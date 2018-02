A Vivir Que Son Dos Días (10/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las diez las nueve en Canarias los sistemas de defensa sirios han derribado un caza israelí mientras realizaba una operación militar contra objetivos iraníes en Siria el F16 ha respondido de esta manera tras interceptar un dron iraní en su espacio aéreo concretamente en los Altos del Golán corresponsal en Jerusalén Beatriz la cumbre ríe

Voz 3 00:27 el Ejército israelí ha derribado esta mañana un dron iraní que entraba desde Siria en su territorio como respuesta ha enviado varios F dieciséis a bombardear objetivos iraníes en Siria pero los aviones israelíes han sido atacados y uno de ellos ha sido alcanzado por un misil el aparato se ha estrellado en territorio israelí entre las ciudades de Haifa y Nazaret los dos pilotos están vivos pero uno de ellos en estado muy grave según portavoces militares israelíes han bombardeado al menos doce puntos en Siria

Voz 4 00:57 netamente baterías de defensa antimisiles

Voz 3 01:00 depósitos de armas en este momento hay intercambio de fuego en la frontera portavoces militares han asegurado que esta violación de la soberanía israelí por parte de Irán ha sido severa y la respuesta debe de ser contundente

Voz 2 01:12 el líder de Corea del Norte ha invitado al presidente surcoreano a reunirse con él lo antes posible en Pyongyang la invitación para mantener el encuentro entre ambos jefes de Estado se ha realizado a través de la hermana de Kim Jong un que se encuentra en Seúl con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno Javier Carrera

Voz 0866 01:26 quién yo llevan primer miembro de la dinastía Kim en viajar al sur ha entregado además una carta en la que su hermano expresa su deseo de mejorar las relaciones entre los dos países el presidente surcoreano ha respondido que cree que se dan las condiciones necesarias para la que la cumbre se haga realidad la invitación se produce después de que el pasado nueve de enero delegaciones de las dos Coreas mantuvieran sus primeras conversaciones directas en los últimos dos años ya acordarán la participación de deportistas norcoreanos en los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Corea del Sur

Voz 2 01:54 en cuanto al tiempo sigue el frío en buena parte del país especialmente en el norte peninsular donde la Aemet mantiene activos los avisos por nevadas en Asturias en Cantabria en Euskadi en el Pirineo de Huesca y en varios puntos de Castilla y León atención al oleaje en la costa gallega cantábrica en mayor

Voz 4 02:08 que en Menorca se esperan olas de entre cinco y seis metros

el cuidado con el viento en Lleida Girona Castellón y Teruel las rachas pueden superar los ochenta kilómetros hora ahí vamos ya con la información del deporte Toni López

buenos días qué tal buenos días a comenzó la jornada veintitrés de Liga Santander con el Athletic cero Las Palmas cero hoy al Villarreal Alavés a las cuatro y cuarto en Málaga Atlético de Madrid seis y media Éibar ya a las nueve menos cuarto Real Madrid Real Sociedad a la misma hora España juega la final del Europeo de Fútbol Sala contra la Portugal de Ricardinho

Voz 22 07:20 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 23 07:23 claro

Voz 12 07:27 eh

Voz 23 07:28 en eh

Voz 24 07:31 no y el gente el relevo también

Voz 25 08:08 porque parecemos Domínguez ninguno oyentes de A vivir le supere

Voz 0874 08:11 dedico local como antes de que existieran esta sección que llamamos Prensa Ibérica aquí sí que he Íñigo que por cierto te has metido en la boca del lobo me han contado esto es porque es porque enfoque fuiste a hablar con gente de la Nueva España que eso un periódico del que tú ha destacado

Voz 0798 08:26 sí me destacado para bien con con gran jocoso por tu parte sí pero porque hace ministro es muy buenas Oviedo haciendo un reportaje Ivano pues lo esto da Macias de los puristas que somos un sitio buscas a periodistas allí que te orienten no Easy estuve con algunos periodistas allí eh muy bajos ya dije que les leíamos y y y mira es que además lo lo lo que lo que decimos se corrobora porque precisamente en esta semana hemos encontrar un montón de noticias allí claro yo estando allí la logia AVA no que este placer que decimos de cuando vas a sales de Madrid coger periódicos de ahí sumergirse en otros mundos no pero a algunas dijo algo así como me han dicho que te has metido conmigo pero no pero no me dijo nada así que soy viejo amigo oye están trayendo de vosotros en la en no es así no no es así para nada si no estuvimos hablando de soy de las dificultades

Voz 26 09:19 donde de trabaja en un periodo colocar

Voz 0798 09:22 no de de de cómo tienes que a veces pues lo que se dice poner la boina la noticia no de de hacer la buscarle la orientación local nace le que se interesante el lector de allí Isabel cómo piensa el lector de ahí su cuáles son sus prioridades no porque muchas veces lo que pueda pasar en Madrid

Voz 26 09:39 pero o hemos Cullell le trae sin cuidado no

Voz 0798 09:42 esto de poner la noticia es un espejo en casa cuando tú como se dice si se dice bueno es no reconocer la culpabilidad que has leído en el en el en la prensa asturiana

Voz 0874 09:56 pues a él en la que que por cierto la nueva España en los que la secretaría se llama Prensa Ibérica sí sí es verdad es verdad que les agradecemos que comparta el nombre con nosotros nuestra sección provocó mucho más histórica que es literal

Voz 0798 10:09 pues mira por ejemplo así abriendo el periódico estudias había dos muy buenas una decía un paseante de Gijón multado con noventa euros propagarse en una calle peatonal de la policía argumenta que ocupaban la calzada un juez anula la sanción por carecer de sentido por lo menos aquí el Estado ha están suscite olvidan al no lo sea la labor social local era de que decía circulen circulen monseñor señor parado era inaceptable y la otra es Triman gijonés con la compra por Internet de una bandera de Tabarnia Albert Sáez llevamos dos minutos si es verdad es pero pero si no ya pero esto es la la el ingenio de donde los estafadores no han visto que chuta no ir ya montan una cosa de Duterte Internet comprando una bandera no

