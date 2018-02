A Vivir Que Son Dos Días (03/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las diez a las nueve en Canarias macrooperación policial contra la pornografía infantil cuarenta personas han sido detenidas en distintas ciudades españolas por intercambiar material pedófilo y mienten en Internet amplía Javier Carrera

Voz 0866 00:23 Mayor la mayor parte de los arrestos se ha llevado a cabo en las localidades de Madrid Alicante Barcelona Valencia y Córdoba y entre los cuarenta detenidos se encuentran profesores ingenieros empleados públicos desempleados y jubilados según relata la Policía Nacional los arrestados utilizaban navegadores para acceder a la dark web específico para borrar los archivos pedófilos durante los registros se han intervenido numerosos ordenadores portátiles más de cien discos duros discos compactos en los que almacenaban

Voz 0874 00:49 gigas de material pedófilo que la policía

Voz 0866 00:51 califica como de extrema gravedad además uno de los detenidos en Alicante acosaba a menores para conseguir imágenes de contenido sexual que posteriormente editaba subía

Voz 0874 01:01 Hernáez el presidente de Estados Unidos vuelve a insistir

el presidente de Estados Unidos vuelve a insistir creen que quiere construir un muro real en la frontera con México la inmigración es uno de los frentes que Donald Trump tiene abiertos el otro está relacionado con los supuestos vínculos entre su administración y Rusia después de la desclasificación de un informe en el que se acusa al FBI de manipular la investigación sobre la trama rusa Mari Luz Marcos el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho durante la visita a una división de la oficina de Protección de la frontera ya aduanas que quiere un muro real no pequeño en la frontera con México recordemos que la semana pasada el Gobierno estadounidense propuso al Congreso una reforma que permitía obtener la ciudadanía a los Dreamers los casi dos millones de indocumentados que llegaron al país de niños a cambio la Casa Blanca pide veinticinco mil millones de dólares para construir el muro ir reforzar la seguridad fronteriza la ley que protege de la deportación a los Dreamers finaliza el próximo cinco de marzo de momento el partido opositor no está de acuerdo con la propuesta del presidente Tran ha dicho que reemplazar con una ley programa que ampara los Dreamers es fácil de hacer y que los demócratas quieren usarlo para sus propósitos Polly los en España a fin de semana de mucho frío en la mayor parte del país la cota de nieve se sitúa en el norte peninsular entre los trescientos y los seiscientos metros hasta veinte provincias tienen activados los avisos por nevadas cuidado con el viento en el litoral gallego en Castellón y en las Islas Canarias las temperaturas van a seguir bajando en toda la Península vamos ya con la información del deporte Óscar Egido buenos días

Voz 1643 02:18 hola buenos días la jornada veintidós arrancó ayer con la goleada de la Real Sociedad por cinco cero al Deportivo Ipar hoy tenemos cuatro partidos a las nueve menos cuarto el Real Madrid visita al Levante a la una Éibar Sevilla a las cuatro y media Betis Villarreal ya a las seis y media Alavés Celta además hoy se juega el tercer punto de los octavos de la Copa Davis entre España y Gran Bretaña ayer la jornada acabó con empate a uno para que tenemos el dobles con Pablo Carreño Feliciano López ante Jamie Murray Idomeni que indultó a las dos de la tarde en

es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 2 02:50 peinarse

Voz 1 04:21 nos une a todos nos une el fútbol busca un paso atrás para Messi concluye

Voz 0295 04:31 los de motociclismo

Voz 10 04:35 SUR

Voz 21 06:58 cuando despertó

Voz 22 07:01 el Gobierno el desahucio todavía seguía

Voz 0444 07:05 tenía unas lentejas a Messi

Voz 23 07:08 pocas semanas A vivir que son dos días

Voz 0347 07:11 Javier del Pino

Voz 24 07:14 a su Claire Danes

Voz 0295 07:32 ya estamos con Julio Rey

Voz 2 07:35 con José María Pérez Peridis con Alexandra con Carla Berrocal Cristina Pardo cómo estás que estamos veo mi sección va cogiendo

Voz 0444 07:41 Tyson este programa porque ahora ya no tengo ni hora

Voz 15 07:44 le ha costado el sábado las Nájera entiende hagan a España el ideario bastante buena comentabamos una máquina de efectos especiales ya que los chistes las chirigotas no vamos a guardar ese tema me guardar chavalas hoy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos del exalcalde de Marbella Julián Muñoz

Voz 0444 08:11 Julián Felipe Muñoz Palomo tiene creo que tengo creo que hasta el siete condenas por corrupción en mayo de dos mil dieciséis le dejaron salir de la cárcel porque padecía una enfermedad terminal es verdad que tenía mal aspecto pero ha ido mejorando ya hace unos días le pillaron altas horas de la madrugada dándolo todo

Voz 15 08:33 me lo voy a imaginar estaba bailando sevillanas no sí

Voz 0444 08:35 esto provoca dado que el juez le ha revocado el tercer grado si puede bailar sevillanas en Calahonda puede dormir en la cárcel del explica de alguna manera es él no pero su abogado sí ha venía a decir que para reinsertarse hay que hacer vida social

Voz 25 08:49 no se puede sancionar a una persona a golpe de noticiero rusa el tercer grado por definición es un grado para resolver realizar él tiene que hacer en la vida lo más normal posible dentro de sus años

Voz 26 09:03 que se incluye bailar sevillanas

Voz 15 09:05 para horas broma como como convenció al juez de vigilancia Benito

Voz 0874 09:08 en vez de que no podía seguir en prisión pues porque al principio

Voz 0444 09:10 yo no se dejaba ver bailando sevillanas empezó recibiendo permisos como estuviera fuera cuando sales con permiso

