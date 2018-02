A Vivir Que Son Dos Días (17/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 01:00 porque el terremoto de siete coma dos grados vuelve a sacudir México Mohedano buenos días

Voz 1775 01:04 buenos días Javier el temblor ha tenido suficiente en esa

Voz 7 01:06 se ha sentido en varias ciudades entre ellas la capital Ciudad de México el seis no ha tenido más de ciento cincuenta réplicas sólo ha dejado daños materiales ello hay que sumar la muerte de dos personas al desplomarse un helicóptero militar en esa localidad mexicana además cerca de un millón de hogares se han quedado sin electricidad el Gobierno ha movilizado a los equipos de emergencia para garantizar la seguridad ese temblor llega después de lo ocurrido el pasado mes de septiembre que dejó cuatro

Voz 6 01:30 sienta setenta y una víctimas una buena noticia en lo deportivo Javier Fernández ha ganado la Medea de bronce en la prueba de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Pieonchang

Voz 7 01:40 la segunda medalla para nuestro país en estos Juegos el seis veces campeón de Europa y bicampeón del mundo ha conseguido el título más preciado que le faltaba en su palmarés la medalla olímpica tras finalizar segundo en el programa corto a cuatro puntos del japonés You Can You

Voz 1775 01:53 hoy Fernández ha obtenido una puntuación de Di

Voz 7 01:55 ciento noventa y siete con sesenta y seis en el programa largo que le ha situado en tercera posición

Voz 6 02:00 de la crónica política el Gobierno garantiza que se podrá esto

Voz 7 02:03 el veinticinco por ciento en castellano en Catalunya si se comprometa a garantizar el derecho a las familias a que sus hijos reciban en castellano las materias aunque el no aclara el Ejecutivo es como lo piensa hacer Íñigo Méndez de Vigo

Voz 6 02:13 el cómo lo hagamos estamos estudiando lo pero sin duda lo haremos lo haremos porque para eh para este Gobierno es muy importante la libertad dentro hay ofertas muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular en la educación de sus hijos el Gobierno

Voz 7 02:26 insiste en que esa propuesta no supone un cambio de modelo educativo en Catalunya el bloque independentista ha rechazado de plano esta medida desde

Voz 1312 02:32 Esquerra piden años per Catalunya formar gobierno

Voz 7 02:35 en cuanto antes para acabar dicen con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco los de Puigdemont confían en llegar a un acuerdo con los republicanos unas dos o tres semanas sino lo hacen el Ejecutivo tendrá que detallar su propuesta a finales de marzo

Voz 6 03:35 no veo a Lourdes Lancho así que solamente hay dos opciones o Cádiz o Barcelona

Voz 8 03:39 de ellas han acabado los carnavales sociedad Barcelona habla resaca dura que te conocí la aquí la fiesta continúa y no para Barcelona no sí sí

Voz 1312 03:47 sí atenta y vigilante a los acontecimientos bueno mientras tanto me estoy me estoy conservando viendo los ejercicios de patinaje artístico que bonito eh aunque me gustó tenemos debo decir que me gustó más la medalla de snowboard Regino Fernando

Voz 6 04:00 sí porque se deporte muy nuestro además si estamos más

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 04:24 quién es muy patriota Lourdes prestar en Barcelona aparece es la portada de ya empiezas dando eh entramos bien el día

Voz 1312 04:31 yo estoy ya del patriotismo me tiene un poco harta no habría creo que tendremos que acotar la definición de patriota iba permíteme porque sé que es una declaración de ayer por la mañana iraquíes todo pues en en periodismo no ha quedado vieja Ayala pero bueno es que es un es Pablo Pablo Echenique que dijo una cosa en en Hoy por hoy Pablo Echenique de Podemos eh en respuesta a quienes les acusan de no ser patriotas por no apoyar la candidatura española de Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 1662 05:00 el señor de alguien dos ese español es evidente bastaba con mirar Sudan I lo que está en duda que sea patriota creo que hay enormes dudas de que el señor dos si fuera elegido para este puesto iba a beneficiar en la

Voz 6 05:15 con un sentido las vidas de dos

Voz 1662 05:18 sus compatriotas no lo ha hecho cuando estaba en Lehman Brothers no lo ha hecho como ministro de Economía porque lo va a hacer como vicepresidenta del Banco Central Europeo

Voz 6 05:28 es que tiene razón no somos europeos pues debería dar no es lo mismo de donde es el candidato no importando dos más de dónde viene alcanzarse de quiénes viene de Lehman Brothers de la que salió cuando se hundía por cierto José Pricewaterhouse o de ayudar a los bancos con dinero público cuando ya estaba en nuestro Gobierno y tenemos que apoyarles solamente porque es español yo prefería un finlandés que no sea tan de buena familia ahí con un currículum muy poco más social

Voz 1312 05:49 pues sí por lo que te lo que decía no ya vale besar banderas eh que se empieza a contribuir a la mejora hay éxito de de este país con cosas más útiles

Voz 6 05:57 templando malversado dinero público o Eva habiendo impuestos en paraísos fiscales para Santa

Voz 1312 06:02 construyendo autopistas supuestamente para beneficiar a alguien y acabar como siempre pringado los que quizás no seamos tan patriotas pero declaramos nuestros impuestos puntualmente no ayer el tema catalán en el del catalán en los colegios Javier eclipsó otra medida adoptada por el Consejo de Ministros Íñigo Méndez de Vigo su

Voz 10 06:21 el Consejo de Ministros aprobó

Voz 0803 06:23 el convenio de gestión directa ante el Ministerio de Fomento y esta empresa se insta para que se haga cargo de la gestión

