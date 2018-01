A Vivir Que Son Dos Días (20/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 2 00:12 son las diez las nueve en Canarias Donald Trump cumple su primer año como presidente de Estados Unidos con un cierre de gobierno republicanos y demócratas no han conseguido llegar esta madrugada a un acuerdo para aprobar los Presupuestos a partir de hoy quedan suspendidos los servicios públicos más importantes por falta de fondos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 00:29 se consideran servicios esenciales ciertos agentes policiales y militares personal de control aéreo médico y servicio postal la Casa Blanca culpa a los demócratas de haber llegado a esta situación los califica de perdedores obstruccionista a pesar de que había un acuerdo bipartidista sobre la mesa que Donald Trump rechazó la semana pasada porque no incluya el presupuesto que pide paso construir el muro con México los republicanos buscaban una prórroga de un mes para seguir negociando mientras que los demócratas quieren unos presupuestos a largo plazo que contemplen la regularización migratoria de los Dreamers la última vez que se cerró el Gobierno fue en dos mil trece pero es la primera vez que esto ocurre con un mismo partido controlando las dos cámaras y la Casa Blanca dejando en evidencia la incapacidad de los republicanos para gobernar y legislar

Voz 0444 01:12 en España un hombre ha matado a su pareja una mujer de

Voz 2 01:14 en seis años en el municipio de Los Realejos en Tenerife es el primer caso de violencia machista de este dos mil dieciocho el presunto asesino se encuentra grave en el hospital después de huir en coche y tener un accidente Mariluz Marcos

Voz 0127 01:25 un hombre de sesenta y ocho años presuntamente asesinado a su pareja de cuarenta y seis en la localidad de Los Realejos Tenerife la Policía Local ha acudido al domicilio familiar tras la llamada de los vecinos que escucharon una pelea pero cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por la vida de la mujer mientras el presunto agresor ha huido en coche por una autopista donde ha sufrido un accidente a continuación ha sido localizado por los agentes ha sido trasladado al Hospital Universitario de Canarias donde se encuentra en estado grave la hija de ambos presente durante los hechos se ha refugiado en casa de unos familiares y se encuentra en buen estado de salud el alcalde de la localidad Manuel Domínguez ha condenado lo ocurrido y ha anunciado que hoy decretará dos días de luto oficial en el municipio al titular del deporte José Antón

Voz 3 02:01 Pedro buenos días hola buenos días en juego la jornada del Open de Australia con una español en liza la espera en los partidos de octavos a mañana hoy sólo juega Albert Ramos lo hace ante Djokovic primer set para el serbio

Voz 0444 05:01 nosotros es que ya han sido condenados voy a empezar con el con Francisco Correa porque era el que mandaba aunque él se quita importancia

Voz 3 05:08 en nadie

Voz 14 05:11 mafioso a pesar de que dice que me llaman don Vito o mentira llamando nadie llamando o Don Vito en quién suelen inventado

Voz 15 05:20 si te voy a aspectos de Don Vito saberes extrabajador yo he trabajado toda mi vida a trabajar pero ahí está lo billete decía la él

Voz 0444 05:30 las partes en este juicio que sí sí sí parece haber realmente nosotros que sabemos de Correa

Voz 15 05:37 apellido en alemán ha dado el nombre a toda esta trama de Irene

Voz 0444 05:40 Gürtel in también sabemos por ejemplo donde vivía yo me pasó el no

Voz 14 05:46 yo estaba más tiempo en Génova que mi propio despacho yo estaba más tiempo allí

Voz 16 05:51 que era mi casa damos sabes muestra también que trabajaba de repartidor los pagos se hacían siempre por usted al político físicamente cómo se hacían

Voz 14 06:02 pues quedaba con ellos y les daba el sol

Voz 15 06:05 José María algo que decías tú el transportadora botones

Voz 0444 06:11 luego sabemos también que Correa era una persona generosa atenta

Voz 14 06:15 tu vivos sólo unas atenciones pues un coche Ana realizaba viajes el y su familia con la agencia había sido nuestra o bien remitimos algunas atenciones quizá da mucha importancia pero que a nosotros eso nos parecía lo va del mundo

Voz 15 06:42 qué tal Tutu Chris cuando tienes la atención conmigo invita a un café atenciones en este caso es un Jaguar y un Jaguar pues

Voz 0444 06:50 y quién dice Jaguar dice pagarla como de las hijas de Ana Mato con su confeti y sus payasos

Voz 1 06:55 el día de crear uno no vaya a volver hombre no Press mail en el libro restantes tener ahora el Estu amigo le a una cera la tienda de nadie

