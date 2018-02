A Vivir Que Son Dos Días (10/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 la suerte con James mucha gracia y ahora

Voz 2 00:04 las chicas hasta el asalto

Voz 4 00:18 vicios informativos

Voz 1817 00:22 son las once las diez en Canarias Israel ha lanzado una ofensiva después de que los sistemas de defensa sirios derribase en uno de sus cazas esta mañana las fuerzas israelíes han atacado al menos tres objetivos en Siria Ángel Villaescusa

Voz 5 00:34 el ataque de la aviación israelí se ha concentrado en una zona cerca de la frontera sirio libanesa a las afueras de Damasco y en el aeropuerto de alta y furia en Ons un área en la que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos se concentran fuerzas del régimen sirio iraníes del grupo N libanés Hizbolá Israel ha pedido a esas fuerzas que se retiren de las zonas cercanas a su frontera los bombardeos de Israel se producen como respuesta al derribo de un avión F16 por parte del Ejército sirio mientras atacaba posiciones iraníes en ese país

Voz 1817 01:01 más asuntos Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a ciento veintisiete inmigrantes en el mar de Alborán entre ellos ha recuperado los cuerpos de al menos tres personas que murieron ahogadas la última patera llegó a la isla de Alborán ayer por la tarde con cuarenta y cinco inmigrantes a bordo está previsto que sean trasladados a un puerto andaluz durante el día de hoy Roberto de la Fuente

Voz 6 01:18 sí lo ha comunicado Salvamento Marítimo después de que su embarcación Salvamar Hamal tuviera que volver al puerto de Motril tras las malas condiciones meteorológicas los cuarenta y cinco inmigrantes todos varones y de origen subsahariano están aparentemente en buen estado de salud llegaron por sus propios medios en una embarcación precaria la isla de Alborán situada en el Mediterráneo a unos noventa kilómetros de Adra Almería cuando el estado del mar mejore todo serán trasladados a un puerto aún por determinar de las costas andaluz

Voz 7 01:43 la Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre

Voz 1817 01:45 acusado de más de mil estafas mediante la venta online de entradas para espectáculos el arrestado pedía por ellas entre trescientos y cuatrocientos euros son redacción en Galicia Ricardo Rodríguez el detenido ofertaba entradas para conciertos espectáculos y eventos deportivos en diferentes plataformas de internet como prueba de confianza detenido y comprador intercambiaban vía electrónica la imagen de su DNI

Voz 8 02:05 el estafador utilizaba el documento enviado por una víctima

Voz 1817 02:07 anterior usurpando su identidad los agentes calculan que habría obtenido unos trescientos cincuenta mil euros en el último año ya que realizaba entre dos y tres estafas al día la investigación comenzó tras una denuncia interpuesta en Segovia continúa abierta para encontrar a más víctimas que no hayan denunciado en su momento la policía ha distribuido una guía de compra asegura en Internet con consejos para evitar este tipo de estafas información el deporte Toni López buenos días buenos

Voz 9 02:31 ya se juegan cuatro partidos de la jornada veintitrés de Liga Santander alguna Villarreal Alavés cuatro cuarto Málaga Atlético de Madrid seis y media Éibar y a las nueve menos cuarto Real Madrid Real Sociedad a cuatro días de la visita del PSD al Bernabéu

Voz 10 02:43 además España en la final del Europeo de Fútbol Sala desde las nueve

Voz 9 02:45 los cuarto busca su octavo título continental contra la ex primera ronda en Copa Federación en busca del ascenso al grupo mundial por la tarde juega a Carla Suárez contra Pauline y Hilal Arruabarrena contra Sara

Voz 1817 02:56 ni es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 3 03:03 sí

Voz 11 03:06 servicios informativos

Voz 3 03:51 tiene su

Voz 3 04:58 la de Viajes el Corte Inglés más cercana enviado

Voz 3 05:11 mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 20 05:16 cuando ves en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera con la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael

Voz 10 05:28 Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso

Voz 32 21:36 Bardo

Voz 33 21:48 aquí sí sí he dicho encargo aquí eh

Voz 22 06:32 aquí tú tienes en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen entregan el chalet y quiere poner buena alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en

Voz 4 07:00 la hemos todo el carrusel desde las tres a las dos y Canarias lo primero

Voz 25 07:08 previsto ha llegado el momento de

Voz 29 08:13 sí a los chiringuitos nos gustan los chiringuitos queremos los chiringuitos forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista habrá chiringuitos en Málaga

Voz 14 08:29 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 08:56 el sabido la de chiringuitos que había montados para existir David Navarro cómo está David buenos días muy buenos días qué tal no lo dice muy convencido no

Voz 0760 09:05 nada dura hoy de una jornada dura porque si esta tarde en Arganda del Rey y luego en Madrid no terminó hasta las tantas Así empieza que la jornada es curiosa yo me lo de lo de la frase

Voz 7 09:16 de Viva Viva el vino aquí podrías Rajoy diciendo Viva los chiringuitos dirigidos a de los de verdad no claro el Gürtel es decir PSOE

Voz 9 09:26 Quique Peinado Antonio Castelo cómo estáis ahora el Javier

Voz 7 09:29 la música para siempre punto com e Javier

Voz 8 09:32 el para siempre es como una amenaza lo que anunciase en este programa hasta música va a estar aquí