Voz 0874 10:56 el titular es bueno timador gijonés pueda comprar pueden tener la manera de Tabarnia pero de lo que va de bajo es todavía mejor

Voz 0798 11:02 estoy su título la compra de la bandera del separatismo catalán indigna a un coleccionista que pagó diecisiete euros por un hacha utilizada entre comillas

Voz 0874 11:19 seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ese número de teléfono que puede ser cualquiera para mandarnos las noticias de los enlaces que encuentren en su periódico local Vic también con otros no sepa alguna una fotografía de algún periódico estén leyendo en cualquier bar de cualquier ciudad española seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuartos nueve son número de whatsapp en esta semana en la prensa local se puede resumir no se quita con dos palabras

Voz 10 11:43 por la parte de arriba nieve por la parte de abajo Carnaval

Voz 0798 11:46 sí nieve Carnaval porque ha habido muchas noticias de de las dos cosas por razones evidentes ya algunas historias de de nieve pues también en Asturias porque estoy allí Cantabria Z porque hayan caído unas nevadas impresionantes de alguna estoy muy buena las no por ejemplo esta de tres horas de caminata por insulina eh pues es una una mujer en en ayer en Asturias que sea más libertad Sánchez que tuvo que andar tres horas por la nieve porque su hija Lara de ocho años

Voz 12 12:19 pues tenía que inyectarse insulina imagino había tuvo que bajaba

Voz 0798 12:23 al pueblo la carretera estaba cortada tuvo que hacer tres horas por las

Voz 0874 12:27 nieve no aisladas en ayer esos en las historias que siempre destacamos aquí como historias fantásticas de las que solamente se ocupa la prensa local esto de la Nueva España también es curiosa

Voz 0798 12:35 hoy rescatan a un ganadero aislado tras ocho días en una cabaña en Quirós el hombre fue sorprendido por la nevada mientras desempeñaba labores ganaderas este jueves la historia no es que fuera allí imprudentemente no pues subió porque tenía que dar de comer al ganado etcétera ocuparse

Voz 6 12:51 hay que había nieve hay una cabaña tenía comida tenía móvil

Voz 0798 12:55 ya hablaban con él todos los días pero claro después de ocho días moverse la familia ya en fin avisó y tuvo que la Guardia Civil ha a sacarlo no una entrevista si no fue un caso de de imprudencia pero después de ocho días no escampa y buena mejor me queda de vida aquí sentí lo mismo entre el Viso en en en Cantabria que son nuestros pueblos maravillosos de Picos de Europa que en cuanto nieva ya se sabe que se van a quedar aislados pues al final tuvieron que llevar un cargamento de alimentos y medicinas con helicóptero porque estaba incomunicado por la nieve no hay ahí en el alerta por ejemplo hay una foto en primera página muy bonita que eso podía ser Alaska o no sé con el cargamento del helicóptero que ha caído ahí

Voz 25 13:33 hay

Voz 0798 13:35 sí sí sí claro esa es la realidad que yo recuerdo también de de pequeño que yo viví en el norte pues que a veces ocurría no cuando nevaba estaba casi deseando mirando por la ventana eso eso que al día siguiente hubiera colegio llegaban estas noticias de vallas aislados por la nieve etcétera no entonces hacia tiempo que que no se vive a esta situación en España no de con estas grandes nevadas que han caído en que se nos olvida pues que hay zonas salvajes

Voz 0874 14:02 otras que no lo son tanto ir en donde que nieve sí que es noticia porque no suelen de Barry de hecho en el diario Canarias siete que esa palabra yo nunca la había visto con un tipo de Aretha tan enorme en la palabra

Voz 0798 14:15 copiosa que quizá no

Voz 0874 14:17 que se lo tome mal pero quizá estén exagerando un poco

Voz 0798 14:20 con con la definición de copiosa nevada nocturna copiosa nevada nocturna si es decir es un pacto si miras un poco las fotos de escaldado del árbol como medio centímetro Doncic bueno pero hombre es que hay que tener en cuenta el contexto claro claro nieva hay ya esa foto de primera página en Canarias no del Cabildo cerró la cumbre para evitar incidentes claro porque allí nieve Abantos al Teide hacerse la foto y bueno pues se pero claro como siempre no es lo mismo que iba allí que aquí ni que es noticia en Canarias no cuando tema carnavales au bueno vamos primero a las que las si la esquela no sé mucho de las que es que esto es una historia muy buena en en en La Vanguardia que

Voz 6 14:57 eh que salió el otro día ante una una gusta esquela que

Voz 0798 15:02 era muy curiosa de Un sueño de Emilio Miró para ello con su cruz y entonces decía hijo de Pilar y Emilio ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés creyentes en un Dios que has pero que exista sus primos y demás familia tal tal tal no entonces claro es un amigo bueno Bruce Bruce

Voz 0874 15:25 se presentó en la versión en catalán que se publicó en La Vanguardia decía han muerto sin haber modificado demasiado el mundo que les rodeaba

