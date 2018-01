A Vivir Que Son Dos Días (20/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos

Donald Trump cumple su primer año de mandato con un cierre de la Administración José Antonio Piñero buenos días buenos días Javier

Voz 1024 01:06 el republicano se convierte así en el primer mandatario que sufre un chat Down lo que allí se entiende como un cierre de gobierno pese a tener el control del Congreso los demócratas habían condicionado su apoyo a las cuentas en el Senado a cambio de evitar la deportación de cerca de un millón de inmigrantes para el líder republicano en el Senado este cierre

Voz 6 01:24 pues eso John va sonar el tengamos protege a una decisión cínica ha dicho que los demócratas que va a afectar a muchos millones de americanos posó juegos políticos

Voz 1024 01:32 irresponsables en cierre de Gobierno era ha dicho cien por cien evitable en un comunicado la Casa Blanca califica los demócratas de perdón

Voz 0874 01:39 Álvaro Pérez El Bigotes despeja la X de la rama valenciana de la Gürtel

Voz 1024 01:43 sí señala directamente al expresidente de la etapa menciona a Francisco Camps como la persona que ordenaba los pagos en negro y pedir a las empresas que se prestaran a pagar a la trama corrupta los actos electorales del Partido Popular en declaraciones remitidas a la Agencia Efe el expresidente Camps lo ha negado todo el miércoles Se reanuda este juicio con la declaración del Secretario General ricas

Voz 0874 02:03 usted no han convencido de que puede gobernar desde Bruselas

Voz 7 02:06 no pero los paran en él

Voz 0874 02:08 el serbio yo no puedo yo no pierdo la esperanza

Voz 1024 02:13 tres presidentes presidiario prefiero ser presidente porque puedo seguir mejor ha dicho en declaraciones de José Monda Catalunya Ràdio a dos días de que el presidente del Parlament proponga candidato a la investidura el Gobierno ya ha advertido que no lo va a permitir

Voz 0874 02:27 en caso de violencia machista este año una mujer

Voz 1024 02:30 cuarenta y seis años ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja en la localidad tinerfeña veloz Realejos tras la agresión el sujeto ha oído en su coche durante la fuga ha tenido un accidente y es cuando ha sido detenida les recordamos el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos en los en nuestro país es el cero dieciséis cero uno seis es gratuito y confidencial no deja rastro la factura telefónica

Lourdes Lancho buenos días

Voz 8 03:44 ha venido no Barcelona Gerona sigue estoy en comisión de servicio ya sabes que si algo pasa está la Lancho hay manifestación de policías y guardia civiles en el centro de Barcelona vigilada formó sus vínculos otros Werder bueno también me estoy curando la embajada kurdos por aquello de lo que pueda pasar aunque pienso que si me curro la embajada de mi barrio vivo en Moncloa es un poco confuso no

Voz 0874 04:13 hoy sí va para quedar muy mal decía mira consejera de prensa de la embajada de Moncloa en Barcelona y quién lío

Voz 8 04:20 entre entre este momento Javier

Voz 10 04:22 el presidente hay una vida amiguito del alma oye que esto exige viendo mucho cambio que también pero sobre todo para decirte que bueno que contarás durante muchos años con mi lealtad vale pero hace muchos años me hijo de puta durante toda tu Tuiza por eso sí espero que sea muchos ya pero bueno no tienes que ir durante muchos porque eso tiene un límite y no nueve caducidad lleva razón siempre me tienes la ventaja de estar todos los via celebrarse micro cabo tu Caudal de palabra tu facilidad de palabra vale lleva razón sequía es sensual

Voz 8 04:58 de ahí que entre entre este momento y este otro

Voz 11 05:03 tardó llama delante de mí a la persona a la que le consultara siempre todo y entonces te dice aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía y esa persona dice que es la única manera de I de cobrar si me interesa ven y sino que lo deje esa persona es Francisco Camps

Voz 8 05:27 Nos bueno entre esas grabaciones han pasado nueve años

Voz 0874 05:31 muchos años y muchas cosas de por medio verdad que poco les duró la lealtad a Álvaro Pérez al Mingote es unos años de instrucción un ratito en el banquillo sabiendo que existen pruebas sólidas que les incriminan provocado todo esto con los acusados de la Gürtel recuperen

Voz 8 05:44 la memoria la memoria les ha durado poco como la lealtad pero algo sospechaba Camps no cuando les señalaba como como lo de ser leal todo lo unos años tan solo no de toda la vida y la verdad es que que está encantando tanto todos que que en vez de juicio de la trama valenciana de financiación ilegal del PP parece una gala de Operación tres

Voz 0874 06:03 el caudal de palabra tienes fuera por la gravedad de lo que hicieron al escucharlos no se ha reído a llorar no todo huele mal pero siempre conviene recordarlo conviene recordar que lo que estaban expoliado era nuestro patrimonio porque el dinero público de las administraciones son nuestro patrimonio como país y nuestros impuestos no

Voz 11 06:23 eh la ACS las las heces océano daban caca de vaca es lo que me daban a mí cuando se va al señor Campos dentro de señor Rambla todo el mundo decía que Rambla mandaba un huevo mandaba una mierda

Voz 8 06:36 a punto el bigotes a la cúpula del PP a la Generalitat Valenciana pero también tuvo tuvo lo suyo para los corruptores ocho a los empresarios

Voz 11 06:44 el lujo te quiero decir una cosa en los empresarios aquí no están todos los que son ni son todos los que están eh ojo eh porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía Landa e la pregunta la ningún empresario vale pero es que es que como tengo dudas aquí que que tengo he visto cosas que sean pregunta la aquí pero que al final no nos han quedado muy clara por eso quiero quiero ser lo más lo más gráfico posible para que usted entienda idea cómo era el funcionamiento de todos

