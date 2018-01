A Vivir Que Son Dos Días (06/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1487 00:00 servicios informativos

Voz 0866 00:11 son las once las diez en Canarias primera parada en la Dirección General de Tráfico la nieve y la lluvia están complicando la circulación en las carreteras españolas a esta hora de la mañana a Patricia Arriaga buenos días

Voz 1 00:21 buenos días las en este día festivo de Reyes las carreteras españolas han amanecido con adversidades meteorológicas en Madrid hasta ahora queda restringido el paso de camiones en la A uno del kilómetro cuarenta y cinco el ciento dieciocho en ambas direcciones por nieve también en la A dos del kilómetro noventa a ciento cuarenta y también se prohíbe el paso de camiones y articulados en la M seiscientos cuatro en Lozoya Rascafría prohibida también la circulación a camiones helados en la provincia de Zaragoza del kilómetro doscientos diecinueve hay doscientos setenta y dos en ambos sentidos y a esta hora quedan totalmente intransitables por nieve en Ávila la AV novecientos

Voz 2 00:57 bueno en Burgo hondo y la AV novecientos treinta

Voz 1 00:59 hay dos en Santiago del Collado es obligatorio el uso de cadenas en La Rioja en el Puerto de Montenegro Peña Hincada Puerto La Rasa Sancho Leza y Puerto La Pradilla en Asturias Puerto Leitariegos en Aragón en Huesca en el puerto de Portalet ciento XXXVIII en la antigua aduana en la veintiséis cero seis en Pollo de Jaca la XXVI cero seis en Panticosa también en Castilla y León en Salamanca el la de sea ciento ochenta a su paso por la olla también

Voz 0545 01:28 por último en Granada en la A330

Voz 1 01:30 siete en Calahorra más cosas a las doce de la

Voz 0866 01:33 miedo Sorteo de El Niño de la Lotería Nacional que este año reparte un total de setecientos millones de euros el sorteo que en esta ocasión se celebra en Ávila con motivo del Año Jubilar tertuliano podrá seguirse en directo aquí en la Cadena SER es todo sigue A vivir que son dos días con Lourdes Lancho la información continúa actualizada

Voz 0779 01:48 en Cadena Ser punto com

Voz 1432 01:53 servicios informativos

Voz 3 01:56 llegan las rebajas saco informa más de diez mil artículos con descuentos de hasta el setenta por ciento del dos al veinticinco de enero en con

Voz 0779 02:03 drama y conforma punto es

Voz 1432 02:06 Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio ya ama de más IVA tal Alice in Jack Johnson Future Island Impala Nine Inch Nails Casey aún Franz Ferdinand casa vía ancha Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Mad Cool festival punto es

Voz 4 02:29 ahora La Script no está de resaca darle una cobra un poco más tranquiliza Teno me emborracharse hasta después de perder no sólo eso sino que encima me antes trabajar después de los Reyes Magos es que no me dejan de abrirlos juguetón pero que Pepa querer republicana así que deja los días dos y abre la ginebra que tenemos fiestón la madrugada del domingo al lunes al lado el una media especial Globos de Oro fuentes ginebra con tónica llevas prescribe Brasil platónica con de las otras dos hay que portarse bien esta noche esa Icon retransmisión envidio If Facebook LAE mirando no puedes mirar a la cámara encima voy a tener que venir vestida de etiqueta de negro en protesta por el acoso a las mujeres de Hollywood in nuestro has ta es La Script Black

Voz 0779 03:13 el cine en Laser con la escrito

Voz 1432 03:19 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 6 03:24 no no

Voz 1487 03:36 y termino deseándole todos ustedes ya has familias lo mejor para el próximo año dos mil dieciséis que sinceramente falta hace

Voz 1769 03:51 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 0779 04:02 primera tertulia política cómica del año en A Vivir con Pedro Aznar Antonio Castelo hoy desde Radio Jaén David

Voz 2 04:07 a qué tal buenos días a los Lourdes

Voz 0779 04:10 buenos días político cómica e político cómica así nació con la salud del programa muy no han fijado ayer dice puesto estaban normativas del formato ya decía eso yo soy extremadamente prudente porque éste no

Voz 2 04:23 me negociadora oye me encanta esta sintonía

Voz 0779 04:25 ya eres la presentada mismo vente arriba empoderamiento la sintonía esta viene sonando desde septiembre correcto si Boys boys es la primera vez que la oigo me siento están gordo estos días que la oigo en el trombón enseña dicho Harama representa oye os felicitaba al año porque es el primer programa feliz año por cierto no lo he dicho la verdad que todo el mundo al que no se lo felicitado

Voz 7 04:46 pero dos mil dieciocho hasta cuándo tenemos que decir

Voz 0779 04:48 estas de no los estaba algo hasta ahora ámbito este es mi límite eso es trabajo

Voz 0485 04:55 cómo te echará la bronca el jefe ahí ya este es

Voz 0779 04:57 la última vez que lo digo hasta que se acabe

Voz 7 05:00 Cataluña más o menos que decía

Voz 8 05:03 entonces vamos a feliz feliz mostró entonces exacto que qué tal los Reyes Magos esta noche se han portado bien muchos nombres cita normales

Voz 0779 05:11 uno uno que lo bien según yo muy bien

Voz 7 05:14 hecho un truco este año en vez de pedir grandes cosas así que me traigan pijama así canciones pedido calcetines ya han dicho observa que quiera una Play Cuatro tan

Voz 0779 05:21 a mí me lo toma

Voz 0485 05:24 sí tengo algo bueno nada no no recuerdo que el año pasado Antonio Castelo dijiste que te echaron calcetín que el año pasado me echaron hace tienes como todos los años por supuesto

Voz 7 05:32 porque ni Reyes Magos no fallan saben que he sido una persona eh execrable saben que no me he portado bien en ningún aspecto de la vida

Voz 0779 05:42 bueno habrá sido bueno a nivel usuario ni que sea a nivel usuario como Port como profesional porque por han dicho el mejor profesional eso sí

Voz 2 05:49 José a los reyes Pla practica en la psicología inversa

Voz 0779 05:52 no tal vez si son pasivo agresivos a mi casa no vienen porque como de se parecen mucho a los padres y madres se parece si se padece alguna esa ya no vienen porque hace mucho tiempo que deje de dejarles alcohol y entonces ya no se pasan pero más encima de ella no se rija la mierda ya no puedo con estas dos estos reyes de la dejó más allí