Voz 27 09:18 lo mejor como tranquila con mi nieto físico hijos con Karina intentar recuperarme pero

Voz 0444 09:27 sí acabó saliendo de la cárcel en tercer grado con un aspecto muy desmejorado y con un único deseo

Voz 15 09:32 para poder ir al Rocío se conformaba con

Voz 0444 09:34 vivir

Voz 0295 09:36 lo que ocurrió tampoco necesito más amigos que sí

Voz 0444 09:46 de hecho nada más salir de prisión concedió una entrevista hay daban ganas de llamar al Samur

Voz 0295 09:53 la tele pasa Julián que me canso me canso porque como tengo el sistema pulmonar

Voz 16 10:02 trabajo hablar hablar muy serios errores eso dio una entrevista

Voz 0444 10:10 pues no te queda nada incluso le dieron un permiso para dejar de asistir a sus juicios también por razones de salud

Voz 27 10:16 te doy días señor pro que me saca el también al hospital si yo me imagino aparte de que no ve aguantar físicamente porque los días de descanso en la cárcel que son de descanso pero efectivamente Eli del trasiego de Ribéry cuando vuelve allí llegas te levantas a las a las seis de la mañana que no no yo si usted lo considera este tengo pero novia aguantar políticamente

Voz 15 10:51 se lo que viene siendo una cárcel pero sí estaba tan malo como podía estar pocos meses después bailando sevillanas de madrugar

Voz 0444 10:57 pues uno empieza a pensar que aunque es verdad que está malo todo forma parte de un plan muy estudiado por ejemplo en uno de los juicios pidió perdón

Voz 27 11:04 no solamente la ciudad de Marbella de pido perdón sino que me arrepiento ante el perjuicio que pueda haber causado a la sociedad

Voz 0444 11:15 pero antes del juicio cuando no podía rentabilizar su estado de salud decía esto

Voz 0295 11:19 no me arrepiento de nada bien siempre he dicho lo mismo

Voz 15 11:22 entonces la año que puedas ahora Villegas no vamos a recuérdate que está acusado concretamente Julian Muñoz ha hecho mal

Voz 0444 11:29 la sensación fraude prevaricación urbanística en definitiva cuando tiene un buen día el lo explica así

Voz 28 11:35 yo tuve una época que

Voz 27 11:37 creo que donde sobrevolado melodía

Voz 0444 11:42 pero luego se le cruza el cable y Julián Muñoz llega a decir cosas como que aún podría haber robado un poco más

Voz 29 11:48 si llego a saber todo lo que nada más que a los asesinato o que es más que a los etarras pues a lo mejor hubiera llevado setenta ochenta mil millones

Voz 15 12:01 es como llegado divido a Syva una alcaldía como la de Marbella

Voz 0444 12:06 pues se metió en política con el GIL el partido de Jesús Gil y entonces Gil empezó a tener problemas judiciales y entonces le sustituyó Julián Muñoz como alcalde inhabilitaron a Gil y entonces Julián Muñoz también conocido como Kaká y se presenta como candidato a la alcaldía ya al final un grupo de tránsfugas del GIL le presentara una moción de censura en aquellos días Gil y Muñoz se pelearon en televisión no quedaba claro quién era más golfo

Voz 9 12:31 sí sí era él

Voz 16 12:46 a nivel que si eres pues

Voz 0444 12:51 aún hubo más Muñoz compareció para decir que con lo que sabía podía hundir a Jesús Gil

Voz 30 12:56 mira yo decirle pero

Voz 15 13:02 total que estar peleando públicamente para ver quién había robado más en Madrid

Voz 0444 13:05 sí es una competición muy reñida lo que está claro es que los dos aprovecharon el cargo según los jueces para llevarse dinero a horas entienden mucho mejor estas declaraciones de Julián Muñoz en campaña electoral

Voz 31 13:15 yo me divierto con os voy a mi despacho y es que me divierto y me lo tomó tan en serio lo de futuro

Voz 15 13:24 es decir imagínate abriendo diciendo que la culpa que desde que se dejara de divertir en el trabajo fue entonces Jesús Gil los jueces

Voz 0444 13:31 sí de sus relaciones sentimentales porque entre lo que hizo con la Pantoja lo que decía su ex mujer que hacía con la Pantoja terminaron los tres en la cárcel y todo ese combo era peligrosísimo para los periodistas podemos decir que es preferible que salga bailar sevillanas para descansar tensar

Voz 13 13:46 cada

Voz 1 13:57 habrá local y el retrato bien lo que pasa es que lo puede todo hombre que yo desde que me levanto el dejen de grabar estado paseando como seres humanos que somos vale oye Nico para que lo Coca la policía nos lo sigan más soy lo que soy bulos sin cadáver técnico PNUD Clement es decir que me tiraba cámaras ganó vejiga al tipicidad cabecita Capra de ellos abre abre de luz ya que tras torear clair que treinta dicho batirá este país denucia pasado habrá tirado al suelo yo voy a ir al juzgado a decir vaya a tocarlo componen el próximo martes las entrevistas el Lopo Hoeness está preocupado con unos cojones yo lo toda la prensa de Neville vale estar preocupado que los cojones podrán ingresar en prisión o escoger yo no estoy haciendo nada el kilo huevo tú y tu oponente es que Gürtel que no me toques los cojones mal

