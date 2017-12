A Vivir Que Son Dos Días (30/12/2017 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias nos vamos a la Dirección General de Tráfico segundo día de la operación especial fin de año

Voz 0799 00:17 cómo se circula a esta hora Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 2 00:19 las tardes en Madrid un accidente la M40 provoca tráfico lento en la zona de Vallecas en sentido a la IV en la Uno encontrarán retenciones en El Molar en dirección a Burgos por obras además mucha precaución por los bancos de niebla en la A uno en el entorno de El Molar y en la A6 en la zona de Las Rozas y Las Matas en Barcelona otro alcance la Nacional trescientos cuarenta está interrumpiendo la circulación en Villafranca del Penedés en dirección a la ciudad Condal en Huesca circulación congestionada en la nacional doscientos sesenta y él había ciento XXXVI en Biescas en los accesos a ambas a Formigal más incidencias debido a la niebla esta mañana en las vías españolas en Granada veinticuatro desde el kilómetro ciento diez y en la A noventa y dos en Pulianas en Málaga en las localidades de Archidona Villanueva de Rosario y Antequera en Badajoz el A66 en Zafra en Toledo la cinco en Casarrubios del Monte en Guadalajara lados en la Nacional doscientos once en Alcolea del Pinar y por último en Segovia en la Nacional VI en San Rafael recuerden que continuamos con el operativo especial de fin de año y está previsto que se produzcan cuatro millones de desplazamientos en todo el territorio nacional

Voz 1 01:28 cerca de veintisiete mil inmigrantes han llegado a España durante el dos mil diecisiete según datos de la Organización Internacional de las Migraciones una cifra que duplica a la del año anterior Estefanía Salvatierra

Voz 3 01:38 dos mil dieciséis llegaron más de trece mil migrantes y en los últimos dos años han sido más de cuarenta y tres mil las personas que han intentado llegar a nuestro país estas cifras contrastan con el número de embarcaciones que han llegado a Europa este año casi doscientas mil menos que el año pasado en dos mil diecisiete el número de personas que ha intentado entrar en nuestro país a través de las vallas de Ceuta y Melilla también ha aumentado según datos del Ministerio de Interior sólo hasta septiembre nueve mil personas intentaron acceder a España por esta vía

Voz 1 02:07 concentración a esta hora frente de la cárcel de Archidona en Málaga para pedir la dimisión del ministro del Interior y condenar la muerte ayer de una persona los colectivos sociales llevan semanas denunciando las condiciones de los migrantes que se encuentran en este lugar utilizado como centro de internamiento de extranjeros informa Esperanza Codina

Voz 4 02:22 colectivos sociales sindicatos y partidos políticos como Izquierda Unida se concentra en este medio día ante la puerta de la cárcel de Archidona en repulsa por la muerte ayer de un inmigrante argelino en una celda del penal malagueño reconvertido en centro de internamiento de extranjeros desde finales de noviembre están convocados por la Plataforma contra el Sida de Archidona que pide la dimisión del ministro del Interior por la reclusión de extranjeros en un centro penitenciario una reclamación que ha intensificado en las

Voz 1751 02:46 a últimas horas las críticas contra Juan Ignacio Zoido

Voz 4 02:49 yo no han cesado desde que se conoció el posible suicidio del inmigrante argelino otra concentración en el centro de Málaga pedirá esta tarde una provincia libre decía

Voz 1751 02:57 es más asuntos el ex presidente de Catalunya Jordi

Voz 1 03:00 yo el continúa ingresado en el hospital por una fuerte neumonía desde hace varios días el estado del político catalán de ochenta y siete años no reviste gravedad Barcelona Sergi López

Voz 1895 03:08 Jordi Pujol está ingresado en un hospital desde hace varios días un fuerte constipado derivó en una neumonía que hizo aconsejable su hospitalización en todo caso según la Agencia Catalana de noticias que cita fuentes cercanas al ex presidente de la Generalitat Pujol está estable y su salud no reviste gravedad recordemos que Jordi Pujol tiene ochenta y siete

Voz 0799 03:28 años ha ido reduciendo sus apariciones

Voz 1895 03:31 plicas desde que confesó la existencia de una herencia familiar en Andorra que no había declarado a Hacienda que investiga la Audiencia Nacional

Voz 1 03:38 vamos ya con la información del deporte José Antonio Duro buenas

Voz 5 03:41 hola buenas tardes tenemos deporte en este último fin de semana del año antes de las carreras populares de mañana este sábado vuelven a los entrenamientos tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona lo harán esta tarde y el Atlético de Madrid está en Egipto donde desde las siete jugará en Alejandría ante el conjunto de la la Ali un amistoso además en Sevilla a esta hora está programada la presentación del nuevo técnico Manolo Aguilar muy buenas

Voz 6 04:01 buenas tardes se presenta Vincenzo Montella en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el sofisma por lo que queda de temporada leí una campaña más primer entrenamiento a las cinco de la tarde hoy para preparar el partido de Copa frente al Cádiz sobretodo el derbi del día seis

Voz 5 04:15 gracias Manolo además hay jornada de Premier en Inglaterra también de calcio en Italia y en España baloncesto jornada catorce Liga Endesa ACB hasta seis partidos se disputan Durand durante la tarde de hoy es todo

Voz 1 04:25 se quedan con los compañeros de las distintas emisoras de la SER más información dentro de una hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1759 04:31 Abbey Nasser

Voz 7 04:34 servicios informativos

Voz 8 04:40 a vivir Madrid antes de que rastas

Voz 9 04:44 cuando me acá del siga ante Denver en el dos cinco dictará haré en Podemos que nos despidamos en la Cadena Ser excede por y entre los dos hubiera debido a un grande Arak Puri Beltrán así es por mejoras

Voz 1751 05:22 qué tal muy buenos días de sábado treinta de diciembre el último este dos mil diecisiete que nos deja muchos momentos que se amontonan en alguna parte de eso que llaman memoria las tradiciones igual que los recuerdos son algo extraño cada uno tiene las suyas la mía es ver cada treinta de diciembre esta película que que puede gustar o no ser ser un placer culpable para algunos pero una imagen muy potente porque Nos iguala pocas cosas no hacen tocar tierra saber que pese a las diferencias lo parecidos que somos como la puerta de llegadas de cualquier aeropuerto del mundo el off actuales que es la película que veo cada treinta de diciembre lo explica muy bien

