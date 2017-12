A Vivir Que Son Dos Días (23/12/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 2 00:11 son las once las doce en Canarias

Voz 1628 00:19 buenos días pues a ahora estamos muy pendientes en madre de dos accidentes en la A cuatro en sentido entrada uno en el kilómetro ocho que está generando cuatro kilómetros de retenciones y una colisión más en la IV también a la altura de Aranjuez que comienza a dificultar la circulación precaución si iban a transitar por esta cuatro además en Barcelona también en Lleida una colisión en la A dos a su paso por Gomez ha obligado al corte total de la vía en este tramo hacia Lleida allí en Sevilla un accidente la ronda SE treinta en el entorno de Padre Pío está complicando la circulación en sentido creciente además también precaución por bancos de mí

Voz 3 00:55 habla especialmente en Lugo en la A8 en Mondoñedo

Voz 2 00:59 gracias los transportistas autónomos de Euskadi Navarra deciden hoy si secundan la huelga convocada por la Federación Nacional de Transportistas prevista para la primera semana de enero un paro nacional para protestar por la puesta en marcha a partir del día uno de un nuevo peaje para camiones en varias carreteras de esta comunidad

Voz 1860 01:15 el Sebastián hay que verlas a esta hora los cerca de

además Salvamento Marítimo ha rescatado a veintidós inmigrantes en aguas de Tarifa que viajaban a bordo de tres pateras con este rescate se eleva a treinta y tres el número de personas que ha llegado a las costas españolas en las últimas horas

hola buenos días ya queda menos de dos horas para que empiece ese clásico a la una en el Bernabéu a ser el último Real Madrid Barça de este año y los blancos va a jugar el once que ganó el Mundialito con Bale inicio en el banquillo y en los azulgranas sin Alcácer estará Vermaelen acompañando a Piqué Además hay dos derbis Valencia Villarreal a las cuatro y cuarto Deportivo Celta a las seis y media

Voz 1 06:12 el juez Doris del próximo Balón de juego el volver a ser los más grandes por seguir siendo el equipo a batir el juego Messi Cristiano Valverde y Fidac cara el mayor almacén garras el Deportivo se juega el clásico la mejor jornada se cierra con dos derbi Valencia Villarreal Deportivo de la Coruña Celta de Rober aflora el mejor fútbol de Cuenca

Voz 19 07:05 cadena SER A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 20 07:11 no no no

Voz 21 07:30 es una explicación que España es una gran nación los españoles

Voz 1 07:36 Bush yo les mucho español sagrado

Voz 15 07:43 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 08:03 los más españoles en muchos españoles que otros Quique Peinado encuestas Quique buenos días qué tal como estamos Ana Morgade qué tal bien bueno si queda pero la moto no ahora en radio

Voz 1860 08:13 Mallorca Llum Barrera qué tal yo muy bien que la pasa la moto de Ana si sigo o que tengo moto que está pasaban a una moto en en un poco

Voz 3 08:22 la línea de lo que se suele ser mi vida yo tengo la cabeza llena de pájaros hijos tendrá dejado esta es la avidez cuyo que una de dos o no me acuerdo o me han robado en dos líderes intuyo que saliste ayer un poco no nos quema cara ahora que me estoy estoy fresca ayer estuve con los de no te metas en política ayer en el Teatro Kamikaze dándolo todo según término dije señores mañana tengo una radio que hacer me fui a casa reelegido el taxi como la gente rica porque

Voz 5 08:46 no encuentro mi pobre moto que es lo que lo divertido yo más que ha venido con el casco yo intuía que veía motos bella bajas con un casco pero no se acuerda donde sí

Voz 1860 08:53 es el apego que sientes algo que ya no está quienes describir cómo es tu moto

Voz 3 08:56 no es pequeña pequeñita de color negro y soñadores porque no tiene fácil destaca te puede que no tenéis piezas en motos otras personas es fácil en una furgoneta levantada gente pero porque ellos señor

Voz 5 09:11 no tengo varias respuestas a esa pregunta pero es cierto que tenía que estar aquí teníamos que haber llamado ahora a Jorge Ponce qué pasa no pues que está con las contracciones haremos

Voz 1860 09:20 pero hay por aquí lo enviamos

Voz 5 09:23 mensaje de apoyo a tú puedes ser mamá traspasar es como dice él está muy cerca de la Boxing lo va a poner en Youtube de fastidio no creo que horror

Voz 22 09:38 para ser buen español hay que querer ser como Amancio Ortega dentro de cada uno de vosotros hay una Amancio Ortega queriendo salir y queriendo emprender es mentira

Voz 5 09:48 bueno esto lo decía Pablo Iglesias obviamente ninguno de los que estamos aquí me ha tocado la lotería entonces ya vosotros las estado saqueando uno

Voz 3 09:55 nada nada nada pero no no creo que hemos jugado no ha sabido a devolver

Voz 5 09:59 pues no ha tocado también la lotería es Rajoy con lo que ha pasado en Cataluña así que vamos con ello

Voz 23 10:05 ah venga

Voz 15 10:16 ambos buena el último arreón con perdón de la expresión en

Voz 5 10:34 esta campaña ha habría que publicar un diccionario de campaña otros porque sabía muy bien a qué se refería a la luz un apretón

Voz 3 10:41 el arreón sí sí

Voz 12 10:44 mismo deportivo no ACS sufragará

Voz 5 10:47 a la serpiente multicolor todo esto Escolano correcto vale y mira que lo intentaron con ganas el arreón digo eh escuchas

