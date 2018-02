A Vivir Que Son Dos Días (17/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias en media hora está previsto que comience el Comité Federal del PSOE en el que se va a aprobar el nuevo reglamento interno del partido es el segundo desde que Pedro Sánchez volviera a ser secretario general la cita viene marcada por la ausencia de tres barones socialistas Ximo Puig Francina Armengol y Susana Díaz en Aranjuez en Madrid está Inma Carretero adelante

Voz 0806 00:31 si en media hora arranca la reunión del Comité Federal con el informe político del Secretario General y será después a puerta cerrada cuando se debata y apruebe el nuevo reglamento que incorpora el nuevo modelo de partido del PSOE no va a asistir a esta reunión Susana Díaz que fue rival de Pedro Sánchez en las primarias y que combatió los cambios que hoy saldrán adelante prácticamente sin contestación interna el secretario general tiene una amplia mayoría en este órgano que se reúne por segunda vez desde su regreso a Ferraz en esta ocasión los socialistas están convocados en la casa del gobernador de Aranjuez en México

Voz 1 01:07 el terremoto de siete coma dos grados en la escala de Richter que se ha sentido en varias ciudades entre ellas la capital el seísmo ha tenido más de ciento cincuenta réplicas sino ha dejado daños personales y materiales más de un millón de hogares se han quedado sin suministro eléctrico este temblor llega después de lo ocurrido el pasado mes de septiembre que dejó más de cuatrocientos setenta fallecidos y vamos ya con la información del deporte con el protagonista de la mañana el patinador madrileño Javier Fernández Óscar Egido buenos días

Voz 1643 01:31 hola buenos días de Fernández que ha ganado la medalla de bronce en la prueba de patinaje artístico

Voz 3 01:35 es la segunda medalla y el segundo bronce para España

Voz 20 07:38 cuántas notas hecha añicos

Voz 3 07:41 muchas notas es una pieza nueva mando eso no creo que no hay ni una sola pausa en toda la piloto

Voz 7 07:48 cuando te puede llevar a tener una una pieza nueva tan compleja como este Wanninkhof

Voz 5 07:54 no

Voz 3 07:56 cuando estoy de gira o escribiendo me cuesta más aprender cosas nuevas más tengan euros y tengo un par de semanas sin nada en mi agenda han cerrado de manera sencilla y la memoria hizo que tiene dos semanas Dios mío lo que daría yo por dos semanas con un piano y nada más dos semanas sin dormir Heidi Fleiss futbolistas con la durmiera antes creo que haber ido a Londres ha sido un error suena está ahí han empezado otra vez mis problemas con el sueño

Voz 7 08:22 lo que tiene de malo Londres a mí me encanta todo

Voz 3 08:25 me encanta a todo el mundo

Voz 20 08:27 vais a ver es no

Voz 3 08:32 yo creo que es bueno para visitarla unos días Federer no es nada agradable vivir allí lo sé por experiencia Londres ahí como una electricidad constan compuesta de hostilidad Vangal peligro manifestó

Voz 20 08:47 o at my fans todo en o a amistad

Voz 3 08:50 Maniche no puedes ni imaginar de cuántas veces me han atracado me han robado el teléfono Muntadas cabezas anticipos ahora hay gente que arroba teléfonos constatada en Moto3 otros que para robártelo ha sido inaugurada da de la que nacido claro y la amaré siempre pero para mí eso sitio muy complicado para vivir de saberes hace unos días tenía que haber vuelto un a Madrid a las cuatro y media de la tarde decidí cambiar el vuelo al primero que pude encontrar a las seis y media de la mañana fui al aeropuerto cuando lo estaban abriendo no bailar pero es que mi hacía volver a casa tenía que volver a casa así es tan increíbles sentirse así sobre un lugar o cuando estoy en Madrid no existe esa austeridad que veo en Londres que esa sensación de miedo de temor sentimiento has been deliberación engancha graves

Voz 7 09:42 co tanto eso de hecho ahora en Londres en el centro puedes pasear pero por lo que me han contado ya nadie se puede permitir vivir allí digamos ahí Jane Matxin hija

Voz 3 09:53 es es no te lo puedes imaginar en los colegios de las casas son una loquísimas han llegado a un punto en el que unas

Voz 7 10:00 público toda la razón Steen nada menos que

Voz 14 10:18 uno o dos

Voz 3 10:20 eso es más o menos en cenas zarandeó puede costar seiscientos mil libras setecientas mil Mamani quién tiene ese dinero extra locura eh examen con este dinero en Madrid puedes comprar algo bonito