Voz 15 15:49 lo había perdido todo esto estaba tan feliz no hay que saber de todo no puede seguir viviendo en esa burbuja olvida que disgusta a los hijos no momento da Darío y tú a qué bienes bueno a ver primero quiero explicar la siguiente siempre que vengo con mi sección de esa magia política el humor y que se supone que es una sección intelectual sobre el humor popular siempre me decía que los chistes son muy malo de hecho a mí me lo vimos que sea culpa tuya no no es que no son míos son populares pero mi mi dealer de embutidos en el mercado Haendel el chóped son siempre he escuchado a los chistes a contar esto hoy indigna dijimos entonces lo que he hecho es traerme mi propia risa enlatada para mira día me es escuchado

Voz 0295 16:33 no la verdad sobre el Valencia

Voz 15 16:37 a ver si quieres hablamos prorrogarlo ser deportivo que te deje me lo practica eso me lo tienen que enseñar usar si no que se lo pondrá un argentino con un aparato de veinte botones nuestros yo creo que eso no supone con el pago a poco que me entero mucho pero digo vamos a cambiarle el nombre a sección pongamos Legio política del humor entre paréntesis la sección de anécdotas malogró existen balas pero si no no hay fraude dice son malos de qué quieres hablar hoy hoy vamos a hablar de metidas de pata con las nuevas tecnologías porque tenemos lo de Puigdemont y Comín que ha sido maravilloso

Voz 19 17:09 no

Voz 32 17:15 depende en el depende el acto dependen AJ muchacha lo siento Rajoy no sea cruces a mí en Liga tres Saler Independent

Voz 15 17:29 este el Laurie Mónica a mí me encanta que hizo una canción que a favor de la independencia pero me encanta mucho cuando dice Si España no es ataca toma pan tú marca de Alfacar que parece ser una camiseta con pues bueno y así que nada vamos a hablar te metías de Paco porque la hora que metida de pata por por Whatsapp y todos los políticos se han dado cuenta que el móvil es un arma de doble filo otro es por más que ha sido muy interesante porque tanto aquí el 15M la Primavera árabe incluso el tema del del uno también estuvo muy movilizado por por digamos por por cuentas de Whatsapp no Omnium Cultural y todo esto mandaban a cuentas aguas guasa para organizar todo aquello lo cierto que también mete la pata como fue el caso de

Voz 0874 18:03 pero es divertido de pensar que usan un software signo de este que súper a ellos Julian Assange

Voz 15 18:09 si luego pueden el teléfono durante una cámara es alucinante

Voz 0874 18:11 es que como para hacer a partir del proceso es una chapuza muy española eso sí

Voz 15 18:15 totalmente muy Berlanga yo creo que esa igual que lo de declarar la independencia y luego es amar elecciones que te la manda una monarquía vecina si no eso da un duro pero me español bueno esto ha pasado digamos los más clásicos con respecto a digamos a nuevas tecnologías y todo esto ha sido que los hemos visto en política de hielo de Celia Villalobos que se dijo mucho lo del Candy crack y que no era caótica

Voz 0347 18:39 las era otro juego en realidad si el Frozen que cómo se juega

Voz 15 18:42 la idea pero hoy me he traído chiste sobre tecnología que hay muy pocos Cargune metraje sino chistes que me manden a mí por Whatsapp ha vale vale vale vale es es la excusa para ejercer este sí tiene rojilla pero a través de Whats a través del Whatsapp vamos a contar medidas de pata de celebrity de políticos y tal pero como son bastante conocía vamos a meter chistes guasa que cuento alguno no te voy a contar una de tecnología directamente este me lo mando un periodista que trabaja pero no sé si decir el nombre porque lo pueden estar detrás de las iniciales R L Hungría tal darle es muy amigo algo es que algo no va al algo eso es le presenta un libro esta semana no mira a este elevando a mí me gustó mucho pero no sé si que sobre tecnología que es han muerto el inventor del auto corrector despensa aún pesa pero que pasa es que no es oyentes risas de lata ponerle un micrófono este soy malo hasta da risa pero tengo más de cuando un músico que tampoco puedo decir el nombre pero es sobre estas advertencias por virus y tal que dice advertencia Si recibir Mail con un archivo llamado discografía completa de Melendi no lo habréis porque es la discografía completa de Melendi hay cajones dejaban Mauro como Maze estás callando sufra lo sabes este me gusta mucho porque no es que sea divertido general pero demuestra cómo han cambiado los tiempos que están dos amigo y una le dice al otro tengo la sensación de haber estado aquí antes y el otro y nos en acaba de Koné

Voz 0295 20:22 Pere wifi solo momento

Voz 15 20:28 primero hay que explicar y luego hay que pueden ver las risa a nosotros a cinco pistas de baile del verano a ese señor que te corta el chóped tiene toda la razón del mundo tiene tiene razón si recortes por ahora bueno vamos a ver por ejemplo tenemos pero hay esto lo habían está sobrevalorado como perdido bueno por ejemplo hay grande metida de pata que la memoria total la fecha da igual tenemos por ejemplo una de creo que pone la de David Bisbal famosa quemando por Twitter una foto de las pirámides y dijo que bonita las pirámides qué pena que venga tan poca gente y había sido después de un atentado en Egipto es la hostia una metida de pata a mí me lo hace mucho más entrañable Bisbal no a pesar de la cubran cuando el personaje lo humanista que has dicho esto último le hizo una cobra Chenoa en el reencuentro de Orihuela explica Mercedes

Voz 0444 21:19 ayer necesite que le expliquen lo que es una no hubieran

Voz 15 21:22 el hecho diciendo que es una cosa pero no sabía que este episodio a mí me dolió porque Chenoa medio Argentina me pasé un actor de racismo Stockwell televisión Ésta fue televisivas

