A Vivir Que Son Dos Días (13/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias los partidos independentistas se reúnen hoy por separado para ver cómo afrontan la sesión constitutiva del Parlament de Catalunya prevista para el próximo diecisiete de enero a esta hora está previsto que comience el Consell Nacional del PDK a en el que va a intervenir por última vez Artur Mas desde Bruselas el ex president Puigdemont Barcelona Susana Ruiz es el Consejo Nacional de la despedida de Artur Mas que esta semana anunció que abandona la a primera línea política dimite como presidente del PP cat lo hace por dos razones según dijo para evitar ser un lastre para el partido tras el resultado obtenido el veintiuno de diciembre para centrarse en las tres causas judiciales que tiene abiertas por el puro SES también intervendrá en su caso por videoconferencia Carles Puigdemont quién sigue defendiendo su investidura a distancia ayer el ex president se reunió en Bruselas con buena parte de los diputados de su grupo y al final de este encuentro en Cataluña garantizó que el reglamento del Parlament permite la investidura telemática nos explicó cómo

Voz 4 01:07 aunque aseguraron que es posible una

posibilidad que el Gobierno español ya ha anunciado que en caso de producirse recurrirá en los tribunales el secretario general de Podemos Pablo Iglesias interviene hasta ahora ante el Consejo Ciudadano de la formación morada Iglesias hace autocrítica y reconoce los fallos que ha podido tener su partido

está bien defender el referéndum pactado está bien defender el diálogo está bien defender la fraternidad pero tenemos que reconocer que muchos ciudadanos en España han percibido que les estábamos hablando a otras formaciones políticas que no han sentido que estuviésemos también trabajando en los problemas que afectan al día a día de millones de compatriotas en España en Cataluña también

buenos días jornada diecinueve delega la una Girona Las Palmas a las cuatro y cuarto Real Madrid Villarreal seis y media Éibar Atlético y nueve menos cuarto Deportivo Valencia además la selección española de balonmano inicia hoy su andadura en el Europeo de Croacia primer partido

la fase de grupos a las seis y cuarto contra la República Checa

Voz 0874 02:14 a peinarse

Voz 7 02:16 los servicios informativos

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 05:02 qué tal Antonio Castelo y esto la tertulia económicos la de Javier nada el vino la buena Boris de otra estamos en directo público aquí con una señora que esta señora

Voz 4 05:15 ya se llama usted ya empezamos mal Cole de señora pero vamos empezamos mal me llamó eh

Voz 0465 05:20 el campo de lo que se llaman así en el reggaetón saben hacerlo

Voz 4 05:29 sí sí me llama Ana

Voz 0465 05:32 cómo está usted bien este de decido estarlo porque estaba hablándole como el reggaetón pero te dotándola de usted que nunca se hago regalos

Voz 23 05:38 pero nadie Exactamente en estaba sin de rarísimo buenas que a usted

Voz 0465 05:42 ya en vez de usted no no metes que se mi hebilla seña estás haciendo señala que se ha colapsado e inclemente jurado lo contigo menos mal que soy yo y nos Javier del Pino que se ha acercado

Voz 24 05:57 bueno ahora que él no estaría mal

Voz 25 06:00 ya le he dicho que este programa que más gente viene puro fan que he visto en mi vida Gemelli es que a veces los llevamos a los cuarenta y también da bien bueno señoras muy feliz

Voz 24 06:11 sí estoy bien estoy contenta estoy de sábado y estoy haciendo algo que me gusta aquí esperando aquí al de Pino que lo estoy viendo ahora mismo

Voz 25 06:17 extrañamente feliz y me decía pero que están ahí tan sonriendo si va a nacer en en el control Javier y los colabora de ese iban a hacer ahora el programa que quería que lloras en

Voz 26 06:27 no pero yo que sé como siempre pienso que está

Voz 24 06:29 pendientes del reloj hay a tope y la actualidad de

Voz 0465 06:32 Mar a España no si lo que tan relajado si quieren que les cuente la verdad nos la suda España a ustedes todos sólo estamos pensando en volver a casa poner Netflix ahí la mantequilla USA el humano es un ser humano que y también está usted muy feliz y lo voy a recordar si sabes qué día es hoy

Voz 24 06:54 eh hoy es trece de enero es el cumpleaños de una amiga mía María Muriel todos somos importa

Voz 0465 07:00 se acerca la devolución del IVA se lo recuerda a toda España por si alguien quería celebrar algo o alguien quería que recuerde que va a ser pobres en cinco días vale el señor a voy a presentar ya usted que deberá

Voz 24 07:13 quiero ver a todos y a Javier más que vivía una invitada sorpresa o algo así que no sé no sé quién es la estrella de todo esto Javier del Pino

Voz 14 07:40 en política la única batalla que se pierde inevitablemente es aquella que no será A vivir que son dos días Javier de

Voz 0874 08:17 Phil en tertulia de cómicos con Antonio Castelo que podría haber sido peor podía haber salido

Voz 0465 08:22 pues yo pero ahora sí hoy asilo

Voz 14 08:25 que que Haidar hoy Ana Morgade que has encontrado la moto acuática que estuviese aquí

Voz 26 08:33 sí a la moto Ágora hablando otra Dombrovskis ahí me ha apelado a la moto se me ha vetado Castellana arriba hecho Pepe te te te crees

Voz 0465 08:40 esas naves Pinillos ahí picando vía

Voz 26 08:42 no un Bici Mad privado dijo el eslabón perdido entre las bicis y las motos

Voz 0465 08:48 el otro día me caían víctimas las dices eléctrica estas de Madrid y me vine a ayudar como un agente de las diez personas

