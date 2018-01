A Vivir Que Son Dos Días (27/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 mejor para todos y cuanto peor para todos mejor para mí el suyo para lo mismo lo habías Ana Fuentes Agut Goodman Javier maliciosas gracias hasta luego

Voz 3 00:24 son las diez las nueve en Canarias a partir de la una de la tarde se reúne el pleno del Constitucional para decidir si admite a trámite o no el recurso presentado por el Gobierno para impedir que Puigdemont sea investido presidente de Cataluña la admisión a trámite de este recurso implicaría la suspensión automática de su candidatura del pleno de investidura del martes Javier Mohedano el

Voz 4 00:43 si el Constitucional tiene ya en sus manos el recurso del Gobierno y la petición de pus de Mon para poder opinar sobre este procedimiento a la una de la tarde tendrán el debate sobre si debe admitirse a trámite os rechazarse

Voz 5 00:53 esta impugnación el Constitucional

Voz 4 00:56 como siempre va a buscar la unanimidad pero ser uno de los magistrados no estuviera de acuerdo con que es admita el recurso puede mostrar su discrepancia Carles Puigdemont quiere ser parte del proceso en el escrito presentado sugiere al Tribunal Constitucional que va a acudir al Parlament que tiene intención de comparecer porque para eso ha renunciado a delegar su voto además ha criticado la actitud de Rajoy lo califica de desproporcionado excesivo y contrario a las reglas de la buena fe procesal

Voz 3 01:23 en Alicante tres personas han muerto esta madrugada y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico en el municipio de Benissa en El siniestro se han visto implicados cuatro vehículos red

Voz 5 01:32 la acción en la Comunidad Valenciana Manuel Gil

Voz 6 01:34 parecer uno de los vehículos estaba parado en medio de la carretera por una avería otro vehículo se detuvo para ayudarle con tal mala fortuna que mientras dos personas estaban intentando apartar el coche han sido arrolladas mortalmente por un tercer vehículo cuyo conductor también ha fallecido en el accidente múltiple ha dejado también una persona herida grave y otras dos leves todo ha ocurrido esta pasada madrugada en la AP siete a la altura de la población alicantina de Benissa

Voz 3 01:58 sí vamos ya con la información del deporte Óscar Egido buenos días

Voz 7 02:01 hola buenos días la jornada veinticuatro empezó anoche con el empate a uno ante el Athletic Eibar para el sábado tenemos cuatro partidos ha destacado el duelo por puesto

Voz 8 02:07 la Liga de Campeones entre Valencia Real Madrid

Voz 7 02:10 ese juega las cuatro y cuarto antes a la una Deportivo Levante a las seis y media Málaga Girona a las nueve menos cuarto Villarreal raso

en cuanto al tiempo se esperan lluvias en el Cantábrico y Baleares atención al viento en Canarias la Hemed mantiene el aviso amarillo por rachas de más de ochenta kilómetros hora aviso amarillo también por nieve en varios puntos de Castilla y León y pirineo de Lleida las temperaturas se mantiene sin cambios salvo en el sur peninsular y Levante donde suben ligeramente

Voz 21 06:19 eh eh eh y el control la mentalmente

Voz 22 07:02 se la sección que siempre se escucha en las redacciones de La Voz de Galicia hay de la Nueva España como quedado sábados con Íñigo que sigue por aquí que no sé si no esas redacciones cuando hablamos aquí de la prensa local nos escuchan con estupor

Voz 0798 07:13 en la inmigración

Voz 22 07:16 no lo escuchan especificidad pero bueno es que entre compañeros y a todos nos gustan los periódicos no Astre conste que ese es el objetivo es elogiar el trabajo de compañeros obesa es que a veces en ese trabajo me pueden enseñar cosas otras veces nos descubre historias que son muy particulares

Voz 0798 07:32 a mí me descubre constantemente

Voz 22 07:35 de hecho me encanta esta sección que tenemos por qué

Voz 0798 07:40 cosas que parecen más reales de muchas de las que hablamos habitualmente no uno uno entiende mejor este país leyendo alguna de esta noticia se algunas son demasiado pintorescas pero otras dicen mucho de lo que somos ya que nos dedicamos sí que nos preocupa

Voz 22 07:53 tenemos de hecho un número de teléfono que usamos para recibir pues o bien enlaces a fotografías de periódicos con los que la gente nos pide que hablemos de algo en particular y la verdad es que cada vez de percibimos más y más e6 tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es el número de teléfono que puede usar para mandarnos esas noticias incluso para dejarnos teléfono o un enlace cualquier cosa una fotografía indagar un poco hiló contamos siempre de manera viernes hace nada Piñol sin sarcasmo como estar bebido por ejemplo estamos obsesionados en los medios mainstream no vamos a terminar haciendo

Voz 8 08:36 deber de hablando de las empresas que se van de Catalunya don prestamos atención a un fenómeno que está pasando en otras regiones de España