Voz 15 07:22 el presidente de Iberia Londres pegar un avión sabemos que

Voz 0444 07:25 Correa tiene una debilidad que se los regalos caros a político no que su cartera era más grande que su vejiga

Voz 14 07:30 discúlpenme discúlpeme y pidió disculpas me he tomado dos Coca Cola necesitó orinar del todo bien seguramente descansa

Voz 0444 07:43 luego está Pablo Crespo éste tuvo un cargo en el PP gallego así fue secretario de organización y organizar organizaba

Voz 14 07:49 en Galicia se vamos Alicia lobby pro repartir

Voz 0444 07:53 a usted sí claro era más que entonces me gustaba todo

Voz 17 07:59 pues era parte de mi trabajo tenía que cuidar de que esos donativos que llegaban no se perdiera por el camino

Voz 0444 08:05 otro transportista luego ya Crespo se metió trabajan las empresas de Correa ICD que se organizó un poco peor

Voz 17 08:12 lo saben y yo creo que nosotros hemos sido un poco laxos en materia tributaria firme hemos pagado cosas que teníamos que dar

Voz 15 08:21 España está lleno de la materia tributaria vamos que a ratos pagaron al fisco de Rato pues no

Voz 0444 08:26 eso es ahora reconocen delitos se nota que ha sido político por antes tiraba más de argumentario

Voz 17 08:31 pero si la trama que su montaje no tengo ninguna duda y creo que podremos demostrarle

Voz 0444 08:35 yo Juan Crespo por que en dos mil trece eh Jordi Évole le preguntó cómo creía que iba a terminar todos lo de la Gürtel hizo su pronóstico tiene su aquel

Voz 15 08:43 señor Crespo en qué quedará el caso Gürtel pues en que nos vamos a dar nosotros la del pulpo

Voz 17 08:49 pero hay que al final probablemente ningún político acabe condenado y que justificaran que se ha hecho justicia dando a estos tremendos corruptos y criminales organizados su merecido en eso

Voz 15 09:02 no es una mala profecía darle deporte decir y las juventudes

Voz 0444 09:05 P dirán que esto no es mala no es mala voy a terminar con mi preferido que es mi debilidad

Voz 15 09:11 el Bigotes porque abogamos para que alguien de un programa de el amiguito del alma

Voz 0444 09:16 Camps le quería un huevo yo lo entiendo porque El bigotes es un espectáculo con patas

Voz 1 09:23 buen día

Voz 18 09:34 México tiene van donde el presidente de la Generalitat Valenciana muy amigos míos muy muy muy amigo habían de veinte Jacob

Voz 1 09:42 mira

Voz 14 09:46 lo mejor dineros si usted ve que presidente que me pongo un poquito que mi vehemencia me lleva al desastre una visa porque es que hay que contenerme hay que surge Carmen Cortés presidida por favor no me estampar algún trago también te lo pido por favor porque no sólo sé no me lo permita no me lo permite pero soy defensor del taco como Camilo José Cela iba a Primera yo estaba para eventos importantes para mí tiene para los mítines diarios del Partido Popular no estaba de años en esa fiesta no me acuerdo

Voz 1 10:26 también lo pasó el percibió Hopper resucita el Partido Popular y del Partido Popular de gusto ese juntando matan aunque

Voz 19 10:54 además se lo cepillan el Skype un añito y medio cojo crudamente bien de guarda en el puesto de trabajo macho y a los demás es una cosa de locos parece crees que pillarlas

Voz 1 11:04 qué velas

Voz 15 11:21 qué tal pocha el bigote sabemos si logro no se acabará el curso asegura que la hacen mucha gracia al alero seguro que tienes en tu calendario inminente aquí una sección sobre esto no el calendario de Cristina no no voy por desconectar los diez minutos que gracias por venir creciendo a nosotros para hablar con calma

Voz 3 11:47 lo que pedimos desde aquí tu de lo que sean

Voz 20 11:52 Julio Rey

Voz 15 11:53 Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis Aleix Saló gracias compañeros María

Voz 21 11:59 In Bev oí

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 13:50 a vivir que son dos

Voz 34 19:13 en Lugo

Voz 3 19:43 cómo estás bien

Voz 35 19:45 hemos echado de menos te extraño

Voz 3 19:48 tú también te extraño mejorado el español mejor no sorprendido más español en Argentina que en España entonces Concha ha ido puedo decir esas palabras no aquí sí que vayan a más que aquí sí menos mal que te las navidades en Argentina se han hacía mucho calor fan está ahí israelí podrá ser sincero

