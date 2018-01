A Vivir Que Son Dos Días (13/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:59 la justicia bloquea que Junqueras asista a la constitución del nuevo Parlament en Catalunya pues Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:05 buenos días Javier el ex presidente había pedido el traslado a una cárcel catalana ya había rechazado expresamente el voto telemático el juez que instruye la causa al Supremo Pablo Llarena pide que Junquera esta Mello que informe Jordi Sanchez puedan acceder a su condición de parlamentarios pero sin salir de prisión hoy se reúne el Consell Nacional del PDK te en Barcelona el último de Artur Mas hasta su renuncia como presidente del partido después de que ayer el grupo parlamentario se reunirá compuse monten Bruselas Moncloa insiste en que no permitirá que gobierne Catalunya a distancia el PSOE por su parte la considera absurdo Méndez de Vigo portavoz y Avalos anoche en Hora Veinticinco

Voz 6 01:41 es una falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos todo va contra el sentido común

Voz 7 01:50 muchos tantos como despreciar lo que la gestión de los problemas de los intereses de la ciudadanía ningún sentidas estar sueltas entre absurdos

Voz 0874 01:59 la situación de Cataluña también cambia el tablero político nacional

Voz 1024 02:02 ciudadanos rentabiliza al máximo su victoria en las autonómicas y se convierte en el partido más votado por encima por este orden de PP PSOE Podemos según siempre la última encuesta elaborada por Metroscopia que hoy publica el diario El País un sondeo que también apunta la sangría de votos de la formación que lidera Pablo Iglesias que hoy reaparece el Consejo Ciudadano que se celebra en Madrid de Podemos esa mañana también se reúne el Consejo Político de Izquierda Unida que va a debatir su confluencia Unidos Podemos

Voz 0874 02:27 comunidad internacional rechaza el último exabrupto racista de Donald Trump

Voz 1024 02:32 recordemos en globo a El Salvador Haití naciones africanas como países de mierda de las últimas reacciones esta madrugada ha dimitido el embajador de Estados Unidos en Panamá esta madrugada también hemos sabido que Trump goza de un excelente estado de salud a sus es de setenta y un años el presidente de Estados Unidos ha superado con éxito el primer examen médico que tenía de su mandato en la Casa Blanca recordaba esta semana que ese cheque no incluye ninguna prueba de tipo psiquiátrico

Voz 0874 02:59 en cuanto al tiempo vuelve a nevar pues si hasta ahora

Voz 1024 03:01 mantienen activados los avisos por nieve y bajas temperaturas en trece provincias del centro y el norte de la península nieva con especial intensidad en Castilla y León en las provincias de León y Palencia donde se esperan que se acumulen hasta diez centímetros ve ese nuevo frente va a peinar todo el país de oeste a este cuando se está cumpliendo una semana del atasco monumental en la AP seis en la autopista de peaje más de mil afectados ya han contactado con colectivos de consumidores para recibir una compensación económica

vuelta a la normalidad Lourdes Lancho buenos días hola qué tal buenos días todo bien no y que de alguna sobre todo tonada no sabes no nada todo tranquilo

Voz 1312 04:32 me imagino que allí día tenéis el quitanieve porque son países

hemos arreglado para recibirlos

Voz 9 04:49 yo creo que es un poco tarde ya para esos notaria visto yo pero no

Voz 0874 04:54 un venga además no mientas que llegamos aquí a las ocho y desearles felices

Voz 8 05:00 Javier a a espuertas porque va a ser un año muy complicado dos mil dieciocho que nos vamos no vamos a parar de chupar banquillo

Voz 9 05:08 eso eso suena un poco a fútbol estamos hablando

Voz 8 05:11 aquellos judiciales ya hemos empezado con el Supremo que nos ha contado

Voz 1312 05:14 Piñero la decisión de ayer de no dejar que ningún de no dejar que Junqueras de Jordi Sanchez ni Joaquim Forn puedan asistir el miércoles al Parlament la sesión de constitución del Parlament vamos a seguir

Voz 8 05:37 vamos a seguir porque empezamos en los tribunales ya no paramos en cogemos

Voz 1312 05:41 la rodilla hoy ya seguimos quizá alguien piense qué más tienen que hacer los diputados electos que están en prisión para convencer al juez Pablo Llarena de que se han arrepentido que no van a seguir por la vía unilateral que han entendido que el único camino está en la Constitución no sé quizá eh tienen que firmar un documento con sus sangre

Voz 0874 05:58 hay que ser algo más Juego de Tronos el esfuerzo deja claro que pueden ejercer su derecho como diputados se deja en manos de la Mesa del Parlament elegir de qué manera van a poder hacerlo delegando el voto pero sin permitir el voto telemático desde prisión esa decisión es para quiénes están en prisión pero no para los otros los los otros que Denver pues el club aparece una película muy cinematográfica los fugados en Bruselas

Voz 1312 06:20 sí Llongueras forme Sánchez están en prisión porque se presentarán ante la ley osea acaparó la ley por tanto no han perdido el derecho a tener suerte de diputado y a votar en la sesión de investidura de la manera que decía la Mesa del Parlament pero el resto los que están en Bruselas están fugados por tanto no se aplica el mismo criterio además las razones que queda el juez instructor para negar el traslado de los presos son de de dentro del ámbito de la seguridad el mantenimiento de la pacífica convivencia dice imagino que quiere Se quiere evitar escenas de miles de seguidores a las afueras del Parlament ese día dándole soporte