Voz 0798 08:44 sí por ejemplo las que van de Galicia a Portugal e esto nos está contando eh eh pues por cierto que veremos a la de Cataluña todavía hoy me parece no yo creo que no no hemos hecho nada bueno sí la televisión china el encargo al así los fíjate ha dado trabajo a gente eso a los chicos había visto ese ángulo pues eso la Voz de Galicia cuenta el el martes veintitrés señora abría el periódico con ello no que quinientas empresas gallegas fabrican ya en Portugal aprovechan los incentivos fiscales y la agilidad administrativa pero mantiene su matriz en Galicia y claro pues por qué pues pues que montar una pyme sólo cuesta trescientos sesenta euros suelo israelí salen gratis y la inversión conlleva empleo etcétera no entonces bueno

Voz 22 09:31 país de los fados no superan agilidad administrativa

Voz 0798 09:33 actual está está subiendo mucho está muy bien la crisis fíjate que fue un país rescatado de ahí al final lo ha hecho bien no pero

Voz 22 09:41 sí yo también lo hice La Voz de Galicia el no que quinientas empresas a final de trescientos sesenta euros en fin una historia denuncia en la prensa asturiana que es importante que los periodistas estemos allí para poder contarlo no

Voz 0798 09:54 es todo contaban varios medios a La Nueva España por ejemplo hay otros medios es además estas cosas alucinantes porque era un partido Riba de Deba Nalón de Regional Preferente el árbitro pues era un árbitro de etíope que ya muchos años en España y que es árbitro es hace seis años y nunca había tenido ningún problema pero el estuvieran insultando todo el partido no sé si Hinault sólo a él sino que también la asistente era una mujer muy también pues el mejor estaba fregando en casa y cosas por el estilo no hay bueno lo venta minutos así no entonces bueno denunciado esto en en los medios lo bueno pues puestos lo incluyó en el acta pero es increíble que siga que siga pasando no yo no sé hasta qué punto cubiertos programas deportivos la verdad pero sí que están muchos periódicos en el comercio cuando va a España e incluso con frases entre comillas del árbitro no perdón al árbitro no es invitas mal por tu mierda y cosas así que bueno pues siguen pasando estas cosas a en La Rioja esto

Voz 22 10:53 entraría en el catálogo de servicio público yo creo

Voz 0798 10:55 bueno el en La Rioja incluso es un asunto que les lleva a hacer un editorial bueno contaban los sueldos de los alcaldes de de de la región que esto que pasa mucho los periódicos en enero que es que hay informes de estadísticos de todo el año pasado en en enero aparecen informes de todo tipo de entidades organismos que muchas veces los dan pero otras veces hay que ser listo de acordarse de pedirlo y entonces ahí tienes un día resuelto para el ensayo dieciséis a página entera por eso no entonces bueno en este caso en La Rioja se han preocupado de pedir a Hacienda los los sueldos bueno sale que la calesa Logroño cobra cincuenta y cinco mil en Aguilar del Río Alhama doscientos diez euros no entonces cuál es el título del editorial excesiva variedad dentro del artículo alcaldes alcaldes logró alcalde pobre no hacer un análisis de las nóminas que buenos curioso porque los los sueldos de los alcaldes Se establecen con unos máximos por población etcétera luego también depende la dedicación exclusiva o no y bueno pues pues bueno obviamente la que más cobra es la alcaldesa de Madrid que son ciento un mil euros porque también se han preocupado a buscarlo en España en el que más cobra

Voz 8 12:01 lo menos que el primer edil del municipio canario de Teguise pese a que sólo tiene veintiun mil setecientos habitantes si es muy bien traído este dato

Voz 0798 12:08 desbanque había oído Larguero en La Rioja pues han fijado porque cada estas compensaciones no puedo hace dos semanas hablábamos

Voz 22 12:14 de robos masivos de aguacates en Canarias te acuerdas le hay más robos organizados que desconocía por supuesto