Voz 0798 15:31 sí está muy bien todo es caro lo ves y dices bueno será la típica situación de la familia de algún familiar resentido que le odia porque ha habido esquelas que las así noria estos ciento periodismo que pasa pues que bueno se quedó así pero en RAC1 un un un redactor pues claro hizo lo que hay que hacer dijo haber donde la ceremonia fue allí habló con la familia no lo que pasa pues que es que la historia es aún más buena lo que parece porque la escribió el propio difunto la esquela él dejó escrito que quería que pusiera no entonces esto la edad todavía más más más hace algo más entrañable de estas esquela porque cuentan de sus familiares que era un hombre una dice el artículo decían un hombre con una cultura muy elevada y muy modesto que la esquela cuadra con su forma de ser es decir es una despedida del mundo de este señor que que bueno ya sabiendo la historia completa estará más bonita no son dos frases demoledoras no ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés creyente en Dios que espero que exista si es toda una jubilación verbal yo creo que lo desvela no es era que estaba escrito en primera persona que decir que daba raro pero dices bueno a lo mejor es un familiar que lo dice no pero es en el mismo no dice adiós así

Voz 13 16:49 mucho carnal

Voz 0798 16:50 mal en los periódicos sí mucho Carnaval porque lejos todo jueves y viernes que ya se abre claro es es curioso pues pues que pasó más a a las miles de tradiciones locales curiosas Si de algunas poco conocidas que en todas partes no en en España porque parte de las chirigotas que bueno en la prensa de Kadir llevan un mes sea con sacando el carnaval en primera página día siberiano pero de repente ahora emerge toda esta riqueza de tradiciones que que por cierto me llamó la atención que en la prensa del Levante por ejemplo el Mediterráneo tenía mucho menos resalte no sé si será más la semana que viene pero en cambio del toda la prensa de de Castilla de Andalucía de del norte de Galicia de Asturias el País Vasco Se ve que también hay muchísima tradición no por ejemplo en en Galicia pues con con la las comadres que que es el inicio de lo que dice el entró ido o antros suyas en Asturias au antro dejo en León que es como dicen allí no aquí pero por ejemplo la región tenemos aquí una una foto en primera página que además en desgracia del periódico estas cosas que regalando que algunas veces hacen mención a esta peculiaridad de lo que regalan los periódicos no

Voz 0874 17:55 dentro lo que claro pues en la Región de Orense

Voz 0798 17:57 dice lleves la región caretas del dentro

Voz 6 18:00 hoy Luis Cepeda es esto

Voz 0798 18:02 hombre pueden son concursante de Operación Triunfo que es gallego y que fue el más veces nominada y tal buenas agregaron una careta de de este hombre de otros días pues era de Tram Puigdemont King John Ford o Ronaldo la realidad este este de Luis Cepeda Ivo era que sale en la región pues la la portada de son las comadres desatan la fiesta no el bueno en sitios por ejemplo en Castilla sé que hay tradiciones muy curiosa se rarísimas es muy paganas por ejemplo en Alija del Infantado en León Hebreo tú puedes no bueno lo han vivido pequeños sí sí tienen unas personas seamos rarísimos con caretas tenazas etcétera pieles no sí bueno hicieron una una exhibición con la peculiaridad de que contaba el Diario de León que es la escenificación sólo para las teles como locales de algunos colegios y luego allá pues bueno no

Voz 0874 18:55 bueno en realidad que vivimos las cosas solamente existe si salen por televisión pero no existe

Voz 0798 18:59 eso es no y luego por ejemplo en en Extremadura tienen las murgas en el de de Extremadura pues despedían a una una histórica murga después de detener a cinco años aquí había una expresión que me ha hecho gracia estoy viendo aquí no hay que dar fotón su tambor y tal aquí dice de una histórica murga que cuelga las turistas colgar las botas el estoy colgar las botas caro sino para que haya hace muchísimo que no son las trompetas claro si eran una corneta no pero yo me acuerdo esos tebeos decirte que De Val Paz el AVE Tuta no iba a ir yo creo que dentro no me encontraba esta esta palabra

Voz 0874 19:38 la frutas nunca más soplan claro

Voz 0798 19:40 bonito no el hay que correr muchas tonterías bueno claro es que esto es el problema el el el Carnaval luego en claro te basada en la prensa catalana es que bueno el pum por ejemplo no punta bueno no salía de Morote va va a abrir con Carnavales estando pues claro es el carnaval mes politica por qué las reclamaciones de dentistas en la denuncia los políticos y el rechazo al centro cinco de cinco centran muchas de las de las actividades de las calles y caro salen pues eso muñecos de Soraya Inés Arrimadas tal no bueno pues por nada seguimos con el tema bombeado foto Vergara recibiendo el ganan poco también

Voz 0874 20:19 manera esto esto esto está fotos si se hubiera publicado hace quince años sin la explicación carnavalesca tú te imaginas

Voz 0798 20:24 sí bueno salen aquí uno Legionarios ante un saludo fascista del balcón claro estos el carnaval de Tolosa que es uno de los más típicos de El País Vasco también hoy había un fotón un fotón de de estos legionarios ahí que era una comparsa a que se disfrazaron así ton y habla y habla de provocación y no sé qué dieta licuado todavía hay miles y miles de personas en la plaza es que los casi todos los a son muy importante y el legendario con el brazo en alto en fin esto no de nos Carnaval andas este hombre ese ese es Fernando Clavijo no pues sí disfrazados él está sentado delante del de delante Sete Si bueno es que ETA no vamos a desvelarlo es eso un señor vestido de Helios de la película de tengo una bici con muñeco de té delante tapado con el con el mantel estoy de la película es que el presidente canario eh cómo es posible encima que ni siquiera está en un marco incomparable es una especie de oficina bueno Cole la historia está foto que salió en Canarias siete sí bueno pues que que no se sabe por qué pues que fue visita a una empresa tenían por allí un muñeco la bici decidió pues es oponerse como Elliot la foto y era una empresa MHP con más de veintidós años de experiencia en el Servicio Integral de Gestión de horarios y de tiene algo de esto sentido pues no lo que se dice el texto de la noticia es que el presidente desoyó a sus haces