Voz 7 10:32 te vas a Londres que es la ciudad en la que tú has crecido es un poco Tous tu ciudad con tus recuerdos no tiene un vínculo sentimental con con Londres guía sí pero la machada Fakih inmenso ego

Voz 3 10:44 infancia fue una puta desgracia nada no tengo buenos me sorprende Mengual quizá estricta pero no tengo ese sentimiento por lo acreditan la verdad es que no sí que echo de menos a mi mejor amigo que vive en Londres

Voz 20 10:59 nada nada pero al margen de eso finalizó ahí tengo un apartamento muy pequeño que mantengo

Voz 3 11:06 sí con un plano me siento bien cuando estoy ahí porque es diminuto pero una calle tranquila

Voz 20 11:13 al mar en Smith un seis Andrés cálido y sexo duro Shinzo gas

Voz 3 11:22 antes de marcharme a Madrid lo mejor que pude y estoy a gusto cuando estoy allí pero en la clara Andreas mirar we can es una buena ciudad a la que ir un fin de semana fantástica Aleix quince vuelos al día desde Madrid son sólo dos horas en el avión no la cultura single y gasta la arquitectura lo que quedó en pie después de la guerra es increíble ah pero para mí no hay cinco puntos de comparación con Madrid ni de lejos recuerdo que me

Voz 7 11:50 el día lo diferente que es el ambiente o la interacción entre los pasajeros en el metro de Londres cuando lo comparas con lo que te ocurre en el Metro de Madrid

Voz 3 12:00 una y cuando Lance nunca edad descontando visual con nadie en el metro de todo no habla con nadie a eso y nada a mí metro de Madrid es tipo cincuenta con violonchelista a los que invito a la gente me sonría la gente está más de Chatel los restaurantes también la gente sonríe cuando te da los buenos días cuando vas por la calle en Londres las estaciones que la gente

Voz 7 12:29 te aparta de su camino todo el rato total que estás feliz de haber vuelto a tu casa que ahora es Madrid no Mika por cierto no estará enfadada conmigo por haber traído al programa hace un par de semanas

Voz 3 12:41 nada nada nada nada pero no lo no lo hacen falta con hablo no única tiene razones para estar enfadada contigo pero no lo estaba porque es una santa al encanto ordenaría el panorama por cierto ha sido San Valentín cocine yo Carme para un argentinas chip no hay no hay que ser idiota para hacer eso ahora es que es muy tonto no lo pensé de repente estábamos en el día de San Valentín Día tanda está a en la sala eh ahí los típico regalar valiosas las compré por Internet pero la complejidad y me fui a la carnicería que dije al tío mío español miedoso le dije

Voz 20 13:22 zona mio han está Ana Camino día

Voz 3 13:26 de la Encina nichos que respondió que echar echarán a casas que se los señaló hoy me cortó dos filetes pero cuando llegas Gaza miren Internet y todas las recetas decía que los rehiletes tenían que ser de un grosor de una vulgar a otras centímetros listas las miré mis filetes y pensé suficientemente gruesos así que entré en pánico dije me cago en la puta y me fui de vuelta al carnicero Le dije tengo dos jugadas pero más gruesos pero no sabía cómo se disculpa grueso el erige gordo me dijo no me refiero los puntos filete así que al final me llevó detrás del mostrador y me corta dos mil en esos ciclos y se aquí salieron bien Mika lengua Labs me quiere ahora imagínate no hay quién lo entienda

Voz 7 14:06 de todos modos a quién se le ocurre hacer o cocinar carne

Voz 3 14:09 ves a una argentina y otra cosa vaya a cocinar que se algo inglés el

Voz 7 14:16 el Putin de riñones ese que hacéis vosotros

Voz 3 14:18 en China no está Aristide no dos acercarnos precios casi lo único que sé lo británico con su patata asada excesiva rasgos a ella compró chocolate de postre el país agente estupendas pero la verdad es que últimamente todo está siendo un poco complicada que no duermo dos o tres noches en las que literalmente no he dormido nada santa a veces es hasta peligroso luego hablamos un poco de eso antes escuchamos

Voz 7 14:48 un poco de música jazz hay

Voz 3 14:52 me encantaría escuchar una pieza de Díaz Gabriel Rufián AMS recrean esa el grupo cabría hubiese un compositor francés que escribiera este joe son piezas compuestas para muertos y así que suelen ser muy intensas y deprimentes tan escuchas los de Mozart listón mágicas pero muy oscuros pero tío esta pieza que es como que mete en un réquiem todas las ilusiones religiosas que podía tener en Mestalla el mismo disco yo esto me encanta el ambiente está dominada de principio a fin por el sentimiento humano de descanso de te andas How la pieza se centra en el descanso eterno consuelo con una va sobre la peines cerrar la pérdida sobre el escaso estoy construirá me encanta es una de las piezas más bonitas que se pueden escuchar suban el volumen no empieza fuerte Kutcher Andrés

