A Vivir Que Son Dos Días (30/12/2017 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier

Voz 2 00:12 hemos edición sensiblemente mascota de vivir hoy empezamos ahora pero acabamos en las doce como siempre lo primero la información Javier muy dando buenos días qué tal buenos

Voz 3 00:19 has Javier el presidente del Gobierno ve imposible que Carles Puigdemont sea nuevo president de la Generalitat asegura que es absurdo que ejerza desde Bruselas

Voz 4 00:28 es absurdo ser pretender ser presidente de una Comunidad eh viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero e figurines usted que yo estuviera ubicado en Lisboa

Voz 3 00:43 palabras del presidente del Gobierno durante el balance del año en el que ha fijado la fecha para constituir el nuevo Parlament de Catalunya el próximo diecisiete de enero de momento hoy como si no hubiera sido cesado dirige esta noche a los catalanes en un mensaje navideño desde Bruselas del exterior el Estado Islámico ha reivindicado el atentado de este viernes en Egipto en una iglesia copta en el que han muerto once de personas el terrorista trató de acceder al templo de Mar Mina al sur de El Cairo montado en una motocicleta y armado con un arma automática en Irán cientos de personas han vuelto a protestar contra las políticas del Gobierno de Hasán Rohaní al grito de Muerte al dictador varios grupos han recorrido el centro de las principales ciudades son las mayores protestas en las calles

Voz 0347 01:21 desde el año dos mil nueve que se han saldado de momento

Voz 3 01:24 con decenas de detenidos

Voz 6 01:31 la ropa interior roja no va a evitar que tu coche Salgado

Voz 5 01:34 la carretera beber cava colaboró no va a hacer que resista las tres vueltas de campana convierte las doce uvas no te salvas y tocas contra un camión en un cambio de rasante

Voz 7 01:43 en las tradiciones nos salvan vidas las

Voz 0874 01:46 costumbre si si viajas estas Navidades

Voz 7 01:48 te a planificar descansos llevar el móvil

Voz 0874 01:51 pegado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación no te amargas la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior el Gobierno de España

Voz 5 02:02 hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono cogería la llamada la revisa al oficial él elija a las veinticinco personas más influyentes del mundo de la moda descubre sus nombres quizá un día te llamen Spain Media mucho más que revistas

Voz 8 02:23 ponemos las luces de Navidad si explota una bombilla si sale el árbol ardían porque somos los más a ver

Voz 9 02:36 cuando tienes un buen seguro de hogar no te sientes seguro te siente segurísimo este mes contratarlo con un veinte por ciento de descuento en El Corte Inglés seguro seguro segurísimo

Voz 12 02:51 en la Cadena Ser queremos recordar la tarde del diecisiete de agosto arramblar Javier queremos recordar a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y recordar esos días

Voz 13 03:10 lo tenemos dos líneas al otro lado ni las sirenas

Voz 14 03:13 la constante supongo que lo escuchando escucharlo costero devastado

Voz 15 03:15 para esta ahora es que hay trece personas muertas la última hora es que los Mossos d'Esquadra como cómodos

Voz 16 03:21 días han abatido a un hombre en un hombre uno

Voz 12 03:23 un recorrido radiofónico a través de la mirada y la voz de los periodistas de la SER Notting noventa y seis horas de radio este sábado treinta de diciembre

Voz 0874 03:34 de las diez de la noche en la cadena

Voz 0347 03:37 la SER

Voz 17 03:39 la Cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 18 03:54 entre ellos mismos y Naja

Voz 19 03:56 ah sí

Voz 20 03:58 es gratis financiados

Voz 5 04:01 en House en diciembre financiamos gratis tu smartphone Smart Tablet Samson en doce meses a partir de ciento ochenta euros financiación ofrecida por Cofidis consulta condiciones en Phone House punto es

Voz 0347 04:19 miénteme cine y Carlos López Tapia buenos días y feliz Navidad por cierto eso mismo para todos los oyentes con brindis doble para los aficionados a la historia de Alzira hoy nos gustaría poder meterles en casa el personaje más adecuado para estos días su misión es que todo funcione como un reloj de esos victorianos de péndulo haciéndose notar lo menos posible

Voz 0874 04:38 con un mayordomo perfectamente entrenado con su correspondiente nombre sonoro no sé por ejemplo Benson

Voz 0347 04:46 sí bueno te diré que en ocasiones aquellos señores victorianos ni conocían los nombres de sus sirvientes iban pasándose nombre anterior para que la familia no tuviera Gandara aprendiendo nombres nuevos hay que excavar en Historia para dar con los nombres de unos pocos y todos los mayordomos que hay en nuestra memoria vienen de la ficción uno de los últimos actualizados en la pantalla se llama Alfredo

Voz 2 05:06 vale pero del dormitorio principal con el debido respeto señor la mansión de su casa es la de mi padre su padre está muerto señor de esta casa es su mausoleo este señor White seis generaciones

Voz 0874 05:32 Michael Caine en su mayordomo a la altura de Batman a veces incluso lo superan pero sobre todo cumple a rajatabla con la primera condición tópica que es parecer más inglés que el bombín CC

Voz 0347 05:42 es Victoriano puro porque ese es hombre doce creado hacia mil ochocientos cincuenta para sustituir al sombrero de copa de los guardabosques que se movían a caballo las tierras de un noble que decidió encargar uno que fuera más duro vamos a dejar para otro día convocaban las cabezas de la City

Voz 0874 05:56 lo pusieron de moda cuando el cine pasa de las ferias a ser el espectáculo más popular en los años veinte el mayordomo clásico esta viviendo sus últimos momentos no más

Voz 0347 06:05 Sastre las enormes mansiones victorianas llevaban ya un siglo recibiendo turistas la verdad pero la reducción de servidores fue lenta en los años veinte que dices el décimo duque de Marlborough visitó a su hija que como mujer moderna iba al cine pero que también vivía en una casa moderna y eso era demasiado pequeño para que pudieran caber los creadores de su padre por la mañana el duque salió del baño se presentó ante su hija completamente te perplejo porque su cepillo de dientes espuma ay no entendía que pasaba su mayordomo la pasta de dientes en el cepillo gran mañana y el duque no se había parado a pensar nunca que los cepillos de dientes no se cargaban autómata