Voz 9 09:37 siempre te la puedes quitar de la cabeza

Voz 7 09:42 el mismo día hoy hoy Rajoy es es fiestero

Voz 9 09:45 eso ha quedado claro que le gusta más que un chiringuito es irse de cañas con los colegas escuchar

Voz 8 09:50 hablamos de pactos con quién se una cerveza

Voz 30 09:54 con esos acceso con Albert Rivera cerveza una copa de vino una qué

Voz 3 10:00 con quién iría usted un poco de distendido

Voz 30 10:03 bueno yo creo que con el que llevaran mi ritmo tu tu

Voz 25 10:09 a qué se refiere por abajo yo pensaba por abajo para que menos beba o que yo creo que es una especie de no sé fardar como si efectivamente no ha dado a quién corre tanto que es un poco en el chaval que en el instituto lo paso mal y ahora además está ahí a tope intentando hacer turnos de estos desde romper la lata por abajo ya abrir la esta ah yo al barreño contra las frente al virus A esto lo dijo en el Foro

Voz 9 10:36 el jueves pasado luego escuchamos más porque hay cosas que no tienen desperdicio antes creo que quién nos escucha desde algún chiringuito es aquel que debería estar aquí pero no está así que seguramente será porque está disfrazada Ana Morgade cómo estás Ana buenos días

Voz 1291 10:49 bueno Dívar vino con bonita

Voz 9 10:51 a lo Mortadelo particular con lo que te gusta a ti el disfraz tú encarnando te lo pierdes siete veces el pregonero

Voz 1291 10:55 son muchos tuvo mucho el tema es que no me gusta nada

Voz 9 10:58 que haya perdón donde esta plaga

Voz 1291 11:00 forman donde está sí que es hoy Águilas Murcia

Voz 9 11:06 yo pueblo marinero por cuánto

Voz 1291 11:10 por por el honor bien Polo Norte hacer de pregonero este año no me vale que repasando la arriba

Voz 0210 11:16 pero es pregón pero un murciano

Voz 1291 11:20 sí sí Castelo ya te obvia una comunidad que el Valencia no se ha tomado en el país

Voz 8 11:25 o lo que citaba a Faemino y Cansado en Pozuelo no Aguilas

Voz 1291 11:30 está claro que sí es una tierra maravillosa

Voz 9 11:33 es cierto que si se confirma se confirma el bulo de que es el mismo pregón que haces todos los años pero luego cambió viva el Carnaval de ahí lo que Messi ya está

Voz 1291 11:40 súper para nada es además el primer pregón hombre Javier eso sí periodismo Periodismo es decir el Carnaval

Voz 1194 11:50 de La Sexta no oye el el pregón de esta noche es después de una guerra de cascarón es esto estoy ya sabes lo que es eso de qué va

Voz 1291 11:57 tierras todos los años hacen Guerra de cascarón es hacer también la pelear y tenemos que todos tenemos que todo Murcia hermosa es preciosa estudiáramos

Voz 0210 12:08 el que es una movida estas de con un palo te pega no algo así de tener un cascarón

Voz 25 12:13 mhm quebrar al pregonero

Voz 1291 12:16 claro que todos son de su condición

Voz 25 12:18 o al final alguien es el con un palo y Lepe ganada vienen claro

Voz 9 12:21 oye te no yo sí que es verdad aquí va demasiado lejos Antonio pero ten mucho cuidado porque aquí por su visita gran con una foto retocada ya les cuatrocientos euros

Voz 1194 12:29 en el cuidado Ana yo entendía que era antes de leer lo que vas a leer un repaso

Voz 1291 12:35 venga vale dar una vuelta venga

Voz 25 12:37 Murcia Cantabria Murcia quiere la comedia no os preocupéis que estás a salvo vana podido tienes que en el pregón las palabras A vivir que son dos vídeos yo creo que es lo justo al éxito

Voz 1291 12:47 vale a ver si voy a cambiarme ayuda cuarteto

Voz 25 12:50 a ver si les haga de venga gracias

Voz 9 12:52 eso sí

Voz 25 12:55 Ibagaza hablando de esto que decíamos del de de

Voz 9 12:57 de de las frases que parece que no tienen ningún doble sentido pero alguien se lo encuentra hay pum cuatrocientos euros estuvo Antonio interesa hacer una reflexión sobre Luis sí que sí

Voz 0210 13:06 yo quiero que la hagas ahora y aquí no me voy traer tampoco bueno si no que está hablando el otro día con un colega conmigo y Robin que me parece una una estupidez que hayan quitado todos los monólogos de Luis de Netflix estén subiendo todos los de Rijkaard que era la peor persona del mundo y tiene mil pitos o Williams por ejemplo que ha salido de la cárcel para después a buena ha atacado a muchísima gente ha herido a abona a la amenaza de muerte casi intento de asesinato con mucha gente y ha salido de la cárcel para hacernos especial de Netflix nadie Bao las manos han pagado seis millones de dólares y luego ha vuelto a la cárcel y nadie ha dicho hombre este especial no lo podemos subir a Netflix que es de una persona que es un delincuente que tiene como no sé cómo veintiocho condenas en los últimos cinco años

Voz 9 13:53 pero tú has mencionado Richard que la gente busque un poco algunos detalles de su

