A Vivir Que Son Dos Días (27/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

cinco horas el pleno del Tribunal Constitucional estudiase suspende la investidura de Carles Puigdemont Francine Piñero buenos días buenos días Javier será

Voz 1024 01:08 a partir de la una de la tarde cita del alto tribunal para examinar si admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno lo que implicaría la suspensión automática de la candidatura de Puigdemont Soraya Sáenz Santamaría esa vicepresidente

Voz 7 01:20 como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia que se ha sustraído a la ley en los tribunales pueda de forma ilegítima ser investido hoy ponerse al frente un Govern

Voz 1024 01:38 bueno autonomía presidente del Parlamento autonómico de Cataluña mantiene pleno de investidura para el martes y candidato elegido recuerda no por él sino por los grupos con mayoría en la Cámara para

Voz 8 01:49 es un fraude de ley que atenta contra los tres dos al actos de Cataluña resume

Voz 1024 01:56 fraude de ley dice que atenta contra los electores a Cataluña como les viene contando la Cadena SER Puigdemont tiene la intención de volver a España y comparecer personalmente en el pleno de investidura

Voz 0874 02:05 España devuelve el golpe diplomático a Venezuela hay expulsa a su embajador en Madrid

Voz 1024 02:09 Méndez de Vigo portavoz Gobierno ruso

Voz 8 02:11 pon de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad declarar persona non grata al embajador de Venezuela en se llama Mario

Voz 1024 02:22 o sea no está en España de ese comienzo esta semana porque fue llamado a consultas por el Gobierno de Maduro el embajador español en Caracas explicaba ayer en la

Voz 0874 02:29 W emisora de Prisa Radio lo injusto

Voz 1024 02:32 pese a su expulsión Jesús Silva

Voz 9 02:33 España nunca se ha notado en los asuntos internos de las no es cierto lo contrario sí lo es decir desde hace muchos años el Gobierno venezolano viene opinando insultando a los dirigentes españoles

Voz 1024 02:44 la Unión Europea ha condenado firmemente la decisión de Venezuela

Voz 0874 02:47 cuatro al tiempo una veintena de provincias amanecen con había

Voz 1024 02:50 eso es el nivel amarillo por frío nieve y fenómenos costeros especialmente esos últimos en la cosa de Lanzarote con rachas de viento que pueden alcanzar los ochenta kilómetros hora y olas de hasta seis metros Se esperan precipitaciones en la mitad norte que podrán ser de nieve en puntos de Castilla y León así como en el Pirineo catalán iré Francia también seguimos atentos a la crecida del río Sena según las últimas previsiones que baraja el Ayuntamiento de París la altura máxima no debe superar los seis metas

Voz 0874 05:10 el té emita como les llamas tú con todo lo que ha pasado esta semana y lo que está por pasar la que viene jueves el Gobierno anunció que impugnará la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat alegó Soraya Sáenz de Santamaría que su situación con la justicia española le incapacita para el cargo

Voz 13 05:24 lo carece por tanto el derecho a la libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa

Voz 1312 05:29 las comparecencias que él tan pronto como Dios

Voz 13 05:32 se entre en territorio español debe ser Foster

Voz 10 05:34 hoy a disposición judicial el corte desde el jueves pero es que me encanta el concepto de libertad de ambulatoria

Voz 0874 05:40 lo que hace la gente que va primero si la libertad

Voz 10 05:43 la etérea en Gran Vía bueno presentaron

Voz 1312 05:45 esa impugnación ante el Constitucional pese al criterio en contra del Consejo de Estado que les dijo que no se puede impugnar algo que no había pasado todavía osea basándose en una hipótesis si hoy el Constitucional admite a trámite implica la suspensión automática de la propuesta de Puigdemont como precandidato a la presidencia de la Generalitat como presidente de la Generalitat ya hemos escuchado que el presidente del Parlament Roger Torrent no va a desistir de momento en presentar esa candidatura psique

Voz 0874 06:10 decisión difícil la que tienen los miembros del Constitucional de esta mañana en la hora del vermut como dices pero Menudo babel también para el presidente del Parlament porque después de la decisión va a tener a sus espaldas toda la presión del mundo o mantiene al candidato yo sentaría en lo que podíamos llamar la vía Forcadell sea la desobediencia o propone a un nuevo candidato para que Cataluña empieza a funcionar hipotéticamente de forma autónoma sin el tutelaje de ciento cincuenta y cinco

Voz 1312 06:34 si este papelón el de la justicia en todo este tema es lo que destacó ayer el oro en Hora Veinticinco el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay

Voz 14 06:42 sería muchísimo más sentido que al señor Puigdemont se presentase y asumiese las consecuencias de su de su responsabilidad no se puede estar hablando es la forma en que se está hablando en estos momentos a todo el país y sin asumir realmente singular responsabilidad cuando hay tanta gente que está asumiendo sus responsabilidades una empezar el propio presidente del Parlament de Catalunya los letrados del Parlament de Catalunya es el Consejo de Estado

Voz 0874 07:08 esperamos que la segunda temporada sería más tranquila no pero en estas series entre da cada vez más el guión