Voz 6 06:36 Kamel de esos mismos años de decadencia de

Voz 0874 06:39 las costumbres victorianas ex mayordomo favorito que es Stevens el mayordomo que hace Anthony Hopkins en la película lo que queda del día

Voz 1 06:46 no sé si se comprende lo que hace falta para ser hogar mayor tanta dignidad

Voz 22 06:51 esa es la definición oficial daba en la publicación

Voz 19 06:54 metieron del caballero ese es el ideal hinchado

Voz 22 06:56 ese al que todos aspiramos la dignidad

Voz 1179 07:02 espere usted señor Stevens

Voz 1 07:04 qué gran

Voz 0347 07:08 pero tengo que decir que tu mayordomo favorito tiene un miénteme cine garrafal para un historiador de la vida cotidiana porque Stevens nunca hubiera servido el té a su señor Youssou invitados sin los guantes de algodón blanco preceptivos como se ve en la película No a los sirvientes no se le veía nunca las manos al servicio nuca a favor diría que lo que queda del día contiene la mejor historia para definir a mayordomo que han convertido en icono el cine y las novelas victorianas muchas larguísimas por cierto

Voz 1179 07:34 a un mayordomo inglés en la día entró en el comedor y que vio bajo la mesa un tigre sin inmutarse pero parece ser que hay un tigre en el comedor tal vez su señoría me permitirá usar el calibre doce siguieron tomando su té y entonces sonaron tres disparos uno se sorprendieron poses tanto del ahí estaban acostumbrados a todo cuando el mayordomo volvió para rellenar las terceras dijo más fresco que una lechuga la cena servirá a la hora habitual mi labor me complace decir que no quedará ninguna huella perceptible del reciente suceso llegado ese momento

Voz 6 08:26 Juan de Dios agradezco buenos días Heather no

Voz 0874 08:29 Temas de los guantes blancos sigue existiendo en la actualidad

Voz 6 08:32 existió lo aguante se utiliza fundamentalmente para primero mancharse las solamente de la mesa que su tocan también para ocultar pequeñas heridas una uña mal cortada puede hacer un daño terrible por ejemplo en una prenda de seda volver atrás avala es yo voy en busca de algo

Voz 0347 08:53 dos de mis mayordomos favoritos por favor al barrio de Mayfair Londres año mil ochocientos

Voz 6 08:58 ocho los tantos vimos eh aquí con Juan además de llevar

Voz 0874 09:04 el protocolo de diferentes encuentros de alto nivel cuando España ocupó la presidencia de la Unión Europea tú eres Juan una de las pocas personas que han estado implicadas en la organización de las tres bodas reales con minas la vida militar que te condujo al mundo de protocolo con la dirección de la Escuela Internacional de mayor Moss además esto hay que decirlo en inglés porque eso sí es la primera escuela española de formación de mayordomos y asistentes ejecutivos personales además asesorado habrías grandes empresas bancos eléctricas incluso medios de comunicación luego nos contaras cual necesita mayordomos pero nos vamos a centrar en los mayordomos en su mundo cuál es el mayor que más ha impresionado de los que ha sido conociendo pues eh

Voz 6 09:44 pero yo me quedo con me quedo con Carso me parece una persona

Voz 24 09:47 nada muy muy elegante muy discreta

Voz 6 09:51 como mayordomos tienen que ser tienen que ser ejemplares para el personal que dirigen

Voz 1179 09:57 tienen que tener una especial actitud más que actitudes que sólo se aprende

Voz 6 10:04 la actitud personal mayor ritmo tiene que ser de extrema lealtad extrema discreción en la realidad tengo que hablar de uno de los mayordomos que dentro de mí

Voz 14 10:15 poco va a formar parte

Voz 6 10:17 de la vida de un importante dirigente español se llama Daniel Daniel es licenciado en Economía por la Universidad de París es máster habla cinco idiomas icono hacia otros cuatro este es mi Mayordomo ideal porque el otro día conversando con el haciendo la entrevista para ver si se adaptaba a las necesidades de nuestro cliente me comentaba que el disfrutaba eh limpiando una copia de una copa de cristal de Bohemia con un mito que es un paño de IU lo que se utiliza que cobra especial a preparando un cóctel a una persona que encendía hay que cambiar la idea de que el mayordomo de su sirviente para eh para llevar a la sociedad que entienda que el mayordomo es una persona es un asistentes un ayudante es un colaborador es un íntimo colaborador Ésa es ese es el calificativo no un íntimo

Voz 0874 11:18 con lo que mucha gente se puede permitir ir supongo que por mucho que temo

Voz 6 11:23 el Barça es decir cuál es el siguiente parada cardíaca o Carles lateralmente que normalmente no te lo voy a decir

Voz 0874 11:28 que has metido la palabra discreción en varias ocasiones

Voz 6 11:31 el tampoco recuerdo ninguna ningún libro escrito por

Voz 0874 11:34 Mayordomo desvelando nada

Voz 6 11:37 es un mal profesional será si lo hay pero yo estoy muy interiorizado está máxima del ver oír y callar lo llevan al extremo incluso cuando han dejado de trabajar para una persona un voto de silencio

Voz 0874 11:49 luego hablaremos de esto un poquito más Paqui Ramos está en Mallorca está intentando aprender en vuestra escuelas de mayordomos tú hablas de actitud altitud no sé si tiene caraza mucho así que a ver cómo le ha ido

Voz 1365 12:04 Michi festivo verdes es María López me va a poner a trabajar directamente sin haberme dado en las clases antes

Voz 16 12:11 no tenemos tiempo nos llevamos relojes anillos no llevamos nada porque ese te pueden enganchar no llevamos perfume llevamos un agua de colonia muy suave el pelo recogido maquilladas no sea normalmente no se lleva muy suave pero puede ser que tengas unos invitados a bordo árabes que quieren que lleve el pelo suelto Bellver maquillada que ir vestidas de uniforme es que es una pantalones son falsedades no se lleva nunca falda es una falda que por debajo es pantalón porque es así porque no dejas de estar en un barco es un medio en el que en un momento dado tienes que puede ser tirarte al agua si hay algún problema bueno eh vamos a ver tienes que elegir qué vamos a hacer con el papel higiénico porque cada día quieren una cosa diferente vale

Voz 1365 13:06 eso significa que quieres que cuelgue este rollo de papel higiénico y le pongo una forma bonita una forma de diamante para qué