Voz 26 08:53 yo no yo me unas señoras empezó a meterme mano

Voz 0465 08:55 sólo tengo que decir porque o algo así piensas te lo no de verdad se quedó la última hace pasó la abundancia no no de verdad una señora me metió mano e intentaba ayudar

Voz 0874 09:06 que que supera esto

Voz 14 09:07 no no yo soy amigo de Maduro yo no tengo nada más pues estamos

Voz 0874 09:11 dos de yo que se doscientas personas que han venido a ver esto porque han mandado un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com Si quieren venir en otra ocasión aquí estamos no sé cuándo lo haremos pero con público en directo un pequeño correo electrónico y estarán con nosotros

Voz 14 09:27 Maduro

Voz 0874 09:28 es verdad es que una vez de tu programa en La Habana en Cuba ahí llevamos a Broncano íbamos a Broncano actuar en una sala de fiestas fue todavía se llaman así allí de demanda el cocodrilo no se olvidará para pulsar si el humor español funcional

Voz 0465 09:41 va en unos llevó me acuerdo que me me acuerdo que no nos llevó una señora bronca me contó que los chistes se remataban con su bidón de

Voz 26 09:48 música de salsa de eso no sí

Voz 0874 09:53 la cuestión era saber si el humor español funcionaba allí las respuestas

Voz 26 09:56 no sé si es necesario que le lleva a dar blanca no es David empezó pero con callos el tiro por el humor político empezó a hacer bromas sobre el capitalismo sobre el Monopoli tal como vio que no funcionaba por lo que sea exactos Faber lleva a Brieva Félix su cojo al al humor escatológico

Voz 0874 10:14 de aquello funcionó todavía peor duros querían hacer un poco lo mismo porque resulta que está en Madrid ahora mismo el que dicen y esto me lo ha dicho el miembro argentinos de este equipo que tenga a mano el el Dani Rovira de Argentina es el cómico más conocidos de ese país es un tipo súper famoso

Voz 26 10:31 que canta los perros

Voz 0874 10:32 seguramente hace películas Súper López argentino seguramente es Fabio pesca cómo estás Fabio

Voz 14 10:43 se ha tenido una entrada muy de ella de seguir rebajando los brazos gracias público cómo estás Fabius

Voz 26 10:50 actitudes rock ha venido ha entrado con actitud que hay que parar algo menos que entramos como si hubiéramos salido ayer

Voz 14 10:55 Santiago al que te pasa añadió que la que describirlo para las Atlético viendo un poquito los auriculares bueno voy a Buendía muchas gracias a su señor que parece efectivamente un cómico argentino lleva el pelo como Ana Torroja en el ochenta y cuatro fíjese usted que no has entendido pero es así

Voz 0874 11:08 ayer estrena este doctor por un teatro de Madrid

Voz 28 11:10 exactamente por primera vez acá en Madrid la verdad que Felice explotó el teatro y luego a la fiesta y la verdad que explotó de verdad

Voz 14 11:17 dos Argentina Benítez no no yo he llevado dinamita claro

Voz 0874 11:20 qué te voy a decir una cosa yo lo contaba antes cuando estabas en la puerta tenemos en Argentina en equipo que es Manu que nos dijo este tipo es la bomba de verdad es el Dani Rovira argentino Manu Jabois acogida día libre

Voz 26 11:32 no sé si tienes que hacer lo mismo

Voz 28 11:34 sí bueno pero tengo la gente en vivo que me puede eh esto es verdad eso es buena no no la verdad sinceramente estoy sorprendido de cómo

Voz 29 11:41 eh

Voz 28 11:42 en tendían todo no es que lo sube estimen

Voz 26 11:45 bueno sí una ha sonado un pelín Argentina Juan Vera

Voz 28 11:49 pero sinceramente yo porque él entendió nada ha explotado el teatro mucho me sentía te diría como en Argentina y bueno obviamente había muchos argentinos pero la mayoría eran españoles había más dinero también las carteras claro

Voz 26 12:04 sólo anotase habíamos producción y le pagamos un poco más para que se habían hablado había abrigo el PP

Voz 0874 12:10 contigo queremos saber un poco esto que yo preguntaba al principio sido humor argentino se puede comprender aquí si tú haces humor político por ejemplo si los casos son simil

Voz 28 12:18 Ares cuando hablas de políticos no la verdad hecho nunca hice digamos que hay corrupción en Argentina que ha propuesto que no claro que no no no pero digo a mí me como artista como artista nunca me interesó a hablar del del del de la situación política social inmediata mí me interesa hablar del comportamiento humano

Voz 29 12:37 eh con toda sus fallas

Voz 28 12:40 con todas sus sus su dramatismos y comicidad porque digamos es es muy son me gusta ir por por por la línea de la cornisa viste en donde todo se puede tornar para llorar pero los llevo para el lado

Voz 0874 12:52 de la Reina Quique dominio del lenguaje de verdad en vigilia fuera argentino

Voz 14 12:58 yo llevo toda la vida queriendo preguntar una cosa los argentinos existe el cine mudo argentino a que te referías duró menos que en el resto del país del muro lo dejo ahí existió el cine mudo argentino o no lo pudimos de oposición negó que no que el estilo

Voz 0874 13:14 crear una Fabio te voy a pedir dos cosas primero que nos acompañes como contertulio de aquí hacemos un poco un repaso político a lo que ha pasado las últimas horas en los últimos días esta semana y luego sí que te voy a pedir que aunque sea brevemente actúe durante de este público como si esto fuera una sala de comedia ir a ver un poco la reacción de la gente si tu rutina habitual funciona en en un público acostumbrado a gente como casta

