A Vivir Que Son Dos Días (20/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

a vivir que son dos días Javier

Voz 2 00:13 los humoristas gráficos preparados los viñetitas como

Voz 0874 00:16 según de llamar a sí mismos primero la información pues ante José Antonio Piñero buenas

Voz 1024 00:19 buenos días Javier se cumplen tres horas el Shut down lo que se conoce como cierre de gobierno en Estados Unidos un cierre de la Administración histórico porque es el primero que sufre un presidente que supuestamente tiene el control del Congreso en la que el país la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre la política migratoria arruina así a Donald Trump las celebraciones su primer año al frente de la Casa Blanca en nuestro país en Canarias localizamos el primer caso de violencia machista de este año anoche era asesinada presuntamente a manos de su pareja una mujer del municipio ante los ahora lejos en Tenerife el presunto agresor se encuentra en estado grave después de haber sufrido un accidente de tráfico cuando huía del lugar de los hechos el Ayuntamiento de ese municipio las

Voz 3 00:57 Alejo seguimos ha decretado dos días de luto

Voz 1024 01:00 en la ida de los deportes nos llegan malas noticias de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race que se está disputando entre en Melbourne y Hong Kong se ha producido una colisión entre un pesquero la embarcación estadounidense la que navega un español Roberto Bermúdez de Castro como consecuencia del choque ha fallecido uno de los tripulantes del pesquero ya dientes el Open de partido que disputa la pieza central va a ser el enfrentamiento entre Ramos contra el ex número uno del mundo Djokovic esta mañana tómese juega juegan partido Del Potro Ibarretxe

Voz 0874 01:30 hasta luego

a ver si tu equipo va a ser capaz de romper la racha y ganar fuera de casa te va a costar una espera de noventa minutos saber si el II que le has puesto te puede hacer ganar tres millones ochocientos mil euros te va a costar un euro con cincuenta hay muchas razones por las que jugar a la quiniela el veintiuno de enero con la quiniela bote de tres millones ochocientos mil euros juegan a la quiniela ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con cincuenta

a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook

Voz 21 04:50 el marciana una producción de Podium pot

Voz 1109 04:53 las como

Voz 4 05:03 sí

Voz 23 05:04 no contempla ninguna opción que no pase los independentistas insisten en que Carles Puigdemont se investido presiden de mover telemáticamente una vieja argucia de los juegos infantiles el estar en cross y ojos raya podía servir para que Push the moon pudiera venir a España no ser detenido de esto

Voz 25 05:33 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 26 05:36 sí

Voz 27 05:39 sí

Voz 26 05:41 muchos

Voz 27 06:39 por parte lo prohiben de salud mundial qué tal

Voz 2 06:42 contra bandas bien consternado por la caída del BIC hoy a si esto es lo que te preocupa es decir han subido el GREIM ahora somos negativo pero está muy bien

Voz 3 06:52 cuántos tenías

Voz 2 06:54 cero bitcoins eh bueno tampoco vale de mucho el otro día lo que estamos aquí junto a mí en Radio Madrid estás Mauro Entrialgo que te al Mauro cómo estás Julio Rey hola Julio o la negativa suena el grupo sanguíneo de hecho yo esta mañana he perdido bueno pero será compatible con algo menos muy bien con que con el crecimiento por lo que no te come otra cosa Julio al lado de julio

Voz 0874 07:19 José María Pérez Peridis que tras José María Macías bien bien

Voz 2 07:22 lo que yo he oído estos días que querías hablar de Tabarnia no yo no quiero hablar de todo la opereta dormido o taberna como ella ballenera porque apareció muy sutil el collage este gravamen que tenéis antes no el día de la marmota el que va tirando aparatos cuando empiezan a hablar de Cataluña es el despertador de Belmonte como les despertar desde luego oye hoy hay que hacer un homenaje por lo menos una mención es veinte de enero se cumple ya lo sabéis no voy a decir un año

Voz 0874 07:55 tomaremos aunque lo que todo el mundo seguramente sino sesenta años de la primera vez que aparecieron Mortadelo Félix

Voz 2 08:00 no en serio si si en mil novecientos cincuenta y ocho en las páginas de

Voz 0874 08:08 Pulgarcito publicada por la editorial El Gato negro

Voz 2 08:10 es un poco la génesis de Bruguera mérito que existía desde mil novecientos veintiuno y Paco Ibáñez tiene ochenta y un año se cumple la primera viñeta con veintiuno Un poco los Quirinale es ahora mismo dijo esbozos

Voz 3 08:25 los tenía bombín y lo veíamos los pequeños en las parecía cuando se pública que publicaban las historietas del principio nos parecían ya como que eran antiguas iban vestidos más anti

Voz 0062 08:34 la verdad os imagináis tú te imaginas al sesenta

Voz 0874 08:37 años con el mismo personaje

Voz 0062 08:40 es Kaká ha cambiado mucho la profesión claro ha cambiado el soporte de cómo llegas al público como la gente también recibe a los personajes hoy en día no tengo la cabeza ningún personaje nuevo apareció en los últimos años que haya tenido ex

Voz 3 08:55 treinta con una que ya está bien aburrió con Herminio volar

Voz 0062 08:58 tras fija se fija tiene menos años tendrá veinte horas joven sí que hay personajes