Voz 16 13:13 ahora ante cuando vaya utilizarlo sepan que hemos pasado por el baño y hemos hemos pasado hemos limpiado y está perfecto hemos dejado un diamante de Caixa acto vamos a hacer un cisne es fácil hacer un cisne facilísimo bueno a eh buscas el medio de la toalla y empiezas a a arrollar en diagonal lo importante es este extremo que es lo que va a ser el pico a lo mejor el primero me te sale muy bien entonces ya tenemos aquí un triángulo con los dos rollos en los extremadamente bueno pues ahora le lo das la vuelta

Voz 1365 13:47 es la primera efectivamente el de Mara es un cisne con un cuello largo y esbelto y yo el mío es el patito feo que todavía no ha desarrollado buena entonces hemos terminado con las toallas con el baño hemos terminado hay algo más que tengamos que hacer

Voz 16 14:01 vamos a a verle el tema de doblar una sábana bajera espera espera esa cala de nuevo porque esto como es difícil de explicar Le voy a grabar un vídeo lo voy a colgar en en las redes

Voz 26 14:15 le encuentro un ligero defecto en el hombro derecho Javier el mayordomo de esta casa Londres tiene el trabajo más exigente del mundo se encarga del Rey de los ingleses se llama Yosu Mel para algunos es conocido como El bello Crumb el cine le dedicó una película en los cincuenta con exiguas Tánger Elizabeth Taylor metida a martillazos por cierto para disimular un romance aunque abruma el no se le conoce el menor interés sexual en ninguna dirección en todas las tardes esto se llena de caballeros para vestirse solamente es atrezzo nos negro azul pero cara a pie de cada combinación cada volumen ha de ser perfecto

Voz 0874 14:47 lo que hubo que es la primera vez en la historia de la ropa de hombre se hace para ser tan sexy como la de mujer

Voz 14 14:53 bueno sí porque los pantalones pasante compactos hacer ajustados con una piel a veces incluso son de color piel remarcan los atributos

Voz 26 15:01 y los considerando que se llevaban ropa interior

Voz 0874 15:03 qué te parece tan exigente trabajo de ese mayordomo

Voz 26 15:07 pues por gente corriente Hummel además de bañarse con agua caliente cosa que aquí no entiende porqué llenaron una bañera con doscientos litros de agua calentado en la cocina les parece muy excéntrico se cambia tres veces de camisetas dos pantalones no es raro que Carmen poco suelos diez o veinte corbatas antes de tomar una decisión mira todo esto hay que combinarlo con varios pares de calcetines y una selección de pañuelos para elegir al final los guantes entre estos dos lo antenas además de asegurarse de tener todo limpio de planchado este mayordomo pelea con las deudas de Brumete con tres peluqueros Ibar de hacerse especializados y se encarga de hacerlo supervisar de deshacer los baúles de Plummer cada vez que se desplaza

Voz 1 15:42 que bata ellos señal de qué color son las sábanas esta noche de compañeros de voz que señala entonces los Remedios Peña

Voz 26 15:48 llevarme al lugar donde viven último mayordomo que han hecho popular en las pantallas el día es la Navidad del año mil novecientos veinticuatro por supuesto también aquí en Inglaterra

Voz 27 15:58 sí

Voz 16 16:03 ya se van por fin se van y tenemos que hacerles el equipaje lo fundamental las cosas más pesadas abajo los cosas más livianas arriba como si fuera es haciendo una especie de tetris para que te vaya quedando horizontal que no te queden huecos en los huecos puedes poner calcetines o cosas así para que te quede uniforme porque el papel para separar la ropa incluso a este papel se le pueden echar unas gotitas de él la banda o de verbena para que de aroma porque queda más elegante e los tejidos no se no se pegan y luego es que parece que cuando llegan a su casa y se están deshaciendo regalos no

Voz 14 16:46 hacer maletas que te dicen por ejemplo enrollarnos pantalones

Voz 16 16:49 ya que es eh si eso es cuando te vas de mochilero

Voz 1365 16:54 pero en en cosa de lujo nada de nada de enrollarnos todo colocado para no

Voz 0874 16:58 a esa sería que de son vagos un poco cochinillo el mundo podría dividirse de muchas maneras y la relación con las maletas en este momento tan viajero de la historia es uno de ellas Juan miles de espectadores están viendo ahora la segunda temporada de The Crown la corona la reina madre en un momento dado se sincera con la princesa Margarita y le dice esto

Voz 28 17:18 la historia de nuestra Monarquía es una calle de un solo sentido lleno de implicaciones sacrificios y concesiones para Xorret primero los varones vinieron a por nosotros luego los mercaderes que ahora los periodistas no es extraño que pongamos tanto énfasis en el protocolos todo lo que nos queda

Voz 0874 17:34 pero los valores que rigen de protocolo más tradicional antigüedad rango heredado dinero nunca van a despertar la simpatía de la mayoría pero es muchas más cosas no que aprenden de protocolo los mayordomos actuales

Voz 6 17:47 pues fundamentalmente aprenden a sentirse cómodos en situaciones socialmente muy exigentes aprenden también a hacer sentir cómodos a las personas que atienden recreadas una idea eh nosotros decimos que un buen trabajo en el mundo el protocolo en el mundo de la de unos servicios directos a este tipo de personas se hace siempre que nadie se dé cuenta en que estamos presentes es decir nosotros siempre estaba ausente pero nunca ver que pasa

Voz 0874 18:21 con discreción incluso en las presencias no yo supongo que un mayordomo inglés será como en caza mayor en este asunto pero jaque a imagen del pedigrí histórico y cinematográfico hay una escalera que conduce como antes desde el lacayo hacia el

Voz 6 18:34 perdón sí sí mira por ejemplo si hablamos de mayordomos en hoteles de cinco estrellas gran lujo en los hoteles tradicionales por ejemplo se a la moto los hoteles de Madrid pues hay cuatro-cinco que guardan más la la tradición pretenden seguir conservando pero esa filosofía esta desaparición desaparece no pero aún así eh efectivamente es entraba por ejemplo en un hotel con dieciséis años metiendo cajas de de de de verdura se llegaba a ser ayudante del jefe de sala se pasaba a ser jefe de esa a la después se daba el salto al a la conserjería y así se iba escalando puestos hasta que con sesenta y cinco setenta setenta años abandonada en las casas particulares en la época victoriana también existía esto estaba pues hay dos dos partes diferenciadas una es quizá este sea esto un poco machista pero hay que trasladarse a la al momento histórico no estaba por un lado el ama de llaves encargada más directamente del personal femenino el mayordomo bajo cuya dirección estaba también la mañana situados en soy mujer después de él estaba el primer ballet segundo Ballet y el ayuda de cámara ayuda de cámara era alguien muy muy muy de la confianza