Voz 0798 12:20 pues si es que son de estos robos

Voz 22 12:23 el diálogo es esto no es que esos nuevos

Voz 0798 12:26 cansados de de cabras también de de Aifos cae en lo que claro yo tampoco pero fue en Canarias es es un cabrito no a mí también me gusta esto de la de los diarios locales aprender palabras nuevas que muchas veces son palabras antiquísima es no bueno pues roban cabras y Carlitos muy bueno pues el día de abría el periódico el XXIII sangró con esto no de alerta por el robo de Aifos que los camareros del norte de Tenerife muestra su preocupación por las sustracciones organizadas y reiteradas no en el Valle de La Orotava ahí ya dejó y que luego es para vender carne de forma ilegal etcétera no pero pero bueno es es curioso cómo es se organizan para robar las cosas más insospechadas no te seguimos en la crónica de animales pedíamos llamarla esta esta fotografía que está con el en la cabecera del norte de Castilla es deportada es el portavoz en la portada es la portada si sale un galgo presidiendo una liebre de nuevo ese tipo de información que si no conoces de nada no te enteras de nada y además que que te abre va a mundos muy importantes en cada lugar a los que el resto del mundo permanece ajeno no tan importantes que era la portada el hecho de que la vallisoletana Rita a cuartos es todo lo que pueda pasando de la liebre o de El perro intuyes que del perro no porque bueno pues ese era el el el Campeonato Nacional de Galgos en Campo que se disputaba en Madrigal de las Altas Torres provincia de Ávila claro es que las carreras de galgos en Castilla también tienen mucha afición no y son importantes que aportan me fijo en la liebre que es una libre lo que va de sí sí sí sí claro leer la crónica de de ese día por ejemplo es fascinante no por el tipo de lenguaje el tipo de datos que dada no por ejemplo los los nombres de de los galos no cachorro de lunares amilana de Patxi es increíble y luego está siempre quedan no no te lo juro que es así luego luego pues pues eso da que de veinte de las veinte liebres diecisiete fueron válidas y tres nulas no han no es el jueves Boko porque alguna no lo sabía pero es que no se insulto algo que te llamen nula no fue luego que la media de las carreras la duración es de uno coma treinta y seis segundos en fin fueron tres mil quinientas personas saber los nombres otra vez cachorro de lunares y Milán ha de Patxi vale te por cortar ahí vuela también hay hay novedades de Paca y Tola parece que vuelven a aparecer aquí es tristes si se acaba Málaga que esta semana noticias españoles Tola ha muerto es católica que si recordáis era era el a la novia de Furaco Furaco este semental cántabro

Voz 5 14:59 lo que nos daría muchas veces teniendo presente que tú estás inventando sobre la marcha nombre no que Revilla defendía que era un machote no que encabezó como ya este oso

Voz 0798 15:09 pues pues bueno era la novia en fin bueno pues tenía eran dos hermanas Paca y Tola impuesto la tenía veintinueve años que para unos provisto ya es muy mayor y quizá en en esta en en estado salvaje hubiera vivido menos estaba malita hay bueno pues la encontraron muerta no cesa en La Nueva España contaban eso que el día siguiente de pacas no desde cero escrita porque es buenísimo acá despierta para su primer baño sin Tola la foto en fin bueno pues ese ese motivo también ocuparse de cosas de animales no no sólo de personas que parecen animales en dicho todo con mucha seriedad en la verdad me parece fantástico un aniversario y dos inventos que han solucionado la vida a mucha gente uno de este diario desde Burgos este de Burgos llegue de Cádiz el diario empecemos de Arenys porque tiene un titular que que no sé si parece un título de Harry Potter o algo así no porque es la fregona mágica es de Gallup entonces bueno Benalúa bueno pues eso es la fregona mágica es de la empresa esprín sol que lleva veinte años fabricando descubridores y resulta que no que bueno el han inventado una fregona que perdona que voy a buscar exactamente lo párrafo porque me parece maravilloso dice España sigue estando a la vanguardia del mundo de la fregona hasta que siempre está pero de verdad esta invención nuestras seguir porque cuenta ahí que fue un oficial del Ejército del Aire con destino Zaragoza que revolucionó el mundo de la limpieza doméstica en mil novecientos cincuenta y seis con la fría buena Manuel Jalón se mueva vuestros muestra de que todo muy o vemos hoy si si los dos grandes inventos españoles de poder un palito algo que es el chupa chups y las ganas dijo pues tendríamos muy buenas poniendo palitos bueno total que la fregona la mejor forma de se ha inventado en Cádiz en una nave industrial de

Voz 5 16:58 de Benalúa como lo oyen dice el texto

Voz 0798 17:00 si lo piensa al menos yo no estoy leyendo textualmente como lo oyen así lo piensa al menos la revista tumores Clean puede sonar extraño pero si usted se dedica al mundo de la limpieza no está suscrito a Tomorrow screening está totalmente fuera de ventas no es nadie nadie cierro comillas eso medidas que bueno pues entonces esta publicación británica ha dado conocer sus Oscar de la higiene con cincuenta productos seleccionados desde el mundo empieza uno español que era fuego Matic un ex cobrador magnético que que escurre las mapas plasmó pasta las puntas y es una empresa debe de Mena Lucky sale aquí el los señor es que además es son son son ocho personas siendo palos muy de una pequeña una pequeña empresa bueno pues una una historia de éxito en el Diario de Burgos y el Diario de Burgos es bueno es estas historias que dices qué está pasando aquí porque aparece un fotón de una es una especie marquesina me parece una nave espacial dice la escultura que tambalea un ayuntamiento que ocurre bueno pues en la medida de Valdivielso pues hay una movida increíble con una marquesina

