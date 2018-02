A Vivir Que Son Dos Días (10/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 Javier del Pino

Voz 3 00:22 con retraso en el acceso sin Rudy de buena sera la paro en ir no demasiado graves que han adquirido dos mil civil por buena

Voz 4 00:39 al eh yo las yo no darles tiempo eh

Voz 5 01:01 Cataluña continúa sin platos para formar gobierno José Antonio Piñero buenos días buenos y a Xavier así reza

Voz 1024 01:06 en el informe presentado por el secretario general del Parlament que deja el balón ahora en el tejado de Torrent presidente de la Cámara Moncloa rechaza una investidura simbólica y pide que acabe pronto este disparate

Voz 5 01:17 según Bono está en el exilio está huido de la justicia y por tanto de cualquier cosa estas que leemos con piruetas yo creo que tenemos que dejar hacer bula las instituciones y dejar de hacer el ridículo

Voz 1024 01:28 el penúltimo desencuentro entre Junts per Catalunya y Esquerra ha estado motivado de nuevo por el empeño el partido de Carles Puigdemont de conseguir su investidura a distancia Jones ha presentado una propuesta de reforma de ley que no ha contado con el apoyo de los republicanos has gobierno modifica

Voz 0874 01:41 en los planes de pensión a partir de dos mil veinticinco se podrán

Voz 1024 01:44 cooperan las inversiones realizadas en dos mil quince ya no será necesario ser jubilado parado de larga duración o tener una enfermedad grave Además el Ejecutivo ha aprobado una reducción de las comisiones hasta el cero con ochenta y cinco por ciento en los planes de renta fija en un con tres los mixtos pero se mantiene el uno y medio el ocio renta variable estos recortes realmente en entran en vigor hasta dos meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado

Voz 0874 02:07 Kim Jong Un quiere reunirse con el presidente de Corea del Sur

Voz 1024 02:10 norcoreano ha invitado hoy por carta al presidente surcoreano a reunirse con él en Pyongyang este presidente de Corea del Sur ha respondido al de Corea del Norte que primero tiene que retomar el diálogo con EEUU la misiva ha sido entregada a Moon por la delegación norcoreana que os han contado con él en Seúl en la que se incluye la hermana del propio Kim Yong Kim Jon Jong que asistía ayer por cierto a la inauguración de los Juegos de invierno en las que desfilaron juntas ambas Coreas

Voz 0874 02:37 siete un segundo funcionario de la Casa Blanca acusado de maltrato

Voz 1024 02:40 se trata de David Sorensen el encargado de redactar los discursos del presidente su mujer le ha acusado de maltrato físico y emocional durante el matrimonio según recoge el Washington Post la salida de ese funcionario se produce después de la renuncia de otro empleado público en esa isla a causa

Voz 5 03:43 a días ahora buenos días desencadene estaba haciendo algunas

Voz 6 03:48 hombre sabes que se me da muy bien las chirigotas tributó dicen que es periodismo cantado algún día que lo volvería a ser la visión algún día si no algunos vídeos tuyos

Voz 5 03:56 los en la relación los podemos hubiera Internet que tienen otras cualidades

Voz 7 04:29 sí muchos

Voz 1764 04:33 entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que siquiera coger de los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro código penal para los delitos más graves más execrables exista una pena cómoda prisión permanente revisable

Voz 6 04:51 el ministro de Justicia Rafael catalán anunciando ayer la ampliación de la eh catalán en catalán es Catalá a ver si esto lo va a tomar normal allí suerte y siendo yo catalana e Rafael Catalá que anunciaba ayer la ampliación de las penas que tendría la que tendrían la prisión permanente revisable

Voz 0874 05:10 pero la oposición en el Congreso no había paralizado esta medida de la reforma del Código Penal que hizo el anterior ministro Alberto Ruiz Gallardón

Voz 6 05:16 si se da la paradoja de que el Gobierno amplía los delitos a los que aplicar esta medida que nos venden que es casi como una cadena perpetua pero que se tendrá que someter al Congreso igual que la derogación que han aprobado todos los grupos de la oposición no sea la ampliación y la derogación han poco lío poco que están legislando Ibai lo hacen una ley que la oposición piden bloque derogar

Voz 0874 05:36 la sugiriendo que el Gobierno ha tomado esta decisión de Ford

Voz 6 05:38 pues oportunista caso mediático ocurre cuál puede ser bueno pues no tan sólo nos ha ocurrido a nosotros porque ayer el ministro Catalá se defendía de esta sospecha

Voz 1764 05:47 que nos son eh delitos muy singulares no entran ni en categorías sensibles o que puedan tener alguna lectura política coyuntural alguien ha hablado de que no es bueno legislar en caliente por supuesto no llevamos más de diez años hablando de esto claro eso estamos de acuerdo todos no es bueno legislar en caliente no

Voz 6 06:09 no sé si nuestros oyentes recordarán que hace unas semanas en ese lujo de tertulia que tenemos de vez en cuando el ideal de justicia hablamos de de la prisión permanente revisable te acuerdas Javier eh escuchamos al magistrado José ya Fernández Seijo y al jurista y ex fiscal José María Mena estábamos comentando la petición del padre de Diana Acker de que no se derogue la prisión permanente revisable Nos dijeron que esta medida tal y como está es un engaño

Voz 8 06:32 eso es un invento de Gallardón componer copiado de los anglosajones Si yo creo que es una barbaridad la Constitución establece que las penas detener el fin de rehabilitar si eso va en contra de de cualquier condena perpetua o con vocación de perfecto que los criados

Voz 9 06:50 creen que ahora hay cadena perpetua han sido engañados y además era un engaño innecesarios porque ya en el Código Penal para delitos de máxima severidad como estos que podía ser violaciones con asesinato posterior ya el previsión de la pena era incluso de más de treinta años y que solamente podían acceder a la situación descensos Emilio está cuando le faltaban cinco años para salir