Voz 0210 13:57 risas selectivos Angelito no está Unai adicto al crack por supuesto lo último que hizo antes de entrar en los demás también también y luego yo hace recientemente ha salido por declaraciones de gente que que con consideraba que ha tenido momentos con el fin de peligro sentirse en peligro pones infinitas sin parar lo último que hizo pues había ardiendo de su propia casa y quemó a varios de sus colegas es su mujer normal mal hacemos mañana no paraba de pegar a su mujer en todo momento tuvo mil denuncias de Amigos de la faz de la pareja y tal la mujer lo cuenta todo el tiempo

Voz 3 14:34 las personas que lo hace medirá es el mejor cómico todos los tiempos

Voz 0210 14:38 ya está el sacramento de ahí sí ahí a algo habría que hacer con las películas de Marlon Brando también habría que si no sé qué cartera era parece ser que era amante Richard Price de Richard Price hace poco ha dicho es que Richard Brown por el buzón de su casa cree que mantuvo

Voz 25 14:52 en sabes con el también sea que era impensable que en mi vida pues de aquí queremos reivindicar Flix no no por favor favor deme un especial en la ciudad de nuevo al bici que hay lo contaremos en el especial de Joaquín Reyes que me ha hecho nada hombre Joaquín un beso pues pues no sé qué que nadie

Voz 0210 15:11 tras valorar la vida de personal de Richard porque tampoco tendría sentido es que no veríamos casi nada

Voz 9 15:16 cuánto tiempo cree que tiene que pasar para que lo siguiente que haga Luis sí que hay eh que supongo que hará humor con todo esto o intentará hacer humor y actos de contrición y propósitos de enmienda

Voz 0210 15:26 debería eh que yo creo que además debería yo creo dos años de los años he leído por ahí que el Dios está haciendo como un plan saquen Ray Davies está pensando como bueno como lo hago también para volver tranquilamente sin tan

Voz 3 15:36 poco sin tampoco forzar

Voz 0210 15:39 hay el tío sabe que está arrepentido de verdad ahí está pensando en todo lo que ha hecho de verdad el saque pero realmente cuando el si miras hacia atrás el mismo dirá Orient la verdad si me comparo con Richard Price Dior probablemente sea un ciudadano muy ejemplar casi ejemplar están subiendo cada semana horas que justas no subiendo sus mejores especiales ahora Netflix y que son una pasada ir yo imagino que estará pensando Dios me ha tocado vivir una época eh pues diferente totalmente nuevo pero ya te digo

Voz 9 16:07 como saltamos de estos Rajoy hijo eso sí cuando con David

Voz 0210 16:10 con su deliberando vale la semana en un minuto

Voz 9 16:12 venga adelante

Voz 0760 16:13 José España lo principal que tenéis que es que estamos más seguros que nunca porque si viene un chaval de Heinze con el peligro que eso conlleva viene a insertar una foto de su cara en el Cristo de la Amargura estaba tranquilo que no saldrá impune de semejante aberración le costará da lo que ha ganado recogiendo aceituna uno cuatrocientos ciento ochenta euro si de paso no evitamos un potencial terrorista positiva en la cabeza bomba Aíto eso para que según un sondeo de Metroscopia ciudadano sigue la fuerza más votada del país dándole una paliza al PP lo demás esto es que Rivera reza para que no desaparezca los independentistas catalanes ICANN tal heló de nada una gota de lluvia mojando Micah Irene Montero en la portavoz de Unidos Podemos que parece que acabó insulta pero no

Voz 0210 16:52 porque así define así

Voz 0760 16:53 en deportes que la final de Copa del Rey la jugar a Sevilla Barça la Super Bowl la ganó los Eagles ICANN empezado alojó olímpico de invierno Invitro eficaz aquí se podrá van a Ben hecho en Cádiz perfil

Voz 25 17:03 pero igual porque

Voz 0760 17:05 porque amigo lo cine hay otra película más de cincuenta sombras de Grey si amigos así lo que hay que esto empaña la buena noticia que nos ha dado nuestro presidente esta semana nos ha dicho que lo mejor que podemos hacer es

Voz 25 17:17 claro que sí buenos días

Voz 1194 17:26 he dicho que donde esté un buen plan de pensiones que se quite la seguridad qué es eso

Voz 0210 17:30 ese cincuenta sombras de Grey en esta película están casados ese ahora

Voz 25 17:35 por sexo el supone gordo cuando

Voz 9 17:39 veamos esta semana Mariano Rajoy ha repartido su don de gentes entre el Congreso y el Foro ABC donde no disparaban con fuego amigo escucha escucha tengo un montón de preguntas referidas a Aznar

Voz 30 17:49 que habló ayer gracias por no insistir otra vez por no existir pero sí echó un apodo hacer muchísimas más rico aquí a dar mi mis opiniones no a comentar bueno en fin las de los demás no tiene sentido seguir

Voz 25 18:09 Nos ha respondido pero como que entre el Gobierno de España

Voz 8 18:15 pero es curioso al debate de Aznar y Felipe González que llevaban fatal en el año noventa y tres y ahora son los dos de Ciudadanos

Voz 7 18:25 como pasa con medios de comunicación también es para regla

Voz 9 18:30 era un poco el presentador le pregunto por otro asunto más fácil ahora que De Guindos deja su puesto para ir a trabajar BC iba a decir otra cosa al BC quién le va a sustituir al frente del Ministerio

Voz 30 18:40 si no no no descartó que sea una mujer el ministro de Economía y tampoco que se nombre Podemos no pero yo creo que en el Partido Popular por suerte para nosotros tenemos muchas mujeres muy importantes en puestos de responsabilidad estoy bien acompañado