Voz 28 13:35 no no yo en realidad en alza a tratarse de una radio e digamos ahí a esta hora también no voy a poder hacerlo en teatro eso quiero que lo sepan yo soy un tipo muy ubicado sea consciente siempre entendido cuáles son los los los momentos no se supo de formarme y hacer un show de rock como el hago a las doce de la noche once de la noche del teatro Príncipe con Arles a todos y que y que se haga en la panza de Rice que se son Rogen y que y que sus prejuicios puedan liberarse y lograr la libertad de de la expresión pero también puedo hacer una una novela a las nueve de la noche que de hecho de hecho mucho para niños soy para gente espectáculos infantiles y además estamos sólo ahora ubicados no te preocupes ahora no haría algo digamos que tenga que ver con lo que cualquiera pero cosa

Voz 26 14:28 las doce acabamos todo Carrusel deportivo rehenes

Voz 14 14:31 digamos llegar a una señora semanas si no vuelvo a las doce de la noche programitas de verdad

Voz 0874 14:38 tú sabes quiénes Mariano Rajoy lógicamente no sé si esa sabes cómo es

Voz 28 14:41 la verdad es que no me

Voz 26 14:43 no no no no me interesa la política realmente misterio les beneficia pero ayer negó en España

Voz 28 14:51 no sé si lo sabía

Voz 30 14:54 Magdalena Álvarez no lo sabía esta mujer estuvo ayer donde siempre organizando el caos que esto especialidad Invest in

Voz 4 15:01 un tándem que España frente al frente

Voz 30 15:04 la responsabilidad en materia de fomento a una

Voz 28 15:06 Mista como la de hace unos cuantos años

Voz 0874 15:12 cuando estaba en el Gobierno lo que ha pasado hace unos días es que unos cuantos coches se quedaron atrapados en la AP seis en Madrid y bueno nadie hizo nada yo no sé si en Argentina hay una especie de comando de los geos argentinos que rápidamente habrían liberado a la gente atrapada por la nieve

Voz 28 15:29 mira en Argentina Nieva bastante en el sur hay realmente soy me me encanta hacer snowboard y soy un tipo que ha dicho mucho de hecho tengo el hombro medio mal

Voz 0465 15:39 sí es pintan surferos y de palos importa

Voz 28 15:42 antes no sé si decir me he pegado no Ivo sabes que este año ocurre una nevada que nunca había pasado quedaron realmente atascado los los autos y por suerte

Voz 0874 15:54 se pudo normalizar y alguien alguien eh emitió alguien no creo que no

Voz 14 16:00 peina habláis a la nieve y convencidos de que se vaya pero cuando hablamos

Voz 0465 16:06 deben Argentina estamos hablando del fenómeno meteorológico

Voz 14 16:08 el director del ha queda otra cosa sí

Voz 0874 16:12 se Gregorio Serrano dijo en Twitter algo así como pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada su de la AP seis estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes una maravillosa ciudad

Voz 26 16:22 de las líneas telefónicas e Inter

Voz 0874 16:25 Net mañana celebramos comité de seguridad vial

Voz 0465 16:27 a ver es que esto es seguro de que fuera el tuit adecuado porque hay duda aires quedó un agente altas cada vez que sacaba muchísimo personas

Voz 26 16:33 el cine da quién iba a que estaba celebrando los perdóname

Voz 14 16:40 perdón pero dejamos sufrió superior hay dudas hay dudas sobre ese tuit sobre sí lo hizo con el pene dentro de pantalón o fuera era la

Voz 26 16:48 pues a casualidades de la vida Gregorio Serrano

Voz 0874 16:50 muy amigo del ministro del Interior decían cosas

Voz 26 16:53 porque cuando le piden que valore el trabajo Zoido buen trabajo

Voz 0874 16:55 director de la DGT soy de dices insisto

Voz 28 16:58 insisto una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones continuará dando las explicaciones talento

Voz 26 17:05 pregunta para Salario

Voz 31 17:08 en la política argentina ser amigo

Voz 0874 17:10 lo de alguien sirve de algo en la vida

Voz 28 17:13 yo creo que como dice acá en nuestro compañero en bien

Voz 0874 17:15 esto no es amigo de Maduro

Voz 28 17:18 no no no no no no lo que estoy viendo que son obviamente todos españoles y yo soy argentino

Voz 14 17:23 dos tres cuatro cuatro contra mí cuatro contra así estás hablando más que nosotros otros cuatro juntos ante argentino correcta pero me estoy defendiendo bastante bien sí sí sí sí

Voz 26 17:37 voy a voy a para contar una anécdota que irreal yo tengo unos amigos argentinos que que bueno que por lo que hablamos de la corrupción a la gente a no bueno estaban tan hartos que se han ido a vivir a Valencia esto es real

Voz 14 17:48 pues vale

Voz 28 17:53 esta se estaba encantados Fabio Valencia en España que se sitio más con lo que pasa es que eso en general pasa viste cuando uno está en su país o no viaja dice el el resto del mundo es mejor que el que donde vivo Joy siempre se está quejando cuando uno viaja se da cuenta que no están Así empieza que leer más y a valorar más lo que tira

Voz 26 18:12 no lo presta viajero quiere volver ETA no se ha atrincherado en Burjassot

Voz 0874 18:16 en la DGT publicaron una propuesta de ley anti nevada que decía podría ser obligatorio el quite incluía dieciocho artículos está pensado para grandes maleteros es una radio un silbato una pala hay que llevar una mala si es una buena idea siempre con tu mala un traje guantes cadenas linterna

Voz 0465 18:33 telefónico de la Patrulla Canina que te Santa eso

Voz 28 18:35 sabes que hecho justamente este año como les decía fui en en la camioneta no con mi familia

