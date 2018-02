A Vivir Que Son Dos Días (03/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:22 con de mal sino que son buena sera el peronismo demasiado del fondo si tienes que han podido leer muy buena

Voz 5 00:38 al eh yo horas eh yo no darles tiempo eh

Voz 0874 01:00 Esquerra Republicana pidió una investidura real sin más imputados José Antonio Piñero buenos días menos

Voz 1024 01:05 días Javier los republicanos recuerdan que no hay nadie imprescindible en el proceso son declaraciones en Marta Rovira a la Agència Catalana de nota

Voz 6 01:12 así que la investidura ha

Voz 7 01:15 no sigue factible de mes implique

Voz 6 01:17 sí es para por muchísima Shen

Voz 1024 01:20 ahora hoy todavía sin fecha no implique consecuencias penales para muchísima gente decía desde Moncloa el Gobierno insiste en que la investidura de Puigdemont es inviable

Voz 7 01:28 eh

Voz 1024 01:28 el partido más votado el veintiuno de Ciudadanos recuerda que la mayoría soberanista de la Cámara invalida una hipotética candidatura de Inés Arrimadas

Voz 0874 01:36 el juez recuerda Puigdemont que tiene la obligación de comparecer

Voz 1024 01:39 ante el Supremo antes de alegar como hizo el lunes cualquier tipo de derecho parlamentaria es la decisión del juez Llarena que además mantiene en prisión a que fuera el consejero de interior según el auto del magistrado aunque Fórum haya renunciado a su acta de diputado persiste dice el riesgo de reiteración delictiva Forum que corremos lleva tres meses en la prisión de Estremera

Voz 0874 01:57 este gana nueve militares por la presunta violación en grupo de la soldado de Málaga

Voz 1024 02:01 Nos han tomado muestras de ADN después de que aparecieran restos de semen en la ropa de la militar la víctima sospechó que había sido drogada y en efecto dio positivo en el TC barbitúricos Javier Rincón eso abogado

Voz 8 02:13 se encuentra muy afectada muy apesadumbrada a verse bicho forzada y abordada por sus compañeros pues tiene sometida a una profunda en situación de pena

Voz 1024 02:23 ya había denuncias por dos agresiones sexuales cometidas por compañeros presuntamente del acuartelamiento del Ejército del Aire de Patricia en cuanto al tiempo Protección Civil mantiene activados los avisos por nieve viento bajas temperaturas y fenómenos costeros en una treintena de provincias el norte del centro de la Península sobre todo así como los archipiélagos aviso de color naranja riesgo importante por nieve por encima de los quinientos metros en Asturias por viento y fuerte oleaje en el litoral de Menorca a esta hora se pueden circular con normalidad en toda la red principal pero las complicaciones se presenta en vías secundarias

Voz 9 02:56 León Burgos Cantabria Granada Valencia Alicante y Almería

Voz 10 03:47 tener que quitarte el móvil lo tras ahí ha salido Sergio no

Voz 9 03:51 es el hecho es que esta vez contra leche para allá elegir a la Cámara

Voz 7 03:56 bien hoy has visto que noticia tan interesante lo de eso de que el CNI y ha descifrado el lenguaje secreto que utilizaba a Fernando el Católico para comunicarse con el gran capitán

Voz 0874 04:05 hombre no nombró leído con calma pero sí que es curioso imagino que para los investigadores históricos para los historiadores tiene que ser una maravilla

Voz 7 04:12 yo pensaba imagínate cuando se pongan los del CNI y a descifrar los asentamientos contables de Bárcenas va sean finanzas ingresar seiscientos años

Voz 11 04:21 no

Voz 12 04:34 Juan una hábitos estar espalda en mi vida trae también sirven muy novia

Voz 13 04:44 en estos momentos está en manos del presidente del Parlamento el proponer un candidato que no tenga cuentas pendientes con la Justicia y dar un el Gobierno y la estabilidad necesaria a Cataluña eso es como digo que cree el Gobierno que debe suceder en estos momentos contraste entre

Voz 0874 05:03 la música sí digo no iba a él

Voz 9 05:06 Pirlo de lo de investigar lo que tiene

Voz 7 05:08 investigación evidenció lo del candidato limpio bueno que es el portavoz del Gobierno y ministro de Educación Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo refiriéndose a la candidatura a la presidencia de la Generalitat recordemos que todavía está pendiente porque no se celebró el pleno de investidura previsto para el martes porque Roger Torrent el presidente al Parlament presentó a Puigdemont que no es un candidato limpio por tener cuentas pendientes con la Justicia

Voz 0874 05:33 Messi se ponen así en Moncloa dependiendo de cómo vayan las cosas en los tribunales igual tienen que aplicar un quita manchas para bien si lo

Voz 7 05:39 la la verdad no sé si lo has pensado pero ha sido una semana con con este tema que es para vender el el guión a Movistar Netflix HBO porque mira primero

Voz 13 05:48 esos correos esos SMS donde deja bien claro el presidente el ex presidente entre la avenida de Cataluña como romper palabras esto se ha terminado

Voz 7 06:02 a ver traduzco del viejo uno los SMS meses los SMS en realidad son eh los mensajes del ex conseller eh que recibe en León conseller Antoni Comín que no son ni de whatsapp siquiera son de una aplicación que sea más Ayna Signal como el de Signal que Sainz

Voz 9 06:22 no claro Signal naves que no quiere bien

Voz 7 06:27 la fastidio bueno pues como el dentífrico que cifra los mensajes antes de enviarlos claro que por mucho que los cifras los mensajes y el que lo recibe tiene un teléfono con un pantalla Azón pantalla te considerable

Voz 14 06:39 lo estás mirando mucho rato fijamente

Voz 7 06:41 periodista desde están detrás tuyo pues no cifrado ya no vale para nada luego en segundo lugar está el sitio que elige Puigdemont para alquilar una casa

Voz 13 06:51 tengo la sensación que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España he visto no prensa fuera alquilado una casa en Waterloo al final del imperio de los mil días de de Napoleón Bonaparte ha dicho a los catalanes que iba a volver a Cataluña me da la sensación de que se va a quedar ahí por tanto pero la impresión de que esa investidura es simplemente imposible

Voz 0874 07:13 como lo que es imposible superar esto con guión de ficción porque te lo tumban a Waterloo entre que no había otro polo en toda Bélgica en ver está siendo tan surrealista que llegas a imaginar que está todo un poco preparado organizado de los mensajes con esa carga de dramatismo de de me han vendido o Waterloo