Voz 7 15:48 inescrutable porque es un milagro

Voz 22 16:02 ah bueno

Voz 23 16:15 no

Voz 26 16:42 eh

Voz 28 17:02 ahora

Voz 23 17:27 como tú

Voz 29 18:32 no no no

Voz 20 19:01 Peace fondo bonita eh desde luego no tiene la tristeza de un Réquiem de Mozart es el sur crían entonces fantástica la idea de un Réquiem que yo sobre la sala digital consuegro han descanso ir a and ubica maravillosa Fran pum pum

Voz 3 19:18 para los franceses gente debería dejar escrito su testa

Voz 7 19:21 esto qué música quieren que suene en su funeral no sea que luego te vayan a despedir con una horterada no ha

Voz 3 19:27 seré absolutamente ti futuro del mundo tendría que dejarlo dicho yo desde luego es exactamente la que quiero que suene mi funeral que es amables allí el otro vaya a Cármenes Capri es el que ha venido a funeral dentro de un par de años

Voz 7 19:42 dar bueno sigue sin fumar zonas marquen ya as aclame Sierra

Voz 3 19:47 sigo sin fumar cuando te lo prometo tres meses

Voz 7 19:50 pues ya no lo echas tanto de menos no

Voz 3 19:53 ah no ahora hay algún momento en que es lo echo de menos los pero esto como algo falso My life Mi vida ha dicho cosas si fumaba algunas de ellas me han costado tras nuestro acierto de entrevistas televisivas Chan Chan que se era un reto es porque el tabaco era como algo a lo que hay algo en lo que pensamos así que la primera vez que he hecho cosas sin fumar ha sido difícil todavía me atrae cada vez a está pero sólo cuando no me cuida lo mismo otra vez ahí está ahora cuando veo a la gente que fuma pienso días antes que la única razón por la que alguien puede fumar está porque se odia Asimismo se extrae esto es lo que significa fumaban según han esta chica por eso cuando no tenga un buen día todavía tengo viajaba más Juanes es como que quiero imponer un castigo y una liberación todo al mismo tiempo

Voz 7 20:50 cuando no tienes un buen día o una buena noche por lo que vas contando

Voz 3 20:53 twitter exacto exacto siempre ha dormido mal ya Dresdner de esta sí pero nunca tan mal como ahora es Teresa Franch para los médicos dicen que tiene que ver con mis flashback estimo nadie quiere sufra el síndrome de estrés postraumático sabrá de qué estoy hablando Israel me dispara el ritmo el corazón y sudores temblores el Manchester que estas pensamientos e imágenes que no me puedo quitar de la cabeza Linares está encantada tras si armamento a la que tengo toda la noche por Sánchez Streiff durante un tiempo tome pastillas para dormir una noche tomé tres normalmente que tomar una sexta tenía una así a las seis de la mañana seguía despierto no funcionaba nada Metrópoli y la verdad es que me asusta esto sano y no tengo nada claro que bueno ni ojalá tuviera un bebé recién nacido menos tendría una escusa tendría acento

Voz 7 21:45 a intentar ayudarte te presenta José Antonio porte ya no Pérez que es negro psicólogo y profesor titular en la Universidad Complutense doctor porque ya no

Voz 0874 21:52 Nos días hola muy buenos días haya algo además de la medicación que podría estar haciendo

Voz 1 21:58 sí siempre que no causó neurológica probado cómo puedo ser sino en las piernas inquietas sueño lo narcolepsia la terapia psicológica sí sería pues muy recomendable porque además no es invasiva no requiere de tomar tranquilizantes Francia políticos que pueden contribuir a mejorar el sueño pero pero la ventaja que tiene el tratamiento psicológico es que es el propio sujeto la propia persona que padece insomnio la que gestiona sus recursos por tanto digamos es una terapia más más activa más operativa que simplemente como desgraciadamente hacen mucha gente o bien automedicarse o buscar recetas para consumir productos farmacológicos que que se corre el riesgo de generar de digamos un cuadro adictivo con más facilidad de lo que mucha gente se cree

Voz 0874 22:52 hay alguna manera de que le permita el estar relajado anticrisis a la cama y que pueda dormir mejor