Voz 6 07:23 o sea que con el actual Código Penal las penas ya son muy duras el debate está abierto justo por el concepto de permanente revisable esa palabra revisable es a la que se acogen para que no se considera inconstitucional bueno está ahora mismo en el Tribunal Constitucional de hecho debatiéndose esto el tema este en que ahora ciudadanos que hasta ahora se oponía firmemente a esta medida y ha sido uno de los grupos que apoyó la petición de derogación en el Congreso ahora ahora vamos a ver si se mantiene te digo otra cosa Javier ojalá el Gobierno respondiese siempre también a la sensibilidad petición popular

Voz 5 08:07 a las presentó Mercedes buenos días Mercedes

Voz 11 08:13 es una buena es días buenos días cómo estás bueno dentro de de

Voz 12 08:18 lo que cabe pues trató de sobrevivir como pueda

Voz 0874 08:22 siempre decimos en este programa que todo el mundo tiene una historia que contar las historias te enseñan muchas cosas Caturla desde luego nos enseña mucho mira lo que decía era Lourdes no cosas en las que deberían estar preocupados los políticos y sin embargo estamos aquí hablando

Voz 13 08:34 de de un periplo terrible que acaba

Voz 0874 08:39 contigo en el lugar en el que estás ahora vamos a explicar desde el Príncipe si tienes un un hijo de quince años

Voz 12 08:44 tarde ser lo más breve que pueda porque es un poquito largo el proceso para contarlo porque yo quedé en el paro e en dos en el año dos mil doce y desde entonces pues se han dado dando tumbos con mucha dificultad para encontrar trabajo y tenía cosas y si yo tenía una un piso de alquiler desde el año dos mil tres si hay eh Mi hijo se crió eh quince años eh estamos hemos estado viviendo en esa casa

Voz 0874 09:17 te puede preguntar cuánto pagamos al mes seiscientos

Voz 12 09:20 sí es cincuenta euros al mes era el alquiler que tenía desde hace ya mucho tiempo hasta que empecé con problemas para pagar con dificultades muy grandes para poder pagarlo porque eh yo tengo o conmigo a un discapacitado que es mover mi hermano que mi hermano tiene una pequeña pensión por orfandad absoluta porque no le daban nada más que asciende a seiscientos setenta y siete euros eso es todo lo que tengo oí Mi hijo y yo nos quedamos solos con mi hermano cuando tenía iba a cumplir cinco años mi niño Imet

Voz 0874 09:56 separe de su padre tu hermano tiene ahora cincuenta hay cincuenta

Voz 12 10:00 es que yo tengo cincuenta y nueve voy a cumplir sesenta el mes próximo

Voz 0874 10:04 que llegó un momento en el que vosotros solamente tenía unos ingresos de seiscientos y poco euros tú tenías que decidir

Voz 12 10:08 sí entre pagar el alquiler o comer si efectivamente yo tenía solamente ese ingreso luego tenía la pensión de mi de mi hijo que eh se me la guarda y custodia que cuando hay una separación que son unos trescientos euros y eso es todo lo que tenía de ingresos que se consigue ahora que tengo ingresos para muchas cosas cuando son sólo novecientos euros que con eso pues apenas te da para vivir sabéis como la dificultad que se tiene buen sueldo así

Voz 0874 10:38 cómo cómo como decides dejar de pagar el alquiler ver cómo imagina lo que va a pasar pues fue un proceso

Voz 12 10:45 es muy duro yo primero tuve contacto con la dueña de la casa la dueña de la situación irle pedí por favor que me lo a un tiempo hasta que pudieran encontrar algún trabajo porque tenía mucha dificultad para encontrar un trabajo por la edad ella no me bajo sesenta euros el alquiler pero ya no me bajo ni un euro más claro de seiscientos cincuenta quinientos noventa pues hombre hay diferencia pero seguía habiendo

Voz 0874 11:16 la misma en la misma sí

Voz 5 11:20 se presenta en tu casa

Voz 12 11:22 hundía eh discutimos yo le dije que yo no podía seguir pagando y comiendo mi hijo y mi hermano y teníamos qué comer eh tuvimos dificultades para pagar las facturas de luz de gas o hubo un momento que me cortaron la luz he tenido a pedir ayuda muchas veces a gente conocida yo soy una persona normal soy quiero decir que he trabajado siempre yo he vivido de mi trabajo siempre desde muy jovencita en nunca he tenido dificultades para vivir porque soy muy trabajadora y muy responsable soy muy Rada Jamal he quitado nadie a nadie nada sin embargo pues últimamente pues cuando tuve que dejar de pagar el alquiler de mi casa me encontré con que mucha gente pues me convertí en un bulto sospechoso sabes pues qué es lo que le pasa a la gente que vive situaciones como la mía es muy duro porque es degradante es una situación que que te afecta psicológicamente muchísimo

Voz 0874 12:23 bueno estaría claro claro que lo veo

Voz 12 12:25 por es que culmina en en en un desgarro tan grande como es que te arrancan de tu casa donde tú tienes tu refugio de tu tienes tu amparo de donde tú tienes tu dirección para que te lleguen las cartas de dónde cuándo te falla todo va a seguir lloras escribes lees

Voz 0874 12:46 esta es la casa en la que tu hijo ha crecido el paro no

Voz 12 12:49 la única conocía mi hijo efectivamente

Voz 0874 12:52 qué ocurre si luego no eres nada de eso pues

Voz 12 12:54 no eres nada sin casa no eres nada

Voz 0874 12:57 primera visita cuando intentan desahuciar T

Voz 12 12:59 la primera visita que me intentaron desahuciar eh yo me puse en contacto con un movimiento que son Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que son un grupo de personas normales maravillosas maravillosas eh humanas al cien por cien gente que se pone a tu lado que vive tu tragedia contiguo que te apoya hasta el último minuto cuando llaman a tu puerta hay te van a sacar afuera gente pacífica que no es violenta que no es agresiva que entre ellos hay gente muy bien preparada que es el pueblo el que es el que te apoya pues que la a nivel institucional es demoledor

