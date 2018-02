A Vivir Que Son Dos Días (10/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:11 tenemos a nuestros corresponsales preparados primero la información por Antonio Piñero buenos días buenos días Javi el nuevo episodio de violencia

Voz 1024 00:17 en Oriente Próximo un caza un F dieciséis israelí

Voz 0874 00:20 ha sido derribado esta mañana con las fuerzas sirias durante

Voz 1024 00:22 la operación militar contra objetivos iraníes en Siria según esta informando el Ejército el aparato ha caído al norte de Israel Tel Aviv informa además de que los pilotos están a salvo

Voz 2 00:33 también de esta mañana hemos conocido el contenido de la

Voz 1024 00:35 carta que ha remitido el líder norcoreano al presidente de Corea del Sur Kim Jong-Un quiere celebrar lo más pronto posible dice una cumbre en Pyongyang noticia que conocemos el día después de la distensión manifiesta entre ambas Coreas después de desfilar juntas el verano duración de los Juegos Olímpicos

Voz 3 00:51 aquí en España

Voz 1024 00:52 seguiremos pendientes de extracción política en Catalunya después el último desencuentro entre

Voz 0874 00:56 los percate Esquerra sobre una investidura

Voz 1024 00:59 ciudad de Puigdemont en dos horas comienza en Barcelona el Consell Nacional de los republicanos el tiempo sigue nevando en el norte del país en Asturias Cantabria norte de Castilla y León País Vasco Navarra y los Pirineos de Huesca Lleida atención también a esa hora al viento en las zonas altas el Levante Protección Civil mantiene activado el aviso naranja riesgo importante en Castellón Menorca y norte de Mallorca esto luego buen día

Voz 3 05:05 Masip violentas en redes sociales durante los

Voz 5 05:07 partidos de fútbol sin respeto no hay juego Cadena Ser por fin se puso en acción el indolente Serrano para evitar que Mariano le dé un toque de atención vive el día entero en tensión desde el centro de control sin acercarse al alcohol y eso que el rebujito le gusta más que el pan frito o Mohammad un español ordena el wok y que la mano pendiente debe la nevada no deja al azar ya nada es que rondos sevillanos que de Zoido es casi hermano Twitter ya aquí tocarlo no vayamos a estropearlo que un comentario

arresto A a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 16 06:06 sí

Voz 18 06:28 sin duda los Frings cada sin sin quedará eh que dejar

Voz 19 06:42 oye

Voz 20 06:46 a ver nada

Voz 19 06:51 eh eh eh eh

Voz 0874 07:28 si estos por responsables de ida y vuelta son hoy también es el corresponsal para Vocento en Roma durante quince años que tal Iñigo cómo estás solo días Ana Fuentes trabajó para la SER en China en Nueva York la redactora jefe de la revista económica de corners qué tal buenos días en la intensa proyecto supongo para voz otros el acento alemán pone Hans Günter Kellner que es corresponsal en España de radio cómo estás Hans buenos días

Voz 0754 07:51 bueno yo francés Jacques

Voz 0874 07:54 después salen nuestro país del diario Le Figaro entre otros muchos medios porque el periodismo es una profesión complicada hoy en a cuestas pueblos puerto corresponsal es verdad que existe un tuit que que hoy dice que acabo de enviar mi crónica catalán al periódico afirmado comillas enviado especial a Puigdemont no me han preguntado en edición Si Loché apuesta nuevas y donde estamos un poco obsesionados con el mítico del monotema si no pues en pos de Mon especial envió especial enviada especial a Puigdemont sería algo más Pitu Íñigo que viste además un libro fantástico sobre la mafia quién te iba a decir que vendría a España hacer un tour de prisiones ganas de todo en Estremera a Soto del Real no sí bueno

Voz 0798 08:37 sí eso lo harán ante ayer en porque seguía Roger Torrent que vino a visitar al a los a los líderes independentistas encarcelados que estaba en dos prisiones distintas y claro al final hace una crónica de estas que ven imágenes que vemos en la tele de las puertas de la prisión y tal no hay mucho material que digamos porque son básicamente dos aparcamientos de una cárcel pero estará hay unas horas da mucho porque si te pones en la en la piel que llega Madrid tiene que hacerse ese ese tête setenta kilómetros hasta Estremera encima por la M40 estos paisajes a bonita habría que decir luego ese es un sitio yo nunca había estado es increíble como lugar de desolación el paisaje en la mañana más fría de invierno que fue el otro día o esteparias con con este esta prisión en medio parece un fuerte en territorio apache no

Voz 21 09:32 y luego volver otras setenta kilos

Voz 0798 09:34 pues para Madrid hacer otros cincuenta cuarenta hasta Soto del Real a trescientos kilómetros por las afueras de Madrid cimas que que que muchos muchos sitios no es el espectáculo más hermoso del mundo y luego estos aparcamientos

Voz 0874 09:49 bueno eso eso entre los charcos en los que te metías eso hecho indiscutible no

Voz 0798 09:54 estas estas naves industriales estos desguaces no tiendas con piscinas de estas cosas no