Voz 1312 07:13 si esta semana va a ser de infarto porque a ver cómo cómo van las cosas según como vayan estaremos pendientes de si Puigdemont nos da una sorpresa uno de esos golpes de efecto no y ejemplo la redacción ese imaginar escenarios posibles en los que Puigdemont hace acto de presencia de forma espectacular

Voz 0874 07:28 entiendo pero en el nos lo estamos pasando genial

Voz 1312 07:31 eh imaginando especulando no están eh están repartiendo por ejemplo caretas de del ex president en en Barcelona para que la gente esté

Voz 10 07:38 porque no lo en serio que se reparten caretas en plan tú has visto la película es verdad el misterio

Voz 1312 07:46 las Crown no pues para para para confundir un poco la policía bueno pues puede puede parecer divertido todo esto estamos hablando siempre han chascarrillo pero debe estar poniendo muy nerviosos a algunos en en Moncloa Eugeni Gay dijo también ayer que en realidad este es un momento muy triste para la política

Voz 14 08:01 todo el punto está forzando a los tribunales a hacer algo que no es impropio de ellos no pero la política requiere sobretodo responsabilidad y prudencia NAMSA circo algo fundamental de aquí estamos en unas las responsabilidades en unas Asturias que no sopla

Voz 15 08:17 que os lo democracia ni

Voz 14 08:20 la política no me parece que estamos viviendo unos momentos no solamente extraños sino triste es para para para la política muy triste

Voz 0874 08:31 lo que es un momento triste para la política en eso creo que todos podemos coincidir porque parece que se está tensando la cuerda por ambos lados y que nadie tiene la voluntad con la inteligencia de poner un poco de sentido común porque los de sentido de Estado cada uno lo interpreta como quiere

Voz 15 08:46 el objetivo con y chicos que Cataluña tenga un presidente viable una peseta viable ya sabemos que sigue siendo vista por los resultados electorales nos parece razonable y desde luego lo que no parece en absoluto razonable en la situación gala que poco al expresidente y fugado de la Justicia está llevando todos somos Melocos

Voz 2 09:07 era a Carmen Calvo las

Voz 1312 09:09 tarea igualdad del PSOE ayer en Hora Veinticinco Ia Albert Rivera que salió a decir esta semana también ayer que estaba muy picado básicamente con la vicepresidenta

Voz 16 09:17 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho el escrito y como en argumental escrito esos no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno en este caso lo importante es sumar esfuerzos no así que nosotros a diferencia del PP o del PSOE no vemos en esto un debate partidista vemos en esto un problema para España hay una oportunidad también de unir fuerzas

Voz 1312 09:42 no sé quién está poniendo ese sentido común haciendo una propuesta constructiva o a lo mejor también criticando un poco la esa especie de histeria que parece haber poseído al Ejecutivo con este tema catalán porque ellos no sé tú Javier pero a mi me parece que cada vez que los independentistas se mete en un berenjenal de aquellos que crea división au saber una una pequeña brecha

Voz 0825 10:00 desde Moncloa dan un paso que que buen

Voz 1312 10:02 debe apretar las filas otra vez vuelve a tensar

Voz 0874 10:05 se levanta mucho la voz porque viendo cómo les van las urnas algunos pues se lo piensan fíjate qué casualidad que el anuncio de esa impugnación precipitada por parte de Soraya Sáez de Santamaría coincidiera con una batería de juicios y de bombas informativas sobre la corrupción en el Partido Popular era como si no estuvieran diciendo a los periodistas desvía muchos si habláis de Catalunya lo demás salvo no con Franco era fútbol y toros para que nadie hablase de política con el que están habrá parece que Catalunya a tope no

Voz 1312 10:30 sí sí ése es verdad que lo tapa todo muy bien lo de Cataluña pero bueno enseguida vamos a ir con el tema es que Rajoy sigue insistiendo que es cosa de unos pocos que ya no están en su partido sabes que lo ha dicho esta semana que el sigue ahí pero antes me gustaría compartir con nuestros oyentes otra cosa

Voz 4 10:51 me ha dado

Voz 0874 10:52 se va

Voz 1312 11:05 Javier hay declaraciones que cuesta aceptar que sean ciertas porque piensas que son una broma de mal gusto no eh me refiero a estas que trascendieron que conocimos ayer unas declaraciones del director general de Caixa Bank Juan Antonio Alcaraz en unas jornadas sobre el sector inmobiliario organizadas por una escuela de negocios

Voz 17 11:23 pues eh no a lo que ocurre

Voz 18 11:39 de este triste eh

Voz 17 11:43 el apropiada ya hemos puesto de acuerdo porque sí sino porque es una obligación

Voz 0874 11:55 pues no sé qué es lo que me molesta más sino si los desahucios que son una leyenda urbana o lo que decía que se ha olvidado algo elemental que es la obligación de pagar las deudas durante esta crisis es que la gente haya dejado de pagar suceda es que no las podían pagar imagino que nadie deja de pagar su casa por frivolidad pero mira ahora creo que eso sí que es verdad que hay que pagar las deudas no todo eso me viene a la cabeza ese titular hace unos meses el Banco de España da por perdidos sesenta mil millones de euros inyectados a la banca entre dos mil nueve y dos mil dieciséis deuda impagada no sí pero él señora