Voz 10 05:56 el que me siento pesimista por cómo está el mundo pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow la opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo pero yo no lo entiendo así a mi me parece que el amor está en todas partes a menudo uno es especialmente doloroso ni tiene interés periodístico pero siempre hay padres e hijos madres e hijas maridos y esposas novios novias viejos amigos cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas que yo sepa que es una de las desharán el bonito

Voz 1751 06:25 a pesar de mi reticencia las tradiciones de estos días alguien me convenció de que durante un minuto imaginario pensará en tres momentos de este dos mil diecisiete tres momentos que hayan merecido la pena y la verdad es que sí que los ha encontrado algunos de ellos los he vivido aquí en la radio y los queremos compartir hoy de nuevo con los oyentes nos vamos a ir hasta una tarde de septiembre en Las Vistillas es uno de los lugares favoritos del primer invitado de de este curso radiofónico desde allí desde ese punto las enseño su mapa de Madrid es viernes por la tarde los hemos venido hasta las Vistillas estamos próximos a la Casa de Campo y al río Manzanares tenemos de espaldas a la Almudena y es el lugar que ha escogido el primer invitado de la temporada que se sienta a hablar de de su mapa de Madrid nos ha mandado su lista de canciones que vamos a ir descubriendo y tengo que admitirlo no tiene mal gusto para haber tenido un pasado Scout gracias por atendernos

Voz 0799 07:17 qué tal muchas gracias a vosotros

Voz 1751 07:19 si le parece bien antes de pronunciar su nombre de una serie de de preguntas de respuesta corta concisa ciento isla primera es refería sitio donde estamos hoy Las Vistillas voy a preguntar es un sitio grato entre otras cosas porque el día en el que Manuela Carmena fue elegida alcaldesa de Madrid vino aquí hace a celebrar su triunfo conserva los mismos amigos con los que celebró esa victoria aquí

Voz 0799 07:40 sí es un sitio para mí un sitio hermoso ya antes ir desde aquella noche que se celebró la entrada al Ayuntamiento de Madrid el cambio político es un sitio como sea Junta un un elemento ha querido sí sí sí

Voz 11 07:53 sólo los mismos del uno al diez cuánto ha mejorado su nivel de chotis de San Isidro a esta parte del uno al diez y me permites un cero cero

Voz 12 08:01 lo va mejorando eh promete veinte

Voz 11 08:03 en tarro pero no estoy genéticamente muy bien dotado

Voz 12 08:05 para el baile ese día

Voz 1751 08:08 a San Isidro patrón de Madrid un deseo que hizo público de hecho se publicó en prensa IS deseo de momento no se ha cumplido recuerda cuál era

Voz 0799 08:18 yo no sé si le pedía San Isidro que nos librara de Rajoy es posible que le pidiera que nos librará de Rajoy creo que muchos madrileños cero pedirían estamos trabajando en ello pediría su mentor

Voz 1751 08:28 los deseos no hay que decirlo en alto no sé

Voz 0799 08:30 confirma algo que como no me lo concedió Bosar a ver que confiar más en nuestra propia fuerza

Voz 1751 08:35 no esos de del Real Madrid si mucho se puede ser de izquierdas del Real Madrid ayude a desterrar este tópico por favor

Voz 0799 08:42 y y si más importante se puede estar con los derechos de la gente y ser del Real Madrid y el Real Madrid además más importante como para dejárselo a unos pocos

Voz 1759 08:51 qué bien

Voz 1751 08:56 Íñigo Errejón qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes muchas gracias por haberse tomado esto con sentido del humor estas primeras preguntas bien usted de Colombia ha tenido un viaje así un viaje a Colombia y bueno Madrid estos días incluida la Puerta del Sol bueno ha estado empapelada con el anuncio de la serie narcos pasa de la figura de Pablo Escobar qué le parece el lema Se fuerte se queda corto

Voz 0799 09:18 es terrible en realidad que alguien haga una serie sobre la mafia narcotraficantes cuando los publicistas piensan como publicitario en España encuentren ejemplos tan perfectamente adecuados sólo que en lugar de haberlo dicho un mafioso y un narcotraficante lo ha dicho el que es el presidente del Gobierno de España me hizo gracia cuando lo vi pero en realidad es terrible que demos ejemplo de eso

Voz 1751 09:39 hablando de Colombia hoy estamos aquí pero hace dieciséis años usted estuvo en Génova no en la sede del PP para aclararlo sino en en Italia protestando por la cumbre del G8 recordemos que allí murió el activista antiglobalización Carlo Giuliani algunas pensó que esto acabaría siendo contado en un teatro de Madrid en el Teatro del barrio

Voz 0799 09:58 no pero no eran años en los que realidad pensáramos que iba a pasar qué iba a pasar después los recuerdo como años muy muy acelerados y la sensación era que estaban pasando cosas que no sacudieron poco del letargo de la década de los noventa que fue una década como de resignación y adormecimiento y creo que el principio de siglo a veces con un episodios trágicos como el asesinato Berlusconi pero sacudió las conciencias de muchos y para muchos de mis amigos y de mis compañeros de los que ahora militares y trabajamos en en Podemos a que aquellos la experiencia que de las contra cumbres y de lo que sido un llamado el momento antiglobalización fue un primer bautismo político si siquiera

Voz 1751 10:38 ahora que dice usted en qué se diferencia usted de ese Íñigo Errejón de hace dieciséis años de ahora que es diputado por Madrid llevó menos Charo

Voz 0799 10:46 las eh llevo el pelo un poco más corto y yo creo que el tipo de cosas que hacemos está más cerca de construir una vida mejor para la gente que entonces entonces en realidad intentamos sacudir un poco como la política internacional diciendo que las cosas podían ser de otro modo hoy lo acariciado con la punta de los dedos y aquí en Madrid no es que lo digamos ante dejemos otro mundo posible ahora no puedo decir que ya demostramos en la práctica en el día a día que Madrid es de otra de otra forma que Madrid se puede gestionar de otra forma y que yo creo que se respira de otra forma diría que soñábamos como con más ambición y ahora