Voz 0874 07:17 la churrería se lo demandan como Broncano también

Voz 8 07:23 tirando están tirando de la manta hay como sabes que el juicio hay residiendo vídeo no ya estaba enganchada porque estaban declaran de Bellas que tras esta va a Ricardo Costa el exsecretario general del partido en la Comunitat Valenciana y estaba primero estaba muy tenso y a medida que iban declarando iba soltando tensión no porque los acusados declararon todos ayer coincidían que que él era un mandado de de Francisco Camps y que en realidad el bacalao se cortaba en otra parte

Voz 11 07:50 porque mandaba uno nada más como su jefa de gabinete que la que mandaran Valencia era las que Ana Michavila porque delante venir Ahmad Bani decían esta que Alvarito presidente que está jodido que no tiene a Curro que tal que cual bueno árbol darle otro acto del partido que vamos a hacer el viernes ya está hecho otro cacahuete Almond

Voz 8 08:09 es que no tiene desperdicio de Berga hoy el guión está hecho con los cómicos no Jorge tú sabías que El Bigotes es sobrino de Andrés Pajares

Voz 0874 08:17 entonces bueno soltar en algún momento supo por el El Bigotes dijo además que se movía por Génova trece la sede del PP la sede central aquí en Madrid como si fuera su casa y que tenía y que tiene todavía tarjeta de acceso VIP a esa sede por si aquí la necesita

Voz 8 08:32 además eh que pone el ventilador en marcha hilo que hay delante pues amenaza con salpicar a todo el partido en España

Voz 11 08:38 por España entera por todos los pueblos y toda la ciudad es trabajando con todos los PP porque hay muchos TPG han trabajado con nosotros aquí y ahora se rasgan las vestiduras

Voz 13 08:57 la sala

Voz 0874 09:03 aún que estoy hecho un vídeo en el Partido Popular gobierna

Voz 8 09:08 bueno así escuchamos un par de declaraciones bueno de hecho las dos que tenemos hasta ahora además de la de mayo diciendo que no conoce a esas personas en tan solo las ha visto por televisión pues la que más a mí lo que más me sorprende es la de Pablo Casado no porque pertenece a esa generación más joven que yo creo que podría representar la la la regeneración del partido y de la gente pues eso no que de buena fe y de forma absolutamente impecable milita en él o ejerce cargos en en su nombre y de de forma ya digo impecable no si escucha con atención lo que dice Casado ya se ven las consignas que se dado desde la dirección

Voz 14 09:40 estamos hablando de declaraciones en el marco de defensas de personas que están atravesando ni más ni menos que una fase de juicio oral en torno a un proceso judicial que está valorando hechos que sucedieron hace muchos años y además todas las personas que están testificando como acusados

Voz 0874 09:58 testigos ya lo forman parte tenía

Voz 14 10:00 Partido Popular ni en ninguna administración del ámbito de la Comunidad Valenciana Si algo ha hecho mal pues somos los primeros que hemos dicho que afortunadamente en España la justicia funciona

Voz 0874 10:10 Iker hace algo mal acaba pagando hace mucho tiempo de eso y esas personas no tienen ya nada que ver con el partido

Voz 8 10:17 cuerdo que el Bigotes sigue teniendo una tarjeta no no

Voz 0874 10:20 va a llegar en Angola pop seguro el Gobierno a través de su portavoz marcó este criterio que son cosas que pasaron hace mucho tiempo y que ya se están juzgando he hecho es verdad que hace mucho tiempo tanto que ya han prescrito algunos de los delitos por los que se podría acusar a Francisco Camps

Voz 8 10:33 bueno espera que el miércoles le toca declara Ricardo Costa igual Balaña de alguno más que que se puede activar todavía pero estábamos en el Gobierno no lo que lo que más temen es que toda esta tormenta perfecta que vuelve a desatarse sobre sus cabezas tenga más consecuencias le preguntaron ayer al portavoz del Gobierno por los presupuestos

Voz 15 10:52 hubo siete partidos que aprobaron los presupuestos del año dos mil diecisiete cuando sin no hay ninguna novedad respecto a lo que ya conocíamos en dos mil diecisiete supongo que eso no sea un impedimento para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que lo reitero eh

Voz 0874 11:09 buenos para España y todos sabemos que no es bueno para España al presupuestos públicos nos la estamos viendo en estamos

Voz 8 11:15 siendo bueno antes de dejar el tema quería tan sólo recordar la solemne comparecencia de Mariano Rajoy ante las primeras acciones de contra los dos primeros casos no relacionados con la Gürtel la la financiación ilegal del partido esto no

Voz 0874 11:32 trama del PP como algunos pretenden esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta lo dijo en febrero de dos mil nueve yo invito a todos los oyentes que busquen ahora el vídeo Iker repasen un poco se fijan en las caras y que miren quién es arropaba han justo ese día a Mariano Rajoy

Voz 8 11:53 a favor haciendo porque es un ejercicio de está a su lado está Ana Mato por ejemplo Francisco Camps un poco más atrás vemos a Esperanza Aguirre después justo justo detrás de Rajoy como siempre bien situado Alberto Ruiz Gallardón bueno bien situado en esa época sabes es hombre Rita Barberá también se puede ver podríamos ir así haciendo como aquellas canciones te acuerdas no de las canciones aquellas de cuando éramos pequeños de manzanas que van cayendo de la arma

Voz 0874 12:19 yo de pequeña también de Diez negritos

Voz 8 12:37 las de la Gürtel valenciana están declarando pero antes de hacerlo intentaron a través de sus abogados llegar a un acuerdo con la Fiscalía para eso no para para negociar reducir las penas que se les pide a cambio de su declaración sobre este tema de los acuerdos judiciales hemos hablado con nuestra tertulia de jurista sabe mañana tenemos entrega de ideal de justo