Voz 11 13:47 el la falta de solidaridad la inhumanidad la Free

Voz 12 13:52 maldad con la que te tratan como conseguir

Voz 0874 13:54 este frenarle se desahuciar a él al primer de

Voz 12 13:58 y se frenó muy difícilmente porque a ver yo tuve que pedir justicia gratuita entonces eh el el el Ilustre Colegio de Abogados me dio una posibilidad de de tener una abogada de oficio que me me fue asignada hay una procuradora pero esta chica era nueva era la primera vez que tenía un caso ir los procedimientos sabe tu habituales para alargar un una un desahucio no los utilizo debidamente

Voz 0874 14:27 cometió errores graves aclara los plazo

Voz 12 14:30 los ir cuando yo fui a quejarme al Ilustre Colegio de Abogados tardaron cómodos meses en pasar mis quejas al al departamento de deontología sea un retraso tremendo claro eso me daño mucho a la hora del proceso cuando ya eh se podía haber hecho algo ya no se pudo hacer nada porque además los desahucios que se producen ahora es verdad que ya mucho

Voz 11 14:52 esos no son por los bancos porque hemos conseguido mucho

Voz 12 14:55 las mejoras estos grupos como te digo estas plataformas de gente que hay muy bien preparados que entre ellos hay abogado si hay gente importante que al turista mente se dedican a ayudar ese han conseguido mucha mejoras gracias a ellos como la dación en pago etc los bancos ahora es verdad que es

Voz 0874 15:15 más difícil que arranquen a una persona una casa sigue pasando pero es más difícil cuando pero aquel primer desahucio sí que consiste si finalmente se consiguió frenar eso sí

Voz 11 15:25 tan sólo una semana una semana una semana

Voz 0874 15:28 lo que ocurre una semana después es que no soy veo

Voz 12 15:31 Riis nada porque unas semanas muy poco tiempo y no da tiempo a nada yo tenía solicitada una vivienda pública en la Empresa Municipal de la Vivienda Social que me fue denegada porque cometí el error de pedirla por mi hermano y me dijeron que como él tenía ingresos seiscientos setenta y siete euros que no me da podían dar entonces eh que hice pues eh vista ya de que me lo habían denegado me fui a la Comunidad de Madrid y solicite de emergencia social porque ya la angustia era muy grande porque yo sabía que me podían echar de mi casa en cualquier momento eh solicité de emergencia social e a principios de noviembre del año pasado y hasta la fecha hasta enero todavía no se me ha notificado nada tuve que ir a pedir un afirma una carta como que soy adjudicataria ahora que me lo firmaran me tuve que tirar una mañana con un con una compañera de apoyo

Voz 0874 16:29 por qué no me la querían firmar yo creo que la gente según una tu piel y piense como sabiendo que tienes encima esa espada de Damocles de la amenaza de que te echen de casa con tu hijo con tu hermano una situación recordó recorrer Madrid de parte a parte buscando firmas intentando evitarlo pero no consigues evitar entonces llega esa mañana llega a esa

Voz 12 16:45 mañana

Voz 11 16:46 tú llevas muchas noches sin dormir llevar mucha angustia mucha soledad tu hijo quiere irse es evitable perdón no pero por qué no puedo contarlo es ser herida pues que que estar existe están duro es lo peor que te puede pasar en la vida aparte de una enfermedad grave Mi hijo se iba al instituto tiene quince años se levantó yo le dije cariño no te preocupes que vamos a estar bien cuando vuelvas no vengas aquí a casa de tu tía pues que ya no estamos hay equivale salió a la calle vivió toda la calle tomada por la policía cinco coches de policía la puerta con con policía sólo estábamos allí dos personas de sesenta años y una minusválido no quise que viniera la plataforma pues que pensé que iba a ser mucho más doloroso entonces se llamaron a la puerta gracias llamaron a la puerta y dijeron que tenía que salir de la casa que cogiera si se me quedaba algo en ellas se me quedaba se me quedaron muchas cosas yo tenía más de tres mil libros en mi casa sin viste libros no soy nada tenía recuerdos tenía cosas que no podía cargar con ellas que que yo toda mi visita toda mi viva IPE convirtiendo nadie crucé el umbral dije pero mira para atrás Mi hermano se vino conmigo y una comisión judicial en que encabezaba una señora de pelo corto muy bien arreglado de peluquería me trató como una absoluta mierda como una absoluta mierda sin casi mirarme a la cara no me miraba a los ojos

Voz 15 18:50 yo soy dejaba usted nada aquí aquí no se deja usted dada mire bien no se vaya a dejar nada por favor ya sabe que lo que se de que aquí se queda abandonado de por vida

Voz 11 19:01 esto ya no le pertenece esto fue todo venía la policía con la dueña el marido del piso yo sólo soy una mujer sola con esta edad sin trabajo

Voz 14 19:17 ni siquiera IP dijo

Voz 11 19:19 la casa está bien por lo menos no han destrozado la casa pero cómo voy a destrozar mi casa como iba a ser capaz de destrozar su propia casa es mi casa aunque estuviera sin pagarle a un tiempo yo se lo pedí tiempo es ésta sigue sucediendo ahora los desahucios son cada ocho minutos en algún lugar de España yo lo único que pido porque yo soy una más que ahora estamos alojados en un hotel en donde hay de de todo tipo de personas

Voz 0874 19:53 bueno hotel por llamarlo de alguna manera buenos y son

Voz 11 19:55 como en ABS está en un polígono industrial son sitios desangelados frío que para coger un autobús tienes que andar bastante pero estoy cerca de mi hijo ir de momento estoy bien ahí lo que pasa es que tengo un tiempo qué me van a echar de ahí también que dicen que con esos ingresos que tengo me puedo pagar una habitación en un piso que no es verdad porque además yo estoy sobre endeudada

Voz 0874 20:22 el básicamente te están diciendo que con seiscientos euros serios no privilegio claro