Voz 1312 12:24 tras va más allá y se lamenta de la inseguridad jurídica en la que se ha dejado al sector bancario con la reforma de la ley hipotecaria recuerda concretamente las cláusulas suelo hecho un pequeño montaje resumen un par de perlas que dijo este señor

Voz 17 12:37 además plena verse culmina un que siempre Santísimo eh eh esto nos llevó al Supremo a los perros eso sí ya ha llegado al Tribunal Europeo iba coso construido por esto tíos solteros

Voz 0874 13:13 treinta mil millones no EPO por alusiones el magistrado español que llevó con éxito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esas condiciones hipotecarias abusivas en España fue casualmente nuestro amigo y colaborador José María Fernández Seijo el magistrado en la sentencia europea a instancias de su denuncia obligó a cambiar la ley hipotecaria en España así que como digo por alusiones lo hemos pedido a José María su respuesta a este financiero

Voz 19 13:36 lo primero que ha hecho ha sido buscar las fuentes buscar los datos las estadísticas que permitía a este alto cargo de una entidad financiera realizar estas afirmaciones de encontrado nada no hay un solo documento no hay una sola referencia útil cree que permita contrastar esas afirmaciones me parece una frivolidad y es una frivolidad extremadamente grave si además se realiza en el marco de unas jornadas organizadas por una escuela de negocios me parece que que que si humilla que se infamia innecesariamente a los miles de afectados por las ejecuciones hipotecarias que se cuestiona el poder judicial de este país el las estadísticas no sólo del Poder Judicial sino del Instituto Nacional de Estadística que nos dice que en el año dos mil dieciséis hubo cuarenta mil ejecuciones hipotecarias de vivienda en el año dos mil quince llegaron a las sesenta mil en el año dos mil catorce superaron las setenta mil es decir que estamos hablando de cientos de miles de familias afectadas por una crisis económica por las ejecuciones hipotecarias desde el año dos mil siete y la verdad es que sí sí lo es la opinión personal de de de este señor Caixabank en un problema porque está proyectando una imagen absolutamente frívola a los consumidores de cuál es su opinión sobre lo ocurrido si no es una opinión personal y es una opinión e institucional

Voz 20 14:57 me parece mucho mucho más grave porque quiere decir que

Voz 19 15:00 Diez años de crisis han servido para nada entiendo que que que Caixabank porque el señor Alcaraz no se fíen de los jueces españoles que incluso no defiende los legisladores españoles

Voz 21 15:11 pero yo creo que que sí que se tienen que fíjate que

Voz 19 15:14 de fiar de de Premios Nóbeles de Economía como Kruckman o Stiglitz cree que establecen cuál es la responsabilidad de las entidades financieras en la generación de una crisis que se ha llevado por delante a millones de personas en todo el mundo me preocupa que además no se ha leído la exposición de motivos de la Directiva dos mil catorce diecisiete donde se responsabiliza directamente a las entidades financieras de la comercialización de de de de hipotecas claramente abusivas la verdad es que es que cuando cuando uno escucha el señor Alcaraz Alcaraz recuerda la la vieja película Mary Poppins en la que había unos banqueros que que humillaba en a un niño que estaba que no estaba dispuesto a ingresar un penique en en una cuenta de ahorro entiendo que que estas eh trivialidad sólo se cura leyendo pero no sólo leyendo derecho leyendo economía sino también leyendo literatura y les recomiendo que lean el Manuel Carrer que hablaba del papel de los jueces franceses en la protección de los consumidores en el caso Cofidis Lea también la Historia universal de la infamia incluso la conjura de los necios porque probablemente en estos textos encuentre una respuesta mucho más sólida a sus palabras de las es pueda recibir de la opinión pública votantes

Voz 10 16:40 como como decías antes Javier hay que recordar siempre en el dato no que tú dabas cuando hablemos de pagar las deudas voluntad o no de pagar

Voz 1312 16:47 deudas el coste del rescate financiero costó casi setenta y siete mil millones de los que solamente se recuperarán unos dieciséis mil trescientos treinta y siete de las ayudas concedidas a las catorce entidades que han recibido apoyo de capital público es como si cada español hubiéramos Regal

Voz 10 17:02 a dos mil quinientos euros a los bancos porque sí

Voz 0874 17:05 el vamos a recuperar porque a ellos sí que se les permite no pagar esa deuda

Voz 4 17:11 no

Voz 1312 17:24 en qué cara se nos queda cuando escuchamos algunas de las declaraciones del juicio de la trama Gürtel en Valencia te dije que la semana prometía Javier ayer la ex tesorera del PP en Valencia Yolanda García declaro que ella no sabía nada de hecho no tenía funciones ni sabía de contabilidad ni nada

Voz 22 17:40 yo no tuve firma ilusiona tuve además gracias a Dios tuve que realizar ningún tipo de cuánta habilidad porque ella volvió a tiempo para realizarla yo no tenía que supervisar a la señora Ibáñez la recuerdo no tenían condiciones

Voz 12 18:07 la ironía del juez

Voz 0874 18:09 decías adioses curioso Yolanda García estaba sustituyendo la entonces gerente del PP valenciano Cristina Ibáñez declaró no saber nada de financiación ilegal a pesar de que el vicepresidente de la Generalitat lo enviaba regularmente entre comillas habría que decir a qué títulos que dinero

