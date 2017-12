A Vivir Que Son Dos Días (30/12/2017 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 Carolina S

Voz 1275 00:11 son las diez las nueve en Canarias Estados Unidos ha mostrado su apoyo a las cientos de personas que se están manifestando en Irán contra las políticas económicas del Gobierno de Rohaní son las mayores protestas que tienen lugar en el país desde el año dos mil nueve y dejan ya decenas de detenidos Roberto de la Fuente en Irán hay más de cincuenta detenidos en las protestas que por segundo día consecutivo ha organizado cientos de personas a las calles contra el Gobierno de Hasán Rohaní esos políticas económicas al grito de Muerte al dictador los manifestantes han recorrido el centro de las principales ciudades de la misma forma expresan su hachazo al gasto que destina el régimen iraní a varias zonas de la región mientras la población sufre graves dificultades económicas para hoy sábado hay convocadas varias concentraciones por parte de los progubernamentales por cierto el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a través de un mensaje en su cuenta de Twitter se ha mostrado partidario de las protestas llevadas a cabo por los ciudadanos en contra del régimen iraní en Israel continúan las protestas semanas después de que Donald Trump reconociera a Jerusalén como capital del país este sábado ha muerto un joven palestino en los enfrentamientos con soldados israelíes durante una manifestación en la Franja de Gaza hay al menos cincuenta heridos cinco en estado grave vamos ya con la información del deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 3 01:24 hola qué tal buenos días hoy vuelven al trabajo tanto Barça como Real Madrid ambos lo harán esta tarde los azulgranas todavía sin Messi sin Luis Suárez el conjunto de Zidane que entrenará hoy en Valdebebas tradicional jornada con público en el entreno además el Sevilla va a presentar a su nuevo técnico al mediodía Vincenzo Montella se hace cargo del equipo después de desvincularse el Milán y el Atlético estén Egipto los de Simeone cerrarán el año con un amistoso esta tarde a las siete ante a la ley

Voz 1275 01:47 en cuanto al tiempo el año termina consolida temperaturas elevadas para esta época del año en la mayor parte del país el termómetro va a alcanzar los veinte grados en ciudades como Bilbao Barcelona o Sevilla son los esperan lluvias débiles en Galicia y algunos puntos de la vertiente atlántica es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 0874 02:07 cadena SER

Voz 4 02:09 servicios informativos ponemos las luces de Navidad

Voz 5 02:15 si explota una bomba si sale el árbol cardiaco porque somos los más a ver

Voz 2 02:25 cuando tiene su puede seguro de hogar no te sientes seguro te siente segurísimo este mes contrátelo con un veinte por ciento de descuento en El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 4 02:35 narco y Festival dos mil diez días

Voz 6 02:37 ocho doce trece y catorce de julio ya es Mou Queens of the Stone más IVA tal Alice in seis Jack Johnson Future

Voz 4 02:46 hay Lanz Impala Nine Inch Nails aquí si aún Franz Ferdinand casa había anchas CIS Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Mad Cool festiva el punto es

Voz 7 02:59 seguro que los Reyes Magos ya están preparando los juguetes Isabel quién Hipercor se lo ponen más fácil porque tienen los juguetes más buscados y a los mejores precios por ejemplo Casa de Campo Silván Family a veintinueve

Voz 8 03:10 los con noventa y cinco o muñeco Mister Pozzato safari por veintiocho con noventa y cinco vive la magia de los jesuitas en Hipercor

Voz 9 03:18 sí

Voz 2 03:26 en Buenafuente y Berto Romero Especialistas secundarios El Mundo Today Juan Carlos Ortega To Vima full vuelve el programa con más humoristas Ford CIO Cuadrado de lo bueno lo mejor es decir

Voz 10 03:39 este sábado a partir de las siete de la tarde

Voz 11 03:42 el carril que hoy es noche buena ahí en estos momentos hay que tener pena dale a la zambombazo a la mire ilesos fue animo de Cataluña

Voz 2 03:48 ah

Voz 10 03:49 esta Navidad y cuñados entre lo bueno lo mejor el zapping de humor de la Cadena Ser con Chevy Dorado verismo con la diseñadora de moda María Rosenfeld Lloret hizo odio hacia las celebraciones navideñas Jordi Costa y sus batallitas en tentaciones hace un par de décadas y la nueva movida madrileña

Voz 12 04:09 año mil una revista del país salta a la radio este sábado las seis de la tarde una hora menos en Canarias con Pepa Blanes llego Fernandes gangrena ser

Voz 13 04:28 hay personas que para mover el mundo tan sólo tienen que descolgar el teléfono cogería la llamada la revista Rock Report elige a las veinticinco personas más influyentes de la buena vida descubre sus nombres quizá un día te llamen Spain Media mucho más que revistas

Voz 4 04:49 a ver Colón tu meta pidiendo tres carabela India que aquí alquilamos por hora pero es que quiero otra de muchas cocinas similar

Voz 10 04:58 pero como naufragan Cameron peruano cuando vengan Alemany hombre pero imagínate que llego allí playas con agua Clarita peces de colores montamos un resort de esos de ser Italia vivir si algo merece la pena

Voz 14 05:11 este seis de enero sorteo del Niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 7 05:20 seguro que los Reyes Magos ya están preparando los juguetes saben que en Hipercor se lo ponen más fácil porque tienen los juguetes más buscados y a los mejores precios por ejemplo Casa de Campo Silván Family a veintinueve

Voz 8 05:32 los con noventa y cinco o muñeco Mister Pozzato safari por veintiocho con noventa y cinco vive la magia de los jesuitas en Hipercor

Voz 2 05:41 sabes cómo suena el regalo de estas Navidades un musical resistirse que le podrás ver en Madrid con Iván Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz de así que te centradas en el guardaespaldas Cure el musical punto com

Voz 15 05:59 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 16 06:03 sí sí

Voz 18 06:17 huy fuera Freire

Voz 0300 07:24 buenos días buenos días Javier Guerrero que estás en Girona con una humedad ponen amables de frío e a te van a poner una calle en Lavapiés a este paso eh muy poco tiempo ahí estamos

Voz 0874 07:39 me llegó a pedirte que hagas un balance del año que con lo pesimista que suele ser igual no es la mejor manera de empezar este día treinta

Voz 0300 07:46 bueno como ven pesimista te diré que todavía no lo hemos visto todo no sólo lo peor quizás ésta por León

