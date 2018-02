A Vivir Que Son Dos Días (03/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 se

Voz 2 00:11 son las once las diez en Canarias primera parada en la Dirección General de Tráfico fin de semana en el que se esperan nevadas importantes especialmente en el norte peninsular cómo se circula a esta hora Rocío Cano buenos días

Voz 3 00:22 muy buenos días pues efectivamente estamos pendientes del norte del país lo peor a esta hora lo encontramos en el Principado de Asturias en León en Cantabria pero les informamos que las carreteras afectadas pertenecen a la red vial secundaria la red vial principal principal se encuentra a esta hora completamente despejada hay como decíamos ahora mismo en Asturias están afectadas prácticamente todos los cortos del Principado continúa cerrado al tráfico el puerto de El Connio es obligatorio el uso de cadenas en catorce puertos de montaña más además el León extremen la precaución Se va a transitar por la zona montañosa de la provincia recordamos que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en el puerto de San Isidro en el puerto las señales ya en Cantabria continúan cerrados el puerto de Palombera el puerto de La Sía Estacas de Trueba y el puerto de Lunada y además tengan mucha precaución si van a circular por La Rioja porque la nieve también está complicando la circulación en el puerto de La Rasa allí en Sancho Leza que para terminar extremen la atención andando en Andalucía especialmente en Almería porque aparte de la nieve que el hielo está complicando la conducción eh a su paso por

Voz 4 01:22 habla de aula o localizados tres ciento

Voz 2 01:25 el sesenta y dos migrantes en las últimas horas frente a las costas de Libia viajaban en embarcaciones muy precarias y abordo iban al menos seis menores más datos con Roberto de la Fuente

Voz 5 01:33 las dos primeras pateras fueron localizadas la madrugada del jueves a unas veinte millas de la costa con doscientos cincuenta inmigrantes a bordo entre ellos trece mujeres y seis niños horas después un bote de goma era interceptado por los guardacostas libios en el que viajaban un total de ochenta y nueve personas la mayoría procedentes de Somalia la noche del viernes una cuarta embarcación de madera con Veintitrés migrantes era llevada de vuelta a puerto cuando se encontraba cerca de las playas de Trípoli una vez en tierra todos fueron llevados a centros para inmigrantes allí se inició el proceso de repatriación cuando las autoridades se pusieron en contacto con las embajadas correspondientes en lo que llevamos de dos mil dieciocho más de cinco mil personas han logrado llegar a las playas doscientas han muerto en el intento en EE

Voz 2 02:13 caña segundo bebé afectado por salmonela por haber consumido leche infantil de la marca francesa Lactalis lo ha confirmado esta mañana el Departamento de Salud del Gobierno vasco el pequeño continúa ingresado en el hospital y su estado es bueno Bilbao Izaskun Montero

Voz 1628 02:26 sí Osakidetza ha confirmado que se ha detectado en el hospital de Basurto un segundo caso de un bebé lactante afectado por una infección por salmonella abona que presenta antecedentes de consumo de leche materna izada elaborada por el grupo francés Lactalis el estado del bebé bueno no se encuentra hospitalizado ya está bajo control y seguimiento médico recordamos que en enero también hubo conocimiento de otro caso de un bebé que había sido atendido en diciembre en el hospital de Cruces por el mismo motivo

Voz 6 02:51 de momento se mantiene una vigilancia epidemiológica

Voz 1628 02:54 activa y exhaustiva de todos los casos sospechosos que puedan presentarse

Voz 2 02:58 y un apunte más continúa la investigación policial tras la macro operación contra la pornografía infantil que les hemos

Voz 6 03:03 avanzado hace una hora cuarenta personas han sido

Voz 2 03:06 tenidas en diferentes provincias españolas la mayoría en Madrid Alicante Barcelona Valencia y Córdoba los arrestados entre los que hay profesores empleados públicos e ingenieros compartían el material pedófilo a través de Internet durante los registros la Policía Nacional ha intervenido ordenadores portátiles y hasta cien discos duros vamos ya con la información del deporte Óscar Egido buenos días

Voz 1643 03:25 hola buenos días el Málaga ha hecho oficial el fichaje de Mehdi Lacen hasta final de temporada y una más si juega un número determinado de partidos y no estaba libre tras rescindir con el Getafe puede incluso viajar mañana a Las Palmas para jugar el próximo lunes para hoy tenemos cuatro partidos a las nueve menos cuarto el Real Madrid visita al Levante a la una Éibar Sevilla a las cuatro y media Betis Villarreal y a las diez y media Alavés Celta además hoy a las dos se juega al tercer punto de los octavos de la Copa Davis entre España y Gran Bretaña al dobles con empate a uno en la elimina

es todo sigue A vivir que son dos días

dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 6 04:14 cómo estás

Voz 9 04:16 había que sigue cuando note lo del número pues muy bien en la fiesta en el que todos los áticos

Voz 1 05:51 esa consulta condiciones entienda

Voz 28 09:07 Nos hemos cesión qué pasa que solo se toman decisiones cuando se hace algo que signifique pedirlo hicieron hace piden que esa no es tomar una decisión fuentes no hemos visto no nos tomado hemos tomado la decisión de no pedirlo por tanto hemos tomado una decisión que es es de que no se toman decisiones si es el hecho de que hayamos tomado la decisión de pedirlo no significa que en el futuro no tomemos la decisión de pedirlo pero esto es de puro sentido común Lluís difíciles