Voz 1 19:52 la servía la curiosidad personal allí cuál es la relación real de habitualmente del mayor

Voz 14 20:00 como con la persona a la que sí

Voz 1 20:02 te lo contempla como un enemigo común amigo tiene miedo detesta porque tiene mucho más dinero que lógicamente no no no no no no tiene que haber un feeling entre ellos

Voz 6 20:13 a dos personas ten en cuenta que mayordomos se levanta antes que la persona que atiende se cuesta después Isabel todas sus grandezas y todas sus bajezas miserias entonces es bueno absolutamente pro tanto tiene que haber un feeling no es una son de comodidad pero pero siempre tiene que para

Voz 0874 20:33 por la cabeza es si esa persona por ejemplo no tiene un talento especial más allá de pertenecer a una buena familia y sin embargo el mayordomo tiene

Voz 14 20:42 vientos pensar por qué

Voz 6 20:45 él o ella si yo no porque porque tengo que yo que servir alguna

Voz 0874 20:49 cuenta que realmente talento no tiene ningún Rocío creo

Voz 6 20:52 que esto ocurre en cualquier profesión no tienen asumido que que es lo que tienes que hacer cuáles son sus tú tus límites y en muchas ocasiones yo creo que la mayoría de las ocasiones un buen profesional no se para a pensar si esta persona está más preparada que yo no no separe

Voz 0874 21:11 ya habéis pasado por malas experiencias de de

Voz 6 21:14 queremos tener en de que trata mal a los sí se que hay determinadas cultura no quiero nombrarlas porque tampoco quiero generalizar es cierto es la conducta de alguien soberbio pero siempre tenemos la suerte de que un buen mayordomo pues es decir la al señorito que así se lo llamamos el mundo el protocolo si seis llamábamos señoritos encanta estos señorito lo decimos con todo cariño y respeto pues es simple y llanamente te voy a poner por caso hemos Daniel mayordomo del que te hablaba antes estaban ahí estaba el mar reinstalar entendemos señor con el que pues no tenía buen feeling y simple y llanamente de ha dicho me marcho oficial venida a España y afortunado seguramente después de una serie

Voz 0874 22:01 desplante eso de maltratos claro claro no es no

Voz 6 22:03 yo creo que maltratos lo verbal seguro bueno sepan perder lo lo nervio no pero esto nos pasa a cualquiera esto es texto si es puntual pues se puede llevar perfectamente ahora puedes hacer desde luego hay unas líneas que no emitiría que nadie sobrepasara Se pueden perder los nervios ellos vosotros otros yo creo que por nosotros nunca perdemos lo nervioso salvo que estemos como estaba Stephen como utilizaba Stephen que era salvo que estemos en un lugar que nadie tiene fumaba bebía se reía pero muchas cosas Patxi mucha más cosas dice pero en su despacho fuera de las listas de de

Voz 0874 22:49 más fría vuelta de por dónde andas Carlos

Voz 1 22:58 con lo que las texturas

Voz 0347 23:02 la familia regresa lo reciben mayordomo perfecto Carson yo voy al interior de la casa por detrás al interior de esta serie tan popular y tampoco realista con la cantidad de exiliados los que salen en las series son poquísimos le sería imposible llevar la casa aunque ya tenga tuberías y a poco que han cambiado el gas podrá necesidad la serie limita los sirvientes porque no quiere confundir al espectador con tantos personajes y también porque es más barato claro

Voz 0874 23:29 cuanto cuántos criados tenían de media a los ricos victorianos

Voz 0347 23:32 el tamaño de la plantilla varía enormemente tal vez done to nave podría llevarse con veinte equilibrados muy explotados pero una casa de Campo Grande tiene una media de cuarenta tan solamente en habitaciones hay que revisar

Voz 1060 23:45 las recomponer las entre cuatro y cinco

Voz 0347 23:47 a veces al día Carlos Marx que no tiene donde caerse muerto que vive en el Soho de Londres en dos habitaciones tiene secretario y ama de llaves

Voz 26 23:55 en el otro extremo estaría alguien como los de

Voz 0347 23:58 qué tiene dos docenas de servidores solamente para llevar la cocina y atender la mesa

Voz 0874 24:02 el de comer a su casa mucha gente entonces

Voz 0347 24:05 perdido por por aquí dicen mucha gente pero piensa que una cena para diez personas en esta época implica usar unas cuatrocientos piezas entre platos vasos cubertería etcétera tan sólo para mantener sino sido relucientes los cuchillos y los tenedores de acero hay que afilar los con fuerza con una tira de cuero empadronada con una pasta hecha en casa con grasa de manteca de cerdo polvo abrasivo optimiza hay polvo de ladrillo antes de guardarse cada cuchillo Se tiene que afrontar con grasa de cordero o darles una capa de cera y luego se envuelven en un papel marrón hasta sacarlos para limpiar los de nuevo antes de la siguiente comida tal vez por eso la primera máquina que entró en una cocina de estas fue un cajón con un cepillo rígido giratorio para limpiar los cuchillos a a aquí aquí están los criados estuvisteis Pool

Voz 30 24:53 seis de las cebollas sólo te el que pero creo que lo Gallizo acotadas Gestió excedido con la sal

Voz 16 25:05 a poner una mesa con bajo plato y plato de presentación que son dos cosas diferentes

Voz 1 25:11 un plato de presentación tal

Voz 16 25:14 es el plato que está encima del bajo plato mientras no hay comida es un adorno cuántos centímetros tiene que caer el mantel del borde de la mesa

Voz 14 25:23 esa hacia abajo pues no se veinte

Voz 16 25:26 así tiene que caer treinta centímetros y esa esquina hasta igual que está más o menos si no más o menos no tiene esa es la acto señorita no Barrera pide que se completamente exacto eh mira yo me voy que tengo que hablar con el chef IT dejó un ratito ATIME me dejas a mí sola luego vengo a risa como hongos los platos y las servilletas vamos lo que hemos decidido las servilletas se pone a la derecha