Voz 24 10:53 sí dieron a poder ganar al Madrid porque no va a ganar la de todos los demás

Voz 5 10:58 porque tenemos con los símiles futbolísticos es que algo va mal cuando hay otra cuestión que hablar aunque

Voz 24 11:03 aquel con la ilusión que tenía el hombre con con el galgo pasará sorpresa que yo estaría ahí estoy deseando de señoras vio sea el más votado de toda Cataluña que les saque quince escaños a siguiente claro porque sería una sorpresa la verdad pero

Voz 1860 11:20 a me gustaba ascenso por sorpresa a no nos nos miran con ojos así como bien no este señor no podían sacar quince escaños a nadie

Voz 5 11:30 me pero es que cuando insulta insultos a tanta gente en todo el rato súper complicado es quién gays bien muy difícil tenía que haber dimitido alguien no obstante que alguien en algún cargo con esto que ha pasado en la senador desde aquí somos sextos no el PP se dio un gran batacazo pasaron de once a trece escaños

Voz 3 11:51 yo me parecen a mí me lo que ha dicho

Voz 5 11:53 hombre me da pena ese grupo mixto en el que van a compartir mesa con la CUP como decía Lourdes es también hay pones una cámara de sal una serie de Netflix

Voz 12 12:01 me imagino Albiol patria diciendo aquí huele mal eh aquí huele a qué guapo

Voz 3 12:07 esa rascas

Voz 25 12:12 porque tenemos la fortaleza porque tenemos convicción porque tenemos esperanza porque somos los mejores y quien mejor representa el sentimiento

Voz 5 12:22 el sentimiento combinación índigo vamos a pasarlo porque ganar de Vinci el lunes el jueves un mal resultado

Voz 25 12:32 hay días que son buenos y otros días pues que no lo son

Voz 5 12:35 tanto y otros que son malos hoy es un día

Voz 25 12:38 malo para el Partido Popular de Cataluña

Voz 3 12:41 es muy bonito estábamos lo desean veíamos lo de la foto de de la foto de familia no Alicia Sánchez Camacho literalmente es están mimetizado con el más detrás haciendo así como un Predator en la foto

Voz 12 12:55 Andrea Levy ya es lo que siempre quiso ser indie

Voz 5 12:59 esta deberá tampoco fue en día para la CUP por cierto ni para En Comú Podem que también perdieron escaños perdieron votos pero Xavi Domènech al menos le queda alguien dispuesto a consolarle y lo que surja

Voz 15 13:10 pues yo probaría que se dejara un baile agarrado pero pero digamos casi de los románticos pero no sé si se dejaría

Voz 3 13:20 lo que está pasando a bailar un lento

Voz 5 13:23 con Domenech es verdad que está pasando esa es la gran pregunta Llum solamente si se deja proyecto que eso de bailar un lento también un poquito poquito antiguo en un poquito de Rafael en Nochevieja a nombre a ver es muy tierno Iceta está en el baile solo

Voz 12 13:35 no se circunscribe al baile de Paul estaba

Voz 5 13:38 yo para más si Iceta escucha atentamente porque el audio no es una demasiado bien y además se ha blanca un por favor procede si veían consideras a ver si distinguir qué baile haría con con quién

Voz 1 13:50 no hay que prometo Lila café o ya malo

Voz 26 14:00 claro con Arrimadas Thomas hoy la rima

Voz 1 14:03 la isla Macarena

Voz 5 14:06 con alguien la Macarena Gelman ella ya si eso

Voz 1860 14:08 sí sí esto sí sí

Voz 5 14:11 cosas que tenemos que agradecer no haber visto Iceta tampoco tuvo un escaño Szabo no solamente es un escaño más que en las anteriores elecciones pero

Voz 27 14:19 estos resultados no son los que perseguimos no hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa

Voz 5 14:32 está todo un poco de pena no hablo Esquerra Republicana tampoco están del todo contentos con ese resultado ellos esperaban la primera victoria desde la Segunda República se quedaron por detrás de Puigdemont encima supremo ahora imputa a Marta Rovira a todo el mundo yo creo que las de falta seguramente un un abrazo para superar esto incluso los ganadores tan también un poco de pena Inés Arrimadas La ganadora de las elecciones hay que decirlo aquí lo contó en este programa gracias al vídeo que le hizo verdad en sí

Voz 28 14:59 todo

Voz 21 15:03 un millón cien mil valientes han lanzado un mensaje al mundo no sólo a Cataluña no sólo al conjunto de España sino al mundo

Voz 12 15:13 la gente hay que ser muy valiente muy valiente este es Terminator ahora mismo como con los señalado que estás votando a ciudadanos que no tienen ningún medio a su favor nada nada nada nada nada nada nada hay que ser muy valiente muy valiente para votar a Ciudadanos

Voz 1860 15:30 escúchame una cosa lo terrible de esto es que vamos a vamos a acabar y empezar el año igual

Voz 12 15:36 no el año

Voz 3 15:38 el siglo XX siglo XXI vamos a seguir igual

Voz 5 15:41 la próxima década qué pereza pereza es la palabra está bien visto que sí pero esa es la palabra y no sé qué os parece pues entonces vine con lo que decía Kike no que quién quién se enorgullece de votar a Ciudadanos en público no yo diría que hay una persona

