno bipolar impreso durante un tiempo no podía componer a gigantes decía no podía cae un himno autista ruso como tal Nico la cinta fascista lo primero que compuso después de eso fue este segundo concierto para piano que su pieza más famosa en que se sigue tocando por todos los le encanta que la haya asesores

Voz 1575 42:42 debí de Fresno buzones de Montmeló

Voz 5 42:45 desliza el primer movimiento es el movimiento de relojes Time Javier cuéntanos la historia de cómo te hiciste con este disco bueno creo que roba

Voz 0258 42:52 en ese ese disco esta pregunta es caprichosa porque nos ha contado la historia antes de entrar el delito

Voz 5 43:00 escrito ha prescrito ese crimen

Voz 0258 43:02 no no diré dónde lo robé porque en unos grandes almacenes sí porque siguen no sé si siguen abiertas no son Galerías Preciados las Galerías Preciados creo que era era el momento dónde estábamos en las cuevas de dramático oí yo vine yo vine co

Voz 1575 43:16 a Madrid no no voy a no voy a hacerme el pobrecito no dormir el metro eso pero recuerdo que mi madre medio veinticinco mil pesetas que al cambio son muy pocas euros no teníamos acceso a la música tenías que tener un CD no había no había Spotify ni había nada de eso

Voz 5 43:30 el club estira en la mayoría de la gente robaba tabaco y robaba dentro también un maravilloso Dietrich

Voz 1575 43:39 dicha diez Cao y Schubert de de todas estas cosas maravillosas y no bueno tenía la referencia a mi padre mi padre encantado a la música clásica después estuve en un colegio de curas ponían Bach y ponían Schubler y ponían Beethoven todas las mañanas no despertaba ni no en la música clásica me acompaña me acompaña mucho ahora en casa hasta mi casa está llena de música clásica también lo escuchamos por favor

Voz 40 44:03 un

Voz 34 44:06 tú

Voz 40 44:08 eh

Voz 34 44:11 ah sí

Voz 31 44:17 solo

Voz 5 46:26 Rice es increíble esta pieza de RAC mantiene nada sabes una cosa que poca gente conoce este movimiento sino al final de este concierto para piano que no al final de muchas de sus composiciones firmaba su nombre en forma de música es muy curioso al final del concierto escucha llegada avisó a quiere el Concierto número tres Ana increíble es algo que sólo puedes hacer su tiene como siempre si la gente pero no maleducados dado que entienda lo bastante de lo que habláis en español

Voz 0874 47:08 qué te agradezco mucho la visita además sé que tienen muchas cosas en marcha muchas temporadas de un montón de series y sabes que aquí no solamente hablamos de música James es lo que me decía que además de ser un gran músico es es un gran comunicador es un excelente comunicador y él tiene determinadas pasiones en la vida de una de ellas es luchar por las cosas que considera justas y sabes que en este segmento muchas veces lo de temas muy complejos títulos mes en principio con instrumental con lo que tú lista en ese libro así que te agradezco que ese libro está ya ha movido a ponerse en contacto con James y de paso venir por aquí cuando quieras nosotros de hecho nos interesamos mucho por este tipo de cuestiones cualquier cosa que quieras aporta

Voz 1575 47:42 y aquí estamos no quiero que sea metafórico pero estoy leyendo fugas que que me estoy que no que no estoy oyendo oyendo corriendo pero que esto

Voz 5 47:51 leyendo fugas también si quieres que te era firme

Voz 1575 47:53 James Javier suerte con todos los proyectos un abrazo amigos muchas gracias Gemma en mi

Voz 42 48:14 claro

Voz 31 48:30 eh

Voz 43 48:46 uno

Voz 44 48:50 hola

Voz 45 49:00 a ah ah

Voz 42 49:15 sí

Voz 45 49:59 ya

Voz 42 50:14 sí

Voz 43 50:31 eh

Voz 31 50:49 eh

Voz 43 50:53 por

Voz 5 50:58 el derrotista en esto que tocaba

Voz 15 51:00 en una pequeña pieza de Moscú Jobs que que se llama Cell que significa destellos en francés no le he tocado muy bien pero espero que se haya podido entender porque habla de destellos de fuegos artificiales hay veces que pienso que te va a inventar algo no me voy a dar ni cuenta faraones y la verdad se llama most of aquí por increíble me siento tan ignorante con estas