Voz 1 18:05 es un escultor escultor

Voz 0798 18:08 David celebre que que bueno PP y PSOE dicen que que bueno esto una movida política de PP PSOE contra juntos por Valdivielso también tiene sus cosas en la marquesina dicen que no tiene capacidad de cobijo suficiente entonces cabe uno bien de peso bueno total que es que es que tiembla la merienda de Valdivieso porque puede haber moción de censura bueno han estado dando paginas con esto qué pasa con la con la marca

Voz 1 18:36 sino no hay bueno pues pues

Voz 0798 18:38 es el todo el pueblo no es ahora otra cosa vamos llevamos acabar con estos dos titulares que tenemos aquí en el Heraldo de Aragón y el capote Galicia que no requieren mucho comentario si quieres quiero el de El Heraldo si hago eh bueno pidió disculpas por anticipado porque es un titular un poco buscó sobretodo para una de las víctimas un vecino de Caspe acepta dos años de cárcel por meter el dedo en Elano a otro a cuál de las dos víctimas PC el acusado admite que esa balanza sino sentido protección tocarle el acusado admite que se abalanzó sobre él en un bar en pleno del le dijo que esa noche tenía que acostarse con él o lo mataría hay que indagar saber cuál es el un poco el contexto de la noticias bueno estamos cerca no sabemos destacar muchas cosas que no sabemos cómo se Voz de Galicia bodega dice esto es buenísimo entonces y bueno mira voy primero su título para que tenga sentido porque sino sea completamente absurdo es un joven acusado de autoproclamarse rey de su pueblo pide perdón y evita así su expulsión de Galicia

Voz 23 19:40 vale bueno estamos hablando de Jeremías Brühl que es de de de etnia gitana que bueno entre entre la organización social los gitanos pues tuvo la osadía de decir que no que él era Rey tal claro en en los clanes pues fue una afrenta total que amenazaron con expulsarle como pidió disculpas dijo

Voz 5 19:56 siento me equivoque no vuelven ganas de tocar las narices

Voz 8 26:01 hola hola James cómo estás bien estás pasando bien a animales

Voz 5 26:07 también podría Isabel afinado el piano esto habría sido un detalle pero no ha pasado una vez que hemos podido afinar del piano tenías que decirlo en público iba a dar cuenta me dedico a esto lo malo sería que yo me diera cuenta de pasará estaba espiando una gripe como bien saben los hombres que están escuchándonos ahora cuando nosotros tenemos la gripe es algo muy muy grave puede matar no los ha estado muy malo pero mi arrastrado por la calle para poder venir aquí no estoy de

Voz 8 26:36 sí pero estar malo tienes muy buen aspecto muy en serio

Voz 5 26:39 que caen de dio muy amables sabes que tu aspecto

Voz 8 26:42 contradice todo lo que estás diciendo nada

Voz 5 26:44 antes que va me siento muy débil si me tocas la frente esto sudando Enaitz puede que no pueda venir la semana que vive crucemos los dedos recemos por James

Voz 8 26:53 pues radio y solamente yo te estoy viviendo así que déjame decir a los oyentes que todo lo que dices tiene pinta de ser mentira antes tu próximo concierto creo que dijiste que ibas a coger un par de meses para descansar y para ensayar

Voz 5 27:05 Ia Hatem pero eso no ha sido así tengo mucho ahora en Inglaterra en Londres en Castellón ya la vuelta toco Castellón lo digo

Voz 8 27:15 correcto Sangan echarle teñido Chain

Voz 5 27:18 aunque en si te voy a probar el nuevo AVE a Castellón sacando creo que a finales de febrero el veintidós o algo así tengo ganas de tocar allí luego a Zaragoza en marzo

Voz 8 27:27 oye muy bien conduciendo Castellón Zaragoza eh si se analiza

Voz 5 27:32 lo he pronunciado bien pero lo dices en un tono que dice lo contrario

Voz 8 27:35 de verdad que esta vez no lo digo con sarcasmo es que además me han contado a Mika que ahora estás aprendiendo español viendo series con subtítulos

Voz 5 27:42 eso ha hecho pero si lo hago mucho a ver televisión en español con subtítulos y acabo de ver que en la llamada una gran película en la que trabajan algunos amigos pero que no pude ver en el cine porque no habría entendido nada excedían ahora va a estar en Netflix a finales de enero Concept titular es una buena manera de aprender español espera

Voz 8 28:03 alguien me ha contado que pusiste un un tuit hace unos días con algo problemático en respuesta a otro tuit de Andreu Buenafuente en el que el decía sólo que había cumplido años

Voz 5 28:12 es decir cincuenta y tres años te lo puedes creer el caso es que el puso un tuit que era o hoy cumplo cincuenta y tres años yo les respondí con un tuit con lo que pensaba que era un atropello una frase en inglés que es no me jodas que es como decir no me no me creo que tengas cincuenta y tres años porque parece más joven