Voz 7 07:31 lo que sonaba raro perdona es lo que dice Puigdemont de que el plan de Moncloa ha ganado porque como decía ayer en Hoy por hoy Almudena Grandes eso es imposible en Moncloa no ha tenido nunca un plan ese ese es el problema así estamos ahora con toda la acción en los tribunales

Voz 3 07:47 no no

Voz 0874 08:03 me voy a traducir también cuando decía Méndez de Vigo generaliza

Voz 9 08:07 es que se a lo Gran Capitán sabes

Voz 0874 08:12 los lo comentábamos al principio compañero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado nuevamente pondrá en libertad al ex conseller de Interior Joaquim Forn a pesar de que ha dejado la la política y ha renunciado a su recién obtenido escaño

Voz 7 08:24 una decisión muy controvertida porque el juez sí que dejó en libertad a otros consellers incluso a Carme Forcadell en las mismas circunstancias y bajo la misma estrategia la de renunciar expresamente a la vía unilateral ayer en Hora Veinticinco escuchábamos a Jacobo Dopico profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid

Voz 15 08:41 claro la cuestión es exige puede meter en prisión a alguien por factores como lo que piense Puigdemont lo que están haciendo otras personas en la calle o una ideología que en opinión del magistrado instructor exento el Tribunal Supremo le hace más proclive a cometer el delito que es gente que tiene al contrario

Voz 0874 09:00 mañana nuestros Diálogos vamos a hablar como estamos viviendo situaciones que están forzando las costuras del Estado de derecho hasta el punto de tener ya algunos descosidos algunos rotos que ya veremos cómo se pueden cogerlo

Voz 7 09:10 la seguro que va a ser muy interesante escuchar las reflexiones que se seguro que se ponen sobre la mesa is saldrán reforma seguro de la Constitución y del sistema político y cómo no del sistema electoral siempre acaba saliendo esto esta semana hemos sabido que podemos Ciudadanos han llegado a un acuerdo para pedir una reforma del sistema electoral Lee cuando le preguntaron ayer al portavoz del Gobierno por esto

Voz 16 09:32 he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado parecer a un acuerdo para reformar el sistema electoral bueno sería bueno que cese también a lo hará con que en Catalunya a ver si puede desbloquear la situación se ese IU UP toma sin éxito

Voz 0874 09:46 la y Unidos Podemos quiere decirnos que como como aquel era el que decía lo de CC punto o punto net heredera sentía Alfredo Urdaci todo en todos los clásicos algunos claro

Voz 17 10:03 tal

Voz 0874 10:10 por no entendemos su sentido del humor debe ser creo

Voz 7 10:13 SER porque porque no lo apreciamos sabían seguro antes de de irnos atracos esa quiero que que escucháis algo quiero compartir con vosotros algo es una escena del juicio contra Larry Nassar el que fue médico de la selección de gimnasia rítmica femenina en Estados Unidos y escuchamos al padre de tres víctimas de este degenerado que hace una petición a la jueza le pide que le deje cinco minutos a solas con este bastardo

Voz 5 10:36 eh

Voz 18 10:44 sí nota

Voz 0874 10:54 decide quiénes son cinco que sea un minuto la jueza le dice que no puede hacer eso finalmente se abalanza sobre El Prat Carlos son imágenes que creo que todos enfatizamos Un poco con con este hombre no que no es lo correcto como dice luego la juez dirigiéndose a los asistentes al juicio muchos de ellos por supuesto víctimas y familiares de víctimas

Voz 7 11:41 ayer a noventa personas murieron ahogadas frente a las costas libias cuando intentaban llegar a a Italia noventa personas que se suman a las doscientos catorce que ya han perdido la vida en lo que llevamos de año osea que más de trescientas personas que se sepa claro que están que estén contabilizadas ya ha muerto en el Messi poco que llevamos de dos mil dieciocho toca casi diez por día es es duro decirlo así pero es que son diez personas al día pero ya te decía Javier que a saber porque son muchas más hay naufragios de embarcaciones que nunca sabes el triste cayeron más precisiones

Voz 0874 12:13 se cumplirá un año del acuerdo que Italia afirmó con Libia para frenar la llegada de migrantes fue un memorando de entendimiento entre Roma y Trípoli aprobado por los jefes de Estado de la Unión Europea durante la cumbre de Malta

Voz 7 12:24 hemos hablado varias veces en este programa con Ramón

Voz 0874 12:27 Lobo hay Bruce rodilla como ese apoyo logístico

Voz 7 12:29 hoy económico lo digo entre comillas que en teoría se comprometió a la Unión Europea es en realidad no se convierte en realidad tengo una condena de tortura esclavitud y muerte para muchos seres humanos que se ven atrapados en Libia un país fallido nuestro invitado sabe perfectamente cómo son esos presuntos guardacostas libios Oscar Camps buenos días hola qué tal Óscar es el fundador responsable de la ONG de rescate proactiva Open Arms en me gustaría preguntarte Oscar a quién está dando dinero información la Unión Europea y que hacen frente a las costas libias

Voz 19 13:02 como como tú bien dices ayer se cumplía un acuerdo en Italia Il Tempo a ver si el Gobierno porque es un Estado fallido de un grupo armado pues que además hay acuerdos también con otros bipolar otras milicias para frenar de cualquier manera pues la salida de las personas que ya él pues bueno le estas capítulo Hernán que tenemos el billete para los dos los trabajos forzados el esto es lo que viven aquí

Voz 20 13:32 las personas fíjate tú qué

Voz 19 13:37 aún así no se frenan la llegada al estallar en lo que llevamos de aeronaves dieciocho han sido más que es de dos mil diecisiete fecha hasta seis seiscientos personas que arropa aún con todos esos esfuerzos no creo no se habla de todas las vidas que se pierden tanto en el suelo libio bueno más queremos la cifra que que muy fría que no tiene no tiene ninguna emoción no que llevamos sin más de trescientos el año pasado vale doscientos cincuenta sobre está sobre esta fecha así es que que es desastre desastroso no creo que que que bueno ante que la acompaña a a a los a las autoridades libias aunque de la hija de tus Juncker Mogherini porque esto lo acá no acabar no acaba bien