Voz 0874 10:01 Media Marc hola adiós anunciante

Voz 0798 10:05 que no que no el citado con pues estas grandes superficies no no tengo nada contra ellos obviamente pero el paisaje industrial es un poco de desolador y luego el aparcamiento de una cárcel para esta hay unas horas es un sitio yo nunca había estado claro pero estas familias no que van muchos niños en los aparcamientos que van a ver a su a su padre eh eh claro yo me ponía en la FIL este hombre decía bueno que qué pensará no de de grande como ha acabado y si ganamos acabo yo aquí que no no eso no podría acabar yo aquí si o no se daría pena todo esto como llegó esto no no muchas cosas no sé sí se habría llega a alguna conclusión pero supongo que para él fue un día intenso y bastante deprimente imagino luego dentro en la prisión hablando con estas personas que llevan allí tanto tiempo y que tiene estar haciendo muy duro para ellos no hay no sé qué reflexiones harían pero bueno sobre todo yo creo

Voz 0874 10:58 claro lo lo que cuenta es que estés muy interesante porque al final dices bueno para que vas a cubrir sólo una visita como la de Tour de Estremera contra además creo que luego a la salida habló nada

Voz 0798 11:08 la segunda realidad no no sé si es el caso de estar allí queda lo hemos perdido mucho de hecho vas casi siempre y aquí tengo que hacer un homenaje a fotógrafos y cámaras de televisión muchas veces son los únicos que están no porque ellos tienen que estar por nariz estropea la imagen la tienen que coger y lo que era estar en Estremera a la a las siete ocho de la mañana con menos seis bajo cero veías ahí estos compañeros con los gorros termos de café y como bueno insisto existieron todo el día pues de un sitio para otro es verdad que los periodistas los digamos rectores no no no vamos mucho a los sitios sea hombre los de televisión por ejemplo si te en que coger la declaración no la radio

Voz 21 11:48 sí pero muchas veces tampoco

Voz 0798 11:50 pero los que tienen que estar finalmente son los de las imágenes no para que nosotros yo como periodista incluso me lo decían de obra que qué hago yo allí y no hay nada severo

Voz 0874 11:59 ahora final de escribir el viaje te sirve para describir lo que le puede pasar por la cabeza

Voz 0798 12:03 claro es que al final esto no hay que inventar muchos ir a los sitios de hablar con la gente en ese caso casi no había ni gente pero Llera los sitios te sitúa en una escena no claro

Voz 0874 12:14 hay unas yo no sé si con todo lo que está pasando con el tema de Córcega la visita de Macron también se sigue con un interés mayor lo que ocurre en Cataluña porque pues nos contaba la última vez que había habido como en todos los lugares un cierto bajón en el interés francés

Voz 2 12:28 es se ha seguido Còrsega pero no no con el mismo

Voz 21 12:31 o es que España sigue el tema de de Catalunya no

Voz 2 12:36 es interesante porque hay cosas muy paralelas y cosas muy muy distintas la coalición que gobierna ahora en Córcega el propio Lumbreras se llama eh por Còrsega nombre es es una coalición de de dos partidos uno autonomista liberal puede hacer pensar un poco en Convergència en sus viejos tiempos y el otro es de izquierdas llegando a extrema izquierda independentista claramente el que el jefe del Gobierno para llamarlo de alguna forma del del Consejo Ejecutivo es del primer partido del más pactista

Voz 21 13:07 dado autonomista si el otro ex jefe de la del del Parlamento de de Còrsega no hay pues tienen una mayoría amplia de cuarenta y uno sesenta y tres eh

Voz 2 13:18 pues esa alianza con algunos que lo único que piden es un Estatuto que que es acercase a al Estatuto o de Galicia por tener una una autónoma con idioma propio piden un que el curso sea oficial pedía no un estatuto especial para los residentes respecto a a los que vienen de del continente como llaman la alarmante zonas más dura que esa ya nos acerca más al País Vasco que a cada Cataluña era la amnistía para algunos de los presos que ellos esos políticos pero hay hay gente con delitos de sangre hay gente que ha matado a un delegado del Gobierno ahí no que frente a eso lo que haya hasta el mensaje ha sido firmeza como sea llamado en toda la prensa francesa de izquierdas derechas firmeza porque a casi todo ha dicho que no hará amnistía lo ha dicho a la mujer del que ha sido condenado por asesinato del que ha dicho que este tributo especial para ha dicho que no al corso cooficial porque la Constitución francesa dice que el idioma María Francia francés no hay nada que discutir ahí ha dicho que sí a una cosa que es mencionar a Córcega la Constitución que era una reivindicación paradójicamente de los autonomistas e independentistas pero he dicho sí sí me parece muy bien se ve que Còrsega pues tienes una forma de reafirmar el carácter francés de corsé ha sido un uno que hacía casi a todo Él se lo puede permitir porque a diferencia de Cataluña pues corsé pesa el cero coma cuatro por ciento en el PIB francés son trescientos treinta mil habitantes direcciones como la acción de Alicante o la Autónoma de La Rioja por ejemplo entonces es no tiene la misma urgencia no nos preocupa tanto a los franceses con pues

Voz 0874 15:11 en Cataluña previos pero sorprende exactitud de Macron porque me uno habría pensado que a lo mejor su discurso habría sido más no se conciliador nuevo bienvenido a Francia

Voz 2 15:22 en Francia cómo hubieran reaccionado pues le da un poco igual que seas de izquierda o de derechas en Francia la tradición jacobina desolación de enero estrellas pero también a la Revolución Francesa Jímenez la tradición de la igualdad tiene que ver con cierto centrismo con igualdad entre territorios iría y luego también habrá que ahí no pueden jugar con un argumento como el déficit fiscal porque están en una situación que esas revés local cubra ya un superávit fiscal que sale bastante bien entonces es complicado más a más gente no