Voz 32 25:56 por qué encima de un plato

Voz 1 26:02 vamos a por los cuatro detonadores

Voz 1365 26:05 esto no lo he visto en mi vida esta pala pequeñita esperan la note pues entonces esto

Voz 16 26:15 la manera de colocar las copas tiene que ser aquella que te permita servir sin que la Copa de que esté más hacia fuera eh te impida a servir a la que está más dentro es decir la que está más dentro debe ser la más alta entonces son muchas copas pues he puesto para el agua para el tinto para el blanco y para el champán Bader haces ejercicio eh porque llevamos ya como siete vueltas nos toca dar muchas vueltas hasta que digamos que veamos que está todo

Voz 1365 26:45 una mesa para cuatro personas se puede tardar una hora en ponerla

Voz 16 26:49 no sea que realmente tenemos tanto trabajo que a mí me ha pasado que me han dicho es que pasa algo estás preocupada derivó no es que estoy concentrada ahí se te ha pasado sonreír porque siempre vamos con una sonrisa osea siempre hay que estar sonriente no antes de empezar a servir tenemos que saber donde está asentado el anfitrión la anfitriona los invitados Iker secuencia de servicio llevamos eso es fundamental en cuál es el orden adecuado para para sentarnos normalmente el anfitrión se sienta en el espacio más protegido es decir como los mafiosos no de cara a la puerta de entrada para para ver todo y también porque ante cualquier movimiento que haga de cejas de ojos nosotros ya sabemos lo que quiere irse va alternando casi siempre

Voz 1 27:33 entre hombres y mujeres

Voz 16 27:36 pues yo creo que no se ha quedado una mesa Supermodelo no tú no estás contenta con este trabajo no sé si voy a estar

Voz 1179 27:43 ah

Voz 0874 27:48 Juan que usaba una de las una de las expresiones

Voz 6 27:50 no se deben de usar nunca en este mundo más someras más o menos no nos a estar Barbate Bono no no no no no no no no no nosotros lo tenemos todo medido tenemos que tener vida nosotros decimos que al final nuestro objetivo no es que todo salga bien sino que Murphy no me para eso te seguimos esa máxima también

Voz 24 28:13 Debón de un profesor de insignia de protocolo Don férreo Vila rubias hay que mando un afectuoso y cariñoso saludo desde aquí eh

Voz 6 28:22 decía que todo tiene que estar todo tiene que ser largamente preparado correctamente ejecutado mientras menos tiempo estemos expuestos por ejemplo en un acto oficial a la prensa menos problemas tendremos menos fallos trascender aún no

Voz 0874 28:40 te voy a poner una especie de problema de fin de carrera

Voz 1 28:42 no

Voz 0874 28:43 una hora antes de comenzar la comida una de las bodas reales de nuestro país si Carlos de Inglaterra dice que no va

Voz 6 28:51 lo has leído por ahí o te lo han contado

Voz 0874 28:54 alguien me la cuenta Telémaco volvió si efectivamente

Voz 6 28:56 no atento contra la confidencialidad no sé si tuve la suerte si la suerte porque aquello fue una experiencia de tener quiere remodelar con Moreau compañeros pues todas las misas que toda digamos el Sitting plan la distribución de comensales en apenas tres cuartos de hora porque

Voz 0874 29:18 por ese cayó cayó

Voz 6 29:21 Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Inglaterra e todavía conservo la la tarjeta que yo mismo retire la misa y el error histórico

Voz 0874 29:30 protocolo que recuerdas en por ejemplo hay algunas

Voz 6 29:34 parte hay muchísimos errores de protocolo hoy por nombrar algunos cercanos yo recuerdo por ejemplo yo soy un amante de Obama porque me parece que Obama eh siempre respetaba mucho el trabajo de sus colaboradores que sean que han procurado en de de una manera muy eficaz su imagen desgraciadamente para él

Voz 24 29:54 en la visita de Estado que tú al Reino Unido durante la cena de gala cometió el inmenso fallo de comenzar a hacer un brindis oficial cuando sonaba el God Save The Queen

Voz 0347 30:09 entonces el seguí hablando el himno seguía sonando la reina ni siquiera le hacía caso hasta que se dio cuenta de que efectivamente

Voz 6 30:17 ahora sonando el el himno nacional

Voz 0347 30:20 en unido que no era momento de de de brindar pero hay otros múltiples anécdotas a que hablas de presidentes americanos George Bush

Voz 6 30:28 el vómito en una cena de gala vaya a eso es a lo mejor algo inevitable no precisamente George Bush no es

Voz 24 30:35 el el el más representativo de lo el que

Voz 6 30:41 mejor hace protocolo no sino más bien todo lo contrario

Voz 0874 30:46 no sé si tu vas viniendo de Gejas tiene que saber lo que es eso no oyes pero que Paqui me parece que está acabando la clase adivina como la está acabando

Voz 14 30:53 como una botella de alcohol en la banca vamos bueno el sumiller me va a enseñar porque yo también tengo que saber servir las copas todo con qué mano se suele servir bueno lo normal es hacerlo con la derecha porque realmente yo en principio lo que tengo que hacer es abrazaba al cliente si lo hiciera con la izquierda el problema es que estoy entrando en una posición que parece que lo estoy empujando

Voz 1365 31:16 también se sirven con los guantes puestos depende

Voz 14 31:20 depende del barco de cómo se al servicio en cada hay más peligro de que se te resbala el a la botella o hombre recomiendo a los alumnos que si tienen que trabajar con guantes Ayun truquitos muy fácil que es coger un poquito de hielo pasarlo por el guante antes bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando abrimos un champán o un cabal es que estamos ante un producto que tiene unas seis atmósferas de presión es como una bomba relojería hay que tener puede exaltar el ojo a uno de los y no es una broma ay por tanto nosotros tocaríamos ahora sería cortar el Goyet es evidentemente esta cápsula que retiramos no era eran y encima de la mesa en el suelo a nuestro bolsillo