Voz 29 09:07 a la cabeza por ejemplo Moderna de Pueblo tenido mucho éxito

Voz 0062 09:11 el pero que tienes diez años el pueblo debe tener seis años

Voz 3 09:16 eran poco más

Voz 0062 09:17 que además se les

Voz 30 09:20 sí

Voz 1109 09:21 el en una serie de periódicos de Olmo en el perfil que es sencillo muchísimo tiempo dijo ayuda cincuenta sesenta años en pero es verdad Doncel les iba más Si yo yo de madre sesenta tengo e Israel

Voz 3 09:34 el recopilatorio de los sesenta años sociedad que tiene que ver

Voz 0062 09:36 la las únicas veces que he tenido que dibujar el mismo personaje más de cincuenta veces me acabado ocurriendo muchísimo pues yo llevo

Voz 1109 09:44 con unos cuantos cincuenta vez Sfera en tu casos con perfil político alto llevas en tu casa no lo decides tú no lo decide la vida de Success si no pero hablando de Mortadelo y Filemón

Voz 0062 09:59 con porque de los que estamos aquí presentes

Voz 1109 10:01 tengo el derecho a decidir primero mi admiración por el dibujante por su sencillez por su modestia porque es un currante que es lo que dice siempre yo trabajo trabajo es tenía otro personaje que era el botones sacarina en aquella poca sacarina cuando Madrid estaba lleno de botones porque esto de la moto y eso no era metro puro y bueno en todas las empresas sabía un botón nuestra Carey

Voz 1252 10:31 y estilos así porque ya de pequeños a nosotros nos parecía antiguo que botones encaminan fuera vestido nuevos se ponga el gorrito vaya a la tuya también Julio si no no al menos con los últimos coletazos pero sí sí que es verdad yo yo he visto botones con eso supongo que ella es ver

Voz 29 10:48 el hermano y hermana cuando vine a Madrid el poder lo que vino conmigo yo tenía veinte años

Voz 1109 10:52 Nos dijeron hallaba a tu hermano continuo de los de comer estoy todo es que un trabajillo que estaba bien porque eran Minas de Riotinto Alcalá noventa y dos

Voz 2 11:04 se pusieron un informe que uno al que vestía de la familia estable uniforme claro

Voz 0874 11:11 teníamos que decidir su trabajo cuál era era bueno Martínez adiós

Voz 1109 11:14 ello no abrir las puertas del trabajo botones era un trabajo muy interesante que era era era un transportado osea veta nunca lleva estos papeles a señor Gómez vete a echar estas cartas a Correos saca dinero de mucha confianza en la época no

Voz 3 11:33 lo que se llama comunicaciones internas exactamente

Voz 1109 11:36 y entonces el problema y luego ir otro hermano mío que se salió de los frailes ilegal

Voz 2 11:41 los Germans de botones en un laboratorio Campsa vamos a pasar por alto ese pequeño tocáis entregamos un poco el problema del

Voz 1109 11:49 botones era que le volvían loco porque como nadie le había hablado de la jerarquía no sabía quién obedecer yo decía el último todo esto lleva una secretaría que estaba veneciano ya Pablito Calvo dice me regañan todos porque esto me mandan a la vez yo dije el jefe recoge coge como ven como en la SER como en todos los sitios

Voz 2 12:09 de todo hizo Ayeste

Voz 1252 12:14 yo pero con uno de sus secretos también es que va Mortadelo actualizado muchísimo no desde aquellos primeros dibujos que decía Mauro gráficamente la evolución es portentosa Hay que tanto ha influido en otros dibujantes pero luego hay que recordar que el último te veo que has sacado Bárcenas como persona

Voz 1109 12:35 sí pero una imaginación Dios está añadiría que aparte de dibujante una imagina es un inventor las las cosas que se le ocurre las las pifias como decían pifias las barbaridades que dice pero cómo se puede ocurrir tan

Voz 0874 12:53 yo disparan los guiones e incluso y esto que decías de que es un gran trabajador a mí siempre me llamaba mucho la atención no solamente en las portadas esos pequeños detalles que están en la esquina del viñeta ahora que sabe el trabajo que lleva dices no hacía falta que lo hiciera porque con conseguir la línea argumental de vale pero completaban

Voz 1252 13:10 dos acciones más breves que yo creo que el secreto también para perpetuarse tanto en el tiempo el disfrutar con tu tu

Voz 0684 13:16 pues juvenil todos los aspectos de su trabajo

Voz 1252 13:18 es dibujar complacer dibujar prácticamente lo que era

Voz 3 13:21 cuando va ferias que la mayoría de nosotros decimos estaremos firmando de doce a una así dice Ibáñez estará de nueve a tres

Voz 2 13:29 es de cinco a ocho de

Voz 3 13:32 no no eso es verdad que te da elegir dice quieres Mortadelo Filemón hay una cola enorme ya cada uno le hace sólo una cabecita de Mortadelo Filemón

Voz 0874 13:44 él lo sabéis porque ahí estuvo en el programa hace años

Voz 1109 13:46 en otros cinco años y es muy reacio a dar entrevistas muy muy reacio es tímido que probablemente esté muy dividido pero es que es la sencillez pero yo no he visto a nadie que haya dado menos importancia a su trabajo con esa nuestra él piensa que es un currante de eso no ha tenido más pretensiones todo de más tenemos pretensiones uno tiene pinta el otro le da por

Voz 2 14:11 quería hacer quiere hacer sus viñetas nada más

Voz 1109 14:14 porque en por ejemplo

Voz 2 14:17 he querido comenzó Borno y bigotes y no lo logras os os acordáis de trece Rue del Percebe si os digo os acordáis de

