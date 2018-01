A Vivir Que Son Dos Días (06/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0866 00:00 son las diez a las nueve en Canarias la mitad de las provincias españolas encuentran en aviso por nevadas intensas según Aemet durante este fin de semana pueden acumularse más de sesenta centímetros de nieve en zonas de montaña y en las zonas urbanas del norte peninsular se prevén espesores de hasta diez centímetros Mari Luz Marcos

Voz 1951 00:27 las provincias más afectadas por la nieve en aviso rojo Navarra y La Rioja en aviso naranja Asturias Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Álava Huesca Zaragoza Burgos Segovia Soria Ávila Granada hija en la cota de nieve bajará hasta los quinientos ochocientos metros en la mitad norte de la península y entre los ochocientos ó mil cien metros en el resto las vías también llegarán a la península serán persisten pues en Catalunya al Cantábrico y Andalucía de forma abundante en los Pirineos Alto Ebro sobre las temperaturas habrá un descenso generalizado sobre todo en la mitad norte peninsular mínimas por debajo de los cero grados en Teruel Segovia Lugo Granada Ávila atención al viento que azotaba con fuerza a Galicia puntos del norte del país también se esperan rachas intensas en zonas altas de las islas Canarias en Andalucía

Voz 0866 01:08 a partir de las doce de la mañana el Rey Felipe VI preside junto a la Reina Letizia la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid que supone la inauguración oficial del año castrense una cita a la que acudirán también el Rey Juan Carlos y Doña Sofía María Manjavacas

Voz 1444 01:22 por primera vez desde su abdicación el Rey emérito asiste a la celebración de la Pascua Militar junto a la Reina Sofía y es una de las pocas ocasiones en las que podrá verse a los cuatro Reyes juntos en una foto poco frecuente desde que se produjo el relevo en la Corona ya que los dos reyes no suelen coincidir en actos públicos por lo demás el acto sigue el guión previsto hay saludo y honores militares hay condecoraciones

Voz 1648 01:45 curso del Rey al acto asiste el presidente del Gobierno

Voz 1444 01:48 la ministra de Defensa hay representantes de los tres Ejércitos de la Guardia Civil es el acto con el que tradicionalmente los Reyes inauguran la agenda oficial del año

Voz 0866 01:57 más cosas Salvamento Marítimo ha localizado esta mañana una embarcación en aguas del Estrecho con diecisiete personas a bordo entre ellas un bebé que están siendo trasladadas al puerto gaditano de Tarifa a los ocupantes de la patera entre los que se hallaron también cuatro mujeres se encuentran en buen estado de salud ya en Barcelona está ya en marcha la tradicional Cabalgata de Reyes que recorre distintos hospitales centros de acogida de la ciudad con la que finaliza la campaña Come al programa especial celebrado ayer en Radio Barcelona recaudó la cifra de veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco euros con los que se prevé repartir juguetes a once mil niños y niñas de la capital

Voz 1648 02:35 celebraban Rosa Badia y todo el equipo de radio

Voz 0866 02:37 Gerona el final de esta subasta benéfica

Voz 1 02:40 la cifra final de seis llovizna que es nada

Voz 2 02:45 es alta sin

Voz 0866 02:55 vamos ya con la información del deporte José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días hay amagos Nos han dejado la primera jornada de Liga el año la decimoctava comienza la una en el nuevo metropolitano Atlético de Madrid Getafe en este primer sábado del año destaca el derbi sevillano desde las nueve menos cuarto Sevilla Betis mientras que por la tarde se van a jugar en el Valencia Girona a las cuatro y cuarto y Las Palmas Eibar a las seis y media tenemos jornada de Segunda División con cuatro partidos ACB con otros dos en Euroliga ganó Real Madrid Maccabi perdió Baskonia con Fenerbahce además comienza el Rally Dakar lo hace desde hoy con salida en Lima Perú es todo sigue a vivir Ico S A vivir que son dos días con Lourdes Lancho más información dentro de una hora siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1648 03:33 Abbey Nasser

Voz 3 03:36 servicios informativos

Voz 4 03:38 Kevin viene viene a vienen cada día

Voz 5 03:46 las becas reza pero este fin de semana el rescoldo comimos con Carrusel Deportivo sábado al una a las doce en canarias por las aplicaciones de Cadena Ser y Carrusel deportivo Cadena Ser punto com Ingla Onda Media Atlético de Madrid desde las tres tratar de las dos en Canarias inició Girona Las Palmas Eibar aquí el derbi sevillano Sevilla Betis

Voz 6 04:13 es un y le puede bueno a mí

Voz 7 04:29 y Carrucel

Voz 8 04:30 o sea sur

Voz 10 04:38 buen fin de la incertidumbre buen fin de las prisas buen fin de apretarse el cinturón buen fin

Voz 11 04:46 tres semanas

Voz 12 04:47 este fin de semana gana tiene un sueldo de cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado además hay cuatro premios de dos mil euros al mes durante diez años suelto trazo del Fin de Semana de la ONCE

Voz 3 05:03 con un poco de imaginación seguro que

Voz 13 05:05 conoces

Voz 3 05:08 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio que ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfe en Radio también están los amigos Arnold aquí en el club

Voz 14 05:33 a vivir que son dos días en las redes sociales Twitter arroba venga a vivir a vivir

Voz 15 05:44 hola me llamo Myriam inmigrantes busca

Voz 11 05:46 imaginar cero

Voz 3 05:49 me llamó José mi voz aprenderte Julio busca seducir a mí

Voz 2 06:00 Ivi voz busca ilusionar

Voz 5 06:03 estas voces no te engañar trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio La Ser credibilidad y eficacia para tus anuncios

Voz 16 06:24 por cierto me llamó Jorge

Voz 18 06:34 el

Voz 19 06:41 Lourdes Lancho

Voz 11 07:21 cada dos semanas un ratito a las diez de la mañana para que el dibujante más irreverente de la radiodifusión española y parte del extranjero Nos contra unos chicos