Voz 0874 14:27 no no deja de ser un crimen contra la humanidad como como sugiere tú tú acabas de regresar además el lunes prevé Mediterráneo sigue el Pro Open Arms rescatando gente cuantas cuantos estas allí cuentas ONGs

Voz 19 14:39 ahora mismo hay tres oenegés creo en este momento somos los únicos que estamos ha enviado ayer llegaron a puerto porque evidentemente quística más peatones que cambió la tripulación irreparables entonces ahora la somos un arma además de los cruzados esperando que no pase nada porque tiene que en sople es que escribir entradas seis personas a bordo no

Voz 7 15:04 luego lo curva Oscar y recordó que la Unión Europea es Premio Nobel de la de la paz no eh no sé si tú te te desesperas pensar hasta cuándo vamos a tolerar vamos a dejar de de girar la la la cara no basta cuando la web e Bay ignorar esta situación que que se está viviendo en el Mediterráneo

Voz 19 15:24 bueno yo yo creo que esto a su decisión él creo que es la decisión que a su cubrición es justa lo hacerla a ver si se retiró no pudo hacer frente a la operación les ha dado la para Mare Nostrum que que Europa no quiso seguir con nuestro encontrados no vendo nada hasta por la tierra mar si es que esto es lo que se había exhibido ido están llevando a cable no no es la casualidad que es muy deliberado todos bueno el último del tipo que hemos podido leer es que que bueno pues que la operación Sofía cambia el cambio de nombre y ahora los cortó ex se quedará a veinticinco millas de la costa italiana entonces imagínate canales mucho más lejos ocurre los precios se significa que para para la Unión Europea la muerte en el mar es un método de disuasión para que para que las personas que huyen de de Nigeria Sudán del Sur de como pues desistan de Belén a sus métodos más lo que uno no va a mi entender es malvado absoluta

Voz 0874 16:36 claro es que como máximo como poner cada vez el patio de atrás más lejos de la costa para que ni siquiera habíamos lo que está pasó

Voz 19 16:41 eso sí exactamente es levantarlo asombran esconder la porquería debajo de la sombra porque estos para hoy hambre para mañana

Voz 0874 16:50 esta semana esta semana se ha celebrado la primera vista en Tánger contra el activista proderechos humanos Helena Maleno Betis de algún gobierno entre ellos el nuestro lamentablemente sea culpabilizar a las ONGs que hace y rescates de fomentar la inmigración irregular encima de todo lo que estás contando os sentís perseguidos así criminalizado

Voz 19 17:08 por supuesto por supuesto en las víctimas de una campaña tuvimos esta presión durante durante

Voz 21 17:16 en dos mil dieciséis Si la mía directamente él

Voz 19 17:22 en texto y así acabó acabó siendo menor el fiscal de Cataluña el fiscal de Palermo que se incorporaron esta presión para para bueno pues para ocuparnos a las ONGs entonces al lado de nosotros para para generar una corriente negativa sólo en nosotros para generar dudas sobre nuestro que tenemos trazos con con gran peso que somos los taxis de esta gente pues dejamos en la playa para que tengan una idea de los últimos rescates se han hecho a más de ochenta kilómetros de la costa no paran para poner cifras vivido el rescate a otro habían dos setenta y ocho kilómetros en que esa lista que Pilar eso es como un barco que calma a diecinueve kilómetros por hora que una idea será y de las horas y que ya es imposible es imposible Pool Factory en el España por ejemplo en España y ello porque dentro de estos seis mil que han llegado a Europa se ha duplicado el número de respecto a días anteriores todos estos campañas que se hacen porque realmente somos molestos somos testigos incómodos que está pasarlo y que sensible Helena Maleno lleva muchos años aquí

Voz 21 18:38 cuando he hablado

Voz 19 18:41 como una todos los compañeros porque es salvar vidas delito y está por encima la vida humana está por encima de todo esto

Voz 0874 18:51 Oscar Camps Pro Activa Open Arms suerte gracias un abrazo

Voz 19 18:55 has de Xavier Trias

Voz 7 19:06 ayer conocimos los primeros datos del paro de dos mil dieciocho Los del mes de enero no son buenos a ver como siempre hay matices depende quién te lo venda eh pero las cifras dicen que hay sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete parados más y ciento setenta y ocho mil afiliaciones a la Seguridad Social menos total hay tres mil cuatrocientos setenta y seis quinientos veintiocho personas en paro entonces

Voz 0874 19:28 es tradicionalmente malo datos del paro por aquello de la estacionalidad y el fin de la campaña de Navidad como escuchará secretario de Estado de Empleo Juan Pablo Riesgo Lola Santillana de Comisiones Obreras

Voz 14 19:37 en definitiva eliminadas la estacionalidad

Voz 23 19:40 atisba propia del mes de enero el paro registrado en las contrataciones comunicadas durante el primer mes

Voz 1775 19:45 de dos mil dieciocho supusieran un nuevo paso en la mejoría del mercado de trabajo español

Voz 24 19:50 en dos mil dieciocho ha comenzado con una mayor caída de empleo que dos mil diecisiete Además con una más precariedad en la contratación que sea realizado

Voz 7 20:03 a ver qué he dicho la cifra surrealistas en tres millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos veintiocho ya contaba yo que les habíamos dicho eso no no no he dicho tres mil para dos mil seis en Melilla lo bueno oye que cada uno a su manera no tu tu lleve al amigo también bueno eh yo me quedo con el tema de la precariedad laboral que apuntaba la de Comisiones la representante de Comisiones Obreras hora trabajar no significa que esa

Voz 14 20:24 gas de la pobreza hay como ejemplo os propongo es

Voz 7 20:26 echar la conversación que mantuvo nuestra compañera de Radio Madrid Isabel Salvador con un señor que recoge cartones por las tiendas una esa es una de las historias de la recuperación económica que nos pretenden vender cuánto tiempo llevas

Voz 9 20:39 cogiendo Carlton

Voz 25 20:41 pueblo de los los cuatro años a cinco años recogiendo alternando entre que para dos meses o quince días hay alternando sino me sale esto pues para pagar los recibos de la casa a la luz pues nada sino aguas toros de Enagas He estado muchos años de viendo el vídeo pero con esto de la crisis pues pues al cabo de no tenemos nada de trabajos y entonces pues nos despidieron a todo Si nadie te da de una solucionen tienes que buscarte tu la vida como puede es así las cosas en el boom de la construcción ahí hasta sábados y domingos citó pero ahora ya esos acabó lo dirige buscarte de otras cosas a ver pues ahora de buscar la vida por otros lados por otros medios