Voz 1 09:42 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 10:03 no era difícil explicarlo pero lo ha conseguido y con nota Quique Peinado Llum Barrera Jorge Ponce cómo estáis compañeros

Voz 4 10:10 a través de la grandeza de nuestro presidentes que yo esta novio escuchado esto hasta hoy sea dice tantas y de tal calibre que ya está pasa como pasó la semana les sale caro es Shuffle

Voz 29 10:23 los buenos ratos que nos da yo me iría EEUU

Voz 7 10:26 es que deja bien claro es que es que Mariano es a vosotros cómicos lo que trampas a los cómics si tomamos Simenon nuestro más entrañable he visto a Belén Esteban como no sé porque me que no es un dato que te quiero dar que medido a pedir un café antes de entrar aquí en la Cadena Ser en Bombay se el bar de referencia de la Cadena SER

Voz 4 10:42 sí estaba Belén Esteban sentado si no está ilusionada no tiene claro lo he pasado en la cadena rival somos a pero yo avisa

Voz 7 10:49 pero de madrugaron Palmada como la yo creo que de madrugada creo que madrugar yo creo que

Voz 29 10:53 a pensado del ahí la tendrá hoy en el programa lo digo digo a ver si va a en este programa pasando

Voz 7 11:00 cosas

Voz 29 11:03 antes no oye en esta mesa

Voz 0874 11:05 todos los que estamos tenemos hijos bueno hijas en el caso de Jorge yo correcto has visto el caso enhorabuena Jorge gracias quiero que sepas que habrá un momento en el que tú miras a tu hija

Voz 7 11:14 miras judía devolverla

Voz 1005 11:17 si no ya lo ha pasado eso es pero que sepas que al revés no pasar seguro que ella dirá Juan Piquer padre correcto es nacen crudos se la la ficción que puedo decir ahora que son hardware pero no hay Software ahí no tienen casi sistema operativo instalados

Voz 29 11:31 no lo tiene claro

Voz 1005 11:34 hacen bonitos por eso porque con el coñazo que son Si no fueran bonito serial Manzanares se está estaría

Voz 4 11:43 no desborda a través de su vida esto no las resistencias

Voz 1005 11:46 claro

Voz 4 11:47 pero pero tu vida mi esto ahora mismo es medianoche coge tu vida es infernal ahora mismo

Voz 29 11:52 pues sí practicamente sí sí sí no haces nada el amor claro tampoco el amor es que eso relaja bastante pero espérate

Voz 1005 12:01 bien pues bien explicaba eso es te destruye lo habido y a la vez te construyes una forma distinta es curioso que te coincide el nacimiento de un hijo con

Voz 0874 12:10 el arranque de ese programa de Broncano no con la resistencia

Voz 1005 12:12 hecho tengo que decir que los quiera los dos iguales a mi hija ya Broncano ahora mismo no es si extrememos el jueves el programa la resistencia entero y yo creo que muy buen claro sí

Voz 7 12:21 es muy divertida también lo he visto de hechos mañana hablaremos con bronca no sobre

Voz 0874 12:24 el programa día le vamos a hacer una cosa a David va no

Voz 7 12:27 no lo voy a decir mañana digas que vosotros con Radio Gaga cuando volvéis en abrir comienza la temporada de las cuatro como mínimo es de decir

Voz 4 12:34 que hay una persona que ha visto un capítulo que hemos hecho de Benidorm que yo no lo he visto todavía no es Burque esa persona que es una persona de el canal esa persona ha manifestado que es mejor ese concretos al mejor programa de televisión que ha visto subir

Voz 1660 12:46 venían quiere decir está despedido

Voz 4 12:49 es decir que me da igual ocho contenta porque yo también lo creo estoy estoy llegando a un punto que digo razones el mejor programa de televisión lo defiende bien o se han cancelado tono pero hay que decirlo aquí que esperar que ponga en Benidorm el mejor programa de la historia de la televisión por

Voz 29 13:06 pues nada yo sigo las autonómicas

Voz 0874 13:16 vagas bromas de las autonómicas mandando hasta Estonia

Voz 29 13:19 los que manejan más pasta Db3 si b3

Voz 0874 13:21 has visto alguna vez en los mercados de televisión en K uno en Las Vegas que siempre si sabía dónde estaba la Forta porque eran como cuarenta viajaban todos en vez de mandar a un delegado por todas la Forta

Voz 29 13:32 oye ya que les dan un dinero que viajen que si no estás todo el día escribiendo pueblos de tu comunidad de repente te mandan a Bélgica Hay te va lo que sea

Voz 0874 13:42 sí sí en TV tres trenes dos caras tiene

Voz 29 13:45 tres con el diario también va el el concurso los sábados por la noche osea Esteban y yo estamos a la pareja para actuar

Voz 4 13:51 curso de mayor es el sueño sea está cumplido su primer sí sí yo te lo digo y luego jubilar paso previo cambio graban como ocurre día a la semana los hijos de golpe pero no es el caso ahora bueno

Voz 0874 14:05 bueno esta semana no tenemos declaraciones apasionante sino juzgados ni Gürtel ni pero en su lugar sí que tenemos un juicio a un acusado de yihadismo quemó no desmerece nada esto que iban a escuchar es absolutamente cierto momento número uno es español

Voz 7 14:21 catalán musulmana independentista musulmanes religión no soy independentista por eso le he dicho algo que sí que dice europeo también somos europeos exigimos no tienen lo acabamos de decir que terrorista vale pero antes no