Voz 0874 14:25 quién vivía en el ático yo creo

Voz 2 14:27 en la terraza que tenía asunto de Vázquez no sé si si si os acordáis de cómo era o aquí siempre nueve digo Alex

Voz 0062 14:41 no digo que era al moroso que estaban siempre

Voz 0874 14:43 persiguiendo Le para que pagara no sí sí que siempre se las idea va para no abrir la puerta sobre todo porque la gente a cuya puerta estaba llamando alguien para pedir que pague una fan

Voz 2 14:52 en el paciente

Voz 0874 14:54 que España es un país de morosos como defienden los invitados que tenemos ahora

Voz 2 14:59 eh

Voz 0874 14:59 de morosos individuales se esto de que tienes una factura un poco

Voz 0062 15:03 yo lo encontraron envió conozco

Voz 0874 15:06 prefiriendo a empresarios que no te pagan lo que exige pasar no

Voz 0062 15:09 Estocolmo eso es moroso no

Voz 0874 15:12 ah es moroso claro eso pera Bratz Phil se presenta como el único moros sólo voz del mundo y creador de la moros sólo hacía además es economista es profesor y es coautor de Num Berio en Mejide de profesión moroso junto a Alberto Pallarés que es ilustrador historietista y es dibujante trabajo más de quince años para el jueves están Strangio contigo no vales aquí estar Albert Rivera cómo estáis pera hola buenos días

Voz 30 15:37 muy buenos días hemos seguido de todos el comité

Voz 0874 15:39 hay que decir lo primero no ha gustado a todos mucho yo creo que todos conocemos a alguien que se parece mucho a numérico porque numeros un poco el es muy español digamos no

Voz 1252 15:53 el el nombre viene del latín

Voz 30 15:57 los casos de Derecho Romano que tuve que resolver cuando estaba estudiando Derecho Romano

Voz 1109 16:02 el deudor Se llamaba numéricos

Voz 30 16:05 Dios también es el abreviada N N y el acreedor era aún luz agujereados por lo tanto entre Pallarés que es es un genio del humor y un servidor que es un aprendiz decidimos hispanizado sólo como numérico en Egidio vez pretendemos que es sea como el Pepe Gotera y Otilio a las chapuzas es decir se convierta en el nombre oficial del moroso profesional español

Voz 0874 16:28 hay que existe desde desde siempre según defendéis en el cómic desde el mundo

Voz 30 16:35 sí yo creo que de los primeros oficios de la historia de la humanidad aparte de la prostitución estaba el del moroso profesional ya hablamos de Atapuerca es seguramente hay corría algún moroso por ahí cuyos genes han llegado hasta el siglo XXI porque el numerito en Egidio del siglo XXI no va con el hacha de sílex sino que va con una Tablet pero opera los las esta caza los esta caza los pega igual

Voz 0874 16:59 mire a Albert que el término no es tuyo es de pera pero la la la morfología que que es entonces la amoroso

Voz 31 17:08 cogía es la ciencia que estudia a los morosos

Voz 0874 17:12 porque es un arte más que una Ciencias el moroso no segundo discurso que sí sí pero

Voz 31 17:16 el el moro sólo es el que estudia los morosos al a estos artistas del del esta cazo impera pues resulta que tiene ese son veintí pico libro sobre el amoroso logia de hecho b6 veintiséis veintiséis pero ahí

Voz 0062 17:31 de hecho la abandonan para el todavía seguramente no ópera

Voz 30 17:35 sí pero el editor tuvo muy muy mala suerte tuvo un accidente se rompió varias costillas pobre

Voz 2 17:40 vaya suerte no

Voz 30 17:42 pegarme no diferencia entre el moroso

Voz 1109 17:45 la lista porque los administrador chabolista es otro personaje paralelo al Almorox

Voz 30 17:51 amoroso si el el mayor simplista que no tiene nada que ver con los los que hacen sable como modalidad olímpica fue el gran Manolo Vázquez Éste fue profesional en pedía mil pesetas por aquí hay tres mil pesetas por allá lo sé porque he hablado con gente que lo conoció personalmente excompañeros suyos Editorial Bruguera jamás devolvió ni una peseta de todos los abrazos que pegó Sagredo

Voz 0874 18:14 ya sabemos de dónde venía la expiración humo

Voz 30 18:17 momento a a Vázquez no solamente por para mí uno de los mejores humoristas ilustradores viñetitas que había en España sino también porque yo creo que fue el emperador de los morosos

Voz 1252 18:30 pero yo creo que te has dicho muy bien qué era más vistas como moroso pero Debolsillo no

Voz 30 18:36 si de por casa verdad a pequeña escala el propio Manolo Vázquez cuando estuvo una temporada de vacaciones a cargo del Estado sea estaba en la cárcel Él mismo dijo claro es que yo soy poco desgraciada que lo hago de forma artesanal se lo hiciera lo grande yo ahora estaría cenando en el mejor restaurante de Barcelona

Voz 1109 18:52 para desgracia para ser esa lista perpetuo tenía un amigo que siempre Venecia tienen estilos cincuenta pesetas no te invito café no tenía dinero pero déjame es dinero el pago yo y se quedaba con la vuelta