Voz 20 07:30 si haber dicho así parece pues a pero no lo daría en buenos días y feliz año qué tal muy buena feliz año en realidad bueno la la la idea digamos es comemos mucho la historia buscar en los chistes populares no que sean buenos porque hemos perdido el contexto de los chistes de Jose María esto es una forma justificarlo no es que no es malo hemos perdido Contés hemos perdido a contexto eso lo digo mucho eso cuando no funciona un chiste conozca claro pero sobre todo buscar la huella de la historia ahí no y entonces claro en estas fiestas en realidad yo creo que no tenemos que olvidar que estamos que Nochebuena Nochevieja Reyes Carnaval hay que recordar que hace casi dos mil quinientos años en esta misma fiesta pero antes de que de que exista el cristianismo se inventó la comedia el teatro así y entonces claro los que venimos del humor tenemos que festejar estos días que se inventó la comedia en el mundo griego para esta

Voz 11 08:19 bueno yo como no sé si falta contexto no Dario Atlántico como buen argentino te lo vende todos también que acabas comprando pero nueve cero dos catorce sesenta sesenta Si quieren contarnos chistes o anécdotas de de estas fiestas navideñas porque vamos a a contextualizar un poquito en en estas fiestas navideñas los chistes de de de las celebraciones y los chicos

Voz 20 08:43 las celebraciones y como en los chistes populares se guarda todavía la raíz de lo que fueron estas fiestas antes del cristianismo cree la época griega la los ritos al dios Dionisos preludios el vino

Voz 21 08:51 venga pues se ha extraído un montón de del

Voz 11 08:54 libros para que traído a los dos señala Halloween

Voz 20 08:56 dos señalados porque realidad esta quiero que sea muy próximo a la historia del origen de la comedia del humor negro de la sátira a través de las festividades del vino que eran justo en Navidad Nochevieja lo que conocemos como Reyes Carnaval y tal en el mundo griego

Voz 11 09:09 pues mientras los oyentes van llamando al nueve cero dos catorce sesenta Ivan Ivan vamos acumulando chistes a esta hora nueve de la mañana el vermut ahora estamos con el roscón de reyes verdad y con el café con leche chocolate negro bueno a ver dice es que todo esto tiene un origen antiguo sitio

Voz 20 09:35 sonorico el antiguo en realidad bueno la el el la Navidad por ejemplo que el cristianismo la la sitúa en el en el veinticinco de diciembre eso lo hacen luego cuando se juntan todos los textos y tal en realidad también lo hacen para aprovechar una festividad que antaño que era muchos pueblos sobre todo nórdicos el solsticio de invierno Royes que las noches en invierno empiezan a ser cada vez más larga los días más cortos y cuando viene el día veinticinco más o menos en realidad veintiuno veintitrés bueno va variando ya cambiar los calendarios también María de pronto como que de nuevo las noches empiezan a cortar Si los días más largos con lo cual lo que festejan es que el ciclo vuelve que vuelve la cosecha que vuelve tal LLeras sobretodo homenajes al dios del vino que era Dionisos Kravitz

Voz 22 10:11 el Griego digamos lo contrario Apolo Apolo era muy guay el cielo el sol ironizó que era nieto de de meter que era la Tierra pues será el del desenfado el del desenfreno sea el guay es verdad es verdad por eso

Voz 20 10:22 son las fiestas a Dionisio el invierno porque la cosecha se terminó la planta aparece muerta y eso festejan para que en primavera vuelve a crecer la planta irá ahí luego celebra veíamos luego se transformaron con el sincretismo que la mezcla de revisiones primero con los romano de poco los cristianos el tema de Navidad al XXV noches bueno noche Nochevieja Nochebuena Nochevieja y Año Nuevo RSS carnaval en estas fiestas es donde empieza todo el la celebración se termina convirtiendo en la comedia la tragedia que sea

Voz 11 10:49 el carbón más adelante como pero sí queda queda Estafeta

Voz 20 10:52 celebra el nacimiento el teatro y en en esa

Voz 11 10:54 a fiestas bueno pues debía mezclar todo no la comer bien si eran van gana

Voz 20 11:00 dicho luego lo toman los romano de los griegos en las en las el metro los bacanales en honor a Baco también que era ser habían teorizado hizo griego pero que además los griegos se lo habían teorizado a los a los a los orientales de Dionisio no venía del panteón griego sino que venía en realidad puede cero de Egipto o de o de si va de Oriente y fue entrando por los esclavos porque era hundió mucho más desenfadado ser hundió a mitad hombre mitad mujer más llevadero más llevadero era menos serio o menos dramático era básicas de ponerse pedí festejar la vida no al hilo del bacanal Nos viene de ahí entonces claro nosotros cuando vemos en Navidad que nos ponemos ciegos de comer beber que empezamos todas divirtiendo no me ató como el rosario de la aurora en el fondo muy Dionisos porque realidad la la base al cristianismo intentó como como Costa

Voz 11 11:44 me esto decía vamos a hacer coincidir que

Voz 20 11:47 y que si Jesucristo XXV pero no pudieron de alguna manera X

Voz 11 11:53 en esa celebración de la celebración de la vida

Voz 20 11:55 que además el justamente porque la celebración y el vinos llevaba que la gente de cantar a cosas primero divertidas que de ahí nace la comedia y luego trágica por el bajón de la tragedia y lo mismo pasa en las fiestas familiares porque siempre después de la mañana recriminan todos como el rosario de la aurora

Voz 23 12:12 oye allí tienes tienes algunos textos ajenos

Voz 20 12:15 si te navideños una vez más no los traigo porque sea bueno

Voz 11 12:20 el que justifique

Voz 20 12:22 esto pero veremos cómo de todos modos tienen todavía tienen ahí metidos un poco lo que existe el desenfado o los sexual o la apología al alcohol que tiene que ver con la fiesta de Dionisio no hay me gusta este que es como muy ingenuo me gusta que un cura para Navidad va a la a los palos barrios pobres de centrar una casa de un pobre dice oiga a pesar de su pobreza espero que usted en Navidad nos ha perdido la fe ir otro hélice no qué va si yo no fuera por mí Rosario mi chupito de whisky no no no creería pero por suerte gracias al Rosario me chupito de whisky por creer que bien qué alegría dice que bueno que no es ha perdido la fe de un chupito de whisky el cura sí claro Rosario o Trailer