Voz 8 28:32 así esa expresión habría estado bien empleada porque es como decir no puedo creer que tengas cincuenta y tres años

Voz 5 28:38 en sacro título que escribiera porque yo no lo voy a pronunciar mal

Voz 8 28:42 pues es que el problema de manera literal la forma de decirlo en inglés que es Shut de Facal así que él puso en Twitter hoy cumplo cincuenta y tres años y tules respondiste leo textualmente cállate la boca

Voz 5 28:55 es a estos malos en pista en todo el mundo sabe empezaron a afirma que serán poco ofensivo que debería haber dicho no mejoras así que demandaron Whatsapp Andreu Le dije tío lo siento ofendido mucho porque me han dicho que soy un maleducado y me dijo que no que no que yo nunca soy mal educado

Voz 8 29:17 lección aprendida deje de usar Google Transit

Voz 5 29:20 ya está acabado aunque la verdad es que no fue Google tras leve fue Jaimito le pregunté a ella como se dice en español y me dijo que era si así que

Voz 8 29:31 culpa suya claro claro la culpa es emprende Mika no venga escuchamos algo de de música tú querías escuchar un poco de eso tan Just A

Voz 5 29:42 para mí es una de sus primeras grandes composiciones entre las dura menos de cinco minutos y la mano izquierda hace lo mismo casi durante toda la pieza pero la derecha hace variaciones es una canción de cuna una chica que le gustaba a que nunca tuvo el valor de decírselo tuvo un bebé cuando tenía dieciocho meses Chopin se obsesionó por completo con este bebé no podía dejar de tocar aun así que decidió componer una canción de cuna inspirada en el amor esta pieza se llama Converse es es como la composición perfecta varía fieles tan abrumadoramente bellas en esta versión la interpreta el mejor pianista español Javier Perianes en plena fiesta increíblemente bien interpretado escucha no te va a encantar

Voz 8 30:29 antes que están todavía en la cama en la cocina por casa o paseando que en un momento hay que Ci

Voz 5 30:36 haremos respiren hondo antes intenté no mirar el teléfono que no se distraigan y que en los próximos cuatro minutos cincuenta y siete segundos o lo que dure disfruten este pequeño milagro musical

Voz 37 30:48 yo yo

Voz 38 30:56 un no

Voz 39 30:59 no

Voz 40 31:03 tú

Voz 39 31:06 no

Voz 38 31:10 eh

Voz 40 31:16 no

Voz 39 31:20 no

Voz 41 31:24 no

Voz 40 31:31 eh

Voz 41 31:34 la luz a lo largo

Voz 42 32:02 y no hubo no

Voz 43 32:31 hola

Voz 44 32:35 no hubo o no como un gol

Voz 42 32:47 no

Voz 39 32:54 no ha

Voz 45 32:57 ah sí

Voz 39 33:01 a un lado

Voz 43 33:22 le

Voz 39 33:24 no no no

Voz 41 33:36 no

Voz 43 33:39 no

Voz 47 33:42 no

Voz 41 33:48 eh

Voz 43 33:52 el caso y que le

Voz 39 34:17 no

Voz 47 34:21 ah no

Voz 41 34:25 no

Voz 37 34:40 no eso eso no

Voz 48 34:58 a un

Voz 8 35:04 como una melodía a cámara lenta con la mano izquierda como una montaña rusa con la derecha veces parece que además es como en el teclado está imitando el llanto de un niño

Voz 5 35:13 no es increíble teníais sodio yo que me deprimo de vez en cuando las noticias los periodistas dos lo que veo donde a veces me parece que todo está mal y escuchó algo como esto y todo una pieza así exista en el mundo hace que todo sea mucho mejor no

Voz 8 35:32 pues mira a mi me encantaría saber hacer meditación todo el mundo me lo recomienda últimamente yo creo que escuchar atentamente una pieza como esta Audi disfrutarla debe de ser lo más parecido a hacer meditación acto CEACCU Corina

Voz 5 35:46 no podía estar más de acuerdo contigo la gente a veces piensa que hacer meditaciones vaciar por completo tu mente ha de estar sentado viéndote incómodo o escuchar música es la manera perfecta de perder el tiempo de vaciar la mente de cualquier pensamiento que dejar escapar es lo que me hace llamar tanto la música es como una droga milagrosa