Voz 0874 07:54 pero bueno sea lo peor de este año que ya queda poco para verlo sombrías del día el día que nos falta el día y medio va a ser todavía peor no pero es verdad que el dos mil dieciocho de hacerse porque pensamos en refugiados por ejemplo cuando no anticipa nada bueno en cuanto al tacto

Voz 0300 08:07 les damos por ejemplo se presenta lleno de dudas hay que tomar decisiones importantes que obvió sí sí de hecho mira vamos a hablar de empezamos

Voz 0874 08:28 de hecho este sábado y mañana domingo con Ramón también queríamos dedicar un tiempo especial a a la que yo creo que es posiblemente la gran cuestión del año que es esa crisis de llegada de gente que está llamando a las puertas de Europa y hay una esto sería muy particular que es lo que quiero charlar contigo y que no si fuera no sé si la historia de fuera parte de un guión de cine la productora a la que le llega a ese guión la tumba haría por ser poco verosímil verdad

Voz 0300 08:53 sí es bastante surrealista todo no tú te acuerdas aquel en verano cuando hubo este este grupo de barcos que iban a rescatar inmigrantes salió un barco que lo de ultraderechistas italianos Austria los alemanes que lo alquilaron precisamente para interponerse a las ONGs impedir los rescates y decir lo que ellos evitar la trata de personas humanas que funcione

Voz 0874 09:17 sí sí hay que ponerse en imaginas esas imágenes es que alguien las ha visto no tiene que un barco de ultraderechistas intenta impedir el rescate de personas que intentan acceder a una vida

Voz 0300 09:27 mejor ya sabes que ha pasado ahora con este barco pues resulta que los refugiados ahora son los miembros de la tripulación del barco que han sido abandonados en el puerto de Barcelona

Voz 0874 09:38 de haberlo explica televisores de la tripulación pero el barco ya no pertenece a ese grupo de las

Voz 0300 09:42 este barco lo lo contrataron y claro contrató una organización con pero los los que trabajan en el barco los marineros el viene el máquina de toda esta gente pues esta gente era contratada eh de hecho son de Sir Lanka entonces a una organización está ultraderechista que se llama defendía Europa se bajaron estaban haciendo operaciones tuvieron una avería este verano se bajaron en Malta dejaron abandonada antes de bajar en Malta intentaron apagaron parar en Túnez y tal pero no los dejaban bajar los sindicalistas a Sevilla como un barco y afecta infectado no lógicamente dejaron de pagar el alquiler el propietario al armador también se desentendió de ellos dejaron de pagar los sueldos dejaron de habilitar el barco y es entonces cuando el barco empezó a navegar a la deriva sin apenas combustible sin vibras a la espera de que alguien se ocupara les dejaran entrar en algún

Voz 0874 10:36 Puerto claro primero lo intentaron en en Palamós de hecho donde les prohibieron la entrada porque creían que todavía estaba fletado por esa organización ultraderechista más adelante pudo marcar en Barcelona pero la tripulación estoy hay que hay que subrayarlo no tienen nada que ver con el uso que se le dio al barco durante el verano

Voz 0300 10:54 exacto esto es lo que estábamos hablando no son trabajadores que se dedican a mantener el buque sea quien sea el propio Dario que se han quedado dentro el buque lógicamente porque mantienen su puesto de trabajo de hecho muchos de ellos ni siquiera saben porque se empleara porque se empleó el barco y cuando hablabas con ellos pues no no tenían ni idea no la tripulación que queda ahora está en el puerto de Barcelona is son ser seis personas las de Sir Lanka eran ocho y dos desaparecieron no quiero ni pensar en qué fue de ellos es es una es una

Voz 0874 11:23 sería muy complicada porque el barco tiene bandera de Mongolia imagino en Mongolia no propiedad de un armador británico si tiene tiene su parte de ironía que tenga bandera de Modiano con tripulación de Sri Lanka como dices tú amarrado en el puerto de Barcelona así que quién se hace cargo de esta gente Ebro

Voz 0300 11:38 pues nadie de momento nadie estarán en el limbo a la espera de que alguien se haga responsable

Voz 0874 11:43 te diría que viven de que comen bueno viven de

Voz 0300 11:45 la eficiencia en el puerto de Barcelona suministra el combustible Diego un acuerdo para poder mantener la electricidad a bordo esto les permite estar un poco con luz calientes eh y luego la organización está Stella Maris les lleva la alimentos los productos básicos para vivir les invita a sus instalaciones cada tarde a los van a buscar a buscar y permiten que se pongan en el wifi Fi tragar por los ordenadores conecten con su familia ven alguna película juegan a las nueve Nadal hay un futbolín billar pero claro está el colgados

Voz 19 12:19 claro no pueden por supuesto ni hacer dinero trabajando ni mandar dinero a sus

Voz 0300 12:23 Emilio ni siquiera tienen el dinero que les deben más de ocho meses eh fíjate ahí de hecho ellos los pobres lo han hecho

Voz 0874 12:30 solamente por esto por poder ganar dinero

Voz 0300 12:32 con lo que luego alimentar a sus propias familias no esta semana Valentín

Voz 0874 12:36 el arrojo y tú había estado hablando de ello con uno de los responsables

Voz 0300 12:39 desde esta organización se hemos estado con Ricardo Rodríguez que es el responsable de Stella Maris en Barcelona Stella Maris es una es una interesante es una institución centenaria que es un Apostolado del Mar depende del Vaticano eh pertenece a la Iglesia católica sí está presente en más de cuatrocientos cincuenta muertos en todo el mundo todo que se encarga de dar apoyo a los trabajadores a los marineros estos días se quedan colgados en un puerto como estos au que están enfermos que tienen que bajar del barco etc

Voz 19 13:07 escuchar esa conversación con Ricardo

Voz 20 13:10 corremos el puerto quizás los barcos nunca el atardecer ahora vendrá a las cinco de la el chófer llevará allí al barco para que pueda sobrecoste alguno

Voz 21 13:22 venga no porque son gente embarcada en un barco funciones perseguir gente que intenta alcanzar la costa europea y acaban ellos mismos refugiados un acuerdo de Barcelona después de un periplo extrae no porque no nos dejaban