Voz 36 20:13 cero Madrid a Buenos Aires para una semana o diez días de vacaciones está muy bien pero

Voz 3 20:18 prefiero muy estresante no salvar a Francia Reino de todo mucho tráfico tocados

Voz 35 20:23 como Madrid no

Voz 3 20:25 a mí ha sido ahí es que para mí me antes firme en la tengo esta sensación de Madrid y que finalmente tengo un hogar y nunca me he sentido sí terrorista otra nuestro Buenos Aires está me pasaron un par de cosas raras han conocía la familia es el que hay ahí fue a Arenas lo metí la pata en darle inconvenientes me caí bien

Voz 35 20:50 Mike no estará escuchando así que cuenta no es algo que nos gustara de de su familia

Voz 36 20:56 King chino ni hablar no no no te imaginas el precio que tendría para García verdad me echó una familia realmente en serio las navidades muy bien comimos eso es lo que era muy surrealista quisiera Navidad con tres estilos gracias a una cosa que me pasó en el Hotel un hotel que estaba muy mente este fútbol descendía estaba tumbado junto a la piscina de estaba allí también una familia de Estados Unidos necesita súper ricos y no sabes qué tipo de gente que no era un niño porque tendría veintisiete años está

Voz 15 21:35 a todo el rato o las nuevas grito Maika seis Gonza Face

Voz 36 21:40 americano poniendo música a todo volumen y comprando vasos de champán a todas las mujeres que había en la piscina aunque ninguna quería saber nada de él

Voz 35 21:47 era un pequeño paréntesis para recordar que mis hijos son americanas y va a seguir metiendo

Voz 3 21:51 a nadie pareció todo aquel que lo son antes que lo son pero son mucho

Voz 36 21:57 más educadas pero este tipo sus amigos ruido que hacía vivir sola si Stefano pero siempre a grito de manera agresiva

Voz 3 22:06 que que bolitas y que en un momento dado le dije por favor por volumen la negritud les explicó que hay más gente allí y que yo también soy una persona un ser humano que acaba de bajarme de éxtasis fue el caso es que el día siguiente a nivel padres se acerca y me dice

Voz 36 22:23 no vuelvo a hablarle a mi hijo ni una segunda vez oí tienes un problema me lo dices a mí o al manager de hotel pero si hablas conmigo otra vez voy Moya cerca del hotel digamos la que Delhi escuchándole Mario Ricardo Costa Rica que les decía hizo ya nadie quiere hablar con su hijo porque es un imbécil

Voz 3 22:41 qué violento todo no muy agresivo

Voz 36 22:44 a mí muy desde en Francia está personal del hotel de otro manager que presenció todos Villaturiel yo le dije que lo tienes que hablar hablar con tu hijo me parece Carrizo

Voz 3 22:59 no ha trabajado ni un solo día en toda su vida

Voz 36 23:02 dicho sí se comporta de esa manera continuidad no conmigo y me dice Ana hijos estaba borracho había tenido un vuelo muy largo y le dije mira me parece que esta no es la primera conversación que has tenido sobre usted me dice Charo o te marchas del hotel o me voy ahora mismo al mar ayer por buena suerte viva hizo al Málaga Ximénez literalmente veinte minutos después toda la familia arrastrando sus maletas los echaron hiper

Voz 3 23:30 se James Brown I americano aquí exacta

Voz 36 23:37 de votantes de Trump sinceramente fue un momento hay muchos ahora hay hay miedo en serio unas buenas vacaciones tarde siete días empezar a relajarme en los últimos tres días estuve ya muy tranquilo pero para entonces ya era el momento de irme a Londres a buen fin de año con mi hijo que vino de Estados Unidos estuvo muy bien la Ica está un poco enamorada de mí quisiera Sánchez tiran lo puedo entender acaba de cumplir quince años está preocupado por tener la cara dice déjame que te ponga esta crema facial y le dice que ojos más bonitos tienes y claro mi jo se ha convertido en todo un adolescente ya es uno de ellos llevaba diez por culpa de Mika entonces no admite que no va a querer ver gracias a mí implemente agradables al cine pero mi hijo desde luego se ha vuelto completamente adolescente

Voz 3 24:33 soy Chávez de hace seis meses todavía era un chaval dulce candor está todo el rato comiendo todo el rato quejándose Hamen

Voz 36 24:45 estábamos viendo el otro día Spiderman Home coming que por cientos una película súper buena si yo estaba nuestro Fay estaba tocando la música el pelo y me mire me dice ETA

Voz 3 24:54 qué no va por favor deje jugar a tu novia la faena helado corriendo Mi niño pequeño se ha convertido en una del Este