Voz 11 11:29 formamos con más concreción

Voz 1751 11:31 le sigue soñando igual que entonces sonó

Voz 0799 11:34 sí cuando queda tiempo sí pero pero es verdad que el como que el el trabajo y el compromiso cotidiano dificulta a veces como respirar mirar más lejos entonces lo queríamos todo y ahora sí igual pero sabemos que eso digamos intentamos construir paso a paso y también más desde lo cercano no cogiendo a lo mejor un avión para a una contra cumbre que hay gente que lo sigue haciendo ha sido pareció uno legítimos sino fundamentalmente intentándolo Aquí en viendo que nuestros barrios que las fiestas de Madrid que el programa de Madrid por ejemplo contra las agresiones machistas en las fiestas que mejora que se pueden hacer cosas que hacen que

Voz 11 12:08 eh uno está más orgulloso de su ciudad de lo que estábamos hace dos años cuando sufríamos el desgobierno el Partido Popular

Voz 1751 12:15 hablando de posibilidades y hablando el Partido Popular le gustaría ser la persona que sustituya Cifuentes en la sede de la Comunidad de Madrid

Voz 0799 12:22 sería un honor pero pero esa es una decisión que tiene que llegar que tenemos que tomar juntos y juntas ya hemos decidido que mayo del dos mil diecinueve es clave ya hemos decidido que hay que ir con todo porque es una disputa política fundamental y además soy madrileño de no me gusta no me gusta mucho como veo mi ciudad me enorgullece mucho como ciudad rejuvenecida llena de vida más abierta más tolerante y me gustaría ver una Comunidad de Madrid de la que no avergonzar a semana en los telediarios

Voz 1751 12:53 hablando de charlas de conversaciones hablando de Madrid antes hemos mencionado chotis que usted ese marco aquí poner en la Feria de San Isidro e improvisado eh

Voz 0799 13:03 lo sacaron si hubiera podido evitarlo en realidad lo habría evitado porque mira que el sentirse más o menos es sencillo porque básicamente no te tienes que mover mucho pero no hubo manera cómo es su relación con

Voz 1751 13:14 Manuela Carmena

Voz 0799 13:15 muy buena hablamos hablamos es decir siempre que nos cruzamos de vez en cuando aprovechamos nos vemos hablamos muy buena aprendo mucho de una forma de hacer política más pausada que pone en valor fundamentalmente escuchar y que creo que ha desarmado a muchos de los adversarios con una mezcla de humor tranquilidad y ternura creo que todos recordamos cuando le dijo a Esperanza Aguirre no se preocupe señor Esperanza Aguirre que yo creo en la rehabilitación y he notado una lección de cómo se puede ser muy contundente cambiando las cosas a la vez muy suave muy tierna ahí hay mucho que aprender a mí me parece

Voz 1751 13:49 en esa forma hacer política no la tienen el resto de miembros de su partido hay algunos que no que no la tienen no que es como más visceral

Voz 0799 13:56 tenemos que creo que tenemos que aprender mucho e todos yo el primero tenemos que aprender mucho de esa forma de de esa forma de de de actuación política de intervención política creo que creo que ha sido ratificada por los madrileños y que además a cambio de aire hace más respirable incluso el el aroma político de la de la ciudad es una me parece que es una lección que hay que que hay que tomar igual a ella le ha costado muchos años de vida aprenderla lo bueno de la como referentes poder aprenderán

Voz 1751 14:21 se hizo al con ella le le le anima volverá a presentarse a la alcaldía de Madrid

Voz 0799 14:26 sí yo a mi me encantaría yo es una decisión que tiene que tomar ella pero creo que a me encantaría ya una inmensa mayoría de madrileñas y de madrileños nos encantaría hay que respetar las decisiones personales pero es la mejor alcaldesa Castrillo mucho tiempo yo desearía que repitiera como algo

Voz 1751 14:41 eso su mapa de Madrid está lleno de recuerdos que nos ha enviado esta misma semana uno de ellos asociado un bar que cerraron el año pasado la a las bravas no cuéntame cómo es eso no eso sí es un va haber amante puede ser el Levante es única como que hace esquina donde el metro hace esquina

Voz 0799 14:59 en la salida del metro Athina que está como más cercano Tirso de Molina

Voz 1751 15:02 sí hay fue el primer Mis abuelos vivían aquí

Voz 0799 15:04 vivían aquí nosotros ya han fallecido prohibían que muy cerca y fue el primer bar en realidad en el que yo entré en un con mi abuelo que me llevó a dar un paseo bravas una caña que yo no me callo proveyó éramos jóvenes esta cosa de la generaciones de antes que te daban aprobar alcohol prontito me pareció una cosa repugnante ahora me encantan pero parece uno de esos repugnante por un poquito Mi abuelo se tomó unos vinos yo creo que es el primer bar que recuerda la primera vez que recuerdo de ir a un bar no de que tus padres están en un bar y te piden no sé una Fanta cuando eres un niño sino que alguien te lleva llevo un bar en Calais adulto yo no lo era yo voy a tener diez once años a lo mejor pero lo recuerdo con mucho cariño creo que creo que hacer todos los viernes a salir del colegio iba a jugar al fútbol con con su padre con su hermano no a la Casa de Campo porque mis padres mis padres estaban separados ya entonces entonces mi padre no recogía al salir del colegio Emir Miami Nos llevamos como cinco años cinco años y medio y con ello

Voz 1751 15:57 parece el mayor quién parece el pequeño no digo los de edades pero sí sí

Voz 0799 16:00 mi hermano parece el menos claramente birmano para Mi hermano es el menor y claramente parece el mayor lo cual tampoco súper fácil e íbamos a jugar al a jugar al fútbol a la Casa de Campo al principio era los dos cuando yo empecé a jugar un poco mejor eh en los dos contra mí y luego no sé no sé cómo sería jugábamos muchas horas hacia medianoche ya veníamos a Madrid ya enamorándose

Voz 1751 16:25 el Madrid Íñigo Errejón desde pequeñito

Voz 0799 16:27 porque porque mi padre Jo las categorías inferiores del Madrid que entonces era el Castilla y es una cosa que digamos igual que el compromiso político me viene de casa de cuna es del Madrid también no al mismo nivel pero pero desde el principio la primera equipación que me regalaron fue la de Paco Buyo que era portero

Voz 1751 16:43 eh del Real Madrid

Voz 0799 16:46 que es fue una cosa un poco absurda porque a mí me daba miedo que me dieran un balonazo ganarme la equipación de portero era seguramente la