Voz 20 13:38 bueno de todas maneras creo que aquí aquí que habría que distinguir e la tripulación es como la de cualquier barco son personas que fueron contratadas para hacer funcionar el barco decir este barco parece ser que había una serie de con una tripulación adicional que no era propiamente su población del barco giró personas con alguna otra misión que yo sólo conozco lo que ido por la prensa pero no de primera mano por tanto no voy a decir nada ahí pero la lo que sí es importante es que la circulación era simpleza de superación náutica porque ellos osea en ese sentido ni entraban y salían no es el propietario del barco eso es otra cuestión envió otro veterano sólo puede exigir nada que desde entrenadores sin pagar del quitárselo puede exigir la ONG está alquilo Dobarco pero ha empleado que es el propietario se personó dinero pues sé que te quedes a aclaró ese es embargar el barco es nuestra pero el embargo el trámite de embargar el barco hasta llegar a la subasta puede durar tranquilamente un año entonces qué pasa deprime dejó un año retenido en cuarto cuando vas a vender posiblemente basaba en pues chatarra entonces si hay la más mínima opción de que el propietario todavía solvente el tema es esa opción siempre es mejor que llegar al embargo y a la subasta el problema está esto que es una constante de estos casos porque hemos conocido muchos casos que el armador no ya el primer día diez fecha aquí te avise al barco yo no puedo hacer nada haces lo que crees con el barco de circulación pero es que nuevamente el el armador no hace eso tengo unos problemas estoy tramitando un crédito con un banco estoy un tanto vender el barco necesito unas semanas entonces saltó es es tiempo que se pierde se deteriora la situación hizo va en contra de la ciudad que el propio barco pero claro el problema está en que me he ido todo eso ahí que unos trabajadores caía el dejado meses de trabajo ingresos familias están sin recibir dinero que hay familias que llevan seis meses sin recibir dinero

Voz 2 16:16 a vosotros

Voz 20 16:20 el lema de la postrados Madrid el Mundial es el inglés los round o Efron Home tu hogar lejos de lo cual cada cosa que tienen cualquier problema me llaman por teléfono que nos quedamos sin agua quedando sin combustible de comida cuando podemos ir bueno pues al principio nosotros lo llevamos haciendo optamos como tienen además de Sir Lanka una gastronomía un poco distinta a la nuestra Cédric Kahn a comer mucho Chili muchas cosas picantes esto esto fuera Philae mira aquí hay un supermercado aquí tenéis dinero compradas lo que queráis Nos traéis el ticket insepulto aquí pueden usar el wifi pueden comunicarse con sus familias y cose bajado ballenero la bueno pues le damos por lo mismo motivo para la mayor parte de los marinos que decide ya estaba casado tenía una hija ahí venía otra en camino entonces pues decidí quedarme decía Rafa muchos haya sido profesor de la Facultad de Náutica pero bueno yo diría que todas maneras los marinos siempre tenemos a mantenemos un ligaba en especial con con la mar y con la gente de mar yo pues lo he desarrollado prestando servicio porque yo además yo fui entre comillas cliente de Stella Maris y de otros sitios obedece dentro de la Iglesia Anglicana yo como Mario recorrieron para el Marino hay una cosa que es importa importante tiras a un puerto no conoces nada entonces bien una institución dice mira City desde dentro de una hora venimos os venimos a buscar llevamos a nuestro centro ahí podéis comunicar con con la familia pues tomar la cerveza podéis esto ellos damos información que queráis yo era un servicio que el lo he utilizado mucho entonces yo también sabía sea lo que el no esperaba de él desde de estos centros no haberla por la gente de Barcelona hace un gran desconocimiento normalmente si tú le dabas a la gente de El Puerto y muy difícilmente tiene una mínima idea de cómo es la vida de las personas tal esos barcos por ejemplo tienen unas jornadas muy grandes el trabajo intenso un trabajo muy duro y es muy muy desconocido

Voz 22 18:40 como los hombres

Voz 2 18:45 diez contradecir el gol nada decía

Voz 23 18:52 vi a salir

Voz 19 18:55 ah muy curiosas todo el bloque

Voz 0874 18:57 Mario de Stella Maris acabe formando parte de quién Slobodan ayudan no me además es una situación en la que está pasando la tripulación de este barco que no es un caso aislado

Voz 0300 19:06 si es más bonito de este hombre ha dado la vuelta al mundo en Ricardo no en nos contaba que no es aislado y que casi cada año tienen un barco abandonado en el puerto es decir ésta es es verdad esta idea que contaba de que la gente vive de espaldas a lo que ocurre en los barcos pues está llena a veces quedar a estas personas como fantasmas no los diques habéis podido contra sí eso fuimos al Álvarez bueno lo primero que llama la atención es que está al quinto pino sea tienes que hacer más de trece kilómetros por dentro los contenedores y tal está casi el aeropuerto del Prat no está en el dique sur amarrado sólo está ahí abandonada no

Voz 0874 19:45 a trece kilómetros supongo que la tripulación se podrá mover con cierta libertad pero

Voz 0300 19:48 no sé si es un buen lugar para dar paseos no que va que va porque además no hay luz etcétera no y a veces que han caminado alguna vez hasta Barcelona pero son casi dos horas y media ir y dos y media volver encima no tienen o no tienen dinero ha sido no sé yo sé que dependen de este de esta furgoneta de Stella Maris los votos recogen los devuelven Irene el verbo como estas lo cuentas bueno el barco huele Chile identificarla

Voz 0874 20:14 ya lo decía Ricardo entonces

Voz 0300 20:16 a la comida oriental no es un barco pequeño porque pero Estambul Estados ellos bueno de estos estos tripulantes que encima que no les pagan ellos están manteniendo el el barco en condiciones San quitado ya todas las banderas estas xenófobas que llevaba Ivana Mestalla iraquí para donarlos los acompañó David como que cada tarde desde la persona es una ecuatoriana que va con su furgoneta y los escuchamos

Voz 19 20:42 venga

Voz 24 20:45 estamos con el del si estás

Voz 2 20:49 tenía fin de ingeniero

Voz 24 20:56 no hay camareros fatal fue por lo que es el cocinero porque están aquí están esperando su salario así su salario porque los han dejado los han dejado abandonados ni de a él lleva seis meses sin cobrar y el otro lleva ocho meses sin cobrar que vida