Voz 2 19:08 la que de detuvo

Voz 0874 19:12 tras indagado en registros de impagos desde hace décadas

Voz 30 19:16 sí bueno a ver yo mi profesión o mis profesiones porque como soy autónomo tengo que ser pluriempleado aparte de docente de de profesor en escuelas de negocios de una asignatura muy poco conocida que sea el credit management también pues tengo una consultora hay también pues me dedico asesorar a clientes sobre todo para prevenir la morosidad porque cuando tienes el moroso ya encima de la mesa tienes las facturas impagadas es muy difícil cobrarlas por la vía extrajudicial judicial por lo tanto la mejor cura es la prevención más vale prevenir que curar pues es una de mis especialidades estudiar antes al futuro cliente sea sociedad sea persona física antes

Voz 1252 19:56 darle un crédito pero poniéndonos serios el mayor moroso que hay ahora mismo son los propios ayuntamientos por ejemplo digo ponernos serios porque él causó la tragedia mucha gente puesto que autónomos y minoritarios que no les pagan los arruina no

Voz 30 20:12 sí bueno yo yo soy director de estudios de un lobby empresarial que es la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que se crea hace unos catorce años y lo único que pretende es que haya nuevas leyes nuevos preceptos que se cumplan pero claro si se publica en el BOE y luego no se cumple pues no sirve para nada no entonces bueno sirve para una cosa muy fea que no diré en antena y entonces pues realmente aquí lo que hay que hacer es que se cumpla la ley ya sé que se irán yo esto no es broma yo soy muy de la broma soy una persona muy seria porque consideró que el humor es algo muy serio pero la ley dice que la administración pública tiene que pagar a los treinta días

Voz 0062 20:49 esto es lo que dice la ley El luego pues

Voz 30 20:51 Montoro publicado unas estadísticas muy bonitas diciendo que están pagando a menos veinte días qué porque ellos las estadísticas te dan el retraso medio de pago no el plazo medio de pago en las administraciones y aquí está el truco

Voz 1252 21:04 claro tú como experto puedes constatar que no es verdad claro

Voz 30 21:08 sí lo que pasa es que los datos ciertos de a cuánto paga la Administración pública el único que los tiene es el proveedor el contratista de Administración Pública que sabe desde que terminó de hacer la obra o de entregar el material el día que cobran que a lo mejor pues pasan seis siete ocho meses

Voz 1109 21:23 ahora los morosos han unido miles y miles y miles de empresas y a lo mejor seguían dándose la buena vida

Voz 30 21:29 sí digamos que hay dos tipos de morosidad no nosotros en con numérica y diez tratamos de del moroso artesanal no el que actúa por cuenta propia tenemos la morosidad institucional Sada que a lo mejor son empresas que cotizan en Bolsa a mejor en el Ibex treinta y cinco y luego la morosidad del estado de las administraciones públicas no y eso que desde el punto de vista de Derecho Administrativo la ley de contratos del sector público les obliga a pagar a treinta días ya hace poco ha habido una reforma que entrará en vigor abren en febrero que es realmente en teoría les va a controlar mucho más para que paguen de intrusos treinta

Voz 0874 22:06 días ha buscado mucho esta definición de moroso artesanal es de repente en Luis Roldán que el otro día leí que sigue debiendo dieciséis millones de euros y todo lo que pasó pero es moroso de por vida lógicamente porque nunca los va a ganar te refieres a ese tipo de moroso o o al o al moroso que decía José María al que al que borró a un café

Voz 0062 22:24 a solista no el solista

Voz 30 22:26 digamos que es un subgénero del moroso que además pues que tiene muy mala leche porque se aprovecha de los amigos por lo menos el amigo que le presta dinero piensa que es amigo suyo no en el fondo será el ex amigo

Voz 0874 22:42 te te ha costado mucho Albert hacer hacer viñetas gráfica de un tema que en el fondo se

Voz 31 22:46 eco no no no no es bien simple con una tienes en un tema tan

Voz 1109 22:52 jugoso como este de la morfología es bien fácil

Voz 31 22:54 el y además es que el libro está hecho en varios capítulos cada capítulo es una época histórica al empezar con los de Atapuerca después que si los fenicios el personaje siempre es el mismo amor dejara de ver o timar a la gente pegar un sablazo a la gente esto por lo que he leído en los libros de de Pere siempre siempre ha existido y la verdad es que el personaje vamos bien fácil de hacer

Voz 1109 23:23 sí sí yo estoy en una cosa con nosotros absolutamente y es que es una bomba contra la amistad porque una de las cosas de la amistad pero una en la en la línea de flotación a la amistad viene a alguien que te trae un problema que te lo cuenta bueno pues puede ser más o menos perdón más o menos generoso no pero es que desaparece yo no sé cómo podéis hacer el libro Si a los morosos no se les puede no a los morosos amoroso sí hizo sobre todos los analistas es que son los hombres invisibles a llegamos

Voz 0874 23:52 lo que han conseguido lo que quieren es una

Voz 1109 23:55 el tiene no sabes nunca más en la vida de ellos cambiar este de homicidio

Voz 3 24:00 las formas yo creo que es que se pone sus límites porque por ejemplo yo conocía a Vázquez en la vida me llegó hasta invitar a un par de cañas una vez en la vida pedía a los amigos de verdad más cercanos cuando es a un amigo al que le pega el sablazo es porque no es un amigo

Voz 2 24:15 sabes

Voz 0874 24:17 hay que están aquí era un sablazo la acaba de pegar otros ahora mismo me acabas de en el libro contáis que en Japón por ejemplo a ser moroso es tan indigno que nadie nunca deja de ver dinero o pide dinero prestado de esa manera porque sabían en adquirí literalmente además que pasa que en España esto dejará de ver nos parece bien no va con nosotros