Voz 0874 18:41 yo sé que estoy guiones sigues tú

Voz 28 18:43 pero cuando llegué me quite a ver si levantamos tanto eh

Voz 14 18:46 no es verdad es verdad que te dices claro

Voz 28 18:51 quiero hablar la moneda ahí no se ha dado un diez por ciento de no in vitro que se tiene que usar cadenas en las ruedas no corrobora salieron unas una especie de cadenas tiro funda una funda

Voz 0465 19:03 de plástico exactamente carísimas

Voz 28 19:05 confíe Weise conecto Fabio medita hasta Argentina

Voz 14 19:10 por qué te lo vendió sí hombre es que yo no era español lo ha vendido igual mala gente para estafar unos límites a Gêres madre

Voz 0874 19:22 bueno no sé me salió la primera bajada veía venir estoy nada que sí

Voz 28 19:27 pero me decían de jugar

Voz 0874 19:29 cuando Zoido a ese quite añadir una cosa más escuchó una aportación que los

Voz 28 19:33 Nico ahí en ese plano en el que hay que darle mayor trascendencia

Voz 0874 19:37 ah no pasa que la gente se quedó atascada por cierto visto aquí me ha dicho que una foto yo no lo ha visto casi casi vital de haberle visto una foto tuya la nieve en la que sólo lleva un gorro puesto

Voz 28 19:46 exactamente miro se dice bueno ese tuit me lo censuraron eh ay ay ay ay tuit que me suelen censurar y fotos en Instagram también

Voz 0874 19:53 no es así era betún sólo con un borrón Amina

Voz 28 19:56 con un ataque de alegría tanta nieve dije esto lo tengo lo quiero festejar de alguna manera

Voz 14 20:01 hablamos del fenómeno meteorológico sí sí sí

Voz 28 20:03 si no la nieve a Antonio pesarle si esto es así me desnudo y con un gorrito porque tenía en la cabeza

Voz 0874 20:10 el sitio el el lugar donde más con lo tiene

Voz 14 20:16 que decir que tiene pelo cuenta Marisa Fabio te Montero no se refiere en un vago española sobre esto pero es muy parecido al tu mira

Voz 0874 20:27 sí se puede hacer humor con todo en Argentina Fabiola hay algo que es intocable Eva Perón por ejemplo podía hacer humor con Eva Perón

Voz 28 20:32 sí digamos no es mi estilo no como te decía nunca me interesó hacer humor político ni ni imitaciones no no no soy un tipo yo compongo personajes que tienen que ver con la ficción absoluta y a la vez con la identificación de la gente por eso eso es lo que pasa el fenómeno

Voz 0465 20:49 pero si si hace dos veranos y la verdad es que de hecho tengo que decir que el argentino es de los mejores públicos que he visto nunca Paul su educación como audiovisual en de saturó en Argentina en cualquier lado pones cinco sillas y te pones delante se crea un ambiente bastante teatral y hay otras ha actuado en Argentina sí sí sí que hay un respeto brutal por el que está actuando en España no pasa porque no hay tanta tradición

Voz 0874 21:11 hoy creo que tú también has estado en Argentina si está lleno

Voz 26 21:14 México ahí estamos a favor de obra que me mucho más a favor de señora teatral mucho más fuerte la trata más acostumbrada a ver espectáculos a respetarlos hacen incluso durante las cenas y la gente para dejadez en Art deje el palito que aquí

Voz 0465 21:24 el para las copas para todos a lo mejor no ríen más o menos eso ya depende no porque de hecho son bastante críticos luego vienen con hacer una Review del espectáculo la gente porque tiene una opinión bastante fundamentada por qué es verdad y larga ven muchos más a meros pero muchos shows al año la gente

Voz 0874 21:41 yo estoy se llama doctor poca estás en el teatro Príncipe Gran Vía correcto no

Voz 28 21:45 exactamente seis hasta cuando voy a estar todo enero y hasta el diez de febrero los viernes y los sábados y luego a Barcelona no

Voz 14 21:53 vamos a Barcelona no por ahora no porque por una cuestión de

Voz 28 21:56 de digamos de viste pero seguramente en el momento volveremos a Barcelona a Barcelona Murcia

Voz 14 22:03 a Madrid

Voz 28 22:05 no haremos una gira no poca tila mucha felicidad estiran Bouton se por ejemplo

Voz 0874 22:11 Estremera de Soto del Real

Voz 28 22:13 sí sí dice espectáculos Duran pone de tres años en cartel en el último show que dicen próximo último fue Hawking o que

Voz 0874 22:21 el perdona es que no lo he cogido

Voz 28 22:24 sí lo más más este más inglés no era para niños

Voz 0874 22:31 cómo cómo de famoso eres en Argentina como como de famoso eres

Voz 28 22:34 muy famoso y la verdad que sí la verdad que que la gente me quiere mucho me respeta ahí hace muchos años que vengo trabajando no insoportable calle porque todo el mundo te vi digamos a a ver yo no soy un cara bonita no osea viste no soy un galán sito de televisión en donde las chicas se le tiran la gente me saluda con respeto pero me saluda mucho entonces sí sí domingo Shopping

Voz 14 22:56 no puedo caminar vale vale vale ese famoso yo es que tengo muchas dudas sobre Argentina aquí en España tenemos ya breve la gala de los Goya que es la gala delfines el puerto exterior ahora del cine allí en Argentina el argentino hay premio

Voz 26 23:09 a nosotros nos quejamos de que más dura mucho la gala por los discursos de la gente cuánto cuánto dura en Argentina la gala bueno lo que pasa tenemos en tres tres días no sea tenemos un poco

Voz 28 23:22 acabo de recibir un premio en Mar del Plata hablando de síntesis subí todos esperaban que hablara dirige gracias a mi público es para ustedes baje