Voz 0874 21:38 sobres que les recomendaban la foto nuestro

Voz 0798 21:42 la hizo aquí lo estamos

Voz 0874 21:44 de ser comunicación hay que presionar un poco más fuerte hoy tenemos mucho más que pena que no hacemos más tiempo que hay mucho compromiso y mucho por delante así que lo guardamos para la próxima e Íñigo hasta luego un abrazo

Voz 27 22:07 ah sí

Voz 22 22:22 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 18 22:27 sigue a A vivir que son dos

Voz 13 22:30 días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook a vivir

Voz 29 22:40 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos

Voz 12 22:55 hace tiempo hay que deshacerse de estas templarlas como si estos monjes con más dobles son intocables entienden el bien en el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 13 23:07 traviesas similitudes llega demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 12 23:18 este cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos de Historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser

Voz 30 23:37 eh

Voz 12 23:40 hoy por hoy o La Ventana hora25 o El Larguero hablarporhablar SER deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito más sin jugar punto Cadena Ser punto com la radio que tú programadas

Voz 18 24:19 café y nacer corren

Voz 31 24:22 nuevos tiempos

Voz 10 24:24 vamos a escucharnos

Voz 13 24:32 sí

Voz 33 24:58 buenos eran los grupos españoles de los sesenta

Voz 12 25:01 ah

Voz 16 25:14 eh pequen y que es lo mismo están los puntos Los Brincos Los Ángeles Juani y los Bravos

Voz 1 25:28 no

Voz 16 25:31 así se han recopilado recopilados es una coalición de tres discos que se llama Aquellos maravillosos piropos y solamente hoy está disponible para los amantes del buen pop español a través de la web música de siempre punto com en el teléfono nueve cero dos veintinueve días veintinueve pero como decían los módulos todo tiene su fin y hoy es el último día que podrán conseguir estos tres discos al precio de treinta y tres euros más gastos de envío en la web música de siempre punto com o en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 1 26:23 eh

Voz 16 26:28 no sólo por hacer supedita durante la próxima hora les vamos a coger un regalo y además podrán elegir lo porque tenemos un buen reloj de pulsera con un diseño clásico la esperar rectangular y tecnología suiza para señora o el modelo para caballero que es más grande con Xfera redonda y la correa de piel elijan el que prefieran al pedir está estupenda colección en la web música de siempre punto com o a través el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 1 26:53 sí

Voz 16 27:01 bueno pues sesenta canciones perfectas para pasar un buen rato récords

Voz 0798 27:04 nada aquellas tiendas

Voz 16 27:12 alegres en la vida con aquellos maravillosos grupos hoy último día disponible en la web música de siempre punto com en el teléfono de la buena música el nueve cero dos

Voz 12 27:22 veintinueve veintinueve

Voz 37 27:33 genio ahora traemos todo el párroco Félix

Voz 1 27:40 antes de las tres dos en Canarias lo primero es

Voz 15 27:44 de era tarde ha llegado el momento de él

Voz 1 27:49 pues la clínica Leganés Real Madrid con los goles con los Juegos Olímpicos de invierno es el libro nuestro fútbol internacional y Filippo con su toca otra vez sonido Morse el basket y el consultorio de Antoni Daimiel seis

Voz 31 28:07 Naciones de rugby todo todo todo

Voz 1 28:09 deporte para alegrarse las noches del fin de semana

Voz 22 28:21 en A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 38 28:26 eh

Voz 24 29:14 no y no en en Langreo y tengan y poco eh bueno eh eh

Voz 10 30:56 conoces a este hombre no ha de está encarna de pesca

Voz 31 30:58 pues creo que lo he visto antes alguna vez digamos que te has

Voz 10 31:01 he tropezado con él no y sensibilidad

Voz 31 31:04 de casualidad nos hemos encontrado Juan de qué pieza más increíble alocada es un amigo mio Pablo un mismo explique la gente que nos escucha si es que no lo saben porque esa pieza de música que acaba de tocar la hemos podido escuchar gracias a España gracias a Pau Casals me temo que

Voz 6 31:21 sí que James tiene razón esto culpa de Pau Casals una tremenda coincidencia

Voz 10 31:27 sí sí

Voz 6 31:28 sí sí sí él descubrió esta pieza por casualidad si la estuvo tocando montando tiempo un montón de años hasta que se vio capaz de tocar la enfrente el público ya está al final de sus días estuvo todos los días tocando algo de baja algo de estas seis suites pues como modo de vida casi

Voz 31 31:47 analizan de la encontró creo que estaba con su padre de pequeño en una tienda de cosas de segunda mano Gandhi encontró esta pieza en la que ponía Bach nadie había compuesto antes para un violoncelo incorrecta Múgica

Voz 37 32:03 el estudio y la estudio y la estudio

Voz 6 32:05 hasta que puedo interpretar ya que esta esto ahora

Voz 31 32:08 como cincuenta años después le debemos mucho

Voz 6 32:11 ya no es la la interpretación más escolástica era más correcta según los puristas a lo mejor pero desde luego el tuvo la culpa de todo lo que vino detrás todos los grandes tienen grabadas las suites una o varias veces es en parte gracias a él me odia

Voz 31 32:27 vamos a los porque es que eso es lo maravilloso de Bach

Voz 11 32:32 eh la Manver a Fuenlabrada

Voz 31 32:35 Vidal infinita de máquinas de interpretar esa empiecen las notas son las mismas pero puedes tocarlas

Voz 6 32:40 distintas definitivamente puedes tocarlos hay versiones increíbles con un montaje moderno con arco barroco y cuerdas de tripa eh si escuchas a los más grandes de la historia del violonchelo pues es que parecen piezas completamente diferentes y es exactamente la misma partitura solamente que tiene tantas lecturas que bueno yo tenía un profesor llama Aldo Mata que decía que cada día que tocaba pues no sabía qué iba a hacer porque cada vez pues algo totalmente diferente