Voz 35 25:06 siempre enfadados verdad que sí

Voz 3 25:08 Like It's Heinze Jiri sin fecha ni escrito dos veces al día se comía todo lo que había en la nevera no paraba de comer está delgados

Voz 36 25:20 unas navidades in fine año que han estado muy bien pero tengo que decir de verdad con la mano en el corazón de esta estado fuera de Madrid un mes me dolía estar lejos no sabes las ganas que tenía de volver hasta cambió el vuelo de vuelta para volver tres horas antes

Voz 35 25:35 es como se llama a eso

Voz 3 25:36 eso se llama amor eres la frase exacta amor Napster me encanta esta ciudad no sé si me encanta esta puta ciudad

Voz 35 25:43 dependemos agua de música la historia de de la familia de americanos

Voz 3 25:46 ya es nada de HTC pero pero no para ellos porque es benéfica feligreses y lo suyo muy triste

Voz 36 25:53 no te enfrentas a gente tan pretenciosa tan rica

Voz 3 25:56 la que nadie en su vida ha hablado como leyó hay sed

Voz 36 25:58 en el momento en el que le dije que tenía que hablar con su hijo sobre este comportamiento porque hay niños

Voz 3 26:03 de cuatro años que soportan mejor que su hijo que es un adulto yo veía su cara que no era capaz de entender que alguien hablara así a no sé quiénes eran

Voz 36 26:14 todo centro mil que yo no recibimos mucho a ellos requisito que decir que estoy muy orgulloso de tener una novia que quería tirar al hijo a la piscina en vez de decirme que legalizar era como tener a alguien que me decía

Voz 35 26:25 así sabes que voy a traer a mi programa Días de estos pues la gente lo está pidiendo a gritos además pero venga un poquito de música

Voz 3 26:34 vamos a escuchar algo feliz soy un poco a poco la obertura de Las bodas de Fígaro que todo el mundo conoce pero en la versión de mejor director de orquesta Cavani héroe sexy el dorsal sin contar con y mide dos metros fuma sin parar como una mezcla de Kurt Cobain Leonard bueno esté en alza en anillo GDF y Chan me encanta que la gente suba el volumen y lo escuche atentamente lo grabó con micrófonos tan cerca de los instrumentos que se escuchan los dedos sobre las cuerdas la respiración es la energía todo lo tiene que ver con la energía escaso sobre todo en la música clásica escuchas las palabras música clásica música antigua que les la tuya nada pero la escuchas toca la de esta manera piensas me

Voz 35 27:21 esta música no ha sido nunca tan relevante y tan viva como lo es hoy íbamos a imaginar que es la banda sonora de una familia americana desagradable votantes de Trump saliendo de un hotel de buenos

Voz 3 27:33 sí por favor

Voz 37 27:51 ah

Voz 1 27:56 no

Voz 25 29:24 no

Voz 3 31:30 no os no estaba increíble increíble afines la felicidad mira si alguien no he ido nunca a la ópera que vaya que lo pruebe en Land Days at sí Saint Saëns

Voz 36 31:44 pero el otro reservan asientos baratos cinco euros aseguró que el Teatro Real hace lo mismo

Voz 3 31:49 otros sitios en que la gente lo pruebe lo tienes que gastarte doscientos se unas siete ver algo de Mozart como es todo las bodas de Fígaro tienes que vivir esa experiencia aunque sea una vez

Voz 35 32:01 cuando lo machistas políticamente incorrectos que son los argumentos de las óperas

Voz 3 32:07 todo todo es políticamente incorrecto esto eran espetaba en francés es argumentos ridículos óperas pero no hay que ir por los argumentos por la belleza de la música el espectáculo escenografía y el vestuario increíble es verdad merece la pena hacerlo al menos una vez para poder decir que lo has hecho

Voz 35 32:28 si hablamos en términos musicales y cómo cómo transmite felicidad la música hay acordes mayores acordes menores pero no puede ser solamente eso

Voz 3 32:38 ya es es es verdad no es tan simple como eso stock está aquí por eso quería hablar un poco de la felicidad pues porque hace unos días lo que en Inglaterra llamamos el lunes triste que supuestamente es el día más triste del año a mi me parece que es una cosa idiota porque claramente cualquier día puede ser el más deprimente del año dice hablamos de música feliz y tenemos por supuesto los acordes mayores

Voz 1 33:03 sí

Voz 25 33:05 los menores

Voz 3 33:08 pues obviamente los acordes menores suenan más tristes Sanz frenar es duro para mí a veces las obras musicales más triste las pueden ser las más bellas Magic el truco con la música que siempre hay felicidad por debajo Brigitte especialmente en los tonos menores a gente de escucha esta apertura