Voz 5 51:23 venga hombre agresor un tío muy inteligente firme

Voz 0874 51:26 decías que ha esfumado en toda esta semana no hay todo

Voz 5 51:29 había pero mire que es duro e los sentimientos las emociones orejas que le pregunte a alguien por estos once Arenas depende a quien no lo sé

Voz 15 51:37 Darío Fernández psicólogo clínico es médico de familia es experto en tabaquismo a este están entre tan ay Dios mío esto se la intervención y atajó has avisado daría cómo estás buenos días

Voz 47 51:49 hola buenos días encantado de hablar con vosotros

Voz 5 51:51 maestros es Gemini encantado de hablar con usted también aunque estoy un poco nervioso

Voz 0874 51:55 a James Darío esa propuesta dejar de fumar durante un mes un poco para que les consejos está bien marcarse objetivos a corto plazo

Voz 47 52:04 mira en primer lugar quiero felicitarle haya in porque ha tomado una decisión más saludable más importante de su vida al dejar de fumar

Voz 5 52:13 Frank sí por qué no

Voz 47 52:16 mil trece años más si felicitarme a mí también porque vamos a poder disfrutar de su música que va ayudar aún es la música a la salud así que felicitaciones en esos dos sentidos va a vivir trece años más para tratar de menos va a respirar más tranquilo más saborear más las cosas los alimentos los besos iba a su sexualidad

Voz 48 52:39 también en la misma línea a cuenta la sexualidad

Voz 5 52:44 el tema ese era mi problema en los últimos años ya que me escondí puedo preguntar yo una cosas a Juanjo es una pregunta para usted que es el experto más textos crucen lo más difícil para mí es más que las emociones son mucho más fuertes y contigo misma es yo fumaba para el ver los sentimientos de enfado hacia las pruebas de estrés mantenerlos al Mini nada ni ahora que no tengo los elementos químicos de los cigarrillos esos sentimientos aparecen de repente sobrecogedores

Voz 47 53:17 si antes de contestarle necesito hacerle yo tres pregunta muy breve en sí que ha dejó de fumar está ya en la etapa de acción de haber dejado de fumar ir cuánto tardaba en fumarse el primer cigarrillo está dejando Kumar sólo está tomando alguna medicación ha recibido algunas llevado

Voz 48 53:35 en menos de tres mil cuánto tiempo llevas informar a Juanma un mes

Voz 47 53:40 está tomando alguna está recibiendo alguna ayuda médica tomando alguna pastilla para dejar de fumar

Voz 5 53:45 no estoy con el mono bien

Voz 47 53:48 no pues entonces otra otra doble felicitación haya ahí

Voz 5 53:51 Tank y a lo loco

Voz 47 53:54 porque es muy duro

Voz 49 53:57 vamos a mí

Voz 47 53:59 el a el tabaquismo es una enfermedad así por lo tanto influyen muchísimas cosas la tensión la sexualidad hacen a parte de miocardio en cáncer de pulmón poco sabemos América yo creo que sería de de de gran ayuda para en la mía gratuitamente como psicológico o médico

Voz 5 54:18 that's Tariq muy llamar hay faena cobré por fin durar más de noventa segundos cuando tenga relaciones sexuales

Voz 50 54:23 sí

Voz 47 54:28 seguro que sí en cuanto deje de de fumar pues ese segurísimo que a mentar a mucha mejoría Ansó relación sexual es una de las causas de la la nicotina unido también a la

Voz 5 54:42 no de Lence book y los sentimientos cm calmará en con el yo es una FK tierra que la hizo funcione de él deja claro que dicho esto por la radio Huang no es verdad solo me pasó una vez y es porque estaba cansado pero los sentimientos las emociones el enfado se calmará en con el tiempo

Voz 47 55:02 me mira eh Jay se encuentran en una de las fases por las que pasan todos los fumadores y eso en la fase en la primera fase en la fase de pre contemplación donde el individuo ni se plantea al dejar de Pomar disfruta ir del tabaquismo la segunda fase en la fase de contemplación donde ya sólo plantea a continuación vienen una fase de preparación donde ya decide ya se encuentra en la frase en la fase de de acción de mantenimiento de dejar va aquí es la más difícil de la más dolorosa entonces los síntomas me cuenta en ahora son absolutamente normales pero muy importante que les digas que estos síntomas no son eternos que son pasajeros estas molestias que tiene estas angustias