Voz 10 33:08 déjame decir que tuvo a James routers ya le conoce todo el mundo Pablo tú la llamada Pablos Pablo Moreno

Voz 0798 33:13 es lista Pablo nos contaba cómo

Voz 10 33:16 épocas al encontró esa pieza de manera casual igual que James te encontrabas Pablo estándar

Voz 31 33:21 en la red bien

Voz 6 33:23 eh no me temo que bueno yo Le Lele aborde en el metro no sea yo soy famoso pero no tanto no me pidió el autógrafo el a mí sino que fue un poco al revés le reconocía en el metro ya había leído alguno de sus libros había visto alguna que otra entrevista famosa

Voz 10 33:41 salió corriendo sí sí sí pero eso es porque

Voz 6 33:44 que bueno aunque aquello me ducho de vez en cuando una de cada cinco

Voz 10 33:47 como todos los músicos de la supuesta por supuesto

Voz 6 33:50 entonces eh pues me acerque muy echada p'alante bueno él estaba era fue muy educado muy tímido en un principio pero enseguida conectamos Lecompte bueno le pregunta que qué tal estaban España porque sabía a través de las redes sociales que él estaba aquí bueno pues a través de de ese primer contacto pues me medio su email y yo dije bueno pues vamos a intentarlo nos vimos después hasta el día de hoy que me ha liado la manta a la cabeza

Voz 10 34:18 cuando dices vamos a intentarlo parece que intenta es otra cosa siempre siempre

Voz 6 34:21 yo lo intentó muy fuertes abierto cualquier experiencia no

Voz 10 34:23 sí sí por supuesto ahora cuenta tú James tu versión de la historia cómo reacciona es cuando un tipo va corriendo hacia Haití en el metro Stieg Haaretz Xala ha

Voz 31 34:33 la noche bueno vi que llevaba un violonchelo High reconociendo inmediatamente me sentí seguro a no ser que a la funda una cantidad inmensa de heroína claro anida en My y tiene una cara simpática que si a los ojos a destacar ni dejen te me saluden dentro y eso está muy bien así que me saludó la oreja vamos a hablar anchas y como yo no conozco aquí a muchos músicos a este echó a hablar de música con alguien es como un regalo de nada Minc así que me creo su dirección de correo electrónico y cuando llega a casa le dije a Mika he conocido este tipo súper simpático en el metro

Voz 10 35:09 luego pobre Mika e infrinjan

Voz 31 35:12 que vivan ha hecho recuerdo que te lo comentó buscan hacía un par de amigos más Santos dijo algo que iba a invitar a este hombre Mi casa y todos me dijiste es este equipo Kelme a pasar cuando no puedes invitarlo a tu casa sin conocerlo y os dije a todos pero porque esto es España

Voz 10 35:26 todo el mundo simpático es normal no podrían haber sido tus últimas palabras eh

Voz 31 35:31 nadie podrían haberlos ir pero obviamente soy bueno vibrando el carácter de la gente el caso es que tocamos un poco de Beethoven mejoraremos algo más juntos la Flis pero tú Paulo también haces cosas muy bonitas con una orquesta no

Voz 6 35:46 sí correcto sea este encuentro se fue fue motivado por el fin de un ensayo de orquesta que se llama caminata musicales estábamos muy cerquita de de un concierto invité a James y bueno pues es una orquesta un poquito diferente que hacemos es así eh es un un show bastante curioso que invitamos a todos los oyentes de la SER Javier a a James a Mika a cualquiera que quiera acercarse a ver lo que hacemos que es muy entretenido estaba terminando el ensayo de Camerata musicales me metí en el metro como siempre bueno me esperaban encontrar no me a encontrar una cara tan

Voz 10 36:20 sea como dice James sacaba de su casa tocando Beethoven sí sí sí

Voz 6 36:25 solamente tocando no vayamos a pensar nada extraño soy un chico muy majo pero hasta ahí si llego sigue tocando Beethoven fue increíble la verdad es que no me esperaba una realmente Jeins no no es nada impostado sea él es de verdad así es un tío muy agradable muy majo y bueno pues salió de él invitarme a casa ensayar yo no me lo creía es estaba que lo a que me pellizcar a repetidas veces eh la real y bueno pues eh fuimos a casa ensayamos un poquito de Beethoven fue muy divertido recuerdo que que fue muy divertido muy cercano me estuvo vacilando desde el minuto cero cosa que valore muy positivamente

Voz 10 37:05 era antes o después de dejar de fumar

Voz 18 37:08 antes aquí

Voz 6 37:10 es decir una cosa en contra de James que es que me dijo lo me dijo tú fumas hicimos un break evidentemente porque los músicos aparte de no ducharnos tenemos que descansar mucho dentro de cada ensayo eh me dijo fumas dije no no no fumo yo es que era deportista dio este tipo de hábitos me dice pero sí es literalmente es lo mejor que hay en el mundo

Voz 10 37:32 dio eso es muy de lleno

Voz 6 37:33 se nota de hecho les dije pero has pensado en dejarlo tal no quiero decir que el germen de la idea fuera mío pero fue un poco

Voz 31 37:39 origen urgencia la gente pero es fantástico hace un par de semanas tuvimos a este chaval un genio de catorce años al piano Maillo y un violonchelista increíble al que conoció en el metro que nos toca Bach en el estilo

Voz 10 37:53 ligeramente nosotros nos viene muy bien que vaya en Metro el que conozcas gente

Voz 12 37:56 Tony Blair necesitamos más música en la radio en los colegios en el metro

Voz 31 38:02 las casas en todos los sitios porque la música hace que todo sea mejor habló nos tocaría es algo más con el chelo