Voz 10 18:24 por eso decía que nadie sabía nada

Voz 1312 18:27 pero todo el mundo estaba en el ajo ya te avance que esta semana le tocaba cantar a Ricardo Costa se confirma que Francisco Camps se va a comer ese marrón si lo si el tema es lo que tarde él mismo en darse cuenta sabes que me impactó ayer en en Hoy por hoy esta declaración del actual presidente de la Generalitat valenciana el socialista socialista Ximo Puig

Voz 23 18:45 la primera es que yo fui a Bruselas de la Comisión unos miraban como si fuéramos ningún encuentro en cuentes que había era el hubiera hubiéramos estafado porque realmente se había mentido con las cifras se había estado pues incumpliendo la ley permanentemente teníamos quince expedientes abiertos es todo muy importante el intangible de la reputación era un coste enorme para una sociedad

Voz 12 19:13 sí

Voz 8 19:15 a estas declaraciones de Putin han llamada

Voz 1312 19:17 en cuánto dinero Se ha estado desviando que podría haber servido que debería haber servido para servicios públicos cuánto nos cuesta la corrupción sólo he preguntado a la profesora titular de Economía Financiera de la Complutense y miembro de Economistas frente a la crisis Mónica Melle Hernández

Voz 24 19:31 en el ámbito europeo la propia Comisión lo ha cifrado en ciento veinte mil millones de euros el impacto de la corrupción en la economía europea aquí en España algunos estudios lo cuantifican en unos cuarenta mil millones de euros anuales es decir un cuatro por ciento del producto interior bruto no olvidemos que el el

Voz 1312 19:52 en en en la corrupción

Voz 24 19:55 habitó además sectores con peores productividad pero con una mejor conexión con las administraciones públicas este patrón esto ha condicionado el patrón de crecimiento que ha sido más lo más proclive a los sectores que que no que que entran en connivencia con ese sector pública sí sí esto no se hubiera producido se ha cuantificado que nuestra productividad total de la economía española hubiera crecido crecería un uno coma uno por ciento anual adicional claro esto también además tiene unos efectos Se en en en el en en el crecimiento económico también bueno incluso en el propio empleo porque menos productividad Nos atraído menos crecimiento menos oportunidades más desempleo es muy débil

Voz 1312 20:47 el cuantificar cuánto nos cuesta la corrupción pero por ejemplo tan sólo la trama Gürtel toda entera con todas las tramas son está estimado en ciento veinte millones de ese total de de la trama de corrupción a Mónica Melle he preguntado que los visualice en que se podrían haber empleado los ciento veinte millones

Voz 24 21:02 pues con ciento veinte millones para construir diez colegios públicos bilingües o un un ambulatorio un centro ambulatorio completamente equipado ejemplo si vemos también el presupuesto actual para este año dos mil dieciocho de la Generalitat pues por ejemplo en políticas de igualdad de género se dedican diecisiete millones imaginarla la cantidad de de actuaciones que se podrían hacer en esta materia con ciento veinte millones

Voz 0874 21:34 tendríamos que hacerlo siempre que a la vez que hablemos de la corrupción que recordar que ha servido para enriquecerse algunos recientemente millones que podía ser para colegios públicos ha servido para compra confeti y fuegos artificiales pantallas gigantes vamos a ver qué dicen los bancos pero los buenos los de sentarse

Voz 1312 21:56 los de sentarse a escuchar cada vez han aumentado ha seguido aumentando la cifra de muertos en carreteras el año pasado aumentó volvieron a aumentar nuestra compañera Beatriz

Voz 2 22:04 ha hablado con tres familiares que han perdido a hijos a en en

Voz 1312 22:10 en accidentes de tráfico son miembros de la asociación Stop Accidentes y esto es lo que quieren compartir hoy con todos nosotros

Voz 2 22:16 yo soy María José soy la mamá de Iván mi hijo tenía quince años cuando el nueve de diciembre del dos mil dieciséis fue en vestido cuando un coche que baja por la Castellana a una velocidad que triplicaba a ciento cincuenta kilómetros por hora el conductor iba drogado con diferentes sustancias tenía uno punto siete de alcoholemias Fernando Muñoz

Voz 26 22:42 eh soy delegado de esos va accidentes en la Comunidad de Madrid me estoy metido en este asunto porque mi hijo falleció en la carretera se salía de la vía intermedia de la medida

Voz 2 22:54 claro chocó contra un poste de los que sujeta los lo contra un pilar de los que sujetarlo puente de la carretera y allí se quedó me llamo Colette en el dos mil dieciséis junio trece a mi hijo que volvía a casa al medio día para comer murió a causa de una conducta negligente que invadió sugerir es hombre como te pega un palo tan gordo

Voz 26 23:20 la vida de la la primera que te mueres con lo que se ha muerto porque te queda desgasta sin fuerzas para hacer nada entonces

Voz 27 23:28 en mi familia lo hablamos mi mujer mi hija yo muy claro del primer día dijimos nos morimos con el vamos a retumba o digamos para antivirales