Voz 2 06:10 hay algún propósito de Año Nuevo que ya hayáis incumplido

Voz 0779 06:14 mira mira a mi casa no ha venido los Reyes camello sí señor eh sea o no el propósito era no tratar con animales ya han complicado la verdad es que no me ha dado tiempo sé que llevo como media España llevo enfermo desde el día uno ya al tío es increíble como escaso el mundo yo está malo también es imposible tras vuestra la cama con los pañuelos porque tiene a salvo a todavía tío pero sí la verdad que sí que me comprara el Toño pagárselo pero he comprado el líquido se de manos y todos entre todo el día como un enfermo lavándose las manos haciendo lo son no desbroce hasta hace pocos días totalmente loco

Voz 2 06:49 bueno esta ha sido una una semana tranquila al menos en lo político

Voz 9 06:52 es o no bueno pero el meta

Voz 2 06:55 el resumen ya de la actualidad lo saben que no lo hacen un minuto no más que en un minuto David Navarro en su del igual

Voz 0485 07:02 bueno pues el atracón de fin de año que no empezado muy bien dos mil dieciocho pero algunos como Opus de Mou que ha pasado porque no vuelva a casa por Navidad porque si no lo van a detener Esquerra dice que quiere que vuelva para hacerlo presidente Llum per Cataluña por Anita Totón dice que que sí que hace falta total temprano va a volver ya te lo digo yo porque esto es como cuando llegaba tarde a casa Isaías que tu padre estaba esperando en la puerta a una gorda podía no va a la casa sí pero te quedabas sin paga la paga de pus Debón como president se llama muy rica que tanto Ignacio González como su hermano en una hipotética final del Mundial España Brasil creo que con el equipo carioca aquí su hermano confesó al juez que tiene mucho amigo allí a él le va muy bien a nuestro presidente que esta semana Herrera social haciendo deporte al forma no si los Legionarios cuidado que de Áqaba al turrón y los mantecados la hamburguesa flamante aflora porque lo van a poner a dieta hay muchos sobrepeso que el cuerpo nunca ha dicho así que tienen que está preparado físicamente ante una posible invasión de ILE pero todo igual porque porque lo importante es que los niños estén contento con su juguete que la han traído los Reyes Magos is a mí me ilusión que tienen los niño en la que deberíamos tener para dos mil dieciocho va a ser un gran año para nuestro país

Voz 0779 08:09 la ministra de Empleo después de saber que el noventa

Voz 0485 08:11 por todo lo contrató en dos mil diecisiete fueron temporales sigue con la misma ilusión de siempre por qué no nosotros

Voz 0779 08:16 claro que es un avión muy feliz año

Voz 10 08:23 ya

Voz 2 08:47 bueno dejemos que la primera semana de la no ha sido una semana tranquila muy bien David con con ese resumen impecable que demuestra que algunas cosas han pasado por ejemplo los datos del paro tres coma cuatro Jones de personas siguen en desempleo pero el presidente Mariano Rajoy aprovechó la bajada se vino arriba

Voz 1487 09:06 al final estamos ya recuperando más del setenta por ciento de los puestos de trabajo perdidos en la crisis más fuerte que hemos vivido en décadas en España el objetivo al que creo que podemos llegar si hacemos las cosas con sentido común y si todo el mundo pone de su parte es lo que tiene que poner es que en el año dos mil diecinueve a finales haya veinte millones de españoles trabajando

Voz 0779 09:31 claro que si hacemos las cosas con sentido común

Voz 2 09:34 si todo el mundo pone de su parte no sé que opinaron parado de larga duración de todo esto

Voz 0779 09:38 de poner de su parte escoger un trabajo de mierda que más grande quitando utilizándolo de la peste negra e quitando aquello fue más grande bueno es que te ahí no podías trabajar mira te quitaron un montón de jubilados encima las arcas públicas hubieran fuerte oye me de una peste negra una bestia negra a Nacho de Curro no no es que me he muerto no puede ir a te digo yo que una peste negra vendría de perlas ahora mismo

Voz 2 10:02 oye sois optimistas con con el futuro de la de la economía española tal y como está haciendo el Gobierno que si esto

Voz 0485 10:09 sí sí sí como lo de salarios adelante David Navarro no no sálvanos entonces no mi suegra y mi suegra el otro día me regaló ciento veinte euro sigue ha empezado bien la economía para hombre no hay Simpa dinero sin factura sí

Voz 0779 10:23 después ya juega comenzó con fatura la factura por por facturó perdona

Voz 0485 10:29 lo curioso mantecados también no mantenga optó por cierto por favor la gente que fabrica turrones mantecados por qué no hacen compras más productos y también los ponen light o con informe no lo sé

Voz 0779 10:39 pues sé porque no se el poder es muy utilizar que es una vez al año coña para una cosa que te come una vez al año va a ser el nombre te da una pista

Voz 2 10:47 no mantecados durante toda pero hombro

Voz 0779 10:50 cuenta mucho que lo hagan de aguacate desastrosa este algo más Márquez margarina KO

Voz 7 10:54 mis yo he visto mucho en las cenas de de mi familia tal mucho huevo hilado el huevo hilado

Voz 0779 11:00 a eso esos es muy caro eso que decir

Voz 7 11:02 las está reactivando la economía el huevo y las mal

Voz 2 11:06 soy un indicador económico importante muy importante

Voz 7 11:08 yo me llevo las manos ahora con huevo hilado en cajeros

Voz 0485 11:11 son barato no es no bueno Rajoy

Voz 2 11:13 si hoy sigue creciendo ese sería porque estaba jugando en casa inaugurando la ampliación de la exhumación

Voz 0779 11:19 a veces quieres decir Juana

Voz 2 11:21 futbolísticamente hablando es autónomas estaba ampliando la AP nueve en Santiago de Compostela lo decía él el caso es que estuvo a punto de crear una de esas citas célebres que solo

Voz 1487 11:32 muy el al neófito en política como en tantas y tantas facetas de la vida lo único rentable al menos a medio largo plazo es hacer las cosas bien luego si hay premio mejor y si no lo hay pues tampoco pasa nada porque no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila y hacer las cosas bien