Voz 0874 12:56 CIF si juntamos a juristas de prestigio veteranos para analizar algunos asuntos de actualidad a Vettel les damos un poquito de alcohol pero solamente lo justo este año viene cargado de temas judiciales así que seguro que tendremos ocasión de escucharle

Voz 8 13:07 el como aperitivo a lo que podrán escuchar mañana a partir de las ocho y veinticinco Ésta es la opinión del ex fiscal anticorrupción José María Mena del magistrado José María Seijo y del abogado penalista Mateo Seguí sobre estos acuerdos de confesión a cara a cambio de beneficios penitenciarios

Voz 17 13:22 en nadie sabe lo que es verdad y lo que es mentira entonces son son técnicas procesales

Voz 18 13:27 que vistas desde fuera yo creo que quedan muy fea

Voz 0874 13:30 sí

Voz 0300 13:32 Roma seguidores se pues ahora sí

Voz 0660 13:36 es un pacto esto esto fuera el el acto si fuera el principio de la investigación desde el tío canta dice bueno pues vamos a ver si es verdad lo castrante culo el alta pero el día no al judío todos con la toga puesta va y canta demonios garantizan la adversa diciéndonos es verdad por ejemplo lo que está pasando ahora o qué va a pasar en Valencia hay un tal consta que por lo visto es el que se va a comer el marrón

Voz 19 14:10 si quieres Fersa tiene ese

Voz 10 14:12 sí

Voz 0660 14:12 respecto de la verdad que digan los chivatos que Barreda al cronista pruebas si ya no puedes aportar pruebas que no hayas presentado

Voz 0874 14:23 gustaba escuchar a José María Mena fíjate con la de casos de corrupción que destapado Bell no llaves

Voz 8 14:29 los que no le han dejado escapar que ahora han reventado porque comentaremos el caso Palau el fue el el fiscal que intentó ya sentar en el banquillo Pujol por el caso Banca Catalana

Voz 0874 14:39 pues es todo esto pasa la vida sigue esta noticia podría ser de hace tiempo si fue hacia abajo palabras hacia arriba la calificación Fitch ha mejorado la nota de la deuda española por primera vez desde dos mil catorce y ahora pasamos la a estábamos en una Tricicle ve positiva en la negativa que según dicen es un tipo sanguíneo algo mejor

Voz 8 14:57 oye tú de la calificación de la deuda me recuerda a tú te acuerdas de los cupones del hogar porque vas acumulando hasta poder tener un premio número que los periódicos no sí bueno y en los supermercado es que me recuerda a los padres no que ponen en la nevera iban poniendo pegatinas no cuando te portas bien

Voz 0874 15:12 pero duchas en Barcelona que no cuentes nada del del tema que pelean catecismo presiden el Parlament pues Dinamarca el lunes a hablar de lo suyo también no

Voz 8 15:20 te veo difamado al tema eh pero es que como estamos a la espera de saber si tenemos candidato a presidente vía Face Time Sky no se eh pero oye si el director de la DGT podía gestionar la nevada desde su casa en Sevilla porque hay tan buenas conexiones en Internet no sé por qué consejo no va a poder bueno vamos a dejarlo vale

Voz 4 15:42 no

Voz 20 15:43 eh

Voz 8 15:49 hace un par de semanas aquí en Radio Barcelona en plena ola de frío contaban que los albergues para las personas sin hogar estaban saturados la lista de espera que alcanza casi un mes para quienes no tienen más recurso que ese a la hora de guarecerse Elisenda Coll él fue a grabar a una de esas colas para entrar en el albergue el de la Zona Franca y allí conoció a Sergio que vive allí desde hace seis meses e el y me contó su historia y me impresionó muchísimo el estimó

Voz 0874 16:17 Nos gusta mucho escuchar historias y conocer la vida de tiene sucursal en este camino viendo prestamos atención no a veces como dicen ellos hay gente que se cruza cambia de acera no

Voz 8 16:24 sí quizá excusa escuchará a Sergio y a otros como él puede hacer que no les reunamos no de que nos preguntemos cómo han llegado hasta ahí como lo están pasando el ICO ley nos cuenta su historia hace cincuenta y uno años que Sergio nació y creció

Voz 21 16:38 en el barrio de la Catalana en Barcelona cuando aún quedaban algunas Barracas a orillas del río Besòs cerca de la mina una de las zonas más pobres de Cataluña pocas horas de escuela muchas de calle le llevaron muy fácilmente al mundo de la droga de hecho aún no conseguido dejar el consumo

Voz 18 16:53 por el consumo de unas para siempre el mundo de la noche se lo Gail la Lomce lo hay en eso el consumo lo tengo hubo cuando puedo te lo he dicho antes

Voz 8 17:04 tu voto

Voz 18 17:06 mi memoria por medir más adelante se casó

Voz 21 17:08 tuvo tres hijas trabajó en negro en el mundo de la construcción hasta que todo terminó

Voz 18 17:13 sí el trabajo me separé me quedé inundó ya o HUCA en la calle y luego le devolví como Rey a no viví como reyes velaba entonces hace de seiscientos euros cada viernes

Voz 8 17:29 su trabajo todo el patrimonio aún recuerda el primer día cuando se vio sin nada eran dos mil trece

Voz 18 17:38 son las plazas oye con un banco hormigón me la va todos los días en un lago gay ahí a las tres de la mañana

Voz 8 17:50 no había nadie en todo el verano y él lo tenía muy fácil para salir de allí bastaba con reencontrar bien