Voz 1005 14:38 con ese

Voz 7 14:41 pero mal no es de verdad es verdad eso es verdad os quejáis vosotros de ser autónomos se mira te eran y de una célula terrorista sino pude Nieva hacen autónomos claro

Voz 4 14:51 de nuevo los temas sean los terroristas se pueden coger bajas

Voz 1005 14:56 ojo que estuvieron en los terroristas mucho

Voz 4 14:58 falso autónomo e por una empresa pero

Voz 1005 15:01 así están en de artistas y toreros hace prácticas Parejo siempre menesteres

Voz 29 15:09 no no qué lástima

Voz 7 15:10 no lo a seguir esto no quiere decir yo soy grande y todo poderoso como los cristianos decimos Viva la Virgen del Rocío

Voz 30 15:17 pero ella hay gente que dice viva

Voz 7 15:20 yo Vidal cada uno hace lo que le guste

Voz 1005 15:22 pues de verdad que país pero yo justo aquí te a decir que no le pongo un pero eh la última digo que bueno cada uno

Voz 7 15:28 a grande se dice con pena

Voz 1005 15:31 las ventas vivían a la tenía guardada

Voz 0874 15:36 Jacobo Orellana es un yihadista no independentista muy muy particular tenemos juicios por corrupción pero siempre nos quedará Catalunya intentos de investidura sobre todo por sus compatriotas

Voz 7 15:52 sobre Puigdemont ahí les da la bienvenida desde luego no la ministra de Defensa

Voz 31 15:56 a mí con toda sinceridad el estado anímico del señor Puigdemont me importa bastante poco

Voz 0874 16:04 cobrarse de Cospedal ha dicho todo mientras limpiaba un Fusté están estiras la cable hecha

Voz 29 16:08 lo has hecho más recia monta fusión

Voz 0874 16:11 les con un vendaje como ganador cronómetro dándose la película de Kubrick tampoco le dará la bienvenida al vicesecretario del PP Javier Maroto

Voz 7 16:17 Puigdemont solo tiene el único interés de sobrevivir se asimismo no es fácil concepto cesante no suele viviese no yo creo con Isaías con la carrera que

Voz 0874 16:26 en el PP

Voz 7 16:27 por pronunciar mal Puig aposta si es impresionante Savannah herir van a Bush demora por unos veinte

Voz 4 16:35 lo bien

Voz 0874 16:36 Méndez de Vigo hablando de la generalidad de los SMS en fin podríamos decir que solamente hay dos personas que lo esperan ansiosas que son el juez Llarena el incondicional presidente del Parlament Roger Torrent

Voz 7 16:46 insisto el único candidato a la investidura de Carles Puigdemont la certeza de la que hablaba Torrente

Voz 0874 16:53 a haber cambiado ligeramente en los últimos días después de conocerse el contenido de esos mensajes que fuste intercambio con Toni Comín y que filmó un cámara o una cámara de telefilme de Telecinco el programa de Ana Rosa también es muy español esto eh programa de Ana Rosa sí del que ha puesto en serio

Voz 29 17:11 muy pocos años España eh

Voz 4 17:13 en cámaras muy buena sede 4k por las cámaras

Voz 0874 17:16 el próximo si es que curioso extrema de buses un Software Quito gráfico como el de Julian Assange luego ponerse el teléfono compactas de de Canaria

Voz 29 17:24 qué pasaba ahí porque no dio pie a los señores

Voz 1005 17:26 las letras gordas Xicoy desastres olvida todo el rato ahora que un país en la clandestinidad ponemos un poquito de Order

Voz 7 17:35 este tema ahí Monago era algo varios misterios

Voz 0874 17:38 se han creado en el aire después de difundirse sus mensajes a lo mejor perfectamente esa alguna respuesta porque no responde a lo que eleva a escribiendo esto es una cosa que yo me he pensado no decía que cada diez minutos eso dijo lo contaba el cámara cada diez minutos llegaba un mensajes de Puigdemont a cual más triste pero sólo equipo no decía

Voz 1005 17:54 ahora sabemos que esto le decía ánimo Carles es que están muy pesado desde que se ha ido es decir bueno no tienen mucho tiempo hasta que está ha creado cuatro cinco grupo de guasa

Voz 29 18:04 si todo esto es un guión todo esto y hay Chow runners detrás de todo esto

Voz 7 18:07 claro que están ideando algo como la verdad

Voz 29 18:10 lo flipa porque lo va a ser un sueño

Voz 4 18:12 el que se busque un trabajo leí el otro día me parece maravilloso de alta corte el pelo busca trabajo

Voz 0874 18:19 el caso es que Moncloa llevan desde el miércoles frotándose las manos incluso el portavoz Íñigo Méndez de Vigo Racó le faltó le falto tiempo le faltaron palabras a comentarlo

Voz 32 18:27 esos correos esos SMS donde deja bien claro el presidente electo

Voz 7 18:32 presidente de la avenida de Cataluña como el propio palabras esto se ha terminado fijaos cómo cómo está a punto de decir Generalitat preocupación

Voz 33 18:42 no tiene la voz cantante Lear de la boca

Voz 29 18:44 en una palabra en catalán en su paladar

Voz 7 18:49 bueno quizá fue fruto de la excitación el caso es que tenemos un incluido ministerial que Fabra su fuerza podemos escuchar porque titubea de esta manera no palabras

Voz 1005 19:05 a lo mejor es poquita nueva manera de hablar del Gobierno estuvo Toro salvaje