Voz 0779 11:52 no tal como ha dicho quién si no lo haces bien la gente que digamos está en tu país pues acaba sufriendo un poco pero no pasa nada pero acepto bien ya está

Voz 7 12:03 yo he vuelto a estar este este fin de semana pasado paseando por Santa Pola y pensar que sentidos el registrado en Santa Pola y no pida la plaza y estén miedo tanto el en nombre lo a con lo bien huele vive en Santa Pola no lo creéis como soy es lo logré veraneaba allí muchos años puede ser el el amo de Santa Pola y por ahí fumando un puro con la Playa Quemada

Voz 0779 12:23 aquí yo tres meses del año una recito en el restaurante Miñano tío que eso es un claro

Voz 7 12:28 de ahí viene la principal N

Voz 2 12:30 el presidente sabes que es cuál es quiénes

Voz 0779 12:33 eh Viagra no usted la lengua

Voz 2 12:36 a la incertidumbre Navas éste puede ser un buen

Voz 1487 12:38 en año también el año dos mil dieciocho si somos capaces de hacer las cosas bien el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la colección de empleo es puramente político

Voz 2 12:51 pero una cosa una prueba os voy a hacer un vamos a hacer como una especie de Brain Torben IBI vamos a a a decir factores de incertidumbre que puede haber en este país pero no podéis utilizar el factor causal muchas cosas

Voz 0779 13:04 decir que no se puede decir Cataluña

Voz 7 13:07 eh José Ignacio González Joseba de Carlas quién ganará OT esto está esto si son gays todos los que parecen gays durante

Voz 1487 13:15 les res vamos a resolver volverá Mecano el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña

Voz 0779 13:26 los costos

Voz 1487 13:28 sentido común ya está España podrá crecer por encima del tres por ciento un año más

Voz 2 13:33 claro bueno lo hace el Gobierno y la incertidumbre lo malo

Voz 9 13:37 de Cataluña hace unos me sirve para todo Cataluña rige a mí Cataluña me había venido bien

Voz 11 13:41 no Cataluña sino todo este este proceso este problemilla porque cuando quería durar más en la cama pensaban Cataluña claro Easy españolas pensando en Aznar muchos años

Voz 0779 13:50 eso es y ahora a pensar qué hacer pero por lo visto a Catalunya también para durar más le viene bien a Rajoy también cuanto más dure lo de Cataluña más bien es verdad antes era Zapatero y ahora sí

Voz 2 14:00 bueno Cataluña dar sirve para todo ya lo veis es como un limpiador de estos de HZ

Voz 12 14:05 en el fíjate siete Rajoy aprovechó el pierdes las te set señaló Catalá Rajoy aprovechó el cierre del acto de este acto de inauguración de

Voz 2 14:15 tramo de autopista para felicitar esta vez correctamente el nuevo año se ganó evidentemente al hacerlo bien esta vez los aplausos del respetable

Voz 1487 14:23 señoras señores muchas gracias feliz año y como dice el otro día en Rande que el dos mil dieciocho sean muchas gracias

Voz 8 14:34 la que le gusta mucho el acto ha terminado gracias este señor no tiene nada más que te suena cuando lo permita para durar más pensará también encumbrado igual para Cataluña

Voz 2 14:54 por cierto que el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa GRECO chicle

Voz 0779 14:59 que esto no duraron más tienen

Voz 13 15:05 Nos va por favor

Voz 0779 15:08 que es el primero del año a ver que el Consejo

Voz 2 15:10 lo de Europa tirado las orejas a nuestro país constatando que España obviado sus recomendaciones van contra la corrupción a ver que no existían porque dicen que no luchamos contra

Voz 0779 15:21 no me lo puedo creer que que mandaron a a Esperanza Aguirre hacerse soleás vamos allí a es la que vino con la información que ha sabido aquí en León pasa el PDF hoy amistoso Esperanza Aguirre en sí adiós

Voz 8 15:35 yo destape la trama Gürtel no

Voz 0545 15:38 puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos del señor Granados

Voz 15 15:45 Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza yo no vigilé todo lo que debía por eso dimito del cargo político que ostentó la corrupción se ha convertido en un problema central de la política española nombre no haberle

Voz 2 16:02 los pues Leo tres titulares esta semana ellos dejo a vosotros el plural la Guardia Civil cerca de Esperanza Aguirre Ignacio González en la Púnica El País la trama Púnica cobró ochenta y dos mil euros con facturas falsas para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre

Voz 0779 16:16 Coma no dio resultado pero todo eso es esto poco se gastó ahí Chunta limpias esto es treinta y dos mil euros sólo le vale un pie no lo limpias que bueno pues el equipo borrar la cuenta al perro de Esperanza Aguirre la Instagram exacto

Voz 2 16:31 a poco más de un caso aislado más que cuento Pilar Barreiro senador el PP está imputada llamada declarara entre el Tribunal Supremo la semana que viene por cinco supuestos delitos fraude malversación de caudales públicos cohecho prevaricación continuada revelación de información reservada

Voz 0779 16:45 eso es primero de corrupto eso no es nada

Voz 7 16:47 esa tía en como corruptos no es nadie no es un adiós

Voz 0779 16:50 en sale desatención cohecho prevaricación prevaricación y revelación informaciones en eso además lo entienden que gana

Voz 2 16:57 entre también sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales como eso tengo fragor solos

Voz 0779 17:05 me lo que significa es que no lo sabía pero esto qué es lo que lo hemos la alguien

Voz 2 17:09 buenas That's sufragando en el caso es que el hecho de que Pilar Barreiro no dimita o que la dimitan ha molestado un poquito así en Ciudadanos de muy poquito amenazan ahora con no apoyar más al PP en el Congreso y ante los futuros presupuestos el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas dijo esto

Voz 1089 17:25 que no nos saca a sufrir otro espectáculo como acostumbrados que no retrase la decisión que tiene una senadora imputada por cinco delitos por lo tanto de acuerdo a lo que firmó las exigencias que firmó conciudadanos pues tiene que solicitar esta celadora de Gerard qué expulsarla del partido

Voz 8 17:46 los lo que pasa es que me da la sensación de que Ciudadanos es como yo como padre así con el pésame explica eso

Voz 0779 17:54 mi hija es es mala persona no he podido por ejemplo ya tocas empuja la tele sofá yo me pasé todo el día no toques la tele que te voy a castigar no te sexo fue que debe castigarse lo digo diez veces nunca castigo