Voz 1751 16:52 le destinaron a usted a parar goles pero no te crea gemela

Voz 0799 16:54 hace mucho porque si ponerme la implicado a poner muy parado y que no no me la ponías a lo mejor me ponía la camiseta pero no no

Voz 7 17:00 ah vale

Voz 13 17:09 a esto Jito porque en esta selección hay muchos invitados que se repiten canción solamente veto una que es la de pongamos que hablo de Madrid ha escogido pero pero claro hay que explicar clave e la versión que has cogido de compramos

Voz 11 17:23 que hablo de Madrid así elegido una versión un poquito o un poco más rápida una versión de torretas que sumo yo creo que es como de los primeros grupos que me empezaron a buscar Bosco Antunes casi preadolescente el empieza a gustar la música dramaturgas ganaba el toda una oleada de rock urbano que para muchos de nosotros fue como las primera de las primeras cosas que comparte siempre amigos primero con Caser el que te pasas que te Abbas que creen que la piratea Basile ponía Angelo tenías que poner papelito por enfermo para que pudiera grabar Varadero pudiera es ese factor yo creo que es uno de esos raros de una comparativa visto moverse con la misma libertad o casi la misma libertad que antes son seguirlo intentan hay que medir bien las horas también Farid por ejemplo este porque acostumbra a venir mucho acostumbrar vivir mucho leo a dar una vuelta para para airear made in hay que medir más las horas y es verdad que la gente no me conoce

Voz 0799 18:28 sí eso invito a un poco las cosas que puedes hacer pero a cambio es verdad que también te da mucho mucho cariño

Voz 11 18:34 los saques una cosa rara que no sigo pasando después de tres años la pues crear crear podemos FIDE lanzarnos digamos al a la a la intervención política directa la gente sigue manifestando mucho cariño mucho calor entonces pierdes cosas pero ganas otras mismo

Voz 1751 18:48 una gran mayoría sabe que usted estudió en la Universidad Complutense de hecho es uno de bueno pues de las de los rasgos de de Podemos no a la Universidad Complutense que que les define en qué colegio Estudio Íñigo Errejón el colegio público Infanta Elena Infanta Elena

Voz 0799 19:03 en el colegio público Infanta Elena en en Pozuelo de Alarcón y luego estudié en el instituto público que está casi vaya bueno no casi vaya con vaya hay vaya un pasillo y otra valla que es el Instituto Camilo José Cela públicos

Voz 1751 19:17 una haber también le quiero decir que que es usted innovador y original porque nos daba algunos serie de yo les llamado conceptos Errejón Llanos se ha vuelto a caer parezca que alguien lo bueno

Voz 0799 19:30 tampoco cierto nombre en Twitter ha habido alguna gracias a muy simpática y además la encajado muy bien sí que la pondrán en mi epitafio

Voz 1751 19:39 el cielo de los días luminosos de invierno el agua no esto es esto desde volver de noche caminando a casa pasando por la Plaza Mayor

Voz 0799 19:48 además la Plaza Mayor si das cuenta muta porque la plaza Mayor durante el día de su lugar que parece un parque temático pero por la noche se queda como para nosotros os hasta medio vacío y se queda más como para los madrileños y es un placer es más bien

Voz 1751 20:02 pero como había un placer de antes recorrer Madrid un jueves de huelga estudiantil si es que esa sensación pero vamos a ver no es demasiado joven como para sentir esto quiere decir que son sentimiento viejo unos dices no no no digo pregunto eh que yo he escuchado pues yo qué sé de mi padre pero recorrer Madrid un jueves de huelga estudiantil esto porque eso es

Voz 0799 20:22 de ahí la Isla bonita de que la libertad Cuando amanece un día de huelga en esta sensación como de libertad cuando un jueves que momento estás en clase de repente te coges el autobús y luego el el autobús y luego el metro a Madrid está la manifestación después ya después incluso no sabes qué hacer se acaba como a las dos de la tarde son las dos de la tarde día cuando se malamente estas en clase volvió a otra casa estás en el centro de Madrid tiene una especialización de libertad es como si tuvieras un día de vacaciones y eso lo recordaré siempre porque yo no era exactamente de Madrid tenía que tenía que tú mediadora autobús había que hacer media hora autobús esa sensación de descubrir Madrid qué pasará en Madrid las mañanas que yo normalmente estoy siempre metido en una clase que no sé lo que luego no pasa nada lo hemos una mañana normal

Voz 1751 21:06 por qué esta pregunta también ha mandado un oyente me han dicho pregunta Lea Íñigo Errejón Si alguna vez ha suspendido alguna asignatura

Voz 0799 21:13 en sí ha suspendido nacional lo voy a confesar ahora mismo es una asignatura que me que me aprobaron por una mezcla de pena y buen ojo o darme por incapaz y yo no graba aprobar Dibujo Técnico pero no logra aprobarlo en el instituto pero no logra aprobarlo es como una recuperación otra dibujos extraordinariamente mal hecho tengo mala letra el humor

Voz 1751 21:37 con el que recurrimos la falta de raíces esos un como Madrid ya esto es como se que es una ecuación es eso es que qué significa

Voz 0799 21:48 hay una cosa en Madrid que nos pasa creo a los madrileños que es que creo que las raíces como de pertenencia el sentido como de pertenencia al barrio la ciudad no es tan profundo como en otros sitios no identificaríamos tan fácilmente las canciones los hitos las fiestas los personajes históricos no tenemos un sentido muy muy fuerte de de pertenencia y eso lo hemos acorazado como de una serie como de una actitud medio desprendida un poco irónica un poco sarcástica de la vida

Voz 14 22:17 el guión yo

Voz 1751 22:25 es una canción que les recuerda a su familia no a su madre en concreto mil además la versión que elegido de Sílvia Pérez Cruz