Voz 14 23:30 bueno me viene muy bien esta viendo el tópico

Voz 0874 23:37 estamos en la Cadena Ser en el de Fabio bosque así que Fabio cuando quieras si quieres vamos a hacer es este experimento que te decíais que imagínate que esto es un club de estándar te vamos a dar un micrófono igual hambre

Voz 28 23:47 ya claro algo de usa Luis sí que yo no hago están de Antelo aclaró no soy Standard es exacto no tengo nada en contra de los estando aperos pero me parece parece no adelante no no para nada no al contrario más personajes no hay público para todo yo compongo personajes digamos me salgo todo el tiempo lo que soy yo para entrar en en otros mundos lo interesante

Voz 0874 24:09 tengo mucho interés en verlo aquí tienes a unos cuantos cientos de personas

Voz 28 24:13 accionan mira él me ha dicho tantas cosas lo mucho que lo estoy pensando si bien

Voz 14 24:18 para no

Voz 28 24:19 pero que lo voy a ese Kiel porque yo no vine solo vine con la sequía

Voz 14 24:22 hay que decir que el viernes vale vale vale vale vamos a hacerlo

Voz 11 24:27 amigo amigo todo piola amigo está más loco vinimos bien en Madrid nosotros somos un barrio humilde amigo pero con corazón entender socio en la ruina darlo a entender John me dedico tengo una banda en Buenos Aires bien piola amigo entender Icon los guacho en la esquina a las seis que estemos arruinado Dinamo de verdad porque hay mucho que hacen Cover la arruinan pero mal nos otro la arruina bien a once a ustedes y ustedes Kenna da ahora no te clava o yo esté del público no escuché no es couché he dormido amigo eh me van a ayudar o no a esto es lo que quería escuchar a ustedes que tiene micrófono y usted también cayeron al ritmo de

Voz 32 25:11 sí

Voz 4 25:14 van a tener que elabora conmigo a gaita

Voz 33 25:17 sí pero también antes también parece el que Quique Kike bailar y cantar

Voz 31 25:23 bueno a ver si para legal

Voz 33 25:29 no sé si exprimido que tienen menos oído que tienen menos ha ido que Pinocho papá vamos a arruinar una canción bien la misma Irak un mostacho viendo muy irá metí pipa al rancho si acerca amor

Voz 26 25:53 la lluvia

Voz 33 25:57 la mejor la sequía Poul por Rain

Voz 14 26:04 de manito

Voz 35 26:06 dos Rain todo el poder

Voz 36 26:09 en el Tigre

Voz 0874 26:13 porqué

Voz 36 26:15 gente que tire que acabamos

Voz 11 26:17 en la misma bien la mientras en las

Voz 4 26:22 Pol Pot

Voz 14 26:26 lo he visto venir de ninguna más amigo tengo una mala tengo una duda en este momento en este momento que está todo cada

Voz 11 26:34 decía entender que se peleando todo que sí que no lo con el mundo entender nosotros tenemos que pensar positivamente entender si alguien piensa que no se puede cambiar el mundo o que se jubile loco desde mi lugar entender con ansia como sea yo creo que sí se puede cambiar el mundo quiere que me acompañen con esta canción amigos imagina que sean más ya guerras se imagina hace que afronte irás

Voz 33 27:01 imagínate que ya el cielo

Voz 11 27:06 tampoco infiernos solo amor

Voz 33 27:09 sí

Voz 35 27:11 Imaz sin todo el tiempo dando yo

Voz 14 27:18 por

Voz 35 27:20 Gracia amiguito hasta de corazón

Voz 26 27:26 pero me suena siete de Gran Vía

Voz 0874 27:30 a vosotros en los cómicos hacerme la crítica

Voz 14 27:33 si el marrón más grande del mundo es que actuar aquí al aquí con su público

Voz 26 27:42 y pero veces

Voz 14 27:43 Canarias se es el marrón más grande del mundo se saber esto Fabio ya en España que bueno oye y si es tu advierte si sábado el resto la semana que haces en Madrid no

Voz 28 27:53 ahora por ejemplo el domingo

Voz 14 27:56 deuda tuvo el domingo a las siete de la mañana movía Londres porque

Voz 28 27:59 a mis hijos en Londres ahí nada vamos todas las semanas

Voz 14 28:02 decir esto vais por cuerpo

Voz 0874 28:04 es tu referente cómico por cierto en Argentina la verdad sinceramente aquí tenemos sale luthier que bueno poco

Voz 28 28:11 no no mira la verdad que no nunca fue un tipo de tener como referentes puntuales no me gustan diferentes actores y ni siquiera siempre en algunas películas

Voz 26 28:22 pero además de Ricardo Darín hay más no bueno el de Got el del bigote fino al es verdad no tenemos a nadie más

Voz 28 28:30 no sé sé que es muy conocido Ricardo Díez muy buen actor aparte pero digo tengo como un referente real eso también me ayudó a hacer mi camino no innova fijar no fijarme en nadie hacer pasar la mía todo el tiempo no pero bueno me gustan muchos actores obviamente cuando era chico muy chico veía Los tres chiflados eran usted estoy Fly me encantaban los tres

Voz 0874 28:49 esos son los estudios americanos

Voz 28 28:52 ver si los americanos los americanos te acuerdas chiflados

Voz 14 28:55 sí sí sabe aquí lo sabríamos Larry vale vale vale no

Voz 28 28:59 os bueno pues Fabio which he dicho

Voz 0874 29:01 más tu nombre Fabio Fosca que ese doctor post espectáculo en el Teatro Príncipe Gran Vía viernes y sábados gracias unir Fabio te deseamos lo mejor el cómico más conocido en Argentina así nos lo han dicho aunque tienen los dos han dicho ha salido huyendo hoy