Voz 9 19:04 el próximo ministro será un hombre o una Manver se descarta

Voz 25 19:06 o sea que no se descarta que sea una sartén fijo

Voz 7 19:09 sus eso queda descartado aforado porque el tono era no

Voz 25 19:12 no descarto que sea una mujer pero bueno sabéis

Voz 7 19:15 a que va a seguir soñando en el

Voz 9 19:20 Congreso sesión de control al Gobierno más fuego enemigo

Voz 1487 19:24 lo único que le importa es Mercy criticó al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana así no van muy bien mucha gracia

Voz 25 19:34 me encanta pronto a esas desayuno yo iba muchos ahí hacer de reportero

Voz 0210 19:38 sí son durísimos a las siete de la mano

Voz 25 19:40 Ana o la garganta seca preguntas aplomo ahí al ha

Voz 9 19:44 siete no es a Tony Blair muy pronto

Voz 25 19:47 lo que tú vayas Palmada no quiero decir que sea capaz de noche hasta las ocho horas en hoteles esto es una cosa muy rara esos desayunos

Voz 8 19:54 Margarita Robles y Pablo Iglesias muchas gracias por su amada

Voz 1487 19:58 la intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años

Voz 9 20:04 esto día primero a Margarita Robles luego Pablo Iglesias obviamente del tema con me gusta Rajoy que les saquen constantemente es el de la corrupción que seguro según él hace diez años que se juzga ahora con personas a las que es con esos señores de los que usted habla claro al igual que cuando se le nombra Aznar el presidente se escabulló con Iglesias se muestra con cierta condescendencia incluso suma

Voz 1487 20:24 veo que tiene usted se lo digo con franqueza ella sabe que con mucho afecto una cierta concepción

Voz 9 20:29 ese paternalismo no no me gusta nada pero en fin con ese afecto que le profesa le compara con la Inquisición

Voz 1487 20:35 en cuanto a las medidas que no se ha planteado en materia de corrupción sólo conocemos uno se nombra asimismo juez instructor fiscal terminal tribunal sentenciador ha dejado usted muy corto al señor quemadas

Voz 25 20:48 por Iglesias una especial Ahmed Flix si Rajoy acababa en el purgatorio es escuchar a Rajoy hablar de corrupción y Cataluña eso cómo no para

Voz 7 21:00 es una especie de es en definitiva

Voz 9 21:02 a una sesión de control prácticamente idéntica a las de no serlo hace un año dos años a las treinta cuarenta ochenta anteriores la oposición recriminando el Gobierno respondiendo como Rajoy y la europea pero al estilo poco a poco más de un punto macarra no de la de la vicepresidenta

Voz 31 21:20 y más práctica y cuando dialogan ustedes con alguien vienen aquí y nos lo cuenta todo

Voz 7 21:26 le llegan a dar dos cuartas más a Soraya de altura vamos que está dando hostias vamos

Voz 32 21:36 Bardo

Voz 33 21:48 aquí sí sí he dicho encargo aquí eh

Voz 9 22:03 Rajoy no querrá hablar de corrupción pero Correa no descansa no quiere de otra cosa en la pasada lo hacía en el juzgado esta ha sido a través de un plasma en la comisión de investigación en el Congreso

Voz 10 22:15 era el Secretario General señor Mariano Rajoy quien aprobaba piensa usted que si cuál era el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña gastos ordinarios del Partido Popular

Voz 8 22:26 bueno lo que era el que daba en lo que era el que venía porque lo repite todo el rato si os dicen lo Davis no daba el OK porque Rajoy no sabe lo que es claro tiene el inglés para saber lo que diría sí dio alguna

Voz 9 22:39 Cage fue hace mucho tiempo según él se notaba Correa un poco cansado de contar siempre la misma historia lo hemos escuchado ya muchas veces por suerte hay algo que le pone un poco las pilas

Voz 34 22:48 luego lo decirles digo este contracara esto no tengo ningún inconveniente de esta con ustedes veintiocho horas diarias hay usted dos Coca Cola Zero y estoy hay veintiocho

Voz 8 22:58 sí hay una tipa de sensaciones

Voz 25 23:02 es el nombre que ayudó mucho a menos sabes ya con la crisis se viene arriba arriba

Voz 9 23:07 el juicio de la Gürtel no es lo mismo sin Correa y el Bigotes aunque esta semana el ex vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano David Serra se puso a la altura de sus antecesores con una nueva actualización del diccionario español corrupto corrupto español

Voz 35 23:21 a las conel al final vida en con Eva nombre avalado

Voz 36 23:34 pero de panadería culé

Voz 25 23:36 a la terminología ETA

Voz 9 23:41 a las fichas se unen ahora las magdalenas los escotes para referirse a ese dinero que circulaba ilegalmente que sirvió para enriquecer algunos no a todos

Voz 37 23:49 mi tranquilidad es que he No em enriquecido jamás ni nadie puede haberlo demostrado eso sí de nada que tengo exactamente lo mismo que es bien poco pero estoy absolutamente de Augusto con lo que tengo no quiero más

Voz 0760 24:04 borde de hoy sorna había un poco desde el desarraigo y son

Voz 25 24:08 el desarraigo opina tiene juega Nadal Oltra no

Voz 0760 24:10 quería porque sólo hay que recordar que nadie

Voz 9 24:13 le acusa de enriquecerse para sí mismo el partido que Camps hombre humilde fue llamado a declarar como imputado en esta ocasión por la construcción del circuito de Fórmula uno en Valencia era por dinero hombre y el propio el pobre Camps no no no entendía porque le llamaban