Voz 0799 22:34 viene muy bien para ahora porque porque porque es una cantante catalana cantando una canción de Chicho Sánchez Ferlosio madrileño y dando también un ejemplo yo creo de de fraternidad que que me gusta recordar que me interesa recordar ahora no comparecer Mosso me recuerda porque bueno la versión es preciosa y mi madre la cantaba casi tan preciosa pero mi madre me ha cantado siempre mucho para dormirme y luego siempre ha cantado en casa ya cantado muchas veces canciones digamos el compromiso de la militancia contra la dictadura Gallo rojo gallo negro que es la aventura de un gallo rojo que es más es más no es tan grande como el gallo negro no es tan poderoso pero es valiente y sigue peleando es una metáfora muy hermosa de la gente que luchó porque tuviéramos libertad en nuestro país de por qué razones hay que seguir en realidad peleando y me recuerda mucho a estar en mi casa mi madre las de la esté cantando entonces digamos no sé si es Madrid es mi Madrid es el Madrid con mi madre

Voz 1751 23:26 ustedes habrán mencionado a a una cantante catalana visionario a la caza esta pregunta ustedes han defendido el derecho de de los catalanes a decidir esta semana el el marco ha cambiado ha traspasado el independentismo la línea roja ha dejado de respetar la diversidad esta semana de del resto de grupos

Voz 15 23:44 creo que lo que pasa es que

Voz 0799 23:46 lo que está pasando es un poco el fracaso de una crónica anunciada en el Gobierno español de Mariano Rajoy y el Gobierno de la Nación ha tenido una política el general de dejadez con la cuestión catalana importando ha impedido que haya ningún escenario de diálogo porque para que se pueda dialogar hay uno que tiene que querer dialogar

Voz 1751 24:04 Rajoy ha preferido que el problema sea grave

Voz 0799 24:07 porque yo creo que cree que consigue réditos y eso en qué situación nos ha colocado pues en la situación de que efectivamente se va a hacer un una consulta en Cataluña el próximo uno octubre pero no creo que nadie piense que esa consulta va solucionar el conflicto político institucional entre Cataluña y España o sobre el encaje de Cataluña tienen España y cómo no lo va a solucionar yo sé que ahora son tiempos como ven emergencia de alarmas de palabras gruesas de gritos me gustaría que intentarán ponerle un poco de tranquilidad y un poco de diálogo porque el día dos de octubre vamos a tener que seguir hablando las imposiciones de ningún lado no van a solucionar la cuestión nosotros hemos defendido siempre que haya un referéndum pero para que tenga efectos tiene que ser a Paco dado que el Gobierno español se que con este Gobierno es muy difícil

Voz 1751 24:51 habrá que cambiarlo tiene que ser pactado con el Gobierno

Voz 0799 24:53 Paul para que pueda tener efectos jurídicos y tiene que ser un referéndum que interpeló al conjunto de la ciudadanía catalana quiera votar sí o quiera votar o quiera votar no

Voz 1751 25:02 hombre llegados a esta situación que es que es una situación desagradable para todos le vuelvo a repetir la pregunta no sea traspasado la línea roja del respeto

Voz 0799 25:12 en mi opinión siempre hay tiempo para que se retomen siempre había tipo para que Rajoy levante el teléfono y convoque a una negociación el presidente de la Generalitat siempre hay tiempo para que se restablezca los canales de comunicación siempre hay tiempo para que ya digo por encima de ruido por encima de los conflictos por encima de la pelea reconozcamos pero con normalidad copia Comunida típica de la modernización en España de la modernización que nos queda por hacer que España es un país de países que diferentes naciones que podemos estar juntos

Voz 1751 25:51 en la Puerta del Sol dice que allí el mundo Nos conocido como la capital de la libertad yo que estuve allí esos días le pregunto porque no lo encuentro muchas veces que queda eso

Voz 11 26:02 parece casi una década verdad bueno ha sido una de cada casi pero parece que si hace dos

Voz 0799 26:09 el 15M yo creo que no sorprendió a todos Madrid ya tuvo otra Madrid fue en su momento la capital de la defensa de la democracia contra un golpe de Estado con el Madrid no pasarán está la foto hermosísima de la pancarta

Voz 11 26:19 dónde dónde dónde donde la en una de las calles que a la Plaza Mayor

Voz 0799 26:24 el 15M yo creo que no sorprendió a todos porque nadie lo esperaba fue hermosísimo fue desordenado tumultuoso y caótico como son todas las cosas no esperadas como son la primaveras en realidad porque el quinto fue una primavera democrática y uno podría decir bueno pero en realidad eso José Rajoy ciudad gobernando la corrupción sigue la precariedad sigue yo creo que el 15M supuso un cambio cultural para una buena parte de los españoles que todavía no no se amateur en cambio político ahora no sería alcaldesa de Barcelona o Manuela no sería alcaldesa de Madrid sino fuera gracias al 15M y al maravilloso terremoto cultural

Voz 1751 27:01 qué supuso Íñigo Errejón muchísimas gracias por habernos atendido tenemos a La Almudena de espaldas seguir quiero agradecer mucho la la entrevistado por ejemplo gracias

Voz 17 27:21 unos

Voz 16 27:26 se Ponte

Voz 18 27:34 te diré

Voz 12 27:39 la eh

Voz 19 27:47 ah

Voz 20 27:55 cinco

Voz 21 27:59 se levanta pronto pude hacerlo a todas la residencia para visitar a su madre lo primero que hacen de Hezbolá y al ola les gusta preparar la comida todos los domingos de ella mientras escucha las noticias y fue Luis se encarga de la cena de sus hijos todos los fines de semana la radio es tu banda sonora si les dejan Jaime llega todos los sábados a las taquillas le gusta la nuestra intentar no perder este nada de la actualidad todas estas personas tienen algo en que hagan lo que hagan el fin de semana les guste estar informado y siempre al mejor equipo Ale velas seguimos repasando la actualidad este domingo desde primera hora de la mañana del sábado las siete de la mañana las seis eh

Voz 0799 28:41 Canarias hasta la última hora de no

Voz 21 28:44 la camiseta al buenas noches y Nasser servicios informativos de fin de semana formaciones sin descanso síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 22 28:56 un estafa

Voz 7 28:57 mira Middle o una estafa sin estafado

Voz 23 28:59 la burbuja creada que fue la iniciativa filatélica hice fue engrosando endosando hasta que el globo petición por la justicia salió toda

Voz 7 29:10 la gran en esta edición especial de la crónica periodística firmada por Pedro Jiménez sobre el caso de Fórum Filatélico publicada en Podium podcast punto com que Dios perdone y directivos si tenéis la culpa de este este sábado a las nueve de la noche una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 24 29:31 el megalitismo con la diseñadora de moda María Rosa Jerez hizo odio hacia las celebraciones navideñas Jordi Costa y sus batallitas en tentaciones hace un par de décadas