Voz 11 06:30 yo hoy con el acuerdo adoptado el Gobierno contó

Voz 0803 06:33 nueva trabajando para garantizar su prioridad que es la continuidad de Sergio está previsto uno ha explicado el ministro de Fomento que la red licitación de estas autopistas se realice una vez acabado todos estos trámites en los próximos meses

Voz 6 06:47 están en código cifrado ahora explican si en en cristiano

Voz 1312 06:50 bueno lo que viene a decir es que el Estado se queda en las autopistas en quiebra comienza ahora un plazo de seis meses para que Fomento calculó pague la responsabilidad patrimonial de la Administración es decir el importe que por contrato tenemos como tiene el Estado que pagar osea tenemos que pagar a las concesionarios por las inversiones que hicieron para construir estas autopistas deficitarias que han quebrado

Voz 6 07:11 ha reconocido desde el Gobierno en su momento que ese dinero va a afectar al déficit público de este año que es nuestro dinero por ciento no ese dinero hay que recordarlo siempre de nuevo resistimos Lourdes la tentación de imaginar cómo habrían podido reducirse las listas de espera digitales por ejemplo sea que no se le hubiera ocurrido construir una radial por la que nunca

Voz 1312 07:28 si estamos pero alguien tendría que hacer un contador de todo esto para que la gente sea consciente y cada cuatro años cuando vayan a votar pues acuerde estas cositas bueno yeso

Voz 12 07:36 eh esto que estamos hablando además es un es bastante dinero no porque no coinciden las previsiones de de unos dos mil millones de de de

Voz 1312 07:45 euros que enviaron a Bruselas que envió el Gobierno a Bruselas en el plan de estabilidad y lo que dicen los tenedores de la deuda de estas autopistas que lo están cifrando en unos cuatro mil quinientos millones por mucho que saque la la licitación de estas autopistas ya sabemos Javier que nos va a costar caro a los de siempre

Voz 6 08:15 lo demás más desde desde al Gobierno más trabajo para pobre director general de Tráfico

Voz 8 08:19 verdad es cuando el humo mala vida el estamos dando

Voz 1312 08:23 bueno pero vamos al tema que todo lo ocupa que yo sé que está todo el mundo ansioso

Voz 8 08:26 pagándolo el plano emita hay ahora con la nueva caja de Pandora que que abierto el PP y La Moncloa en en este tema catalán a veces me das

Voz 1312 08:34 la impresión de que la política en algunos temas un poco patio de cola

Voz 6 08:38 Rajoy es un comentario sobre aprovechar

Voz 1312 08:40 la vigencia del artículo ciento cincuenta y cinco para cambiar la educativa en Cataluña y acabar con el modelo de inmersión lingüística en catalán y quién defendía esto

Voz 0040 08:48 ojalá lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados en el pacto educativo en el control al Gobierno porque el Gobierno lo que les viene de ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública concertada en Cataluña

Voz 1312 09:10 como decía aquel sabio casualidad no lo

Voz 6 09:13 Rivera en declaraciones ayer mismo derecho el origen de este partido de Ciudadanos es un poco este tema de la defensa de la educación en castellano no sé si resulta que quién ciudadanía es el Partido Popular que nunca imaginó que alguien sería capaz de adelantarle por la derecha ciudad fíjate si ver fíjate si ciudadanía que

Voz 1312 09:29 Rajoy ha previsto una gira por pueblito de España esa España despoblada justo cuando están pidiendo una reforma electoral ciudadanos si podemos bueno e el Gobierno responde ante las insinuaciones de que es un globo sonda sabes que se ha dicho que eso como un globo sonda

Voz 12 09:44 e ir también Íñigo Méndez de Vigo en Negra la mayor confirma que la convite

Voz 1312 09:51 ción de de aplicar esta esta este veinticinco por ciento de clases en catalán e va a ser una realidad aunque sin dar muchos detalles es no porque recordemos que el ciento cincuenta y cinco es es de dudosa o lo haga competencia que les otorga para hacerlo o no o sea no saben no nos dicen cómo nos lo van a cola

Voz 13 10:09 no

Voz 6 10:10 ha habido sentencias insisto el Tribunal Constitucional de Tribunal Superior de Justicia el Tribunal Supremo la diciendo cuál es la línea que hay que seguir que eso es lo que vamos a hacer eso es lo que estamos estudiando repito para combinar la garantía del derecho con el funcionamiento normal del sistema educativo pero esto no es un cambio del modelo educativo que insisto solamente puede hacerse a través de un cambio de la ley el cambio de la ley sólo puede hacer el Parlamento de Catalunya pero algunos mal pensados hay que más que un globo sonda es un pequeño aviso a navegantes para que haya un acuerdo de investidura ya mismo en Cataluña que desbloquee la situación que hay ahora no es aquello de hacer lo correcto o apostaremos daño a lo mejor dice

Voz 1312 10:52 es notorio estás inventando lo he dicho claro Eduard Pujol portavoz adjunto de Cataluña pedimos

Voz 14 10:57 que no se vincule lo que son unas negociaciones políticas como sucede en todos los parlamentos del mundo a una amenaza muy fuerte con aquello que es lo más sagrado de nuestra sociedad la lengua la educación un modelo de de éxito ir una cohesión social que sea aprobado en las últimas décadas un modelo

Voz 6 11:17 de éxito escolar hundía sobre cómo se enseñan las lenguas no sólo en Cataluña sino en toda España no se dio una historia de un modelo de fracaso más bien

Voz 15 11:24 o no

Voz 16 11:28 no

Voz 15 11:29 eso

Voz 16 11:32 Antonio eh todas la semana hemos estado hablando

Voz 1312 11:36 de la parálisis legislativa en el Congreso

Voz 16 11:38 como la que iba a ser la legislatura con mayor

Voz 1312 11:41 paganismo parlamentario va a pasar a la historia si nada lo remedia como el mayor fracaso en cuanto a tramitación de leyes se refiere están así como aletargado es como como la gota Phil tal