Voz 1 22:58 hombre hay ahí lo que se llama psico higiene del sueño por ejemplo evitar bebidas que activen el sistema nervioso vidas bebidas con cafeína por ejemplo evitar el la actividad física inmediatamente antes de irse a dormir y una vez que la persona meter en la cama con afán de dormir pues evitar conductas que pueden alterar el sueño por ejemplo el uso de teléfonos móviles tabletas porque emiten una luz azul en toda la información que le dan al cerebro precisamente es de todo lo contrario la luz azul es una actividad cerebral por supuesto en contra lo que dice mucho sueño yo ahí no soy yo el único discrepo si uno no se duerme salvo excepciones no se debería levantar de la cama cuando una persona se levanta de la cama porque no tiene sueño se dedica a hacer un crucigrama le está informando al cerebro de que en realidad no quiere dormir se podían hacer algún tipo de estiramiento muscular o de relajación muscular unida a una respiración digamos más tranquila para informarle al cerebro y concretamente al hipotálamo de que yo quiero descansar de que yo quiero relajarme y por tanto eso iría bien dentro del protocolo para tratar de dormir

Voz 3 24:15 pero hay o lo da todo esto afín al Nobel bocas hoy no veo televisión radio teléfonos y tabletas al lado de la cama todo estaba oscuro de Portable no me daban tu de la cama a menos que sea absolutamente necesario el baño dos son lo que pasa es que tengo la sensación que es algo que no puedo controlar y cuando me tumbos y todo eso tuviera subirán propia mi corazón envió a arbitrar deprisa en mi cabeza se va donde no debe que usted que hacer es controlar los pensamientos pero

Voz 7 24:47 como controlo algo que es incontrolable ese es mi problema

Voz 1 24:51 vamos a ver es automático al pensamiento negativo va a venir automáticamente pero bueno los psicólogos en entrenamos a identificar los pensamientos negativos día detenerlo técnicas detención del pensamiento que eso evidentemente hay que al hacerlo en la consulta donde el terapeuta eso puede facilitar muchísimo pero de todas formas yo quiero a a apuntar lo siguiente que es lo mismo que la media de horas de sueño en un adulto está entre siete ocho horas de media el hay personas que tienen unas necesidades de sueño mucho menores el insomnio que afecta por cierto como poco al diez por ciento de la población en España podemos estar hablando de en torno al cuatro millones de personas también admite grados es decir hay insomnio completo y hay personas que están como si dijéramos en un duermevela y entonces lo lo que hace el cerebro para facilitar el que no se produzca un desgaste excesivo es bajar el consumo metabólico dicho de otra manera que la persona que tiene insomnio efectivamente no duerme pero qué nivel de activación cerebral que tiene no es el mismo que el que tiene habitualmente una persona durante el estado de vigilia lo que decir que no no se puede generalizar pero que que a lo mejor el tiene esa condición de que es una persona que tienen menos necesidades de sueña o que los las situaciones excepcionales traumáticas que ha vivido la la influido o a lo mejor que realmente a pesar de que intenta muchas cosas pero no le han enseñado a gestionar mejor el sueña

Voz 7 26:25 José Antonio Puertollano Pérez que es neuropsicóloga profesor titular de Universidad Complutense gracias un abrazo abrazo adiós hasta luego que ponemos algo de música a tu falta de sueño Anchois y zas panes

Voz 3 26:36 un poco de música española a Manuel de Falla

Voz 7 26:39 Manuel de Falla primero cocinas carne para una Argentina era pones falla a una audiencia española Ibex ponen y en él

Voz 3 26:47 andan y Cádiz sigue estudio en Madrid anda Nibelungo se mudó París unos años que se dio cuenta que era un idiota integral por haber seis menos de inseguridad después y finalmente después de la victoria en la guerra civil franja lo que más me gusta de él es que Franco le ofreció un montón de dinero para que volviera a vivir en España

Voz 20 27:09 yo Amanita Eren y se extenderán China

Voz 3 27:12 me murieron cientos cuarenta y seis en Argentina pero fue enterrado en su Cádiz natal en mil novecientos cuarenta y siete esta pieza que vamos a escuchar la toca mi pianista español favorito Javier a quien todavía no conozco personalmente y me encantaría intentar decir el nombre de la pieza en España

Voz 20 27:31 la danza ha archivado del fuego from Alamo brujo bien te voy a presentar a Javi un día de estos por cierto que por favor les tapices la oscuridad de complicada escucha escucha cómo la toca

Voz 34 29:13 Pepa

Voz 37 29:34 ah sí

Voz 38 30:35 no

Voz 35 30:55 no

Voz 40 31:26 le

Voz 7 31:28 alguien tendría que haber roto el piano al final a golpes no común guitarrista de rock y es exacto día echado