Voz 0874 06:53 claro de hecho esa situación de movilización ciudadana masivas lo que justificó en su momento que saltara la medida cautelar de tenerlos entre entes vuelve a ser por lo que parece un año de esos en los que parece que la política se va a hacer más en los juzgados que en los foros habituales

Voz 8 07:13 sí bueno y la agenda judicial va a seguir marcando la política como dices sobretodo la información también nos vamos nosotros sino exijamos tan sólo en los casos de corrupción en los casos de corrupción política tenemos una larga lista de juicios y sentencias pendientes frente ayer un ratito con el jefe de Tribunales de la Ser Javier Álvarez para hacer un listado que no los frescas en la memoria como

Voz 10 07:31 casos inminentes tenemos el próximo lunes la el nuevo juicio contra la Gürtel por la financiación del Partido Popular en Valencia tenemos también la resolución del caso Palau tenemos presente también que el lunes comienza el interrogatorio a Pilar Barreiro a una de las senadoras del Partido Popular también implicada en asuntos de corrupción puede estar el recurso de caso Nóos con vida decía noticia para todo durante todo el año de a qué carcel va a ir ya que Urdangarin cómo se va a componer la el sistema de seguridad para vigilar le está ser una sentencia inmediata otra que conoceremos casi en el mismo periodo con con pequeñas variaciones será la decisión del mismo tribunal del Tribunal Supremo respecto al caso de las tarjetas black de Rato que no sólo tiene ese asunto tiene todo lo que le queda de su tratamiento personal de todos sus negocios fraudulentos presuntamente ir el el gran caso de de Rato por el que ha tenido tanto quebradero de cabeza como han sido el caso Bankia que dentro de muy poquito empezará el juicio nos vamos a tirar todo el año dieciocho con el juicio del caso Bankia ya en el diecinueve es posible que haya una sentencia

Voz 8 08:36 a Oria también hablando de oasis catalán eh

Voz 10 08:40 esta Pretoria Nos queda pendiente también su hablando de corrupción el juicio en el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas los gastos del 9N las sentencias de la Gürtel el ordenador de Luis Bárcenas los seres que también estamos en este año de inicio de juicio y podremos tener

Voz 0874 08:59 el final de juicio dieciocho sentencia en el dos mil diez ayer me gusta mucho este recurso presentarte como relató repique de fondo la redacción para que la gente vea que

Voz 8 09:12 que trabajamos bueno que el lunes como nos recordaba Álvarez se hace pública la sentencia del caso Palau más de ocho años después de iniciarse la la instrucción judicial también mencionábamos el caso Pretoria de que culpa va más y Alavedra en segundo la mano derecha de Pujol durante mucho tiempo no ese llamado oasis catalán que ha reventado eh lleva también varios años Cruck Caetán vieron como en el juzgado ya hemos escuchado caso Nóos la respuesta el Supremo el recurso de Urdangarin pasa el tiempo pero los juicios y las sentencias van llegando su ritmo pero llega

Voz 0874 09:46 bueno los equipos de la justicia son a veces en según qué casos un poquito lentos en otros insoportablemente lentos porque tardan tanto juzgarse fallar sentencia en estos casos

Voz 1312 09:57 bueno la pregunta no es una pregunta unos hacemos todo irnos la va a contestar Ignacio González Vega Magistrado del Juzgado Penal número veinte de Madrid y portavoz de Jueces para la

Voz 12 10:05 pues por múltiples factores de este derecho de bueno pues esa falta de medios por ejemplo para emitir un informe pericial por parte de un funcionario de la Administración Tributaria están sobrecargados de trabajo desde la policía misma que tiene muchos asuntos y además en dos factores que son asuntos complejos en los que junto con digamos de la investigación a nivel nacional exige la emisión de comisión rogatoria sales a cero en algunos casos a paraísos fiscales Bono supone una tardanza en la lo que es la propia a la gestión de del asunto y eso hace que que en asuntos

Voz 0874 10:53 otra razón en este caso es es positiva es que tenemos un sistema judicial muy garantista con la defensa que con los recursos puede alargar todavía más la instrucción y el juicio de todos estos casos

Voz 1312 11:02 ha sido otra pregunta que nos hacíamos es de puede luchar de forma más efectiva contra la corrupción si tenemos recursos suficientes para luchar contra contra esta lacra no hice lo hemos planteado Víctor Lapuente Doctor en Ciencias Políticas

Voz 0825 11:13 por la Universidad de Oxford y profesor ahora en el Instituto de

Voz 1312 11:16 calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo

Voz 13 11:18 en función de lo que te los resultados de lo mucho que tardan en resolverse estos casos de corrupción está claro que no tenemos recursos legales y administrativos ahora bien yo creo que prácticamente no

Voz 14 11:30 en un país puede tener los recursos legales y administrativos

Voz 13 11:32 hemos para ha combatido erradicar la corrupción porque la la corrupción no se derrota luchando contra ella sino con mecanismos de prevención no prevé mecanismos de combate es decir necesitamos mecanismos ex ante que actúen antes que prevengan la corrupción no podemos confiar tanto en mecanismos ex pos no mecanismos que de que detecten y castiguen la la corrupción y eso quiere decir que los controles más eficientes contra la corrupción no suele ser controles efectuados por instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción ya sea fiscalías antifraude o ya sea en la administración de justicia sino por mecanismos dentro de las propias organizaciones públicas donde se puede dar la corrupción a esos mecanismos normalmente es tener un personal público un funcionariado que sea independiente de los políticos de manera que si un político pues incurre o puede incurrir en algún caso de corrupción este funcionario poder rápidamente a los medios de comunicación o a la autoridad pertinente viceversa porque también se puede dar el caso contrario