Voz 6 11:50 verdad verdad CIG siguiendo ese símil cinematográfico podríamos decir que esta semana Ana Pastor ha intentado saber si vamos a continuar con el largo frío invernal no se va a producir de hielo y tendremos una primavera temprana la presidenta del Congreso de los Diputados invitó a comer a representantes de los grupos parlamentarios para tratar de arrancar un compromiso de desbloqueo

Voz 1312 12:09 pese a la buena voluntad no sé si va a servir de mucho pero sí que hay un capítulo en el que la oposición ha conseguido un acuerdo y desbloquear la proposición de ley para que a los huérfanos de la violencia machista se les mejore la pensión que perciben recordemos que en mayo del año pasado se presentó y aprobó esta proposición de ley la aprobaron todos los partidos de mejora de las pensiones de orfandad para estos menores

Voz 6 12:30 la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha admitido las enmiendas y se va a debatir esta proposición para que se apruebe y entre en vigor esa actualización de las pensiones y con suerte entrará en vigor este verano más de un año de tramitación que dice que es un tema tan injusto y evidente que los daños que hayamos llegado a dos mil dieciocho Sin

Voz 1312 12:45 exacto de la la semana pasada os invitaba a participar recordáis en una carrera solidaria organizada por la Fundación Mujeres y sobre todo por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla que desde hace dos años intenta paliar el olvido institucional hacia estos niños y niñas ayudándoles en sus estudios en apoyo psicológico en lo que necesiten vaya y es que al panorama de un asesinato como estos que es absolutamente desolador para quién rodean las víctimas Se añade un olvido total Paloma buenos días

Voz 8 13:12 buenos días Paloma en tu caso es huérfana

Voz 1312 13:15 pero si tras el asesinato de tu hermana tuviese que atender a tus tres sobrinos

Voz 8 13:19 sí mi hermano fue asesinado en dos mil diez mil Madrid en los últimos cargos de de los niños que dejó ella entonces desde dos mil hasta dos mil doce tuvimos la guardia y custodia pero los niños en realidad no eran lo digo porque no les no no lo habíamos quitado la patria potestad a él hasta el dos mil doce es es una tutela de los niños

Voz 17 13:45 Paloma cuando pase todo esto sí

Voz 8 13:48 tenía veintiún años sí entonces bueno por lo menos es yo era mejor claro me tuve que asumir una carga muy importante que para la que yo no estaba realmente preparada ni ni que era algo que tampoco nadie esperaba esto pero bueno tuvimos que hacernos cargo de ellos tampoco se lo vamos a dejar a nadie más claro entre las dos pues los hemos sacado adelante

Voz 1312 14:11 cómo cómo se encuentran las familias después de vivir un horror como este nadie se ocupa de vosotros

Voz 8 14:17 un nadie viene a darnos la información a la familia es más ni siquiera nos conocemos dentro de las familias Mi nos podemos dar consejos unos a otros cada uno tiene que hacer su mucha independiente siempre y cuando cada uno tenga las fuerzas y las ganas hizo lo pueda permitir porque muchas veces hay gente que no que desconoce o que pide más aislada y nadie puede ayudar o personas más mayores que él que no saben cómo moverse no tiene simplemente ya ni ganas porque ella con con el trauma que tienen con la pérdida de la hija

Voz 1312 14:44 sí lo asumir la carga de los niños

Voz 8 14:47 muchas veces la gente Jean y tiene ganas y si tú no te mueres nadie lo hace

Voz 1312 14:53 me estás diciendo que además del drama que vivís tenéis que batallar Os todo ante la Administración y tener la además en contra en serio

Voz 8 15:00 sí así es porque aunque las víctimas tienen los y los niños de las víctimas tienen unos derechos nadie no los hace saber sí a la hora de reclamar los siempre te pone en problemas y trabas la gente de las administraciones desconocen las ayudas que hay dos tipos de pensiones si una vez que tú por tu medios consiguen información e basta pedir pase sobre las pensiones y siempre te ponen problemas y hemos tenido que llevar a juicio a la Seguridad Social eh porque ellos tenían que ver incrementado de oficio dando contributiva con un complemento de la Orcam de la viudedad aquí bueno cuando fuimos a pedir los y me lo concedieron aumenta Aaron pero él no querían pagar los atrasos desde dos mil siete Entonces tuvimos que llevar a la Seguridad Social a juicio en lugar de de ellos actuar de oficio

Voz 6 15:55 pero cómo puede pasar que nadie ha pensado en ellos en los niños que se quedan huérfanos

Voz 8 15:59 pues eso es lo que nosotros son tocó lo que tampoco comprendemos porque ciertamente sabes las noticias en la prensa y en todas partes con una mujer muere siempre será el dato de que han quedado hijos pero nadie se acuerda de ellos a día de hoy sí que hay mucha información e para las mujeres víctimas de violencia de género pero de los niños huérfanos los acuerda nadie no se acuerda nadie bellos entonces pues eso tenemos que andar luchando

Voz 1552 16:22 manda murió hace diez años casi once

Voz 8 16:24 si todavía no ha terminado la lucha ahí pedimos es nunca descalzamos

Voz 1312 16:28 oye Paloma hay cómo estáis ahora cómo están los niños

Voz 8 16:32 pues nosotros estamos ya normalizados ellos estaban al corriente de todo y bueno pues hemos buscado nos hemos esforzado en darles de una rutina diaria su colegio su salida a sus amigos familia pues igual que tuvieran con los padres nos hemos tenido que esforzar en rellena la carencia de padre hubiera madre igual no pues más o menos el vamos sobrellevando los mayores pues una vez pero llevaban mejor través de estudio según que afean y bueno puedes también que hay veces que planteamos un poco pero bueno pues eso es lo que nos ha quedado y tenemos que seguir para adelante