Voz 8 36:08 cuerdas pusiste tus manos en el teclado del piano por primera vez

Voz 5 36:12 querían era muy pequeño y no recuerdo exactamente quedarán a un hay una charla que te guía es curioso porque yo no era un niño con talento cero de el mole mucho sobrevenidos prodigio la música es algo que hoy a menudo ordenado desde puede quedar en agua yo era casi lo contrario a un niño estuvo muy raro a mano dura bueno al ocio ante incluso cuando ya tuve un buen profesor a los catorce todavía no era muy buen oye eso hay que va Seittsa eso dejé de tocar los dieciocho no volvía pagar hasta diez años o de Xavi para mí no se trataba de practicar todo el día de te quiere se trataba de disfrutar tocando citen a Concha aunque no fuera especialmente bueno era hacer algo que me encanta eso es tan importante no sabes la de gente que metralla sus hijos especialmente en Inglaterra en los conciertos y me hice tienes que decirle a mi pequeña Jony que practica el pleno haciendo escalas que siempre pienso en arranca en la Kuta practica la astucia por qué va hacerlo falta hacer escalas esto tan aburrido lo que tiene que encontrar una pieza que le encanta veinte que géneros se da igual que sean rock clásico está Huete en la encuentras a pie se practica la porque en esa pieza habrá problemas técnicos que tendrás costear tienes que disfrutar de hacerlo

Voz 8 37:37 supongo que la clave también es encontrar al profesor correcto para cada niño

Voz 5 37:41 sí hay chicha Avs necesitas encontrar al profesor coreando absolutamente sanitaria Ángeles también sí si hay padres escuchando después y lo sabían que profesor llevar a sus hijos pero delincuente el uno que les y que las impresiones más amo quieren trabajar con ellos y que disfrutes todos hemos oído historias las no quiero ir a clase el profesor porque es súper estricto CBS dijo se quiere tomar la música en serio Iker ir al conservatorio tiene el talento hacerlo vino fue no hace falta que le forfaits que le obligue days canchas tantas instrumental espacio para que lo disfruten aunque el profesor no sea muy bueno técnicamente pero eso lo pasan bien con él y eso es diez veces más valioso

Voz 8 38:30 tiene mucho que ver con la enseñanza de la música en los colegios porque tú estás hablando de esos niños a los que se les quiere enseñar a tocar un instrumento pero como actividad extraescolar es que la música debería estar mucho más presente en el programa académico de todos los no

Voz 10 38:43 Ellos saben eso es tan importante en España Satellite caigan

Voz 5 38:50 yo creo que lo que pasa en España es parecido a lo que ocurre en Gran Bretaña en todo el mundo aquí es que la educación musical está en crisis se ha convertido en una especie de lujo que sólo se pueden permitir los padres con dinero tienen un buen barrio con buenos empleos y tus hijos aprenderán a tocar un instrumento y nuevas esos colegios si no tiene suficiente dinero nada

Voz 0798 39:11 generación entera de niños que no sólo no tienen ni idea de quién

Voz 5 39:13 ahora va con Beethoven y saben qué aspecto tiene no digamos ya no saben cómo son orquesta no saben leer música

Voz 10 39:23 el ex te ex es esa

Voz 5 39:26 a mí esto es terrible porque estamos hablando de mucho más que aprender a tocar un instrumento estamos hablando de disciplina autoestima la capacidad de concentrarse en algo concreto es bueno para el uso del lenguaje las matemáticas he estado en colegios con niños que no soportaba estar juntos en la misma habitación y hemos montado una orquesta les hemos dado instrumentos en dos días literalmente están sentados juntos en el mismo pupitre niños que estaban siempre peleando y ahora son súper amigos se ayuden en uno al otro afinar los instrumentos a ensayar a practicar los gobiernos tienen que trabajar mucho para mejorar la educación

Voz 8 40:02 el alcalde sabes que a medida que eres más y más famoso a medida que te acercas más conseguir seguramente una estrella en el Paseo de la Fama de

Voz 0798 40:11 por ello

Voz 8 40:11 hay hay cada vez más niños para los que quizá sea un ídolo

Voz 5 40:16 that's nada esto es fantástico me gusta creerlo pero es fantástico ojalá para tanta gente no fueran tan difícil acceder a la música que llevamos me rompe no lanzó dos músicos increíbles hay ahora mismo en los colegios están ahora mismo no tenemos ni idea del talento que tiene que no que por qué no se les da la oportunidad de explorar y a mí eso me inquieta mucho en términos de fútbol cuanto Ronaldos o Messi estará en línea

Voz 10 40:51 de visitantes Cafe Press que está no quiero líos si explota

Voz 5 40:56 cuando los descubrimos porque no le gusta damos la oportunidad de explotar su deporte arte me encantaría que los alcaldes y los gobiernos los responsables de esa o porque es curioso no que la cultura el deporte sigan juntos pero creo que esta es una combinación muy extraña de una sola persona ser responsable en el Gobierno de esas dos actividades hay que hacer más en los colegios porque si el impacto que la música tiene en los niños no Thaçi coges a un niño que no sea muy bueno en el terreno académico quizá no es popular quizá es un niño raro que básicamente sea como yo