Voz 11 20:26 pero eso eso es lo que dice eso es lo que dice eres es tremendo a usted le parece que eso es dinero para vivir tres personas le parece que se puede pagar una factura de luz de gas o de agua pagar una casa tres personas con ese dinero es injusto que yo estoy haciendo yo soy indigna por por por pedir una cosa que es justa esto no es sólo me pasa a mí en en el hostal donde yo estoy o como se llame el hotel lo que sea hay otra mujer que fue desahuciada hace casi un mes que tiene dos hijos y uno de ellos con discapacidad del más del cuarenta y uno por ciento también son menores de edad es una mujer castigada al que fue sacada con antidisturbios que les rompieron la cerradura de la casa ella tuvo que ocupar una vivienda porque te da vivienda de la empresa

Voz 12 21:21 municipal de la vivienda social

Voz 11 21:24 que fue vendida a un fondo buitre a uno de esos fondos buitre en donde alguien alguien que trabaja en una de esas empresas es uno de los hijos de de Don

Voz 12 21:35 José María Aznar seguido doña Ana Botella

Voz 11 21:39 hay cosas que se están haciendo espeluznantes espeluznantes

Voz 0874 21:44 cedés y si cómo ves el futuro cómo cómo puedes volver a relanzar tu vida

Voz 11 21:50 pues no lo sé porque te queda una herida tan grande que es muy difícil remontar pues que cae ser un pozo tremendo lo único que pido es un poquito de solidaridad que mira yo no quiero Arida la caridad se ejerce de arriba abajo desde el poder que eso no me interesa yo quiero solidaridad la solidaridad que encontrado en mil compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Stop Desahucios Mi amigos Archie Emilia Angelines es Margarita todos los que no recuerdo que son personas anónimas pero que son tan grandes tan grandes me han ayudado tanto sin cobrar nada a cambio que no lo olvidaré jamás en la vida

Voz 0874 22:37 has dicho que la caridad ejerce de arriba abajo desde el poder eso no es verdad el poder lo que tiene que es de justicia yo quiero que me esto lo hace Julian ayudarte a ti no a construir carreteras por las que no Pagés

Voz 12 22:47 alguien piensa de verdad que el poder hace justicia

Voz 11 22:52 cuando tenían que haber habían abandonado sus

Voz 12 22:54 el trono hace muchísimo tiempo ya dónde está esa justicia

Voz 0874 23:00 dijo cómo está mi hijo es un chico

Voz 12 23:02 eh Grey por primera vez le he visto derrumbarse y llorar varias veces me echa muchísimo de menos a mi perro también porque me he tenido que deshacer del món momentáneamente

Voz 0874 23:13 donde podías ir al al hostal conectar no podía ir

Voz 12 23:15 a los tal con el perro y mama él el está él quiere estar en su casa con su madre con su perro y con su vida es un niño normal que yo le he dado toda la felicidad que he podido siempre yo he tratado de apartarlo como hacemos todos los padres del del dolor de la vida porque sabes que les protegemos siempre que podemos

Voz 0874 23:38 eso es todo yo te deseo Mercedes y la verdad es que es también un poco es un golpe de realidad porque nos perdemos en debates sobre portavoces y portavoces pide cese como tú de la que nadie se te deseo lo mejor no sé qué es lo mejor gracias Jesús

Voz 12 23:55 admite quiero daros las gracias a todos

Voz 0874 23:58 que estas invocando al cielo cuando dices esto a los a los que

Voz 12 24:01 como en y Kayes que sois muy importantes a los que trabajáis en esta profesión tan maravillosa que es la comunicación yo deseo eh que no me tengáis aquí solo a mí que desocupe eh Javier D te he dicho Jesús perdóname porque estoy nerviosa ahí me equivoco de nombre eh Javier que que que que que tenéis una profesión hermosísima por favor haced de esta de esta de este vehículo que tenéis a tan maravilloso de contacto con la gente que la gente tres siempre de las cosas que nos ocultan los telediarios y las noticias habituales porque todo esto es una realidad social y está ahí la gente y por qué por qué el Gobierno no quiere que se vea yo lo he dicho Mercedes Abbas también empresa Emilia Caballero contigo que si es una estupenda mujer ya ves que ella si es que también existe el lado bueno de la naturaleza humana claro del lado malo que sí claro que sí quería si puedes si me permites Javier quería pedir si alguien puede ayudarme a en este momento porque nos van a echar del del de este obstáculo de lo lo que sea necesita a mi hermano y yo una habitación lo más cerca posible si si fuera posible de de la zona de Vallecas Pueblo para poder estar cerca de mi hijo iraquí es una una habitación que pueda pagar no no puedo pagar mucho pero la pago y si alguien conoce a alguien que tenga un sitio en su casa y unos pueda alojar un tiempo se lo agradecería muchísimo después no sabes lo que se lo agradecería yo también gracias ojalá Javier sois dos personas maravillosas Lourdes Idoia Lourdes

Voz 11 25:48 si eres mi padre cita Mercedes muchas gracias por tierra seguimos otros

Voz 16 26:04 eh

Voz 6 26:09 tenía otro tema previsto Javier déjame recordarlo porque es de justicia es de esas cosas que también se tienen que visibilizar y que están ahí invisibles y son muy muy injusto estas mañana hay una carrera en Madrid es una carrera por los huérfanos de la violencia de género la violencia machista me gusta decirle a mi es carrera solidaria huérfanos punto com teníamos también preparado este tema para que si quieren participar en esta carrera de forma virtual comprando un dorsal cero puedan entrar aquí en esta web Carrera Solidaria huérfanos punto com la Administración también les olvida después del Trauma hielo

Voz 5 26:39 porque de hecho volveremos a este tema sin ninguna duda que es un beso chao

Voz 18 27:11 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 13 27:15 bueno

Voz 19 27:16 los días en el sorteo del triple Estela once de ayer el número premiado

Voz 20 27:20 ha sido quinientos ochenta y uno no olvides que el participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el triple excelencia tu Pendón

Voz 21 27:29 también en puntos de venta autorizados pueden fuegos ante punto es en la ONCE Nos mueve Trillo sean que tenga un gran día

Voz 9 27:42 por amor por amor a estos precios entre vez mar punto es hiciste San Valentín quieres jugar con pulpa lleva tele Nintendo Switch con Macri reliquia Patten por trescientos treinta y nueve euros sol hasta el catorce de febrero en la web en tu tienda Media Markt