Voz 11 13:01 no

Voz 20 13:03 claro te lo veía venir pero hay más eh jaimas mira a otro es que el el nada el juez prometió un juez que promete ser suave para Navidad con los condenados y tal entonces era un preso le dice bueno pero usted porque de qué lo acusan índice de haber hecho Mis compra de reses demasiado temprana Gómez compras navideñas ORC demasiado con demasiada anticipación entonces pero pero si eso son es delito comprar la los regalos disipación delito con cuando disipación las compre y antes de que abra la tienda

Voz 11 13:29 en este este estado está bien viernes a otro otro venga

Voz 20 13:34 otro a mi me gusta mucho porque no es un chiste sino que dejó una frase que es oye tú cómo vas a pasar las Navidades a gustito hubo en familia

Voz 11 13:42 muy bonito dice es muy bonito muy bien descaste tiene un punto filosófico te diría

Voz 23 13:47 oye el la la Navidad

Voz 11 13:50 te da para da para muchas cosas

Voz 24 13:55 desde Herat encima total Trinca

Voz 20 14:09 el Bastogne la de otro Dionisio no inicio pero lo curioso lo dice lo dice Juan Ignacio Gonzales Merino en su libro sobre Dionisos el dios del vino la locura que curiosamente siendo que no es un un hundidos propiamente griego que viene a fuera que lo traen los esclavos luego en en pasado dos mil y pico de años por ejemplo Apolo no se usa como nombre Zeus tampoco Afrodita mucho menos

Voz 25 14:34 sin embargo Dionisio sigue siendo un nombre en el mundo cristiano no

Voz 20 14:37 en el caso del famoso Dioni dice para Brasil representa un poco todo todo lo que di la fiesta de acá no porque rompe digamos con los códigos sociales robando luego se va eran vicio el vicio alcohol etc de Messi a risa eso de que todavía sobreviva el nombre Dionisos y que parecía que hubiera asignado al Dioni para ser quién es

Voz 4 14:58 no

Voz 26 15:02 a mí yo me Berriz

Voz 20 15:18 bueno esto justifica este bueno a ver a ver lo que disfrutar históricamente realmente la fiesta Dioni ataqué era lo que ahora en Navidad Año Nuevo Reyes bueno lo que más o menos recibirán cuatro irán cuatro durante diciembre pero febrero no se ocupaban avisos hice permitía a los a los habitantes de la Grecia antigua digamos esos días de fiesta de romper con todos los códigos sociales y entonces claro se se ponían fin a casi todas las las letras que eran de las canciones que cantaban en Nueva Dionisos en que iban en carrozas en procesiones igual que en Rey en Carnaval iban ahí mientras bebían y festejaban con el con el mosto del año y tal siempre solían tener eso es una tema Tica escatológica sexual porque era todo lo prohibido durante el resto del año todo ese permitía que esos días de fiesta a nivel simbólico lograran sacar todo aquello que no podían hacer el resto del año y además la escatología por eso está presente en el nacimiento de la comedia tiene que ver también con que Dionisos el nieto bebé meter que era la diosa Tierra con que se abonaba con abono cuál será bueno para la tierra sea hay un tema escatológico ahí presente en el dios Dionisio muy importante que que luego sus parques son escatológico festejar la Navidad con un Señor Mojón con lo cual esto me retrotrae a mí a la a la vieja Grecia y los viejos rituales de violín

Voz 11 16:39 pero bueno en en Cataluña tenemos una tradición que es hacer cagar el tío claro tronco al que es elepé los dulces de Navidad

Voz 20 16:47 pero totalmente y que también tiene que ver en casa

Voz 11 16:49 sí es una traición rurales de las bromas

Voz 20 16:52 esto lo hemos heredado de los ritos a Dionisos donde la escatología tenía que ver con abonar la tierra para que creciera de nuevo la vida

Voz 23 16:58 curiosamente tienes existe desde de Nochevieja

Voz 11 17:01 ah bueno tengo Architects bueno hemos perdido el contexto de entrada ya lo dice

Voz 20 17:10 aún hay uno muy lindo bueno es malo pero muy bonito que se Cotán Argentina aquí también crea que está toda la familia en Nochevieja y entonces el abuelo el abuelo que está así como medio moribundo y feliz año nuevo abuelo y levanta la copa feliz año nuevo y al minuto el abuelo de nuevo feliz y estoy feliz año nuevo feliz año nuevo el abuelo otra Emma Félix año feliz año nuevo es el abuelas y así se acerca cerca su mujer Eliezer Felisa me muero

Voz 11 17:40 por favor puede alguien ayudarnos a dos catorce sesenta sesenta si queréis contar un chiste reto de no puedan mejorarlo bueno en fin lo están poniendo muy esté poniendo muy difícil sí sí lo sé lo sé

Voz 20 17:55 en que que otra gran machista trenes

Voz 11 17:59 tienes machista

Voz 20 18:02 afecta también estaba el ritual sexual era como ahora la gran fiesta de unicidad casi al iban todos con falsos por ejemplo porque lo iban con falsos porque digamos y la madre tierra de meter había que había que tenía que ser próspera pues claro había una relación hay simbólica de de la fertilidad y tal entonces por eso también en la primera comedia que nace en esa época en honor a Dionisos iban todos los actores con los Gigantes porque era para fertilizarla tierra injustamente casi todos los chistes de las fiestas navideñas y tal siempre tienen una connotación sexual entonces a mi me gusta mucho que es el hijo que le dice muy incorrecto con lo cual está bien en esta fiesta que nos permitimos un poco en el ICO le dice mamá papá no lo entiendo haber papel blanco tú mamá negra porque eso nací amarillo pues sea porque nací porque no siempre oriental y entonces empezamos mal y entonces los padres les dicen los padres dicen bueno mira aquella noche fue tan loca que agradece que no láseres