Voz 39 33:29 sí sí

Voz 40 33:37 va lo

Voz 41 33:40 ha sido un eh

Voz 43 33:51 medidas Hotasa para mí Jaén echan los stress test es como una textos

Voz 3 33:57 esa buena Niza y eso no lo encontramos en ningún otro sitio más queremos y Caracas está es como la tristeza buena sentirse a salvo estando triste porque no te dan ganas de hacerte daño sino que es una sensación agradable rancio Hasina eran es responder a tu pregunta no sé lo que la felicidad desazón en la música creo que todo depende de quién la SGAE

Voz 43 34:21 en París and I

Voz 3 34:24 esta misma pieza musical yo podía tocar esa pieza ante mil personas en un concierto en taxi la mitad pensarán que es una pieza Lexington y la otra mitad que es triste San da todo dependerá de cómo sean sus vidas de su pasado y de los filtros que tengan en su cabeza

Voz 35 34:40 hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que en compositores con vidas miserables hayan sido capaces de componer algunas de las piezas más alegres de la historia de la música de te ven por ejemplo tiene algunos conciertos para piano que son pura felicidad

Voz 3 34:53 me verdad feminidad a esa es la magia para mí que si hubiese magia más absoluta foto es una heroicidad tienes a alguien como Beethoven país que antes de llegar adolescente está a punto de morir por las palizas entregaba su padre Hall menos en dos ocasiones jugó a alguien que con dieciséis años comunales para hacerse cargo de los ingresos de su padre y poder comprar comida para su familia este tío lo ya que fuera sordo y es que a pesar de todo lo que le pasó Nam logró crear algunas de las piezas musicales más alegres la historia quizá lo hacía como como terapia para combatir sus demonios arena alguien que esté que tanda manos yo creo que es más

Voz 36 35:43 eso ojalá hubiera un terapeuta que te permitiera conseguir eso sería el mejor del mundo

Voz 3 35:48 bueno yo creo que todo viene a partir de algo que es inmortal genuino has te gusta pronunciar la palabra Dios debería tiene que venir de una esfera superior no hay otra explicación a que alguien pueda vivir una vida de tanto dolor tanto sufrimiento tan tan tristeza y aún así ser capaz de crear algo tan alegre y tan magnífico buena es una enorme inspiración Prainsa aquí porque lo que me dice que es cuando son las cuatro de la mañana y me quiere pegar un tiro me dice que tengo una válvula de escape en su encuentro creativo algo extraordinario puedo mejorar mi vida lo mismo con

Voz 35 36:23 ocho tampoco es que tuvieron una vida muy agradable

Voz 3 36:26 además las realidad nadie tiene una vida feliz tuvo unas

Voz 36 36:31 esta vida miserable el en sus relaciones fueron un desastre

Voz 3 36:34 digo ha sido el Ibex Rice era también un poco Invest la fiesta sólo le importaba ascender en la escala social sólo quería estar con gente de dinero que le podía conseguir algo Faces cuando era una buena persona y aún así ha cambiado la manera de componer música para siempre echemos a escuchar una pieza de Sopeña fue que sólo duró un minuto no les si hablamos de música felicidad nadie puede escuchar esta pieza hay que decir que no es una absoluta pericia de más feliz de la historia escucha dime qué te parece

Voz 41 37:59 humo

Voz 3 38:04 co toca mal este hombre Maika Java tantas las Chance sabéis lo difícil es mover la mano izquierda tan deprisa al tan precisa Sarkozy está grabado en vivo no hay entre un posterior de directo pianista que escuches esto se querrá morir incluidos yo vine a España por cierto is coming Omacor sudanés viene a Madrid y a Barcelona en el veinticinco o veintiséis de febrero a finales que es el mejor pianista di echen Exteriores todo una experiencia es noticia era un concierto largos te lo prometo dos horas y media quizá porque no puede parar de tocar hará diez bises es como una máquina

Voz 35 38:48 merece la pena comprar la entrada ello y que hay

Voz 3 38:50 se llama Anesvad eres and roll Lien Chan Mi merece la pena aquí es increíble súper intenso a veces para mí demasiado intenso medio mejor que la gente espere diez minutos antes

Voz 36 39:03 desde comprar entrada que habían comprado las migas y pastel comprar antes de que sea gocen va a ser increíble