Voz 7 29:40 la nueva movida madrileña

Voz 25 29:45 la revista del país saltaba la radio este sábado a las seis de la tarde una hora menos en Canarias con Pepa Blanes Paco Fernández Porta Cadena SER

Voz 26 30:03 a vivir Madrid

Voz 8 30:05 Puri Beltrán sacar la radio a la calle y eso es lo que intenta

Voz 27 30:07 como siempre que que podemos y la conversación que vamos a escuchar tuvo lugar en el palco de un teatro vacío en el Cofidis Alcázar poco antes de que empezara la función

Voz 28 30:15 ahora todo es espectaculares guerra la política la vida misma es un reality show

Voz 1751 30:28 el quiere que suene camarones su mapa de Madrid y que me lo imagino paseando por el barrio de Las Letras con su pelo blanco es una especie de Einstein del mundo de del teatro de hecho él mismo confiesa su parecido físico con el científico lleva muchos años trabajando ha pisado muchas salas de Madrid sabe lo que es enfrentarse al público y él mismo cuenta que hace unos años en un teatro de Madrid un señor desde la butaca le dijo algo así como brujo no me comas la cabeza no te compro papeletas esta anécdota la cuenta estos días en el teatro Cofidis Alcázar Rafael Álvarez El Brujo qué tal buenos días fue así eh brujo no me comas la Cabello

Voz 1759 31:13 cabezas no me vendas más papeletas que no me convenció Riza que es una expresión castiza no es una forma de decir no no no me no deben dar la moto también lo sea pero esta es menos menos menos común lo de las papeletas y orden Navas pensar no sí bueno es más no me lo que me estás contando no me convence no que no me lo pensé

Voz 1751 31:38 estamos en el palco de un teatro vacío donde unos minutos bueno vas a representar Autobiografía de Yogui que es una obra escrita por ello Grananda en mil novecientos cuarenta y seis El trajo el yoga Occidente son setecientas páginas

Voz 0799 31:52 es un acto de valentía o

Voz 1751 31:54 de qué

Voz 1759 31:56 bueno yo tengo ya experiencia es difícil contraer un relato de setecientas páginas hay ajustarlo a la duración del tiempo es teatral que es ahora de media dos horas como mucho es un esfuerzo de síntesis y de y de habilidades de adaptación de un texto para el teatro no yo estoy entrenado en eso el acuerdo de todas formas es es difícil porque es un relato que es todo interesantísimo no sabes lo que de lo que te va la de Jarno no puede prescindir de nada pero al final tienes que dejar muchas cosas en el tintero no y hacer hay una elipsis pues para eso para que dure dos horas en el espectáculo

Voz 1751 32:38 las muchos años representando con éxito e también clásicos yo creo que aquí tengo la sensación de que no quieres llenar sino que quieres contar

Voz 1759 32:46 el la presión es de espera al público en el el teatro es una lucha tremenda con el tema de la taquilla el público

Voz 29 32:54 el el los los los ahora han bajado

Voz 1759 32:57 al Líbano por fin por fin después de cuatro años Vero pero siempre y antes del tema este del IVA también había esa lucha lo que quería decir es que por una vez me voy a olvidar de esa presión de de si Avenue mucho público o poco que es más propia de los empresarios disfrutar de un espectáculo maravilloso

Voz 1751 33:17 que además es la primera vez que se lleva al teatro no

Voz 1759 33:20 teatros y disfrutar Event que vengan bienvenidos serán

Voz 1751 33:24 esta es una obra que que tiene que ver directamente con tu vida es un libro que leíste hace hace treinta años sí que ejerció algo que todavía bueno pues creo que te cuestan poco expresar con palabras no que es lo que cambió sentí en ese momento después de leer ese libro

Voz 1759 33:38 bueno yo acababa de hacer un espectáculo que se llamaba La taberna fantástica

Voz 21 33:43 si te puedes coger un taxi mejor

Voz 30 33:46 a mi modo Andreíta está aquí la hombre hoy más de minas

Voz 21 34:00 entonces te tomas un café solo doble hay en el tulipán íter refrescan en la fuente retraigan los porque fue un éxito

Voz 1759 34:08 sorprendente y sorpresivo nadie se lo esperaba fue mi reconocimiento como como actor cuando yo estaba empezando y fue una cosa que conseguí después de muchísimo esfuerzo cuando consigues algo que te ha costado mucho luego hay un bajón esto es lo que me ocurrió dije poco común todos los trabajos que haga es sean tan arduos no y tal ya casi no me merece la pena esto en una especie de depresión de el el ex Tito El éxitos todos buscamos el éxito en nuestros trabajos en nuestra vida hay tal pero cuando se paga demasiado precio por el éxito hay una descompensación emocional después no hay una especie de resentimiento hacia hacia el éxito y eso lo lo da mucho esta sociedad moderna competitiva y tal no junto a descubrir te regalo de enmarcada maravilla del relato de un Jovi indio que tiene otra concepción de la vida otra concepción del tiempo entre concepción de lo que realmente es el éxito en la vida el éxito en la vida es una eh es un logro de la paz y un equilibrio que no está roto por la prosperidad y el éxito profesionales un poco el equilibrio de todos esos factores lo que uno sobresale uno de esos factores sobresale sobre los demás y y te encuentras como cojo no no entonces me y además es un relato dulce filosófico poético in y sorprendente no sorprendente para toda la gente que ama la

Voz 31 35:55 para la la el Roma

Voz 1759 35:57 el sismo y sobre todo la búsqueda de un sentido a la trascendencia de la vida de este tipo de cosas es un libro

Voz 1751 36:05 lo recomendable fíjate que la hora hablas de la mencionas La Bestia de la muerte no está también es una bestia la bestia del éxito