Voz 9 12:42 es decir en lugar de ponerse la policía a patrullar se deberían poner

Voz 0874 12:46 alarmas antiincendios para evitar los casos de corrupción

Voz 1312 12:48 lo que en lo que coincide profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Oberta de Cataluña Agustí Cerrillo que para él que está especializado en prevención y lucha ciudadana contra la corrupción también es muy importante constatar que ha habido un cambio en la sociedad respecto a la percepción de la corrupción

Voz 14 13:03 qué cambiando pero es evidente que aún queda por recorrer desde la aprobación de las transparencias los pocos años per la información de que disponen la ciudadanía sobre la actuación de los gobiernos sección policial muy superior pero lo podemos es decir incluso que los ciudadanos cualquiera de nosotros en nuestro tiempo libre nos dedicaremos a controlar la información a través de la página web horrible también es importante destacar el papel que en esta cuestión pueden tener entidades de la sociedad civil que fue objeto social precisamente tengan la lucha contra la corrupción y entonces nosotros como ciudadanos va a dar apoyo a estas entidades para que llevan a esa

Voz 15 13:55 bueno una de esas asociaciones cívicas y ciudad

Voz 1312 13:57 buenas a las que elude el profesor Cerrillo es transparencia pública su presidente Juan Manuel Roa que remarca la transparencia sin la implicación ciudadana no sirve nada

Voz 13 14:05 los ciudadanos quieren participar quieren ser escuchado los proceso de toma de desean por lo tanto no es que sea fundamentales que si sin la presión de la ciudadanía hacia la administraciones públicas no avanzaremos hacia un modelo más abierto y por supuesto menos corrupto no sea eh desde las organizaciones lo que impulsamos eso es que la ciudadanía fiscalice exija también un poco con con la ayuda de los medios de comunicación que se hacen eco obviamente de todas las investigaciones que nosotros desarrollamos que fiscalice ir alguna valla empujen hacia a la estación escoge a su Gobierno hacia modelos más fundamental es la voluntad política a veces en algunos casos muy poco en menos crítico por ciento nacionales impulsa políticas de transparencia pero en el caso de que la voluntad política de ciclo gobernante no la hay pulso los ciudadanos deben de hacer es decir debemos presionar a los gobiernos para que sean más transparentes

Voz 1312 14:59 yo tengo la tengo la convicción Javierre que si la gente supiera de verdad lo que pierde en su calidad de vida el impacto real de lo que se roban las administraciones públicas en él día a día e sería mucho menos tolerante no tendría esa ética a veces tan relajada en la nariz a la hora de votar a un partido que que es evidentemente Corpus el derrotismo doce así estos es así el poderes así Víctor Lapuente me remarcó que la conciencia y el empobrecimiento del ciudadano así sin sin reformas en el sistema no lleva nada como se ha visto en otros países lo compró el italiano en los noventa se tensaron de Manos Limpias acabó

Voz 0874 15:32 con con Berlusconi con los gobiernos corruptos y clientes

Voz 1312 15:35 esto Mani política exacto pero es muy importante que empecemos a concienciarnos el profesor Cerrillo nos pone ejemplos que no resultarán cercanos de los que podemos cambiar la percepción

Voz 14 15:44 bueno yo creo que es importante que fomentar una mayor concienciación social sobre el impacto que nuestra actitud en el día a día puede tener en la prevención de la de la competición es curioso observar cómo algunas encuestas indican que baja un porcentaje muy importante incluso desde la población considera que es normal que un alto cargo reciba una caja de una empresa o que una persona que trabaje en el sistema sanitario público pues la ayudaron familiar para que se Cole la lista de espera mientras estas situaciones que son Emilia no y que no tiene un impacto importante con continúe siendo socialmente aceptadas pues veremos una muestra de que aún hay un largo camino por avanzar

Voz 16 16:33 no

Voz 1312 16:45 muchos de estos casos de corrupción que marcan la la agenda informativa a veces no aparecen en los telediarios en los informativos de de la radio televisión pública española por ejemplo el martes la cobertura de la comparecencia de Rodrigo Rato ante la comisión del Congreso del caso Bankia fue practicamente ridícula

Voz 0874 17:02 crecí en un espectáculo televisivo

Voz 1312 17:05 se la la asqueroso además y la confesión del Francisco

Voz 8 17:08 vea el cabecilla de la Gürtel que una noticia que

Voz 1312 17:11 que hemos comentado fue el miércoles una confesión en la que admitía haber recibido pagos en B no en negro del Partido Popular pues tampoco estaba en la escaleta de contenidos de los telediarios mucho tiempo

Voz 0874 17:21 los trabajadores del Ente público denuncian la descarada manipulación política de su trabajo periodístico

Voz 18 17:26 hola saludos a todos gracias por acompañarnos en Informe semanal según el juicio mediático el grado de enajenación del desafío ilegal separatista alcanzó esta semana su punto más delirante en la rueda de prensa del huido Puigdemont en Bruselas una comparecencia calificada por la prensa de y de grotesca que tropezó de bruces con la justicia a esta es para muestra un botón