Voz 6 17:08 pues en Paloma te agradecemos mucho el testimonio de que la experiencia tan terrible que ha vivido vosotros sirva también para ayudar a otras familias que por desgracia tendrán que pasar por lo mismo que vosotros

Voz 8 17:16 yo quiero dar también las gracias al al fondo cerca de Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres por vendernos también su ayuda que ahora mismo les están apoyando a varias familias con con la ayuda económica para el tema cabía único escolar un proceso que está muy bien porque realmente si lo necesitamos ir ahí pues Soledad Cazorla quiso dejar su legado aquí continúa que Familia continuos de la labor que ya estaba haciendo de ayudar a reparar un poco los daños que que el Gobierno no se está ocupando de reparar

Voz 1312 17:44 Paloma suerte y gracias por estar en el programa

Voz 8 17:47 igualmente un beso gracias

Voz 6 17:53 vamos rápido rápidas las Lang Si lo que más nos gustan este pero no los bancos de de De Guindos eh

Voz 1312 17:59 aquí los buenos oídos voy a presentar la Fundación a la Fundación Roura que tienen una iniciativa un programa solidario ya sabes lo de la soledad de los mayores que hemos hablado en el programa bueno pues Stephen si tienen un proyecto solidario que ofrecen intercambiar compañía por alojamiento gratuito pone en contacto a personas que viven solas con estudiantes universitarios ahora enseguida vais a conocer a Araceli ya Diana

Voz 13 18:21 sí libremente rutas especímenes en todo a Araceli ahora que es la señora ellas Diana que una estudiante alardeaba famoso yoga que me dijo Gemma Nierga que te saludar al comidas ya potente

Voz 19 18:48 hombre irme sola sola pues mes recogieron los vecinos de abajo porque tenía mucha amistad no teníamos pero entonces yo cogí mucha me está con ellos

Voz 13 18:57 no obstante si explicarles lo que es que te recogieron que lo digo yo ya vivía la aquí a sí hacía es decir que demostró para tratar de tu visita yo he estado allí esto la ahora detenida como el primer momento cuando Cruz

Voz 19 19:13 por el momento la medida mirarnos iba bien

Voz 20 19:19 en las escaleras hilado a mí me puso una cara como de felicidad que Joe como hay llamó a quedar con esa no he hablado con ella pero se ver esta expresión como de lo que pasa es que la conociste a la habíamos tomado

Voz 13 19:37 porque al principio fue tugurios reciba durísimo todas las chica que venían renovamos hoy sobre la estaba muy triste ya después ya yo predominante que traza cuántico nos hermana feliz no huy cuando se va antes que ya sabe que se va a ir es ahí me tengo que poner yo al lado de saber estar que tienes prisa prepararla porque llegase es un luto de que hablaba esa no es la ahora

Voz 19 20:05 se me pone el el móvil caí cantan es que

Voz 10 20:10 las redes de esas zonas le hemos tenido entonces

Voz 20 20:14 a bellas a veces te se pone triste porque recuerda a su esposo días y entonces yo le pongo música latina para animar la red no no no música suave

Voz 11 20:26 como más tipo

Voz 20 20:28 a la sabes entonces ella recuerda sus puso de otra forma hay muchas personas mayores que igual que ella a pesar de que son muy válidas porque se pueden hacer muchas cosas ella misma hace su comida pero digamos hay días en los que está enferma sabes si esos días eso lo hago

Voz 1312 20:48 son pocos días pero

Voz 20 20:49 pero esa esa en esa misma situación deben estar muchas otras personas mayores oigamos a ella le cuesta abrir las botellas porque no tiene la fuerza que son cosas muy simples pero muchas otras personas que están en la misma situación es muy es muy muy positivo que haya alguien que esté pendiente

Voz 10 21:07 sin que te programa por ejemplo

Voz 13 21:10 eh es muy necesario porque nosotros en más de una hora una hora y media en no disponemos es decir yo vengo lo organizo todo bueno pero la mayoría de las personas están solas ir mucha gente que yo conozco necesitaría esto porque sabe el hecho de que ya duerman acá que estén que sepan que hay una persona en la que pueden confiar les cambia la vida botes a él

Voz 20 21:36 por ejemplo no tiene no no tuvo hijos se adopta las persona como su propia Vigo ha es como es fama que Asamblea familia no y si yo tengo mucha familia mira una la chica que tuvo como hacia la una de las chicas de una de las primeras chica María

Voz 13 21:52 Ana se fue a suponer estás mareada Magna Mariana

Voz 19 21:55 bueno pues mina estuvo conmigo dos años bueno Men cimiento veintitrés meses

Voz 13 22:02 la verdad bueno

Voz 19 22:05 esto conmigo veintitrés meses no llevábamos pues claro lo primero un poquito a ver pero después muy bien muy bien muy bien bien si nos llevamos bien que fuimos hasta el Murcia fuimos a estamos en racha yo le dije no te preocupes que esto tentase la niña bueno la cuestión es que que vino esta niña y cuando me dijo el nombre que le ponían que encantada de que el que alegría tuve con ella la han puesto Montserrat debido eh al de Serrat porque es que pasamos el día que fuimos somos pasamos utilizan y ese recuerdo lo tengo tanto tanto ella no tiene tanto porque hizo fotografías y todo que suele