Voz 3 15:54 sí sí intentemos aquí entonces

Voz 5 15:56 qué ciudadanos haya ganado y es esa señora que aparece en aquella foto maravillosa que se escapó de la peluquería para saludar Albert Rivera visto la foto todos no hay que no la has visto la foto

Voz 1860 16:07 ella sale con su mecha con su platito apuesta la cabeza

Voz 3 16:10 la señora que sale de la peluquería como como si estuviera ardiendo

Voz 5 16:13 eso claro es una plaga

Voz 3 16:15 entonces sale como una especie de marciano de bajo presupuesto porque lleva una capa de estas de plástico finito como de la hable para que no te manche el tinte lo que es el el chaquetón y luego lleva toda la mecha fue estar con lo cual lleva una especie como de aureola es como son como unos laureles pero de papel Albal coge la cabeza claramente eh

Voz 5 16:37 qué buen yerno sería como la carga entusiasmo

Voz 3 16:40 esta así abrazando que parecen los de Avatar cuando se recarga la energía por la foto preciosa buscarla en Internet por favor si usted

Voz 5 16:48 la tan contento como la señora de las mechas esta Carles Puigdemont hay que decirlo de los partidos independentistas el suyo es el que más escaños es más votos ha sacado por tanto es el que puede tener más apoyos para gobernar estaba tan feliz que se le escapó entre risas con los amigos de una frase que ha puesto la sexta creo como es la frase que no la vimos

Voz 3 17:04 si España tiene un pollo de cojo

Voz 5 17:07 y luego digan que los catalanes no la ven en castellano dijo Catalá las

Voz 3 17:11 año tras cuyas entrado cuidado

Voz 5 17:15 bueno él tampoco tiene un lío porque los independentistas han conseguido mayoría absoluta el puede gobernar pero si pisa España tendría que hacerlo desde la cárcel digo lo de gobernar asumir el cargo así que también también mucha pena solo

Voz 3 17:27 hasta ahora por la derecha todo el rato

Voz 5 17:30 yo lo veo así pero fácil Chayo te pone su despacho Perpinyà que para eh

Voz 3 17:35 te mentalmente Cataluña igual pero cuando no cuando no como cuando Navia de mando a distancia las teles que el otro cosa así es una vara larga muy larga colgaran en Andorra

Voz 12 17:43 no pero es que Andorra yo creo que te unas unas con perdón la cosa como negativa pero en Perpinyà por de algo

Voz 3 17:49 parte número eh

Voz 12 17:51 pero claro andando Globo y deliberó yo creo que con

Voz 3 17:54 que vaya la fronteras es como lo de molesto molesto cuando te pones muy cerca de los joder sabes que pase la manita por encima de Donosti pisado

Voz 12 18:00 yo estoy fuera estoy fuera

Voz 5 18:02 pues para empezar con buen pie esta nueva etapa que básicamente es la misma que antes de las elecciones pues de Mon dejando los pollos aparte a propósito ya un acercamiento

Voz 22 18:10 que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy exentos de estas pues que hoy por hoy no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy nadie en ningún problema si las garantías de Verve también en La Moncloa Bud problema lo que quieren son soluciones

Voz 12 18:23 lo que sale garantías de que sea

Voz 3 18:25 eran tías de que entrar si salen ramas a entrar salir mano a cada la ópera no

Voz 5 18:29 desde rositas las llaman Rajoy les respondió que su respuesta lesionado tampoco muy esperanzadora

Voz 29 18:34 mire yo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño cero elegido estar en condiciones de hablar conmigo

Voz 3 18:47 esto último es lo importante y equidistante tertulia falta solamente Gila preguntando si está el enemigo bienes más es que es increíble

Voz 5 18:53 claro de ahí estaba diciendo Mariano Rajoy Joan lo oculto

Voz 3 18:56 con alguien que alguno hay Carcesa voy y no voy a decir el nombre

Voz 5 18:59 es que a qué suena esto por cierto escuchó con quien tendría que sentarme con quién ha ganado las elecciones que es la señora Arrimadas recordemos es plural y hay que te puedes poner manos a funcionarios y una vez que no hay mejor cuando se votó ahí la cosa ha quedado más o menos como estaba ahí está muy complicado para los próximos meses menos mal que dio un te vas a Barcelona creo que cubre todo esto en los próximos meses Homs por supuesto Garza tengo un vínculo ahí muy bueno los a diez sigue metiendo la pata en Twitter describió esto dice lo diré a pesar de que es políticamente incorrecto si hoy ganan los golpistas Cataluña será en unos pocos años Las Hurdes del siglo XXI

Voz 3 19:36 maravilla que empieza esto a picar que era políticamente incorrecto cobran estupenda

Voz 5 19:49 que así que vamos a aspectos más lúdicos de la política la cena de Navidad del Partido Popular en Madrid en esta ocasión no tenemos vídeo de Rajoy bailando si tenemos a la anfitriona Cristina Cifuentes con un cortocircuito

Voz 30 20:01 me dicen que han cortado un cable en el exterior si esto no es broma eh pero bueno mirar ni con micrófono a nosotros nos K ya no es el micrófono ni cortando los los cables mucho más tienen que hacer para conseguir que nosotros nos calle hemos que cortar Nos un cable verdad presidente cosas peores te ha tocado repara

Voz 3 20:22 que Telemadrid si quiero como los de tanta gente es Rajoy

Voz 5 20:29 ya sé que usaban Marjaliza Granados para hacer chapuzas repara las cosas que se estropean pero de todas maneras esto de que hay que hacer mucho más para callar les no es del todo cierto de hecho neta a Mariano le han dejado callado alguna que otra vez por ejemplo con con marxistas no recuerdo