Voz 25 21:19 en el Interpol sobre hackers pena no no distingue urgía no ojo fue un día de Stella Maris vivienda comida mantener un dinero para maquinilla esas menor para mí me mire no tiene previa ahora que tengo ahora que te importa no tenéis ningún tipo de ingresos gasté más laico con El Vito Full imagine la vida sólo con comida

Voz 2 21:46 Luis Brito fue generaciones tú te da no tenía el subieron un uno fan vejado no hubo Entertainment Justin Gene Wilder ir in full living road trip in

Voz 25 22:00 no no yo no voy a bordo del rais no es una novedad sólo comer dormir comer dormir rencor ya que actualmente es inevitable y si nos informes

Voz 24 22:12 yo sus diciendo que nos llama nosotros los domingos para que les íbamos a misa en una vez que termine la misa sólo se dedican a dar vueltas vueltas vueltas bastan por la parte del Paralelo hasta lo que es Colón y luego vuelven a de Mary's para que los vamos a traer aquí a su barco porque esto

Voz 25 22:27 el barco está muy lejos de del centro de la ciudad duerme Far from the city Pingarrón todo el kilómetro dura foros fuga fado y incluso que sale medio así

Voz 24 22:36 a unos trece kilómetros menos son menos que es lo que caminan para cuando necesitan no podemos nosotros no o no viene nadie pues es es lo que tienen de caminar

Voz 25 22:45 si ahora os dieran la oportunidad de devolver a vuestro país en querréis hacerlo pero lo ha hecho

Voz 24 22:55 Arthur agua jungla eh dificulta o está la ley que ellos unos no no están es estar aquí Hydro lo que quieren es co

Voz 0864 23:04 cobra su su dinero y marcharse

Voz 2 23:11 en la cocina

Voz 25 23:16 me van cocinaron bien por India China India ya dos dos estas como el dos mil seis y me dices ven semillas como dices tú me sume versos bicis con los y ahora estamos en encomendó al volumen uno eh hay tres mesas en el en el comedor no hay sitio para unas doce trece personas pero soy solo

Voz 2 23:43 seis niños bien si es tu fe

Voz 25 23:50 me hizo el horario valle Donalds comida hasta las seis hora de seis a siete El desayuno de diez a diez y media de tres tres y media la comida

Voz 2 24:02 bueno sí venga otro

Voz 25 24:04 a su tren quiere la sala de máquinas es donde la habitualmente trabaja porque es ingeniero tengo aquí todo está funcionando como un experimento yo igual voy a Rakitic maní no yo tengo mío reprimen sobre él te daban tienen bien aunque no tienen el dinero va bien bien bien bien

Voz 19 24:43 creo que estaré colarnos en un barco no es la primera vez que lo hacemos en esta temporada

Voz 0300 24:47 en esta situación como se puede desbloquear tiene soluciona hablando de este fíjate que estuvimos en el Dignitas que hacía todo lo contrario porque se han rescatado a gente esta es mucho más tiene trece camarotes y tenía cinco mucho más es un barco que no está nada mal fíjate que esta gente están todo el día lo cuidan no se ellos todavía creen en aún les van a pagar el salario no preguntabas por desbloquear pues de momento hay tres posibles soluciones pero ninguna garantiza precisamente que les pagan el sueldo no la primera escala armador asuma el pago de la deuda la repatriación y sueldos cosa improbable por los contactos que ha habido hasta otra zona otra salida es que alguien compre el barco estará a mí en este caso me gustaría que lo imagina que lo recupere una ONG pero esta vez vuelva al Mediterráneo se a saludar gente igual hay que hablar con Paula a ver si es si de hecho la llame para explicar esta historia interesaba

Voz 19 25:41 sí claro no me extraña del baile recordar quiénes Paula Farias Pepe Ramos

Voz 0300 25:45 sí bueno Paula es la que la persona de Médicos Sin Fronteras que organizó precisamente el barco no

Voz 24 25:52 exacto bueno pues es eso

Voz 0874 25:54 complicada la solución no tal y como está además la política europea de vigilancia del Mediterráneo no sé yo si aviesa atrevería reunir dinero para hacer algo así no siempre se puede soñar no

Voz 0300 26:05 entre ahora que empiezo no daño podemos pensar que quizás este año unos por tenemos un poco mejor correduría tenemos que hacerlo yo crear un

Voz 0874 26:13 el Fandi de alguna manera pero luego hay que buscar también a la gente

Voz 0300 26:15 eh bueno sería un problema de todos modos en el Mediterráneo desde la politica esta europea que está bloqueando precisamente los sacramentos y por eso estos días se habla tanto de que regresó a la gente por el estrecho de Gibraltar no

Voz 0874 26:27 claro claro pues deshacer puedes hacer algo siempre con un barco puedes contribuir pero es es una gota en el océano al final lo que es lo que tiene que hacer es cambiar la política de Bru pues ya tienes deberes para dos mil dieciocho a lo mejor el barco puede ser tu futuro plantearnos informar de lo que pasó en ese barco no como has mucho chiles es pues por ahí y que son todo a ver si estos refugiados del puerto de Barcelona pueden reunirse pronto con sus familias pueden cobrar ese dinero que les deben de de hecho yo creo que deberíamos seguir esta historia como hace con otros para ver en qué queda no es que pasen una feliz igual

Voz 0300 27:01 Monte Gorbea venga pasa lo que pasa es una

Voz 0874 27:03 la salida de año como se decía antes en próximo hablamos en un par de semanas un abrazo un abrazo

Voz 0300 27:08 eso Dios

Voz 23 27:13 siempre me di eh

Voz 26 27:15 yo lo vi

Voz 23 27:19 a un mes de

Voz 26 27:23 claro es que todo aquel mundo era como tú

Voz 2 27:42 no

Voz 25 27:49 amigos sois

Voz 6 27:50 termina la colección baladas en español se han vendido miles de copias pues si ustedes también quieren disfrutar o regalar que se han regalado muchísimo estas baladas reserven uno de los

Voz 0864 28:07 los últimos ejemplares que quedan en el nueve cero dos

Voz 6 28:09 veintinueve día veintinueve

Voz 27 28:17 tres discos con sesenta canciones preciosas los números uno de los años sesenta y setenta interpretados por los mejores artistas

Voz 2 28:32 que vive siempre en el Madrid

Voz 1275 28:35 todas cantadas en nuestro idioma una selección fantástica y muy exclusiva porque no se vende en las tiendas sólo se vende en la radio en la web música de siempre punto