Voz 9 21:24 cómo surge la idea pues vamos a buscarnos la vida así

Voz 25 21:27 pues mira yo la carpintería de aluminio guardamos el galardón vamos lo tirábamos au un día pues yo que sé no paró la policía Nos dijo lo tenía aquí a este sitio a lo que se nos multa vamos entonces fuimos allí los senos dieron cinco euros digo pues bueno lo fuimos guardando ahí para Navidad pues compramos unos bollos y eso va bañeros idea eso luego ya pues cuando me despidieron pues

Voz 9 21:51 yo en esto te sacas un sueldo cogen no puede sacan Usua no

Voz 25 21:56 si te puede desagradar un sueldo pero muy poquiño unos trescientos cuatrocientos au quizás quinientos no llega desde que darte muchas cosas mucho material para que para que llegues a a sacar tu sueldo valor que te bajan los precios trabajarán allí y te fastidian porque lo están pagando a seis céntimos ahora vivo y quieren bajarlo a cuatro o sea que cuando lo has ganado cuatro mejoró quédate en casa ya porque jefe sólo comen a Gaza

Voz 9 22:23 futbol nota cuatro céntimos el kilo de cartón

Voz 25 22:26 no quieren bajar a ese precio porque dice que no se vende que no tiene salida del plástico igual de vendido céntimos estaba que decir que no tiene salida tampoco no lo han dejado ahora diez suyo yo no yo no sé ellos sabrán pero que a mi me parece que se están haciendo ellos ha costado de nosotros de los que no tenemos trabajo son empresas la ejemplo que lo hacen en paquetes y lo venden a otras empresas

Voz 9 22:52 los que recoge el cartón plástico os conocéis todos

Voz 25 22:56 sí nos conocemos somos una silla sin ser empresa frente que no aún cuando trabajo no encuentra trabajo y claro la única salida es está a buscarte la vida como puede porque no hay otra solución

Voz 9 23:11 hay mafias también que recogen papel hay gente que te amenaza que dice que es tu todo vamos dice que sus

Voz 25 23:17 en territorio iraquí no hay territorio de nadie sabes que esto es España Hay ya está pero vamos yo paso de ello los no dándolos cara de babas y fuera ya está

Voz 9 23:28 te veía recogiendo cartones moños

Voz 25 23:30 la verdad es que no no debe a los así cogiendo estoy en el que ni ni se me pasaba por la cabeza iba coge comenzó a un bajón muy grande pero muy grande de estar ahí bien a estar ahí viéndolas ahí

Voz 9 23:45 o cuando te lo ha habido

Voz 0874 23:48 ha sido la recuperación no para que este hombre de la situación de encuentro un empleo estable en lo suyo y al cabo tiene un oficio es un trabajador cualificado no recoge cartones para sobrevivir a mi esto me suena como la España de los años cincuenta

Voz 9 24:02 qué les viera realismo no

Voz 3 24:05 es

Voz 7 24:09 antes de irnos a los bancos déjeme que recuerde que la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla han organizado para mañana domingo en la primera carrera solidaria para ayudar a los huérfanos de la violencia de género se puede ir a correr mañana quedara frío y es una buena manera de combatirlo pero también hay un dorsal cero para colaborar quién quiera tenéis información en carrera solidaria huérfanos punto com

Voz 0874 24:30 y ahora los bancos ha vuelto a hablar de Caixabank

Voz 7 24:32 no literalmente los bancos el pánico sí ha pedido disculpas en este es un banco entre los barrios de pueblo nueve Quintana en Madrid se ha asentado mano Granda hablar con unos jubilados que recuerdan cómo era el barrio y repasa de arriba abajo la la actualidad

Voz 9 24:46 todo esto era baldío estaba esto con las niñas allí al colegio de las monjas todos charcos no había ni Caitlin había farolas no había no que se diste nada ni un coche o la moto de mi marido atada con una cadena lo que existía en el año mil novecientos sesenta hicimos en Madrid Ellos tienen la pues se Tate dio todo el campo casas bajitas Karanka trabaja es ya le había de albinos

Voz 26 25:18 cómo cree que se puede solucionar el tema en Cataluña sacando a los políticos de la cárcel

Voz 14 25:23 eso eso creo que les está favoreciendo a los mismos político Annette estaría en la cárcel porque él mismo se ha visto claro que han sacado más votos es un país de países España está pues haciendo Estados de Europa una cumbre europea los españoles les queremos dividir en las provincias entonces cuando yo estudiaba de chaval que decían las ocho provincia Lagasca decías esto que somos un país de países que yo he estado hace poco quince días ayer en Cataluña y nadie dice nada ni te Bona es decir porque sepas que desde de Madrid que te vaya aunque te quedes coqueteos son mentira

Voz 18 26:04 todo eso sí que saca

Voz 14 26:07 los políticos para vivir de eso eso como el Barça Madrid eso es igual allí que no nos odian y nosotros les odiamos a ellos si se pudiese ir allí a hablar directamente unos ciudadanos otro ciudadano se arreglaría los político no lo sé no lo arreglan porque les interesa igual que parte de la prensa con con hayan llena los problemas sin hablando de Messi Cristiano ni de Puigdemont de Rajoy de que van a hablar de que a los pensionistas no les sube nada porque no hablan de lo de la pensión

Voz 9 26:35 lo mismo ha subido otros euros la pensión sabes tú puedes hacer dos barras de pan y esos venga a gastar dinero venga viajes hoteles todo gratis

Voz 14 26:48 la luz ha subido el diez por ciento de eso no habla nadie nada que no soy y que Ike el cadáver no retirar más medicamentos de la Seguridad Social eso no interesa o de que haya gente joven como de tu edad que ganan trescientos euros con contratos de veinte horas a la semana eso no vende eso no acababa vender eso no vende vende que piden una mandó un tuit pero bueno aunque en qué país vivimos no puede ser que la la Fátima Ibáñez queda muy lista dice que gracias a la Virgen del Rocio vamos a de la crisis

Voz 0874 27:19 para que luego digan que la gente está poco informada

Voz 7 27:22 es escucharlos viejas luces

Voz 0874 27:24 en qué país vivimos ese siempre funcionó estamos bien diez por ciento de subida de la luz y tres euros de subida de las pensiones para dos barras de pan como decía este hombre cuántos años hace que no escuchas a siniestro