Voz 2 18:08 claro sigan hoy un mal padre y entonces pero hija

Voz 0779 18:11 pp siguen haciendo Pedro Vega

Voz 7 18:13 si quieres te puedo entrenar en la primera edición de

Voz 0779 18:16 el libro enseñar pegando pues yo en tu casa hace puede lanzar el libro también el otro día estaba en casa

Voz 7 18:21 a unos amigos y había muchos niños y unos niños muy malas personas vale casi a escondidas a uno le dije ven ven momento tengo que decir una cosa si le pegue Sáenz cuando te juegas el dedo con el pulgares spa una

Voz 0779 18:35 no me quita una un inglés desazón para así

Voz 7 18:38 del en el Goyo para irse sorprendió mucho porque nadie le había pegado nunca

Voz 0779 18:42 entonces padres están entrenando ahora si no no iba a ver qué había mucha ilusión les dije mira esto es lo que te puede pasar si si la persona equivocada es el niño que se ducha ahora sólo es un día a otro niño lo sobornar con cincuenta euros doscientos cincuenta euros te callas has been cuarenta euros dijo que ese sería más el niño Pepe

Voz 2 19:06 vaya vaya Sergio oye pues para contestar a Villegas en el PP decidieron que lo mejor sería que saliera algún portavoz que fuera pues ya sabes conciliador conocido por sus buenas maneras y tender puentes pero debía estar de vacaciones a lo coge el teléfono y tuvo que Xavier a Fernando

Voz 1769 19:20 me estoy refiriendo a ciudadanos que después de haber ha anunciado que tenía un acuerdo cerrado con el Gobierno que ahora dice que están condicionados a que dimita una senadora del Partido Popular bueno esto me parece una frivolidad ción

Voz 0485 19:32 no sabemos si nos hemos casado y por favor si ya lo sabemos casa además creo yo creo que ciudadano como cualquier español no caer pues hace su propósito

Voz 7 19:42 la año nuevo al gimnasio

Voz 0485 19:45 a partir de ahora ya no ya por llama al PP

Voz 7 19:47 sí pero son gitanos pues el PP los hidratos

Voz 2 19:51 habéis que sabéis si Rafael Hernando mejor que nadie lo sabe que la mejor defensa es un buen ataque

Voz 1769 19:57 el me parece preocupante que haya formaciones que para ocultar otras cosas actúen de está forma yo les pediría ciudadanos que si quiere hablar de corrupción pues nos explique por favor las cuentas del año dieciséis claro que el Tribunal de Cuentas le ha echado para atrás porque se han cometido ilegalidades por parte de esa formación política

Voz 0779 20:16 acaso alguien lo duda Se refiere al dos mil dieciséis dieciséis después de Cristo que ahí las cuentas pues obvia

Voz 7 20:23 ese año se que existía Rajoy hay sí

Voz 0779 20:26 era era era visitador o cómo se llama estaremos ahorrador

Voz 8 20:29 Mann era un apóstol

Voz 16 20:36 quién ni

Voz 2 20:40 bueno el el tema sobre Junqueras el ex vicepresident de la Generalitat compareció este jueves ante el Supremo para solicitar el fin de la prisión preventiva finalmente ayer conocimos que la petición de Junqueras fue desestimada los argumentos parecen haber convencido a los jueces de la Sala de Apelaciones y así explicaba Javier Ortega abogado de Vox y acusación popular contra Junquera es lo que alegó el todavía líder de Esquerra de política

Voz 17 21:03 él ha vuelto a reiterar ese argumentario de que es un hombre de paz de que es un hombre que sólo busca el diálogo la negociación y ha apelado a su condición de hombre creyente

Voz 0779 21:14 curioso e los dejamos para salir en la radio los presionar era una curso aspira la versión abogado vaya

Voz 2 21:24 Sirio ha salido ganado antes hacía Manos Limpias no tiene

Voz 7 21:27 claro pero el susto estuvieron lo he hecho que pesada que BOC ya no existía pero sí sí sí pero para acusar cosas Amir yo te digo una cosa como católico que hayan metido a Juncker as en Navidad en la cárcel esto es lo pero la verdad es que es muy feo

Voz 2 21:42 bueno de todas maneras la la religión católica

Voz 0779 21:45 porque en la cárcel no la penitencia

Voz 2 21:47 ella lo que hayas hecho mal hasta que resulte

Voz 0779 21:50 era cero Yunquera estrés poder nuestros en castellano

Voz 2 21:53 eh

Voz 0779 21:54 tu álbum para Junqueras Cervecería como doce millones

Voz 2 21:58 precisamente a las puertas del Supremo mientras Junquera es declaraba el portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados ya sabéis que está haciendo la competencia Gabriel Rufián relataba la hoja independentista la hoja de ruta Si Puigdemont no vuelve Bruselas la presidencia para Junqueras

Voz 18 22:12 es plana era el presidente legítimo de de Cataluña señor Carlas Remón el el plana era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras para nosotros pues lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente

Voz 7 22:31 pues vamos a buscar un freno porque que es quién gane su cara Tu cara me suena de la semana que viene pero yo yo

Voz 0485 22:39 junto a IB si se habló antes de las elecciones un nuevo nos parece que era no era el plan de que su sopor

Voz 7 22:48 también está libre Rocco de Operación Triunfo también por ahí o un estos eh Nena Daconte mucha gente así

Voz 2 22:56 en cambio Albert Rivera ha aprovechado las vacaciones de Navidad para reflexionar y huir de las obviedades

Voz 19 23:01 yo creo que el problema del separatismo no es solo ya que no tienen mayoría social sino es que sus líderes principales están inhabilitados políticamente para liderar un gobierno

Voz 2 23:12 igual además de están inhabilitados políticamente lo están físicamente

Voz 0779 23:14 igual igual igual si sabemos ya pero me pregunto qué le habrán traído de Massimo Dutti a Valverde no pero el tu hacer publicidad de más claro un año como este yo creo que la cosa estaba en Dustin o Emilio Tucci también una tarjeta o sea hombre hay que decirlo de elevada hasta bien