Voz 2 18:57 muy bien

Voz 11 19:03 y es que en esta en este contexto de fiestas naciendo de la comedia nació el teatro

Voz 20 19:08 sí bueno a ver Fassi justamente de hecho en la en la que más o menos caerían ahora en en la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo era las lineas que era la otra citación y si acaso y que tenían la la curiosidad de que eso los que festejaban en carrozas iban cantando que eran los ambos dicen los historiadores que lo más parecido al de ambos el por ejemplo las chirigotas de Cádiz sobrevive todavía el viejo tirando de la fiesta de iniciados en las chirigotas de Cádiz las murgas de amor la de Málaga y tal no donde entonces claro iban estudiando todo el poder pero incluso a los dioses era la única época del año donde uno podía parodiar a los poderosos y los pobres a los campesinos podían parodiar a los poderosos tenía la curiosidad que las cenizas rurales que eran en el campo no se permitía que la vieran extranjeros de hecho Aristófanes gran escritor de Comella clasificaría haga lo condenan porque representa una obra criticando a lo al digamos a la Gran Poder del en ese momento de de de no griego adelante de extranjeros no y lo condenan por eso mientras en lo que pase en los siguientes sólo cuenta Nietzsche en los orígenes de la tragedia y es que todos los seguidores de Apolo estaban acojonado porque veían qué cosas se ponían pero estaban en pelotas dicen barbaridades y no sabían qué hacer porque les realizaba entonces a uno se le ocurre que la única manera de no escandalizar y que los municipios puedan hacer sus fiestas en este tal sin escandalizar a todo el mundo era darles un lugar en el templo entonces le dan lugar en el templo y fechas para que pudieran hacer su el Colegio Oficial ahí aquellas canciones que eran paródica primero y luego previno trágicas se empiezan a convertir en el teatro es empezar a convertir en la comedia en la tragedia hasta que luego sea en el silo más a unos cuatro tres antes de Cristo ya son teatro directamente hace concursos de tragedias y de comedia ya aparece Eurípides Aristófanes y todo lo demás

Voz 23 20:49 pero estamos en el día que estamos

Voz 25 20:54 somos tres reyes magos que como tres Reyes Magos

Voz 27 20:58 es un las dos de la mañana vaya a cambiar además

Voz 25 21:04 somos astrólogo venimos de Oriente no queremos Afghan queremos por otra no antes

Voz 27 21:15 claro claro va a Miami con cuentos chinos ella fueran fue nos tenemos que abordarlo una tras ella o ella venga bueno sólo tenemos que verlo todo viento hoy Mir haberlo dicho antes

Voz 21 21:37 los Reyes Magos los Monty Python

Voz 11 21:39 empiezo La vida de Brian la vía habrá

Voz 20 21:41 bueno los reyes magos son muy curiosos además porque realmente los Reyes Magos no aparece en los Evangelios sólo aparecen en el de Mateo dice bueno unos Reyes de Oriente que vinieron alabar a Dios no en hay otros evangelios apócrifos bueno Saint cuando se juntan revisemos lo cual es obra de los textos pues estos esto no y lo descarta mitad ya sean los textos hay decir canónigos canónigos que dejan tonos más fuera pero Mateo no creo que no dice exactamente cuántos son

Voz 22 22:10 hice supone que en realidad el agregado este de los

Voz 20 22:12 ese magos podría haber sido porque en plena expansión del cristianismo hacia Oriente querían que en alguno de los relatos figurase que los magos los sabios de eran los que leían las estrellas y tal se eran antes nuevo a Esteban del Hijo de Dios con lo cual en una manera de ir convenciendo al mundo oriental de que aceptaran a a Cristo como único Dios tiene por otro lado cuando se decide un poco la iconografía de que va a ser uno negro el otro pelirrojo el otro tal ese supone que lo que pasó fue que intentaron poner cada uno de uno de los continentes Christian izados tus de alguna manera un Rey Mago representa Europa el otro representa a América Sánchez pues conquista la imagen esa y luego y el otro africano

Voz 11 22:52 los cimientos pensado siempre compensado querías hablar del Carnaval

Voz 20 22:55 lo vamos a dejar para cuando ya llegan las sí

Voz 11 22:58 bueno vamos a dejarlo así

Voz 20 23:00 muy interesante muy interesante bueno pocos chistes

Voz 11 23:03 este chico existe uno solo

Voz 20 23:05 si los Reyes Magos envenena tenía cuál es el letrero más leído en ese magos no lleva pilas

Voz 11 23:12 nuestro escritor de uno de nuestros escritores de cabecera Javier Pérez Andújar suele salir a cruasanes y aprovecha para comentar los cosas hacernos su particular visión de mundo hoy creo que más que es ha salido a comprar roscones

Voz 17 23:25 la vida duro

Voz 3 23:54 lo tengo clarísimo eres de Múnich setenta y dos

Voz 28 23:57 a los Juegos Olímpicos son una copia de los Reyes Magos los tres campeones el oro la plata y el bronce con qué suelos galardona igual que ofrece oro incienso y mirra a una divinidad la cabalgata el desfile para de recibir a los protagonistas Estrella fugas que guía los magos la llama olímpica recorriendo el mundo hasta llegar a la ciudad que la espera pero prefiero los Reyes Magos en su fiesta nueva himnos ni banderas cuando inauguraron los Juegos de Londres dos mil doce pusieron Imagine de John Lennon en el desfile de las naciones la gente arrancó a aplaudir como loca justo en el momento en que la letra decía Imagina que no hay países somos carne de contradicción nos gusta ver pero no me gusta escuchar ahora no se lleva mucho al zoológico se prefieren los animales de los documentales sólo son imágenes pero se les ve libres no dan cargo de conciencia el que más me gustaba del foso era el elefante un niño siempre necesita amigos Brandes pero el camello embelesaba era lo más parecido a los Reyes Magos que podía haber durante el resto del año con el camello y el dormitorio me pasaba lo mismo que con las estalactitas y las estalactitas y también con los buenos y los malos me habían explicado que sí se dividían en dos clases diferentes pero nunca supe de diferenciarlas recurría trucos técnicos como camello tiene dos él es eso el que tiene los joroba porrón alfabético las estalactitas precede a las estalactitas para los de los buenos y los malos aún sigo buscando el truco quizá por eso con el regalo los reyes siempre me dejan pedazo de carbón