Voz 10 27:35 con Lourdes pues muchos Germán con Piñera no está pero no

Voz 7 27:38 es bajo cero Golpes Bajos es Nighy Hagel

Voz 10 27:42 sí que estaría

Voz 0874 27:43 cómo estaría yo durante la movida que tenga que venir Javier Pérez Andújar para poner asignatura tal

Voz 27 27:50 sin lo que viví mi amor

Voz 10 28:20 el otro día me encontré íntegros que en el río

Voz 28 28:23 mi madre se pensaban que eran diez céntimos pero en la manera había un número veinte bien grande otra vez también nos encontramos en el río

Voz 0874 28:31 el carné de identidad de una mujer india

Voz 28 28:34 si lo llegamos a la Guardia Urbana que está cerca y otro día fue el volante para

Voz 7 28:39 médico de un señor que tenía cita aquellas

Voz 28 28:41 mana por el camino del río siempre ha habido muchas cosas que ver Aristófanes escribió sobre la gente que miraba hacia arriba veía formas en las nubes pero desde chaval yo sido de los otros de los que van todo el rato mirando al suelo a ver qué encuentran a decir verdad nunca he creído que a esto se lo pudiera considerar encontrar yo lo llamaba descubrir no es lo mismo encontrar un tesoro que hallarlo en mucho menos que descubrirlo hallar es bonito tiene una hache muda hay dos goles cero sólo sirve para hacer deberes cuando el profe de mates dictaba un problema siempre acababa el denunciar au diciendo a I S encontrar era más divertido pero resultaba más para mayores para gente sesuda ponías la tele y lo primero que salía era encuentros con las letras lo mejor ha sido siempre descubrí igual que en los libros de aventuras durante mucho tiempo pensé que esto de descubrir cosas en el suelo era algo a lo que sólo me dedicaba yo pero luego he conocido a otra gente que hacía lo mismo hace poco vi un diez de Diamantes bajo la rueda de un coche y lo pillé ipso facto a lo mejor significa que este año voy a tener suerte con la pasta de momento entre mi madre yo ya tenemos íntegros y así vamos contando en dinero polaco como las novelas de Julio Verne

Voz 27 30:17 cambio la que vivía en él

Voz 1 30:24 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 30:29 buenos días en el sorteo del triple de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 30 30:33 ha sido novecientos veintinueve no olvides que el participar en los juegos de la ONCE horas con su labor social piden el triple el a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son grandes

Voz 31 30:55 a vivir que son dos

Voz 5 30:56 Nos en las redes sociales Twitter arroba ha vivido en Facebook ha dicho la Cadena SER

Voz 32 31:07 la primera fuerza política del Parlamento se llama de Cataluña

Voz 10 31:12 ya está no hay siendo tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 5 31:20 vaya no se levantará la utopía somos porque coche

Voz 33 31:23 la externa de la me y no remota de la Dirección General a los y la media cita a los que Luis el cabrón

Voz 10 31:31 hago sentimos otros pese a que Hamás después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser los cuando ese día

Voz 5 31:40 es finalmente amanezca será por luchas magníficas mujeres

Voz 34 31:47 corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 35 31:53 en ese eh

Voz 29 31:58 le envío Keynes sabemos lo importante que es la buena mesa el ejercicio el bienestar mental leer un buen libro verá en definitiva todo lo que nos hace estar completo sentirnos bien en nuestra piel por eso en nuestro programa dedicamos tiempo la nutrición la psicología la cultura o la ciencia gracias a colaboradores como la entrenadora Sara Tavares la coach Raquel Calonge con nuestro compañero de la Cadena SER Carlos Cano peores de los que piensa que cuidarse no debe estar reñido con disfrutar la vida pues este es tu programa Vida ok todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra web piel de la Cadena Ser con Ángela Quintas

Voz 31 32:41 corren nuevos tiempos famosa a escucharnos

Voz 34 33:00 este fin de semana el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos televisor LG es mártir y cuatro y cuarenta y tres pulgadas por cuatrocientos cuarenta y nueve euros sólo este fin de semana y sólo en el corteinglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 37 33:20 hola lo qué tal aquí con el ordenador mirando a las más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarlo

Voz 0874 33:25 instalada antes de mudarnos has visto pues mira

Voz 37 33:27 la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 34 33:33 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 31 33:44 nadie sabe nada no entiendo nada con Andreu Buenafuente ya Berto Romero

Voz 34 33:49 no entiendo nada de lo que está pasando a Prat gran apoteosis ya era vamos a publicidad iba a concedió este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa ENI

Voz 0874 34:06 qué puede pasar de todo

Voz 10 34:08 como la Baixa

Voz 0874 34:11 el cambio

Voz 1 34:15 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 26 34:44 igual podemos empezar a pensar que esta pequeña gran sección tiene algo de la verdad es que tal la verdad es que

Voz 1775 34:50 a mí también me lo parece fíjate que en su día nos pasó con Lou Reed te acuerdas

Voz 0874 34:54 déjame recordar que tú te registren Sábato era la primera vez además el whatsapp uno día después pues lo que pasó cuando no

Voz 1775 35:02 Hereu dejó de caminar porque los salvaje y el sábado pasado comentábamos la retirada de Neil Diamond del Toño eh mira

Voz 0874 35:09 después sólo a Paul Simon si Graceland y esta semana Paul Simon ha anunciado su concierto de despedida el próximo mes de julio con una lista de gente a la que no tienes que así

Voz 1775 35:19 nueve la lista No somos nadie Pino hoy aquí mañana quién sabe no me normal que menos mal que mira hoy tenido cuidado e hice todo lo que traigo son músicos que ya no tocan en directo

Voz 0874 35:28 por una razón lo este este Success suena John Coltrane

Voz 1775 35:31 correcto e considerado por algunos críticos el último revolucionario del jazz pero bueno esa faceta revolucionaria que está muy bien sino porque esta canción que está sonando se llama la canción del ferrocarril

Voz 0874 35:42 subterráneo así como en tiempos de la esclavitud en Estados Unidos se conocía a la red clandestina el Broad organizada para ayudar a los esclavos negros de sur a escapar al norte de Canadá

Voz 1775 35:53 qué opina el otro día con Paul Simon Hughes más aquel hablábamos de cómo la música revolucionó el