Voz 21 22:51 hoy haya pienso que que lo que es importante es afectos Permach como si dijéramos lo que el carácter de uno y de otro entonces una vez los presentamos hay un primer periodo que es de prueba que es de un mes ay si en este mes logran entenderse se llevan bien para es ya si continúan con la convivencia hacemos unos papeles un con un un un acuerdo de regulación de la convivencia durante toda la convivencia en las psicólogas hacemos seguimiento

Voz 20 23:24 para mí saber que ella estamos Félix es muy importante sabes porque yo podría no estar acá pero si además de que tengo el tiempo para estudiar el ambiente que necesito sé que puedo hacer feliz a una persona simplemente como por transmitirle como esa energía que uno tiene en la en la juventud porque no hacerlo sabe siniestro que en concreto

Voz 19 23:49 desde que me lo que desde que murió mi marido ya no se celebrarán cumpleaños porque coincidió que se les dio sepultura el día de mi cumpleaños hablar

Voz 13 24:03 entonces este año les festeja cumple cumpleaños a los miles dije nada al Colirio alterar las bombas hay la cara la región asestaron insistía suavidad que estamos bien que recuerde a tu marido pero la vida sigue continúa así que este año se acabó toda la tristeza hay que practicar el cumpleaños becas que vivir dos club festejaron

Voz 19 24:28 Delia ya nada nada Congo

Voz 13 24:31 Sacyr que trajo de Colombia esto va chaqueta de regalo de cumpleaños Leal busca abrir dos sí sí pero vaya que que este año

Voz 19 24:45 sí me lo hicieron bien si el año que viene vivimos

Voz 1312 24:49 ya ves que acabas a que se acabaron las penas para para Araceli solita desde que murió su marido bueno pues es un win win no beneficia

Voz 6 24:57 me gusta escuchar los acentos no esto donde yo creo que mucho a todos los que lo hemos mira

Voz 1312 25:02 está estudiando un un doctorado e inmundo

Voz 6 25:05 no ponen reggaetón lo cual sería maltrato oye tú no vayas Serrat nunca se sabe quién es ese están escuchando la radio por el aparato o por los los ordenadores unos altavoces ordenador tranquilos pues llegan los cascos puestos cuidado con el volumen porque viene el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 20 25:21 sí

Voz 6 25:42 mm por segunda tieso voy a casarme con la chica que lo en octavos

Voz 22 26:00 segundo sexta al octavo once de los bloques las distancias eran Inter galácticas se acuerdan de Star Trek que de cuando salía a la cabina de Tele deportación nosotros subíamos al once en un ascensor si la gente lo llamaba el once pero a mí me habían explicado que se decía undécimo lo mismo me ocurre cuando voy a dar una vuelta me recuerdan lo que andamos antes metía misoginias zarpas de niño que creyó en las conjugación explicaba que se dice tuvimos pero ya nadie anduvo hay una memoria histórica del lenguaje que también habría que rescatar hablar bien de a la dignidad de los pobres Nos lo podían quitar todo menos el lenguaje y así el lenguaje era lo más democrático lo que de verdad habíamos crear entre todos a lo largo de los siglos el de generaciones de gente que hablaba para regañar a su niño para asaltar un castillo para pedir justicia para negar un favor el lenguaje era nuestra aristocracia porque lo heredamos como un inmortal título nobiliario esto lo digo entre paréntesis los idiomas mueren pero lenguaje no somos hijos de lo que se decía en árabe en latín en ibérico en todo lo que se ha dicho retumbado por aquí venimos de la primera palabra que pronunció cuando nos explicaron que en castellano habían Astiz mil palabras nosotros ni siquiera conocíamos otro barrio más que nuestro entonces el lenguaje era más grande que el mundo salíamos corriendo del colegio para llegar a tiempo de ver la conquista del Este

Voz 6 27:25 no

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 27:39 muy buenas de as en la

Voz 20 27:41 el sorteo de la ONCE de ayer Pedro

Voz 24 27:43 pero premiado ha sido quinientos noventa yo

Voz 6 27:47 no olvides que al participar en los Juegos

Voz 24 27:49 once colaboran con su labor social Biden el triple

Voz 25 27:52 el anuncia tu vendedor también en puntos de venta autorizados pues fue el punto es en la ONCE Nos mueve ilusión que tengas un gran día

Voz 34 30:32 la primera fuerza política del Parlamento sella en Cataluña

Voz 32 30:37 luego no y a Batasuna atracar a darle Snow tres personas me avisaron de que el Gobierno no quiere

Voz 35 30:45 así el auto autopista somos

Voz 32 30:48 en qué pena

Voz 36 30:50 a mí no corresponde a la Dirección General de los

Voz 1552 30:53 plenamente acreditan que Luis El Cabrón

Voz 1775 30:56 a otra persona

Voz 6 30:59 bueno pues esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio puede ser hosting cuando estoy bien

Voz 13 31:05 ya

Voz 32 31:06 si finalmente amanezca será por muchas y magníficas mujeres

Voz 38 31:35 ETA

Voz 33 31:38 qué opinas de la lactancia materna ha sido madre recientemente y no has podido evitar preguntarle a Google es que probablemente haya salido bien parada o quizá eres de las que han tenido que sufrir las miradas asesinas de otras madres por decidir no dar el pecho a tu hijo esta semana en Vioque y les montamos todos los mitos y tabúes sobre la leche materna y la alimentación de los recién nacidos te contamos también en qué consiste en la última tendencia gastronómica la Crocker tía aquí hablamos del desamor en la semana de San Valentín vio que disponible en Cadena Ser punto com y plataformas digitales con Ángela Quintas

Voz 13 32:16 eh

Voz 39 32:35 Ana mira con lupa un nuevo acontecimiento en el panorama musical y muy pronto un nuevo disco de Manolo García geometría del Rayo a disfrutarlo