Voz 6 38:07 me voy improvisados algo así sobre la marcha todo muy casual

Voz 39 38:18 no no no

Voz 40 38:53 se ha mí

Voz 10 38:59 bonito no fue a Pablo Moreno como se llama la orquesta has dicho

Voz 6 39:05 la orquesta se llama Camerata música Alice Cuddy estamos el primer domingo de cada mes en el teatro Nuevo Apolo en la plaza Tirso de Molina a las doce

Voz 41 39:15 entrada gratuita por supuesto gratuita si te llaman Javier del Pino

Voz 6 39:21 el invitamos a todo el mundo a que venga es precios muy populares

Voz 10 39:24 eso es como hay que tienen que comer los músicos lamentables

Voz 6 39:27 ante tienen la mala costumbre también de de comer

Voz 10 39:29 tres veces al día sí sí sí se bueno a ver nuestro los clásicos dos

Voz 6 39:33 el resto

Voz 10 39:35 Pablo quédate con nosotros un momento porque James hoy quiere hablar del amor sobre todo el amor en la música Ella a lo mejor tú también tienes alguna historia que contar lo primero vamos a escuchar axioma no ya voy canales el CIS suman en un ambiente de suma

Voz 31 39:51 el ochocientos cuarenta y dos conoció a una chica de la que se enamoró locamente hace llamaba aclara nada

Voz 0798 39:57 el padre de Clara básicamente dijo que no

Voz 31 39:59 lo dijo a estas mujeres feo yo no vamos a tener éxito nunca te arriesgas a mí en Humanes convulso como cientos setenta canciones para esta aquí para intentar seducir Laza han han de este es Juan Jo ante esa es la emisión favorito me llama dedicación está chance alemanes Whitmore a esta transcrita por leyes no porque eso un giro escucharme a mí mismo

Voz 42 40:26 sí

Voz 43 40:31 por ello

Voz 44 40:36 como no

Voz 43 40:46 y

Voz 45 40:57 ah sí

Voz 44 41:21 eh

Voz 47 41:36 ah sí

Voz 44 41:45 eh

Voz 46 41:50 ah sí

Voz 44 41:53 poco en eh

Voz 48 41:58 no no

Voz 49 42:03 sí

Voz 42 42:07 eh

Voz 50 42:21 eh

Voz 51 42:26 ah no

Voz 42 42:34 tu

Voz 44 42:39 a su

Voz 43 44:07 sí

Voz 44 44:11 sí

Voz 52 44:19 ah sí

Voz 31 44:24 de todos modos igual acabaron casándose lo cual está bien

Voz 10 44:29 si piensas en los mejores compositores de la historia de la música en en sus vidas que crees que fue una inspiración mayor para ellos el amor o las miserias de sus vidas y sus preocupaciones y sus miedos anclados

Voz 31 44:44 anoche el amor estar detrás de tongo sólo en la música no causó toda obra de arte en toda novela de su hija sin duda pero murió es todo lo que es todo lo que tenemos

Voz 10 44:53 no porque querías hablar hoy sobre el amor

Voz 31 44:56 yo no quería alegrías tenga yo soy británico pero bueno es porque está cerca el día de San Valentín y creo que es el amor es lo más importante en la vida Jaber pero también lo más duro pasa sólo a mí hay fans la Changeling para mí es un reto no lo entiendo muy bien la matrícula como la última cosa mágica que nos queda de hablar del amor a la música de la Mora

Voz 10 45:24 te la mora otra persona que parte de tu sensación actual de lo justo que estas en España crees que se debe al país que parte puede deberse más bien al hecho de que estás con una persona a la que claramente quiénes mucho

Voz 31 45:38 esto sí es lo más importante se ha bajado el mensaje que está aquí es la razón por la que siento que por fin tengo un hogar es porque en este lugar esta miren Amaia vivimos juntos vivir solo sería tan terriblemente deprimente bueno alguien después de haberla conocido no hasta que cae otra cosa sería que estuviera solo y no Calamita conocido pero lo más importante de querer a alguien es que quieres pasar por si alguien el mayor tiempo posible yo como sabes viajó mucho de giras y muchas veces estoy fuera sólo un poco mi manager como sabes no es tan guapo como Mika Hakkinen y huele mal y está siempre hizo lo cual siempre es complicado hace que cuando vuelvo a casa es mi apartamento encantador en Madrid pero lo más importante es que es

Voz 10 46:30 el mica tiene que haber algo malo en Mika no puede ser todo bueno en ella

Voz 31 46:34 a menudo delante de dos millones y medio de Elvis pretendes que te directo te llevas mi pregunta le ella sí tiene algo malo yo no me he encontrado todavía más allá del hecho de que su humana como todo el mundo

Voz 10 46:50 lo puedo preguntar a ella claro hacer lo que quieras no te da miedo que se lo pregunte

Voz 31 46:54 no hay bien bueno quizá un poco no te preocupa que algún

Voz 10 46:57 días sea más famosa que tú nada aisladas

Voz 31 46:59 discrimine mix más fille mucho más cuando hemos estado en Argentina en Navidad cedió paparazzi todo el rato siguiendo unos para sacarnos fotos juntos

Voz 10 47:08 es que tú sabes en realidad James que es el amor el amor es seguir viviendo con alguien que te trae a casa gente a la que acaba de conocer en el metro

Voz 31 47:19 hay una app dentro de un año cuando descubra que Pablo Crespo ha dejado a la conversación a otra

Voz 10 47:28 polémica hola qué tal gracias por venir no gracias a a Haití por invitarme escuchas la radio hablar de ti te sientes un poco no sé es que no sé cuál puede ser el sentimiento la verdad no me lo tomo a gracia pero una se siempre estoy a punto de agarrar la cabeza o agarrarle a él en la cabeza claro también pero siempre apuntó nunca llega a ese nivel igual estado siempre como al borde del precipicio punto de caer verdad