Voz 21 16:01 Si lo que evidentemente los los dirigentes eh

Voz 2 16:05 eh regionales de Còrsega pues cabreado mucho con el discurso de de Macao pero la reacción de fuerzas no no no está aclarada ver cómo cómo evoluciona de momento me contiene por su parte tiene un apoyo muy mayoritario Consort y Tunde la población francesa y habrá que ver si puede gestionar ese ese problema cediendo algo después va a haber discusiones sobre qué forma íntegra la palabra corsé ganar si eso puede contentar a algunos o no

Voz 0754 16:33 mientras en el caso francés siempre me resultó muy interesante si estaban en el País Vasco y viajaba el País Vasco francés o en Catalunya la la zona lo los catalanes con en el norte de Catalunya desde la parte francesa siempre me pregunte cómo es posible que las indicaciones nacionalistas tendrían que se mucho más fuertes en Francia aquí en España porque al final de cuentas en en Francia el la cultura jacobina de que hablas aplastó la identidad cultural catalana o vasca en Francia el el el idioma se habla mucho menos mientras y sobre todo de la democracia el desarrollo un cool no solamente cultural sino incluso económico en la parte española sirve presionante no se cierre la las reivindicaciones nacionales tienen para mí siempre tenía la sensación que tiene mucho más sentido en la parte francesa agenda española no sé

Voz 2 17:28 sí aunque reivindica es con la misma fuerza estando en Catalunya en el sur de la frontera partes de otra base entonces sí si tienes llegue ahora mismo horizonte tienes que marcharte o ellos consideran el corsé por ejemplo que tiene marca los siempre dentistas corsos entre marcarse etapas y intermediarias no

Voz 0874 17:50 ha sorprendido nada

Voz 0132 17:52 lo de Macron habla se firmeza de que no hiciera ninguna concesión porque al final pensada Emma Krohn ahora mismo en en en Davos no en todos los foros internacionales está vendiendo como el hombre que va a reflotar a Francia la va a sacar del déficit y de la ida el inmovilismo y además junto con Merkel van a van a fortalecer el eje europeo pues es que Europa ya ha cerrado filas no no hicieron caso al tema catalán cerraron filas en torno a a Rajoy aquí hay muchas sensibilidades nacionales dijeron pero en las constituciones prevalecen entonces no no me sorprende en absoluto con la narrativa que lleva a Europa no

Voz 0798 18:31 es que además esto hace ver una cosa que en Francia el Estado se hizo a pisoteando todas las lenguas locales etcétera que se impuso el francés para fortalecer un Estado que era la prioridad y eso hace

Voz 2 18:45 en ese tiempo mucho

Voz 0798 18:47 hace ver algo que se nos olvida Iquique no tenemos presente porque ahí esta tendencia a pensar mal de nosotros mismos pero es asombroso como en España sea preservado una riqueza de lenguas que no ha ocurrido no es en Alemania como es Hans pero tengo me parece que es parecido sea es un Estado europeo que es excepcional en eso de la riqueza de lenguas como ayer ha llegado hasta hoy no puede Alfonso X el Sabio era era un rey que decide escribir en gallego no iría hasta hoy ha llegado por eso eso también forma parte de nuestra historia es un bien pero mirando al lado ves ves la diferencia no es el caso de Francia es muy evidente

Voz 0874 19:21 yo creo que también porque porque en en en España si se hace una asociación entre

Voz 2 19:26 la luz la la la unificación del idioma del país con Franco en Francia se hizo antes hizo con regímenes muy distintos con la República y con el imperio Napoleón no lo jóvenes independentistas han aportado pero eso dejó sabe lo lo que en España el Estado o el Gobierno ahí dice porque la República la República como sinónimo de Estado el discurso aunque es muy firme muy hubieran tiene prevista muy centralizadora con el discurso de iba a buscar referencias históricas eso tengo que decir que son cosas que los discursos de los políticos españoles el discurso es es muy duro en el en el fondo pero tiene un tono con acentos más más líricos que no van a convencer a los que convencer pero queda un poco

Voz 0798 20:18 pues bien aunque sea simbólico de corsé gastarse un poco no

Voz 0874 20:24 he estado en la haciendo turismo supongo no la nueva Alemania de la gran coalición

Voz 0754 20:30 ha estado en la bueno la gran coalición se va a firmar todavía no se ha decidido la estela SPD tienen algo que decir todavía no está muy claro que vayan a aprobarla persigue a en los que hace unas semanas saben las diferentes acciones que tenemos dos emisoras de uno en Berlín y otra en Colonia

Voz 0874 20:59 ha sido llamado a filas Mandela visitados

Voz 0754 21:01 los jefes apelar a lo más interesante es sobre esto hablar las cafeterías con los compañeros se discutió con ellos era muy interesantes que hay como dos líneas de una línea que dice que bueno país necesita un poco la posición Pedro Sánchez no el país necesita un gobierno y no puede seguir así el es cierto también que el contrato de coalición que ahora desea negociar eso es muy bueno para los socialistas el ministro de Finanzas de la la CDU Stein la CDU a una revolución contra Merkel ahora por haber servido el ministro el ministerio de Finanzas a la los socialistas eso a nivel europeo es también entonces antes de ir a pero luego está la otra parte y como siempre estaba Un poco más a favor de la otra de lo importante en Alemania ahora no es quién gobierna sino quién está en la oposición y con la SPD en el Gobierno el partido lo más con más votos y más diputados en la oposición va a dar la extrema derecha y eso me parece es peligrosísimo eso es jugar con fuego porque pero es normal que después de cuatro años de Gobierno vuelven a bajar un poco más y luego posesión vaya a tener más votos el populismo lo va a tener muy fácil sobre todo porque el populismo hoy en día es saca mucho provecho de TDT las redes sociales el si los cambios como nos informamos ahí hay dispares