Voz 21 17:56 las amistades he vivido

Voz 18 17:58 esto mi tiempo la noche se lo Ghailan 11S bien eso prefiero trabajar trabajo y luego si me apetece realmente me dio y lo compró porque tengo que ir yo yo dice David de todo algo que vivía vendiendo yo quiero trabajar y cotizar lo poco que me quede continuidad Rajoy mi mujer que aglutine separado pueda cobrar la paga de viuda ya que yo falte tiempo promedio no por ella comprendía

Voz 21 18:34 pero dice que prefiere un contrato y a quienes el llama la familia de la calle

Voz 18 18:38 le apasionaba yo tenía amigos que yo en diez días me he adaptado quince mil euros con ella y luego quedarme en la calle sin tener un duro de han pasado pero no está en la calle lo Albert hielo GT la gente conoces estar al lado tuyo tenga o no tenga esto de una familia de verdad

Voz 8 18:58 mucha gente no sabe Serge dice que ahora todo

Voz 21 19:01 le va mejor tiene un techo en el albergue ya ha conseguido un contrato de pescadero pero hace más de dos años le diagnosticaron un cáncer cáncer de hueso ahora lo tiene todo planeado

Voz 18 19:11 le dejé yo no sé por mi padre envidia de es la quimio reventados Padura cuadró el pelo ella ya la me de cero cuidarla la última visita con el oncólogo la tenía me pasó viendo que me como la cabeza para la quimio no ahí tira de vida que tengo empezaba a la hora de verdadero cuando podemos decir hemos Metro camino agudas nadie pues el plan de vida cuando voy que ya no aguantó más que tirarme en medio

Voz 4 19:48 que no era Chuck Berry

Voz 0874 19:51 John Irving

Voz 4 19:54 ya

Voz 0874 19:56 qué duro esto no durísimo durísimo pero eso también es bueno pues sigue es emblemático de Hellín vuelves bueno igual si salgo está la lancha así que tú venga ahora cuidado con el volumen de la radio porque llega

Voz 11 20:10 a Javier Pérez Andújar

Voz 23 20:20 no

Voz 0684 20:25 Lonely tan Santa Cuba lo que Cuba no queremos hablar ganaría ellas hay y siete sos a ver si

Voz 24 20:46 Van Gogh pasaron hemos perdido gran antes alguien decía Soraya lo pensaba en las mujeres de Persia el soberanismo ahora es otra cosa en aquellos tiempos se valoraba lo esencial con un vuelo si la voz podía cambiar el mundo bastaba con nombrar a esa o hay ché para poner en marcha un continente donde más se dice che es en las horchateras y que eso es lo Amur dices mientras esclavas estoy gintonic con pepino en mi pupila azul es glamour es la distancia en eso se parece a la melancolía no es lo mismo el glamour del pobre trece Amur del rico rico dándose las de pobre siempre queda glamuroso al revés no sirve es difícil encontrarle el glamour a un camión de melones no me ha hecho más feliz a mi familia que un melón nosotros como yo teníamos perro llevábamos un melón a todas partes cuando comíamos todos en el pueblo o cuando íbamos de merendó la bajo los pinos de Montornès del Vallès el acontecimiento la hora de las risas de hacer la foto era el momento de sacar el melón no haber enterrado ni nada en en la playa a la orilla del mar como aquel condensó caballo duró poco esa felicidad ya que enseguida vi que si bien hay gente que es de Nerón también hay mucha gente que es de sandía me pasé al enemigo el glamour la sandía era oscura como la noche dentro tenía el rojo de la sangre era el peligro era la comida del vagabundo que se colaba en los trenes pues en Adrian sólo pasaba el tren de cercanías pero yo ya había visto el emperador del Norte indebida hecho bluesman los padres venían del campo yo era carne de descampado

Voz 0684 22:30 compran reclamado dos tocarse cuando al palabras

Voz 24 22:41 una blanca natural

a vivir que son dos días Javier del Pino

pero para visitar lo primero que hace

Voz 28 25:04 pero para visitar lo primero que hace

llega todos los

me gusta la noche intentan no perderse nada delata

Voz 0300 25:25 me gusta la noche intentan no perderse nada delata

primera hora de la mañana del sábado las siete de la mañana las seis en Canarias hasta la última hora en la noche del domingo

información sin descanso síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 28 25:51 información sin descanso síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 5 25:58 te gusta cuidarse pero no quieres que una dieta arruine tus vacaciones o eres de los que se propone comer bien pero luego no hay manera de Irún el régimen a raja tabla en cualquiera de los dos casos no vas por buen camino y todavía no has escuchado nunca eso de alimentarse no es lo mismo que nutrirse aquello de uno no se adapta a la dieta es la dieta la que debe adaptarse a nosotros es que no conoces a la experta en nutrición Ángela Quintas pero esto aún tiene remedio puedes escuchar la todos los sábados a las doce envío que el programa de la Cadena SER que te enseña a cuidarte nutriendo te bien y conociendo lo que tu cuerpo realmente necesita recuerda Bío Kheyl todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra Web Lab de la Cadena SER

Voz 0874 26:44 nuevos tiempos vamos a escucharlo

Voz 41 28:14 sí

Voz 42 28:18 sí

Voz 4 28:20 no muy antes me sorprende

Voz 0874 29:35 mira cómo estás muy bien muy buenos días de no sé qué pasa es es que no tenemos sitio extranjeros no cero pasas por aquí de vez en cuando hoy hacemos precisamente un tema de barrio y de barrio de Madrid es verdad te lo has pateado por fin alguien te habrá llevado obras y desde hace ya es hacerlo por una seguramente te vas a Mozambique pronto no todavía no