Voz 17 25:51 en Miami Playa De bien

Voz 8 27:02 sí

Voz 14 27:10 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir

Voz 29 27:22 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos

Voz 3 27:36 hace tiempo hay que deshacerse de esos templarios como sean frescos monjes con doble también tienen el dinero en el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 30 27:48 nuestra vida está hecha de límites llegas demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 3 28:00 la pregunta este cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos de Historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena SER

Voz 11 28:20 eh

Voz 17 28:23 sí

Voz 1 28:24 nuestra web supera los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil no siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 14 28:59 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 29:11 a vivir que son dos días y Lourdes Lancho

Voz 31 29:18 Malena

Voz 32 29:22 y en una buena línea T una lesión

Voz 31 29:41 no hubo en Roma

Voz 32 29:48 por eso Malena

Voz 23 29:51 Acciona nombre de tango y probablemente este tango lo bailarán alguno de los personajes que circulan por las páginas de la novela de la que hoy vamos a Óscar López qué tal buenos días buenos días Lourdes hay que gusto irte

Voz 1648 30:04 tanto hablar contigo íbamos ya también la vez

Voz 23 30:07 cuando no que tenemos la oportunidad de charlar vamos a echar

Voz 21 30:09 Javier ya no va venga pero hombre ya nos ponemos bueno oye estamos hablando de una novela que forma parte de una serie así pensando no nos viene a la cabeza montones de de de series de de estériles de novelas que han tenido mucho éxito en la literatura española empezando no se me ocurre por aquella que sirve como referencia a esta que hoy no

Voz 3 30:32 los ocupados gracias a los Episodios Nacionales por ejemplo de Galdós esa

Voz 1648 30:36 serio por excelencia quiero gran bueno cuarenta y pico novelas no que trazan la historia de la cuarenta cuarenta y uno cuarenta y el cuarenta y seis vale que traza la historia no de la España del siglo XIX que yo creo que es la serie que ha sido un poco como la la inspiración no el modelo a seguir en fin un poco la luz para para muchas obras que se han publicado posteriori pero yo pienso también por ejemplo series mucho más cortas está aquella del mar de Pío Baroja de entendía que también está muy bien bueno el el el mismísimo Torrente Ballester Los gozos y las sombras fue una trilogía sino recuerdo mal más recientemente pues hay gente que supongo que habrá leído la tetralogía de cementerio de los libros olvidados de de Zafón a mí siempre con esta seres me ocurre un poco como pasa con las series de televisión que hay a mi me gusta mucho esta SERIS que son cortas de cinco seis capítulos en lo que se convierte en un poco como en series de culto no no tanto esas series que bueno que unos repite el mismo personajes el protagonista ahí que siendo como ocurre por ejemplo con las series policíacas a a mi me gustan estas que son muchos mucho más cortas por ejemplo hablaremos de una de televisión de Fargo no por ejemplo una serie corta que funciona muy bien que empieza que sabes cuando acaba los seis siete capítulos ya está un poco eso también ocurre con la serie el pues bueno de nuestra de nuestra invitada de hoy no porque además es una serie que tiene la ventaja que se puede leer de manera independiente y como además ella va poniendo guiños pues el que sea lector de las otras también lo puede seguir disfrutando

Voz 21 31:59 bueno bueno ya lo saben hablamos de la cuarta entrega de

Voz 23 32:01 eh episodios de una guerra interminable que lleva por título Los pacientes del doctor García Pulido

Voz 21 32:06 cada en Tusquets por Almudena Grandes

Voz 3 32:19 es veinticinco de julio de mil novecientos treinta y seis Johannes Bernhardt ésta en el compositor Richard Wagner al que esta pequeña finta del este de Alemania debe su fama universal tiene mucho que ver con la visita de hecho el coche en el que ha viajado desde Munich Se detiene precisamente ante la fachada de la hermosa villa que el músico edifica aquí gracias al patrocinio del Rey Loco Luis II de Baviera en mil novecientos XXXVI la dueña de Van Fleet es Bini Fred Wagner viuda y heredera de Siegfried

Voz 1648 32:52 lo único hijo varón del compositor

Voz 3 32:54 toda cuatro hijos antes de que su alma se entregue a otro órgano el acontecimiento más importante de su vida sucede en mil novecientos veintitrés cuando un enérgico joven de treinta y cuatro años se presenta a la familia Wagner tras asistir a una función del festival de Bayreuth es el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán pero el motivo de su visita no es político está convencido de que no existe una obra comparable a la de Richard en toda la historia de la música y quiere dejar constancia de su fervor ante los herederos del compositor la joven esposa de veintiséis años asistente segundo plano a una apasionada declaración que expira en Hilla una pasión aún más desmedida desde ese momento Wilfred vive exclusivamente por y para AVE

Voz 21 33:45 Almudena Grandes buenos días buenas ideas y con Tristán e Isolda de fondos dieciséis sobrecogedor y es que esta historia tiene

Voz 0099 33:52 según un principio muy wagneriana o porque Bernhardt ese que ha aparecido ahí eh que es un personaje importantísimo al este de España aunque la gente no la conoce no les suele conocer fue el empresario alemán que llevó a Hitler una carta de Franco pidiendo ayuda militar eh que Hitler le proporciona gracias a la cual el Ejército Díaz