Voz 6 28:44 com en el número nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 27 28:54 con artistas nacionales e internacionales pero que grabaron sus éxitos en castellano como mal tiña a la que estamos escuchando

Voz 28 29:04 la italiana ahí Bazán Nicky

Voz 18 29:13 triples

Voz 6 29:17 también tenemos a Sandro Jacobi y su jardín prohibido

Voz 27 29:28 un regalo precioso para nuestros padres o nuestra pareja que sale muy bien de precio reserve su colección porque ese tema

Voz 28 29:35 mientras en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve y también nuestra web música de siempre

Voz 6 29:48 pues sí por muy poquito dinero porque los tres cedés mantienen la rebaja pasan de cuarenta euros que estaban a sólo treinta y tres euros más unos pequeños gastos de envío que estar pero que muy bien

Voz 29 29:58 día de Lille bien

Voz 19 30:01 por qué

Voz 6 30:04 así para todos los oyentes que encargue a la coalición hoy por ser el último día hay un regalo seguro un reloj precioso de pulsera de señora o de Caballero pueden elegir se lo llevan gratis al pedir su colección en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve también en la web música de siempre punto com

Voz 27 30:26 no se olviden que es el último día para conseguir estas maravillosas baladas en español vida las en la web música de siempre punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 9 30:43 qué

Voz 10 30:51 cada uno celebra el fin de año como

Voz 30 30:53 quiere o como puede ir Diego e Iñaki lo hacen como más les gusta con canciones canciones que hablan del fin del amor de la noche o que han supuesto el final de la carrera de algún músico por ejemplo de George Harrison chal al el club de los acordes el fin de casi toda este domingo a las tres de la tarde en las dos en Canarias por la no

Voz 0864 31:16 si el club de los acordes abres

Voz 30 31:18 Sion DJ un repaso de todas las músicas bailables un manual de cómo pensar en Nochevieja un poco de Estado a partir de las tres de la madrugada a las dos en Canarias el club de las acordes Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 27 31:41 la carrera más dura del mundo tiene un recorrido superior a cuatro maratones con un desnivel equivalente a subir dos veces el Everest es cruel sádica surrealista extrema está concebida para que no pueda acabarse algo que únicamente quince personas han conseguido

Voz 30 31:58 en treinta años sólo cuando te enfrentas a lo imposible

Voz 27 32:03 sabes hasta dónde puedes llegar

Voz 30 32:07 este domingo a partir de la una de la tarde la maratón de Barkley en acento Robinson el dato humanos del deporte con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es de la SER

Voz 10 32:20 si te sientes en el sofá Sonoro sientes la música de otra

Voz 31 32:24 así se ve desde el año más Dir ADN y se este sábado las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 4 32:39 en la Cadena Ser

Voz 32 32:42 desde a las

Voz 4 32:46 los tiempos vamos a escucharnos

Voz 10 32:55 dos mil diecisiete ha sido un año duro terrible Apocalypto oscuro tenso pan su histérico ñapas Ximo pero como cambio suelen ya que es una música alegre que como ha sido dos mil diecisiete terrible

Voz 33 33:08 el oscuro espantoso

Voz 10 33:11 tremendo larguísimo esto amigos

Voz 34 33:13 lo que pensamos hacer en las uvas meterle musiquita alegre al fin de año la noche del treinta y uno de diciembre en directo la cadena SER va a por uvas con especialistas

Voz 1194 33:22 Darius tendrá los cómicos de la SER por supuesto Paco

Voz 34 33:25 pero los mejores cómicos debe ser estará aquí Roy here a qué hora apunta chaval bueno trató todo mejor en el pecho como quieras día treinta y uno de diciembre de once a tres de la mal

Voz 20 33:34 Brugada cuatro horas cuatro

Voz 34 33:37 deudor de música de no sexo

Voz 35 33:39 a otra vez

Voz 0300 33:42 ahora mejor me gustaba más el tono triste

Voz 36 33:47 dónde está en circuito cerrado con otros en rodar en circuito

Voz 14 33:50 trató de tratamientos circuito cerrado

Voz 15 33:54 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 39 34:07 sí sí

Voz 0300 34:16 o al

Voz 18 34:20 de las

Voz 40 34:31 ahora

Voz 18 34:36 eh

Voz 40 34:52 no

Voz 19 35:05 joven curiosos es lo que tiene ser genios de la comedia el yo creo que no soy seguramente los dos espejos en los que se miran ahora mismo todos los que quieren ser cómicos bueno una larga carrera más era por detrás y la gente puede ver pues tendrá mucho tiempo Lime porque serán ricos y sin embargo no podéis venir casi nunca siempre trabajando

Voz 0864 35:24 ese esa contradicción si de verdad ello mira hago balance estamos acabando el año acabamos mañana a presidir el balance es que este año con casi sesenta años que tengo es el año que más ha trabajado leí entera es el año es un trabajador yo trabajo desde los catorce años trabajó desde los catorce años y no dejado trabajar jamás desde los catorce años nunca esto es en la carrera trabajando toda la vida trabajando toda la vida pues este año es el que más he trabajado de todo mundo hay trabajos

Voz 19 35:50 por cierto cuyo GRE

Voz 0864 35:52 a poquito claro ayer el hacia lo que es lo que es lamentable de este de este planteamiento es que siempre digo no tengo que reducir me que mediaba Montoro cada día Javi no lo dejes por Dios mira junto a Javi por Dios bendito debate

Voz 19 36:07 nosotros iba a decir qué trabajos en ese pasado labor hace tienes cuyas consecuencias penales han prescrito afortunadamente hombre decir lo harán falta en otro punto de pacificación espero A quién le importa

Voz 0864 36:22 el promotor folk poco tiempo es un bien mayor yo estuve en la carrera porque en fin yo pensaba que la sociedad me necesitaba

Voz 1194 36:30 la sociedad quería te digo mi pueblo el día estuve a punto de ser rico pero hable con mi familia ahí parece que nada así que habrá que seguir subsistiendo porque quería en mi pueblo en claro pero cuando sois bueno lo somos mucho la verdad es un pueblo a lo mejor de cinco mil habitantes lo que es el casco del pueblo municipios Mail dinámica que nada a nadie

Voz 0864 36:53 sí pero es un primo ni Ana nada

Voz 1194 36:55 en la gasolinera del pueblo lo vendieron en la gasolinera que pasa coches eléctricos vosotros no habitar claro nosotros Camila que mala suerte no es no volver a pasar oye y en Nochevieja