Voz 3 31:33 tendría que haberlo hecho afirma que no se nos olvide que

Voz 7 31:35 eh ahora eres super famoso conciertos a Castellón ancha alquilando y FAZ

Voz 3 31:41 voy a coger el AVE nuevo Castellona data de un concierto en el Palau de Congressos el veintidós de febrero y luego voy a Barcelona tengo muchas ganas

Voz 7 31:53 a resolver el proceso ha

Voz 3 31:55 a se resolverlo como siga así afirma Rubén y algunas entrevistas

Voz 20 32:04 han a Rambla Catalunya

Voz 3 32:07 muy a la Casa del Libro en la Rambla de Cataluña el uno de marzo Tennant esa voy a Zaragoza que me encanta el Estado voy a finales de marzo toco en el Auditorium gente súper maja en Zaragoza tenemos

Voz 7 32:19 bien el concierto de Grigor Sokolov en Madrid que es a finales de año

Voz 3 32:22 pero ir

Voz 7 32:25 tenemos un montón de cosas por delante ahora lo dejamos aquí porque además tiene que entrar público en el estudio hoy ir a la a la palabra que no se olvide además creo que ésta fue sugerencia de Dani Garrido

Voz 0874 32:36 la palabra de hoy

Voz 3 32:37 pirita serie como Pepi

Voz 41 32:40 Eric Lady Di Guy de IPI Terenci

Voz 7 32:43 significa que estás en un un pelín borracho perdido imperando no muy borracho solamente alegre no es borrachos es justo antes es como estar prevé borracho tuvo todavía con un punto divertido Bakio manos

Voz 3 32:58 como tú a las nueve de la mañana sábados y domingos a las

Voz 40 33:01 que les pides

Voz 3 33:03 que eran Hwang Jang voy a tocar algo que sólo puede venir de un país es música que define Argentina no sé cómo es posible que la música tenga un olor o un sabor de donde procede acabamos de escuchar a Falla español obviamente esto es lo mismo pero con Argentina

Voz 7 33:19 por cierto hemos afinado el piano Ana Negra la igualdad gracias

Voz 33 33:24 la eh

Voz 42 33:26 ah sí

Voz 34 33:30 a un año

Voz 43 33:36 sí sí

Voz 34 33:41 eh

Voz 44 33:43 sí sí

Voz 33 33:45 ah sí

Voz 43 33:56 sí sí me he hecho

Voz 34 34:07 sí

Voz 33 34:10 el y a día

Voz 45 34:16 con ha

Voz 20 34:23 no van las noticias no no no van a las once a las once son a las once

Voz 13 34:35 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 34:41 a vivir que son dos

Voz 16 34:42 días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook a vivir

Voz 5 34:53 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica a la Historia del Ritmo de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo S de esos templarios monjes con dobles también tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio extradita

Voz 10 35:20 esta hecha de límites llegas demasiado tarde o no

Voz 5 35:23 aseado pronto esta estrategia esto está mal

Voz 10 35:26 aquí empieza algo

Voz 5 35:28 acá este cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra sus Callejo y siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia apuntó es Cadena Ser

Voz 13 39:42 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 27 39:55 entonces le mira

Voz 0864 40:01 yo siempre

Voz 4 40:27 feliz año

Voz 0864 40:29 feliz año sí pero hasta cuándo se puede bueno es que fuiste tú el que ayer hubo

Voz 0874 40:34 ayer Paqui también el dijiste aquí

Voz 54 40:37 un poquito tarde cuando de trabajar de verdad

Voz 0864 40:40 estoy metido en tantos tantos líos hoy donde la soy soy hay un adjetivo pero los conozco las víctimas de Montoro bueno no he es que trabajando sin parar pero es que no puedo evitar motivo por el tema de Hacienda saludó porque quieres contribuir

Voz 0874 40:53 más

Voz 0864 40:54 no se parecen estar de la sociedad española lo ves tonterías tengo una cartelito Canarias porque veas lo que está haciendo lo que está haciendo porque verdad quizá no sea el sitio bueno me que testigos dijeron sea el sitio este testigos aplaudan por favor por aquí ciclo lo que está haciendo lo que está haciendo Hacienda conmigo eso es verdad que es algo sería por favor

Voz 0874 41:20 el estudio es que a ver si Touriño Madrid de bueno voy a la fecha crié enviado Javier Cansado te escribo esta carta para calmar mi inquietud ya que acabo de escuchar en ese magnífico programa de radio que colabora es que estás pasando pensando pensando o el sirve eran ignorar tu carga de trabajo o lo que es peor retirar te te pido es más te ruego que no lo hagas porque esto lo sentiría hemos unos cuantos el descalabro económico que representaría dicha actitud sería insoportable y te lo digo no como ministro sino como admirador por favor sopesa afectuoso Cristóbal