Voz 10 28:02 un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es milita un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus Patrice les dejaron

Voz 22 28:12 una seta

Voz 23 28:14 nuestra economía hay humor Maryam perfectamente el canela fina el show Cuqui de la SER con Juanes Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos

Voz 5 28:29 nuestra de valentía con la colaboración de la Diputación

Voz 23 28:31 de Valencia y el patrocinio de rastreando el mejor comparador de la historia

Voz 24 28:38 pero la puerta de casa hay veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista quedan muy guay cuando

Voz 10 28:46 son los congresos de bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el congreso de bienes

Voz 25 28:51 dar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco

Voz 10 28:58 lo de marzo con David Trueba Ana Belén y Víctor Manuel

Voz 13 29:01 Vicente Molina Foix Angeles Caso

Voz 25 29:04 la Ángel Gabilondo adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble

Voz 10 29:09 asistencia al Congreso visita al Palacio Real de Olite y Museo del Vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa T en cadenaser punto com y congresos del bienestar

Voz 13 29:20 pues con el patrocinio de Bachar al foco y Revista mala sin tu plana punto com y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 26 29:37 a vivir que son dos días en las redes sociales Twitter

Voz 6 29:41 la roja a vivir bien seis

Voz 26 29:44 a vivir

Voz 27 29:50 la primera fuerza política del Parlament sevillano de Catalunya

Voz 5 29:55 ya está

Voz 10 29:59 tres personas

Voz 5 30:00 o de que el Gobierno me quiere

Voz 28 30:03 Manuel ante me manda la autovía somos la venían de la y no por de generar detrás me imagino el oscilan así a los que Luis el cabrón

Voz 7 30:14 aquí tuvimos

Voz 5 30:16 bueno pues esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio puede ser Rosario cuando estoy vía

Voz 4 30:24 finalmente amanezca será por luchas

Voz 6 30:27 su ex mujer

Voz 5 30:30 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos servicios informativos

Voz 29 30:36 en este

Voz 30 30:40 entre estos propósitos para el dos mil dieciocho está ponerte en serio con el deporte Si quieres estar en forma hoy ya eres deportista imagino que sabes que no puedes alimentar te de cualquier

Voz 31 30:52 esta semana envío Kate te lo contamos todo sobre la nutrición deportiva que comer antes durante y después del entrenamiento la importancia de las proteínas suplemento sí o no todas las respuestas a en Cadena Ser punto com Lab de la Cadena SER en la web del programa con Ángela Quintas

Voz 5 31:11 los profesionales de la Cadena SER nunca obtendrá la información mediante engaños disfraz o enmascaramiento

Voz 32 31:17 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 13 31:20 ha evitado porque ya

Voz 32 31:22 ETA

Voz 33 31:26 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 6 31:32 pero

Voz 13 31:39 hoy por hoy La Ventana

Voz 10 31:41 hora veinticinco El Larguero hablarporhablar SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entre Cadena Ser punto com rellena formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 22 32:05 Hinault

Voz 5 33:16 limpias suena esta versión ha visto eh Día Internacional de los Class eso te dice algo Javier de Pino querría que celebrarlo

Voz 1775 33:23 mira es que ha sido esta semana es un homenaje que se hace al grupo británico desde hace ya cinco años todos los

Voz 5 33:28 siete de febrero siete de pero por qué saber

Voz 1775 33:32 no hay una explicación en realidad más allá de que todo esto empezó un siete de febrero

Voz 5 33:36 tendré tiempo libre eso es

Voz 1775 33:38 de hecho la persona que tenía tiempo libre a John Richards un Dj de una emisora de radio entidad del IRA por dedicar parte de su programación en exclusiva a poner solo

Voz 5 33:46 la música de los claro a poco está entrar lo dedicar horas de programación de la emisora aún se logró poco se ya pero rito

Voz 1775 33:53 no no se quedó ahí fue invitando cada año más emisoras a que se unieran a a su idea que había llamado el mismo Internacional de los Class invitó también a instituciones a que lo reconocieran en dos mil dieciséis hace dos años el alcalde de su ciudad de siete de Murray reconoció la fecha en un comunicado dijo que la ciudad se unía hasta esta idea en el texto Bono reconocía el sonido único de la banda sus letras comprometidas socialmente decía bueno como usaron la música para compartir mensajes de paz antifascistas mensajes contra la pobreza por la libertad de expresión no es tontería desde entonces se ha ido uniendo más gente este año había participando cien más de cien emisoras y quince ayuntamientos entre ellos de ciudades como San Francisco Tucson otorgaría

Voz 5 34:33 asunto estoy no está mal para una REM en la producción pequeña hay musical y está muy bien empezar con los Class siempre a esta hora de la mañana de un sábado arriba Ferraro que pongas en el que no es verdad esto usted

Voz 1775 34:46 sin Being está cantando el guitarrista Mick Jones que cantaba algunas pero todos no es que vamos a ir con la imagen de sí

Voz 5 34:50 Melchior Hudson de los claro exacto pero me decían

Voz 1775 34:53 dar con esta varias curiosidades sabe se llama así Being pero en ningún momento se dice son la letra se iba a llamar está Miami que es lo que dice el estribillo pero bueno ya estaba el estampa de mi de Ben Keen entonces bueno decidieron cambiarla originalmente era una canción que sólo iba a salir en un Single promocional Un flexibles

Voz 5 35:08 te acuerdas de perfectamente lo lograron con el New Musical Express exacto al final no

Voz 1775 35:14 dinero para esa promoción y bueno como la canción ya estaba grabada el grupo se empeñó en añadieron el vinilo en el London Colin esto va al final son es un doble disco es la última canción en la la cara cuatro y bueno como la carpeta ya estaban la imprenta pues no no dio tiempo a Candela carpetas si alguien te en el London Colin que mire si no viene no habían entrenen en la última pues tiene una edición rara de coleccionista la primera edición y luego a pese a todo esto pues es la canción de escuelas de la que más versiones han hecho Bono en todo caso no te vas a quedar con la pena sino vas a escuchar a Joe Strummer pero tienes que esperar hoy vamos con monográfico Los tras aunque con versiones de sus canciones