Voz 16 31:55 sí eso es acabo de ver que te lo merecías vale

Voz 14 31:58 entonces ahora vendría la operación vamos a decir más delicada yo lo que hago es poner siempre mi dedo pulgar sobre el corcho vale ahora aflojará el morro Morrison sí si ahora nos viene morían es el metal que recubre el hacker que recoge la cápsula del corcho para comprar la presión que ejerce el corcho lo que hacemos es sujetar fuertemente arriba y hacemos girar la botella porque de esta forma tenemos un control absoluto sobre la presión hizo que poco a poco para hacer el menor ruido posible a menos que éstos difícil y ofreceríamos directamente el tapón de corcho para su examen a nuestra oficina veía la fila en aprobar el anfitrión tiene que acabar probando la botella que aprobado es decir si yo dado de servir a siete personas hola me quedo una copa no seguiría con el octavo volvería otra vez al anfitrión para acabar de servirle con esa botella hay posteriormente abrirá una nueva yo ahora me guardaría mitad concitó o en el bolsillo o en un pequeño botecito que tuviera el Service para tener la mano por si me lo reclama de nuevo así que a veces la gente si vales los corsos si hay muchas coleccionista de corcho de tapones de placas eh etc etc entonces antes de tirarlo

Voz 16 33:04 tenerlo a mano en el curso que tenemos para la de mayor dormía tenemos un día entero dedicado a vino y champán

Voz 1365 33:12 el qué es lo que más les cuesta lo que más cuesta es

Voz 16 33:14 la bandeja lo ideal es llevar la bandeja

Voz 14 33:17 hay dejar en la mano un poco abierta como si tuviéramos una pelota de pimpón en el centro

Voz 1365 33:21 pues yo ya esté se agota Haditha a Corea del aperitivo y eso que no he tenido que descorchar el champán que siendo todavía estoy dándole vueltas a la botella

Voz 1 33:36 lo dijo que el precio porque es muy bueno gracias no puede equivocarse

Voz 0347 33:46 Javier Carson está haciendo honor al nombre de su oficial en inglés Butler una palabra que viene de Botella porqué el mayordomo esos orígenes sólo era el encargado de los vinos Carso no es la cúspide del servicio en este mundo tan estratégica riguroso que en algunas grandes mansiones se llega a servir el té en once lugares distintos para once castas diferentes de personas conoce el caso de Dos Hermanas que trabajaban en una misma casa una afiliada hay otra niñera y no tenían permiso para hablar entre ellas ni saludarse cuando se cruzaban porque vivían en dos territorios sociales distintos gracias gracias Hearst

Voz 1 34:19 me voy a subir con esto arriba no se preocupen

Voz 0874 34:25 si va mucho mundo abajo lacayos vale es ayudas de cámara amas de llaves mayordomo un escalafón definido con toda rigidez además es como una un organigrama laboral no el asistente más demandado en el mercado cuál es ahora se lleva mucho de personal shopper por ejemplo pero no es lo mismo

Voz 24 34:41 eh que hay una mezcla hay un hay una mezcla de perfiles profesionales entre Un secret

Voz 6 34:49 Mario de de oro secretaria de alta dirección y un Butler no nosotros grabamos una asistente personal ejecutivo

Voz 24 34:57 porque ellos se encargan desde que estuviera preparado el avión de la persona que va a decidirlo a la organización de cenas

Voz 6 35:06 ya sé que éste es un perfil cada vez más demandado y que hay que decir que está muy bien remunerados porque setenta y cuatro mil euros limpios de polvo y paja

Voz 0874 35:19 ah no

Voz 6 35:19 Ales Silva algún gasto yo creo que está muy bien Ramoneda hilos los mayordomos en general también porque no los hay no hay buenos Mallorca sin ningún gasto porque viven en la casa mayordomos ahí mayordomos cada vez más que no viven internos que noventa su esto es un acuerdo eh la familia a la que atiende y el mayordomo hay a la vida de Dios Orozco

Voz 0874 35:44 es especialista en protocolo director de la primera escuela española para formar mayordomos modernos Mallorca supongo que es una buena lección aires la mejoren en el mayor a la sede permanente de esa escuela gracias también por atenderá a Paco

Voz 6 35:55 ha sido un placer a esta muy contenta no me va a decir cuál es el cliente para que va a trabajar desde luego claro podemos afirmar que no agota Podemos

Voz 0347 36:05 eh no me temo que no aunque no lo sé yo pienso cuando un abrazo un verdadero placer

Voz 0874 36:10 ella Carlos veo que tú no vuelves hasta el año que viene no

Voz 14 36:13 eh disculpa por no volver pero es que no he podido

Voz 26 36:16 a salirme Albert que están poniendo el primer receptor

Voz 1 36:18 radio que entré en esta casa no están instalando mientras preparan un villancico en esa lo principal

Voz 1365 36:24 aquí llaman sin cables cuando tiene tantos K

Voz 9 36:29 son hace que la gente desperdicie horas alrededor de una caja de madera escuchando a alguien que Farfán ya idioteces desde otra partes ha Gemma

Voz 1 36:38 está calentando Lady qué es lo que los empleados con en el vestíbulo contra la señora está un

Voz 9 36:53 compras si surgen focos recibirían descargas recibirá un escáner casi secreta a escuchar le guste a usted nos da un torneo está empezando a modernizarse soez sexo lo que más

Voz 1 37:06 sus es una moda no durará ni aquí aquí en rangos del villancico ya que los vitorianos fueron en gran medida los inventores de la Navidad moderna me voy a quedar a escuchar de un rato así que hasta el año que viene delitos

Voz 34 37:21 es como podemos suecos este momento Asimo tsunami muy Davis

Voz 1 37:53 buenos días tanto en casa como en el trabajo

Voz 35 37:55 ser conscientes de cuidar nuestra espalda porque pasamos mucho tiempo sentados y se nos olvida adoptar una postura sana para nuestras vertebras

Voz 28 38:02 desde luego en casa casi todas las actividades las hacemos sentados ver la televisión leer coser y no te digo nada en el trabajo muchas profesionales pasan su jornada casi sin cambiar de postura administrativos informáticos conductores técnicos de radio por supuesto y también las estudiantes y las personas

Voz 35 38:18 a su edad en realidad pasamos sentados entre seis y diez horas cada día tanto tiempo en la misma postura nos pasa factura ha llegado el momento de tomar medidas para que nuestra espalda no se resiente

Voz 28 38:29 por eso amigos queremos recomendarle desde la radio el fabuloso cojín confort gel que tanto que tanto se ha vendido a través del novecientos dos veintinueve diez veintinueve

Voz 35 38:38 una Issam vendido millones en todo el mundo y se ha anunciado tanto en las televisiones será porque es muy cómodo