Voz 0444 21:33 que yo en Estados Unidos es que esta

Voz 15 21:35 estábamos estás en Washington que vamos a seguir después también por ejemplo otra metida de pata pasamos el guión eso te la voy a mí me parece muy bien está sobrevalorado esto burgués socio revolucionario todo el guión ese derecho el viene de Tineo por ejemplo otra medida que a mí me encantó pero a nivel político total porque los el control semana volver locos con los Saúl

Voz 0347 21:55 que es cuando hay que fue eh creo que la Agencia EFE que que había sido el atentado en un atentado en Francia no habían matado a un a un francés lo del ISIS y entonces el mando has tac Rajoy mariquita y da sus condolencias por la por el francés asesina

Voz 15 22:11 no por el insiste en que fue el auto corrector en realidad de Twitter los que les completo Rajoy mariquita uno que pedir disculpas hincado pero esta las redes sociales también da mucho para esto qué es el humor involuntario que a mí me encanta que el humor que no está pensado para que sea humor no el de descanso es es el de encarecer la voluntad de eso qué quita mente traje lista no desiste sino de grandes me históricos porque el problema es que antes el el chiste popular que circulaba en bares en fiestas sociales eran una manera de relacionarnos socialmente y ahora está desapareciendo es algo que está muriendo y está muriendo porque ha sido reemplazado por los May el humor en redes sociales Whatsapp bueno para esos el nuevo humo

Voz 0874 22:46 como la no sé si es verdad me José María porque yo creo que en otras épocas en seguida circulaban chistes de cualquier cosa que pasar lo a Esquerra esos chistes tienen otra forma

Voz 15 22:54 la otra vía otro público no

Voz 27 22:56 pues yo creo yo creo la gente dedica mucho más

Voz 0295 22:59 vas a ver lo que hacen otros

Voz 0874 23:02 ese paso hay otro un quince por ciento de paro

Voz 27 23:05 es mucha gente que está en la oficina le da la tecla y les sale la última no

Voz 15 23:13 quiere decir que hay gente que emplea tiempo de trabajo en hacerme Messi no sólo Mercedes los tampoco no ponerse el mío cómo me me histórico por mezclar todo el guión igual verlo cuando los encontré ya tenemos los lo Mail Urdangarin que había mandado chistes y memez como súper misógino así súper chungo os por por Internet claro pero esto es un problema e lo de lo de enviar un BM si es porque el momento te puede hacer muchas cosas

Voz 0874 23:43 pero luego se te va la mano si no y aparte que hay

Voz 15 23:45 ante creo que la que la por ejemplo para la incorrección política está en los medite Internet y de Whatsapp porque hay un punto también de privacidad en el Whatsapp entonces la corrección política nunca logrará parar con el humor bruto porque en el fondo todos los residuos el problema es compartirlo te equivocas de grupo gran error con el Whatsapp vuelve una es hablábamos con una amiga que qué pasa no se nos ocurrió la solución para ustedes el ocurre qué pasa si tú estás que esto ha pasado qué pasa si tú estás grabando un mensaje de audio que cuando lo sueltas envía estás mandando en plan Le estás contando al inquietas enrollado con alguien y lo que he dicho de no sé qué te juegas está mandando tu madre no si sueltas votos en blanco yo es que hacer para historias que vivir con el telefilme apagaba pagas la pagas así que emplea quería pasar

Voz 0874 24:27 no sólo de los audios precisamente por eso porque me da miedo que resulta el día

Voz 15 24:31 dice eso me tiene catorce horas a mí me reforzada como como a una mina de que cuando la una granada por ponerme si no hay hay un cuento de Bolivia las hormigas que va de soy un soldado que pisa una mina y todo el cuento es el contando que bueno que levanta el pie es verdad meteduras de pata espero que no se oyen las risas enlatadas que tiene que bueno con que lo oigan ustedes a estos escucha fuera también se si hay un par de tantos siglos predisponen es verdad que les queda un minuto y poco ballet sí que en junto a los otros chistes para mí que me han llegado dentro de lo que tú de fines como mejores pero adelantó lo que para mí son mejores para usted son los peores Carla que es es nueva aquí vive esa esta versión de haga esto es para mí es de los mejores chistes que me han mandado espero que que a juicio por lo que voy a contar R él está implicado en esto no no no no son no son políticos son queda mandado probó a Savall

Voz 0347 25:29 y esto es que hay un segundito pobre mendigo pidiendo dinero que alguien le ponen una moneda en la lata dice gracias gracias y de pronto de visito empieza gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias

Voz 15 25:41 decía entonces viene uno mira que hay un grupo de jóvenes riéndose elegir dicen vacían cabrones y de bajo la gotera comentó

Voz 33 25:57 teutón sabes que el altavoz de la disparates aquí no que hay que detraer

Voz 15 26:02 ha elogiado unos segundos cuando existe suele no no está bien está haciendo chistes sobre la gente que pone una cámara de fotos esta cámara de fotos en alta voz a este igual pega alguna más si bueno les cuento esto sí que lo ha ritmo para mí que es el mejor peor chiste sea me río sólo prevé contar entre amigos ya fracasado ha fracasado una vez más dice lo siguiente porque hay que contarlo tal cual dice todo eran risas hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo quería jamón este triunfo están lo están entendiendo ahora daría las gracias por venir hasta la próxima nos encontraremos en la vivo gracias publicidad existe sin a Pardo por lo que ahora les habló José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Julio Rey adiós

Voz 4 33:32 dudo mucho que un comerciante

Voz 39 33:35 llegar a estas horas de de la noche sobretodo si ellos venían en góndola yo