Voz 11 34:13 nunca pudo llevar a Sevilla y ahí empezó la guerra

Voz 0099 34:16 la Guerra Civil española ahí arranca un poco el desarrollo de la trama nazi de esta novela

Voz 21 34:23 Escario decía que estoy muy a gusto contigo siempre en antena Iggy bueno con Almudena es un placer hombre que nos acompañe

Voz 0099 34:30 somos amigos desde hace mucho tiempo

Voz 11 34:34 ha encontrado sí es verdad

Voz 21 34:36 tienes hoy una una tarea muy difícil yo creo que es más difícil que nunca resumir un poco la la trama de los pacientes del doctor García porque es un mosaico claro que encaja todo un puzzle aquí en casa todo perfectamente pero hay un montón de tramas se perderá más

Voz 1648 34:51 sí es verdad porque mira podemos decir por ejemplo que es la historia de tres impostores no de tres supervivientes de la posguerra española hay un médico Guillermo García hay un espía republicano que es Manuel Arroyo y hay también un criminal de guerra español que es Adrián Gallardo unos vamos es decir que suplanta a otros ya sea en pos de un bien súper pero también en pos de la propia de la propia supervivencia no también podríamos decir que es la historia de una red de evasión de nazis que funcionaba entre Madrid y Buenos Aires entonces si cogemos estos dos hilos argumentales y los y los mezclamos bien pues son nos vamos a encontrar con esta historia que también tiene mucho de novela de espías pero claro no son esos espías estiloso a lo James Bond no sino que es gente muy normal admite esos personajes que son también muy de muy de Almudena Grandes no también tiene mucho de novela de aventuras pero lógicamente y tratándose como decía de una novela de de Almudena tiene también mucho de novela histórico política no yo creo que sin duda sin duda la más internacional de todas las que han aparecido de de esta serie porque que yo recuerde pasa por ejemplo por el sitio de Leningrado por un campo de concentración Estonia por Madrid y cómo no también por la por la Argentina de Perón pero también podríamos decir que es una novela de amistad entre el médico y ex espía republicano que son vamos a decir como las dos caras de un espejo y desde luego también es una radiografía minuciosa de cómo funcionaban en la clandestinidad los grupos de izquierda ya no sé si decir también de la ingenuidad de quienes esperaban la ayuda de los haría dos para para derrocar a Franco por todo esto también podemos decir que esta novela es la historia de un fracaso pero déjame advertir una cosa los oyentes que nadie piense que no se va a quedar fatal leyendo la novela por los previsibles finales de cómo acabó todo porque conocemos bien la historia en mayúsculas porque Almudena es muy lista

Voz 20 36:34 aquí lo que hace es que las historias el minuto

Voz 1648 36:36 habla de los personajes acaben mucho mejor y yo creo que también eso les sirve para para compensar y todo eso desde luego narrado bueno pues con ese sello tan inconfundible de la autora que yo creo que a estas alturas de la vida pues ya no es necesario destacar

Voz 0099 36:49 venga pues las resumido y Oscar de verdad él ha resumido estupendamente eso es lo que pasa con describe es un libro que luego la gente empieza a contarlo mejor que aquelarre lo ha resumido muy bien a mi se me quedan pocas cosas es verdad que esta novela es como todas las de la serie una una novela difícil de de reducir a un género porque tiene muchas cosas a la vez no yo sólo añadiría que también como todas las demás es una crónica de la vida cotidiana en la posguerra no sólo de Madrid no sólo de España sino incluso también de Alemania a Vela del Berlín después de la derrota

Voz 21 37:26 es una hablabais de fracasados ilesa crónica de esa vida también es de un fracaso para la mayoría que incluso dar los vencedores hay una una cierta derrota aunque sea emocionaron personal claro

Voz 0099 37:37 mucho sí sí pero bueno yo me di cuenta cuando empecé a escribir la serie me di cuenta de que yo iba a tener un problema porque a los lectores en general les gustan los finales felices pero las escritores también os gustan de vez en cuando los finales felices está esta serie que cuenta veinticinco años del franquismo desde el punto de vista de los que intentaron de los que lucharon contra la dictadura de los que intentaron derrocar a Franco pues claro es la es la larga crónica de un fracaso y eso el lector lo sabe de antemano no yo pasé uf seis novelas sin final feliz es un poco duro no es tierra zonas escabrosa en la medida en la que puedo que a veces puedo a veces no puedo depende de pero de alguna manera siempre ha intentado compensar todos mis personajes tienen un final feliz que es que sobreviven al dictador todos los protagonistas sobrevivir al dictador pero en fin como es es un final feliz muy rata no intento en la medida de lo posible que que bueno que prosperen en la en su vida privada no aunque hay que hay uno que que que bueno que por los pelos por los pelos

Voz 11 38:43 que lo huelgas por los pelos la vamos a decir más no

Voz 23 38:45 ahí lo dejamos el allí alguna

Voz 21 38:48 la ahora hablando siguiendo un poco la en en ese fracaso que todos sabemos que ocurrió puesto que es la historia

Voz 11 38:53 bueno a mí me me impresiona de de

Voz 21 38:56 de de de esta sagradas que que estás haciendo es que pones la enciende es la linterna en rincones de de la historia que que que no conocemos y desvela detalles cada una de las tramas de estos personajes desvela algún detalle desconocido de de la de esa historia oficial escrita no