Voz 2 23:34 el año luce ropa interior de confianza

Voz 0779 23:36 por aquí por si faltaba alguien prohibiese

Voz 2 23:39 fiesta donde haya un charco quién quién va a estar pues sí claro

Voz 7 23:42 a donde hay un charco quién Rafael Hernando

Voz 2 23:44 es algo que Guti sobre la situación de Oriol Junqueras

Voz 1769 23:49 no tengo nada que decir esto de quien tiene que decirlo son los órganos competentes que es en este caso la administración de Justicia y el Tribunal Supremo el señor Oriol ha cometido graves delitos no es un preso político es un político preso por qué ha cometido delitos gravísimos

Voz 2 24:05 el Señorío es buena con Oriol pero señor Oriol es como en manos

Voz 0779 24:11 de y Alice encantaría que también dije

Voz 0485 24:13 esta cosa cuando dice omitió delito gravísimo contaminando y que se origina también a los corruptos

Voz 0779 24:19 bueno ahí sí que hay Quicken a comer

Voz 2 24:21 pido de delitos gravísimos ya condenados por la Justicia ahí está de vinos con un compañero

Voz 0779 24:25 es una diferencia y es que es si se llama ese señor del que usted me habla ahí esto se llama el Señor avión noreste Oriol el Forest Whitaker español también

Voz 2 24:33 dijo Hernando que pudo Junqueras no deberían haberse presentado a Hamás a unas elecciones siendo presuntos delincuentes y eso sí que es verdad que algo saben de este tema

Voz 7 24:41 al habéis visto Minority Report si tú quieres Hernando con él ya sabe quién va a delinquir antes de que el Inca El Gallo ha visto bueno las presiones tan locas con el PP también la bolita oye y estamos sin que sirva de Pérez

Voz 2 24:55 cedente porque hasta Javier del Pino vamos a hablar de fútbol pero vamos a seguir con el te mitad de reproches no porque según reveló ayer el diario El Mundo la estrella del Barça Leo Messi impuso en su última renovación de contrato una cláusula por la que se compromete al el nombre que si en el Barcelona eh tras una hipotética independencia si y solo si se le permite jugar una Liga de primer nivel europeo es decir la española la inglesa la francesa o la alemana no la catalana

Voz 0779 25:24 vale no quiere jugar la catalana nadie quiere jugar contra el exploradas esto a ver a ver a ver esto la noticia de esto eh

Voz 2 25:31 esto podría cambiar votos en seis meses y en plena campaña dar bolsas

Voz 7 25:36 la noticia esta cara Messi

Voz 2 25:39 no es tonto

Voz 0779 25:41 es esa es la noticia de su novia decirlo es tonto no es porque la nueva renovación Ésta según he leído por ahí va a cobrar treinta y cinco millones de euros netos al año no sea que él tiene más dinero que Cataluña ya pero luego hay era sólo el trimestre de autónomos los venga Soria

Voz 7 25:57 diez sale quitas un pisito de ahí sacas nada

Voz 2 26:00 entonces creéis que insisto si estuviera trascendido en plena campaña hubiera cambió

Voz 8 26:03 no en el sentido de que algún voto en el referéndum pondría Messi o no interés subir eso sí

Voz 21 26:21 mí eh

Voz 2 26:37 vamos a cambiar de tema porque leí el otro día una información que me hizo pensar en alguno de vosotros y es que la Organización Mundial de la Salud va a considerar una enfermedad a partir de este año la adicción a los videojuegos una consideración no exenta de polémica que queremos comentar con alguien que conoce bien este tema José Antonio Molina es doctor

Voz 0779 26:54 pensaba que me seguir el rubios no José Antonio

Voz 2 26:56 Marina es doctor en psicología y experta en adicciones ahora José Antonio buenos días hola buenos días oye José Antonio según este informe de la de la OMS que sea filtrado y sepa publicar dentro de unos meses se considera que existe una adicción a los videojuegos cuando se da un comportamiento persistente os recurrente de juego esto cómo se traduce a la vida normal

Voz 22 27:16 bueno es es como como un mero analizado puso si se cumplen una serie de criterios se puede hablar de una adicción a videojuegos no alguien que juega a videojuegos que lo utiliza como ocio se va a poder hablar de de este cuadro patológico cien personas que sufren en lo que es tolerancia que cada vez tienen que jugar más lo que llamamos un síndrome de abstinencia cuando no juegan se sienten nerviosos ansiosos

Voz 0779 27:38 no es todo empieza nada

Voz 22 27:40 As ciertas conductas de subida que son gratificantes por jugar

Voz 0779 27:44 has llamado a tu hija Zelda por ejemplo en un momento dado te has venido arriba ya se hija como un videojuego que tenga problemas si puede ser yo estoy pensando Mi madre con el ponen muy violenta e soy madre igual les llama a alguien por el móvil cuando está jugando sus sí sí

Voz 2 27:59 eso es existen factores de riesgo para para esta adicción José Antonio

Voz 22 28:05 se sabe que hay más adolescentes que pueden sufrir y sobre todo bueno también hay personas en edad adulta sobre todo inicia hace adulta Ése es el perfil mayor que tenemos de pacientes con este tipo de cuadro

Voz 7 28:16 señoras que viven en Alicante así mayores en El Postiguet crees que son un factor Icon

Voz 23 28:23 comparecería ante Aligante es un sitio muy muy cómodo para para ver si es también muy bueno no lo sé eso pero debo hijos con la playa el buen tiempo pues a lo mejor hay otras actividades más gratificante

Voz 2 28:34 no yo creo que creo yo creo que sí cree es exagerado que se considere una adicción la adicción a los videojuegos como una enfermedad

Voz 22 28:41 de momento es algo que se está debatiendo es decir ha pasado también hay como dos manuales de diagnóstico fundamental es el era el de la OMS que es el que os habéis referido los criterios CIE que se hablan y luego otro que es la de criterios americanos de la también hubo un debate sobre diferentes adicciones en la y luego posteriormente no salieron tenemos que esperar a ver si realmente esto sale como tal bueno una vez que salga pues podremos podremos valorar hay personas que están sufriendo este cuadro con lo cual el que figure y hay una visibilidad sobre él no está mal lo que tenemos que cuidar tener cuidado con la lo que llamó la sobre diagnóstico decir que eso no suponga una sobremesa de gente cuestionar

Voz 0779 29:23 oye cuántos tienen que pagar Play Station pacas olvidéis de esta movida

Voz 7 29:27 me refería a ver si alguien ahora se va a enganchar a la metadona por dejarlo juego al no sería una tontería muy grande total de opio