Voz 4 33:41 yo acabo de bajarme del vapor estos son las las ocho y cuarto

Voz 40 33:46 y me dirijo caminando al hotel

Voz 39 33:49 a una madre mía es que no hay nadie por la calle todo está cerrado si no fuera por por las luces de Navidad que todavía mantiene que están adornando el canal pues no sé creo que podría estar en el Murano de hace quinientos años no mira hay otra cosa que reluce cada tres pasos te encuentras un escaparate de piezas de de cristal que cantidad de colores ir a ver a quién una plaza de repente me encuentro una escultura enorme es como una estrella de cristal azul llena de aristas a ver qué es lo que pone en el cartel dice Cometa otro cometa de vidrio del Maestro Simone de S que hay cristal por todos lados

Voz 0347 34:49 Javier a mí me reflejan los espejos más famosos de la historia la última vez que han aparecido en una pantalla fue hace tres años cuando los franceses hicieron la serie más cara de su televisión Versalles más de un millón de euros por cada capítulo absurdo históricamente pero muy entretenida los sionistas tuvieron que pensar despacio cuáles serían las primeras palabras el primer día luego de su Luis XIV

Voz 0295 35:14 sueños sobre un para arquitecto aquí me sirvo a hablar con él a lo largo de toda la terraza interior irá un gran salón de espejos los cuales deben reflejarse encima no tendremos que comprar casi cota a Venecia para obtener

Voz 0347 35:34 cuando se terminó de construir estas galerías de los espejos en mil seiscientos ochenta y cuatro asombró por sus diecisiete espejos gigantes enormes salvo que tienen truco porque no son diecisiete por detrás se ve claramente que cada uno de ellos está formado por dieciocho lunas que tienen un metro por uno y medio que es el tamaño que él podía alcanzar la técnica había entonces pero para conseguir estos tampoco hubo que comprarse hemos a Venecia eran tan caros que por un un espejo de medio metro con un marco de plata se pagaba tres veces más que por un cuadro de Rafael la solución fue romper el secreto profesional mejor guardado a lo largo de tres siglos sí

Voz 41 36:12 un trabajador de artista de trasladarle su talento a un país extranjero no obedece la orden de regresar a todos sus parientes cercanos serán encarcelados se enviará un emisario para matar

Voz 6 36:25 después de su vuelta a su familia quedará de libertad dar consejo de los diez señoría de la República de Vélez

Voz 0347 36:35 a pesar de la ley que condenaba a muerte a quiénes revelaran el secreto los enviados el rey Sol encontraron maestros descontentos se pagaron sobornos y dos franceses empezaron a llenar Europa despejó es más baratos exactamente un siglo después de que los tres primeros Espejel los italianos llegaran a París en Murano solamente quedaba una fábrica hizo lo habría dos días a la semana la palabra cristal quedó instalada en todos los idiomas europeos a su costa

Voz 6 37:04 el A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 15 37:10 Carlos López Tapia buenos días hola buenos días estamos en un nuevo miénteme Time

Voz 0874 37:15 culta tan difícil imaginar un basados en espejos como salir a la calle en cualquier ciudad del mundo y no verse reflejado en algún sitio antes de poder dar diez pasos que me hagan la prueba siquiera

Voz 0347 37:25 ni siquiera es tan difícil de imaginar que el cine miente una y otra vez llenando de espejos y posibles épocas en las que la mayoría moría sin haberse visto jamás reflejados

Voz 15 37:34 eh

Voz 0347 37:35 ahí está el espejo de Elizabeth Taylor en Cleopatra o hasta espejos de cuerpo entero en la Edad Media como el que asusta a los protagonistas de nombre de la rosa la máxima fidelidad se conseguía con un cubo de agua y un poco de aceite en la superficie hasta que la corte de Luis XIV bueno pues enloqueció por los espejos

Voz 0874 37:52 la Galería de los Espejos de Versalles cada año a diez millones de visitantes pero donde más nos concentramos hoy en nuestra imagen es en las decenas de miles de espejos a nuestra disposición en los probadores de las tiendas de todo el mundo hecho lo hemos pedido a Lourdes Lancho que aplicara su ojo clínico a unos cuantos probadores

Voz 28 38:13 estoy en Polán vean muy estos una tumba porque es muy estrecho las paredes del del probador son negras el espejo es frontal tiene dos dos barras iluminada horas a los lados y un plafones arriba de luz azul qué hace que me vea no habían la cortina también es oscura

Voz 9 38:36 con lo cual no es muy

Voz 28 38:38 a atrás pero no no favorece nada

Voz 0874 38:44 seguro de que va a decir eso con todos los espejos pero seguiremos la ruta de los probadores que nos proponga Lourdes porque esos espejos de hecho forman parte de nuestra historia y de nuestro presente de la imagen nítida que tenemos de nosotros mismos desde hace ya

Voz 0347 38:56 un siglo Carlos bueno e incluso un poco más porque la primera revista especializada de segundo o el escaparate es una revista norteamericana de mil ochocientos noventa y siete y había comprendido muy bien la relación entre los espejos ilusiones ópticas y nuestros deseos

Voz 0874 39:13 no es que el espejo no existiera el vidrio es es muy antiguo Egipto China

Voz 0347 39:18 sí por supuesto hay espejos muy antiguos incluso en Sidón Se soplaba vidrio fundido pero siempre quedaba muy sucio y la mayoría de los que han llegado muchos en tumbas son de metal pulido de piedra como la oxidada siempre reflejan una imagen muy plana distorsionada brumosa turbia hoy o muy poco definida añades luz de velas es pues resulta fantasmal vamos facilísimo