Voz 14 29:16 sí mucha suerte tenemos mucho carretón propiedad indica

Voz 0874 29:25 muy particular pero muy muy muy poco Van Gaal

Voz 21 33:36 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 14 33:56 con Antonio Castelo con Ana Morgade Quique Peinado y con cientos de personas en este siglo

Voz 0465 34:05 mis compañeros me han dejado tira disimula haciendo el designado el único que ha hecho It's pero eso sí lo hecho hasta

Voz 0874 34:13 deja alterado Molero yo yo creo que ha habido alguien en esta mesa concreta no lo ha hecho una

Voz 26 34:19 desconectado un poco tener súper para nada ya estaba aquí con el Chi chi chi como una loca me he dejado los pulmones

Voz 0874 34:24 estáis siguiendo el proceso ya desconectado

Voz 26 34:27 pues sí

Voz 0465 34:29 porque tenemos algo a es como Anatomía de Grey no no se ha acabado la temporada dieciséis votos

Voz 26 34:35 que quién queda por enrolla arcilla nada

Voz 0874 34:37 dos catorce escuchar de esta chirigota vosotros como expertos amor puede decir Messi no sé si debería ser excesivo Rogerio demanda

Voz 31 34:46 es una actitud botas

Voz 0465 35:24 no sé que no es que las las claves de la comedia es verdad que es muy duro jugar así porque aquí por muy fuerte que se la gente se ríe queda validado osea queda perdonado la la parte dura del chiste porque ha habido risa llegará este es un chiste exacto con lo cual es un es una ficción no yo entiendo que esta gente en su casa

Voz 26 35:44 que resulta que estamos está hemos querido meter en la cárcel al bufón por por criticar lo que hace es cuidado que lo hace mal es el Rey

Voz 31 35:50 a hacer otra cosa sería hablar de chirigota

Voz 14 35:52 a mí me parece bien aunque ya es mala manga era era Antonio

Voz 26 36:00 Castelo para ahí ahí me tengo que gozaba cosa que él no ampara Castelo

Voz 0874 36:04 el nombre de su programa debería ser siempre haciendo amigos es lo

Voz 26 36:07 por algo su bruto que sólo así con la semana de Rodrigo Rato

Voz 42 36:12 sí eso lo consideramos usar o no eso es el mercado mire usted las crisis cuestan mucho dinero por algún motivo

Voz 0874 36:19 hacemos nosotros que me ha hecho gala de su sientas día buen humor estaba muy cabreado cuando unos enfada empieza a recriminar pequeñas cosas como ésta porqué

Voz 42 36:27 tres personas un director de un medio de comunicación un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular me a Vistalegre al Gobierno

Voz 14 36:37 quiénes serán vaya esas tres personas a las Juan J el hijo del Gobierno

Voz 0465 36:46 que que que si yo digo que la chirigota esta que sí que me parece

Voz 14 36:50 en qué se puede hacer de modo

Voz 0465 36:52 que se haga de Rato también otra de verdad

Voz 0874 36:56 este rato venga

Voz 42 36:57 si en febrero principios de febrero del año dos mil quince la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de qué voy a tener problemas forme o va danza

Voz 0874 37:08 claro estaba Alex pero pero cuando la portavoz de Esquerra sugirió que era un delincuente Rodrigo estadio

Voz 42 37:14 no soy un político delincuentes eran un poco el sentir usted del compareciente y usted la diputada pero usted me está insultando usted me acusa porque está protegida eso no sé si ser delincuente penalmente pero desde luego moralmente es muy grave que la gente que viene aquí a comparecer dar su opinión lealmente tenga que ser insultada como

Voz 14 37:33 pero es que esto no es lo más grave de lo que dijo puede usted me está acusando mide político delincuente yo lo que no era era político es que puedas natural que dijo yo ya no estaba en el ejercicio del cargo cuando de lo que estoy condenado así que yo político no ellas pero nunca cosas actitud que tienen cuando están ahí en estado estallido de sí que pasa o jugamos un poco con ellos vencieron en Los Soprano Ana fines inalámbrico tengo mi pregunta es

Voz 26 38:01 tengo preguntas bueno voy a quitar los auriculares buenos días no son inalámbricos es que ver

Voz 0874 38:07 ha levantado con una recordando de carreras largas

Voz 26 38:09 ya hemos sabido que Rato tuvo una actitud un poco chulo

Voz 0874 38:12 pesca e incluso yo diría de de soberbia escucha escucha

Voz 42 38:15 pues como usted dice que esto que les digo es por soberbia yo tendría derecho a contar las cosas que se que no no no de soberbia

Voz 26 38:24 muy bien empieza el concurso días ha dicho Rato a su flema de saber Via atención voy a buscar aquí involuntario muy buenos días cómo se llama Jorge Jorge Ximo resolvería Jorge de que se trata voy a darle cuatro opciones Jorge muy bien es cuestión de que me han pillado con el carro

Voz 4 38:42 es cuestión de supervivencia viven

Voz 26 38:43 sí ya sé es cuestión de que tengo más cojones que no me cabe en la plaza de España de es que soy argentino vamos

Voz 14 38:49 ajá

Voz 26 38:51 la dice es cuestión de que me ha pillado con el carrito del helado los bares la respuesta correcta

Voz 42 38:55 a que no no nos mama de soberbia serán más bien de supervivencia no de soberbia

Voz 14 39:01 hoy me joda serios no

Voz 0874 39:05 gestión en Caja Madrid el propio Rato hizo las

Voz 42 39:08 pregunta realmente cree que todos los partidos políticos españoles desde mil novecientos ochenta y cinco han estado saqueando las instituciones de las cajas de ahorros que quiere este reforzó