Voz 0874 22:29 la de opiniones en tus compañeros sobre el peso real de la extrema derecha en alemán

Voz 0754 22:33 sí sí sí hay algunos que dicen que defiende posición si eso es bueno es nuestro sistema no sabemos lo puede aguantar perfectamente el no representan otras posiciones políticas que la CDU antes a represente que antes estaban en la CDU una cierta y y bueno una cierta una xenofobia xenófobos en el lado derecho de la CDU ya antes a la extrema derecha eso y por lo tanto no hay realmente un cambio estos contenidos políticos yo digo es que yo habría preferido que se quedara en la CDU en ese que hubiera un partido que las que las articula de forma tan abierto

Voz 0874 23:16 claro porque pueden acabar ganando si en un futuro apocalíptico esta palabra que pronuncia bastante sí que han sometiendo mirándonos un poco cómo era el como era la palabra

Voz 0754 23:25 la economía

Voz 0874 23:28 no solamente sea entonces bueno con economía economía de atención economía

Voz 0754 23:34 de la atención si eso es un poco la voz

Voz 0798 23:36 la palabra de Mona se escucha Lobo en la usaban más Sacyr los les intelectual

Voz 22 23:42 si tú querrías parecer

Voz 0754 23:46 en formar hoy cool cool Sir usabas pero ahora ya luce a todo el mundo en los de ese ese usa la ahora que un poco que de casi como mal pero él es un concepto interesante la economía real la atención porque intenta adaptar el modelo Calvo capitalista en el que que vive de que tiene un tú un de los bienes escasos de la los bienes que define su precio al a la situación de nuestras mentes los cerebros no ir dice en la en la era de la información el bien escaso ya no es la información como antes porque es muy fan es muy rápido tenemos acceso a muy buena información a información en profundidad no obstante la información que más se consume no es esta y eso se debe según esta teoría a que nuestro cerebro

Voz 2 24:40 el bien escaso es la atención

Voz 0754 24:42 de nuestro no propone prestar así con estos como tendemos a prestar más atención a usar ese bien escaso a la información más digerible más rápida a los suites por ejemplo eso explica por ejemplo el el ex mito de los tuits que son que en teoría no tienen ninguno pero todo el mundo está pendiente

Voz 0798 25:05 es como si no estuviéramos a los donuts la información a los tóxico que no es así

Voz 0754 25:09 aceite de palma de la de enfisema el ex que a mi me parece que eso no se puede cambiar y qué malo es esa época I B de es lo que pasa es que si es un es un riesgo y hay que ser consciente de eso pero todos los intelectuales empleando esa definición de la economía de atención hablan de los de los

Voz 0874 25:31 juegos de supone claro es que eso

Voz 0754 25:34 eso nos lleva a la extremar las explicaciones a esas puestas fáciles y rápidas que dentro del cerebro que que no sé

Voz 0874 25:43 evita pensar demasiado no hay que lleva también a consecuencias fisios

Voz 0132 25:47 hace un par de años hicieron un estudio con adolescentes en una universidad americana y les hicieron un escáner mientras estaban viendo Instagram y otras redes sociales bises comulgaba

Voz 0444 25:57 no no no no no os estimulaban partes del cero

Voz 0132 26:00 Ebro muy rápidas pues de pues de respuesta inmediata es satisfacción inmediata que al final lo que comentaban los médicos vamos a ver cómo están configurados au qué partes de nuestro cerebro están estimulada ahora en los chavales dentro de de cuarenta años no que es interesante ver que no solamente afecta a cómo distribuye es la publicidad o al discurso intelectual de de una sociedad en un determinado tiempo no

Voz 0798 26:23 se desarrollará más el pulgar no por qué es esto

Voz 0754 26:26 de ser monja el teléfono en el el el la conclusión para mire esto es es es esa que no podíamos cambiar no va a desaparecer de internet ni Facebook Twitter unirlo a sociedades que vienen lo que sí es cierto si el riesgo es identificar de alguna forma es menos peligroso es decir todos nosotros hay que saber la la la la información cuesta nosotros tus jueces el esfuerzo a nosotros a dos periodistas pero también nosotros como consumidores e información debemos ser conscientes que también cuesta un esfuerzo o tenemos que estar dispuestos a hacer esfuerzos de informarnos

Voz 0798 27:00 es que es la la es muy interesante lo que dices por la insistencia en la atención no porque hay que decir que tenía un espíritu atento que es decir vigilante decidir crítico

Voz 0874 27:10 pero es imposible porque esas personas tienen la sensación de estar bien informadas entonces