Voz 2 23:38 mi día a día os he de confesar que que no tengo ganas de vivir que estoy sumida en una depresión porque yo no tengo una enfermedad como tal de depresión lo único que tengo es que para mí mi hijo era todo y me he quedado sin él era mi único hijo me quedo sin nada con lo cual pues sobrevivió a mis circunstancias estoy inmersa en un proceso de duelo de muchísimo dolor desgracia desde la modificación del Código Penal de dos mil quince muchas muchas siniestros que se quedan impunes el no pues ahora porque han dejado de ser un acto penal pasa en un acto civil con lo cual es una multa a un trámite administrativo

Voz 28 24:21 a ver si yo veo una excedente os escucho por ejemplo eh el aumento

Voz 29 24:27 todo de las de las muertes en carretera

Voz 20 24:29 no me sorprende en absoluto porque lo único que que hago ahora pues contó conduzco es quejarme a los demás conductores claro

Voz 29 24:37 si no hago más que ver a gente con el móvil totalmente extraídos las de extracciones se ven sin ningún problema sólo hay que salía un momento con el coche ya tienes a gente de extraída no ponerme

Voz 2 24:51 intermitentes la gente no señala para mí no hay accidentes porque yo creo que el cien por cien no son accidentes son siniestros que se pueden evitar cómo se puede vivir con esto

Voz 29 25:04 cimentar las mañanas son tremendas las muchos momentos durante el día son en posibles en mi caso tengo otros tres hijos

Voz 2 25:18 de mi marido mi familia que que se ha ayudado a mi familia a mis amigos

Voz 29 25:23 Nos vamos esto sería lo que es imposible si tú te montas en un

Voz 2 25:30 coche con una serie de pues eso de

Voz 30 25:32 de drogas

Voz 2 25:35 te coges una velocidad determinada hay unas circunstancias pues en ese momento el coche pasa de ser un vehículo que te transporta a ser un un arma potencial como cualquier otra

Voz 29 25:46 porque una de extracción mata a una persona es así no es una tontería y además lo digo yo si damos charlas la gente dio Si Maathai alguien pone de extracción acabas con la vida muchas muchas personas

Voz 2 26:02 en el caso nuestro que somos víctimas totalmente pues eso e ignoradas las víctimas de que vamos saliendo adelante como podemos entonces pues la única forma que tenemos hoy en día es agrupar no meternos en las asociaciones y de esa forma hacer más fuerza porque

Voz 26 26:17 es verdad que se están haciendo ya oficinas de ayuda a las víctimas

Voz 2 26:21 en oficinas de la Dirección General de Tráfico pero

Voz 26 26:24 pero bueno son oficinas que que yo creo que tienen todavía que mejorar muchísimo

Voz 2 26:29 nosotros no necesitamos pastillas necesitamos que nos ayuden en nuestro duelo y lo que decía Colell no necesitamos pena la pena ya la tenemos incorporada a nosotros y ya para eso trabajamos nosotros en para accidentes llevamos todos juntos y nos ayudamos todos que lo que necesitamos son condenas ya ayudas de psicoterapeuta expertos en en este proceso tan doloroso y tan específico el Atlante y luchar a través de las doce hacemos cursos hacemos reivindicaciones a las autoridades hacemos también muchas charlas en colegios bien en empresas de forma que componen una conciencia al persona que esto ocurre que verdad en que son los avances son las noticias de la tele que te dicen tanto muerto este fin de semana tanto muerto pero es el somos dos hay familias hay mucho dolor Io

Voz 29 27:17 eso es una realidad yo creo que es muy importante que la gente sepa que te cambian la vida para siempre nunca vuelve a ser la misma

Voz 31 27:27 que ni yo ni mi marido ni mis hijos ni mis amigos eh mi ya nadie

Voz 4 27:34 sí

Voz 10 27:39 inimaginable si la verdad es que se le quebraba la voz y no me extraña

Voz 0874 27:45 les impediría que mañana estén con nosotros a partir de las nueve que tenemos preparado un reportaje sobre una de estas vidas truncadas Lourdes Lancho

Voz 32 27:52 hasta luego adiós

a vivir que son dos días Javier del Pino

lo que es las muy revolucionario ahora seguido te lo típico te voy a traer un una versión de gran aparato eléctrico cantando Sweet Caroline

Voz 0874 35:03 en La Haya sí sí estoy seguro de que varias productoras de este programa lo celebrarán

Voz 47 35:10 el hombre duramente con sus caderas gran aparato eléctrico otra vez en buen nombre no sumó el nombre que suena es siguiendo es que es una canción del trompetista estadounidense Blix Verbeke aún yerno vasco pero yo creo que tú tampoco conocía yo lo he conocido a raíz de la investigación que lleva a esta sección de este es una Internet segura de las referencias de la época el swing años veinte treinta Se le consideraba el rival blanco de Louis Armstrong y bueno no traigo porque hay una película sobre su vida que protagonizó

Voz 29 35:38 a esta será

Voz 47 35:41 pero hasta aquí cómo han quedado marcadas en nuestras memorias esas películas que veíamos en prime las tres y media claro más de uno en la Cámara de perdones diciendo que está pasando no esto de recuerdo resulta que el revolucionario de hoy al que ya no vamos a escuchar más ponernos en directo pues vio esa película de niño en el cine y bueno seguir enganchado a la trompeta de ahí vino lo que después vino sabe ya de qué estoy hablando de un trompetista al que ya