Voz 8 17:50 no por Dios es el director de

Voz 1312 17:54 de Informe Semanal Jenaro Castro presentando uno de los reportajes de de ese programa no que era referente informativo durante tanto tiempo Informe Semanal fue el pasado cuatro de noviembre

Voz 0874 18:03 fíjate el año pasado además aprobó una ley para vuelve a elegir al presidente de la corporación pública de medios de comunicación como durante el Gobierno de Zapatero con dos tercios del Congreso el pasado treinta y uno de diciembre Se acabó el plazo para conseguir convocar un concurso elegirá nuevo presidente

Voz 1312 18:16 el que situaciones de este tema en tu pase lo vamos a preguntar precisamente al presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española Alejandro Caballero qué tal buenos días en qué punto estamos Alejandro

Voz 1037 18:26 hola qué tal buenos días pues estamos sumidos en una cierta incertidumbre por qué bueno pues a la mesa tiene dudas sobre la aplicación de la ley ha pedido un informe de los letrados y esperamos que en las próximas semanas esto se despeje en cualquier caso la ley lo que dice que después del treinta y uno de diciembre si no había acuerdo con respecto a un concurso público que por cierto los con los consejos consideramos que es un buen método es un buen sistema que hay que seguir explorando pero hay una urgencia para regenerar democráticamente RTVE y ante esa urgencia en la ley preveía un sistema que garantiza por lo menos el consenso obliga al consenso entre los partidos políticos y que establece que se puede en se ha de elegir conforme al método Vicente que es que los grupos proponen a sus candidatos estos candidatos deben ser aprobados en el pleno del Congreso en primera vuelta por dos tercios para evitar el bloqueo en una segunda vuelta sino con mayoría absoluta pero con el apoyo de cuatro grupos el consenso es el método que mejores resultados ha dado y los periodos más brillantes en en en la historia de los informativos de Televisión Española

Voz 0874 19:35 claro no tener un presidente elegido con ese consenso supone no supone que podéis seguir sufriendo manipulación política además creo Alejandro que la semana que viene que presenta un documento con ejemplos de manipulación que son un poco bochornosos también no

Voz 1037 19:48 sí bueno esto es permanente llevamos varios años de ahí que que creamos que es urgente esta renovación y que no podemos esperar a a desarrollar un concurso que insisto creemos que es deseable que se llega es a este sistema y que en futuras renovaciones se utilice un concurso público que sobre todo porque aleja a los políticos en general de cualquier partido de lo que es la gestión de la radio televisión pública pero ahora mismo es urgente ya es urgente porque el el deterioro que está sufriendo el servicio público en un sobre todo para una buena parte de la sociedad civil y el descrédito pues unos está llevando a una situación en la que el bueno pues los propios profesionales que son periodistas que aman su profesión y que quieren contar las cosas pues eh están pues eso ya prácticamente cayendo en el desánimo no y además por una razón práctica porque la nueva presidencia todos los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que necesita un tiempo para planificar la nueva temporada cuanto más tarde eh llegue esta nueva presidencia más difícil va a tener que la temporada que viene eh pues pueda ya empezar a ser una temporada de regeneración de los servicios informativos

Voz 0874 21:02 pues Lippi por temporada que viene igual hablamos de septiembre filmó Alejandro Caballero que es presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española suerte esto porque es de todos al fin y al cabo un abrazo

Voz 1980 21:11 por supuesto muchas gracias de un abrazo hasta luego que a él les mezcla de

Voz 8 21:17 sí bueno ahora una buena noticia a que mola oye pues mira de Rosa Márquez no está no está mal

Voz 1312 21:26 oye son de esas historias bonitas Javier que nacen así como una tontería en redes sociales como un reto Isasi grande grande grande

Voz 0874 21:32 hay hay un lado oscuro en las redes si entonces bueno

Voz 8 21:35 todo el lado bueno de las cosas que se lo digan a al bilbaíno David De la Iglesia que llegaba el miércoles muerto de frío a casa y mirando Twitter se le ocurrió una idea el aliado en plan bien no paraban sino en plan bien pero la aliado Él mismo nos lo cuenta

Voz 19 21:47 está bien Twitter que él Telepizza sorteaba

Voz 10 21:53 concurso

Voz 19 21:54 decidí que podía pinchar un poquito a la empresa para que donadas ascienden pizzas a gente sin hogar e moviéndolo un poquito por las redes conseguimos que la empresa se involucrara eh pero decidimos ir un poquito más allá decidimos apelar a la solidaridad de los tuiteros para que donará más pizzas y así poder llegar a más gente la sorpresa es que pasamos de Sebastián pizzas que no regalaba Telepizza a las dos mil doscientas cuarenta pizzas que hemos conseguido entre todos lleguen a gente sin hogar

Voz 20 22:27 mejor aún hemos conseguido que se hable del sino gaullismo con una acción positiva y no con una negativa como es lo habitual

Voz 8 22:34 venga

Voz 6 22:42 una foto de llegando

Voz 8 22:45 era precioso era lo bonito de esta es verle en Twitter cómo llegaba la Fundación Rais por ejemplo las las pizzas al conseguir un montón de de pizzas más más de dos mil euros

Voz 0874 22:57 no olvide de los recuerdo luego a partir de las once tenemos tertulia de cómicos que vamos a hacer con público o más pesado que por qué no así que si alguien quiere venir todavía están a tiempo que envíen un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com