Voz 1759 36:10 si se habla de la muerte porque la muerte la muerte a los yo es no existe es un concepto que D se refiere únicamente al nivel físico del cuerpo la materia corporal es lo que se desvanece se desintegra pero la vida continúa de otra manera no ellos hablan del aliento vital del para Ana el alma hablan de todas esas energías pero no cómo hablamos aquí en Occidente que son conceptos tecnológicos son conceptos de esto de lo me como la cabeza no me vendo más papeletas que no me convence la rifa no ellos no para ellos estos conceptos son reales son reales porque ellos experimentan Estados de la conciencia que eh bueno pues que con fueron también eso de que el que el evitan lo que puede al evitar pasar muchas horas debajo del agua puede entrar en estado de conciencia que se llama Samad Maddie que es un estado de conciencia de rigidez corporal como una especie de muerte voluntaria pero de la que regresan por lo tanto eh cuando dicen que la muerte no existe que tienen acceso a planos de la conciencia y niveles de la existencia donde los espíritus vive en tres dimensiones que conectan con esos espíritus y conectan con esas realidades ellos están hablando de algo que para ellos es tan normal como hablar para nosotros hablar de un paseo por la Gran Vía lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a eso y eso todos son leyendas alucinaciones como cosas febriles pero para un para alguien que lo experimentan Always

Voz 1751 37:44 entre otras bombas

Voz 28 37:46 visado paseando por alguna de las calles de aquella ciudad Calcuta sí GAL Farrow podría ser la calle tal vez era donde residía el habitualmente el domicilio familiar

Voz 1751 37:59 Kuta en mil novecientos quince hay gente que puede pensar en las puede estará escuchando desde en este momento en la red tío qué tendrá que ver el cine con el día háganos incluso respuestas la luz

Voz 1759 38:11 pues la luz el utiliza la metáfora del cine como metáfora que explica el misterio del universo la tesis de ello ganando en este libro en el capítulo llamado La ley de Los Milagros es que el universo material el universo físico en el que estamos no tiene la consistencia que parece tener no vivimos en un universo que es pura vibración no la consistencia es una apariencia un engaño de los sentidos no realmente lo único real en el universo es la luz lo que produce el universo lo que produce la vida lo que produce la sensación de Corporate la el cuerpo humano incluso es una luz interior si ellos tienen acceso a esa luz Ellos pueden operar en la materia voluntad producir mil Ana

Voz 1751 39:00 a hablas del estudio científico

Voz 15 39:03 la fe se lo plantea

Voz 1759 39:05 sí sí sí sí la la la la fe la fe es un concepto teológico antiguo hoy en desuso completamente obsoleto no en la mayor parte de la gente a excepción de hay gente creyente todavía mucha gente creyente en el sentido convencional tradicional pero yo hablo de del el fenómeno de la fe fe en Dios o en alguien aquí en ambas el fenómeno de la fe es algo que está relacionado con el amor la fe y el amor son si no son lo mismo son primos hermanos sea tú confías en alguien a quién ambas situadas más a alguien tienes fe inmediatamente piensas va a ir bien no no mes y porque le puede ir mal hace un esfuerzo para confiar es la tenacidad ese esfuerzo esa esa cosa voluntariosa que procede del del amor es es es eso actúa sobre el cerebro esto ya está demostrado por los neurocientíficos que hay una acción de la voluntad sobre la voluntad el querer una cosa la intencionalidad

Voz 29 40:19 ningún forma la frecuencia de las de las ondas cerebrales del del cerebro

Voz 33 40:26 algunos

Voz 34 40:36 eh

Voz 1759 40:38 estoy madrileño castizo de soy andaluz pero me crié en Madrid vivir el más

Voz 0799 40:44 mayores no elección mayor el luego en Madrid de la moda

Voz 1759 40:46 la madrileña fue mi mi época de nocturno de juvenil juvenil no joven yo era en los años ochenta pateado Madrid y todas las noches hasta las cuatro de la mañana y vivo en el Madrid de los Austrias y me gusta el Madrid del centro en SER enamorado de esta ciudad

Voz 1751 41:04 el malasaña de ahora no tiene nada que ver con el

Voz 1759 41:07 yo estaba allí siempre era otra cosa completamente distinta no en aquella época era más más barrio urbano no vas vale Leño no había tan tanto extranjero tampoco en Madrid que no es que yo esté diciendo aquí que no tengan que venir los extranjeros eh cuida bien el mundo no debe tener fronteras y esto es una cosa que se va a tener que meter en la cabeza mucha gente pero que no ha sido así siempre desde

Voz 28 41:33 hay poca como era el Johnny el el el Colegio Mayor y cómo era

Voz 1759 41:37 es un centro de actividad cultural de conferencias de teatro de Diaz de de

Voz 29 41:44 así poder rock de de de de de todo porque todo un sitio donde la culturas

Voz 1759 41:50 está muy viva y los estudiantes iba a mí y no sólo los que vivíamos allí sino otros chicos que iban allí a las actividades era un sitio muy libre donde los estudiantes universitarios Daniel una permanente inquietud cultural no estaban ahí solamente para sacar un título con la impresión de que iban a tener que trabajar de pueden ir difícil encontrar trabajo no es lo que hay ahora no ahora el universitario ha perdido un poco de nivel humanista tampoco Italia está

Voz 1751 42:17 el práctico más cómo recuerdas primeras actuaciones en Madrid que has hecho que te que te vengan a la mente

Voz 29 42:26 tengo de Madrid va a que aquella época el nacimiento en los teatros de los centros culturales de los barrios con el Gobierno el peso de Felipe González

Voz 1759 42:36 delito total fabricó fue impresionante con con la a los años de la movida se a tallos de Ramoncín Almodóvar Alaska Un Barà el piano sí me iba a Bocaccio tomaban copas alguien te invita daba colillas a casa apenado porque algún colega de dejaba dinero o de sentarse en una mesa en la tortilla Elías de David y llegabas a casa milagrosamente abastecido y tal ese Madrid

Voz 1751 43:30 el público siempre

Voz 1759 43:33 con el público este acuerdo con el público tienes hace muchos años me viene de que yo empecé en el cabaré viene de que yo empecé en los centro culturales en los barrios pero también lo había un local en Vall hazaña que se llama La Aurora creo que era en la calle no sé en qué calle una una cuesta que bajarse la calle el CAI la aurora al Aurora un chiringuito donde empezó a cantar el Gran Wyoming Reverendo no ellos contaban allí el Wyoming hacia el sur según todas las noches yo trabajaba dos noches a la semana de luto

Voz 35 44:08 no

Voz 1759 44:13 mientras el show no antes de de del Wyoming de iras teloneros no haya fuiste fui telonero de Wyoming