Voz 18 29:56 me voy a Mauritania Mateo Diez

Voz 6 29:59 pero dentro de médicos y pero

Voz 0874 30:02 en el mismo proyecto que no eh

Voz 6 30:04 las

Voz 31 30:06 eh

Voz 44 30:14 no

Voz 0874 30:21 Madrid que te lleva una película

Voz 0300 30:23 sí sí me fui el otro día al fines de Alcalá acaban de reformar por cierto bastante bien la película la librería de Isabel Coixet y luego fui comenzando por la calle Embajadores es que mi casa mi barrio en Lavapiés y pasé por delante de una librería que vive de las donaciones de libros pensé que eran dos buenas ocasiones para hablando de libros

Voz 0874 30:42 llama la librería que ha ganado el premio a la mejor película en los Premios Forqué tiene doce nominaciones a los Goya ahora no es el lugar al que fuesen unas Lavapiés que nos interesa casi más

Voz 0300 30:51 mira se llama tu librería y así arrastró la U porque se escribe con tres sus es una librería que se mantiene en pie gracias a una amplia red de voluntarios a las donaciones de libros y al precio que deciden ponerla cada libro los clientes que pasan

Voz 0874 31:05 en el básicamente todo depende de la buena voluntad de quienes llevan los libros de quienes los compran para que paguen algo el precio como lo deciden los clientes

Voz 0300 31:13 los este intercambio entre dar y recibir promover la lectura intercambiar libros es precisamente la filosofía que tienen ellos no el usuario paga la cantidad que puede o quiere pagar que la única condición es que los clientes no se pueden llevar más libros de los que les caben en una mano un máximo decía

Voz 0874 31:29 es un a a su un baremo demasiado amplio no lo está margen para hacerte con manos grandes depende de bajada no sea una iniciativa Bonita

Voz 0300 31:37 sí es una idea que surgió en Baltimore en Estados Unidos con un proyecto muy parecido llamado Kit así en Madrid se abrió a primera librería en el dos mil doce la el barrio de Chamberí y ahora tienen otros dos locales uno en Lavapiés el barrio en el barrio de Salamanca hay en Barcelona hay una librería también en el barrio de Gràcia

Voz 0874 31:57 gracias Valentina Rojo ha estado esta semana en una librería del barrio de Salamanca y se encontró con Diana y con Iván de treinta y tres de dieciocho años

Voz 45 32:12 vosotros sois voluntarios de de este proyecto si somos voluntarios no venimos aquí a bueno pues por ejemplo o recibir donaciones colocar libros como verás hay un jaleo inmenso de los libros si intentamos que se coloquen bueno no tenemos ningún catálogo porque es imposible aquí pero y si queda intentamos que estén colocamos menos por temática

Voz 6 32:34 elevamos explican poco a este jaleo están todas las paredes incluso las columnas expuestos en horizontal uno encima del otro con cajas abajo también es nada más que deslumbró en los aquí en cuántos hay más o menos salidas calcular no no a mí no me mires cada dentro humo

Voz 45 32:52 dónde cajas y de donaciones no te puede un número por eso porque van entrando y saliendo hay más en el almacén estamos sacarlo de oro que cincuenta mil libros nos quedamos cortos incómodos

Voz 6 33:02 los tiene ese ordenados por librería normalmente estamos acostumbradas para autor dijo aquí

Voz 45 33:08 simplemente por temática por ejemplo danesa tenemos lo que es la novela aquí tenemos la Asociación de policiacos luego tenemos histórica ciencia ficción tal más o menos de luego ya dentro de cada sitio está desordenado y es lo bonito que tiene este sitio que uno viene a que el libro que como que el encuentro a él porque no es que busque su libro en aún puede buscarlo pero la cuestión es mirar títulos a ver cuál te llama extremos la parte de ficción que esto policiaco históricas interacción que luego la parte de clásico y una parte de los idiomas también que tenemos es a libros en idiomas que aún no hemos cifrado la del proyecto que en Bengasi un día encuentras libros que no estaban en el anterior

Voz 6 33:47 por muy un vosotros lleváis mucho tiempo aquí en están libres dijo

Voz 45 33:51 yo que llevo dos años aquí años también hay mucho libro que yo descubierto pero más que por verles aquí por la que la gente me recomendaba sabe usted está colocando de dicen al ni este libro es muy bueno tienes que leerlo pero bueno pues lo voy a leer dos el cual T Marco

Voz 6 34:06 no especialmente

Voz 45 34:08 quiero que me llevé La ladrona de libros al principio eso el libro que va sobre la Segunda Guerra Mundial que hay digamos que está contado sobre una niña que en un principio era judía pero es adoptada por una familia alemana hay el narrador de ese libro es la muerte la muerte de cuenta la historia de la niña esta y cómo pues en esa época tuvo que hacer muchas recogidas de personas porque la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente y es un poco ver lo que es la Segunda Guerra Mundial contado por la muerte pero en la historia de la niña Yves pues quiénes de los alemanes eran tan mal ni otros alemanes eran muy malos ni los será muy buenos todos los personajes tienen claroscuros en ese libro sea él muy chulo yo lo recomiendo

Voz 6 34:56 si hay que os dedicáis vosotros

Voz 45 34:58 eh yo trabajo en el sector de la informático ahí estudio una carrera por la UNED

Voz 6 35:05 tienes tiempo para venir aquí una vez a la semana

Voz 45 35:08 así porque son dos horas a la semana lo que te pide esto no es es un mi manera de desconectar yo más o menos igual a yo sigo estudiando aún de bachillerato y ahí me ha pasado de gente que venía llevaba años sin de me lo llevo porque tiene buena pinta o pasaba por la calle no lo conocía ahí la razón que sea para mirar libros honra incluso padres que vienen con niños dicen no le pero a ver si encuentra un libro que le interese hice suelen llevar incluso dos o tres con mirada dices tú pues un niño que no le gusta leer que lleve dos libros al deseo de la lectura me como la frase está típica de no es que haya gente que no le gusta leer sin aunque todavía no has encontrado tu libro todo el mundo tiene un libro y aquí es más fácil que lo pueden