Voz 34 36:26 verdad que casi cualquier canción de de clase los nuevos Mauleón poco una llamada a la revolución no que precisamente esta que pones ahora no era de los pases

Voz 1775 36:36 exacto el son una versión el original que es esta de Sony de cricket el grupo al que se unió para sustituir a Buddy Holly en mil novecientos cincuenta y nueve cuando murió Buddy Holly y aunque la canción todos funcionó es la versión de los Class la que veinte años después bueno pues casi todo el mundo recuerda no

Voz 34 36:52 cuenta la historia de un tipo que acabará en la cárcel después de un robo se acuerda de su chica tampoco parece una gran revolución proletaria esto no

Voz 1775 36:59 el atentado hablamos de los clase estos la incluyeron como primer tema de su EP el coste de la vida de un EP que sacaron justo el día en que había elecciones en Reino Unido mayo del setenta y nueve la candidata conservadora pero Margaret Thatcher correcto y en la portada original de SP Joe Strummer quería poner una foto de la Dama de Hierro con una esvástica temían vale el ojo

Voz 5 37:20 mira en lo que se les vendría encima supongo no Flaubert

Voz 1775 37:23 yo lo tenía claro pero bueno al final Mick Jones se echó atrás el Laporta no fue ésa fue otra pero bueno la reducción de estaba ahí como siempre que hablamos de los Class y como está también en la siguiente

Voz 35 37:40 no

Voz 36 37:54 no se le pero bueno

Voz 5 38:42 que arde lo con Colin inconfundible inversión

Voz 36 38:45 así muy viajero Millás si son estando

Voz 37 38:47 es un ciudad de ellas minimalista de Minneapolis que bueno también se rinden esta canción de los Class apocalíptica que habla del final del mundo con referencias a la brutal policía brutalidad policial estábamos en Indiana el descontento británico Ivonne esa preocupación que cuenta lo porque el río Támesis se desbordara enmendará la ciudad

Voz 1775 39:10 fíjate sino que años después muchos les pusieron esta banda sonora los disturbios que hubo en Londres en verano de dos mil once que recordaban la tensión de aquel otro invierno los Class siempre presentes no pondrá Elio Óscar otra

Voz 22 39:31 a ver

Voz 1775 39:35 el

Voz 38 39:55 qué bien

Voz 5 40:21 explicarlo Bones les combas españoles esto no tenía cierta afinidad por España bueno es que

Voz 1775 40:26 los años setenta eh tuvo una novia que era andaluza la conocieron una casa okupa en unos años juntos si ahí ya le le vino la canción la conexión con España esta canción eh no vienen por ella la compuso después de leer un verano una noticia en la prensa británica sobre las campañas de atentados que hacía ETA no en la Costa del Sol a partir de ahí vienen las referencias esa conexión con la Guerra Civil el movimiento anarquista Lorca por supuesto Granada

Voz 5 40:51 esta versión ska de te tienes pues mira son hermanos

Voz 1775 40:54 la son Repsol Community eh tenía que ver alguien de Granada tiene hasta una plaza Joe Strummer en Granada porque pasó tiempo allí viviendo trabajó allí con cero noventa y uno pasó tiempo en Madrid también donde coincidió con los Auserón y con Radio Futura de esa época de su paso por Madrid hay una anécdota curiosa que dio paso después comenta

Voz 5 41:11 la anécdota curiosa es decir batallitas que está a punto de llegar el momento de canción de musical me dejas me dejas

Voz 1775 41:17 venga intenta resumir año ochenta y seis está en Madrid grabando con Auserón Radio Futura se inundó un coche de estos antiguos grandísimos que que había en la época era color perla entonces

Voz 5 41:27 me antoje Don Gil que lo ve hay aparca

Voz 1775 41:30 acerca de estudio Auserón Le presta enero Santiago para comprarlo por cuestiones de papeles le pon lo ponen a nombre de la novia de Luis el bajista Boirron día a Strauss estaba que Madrid recibe una llamada desde Londres porque su mujer se ha puesto de parto deja el coche aparcado en un garaje de la Castellana estaba acerca de un paz solía ir enseguida a Londres a ver el nacimiento de su hija meses después el Madrid va a buscar el coche con con el ahí bastantes DJ del pub que bueno el parque había acompañó a aparcar en su momento que bueno el coche en esta no se volvió a saber de él pese a que el PP en alguna entrevista pidió que pidió ayuda no lo veía ciudad que le diera noticias porque le encantaba el coche así que ya saben un dos Het perla con matrícula de Oviedo por si alguien lo ve todavía eh hay otra anécdota con la Pantoja que el otro día en Japón

Voz 39 42:31 hasta gente

Voz 3 42:37 es cierto que el pero hace es que eh

Voz 40 42:56 eh va proyecto eh eh

Voz 3 43:11 es ese sitio eh

Voz 39 43:20 eh

Voz 3 43:25 la fe directo al infierno aquí

Voz 5 43:39 sí que sirve toda la carga social detrás de teclas

Voz 1775 43:42 lo hacen todo un repaso no hay referencias al cierre de plantas siderúrgicas en el norte de Inglaterra a los soldados americanos que salían de Vietnam dejaban abandonados a los niños que habían engendrado allí a casos de racismo está buenos y nada más es quizá una de las canciones más comprometidas Omar revolucionarias de The Clash aquí la muestra una versión que grabaron el líder de los Grizzlies una banda de garaje de Denver eh pero en China un cantante italiano también pan pero que están aquí sacando su lado más Llibre no estoy bien desde va a acabar el tiempo ido has cumplido la promesa que no pase nada es clave todavía un además problemas de tiempo Pino atento vamos a ver nada menos que con Johnny Cash

Voz 3 44:16 sí

Voz 7 44:37 eh eh tío eh

Voz 41 45:09 eh

Voz 7 45:12 eh Oxfam en varas y a mí no me no ya era hora encarando rojos eh

Voz 1775 46:14 ya llaves vencía leyeron un grave en el primer y el último funky bueno que están cantando casi Joe Strummer eran emisión son de Bob Marley otro revolucionario musical al que también había que por lo menos mencionar hoy porque esta semana también ha sido su día el seis de febrero es el día en que nació la semana que viene Pino igual teníamos pruebas Maika has visto perpetra