Voz 2 29:36 ver José Antonio demuestra que somos una una sociedad bastante enferma en general si cualquier casi cualquier cosa es susceptible de crear adicción no

Voz 0545 29:45 últimamente parece que hablamos de esto

Voz 24 29:47 de los cualquier cualquier cosa no queda ahí está que mole claro

Voz 22 29:53 sí hay ciertas personas que tienen una mayor predisposición a poder sufrir un cuadro un cuadro adictivo pero

Voz 25 29:58 por ejemplo mejor

Voz 22 30:00 el que alguien juegue no quiere decir que que alguien vaya a tener un cuadro de este tipo

Voz 7 30:05 es una pregunta por ejemplo yo de pequeño recuerdo cuando salió el Tetris en la consola están habitación Mi madre me decía tú duerme Isaías jugando ella por la noche cuando me ponía dormir ella en la oscuridad seguía jugando al centro en el suelo de mi habitación yo dormía en lo tuyo

Voz 0779 30:20 viene de ahí no hay madres adicta a los videojuegos lo que pasa

Voz 7 30:22 que no ha vivido una época en la que había muchos videojuegos pero ahora sería pues la rubia sexy cero uno

Voz 2 30:29 José Antonio Molina doctor en psicología y experta en adicciones muchísimas gracias

Voz 24 30:33 nada muchas gracias a vosotros placer echar una partida ahora voy con mi hijo jugar

Voz 8 30:39 ah pues yo no propio

Voz 2 30:54 a una clásica antes de antes de hacer una una pausa no me resisto a comentar voz ha con vosotros la la una de las últimas cosas de Donald Trump no el líder de Corea del Norte Kim Hyo Min mandó una advertencia clara en su mensaje de Año Nuevo a Lence les envió un mensajito Estados Unidos diciendo siempre hay un botón nuclear en mi escritorio

Voz 0779 31:12 toma esa fase fantástico

Voz 9 31:15 os creéis que respondió Donald Trump al otro lado del Pacífico ha tenido uno más grandes que se algo así serían muy

Voz 7 31:21 nació conectar esos dos botones en los dos despachos a con un un algo de electricidad al culo de otro

Voz 0779 31:27 pero es que cala y me pudiese darle al otro todas las veces al día

Voz 0545 31:33 en cámara de haberlos haberlo verlo todos

Voz 0779 31:35 atraer y yo creo que la manera de acabar con esta tensión internacional sería organizar una especie de de cómo la pelea que hicieron de mí Weather y el otro recuerdo con Almagro de Mcgregor que estos dos de hostias en Las Vegas un Rin Donald Trump contra quién yo número doce asaltos

Voz 2 31:53 de los peinados más complicados de la historia de la humanidad enfrenta volvemos en tres minutos para hablar sobre la Legión Icon una invitada que ya está por aquí que no está afectando en los cines de toda España hasta ahora mismo

Voz 21 32:28 no yo sé

Voz 26 32:38 sí de verdad

Voz 1432 33:23 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir las navidades han cambiado tu cuerpo y tienes miedo enfrentarte a la báscula y eso que aún nos queda el roscón de Reyes esta semana en Vioque y la experta Ángela Quintas nos da las claves para volver a la normalidad y retomar hábitos de vida saludable les si quieres que la cuesta de enero nos en demasiado aún estás a tiempo escucha vio que todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com y todos los podcast siempre disponibles en la App de la Cadena Ser con Ángela Quintas

Voz 0779 34:06 en Hoy por hoy analizamos la información desde todos

Voz 8 34:09 los los puntos de vista de que se va a hablar esta semana

Voz 0779 34:11 en España pues mira hace va a hablar sobre todo

Voz 8 34:14 me climático no es broma se va a hablar de Cataluña el resto con todo el rato incluso desde los más insospechados dentro Careta

Voz 27 34:21 titulares del futuro de la Audiencia Nacional

Voz 0779 34:24 se viene arriba y ordena la detención de todo

Voz 27 34:26 todos los Jordi

Voz 8 34:29 está segura de que andaluces la actualidad entonces los de aquí en rigor vale ayer como nunca hace el habían contado con José Antonio Pérez hoy furor con Pepa Bueno y Toni Garrido síganos también

Voz 2 34:42 cadena SER

Voz 1769 34:44 las emisoras de la Cadena SER acoge en todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugnan en la violencia y el racismo la xenofobia o la discriminación por sexto libro editado por Taurus

Voz 8 35:06 qué habéis nacer corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 28 35:27 los próximos días nueve y diez de enero se celebra una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del Ibex treinta y cinco una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y ex han como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton a AOL CECA van prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 1432 35:57 el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio fue el Jam Massive Attack Alice in seis Jack Johnson Future Sanz Tale Impala Nine Inch Nails Casey aún Franz Ferdinand casa Bianchi Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Mad Cool festiva el punto es A vivir

Voz 13 36:59 seguimos en A Vivir esta mañana de Reyes con lo que nos han dejado

Voz 0779 37:03 Antonio Castelo Pedro Aznar David Navarro ya saben el truco hay que pedir pijamas y calcetines que les explote la cabeza esa estaba pensando el descapotable escoge con los ratios de traen carbón ahora ahora todo vale muy bien biomasa biomasa a me carbón que es una fuente de energía estupenda día pedí el año que viene

Voz 30 37:26 oye quién no puede dejar de comentar Combo

Voz 2 37:29 nosotros antes de de saludaran extrema

Voz 30 37:31 cada una noticia que exista un poquito de ambientación

Voz 9 37:41 qué has hecho de la muerte

Voz 2 37:46 bueno creo que estáis muy al día en el novio de la muerte y no sé si deberían cambiarle el nombre con el que estoy el gordo de la fiesta

Voz 0779 37:55 le no verdad pero no menos que nadie anda que cuando te haces novio siempre te descuidas te sale la curva de la felicidad no pero voy a conocer al marido de la muerte igual porque cuando venga se valieron porque cuando nos pille con la muerte oye que el país ha tenido acceso a un documento

Voz 2 38:14 pero no lo que dice que la Brigada de la Legión se halla inmersa en una situación que demanda una serie de medidas para paliar el sobrepeso entre su personal

Voz 0779 38:23 óseas estaban comiendo la cabra pues con la cabra está usando la lejía como Rajoy tiene sin duda vale