Voz 46 35:53 y la Fira y Play

Voz 0874 35:59 hay muchas cosas interesantes Bru en este proyecto pero una de las canciones tan joven como está la que escuchábamos dedique su tiempo libre a trabajar allí no es muy interesante y además es gente muy muy muy variada no el día que F

Voz 0300 36:12 día de Chamberí a a visitar la librería me encontré con Luis que justamente era su primer día de trabajo como voluntario y Luis tiene un perfil curioso era un banquero una persona se ganaba bien la vida Hay cuando se han prejubilado ahora he dicho que quería hacer alguna cosa

Voz 0874 36:28 de de llenar un poco no metió en la Lively si quieres lo escucha

Voz 47 36:35 Luis estaba manejando es tu primer día que estás haciendo y hombres de momento estoy ordenando un poco los libros que había muy desordenados porque está las estanterías bastante llena sino eso puede más de almacén si lector crecen

Voz 18 36:49 venga

Voz 47 36:50 y entonces pues ha sido un poco el desvío que puedo dedicar estas este tiempo que creo puedo de cara a hacer algo

Voz 48 36:58 a mí me informe de de lo que iguala

Voz 47 37:01 en este caso la NG y bueno pues me pareció oportuno titulada tenido quédate en casa no lo Vértigo o no pero bueno estoy gastó día paseando no siempre que sí puede ayudar al ayudará a lo mejor no sí que los libros que de aportar aunque te han aportado una vida o no me ha aportado de momento presentimiento sabiduría experiencias con nació libros dedicados a mí a creer en este viento un poco de todo todavía usos del formato libro sí sí sí me gusta más lo puedo tocar puedo manejarlo pues pero ante el papel que lo ves no lo es entonces Tai siempre y lo toca si lo maneja así lo lo dejas enzimas y de Rajoy un sillón coges lo vuelve a retomar la lectura israelí cambiaba la palabra de papel arriba Restrepo pero de nada detenciones Wendy doy debe ir a trabajar con ese ánimo hoy es conveniente hacer llegar al semanario que paran presentar mentir ya que el Mohamed

Voz 20 38:10 eh

Voz 0874 38:17 digamos que la librería se sostiene gracias a las donaciones altruistas una de las personas que contribuye a que esto sea posible es un gran conocido de este programa yo un buen amigo que si Yelmo altares cómo estás Willy buenos días hola qué tal buenos días de tus manos satélite dejando andar pero no llevarte libro veinte Enrique voy a donar

Voz 1024 38:36 Al Qaeda acabó llevándose algún nueve que es absurdo porque el trono entre otras cosas para despejar única extraído acabó claro siempre acaba vendiendo alguno

Voz 0874 38:42 comer en nuestro caso yo creo que recibimos mucho libros también para despejar nuestra mesa de trabajo también a veces no yo

Voz 1024 38:48 con los que me llegan de las editoriales procuro no no donar los sino dejarlos en el en el periódico verlos antes de periódico yo utilizo sobre todo

Voz 0874 38:57 lo que pruebas vas a decir para quién no te conozca que trabajan en el país

Voz 1024 39:00 si hago rafia semi casa bastante a menudo descubro libros y que tienes uno Segovia ayuno en Madrid o de escocés libros de verdad que yo me compré este libro tener o libros que has utilizado para trabajar y que de repente te das cuenta que no vas a volver a leer lo que está muy bien que los libros estén entró en circulación la sensación de que bueno el libro sigue teniendo sigue teniendo una vida

Voz 0874 39:24 claro es muy curioso lo de cómo alargar la vida de los libros y el otro día vi en el aeropuerto de Filadelfia por ejemplo una experiencia que yo no conocía que es algo así como acoge unos deja uno llega una estantería en la que tú puedes coger un libro siempre que dejes otro venga que lo vigile nadie establece cuál puede coger Nicole tienes que dejar pero bueno intercambiar material mercado no

Voz 1024 39:41 lo hay en bares luego está una cosa que yo también hacía vez en cuando que es el el bookcrossing que es que dejamos libran una para el autobús

Voz 0874 39:48 el te ponías en la esquina a ver quién tenía

Voz 1024 39:51 pues hacerlo pero no pero da una vuelta Manzano volvía a los cinco minutos siempre había

Voz 0874 39:56 ha desaparecido y luego también hay ONGs

Voz 1024 39:59 qué hace lo mismo hay una por ejemplo sí que ese de unos amigos de Segovia que se llama Aida que ellos recogen libros los vende a precios bastante barato utilizan todo para utilizar el dinero para proyectos en este caso en el Líbano pero la idea de la librería estamos hablando que además está a la vuelta de la esquina de mi casa me gusta mucho porque muchas veces se dice es que los libros son muy caros es que los libros no son accesibles sin no es verdad que entre la red de librerías de bibliotecas públicas y ese tipo de librerías realmente hay muchísimos más libros en circulación de los que podemos

Voz 0874 40:34 alguna vez leer y es verdad que luego la villa de los libros de mucho a mi me pasó una cosa también yo intenté Donell habitualmente cajas de libros a la biblioteca pública de Madrid a una de ellas cerca del barrio en el que reside Mis padres no quisieron cogerlos porque no tenían personal para catalogar los y me pareció de las cosas que me han dicho nunca

Voz 1024 40:52 sí sí eso eso es sí sí es es un pro Emma incluso los libreros de viejo en general tampoco querían yo me acuerdo cuando cuando murieron mis abuelos parte de la que nos lo quedamos y parte de la Biblioteca de lo mismo yo no quería dar dinero pero no quería tirarlos lo quería ganar dinero pero no quería tiene los un contenedor y me acuerdo que me costó mucho convencer a un libro del rastro para que hechos quedase policías es que iba hacen muchísimos libros en cambio allí circulan muchísimo circula mucho todo tipo de de libros