Voz 8 23:09 hemos arreglado para recibirlos

Voz 0874 23:12 de tanto pero recibiros los vamos a recibir ir y mañana me voy a ir de billares futbolines y la gente de mi generación sabrá a qué me refiero con el escritor Javier Pérez Andújar hoy de momento vamos a escuchar un poco sus divagaciones a ver qué músicas cogerlo de mañana va a ser peor

Voz 5 23:38 además a tu lado que quiere que la creme que gran parte de Naw la primera cadena de cada Requena claman por lo que quiere que me acabo Marc Ingla que encarna error a y Mora

Voz 22 24:51 EFE fotos por el río las fotos que para esos fotógrafos de cuernos y poco antes de que se jubilará pero aún nos dio tiempo de hacer algunos reportajes juntos cosas de trabajo ahora vive al pie de la montaña de Santa Coloma y desde su balcón se ve Barcelona irse a lo lejos hacia esa mancha azul que llamamos Mar Barcelona es como Jorge Sepúlveda un señor antiguo y elegante censurando al mar soñó Santa Coloma es otra historia no tiene mar pero a su lado tiene un río lo mismo que un niño corre con una barra de pan bajo el brazo ahora ya no se manda a los niños a por el pan mía por nada ser niño consistía en hacer mandados lo cual es muy peligroso pues predispone de por vida hacer lo que a uno le manden la cosa iba así lo niños de las familias modestas hacían recados lo más pobres hacía mandados como Santa Coloma era una ciudad dura el cemento levantándose sobre las rocas también prehistórica primero el poblado Ibero y luego el amaño de obra fundando la otra Edad de los Metales podría decirse también que el río Besos en tanto que barra de pan era de pan duro por eso cuando salió el otro el de los Sex Pistols resulto pan comido las fotos de guerreros en el colmo de la democracia porque las hace en blanco y negro que es todo lo contrario dijo blanco o negro

Voz 5 26:15 el escándalo por lo que quiera todo lo que queda de claro a vivir que son dos días

Javier del Pino

Voz 1775 31:48 la bien para que la gente se levante de la cama a raíz con buen ánimo no empezamos ahí con los Ramones y bueno también es un intento de dar un poco de continuidad esta sección porque han pasado opinó

Voz 9 31:56 cuánto tiempo ha pasado desde que no vengo por aquí desde cuándo vienes por aquí o dice que yo no estoy en Madrid bueno des ganas tres semanas ya hace mucho mucho tiempo sin revoluciones pequeñas y musicales como la última vez que me llamas te pues traje ese villancico

Voz 1775 32:12 de los Ramones porque era era justo el día antes de de Nochebuena pues he dicho voy a voy a volver a empezar el año y con Ramones porque aquello tuvo

Voz 9 32:19 éxito tuvo éxito no Bono H ya sabéis dos lotes amigos que siguen el programa me hicieron mensajes que

Voz 1775 32:24 luego levantarse con los Ramones mi madre también en todo bueno empezar el año con Ramones y además con este homenaje que hicieron al a la radio de del rock and roll no del de las sí pero es una versión como muy desnuda es que a ver la versión que luego llegó al disco llevaba ya la producción del polémico Phil Spector famoso por su muro sonido por haber matado al que es bueno luego fue famoso por otras motivo de ochenta todavía era famosa por el muro de sonido metió pues cosas que eran poco Ramón teclados percusión en su saxofón muchos le criticaron no porque aquello no parecía no Ramones no entonces he traído la maqueta anterior para que veas cómo sonaba la canción antes de Phil Spector gran canción en todo caso y bueno la mejor para empezar este año no

Voz 32 33:10 los dos

Voz 0874 33:20 bueno pues ya en el momento de libertad mantienes contentos a tus numerosísimos cuatro seguidores el saludo a menudo se los sábados con los Ramones ahora céntrate en bienes de qué música que revolución nosotros hoy

Voz 1775 33:32 bueno pues mira resulta que tal día como mañana catorce de enero pero del año dos mil

Voz 9 33:36 once a uno eramos jóvenes tú estabas feliz te inventan luego hace tanta

Voz 1775 33:41 bueno tú serías desde allí contando cositas de Obama pues el mundo entero miraba a Túnez donde una revolución popular iba

Voz 9 33:47 provocar la caída del régimen de Ben Ali

Voz 16 34:13 en el día de Pakhtunkhwa bajo el Pombo pues

Voz 9 34:21 como si estuvieran Hombra

Voz 16 34:24 lo que se oye desde todo el mundo Express

Voz 0874 34:26 pasó lo que además es historiador protestas que se había iniciado el mes anterior en diciembre después de que un vendedor ambulante al que la policía quitó toda su mercancía es inmoral como protesta

Voz 1775 34:35 exacto y a partir de ahí Bono los tunecinos salieron a la calle a manifestarse contra Ben Ali por ese caso del vendedor que murió poco después por las heridas pero también por el alto precio de los alimentos la corrupción las malas condiciones de vida que bueno en fin el día catorce finalmente Ben Alí dimitió cuando se piensa en conectar con esa reducción pues es inevitable pensar en esto que está sonando

Voz 9 34:56 es un rap cantado en árabe exacto

Voz 1775 34:59 el rapero que canta llaman general en aquellos días de enero Bono lanzó esta canción que se llama jefe de Estado Ikea bueno mensaje directamente dirigido a Ben Alí al que llama Señor Presidente en la canción ya que pide explicaciones por permitir que gente que sólo quería un trabajo para poder vivir pues estuviera olvidar muriendo de hambre la canción también tenía un vídeo en ese vídeo se veía al general con la cara tapada una gorra en algo que parecía un sótano bueno pese a a eso que la imagen no está muy clara bueno si le arrestaron eh pero ya era tarde se había convertido para entonces