Voz 0864 42:01 entonces claro yo yo vira esto es de septiembre vale con estuve aquí el programa yo dije yo quiero dejarle tal entonces claro claro que casi el ministro el ministro te te manuscrito esto está manuscrito está aquí no hay valor puede Cristóbal claramente es él de pronto dices que que hago como como como me voy a doy a al al gozo y a la fiesta pues a trabajar a trabajar a trabajar

Voz 0874 42:23 dice lo por eso no hay mira para otro

Voz 0864 42:25 no

Voz 0874 42:29 leyes desgranó a la gente que está aquí y eso les aseguro que esto no está preparado yo no no no quería hacer

Voz 0864 42:34 es estimado

Voz 0874 42:35 en el Ministerio de Hacienda subsecretaría de recaudación Madrid tres de enero de dos mil dieciocho estimando contribuyentes Javier Cansado por la presente lo único que el Ministerio de Hacienda está muy satisfecho contribución a las arcas del Estado el IVA de este trimestre ha sido descomunal coma muchas gracias le comunico que mediante este documento y cuando surja en una conversación formal o informal la cuestión de Comillas que paguen los ricos cierra comillas usted puede contestar orgulloso que los ricos ya pagan a ustedes el vasco Concha batalla Directora General de Recaudación

Voz 0864 43:09 tú crees que yo puedo vivir esto en mi en mis espaldas lo que tú sabes qué presiones ésta que me llaman paz igual que cosa digo sí claro tengo que tengo que porque esto lo mantenemos entre cuatro no es verdad

Voz 3 43:25 sus rizos mucho trabajo verdad hay que seguir todo ya

Voz 0864 43:28 vamos a ver mucha responsabilidad contigo Arroyo con los demás y además yo que soy ex marxista Ajax católicos lo tengo todo yo ex Trotsky es bueno todavía

Voz 0874 43:36 prendido fuego a sitios mentalmente

Voz 54 43:39 cuidado no no te preocupes que era muy malo yo yo era humano era muy malo buf bueno malo malo malo malo malo

Voz 0874 43:46 es lo malo me está faltando Carlos

Voz 0864 43:50 bueno hoy hoy actuamos bueno esto es así ahí esto no se preocupe pero ahí estamos en huelga que estamos en Aranjuez en el en el teatro Carlos pero pero así nuestra vida es trabajo un cortometraje que esa experiencia una provincia hacer cine hacer cine es ese es algo que que te te

Voz 0874 44:11 de ahí engrandece mucho como ser humano eso sí porque es un club

Voz 0864 44:14 me puede gente de una una sinergia determinadas una empatía que queriendo lograr algo juntos y apoyándose mutuamente au sabes una cosa así muy muy por un proyecto común puesto como país y hay que hay que llevar a Osaka algo que no existe y hay que crearlo como ir con la ayuda de todos Gea y esa sensación de la foto la mañana para no me gusta que no me gusta

Voz 0874 44:35 exacto que no volverás a tener porque vas a tener en tu vida

Voz 0864 44:38 creo que lo he hecho bueno y ACC vieja es me cual me encanta porque acepté el papel que empezó quiero una cosa aún corto poco amateur luego ha sido un corto profesional de narices Programa Avatar logra así si era catorce horas al día dijo que y luego además el ACT porque hacía de malo de la ciudad de torturador y me gusta me ha gustado ser torturados lo pillaron saber que les hay un plano garganta de las uñas a una a un al bueno yo digo Iker como entrego en este plazo para qué

Voz 0874 45:07 me pedía el director Javier para para nadie

Voz 0864 45:09 pero es que me lo como es el índice en la pelea

Voz 54 45:13 no no lo haré pero sabía que había

Voz 0874 45:15 qué pasó cuando era alcalde de Izquierda Unida que llevaban

Voz 0864 45:18 ha pitado como la la historia está claro eso fue si es que estamos eh fíjate aparte de todo ello estamos pensando recopilar todos los han pasado más de treinta años juntos ir es decir no te acuerdas un día lava preguntó Faemino me contó Carlos dice Undiano es decir donde fue fuimos actuar entonces otro llevamos en la chaqueta una una imagen de Felipe sí de Letizia entre también que me gusta y lo llevamos y punto porque claro entonces alcalde era era muy muy muy fin está muy fan nuestro pero esto es muy eufórico a saludarlos antes de empezar hombre hombre tal entonces esto fue así como un par de años de pronto se fija que tenemos la nada bueno Etxepare enlace real ya no dejó de hablar directamente ya sí pero soy monárquico de bueno son somos lo que somos portadores chapa y se creó un ambiente de tensión tensión cita tampoco tensión no pero se se enfadó pero no