Voz 0874 39:40 los Paqui Ramos debería estar ahora delante de uno de esos espejo

Voz 39 39:43 acabo de entrar al museo del vidrio de Murano es uno de esos pocos museos que debe haber en el mundo que no tienen unas especiales medidas de seguridad si estoy delante de un espejo pero es que no me veo Ventoux yo más bien porque es un espejo de metal está poco pulido sí bueno me veo un ojo más grande de lo que creo que realmente tengo la cara distorsionada supongo que es así como se veían hace siglos aquí he quedado con Gianluca se uso que pertenece a una de las dinastías más antiguas de Venecia Hay de Murano y que desde el siglo XIV se han dedicado al arte del vidrio precisamente está delante de mí está charlando con con dos japonesas que bueno Jassé a simple vista aparece un hombre bastante sencillo sobretodo teniendo en cuenta el listón cuál de condecoraciones que que tiene su familia haya cuñada hasta una moneda una usé la de plata con el escudo familiar ir a ver si termina de hablar con estas señoras y me lo llevo al jardín a charlar un rato

Voz 15 40:55 bueno mira a los espejos les debemos una revolución porque solamente doce años antes de que

Voz 0347 41:00 inventara el cristal un maestro de Murano

Voz 15 41:03 no se ganaba la vida vendiendo espejos metálicos Debolsillo muy baratos a dos peregrinos que pasaban por Estrasburgo luego cuánto

Voz 0874 41:11 pues porque querían los peregrinos en el siglo XV un espejo de bolsillo no sería para acicalarse en el Camino de Santiago

Voz 15 41:17 si no no no que va no no esto bueno esto nunca

Voz 0347 41:20 Lido en el cine porque habría que explicar lo entenderíamos pero los usaban para captar el reflejo de las reliquias de los santos era un recurso del pobre para llevarse a su casa pero lo importante es que Guttenberg regresó a Maguncia ya aprovechó su experiencia con el metal el concepto de las imágenes invertidas por los espejos la imprenta

Voz 39 41:46 buenos días gracias por recibir me yo no sé cómo cómo te sientes cuando entras en cualquiera de los setenta y cinco museos que hay en el mundo que tienen obras de ese Juso Yves una pieza de arte de tu familia dice que en este museo hay muchas piezas de su familia también Guillermo Malle en otros museos a lo largo del mundo que en diciembre también le entregaron al Papa han Francesca no sabe por qué pasa que va más allá de lo que esperaba pero lo más importante cree que partió su historia en cada generación tiene bueno por sus logros cuál dirías que son los logros de de la tuya

Voz 42 42:34 pues de quién

Voz 39 42:38 Bin su generación eh lo que ha hecho es encontrar el equilibrio entre conservar la tradición pero sin desechar la idea de que todo puede cambiar de que nada es intocable como empezaste tuvo en el negocio aprendí esté lo más básico

Voz 42 42:57 a igual que en

Voz 39 43:01 en verano solía trabajar en los hornos de su abuelo dice que no aprendió a soplar el vidrio

Voz 42 43:08 llamarlo

Voz 4 43:12 también a quemarse como te las apaños para modernizar un arte milenario algún chiquillo es definición definición protejan la definición que usan el uso no es tradición es el proceso de innovación hay alguna pieza de arte de

Voz 13 43:36 ese abuso de la que esté especialmente orgulloso

Voz 28 43:39 sí

Voz 43 43:41 en way that I have a Mae Mike Dean se bien si me da eh

Voz 39 43:51 me ha respondido que dice que respondía a su abuelo a esa pregunta la pieza que más me gusta es gracias Gianluca

Voz 44 44:02 en quiere macho Francesca

Voz 28 44:08 Huber

Voz 0874 44:09 ya también qué fácil es dejarse llevar con Paqui tenemos la memoria llena de imágenes en que hayamos pisado Venecia pero Carlos el cine marcó el siglo el siglo pasado con un espejo en particular que es el de la madrastra desbanca

Voz 15 44:21 Nieves se completamente tienes toda la razón la pantalla está llena de espejo mágico así milagrosos es una herencia de la historia la adivinación

Voz 0347 44:29 con espejos tiene un nombre muy raro Kato Truman CIA la versión de Blancanieves de los hermanos Grimm donde aparece el famoso espejito espejito es probable que nace que data de la Edad Media aunque teniendo en cuenta que las leyendas europeas de aquella época son una mezcla de elementos hindúes árabes es es es imposible precisar nunca lo sabremos esta popularidad de aquel

Voz 0874 44:49 espejo continúa pero es curioso que la historia mágica más potentes de lo que llevamos de siglo

Voz 41 44:54 tenga también un espejo tuvo otra vez hombre aunque al igual que muchos antes que tú has descrito

Voz 2 45:01 cierto las delicias del espejo creo

Voz 41 45:04 el más feliz de la tierra

Voz 6 45:07 y se perdió sólo asimismo

Voz 41 45:10 tan Tanguy como es

Voz 0295 45:13 entonces los muestra lo que deseamos

Voz 41 45:17 si no

Voz 0874 45:21 desde luego la espejo de Howard refleja bien el cómo han cambiado los tiempos porque tiene una especie de master en Psicología si lo comparamos con el de Blancanieves un psicoanálisis

Voz 0347 45:31 su total bueno mi espejo mágico favorito de todas maneras es el que inventó un matemático muy tímido llamado Charles son al que todos conocemos cobré Huéscar

Voz 0874 45:40 que hoy está echado de pedófilos por su pasión por fotografiar niñas desnudas porque