Voz 35 39:09 tienes que entregamos un poco en el en el concepto de la felicidad

Voz 3 39:11 ah ya que ahí sí que se malinterpreta los estadounidenses lo tienen en su Constitución no afecte que Bush búsqueda de la felicidad es ridículo no deberíamos estar cuando la más de lo que buscamos la triste es como esa meta hacia la que tenemos que correr si si miras en los perfiles de Instagram de la gente en su twitter su Facebook piensa eso a todo el mundo está tan feliz estoy haciendo Yoma y no es así el hecho de que no seamos felices no significa que seamos felices esto es muy importante tenemos que aceptar que la vida es compleja a veces basta feliz a veces vas a provocar de uno de los millones de sentimientos que esas estas posibilidades no han no pasa nada no hay nada malo en eso

Voz 35 39:58 yo dejan de presentar de Rafael Núñez que es doctor en Historia profesor de Filosofía y crítico en revistas de libros Rafael cómo estás buenos días

Voz 20 40:06 hola buenos días que presenta James que es

Voz 35 40:09 alguna persona con muchas inquietudes y muchas de ellas son filosóficas así que nos viene bien que nos echen una mano y bueno arriesgó un poco de comenzar el diálogo de forma genérica Nos puedes empezar por definir qué es la felicidad

Voz 20 40:23 bueno empezamos mal así de esa manera ahí porque la felicidad es un concepto ampuloso y elocuente que casa mal con la con la pequeñez imperfección del ser humano el concepto de felicidad Caixa absoluto todo lo humano es relativo la felicidad es un concepto que no me voy a poner habrá muy profesoral pero voy a decir lo esencial no que que apuñaló o que teorizar los filósofos griegos Platón y Aristóteles no se refieren sobre todo a algo que está fuera de este mundo para Platón la felicidad está en el mundo de las ideas no Aristóteles que tenía más los pies en la tierra también habla de la felicidad como la culminación de todos los anhelos humanos fundamentalmente en términos de conocimiento no o sea que ya ya empezamos derivando a un a una concepción

Voz 45 41:17 podríamos decir pues muy muy absoluta muy muy

Voz 20 41:21 perfecta de la felicidad y eso lo herida el pensamiento cristiano no hasta el punto de que en cierta manera Se puede decir que pues para la como visión cristiana la felicidad no es cosa de este mundo este mundo es un valle de lágrimas y en todo caso la felicidad hay que coincidir en la otra vida con lo cual por tanto tenemos un concepto de Félix era enormemente complejo enormemente exigente que como digo es contrasta tremendamente con lo que es el ser humano que es un ser relativo imperfecto lleno de limitaciones yo creo que eso sirve para encuadrar un poco el el asunto la reflexionó te parece

Voz 43 42:06 la Heath have mes Find Twitter Rafa

Voz 3 42:13 que hemos definido mal la felicidad

Voz 43 42:15 Feng del creemos que está basada en coma

Voz 36 42:18 a cosas deben tener cosas que comer o el tener relaciones sexuales con alguien y que de ese modo no estamos entendiendo nada Saint chance que a veces la felicidad la tenemos dura sólo un momento no ahora Santa Elena Sánchez San pero no es algo tangible Hillary no es algo que puedas tener durante mucho tiempo y que desde luego no es algo que nos llegue desde fuera

Voz 20 42:40 bueno aquí se mezclan muchas cosas en en ese planteamiento no yo soy partidario de utilizar para para entendernos términos más sencillos más limitados es decir en vez de hablar de de la felicidad así en términos absolutos podríamos emplear términos como

Voz 45 43:02 pues estoy bien me siento bien me siento Augusto o incluso a hablar

Voz 20 43:08 eh de placer en vez de en vez de felicidad porque de esa manera las cosas serían mucho más fáciles podemos identificar mucho más claramente de momentos placenteros situaciones de agrado que hablar de felicidad como decía en unos términos tan absolutos tan de perfección que que realmente pues no tiene mucho sentido no ir con respecto a los momentos concretos bueno pues es verdad es decir vivimos en una sociedad la de consumo en una sociedad que evaluará sobre todos los elementos materiales y por tanto un identificamos ese sentirse bien con la satisfacción que deriva de la del consumo de productos materiales pero si nos fijamos en ese consumo de productos materiales siempre Annika pues como un puntito de de insatisfacción es decir el hecho de T Enel todo lo que deseamos al final termina creando siempre una un cierto poso de insatisfacción que entonces decimos esto no es la felicidad

Voz 43 44:19 a ver

Voz 36 44:20 tiene sentido tres tengo una gran pregunta para hacerlo que ser filósofo suena como un trabajo con mucho glamour aguante el cretino Wang Sants antes me pregunto si en una frase me puede responder qué es ser filósofo