Voz 8 41:32 sus gafas con tu pelo revuelto ya hechas

Voz 5 41:35 gen a un niño raro Japón en lengua obra dos palabras favoritas ancho ni un año desde que yo como yo cuando era pequeño o sacralidad es un instrumento de flauta trompeta un piano le enseñas a tocarla a aprenderlo no las sabe lo que es y luego les dejas hacer un sólo con una orquesta bueno concreto como medio metro por la confianza que gana si Honda Prats y eso luego afecta positivamente a la comunidad en la que vive a sus familias sus hermanos y hermanas que querrán ir a verles está de repente todo ya te he visto que he visto de primera mano cómo ocurre esto me rompe el corazón de una generación entera de niños no tengan la oportunidad de aprender música amén Dani adscrita hay Tenicho Stanic tienen que tocar tienen que aprender bandas tienen que saber cómo suena en los instrumentos que tiene que entender la conexión directa que hay entre Bach y Luis Fonsi despacito no tiene por qué pasa eso hay grandes historias de estos compositores de los que hablamos de Bagle sino que en su época Elena

Voz 8 42:43 de las estrellas del rock tú haces tu parte del trabajo porque es un gran comunicadora intentas también extender tu pasión por la música a través de la palabra ya deberías estar orgulloso Si un niño uno sólo empezará a tocar el piano gracias a ti quieres que siete presenta un niño agua yo me encantaría Cinema Now Hagens Tom

Voz 10 43:04 puedes pasar Nobel habla que ETA encantadora

Voz 1882 43:07 órgano Buenafuente quizás deberías Center de tu aquí en el piano con Anna Güell hola cómo estás bien a que se siente tendiendo a James Brown mirando te mientras que tú estás sentado al piano son el gran privilegio ahí estoy súper súper alegre de que me haya invitado

Voz 10 43:26 sí sí sí

Voz 22 43:30 para mí es extraño es increíble dedican habla algo de inglés

Voz 10 43:34 poquito poquito hablando en español por favor sí sí

Voz 22 43:43 vamos a contar la historia de una Welt unos escribís un día un que un correo electrónico pues en programa me parece correcto

Voz 1882 43:50 es que con un mensaje diciendo que como comentó James que era un programa ya que el programa que Rachmaninov era aburrido o no y que no interesaba a los jóvenes aquí yo Le que conteste diciendo que no que es uno de mis compositores favoritos y que a mí me gusta tocar

Voz 5 44:11 lo que Yeray deje de verdad que era un compositor aburrida

Voz 1882 44:15 que no era interesante para los de para el resto

Voz 5 44:21 es increíble porque la música clásica tienes a recaudación no para los ticos jóvenes es casi irrelevante especialmente para los adolescentes

Voz 1882 44:29 yo en mi punto de vista yo lo ahí me encanta la música clásica porque es que hay de todas las opiniones por ejemplo tengo amigos que les encanta la música clásica ya hay otros amigos que no la escuchan directamente no no no les gusta Elia habla así noté que soy no te hacen caso no te Honorio prestar atención

Voz 22 44:49 y tú les convences de que tienen que dar una oportunidad y que tienen que escuchar determinadas piezas para intentar entender lo que significa la música clásica

Voz 1882 44:56 sí exactamente por ejemplo hace unos días un amigo me que nunca había escuchado música clásica le toque un un preludio de Rachmaninov aquí le le encanto oí y desde ahí Se me dijo que se quería apunta a tocar el piano

Voz 5 45:15 cuántos años tiene hace catorce años

Voz 22 45:17 hay otra historia que también tu contaste y es que yo creo que escuchabas este programa pues para él escuchado también lo escuches te echabas de fondo a lo mejor te gustaba las cogíamos en particular te gustaban las músicas de Cruise en qué uso de vez en cuando en este programa correcto

Voz 1882 45:33 sí es verdad que aprendía a tocar una de ellas

Voz 22 45:35 que usábamos como sintonía

Voz 1882 45:37 ante y me encantó y te acuerdas empieza es no sé si Ryan Sweeting prohibió te acuerdas de cómo se toca si esa presente tocas un poco en el piano

Voz 49 45:46 no sé si él a a país

Voz 35 46:01 en un bar

Voz 50 46:10 y de y de hola

Voz 49 46:24 sí sí y sí

Voz 51 46:29 a se va

Voz 49 46:38 a eh eh

Voz 50 46:44 eh

Voz 47 46:57 y sí

Voz 49 46:59 eh

Voz 50 47:06 eh

Voz 36 47:13 sí

Voz 53 47:27 eh

Voz 49 47:30 lo ha hecho

Voz 51 47:40 y va

Voz 49 47:48 de ahí eh

Voz 50 47:54 sí

Voz 35 47:59 sí

Voz 36 48:06 sí

Voz 47 48:13 la eh

Voz 36 48:14 se va

Voz 54 48:19 en no

Voz 10 48:28 no está mal

Voz 5 48:31 cero a cero israelí que alivio por qué Saint Saëns porque con una cosa como ésta estaba pensando voy a tener que hacer creer como que el chaval toca bien pero precisamente en sigue el manejo de los pedales la claridad las octavas la expresión y todos ojalá hubiera podido tocar