Voz 4 47:58 exactamente

Voz 10 48:00 el otro día nos dijo James que es que el se considera asimismo un tiquismiquis por qué son tiquismiquis bueno

Voz 4 48:09 a mí me gusta mucho la astrología no él tiene una ascendente en vivo que yo la verdad lo vean todos lados es es que es increíbles no con el orden sino con con con la organización con la puntualidad con la puntualidad es es no sé a mí me pone un poco nervioso más yo siendo Argentina no ha sido sin gracias está lleno puestas muy bueno en en eso en ese es un poco de Pekín bien que espera cuántas veces

Voz 10 48:36 es cuando se ha marchado a dar un concierto a Londres has dicho menos mal que tiene un concepto en Londres no

Voz 4 48:41 hasta ahora hasta ahora no no me han pasado

Voz 10 48:43 has entendido esto no que cuántas veces se ha sentido aliviada de que te marchar a unos días a un concierto

Voz 31 48:50 Londres pregunta más horrible

Voz 10 48:53 yo que nunca

Voz 31 48:56 Jamaica Kenia momento lo imagina no en fin mal me he puesto de instruye de cada momento estamos todavía en esa fase llevamos sólo un año hace poco para celebrarlo nos fuimos a pasar una noche a un hotel en abrir millas emborrachó un poco con el champán chocolate a vimos Notting Hill es una comedia romántica y está muy bien en la escuela es fantástica yo éramos una compañía fue una noche fantástica para celebrar nuestro primer año estamos todavía en esa fase en la que los echamos de menos un montón cuando estaba lejos sino la ecos como tú queremos veinte años con tu pareja yo estás deseando alejar toda una semana somos unos jóvenes enamorados

Voz 10 49:40 la Mika España quiere saber cómo James en casa

Voz 18 49:48 en casa en Cáceres

Voz 10 49:52 pero eso es gente que el metro gente a la que no conoce

Voz 4 49:54 es es que imagínate lo que fue para mí no porque claro yo vengo de un sitio con mucha inseguridad a alcohol no mucho calado

Voz 0874 50:03 en contraste tu historia perdona tu historia de tu llegada España tiene que ver mucho con la seguridad que sentías en Buenos Aires

Voz 4 50:09 sí sí sí sí yo tengo muchas historias de inseguridad de Buenos Aires entonces al estar aquí sentirme tan segura y que me gustaba todo tanta al final decidí quedarme entonces bueno el día que se me dijo va a venir este chico que lo conoció en el metro iba les puso una cara de que me estás diciendo están mal de la cabeza cómo va a ser eso de verdad

Voz 10 50:29 exactamente lo que yo les dije no

Voz 4 50:32 ideas puesto bien porque Pablo es eso son vino pero yo no sabía ni quién era ni ni nada no

Voz 10 50:40 Pablo están hablando de desde ya es que lo que no sabe y es lo que me dijo a mí Mi novia vas a ir a casa de ese señor yo sí hombre sí pero si no os conocéis te puede hacer cualquier cosa puede entrarte veinticuatro siete yo bueno pues corre el riesgo pero sí osea todos lo pensábamos miran todos lo pensó que su novia estaba preocupada porque ella tampoco te conocía Medellín

Voz 31 51:00 el está en Radio lo que hice mía esto yo no sé que toca el violonchelos firmes como si hubiera visto amiga en el metro sin conocerla diciendo muy valiente la hubiera podido salir un día tomará seis quizá me habría dicho que sí eso sería raro

Voz 10 51:20 mismo decírselo a alguien como Mika que alguien como Pablo que tiene aspecto de asesino en serie británica

Voz 31 51:25 de Pablo no parece bueno es verdad Él sí que tiene pinta un poco de hacer declaración

Voz 41 51:30 estaba pensando en tatuar la cara con cadenas y tal pero dio la casualidad de que no tenía cita el tatuador pero

Voz 4 51:37 pero bueno yo no era la única en pensar esas cosas

Voz 10 51:40 el que es lo más loco que has intentado hacer no lleva que les preguntamos entonces antes de que respondan

Voz 4 51:45 que lo decías el cosas locas no porque a pesar de ser músico y que los músicos estén loco claro a esa el clásico tienen como otra estructura otra disciplina que eso está muy bien para hacer un equilibrio pero sí que que no pasan cosas locas por culpa de James

Voz 10 52:07 como por ejemplo como por ejemplo

Voz 4 52:10 eran salieran en casa y los vecinos unos empiezan a traer comida en plan agradecimientos pidiendo que toque más fuerte y de repente tengo la nevera llena de de tartas de chocolate el otro día nos trajeron nuestra que nos trajeron eh

Voz 31 52:26 Anchois Cal hasta María Sauer una tarta de chocolate galletas

Voz 10 52:31 sí pero el a través también había vieja torrijas hasta slots estén sí sí pero torrijas como para una semana

Voz 18 52:38 sí

Voz 10 52:41 dime dime Mike por favor si estoy más tranquilo siendo amigo de James que tú supervisa su cuenta de Twitter

Voz 4 52:49 siempre que no mira aquí hay un problema resulta que el me preguntan cómo traduzco esto X cosa no ir de repente es una expresión las expresiones yo aunque las intente traducir como lo más literal posible es que son expresiones y no tiene ni el mismo impacto ni nada y claro yo no sé a quién le está contestando que está escribiendo entonces yo le contesto Naomi traducción pensando la forma más correcta y más exacta posible lograr frenar gana no y luego se mete en líos y luego mi culpa

Voz 10 53:25 pero bueno Sergio

Voz 31 53:29 esto que estamos como en una decisión de terapia matrimonio

Voz 10 53:31 los el psiquiatra no el bueno sé que siempre tan

Voz 4 53:34 Mina haciendo mi culpa pero bueno que todo el mundo sepa que que estoy yo intentando traducir lo mejor posible