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 23 32:56 vino

Voz 40 32:59 en ya era hora

Voz 41 33:21 el que me he sólo hacía sí huy pues sólo el Born This Way sí que son

Voz 6 34:14 empezar esta revolución con la canción con la que abastece la última nombrando como como deberes para complicar un poco la continuidad está bien aunque Hacienda Johnny Cash Joe Strummer cerrase el sábado pasado era una presión tremenda está tampoco está mal

Voz 1775 34:27 nada mal esto fue el último Single de Bob Marley La última canción de su último disco hay algo muy raro él solo con la guitarra avión aversión que grabaron también con toda la banda de Welles pero el productor le convenció para hacer esta otra el sólo y al final fue la que se quedó y la que funcionó

Voz 41 34:51 muy tocado sí

Voz 6 35:04 le sigue la revolución pequeña y musical ya lo hace la semana pasada tiene que verse este sábado con además siempre tuvo muy comprometido con temas sociales y política

Voz 1775 35:13 creo que se merecía ya una así que por hagamos hoy

Voz 42 35:26 no

Voz 11 35:35 eh eh eh a él

Voz 1775 35:57 copar de tampoco es

Voz 6 35:59 mágico vasca es es puro ska la canción

Voz 1775 36:02 todo me es una de las primeras canciones jamaicana es que empezaron a hablar de temas sociales y fue el primer éxito de Clancy estos productos jamaicano eh hablamos del año mil

Voz 6 36:11 ciento sesenta y uno sesenta y uno Fundación poco pronto también para bombearlo

Voz 1775 36:15 para el también sí un poco pronto entraría Marley graba su primera maqueta justo después año sesenta hay dos con sólo diecisiete añitos pero es verdad que su éxito vino después ya en los años setenta pero esta canción porque Bono en su faceta de productor Francia se organizó para las elecciones en Jamaica de mil novecientos setenta y dos lo que llamaron bando con el vagón de las bandas o algo así eh un montaje que recorrió el país organizando actuaciones musicales en apoyo de candidato Michael Mann al candidato del Partido Nacional Popular digamos es más de de Izquierda Socialista no otros artistas que participaban en esa Caruana pues estaba

Voz 6 36:49 que funcionara caravanas debió de Argo en aquellas elecciones

Voz 1775 36:52 mira funcionó muy bien funcionó problema para el candidato Mandi que ganó aquellas elecciones funciona también para que después fue nombrado atento a esto consejero gubernamental para cuestiones musicales

Voz 6 37:02 había mucho no

Voz 1775 37:04 había muchas y bueno es que en Jamaica entraron cargo así piensa que en el primer Gobierno de la Jamaica independiente El ministro de Desarrollo y Social que años después se convertiría también en primer ministro Se llamaba Edward Said Agha productor musical que desde su cargo apostó por la difusión del ESCAC como parte del programa de gobierno sea de ska como parte programado de nuestro maravilloso nacionalismo cultural lo llamaba él decía que esa era la mejor exportación jamaicana después eso sí del ron de los plátanos

Voz 6 37:30 seguro de que el orden sea el correcto pero está claro que la música el Sky sobre todo lo que tenía mucho peso en la política jamaicana mucho como en todos los oyentes

Voz 1775 37:38 la de todos los países aquellas elecciones desde de setenta y dos fue algo especial mal lo supo ver muy bien y entendió que el Reguera algo así pues como la forma en la que se estaban expresando eh muchos jóvenes pobres estudiantes y mucho hasta Faris no esperaban sus esperanza

Voz 6 37:52 racista Faris qué palabra más fantástica comer propio estafar a ver no es fácil hasta Fary para que nadie se pierda

Voz 1775 37:59 entorno estafar y nace en mil novecientos treinta osea es una cosa antigua cuando en Etiopía es coronado como Rey de reyes León conquistador de Judea decían Haile Sela si no se le veía con una especie de liberador del pueblo negro no Jamaica colonial fue un auténtico terremoto se interpretó como una señal de que el día de su liberación estaba ya y el el

Voz 6 38:18 pero el peinado las rastas que tienen que ver con todo esto

Voz 1775 38:20 eso es un poco posterior pero es que la simbología arrastra ferias muy curiosamente a los creyentes de Fary Se ven como los hijos de Israel que están cautivos en Babilonia Babilonia es la sociedad opresor accidental a la espera de que el enviado de Dios que en este caso interpretaron que las edad si los libere los conduzca a Bono pasión a la tierra prometida por decirlo algún modo que es Etiopía o en todo caso el continente africano es es como la vuelta a los orígenes pero esto dejarse crecer las trenzas rastas es un poco posterior llegan los años cincuenta y es bueno porque se consideraba que las tijeras y los peines eran instrumentos Babylon

Voz 6 38:53 sociedad estoy seguro de que ésa sea una buena teoría

Voz 1775 38:57 pero el origen de CC el caso es que la música Rey encajó muy bien esa filosofía arrastra Fary de revolución y liberación y bueno como dijo Jimmy Cliff otro de los músicos más destacados de esa época el reggae era algo así como el periódico

Voz 11 39:37 eh el

Voz 6 40:12 también fue una película sin este ritmo Police nunca habría existido verdad fíjate

Voz 1775 40:18 buena conexión está cantando Jimmy Cliff que también protagonizó esa película a la que hace referencia año setenta y dos hacía de un joven de campo jamaicano que llega a la capital Kingston para intentar ganarse la vida como músico reggae quizá no fue una gran película no de Hoyo eso pero sí es verdad que fue la película adecuada

Voz 7 40:34 en el momento adecuado sirvió para dar visibilidad

Voz 1775 40:36 ya mundial al reggae funcionó sobre todo en Estados Unidos y bueno para poner luz sobre esos cambios que de la mano de la música reggae estaban llegando hoy van a llegar a Jamaica