Voz 30 24:37 en España sólo conozco un caso además un personaje muy conocido en su época que se tiró desde un quinto piso porque no podía afrontar la vergüenza de no pagar sus deudas se llamaba Urtain el Morros ojo es el único caso de de un deudor ante no poder pagar y ante la vergüenza pues se tiró desde un quinto piso normalmente los que antes un quinto y un sexto piso son los acreedores desesperados que no pueden tolerar

Voz 0062 25:01 tal y como lo contáis

Voz 0874 25:02 toros es un poco el igual que Bernie Madoff pero en formato hispano digamos no es un esquema Ponzi piramidal el moroso va pidiendo para pagar lo que va de viendo

Voz 30 25:13 bueno digamos que hay varios niveles dentro de del moroso profesional hay este nivel más digamos más artesanal más primario pero luego hay gente que hace lo monta bastante bien lo que hacen

Voz 2 25:26 pero echan en nuestro Derecho nuestros

Voz 30 25:29 tema jurídico para crear sociedades limitadas teóricamente con tres mil euros no que no hace falta ponerlos encima de la mesa ya puedes crear una SL empiezan a comprar a crédito después de ganarse la confiar a cabo un par de meses de los proveedores incautos y luego pues desaparecen de viendo todo lo que han comprado revendiendo lo por ahí esto ya es otra categoría de morosidad

Voz 2 25:51 y luego también es un timo es si esto

Voz 30 25:55 se llama timo timo del nazareno Nazareno no porque el moroso se ponen morado a costa de los proveedores sino por la procesión de acreedores que se presentan en el almacén vacío y cerrado en el que entregaron el género ya desaparecido el género ya desaparecido en deuda

Voz 0062 26:11 me encanta la riqueza de lenguaje que tenemos en castellano lengua si verás respecto a timos

Voz 2 26:19 por ejemplo en en

Voz 0062 26:20 en la propia portada de muchos sinónimos de la palabra moroso puedo leer aquí en pista pujante Calero entramado muros aprovecha Tegui esto es euskera

Voz 2 26:34 en y no es es euskera ficticio los gorriones están en este ámbito subespecie me acaba de dar una idea para

Voz 30 26:48 el próximo álbum toma nota Pallarés

Voz 2 26:50 la gente porque el gorro

Voz 0874 26:54 oye Pallarés como te Gemma este hombre de tú tú te has inspirado además el personaje de Ibáñez no

Voz 1109 27:00 sí sí

Voz 31 27:00 que el personaje este día de

Voz 32 27:05 moroso de la parte de arriba

Voz 31 27:06 el trece Rue del Percebe Manolo el Manolo que por cierto está esta misma semana alguien leía una entrevista que está basado en el propio Ibáñez en su amigo mío al mejor Vázquez porque sí porque sabe que el eso que iba por la redacción y ahora sólo a todos los que podía después por eso y es entre los dos personajes entre este y en el propio Vázquez que él se dice también uno que se llamaba el el moroso Vázquez que era el el el tío Vázquez eso sí

Voz 0874 27:34 o sea que directamente le puso el apellido ahí no escondemos

Voz 31 27:37 no no soy se dibujaba él mismo es es el mismo dándose abrazos tuvo que desea el Grec en el cara más dura de todos porque hasta en publicando vamos desde luego el que al que le daba un sablazo era ya por por por ingenuo no tengo porque hace lo merecía porque a mí me dirás tú cuando sabes que tienes en varios libros el mismo viendo como mando a todo a todo lo que tiene a su lado como te podías dejar que te soplará mil pesetas claro

Voz 0874 28:05 el libro ha no termina de saber si esto forma parte del carácter mediterráneo que tenemos o también de que el marco legal de este país permite actuaciones como éstas no

Voz 30 28:16 bueno yo creo que hay un poco de todo Javier el el marco legal no es tan no es tan malo el problema es la lentitud de la Administración de Justicia cuando ejercitar las acciones de reclamación de un crédito normalmente pues depende qué juzgado nos hay juzgados que tardan esta sentencia pues un año y medio claro el moroso más tonto en un año y medio ha hecho desaparecer hasta bono a estas sus camisetas las hace desaparecer claro tanto cuando llega el momento de embargo que por cierto quiero reivindicar al Gran Maestro Ibáñez con este personaje de Manolo Ruiz trece al percebe que sus viñetas dibujadas en los años sesenta sesenta y dos hay una del sesenta y dos en la que él hace institución del moroso profesional eh es muy malo explicando viñetas pero hay dos acreedores muy cabreados golpeando la puerta yo no dice al otro será será caradura y encima se ha puesto la placa en la puerta la placa pone Manolo morosos que esto se lo debemos a mil novecientos sesenta y dos la gran Ibáñez que yo reivindico aquí en Cataluña le tendrían que dar la Creu Sant Jordi yo creo que el Príncipe de Princesa de Asturias se lo merece por todo lo que ha aportado la cultura y es una pena que hayan otorgado y cómo es una persona muy modesta él no lo va inicia yo alguna vez he pensado que tendríamos que hacer un movimiento de sus seguidores que se cuentan por millones y solicitar la la Creu de Sant Jordi y solicitar el Príncipe de Asturias

Voz 0874 29:37 está muy bien dicho oye pues os agradezco la visita sois como el cinco días del cómic vosotros ediciones de humor salmón se llaman derechos armó en referencia al color de los periódicos económicos pero Brass Feli Albert Pallarés que son autores de numero de profesión moroso gracias espera hay Albert y suerte con el cómic