Voz 0874 55:42 sí fumar a un solo cigarrillo diera una sola calada a un cigarrillo sería como empezar de cero

Voz 47 55:48 sería como empezar de cero mira la nicotina es el que tiene un receptor cerebral específicos y que guarda o una memoria que no se borra nunca como como el autismo decían los católicos no hay hasta una sola calada para que se despierte otra vez todas las sensaciones que volver a fumar

Voz 5 56:08 no no tengo claro que no puedo fumar ni un solo cigarrillo quiero hacerle una pena porque siento como si se hubiera muerto mi mejor amigo porque llevado a fumar desde antes de cumplir diez seis My life in han japonés me encanta porque hay de hecho creo que me salvó la vida pero ahora no me puedo pero Estados Ana tenemos que querer María o a mí me tengo que estar bien y eso significa que no pudo seguir sabía que lo tenía que dejar aunque eso ahora me entristece porque para mí había cosas positivas en fumar pero ahora para mí es el fin de un largo viaje con el tabaco y le tengo que decir

Voz 0874 56:45 adiós Darío tu crees el habla mucho de de que ahora tiene a lo mejor incluso más dificultades de memoria más dificultades de concentración porque está en este primer mes sin tabaco pero tú crees que en el futuro va a ser mejor pianista por dejar de fumar

Voz 47 56:59 estoy seguro ir durante trece años más de su vida mira esos síntomas teme cuenta de la falta concentración la irritabilidad son absolutamente normales en las dos o tres primeras semanas pasan todos los fumadores por por ella lo que ocurre es que este hombre al hacerla pelo pues se le va a ser más doloroso debería haberse ayudado bueno único medicamento que hay para para dejar el martes la disciplina no quiere decir el nombre comercial pero esto sí que te quitaría el mono lo que ocurre es que el el dejarles tabaco no es solamente síndrome de abstinencia no es sólo el mono sumamos comamos también por hábitos y por por costumbre a ese es que tú fíjate fumador necesita un cigarrillo tarda unas dos horas y media en metabolizar sí

Voz 5 57:46 de aquí a las dos horas y media dentro salmón

Voz 47 57:48 otra vez en tratar una persona debería fumar pues siete cigarrillos al día como mucho el resto son ávido así es que cuando pasen el accidente ya se pueden quitar eso siete cigarrillos te pueden quitar el cigarrillo espera el resto por hábitos se pueden mantener entonces el tratamientos el tabaquismo no solamente contra el mono sino tener diseñado un plan para controlar esas momentos eso sí torciendo donde podrá visto que fuman cigarrillos a pesar de tener tus depósitos llenos

Voz 5 58:19 a lo peor ha pasado hay voy en la dirección correcta dio Fernández que se psicólogo clínico Médico de Familia

Voz 0874 58:24 en tabaquismo gracias Darío un abrazo

Voz 5 58:27 sus gracias un abrazo a tengo que enseñarte la palabra

Voz 15 58:29 el día las palabras de las navidades en este caso no se en Londres son Buenos Aires donde estará pero en España hay una palabra que necesitas conocer y saber pronunciar en Navidad acá es la palabra cuñado cuñado bueno en realidad es cuñado pero en esta acepción de la que hablamos no conocíamos la la T al final decimos cuñado a que cuando ya sabe lo que significa en traducciones pero no es el el hermano de tu mujer o el hermano de tu marido a pero una cena de Navidad y define a ese cuñado que lo sabe todo que tiene opinión de todo está seguro de que siempre tiene razón en todo lo que dice que Soler Niza cualquier piedra y además todo lo dicen bozal

Voz 5 59:15 Nos conocemos a alguien así por supuesto así que

Voz 15 59:17 si alguien te da la tabarra en una cena en Navidad tú lo puedes decir no seas cuñado coño coña así también vale que pasa lo en Navidad no somos

Voz 5 59:29 a la vuelta vale gracias Javier tú también volvemos en enero ya tengo ganas música y nos vamos

Voz 31 59:39 eh eh eh eh eh eh eh