Voz 37 24:28 Miren cómo vivo mi vida sigue siendo exactamente la misma antes y después de esa impresión que la Generalitat fui absuelto por aquella cuestión de los trajes

Voz 3 24:36 dimitir como presidente para poder estar en el banco

Voz 37 24:38 Ellos en la presión que significa para cualquier jugador el que yo fuese presidente quise ser un ciudadano más y no sé porqué nadie quiere que yo sea un ciudadano más

Voz 9 24:47 lo que iba tranquilamente estos años desde que di

Voz 37 24:49 como presidente que que presionan para

Voz 8 24:52 jugador que tú seas presidente de nada y luego no debería así las ahí tenemos un problema quería tablas

Voz 25 24:58 la gente hacía todo por el partido se Gil tu ego

Voz 0210 25:00 a última instancia ves como tradicional partido en un mil

Voz 25 25:03 sí sí sí hay algo ahí que no me cuadra gracias

Voz 7 25:06 de la Fórmula uno primera quiten las azafatas luego los corruptos que gasolina

Voz 14 25:15 Tanto Costa secretario catalán cuando han sacrificado sus empresas a sus servicios públicos a su bienestar catalán en un rito

Voz 25 25:24 vamos a estar ahí con extremeño también Barça caso campanario tiraron gracias

Voz 9 25:31 está un poco sugiriendo se presupuesto para ver cuánto cuestas aquí

Voz 25 25:33 no sacrificar es que es

Voz 9 25:37 yo creo que el tema de Cataluña se nos está yendo a todos de las manos en la cabeza empezando por el jefe de comunicación de Puigdemont que es Joan Maria Piqué que piensa que la lista

Voz 7 25:45 no es ningún problema ya bastante distancia o un fin de mes de Canarias a Madrid con de Barcelona rurales canarias están dirigidas telemáticamente

Voz 8 25:58 no sé a quién se le ha visto este señor que no no lo he visto pero personaje de Bollywood es como si tú coges a Bollywood maravillosos físicamente

Voz 9 26:09 el hombre hablando de dirigir cosas desde la distancia mirad esta foto está muy bien que era bueno al frente de la operación de la DGT en el temporal de esta semana con un walkie Talk el último de España los y unos doscientos ochenta y lo tiene él el último walkie talkie en España con con un las pantallas de vídeo que completamente serán de MS DOS sí sí pero sabes qué

Voz 8 26:28 eso fue cuando grabaron pero que él antes estaba con él tenía aún

Voz 25 26:31 yogur no con un hilo un hilo irle daba instrucciones al otro lado de la sala señor dame a veinticuatro allá en el lotero el presidente están cerrados de rarito

Voz 9 26:47 seguimos con Cataluña y con esa idea que barajan de tener no uno sino dos presidentes Puigdemont en Bruselas y uno ejecutivo en Cataluña imaginación no falta claro que la vicepresidenta tampón

Voz 38 26:57 poco es como si a mí una asamblea de concejales del PP deciden hacerme presidenta de los Estados Unidos empezando porque no soy americano y segundo porque no vivo allí

Voz 14 27:07 es ridículo Tor Bella la alcaldesa de París donde eh

Voz 9 27:15 cortemos nada también parecía ridículo que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos

Voz 8 27:20 esto es Puigdemont porque yo digo que Puigdemont sigue cobrando sueldos esto es lo que él quiere cobrar el de presidente de la República que recordemos que esa república sigue ahí está Elvis y luego quiere del de la Generalitat dos

Voz 7 27:31 el sueldo de todo me es para ser presidente está unidos hay que haber nacido en esos territorio americano para ser tienes que haber nacido sino por eso te digo que Bush de monte yo a Sáenz de Santamaría en Un buen día señor Puigdemont pues no es el líder más votado en Cataluña el líder se lo pongo yo generosa por la mañana

Voz 26 27:53 no

Voz 14 27:53 mí me encanta verlo yo me lo imagino una película de acción de ahí debe que del ejercito que está ahí al lado

Voz 8 28:00 diciendo señor sin daños colaterales Dios hizo chiquitita para que no matar a gente todo el rato

Voz 0210 28:05 hacerse con un dron pues de Mondragón den guapo y mandarlo y que el Gobierno poner bueno Sáenz de Santamaría

Voz 7 28:10 la mente tuvo un buen día o ingenioso el que no tiene un buen día casi nunca porque últimamente parece muy enfadado jamás lo quiere hacer pensar mal se que a lo mejor días bueno son así es nuestro queridísimo nunca suficientemente admirado

Voz 11 28:26 es verdad

Voz 14 28:31 en pieza claros y aseguró que si no tengo palabras

Voz 1194 28:37 es difícil hacer valoraciones de este tipo yo no sé esta gente que que que que hierba sus

Voz 25 28:44 es ser jugador de baloncesto en la NBA de los setenta se Rafael Hernando en el dos mil diez ahí bruto está ahí está en un momento malo estar ahí

Voz 9 28:56 disfruta de la actitud de Ciudadanos en Cataluña tampoco le parece

Voz 30 28:59 cien ciudadanos en este tema está teniendo menos cintura

Voz 36 29:04 que una figura de comparación

Voz 25 29:07 menos Chiquito por cierto era eso sí

Voz 39 29:31 hoy se perritos a parte productos incluidos en él tenemos la sensación de que solamente hablamos del P

