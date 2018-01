A Vivir Que Son Dos Días (13/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

así es el partido ha justificado la ausencia de iglesias de la esfera pública durante tres semanas alegando que trabaja en el informe que presentará hoy en el Consejo Ciudadano el máximo órgano de dirección del partido una hoja de ruta sobre cómo afrontar el dos mil dieciocho y las candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas de dos mil diecinueve Iglesias tratará de hacer el revulsivo ante el pesimismo que se ha colado en un Podemos que lleva desde el veintiuno D en shock y que ahora no tiene más remedio que comenzar a pensar en las municipales y autonómicas Izquierda Unida consciente de que la marca morada no cotiza tan alto como en dos mil quince pedía condiciones para un pacto de coalición que lleva meses negociándose de cara a los comicios de dos mil diecinueve Izquierda Unida busca un acuerdo marco para las municipales pero en Podemos a excepción de Madrid y Barcelona de momento no descartan concurrir con marca propia lo que aseguran fuentes de la dirección es que el líder de Podemos este sábado apostará por ampliar el espacio del cambio por sumar a todos los actores posibles eso sí hasta dentro de varios meses reconocen no se decidirá si hay o no coalición general con Izquierda Unida hay en qué términos

Voz 5

08:55

que a cuyo con esto se capaz de escapar de esta emisora otro el el periodismo local es capaz de lo mejor y de lo peor a veces por eso me gusta tanto otros todo no de exacto porque porque pone en valor y en todos los periódicos no solamente en los locales y tú te encargase de repasar los y bueno la verdad es que cada vez te cagas menos porque no sabe trabajó hecho que reconocerlo hay muchos oyentes que nos envían recortes enlaces fotografías de recortes al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es el teléfono de de whatsapp que tenemos en el que la gente bueno pues dice no no no dejéis de echar un vistazo a esta página