Voz 12 20:42 ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla

Voz 31 20:50 pues y la europea

Voz 32 20:53 se quedó sin respuesta de prensa también quería preguntar si le parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas gracias

Voz 31 21:02 y la segunda ya tal o en aquella entrevista con Pedro J Ramírez El

Voz 33 21:09 a ver si es capaz de contestar un minuto si es que me apasionó cosa verdaderamente no tablas para

Voz 5 21:16 el escrito aquí generaron empleo por igual esperaríamos seguir pero no hay mucho más tiempo así que volvamos a la cena de Navidad Cifuentes dijo hay un cable cortado Rajoy

Voz 22 21:27 cuando encontraremos sala autor de lo del cable y anunció que ya hay un sospechoso generó Enciso aquí porque para buscar estrechos el PP es rally de comunismo Albiol como ninguno

Voz 5 21:39 Adrián que es que es muy hacer Performance sabemos que Rajoy no sabe quién cortó el cable porque él no suele saber nada que tenga que ver con algo delictivo pero por quién apostaría para cortar un cable y fastidian las la fiesta

Voz 3 21:50 a los bolcheviques ahí que en Holanda al haría por lo que sea invitado

Voz 5 21:58 dice que lo que sí hizo Rajoy es contestar al buen rollo de la anfitriona haciéndolo más peligroso que el presidente puede hacer que esa hablar bien de alguien que tiemble ese alguien

Voz 22 22:07 querida Cristina muchas gracias por por tus palabras importó esfuerzo por tu empeño Oporto determinación y también por la enorme generosidad que ha ascendido esta noche siempre conmigo muchísima gracia hay que Luis cuando candidato mil

Voz 3 22:23 claro que ya no había tocado la mano del Rey Midas pero al revés

Voz 5 22:29 la de las Navidades sabemos que las fiestas tienen lo que tienen comidas sobre todo alcohol bastante alcohólica aunque Mariano no lo necesita estas cosas suelen jugar una mala pasada no

Voz 22 22:38 todo el mundo sabe lo que va a pasar a mí al final pues siempre hay algo que tiene que pasar no lo que dicen algunos de esos que conforman todo

Voz 3 22:50 aquí estamos Verdi galletas de la suerte con frases de mayo y que cada uno se las interpretes pero te aplauden en plan

Voz 1860 22:57 vale ya que se decía pero tenía razón porque

Voz 12 23:00 a nadie previó la hostia de él con lo cual a fijar pasó lo que tenía que pasar Álvaro

Voz 3 23:05 estoy hablando de eso eso

Voz 5 23:07 poco pero queda Isabel cómo termino esta zona pues con una frase Te recuerdo por si alguien no lo tenía claro

Voz 22 23:13 que estamos viviendo no olvidéis una cosa que nosotros estamos en el lado bueno de la Historia y no queremos feliz

Voz 5 23:24 es mala suerte los imputados ahora mismo no puedo no nos olvidemos de una de las frases de la semana nueve del mes casi las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría franquistas tardo franquistas

Voz 3 24:07 a nosotros a nuestros padres a nuestros abuelos nuestros

Voz 21 24:09 com falangistas sino falangistas dictadores fascistas golpistas paterna hable descerebrados la nones racistas y psicópatas

Voz 1860 24:18 esa es su lengua la atragantado ladrones por lo que espero que sea para luego habrá que pedirle a la señal

Voz 12 24:27 la cuyo partido tras partido de pederastas a poder

Voz 5 24:30 eh recordemos es verdad es verdad en fin pertenece a un discurso de Soraya esta semana en el Senado quejándose de lo que tienen que aguantar y tienen que huir ellos y sus hijos decía de boca de los partidos independentistas

Voz 3 24:40 Javier Laskurain ganador sabe que va a los partidos van al colegio

Voz 5 24:44 sí así a los sí pues no Javier la escuela hay decía es coordinador de la Fundéu cómo estás Javier buenos días

Voz 0235 24:49 hola muy buenos días este esa lista no están en

Voz 5 24:51 la RAE ni tardo franquistas ni neo falangistas así que si la árabes y vosotros sois la antesala de la RAE como los Globos de Oro la antesala de los Oscars no podría ser candidatas para la fondeo

Voz 0235 25:04 ser de todas maneras que una palabra no estoy Belisario de la Academia no no quiere decir que no que no sabía que esté mal hay hay cientos miles de palabras que están bien que que son formaciones regulares y que no tienen por qué estar en liza académico es también hay todas estas están perfectamente formadas cita otra cosa es el uso de Qala I Iker suele como arma arrojadiza pero son correctas

Voz 5 25:23 la la la Fundación del Español Urgente corríjame si me equivoco pero yo recuerdo que estaba asociada a la agencia Efe

Voz 0235 25:28 exacto somos parte de la agencia es bueno que nos dedicamos a tratar de de promover el buen uso del idioma en los medios de comunicación

Voz 5 25:35 allí cada año escoge a varias candidatas a palabra del año entre todas las que hayan formado parte de sus recomendaciones diarias este año son apoyo fobia aprendí debilidad beat con Jobbik hoy bizcocho no estaba en Iguala biológico poco trabajando mucho eh que te da mucho vas a final de año no haya macho explicación más play vivas mar le engancha Klein que noticias falsas no no Fake news aboga por noticias falsas claro sí pero ahora se usa mucho Face