Voz 0874 35:59 en Sudáfrica hoy vamos con las canciones que

Voz 1775 36:01 supusieron una reducción pero contra la esclavitud en tu país

Voz 39 36:04 pero no

Voz 25 36:07 no

Voz 40 36:11 es que

Voz 41 36:16 en

Voz 13 36:21 sí

Voz 1994 36:26 eso

Voz 39 36:42 sí modos el género

Voz 43 37:14 ah

Voz 39 37:18 sabes

Voz 0874 37:20 Espino por qué llamaban a red de no hombre te recuerdo que acaba de empezar el Black en EEUU que quiso ayudaba a mis hijas hacer los deberes de historia que usaba en términos ferroviarios para despistar a los dueños de las plantaciones sin levantar sospechas esclavos que escapaban eran los pasajeros en ese lenguaje clave y las estaciones eran las casas de acogida donde podían refugiarse en su huida y les daban comida instrucciones y apoyo para seguir el viaje y los conductores los maquinistas eran los guías que les ayudaban en esa huida

Voz 1775 37:49 para te preguntas de hecho esto que escuchamos es una de las canciones que usaba la que quizá fue una de las maquinistas más famosas de aquella red se llaman ella misma escapó de la plantación en la que era esclava en Maryland llegó a Filadelfia pero después hizo más de diez viajes cuentan de vuelta a su tierra para ayudar a escapar a sus familiares de otros compañeros dicen además que nunca ha perdido a un pasajero la la la mejor maquinista Kitano después cuando empezó la guerra ella empezó también a colaborar con el Ejército el norte el ejército de la Unión primero como enfermera y cocinera hay después como guía llegó incluso a conducir una expedición militar armada que consiguió liberar a setecientos

Voz 0874 38:24 eso es lo que escuchamos inconfundibles Louis Armstrong corre

Voz 1775 38:27 todo do down Moses eh Se supone que habla de La huida de Egipto del pueblo de Israel pero bueno tenían doble sentido la canción que es el sentido que le daba esta maquinista a la que por eso será conocida también como Moses

Voz 0874 39:44 tras cinco pero me despisté tampoco no suena muy a negro espiritual a ver si eso

Voz 1775 39:48 en espiritual negro pero es una versión ska del gran L'Oréal Aitken jamaicano entraría nació en Cuba pero es el tapado con once años a Jamaica y que bueno es hizo su carrera en Reino Unido en los años sesenta Fue

Voz 13 39:59 el primer cantante así jamaicano antes incluso que Bob Marley conocido aquí en en Europa un clásico de L'Escala

Voz 0874 40:13 tampoco creo que haya quedado demasiado claro cómo funcionaba esto de las canciones que usaban los maquinistas

Voz 1775 40:18 pero intentamos explicar e los esclavos él es tenía prohibido aprender a leer y a escribir con lo cual pues no se podían mandar mensajes escritos y las canciones e llegaron ahí para llenar ese hueco para comunicarse eran casi todas como decíamos espirituales e espirituales religiosas esperadas aguas en la Biblia como estáis escuchábamos antes pero todas tenían doble sentido haber siempre una canción salía las palabras zapatos ruedas o carros que es estaba mandando el mensaje de que alguien estaba ya listo para huir por ejemplo en la anterior y la propia Harrier la cantaba cambiando el ritmo para indicar si estaba o no preparada para la huida o cuando había algún obstáculo enteros iba más lento o rápido y otro ejemplo está que está sonando Swing low ficha abrió con el carruajes el título fuese pasaba el mensaje de que ya había un transporte listo para escapar

Voz 0874 41:03 nadie se daba cuenta no levantaba sospechas pues de hecho

Voz 1775 41:05 cuentan que a veces pasa pasado lo contrario no los amos de la plantación escuchaban cantar a los esclavos pensaban que estaban a pesar de todo contentos haciendo su trabajo con el algodón Ivonne a lo mejor la mañana siguiente pues encontraban que habían desaparecido varios de ellos tomó algún ejemplo más atento

Voz 45 41:28 hola en echar archivada Pollard van de hecho pero esto lado Martins tu paso en estos me dure das con quita

Voz 10 41:42 pues no

Voz 45 41:45 menos Detrick y cinco somos co requerido

Voz 46 41:54 eh

Voz 39 42:01 venga que está en la escuela

Voz 10 42:20 indicador no

Voz 0874 42:23 una calabaza pero tiene como forma de peras Ibon no supere gringos no excluye es que sus Abás de cantimplora claro sigue un poco pues la cantimplora de agua

Voz 1775 42:34 el ya ya aquí en esta canción lo que hay también son referencias geográficas que alguna de las metía no entonces si alguna canción hablaba de cruzar el río Jordán Siguiendo con el tema de la Biblia pues en realidad estaban diciendo que había que cruzar el río Ohio o el Misisipi en esta que se cantaba de noche pues la calabaza esa para ver crecía será la Osa Mayor lo que estaban diciendo que la referencia era que había que seguir eh la Osa Mayor que hay que seguir siempre hacia el norte que es donde estaba la libertad

Voz 39 43:05 veinte les está encantando de Wii

Voz 1775 43:08 pues un cuartito blanco de música folk de Nueva York e años cincuenta en ese grupo estaba Pete Seeger luego un clásico de la canción protesta esta gente tuvo bastante que ver con ese movimiento de bonos de resurgir del folk que vino poco después con nombres como Peter Paul Mary o el propio Boabdil no me has tiempo

Voz 0874 43:24 lo tengo una más

Voz 48 43:33 yo he ido a muchos eh

Voz 49 44:10 estriba

Voz 18 44:13 sí

Voz 48 44:18 ah pues nada que me retire

Voz 0874 44:28 que aquí sigue Wise Sam Cooke exactos

Voz 1775 44:31 Sam Cooke cerramos para esta que además está asociada a uno de los episodios pues más revolucionarios de toda aquella lucha contra la esclavitud era cuento Nathan era un esclavo negro de Virginia un tipo muy inteligente cuentan que aprenda a leer por su cuenta a escondidas le llamaban el profeta porque decía que tenía visiones de Dios bueno sabe esta canción para reunir a sus seguidores mientras prepara una revuelta contra los blancos año mil ochocientos XXXI él tenía exactamente treinta y un años hubo un eclipse de Sol el interpretó como una señal divina de que había llegado el momento de actuar la su revuelta ese verano ellos suyos Iván Bueno casa por casa liberando a los esclavos pero matando también a todos los blancos que encontraban aquello duró sólo dos días en los que murieron entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco blancos en la represión posterior murieron además entre cien y doscientos esclavos negros las cifras bailan bueno él fue capturado meses después condenado a la horca pero bueno para algunos aquella revolución suya aceleró el movimiento anti esclavista y el estallido