Voz 0874 19:14 en Heymann Torme no tiene rival en esto eh a parte de los SMS dice Méndez de Vigo Puigdemont se ha visto envuelto en otra pequeña polémica en medios locales publicaron Bélgica que el ex presidente había alquilado una casa en Waterloo que es un trazo de casi habría que decir que le costaría más de cuatro mil euros al mes cuatro mil setecientos que quedó no sé si queréis escribir la casa

Voz 7 19:32 bueno pues no vale cuatro mil euros dos vale el centro no parece que espero que tiene un jardín detrás de mil metros cuadrados al queda una bonita terraza

Voz 29 19:40 de serie

Voz 7 19:43 las tres parte con ese jardín Bélgica eso es una humedad gratísima esa cosa tan grande como la calientas y yo estaba haciendo no sólo la espiral de violencia

Voz 4 19:51 qué perfiles que te que pretende sacar de hecho ya un apartamento pero claro una cosa Cooper que de pasta en el exilio no alguien se lo digo yo no

Voz 7 20:01 de este señor por su sueldo de presidente de la Generalitat esto creo yo vamos

Voz 29 20:06 a poner la estelada en la casa

Voz 4 20:08 bueno que tiene los sueldos que tiene el presidente de la Comunidad Autónoma de La República son dos sueldos la republicano la obliga apaga paga si encaja con Tarantino junto al

Voz 0874 20:21 los SMS ha generado serias dudas sobre si la intención de volver a Cataluña como parecía sugerir en esos mensajes o a lo mejor no hace otra cosa vamos a escuchar

Voz 32 20:31 tengo la sensación que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España he visto no prensa que alquilado una casa en Waterloo el final del imperio de los mil días de de Napoleón Bonaparte ha dicho a los catalanes que iba a volver a Cataluña me da la sensación de que se va a quedar ahí

Voz 29 20:50 sí sí es listo es no sólo vamos a grito que la alquilado en Waterloo que tiene está una canción de ABBA es que tiene todo para hacerlo la canción decía esto

Voz 0874 21:05 para llegar a nuestro país hay que ser algo así como lo hizo Open Misión Imposible así lo pinta el ministro de Interior experto en misiones

Voz 34 21:17 hay mucho camino jurarle que se puede entrar a través de helicóptero que se pueden entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que sumadas a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no pueda pasar en mi en el maletero del no

Voz 1005 21:32 que la tranquilidad de estar en manos de esta criatura que para él lo más complicado es ni en el usted caminos rurales que se encuentra por helicóptero

Voz 29 21:41 el escúchame que el martes el martes yo está en Barcelona el martes treinta que en teoría se tenía investir presidente a Puigdemont están viendo si llegaba todos los coches que se acercaban a los alrededor del Parlament eran pero vamos buscaban ahí en los maleteros en la motor y luego la gente con las es decir tocando a ver si eran falsas no

Voz 4 22:02 no cuadra no prosperó para nada mi idea de que gobierne con del despacho en Perpiñán pueblo de líbero es verdad cuando la cosa por de libro no se está trabajando es extrema desde Cataluña no lo Descartes Quicken lo que pasa

Voz 29 22:13 que sólo en los SMS es como decía al otro a unos

Voz 0874 22:16 sí bueno no escatiman esfuerzos en Interior como dice Rafa Hernando qué hacemos el trabajo duro

Voz 7 22:24 pero son los que están silbando desde el tendido esto mientras se cruzan de brazos porque no tiene sentido otra ópera el Paco

Voz 29 22:36 de momento Silván desde el tendido el tendido son toros en los toros no sé si Lula da Silva sí pero todas las citas reforzando tiene que salir silbando siempre un poquito de que se fumando puros de toda la vida

Voz 0874 23:03 no nos despistemos del tema o del protagonista porque son tales las simpatías que despierta que ultimamente todo el mundo que se siente en la necesidad de compararle con algo siempre lo compara con algo que no es precisamente bueno por un lado tenemos Albert Rivera querría Puigdemont en un papel del lejano Oeste

Voz 35 23:18 mantiene tiene que parar de hacer el indio eh

Voz 1005 23:20 eso era en realidad hay dejar que gobierne

Voz 35 23:22 Cataluña con presidente de una presidenta que

Voz 7 23:25 las leyes hacía veinticinco años que han escuchado una expresión hacer el indio es decir que ya está políticamente incorrecta verdad eso es mi madre mía hacer el indio por favor desde luego está el propio Hernando que tiene imágenes claras una vez ha repetido en varias ocasiones esto

Voz 36 23:40 de el Puigdemont buenísimos pues eso es sencillamente un zombi

Voz 7 23:45 cadáver politico primas uno es libre y otro otra igual de cinematográfica es en estos momentos yo señor muy de momento no

Voz 37 23:54 pauta que está fuera de la nave en el espacio exterior y que está unido por un tubo al señor Torrent y lo que él pide al señor Torrent es que ya definitivamente con el tuvo que pueda instalase la normalidad en el Parlament

Voz 7 24:10 cuando uno tiene que ser comparaciones todas las películas no es tan con Gravity la otra era Hispart gracias a Marte que a él le parecerá que a lo mejor no se lo que les sienta mal ella me llamé yo creo que esto

Voz 4 24:23 lo haga lo hará falta el respeto general los catalanes porque soy un grupo que tienen una deje de faltarle el respeto de intenta produce

Voz 1005 24:30 bien lo lo lo intentamos la única persona que podría haberlo pronunciado si es el chiquitos nos ha dejado