Voz 0235 26:04 si usan mucho precisamente una de las cosas que podemos hacer es llamar un poco la atención en fin hay que quiera utilizar extranjerismos por supuesto está en su perfecto derecho pero muchas de lo que llamamos la atención tratamos de decir oye en español hay formulas que funcionan cuando funciona la veces que no hay que recurrir a extranjerismos pero en este caso de Fake news me parece que está sencillo como noticias falsas

Voz 3 26:25 a ver yo falseada bulo mil

Voz 0235 26:27 por más decirlo español se claro por

Voz 34 26:30 el aceite haters claro yo lo dije yo

Voz 5 26:32 hubiera traducido por haters J haters Inter estoy aquí todas esas haters

Voz 0235 26:41 lo tengo esa es una de las formas que tiene el español de digamos de hacerse con los sadismo acabó una es buscar una alternativa y otra cosa es adaptarlo

Voz 12 26:50 al fin y al cabo fútbol que es la palabra más importante que esto es así con lesiones

Voz 0235 26:55 el fútbol nos vamos nosotros resulta raro pensar ahora mismo que fútbol sea una palabra de otro

Voz 3 26:59 correcto balompié no te cuadra

Voz 1860 27:02 el calado balompié no acabamos de acuerdo solo

Voz 5 27:04 para el Betis desea pues les

Voz 3 27:07 es lo más deportivos Florido espero a que no

Voz 1860 27:11 esto de verificación que que a qué se refiere no lo coges taxi

Voz 0235 27:16 dos el término que se está empleando no sé si se va a seguir empleando mucho después las últimas noticias por cierto para definir este nuevo tipo de Economía supuestamente colaborativa hace que muchas dudas en el que bueno pues las cosas de otra manera hay plataformas que pueden directamente en contacto a los consumidores con gente que presta un servicio el Bernabéu el de tantas otras cosas se les está llamando por el nombre de la empresa

Voz 5 27:41 vale soñadores es dimes también es traducción directa no

Voz 0235 27:46 la directa de los americanos que que esa es muy curiosa porque en Estados Unidos que ahora en la palabra Dreamers es muy bonito hicieron que la ley que regulaba esto tu vida las siglas Twin para hacer el juego de palabras con que eran aquellos que tratan de buscar el sueño americano ellos le llaman signos parece que en español soñadores encaja bien también sí

Voz 5 28:03 de todas las palabras que avise listado digamos antes de la elección de la palabra del año son de origen anglosajón digamos hay palabras de origen chino árabe no sé

Voz 0235 28:12 no es no todas las un extranjerismos adaptados pero es verdad que últimamente si uno se fija de los extranjerismos que no han yo diría que el noventa por ciento como poco vienen del inglés eso sí

Voz 5 28:24 la elección de la palabras del año cuando es

Voz 0235 28:26 pues la vamos a dar a conocer el día veintinueve el próximo viernes estamos en plena pelea en plena discusión interna porque esta es una decisión que tomamos dentro del equipo sacristía acertamos nos equivocamos es responsabilidad nuestra estamos un poco atentos a lo que nos dicen las redes sociales y lo que oímos por fuera

Voz 3 28:41 tú tienes claro si tienes una candidata preferida tienes tienes

Voz 0235 28:45 no varias que me gustan mucho a mí esto en fin si lo oyen mis compañeros seguro que es la persona Reunión me dan caña pero bueno a mi me gusta noticias falsas a mi me gusta aportó fobia que no sé es la vías mencionadas una prueba que me pasa interesante

Voz 3 28:57 días sí pongan los pobres no la judías

Voz 0235 29:00 esto es además una palabra que es curiosa porque sabemos un poco quince la entre comillas inventó que es una filósofa de la cortina y que llamaba la atención sobre esto que a veces llamamos Xenofobia

Voz 12 29:10 de algo que no lo es porque el rechazo no es alguien

Voz 0235 29:13 a veces no es porque alguien serio Tarrasa de origen es simplemente porque es pobre porque cuando viene de otro sitio proviene

Voz 34 29:18 el dinero no hay rechazo social no me caso interesante también oye

Voz 5 29:22 vosotros no sé qué relación tiene con la RAE pero si os encontráis una cafetería con Muñoz Molino con Pérez Reverte ceremonial

Voz 12 29:28 cuidado cómo va esa conversación

Voz 0235 29:31 tenemos una estupenda relación con la red hasta el punto de que el tire el presidente del Patronato de Fundéu es el director de la Real Academia tenemos varios académicos en nuestro consejo asesor iríamos entre comillas nos avala la RAE Iggy digamos seguimos subsuelo peinaron

Voz 3 29:47 bueno tengo una relación estupenda Mójate con Pérez Reverte vamos vamos a vamos a hablar de tú eres de esos privilegiados que se lleva bien con Pérez Reverte de su grupo de tres

Voz 0235 29:59 yo conozco a él es verdad que no hay no puedo no forma parte de los académicos que están que están en Fundéu

Voz 12 30:04 pero está sola tú estás ha entrado en la RAE has entrado dentro del edificio

Voz 0235 30:08 ahí claro claro que sí

Voz 12 30:10 a ver si el venga

Voz 3 30:13 sí ha estado en la Sala Oval de la quiero preferir

Voz 0235 30:17 se reúnen es es una maravilla

Voz 12 30:20 lo que vuela a millones no

Voz 5 30:24 que hable de lo que pasa es que la RAE que siempre será acusa de ser muy lenta en la A