Voz 0874 36:11 vamos a escuchar más bastante revolucionado

Voz 47 36:14 yo aunque no me ese la historia ahora te aguanto

Voz 0874 36:16 dice que efectivamente

Voz 47 36:19 son martes se murió trompetista cantante y compositor sudafricano una leyenda en su país una de las referencias eh bueno siempre se intenta poner música a lo que fue la la lucha contra el Apartheid no algo en lo que siempre estuvo el comprometido aunque con alguna polémica también luego te lo he contar antes vamos a hacer un poco historia ya que no te la sabes trompetas no escucho más de que la no creo que sea si esa voz de la efectivamente muy bien correcto Jarrio la gente ella la que le acompaña es la cantante sudafricana Miriam Makeba pero como te digo te va a ser un poquito hacia Graceland vamos luego hablamos de Graceland te te hago un poquito historia siendo muy Ben eh veinte añitos teníamos hay que la conoce a Miriam Makeba cuando ambos participaban en un musical en Sudáfrica ella tiene que escapar a Estados Unidos porque bueno estando en Londres mientras participaba en la promoción de un documental anti Apartheid les retiran la ciudadanía Ivo no poco después de que la escapa también con ella se reúnen allí en Estados Unidos

Voz 0874 37:45 de la Fonte que Belafonte resulta que es que

Voz 47 37:47 te da la idea de que de que escape a Estados Unidos porque lo conocen Londres cuando le quitan el el pasaporte y allí en Londres se convierte un poco en su mentor no su protector ya hablaba de él como Mi Gran Hermano y allí disco con ella en el que incluir este tema que traducido sería algo así como cuidado la canción sería cuidado verbal un mensaje para el primer ministro de la época considerado uno de los grandes impulsores del Apartheid esa historia porque la canción la compone un tipo que se llama visible Mini que era una activista sudafricano que fue ejecutado en mil novecientos sesenta y cuatro por presuntos crímenes políticos según el tipo llegó a ir a la horca eh cantando canciones como estas que están escritas en Sosa pues la lengua de una de las tribus sudafricanas de la que porción a Mandela Bono a la que en esta canción pues Belafonte se adapta no encantado Belafonte siempre ha sido

Voz 0874 38:32 lo he un activista por causas políticas durante la invasión de Irak fue uno de los que más dio la cara contra el presidente Bush sí

Voz 47 38:39 hacer aquí a Miriam se convirtió también en el mayor opositor quizá en Estados Unidos suena el mundo de la cultura la música estadounidense al opositor al Apartheid cuando va por otro haya estado cogiendo fuerza ese boicot e a nivel mundial porque apostar muchos músicos bueno no todo se porque abono no todos por lo menos en la misma medida por ejemplo Makeba por un lado estaba grabando estas cosas pero por otro cuando ya la mayoría de grupos habían tachado Sudáfrica de sus giras pues se les propuso al al grupo de Wert poco sospechoso de de apoyar al régimen porque acaban de grabar con la trompeta una canción Concerto echar ahora descompuso que fueran a Sudáfrica

Voz 8 40:01 escuchando a la trompeta nos mueve la edad canciones lo iban subió algo con Rolls tanques de la frase que tú te preguntas con lo que quiere el Roca

Voz 0874 40:11 pero pero que pasó les convenció fueron a Sudáfrica

Voz 47 40:13 Cio pero bueno hubo hubo consecuencia no se supone que iban a ir allí para conocer de primera mano el régimen ser testigos de la situación y denunciarla en público pero resulta que Gram Parsons el guitarrista cantante no lo vio claro dejó dejó el grupo Isaías luego salieron los FAES Brothers algo bueno tuvo problemas para los seguidores del Campus Rock porque ese disco es una referencia

Voz 0874 40:35 disco lo consideran una una referencia y el resto de los

Voz 47 40:38 los demás sí que fueron pero tampoco les salió bien una vez allí se encontraron con que los espectadores que a todas banco SCH entera sólo iban a verles blancos no pues les abuchearon pese a todos les estaban ahí presionando llegando porque bueno sospechaban que habían ido allí para eso para criticar al régimen no el caso es que el grupo acabó sin cobrar lo que les debían ir teniendo que huir a toda prisa del país para evitar una acusación falsa por posesión de drogas de hecho acabaron siendo declarados enemigos

Voz 0874 41:03 que llevarían con bastante honor pero bueno al final tuvieron problemas con Sudáfrica y con los que apoyaban el boicot a Sudáfrica

Voz 47 41:09 los dos lados les dieron si no no fueron los únicos en tener problemas con lo del boicot atento stock que viene viene

Voz 49 41:31 además el gasto mal a veces por Uruguay chulería a mucha tensión Bea anda por un Rey entiendo en una gala Chris Weitz We are para dos años

Voz 0874 42:12 otra cosa que te dice a ti mismo no me puede llamar al Miriam Makeba Paul Simon perdiste estoy escuchando Radio Cadena Española

Voz 47 42:21 estoy con lo de la primera sesión que te hemos puesto al principio vas a salir más joven

Voz 0874 42:25 un que también estuvo muy conectado con la música sudafricana este disco a todo el mundo los seis la fe