Voz 0874 41:19 hay libros que ya no te puedes quitar esos ya no los cogen nadie por ejemplo la Enciclopedia Espasa tiempo será un síntoma de riqueza verdad y eras alguien cuando te podías comprar un ciclo perdidas pasa ahora es que ni ni iguala pop yo las veo en contenedores a veces incluso no

Voz 1024 41:34 bien esa tienen cosas precios estrategia tienen unos este acordáis la la colección de Agatha Christie de cuando éramos pequeños que tenían como diez volúmenes por ejemplo o muchas de la colección rtv en una coalición que por ejemplo vuelos tenían por la colección de clásicos española o el otro día descubrí un libro de mi mi padre dirigió una editorial que es el diálogo y había un libro de buenos para el dialogo de Vicente Verdú y me hizo mucha ilusión pensar que aquellos siguen circulación y que alguien se acercara LOC

Voz 0874 42:02 a tu padre era Pedro Altares echamos de menos por cierto que como escoger los libros que dejas allí Wilson son los que tú crees que la gente tiene que leer o los que tú ya no quiere que es distinto

Voz 1024 42:13 no hay algunos digamos son libros que creo que que me gustaría que estuviesen en circulación ella por ejemplo la novela bastante de famosa libertad que descubrí que que tenía una en una en casa y otra en en mi casa de Segovia libros de historia libros que utilizado para trabajar una época bastante intensamente que digo bueno se alguna de los Volvo necesita para hacer un reportaje si los vuelvo a necesitar

Voz 0874 42:39 de los buscaré una librería en una

Voz 1024 42:42 lo pública y luego si de vez en cuando sí que va alguna morralla

Voz 0874 42:47 ese colocado pero pero puerta la W de la Espasa sabes que entran casi mil libros

Voz 0300 42:55 el día que no son pocos eh sea nuestra secular muchísimo y el otro día estuve también una en la librería de Gràcia dotada de Madrid fíjate que esto que decís que circula a los libros pues ya veréis lo que nos explican cuatro lectores jóvenes que había nadie el tipo de libro que estaban buscando cuatro electores los

Voz 21 43:17 el libro como de fantasía otro más de novela así de poesías también clásico poco esto gusta escribir también me gusta mucho ver la manera de escribir otra gente

Voz 0300 43:34 algún libro que te identifique tú momento no

Voz 21 43:39 pero yo estoy muy maniático no puedo leer libros otra persona son todos usados con presión para mí no tengo que devolverlo porque los lo marcó Composites entonces subrayo dependiendo de cómo yo estoy en el momento entonces se a lo mejor en otra ocasión revisión libro que a lo mejor ha subrayado eso entonces me gusta eso de los libro que se conectan conmigo con cómo estoy en un momento

Voz 0300 44:06 el último libro que es conectado cuál era

Voz 21 44:09 a qué me estoy leyendo ahora mismo es decir te quiero

Voz 0300 44:12 la costa este ejemplo hay una parte en que la chica dice

Voz 21 44:15 que los atrevía nada por miedo entonces como que la vida al lanzarse una piscina que al principio tenía un montón de ilusión te tira igual que esto es lo máximo pero luego te entra miedo entonces ella directamente no se tira la piscina

Voz 0300 44:28 hay algo tú donar explicando que no es cosa mía el Estado pasará

Voz 47 44:38 ya hemos tú David González David actitud canon decía Carmen

Voz 49 44:44 que he escogido escogido algunos libros sobre cuentos y leyendas sobre diferentes culturas es siempre aprendo cosas con estas ya que él hable en la librería normalmente encuentro libros que no nunca

Voz 0825 45:00 qué pensarían ir a comprar

Voz 49 45:02 dos porque no los conozco y aquí como hay tanta santidad de libros y hay algunos que son más antiguos que a lo mejor no encuentras en entiendas mucho la Elía claro que que es una edición muy bonita una etapa preciosa algún dorado

Voz 48 45:24 hay

Voz 49 45:25 he leído siempre a partes pero nunca lo leído entero entonces digo VRAE bar y así lo lo leo a puertas creatividad en habremos mundos porque si estás encerrado en casa y no puede salir a ningún la alta pues con los libros pues puede desconocer muchas cosas

Voz 47 45:49 sí que es cogido los bueno fui escogido yo cogido negros que no conoce

Voz 6 45:53 no os cargada en que siempre me habían hablado mucho con lo que me gusta leer nuestra no ido nunca voy a aprovechar y estos que me han llamado la atención de algunos cuentos populares gitanos yo qué sé que ha habido mucha polémica con ellos es todo digo obra que aprender un poco que lo he visto desde la descripción y me gustó unos no no venía buscando nada Hay te encuentros clero e historias que no conozco de mundos imaginarios un sitio en el que echar el rato no sé el mes que me enseñaron de pequeño que un libro siempre ha sido un buen amigo lo que puede recurrir entonces cuando no hay nada mejor que hacer no pueden ponerme con el ordenador hacer si es un amigo amigos libro plausibles y se producía

Voz 47 46:42 de alguna algún libro que traía compañeros especialmente cuando

Voz 6 46:48 sí lo es de Aragón con un trece catorce años me cantaron era todo fantástico y con como es novela hacia el personaje aunque a veces las pasa mal siempre se las apaña para salir adelante a vamos pero mucha así últimamente de la colección del mundo disco de Terry Cher que es eh tres parodia de de novela caballeresca está