Voz 0864 37:07 es pues yo estoy me estoy vuestros hijos estoy apesadumbrado estoy enfadado apesadumbrado simplemente yo quería hacer una cosa extraordinaria sea creíble me Nochevieja quería me hoy ha en casa de de Soria Soria Ishikawa tan bonita de tomar las uvas arribar el monte monte a cosa preciosa con con mi vamos presidente el punto de vista que lo mires precioso

Voz 19 37:28 Tito allí tempranito frío

Voz 0864 37:31 está hoy día el ser humano ya evolucionado ya puede puede abrigarse Freddy lo digo yo que soy federal pero me dijo dicen que no que no quiere dejarle la Nochevieja de ir a una fiesta digo pero qué diablos pero que una fiesta hoy día para vosotros que bien

Voz 0300 37:42 bueno eso no esta Nochevieja viejo

Voz 0864 37:45 Crovi uno Campillo de Juno total precisos que ellos no conoce dice que esos amigos todos gira la fiesta hay digo pluralista pero qué vais hacer que lo hagáis cada fin de semana a todo mañana a las nueve a las diez de la mañana yo a veces me levanto hacer algo que que le observan que llegaba el talud poco antes de lo que sea por lo que sea y aún no han vuelto digo os tras hito dieciséis y es lo mismo cada día no que viajó eres padre digo que viejo digo si viejo yo sé si ya ahí me gusta más la lotería con euros que con pesetas eso eso es ser viejo el diez de verdad me tengo que dar aquí en Madrid bueno me quedaré estupendo porque los niños quieren ser luego pasó lo e historia no voy pasaría soñar lamentablemente porque llevamos a mi mujer ellos nos quedemos pero ya usted no

Voz 1194 38:30 tu hijo todavía es muy pequeño para crecer si yo me dijo tiene ocho años pero si vamos en el mismo día treinta y uno

Voz 2 38:36 para Tenerife pasar allí hace

Voz 19 38:39 esa mañana mismo mañana te has mañana ya porque hay mucha ahí en Washington DC estamos muy bien muy bien mucho frío donde Bardo qué quieres que te cuente bueno bueno bueno pues ya está Amorós hacemos algo si Beckham

Voz 0864 38:55 pero aquí no vamos a hablar de cosas a señala esta no es la canteros en directo los títulos aunque que el programa si bien y si pones esta música con mis amigos que estado comiendo la semana pasada con que amigos de decimos de la célula que no fin éramos del pueblo es si todo sigue siendo vais a cuestas una bomba todo no no todo sigue siendo marxistas todavía menos yo que yo he hecho el crossover yo socialdemócrata pero son marxistas del barrio de Moratalaz un barrio de Madrid Nos reunimos ponen música country todo lo que sea americano o sea

Voz 19 39:39 es pero existe cultura americana que aún se mantienen integrista quieren sesenta años adiós a ti te gusta mucho una costumbre americana recuerdo que hablábamos cuando estábamos en La ventana que era la costumbre de comprar de manera desaforada

Voz 0864 39:53 me encanta el ves si es decir consumir también que me parece que es un día además como marxista queréis con Caja mucha ex marxista como bien no yo para la sociedad creo yo creo que el comercio es una una fuente es una fuente de hecho es algo magnífico para la sociedad el comercio hace avanzar

Voz 0874 40:06 sí

Voz 0864 40:07 sí hay el el comercio y la envidia porque la es el corolario es tanto

Voz 19 40:15 pero que no se no yo creo que no te pega Javier era el de pegaría a decir lo de consumir mucho y a pero vamos a ver que siempre es

Voz 0864 40:21 especie de de de casi casi cosa unívoca no sea si eres consumista no te puede gustar ver mal por ejemplo algunos regentó radicales si eres consumista pues ahora con valores como estas contradicciones a la izquierda

Voz 19 40:33 se les echa más encara a la derecha en cambio se les permite en las contáis

Voz 0864 40:36 no permite a nadie destacará cara a todos continuamente si el el esta reunión que te digo que mis amigos esto es que el éxito que toleran y buen rollo no hizo SL hablamos de este tema no porque tal digo pero por qué no el coso Bimbo la fiesta con digo cosas músicos como bueno si conseguimos crear riqueza es muy bueno es muy bueno

Voz 19 41:00 pero es defensor consumismo en el ámbito económico

Voz 0864 41:03 el yo sí yo soy un motor de la economía

Voz 19 41:06 como satisfacción personal

Voz 0864 41:08 exacto personales eso yo creo que somos poliédrico Intras satisfación te lo dan muchas cosas entre ellas comprar tres comprar cosas yo creo del desde el Neolítico eh antes

Voz 19 41:16 a los a los a los pobladores

Voz 0864 41:18 les gustaba tener una pequeña Concha como así con que era suya hay que era su Conchita y que la servía yo era un abalorios en vez de la costa nueve ejemplo diez Club el once Concha mejor que hoy

Voz 1194 41:30 Javier Garcés es experto

Voz 19 41:31 psicología del consumo cómo estás Javier buenos días

Voz 0874 41:34 hola buenos días es real ese sentimiento de felicidad que siente de Javier cada vez que compra

Voz 33 41:39 hombre en principio todo vez investigaciones coinciden en que una persona a medida que más consumista más infeliz exactamente era vaya queman materialista y el consumismo es una forma extrema de materialismo otra cosa es que una persona equilibrada y feliz que se sienta caprichos de cuando en cuando que sobre valga pues perfectamente

Voz 0864 42:00 ha ido porque pilota se ya pero escúchame ya no voy a polemizar eh porque cada uno y a la puerta de su habitación y sabe lo que pasa con su vida pero yo soy yo veo yo tengo fin pocos estímulos que me interesa en la vida pero lo que me interesa voy a voy yo voy a ellos a muerte entonces yo me gasto un compró mucho a mi mujer me dice Javi tu tiene mucho dinero tienen bastante lo porque tienes que son bien para sociedad que eso sí sabéis paso menos el en España grosso modo ese recaudan los ingresos por el Impuesto son como doscientos mil millones de los cuales yo estoy hablando de memoria joder con los setenta mil millones exhiba setenta mil millones de Silva vale el IVA fundamentalmente no es del fontanero que te hace la obra sino que es de la de la de la compraventa de bienes no entonces esos tras si dejamos de comprar esto setenta mil pavos qué pasa con ellos no sea que que como con seguimos bajando las escuelas y las médicos y tal entonces yo creo que hace es un hace una labor social desde ahí desde ese punto de vista y luego sea intangible de común de común llevarte a Mick sale último yo qué sé la última un una legión romana de de veintiocho superó pero espera con todo lo que hablas Javier