Voz 28 38:43 lo es sin ninguna duda lo es Icon la ventaja de que aquí en la radio lo tenemos a un precio más económico basta con entrar en la web universo Tau punto com o llamar al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve este fabuloso cojín serlo mandaremos a casa nada más

Voz 1179 38:58 no tiene un diseño ideal para evitar puntos de presión en las vértebras especialmente en la

Voz 35 39:04 zona lumbar lo que llamamos familiarmente

Voz 28 39:06 quienes no aquí es donde más y carga nuestra espalda cuando estamos sentados por eso este cojín fabricado con dos capas de espuma de alta densidad y una capa central de gel Paloma

Voz 35 39:15 viene de fábula para aliviar esa zona yo les aconsejo que lo prueben llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 28 39:22 recomendada sin ninguna duda para todas las edades estudiantes trabajadores jubilados además al estar un poquito más altos a las personas de más edad lo digo por experiencia les cuesta menos levantarse del sofá o de la silla es

Voz 14 39:34 muy práctico pueden comprobarlo así llaman

Voz 28 39:36 hoy mismo por favor al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web Universe

Voz 35 39:41 eso Tao punto com o regalárselo a sus padres porque en cualquier momento margas bueno para tener un detalle con ellos que mejore su calidad de vida este cojín les va a venir de maravilla y además sale a muy buen precio

Voz 28 39:51 pues sigue desde luego estoy de acuerdo que cualquier momento es bueno para tener un detalle con nuestros padres en este caso pues sólo cuesta treinta y nueve euros más unos pequeños gastos de envío diez euros menos que en la televisión e a esto es importante y hoy todavía tenemos nuestras súper oferta durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno esta oferta se termina ya así que llave ahora mismo por favor al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve para encargar este cojín de gel se llevara dos por el mismo Pérez

Voz 14 40:19 desde luego merece la pena llamar ahora mismo claro que sí porque

Voz 28 40:21 no sólo pueden conseguir dos cojines por el precio de bueno que ya está bien sino que los cuarenta primeros pedidos que recibamos en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve También se llevaran de regalo completamente gratis unos calcetines unisex de compresión de estos anti varices que ayudan a evitar la retención de líquidos en las piernas son fabulosos hoy completamente gratis al hacer superior

Voz 6 40:40 estoy estaré mejor eso salud y bienestar con el autor

Voz 35 40:43 Kiko cojín con Force el recuerde último día de esta oferta espectacular de dos cojines por uno con los calcetines de compresión de regalo hoy en la web universo está a punto com y en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 5 40:59 si te sientes en el sofá Sonoro sientes la música de otra fe

Voz 36 41:04 así desde el año como mucho más tira y este sábado las tres de la tarde una hora menos en Canarias Cadena

Voz 37 41:21 el ala ya

Voz 5 41:25 cada uno celebra el fin de año

Voz 38 41:27 como quiere o como puede ir Diego e Iñaki lo hacen como más les gusta con canciones canciones que hablan del fin del amor de la noche o que han supuesto el final de la carrera de algún músico por ejemplo de George Harrison los señal al el club de los acordes el fin de casi todo este domingo a las tres de la tarde las dos en Canarias por la no

Voz 9 41:50 si el club de los acordes abre sesión DJ un repaso de todas las músicas bailables un manual de cómo piensan en Nochevieja un poco de todo a partir de las tres de la madrugada a las dos en Canarias El club de las acorde Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 39 42:12 oye Rafa se acerca la fecha de nuestro play Opera no hemos hecho nada para anunciarlo pero cuales Mariela Parsifal de Wagner y eso es el cáliz el Santo Grial mira ponemos un montón de copas así como Moon decoradas de oro y plata y entre ellas una copa

Voz 1 42:24 de madera que diga alguien es esta es la copa de un carpintero es igual que en la película no es igual es idéntico guiño homenajes de un García

Voz 2 42:38 ópera Parsifal de Wagner con Mariela Rubio y Rafa Bernardo este sábado a las cinco de la tarde una hora menos en Cannes

Voz 1 42:47 los tengo otra idea a ver sólo el penitente pasará

Voz 19 42:54 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 34 42:58 sí

Voz 41 43:08 mejor Ricondo

Voz 42 43:09 saqué el Castellví

Voz 6 43:12 esta Navidad sorprende y emociona a los que más quieres con una experiencia única que recordarán siempre esta Navidad regala El Rey León

Voz 5 43:22 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 43 43:28 y a y a mí me voy mi le este éxito Flying incisivo Cacho

Voz 2 44:07 de este año del proceso había una cosa que no habíamos hecho novia había hecho nadie yo creo que para poner

Voz 0874 44:14 el broche al que ha sido el el gran tema político en este país durante dos mil diecisiete Se nos ocurrió una idea un poco descabellado es un poco también políticamente empezar el rizo y es intentar saber qué opinan de ese choque de trenes entre dos instituciones del Estado quienes no creen en el Estado nuestro amigo y colaborador de este programa demás Mateo Seguí que es abogado criminalista sobre todos anarquista que es como él se define es entre dice que el anarquismo es una forma de vivir escenifica esta

Voz 34 44:40 al margen sin estar marginado

Voz 0874 44:42 quiere pedimos a Mateo que nos presentará a dos amigos y compañeros anarquistas a sonar escritor músico Johnny de punki de nacimiento y libertario por adopción y a la profesora de la Autónoma de Barcelona ya jubilada Dora en Singer que es viuda del histórico dirigente anarquista barcelonés José Andrés Lourdes Lancho quedó con ellos en Barcelona fue a tomar un café con ellos de esto que van a escuchar es parte de una conversación sobre el proceso soberanista catalán entre dos anarquistas les invitamos a compartir esa conversación son sólo unos minutos pero son deliciosos quién sabe si lo que compartimos en realidad no son barricadas con ellos

Voz 1060 45:17 yo creo que que todo lo que ha sucedido en los últimos cuatro años en Cataluña por parte de Convergència i Unió y hoy en día de partido demócrata ha sido una cortina de humo creo que esto ha quedado claro en el momento de la proclamación de la República catalana cuando los dirigentes de ese partido no se han atrevido a retirar la bandera española del balcón de la Generalitat creo que eso también ha quedado explícitamente claro cuando han dicho que del que ha ante la amenaza