Voz 29 24:37 tanto la perra también con Artur

Voz 0874 24:40 Artur Mas duermo pero ojo que le ha salido un competidor bueno es un aspirante también a Fernando habría que decir sabes quiénes no hombre en Pablo

Voz 1660 24:49 podrá ser preso o podrá seguir siendo un prófugos pero nunca va a ser ya presidente de la Generalitat

Voz 7 24:55 bueno por lo menos dice Generalitat más cómodo

Voz 1660 24:58 como eh Hernando pero menos

Voz 4 25:00 bares hasta o en menos Barker pero vamos dale tiempo

Voz 29 25:03 es una pregunta este chico tampoco conoció las pesetas no quiere decir es tiene una estas

Voz 0874 25:07 el futuro del PSOE y el jóvenes

Voz 29 25:10 en Ávila creo me Ávila Ávila Rojas

Voz 1660 25:17 no tiene pude sabe perfectamente que su único cordón umbilical es seguir siendo presidente de la Generalitat en cuanto esa vinculación se cortes Se va a convertirse directamente en un paria

Voz 29 25:30 para recapitular pero voy viendo Waterloo se hubiera Carlos

Voz 0874 25:35 usted es un zombi que hace el indio prófugo o preso será un paria flotando en el espacio que aún queda lo mejor estés Óscar Puente portavoz del PSOE en Valladolid

Voz 38 25:45 cómico entre cómico trágico hiló uno Bella ciertos componentes de comportamiento de secta no en en en una parte del independentismo no porque da la sensación de que este hombre es una especie de Charles Manson destine a todos

Voz 0874 25:57 los veintidós euros la habitación los quizá la sensación de que van a un suicidio colectivo tres políticos se quejan de que los catalanes piensan que no les entienden fuera de Catalunya pero si se lo están poniendo en bandeja o de que tiene

Voz 4 26:08 falta un poquito el respeto a lo mejor preparado

Voz 0874 26:10 te además este aunque ojo ojo que el ministro de Justicia alerta sobre los asesores de Puigdemont

Voz 7 26:16 no hay que hacer lo que diga el Consejo de Estado si haces lo que te dice tu asesor casi quítate en que se siente el asesor en la mesa decisoria

Voz 4 26:24 en cuanto cual es una excepción en cuanto le venga mal a tus huevos toreros al viene bien lo que es mejor Ramos una pasta no claro si Arturo pero claro si nos cuesta dinero eh

Voz 29 26:36 eso jarrones chinos no sé si no lo vas a usar

Voz 0874 26:57 os acordáis lo comentamos aquí por supuesto porque cada vez que Rajoy va a una entrevista con Alsina pues es una especie de penitencia de la que nosotros aprovechamos aquella metedura de pata en la última cuando le preguntaron por la brecha salarial no nos metamos en eso demos pasos en la buena en la buena dirección es mantener la brecha donde sí

Voz 1005 27:16 a ver si lo hacemos antes me acordé

Voz 29 27:20 se ha ido a Los desayunos de televi

Voz 0874 27:21 en española haya intentado como el diría que deshacer el entuerto en casa

Voz 31 27:25 no no lo mantengo el puesto simplemente un que hoy una duda para que no lo mantengo no mire cualquier esfuerzo que que hagamos en esa dirección es sin duda un esfuerzo necesario estamos caminando en la buena dirección pero todavía nos queda mucho por hacer

Voz 29 27:39 Rajoy acercando a su

Voz 1005 27:41 por es también esto se lo bueno es cosecha propia lo digo no entiendo

Voz 0874 27:44 se algo tan extraño que hasta la gente que estaba en la mesa parecía que los vendedores

Voz 39 27:48 me he retractado ni un poco ni un examinar amistad sí sí solares con mucho pero no no me he retractado si se me ha entendido malos y me he expresado mal pues no hay ningún problema

Voz 7 27:59 feliz el lenguaje de la derecha no de de Bruce que usted no me ha entendido

Voz 4 28:03 yo estaba diciendo en la mesa estaba intentando suavizar a usted estaba intentando sacarle

Voz 29 28:09 que está usted en casa claro que al final desayuno y se largó a casa te han dicho agente dígalo muy viva úlcera destruir no tendrán que había

Voz 4 28:17 López de Australia ha estado había jugándose no vamos

Voz 29 28:20 a la hora del desayuno bien estábamos las alertas ahí

Voz 0874 28:23 cuento clave de la entrevista fue cuando le pidieron a Rajoy que se convirtiera en Rafa Nadal después de un partido

Voz 7 28:29 esa cámara acerca la versión la que usted está lleno

Voz 40 28:31 luego lejos este rotulador que no tenga la altura ahí que tengo que hacer pues firmar unos y hay nos deja la firma todos los espeta

Voz 13 28:39 horas en cascabel afirma el presidente del Gobierno Mariano Rajoy yo me reí

Voz 0874 28:43 pese a que él no firmaría un papel en blanco

Voz 29 28:47 qué ha pasado pero qué necesidad había también de pedirle eso digo yo lo descargas

Voz 1005 28:50 Martínez sido así que

Voz 29 28:53 qué absurdo lo que pasó punto

Voz 4 28:56 fortuito huevos ya

Voz 0874 28:58 bueno cuando le toca el turno a la vicepresidenta estamos seguros de que también firmará con el apellido en esa cámara así exigía con razón que si no se referían al presidente Mariano que tienen que referirse a ella como vicepresidenta Soraya