Voz 6 40:44 que otra vez año setenta y dos el año que comentabas que fue el que ganó las elecciones y con el banco Fortis

Voz 1775 40:49 es que estado tan conectado política cambio revolución reggae que Bono Mandi poco antes de convertirse en primer ministro se casó con una de las protagonistas de la película

Voz 6 40:58 y más allá de esa vida sentimental de nombrar un asesor para temas musicales lo cual existimos está muy bien estoy pensando como al primer ministro bien en ese cargo tal qué tal le fue quedaron los cambios que pedían las canciones

Voz 1775 41:10 pues en el setenta eso mucha ilusión pero el sueño duró poco a los pocos meses ya había muchas protestas por la lentitud con que estaba llegando esa revolución y bueno en la primera campaña años setenta y dos los votantes y soñaban con un futuro mejor en la segunda que fue el año setenta y seis pues ya ya sólo rezaban para que las cosas no fueran a todo

Voz 6 41:27 no

Voz 44 41:43 vale

Voz 45 41:48 lado

Voz 44 41:55 qué dice el eh de esa época esos años ya desde

Voz 1775 42:39 a esta canción guerra en Babilonia eh la canta Max Romeo y resume pues el ambiente que se vivía había mucha tensión entre los seguidores del Partido Socialista Bono más de izquierdas hilos de Sun con su contrincante se haga que era el ministro de Bienestar vicios de la exportación de los plátanos no más conservador esto se notaba incluso eh bueno hasta en lo más lo más que lo que más te va a llegar a en la barra del bar en las cervezas a los seguidores de bebían Heineken verde como color su partido los haga bebían Strike que es la cerveza típica de Jamaica exacto pero bueno las más allá de las cervezas lo cierto es que esa división estaba también en la calle y bandas armadas de uno y otro lado pues arreglaban sus diferencias a tiros con ese panorama quién podía llamar a la paz entre los dos lados pues

Voz 6 43:24 te imagino que por Marly que para entonces ya se vio en persona son muy conocido para que además era muy conciliador a través de determinadas sustancias

Voz 1775 43:32 ayudaba no el era una especie de santo ya un revolucionario para los oprimidos casi una una leyenda

Voz 6 43:37 decían política pues mira ya en esta campaña el setenta

Voz 1775 43:39 hay seis cuando las cosas estaban ya muy mal eh llegaban como te digo unas elecciones pues Marley decía que ya no iba a hacer campaña por nadie que todos los políticos eran el diablo pero aún así cuando el primer ministro y le pidió que hiciera un concierto para calmar el ambiente pues dijo que si aquello se iba a llamar Smile Jamaica sonríe Jamaica cuando se cerró una fecha cinco de diciembre el setenta y seis el Gobierno después eso será jugó a Bob Marley convocó elecciones para diez días después Bono aunque lo negaba pues todo el mundo dio por hecho que Marley estaba haciendo campaña o por lo menos quería que volviera a Mali empezaron a llegar mazas de muerte y dos días antes de ese concierto unos matones entraron en su casa mientras estaba ensayando con la banda dispararon contra todo lo que se movía ya al final suman ayer recibió cinco tiros su mujer Rita Marley uno la bala le quedó entre el cráneo del cuero cabelludo Bob Marley pues otro que rozó el pecho y le dio en el brazo

Voz 6 44:28 el pitido murió y entonces pues mira sorprendentemente

Voz 1775 44:30 no Bob Marley dijo días después que pensaba que Haddad si le había protegido porque aún no era su hora no porque no debía morir y tenía muchas cosas que

Voz 6 44:38 pues por ejemplo tocar en este concierto solamente dos días después porque es que algo que lo haría no lo hizo lo hizo estuvo una hora

Voz 1775 44:43 la tocando para ochenta mil personas en Kingston al final enseñó desde el escenario la herida

Voz 6 44:48 hola y bueno desapareció después de esa noche se fue

Voz 1775 44:51 Jamaica Se fue de éxodo eh que fue precisamente como seamos

Voz 6 44:53 siguiente disco que es algo

Voz 46 44:59 vamos

Voz 47 45:08 en dos puntas en concreto además cuenta tanto en Independent están está el dato el campo eh

Voz 6 46:23 pues la batallitas Bike deportes pero en aquellas elecciones al final

Voz 1775 46:28 ahora en cuanto a Bob Marley volvió a Jamaica después del sexo como un año después pero dicen que ya no sintió nunca más que aquella era su casa hasta que murió en el año ochenta y uno de un cáncer las elecciones pues si se llegaron a celebrar las ganó otra vez Mali pero bueno todo en Jamaica fue yendo a peor y en las siguientes año ochenta es así que las perdió llevo ya además casi novecientos muertos por la violencia entre esas bandas bueno ahora acabamos con lo que decíamos que fue la última canción de su último disco fue también la que estuvo sonando toda la noche en la colina de Jamaica donde fue enterrado entre miles de seguidores íbamos a cerrar con esta versión en directo de da Standard e una versión curiosa de año setenta y tres están cantando se van alternando Bob Marley Peter Toth el otro miembro fundador de los bueyes y fue también la última canción que tocó en directo cuando estaba ya muy enfermo once le había llega al cerebro y aunque parecía que no iba a poder tocar pues hizo un repertorio de veinte canciones en Pittsburgh fue eh terminó con una acción de seis minutos de esta canción que las de Standard que Bono es quizás el tema más revolucionario no una llamada a ponerse en pie luchar por el respeto a sus derechos en su momento a sus hasta Faris es verdad que después de toda la historia José canción sea usado pues casi

Voz 6 47:31 para cualquier reivindicación no que Penélope el último cuento para en Pittsburgh con la gracia de ayer del conocido caso Villarreal heridos