Voz 15 44:35 y eso es muy muy complicado no nos lo tenéis complicado los caños

Voz 20 44:44 el el filósofo yo lo voy a decir una sola frase vale el filósofo es a la persona que se cuestiona absolutamente todo lo que les rodea

Voz 3 44:57 a Mike catas estas suena tan doloroso

Voz 20 45:02 bueno pero como todo tiene sus todo tiene sus paliativos es decir en realidad podríamos decir que ese es el ideal del filósofo ir después lo que es la realidad es que secuestró era mucho menos de lo que debería

Voz 3 45:16 es verdad Hot la espero un niño pequeño

Voz 36 45:19 también se lo cuestiona todo hacía cuál es la diferencia

Voz 20 45:21 la diferencia es que el filósofo según va ganando experiencia se va dando cuenta de que la mayor parte de la respuesta no sirve

Voz 46 45:29 eh

Voz 3 45:32 y no salen estas vendiendo muy bien tu trabajo y tú eres feliz

Voz 20 45:37 que el el filósofo se distingue entre otras cosas porque es el principal crítico de sí mismo cuando escuche siempre a alguien hablar mal de el filósofo de la filosofía no le quepa ninguna duda de que es un filósofo el filósofo es el primero que arroja piedras contra su propio tejado con respecto a ser feliz aquí una trampa fundamental si yo dijo que no o como cualquiera cuando sale estas encuestas que dicen la mayoría de los españoles se consideran felices porque pero no es realmente porque se considera infelices sino porque hemos hecho de la felicidad uno absoluto de tal manera que confesarse no feliz es en cierta manera admitir un fracaso un fracaso personal un fracaso vital Iradi está dispuesto así por las buenas a reconocerse fracaso por tanto si va por la calle le dice oiga usted se siente feliz con su vida por su supuesto que sí es falso pero no lo puede reconocer

Voz 3 46:34 exacto y eso es justamente lo que sí no tengo

Voz 43 46:39 API as en Madrid

Voz 36 46:42 pues ojalá pudiéramos con el hecho de no ser feliz como algo normal no es un fracaso o un éxito ya que es la vida real en el problema con las sociedades que sentimos que si no somos felices Jabois porque estamos haciendo algo mal y espero que si más gente fuera sincera diciendo cómo se siente no sentiría hemos más unidos

Voz 20 47:02 sí es que es que aquí no hay un hay un elemento fundamental que es que nos han educado hoy en el tipo de sociedad en el que vivimos nos han hecho un creer que realmente tenemos que encontrar una satisfacción en todos los elementos que que realizamos ya sea en la familia en el amor en el trabajo etc como decía al principio es que eso es en nos ponemos el listón muy alto es eso es un ideal no y por otro lado eh ahora voy a dar la pincelada opuesta no y es que desde el punto de vista intelectual cuando Se reflexiona sobre la felicidad etcétera la felicidad entre los intelectuales y entre los filósofos tiene muy mala prensa es decir eh yo cito en algunos artículos en qué que inscritos por el tema eh algunas frases famosas con respecto a esto por ejemplo recuerdo ahora mismo y yo creo que es de ahora mismo no sé si es de Freud o creo que siguen dice hay dos hay dos maneras de ser feliz uno ser idiota otro parecerlo o hacerse lo importante aquí se mezclan elementos digamos contrapuestos E por un lado que digamos que sentimental emocionalmente aspiramos a una felicidad imposible absoluto y por otro lado que desde el punto de vida te intelectual descatalogado mosso descalifica damos ese anhelo de felicidad

Voz 35 48:34 Caffarel en ese sentido en en tú crees que la felicidad ahora se define más en función de la de los demás digamos la que los demás nos muestran por ejemplo sus redes sociales son sus fotos en las que básicamente los están diciendo constantemente que su vida es siempre mejor que la nuestra

Voz 20 48:50 va va por ahí os habéis fijado que cuando hacemos alguna foto de perfil en las redes sociales Si en bueno pues en el todo lo que es hoy el mundo de internet etcétera en el noventa por ciento de los casos estamos sonriendo estamos sonriendo o recurrió a que que Félix hoy que que bien en lo estoy pasando etcétera no la mayor parte de las veces eso es falso esto es una felicidad o una alegría incluso impostada completamente falsa es decir la la sociedad en la que vivimos nos obliga en cierta manera a fingir que estamos contentos etc es decir la cara digamos más aceptable socialmente nada más que ver pues por ejemplo la televisión o lo como digo las redes sociales en general no iba a aparecer claramente una felicidad absolutamente impostada no frente a él