Voz 47 42:30 solamente de año ochenta y seis Un proyecto que surge porque dos años antes les llega una cinta pirata de música tradicional sudafricana y eso le mueve a irse para allá para Bono quería trabajar con músicos loca

Voz 0874 42:40 pero no estaba ya en vigor el boicot entonces estaba estaba

Voz 47 42:42 ya en vigor y ahí de hecho estaba con el contaba con un apoyo Naciones Unidas incluso pero Bono Paul Simon decía que que ese boicot de sólo para ir actuar lo que quería era ir allí a grabar a trabajar con músicos locales lo que pasa es que a la vuelta cuando le preguntan si Bono sea visto con opositores se ha hecho algún contacto allí se ha contactado con el grupo de Mandela pues el dice que no tiene ganada con la política no

Voz 0874 43:03 Paul Simon que sin ir más lejos había participado activamente en la campaña del demócrata y perdió después contra MEX

Voz 47 43:09 o sea que políticos y que no entonces todo esto que dijo a la vuelta son aún poco ambiguo no decía que lo había hecho para dar visibilidad a los músicos sudafricanos pero le dieron palos por todos lados y el que hizo pues buscó el apoyo de alguien que era una referencia en esto de la música contra el Apartheid

Voz 10 43:22 ah sí

Voz 39 43:27 el amor es leve

Voz 38 43:32 tú

Voz 39 43:44 bien

Voz 47 44:09 pues si le preguntaba más que la que en el año ochenta y siete habías grabado esto que escuchamos Bring him back home eh traerle de vuelta a casa dedicó a Mandela lo escribió como respuesta como agradecimiento porque Mandela le hizo llegar

Voz 0874 44:20 una nota de feliz cumpleaños desde la cárcel

Voz 47 44:22 el Livorno en respuesta al escribió esto enseguida esta canción se convirtió en el himno para pedir su liberación

Voz 0874 44:27 bueno con permiso del frío Jackson Mandela

Voz 47 44:31 exacto que ya salió aquí alguna vez que produjo aunque no produjo Elvis Costello

Voz 0874 44:38 y qué qué le aconsejan que la cuando se lo pide

Voz 47 44:40 pues mira resulta que además no le había gustado el todo esto el boicot de parecía mal que no hubieran consultado a los propios músicos sudafricanos y como estaba en parte de acuerdo con lo que decía Paul Simon eso de que había que promocionaron los músicos locales en lugar de convencerle para que diera marcha atrás lo que hizo fue Mon proponerle que montar un show juntos él Miriam Makeba y otros músicos sudafricanos para salir de gira con el disco Graceland de Paul Simon la lo curioso es que la gira no fue una mal Estados Unidos Zimbabue Sudáfrica Europa también hasta que llegaron a Londres y allí se encontraron pues con quién decida si el compositor de ese final San Mandela que estaba por entonces volcada boicot y Editors los músicos que compartían esa campaña pues le exigieron a más de que la que pidiera perdón no se comprometiera con el lo hizo no lo hizo e impidieron situaciones bastante bueno yo diría tragicómica no por ejemplo a la noche en que tocaban en el Royal Albert Hall desmontaron unos piquetes en la puerta entre ellos estaba el propio gamers los asistentes que Bono iban entre otras cosas a escuchará quela cantar este Bring Back Home que es no

Voz 0874 45:42 en auge a Mandela pues encontraban con gritos e

Voz 47 45:44 asuntos por colaborar con la mujer no acabó bien una un poco valiosos

Voz 0874 45:48 sus base que la que en paz descanse sabes que no es el más se que la más conocido en Estados Unidos

Voz 47 45:54 alumbra me una vez más su hija llamas el lema

Voz 0874 45:56 ya sé que la es como el comentarista deportivo más conocidas de la y expedientes como tal

Voz 12 46:00 a Garrido probó aprendes como siempre abriendo con los Rafael

Voz 39 46:48 sí tras

Voz 50 47:14 sí

buenos días hasta las nueve de la mañana miramos

Voz 0825 50:22 diez en este sábado de cielos prácticamente despejados temperaturas sin grandes cambios las máximas llegarán a los diez grados quince personas morían atropelladas en Madrid en dos mil diecisiete atropellos mortales sólo en Madrid capital son datos facilitados a la Cadena SER por la Policía Municipal mil quinientos veintiséis atropellos en los que fallecieron quince personas y otras mil seiscientas resultaban heridas en A vivir que son dos días acabamos de escuchar el testimonio de familiares de víctimas de estos atropellos forman parte ahora de la asociación Stop Accidentes ellos reivindican el endurecimiento de las penas más educación vial María José y Colette perdieron

Voz 0874 51:00 sus hijos Un conductor que iba bebido a ciento

Voz 0825 51:02 cincuenta kilómetros por la Castellana se llevó por delante al hijo de María José Colette perdía también el suyo en Arturo Soria iba cruzando un paso de cebra

Voz 29 51:11 si mata isla a alguien por una fracción acabas con la vida muchas muchas personas os lo hacen a vosotros vamos es lo peor moderno y nada más no hay nada pero si tú te montas

Voz 2 51:28 coche con Asia y pues eso de

Voz 30 51:31 de drogas

Voz 2 51:33 el coges una velocidad determinada hay unas circunstancias pues en ese momento el coche pasa veces