Voz 0798 27:15 nunca van a buscar más información ahí bueno yo yo yo también es solamente muchas veces este equivocado pero pero planteando si te estás informado bien si esto será verdad si éste no me estarán metiendo las metiendo la doblada por algo en tener una actitud un poco eso de de de de de prevención a no creerte de todo lo que te dicen bueno yo creo es sano ve que haciendo una comparación con con lo que decía el consumo no de de de de como de comprar y comer porquerías au no es es es una comparación muy muy útil no pues porque también para comer bien hay que hacer un esfuerzo en el lanzada nosotros aunque te ofrezca muchísimo sea faz el hambre no sino que que hay que ver lo que compra supermercado leyendo la etiqueta de dónde viene a dónde está producido que comer que conservantes tiene que que no sé qué pues con la información de igual esto de dónde sale quién lo producido con qué intención tiene tiene aceite de palma conservantes en no sé qué pues vamos todos corriendo quizá una información no estamos acostumbrados a tener esa esa actitud quizás son periodo la saturación que luego será racionalizar

Voz 2 28:20 también ha recordado una frase que dijo el el director del canal de división privado más importante de Francia de hace quince años cuando le preguntaron por los contenidos de calidad y tal el tú esa respuesta para definir su trabajo dijo mi trabajo consiste en vender tiempo de cerebro disponible con eso ya de un gran cinismo tienes un poco el objetivo de personal ni calidad ni nada en lo que tiene muy claro pues la atención si la atención pero no para una información un espacio de publicidad y eso era antes de las redes sociales en la televisión con ese mismo objetivo

Voz 0874 28:58 sobra decir que todas las empresas que mencionamos tenemos hay que un espacio abierto a cualquier tipo de patrocinio que no se dan por aludidas y siempre nos cabe la posibilidad Ana de hacernos como los de estos jóvenes chinos que tú comentando convertidos en jóvenes burdo

Voz 0132 29:11 sí sí sí pero

Voz 0874 29:13 es que además es la generación de después

Voz 0132 29:16 de los noventa lo que aquí no sé si son los Centeno sonó aquí en España los millennials son desde los ochenta bueno el caso es que nacieron de los noventa Se están empezando a llamar en Internet jóvenes Buda en no porque se hayan pasado a recitar su tras sino porque abandonan en la persecución de cualquier fin están tan frustrados no se consigue un buen trabajo un piso es complicadísimo cada vez más la competencia es feroz y en vez de luchar han dicho me me resigno y me voy a dejar llevar no es bueno espero nada no anhelo nada está muy de moda esto que llaman la cultura de la desmotivación en Internet entonces cargo bien

Voz 0874 29:53 no está súper preocupado porque muy interesante claro económicamente tiene un tiene tiene mucho

Voz 0132 29:58 impacto y además el Gobierno lo que quiere es que sean patrióticos que vayan a trabajar que el país crezca y si tienes una generación de gente que se queda en casa y además no le afecta bueno él es muy curioso los me mes que hay en Internet todo también como el Gobierno desde los periódicos de propaganda les está atacando hace poco hace un mes publicaba en el Diario del Pueblo que es el el periódico oficial el altavoz del Partido Comunista un editorial durísimo que decía jóvenes levantados no podéis sí por supuesto en Internet las burlas han sido han sido magistrales levantados no podéis dejaros llevar esta cultura de la desmotivación os matará llegado demasiado tarde no porque es que es gente que está en las ferias de trabajo con ataques de ansiedad millones de personas no encuentras nada claro claro

Voz 0874 30:48 es tremendo

Voz 23 30:49 en el sur ella Donkey

Voz 0874 30:57 hemos en esta tertulia muchas veces es reflexionar sobre el exterior y también sobre cómo se cuentan los acontecimientos de un país desde la perspectiva de personas que llegan de otros países diferentes todos los que estamos aquí lo hemos hecho por eso queremos hablar sobre también dos mujeres con orígenes muy diferentes que por casualidades de la vida acabaron pasando por España durante la Guerra Civil que además lo plasmaron en dos libros cuya existencia muy poca gente conocía yo profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá nos escucha desde SER Guadalajara como está Jonathan buenos días

Voz 3 31:28 las balas ya escrita e lo primero cuéntanos qué

Voz 0874 31:31 les eran Atena ni sobren Zambrotta y cómo llegaron a esa España de la Guerra Civil

Voz 3 31:36 bueno nace en mil ochocientos noventa y tres Estados todavía y es hija de un cirujano militar italiano irlandesa Familias próspera sangre mixta ir ella misma pues se calificaba como una una pérdida es buena familia afligida por cierta e inestabilidad mental ella en no doscientos doce se case con Ernest Tennant miembro de una dinastía industriales empresarios muy ricos de los sectores químicos siderúrgicos y petroleros con compañías repartidos en todo el mundo incluyendo las minas de su futuro el de Tarso UEFA ah entonces al estallar la Guerra Civil en horas fue mandar a enviar a España un poco para comprobar el estado de las inversiones de las minas en tablas y es huelga a ella o comprobar que es entorno estado correcto sigan subiendo para hacer pues emprende un pequeño viaje por la zona nacional que que le llevó hasta las hasta Toledo que duró pues no debería estrellas y luego pues plasmó sus experiencias un libro libro fue publicado como parte del esfuerzo y Candice Tiko algo que extraña entre Burgos y Londres a los simpatizantes de la causa rebelde y Florence por otra parte pues son será inglesas del nacimiento también una familia muy acomodada de terratenientes y diecinueve años se va a Austria como institutriz en una casa particular logo con Veintitrés estaba en Moscú también como institutriz ya ahí cuando esto vaya la Primera Guerra Mundial se forma joven enfermera Trobajo como voluntaria en la de la Cruz Roja en el frente ruso lo luego publicaría un libro pues muy espeluznante sobre sus experiencias ahí en el frente ruso no ir a la guerra en mil novecientos veintiocho la encontramos en Valencia dando clases de inglés en el instituto Ciudad de Palencia que ha si a finales de octubre en ocasiones treinta ECTS incorpora a la plantilla hace nada como responsable de los programas en inglés