Voz 7 46:42 todos

Voz 41 46:57 sí

Voz 7 47:16 fluidos friso

Voz 42 47:26 no

Voz 18 47:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 10 47:30 no miren y nuevo Fiat Tipo

Voz 24 47:33 es el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros de maletero totalmente equipado por nueve mil seiscientos ahora

Voz 19 47:38 jo más espacioso de su categoría tot vent equipado por nueve mil seis euros

Voz 43 47:45 cuál del coche que quieres está a buen precio te gusta más diamante un Fiat Tipo ser

Voz 5 47:49 en por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía

Voz 13 47:51 no

Voz 44 47:58 iconos Unger disfrazados un chiste de Laura Laura comiendo pizza en Roma

Voz 20 48:03 ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más en Manos Unidas compartimos

Voz 6 48:09 es un objetivo acabar con el hambre en el mundo

Voz 20 48:11 y para ello desarrollamos proyectos en sesenta países plantarle cara alambre entra en Manos Unidas punto hoy regenta comparte lo que importa

Voz 45 48:23 Mark Led y ahorra en carburante en treinta Repsol Waylet consigue cinco euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol Campsa y Petronor y sólo tienes que introducir el código Carnaval dos mil dieciocho en la App hasta el once de febrero aprovecha esta oportunidad aún no tiene Repsol Waylet descargas de la ya disfruta de esta y muchas más ventajas más información en Repsol punto es

Voz 5 48:48 este fin de semana en El Corte Inglés en Límite cuarenta y ocho horas con ofertas increíbles para los más rápidos merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos nueve coma noventa euros el kilo exprimera ojo con noventa y cinco euros el de este fin de semana y sólo en Hipercor supermercado Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 10 49:08 sí señora traemos todo el carrusel

Voz 36 49:13 a lo primero

Voz 46 49:18 el tratamiento ha llegado el momento de Delgado

Voz 4 49:21 sí pero

Voz 36 49:24 pues con los goles con los Juegos Olímpicos de invierno es el fútbol internacional Seeley Filippo con su toca la otra le

Voz 5 49:38 sonido Morse el basket y el cónsul

Voz 47 49:40 tory de Antoni Daimiel Seis Naciones de rugby todo todo todo el deporte

Voz 36 49:45 para alegrar las noches del fin de semana

Voz 5 50:09 que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 6 50:24 muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de nubes y claros en el que hemos notado ya una nueva bajada de la

Voz 0825 50:31 las temperaturas las máximas no van a superar según la Agencia Estatal de Meteorología los siete grados pero si este fin de semana tiene intención de acercarse a la Sierra de Guadarrama tengan en cuenta que hay riesgo de alud de Raquel Fernández buenos días

Voz 48 50:46 hola buenos días entre el nivel notable y el fuerte sitúa el riesgo de aludes para este fin de semana en la sierra así se desprende de la evaluación de riesgo emitida por la Agencia Estatal de Meteorología que ha alertado de esta posibilidad para cotas superiores a mil novecientos metros aunque no se pueden descartar avalanchas a alturas inferiores Jaime Gaiteiro es oficial del CRA

Voz 5 51:07 tenemos riesgo alto sobre todo en la zona de Peña

Voz 49 51:09 claro una especial cuidado en toda la zona en ladera sur cornisas guión de haya acumulaciones de nieve debido al viento

Voz 48 51:19 practican senderismo en zonas donde no esté asentado el manto nivoso si una persona se ve atrapada por una avalancha de nieve lo primero que tiene que hacer es mover fuertemente de los brazos y las piernas para poderse hacer un hueco ir respirar

Voz 0825 51:33 Gracia Raquel dos grados es lo que marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital y en apenas siete horas se juegan su futuro y años de estudio

Voz 50 51:46 bueno pues a mi me gustaría medicina interno o cardiología función del pues a mi me gustaría coger alguna de cirugía todavía no tengo claro así que bueno mejor no me encierro puerta ellos tiene bastante

Voz 6 52:02 sí yo oncología creo

Voz 0825 52:06 de momento tengo bastante claro más de catorce mil licenciados para seis mil quinientas plazas de MIR Médico Interno Residente cinco horas para responder a doscientas veinticinco preguntas años de estudio y preparación para un futuro que Carlos Lucas y Cristina ven incierto

Voz 50 52:20 es algo que está afectando ahora a la sanidad española está comiendo

Voz 51 52:25 todo a niveles ha adelantado

Voz 50 52:28 bueno la verdad es que dado da miedo miedo de esas expectativas

Voz 52 52:33 además yo creo que eso es lo tenemos bastante presente porque con los médicos con los que estamos en el hospital eso se ve que no tienen buenos contratos mucho

Voz 6 52:41 se les acaba el estamos con ellos y se les acaba el contrato el mes siguiente sal no

Voz 50 52:45 realmente es un poco triste después de seis años de carrera a un año de preparación y cuatro o cinco de residencia luego no tenga un futuro laboral tan asegurado como te puede aparecer antes de plantearte la carrera o encontrarte con contratos de tres meses contrato sólo para hacer guardias

Voz 0825 53:00 por eso dicen la precariedad forma parte de ese lenguaje a medio y corto plazo la hora fijada para este examen las cuatro de la tarde el proyecto cambiamos de asunto el proyecto del Ayuntamiento de Madrid que contempla limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad en las calles de un carril por sentido o que tengan un único carril y la preferencia de los peatones a la hora de cruzar por donde quieran y en las calles dentro de la zona de la M30 no ha dejado indiferente a nadie el Ayuntamiento defiende la idea como medio para calmar dicen el tráfico Inés Sabanés responsable de Tráfico