Voz 2 38:33 hasta han confeccionado un plan de acción que contempla medidas de tipo psicológico físico sanitario y también medidas disuasorias para quienes no cumplan los objetivos marcados sea Baumann por ejemplo para los que no pierdan peso puñetazo se contempla la no participación en paradas militares desfiles de Semana Santa jura de bandera o charlas ahora a esta osea lo que es

Voz 0779 38:55 sería en situación de paz todo adquiere decir mirar para quienes y que dure la situación de paz y no digo yo que no hagan la lío ahora no pues no pero ahora ya no puedo hacer comentarios machistas hombre para que me dice establecidos por la gente saliéndose semana salta ACB Castelo yo me la Semana Santa con Bale

Voz 0485 39:14 el IBI hebreo algunos que digo pero madre mía

Voz 0779 39:18 se dice que los tatuajes están estirados no sé como un tatuaje legionario está como muy estirado ya hay que mantener

Voz 7 39:23 poco ahí la imagen cara a las unidades de destino

Voz 2 39:26 uno de los Legionarios van a designar un mando responsable del seguimiento de de esta dieta se va a aplicar un programa de ejercicio físico individualizado van a controlar su peso

Voz 0779 39:35 claro oye vamos en que lo ideal es perder entre medio kilo

Voz 2 39:37 quiero la semana o no no no no es mucho mejor

Voz 7 39:40 no estamos aquí de cachondeo con la Legión que ojo es un cuerpo medio respetado en el extranjero que como fuerzas especiales en Noruega porque en Afganistán en un montón de familia militares me contaran en plan cachondeo que hicieron un par de misiones de estas super épicas de un fulano en un fuego cruzado y estando como están una con barriga

Voz 2 40:00 me ha echado entonces echado un ojo a la dieta y me parece como muy dura para para mí a ver las dos mil calorías eh yo creo que no

Voz 7 40:11 la Legión no va a funcionar en no

Voz 2 40:13 la el desayuno van a desayunar dos veces al levantarse basta estás estás paga te van a retirar el regalo las los Reyes eh

Voz 0779 40:22 sistema van a volver a los calcetines camino

Voz 2 40:25 eh dos veces tiene que desayunar dos veces al levantarse yogur y fruta plátano pone a media mañana infusión café tostada y fruta

Voz 7 40:32 esta es la de dos mil cabría soy yo sí pero es la de dos belgas verdad del Ejército que la echo yo desde pequeño con mi padre me llevaba al endocrino

Voz 0779 40:40 es la misma que que usa los legionarios que usan lo hará yo te digo a mi se me cae España si me imagino un legionario hace un asunto que no es lo que le queda diciéndome preparará Schulte por favor no

Voz 2 40:51 decir un Roy pos un Roy voy con eso no que a eso imagino que no les quitaran el alcohol porque no funciona Sequero ya con él ensalada de comida Iggy dice un plato de ensalada dos donde sale eh frutas yogur de postre agua para beber a lo dices por la merienda invasión uno eche actor Mel fruta barrita

Voz 9 41:13 agua o algo que sea transparente un vaso de agua pone

Voz 2 41:16 a la cena no justo antes de acostarse pone verdura hervida ensalada o algo a la plancha

Voz 7 41:22 es la de dos mil calorías que hay en de que manejan todos los años

Voz 2 41:25 así lo tienen que hacer ejercicio Si hacen los en la no sé lo que te digo una cosa esas que hacen

Voz 0779 41:30 el que cumpla esto es el verdadero patriota ese es el verdadero

Voz 2 41:34 a mí me parece muy justita para gente aguerridos legionarios que tiene que hacer hay falta que institución que sea Sonia no hacen instrucción

Voz 7 41:41 que depende en qué fase de tu vida como le genere ustedes tienen una instrucción que flipa el entrenamiento

Voz 2 41:48 desmayado pero que el hombre hay una misión complicada

Voz 0779 41:50 de ahí tienen que tal a mitad de misión estarán

Voz 7 41:53 pero bueno hay cosas que en de un un chupito Dani un cigarro

Voz 0779 41:58 E incluso ellos van tirando es la el fuel de la Legión cigarro negro por favor siempre educados

Voz 13 42:34 tengo una pregunta para vosotros imaginar que estáis en una cena no amén pareja otras parejas amigos y de repente amigos pues un lujo de cito vamos a Juanjo Juanjo

Voz 0545 42:45 deja toda la móviles entrará la mesa mensaje llamadas lo que no seré lo leemos

Voz 2 42:53 el escuchamos todos juntos como la tenemos secretos pasiva os iba a preguntar si participaría hice en el en el juego pero más bien quiero saber la excusa que inventariados para no tener que pagar

Voz 7 43:04 ante las películas a conservar ciencia ficción pronto nadie

Voz 0779 43:07 en Sonora eh ha daría alguien que alguien es el ocurra eso fáciles vamos a ver un momento

Voz 7 43:12 hace hace dicen Report hace para de intermedio hace como un año así en el que iba por la calle las parejas se leían sus sus Whatsapp Avs eh aparte que nadie quiso hacerlo los Marwan para mi fue una pareja de dos dos chicos de dos cubanos que lo saquen los si yo no me importa el otro yo no me importa nunca nos los hemos leído de lo sacaron tenían cada uno ningún mensaje guasa borraba Rabanne todo

Voz 0779 43:35 ahora todo tan ilegal pero tan grave yo creo que si alguien propusiera eso en una mesa sería la primera en la historia que sacaría el teléfono al váter

Voz 2 43:46 tres parejas y amigos entorno a una mesa durante una cena todos sacan su móvil y tienen que leer frente al resto lo que les llegue es la premisa de una de las películas del año parece que también del año pasado y parece que también de este porque lo está apretando se llama perfectos desconocidos la dirige Alex de la Iglesia y protagonizada entre otros grandes de la de la escena del fin de español por Dafne Fernández que nos acompaña buenos días

Voz 0545 44:07 días darla buenos días gracias Alazne hay que te iba a decir Castelo que hay mucha gente que ha jugado