Voz 9 29:40 en este programa pero no por manía que son los más

Voz 3 29:43 qué divertido es huir

Voz 1194 29:45 es tengo que está haciendo Ville acababa de Spectrum que tenemos que hablar pues hablamos

Voz 25 29:58 eh

Voz 1194 30:01 es casi mejor que hagamos en lo hacemos acá y Pepe son los más divertidos a veces no es que más meten la pata aparece pero para que no se diga vamos a escuchar esto

Voz 31 30:11 un acto con diferentes portavoces portavoz del Grupo Parlamentario Confederal

Voz 9 30:16 Irene Montero diciendo portavoz mira que llevó un conjunto íbamos a recordarlo también eran Bibiana Aído os acordáis este convencida

Voz 40 30:24 de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión

Voz 9 30:28 no cuajó hubiera que estuvo bien traído aquello no pero no pasa nada porque esto no ha dado pie para meter a otro miembro del PP admite no miembros si le preguntaban a en Antena tres a Íñigo Méndez de Vigo qué le parece esa nueva palabra bueno

Voz 2 30:41 vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España

Voz 14 30:43 mucho muchísimo

Voz 25 30:47 bueno ya Jackson remates de verdad a los Roadster que se meten unos con otros en Estados Unidos y remate de Rossi

Voz 9 30:55 suena raro portavoz pero al resto nos llama la atención su forma de referirse a ciudadanos que hubiera paternidad de todo el C FES

Voz 1194 31:04 el CDS

Voz 25 31:06 eso es el Photoshop que se llama hacer en ese en ciudadanos y ciudadanas por cierto que el partido hay que llamarlo así es verdad

Voz 2 31:15 el argumento es si a ellos les llaman el PP Lishchuk a nadie que diga PSOE Time nadie me dice Oiga usted porque lo hice Partido Socialista Obrero Español visto así los porque hay que hacer cierto lenguaje

Voz 8 31:28 mal que quedamos lo andaluz lo que hemos hecho Méndez de Vigo yo lo voy a dejar solo Mel porque es algo que pasa men está explica José okupas de Metroscopia

Voz 7 31:39 esto es el PP ahora esto hay el país la cosa ahí me dijo que tenía algo más

Voz 9 31:45 de contestar esta semana la gala de los Goya le preguntaba Susanna Griso cómo se sentía al ser el ministro al que menos caña habían dado un poco de IVA ya pasaron

Voz 41 31:54 en este sentido el humor es que yo creo que en España nos falta un poquito de humor hay que tomarse las cosas con sentido el humor

Voz 25 32:00 me va muy muy bien dicho pero lo del IVA venga lo haga fíjate lo cierto Javier te gustaron los Goyas los viste otra pregunta no estaba el anillo

Voz 9 32:12 los bienes estarán y Thomas respuesta a

Voz 25 32:14 no estuvieron bien a gusta que sí que se lo digan de todo

Voz 9 32:17 maneras esto del gusto del PP por el cine es su colega Arturo Bernal gerente de Turismo Costa del Sol que después de la Gaya de la gala escribió en redes sociales solamente hay una cosa que mide más pereza hallar Tura que lo de los separatistas catalanes es la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viviendo han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno

Voz 0210 32:40 ojo con la juventud os lo digo oscura es una estupidez estar de poco informado porque ya no ya no digo lo de sí misma que si os fijáis allí un algoritmo de la gala que se producen todos los años esto es además una reflexión de un amigo de Alejandro hay alguien presenta los Goya lo la eso es eso es muchísimo tiempo de show business a eso es mucho tiene muchas horas eso es una locura que sea divertido en sí mismo es casi imposible diría hace lo posible alguien hacia una Inter eso sale medio regular a gente que le parece bien o mal alguien hacer una intervención muy cortita que brilla

Voz 1194 33:13 esa persona presenta al año siguiente te lo cargas

Voz 0210 33:15 la sale regular al ganado una intervención corta es muy fácil brillar correcto eso es muy esa es relativamente sencillo pero con el nivel de la gente que aparecen los Lorbek que son muy buenos cómicos es relativamente sencillo hacer tres horas dentro

Voz 9 33:28 es que el problema igual deberíamos reconocer o deberían reconocer que que no se nos da bien hacer galas porque no es lo nuestro no tenemos tradición de hacerlo

Voz 0210 33:35 yo creo que es especialmente difícil es como hacer un congreso

Voz 9 33:38 pero en España un congreso de música canté ven a todos los grupos

Voz 8 33:40 me está americanos Deimos y nosotros pero una cosa es gerente de Turismo Costa

Voz 0210 33:46 Sol la cantidad pues todas estas peligro

Voz 8 33:49 pues que se vayan a rodar en la Costa del Sol para darle turismo a la Costa del Sol una mierda el cine español a ver películas a la Costa del Sol Rey a lo mejor no no eres la persona más lista de España teniendo el cargo

Voz 0210 33:59 es una última represión sobre ruido quería decir es que hay una opción que es lo que hacen en los Bafta que es decir bueno el presentador no va a hacer chistes vamos a ir al a todo el rato al grano ni si tú quieres hacer sirven contratamos como cómico tal hay pequeñas intervenciones cómicas que sólo el brillar que es lo que decíamos de la interacción pequeña como una