Voz 1751 44:26 y ahora vamos a volver a donde estábamos deliberadamente así

Voz 1759 44:30 puesto adelante tal de un pocos Wyoming le encajado con humildad pero luego he dicho voy a explicar esto porque eso de telonero el Wyoming Honeyball delante no iba adelante yo la verdad es que él tenía muchísimo más sexo

Voz 28 44:44 lo que yo hacía era cuál era bueno creo supongo yo daba una conferencia sobre los romanos para los borrachos que sí pero lo borracho no lo veía venir como era como era la confesa que decías decía pues eso él decía esto es una conferencia sobre el Imperio Romano de Occidente llegabas aquí si llegaba el Aurora de la Aurora me vestía de Romano

Voz 1759 45:06 de Semana Santa lo que van con los pasos de Semana Santa de voy a dar una conferencia sobre el Imperio la gente decía pero no vas a comer en la cabeza y entonces imagínate tú allí con un libro de conferenciante uno que la gente no está está a las dos de la mañana hasta sólo con una copa en Navarra lo que quiere es ver sin una chica que tampoco hay cerca un poco de Hinault hoy una conferencia en dos veces yo

Voz 28 45:34 la lastrar censor de hubieran transgresor todos los que sería ideal vehículos lo está el de los romanos y los romanos milagro la frase que decía eran totalmente de esto distinta son las partes limbo entre primera parte debuta a falta de particulares por pensaban que el aula me daba dinero me decía que sí

Voz 1759 45:59 como que era un colgado vital porque yo entraba por la puerta del bar desde la calle decía un momento por favor un momento estoy estoy estoy viendo la calle yo no tengo no quiero robar pero tengo una conferencia sobre los romanos

Voz 28 46:15 te picaba de gente explicaba entonces se escuchaban algo de la conferencia un poco de Twitter muchas gracias por habernos recibido

Voz 1751 46:24 sí tenemos que decir que estarás en este teatro en el Cofidis Alcázar

Voz 1759 46:27 me gusta mucho la gente joven cuando me acepte una entrevistado tal sea llegar cojo mi tono Sáenz me pongo a así tal pero si viene aquí uno de mi edad me Un de la miseria vuelven a una pregunta al profunda

Voz 28 46:43 entonces lanzaban así que se pasaba bien me lo he pasado muy bien pues nosotros también muchas gracias ahora tú dices espectacular en Bagdad la política la vida misma es un reality show

Voz 27 47:02 el sábado treinta de diciembre y seguimos recordando en A Vivir Madrid

Voz 8 47:06 y en Cataluña anuncie mañana aún trece esta ni una está quinta parte quede aprobada TBZ

Voz 36 47:17 jugará en Francia e insultos

Voz 1751 47:21 la bajada un laboratorio hasta que llegó la guerra

Voz 21 47:28 este proceso de primarias es el kilómetro cero de algo mucho más importa

Voz 7 47:31 pues vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso

Voz 24 47:36 trescientos sesenta y cinco días en cincuenta y un minutos

Voz 7 47:40 este treinta y uno de diciembre a las ocho de la mañana dos mil diecisiete un año al límite con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 20 47:53 así

Voz 37 47:59 David Broncano Andreu Buenafuente y Berto Romero Especialistas secundarios El Mundo Today Juan Carlos Ortega tanto Pima full vuelve el programa con más humoristas por ese sitio cuadra hizo que lo bueno lo mejor es firme

Voz 7 48:13 este sábado a partir de las siete de la tarde

Voz 21 48:16 Pascal Terry MB que hoy es Nochebuena hay en estos momentos hay que tener Penat dale a la zambombazo a la Miret iluso Raquel a Cataluña

Voz 7 48:24 Navidad y cuñados de lo bueno lo mejor el zapping de humor de la Cadena Ser con Chevy dorado nadie sabe nada no entiendo nada con Andreu Buenafuente ya Berto Romero no entiendo nada de lo que está pasando a esta gran apoteosis está la ignorancia era Ayaso oiga vamos a publicidad volvemos este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 29 48:56 no yo creo que no es encendido

Voz 38 49:00 Pina se oye Rafa se acerca la fecha de nuestro play Opera no hemos hecho nada para anunciarlo pero cuales Mariela Parsifal de Wagner y eso es el cáliz el Santo Grial mira ponemos un montón de copas así como muy decoradas de oro y plata entre ellas

Voz 11 49:13 de madera que obliga a alguien es esta es la copa de un carpintero es igual que en la película no es igual el guiño gobernarse con patio García

Voz 7 49:27 play Opera Parsifal de Wagner con Mariela Rubio y Rafa Bernardo este sábado a las cinco de la tarde una hora menos en Cannes

Voz 11 49:36 tengo otra idea a ver sólo el penitente pasará

Voz 8 49:43 en Esther los periodistas de la Cadena SER transmiten noticias comprobadas

Voz 7 49:49 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 29 50:00 dígame señor bueno yo señor he venido unas diez

Voz 1759 50:05 a veces a preguntarse no decirse que vamos a cerrar el restaurante hombre es que ya han cerrado la cocina algo

Voz 39 50:12 qué otros quise lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atarle cuenta el esa todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 26 50:28 a vivir Madrid

Voz 8 50:29 con Puri Beltrán eh

Voz 41 50:43 ha saludado claras es un poco

Voz 1751 50:56 seguimos recordando algunas de las conversaciones que hemos mantenido este trimestre están nos lleva la duques y un local centenario de Madrid una pastelería fundada en mil novedad dos catorce que todavía mantiene intacta su esencia su fachada hizo su escaparate en la calle Fernando VI la compró hace dos años el prestigioso repostero Oriol Balaguer que no recibió en su despacho y que no respondió a esta pregunta hasta qué punto puede un dulce hacer más fácil el diálogo entre dos personas que piensan de manera distinta

Voz 31 51:22 y está claro a qué hay que convivir el Duce es lo que tenemos la fortuna dedicarnos aún al mundo de la gastronomía en nuestro caso a la parte reduce su último recuerdo eso lo tenemos la fortuna de poder emocionar el luces genera sonrisa genera felicidad no siempre en medio de una mesa medio de algo antes de ir a dormir tiene que haber un dulce un chocolate librillo y todo mi mi sector tenemos la fortuna dedicarnos a este a este mundo

Voz 1751 51:51 sí