Voz 19 43:05 no se está engañando asimismo a lo mejor Javier Cansado

Voz 33 43:08 bueno el caso que está contando es es un caso pero lo que pasa es que en la práctica lo que es más frecuentes personas que se encuentran mal que es si no le gusta y que hayan aprendido a que creen que comprando utilizando la compra como único

Voz 0864 43:21 el metro para ser feliz si para conseguirlo

Voz 19 43:23 no es el caso claro ha sido un tema que no está

Voz 0864 43:26 por eso la solamente por África o no sino yo lo metemos en el terreno de las patologías claros y toreo ludópata pues el juego es una mierda claro perdonarle pero con la palabra eso sí si tú te gusta jugar juegas juegas a ser los Hall con tus hijos y juega a jugar pues es maravilloso pero son ludópatas y se convierten patología pues es un desastre entonces un comprador compulsivo que no puede ese no no nos satisface que desde ese punto de vista insisto patológico pues claro hagas lo que hagas aunque sea yo qué sé benefactor trabaja en una ONG para todo lógicamente pues tampoco vale

Voz 19 43:58 pero entonces una relación tan fuerte Javier

Voz 0874 44:01 consumo y la felicidad puede desembocar en una adicción

Voz 33 44:05 sí sí bueno hecho hombre es la patología a nivel mundial que así que actualmente más está creciendo por claro como nos invitan a Cuzco la felicidad a través de la compra y eso es falso tiene otros somos felices por lo que no por lo que tenemos sino por otro tipo de cosas por las ilusiones por otros efectos vitales entonces claro que hay que ser relacionadas Bach que por la impulsividad por el hecho de satisfacción personal la persona que tienen problemas hice la compra pero que está comentando él mismo inteligentemente esa capa de vivir hubo no ha es el dinero que no tiene que eso es lo fundamental quizá para comprar el problema que tiene gastar lo que no tenemos pues acaben gastando lo que no tienen

Voz 0864 44:45 alguien que es capaz de encontrar psicológicamente disfrutar

Voz 33 44:47 de lo buena RACC de consumo sin caer en la trampa que tiene el consumismo que sería una persona ideal

Voz 42 44:53 pues los extras requerían

Voz 0874 44:58 sí pero no es así ha hecho Javier hay una cosa que en Estados Unidos llaman el Bayern sumó los que es como el arrepentimiento del comprador es algo que dicen que denota que tienes un adicciones que compra salgo en cuanto llegas a tu casa ya no estás muy satisfecho con la compra ya no te gusta tanto como te gustaba cuando no lo tenías si te pasa eso si te pasas origen su problema

Voz 33 45:20 que ahora es el que se bajones que es típico en todos los años que ambos tratando de toda compra es el el el ese controlar el hecho de que tienen con estaban centro comercial estamos la situación especial te atrae la compra parece que aunque no queramos saberlo todo lo que está en el centro comercial de alguna forma Bali pululando para desear en ese momento comprar ese el otra porque ya no esté en casa es que en la propia puerta al establecimiento las personas se arrepienten de lo que han comprado hecho

Voz 0864 45:49 ya por eso a ver si tan frecuente que lo de

Voz 33 45:51 bajo que lo olvide el adicto a la contra Isabel que a lo mejor quiere en casa en multitud de cosas que quiere abrir ya no le le gusta el momento de la compra después tiene un bajón después de haberlo comprado

Voz 0864 46:02 yo he estado metido en el terreno de la conducta del ser humano yo cuando estudiaba que el hay una característica propia Casamada ambivalencia radical la ambivalencia radical es eso que es continuamente tomado tener metas a tener necesidades que las cumple y no te satisface litigio buscar otra yo creo que eso sí que está muy relacionado osea por muy por muy y muy eh mucho que haga hace mucho me fui les creadas eso está reñida con el ser humano esa especie de satisfacción continua de embarcar te metas obviamente compraba algo que no es una meta es una mezquita pero pero eso también te te te produce satisfacción cuando lo logras eso y cualquier otra cosa

Voz 19 46:39 pero en fin esto es claro entonces Javier Oscar Wilde lo que decía ten cuidado con lo que deseas porque puedes conseguirlo si estamos de acuerdo entonces Javier Cansado tiene un problema de esa convención se desprende como

Voz 0864 46:55 cómo no supera

Voz 33 46:58 es un problema si su fuentes municipales satisfación para la compra de las personas más felices en la medida en que en que somos hacemos cosas distintas que en muchas cosas distintas crispación Navidad estamos hablando de una persona que lo único que hacen es consumir se habla de que las personas disfruta de la Navidad

Voz 19 47:21 bueno no sin el otro tipo

Voz 33 47:23 lo que comprando pues no pasa lo mismo hay que comprar pero y lo único que es Palacio de Navidad es momento de comprar pues volandas a disfrutar todo lo que significa

Voz 1194 47:34 bueno porque ya se compra lo lo nos quiero decir caprichosamente porque no no lo no lo hacen algo con un afán determinado con una ambición pero si tú tú mismo como decías tú Javier G con tu comprando soldadito de pleno de plomo se déjeme muy feliz

Voz 0864 47:48 me gastaría una fortuna porque es decir sí sí sí sí pero es

Voz 33 47:51 la clave sencillo convenciendo hacer cosas de las que dos encuentros arrepienta estallido que compras se compra se usa esta uno contento haberlo comprado estaba perfecto pero es que la dictó la comprar recién comprados

Voz 19 48:04 esta esta es ido cara como si un cura lo hubiera absuelto de sus pecados

Voz 0864 48:08 la sentencia es una lo mismo o tomarte una botella de vino con los amigos que tengo los brazos al compás de brandy algo de la mañana es que no lo mismo clan Xavier García

Voz 19 48:15 es psicólogo y experto en consumo gracias un abrazo

Voz 33 48:18 encantado de abrazar a cosa no

Voz 0864 48:20 sí

Voz 19 48:27 qué es esto de la la teoría universal de la comedia media se dando seny leerlo