Voz 3 30:27 me metido postureo veis Pino que ya no se fabrica es decir no porque este año

Voz 5 30:35 sí que introduce nuevas acepciones como postureo

Voz 3 30:38 a que se usa muchísimo y serio es que es una cosa nueva y eso es lo que tiene de nuevo una cosa muy nueva que se está usando ahora es el futuro

Voz 5 30:49 ya son palabras que empiezan a no usar sí

Voz 3 30:51 bueno lo pasamos a veces porque sí

Voz 0235 30:54 le entender eso pero a ver para que una palabra en el diccionario académico lo la Academia digamos el no es una cosa de un día para otro como si somos nosotros como Fundéu y la Fundación del Español Urgente tratamos de dar respuestas a los términos que están ahí en el día a día de los periodistas para que una palabra en el diccionario que supone que un poco más reposada los académicos se aseguran de que ya se usa desde hace tiempo que se usa en muchos países entonces eso hace que el ritmo sea más

Voz 5 31:19 claro que se juegan murió en otra dimensión

Voz 0235 31:22 el visionarios aún no se sabe qué mucho menos

Voz 12 31:24 alta jóvenes a lo mejor en la RAE no estuvo igual lo algo puede ser

Voz 3 31:28 Quique tú tienes mucho tiempo libre yo creo que una silla te pongo guarda

Voz 12 31:31 no porque yo hablo fatal pero hombre que es inocente

Voz 5 31:33 se quejan en la mayoría es lo contrario en el que entra gente demasiado pronto que lo que algunos ejemplos me vienen a la cabeza

Voz 1860 31:39 no no lo que te iba pregunta te iba a preguntar

Voz 5 31:43 así SIP si vuestra fundación tiene algo que ver con América Latina solamente es en España

Voz 0235 31:48 no no tratamos de que nuestras recomendaciones tenga sentido en en en todo el mundo hispanohablante a ver los españoles pensamos que el español es eso que hablamos nosotros nos olvidamos de que los españoles no somos ni el diez por ciento de los entonces ahora por ejemplo creo que era quién decía amigo obvio quién dice amigo obvio pues en España casi nadie pero es que hay otros cuatrocientos cincuenta millones de personas que hablan español es no olvida no o cuando decimos ojo es que dicen fútbol no está mal bueno que ciento treinta millones de mexicanos esa forma

Voz 5 32:18 es que esté mal tampoco no

Voz 0235 32:20 otros tratamos de que lo está recomendaciones sean aplicables de algún modo no es fácil porque el español tiene bastante diversidad en todas partes

Voz 12 32:27 claro es que el otro día estuve a cosas Al-Aida ir en una parte de la idea que hablar que se mate Lugo dice Google es el te Lugo uno tiene su propio cine e ochenta y ocho millones de personas habla atente lúgubre teníamos nada con lo cual claro que incluso lo

Voz 3 32:42 pues adiós local el español efectivamente

Voz 12 32:45 a los españoles es minoritario

Voz 34 32:48 Javier Laskurain que corona la Fundéu gracias por la charla un saludo muchas gracias a vosotros hasta luego

Voz 21 32:54 quieren ustedes la piel muchos más fina que la lengua

Voz 5 33:08 hoy unos pocos titulares antes de la desconexión primeros Salario Mínimo súbete setecientos siete ochocientos cincuenta euros con el voto a favor

Voz 12 33:16 bueno

Voz 5 33:17 qué barbaridad tres años espera dejen hacer la cuenta con que coincide esto al final de es

Voz 12 33:21 si haces una cosa no si lo mismo

Voz 1860 33:23 es como siempre por algo así

Voz 5 33:26 van a partir de ahora será ilegal que añadan a un grupo de Wall

Voz 1860 33:29 SAP sin tu permiso me parece perfecto me parece estupendo sí

Voz 3 33:32 para las Navidades se agradece

Voz 5 33:34 aquí el ejercito prohibe cánticos machistas después de escuchar esta simpática canción de los Legionarios

Voz 1 33:40 pero

Voz 3 33:49 pero la gran verdad segundo solamente pensar que luego foto

Voz 19 40:16 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 40:36 pues con barrera en Radio Mallorca con Quique Peinado y con Ana Morgade en Madrid y con Jorge Ponce que creo que ya tiene ocho centímetros de dilatación en

Voz 12 40:43 vamos Jorge era venga porque tú puedes decir vamos a que Jorge Bárbara deporte aquí

Voz 5 40:49 lo Sonia soñado alguna ventana tú has dicho que te encantan los matemáticas alguna vez en esto promete

Voz 3 40:53 pan

Voz 5 40:53 al a te flipa no te encanta que te sorprenden

Voz 3 40:57 sí sí sí que te gusta

Voz 5 40:59 leas libros sobre matemáticas alguna

Voz 3 41:01 algunas cosas me me gusta mucho las curiosidades matemáticas

Voz 5 41:05 como los retos me gusta mucho es el conejillo de indias perfecto para Clara Grima para Enrique Borja que se han acercado a la emisora de Sevilla para explicarnos cómo las matemáticas vigilan tu salud que es el título de su libro cómo estáis clara Enrique

Voz 1840 41:18 hola buenos días muy bien muy bien

Voz 5 41:20 estamos un poco aterrados aquí si bueno doctor en matemáticas profesora de Matemáticas Aplicada Enrique doctor en física el nivel es muy alto comparado con el nuestro que pagan a esos somos la papeles seguidillas sabes estamos aquí