Voz 7 29:10 le llamó así Roger Torrent las mujeres tenemos derecho a nuestro han leído sus consejos e ideas que tiene que tiene toda la primera parada Mujeres por el hombre es una cosa que es verdad que vida sí

Voz 0874 29:25 momento de gloria del partido podría decirse que esta semana

Voz 7 29:27 tendido de nuevo Pablo Casado creo que escucháis

Voz 0874 29:30 palabras Si decidáis en qué momento hay hay varios puntos seguidos allá en qué momento de esta retahíla debería haber aprovechado para callarse ya

Voz 1660 29:39 hoy se conmemora oficialmente aunque no los días se hizo con la fecha de la liberación del campo

Voz 0874 29:46 Herminio de Auschwitz como digo hoy se conmemora

Voz 1660 29:48 inicialmente el Día en Memoria del Holocausto desde el partido queremos recordar ese día de la infamia y sobre todo prevenir de acto de antisemitismo quiera siguen sufriendo en España muy en especial en aquellos ayuntamientos que se denominan del cambio y que siguen promoviendo ya hablando campañas de desinversión boicot la sanción que son absolutamente en nuestra opinión intolerable acuerdo a empezar

Voz 4 30:13 no sé exactamente qué desinversión fomenta el antisemitismo es una cosa que bueno que claro yo voté a los ayuntamientos el cambio Si él Casado está insinuando que yo soy antisemita o que soy pronazi por haberlos votado tengo derecho a decir que su nombre el máximo respeto llamando nazi por la puta cara pues tú lo investigue pero sin argumentar tanto claro

Voz 29 30:34 por visto en este caso es que nadie supere quiero ver aparte que no dio ninguna relación es que falta de top que me estás llamando a poner luego se tiran se quitan ese retiren estatuas ecuestres a favor de la memoria histórica claro Juan Antonio Benito de Dios que es hombres señores Dios exalcaldes del PP en Pajares de la Laguna

Voz 0874 30:56 una provincia de Salamanca no les gusto que le pidieran que cambiara el nombre de una calle que no cumple con la Ley de Memoria Histórica entonces llamó mamporros pero al presidente del Senado indigente mental a Zapatero pandilla de magos y maleantes a los de poder

Voz 29 31:09 el mago grado muy finos vagos no sucumbir eran bajos no

Voz 1005 31:13 sí le corrigió y saber qué te parece que no sé que yo no soy qué insulto es peor cómo está España ahora oye eso con Pedro Sánchez ayer que salía

Voz 7 31:27 en política es que no hace nada tampoco debería decirlo

Voz 1005 31:32 a esto se le robaba Mariano no decir esta frase

Voz 0874 31:35 habla poco pero pero sabe exactamente qué es lo que le importa a los catalanes creo que se merecen ya un gobierno que se dedique a las cosas del comer las cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía catalana

Voz 29 31:48 el comer en nuestro tiene mucha razón de razón se habla del comer tiene mucha razón vamos a lo importante

Voz 1005 31:53 pero hablándole de esquí que no se de que está de las pensiones que siempre conmigo

Voz 7 32:11 no

Voz 27 32:16 leía

Voz 42 33:26 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 38:29 Llum Barrera con Jorge Ponce con Quique

Voz 0874 38:31 en nada visto el vídeo de Julian Muñoz por

Voz 7 38:33 no pues uno de los de uno de los enfermos terminales que visto cediera está Paco para estar enfermo es increíble para dormir en la cárcel si está escuchado lo que ha pasado

Voz 29 38:46 no no me enteraba de verdad cartel con permiso

Voz 7 38:49 el acaba en un pub de no sé qué

Voz 0874 38:51 provincia de Andalucía bailando sevillanas

Voz 29 38:54 en hacer daño a Tomelloso

Voz 0874 38:59 Miguel Marín ex director de Flamenco Festival cómo estás

Voz 51 39:01 buenos días hola abre el día encajaría Julian Muñoz

Voz 0874 39:05 dos velando sevillanas en alguna espectáculos de este festival pongamos en Londres por ejemplo

Voz 1660 39:11 presencial o si seis

Voz 1005 39:12 sí hombre está estar para viajar Julia está presente

Voz 0874 39:20 oye tú eres el creador de este festival investigado durante quince años a Londres a Nueva York el público es fundamentalmente español

Voz 12 39:28 pues la verdad que no queremos mayoritariamente entre el público ese ángulo no no no habla español

Voz 0874 39:38 el el el festival creo que empieza este mes en Londres dentro de poquito y que es con la idea de acabar con las ideas preconcebidas del flamenco que son cuáles

Voz 12 39:47 muchos tantos quise tanto cliché que que bueno igual en España como como pero pero la idea de que el flamenco puede tiene que ser y lentejuelas la que tiene que haber una haré que tiene que haber pues mucha mucha pena entonces la idea de romper con con mucho antes todas las estereotipos son incluso pues también relación con el rol de la mujer en el flamenco que todos son guitarrista hombre que no hay percusionista mujeres mucha ideas preconcebidas que la programación espero que consiga quitar de la mente de mucha gente

Voz 0874 40:22 está muy bien que sean prejuicios hay que luchar para combatirlos hay un guitarrista de los Rolling Stone Nueva York viendo puesto espectáculo

Voz 51 40:31 un saxofonista el saxo Molist el saxo de los Rolling Stones está colaborando en uno de los espectáculos esto es por por pasión

Voz 12 40:39 pues sí la verdad que descubrió el flamenco hace un año aquí en una asientan con