Voz 26 39:19 sino no me preguntaran a nosotros por lo que sea Quique Peinado vamos a contar a concursar de nuevo en la estar nosotros sí pero Rodrigo qué es lo que contestó muy buenos días cómo se llama María María que es lo que contestó Rodrigo Rato con con eso esa valentía que tiene Leroy doy cuatro opciones

Voz 0465 39:36 a otro nivel de energía María

Voz 14 39:40 para ir a la exclusivo distrito falta

Voz 26 39:45 has solamente CEO de no tienes que despertar temas más allá que es lo que contestó al tema de si habían saqueado las cajas de ahorros a que no que solamente las esa que ha hoy hoy no más gente ve que nadie decente ha tocado un duro que lo demuestren it de que el que no haya saqueó es un argentino vamos allá hay desconcierto has ahí ves son queremos Juan lo seguro que va a ser de batalla mareante haber parecía que estaba dormida vamos a ver cuál es la respuesta

Voz 14 40:15 eso lo reclama una patita

Voz 0874 40:19 la última pregunta aparte de su parte de responsabilidad en la crisis se atrevió a dar lecciones

Voz 42 40:25 pero ustedes de dónde viene como es diputado pues usted sabe lo que son las Legends no me meto

Voz 26 40:33 las leyes así iba a Rodrigo Rato fuerte citó muy buenos días cómo se llama Kike que que tenemos aquí un millennials jugando con nosotros os damos a ya no se cree Rodrigo Rato que son las leyes lo que me paso por el forro de eso que no me cabe la plaza de España no sólo ve las que cumplen unos y otros no se las que ustedes aprueban aquí Otegi que le pregunten al argentino que ha hace un rato

Voz 14 40:57 ojalá fuera pero

Voz 26 40:59 a ver vamos con la vamos a ver si respuesta correcta los que unos cumplen y otros no

Voz 42 41:04 lo que aprueban ustedes aquí todos una comisión

Voz 44 41:06 es la correcta

Voz 14 41:10 hasta aquí nuestro concurso la estoy viviendo está pidiendo yo quiero no quiero la vida de Arturo da todos queremos Juan Ramón dando cuánta exactitud

Voz 0465 41:30 tras en sus frases Rato displicencia

Voz 14 41:33 lo está intrigado la amenaza velada siempre de todo el rato

Voz 0874 41:37 Beto son como quince actitudes recibimos a nuestra invitada venga que ha hecho que enviada especial por muchas razones que los oyentes de Radio en seguida se porque

Voz 26 41:46 para prepararse

Voz 0874 41:49 no puede ser no capas pues es cualquiera todavía no habría sido posible hoy es posible se tratara

Voz 0465 41:54 es el único día de es el primer día del año primer es posible es la primera vez son catorce años que estos porque es posible que tengamos estoy invitado exacto

Voz 26 42:01 Isabel Gemio

Voz 46 42:18 mi oye lo primero gracias por venir sobre

Voz 0874 42:29 gracias por invitarme buenos días cuando se nos ocurre una gamberrada de ese tipo por decirlo de alguna manera siempre pensamos que a lo mejor la persona a la que invitamos pues no va a querer participar me vais hacer una gamberrada no no no la gamberradas que tú te has sido la competencia de este programa si queréis desde tiempos de Fernando García Delgado has convertido todos

Voz 26 42:48 Fernández sí sí Antonio Castelo

Voz 0874 42:55 que si para quien no lo sepa todo el mundo lo sabe todo este mismo programa pero en Onda Cero durante catorce años

Voz 4 43:01 bueno este mismo no lo han ido todos los no era cada uno con su estilo o no pero sí efectivamente estado durante catorce años de hoy es el primer día que me levantado más tarde que medido a tomar un café que me iba a venir

Voz 0465 43:16 tras perder no está claro cómo estás oyendo Onda Cero ahora mismo

Voz 26 43:20 pues no porque está bien Laser a jóvenes

Voz 0874 43:23 ha dicho es el primer día que me he levantado más tarde unas posturas radio

Voz 4 43:26 pues mira me crees si te digo que no

Voz 26 43:29 si quieres yo te quiere todo lo que me tengo muchas

Voz 4 43:31 eh radios por la casa en la cocina en el baño e en mi habitación escucho mucho mucho a la radio pero hoy no quería que quería probarme de otra manera

Voz 14 43:44 luego porque de aceros mi nueva vida no digo nosotros no por eso pero

Voz 0874 43:52 mira pero pero estará súper raro no

Voz 4 43:54 errar es una sensación rara porque catorce años en fin son muchos años son muchos fines de semana costando dándome a las nueve de la noche los viernes y los sábados y levantándome a las cinco

Voz 26 44:06 igual que nosotros sabemos lo mismo la misma rutina que yo tengo chiquillos el color buenos y si tienes niños pequeños área yo estoy bueno cuando yo empecé

Voz 4 44:15 con Te doy mi palabra Mis hijos eran muy pequeños mira era lo único que me sabía un poco mal no el tiempo que les he robado a mis hijos de del fin de semana que es cuando hay que llevarlos al teatro a la naturaleza a pesar de todo lo hacía eh lo hice compatibilizaba las dos cosas no lo de ser madre

Voz 0874 44:32 pero yo supongo que has estado catorce porque has querido

Voz 4 44:34 evidentemente lo has pasado bien entonces es más por eso me me ha dado tanta pena dejar el programa porque cuando hacemos algo que nos gusta mucho somos unos privilegiados evidentemente poder hacer un programa como te doy mi palabra en el en el que yo podía desarrollar mis inquietudes sociales y muy pegada a la gente haciendo un periodismo muy cercano a la gente a los problemas de la gente pues eso sí que me da pena haberlo dejado sinceramente