Voz 3 41:33 papeles hay son papel de los hoyo

Voz 12 41:36 oye que pueden vigilar tu salud las matemáticas lo primero

Voz 1840 41:40 hombre por ejemplo porque puede medir la dosis que te tienes que tomar para que no te deben chungo

Voz 1860 41:45 esto esto es fácil sí sí claro que lo justo

Voz 3 41:49 a esta digitales

Voz 1860 41:52 bueno tiene tiene un buen Camillo pero he nos enseña que en serio

Voz 1840 42:00 venga hace muchas cosas matemática por la salud evidentemente cada vez más no porque desde que la matemática que están diseñando algoritmos hay un tratamiento de imagen no ya eso puede casi detectar un glaucoma o un o un cáncer de piel usando una aplicación móvil que básicamente de tratamiento de imagen a través de usando matemática

Voz 1860 42:18 bueno si sirve también por lo que he visto en vuestro Live para hacer callar a quienes abogan por no usar vacunas por ejemplo no sí bueno que nosotros nuestros libro no intenta

Voz 1840 42:27 vamos a a doctrina simplemente que mostrar la evidencia de que sí de que

Voz 5 42:33 con Novak unamos esta semana se Arenas dejar aconsejar con datos efectivamente a ver pero entonces vamos al vamos al tema vamos al tema porque es lo que queremos hablar de que sabéis que hemos traído para esto el proceso a ver cómo podían haber hallado las matemáticas a evitar que estemos en la casilla de salida

Voz 1840 42:53 bueno ahora en matemáticas Se basan en razonamiento lógico no oí razonamiento lógico o razonamiento político pues eso sí Morón no no no parece que haya mucho rendimiento lógico es la política te quiero pero sí que mira habrá

Voz 1860 43:06 no de nuestro libro que una de nuestro libro nuestro libros se habla de

Voz 1840 43:09 cuando se intente aplicar el movimiento anti vacunas se aplica un concepto propio de la teoría de juegos que son matemáticas que se llama la racionalidad miope el nombre no sólo hemos puesto unas otras se llama así la en teoría de juegos que un poco viene a explicar que cuando tú razonan en un entorno donde tiene una cierta percepción son real no de la cosa pues te puedes equivocar el refiriendo explico si tú supongo que la percepción que tenemos cruces en en Cataluña no la misma que se tiene aquí en Andalucía

Voz 5 43:39 en pleno proceso porque dices esto es

Voz 1860 43:41 bueno hombre que Matemáticas Matemáticas y observan las cosas de manera distinta a Javier

Voz 1840 43:48 no quiere decir que cuando tú vas a Barcelona hay yo tengo mucho amigo ahí en Barcelona pues lo es todo diferente de cómo se ve desde aquí entonces tú razona con esa racionalidad miope no como lo que está delante lo ves mucho ir y lo que está un poco al fondo de dibujo no en lo que pasa es la vida real no torcer pues tomar decisiones Si

Voz 5 44:08 con argumentos de racionalidad miope pues puede dar lugar a situaciones como la que están viendo con el proceso no se estás llamando de miope claramente al Partido Popular que es quien más ha perdido proporcionalmente de estas elecciones

Voz 1860 44:18 no es realmente ellos creían

Voz 5 44:22 que García Albiol podía ganar las elecciones como es eso realidad miope no

Voz 0666 44:27 eso es eso es un ejemplo de realidad miope porque seguro que tenían iniciando bueno el voto oculto no va a dar la victoria de calle porque decía Albiol a todo el que conozco va a votar al PP

Voz 1860 44:38 pero nuestro libro esto se llama espejismo la mayoría como se llama espejismo de la mayoría grafismo

Voz 3 44:44 para mayorías es también yo te contra es Twitter

Voz 1860 44:47 sí efectivamente bueno eso es el ejemplo supremo eso los estudios de audiencia de mi madre me dice me han quitado la serie por qué por qué no lo ve nadie pero si aquí todo el mundo por la ve efectivamente hace oye eso

Voz 1840 45:00 de la mayoría la muy bien replica o gráfica

Voz 5 45:03 de la amistad que es paradoja

Voz 1840 45:05 el M está bueno básicamente cuando contamos para tramitar que dice que tu amigo tiene más amigos que tú

Voz 0666 45:11 es una realidad muy dura dura en antena

Voz 1840 45:14 aquí pero no el Rey lo cama concretamente lo que me refiero para dar amistosa es que la en cualquier entorno social tan ya sea virtual como Facebook Twitter o Instagram

Voz 1860 45:24 en un entorno de deberá desafía

Voz 1840 45:27 el humano y a todo el mundo tiene un amigo que es mucho más popular que el es así tiene vieja amigo y tiene diez amigo pues seguro que tiene

Voz 3 45:36 muy bien amigo te tiene tres amigos se ha descubierto que que no no estamos seguros

Voz 1840 45:42 no es eso dejó el decano de bien porque los que no bueno no todo el mundo casi todo el mundo tiene menos amigos que la media de esos amigos es lo que viene a decir lo que es interesante es encontrar a los que no lo cumplen porque lo que no lo cumplen lo que tiene más amigo que lo que su los que no tienen ninguna amigo popular lo tienen más amigos que la media son los influencer

Voz 1860 46:00 no reforzar a Abbás a hablarles nosotros cuenta exactamente lo pudo de mí soy súper influencer hombre