Voz 0874 46:09 por ser fan entonces un poco sí bueno ya dejó de Dios

Voz 0864 46:11 de semejar hace una fotografía Juan nosotros ya lo hicimos fotografía sí pero Ibiza que llevaba es hecha por lo pronto va vuestro ahora ellos otros somos es que claro yo la risa ya claro a los cuando el conjunto de la República no es algo de Izquierda la República es una forma de gobierno la República el Gobierno de la República es decir que que el hecho es que hay una especie de impronta en la República ese es es es de izquierdas y la verdad que es verdad que la monarquías conservadoras está claro los obviamente es así pero en la República es una forma de gobierno puede gobernar a la derecha o la izquierda entonces en tanto en cuanto dura puesto podía llevar de Azaña puede llevar pero en este caso yo de de enlace real ya en este caso Felipe

Voz 0874 46:54 decía Guillermo fauces es doctor en Psicología cómo estás Guillermo buenos días

Voz 7 46:58 hola buenos días y además creo que es fan de Javier

Voz 0874 47:00 sí sí sí compañero yo

Voz 0864 47:03 soy de estudio a polvo a Kosovo el yo soy no soy psicólogo porque uno desde lo uno es lo que ejercen pero se jubilaron decirte te queríamos preguntar Guillermo como psicólogo

Voz 0874 47:12 de sentir empatía por alguien a quién inmediatamente les descubres una ideología la tuya tú por ejemplo que Zappa tendría que llevar Javier para que dejaran de ser fan de Javier

Voz 7 47:21 bueno en casi cualquier chaval que yo creo que depende un poco de de cómo te lo tomes de serio no ir hasta qué punto apunte a tú digamos si bien días pasa con el fútbol también no pasa con la nación con ahora ruptura de ese caso de amistades con con con algunas cosas que están pasando no depende de lo de lo serio que te retome sigue el humor por cierto es un antídoto magnífico para para generar empatía no

Voz 0864 47:48 sí yo por ejemplo en mi caso yo no me enfadé con él sea no pero claro si fue algo que tengo es si yo no yo quiero decir que sea yo creo que el ser humano son malas cosas que le acerca al que le que le alejan pero bueno resulta usted

Voz 7 48:04 hay que ser centrarán en ver lo que no salen en verlo que nos nos nos nos aleja no

Voz 0874 48:09 hay una manera de trabajar ese sentimiento de empatía hacia personas con las que no coincides en en ideología o en

Voz 7 48:16 bueno ponernos en el lugar del otro por ejemplo con con personas a veces con con con actitudes racistas y demás lo que hacemos es trabajar con ellos en medidas alternativas precisamente teniendo que conoce pero trabajar con como justo aquel que han que han agredido no

Voz 0874 48:30 sí pero todo el mundo tiene líneas rojas Guillermo que todo el mundo tiene líneas rojas

Voz 7 48:34 sí pero hay que dialogar con ellas se que tras pasarlas y hay que relativizar las hay que usar el humor también para entender al otro ponernos en el lugar del otro

Voz 0874 48:44 pues desde aquí entonces un mensaje alcalde de Izquierda Unida no debería ir a terapia trabajarse

Voz 7 48:50 a bromear con convivir relativizar un poco no y entender las normas

Voz 0864 48:54 bueno a mi me parece que lo que a hacer volver a contratarlos y ha sido habláis así lo porqué Guillermo Fawcett doctor en Psicología

Voz 0874 49:03 de gracias un abrazo gracias un abrazo muchos lo tuyo Javier entonces técnicas para enfrentarte al público es verdad de como como ejemplo cuando actuó en público Carlos si tú y yo creo que más gente no solamente vosotros siempre os fijáis en aquella cara del espectador que les está

Voz 0864 49:24 estando mal eso es horrible horrible ni el personas riéndose pero yo lo dijo lo lo compañeros de profesión qué pasa muy habitual bueno nosotros sabe sabes que será escenario no ves el público pues la eliminación de la Cuarta Pared pronto nosotros claro lo que hacemos que a saludar damos la luz para ver con la gente que hemos estado siempre indefectiblemente en el teatro siempre hay pues generalmente a favor claro pero siempre hay cuatro cinco rostros que están incluso o enfadados vamos a decir si estás viendo viendo a la gente iba a fijar en eso genes en vez de ver a la gente que está la eufórica aplaudiendo de pie a la hora de la Gara una algarabía de pronto fija en el entonces nadie triste dice que qué pena con cara