Voz 0099 39:12 es que eso es lo que me motivó a mí a a escribir esta serie yo cuando empecé a escribir El corazón helado me enganché a la historia contemporánea de España porque yo creía que lo sabía todo y descubrí con asombro que es lo que yo sabía era prácticamente nada y entonces descubrí algo más importante todavía que es que los españoles vi pisamos a diario una mina de oro osada bajo los pies hay una historia unas historias increíbles de héroes de villanos de invasiones militares que no se conoce de redes de evasión de nazis que no se conocen de explotación infantil que no se conoce había un montón de historias que que no se habían contado entonces eso es el sueño dorado de un narrador no encontraron un filón y eso fue lo que a mí me me decidió escribir estas series yo digo a veces de broma que todas estas novela surge de una taquicardia Mia aquello de repente en un libro le un una pues por ejemplo lo de que en Galileo catorce en el número catorce de la calle Galileo había una señora que salvó a unos mil criminales de guerra de la justicia entonces tengo como una especie de taquicardia digo hay en mío Dios mio este Barça él como pudo ser cómo puedo ser porqué no lo sé que no lo sé no y eso es un poco el motivo que me que me ha llevado a a escribir estos libros que para mí esta serie es un regalo yo comprendo que son ansia hacer una serie como está en este momento ahora ya la gente se ha acostumbrado al principio me decían ahí no te da vértigo no no sé pues no yo esto lo he vivido como un privilegio como una oportunidad

Voz 1648 40:42 a y a mí es verdad que eso es lo que más me gusta de esta serie es descubrir esas pequeñas historias hay gente que a lo mejor la de sonaba o habías escuchado su nombre alguna vez pero no conocías bien un poco bueno su propia historia por ejemplo ahora comentabas lo de la calle Galileo yo te diría el personaje se del médico de Norman Bates un decía

Voz 21 41:02 de es que es una novela se marcha

Voz 1648 41:05 da para una novela como bien dirigido Hurdes por ejemplo no que hemos oído hablar de él pero pero tampoco se ha sonado mucho o no tener mucho

Voz 0099 41:12 pues es un es un ejemplo clarísimo del aunque digo yo de los de la mina de oro no porque claro en esa mina de oro hay historias feas historias hermosas historias que denunciar pero también hay historias que homenajear esta novela pretendía yo también hacerlo un homenaje este hombre extraordinario un investigador canadiense que en año XXXVI viviendo en Toronto decide que el descubrimiento científico más importantes subidas en la la República española no entonces Se cruza el Atlántico con un frigorífico de Electrolux que deberán ser la mitad del estudio donde estamos y que debería ser la primera nevera que llegó a a España con unas auto clave unas cosas que aquí no se habían visto montado un laboratorio en la calle Príncipe de Vergara por qué él descubrió que se podía va a hacer transfusiones de sangre gol sangre refrigerada y entonces gracias a eso salvó miles de vidas de de soldados de la República España antes de salvar millones de Millán ese millones de vidas de la humanidad no el primer soldado resucitado con una transfusión de sangre refrigerada fue un soldado desahuciado lo que estaba tirado ahí en el hospital de sangre de la Casa de Campo y hay una crónica periodística que cuenta que cuando volvió a abrir los ojos después de que le pasara este hombre dos botellas de sangre ante la el escepticismo radical del médico español bueno pues lo primero que hicieron fue ponerle un pitillo en la boca entonces empezó todo el mundo a gritar Viva Canadá viva la lucha obrera viva la internacionalidad el el el internacionalismo los solidario toda bueno lo que gritar y entonces este hombre con las primeras fuerzas que tuvo se quitó el pitido a la boca dijo viva yo es es una historia a mí me parece inverosímil que veintiún no tenga un hospital en Madrid pero es que ni siquiera una calle

Voz 21 43:08 a una calle que es una cosa de verdad

Voz 0099 43:11 que bueno pues sí

Voz 11 43:13 a eso me refiero no historias para bien

Voz 0099 43:15 esto es para mal historias emocionantes historias

Voz 11 43:19 cada personaje tiene Oscar así

Voz 21 43:21 nadó como eh una una de esas historias que que se desvela no en el caso de del doctor García de Guillermo García es esta colaboración

Voz 0099 43:28 ya hemos es que es que es discípulo de que una de las cosas más maravillosas de retenciones que en la vida real Guillermo es un personaje de ficción pero en la vida real veintiuno solamente trajo la tengo no logias sino que además formó equipos claro formar equipos españoles tuvo discípulos españoles eso estaba todavía hace todavía más admirable su generosidad Intermo fue uno de de estos discípulos que es lo que le impide volver a ser médico oficialmente el resto de su vida porque simplemente el hecho de haber formado parte del equipo de veintiún pues podía haber dado con él en un paradón

Voz 21 44:02 dijo eh perdón a un momentito en la trama de Manuel Arroyo es la de la trama diplomática esa esa ingenuidad de la República entonces pero fíjate de decir no a todo esto va a pasarnos banal

Voz 11 44:14 ayudar oficioso Espando demostró número dos

Voz 0099 44:17 yo salgo ahora es que nosotros nosotros creemos que eran ingenuos porque nosotros ya sabemos lo que es la Guardia nosotros ya sabemos lo que es la Guerra Fría nosotros sabemos aunque esto no se formula con estas palabras que los Nazis perdieran la guerra pero ganaron la posguerra que convencieron a los aliados a Stalin de que se hayan equipo cada enemigo pero con la lógica de los años cuarenta cuando tú escuchas los días

Voz 20 44:40 cursos de Churchill

Voz 0099 44:42 es que lo normal era pensar que iban a venir los aliados en ese sentido están novelas como la última el último cartucho de un proceso que se desarrollaban las cuatro anteriores la quinta ya que la quinta ya esa esperanza está enterrada ya cambia de tema no pero Ellos están convencidos de que iban a venir los aliados y con la lógica de la época era era

Voz 33 45:04 lo lo razonable fíjate que Church

Voz 0099 45:07 el cuando los bombardeos los de Londres lo que hacía era decirle a los londinenses recordar a Madrid e imitar a Madrid la ciudad heroica que ha soportado nuestro modelo y luego claro por eso yo cada vez que veo una foto de una película de Churchill me pongo mala

Voz 21 45:23 claro bien en en ese caso hay una frase que es un puñetazo directo al al estómago una frase que pronuncian ya cuando ven que ni siquiera desvelando una red de evasión nazi más la más importante que ha existido a través de España de la España franquista ni siquiera eso les funciona dicen que habremos hecho para que nos traten peor que los