Voz 0874 34:00 ya los partes de guerra en inglés entonces si la la

Voz 3 34:02 el usía Sira después de leídas por Fernando Fernández de Córdoba sobre las once y media pues a estos parches se repetida en cinco idiomas incluyendo el inglés no

Voz 0874 34:13 es es es son detalles de la historia que interesantísimos hubo desconocidos por muchos además tiene muchos aspectos en común son mujeres son profanado pistas o anticomunistas sí sí

Voz 3 34:24 más fanáticos

Voz 0874 34:26 con sus experiencias en un libro que habla la pregunta es si hay muchos libros editados en aquellos años en Gran Bretaña que sean favorables a la causa de los sublevados

Voz 3 34:36 pues sí ha es es ese interesantes no porque se estima que durante los años no que duró la guerra durante esos tres años se publicaron entre otros centros veintitrés cientos libros panfletos cierta envergadura sobre la guerra no iré esos pues dos digamos doscientos cincuenta digamos pues a los textos prórroga publicaron su programa número a los rebeldes en una proporción de veinte a uno y había una abrumadora de publicaciones la favorables a a los a los republicanos no lo que no quiere decir que creo yo que el que venga de Inglaterra se encontró dividir ideológicamente en la profusión a lo vivió creo que para muchos británicos indiferencia de Jesús la afiliaciones políticas no yo creo que muchísimo ellos tenían un miedo primero astros al comunismo y otro había más en cambio que a los rebeldes como un ataque frontal contra la democracia y la desgracia pues es algo que los ingleses aunque no siempre la tocamos ven la desgracia es algo que llevamos en nuestro de de NA hasta cierto punto nada tenía ADN ir bueno no sé entonces sí la había una opinión pública muy dividida no en una encuesta de mil novecientos treinta y siete según una encuesta pues ochenta y seis por ciento de los británicos pensaban que la Junta de Franco no debía ser considerar como el Gobierno legal sólo catorce por ciento se manifestaba en sentido yo no

Voz 0874 36:20 es es muy curioso que en el libro de favor dice textualmente Francos adecuar el clásico tipo latino de altura mediana de complexión fuerte la cara ovalada y el pelo oscuro tiene la frente de un pensador y ojos grandes y vivos seis nada

Voz 3 36:34 así es porque porque Fabra pues estaba pasando maneataron a veces estaba trabajando desde el corazón de la censura entonces yo creía que que además de y el Aspar ceguera también los domingos se metía unas charlas de unos cuarenta Guardia Civil brutos a los oyentes ingleses al mundo no cree que gran parte sus chavales pues fue suministrado no pues aun así ahí así considerar un toque inglés a sus principales protagonistas toros pues se sitúan aún después de Padrón debe ya está más fluido inglés eh altos tienen un semblante de caballero inglés entonces hace pues quiere hacer lo lo ajeno incluso lo que lo que pudiera ser publicamente pues impresentable pesquero hacerlo más asimilable no más pintoresco más bueno más pintoresco quizás no Pemán más inglés

Voz 0874 37:33 de ser así el estándar de comparación déjame preguntará a materia Hans porque ve la cuestión aquí era como como estaba contando aquella sublevación a Europa desde el año treinta y seis en todo el año treinta y nueve IRI de hecho tuve Mathieu venía a seguir con las ediciones de Le Figaro sacadas de no se dice micro fechas con los gobiernos pero sí

Voz 2 37:56 no pero la la ventaja de trabajar un periódico viejo es que puede volver a vivir la la historia contada en su momento digo antigua no vieja pero no es una crítica pero en el caso del Fillon bueno sabemos que es un periódico conservador no era en aquella época entonces pues supongo como en el caso de SAS británicas era más anticomunista que nada pero tiene como dos casi obsesiones que es que Francia no se meta ahí

Voz 21 38:27 IU consiguió eso sí tienen bueno si es no no me imagino así

Voz 2 38:34 pues intenta describir lo que hay desde la frontera haciendo incursiones porque tiene que volver a la frontera para hacer sus llamadas porque cuenta el corresponsal que pues no se puede hacer ninguna llamada internacionales de España porque están cortar a esas comunicaciones vuelve siempre a Hendaya a contarlo no sé que intenta ser relativamente neutral objetivo pero bueno habla de la resistencia heroica de el Alcázar de Toledo pero sí sí pero

Voz 21 39:02 sí ahora de héroes y a la vez

Voz 2 39:04 es interesante porque es eso el periódico conservador árabe intenta no sé hay un artículo que encontrado sobre Badajoz de ya cosa intelectual también conservador peor llamando a la cosa diciendo eso no es no es tolerable aunque no dice que están de su bando dice esos son límites que no se pueden pasar aunque sea o el horror de la guerra civil entonces están un poco describiendo lo que puede pasar deben hay dos artículos hoy hemos contado qué puede pasar si gana la izquierda dividida entre anarquistas comunistas trotskistas que que el Ejército Rojo como como en muchos sitios ir otro lado dice mañana contaremos que puede pasar siga ejerciendo blanco llaman como con terminología rusa no iba en cuenta sus divisiones también dice que según él el núcleo no es fascista pero que nacionalcatolicismo que intenta imaginar cómo podría ser después imagina una reconciliación que que evidentemente no tienen lugar