Voz 1775 47:38 daría un poco de color aquella noche tengo tengo tengan una

Voz 6 47:40 puede amigas jamaicana americana que siempre dice que lo mejor y lo peor de Jamaica es que no tiene remedio está bien aunque tumbó al recibir está echando cuentas setenta y tres años tendría Bob Marley fíjate

Voz 1775 47:51 dieciséis y diecisiete m sesenta

Voz 6 47:53 el claro el panadero la semana que viene empezar por esta canción no te lo voy a hacer

Voz 10 50:09 a vivir que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 50:17 muy buenos días hasta las nueve de la mañana enviaremos a Madrid en este sábado en el que la buena noticia para empezar nos la daba de madrugada Javier Fernández al conseguir la medalla de bronce de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang ocho saltos tres piruetas una secuencia de pasos y otra coreográfica todo incluido en un homenaje a Don Quijote que ha llevado al patinador madrileño hacerse con esa medalla olímpica volveremos al deporte en este sábado en el que tenga lo encuentras todavía se pueden encontrar con bancos de niebla sobre todo en los valles del Tajo del Henares en el resto cielos despejados salvo en la sierra donde nos podemos encontrar con algún chubasco débil ocho grados a esta hora en el centro de la capital por cierto si es de los que se desplaza en coche hasta el centro y quiere aparcar tengo en cuenta que sí paga el parquímetro con una aplicación del móvil la compañía le puede cobrar una comisión de hasta un diez por ciento el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar una instrucción para regular los requisitos a estas empresas que pongan en marcha las aplicaciones móviles de pago permitiendo así que pueden hacerlo Carlos Sevilla buenos días

Voz 7 51:18 buenos días cualquiera empresa titular de una aplicación interesada en colaborar en la recaudación de la tasa de ser podrá hacerlo siempre que cumpla los requisitos de esta instrucción de la Ordenanza de Movilidad de la ordenanza fiscal según señala el consistorio en un comunicado aplicaciones como Hotel Park hoy Park han anunciado ya a sus clientes que a partir del próximo veintiséis de febrero aplicarán esa comisión del parque no especifica las subidas sólo que será variable y notificada al cliente a través de la propia aplicación en el momento previo del pago por su parte Ipar sí detalla que cargarán la cuenta de los usuarios gastos de gestión por cada recarga que podrán alcanzar hasta el diez por ciento desde el Ayuntamiento explican que esta regulación surge a raíz de la denuncia de una empresa para entrar en el mercado de las aplicaciones de cobro del ser para resolver el conflicto el Área de Medio Ambiente y Movilidad aprobará esta instrucción que permitirá abrir el mercado a la llegada de las compañías que así lo deseen

Voz 10 52:07 a vivir que son dos días las noticias de Madrid

Voz 1312 52:12 ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana no fue Esperanza Aguirre fue Rajoy quien destapó la Gürtel Cristina Cifuentes el brazo ejecutor a las órdenes de Ignacio González en la Púnica La Ser les está ofreciendo el sonido completo de la declaración del ex consejero madrileño ante el juez del caso Púnica al el pasado lunes una declaración en la que el que fuera número dos de Aguirre insiste una y otra vez en que fue Rajoy no Esperanza Aguirre quien destapó la Gürtel Miguel Ángel

Voz 1552 52:38 Francisco Granados admitió la financiación ilegal del Partido Popular responsabilizó a Aguirre González día Cristina Cifuentes fin de Colsa

Voz 53 52:46 que había una campaña paralela dirigida siempre en la primera de dos mil siete el señor González y puentes con la señora Mariño campaña específica extra

Voz 1552 52:57 adiós también habló del caso Gürtel dijo que fue Rajoy quien la destapó al pedirle a Aguirre que parara las dos parcelas adjudicadas de forma irregular en Arganda Majadahonda Rajoy llamó a Aguirre para decir

Voz 53 53:14 que salgan a concurso inelegible por favor que un desfile y que lo supone esa forma parte bueno claro está fue una lo están juego Mariano Rajoy

Voz 1552 53:27 que lo para Aguirre encargó a Ignacio González día Granados que detuvieran la operación según Granados Rajoy le dijo a Aguirre que no se fía de Ignacio González porque era un sinvergüenza

Voz 53 53:37 el señor Rajoy y así me lo fía de pueblo de él de modelo no sé si es que la

Voz 1552 53:47 si estos hechos se remontan a dos mil ocho Entonces el sinvergüenza de González para Rajoy era vicepresidente a pesar de ello ascendió hasta la secretaría general del partido ya la presidencia de la Comunidad

Voz 1312 53:59 y mientras tanto el hermano de Ignacio González Pablo González se ha negado a declarar en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid González también imputado en la operación Lezo estaba citado ayer para responder sobre el caso del campo de golf del canal sí estuvo la portavoz de vecinos de Chamberí que fueron a los tribunales para evitar que se levantara en este campo en los terrenos es Carmen Ochoa

Voz 54 54:20 nos dimos cuenta que hay ahí pasaba algo más sobre todo cuando vimos que a la mínima protesta nuestra Esperanza Aguirre salió con la declaración de interés general nos decían es que es el único campo de golf que hay en Europa decíamos seguramente será por algo que en Europa nunca hay un campo de golf en mitad de una ciudad

Voz 1312 54:37 metro de Madrid ha admitido que hay un trabajador al que se le ha detectado un cáncer por trabajar con amianto que se investiga otro caso como posible enfermedad laboral Metro en reconoce que los modelos más antiguos de la red tienen componentes con amianto pero asegura insiste en ello que los trabajadores están informados y que no hay ningún riesgo para los usuarios Ara selva