Voz 0760 34:17 la de traje de novia Jack es Hirsi Sin graves

Voz 0210 34:19 a que vaya a las pequeñas ahí ahí ahí la comedia y eso es otra opción que es lo que hacen allí

Voz 9 34:23 bueno una última frase de Méndez de Vigo en el último barómetro del CIS aparte de la valoración de los políticos Se desvela que muchos de los ministros del Gobierno son desconocidos para la mayoría de los españoles el presidente parece que ha tomado medidas como se haga Rajoy ha dicho que tenemos que salir más que explicar mejor lo que hacemos porque yo creo que el Gobierno hace mucho

Voz 7 34:41 las cosas y probablemente

Voz 3 39:29 a vivir que son dos días

Voz 1 39:31 Javier del Pino

Voz 3 39:36 a vivir que son dos

Voz 1 40:11 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 14 40:36 vale

Voz 9 40:40 mes con Quique Peinado con Antonio Castelo David Navarro se nos habían quedado un par de cosas por comentar de este titular a ver Tesla descapotable al espacio en el cohete Falcon Heavy El Mundo Today los familiares de Carrero Blanco demandan a ir a más

Voz 7 40:54 el modo de una parodia un un un tuit

Voz 0210 40:57 al menos aún titular al mes que es el pico siempre

Voz 7 40:59 pues la verdad es que es increíble del grupo popular

Voz 9 41:02 hombre Valencia entré camarada de tu Valencia ocho mil doscientos euros de dinero público en esquelas por el fallecimiento de Rita Barberá

Voz 0210 41:09 con me parece ser el la la madre de dragones y lo ciento había que anunciar su muerte a los pues a lo eso a lo edad media de enero

Voz 7 41:21 esto pasacalles cuentacuentos astrónomo vida

Voz 9 41:24 había otro gasto extraño esta semana o porque no lo hemos

Voz 7 41:26 conocido esta semana hay un centros de internamiento de extranjeros en Fuerteventura que estando cerrado ha gastado en tres años seiscientos setenta mil euros si están fuertemente y trescientos cincuenta mil en comida José ciento setenta mil guardas de seguridad que está ahí estaban Gone Flex mucha marihuana llamando a Delibes notado el día de todo esto el ministro Zoido

Voz 14 41:50 el centro está en desuso pero no cerrar a amigo es cierto que no hay internos desde el año dos mil once pero tenemos que tener la previsión para que en una zona como Fuerteventura en el supuesto de que haya un repunte de la inmigración podamos obtener locales estén preparado

Voz 0760 42:06 a través de ciclistas salvando a alguien animal hay algo raro que hagan eventos

Voz 7 42:10 que organizan cumpleaños sigue sin encajar tres

Voz 9 42:14 doscientos cincuenta mil en comida tres años cerrado

Voz 7 42:17 los días pone la mesa porque si viene alguien eche a mil personas

Voz 25 42:20 yo calculo esa dice que una persona come mes puertos

Voz 7 42:22 cientos euros plan bien bien sale como que creo que es

Voz 0210 42:26 no somos no serán como que trescientas personas están viviendo allí

Voz 7 42:28 si algo pasa ahí Manuel Bar

Voz 9 42:32 tú al cómo estás Manuel buenos días qué tal muy bien Manuel S historietista es diseñador gráfico hace hace muchas cosas

Voz 7 42:38 sí lo tenemos muchos amigos

Voz 9 42:41 comunes y colaboradores de este programa vigente de malvivir como Mauro Entrialgo por ejemplo como como Xavi del Mundo Today también no y tú has hecho famosísimo el verano pasado hace una locura

Voz 10 42:54 pero no contabas con la intención tampoco sé no no para nada no estaba de vacaciones pero estabas enredando básicamente no sé si si si no está de vacaciones seguida de revender pues ha contado una historia en Twitter aquello se fue se fue de madre llamada Ése fue mucho de Madonna

Voz 7 43:07 que la gente se entere decir Manuel Bartall de los viajes en el tiempo el el otro Manuel explica

Voz 9 43:13 para esa audiencia joven que no sabe de qué hablamos lo que pasa

Voz 7 43:16 los de Música de Hoy punto com nuestra mirada Manuel

Voz 0210 43:19 lo alto al se puso en Twitter a hacer como una novela pero tuitear en relatos en frases cortas aunque foto a narrar su vida en con opciones multimedia no de poder ser una foto una localización de estoy estoy en este sitio de uso todas las herramientas quedaba Twitter para contar una historia la contó cómo pero totalmente adaptada a ese medio no

Voz 25 43:42 divertida todavía había ciento cuarenta caracteres

Voz 0210 43:45 no no era entre sí sí sí luego usabas todo lo posible que se puede usar desde el el la interfaz gráfica o a cualquier cosa que tuviese es que se puede modificar y tal entonces yo tengo que decir que llevo siguen llaman a Manuel el monto del tiempo lo lo has hecho con un montón de cosas siempre ha sido uno de los primeros en cada cosa que saldría al estilo bueno de plataformas nuevas maneras de contar historias siempre pero contando historias

Voz 10 44:07 sitios sí bueno a mí lo que me gusta sobre todo jugar con con el propio medio a contar historias adaptadas al medio que lo estoy contando jugar con lo que tu dices con las herramientas que ofrece Twitter verdaderamente aunque no es el uso que creamos damos mayoritariamente sí que permite permite contar historias y de maneras diferentes si muy muy divertidas quien quién lo seguía la que fue Vlad Piqué puso sadismo así ella bueno hubo una mañana que me desperté y el primer tuit que vi Sáenz que te despiertas