Voz 7 40:43 anda

Voz 1005 40:46 no me imaginaba yo músico de lo podía imaginar

Voz 33 40:52 Miguel y dos de estos responde perdona perdona

Voz 0874 40:56 sí

Voz 12 40:57 no hay que fue fue así como el amor a primera vista y desde entonces pues está colaborando con mucho artistas entre ellos con Sara Baras ha trabajado mucho

Voz 7 41:04 con ella se hunde

Voz 12 41:07 de este tipo

Voz 52 41:08 no yo sólo quería pedir por favor una cosa espero que explique vais a la gente extranjera de bien que en España

Voz 29 41:15 no todos vamos que no sabemos flamenco

Voz 52 41:19 que cuando hay claro es que

Voz 29 41:21 luego intenta hacer el ridículo que dicen enseña me y no hay cosa peor que ver a gente intentando bailar flamenco yo tenía ganas de sevillanas

Voz 4 41:29 las del Omega de Morente que siempre que vas copias de lo mejor pero esto es Michael Thomas

Voz 29 41:37 el otro ha preguntado Llum que está dispuesto a bailar sevillanas sí yo sí yo en cuanto se lo proponga yo me voy de bolos a Sevilla yo soy la primera que me meto y me enseña bailo lo que haga falta a Málaga lo que haga falta pero es verdad que hay un poquito de respeto digo yo no tengo ni idea sólo faltaría pero yo te dan por hecho que en España todos llevamos en la sangre y no unos pocos elegidos

Voz 4 41:55 los belgas son un coñazo claro

Voz 1005 41:58 el hombre besos tenía que chocolate tiene

Voz 0874 42:01 oye después de quince años Miguel qué es lo que más te cuesta para montar este espectáculo

Voz 12 42:06 eso se refiere es la verdad que es el el el encontrando de la quiere el el encontrar nueva ver que podemos aportar a lo que se está creando en este momento ya por esto de apellido el reto era el llegar al oeste a lo escenario los teatros más importante del mundo pues el Carnegie Hall el gol de Londres a la ópera de cine pero realmente la idea lo que puede traer esta ciudad de Nueva York proteger entonces esa es la idea de esta colaboración es de saxo de los Rolling con durante en este caso se el festival de efectivo al de Utrera Festival que viene pues una ciudad que tiene una idiosincrasia a nivel de artista que estará allí entonces queremos que sólo refleje también el el festival con estas colaboraciones

Voz 0874 42:55 está muy bien suerte que sigue haciéndolo durante mucho tiempo Miguel un abrazo

Voz 12 42:59 el Flamenco Festival

Voz 0874 43:02 hasta luego

Voz 0874 43:12 la última vez que habéis comido en un restaurante con pongamos Tex dos estrellas Michelin acordes con el dedo

Voz 29 43:18 porque

Voz 4 43:21 sí yo también hace no demasiado eh pero bueno cómo visten porque que yo trabajo muy bien porque yo tardaba de trabajo una muchacha que tiene y un marido que te de un restaurante que tu pagas igual no se quede a la gente que vota pero quieras que no vas por dejarle el dinero donde estuve yo también claro que sí

Voz 29 43:37 nosotros través de fuimos tenía dos no me acuerdo yo donde fui por lo donde fuimos

Voz 0874 43:42 María Marte cómo estás María buenos días

Voz 6 43:45 buenos días el resto

Voz 0874 43:47 durante Club Allard correcto efectivamente te cuando eres ex desde el quince de febrero desde que decidiste hacer las maletas y marcharte y dejar aquí tu dos estrellas efectivamente pero por qué con lo que cuesta conseguirlo de allá

Voz 6 44:02 es que cuesta mucho conseguir estrella Michelin pero hay estrella por la que uno nunca deja de luchar y uno nunca deja de de de querer seguir superándose conseguir nueva nuevos retos nuevas metas esas estrellas te llaman coste Pablo y Julio que son mis hijos y hoy en día me necesitan más que nunca

Voz 29 44:22 entre las historias no te las mira pediría ahora mismo porque es que no habría habido en mejor manera acaba el problema

Voz 1005 44:28 verdad

Voz 29 44:29 maravillosa acaban contigo no sé si el anterior

Voz 6 44:32 ya se conmigo donde yo vaya hasta el último día de mi vida porque yo soy la estricta

Voz 4 44:38 yo señora lo que tú para conseguir datos eso sí tuviste que sacrifica

Voz 7 44:44 por un montón porque hubo parte la relación con tus hijos no

Voz 6 44:48 bueno imagínate para nadie es un secreto que yo soy madre y padre de mis hijos y sobretodo de los mellizos José Paula que fueron los más sacrificado en toda esta historia sí sí perdona porque Jorge se cree que uno da mucha tabarra golpe lo cuento

Voz 1005 45:04 por qué a veces eso bueno José

Voz 6 45:06 Pablo fueron lo que se quedaron a República para ellos salir a buscar en busca de un futuro mejor para ellos salir a ganarme la vida para ellos salir a luchar por ello para hoy en día ellos tienen dieciocho años están estudiando se siente orgulloso de su madre Norfolk entonces yo siento que pisó americanos muy americanos bueno no te crea le gusta mucho Madrid pero

Voz 0874 45:26 la idea de Venice ellos aquí no les apetecía

Voz 6 45:28 no yo yo necesitaba aquello vinieran porque yo quería estar con mis hijos claro y hace apenas cinco años que le traje