Voz 45 49:42 eso y yo quiero romper una lanza por un tipo

Voz 20 49:47 eh de felicidad que me me me yo dirías que yo lo calificaría como de más posibilista hay una frase de Sartre que yo creo que refleja muy bien lo que es mi filosofía sobre la la felicidad que dice algo así como la felicidad no está en hacer lo que uno quiere sino en querer lo que uno hace en esa concepción está por un lado la limitación del ser humano que no podemos aspirar a lo absoluto pero por otro lado la capacidad que tenemos la posibilidad que tenemos de hacer bueno e incluso entrecomillado feliz o agradable aquello que hacemos

Voz 3 50:32 hace el tema antes chance a decir que ese tiene todos los sentidos

Voz 36 50:37 también hay un montón de veces que veo padres que dicen a sus hijos sonríe sonríe para esta foto que es la número quince que te sacó oiga

Voz 9 50:44 no es un buen mensaje para sí

Voz 36 50:46 nada aunque sido pensamos a lo mejor también hablar de tres décadas está esta ahora es un poco demasiado

Voz 35 50:53 sí a lo mejor es un poco de las manos

Voz 20 50:55 además yo añadiría para para poner un digamos una una reflexión pero que al mismo tiempo sea una reflexión la que fuera sencilla para un sábado por la mañana no es muy curioso la relación del tiempo con la felicidad y como digo parece como si fuera a poner ahora así en plan profesoral pero voy a decirlo de una manera muy sencilla la felicidad siempre se conjuga en pasar o en futuro casi nunca en presente es decir decimos a y a que el tiempo en aquel tiempo yo era feliz probablemente es falso es decir que en aquel tiempo no te sentías feliz realmente si te hubieran preguntado pero después lo idealistas se realiza el pasado y entonces aparece como si la felicidad fuera cosa del pasado o con respecto al futuro ahí si me toca lote quería ser feliz ahí tendré todo lo que quiera eh sí entre con respecto al pasado con respecto al futuro pero casi nunca con respecto al presente es decir es muy difícil encontrar a alguien que diga o ahora mismo me siento estupendamente totalmente feliz porque porque es incompatible con el ser humano porque es que pues te duele una muela de te molesta al pie tienes hambre no está pensando en otra cosa eh eso es una cosa digamos curiosa que que yo creo que es objeto de de que debe ser objeto de reflexión

Voz 36 52:20 Zhang hace Rafael tiene mucho sentido lo que dices

Voz 35 52:24 Rafael Núñez que es doctor en Historia profesor de Filosofía y crítico de Revista de Libros gracias Rafael un abrazo

Voz 3 52:30 pues gracias un abrazo hasta las dos cosas que a mí me hacen feliz está en Miami piano estén way and Fall si me hacen falta te juro por Dios que me hacen feliz

Voz 35 52:44 es ya sin fumar no es Ximo

Voz 3 52:47 ahí Wii dos meses ocho semanas enhorabuena Shara enhorabuena cállate enhorabuena extrae que tiene gracia verdad en esperamos que

Voz 36 52:56 dejan enhorabuena por dejar de hacer algo que no deberíamos haber hecho nunca

Voz 35 52:59 acuérdate de lo que te dijo el médico aquí pasa vivir once años más

Voz 3 53:04 hasta once es que yo no quiero vivir

Voz 15 53:06 a vivir que es mucho trabajo pero morirme es más joven y feliz si quieres terminar en serio con ese mensaje

Voz 3 53:14 la verdad no hay bueno no no quiero terminar así me estoy tomando a broma algo serio como terminamos dímelo tú a la palabra llame otra te acuerdas de la última han cuñado no me acuerdo no estaba prestando atención porque me criticaban porque no sabía pronunciarla dije como ocho veces escuchó por la radio partiendo de risa de cómo lo pronunciaba

Voz 35 53:39 le dije es es tu cuñado pero cuando es insoportable Isabel de todo entonces no es cuñado escucha

Voz 3 53:44 ya ya ya ya tenía tiquismiquis la chisme sepan todo el mundo

Voz 36 53:51 es que soy un punto tiquismiquis abren has todo tiene que ser de una manera determinada es una de mis palabras favores

Voz 35 53:57 la como deberes tienes que usar esa palabra la semana que viene en en algún contexto eh mira la vengan nuestras unos compases que llegan las noticias

Voz 3 54:05 a pesar de venga unas pocas notas

Voz 41 54:11 no

Voz 25 54:20 sí

Voz 1 54:22 no

Voz 3 54:32 no

Voz 41 54:38 ahora

Voz 3 54:39 la noticia noticias nos unía