Voz 9 35:28 es en el himno de todos los jóvenes sobre todo que habían salido a la calle esos días se convirtió en el himno de una revolución que ya no iba a parar a está de Túnez fue la primera en triunfar después llegaron otras primaveras árabes la siguiente sino recuerdo mal ambiente fuera de Egipto y por eso vamos a seguir

Voz 5 36:09 del lema

Voz 9 36:23 pero no

Voz 0874 36:25 estación y me engancha uno Egipto las manifestaciones contra Mubarak comenzaron poco después del triunfo de la revolución en Túnez y también terminaron con la dimisión de Hosni Mubarak eso ocurre

Voz 1775 36:34 si esa misión once de febrero fueron menos de tres semanas de protestas en Egipto que Bono sirvieron para cambiar el rumbo del país por lo menos en aquel momento luego la larga estamos viendo

Voz 9 36:43 en cambio no fue para esta canción que se llama La

Voz 1775 36:45 de la libertad se compuso en esos días cuando Bono también sobre todo los jóvenes permanecían acampados en la plaza de Tahrir que se convirtió en todo un símbolo sus autores son a Mireia guitarrista cantante de dos grupos egipcios que ya eran famosos allí antes de de todo esto no Cairo quise llama ni hubo es el Ballan eh bueno aquí también esto se convirtió en el himno de la reducción hay un vídeo en internet muy bueno es que muy emotivo Bono grabado esos días en los que se ve a gente de todo tipo no jóvenes mujeres niños ancianos sonriendo con pancartas haciendo el signo de la victoria en Tahrir o cantando el estribillo de esta canción que dice algo así como hemos levantado la cabeza hacia el cielo ya no nos importa alambre en todas las calles del país

Voz 16 37:24 llama la voz de la libertad

Voz 5 37:29 esto le Huici

Voz 0874 37:43 poquito Eurovisión esto eh Lotus gustó después de la dimisión de Mubarak hubo unas elecciones que ganaron los Hermanos Musulmanes poco después en dos mil trece Un golpe de Estado del general puso fin a ese proceso de cambio que no sabemos dónde había terminado no

Voz 1775 37:56 Nos hemos quedado con la duda de dónde dónde iba todo ese proceso ahora este año hay otra vez elecciones en Egipto bueno pero también las habían tiempos de Mubarak no es la situación ahora es bastante parecida a la que había en tiempos del ex dictador bueno en fin la revolución no acabo de triunfar en Egipto tampoco fueron del todo bien las cosas en Libia

Voz 33 38:13 sí

Voz 35 38:22 eh

Voz 25 38:26 sí

Voz 36 38:27 es un

Voz 34 39:08 según

Voz 39 39:10 no nada

Voz 40 39:11 eh

Voz 3 39:16 uu faena según el mundo

Voz 38 39:37 mira Joe

Voz 41 39:42 Otegi se te van los pies de Serbia

Voz 1775 39:47 el Libia además la revolución contra Gadafi termina en una guerra abierta con la intervención internacional incluso el escenario resultó ser mucho más complejo y ni siquiera hoy está resuelto esto que suena se compuso antes de aquella revolución pero se convirtió también en la banda sonora aquellos días por el mensaje que lleva está diciendo cosas como seguiremos aquí para qué Dolor se vaya viviremos aquí la música será más dulce subiremos a lo más alto de la pirámide quitaremos de felicidad hasta que los sordos puedan oír no esta canción la conoce bien nuestro compañero Xavier Mas de Xaxàs

Voz 9 40:16 que estuvo Libia por entonces la escucho allí

Voz 1775 40:18 más de una ocasión llevarán los está escuchando anoche

Voz 9 40:21 otros expertos Javier cómo estás buenos días hola buenos días Aguerre y Rafa tampoco cuando escuchas texto por primera vez te acuerdas

Voz 1980 40:27 pues sí mira era en en Tobruk en abril de dos mil once y había llegado para cubrir la revolución ya allí no te me encontré con el con el cantante no cuando compositor rodeado de fans y el pobre comerciaban con con tarjeta SIM porque

Voz 0874 40:42 hola a los otros dos royalties dan lo que dan no me vendió una tarjeta ya

Voz 1980 40:48 estamos hablar y luego compartimos pues coche fueron cinco horas de viaje hasta hasta Bengasi me explico toda su historia

Voz 1775 40:56 Xavier pero el autores es médico no era era un médico

Voz 1980 40:58 sí está exactamente era un médico que esta canción a compone para el festival de fin de carrera en la en la universidad en Bengasi que tiene una buena Facultad de Medicina hay entonces había este festival de compone esta canción que evidentemente eh acaba con la cárcel pero esto no es un temerario y acabó en la cárcel logró huir durante una pequeña Amnistía ahí estarás en Alemania

Voz 0874 41:22 dices que luego inició este tú

Voz 1980 41:25 con ese hombre entonces exactamente cinco horas por las carreteras de la Cirenaica y el norte de Libia pero muy muy interesante porque él era una