Voz 30 29:56 muchas gracias muy buenos días gracias a vosotros buenos días

Voz 0874 30:11 hay un escritor americana que está trabajando en un libro sobre la relación entre el mal comportamiento y arte de calidad diez saudí yo quería hablar con vosotros publicó hace unos días un artículo de una revista literaria con el titular qué hacer con el arte de hombres monstruosos artículo planteaba desde luego más interrogantes que respuestas Levante otras cosas de las contradicciones que les supone que le gusten todavía a ella muchos de nosotros los algunas de las películas de Woody Allen no ir cuando estábamos preparando esto en julio vimos vuestra viñetas de ayer de Gallego y Rey describiera tú quieres el autor al fin y al cabo o el ideólogo sí hombre la verdad es que nosotros siempre

Voz 1252 30:50 no hemos vamos con la actualidad más candente y efectivamente el jueves para el viernes el tema yo creo que era aparte de proceso del que ya estamos un poco saturados José María a ver si colaba escribe decidí ser muy serio o nombre perdona pero la viñeta negro será algo que el personaje diario Mestre temió tuviéramos publicada

Voz 30 31:20 sí el

Voz 1252 31:21 a Woody Allen precisamente pues estas acusaciones a raíz de todo el movimiento Michu no en la primera viñeta se vea Woody Allen tocando sus celebre clarinete

Voz 1109 31:32 en la segunda

Voz 1252 31:34 sale como hechizado de la bragueta pues lógicamente una cuneta

Voz 2 31:40 habrá gente de lo que bien dibujado está Woody Allen

Voz 0874 31:48 pues queríamos un poco contestar algunas preguntas que nos plantea esa actualidad más reciente pero que de algún modo siempre han estado ahí que es saber si el hombre y su obra son la misma cosa y debemos intentar separar el arte de la artista al creador de su obra porque además José María en el arte clásico

Voz 1109 32:04 hay hay hay grandes malas personas digamos no eh tú contemplas un cuadro y piezas que quién lo pintó pone no debes no del Espai Caravaggio es un ejemplo no sólo era un hombre de su tiempo allí se mataban entre ellos era el buen

Voz 2 32:19 pues este Picasso este dicen muchas cosas

Voz 1109 32:24 hay un dicho que es que somos lo que hacemos es verdad pero que el que los artistas y mucha otra gente de sobre todos los artistas hay que mirarles por la obra que también

Voz 3 32:34 desde una cosa es cantidad es otra cosa es que el interés por el autor algo recién bastante reciente porque durante muchos siglos se se admiraban obras sin saber quién era la persona que lo sabía hecho y que en al cine hasta que llegó

Voz 13 32:48 la la nueva o la francesa

Voz 3 32:51 a la gente de tu veías una película no sabía quién era yo cuando era chaval y compraba discos no supe qué cara tenían los Kennedy hasta que llegó Internet no es muy actual lo de saberse no sólo quién es el autor sino saber la vida de la teoría pues

Voz 1109 33:07 hay un novelista está de moda de la época antes del nazismo Félix rock era lista vivía en hoteles estaba dando sablazo a los amigos de una manera terrible porque bueno Dostoievski pues Dostoievski era jugador gracias a que era jugador compulsivo tenía es tenemos a Dostoievski porque para poder vivir tenía que hacer la novela que habían contratado sin embargo es un genio al que le debe mucho a la humanidad a los santos hay que pedirles la santidad y a los artistas que absorbe el tiempo de la transparencia también hay que pedir una ética a todos

Voz 3 33:44 porque supongo que hay que dejar pasar el tiempo

Voz 0874 33:47 quién para perdonar determinadas cosas un artista si es coetáneo

Voz 3 33:50 es complicado que alguna vez una lo que ha hecho un autor lógicamente es difícil abstraerse de él de intentar mirar la obra de esta secta la obra

Voz 0062 34:00 ver en Siero exacto pero caso por caso porque por ejemplo con el tema de Woody Allen ha sabido siempre nos ha dado la misma importancia ahora estamos empezando a darle importancia algo que no se les daba antes de golpear a ver sus películas de hace años IB ese personaje femenino adolescente con otras ojos completamente hombre bueno aunque datan sus que el granizo Piper menos claro en ejercicio es envolver nos las ganancias con la chica adolescente cara de golpe ahora dices ostras claro entonces que ahora ya no es que afecte a nuestra digamos nuestro aprecio pero el autor autores que aparece afecta como nosotros analizamos la propia obra como la interpreta

Voz 1109 34:41 sí sobre todo fíjate a Woody Allen le dieron el Príncipe de Asturias ahora que han cito al principio estaba hablando

Voz 0874 34:47 de retirarse lo eh

Voz 1109 34:48 claro claro es que tendrían empezamos a retirar Oscar empezamos a retirar sabes

Voz 0874 34:55 el debate de hecho déjame de saludar a Pilar Aguilar que es analista de Audiovisual y crítica de cine es licenciada en Ciencias Cinematográficas audiovisuales por la Universidad Denis Diderot de París precisamente desde París nos escucha el teléfono cómo estás Pilar buenos días

Voz 29 35:08 hola muy bien estupendo

Voz 0874 35:10 es normal que un hombre o una mujer pueda sentirse culpable por seguir admirando una película de Woody Allen