Voz 4 45:34 vendidos a Tetuán donde vivo yo qué sé

Voz 1005 45:36 a la república lo que queda de la ONU

Voz 0874 45:40 esta Orantes se quede queremos queremos las estrellas pero bueno es que la historia es es es todavía más bonita es de guionistas de necesitamos dice Kike porque tu llega a esta España empezaste limpiando

Voz 6 45:50 sí claro que sí hace quince años que llegue a España a Madrid al club hallar para nadie es un secreto que empecé fregando platos limpiando el suelo en este restaurante claro

Voz 0874 45:59 tú veías al chef de entonces que no vamos a recordar quién es queremos saberlo podría qué mal está aprovechando este hombre no

Voz 6 46:06 no lo que pasa que que si yo era feliz en aquel entonces porque tenía un trabajo para ganarme la vida para sacar a mis hijos adelante aunque fuera de fregar platos yo tenía claro que no me iba a pasar la vida fregando platos sí que es verdad que cuando empezaba jaleo en la cocina cuando empezaba a pues ese yo siempre decía yo quisiera estar en aquel lado este lado donde yo quiero estar

Voz 1005 46:25 en lo haría pero no tiene nada que ver un ratoncito que se te metiera tiene el gorro el arte que el ratoncito cocinar no tiene diecisiete

Voz 6 46:35 aquí ha habido mucho trabajo mucho sacrificio mucha pasión y sobre todo mucha dedicación por la por la pasión que me mueve la alta gastronomía probó tuvo que haber un momento

Voz 0874 46:44 lo que es el el giro narrativo en el que no se tu convencerlas

Voz 6 46:47 alguien alguien te diría que esta chica sabe cocinar bueno mira fue una cosa muy muy bonita que me pasó hace tanto tiempo fue que un día me es un Arsenal y me dijo el aparcacoches de restaurante Abel la dominicana de mayor que quiere yo le dije espontáneamente pues yo quiero ser cocinera todo lo que estaban en la mesa se echaron a reír de mí dice esta es la última que ha llegado ya quiere ser cocinera yo recuerdo que le dijo no os riáis que la única mujer en España con estrella Michelin se llama Carmen Ruscalleda ahí empezó como ella fregando platos y bueno yo yo sentí que esas palabras pues como que eran de aliento para que alguien me apoyaba entre tanta gente

Voz 0874 47:25 el aparcacoches era Maika coches si Pedro

Voz 6 47:27 te mando un saludo que seguro está acusado Cadena SER porque le encanta la radio y bueno y más adelante pedí la oportunidad me dio con una dura condición de que no podía dejar de fregar

Voz 0874 47:37 no me diga esto es bueno

Voz 6 47:39 de los derechos ese sí es una historia muy bonita pero sobre todo desde yo creo que de muchas superación y de mucha lucha yo recuerdo que que bueno yo me pasaba el día entero instalada la tres de la mañana de ahí sin ver el sol ni nada recuerdo que los compañeros me decían que si estaba loca que cómo podía aguantar ese ritmo de trabajo donde otros veían locuras yo veía la gran oportunidad de mi vida tiene la oportunidad de demostrar que yo valía para cocinar

Voz 29 48:03 nuevo tú te forma está en el mismo restaurante ahí ahí

Voz 6 48:06 formé ahí entré a fregar platos ahí yo llevo quince años atrás hace quince días

Voz 0874 48:10 cuando pide a cocinar o cocinaba de Ana

Voz 6 48:12 bueno yo sí que es verdad que soy la más pequeña de ocho hermanos mi padre fue cocinero y mi madre fue pastelera

Voz 29 48:20 fíjate bien de lo tenía guardado

Voz 1005 48:21 eso sí yo soy la

Voz 6 48:24 la la la más pequeña y la única quedó ese ese pequeño talento de la Constituyente hijos y mis hijos le encanta la gastronomía sobre todo a Paula que la única chica le encanta comer bien y sobre todo también trabaja en el grupo I trabaja en la zona de eventos Il encanta el encanta otro

Voz 1005 48:38 ha dicho me encanta la cocina le encanta comer bien aunque también admite a cocina pero eso sí no

Voz 6 48:45 ese primer paso para cuando te dedicas a la gastronomía aprendes a comer y te tiene que gustar claro ella empezó yo sí que es verdad que el apremiaba bastante porque sacaba muy buenas notas llevaba sitio bueno de dos tres estrella Itar bueno is como qué es esa cosa la lleva y es verdad que ella también estaba aquí en la pastelería en el club

Voz 1005 49:05 pero aquella esto es llevarlo al sitio de dos y tres estrellas que la pregunta tengo yo nunca nunca

Voz 7 49:14 Joselito a dijeron

Voz 29 49:16 el primer jamón Joselito tenía digo ya no lo puede moda Serrano

Voz 1005 49:23 vida jamón es buenísimo pues sí puede a Paula M

Voz 6 49:26 yo me con catorce años

Voz 1005 49:28 a Jorge se más de bocadillos de jamón jamón bueno

Voz 0874 49:37 sí sí María las estrellas

Voz 6 49:39 muchos o ayudas mucho las estrellas pesan y ayudan

Voz 0874 49:43 sí que es verdad que la soltería Michelin te dan prestigio

Voz 6 49:45 dan fama te da una posición muy bonita en la alta gastronomía pero sí que es verdad que cuesta mucho mucho mucho trabajo mantener dos estrella Michelin conocedoras de dos y tres estrella es un compromiso bastante importante vive para ello esa esa es tu vida frío el sector de la vivienda