Voz 1194 48:33 si tienes la fórmula eh mira está es que es decir

Voz 19 48:39 es mi cómo se vive el teorema o con sí

Voz 1194 48:41 sí sí a lo han lo han puesto una acero

Voz 0864 48:45 el teorema de llame

Voz 1194 48:46 no es malo de factura mucha gente por Twitter me ha ayudado a formular gente que conoce de álgebra ahí tal todo empezó por el chiste iban cayendo el medio entonces quisimos llevar eso a formula Carlo la manera que se me ocurrió fue a B en vez de un conjunto vacío correcto como que hay algo ahí que se caen pero entonces ya dimos un paso más allá para seguir señalar algo que no fuera de ese chiste específico sino algo universal bien entonces ya empezamos a hablar de de que que se que hay ahí que se que hay ahí entre dos personas cuando se cae digamos sentido común la la cultura la lógica aparece un vacío y un abismo ese vacío hay que llenarlo con comedia por ejemplo la comedia digamos que destruyen la realidad tal como la conocemos para crear otra realidad nueve hay un vínculo nuevo digamos que dos personas que están acostumbradas a comportarse de una manera

Voz 2 49:36 cotidiana eh eh con buen juego

Voz 1194 49:40 cómo cómo es de sentido común pero de repente la comedia de da la vuelta eso luego lo vuelve del revés ICREA crea ese vacío para llenarlo con algo nuevo que es un vínculo nuevos entonces y se nos ocurrió que y aquí el factor clave es sería Shiva iba porque si baje el día en la vida moderna

Voz 0864 49:58 hace un mes el parón si varón si vas claro claro si es varón a veces sorprendente como este desmonta en si va a ser bueno lo tienen sexo bueno tiene del Retiro efectivamente poco a ver ver

Voz 1194 50:11 es iba porque si es la pieza que destruye para crear

Voz 0864 50:14 yo creo que tiene que es es éste lo tiene los dos sexos pero es más fíjate más Dios que es como como Turandot que son cosas que dice tu entonces la mujer pues eso es un poco se decisiva es así

Voz 1194 50:23 bueno pero es bueno me vale es irrelevante en este caso se nos ocurrió decir que cuando Shiva es igual a cero entonces ahí B no permanecen en un estado cotidiano pero cuando haces mayor que cero

Voz 0864 50:37 si ejerce una fuerza de destrucción

Voz 1194 50:39 en para luego crear ese vínculo de la comedia que decíamos de Shiva en cero entonces hay B conjunto vacío medio igual la comedia

Voz 0864 50:49 escucháis sí pero no sé si Bashar aleatorio no digamos que puedes iba podía ser de otra cosa

Voz 1194 50:53 si elegimos iba porque es la diosa que crea que destruye para luego crear vale eso no es una destrucción de avista viento y no es una destrucción para los a la el punta claro claro

Voz 0864 51:03 el oro valor metafórico tiene eso sí sí exacto

Voz 19 51:06 por ejemplo las fórmulas aplica a la tragedia

Voz 1194 51:09 bueno cuando SIMA es menor que cero es tragedia entonces qué significa tragedia

Voz 0864 51:13 el a vosotros el meta humor donde lo conocimos ahí bueno también ahí claro esta esta en la en la vida

Voz 1194 51:21 digamos que cuando llevas menor más que tragedia es la comedia que crea ofensa nosotros decimos que la comedia es un vínculo de conciliación y cuando es menos que cero lo que se crea actual se lo hiciste es conseguir ofender pero que ese no es el propósito de la comedia la comedia hay un vacío pero de alguna manera te las reglas para crear un vínculo de complicidad entre esas dos personas la zona recoge todas las variables pues sí claro claro al final al final a los puntos de todo el talón

Voz 0864 51:46 tú no el Nobel de la comedia está ya en Wikipedia todo esto no

Voz 1194 51:51 llegado Wikipedia pero yo ya estoy perdiendo la cabeza porque combinó casa yo estoy con fórmulas y Shiva ella ella encargada de cosa mucho más cotidianas de comprar los reyes y yo te viene siendo con este tema

Voz 19 52:03 digamos que el camino entre la vida moderna hay Wikipedia todavía es largo si alguien recorrerá las camisas de hecho aquí vino ha traído aquí yo creo que es amigo tuyo además no Jorge Fernández Gonzalo su filósofo de cabecera cómo estás Jorge para muy bien tu está la entiendes

Voz 43 52:17 eh yo no vengo de la rama de la lógica preposicional que es lo que está manejando Ignatius pero sí que lo puedo traducir a otros lenguajes filosóficos y le veo sentido yo es lo que me preocupa

Voz 19 52:28 no ha traído donde los suyos lo cual es el sentido entonces

Voz 43 52:34 bueno se podría decir que que Syva se corresponde con lo que el psicoanálisis y el cierta rama la filosofía llamaría lo real que no es un mundo aparte sino que es una una incongruencia dentro del universo simbólico en el que vivimos un espacio de de colapso simbólico no hizo lo que hace la el poso humor

Voz 1194 52:54 con la meta meta humor lo el el humo

Voz 43 52:57 por este dañino ofensivo que a veces hace Ignatius pero que lo hace de una manera muy especial a veces a veces no pero cuando se entiende vale no ponemos presupuesto cuando se entiende lo que está haciendo es llenar ese conjunto vacío ese esa incongruencia en el universo simbólico que representan a IB lo llena de goce esto tiene sentido dentro del psicoanálisis y yo lo estoy intentando reducir pero tiene mucho sentido lo que hace Ignatius es de algún modo devolver el goce a las

Voz 0864 53:32 víctimas vivimos en un universo ideológico no

Voz 43 53:35 donde el pensamiento de lo políticamente correcto le dice a los negros a las mujeres a minorías étnicas a discapacitados a toda una serie de de víctimas dentro del universo político en el que vivimos les dice que no deben gozar que no que ellos van a aquel que deben enfadarse

Voz 19 53:54 quise menospreciar debe sentirse menospreciados del victimismo

Voz 43 53:57 no debe al ganadero en vivir ese universo de las víctimas en el universo en Espacio estadounidense se ve muy bien porque no se puede decir la palabra con que es negra data en cambio los negros si la dicen

Voz 0864 54:10 porque los negros tienes derecho a través de verdad