Voz 8 48:51 perdona suma eso el hecho de que estás sentado a solas en este estudio junto a mi junto a The Bad Day Little Things

Voz 5 48:59 no y no parecía estar nervioso en absoluto creo que toque más puede tocar más que esperar James Brown

Voz 1882 49:06 es un aparte de todo lo que pasó y que como está como lo ha reivindicado por ahora como está tocando ahora me me fascina es como un ídolo para mí

Voz 5 49:19 Sanz Zhang Qin Reilly muy amada desgracias y espero que podamos estar en contacto con Charlie sin un concierto me encantaría ver cómo te si tocas en el colegio o algo así

Voz 1882 49:32 si los colegio a veces doy conciertos pero para mí pero no sólo suele ser para mi clase de imaginas que aparece

Voz 5 49:43 y a medida de la clase cuando estás dando el concierto Si hay nueve Liberbank que quiere tocar más Agus has tocado antes presionado mucho con como es la educación musical que está recibiendo el Conservatorio sino en el colegio eso sí la educación musical que está recibiendo esos amigos tuyos que tú mencionas a los que no les gusta la música clásica

Voz 1882 50:07 ah bueno están recibiendo una enseñanza muy básica al estilo de que no están aprendiendo músicas si están aprendiendo como historia de la música y no aprenden lo que es la música así como tocar un instrumento o o componer una obra

Voz 55 50:24 lo canta todo todo

Voz 5 50:27 eso se escudó entonces no hay una orquesta en el colegio no aprenden a tocar instrumentos como parte de los Estudio uno

Voz 1882 50:34 no de ahí y lo Si por ejemplo en mi caso me me hice quieres tocar yo voy toco para mí para mis compañeros Si lo escuchan y le gusta a algunos a otros no fueron no no les obligan a tocar ningún instrumento

Voz 22 50:52 tú quieres que tu futuro esté en la música

Voz 1882 50:55 sí obviamente yo quiero ser concertista de piano o o enseñar un Conservatorio pero sobre todo ser concertista

Voz 10 51:05 debían ya yo he golpistas les que antes había una pena que dejara de tocar cuando tú tengas un tatuaje con Rachmaninov en el brazo entonces podrás decir que amasar Rachmaninov como James ama a Rachmaninov de momento tocas a Marina no

Voz 1882 51:24 sí pero a mí me gustaría tener un tatuaje de Liszt

Voz 5 51:31 tu padre te mataría no puedes hacer esto

Voz 8 51:33 son sólo cinco letras apenas seis Serrahima

Voz 5 51:36 Ana hace más largos se atreve a tocar delante del fan número uno de la mañana

Voz 1882 51:42 que hay ahora mismo en este país que se preludio pues tres número dos Ana

Voz 56 51:52 la

Voz 52 51:53 eh

Voz 36 52:14 tú eh eh y de ahí

Voz 58 52:58 Un

Voz 57 53:06 a todos oh

Voz 58 55:11 pero

Voz 10 55:38 es estupendo que que

Voz 1 55:41 buena buena puntuación les damos nos gana

Voz 10 55:49 me debí Weekend

Voz 5 55:51 es tan Juana o de si pudiera estar una hora con el llama Captain para repasar un par de cosas creo que puedo ayudarle a pasar de ser bueno hacer muy bueno gratis claro idiota rebeldes roza de muchas pequeñas cosas que le pueda aconsejar para mejorar para que les sea más fácil quieres pasar un ahora con él

Voz 22 56:11 voy a él para que te dé una serie de pequeñas claves que te harían pasar de ser muy bueno a excelente que

Voz 8 56:19 Se acerca tu casa te acercas a la suya te da una serie de consejos claro

Voz 5 56:22 pero claro si te das cuenta de que nivel de oyentes

Voz 8 56:25 hemos eh

Voz 5 56:27 los mejores oyentes del mundo es del interés de verdad es amenazan énfasis pero esta manera de tocar fácil personalidad e inteligencia decía claramente sus padres han hecho un trabajo fantástico

Voz 8 56:43 te hace pensar que el mundo tiene futuro verdad ETA

Voz 5 56:45 ya desde luego gracias adiós

Voz 8 56:48 qué te parece si les dejamos a a él que toque algo para para despedir y luego das tu paso a las noticias como siempre

Voz 5 56:54 ya es perfecto perfecto perfecto

Voz 8 56:57 tienes una pieza corta que me muy corta que nos puedas tocar antes de las noticias

Voz 1882 57:00 y esto

Voz 5 57:03 aún mayor pues son oyentes de A Vivir fan de James Brown va

Voz 22 57:09 despedir este programa con has dicho el estudio Revolution

Voz 5 57:12 Mario de soplan correcto