Voz 0874 41:33 las más grandes como la AP seis no en versión libre

Voz 1980 41:36 sin nieve pero bueno tenía muchas ganas de hablar y explicar pues es lo que había sufrido con la dictadura de Gadafi una persona que incluso había conseguido que la población no sintiese ningún amor por por Libia no por la patria tan identificada estaba con con Gadafi que no no si ellos no se veían en ese país

Voz 0874 41:55 en todas esas horas de conversación que tendríais el mencionaba un futuro fuera de ese país

Voz 1980 42:01 él no no él quería regresar a Libia de construir este en la nueva Libia estaba emocionadísima pensando que Europa se volcará y a los Estados Unidos pondrían todo el dinero necesario para todos

Voz 9 42:13 sobre las estructuras de Estado pues la educación

Voz 1980 42:15 dice etcétera y quería ser médico en en Libia ahí vivir allí evidentemente eh no lo consiguió la guerra no ha terminado todavía hay el ser regresó a Alemania unos meses después

Voz 1775 42:28 es ha seguido la pista estaba de vuelta en Alemania

Voz 1980 42:30 el ahora hace ya un par de años que no les de la pista pero él regresó a Alemania frustrado por la incapacidad de construir algo no porque Libia se convirtió pues una guerra de entre milicias cada ciudad tenía su propio grupo armado y dentro de cada ciudad incluso había muchas divisiones a él lo lo entristeció mucho pero es verdad que esta esta canción se convirtió a la banda sonora combinaba también porque esto es mucho de los árabes por un lado está melodías cursis de Eurovisión sentimentales por otro lado el rap el rap casi urbano y en Bengasi también sonaba mucho rap

Voz 1775 43:06 estas de la puso en el viaje supongo no sé si te hago

Voz 0874 43:09 ya sé que es este todo a su repertorio no si antes iban con casetes tarjetas y me vaya recuerdo de supongo que de aquella época de aquel viaje de Javier atentas también cierta melancolía por por lo que ha quedado de aquella no

Voz 1980 43:23 exactamente sí sí en habilidades de ver la la el entusiasmo de la juventud que al tiempo de componía música en en emisoras clandestinas que construían con un micrófono y un y una batería de coche empezaron a transmitir en un ámbito muy muy de barrio y allí pues la gente cantabas Urra y luego había muchos graffitis cómics diarios también que es imprimían regalaban no con las noticias que no habían podido publicar no

Voz 8 43:53 pues todo se aferra

Voz 1980 43:54 esencia convirtió vengarse en una comuna muy rica y yo creo se fue unos

Voz 0874 44:00 sus apasionantes pero tú ahora creo que te vas a Túnez y tú que has cubierto toda esta polvo todas estas me madera árabe en muchos lugares te queda esa sensación de desencanto

Voz 1980 44:09 el Papa no ha cambiado nada yo voy voy ahora Túnez este iba durante este fin de semana se celebra el séptimo aniversario de la revolución y los motivos por los cuales la gente salió a la calle en el dos mil once son los mismos que hoy falta de oportunidad es laborales falta de dignidad la juventud no se siente dignifica cada piensa aquí en el mundo árabe tú no te puedes casar con una persona sino un hombre eso puede casarse y no puede proveer para esta nueva familia ahí si no tienes trabajo no puedes formar una familia si eres muy religioso no puedes tener novia relaciones sexuales antes del matrimonio esto coloca a personas de veinte y pico de años en una situación desesperada

Voz 0874 44:52 suma todo eso por supuesto el desinterés mediático occidental

Voz 1980 44:55 exactamente eso que lo tenemos aquí al lado eh porque eh yo estoy en Barcelona pero Barcelona Argel es más está más cerca que Barcelona Madrid eso es una idea en línea recta no sé es un mundo muy cercano y al mismo tiempo muy lejana pues eh

Voz 9 45:10 Xavier Mas de Xaxàs te marchas para allá y que no vas a estar mi la tertulia dentro de un ratito porque te vas a este viaje si quieres te llamamos mañana en las cuentas poco lo que ves en Túnez perfecto soy yo zona cosas Abel en los música mira que está sonando por ahí

Voz 1775 45:21 los días que creo a Pino le está gustando

Voz 9 45:24 no este aire vale pero es que no traigo música revolucionaria tú les Illes eso pero con compases de Eurovisión venga un abrazo abrazo hasta luego

Voz 1775 45:37 se llamaba Masat y por cierto el cantante libio que compuso esto podríamos seguir poniendo música de las primaveras árabes en Siria por ejemplo el rap como decía Xavier pues también jugó un papel importante hay un grupo en Líbano país que queda un poco fuera todo este proceso de revoluciones porque ya la situación allí era distinta bueno en grupo que para muchos simboliza al mismo tiempo todo lo que supusieron esas revueltas

Voz 9 45:57 pero uno ya lo dejamos para otro día no Javier no sé si si llame si me llaman cómo estás y un saludo a los tres

Voz 32 46:07 dónde por todo ello no los dos no eh yo

Voz 0825 50:29 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este estado de lluvia nieve parece que no nos vamos a librar de nada previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 50:38 has buenos días mucha atención a la nevada que esta tarde afectará a gran parte de la comunidad no en todas las cotas tiene que crear problemas en las cotas más bajas en muchos momentos en la misma ciudad de Madrid y el resto del área metropolitana será aguanieve cuando sea nieve difícilmente llegará a cuajar es que será a partir de los ochocientos metros donde la nieve que caerá de manera más consistentes se pueden acumular entre cinco y diez centímetros sobre todo en zonas próximas a la Sierra de Guadarrama o también en Somosierra ambiente plenamente invernal durante todo el día y mañana menos nubes previamente serán abundantes con ratos de sol Aun así el ambiente se mantendrá igual de frío