Voz 10 53:40 nada más hasta que punto la música está siempre presente en esa casa

Voz 18 53:45 que todos los días todos los días incluso

Voz 4 53:51 incluso hay días en los que Jensen se despierta muy temprano osea marciana mente temprano estoy hablando cinco y media a seis de la mañana para práctica entonces el piano tiene un sistema para de silencio para poder practicar en silencio y no molestar a los vecinos pero yo escucho sea despierta la mañana alrededor de las ocho escucho común dando unas técnicas claro que la música empieza a estar de a veces desde las seis de la mañana en silencio pero bueno luego se pone el volumen y también todo el día y luego yo me voy a hacer mis cosas mis nada todos mis seminarios o lo que sea y cuando llego están el piano a tope todo el día

Voz 10 54:35 los vecinos bajando comida bajando comida comida

Voz 4 54:37 la comida comida Hay la nevera que flotar Ari que yo me voy a poner

Voz 10 54:42 gordo gordo guarda de comer tarta de chocolate pero no se está integrando mal en España no

Voz 4 54:48 muy bien muy bien de hecho yo creo que está aprendiendo español casi sólo porque en casa hablamos todo el tiempo inglés es que si hablamos inglés todo el tiempo

Voz 18 54:59 y cada vez es como más fácil para él

Voz 10 55:03 Benítez somos vagos tenemos que hablar más en español mucho mejor profesora la mejor se estila más guapo no lo he dicho yo soy dices tú lo he pensado pero no lo digo a veces se creo que ve series en español con subtítulos para que pueda entender no

Voz 4 55:17 sí claro la voz en español y el subtítulo también en español que es una forma en la que yo aprendí inglés también en su momento entonces se me ocurrió que esa forma podía servir resulta muy efectivo porque escucha la palabra airear la al mismo tiempo tiene otro efecto

Voz 10 55:33 es muy curioso que viene de Londres tú vienes de Buenos Aires y los dos os habéis encontrado en un triángulo en una ciudad como Madrid y que los dos llamáis a Madrid vuestro vuestro hogar que es una palabra muy bonita no no sé que habéis encontrado aquí que habéis compartido porque tiene que haber algo geográfico también para vosotros

Voz 4 55:49 no sé si geográfico pero yo comencé a venir a Madrid alrededor hace cuatro años pero me pasaba mitad el tiempo aquí emita en Buenos Aires yo trabajaba mucho en Buenos Aires pero en un momento me tuve que decantar porque es que no se puede estar en todos los sitios al mismo tiempo y resulta que Madrid me siento tan bien tan cómoda hecho amigos buenísimos también retome mis estudios en aquí en Madrid en un estudio actuación que se llama el de Juan Carlos coraza cuando me descubrí de vuelta hay eso también fue un motivo de peso para que yo decida quedarme aquí bueno luego justo lo conozco a James porque él estaba viniendo a tocar mucho y tal pero no se será que será que Madrid abre las puertas a todo el mundo

Voz 10 56:41 se porque la historia nuestra historia y no sé si podemos contar podemos contar con la día no nacen Instagram al fin y al cabo es una historia muy particular

Voz 4 56:50 si les resulta que yo había leído su libro comenta una foto como todo el mundo sin ningún tipo de expectativa de nada porque realmente no simplemente diciéndole gracias no por tu entrega Portugal sentía porque que había quedado en Lima bueno resulta que me empezó a seguir dije me empiezo seguir a es Kiss me

Voz 31 57:12 de donde no me viste sólo gracias por tu libro te has to poco

Voz 10 57:17 hemos flirteo a estamos en terapia tenéis que es es sincero

Voz 31 57:20 una campos en terapia negra

Voz 10 57:23 ni siquiera flirtear flirteado mucho más fuerte fue para

Voz 4 57:28 ahora yo voy al grano si voy al grano y no fue

Voz 31 57:34 si no hay with man pero lo que para mí fue muy bonito estuvimos meses sin encontrarlo aunque Hutchinson Navy sólo escribiendo Fatah conociendo los antes de encontrarnos por primera vez en enero que ya estaba en Argentina John Lone denomina nunca los habíamos podido ver hasta qué

Voz 10 57:52 donde se encontraba estéis por primera vez

Voz 31 57:54 Madrid yo tenía que un concierto me conocía mica justo antes de empezar el confía

Voz 10 57:59 pero fue un amor epistolar como el antigua pero

Voz 4 58:02 aprovechando las redes sociales

Voz 10 58:04 quería hablar hoy del amor y de eso hemos hablado y queríamos escuchar un poco de música Ella la hemos escuchado pero tiene siempre presente Mika buen me alegra mucho porque ella también a nuestras Un poco de música James para terminar a Jasper fue

Voz 31 58:20 antes de las noticias antes aunque Mika yo también

Voz 10 58:23 somos una palabra nueva que queremos enseñarte a que banda seleccionado palabra

Voz 31 58:28 estos no toco entonces dime la palabra cuando vamos con la

Voz 10 58:31 habrá primero que tenemos una palabra venga hay que trabajan qué tal estamos haciendo el trabajo excelentemente excelentemente foros Wanda

Voz 31 58:40 excelentemente qué palabra tan maravillosa

Voz 10 58:42 pero no somos esa palabra nos engañó

Voz 4 58:46 el uso yo no yo me que yo me invento palabras si ahí pobre el olivo muchísimo

Voz 10 58:51 pero cuando nos escucha asignarle palabras James escuchas por la radio crees que la enseñamos las palabras correctas

Voz 4 58:56 yo creo que sí y lo importante es que sean palabras que suenen de forma graciosa para él porque ahí es cuando se engancha le divierte