Voz 18 35:16 no voy a verlo hay que sentirse culpable otra cuestión esto que comentaba que llevo un ratito

Voz 33 35:23 siendo de

Voz 18 35:26 qué criterio tenemos como espectadores respecto prestadoras respecto a la obra no digo ya al creador pero es verdad que por ejemplo yo que soy feminista desde hace mucho pues y siempre que veo una obra me fijo en si es por ejemplo resisten masiva con las mujer machistas sobre osea por ejemplo yo Woody Allen no es un tipo bueno su cine no me no me entusiasmó nunca mucho efecto algunas película hay ahí siempre lo he encontrado muy machista a él pues es que claro efectivamente hay dos criterio una el delito el delito claramente el delito da igual que lo haga un artista o no lo haga sea tampoco puede ser no sé a una carta blanca es decir como un genial creador pues le vamos a perdonar que sea un violador pues mire usted no igual que no se lo perdona no sé un funcionario de Correos pues no se lo perdona aún tiene al creador no ahora efectivamente la obra es otra cosa es completamente otra cosa tú puede explicar porque este tipo hace este tipo de obra u otra pero yo no me siento culpable porque me guste una obra de arte lo que me sentiría culpable si la obra de arte resulta por ejemplo eso como dije ante muy agresiva o muy machista sin embargo inmutó pues eso ya es otra cuestión

Voz 29 37:02 a ver si me explico operamos yo soy muy de acuerdo con lo que estáis comentando la obra tiene vida propia y Lugo ahí por qué pasa dijo la obra

Voz 18 37:11 de arte y esto sí que me parece mucho más importante somos a veces de un permisivo que para que llamamos obra de arte cualquier cosa le perdonamos que sea una horror

Voz 1252 37:21 estas se además José María por ejemplo y ampliando el debate yo comprendo perfectamente que siendo judío no te guste o no

Voz 2 37:33 no no lo vemos ni muchísimo menos

Voz 1109 37:36 no pero yo hubiera sido quiero seguir desarrollando ese punto es que todo lo que vemos nosotros lo vemos con los ojos de nuestra cultura de nuestra civilización y hay que ver la obra de arte en el contexto en que se hace por qué por qué no ha llevado eso pues a machacar la genital ida de muchas estatuas iconoclastas porque venía una religión o venía un fundamentalista decía mira se ha salvado la colección de desnudos del Prado porque porque había un rey y una reina que creo a Carlos III que querían la mina RSE pues toda la obra de las de las Venus de las poesías que tenían en palacio gracias a que alguien se le ocurrió vamos a quitarlo de Palacio hice lo vamos a la Academia no podemos ser fundamentalistas

Voz 29 38:25 a ver qué pasa suele hablar

Voz 0062 38:29 una cosa esté emisora el A3 como interpretamos es decir no es lo mismo hay hay autores que que generan una obra que tiene como habéis dicho entidad propia no la auto

Voz 1109 38:39 día o la las condición personal del autor

Voz 0062 38:41 si no sabe tan reflejara hay otras obras que no hay otras obras que son hijos partidos claros de su autor por lo que por por sus propios fantasmas por lo que representa por la visión que tiene

Voz 3 38:52 el del hombre de la mujer del autor en aquella época recordemos la polémica con Tintín en el Congo que es una obra que se te cae de las manos pero es hija de una época cosas sería

Voz 0062 39:03 o sea lo que está afectando es como interpretamos o en las preguntas que nos hacemos de porque ha hecho el autor

Voz 29 39:11 ahora yo he llevado hacer esta obra SIEDO hablar sí sí pareció no

Voz 18 39:17 que que se pueda tampoco no se trata de censurar las obras del pasado porque sean misógino o porque por ejemplo sean racista que lo son por ejemplo Becker Becker no lo vamos a leer porque las leyendas tengan un referente anti judío que OIT echa para atrás pues no Lole emo ahora o Griffin quien la alimento acción completamente racistas no lo que me parece que no es de recibo es que hoy las leamos pasemos de puntillas sobre eso que no tengamos desde hoy una visión crítica que se trata simplemente de tenerla no de decir no a ver esta película sino de verla por ejemplo con una adolescente decir vamos a ver fijemos no en todo lo que aporta esta obra pero ojo que sepa ahí fijemos no también que en este tema es completamente reaccionario ahí se le fue la pinza incluso para permisiva es su época y en cualquier caso para las nuestra entonces esto por ejemplo con las mujer eh es lo que más está costando porque con el racismo con quiere decir que cualquier persona hoy en día me medio culta medios civilizada medio inteligente pues no no permite o no le pasan desapercibidas cuestiones con el racismo que cuando se habla del machismo se te echan todavía el cuello diciendo está censurando oiga yo no estoy censurando estoy destacando que esta obra es que esto hay que ponerlo de relieve estoy diciendo que desde hoy no puede pasarnos desapercibido

Voz 29 41:03 no sé si me explico perfectamente y mira vamos a hacer una cosa

Voz 0874 41:05 además es un debate interesantísimo pero tenemos que hacer una desconexión hay un invitado más esperando te puedes quedar un ratito más Pilar al teléfono

Voz 29 41:11 sí sí por su puede pues hacemos

Voz 0874 41:14 la pausa reglamentaria Israel deseamos si seguimos cuáles

Voz 29 41:16 de acuerdo

Voz 2 47:05 el debate interesante sobre Si se puede separar a mover el debate sigue en esta tertulia con alguien hablando con el micrófono abierto bien darle presento hablar