Voz 0779 44:12 se vio a raíz de la película La Ser es muy larga

Voz 7 44:15 no se han roto matrimonio segura

Voz 0545 44:17 la llegada de decirme nada pero bueno eres tú la que

Voz 8 44:20 proponerse el juego gracias que también están arriba juntitos

Voz 0545 44:24 bueno pues porque en mi personaje es la más joven del grupo y no pertenece al grupo de amigos ingleses uno Ana porque están diciendo es que es muy aburrido Cien Perez somos muy mayores

Voz 7 44:36 en vez de jugar a las películas vamos a darnos la vida

Voz 0545 44:39 y entonces empiezan a fardar como que no tienen secretos como que este concentrarme venía de oye pues venga vamos a hacer algo divertido no

Voz 2 44:45 o sea que te ha llegado que estas fiestas habrá gente que que un experimento phishing muchísima gente me ha escrito para dos mil once el DNI abrir una web para que la gente cuente el resultado de los Juegos siempre es peor que la gripe

Voz 0779 44:57 es verdad lo digo

Voz 7 45:00 usted esta provecho está ahora que es la hora más oída Radio en España España no hagáis a la mentira es el lubricante de la sociedad el Homo sapiens está aquí porque miente España haces lo que se ha hecho toda la vida poned la tele

Voz 2 45:13 sí sí ya estáis además es que la la película toca toca una un asunto muy sensible porque el lo apretado bueno porque cerró dos mil diecisiete con dos millones de espectadores lleva seis semanas en la cartelera trece millones de euros recaudados compiten incluso está compitiendo de tú a tú con con estar Wars

Voz 0545 45:30 bueno aquí la presión los datos han sido que estar Buesa ha bajado si si si ésta se mantiene bueno ha crecido si bien yo creo que ella las familias harta

Voz 0779 45:41 tres La Princesa Leia del Whatsapp tú

Voz 0545 45:43 tampoco hay pedazo de hombre piropo es la verdad

Voz 0779 45:48 Monta eh a la actriz Antena no

Voz 9 45:50 el año liga dijera todo

Voz 0545 45:54 hasta que no vale pues pues no es la primera Harry Fisher no

Voz 0779 46:00 no me encanta ver a tu madre en la pecera pero hombre no digas eso sería

Voz 7 46:03 ahora yo soy cómico la ética y la la risa bávara

Voz 0779 46:05 oye son dos caminos muy para dormir malo es uno Si tiene lo que hay que es mala

Voz 2 46:11 a la persona batiendo bueno lo que pasa es que darle tú también eres muy joven pero lleváis ya mucha daba mucha mucha profesión a tu a tu

Voz 0545 46:17 andan más es verdad ya la verdad es que cuando empezamos a la película de estaban poco cagada porque toda esta gente

Voz 2 46:24 te cuentan con quién estás porque es que impresas en pasa estará una pena

Voz 0545 46:27 con con en una mesa en una mesa con Eduard Fernández Belén Rueda y Juana Acosta Ernesto Alterio con Nieto y Eduardo Noriega mi mi marido les tu marido y Álex de la Iglesia tiene estaban poco cagada pero el primer día que está debajo de la mesa

Voz 0779 46:44 Alex de la Iglesia toda la película no como esta

Voz 0545 46:47 ahí está es un ente que está de diciembre aquí de repente hablando así todas dijo Ernesto tras aquí la niña lleva más años trabajando que muchos de nosotros sí pero yo empecé con ocho años ahora John Mis picos ya

Voz 2 47:03 ya lleva ya llevas cotizando un montón de

Voz 0545 47:05 muchísimas gracias a que tú tú lo tienes que parar

Voz 2 47:08 la para la pensión además fue un rodaje muy curioso porque pasa todo en una misma sala en cuanto es es cuánto tiempo estuvisteis sentados en torno a una mesa fue ganando

Voz 0545 47:19 seguimos sentados en la mesa un mes

Voz 2 47:21 semanas atrás fue muy clara siete semanas antes me estaba no haces bebiendo vino y comiendo

Voz 0545 47:27 yo bebiendo vino comiendo la misma cosa cada veinte demandantes cambiaba ya entre no ir también era como el día de la marmota con un maquilla

Voz 7 47:34 claro claro es como una obra de teatro pero no parece que está rodada además todos lo dice como impecablemente en Twitter que decía Borja Cobeaga he que le parecía como usted es la mejor película mejor rueda del año cero está increíblemente

Voz 0545 47:49 cree aquí Ales Le daba mucho por saco porque eso

Voz 0779 47:53 claro oye y escúchame yo tengo curiosidad cómo cómo se ha rodado todo como una obra de teatro es decir las secuencias enteras a mil cámaras o es plano contra plano

Voz 0545 48:03 mira os vida contada porque esto es una anécdota decían desarrollada porque claro eran secuencia será

Voz 0779 48:09 claro velas no es de agosto

Voz 0545 48:11 uno cambiada cuando cambiamos y salíamos a la terraza y cambiaba pero entonces a lo mejor decía vamos a rodar de la página cinco a la diez

Voz 9 48:18 del tirón del tirón entonces en las primeras

Voz 0545 48:20 más siempre es un plano general ponía la cámara en general eh bueno pues tales como el encantada pues no no no cortada y entonces luego teníamos que hacer todos los planos cortos viendo lo puedo con el con lo mismo gesto es que el máster

Voz 0779 48:35 claro en Radio nos hemos pasado a toda la película

Voz 0545 48:37 en como mirándole siempre está presente a través de las creme estaba delante ya nada porque

Voz 7 48:42 estabas a ti misma no han habido Isma como

Voz 0545 48:45 cuando había bebido esa en plan en esta frase la bebés una vez y luego debes luego te limpia

Voz 2 48:49 las así Rato verlo lleno cortada al tío David hemos dicho está estás muy callado no sé si es porque te has ido de dinero del White

Voz 0485 48:57 un esfuerzo extra cero bueno he tengo mucho envidia mismo y dos compañero pero yo quería preguntar a Duffy ha dicho que hay mucha gente que ha jugado a esto sí

Voz 9 49:08 vale pero tú ha jugado de verdad yo que voy a encabezar o no no lo hagas nadie lo ha

Voz 0545 49:15 que no la promoción nunca te han hecho esta pregunta no no pero a ver sobretodo porque primero no me interesa la las cosas de la gente eso es una buena después muy bueno es que no me interesa vivo más feliz

Voz 0779 49:28 eres la ni las mías imagino que Gallaher

Voz 0545 49:30 la ignorancia es la ignorancia se vive muy bien