Voz 0825 51:12 hoy gracias Jordi frío y nieve una semana después de que miles de conductores quedaron atrapados en la AP seis la Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales y este fin de semana movilizado cincuenta y seis máquinas quitanieves doscientos setenta efectivos que van a estar pendientes de los algo más de dos mil quinientos kilómetros de carretera que son competencia de la Comunidad especialmente en la sierra norte este sábado por lo tanto atentos al tiempo ya en las carreteras Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso muy buenos días

Voz 47 51:42 muy buenos días pues acaba de restablecer la circulación en la AP seis que ha estado cortada por el accidente de

Voz 9 51:48 hay una a la altura de Villacastín en Segovia

Voz 47 51:51 sentido A Coruña ya en Madrid la A42 otro alcance provoca tráfico lento en Getafe en dirección a la capital así que mucha precaución en este punto se deciden circular a las tengan en cuenta que ya hay gran afluencia de vehículos en el puerto de Navacerrada recuerden además que haya riesgo de nevadas en la zona de la sierra de Madrid la vía de alta capacidad que puede verse más afectada es la uno desde El Molar en dirección a Burgos

Voz 0825 52:16 gracias Antonio por cierto que esta noche tres personas han resultado heridas una de ellas de gravedad en un choque frontal entre dos turismos ocurrido cerca de Manzanares el Real cuando uno de los coches ha tratado de esquivar a cuatro jabalíes cruzaban la calzada y ha invadido el carril contrario dejamos la carretera cogemos el tren y a esta hora sin incidencias significativas según informa Cercanías incidencias averías retrasos que últimamente ponen a prueba prácticamente a diario en la paciencia de los usuarios en el caso de la C3 los alcaldes de los municipios Mapfre más afectados por los continuos problemas de esa línea han vuelto a pedir a Cristina Cifuentes que tome cartas en el asunto son los alcaldes de Ciempozuelos Valmor Valdemoro Pinto Getafe y Aranjuez quieren que la Comunidad se sume a la presión sobre el Ministerio de Fomento que es el que tiene en última instancia el que tiene que reparar los problemas la alcaldesa de Aranjuez Cristina Alvarez pasaba ayer por La Ventana de Madrid

Voz 48 53:07 sí ha servido para algo esta reunión es para hacer Contés al Ministerio que ya nos ha dado cita el día veintidós a las cinco de la tarde yo creo que el plazo es que se recoja en los Presupuestos Generales del Estado las inversiones necesarias como digo obras negociando ahora y además me consta que los grupos del Partido Socialista ahí de Podemos están preocupados con este tema iban a intentar que se incluya de verdad

Voz 8 53:32 la reunión con el secretario de estructuras

Voz 0825 53:34 otro de Fomento será el próximo veintidós

Voz 16 53:36 de marzo ocho y cincuenta y tres A vivir que son dos días las noticias de Madrid

Voz 0825 53:46 un conflicto que parece ese cierre definitivamente porque finalmente se ha cerrado el acuerdo que pone fin a cuatro meses de huelga de los trabajadores de Airbus la empresa que de transportes que une la capital con la sierra noroeste acuerdo ratificado por unanimidad esta madrugada y que incluye mejoras salariales con la inclusión también de distintos pluses en días festivos o por turno partido entre otros Vicente Del Pozo es el presidente del comité de empresa

Voz 49 54:09 sí satisfechos todos me imagino que la empresa también a la recibido la notificación esto que es estaba haciendo ya muy pesados son muchas jornadas de huelga las que llevamos aquí me imagino que mucho más para lo los viajeros pedir disculpas a los viajeros darle las gracias por su comprensión ni el apoyo que hemos recibido de mucha parte de de viajeros

Voz 0825 54:33 acuerdo finalmente como decimos en Hiru Bush quiénes mantiene en el conflicto laboral son los trabajadores del uno uno dos con protesta incluida frente a la Consejería de Presidencia después de tres días de huelga para denunciar el incumplimiento de los criterios de salud laboral la sobrecarga de trabajo la no aplicación de los acuerdos alcanzados con el Gobierno que reconocen la singularidad de su jornada por turnos también en tiempo nocturno Pedro Ruiz es el presidente de este comité de empresa

Voz 14 54:58 yo engaña por ejemplo apenas habría presos Bator suele operadores en al turno de noche cuando una muchas cosas el año en la que más llamadas ha recibido es un día de mucho trabajo y apenas había trece catorce para e incluso menos que ahora hundirá de los que estamos en un periodo de huelga

Voz 0825 55:14 el Gobierno ha vuelto a denegar el visado a una víctima de malos tratos en el CIE de Aluche se ha vuelto a aplazar por segunda vez el juez dio contra dos policías que supuestamente le agredió pero en el centro de la espera a la espera de que se conozca se concediera el permiso para poder viajar desde Colombia a nuestro país Sos Racismo denuncia que esta es una estrategia habitual en procedimientos judiciales este este tipo Daniel García es su portavoz

Voz 50 55:40 el calor destrucción total Dios perpetúe la impunidad venimos viviendo en él tanto con tono tanto en el CIE como portó bien pues obviamente es uno de los de deportación también lo obviamente los malos sorprende porque bueno es una de las que tiene que tiene el Estado