Voz 0874 47:19 hemos sobre si podemos separar al autor de la obra cuando sabemos cosas del autor o no ya que no nos gustan sino que pueden llegar a ser delictivas no y si tenemos que sentirnos mal pues a lo mejor admirando todavía una película de gente como Woody Allen o viendo una película de Kevin Spacey

Voz 1109 47:33 están nuestra

Voz 0874 47:34 los viñetitas habituales y también Pilar Aguilar hemos hablar desde París ese analista de ficción audiovisual que critica de cine que también incorpora Xavier Güell que es músico y escritor ex director del curso tres asesinos Caravaggio Marlou Jesualdo la belleza del mal como Xavier buenos días

Voz 37 47:48 buenos días a todos a todos los contertulios vamos a plantear si es posible esa belleza del mal no

Voz 0874 47:55 eh vamos a plantearlo en los próximos doce minutos con nosotros digo todo eso tú si es que está muy de acuerdo con José María en que a Caravaggio hay que tenerle dentro de Suu marco legal por decirlo de alguna manera pocas asesinaba como si fuera comprar gran

Voz 37 48:09 de todo el siglo XVI vía define diecisiete siglos debe de violencia extrema pero Caravaggio absolutamente hay un antes y un después Caravaggio en su tiempo es considera un anticristo el enviado del diablo para acabar con el arte en la tierra no Caravaggio no no tiene discípulos no tiene taller jamás dibujaba sin embargo hice el pintor que más ha influido posteriormente Vermeer Frings Delacroix Courbet Rembrandt serían imposibles sin ellos más el cine no sería posible sin Caravaggio

Voz 0874 48:42 de cara al año que es un asesino

Voz 37 48:45 soy reiteradamente un asesino

Voz 1109 48:48 pues perseguido constantemente por las

Voz 37 48:50 sí iniciada hay por lo menos dos asesinatos Kirguistán totalmente

Voz 1109 48:55 sigue reconocidos y efecto

Voz 37 48:57 cambios de verdad su vida está llena de una violencia extrema como lo está también sus cuadros cogía verdad para Santos para sus Cristo escuadras vive de vírgenes a todos en el Tíbet garantizadas lanzaba su propia cabeza decapitada Yasmin chaperos mendigos es el primero en dar pulso

Voz 2 49:18 hala a ver pero por centrar el debate Etxebeste entonces

Voz 0874 49:21 que trascienden debe trascender la belleza o el talento artístico

Voz 37 49:26 estamentos del autor eso es lo que es importante que es importante saber si el la el arte o los ello necesariamente tiene que aportar lo bueno o el bien o no la plantilla Sócrates y lo plantea de todas maneras en el FIB en Pedro para Sócrates el lo bello el arte el arte llama la poesía tiene que innecesariamente y ser lo bueno tiene que llevarte bien con lo cual para él el arte en general es peligroso y sobre todo para la educación de los jóvenes serán buenas

Voz 1252 49:58 eso nos habríamos quedado sin Dorian Gray

Voz 37 50:01 o sea pregona esta ahí sin los Sex Pistols ahí

Voz 1109 50:04 este plan tiene un valor moral

Voz 29 50:08 yo creo que el arte lo que sujetar sombra

Voz 37 50:12 a ir con luces ya

Voz 29 50:15 Pilar adelante todo tuyo

Voz 18 50:17 también este estar ligado al concepto de lo bueno recibe es que lo bueno a ver no es no es una idea San turrón de bueno a mi me parece por ejemplo que la inteligencia es decir en el sentido amplio de conocer las profundidades del ser humano del mundo que nos rodea la capacidad de pensar y de tener una visión compleja es buena lo cual justamente conlleva comprendamos el mal entonces en ese sentido no es que lo bueno se a pintar florecitas gato

Voz 33 50:49 sino hacer que nuestra visión haga

Voz 18 50:54 mucho más profunda en ese sentido Caravaggio claro es buenísimo buenísimo me da igual que pinte un bueno al al revés me encanta esa Judith que le corta la cabeza esa frialdad pero a mí no me parece que eso sea maldad me parece esta poniendo frente a la complejidad de lo humano que eso siempre bueno decir ponernos frente a la compleja la otra cuestión que a mí no me importa que Caravaggio en su día matar a no sé qué quiere decir frente a la obra lo bueno es lo complejo y lo interesante lo que no estoy por la labor vuelvo a repetir ese cualquier burrada la venda por quejarte como buena eso sí vamos a ver no se Carmen de Aranda es un bodrio es un canto la asesinatos de mujeres innoven porque porque Aranda yo tengo que considerar que es una obra de arte

Voz 29 51:52 pues mire usted perdone

Voz 1252 51:55 me centrando el tema que te parece Manhattan de Woody Allen que para muchos es su mejor película

Voz 18 52:00 pues mira a Manhattan hace muchísimo años que la vi ir bien cuando la vi me gustó himno recuerdo detalles con lo cual te puedo no no no

Voz 29 52:09 el acento y básicamente perdona que se liga el retretes

Voz 18 52:18 en Woody Allen es un bueno aquí es mucho a ver es que tú mismo ves todavía en la cartelera IVE achicar bueno no adolescentes pero de veinte años con señor antes cincuenta de lo más normal que te vende el cine que ya mi Rita no es que yo diga que

Voz 29 52:35 es cada vez menos cada vez menos no yo me pregunto

Voz 1252 52:40 si vas a saber a partir de una forma diferente esa película