Voz 44 45:54 las del Estado español que no podían imaginarse que pueda responder sacando al Ejército a la calle cuando yo creo que una grandísima parte de la ciudadanía tenía clarísimo que iban a salir los tanques porque eso sería la muestra aclara

Voz 1060 46:09 de que nos estábamos yendo de de la monarquía de esta monarquía corrupta que que sufrimos en el Estado español claro que que Convergència i Unió diga que no esperaba esta violencia cuando todos somos conscientes de la violencia extrema qué empleo Convergència i Unió con contra el pueblo de Cataluña durante los años dos mil doce dos mil quince e acuerdo especialmente porque me tocó vivirlo muy de cerca la brutal represión de la huelga general del catorce de noviembre cuando le reventaron al ojo gratuitamente a una amiga mía de cuarenta años lo que pasó también en días brutal desalojo de plaza Cataluña en todas aquellas situaciones no había un riesgo para el Gobierno de Convergencia i Unió y Convergència i Unió utilizó la violencia simplemente y permítanme la utilización del lenguaje popular simplemente para hacer como los perros eh marcar terreno no que ellos luego digan que cuando pretendían romper la monarquía española no sea esperaban la violencia del Estado español es patético es patético entonces todo esto demuestra que por su parte fue una cortina algunos pero por otro lado hay toda una organización popular horizontal hecha desde abajo sí que ha representado la revuelta que significó el uno de octubre por ejemplo que fue una revuelta es todo lo que pasó las semanas posteriores con los escraches a los hoteles que alojaban eh Policía Nacional venida es de miles de kilómetros a los cuales les jaleaban con el a por ellos cuando salían de su territorio natural pues yo creo que ha habido dos situaciones ya veremos dónde lleva

Voz 19 47:56 claro que el lenguaje de los de Quique es es posible predecir lentos unos y otros está clarísimo no lo otro a todo es un es un subterfugio una una cortina de humo que decididos pero el problema que cuando la gente no está bien se ilusiona con algo hay ahora hay momento de ilusión hay dos millones de ilusionados de gente que han votado a estas estos señores que por cierto aunque no han votado hayan votado o queramos

Voz 1060 48:35 dado y están ilusionados con la posibilidad de romper la monarquía española

Voz 19 48:39 sí pero de la Monarquía a mí eh la monarquía y el Gobierno y es igual se me refiero cada bien lo mírame a mí no me da lo mismo este supuesto yo lo voy a votar como yo no voy a votar no he votado nunca entonces me diciendo no es que hay que ir qué qué garantía me da a mí que hayan votado a favor de Pujol que garantía da ese ninguna señora vinculados algo esta móntate exacto exacto porque esto pero

Voz 1060 49:06 como anarquistas entre vivir en un Estado español monárquico vivir en un Estado catalán no monárquico creo que no tenemos absolutamente nada no tenemos ninguna posibilidad como anarquistas de parece cambiar la posibilidad ir hacia un Estado

Voz 19 49:26 estás estás haciendo círculos ya está bien que la la de anarquistas era un círculo lo están haciendo círculos bises prefiero vivir en ese estado que el otro es que el el problema no no se trata reclame otro sea digo que no tengo metido aquí de uno ni de otro por supuesto por supuesto yo no me ponía alto nido aireando ahí el otro le sonido sea ahora hay que estudiar más a fondo hay que estudiar hay que leer hay que vivir estamos no hacer daño ideas y esperar que algún día salga algo más que esta gente se desilusione de lo que está pasando Iker Iker Iker nuevo se hable de lo que ocurre en el país ahora estos últimos días se han reunido en el Gobierno central es la patronal de los sindicatos gente que no sabe lo que cobren porque a lo mejor cobran al mes más de tres mil euros y se reúnen y hacer una gran fiesta más de cuanto tramos de tres y tres mil euros al mes y de diez mil pero el propia ella sufría viviendo y se reúnen para para para decir bueno ahora los el salario mínimo será de ochocientos euros no si algo bueno pero cómo se atreven los gobernantes cobrando que cobran para decir tú vas a cobrar setecientos ochocientos

Voz 29 50:47 hay algo que no tiene nada que cede en mi opinión es que el trabajo Smith no pueden paga vivienda no tienen futuro no tienen nada entonces es cuando se van a levantar esto es la pregunta o quieren en hundirse más bajo yo me pregunto esto es político es que no me ha de ser la palabra político que no hace nada para el pueblo han tensado en ellos han utilizado en personas como los dependientes que no van a ser independientes una vez conseguido a la República y la independencia iba a decir

Voz 19 51:31 a veces no las digo pero has pienso pero esto es nada o sea esto lo que de de sus

Voz 1060 51:38 Casillas no hay eso es todo

Voz 19 51:41 para el Gobierno de Madrid monárquico dices Gobierno catalán republicano cuando sea harán exactamente lo mismo es exactamente lo mismo

Voz 29 51:52 he dicho avión la República será un Estado un Estado no existe sin pueda no existe es pues ya significa corrupción estaros significa ejército significa cuerpos represivos que la Generalitat o Cataluña ya tiene solamente a que me da lo que ha dicho antes como ha actuado han actuado los Mossos a lo largo de no sé cuántos años algo noria extrema violencia muertes en la calle Juan Andrés Benítez por ejemplo que no se debe olvidar cambien a que mi obra a las cárceles que no son tan clarividente dos como la Generalitat

Voz 1 52:39 de que allí

Voz 29 52:41 la reinserción social toros salen como nuevos ciudadanos esto no es

Voz 19 52:47 ahora se han quejado mucho los los políticos que han entrado en la cárcel se ha quejado ha dado cuenta de que pasa algo allí

Voz 29 52:54 sí yo dice que hemos desnudaron cuando entraron

Voz 19 52:57 pero es que es una todo en puntuación por cuestión de salida

Voz 21 53:00 tu no a todo el mundo no creo no creo que a Bárcenas lo desnudaron pero me no me refiero que obviamente Osorio

Voz 1060 53:10 yo no me dijeron que era muy mala no me escandaliza porque hayan de no de haya dado a los políticos catalanes que han ingresado en la prisión no me escandaliza por eso porque es lo habitual pero al mismo tiempo hay que reconocer porque el sistema es así eh hay unos presos y otros en este caso el que sean políticos como que son catalanes independentistas los han tratado como si fueran presos del barrio de La Mina porque no tratan igual a los presos de la mina que a los de Pedralbes es la realidad de este sistema