Voz 0347 45:44 sí sí bueno pero es que es injusto aplicar patrones actuales de sexualidad porque aquella especie de monasterios laicos que eran los College de Oxford y Cambridge no eran un muestrario de patologías sexual superior al que se encuentran en muchos otros lugares con comportamientos similares superiores en todo caso las dos historias más populares de Carlos se deben a dos niñas la primera en expiró Alicia en el País de las Maravillas siete años después conoció otra niña que también se llamaba Alicia hizo lo que hizo fue ponerse una naranja la mano derecha luego la colocó delante de un espejo me pregunto en qué mano tenía la naranja la niña del espejo

Voz 45 46:19 claro como lo explicaba

Voz 0347 46:21 el cambio no y la niña pregunto si yo subirá al otro lado del espejo no seguiría teniendo una naranja en la mano derecha y bueno eso le gustó mucho a Carroll Ignacio Alicia a través del espejo que pasó por el cine hace solamente dos años es Alicia

Voz 46 46:37 son

Voz 39 46:48 en mayo

Voz 0874 46:52 o cuando nace el primer espejo como lo entendemos hoy Carlos

Voz 0347 46:55 es el cristal lo el vidrio transparente ya era conocido en Murano desde hacía cincuenta años en mil quinientos siete cuando dos hermanos vidrieras piden al Consejo de los diez una especie de patente para su nuevo método de aforado que consiste en mezclar estaño con mercurio en una capa muy fina para cubrir la parte trasera de cristal no aquello provocó que las personas empezáramos a vernos con una nitidez asombrosa y también la riqueza de las familias de Murano durante más de dos

Voz 0874 47:23 sí claro Familia es antiquísima es que llevan siglos en el mismo lugar y dedicándose a lo mismo de hecho está a punto de entrar en donde aprenden la única escuela de aquel vidrio artesanal que queda en nuestro mundo así que Francesca

Voz 39 47:36 es en el número ocho de la calle habría Ari escuela del metro Abate Zanetti pues vamos a ver en la pared tienen normas de prevención de incendios lógicamente porque aquí trabajan con hornos a temperaturas muy altas y supongo que tendrán que tener muchas cosas en en cuenta anda hay también dos ojos que me miran fijamente de cristal pero para cara XXL será la creatividad de los alumnos Davide lo Sito es uno de los coordinadores de la escuela Yo quiero ser una experta en vidrio bueno me conformo con hacer un vaso

Voz 0444 48:16 en un nicho animal

Voz 42 48:20 vamos un maestro no tienen menos de cinco años de experiencia unos diez años en poder tocar fuma es hacer lo que aquí llaman cinco minutos pero un principiante Garzón esto puede tardar media hora

Voz 28 48:42 Stevens no son from

Voz 39 48:47 no todos los alumnos son de Murano ni de familias que se han dedicado a esto durante toda la vida como el caso de Jean-Luc asegura

Voz 42 48:54 el vivero ninguno es tampoco de otro país porque la ley no lo permite

Voz 39 48:59 cosa que si yo quisiera estudiar ser una Maker tendría que venir a vivir a a Italia o casarme con un italiano o algo así que me enseñas como funciona la escuela que es lo que podemos hacer

Voz 28 49:17 programa de de HM mucho más amplio luminoso las luces están encima de mí son cuatro focos Flex con una luz natural muy bonita que sienta muy bien la verdad pensé que

Voz 48 49:30 me decidí que me iba a soltar peor la luz

Voz 28 49:33 así tan directa ir la Corte mira también favorece que sea más luminoso porque es de un gris perla muy bonito me gusta los espejos están situados en todas las paredes de del probador tengo los dos laterales enfrente frontal y lateral me ve multiplicada por el efecto espejo también me hace bastante buen tipo me está luz me sienta

Voz 39 50:00 Bean

Voz 2 50:02 amén aquí en la es saber

Voz 15 50:10 se va animando pasando y con el vidrio Carlos

Voz 0347 50:14 bueno se sigue usando plata en los espejos se ha incorporado también el aluminio he hablado con la primera productora mundial de vidrio que es la norteamericana caldeando ir precisamente acaban de abandonar los espejos aunque tienen un proyecto muy curioso lo voy a poner en la web una casa completamente de cristal en un desierto de Granada Francia todavía es el segundo país productor de vídeo pero la mayoría de los espejos donde nos viéramos hoy probadores cuartos de baño son chinos el vidrio en alza es el vidrio inteligente el que es capaz de detectar los los dedos o de regular la luz y el calor

Voz 0874 50:46 entre las empresas emergentes más premiadas en nuestro país hay una muy joven todavía que nació en Ávila y que hoy tiene tentáculos en Nueva York o en China el fundador y director técnico de solar es el físico Teodosio del Caño cómo estás Teo buenos días buenos días gracias por por interno sobre esto porque que puede hacer un cristal de los vuestros ahora mismo

Voz 13 51:07 bueno vamos a ver la industria del vidrio evolucionado de una manera brutal en los últimos veinte años en particular ya no es a nivel de aislamiento térmico comporte hermético capaz de mejora etc sino que ya no las a vidrios totalmente multifuncionales pero de sentido desde que hacemos es no sólo que libre no permite aislamiento térmico excepcional un paso de luz de alta calidad difusa como el interior sino que generará energía eso es que al integrar nuestros vidrios en un edificio pasamos de un edificio que sea un consumidor neto de energía porque tiene alta demanda a ser generador de su propia energía bueno pues a los vídeos inteligentes no tiene límite ahora mismo ya no estamos hablando de vidrios que sean capaces de frenar decía estamos hablando de vicios que son capaces de cambiar de color a través de la energía que genera