Voz 26 45:01 has dicho haberlos dejado bueno haberlo dejado verbal no efectivamente eso que vaya quiero ir elefante en la habitación

Voz 4 45:09 si no no la realidad ya le ha aclarado oí ya está tampoco hay que darle demasiada demasiado dramatismo al tema le pasa muchísimas personas en este país democrático olvida de te lo digo

Voz 14 45:23 a mí porque lo que era pero me pasa cada tres meses

Voz 4 45:27 que esto es así no no no hay que creernos nada del otro mundo por ello no

Voz 26 45:32 no lo no contaba no contaba porque cuando tú haces un programa

Voz 4 45:35 que funciona que está consolidado Nos fuimos el día treinta de noviembre con con un subidón de audiencia de casi trescientos mil oyentes pues oye no lo imaginas no lo piensas no crees que te van a decir no sigues porque no te dan una razón porque no dicen es que no tienes audiencia es que no era rentable no te dan ninguna razón por ello entonces nunca sabemos en realidad porque en los despachos toman según qué decisiones

Voz 0465 46:02 en este trabajo no que es así igual también el día que te contrataron era también por un momento que efectivamente alguien

Voz 26 46:10 jo vamos a fichar la claro bueno lo hizo Ferrari

Voz 4 46:13 hemos quiero decirte sabréis

Voz 26 46:16 de momento Bette Davis en los Ondas no veo un poco te ofreciste para trabajar no

Voz 4 46:20 bueno lo de la ironía verdad eh el tono el nuevo escrito no sale de la misma de la misma manera de Twitter como lo han recoge efectivamente la ironía escrita puede dar lugar a confusión

Voz 0465 46:33 leyendo tres curiosidad pero déjame que claro que sí

Voz 4 46:35 me Antonio y sí

Voz 0874 46:38 el desafío no hay que caer de esa manera no claro

Voz 4 46:41 que no encantada no pero ya que me lo ha dicho exige una ironía digo bueno pues después del Ondas se me da el Ondas a toda una carrera justo en la semana en que tenía que terminar el programa me me despedía de los oyentes dije bueno a partir de ahora espero no tener que emular a Bette Davis cuando después de ganar un Oscar no le ofrecían nada de trabajo hoy dijo ella dijo muchas más cosas dijo actriz divorciada con tres hijos todavía perfecta con perfecta movilidad y perfecta para trabajar son son anunció en el periódico of en un diario muy eso

Voz 26 47:21 eso sí lo pues espero no tener que emular yo ya

Voz 4 47:23 puedo decir presentadora lo logro con ondas pido una oportunidad

Voz 0874 47:28 no no te dan un premio recoge tus cosas porque te despiden

Voz 26 47:31 pues a mí me dieron antes con el menaje para hacer lo que lo hace

Voz 23 47:36 no yo creo que mi conmigo ha ocurrido

Voz 4 47:39 es una forma diferente por eso tengo tan buen ánimo hoy estoy también porque han ocurrido cosas maravillosas en estos tres meses aparte del ondas que para mí ha significado mucho

Voz 26 47:50 bueno supongo que claro es también no

Voz 4 47:52 no sólo en los catorce digo ahora ahora con lo que está ocurriendo después del shock cuando dicen te quedas sin trabajo con cincuenta y seis años hombre cuando eres madre y padre no es fácil pero luego han ocurrido tantas cosas los oyentes me han emocionado tanto los compañeros y y el el el subidón de audiencia el récord del fin de semana solidario para las la investigación en enfermedades raras no se han ocurrido tantas cosas que digo cómo estoy tan budista Javier están Fem que digo todo ocurre para bien

Voz 0465 48:25 Isabel no tiene estoy en ese momento se diga de verdad porque está haciendo ahora Cantizano es que a mí en mi mente loca sería como brutal poner ahora Onda Cero no pues no

Voz 4 48:33 ninguna curiosidad en serio va creciendo

Voz 14 48:36 en la del móvil Peter mierda

Voz 26 48:38 nosotros hemos de de vuestro espacio que te crees tú eso ya me gustaría a mí

Voz 14 48:44 no no

Voz 26 48:47 que sería brutal tener como aquí a Javier a Isabel y por otro lado yendo al otro sería como guantes que aclare la radio es posible es posible en la rabia

Voz 4 48:55 posible en la radios maravillosos ahora sea que salga

Voz 26 48:57 la Cope también lo podíamos meter si queréis os va a ser una flamenca de Radio Olé extraer de todo arroba algo de los dos de Máxima FM la radio radios maravilló

Voz 4 49:07 no hay hueco para para todos cada uno tiene su estilo esta Kissner recuerdo muchas veces la Cadena SER de Extremadura eso sí por cierto escucha escucha por si reconoces a esta persona que se llama

Voz 35 49:18 vi a

Voz 4 49:20 por no

Voz 47 49:23 es de noche hoy lo dice Lawson

Voz 4 49:26 enciende ruidos o lo que es

Voz 47 49:28 mismo las imágenes de los sueños y las imágenes

Voz 4 49:33 de la memoria tienen Sunny

Voz 26 49:37 esto era en Radio Barcelona eso tenía veintiún años

Voz 4 49:40 veinte años madurando los veintidós no no es ahora Radio Barcelona Radio Barcelona ya estaba con la chica de la radio en Radio Barcelona yo empecé en Radio Extremadura en la SER luego fui a Ana y luego a Radio Barcelona donde bueno llegué a la meca de la radio con esa edad allí estaban muchos de los grandes de de la radio mis referentes en la radio yo tuve la gran suerte de recibir clases magistrales de radio en directo con eh Cuní con Arribas Castro ha com

Voz 1922 50:12 cuya al buen es que no