Voz 1840 46:07 además yo te explique a ti cómo funcionan jabón intente

Voz 1860 46:10 me acuerdo me acuerdo si me acuerdo sí

Voz 5 46:14 que este esta paradoja de la amistad podría ser la paradoja de la riqueza que es siempre que por mucho que sea eso siempre hay alguien que me tengo que tú efectivamente

Voz 0666 46:21 pues eso es así y además bueno lo de la paradoja de la mitad tiene un largo recorrido porque no sé si os suena esta esta empresa que te venden que cosas de plástico para la para la cocina

Voz 1840 46:30 qué hambre eras eso se puede decir el nombre no

Voz 5 46:33 bueno siempre las pues éstos aprovechan la parada

Voz 0666 46:35 hoja de la amistad porque el negocio es invita a tus amigos entonces como tú siempre vas a tener más amigos bueno el promedio de tus amigos de los amigos de tus amigos más alto que el tuyo seguro que viene alguien que tiene más amigos que tú y organizado otra de queda en su casa y así va creciendo

Voz 5 46:49 vale que tienes menos amigos que tienen los amigos efectivamente todas las matemáticas también conducen a la depresión pero en vuestra casa además la habéis sacado un libro que no no lleva ningún famoso en portada dos no llevan ninguna receta de cocina a luego tres lleva lleva fórmulas IBI Stephen Hawking dijo que cada ecuación fórmula en un libro de ciencia dirigido al gran público divide por dos el número de compradores muy poco futuro

Voz 1860 47:17 la gente muy optimista para hacer matemáticos

Voz 5 47:19 no sois capaces de predecir una fórmula de ventas

Voz 12 47:23 no no no estamos muy loco se opone sin tener un Albiol cuidado

Voz 1860 47:28 mira Se vende el libro ya está bien

Voz 0666 47:31 me ha dicho que se ha vendido mucho porque ya compras seis

Voz 1860 47:33 todas las madres que eso lo mejor es verdad lo mejor para el espejismo va muy bien la Valencia de un nuevo

Voz 5 47:39 que es Rita Barberá

Voz 3 47:43 el Valencia Sota la referente a la que tengo

Voz 1840 47:47 muy fácil lo desea o que un nodo es un puntito o no un punto de de un gramófono que es un una herramienta que usamos para ver pared para entender lo movimiento anti vacuna por ejemplo en Facebook el usuario es un nodo no la Valencia de un nodo es el número de amigos que tiene cuanta si te piensan el grupo de Facebook cada usuario eso sería un puntito que se pintará bueno mil seiscientos millones de puntito a puntito se unirían en Facebook con una rayita dos unirían de son amigo en Facebook bueno pues tu Valencia en la Valencia del nodo es el número de amigos que tienes en Facebook

Voz 1860 48:19 es que el número de rayitas que saldrían detrás de otro usuario

Voz 5 48:22 a este libro es para quitarle las ganas de estar en Facebook previsto como para mentes en una cueva no porque al final descubres que no tienes amigos hagas lo que hagas

Voz 1860 48:31 todo lo contrario no no no al revés lo que lo que sí

Voz 0666 48:34 explica es que estamos muy conectados por ejemplo es sorprendente cómo se puede demostrar en muy poco tiempo que alguien está que alguien está conectado con el amado líder norcoreano

Voz 1860 48:45 por ejemplo aquí de los seis grados de separación no efectivamente en esta reunión

Voz 0666 48:49 que echamos teniendo tan amigable hay una persona que seguro que estará a menos de seis saltos de esos

Voz 1860 48:54 señor que tuvo que llevamos serie calladito al alguien

Voz 12 48:57 esto yo soy yo soy colega de Maduro maduro de ya está

Voz 3 49:01 es verdad que se hombre comunista

Voz 5 49:05 oye habéis hablado antes lo habéis mezclado en un par de ocasiones la teoría de los juegos que es algo en este caso muy serio es algo que podéis hacer con ello que seco pues con Ana por ejemplo a los matemática

Voz 0666 49:16 claro claro podemos fue lo que pasa que necesitamos a alguien más

Voz 5 49:19 pues Quique selectividad

Voz 3 49:23 no te da vergüenza decirlo aquí te el segundo de esa noche piensa vender estamos diga esas cosas hay que tiene no te da vergüenza

Voz 12 49:35 no yo saque papel medio para periodismo con lo cual pues mira

Voz 1860 49:39 a Iker dando mala la profesional

Voz 5 49:43 a ver venga teoría de los juegos bueno la teoría del ojo

Voz 0666 49:46 simplemente es un matemático no no pueden estarse quietos y entonces cuando ven cualquier cosa del mundo real intenta hacerlo matemático y en y en este caso la teoría de juegos se dedica a investigar cómo se pueden resolver situaciones de conflicto por lo que dos empresas

Voz 5 50:00 quieran optar a una subasta o cualquier cosa de eso

Voz 0666 50:03 eso se estudia con teoría de juegos otras cosas

Voz 1860 50:06 de negociaciones entre partidos

Voz 0666 50:08 la decisión eh y tal y entonces bueno el el ejemplo arquetípico que se pone es el del el dilema del prisionero que no sé si os suena

Voz 1860 50:15 adelante en el dinero expuestas

Voz 5 50:17 no que va camino

Voz 12 50:20 en prisión no a Moncloa

Voz 1860 50:23 sí sí sí pero en poco sí