Voz 0874 45:24 de la agradece que esto que suena Sam Cooke como dijo una vez Teddy Thompson en este programa porque son estuvo en este programa pasó así como yo quiero que mi funeral suene música de Sam Cooke es el precio que le tienes una maravilla desde ahí sobre todo que de todos los casos nadó y Rafa estamos seguros de que están muertos o están retirados hablando del funeral no no vas a retirar a nadie todos los mezcla loca

Voz 1775 45:47 a ver de hecho te iba a tener alguna versión de alguna de estas canciones de gente como Eric Clapton o incluso mozo

Voz 18 45:52 pero pero bueno no no quiero más disgustos

Voz 1775 45:55 Larga vida a Clapton ya consorcios

Voz 18 45:57 muchos años

Voz 49 46:29 a ver

Voz 48 46:44 no a vivir que son dos días

Voz 1 47:19 pierde el

Voz 50 47:21 en Carrefour todo cuenta eso tienes la segunda única al setenta por ciento de descuento en todos los nuevos pañales Dorita suele extra absorción que el segundo parte cuesta seis euros a Carrefour Pontones

Voz 51 47:32 este fin de semana en El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas este jueves viernes y el domingo en los centros con apertura hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes

Voz 3 47:46 es realista cero por Grecia Croacia tal día con un treinta y siete por ciento punto aprovecha esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés disfruto de tu crucero con vuelos y traslados incluidos en pensión completa ahora desde quinientos treinta y cinco euros prefiero prefiere esquiar durante una semana en pasteles en Andorra tiene un apartamento de tres llaves forfait en la estación de Gran Valira incluido por trescientos treinta y cinco euros y encima lo puedes pagar en tres meses consulta el resto de condiciones el tu oficina de Viajes el Corte Inglés más cercana Límite cuarenta y ocho horas solo en El Corte Inglés

Voz 31 48:28 si no te gusta déjalo centro ciudad

Voz 34 48:31 que aburre viaja Si eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con la rebaja de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 52 48:39 se lleva te dos gafas graduadas con ante reflejan te por setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 34 48:53 los centros de oportunidades y outlets el Corte sólo cuatro días tienes un treinta por ciento de regalo para próximas compras además de hasta el ochenta por ciento de descuento en primeras marcas de moda para hombre mujer jóvenes infantil del uno al cuatro de febrero aprovecha esta en increíble oferta en centros de oportunidades y de El Corte Inglés

Voz 0874 49:09 consulta condiciones entienda

Voz 31 49:14 las recordamos todas las cámaras

Voz 34 49:16 los recuerdos del tiro al que es están cuna el mal perfil obritas de baja

Voz 10 49:31 la cuarta temporada de Negra y Criminal con dos nuevos capítulos Caramés Becky

Voz 34 49:42 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 25 49:47 por esa manía

Voz 34 50:05 que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 9 50:12 muy buenos días a las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado en el que se mantiene activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales hoy nevará en la sierra nevadas que se pueden extender al resto de la comunidad a partir de mañana Jordi Carbó buenos días

Voz 14 50:27 buenos días el fin de semana en la Comunidad de Madrid vamos a tener dos situaciones muy diferenciadas hoy como ayer va a lucir el sol la mayor parte de horas veremos algunas nubes pero sin más consecuencias sólo algunas nevadas en la sierra temperaturas bajas todo el día ahora está en toda la Comunidad duro en tratar de las máximas apenas se acercaran a los siete ocho grados a ratos con viento que acentúa la sensación de frío y a partir de esta madrugada y a lo largo de mañana las nubes cubrirán el cielo es hora que el frío mañana sea intenso toda la jornada ICO nevadas que bajaran a ratos hasta los seiscientos metros de altura nevada copiosa en la sierra pero también a ratos intensa en las cuencas del Henares el Tajo o el Tajuña

Voz 0825 51:05 por eso si tienen intención de acercarse a los servicios de emergencia recuerdan que no está permitido aparcar en las en los arcenes una situación que se da más los fines de semana que provoca importantes atascos pero es que además impide el paso de las máquinas quitanieves y de los vehículos emergencia por eso insisten hay que seguir las indicaciones de los paneles indicativos los aparcamientos en Navacerrada y Cotos pendientes de la nieve hoy en el resto de la comunidad las máximas no superarán los diez grados de media de momento y a esta hora el termómetro marca dos en el centro y hoy estábamos también muy pendientes de los albergues municipales después de las denuncias por saturación que en plena campaña de frío habían hecho desde la iglesia de San Carlos Borromeo saturados hasta el punto de que decenas de personas incluidos menores se habían quedado sin plaza es anoche según han confirmado sea conseguido dar cabida todos Nadia dormido al raso pero la pregunta que nos hacemos es cómo se ha llegado hasta aquí Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 51:59 buenos días lo que ha ocurrido según fuentes municipales es que en los últimos días han llegado inmigrantes a Madrid de manera imprevista la Campaña del Frío está preparada para atender a todas las personas sin hogar que esa quiénes va destinado este recurso una atención programada para los sin techo pero no en este caso para los africanos y familias sirias que las últimas fechas han venido de forma inesperada como el Ayuntamiento no ha querido escudarse en una disputa de competencias entre administraciones ha solicitado la intervención del Samur Social para evitar que estas personas sigan durmiendo en la calle además la concejala de Derechos Sociales Marta Higueras se reunió el pasado lunes con la secretaria general de Inmigración Marina del Corral para acordar una actuación conjunta ambas administraciones van a firmar un protocolo para poder atender estos picos inesperados de extranjeros que llegan a Madrid ocho