Voz 0795 53:30 tiene como elemento esencial el calmado de tráfico de ahí las reducciones de es la velocidad la posibilidad de cruceristas es decir la idea fundamental es el calmado del tráfico la reducción de velocidad en las calles de dos carriles desde luego objetivo fundamental de la ordenanza que es la convivencia vial

Voz 0825 53:50 las preocupantes para los grupos de la oposición escuchamos también a los portavoces del Partido Popular y Ciudadanos a José Luis Martínez Almeida Chema Dávila

Voz 44 53:58 los madrileños gracias al equipo gobierno Baró la Carmena pasan ahora tres orar más atascados de media de lo que pasaban en el año dos mil quince Por eso no es una ordenanza de movilidad es una ordenanza

Voz 50 54:08 inmovilidad vamos a estudiarlo detenidamente vamos saber punto por punto que realmente lo que procede conseguirá sobre todo posibles mejoras y ante todo que no se hay una posibilidad que se descartó reine en un proceso de debate con lo cual medidas que consideramos que son importantes pues puedan quedar en un segundo plano

Voz 0825 54:24 pero como decimos la iniciativa no ha dejado indiferente a nadie el RACE critican la improvisación su portavoz o jerarca Jorge Castellanos pasaba por la ventana

Voz 53 54:32 estas nuevas mencione no de la normativa de poder cruzar siquiera así nos va a dar lugar también a muchos problemas el punto de vista legal de quién ha tenido la culpa también del seguro etc entonces al final lo importante es que es no cambiar lo que funciona

Voz 0825 54:47 dejamos el coche cogemos el Cercanías el Partido Socialista de Madrid se ha unido al de Castilla La Mancha en este caso para reclamar mejoras en las líneas C2 C7 de cercanías que cubren la zona del Henares Guadalajara por donde se producen retrasos y averías a diario el secretario general de los socialistas piden más inversión al Gobierno antes de la reunión que mantendrán el próximo lunes los alcaldes de la zona con representantes del Ministerio de Fomento José Manuel Franco

Voz 54 55:10 de promesas ya no vivimos porque las promesas que ha hecho el ministro como muy pronto tendríamos nuevos trenes en dos mil veinte hasta dos mil veinte que hacen los usuarios del tren que soluciones ofrecen esto no puede seguir así

Voz 0825 55:21 hice busca dónde dejar toneladas de basura los municipios del Corredor del Henares tendrán que buscar al menos durante un año una alternativa para sus basuras el proyecto de la polémica planta de residuos de Loeches avanza pero el retraso acumulado en los últimos años hacen evitable que al cierre del vertedero de Alcalá de Henares no haya aún alternativa propia Javier Galicia

Voz 55 55:41 la vida útil del vertedero de Alcalá de Henares ya se ha estirado al límite a finales de dos mil dieciocho no tendrá más capacidad y no admitirá ni una sola bolsa de basura más para entonces apenas se habría comenzado a construir la futura planta de residuos para los treinta municipios de la Mancomunidad del Este que debe sustituir al vertedero el polémico proyecto avancen Loeches con la oposición ahora del propio Ayuntamiento sin embargo por muy bien que vayan los plazos la previsión más optimista es que la construcción empiece en otoño y no acabe hasta finales de dos mil diecinueve el presidente de la Mancomunidad de la y alcalde de Alcalá Javier Rodríguez Palacios reconoce que durante

Voz 0874 56:12 pero son año los municipios tendrán que buscar

Voz 55 56:15 dar una alternativa fuera de la comarca para verter sus residuos

Voz 56 56:18 todo ese frente de oposición pues ha retrasado evidentemente toda la tramitación de la planta un año aproximadamente en el que los residuos doscientas mil toneladas que producimos en esta Mancomunidad pues tengan que ir a otro lugar

Voz 11 56:31 tendrán por tanto que pagar por llevar la basura

Voz 55 56:34 esta comarca a otros puntos de la Comunidad de Madrid

Voz 58 56:45 y que la triunfa en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más empareja región la experiencia ha sido indies botes centrados en el borde espaldas musical punto com

Voz 10 57:06 hoy por hoy o La Ventana hora25 El Larguero hablarporhablar deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entre en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 13 57:28 en la Cadena SER Hora veinticinco veces

Voz 10 57:34 para entender el presente hay que viajar al pasado ratio y memoria según el a través del archivo sonoro de la Cadena SER

Voz 5 57:40 en entretiempo más grande nos acompaña en este viaje naturalmente

Voz 1764 57:46 el Carnaval ni siquiera en Brasil puede prescindir de vamos ahora a Barcelona para conocer los carnavales hace treinta años y además

Voz 5 57:53 estrenamos sección el Arca de las tres llaves junto a Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca en la madrugada del sábado al domingo a las cinco y media de la mañana una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo juegos de estar editados Cadena Ser a vivir que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 58:18 y con el deporte Atlético Leganés y Real Madrid que juegan esta tarde José Antonio Duro buenos días

Voz 1840 58:23 hola qué tal buenos días si el sábado nos deja los partidos de tres de los equipos madrileños de Primera juega el Atlético de Madrid visita al Málaga lo haces de las cuatro y cuarto con Godín como principal baja en la mermada defensa de Simeone además a las seis y media el Lega debe recuperarse la eliminación en Copa visita Butarque el Eibar también juega en casa Sierra jornada sábado el Real Madrid que desde las nueve menos cuarto recibe a la Real Sociedad mirando al miércoles ya la Champions y dan

Voz 59 58:51 navío nada yo creo que lo que lo que sé es que nosotros vamos a darlo todo yo tú o nadie sabe lo que va a pasar el miércoles pero lo que sí nosotros tenemos una gana de de de bueno de hacerlo bien

Voz 1840 59:05 por esta semana competiciones europeas con el Real Madrid cuando el miércoles en el Bernabéu el Atlético visitando el jueves Copenhague en Europa League Liga mañana el Geta visitará al Barça en el partido de las cuatro y cuarto de la tarde

Voz 0825 59:19 gracias José Antonio fin de semana ha marcado también aquí en Madrid por el carnaval en previsión tengan en cuenta que a partir de las cinco de la tarde verbena de Carnaval con la Banda Municipal