Voz 0210 44:36 electorales de nuestro tiempo

Voz 10 44:39 cree que el el libro es precisamente me desperté una mañana Davy un tuit de Cristina Pedroche diciendo quiero dar las campanadas con Manuel Bar tu al ya digo fue un momento en el que te que no sabe ni quién eres ni que está pasando fuera del Ifo como Stage está para eso

Voz 9 44:50 es un punto de inflexión fuese sí totalmente unos parece una incongruencia ahora que decís esto es un paréntesis que Ronaldo vaya abrir un hotel donde está la Casa del Libro

Voz 47 44:59 sí pero no

Voz 7 45:01 también aquí en Madrid pero luego López bien pero no es como que se ha comprado la planta de arriba para hacerse una casa al final no creo que sólo ha comprado la empresa y tal pero que va a ser no

Voz 10 45:10 montaraz dentro de la Casa del libro no sí bueno sí exacto

Voz 7 45:12 además Olivas Pedro novela

Voz 9 45:15 hemos Manuel uno ve muchas cosas que dice y lo primero que piensa es esto porque lo hacen porque dinero no van a ganar pero lo hace siempre piensa en la rentabilidad del futuro que puede ser por ejemplo vender vender sus usuarios tu pasaste de no sé si doce mil seguidores a medio millón rápidamente tú lo hiciste por eso piensas que podrías

Voz 10 45:32 no de alguna manera no realmente di esto es completamente cierto pasármelo bien estoy seguro porque el te

Voz 0210 45:38 que tu carrera siempre como explorar un sitio nuevo

Voz 10 45:42 de hecho una semana antes justo con con un estará muy breve que duró sólo una tarde

Voz 0210 45:47 la la ley es no seguir la segunda Historia pero sí seguir esa primera de unos y de una báscula verdad esa empresa Galí digo Manuel qué es esto

Voz 10 45:57 pues ésta fue un poco la la bueno normalmente no fue una prueba realmente lo dice pues igual por contaba una historia divertida funcionó bien dentro de la gente que me seguía entonces yo me lo pase muy bien entonces ya esto fue el germen dije bueno pues esto mismo pero prolongado durante siete días y cambiando el foco de protagonismo y que sea yo jugando un poco con consensos desfasado comen

Voz 0210 46:17 existe esa reflexión el origen

Voz 10 46:19 es lo que puede ser muy muy chulo usted

Voz 0210 46:22 la premisa de esa primera historia me felicitaba era que estas básculas que se conectan a una API te dicen el peso grande estoy en Soria la báscula de mi casa me dice que bajado de peso Prince como quién está en mi casa

Voz 1194 46:36 no pero así su peso eso sí

Voz 0210 46:42 ya son las que me parece muy guay naturalmente

Voz 10 46:45 es originalmente eran solo tweet el típico tuit charra que te sueltas pero me di cuenta de que de que realmente era una idea para un thriller entonces eso fue lo que dice no desarrollar es verdad

Voz 9 46:54 entonces qué os echarán el jueves tampoco es tan malo

Voz 10 46:56 Nos fuimos está provocando ese sí sí bueno a ver si del jueves no nos fuimos hace ya un angelito no es montón de gente así si montamos orgullo satisfacción casi una revista que estaba estado con ella casi cuatro años y que y que no tuvo el número

Voz 9 47:13 gente pagando que debería haber tenido digamos no

Voz 10 47:16 con que tuvo un arranque espectacular si ir al fondo el origen de Rubí era un solo número pero como vimos que aquello había funcionado nos hemos quedado sin trabajo dijimos bueno vamos a probar a ver qué tal y y bueno pues esos casi cuatro años que estaba muy bien pero sí llegó un momento que dijimos bueno pues no hemos alcanzado el número de suscriptores necesarios para mantener una revista con más de veinte colaboradores que eso también es un dato importante e incluso escritores es es es un número muy bueno pasó pero no suficiente para mantener una una estructura si así que decidimos que bueno que lo mejor era cerrar ya está ahí y buscar nuevos modos supongo

Voz 9 47:52 a hacer lo que hace es porque claro si te pones a pensar es un poco triste porque queda el jueves y poco más

Voz 10 47:59 cara hizo esta reflexión pero creo que verdaderamente este verano ha estado probando cosas polca al margen de esto que dice en Twitter también hice un asistidas que contaba en Instagram

Voz 0210 48:08 la gran pregunta lista ahora con

Voz 10 48:11 con emojis ideal creo que ha dado un modo deberían cosiendo ya estaba probando cosas no diciendo buenos acabar hubiese satisfacción en cuestión de de ese cinco meses pues bueno

Voz 9 48:21 has podido compatibilizar con el acto de comer cruda realidad

Voz 10 48:24 bueno sí a hebillas casi un poco más complejo pero sí sí

Voz 0210 48:28 a Emmanuel pero de repente sube

Voz 1194 48:31 es medio millón de fans lo que se ha seguido adelante

Voz 0210 48:34 twitter se te habrá acercado toda marca viviente a intentar hacer una historia en la que aparezca Dix San o cuarenta no calentaron el hombre

Voz 10 48:44 el primer tuit usar el primer Mail que recibía a raíz de esto fue no no no fue una una afirma que una arenga

Voz 14 48:52 las mil marca favorita pero con alargar relación con ellos