Voz 0754 40:00 bueno el que en primer lugar no quiero los ciento eso eso está a punto de pero es que yo creo es que también hay que mencionar a aunque periodístico de Homenaje a Catalunya que es que es que lo he leído hace poco yo siempre resonante el claro Alemania cuando extraer la Guerra Civil iba ganando tres años si la prensa está completamente controlada por el régimen no existe prensa libre por lo tanto la prensa sí es claramente favorable a a Franco muchos reportajes sobre todo tratan de la Legión Cóndor de la España es Franco España es el es es es este bando franquista daba otra de España prácticamente no existe no obstante claro también había muchos alemanes luchando en el lado republicano el la la el batallón de Anselm creo que ahora el segundo más grande entonces pues batallón francés en las entradas y cómo se llama

Voz 0798 41:07 tras las internas riñas entre nacionales justo ahí

Voz 0754 41:10 en había periodistas o periodistas cubriendo esta esta esta Gerhard este este punto de vista había algunos que es muy curioso que uno por ejemplo que en España es muy conocido como tengo que mirarlo como Juan Guzmán que en realidad se llama Hands Kuchma que vaya apropiación indebida que es el fotógrafo que que hizo muchas fotos muchos están en los archivos de la F dentro de otras la la foto te Marina gesta que es una milicia Anna es muy famosa esa foto entre el edificio trenes hotel Colón en Barcelona una milicia Ana con el fusil Hans Küng manifiesta gente después no volver a Alemania en muchos si fuera a Francia y mordieron en campos de concentración alemanes y luego pero otros centro y Sants Kuchma se fueron a México después

Voz 0798 42:02 luego hay una parte que es también la parte italiana que obviamente igual que pasó en Alemania estaba Mussolini allí el fascismo es que bueno lo inventaron ellos pues será una realidad entonces la prensa allí obviamente estaba muy censurada al igual que Alemania es el único otro país que tuvo su guerra civil en toda España porque había alemanes italianos en los dos bandos una parte de ayuda italiana en en el Ejército lo de Franco ahí con el mismo riesgo de que serán capturados etarras mandaban a Italia va mal no en entonces también hay un factor muy interesante que es que Mussolini en sus inicios en realidad en Europa y sobre todo en Estados Unidos era una figura muy apreciada era como una especie de hombre fuerte que ponía orden en el caos en Estados Unidos era muy prestigioso y admirado no porque allí también tenían digamos sus sus tendencias en este sentido no como vemos hoy su paso

Voz 0754 42:58 desde e incluso pasó a mí no vamos a mencionar más empresas pero muchas empresas americanas prestaron apoyo a Blair

Voz 0874 43:06 ello Jonathan como te te acostaste con esa historia

Voz 3 43:09 bueno los dos dos libros que Travel Cirillo con sus introducciones respectivas no son fruto de un trabajo de investigación financiado por el Ministerio de vedad no que cuatro ex compañeros pues Fernández Lázaro Juanma Camacho Vigo hemos trataré de rescatar no textos olvidados nunca editarse en España previamente texto novedades de testimonio en lengua inglesa sobre la que reside y entonces hicimos sorteo tocaron exacto gestión es que a su vez romántica esto explica pero bueno un poco así

Voz 0874 43:48 mantengo la verdad es que al principio pues tú

Voz 3 43:51 cierto ganó porque tampoco pues común aún aunque también lo que sí ha aprendido digamos es que detrás de las pues su política es siempre dan una especie un rostro sumaran no ir a ambas mujeres pues hay violencia de guerra como enfermeras Alphonse Fabra comemos comenten en en en el frente ruso Eleanor e incluso llorando las primas Armunia y trabajaba en un hospital Campo francés sino con los mutilados entonces claro mujeres que tenían digamos su corazón no hizo altruista y sobre todo Lopes tenían creo un miedo al comunismo influyeron en Franco pues llegamos el menor

Voz 0874 44:39 ha puesto liberadora bueno si Jonathan sea el profesor titular de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá escuchado hemos hablado desde Guadalajara Jonathan gracias por el esfuerzo por el libre por la conversación un abrazo fuerte gracias a vosotros hasta luego tenemos que parar un ratito viene ahora Cristina Pardo paramos para el cual para vender una acuerdo nosotros no una señora ponen las cosas luego para para la prensa bueno

Voz 0444 50:14 es un par de buenos días qué tal muy buenos días es que algún día llegaremos al final del Diccionario pues si si si no se empieza a pasar porque esta semana tú me encargase Albert Rivera antes salir

Voz 0874 50:25 la encuesta de Metroscopia si yo

Voz 0444 50:27 pero claro ya lo habíamos hecho y aparte yo tenía un plan B nunca mejor dicho BS Francisco Casto bueno pues Francisco Camps esta semana le han imputado en una nueva causa relacionada con la construcción del circuito de la Fórmula uno ya está imputado en dos pero él dice que nada