Voz 47 47:12 súper divertidos lo estoy pasando un enano leyéndolo pareja amigos si vivís juntos pero biblioteca no preparado comprar compresor la librería o algo bueno pues nada les vaya bien a la mañana

Voz 0874 47:33 la verdad que Bureau habría sido un gran psicólogo habló acaba de su infancia de su frustración

Voz 0300 47:46 pues fíjate que nos hemos dejado de hablar de empezábamos con la librería de la Coixet que el libro que sale

Voz 0874 47:52 Ángel cuatro cinco uno fui y acabamos muy optimistas porque en los libros los queman

Voz 1024 47:57 bueno pero la gente los memorizar para que no pueden acabar

Voz 0874 48:00 a mí me parece algo incluso hay personajes que sea emprender un libro entero El Quijote el un peligro supongo en ese tipo de iniciativa con todo lo bonita que es ahora mismo los más solicitados son Rebelión en la granja al principito Harry Potter pero igual dentro de no para los más solicitados son los del último famoso que salen un programa de televisión de cocina agua si Iker reproduzca un poco los vicios de las librerías

Voz 0300 48:23 pues a mí me sorprendido que no era muy Asier al revés eso sea la gente está buscando cosas antiguas tú decías que días en contra unos

Voz 0874 48:30 pero no era pues debe ser de los Picos setenta esto yo encontré uno que se queda un libro mítico de los años setenta ochenta cuando cesión sexual de la época aquella Romero lector de es verdad es verdad así con una pareja a punto de casarse aquí en hebreo a de un consejo matrimonio que tienen que ver con libros por cierto pues si Gemma altares cuando quieras venir aquí estamos si quieres con problemas de romanos que te gusta y Bru Rovira un abrazo

Voz 4 49:11 era

muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos despejados y temperaturas sin grandes cambios las máximas rondarán los quince grados de momento día

a esta hora el termómetro marca siete

Voz 0825 50:28 el centro de la capital Javier Fernández hacer fácil lo difícil una vez más el patinador madrileño ha conseguido ya su sexto campeonato de Europa consecutivo de patinaje sobre hielo anoche pasaba por el la

Voz 8 50:40 pero famoso pero yo sobre todo la prehistoria

Voz 51 50:42 sí que tampoco mucha gente ha podido conseguir tantos títulos de Europa consecutivos es enorme metemos un poquito más en la historia del deporte en la historia del patinaje internacional ir siguiendo pues de ganando títulos Si como he dicho haciendo más historia

Voz 0825 50:59 suma a su palmarés un nuevo campeonato de Europa llevan seis dos Mundiales ya sólo le queda la medalla olímpica hay otras pruebas que se ganan nada más nacer tiene cinco meses se llama Carla estrena Corazón ha vuelto a nacer gracias a un trasplante pionero en España se ha realizado en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid y es pionero porque es el primero que se hace a pesar de la incompatibilidad del grupo sanguíneo entre receptor y donante una novedosa técnica que le ha salvado la vida a Carla y que permitiría reducir el tiempo en las listas de espera en bebés Constancio Medrano es el jefe del Área de Corazón infantil el Marañón en La Ventana de Madrid

Voz 52 51:36 sí aquellos papá que tiene un problema de haber perdido a su bebé y que quieren donar tienen que estaba ver con estas técnicas vamos a conseguir que ningún órgano se lo está Prado este vamos a aumentar la probabilidad de ser trasplantado del sesenta al noventa por ciento

Voz 0825 51:52 más trasplantes más vida además del grupo Marañón hay otros cuatro hospitales listos en España para poder aplicar esta técnica de medias son tres los corazones para bebés que se donan al año

Voz 8 52:02 eh

Voz 0825 52:07 ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana el Partido Popular no se lo va a poner fácil en la oposición hará todo lo posible por evitar que Cristina Cifuentes tenga que explicar en sede parlamentaria el retraso en la entrega de documentos sobre el Canal de Isabel Segunda en el marco de la comisión que investiga la corrupción de la Comunidad de Madrid la oposición cree eh que la presidenta debe despejar las dudas sobre una posible obstrucción a la labor parlamentaria vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular Enrique Ossorio Ángel Gabilondo del PSOE Lorena Ruiz Huerta Podemos e Ignacio Aguado ciudadanos

Voz 53 52:38 el retraso en un envío de unos documentos será lo que sea pero no es corrupción no pueden calificar la mesa este escrito porque es manifiestamente ilegal

Voz 54 52:46 no queremos que sea un error sólo administrativos queremos que hay también una presunta obstrucción a la labor que tiene que hacer el Parlamento y por eso sería bueno que se despejarán esas dudas

Voz 14 53:07 sí hay demasiadas contradicciones demasiadas cosas que no cuadran demasiado escaso

Voz 0300 53:12 calidades y creo que es importante que dé explicaciones

Voz 0825 53:14 esto en la Comunidad en el Ayuntamiento el candidato a dirigir la Oficina Antifraude Carlos Granados propone centrar su labor en la lucha contra la corrupción el magistrado comparecía ante los grupos parlamentarios una comisión extraordinaria antes de que se vote su nombramiento en el próximo pleno

Voz 55 53:30 que es mejor evitar los delitos que castigar los la oficina deberá elaborar un mapa de riesgos identificando los sectores con mayor vulnerabilidad exposición a los ríos que puedan favorecer la corrupción y el fraude

Voz 0825 53:46 comisiones que investigan la corrupción oficinas antifraude que intenten evitarla y condenas el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis meses y un día de cárcel para la exteniente de alcalde de Fuenlabrada por Izquierda Unida Teresa Fernández usaba recursos públicos del Consistorio para hacer obra las encasa carece de antecedentes penales así que no tendrá que entrar en prisión Alberto Pozas el Tribunal Superior de Justicia de guerra