Voz 0099 45:42 háganos vaya que no vaya a peor que esa es una reflexión muy amarga de una de un personaje no vamos a hacer spoiler ni nada de un personaje que muchos años después ya en los sesenta se entera de lo que ha pasado no dice eso que hemos hecho nosotros para que me vaya a peor que a los nazis porque esa es la cruda en realidad osea al final de la novela el la amargura del final de esta novela es la amargura de de la historia de nuestro país osea que a partir de mil novecientos cuarenta y cinco los aliados decidieron que Franco le gustaba más que los demócratas españoles la red esto Fer no se conoce por qué no le convenía nadie porque a los exiliados tampoco les conviene no les convenía que se hiciera a ninguna clase de publicidad porque ellos sabían lo que estaba pasando en España Venezuela está quiero mirar hacia otro lado

Voz 1648 46:29 menudo hablábamos antes de personajes hablábamos de Norman Bates pues clara esta oferta tiene también una novela para ella solita eh

Voz 0099 46:37 no clara ha sido un poco el motor que a mí me ha empujado el motor que me ha empujado describe esta novela yo me me pareció bueno me fascinó completamente no porque además es un regalo para un novelista porque tú sabes que los malos para que funcionen bien y para que dé miedo de verdad tienen que tener luces Sarah aquí un malo de miedo tiene que querer a sus hijos a su perro a su madre le tiene que gustar la ópera porque claro un malo completamente malo es una caricatura no da miedo lo inquietante de verdad entonces clara que es una mujer muy extraordinaria con una vida muy extraordinaria que antes de hacer eh lo que voy a contar que hizo pues fue deportista de alta competición que fundó la sección femenina fue la encargada de prensa propaganda en la Sección femenina hasta los años sesenta así que muchas mujeres mayores tenemos en la cabeza un montón de historias de fotos de los conocida Manzano se que que se los inventó ella no bueno pues después de la Guerra Mundial ella montó una red y y que consiguió que cerca de un millar de criminales de guerra Gordos no no soldados que cruzaron los Pirineos criminales de guerra con con con casos muy graves eludiera la justicia aliada y eso claro la convierten en una mujer que trabajaba para el mal porque los criminales de guerra nazis son una de las encarnación Inés del mal en la tierra más indudables pero sin embargo ella trabajaba para ellos con una abnegación con una entrega tenía la casa llena de armarios con ropa de todas las tallas con zapatos de todos los números los refugios iban a su casa de diez de noche tenía una relación casi maternal con ellos entonces es muy sorprendente porque tiene un lado admirable e aunque trabajaba para el mal y entonces eh claro es una mala con las luces de fábrica no se he tenido que poner yo venían ya con ella por eso digo que es un regalo para un novelista y luego además es una historia yo yo no me lo podía creer sea yo cuando conocía aclara que cuando empecé a investigar Ibi la gente que había pasado por aquí toda la gente a la que llamando a Buenos Aires yo es que no me lo podía creer es que esto fíjate tú decías pequeñas historias pero es una historia claro

Voz 21 48:49 pero es un historial yo no sé la es una novela de perfiles masculinos aunque hay destacado que manos unos Dios sí pero para compensar esa mala malísima declarado esta encarnación del de estar al servicio del mal hay yo rescato experta

Voz 11 49:04 bueno es que es muy personal

Voz 21 49:07 me recordó a benigna de misericordia es no fíjate es me me recordó esa negación de casi serviles no otra acción sí claro esto no

Voz 0099 49:15 hola tenía que ser muy masculina porque yo creo en cuando otro Script bueno yo cuando yo escribo una novela basada en un hecho real yo creo que hay que llegar a un a un compromiso muy equilibrado entre la libertad del creador y la lealtad la verdad histórica yo además tengo una especie de proclama personal es que yo no escribo no creo personajes femeninos que son a la hija de nadie en la mujer de nadie ni la hermana de nadie ni la madre de nadie entonces claro una médico republicana no era viable una diplomática republicana menos una criminal de guerra no era viable con lo cual esto me evocaba a la novela masculina pero he tenido mucho cuidado con los personajes femeninos ya hay muchos personajes femeninos que son menos ocupan menos páginas pero son importantes y experta en efecto es es una de las más importantes en la creada hace unas señoras experta entonces que era criada también y yo eso era una deuda que tenía la cabeza yo dije yo tengo que ponerle un nombre este nombre a un personaje alguna vez no veían esta novela claro a experta le va como anillo al dedo expertas es una es una mujer de El Pueblo de Vallecas una mujer que trabaja que trabaja en una casa burguesa de del barrio de Salamanca hay que se convierte en un hada madrina una madrina eh bueno pues con Álvaro Agatha Si sin abrigo pero una madrina para el doctor García o sea el doctor García sobrevive en parte gracias a la ayuda de experta no una especie de de de de sombra protectora que se mantiene a lo largo de la novela

Voz 1648 50:53 ahora lo comentaba un poco por encima pero yo animo a los oyentes que cuando lean la novela sino la han leído todavía que se entre tengan también un rato en valorar otro de esos aspectos yo creo que bastante desconocido en la literatura que es el papel de la burguesía republicana ahí sí que tu abordas aquí también realmente porque casi siempre que pensamos en la Guerra Civil y pensamos en la posguerra civil hablamos de las clases obreras

Voz 11 51:17 sí sí sí sí lo conocemos más pero hay una

Voz 1648 51:19 burguesía republicana que también tuvo un papel importante

Voz 0099 51:22 claro yo cuando me di cuenta de que el el argumento de esta novela iba a ser una trama diplomática comprendí que necesitaba un diplomático ir me di cuenta de que esto instalaba automáticamente de la novela en la burguesía republicana y lo celebré porque realmente es una clase social que prácticamente exterminado del relato sea la imagen que tenemos en la mayoría de las novelas de las películas por no decir en todas las películas que se hacen sobre la guerra y sobre la República pues los republicanos son víctimas o verdugos pero son siempre pobrecitos pobrecitos e

Voz 11 51:54 la sobre sí o de pueblo