Voz 0678 50:48 todos hizo fenomenal si es sobre eso

Voz 31 50:51 Carlos Herrera

Voz 0874 50:52 pues menos mal que en el PP valenciano todo se hizo fenomenal

Voz 0444 50:55 vamos caro igual Camps hizo alguna cosa fenomenal pero lo que está claro es que alguna más hizo por ejemplo lo que es elegir a sus amigos gracias a él Mariano Rajoy es presidente del PP su apoyo fue decisivo en el congreso de dos mil ocho a mí el presidente Rajoy me llama

Voz 17 51:12 no

Voz 0874 51:13 espero que sea Cristina a que se llevará bien o lo hiciera la pelota Rajoy es normal en sí

Voz 0444 51:18 sí pero es que llevarse bien con Rajoy sabemos que tiene sus riesgos llevarse mal ni te cuento pero en este programa lo hemos comprobado científicamente donde Rajoy pone el ojo pone el sumario

Voz 32 51:29 sí pero hoy estoy Ariel

Voz 33 51:37 como ya he dicho yo creo que debe ser el candidato del Partido Popular a las próximas semanas

Voz 32 51:41 sí yo creo que Camps ha hecho una muy buena labor como presidente de la Generalitat pero que es un hombre honrado y eso es fundamental por la que encabezó la candidatura lo ha hecho bien tiene no yo sigo manteniendo en el Señor

Voz 4 52:08 tenemos la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años creo que más claro no he podido ser

Voz 32 52:17 no

Voz 5 52:22 he dicho que el señor Camps es un extraordinario dirigente es un político honrado en este momento están indefensión porque no sabe si se le acusa de algo

Voz 32 52:31 por qué ha ganado

Voz 33 52:42 sí sí el sentido común y los vendedores de tila porque hay algunos que sin duda están ya los nervios lo siento felicidad

Voz 0874 52:53 me quedé que le llame Camps también no hacer un amigo usando ese lenguaje típico del del partido de alguien a quién quería o no

Voz 0444 53:03 claro ahí viene el otro problema es que la gente a la que quería un huevo Camps sus amiguitos del alma no le hicieron ningún bien al principio decía que al Bigotes sólo le conocía de organizar los actos del PP

Voz 0874 53:13 aunque el declaraciones telefónicas eran muy claras eso y otra

Voz 0444 53:15 las cosas dejaron el campo sembrado de elogios este es el discurso del Bigotes en su boda a la que asistió Camps

Voz 35 53:21 la Roca presidente de la Generalitat olía debió ir porque está como de estar en Madrid todo el de Valencia ciento veinte tragedia vuela siempre en

Voz 4 53:46 a ella

Voz 0444 53:50 que a partir de ahí empezaron los problemas de Camps el primer procedimiento que tiene abierto fue el de los trajes quién pagaba sus trajes él o la trama Gürtel

Voz 1 53:58 señor Camps Se paga usted sus trajes

Voz 0874 54:01 claro que me pago yo me pago

Voz 0444 54:06 ya acertó con respecto a lo que iba a pasar en el juicio

Voz 0678 54:09 tengo también la felicidad de que esto terminará con un final feliz que seguro compartir con la inmensa mayoría de mis conciudadanos

Voz 0444 54:17 si fuera aquellos días ya nos contaba cuál era el secreto de su éxito I

Voz 36 54:22 el risa todos los días que leáis algo como todos los días una sonrisa que veáis

Voz 0444 54:31 con todo la risa lo puede

Voz 36 54:34 todo la felicidad lo puede

Voz 0874 54:37 en caso sonrisa permanente y la oposición

Voz 0444 54:39 ya pues le atizó mucho pero Camps barría en las urnas era muy de discursos victimistas

Voz 0678 54:45 además le diré señor Luna a usted le encantaría coger una camioneta venirse de madrugada a mi casa por la mañana aparecer yo boca abajo ninguna

Voz 0444 54:55 no hacía otra cosa típica de aquellos dirigentes señalados por la corrupción envolverse en la bandera

Voz 37 55:00 aquí todos hecho correctamente y el partido está financiado pues mire usted si ha acogido hoy a lo único que les

Voz 0678 55:10 queda el Código Penal

Voz 37 55:13 jo me cojo a la señera yo a mis conciudadanos para seguir trabajando por el futuro

Voz 0874 55:19 típicamente se conoce como un Puyol pero al final dimitió aunque después ante el asunto de los trajes

Voz 0444 55:24 si el PP en medio de toda la vorágine le presentó a las elecciones para garantizarse la victoria y una vez que la tenían le hicieron el vacío hasta que que se sigue con un discurso muy de Camus

Voz 0678 55:34 voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno estoy completamente harto de que cuando se hable de la Comunidad Valenciana no se hable de nuestra gente de nuestra cultura de nuestras tradiciones de nuestra industria de nuestro turismo de nuestro futuro de nuestra proyección de nuestra grandeza es

Voz 0444 56:01 estaba harto de que ese asociar a la Comunidad Valenciana con la corrupción y otros pues si la decía como si no se a la que estaba a punto de caer porque eso no había hecho más que empezar personas de su confianza robaron de todas partes desde la construcción de colegios hasta los fondos para la cooperación también tuvo que salir a negar la financiación ilegal del PP de Rita Barberá rito

Voz 0678 56:20 Barberá que debe creer en un piso alquilado crónico estamos hablando de que tiene un coche además de hace doscientos años prácticamente tiene que ser un coche histórico

Voz 0444 56:29 no verán ni un paquete rojo viste quicio aquí salir también a defenderse asimismo cuando la Guardia Civil les señaló como el recaudador del dinero B del PP valenciano