Voz 0825 52:53 hoy cincuenta y tres minutos de la mañana a vivir

Voz 1775 52:56 estando día

Voz 34 52:59 las noticias de Madrid

Voz 0825 53:01 esta vez ha ganado David a Goliat es la lectura que hacen los vecinos de Chamberí después de comprobar que el campo de golf del Canal del Canal de Isabel Segunda será historia en dos años del faraónico complejo de Esperanza Aguirre a once mil metros cuadrados en zonas deportivas y cincuenta y cinco mil de zonas verdes para el tercer depósito así se llamará este parque cuyas obras empezarán el próximo martes y que presentaba Cristina Cifuentes Carmen Ochoa portavoz de la Asociación Parque sí en Chamba Di decía en La Ventana de la SER que esta vez sí David ha ganado a Goliat

Voz 20 53:32 es realmente al final lo que a ellos les ha obligado a cambiar ha sido una den una una sentencia judicial una sentencia judicial que por cierto decía los intereses generales han quedado desplazados por el interés particular con claros desviación de poder sí les obligaba a cerrarlo es decir que no es que ellos hayan decidido generosamente regalarnos un parque es que tenían la obligación porque Nadal

Voz 0825 53:56 los vecinos consiguieron hacer borrón y cuenta nueva con la polémica instalación de Esperanza Aguirre y mientras tanto

Voz 7 54:02 el que fuera su número dos Francisco Granados

Voz 0825 54:04 principal implicado en el caso Púnica declarará el próximo doce de febrero y lo hace a petición propia Alfonso Ojea

Voz 0622 54:11 Granados acude ante el juez el día doce mientras el que fuera su amigo de la infancia el empresario David Marjaliza lo hace el próximo miércoles en el auto que ha hecho público el juez de refuerzo del caso Púnica Diego De Gea se señala que el ex consejero de Presidencia de los gobiernos de Esperanza Aguirre garantizó un lote de adjudicaciones a la empresa Obrum vinculada a Marjaliza a cambio Granados recibió presuntamente importantes comisiones en todo caso es el propio Marjaliza el que ya confesó ante el juez que se repartieron más

Voz 0825 54:41 de tres millones y medio de euros de esas obras

Voz 0622 54:44 pocas entre el mismo el propio Granados y el yerno de Juan Miguel Villar Mir Javier López Madrid Villar Mir ya había aparecido en el caso Lezo y ahora reaparece con su constructora OHL en el caso Púnica hay mucha expectación entorno al interrogatorio de Francisco Granados por qué podría ofrecer a la justicia detalles sobre los presuntos delitos de financiación ilegal del PP madrileño que se investigan en una pieza separada al frente de los conservadores madrileños estaba entonces esperanza

Voz 0825 55:15 Aguirre el socialista Javier Ayala es ya el nuevo alcalde de Fuenlabrada

Voz 54 55:19 con el mayor rigor y el máximo nivel de firmeza para exigir las infraestructuras educativas historia que le corresponden a la ciudad para reivindicar mejoras efectivas como las carreteras para adquirir

Voz 0825 55:33 así marcándose nuevos retos para esta ciudad que roza los doscientos mil habitantes cogía el bastón de mando de Fuenlabrada a SER Madrid Sur Pilar García Francisco

Voz 7 55:41 Javier Ayala ya es alcalde de Fuenlabrada en la tarde de ayer era él

Voz 1915 55:44 Egido con los votos de su partido socialista del único concejal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes formación con la que gobiernan en coalición Ayala se ha mostrado satisfecho de asumir la alcaldía de la que considera su ciudad ya ha apostado por continuar potenciando lo que se ha convertido en una seña de identidad de Fuenlabrada su agenda social asume la Alcaldía tras la renuncia de Manuel Robles después de casi dieciséis años gobernando la localidad pero no es un recién llegado a la política lleva veintitrés años como concejal del Ayuntamiento al frente de áreas como Presidencia o urbanismo desde la oposición se hablaba después del pleno de continuidad sin esperar ningún cambio

Voz 0825 56:18 a revitalizar lo cierto es que Francisco Javier Ayala

Voz 1915 56:20 la gobernará uno de los bastiones socialistas más importantes de la Comunidad en la recta final de la legislatura

Voz 0825 56:31 vamos ya con el deporte el Real Madrid repite visita a Valencia en una jornada de fútbol que puede estar marcada por la nieve José Antonio Duro buenos días

Voz 55 56:39 hola qué tal buenos días y tras la visita a Mestalla de hace siete días los blancos visitan hoy el Ciudad de Valencia visita al Levante uno de los equipos que pasa por una racha peor en la máxima categoría del fútbol español

Voz 1775 56:50 si el choque a las nueve menos cuarto cierra

Voz 55 56:52 jornada de este sábado y a pesar de que el Real Madrid está a diecinueve puntos del Barça dijo Zidane ayer que la Liga no está ni mucho menos cerrada

Voz 1994 57:00 me estás hablando de la lira en la Liga está sentenciada ahí bueno yo no lo creo en el fútbol no es nunca nunca se puede decir que vamos a ser nosotros seguir trabajando intentar ganar muestras partida que tenemos por delante y luego la Champions claro no con la máxima ilusión que es una competición que bueno vamos a intentar hacerlo lo masivo para para ganar

Voz 55 57:24 Sergio Ramos Xisco Cristiano Ronaldo todos perfectos todos convocados el partido como digo a partir de las nueve menos cuarto mañana tendremos derbi a las doce en el Coliseum Getafe Leganés y a las nueve menos cuarto cerrará la jornada

Voz 7 57:38 el Atlético que recibe al Valencia

Voz 55 57:40 la mañana en el Metropolitano en Segunda el Rayo jugó ayer bajo la nieve uno a uno en Pamplona ante Osasuna hoy lo hará el Alcorcón recibe a las seis en Santo Domingo al Real Zaragoza y también juega en el Real Madrid en ACB a partir de las siete el conjunto de Pablo Laso que visita a Mora Banc Andorra

Voz 0825 57:58 gracias José Antonio y antes de irnos les vamos a dejar dos propuestas para este sábado la primera un recorrido por un centenar de dibujos de de Rosario veis más conocida como ahijada de Francisco de Goya que como la dibujante excepcional que fue que consiguió abrirse camino en el exclusivo ambiente artístico masculino consigue ahora colgar sus dibujos Raquel García

Voz 56 58:18 la trayectoria de apenas diez años que la convirtieron en referente del romanticismo retratista litografías rosario beige vivió de sus exquisitos dibujos social el Liceo Artístico y una de las pocas académicas de mérito de San Fernando fue una mujer pionera que luchó por ser reconocida como artista no como una aficionada al arte lo explica el comisario de la muestra es Carlos Sánchez día