Voz 24 51:39 en un vehículo que te transporta Asier Un

Voz 29 51:42 arma potencial como cualquier otra entonces que contemple eso

Voz 0825 51:47 ayer precisamente conocíamos que la Policía Municipal ha detenido a un hombre como presunto autor del atropello mortal de una mujer de treinta años en el barrio de Usera ocurrió en la madrugada del diez de enero la policía le buscaba después de haberse dado a la fuga y esta noche un hombre de treinta y cinco años ha resultado herido grave en un accidente ocurría en las seis en la carretera de La Coruña el coche que conducía ha chocado contra la pared del túnel de Guadarrama a la altura del kilómetro cincuenta y cuatro atención todavía a esta ahora en las carreteras sobre todo en la sierra porque la posible presencia de placas de hielo pueden hacer peligrosa circular por esta zona además las fuertes rachas de viento hacen que la estación de esquí de Navacerrada permanezca cerrada

Voz 8 52:25 a vivir que son dos días

Voz 0806 52:55 te en Ferraz rechazan con claridad que el PSOE vaya a ir a unas elecciones sin sus siglas no conocían de antemano la propuesta de José Manuel Franco dicen que están abiertos a que se incorporen independientes de izquierdas a sus listas pero no a ir a las elecciones en una plataforma Carmen Calvo

Voz 55 53:10 mi compañero José Manuel Franco lo que ha dicho es que vamos a intentar ir lo más unido posibles en el sentido político de la palabra pero nunca abandonando las siglas del partido

Voz 0806 53:21 hay que recordar que en el proyecto político inicial de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias incluyó una polémica alianza de las fuerzas de izquierdas que luego retiró los documentos la dirección del PSOE sostiene que el partido es un proyecto autónomo

Voz 0825 53:35 desautorizado por la dirección de su partido en la propuesta del secretario general de los socialistas madrileños no ha gustado tampoco a los directamente implicados es el caso de la portavoz socialista en el Ayuntamiento madrileño Purificación Causapié el PSOE responde a la propuesta no puede nunca renunciar a su propia marca

Voz 56 53:52 el PSOE es la gran casa de la izquierda me parece además muy importante que que el PSOE acoja a personas que coinciden con el PSOE y que crezca vamos en el número de personas que coinciden con el PSOE también creo que el PSOE es el PSOE a mi me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones

Voz 0825 54:10 sus siglas esto en el Partido Socialista en el paro ha sido popular Cristina Cifuentes irá finalmente el próximo día dos a la Asamblea para comparecer en la comisión que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid centrada ahora en el caso Lezo la presidente de la Comunidad comparecerá por segunda vez en esta comisión aunque no tendrá en este caso que responder por la documentación del canal ocultada durante meses según un informe jurídico encargado en este caso por el Partido Popular Partido al que no han sentado nada bien la iniciativa de Ciudadanos en este sentido Ángel Garrido consejero de Presidencia advierte que sus relaciones con la formación naranja se están viendo afectadas

Voz 57 54:45 pues han visto San visto afectadas y se verán afectadas lo que nosotros no podemos consentir es que se violenta pisotea el derecho parlamentario por parte de un partido que intenta ser renovador e hice que renovador al final tiene la mismas actitudes que cualquier partido populista

Voz 0825 54:59 la delegada el Gobierno Concepción Dancausa tampoco a la de la tampoco la sentado nada bien que ahora Madrid vaya a pedir su reprobación después de que el Tribunal Superior de Justicia haya suspendido el acuerdo sobre equiparación salarial entre el personal laboral y los funcionarios

Voz 1312 55:14 a petición suya lo único que hace asegura

Voz 0825 55:17 la es cumplir con la ley y el Tribunal Superior

Voz 58 55:19 justicia de Madrid que ha nos ha dado la razón en algunos de los recursos que hemos interpuesto dijo el señor Sánchez Mato que también ha sido impulsor de de a legislación que también ha recurrido el iba venía aquí a derribar el sistema no es gestionar y sin embargo yo pues he venido a gestionar y a cumplir con la ley de cambiamos de asunto asociaciones vecina

Voz 0825 55:39 el ex colectivos del ámbito sanitario y partidos políticos han convocado este mediodía una concentración frente al Hospital del Henares para protestar por la saturación de su servicio de urgencias Javier Galicia

Voz 59 55:51 las quejas por la saturación del servicio de Urgencias en el Hospital del Henares han sido una constante casi desde su apertura especialmente coincidiendo con el invierno antes de las Navidades ya se denunció un caso grave ella este mes de enero se han registrado otros dos el pasado nueve de enero algunas ambulancias tuvieron que llevarse a pacientes a otros hospitales ante el colapso del servicio Lourdes Castellanos es portavoz de la Plataforma por la sanidad pública

Voz 60 56:12 se lo pudieran ingresar ocho pacientes que llevaban ya una esperar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas y a las diez de la noche la situación estaba con cuarenta camillas ocupadas en agudos y cuatro sillones y un paciente esperando a hacer ingresado en la UVI hizo nuevo colapso donde se ha cerrado de nuevo el tráfico a las ambulancias

Voz 59 56:33 la concentración que cuenta con el respaldo de los gobiernos de Coslada y San Fernando será a las doce del mediodía