Voz 0874 52:03 que esté al corriente de las novedades porque la mayor parte de vuestro trabajo además están Estados Unidos se que estás trabajando con uno de los laboratorios punteros de allí así que también les gustaría saber dónde estará el vidrio en los próximos diez o quince años

Voz 13 52:16 mira yo he visto cosas sorprende que podría contar infinidad de anécdotas pero yo creo

Voz 49 52:22 o y que la innovación

Voz 13 52:25 que más me ha llamado la atención es el el vidrio ultra fino Oltra fin Glass aquí estamos hablando de vidrios eh que piensan segundo cuando tu llegas al aeropuerto de llega aún tiene te plastificado otras maleta pues imagínate la capacidad de fabricar vidrio el rol tu rol suelen tener o decir tú tiene un aspecto completamente con un plástico y sin embargo son vidrio y sus aplicaciones de este tipo de vídeos Un finita reses abre posibilidades infinitas arbitrio curvo posibilidades infinitas hayan capitular materiales de una manera muy eficiente porque el vidrio unas propiedades únicas de resistencia entonces bueno

Voz 50 53:08 el texto lo vi ahí

Voz 13 53:11 en una empresa europea por cierto

Voz 0874 53:13 hay íntegra del Caño que vaya muy bien con vuestra apuesta tecnológica en Onil solar gracias un abrazo

Voz 13 53:20 no muchísimas gracias a vosotros Si bueno nos podéis visitar cuando queráis ahí estamos en Ávila

Voz 0874 53:26 aquí en Castilla León también hacemos cosas muy interesante

Voz 13 53:30 muchísimas gracias

Voz 0874 53:31 nos queda tiempo para una espejo de probador así que Lourdes donde te estás viendo ahora

Voz 28 53:35 no estoy en el programa lo el intimismo ni es pequeñito lo tamaño reducido pero es todo en un color entre crudo y crema que favorece muchísimo la espejos está frente a mí que me sienta muy bien en uno de los laterales está al espejo ovalado la luz está en la pared es un aplique con una pantalla también un color un color crema tonos vainilla en la pared ella que te te te vas a desnudar para aprobar una pieza de ropa interior creo que favorece muchísimo al ser igualado el espejo la forma yo creo que también hace que te veas más esbelta trasladaría mi casa tal cual está para verme

Voz 4 54:14 porque creo que es el único sitio donde se hace justicia mi belleza

Voz 0874 54:19 pero problemas de autoestima presupuesto para ese también pueden valer los buenos espejos porque se ha dicho Carlos que algunos probadores Montana espejos que adelgazan ligeramente

Voz 0347 54:28 sí bueno no ha podido confirmarlo aunque yo también lo he oido pero bueno en realidad lo que no querríamos es lo que se conoce como un espejo fiel

Voz 0874 54:36 estamos diciendo que ya conseguimos una nitidez total desde hace un sí

Voz 0347 54:40 sí sí pero no nos vemos cómo nos ven los demás porque se invierte derecha e izquierda puede parecer irrelevante pero tal vez no sea así no el primer Superman que parecía volar de verdad en la pantalla lo recordarás estrenó en mil novecientos setenta miles de Christopher Reeve efectivamente Superman era Christopher Reeve bueno pues así se presentaba en su personalidad de periodista tímido y debilucho

Voz 15 55:03 con Lois Lane te presento a Clark señorita encantado

Voz 0874 55:08 bien donde tiene la raya del pelo la la guerra

Voz 0347 55:11 bueno pues ahora se transforma en Superman por primera vez

Voz 0295 55:15 sus un amigo

Voz 0874 55:20 la raya a la izquierda bueno pues

Voz 0347 55:22 tres los espectadores de Superman había un licenciado en Ciencias llamado John Walters

Voz 15 55:27 que fue el único al que aquello no le parece

Voz 0347 55:29 detalle había sido una estudiante terriblemente inseguro hasta que se cambio la raya del pelo de lado tibio comentaba su popularidad

Voz 0874 55:37 aumentaba su popularidad al cambiarse las rayas del lado sí que hay una teoría que dice que la mayoría de los hombres se pena con raya la Izquierda porque al parecer se percibe como un indicio de masculinidad y confianza en uno mismo los hombres que llevan la raya a la derecha como Clark Kent son vistos como demasiado sensibles bastaba con poco insulsos no

Voz 0347 55:56 sí bueno pues mira la teorías de John Walter que a las pocas semanas de haber visto Superman escribió al presidente Carter el que tenía fama de blando y le aconsejó que se ha con la raya al otro lado a la izquierda cartel cambio de peinado pero ya era demasiado tarde Walter lleva veinte años difundiendo vendiendo desde Nueva York dejó que no refleja tal y como nos ven los demás lo llama espejo fiel dice que provoca la incomodidad algunos que bueno todo lo contrario en otras pero que al principio de raro

Voz 0874 56:25 hay que acostumbrarse esto de los Espejos da mucho de sí porque una firma americana de unos pequeños para la pantalla del ordenador que usan los vendedores para asegurarse de que no pierden la sonrisa mientras hablan suenan un poco loco pero no más que hacer figuras en un horno a mil grados como los que tienen en la escuela donde sigue nuestra

Voz 6 56:45 junto sonando en los bolsos en el Morería

Voz 39 56:49 que es donde se pule el una vez que están hechas las piezas tienen aquí éste es el único lugar me dice que es donde se trabaja con el vidrio en frío es como una especie de de molino de agua

Voz 19 57:08 ahora vamos a entrar al horno