Voz 0874 50:06 lo que me ha traído aquí mi hermano sí eso es

Voz 0864 50:09 eh porque me haber gastado veintisiete Bini somos quienes somos está pasando a mí ahora mismo el pinteño este programa no entonces todo modos él claro es que además en el teatro te puedo cargo de conciencia porque teatro no es un espectáculo barato pronto dijo que aquí lo pasé mal tampoco es entrevista dices tú que quede te digo bueno yo recomiendo que aquí les gusta hemos que venga y que no lo tenga claro que no venga ni de coña o pero pero

Voz 0874 50:32 pues es complicado yo recuerdo cuando empecé a hacer este programa claro yo yo siempre he trabajado en radio pero los estudiosos que han estado vacíos seis y de la luz roja estas tranquilito si es a Assunçao

Voz 0864 50:42 de dónde saca un día pues tuvo que empezar

Voz 0874 50:44 en este programa en teatros llenos de gente subimos al escenario

Voz 0268 50:48 aquello fue el gol lo contaba en oro

Voz 0874 50:50 no os enseño nada que hasta ayer tenía que todo se se y acaba de llegar te acuerdas Felice por la mañana

Voz 0864 50:58 no estaba se lo pasaba mal sabiendo que a Galán Bravo

Voz 0874 51:01 ha escrito El método Bravo la herramienta definitiva divertida para hablar en público de forma brillante en cinco sencillos pasos que te armónica

Voz 0268 51:07 cómo estás muy bien como está copado Satty tiene

Voz 0864 51:10 el público

Voz 0268 51:11 que a al me cuesta más así que el vertido

Voz 0864 51:15 son bienvenida reconocimiento autoridad valor y ovación

Voz 0268 51:20 llevo aquí a ver yo Tito que todo esto tenía un poquito

Voz 0864 51:22 con humor un poquito no porque sea una especie como de fin de sonrisa digamos no todos tenemos la idea es pasarlo bien

Voz 0268 51:29 vete pasarlo mal no esta cosa que llaman miedo escénico mal entendida pues vamos a intentar volverlos placer escénico yo creo que además también soy muy fan vuestra pues que es con como decía este psicólogo pasándolo bien utilizando el humor hay veces que hay que reírse también un poco de uno mismo por qué no

Voz 0874 51:44 sí pero sabes que hay antes hemos escuchado a James por ejemplo hay gente que no puede quitarse los pensamientos negativos de la cabeza ante el escenario de repente abren los ojos dice Santo Dios que Pinto y aquí delante de mil personas con este síndrome del impostor por ejemplo es que eso es

Voz 0268 52:01 total y además mil personas son dos mil ojos por lo menos eso es una presión muy grande

Voz 0874 52:05 sí

Voz 54 52:09 el libro y las matemáticas

Voz 0864 52:13 no sé si es muy curioso además el finos y luego hablaremos nosotros se las te te tiene puede la después de la función y media o fin de lo que dice lo que el escenario estás exhausto físicamente a mí me del directo te ponen el espectáculo no es nuevo físicamente no es exigente pero sin embargo acabas exhausto yo tengo sentar en el camerino fácil cinco minutos para recuperarme físicamente osea en también hay que decir que que en el espectáculo os lo repartir de manera Jocs siempre te he dicho focos desequilibrada habla Carlos nos hemos visto un opacas porque todo se habló de hablo de tú sabes que te con El Tricicle el Tricicle hace mucha lo tiene tiene mucha parte física no pero nosotros estamos acabamos exhaustos supongo voy yo cada vez que presenta Oh algo hecho que estoy simplemente hablar acabó cansado y Ximo

Voz 0268 52:55 sobre todo si te fijas en esas caras que no son tan agradable ahí estás muerto no yo recuerdo una profesora argentina de psicología voy a decir una barbaridad así ya para empezar la semana pero la la mujer me decía todas la veces Biz

Voz 0864 53:06 sí Mónica hay gente que tiene cara de culo Chrome

Voz 0268 53:08 Deco si no te fijes en ellos entonces esto decía ella it be parece que funciona

Voz 0864 53:13 es es que dar esa impronta está ahí esa como la bizco Volvito Abás que insisto en hablar con compañeros y amigos de dicen que se suelen fijar también en ese en el que la persona tristes una persona

Voz 0874 53:22 tú has trabajado Mónica para Foro para la Agencia Efe para Tuenti para tú para Ikea para hablar en público para poner nombres a las cosas

Voz 0268 53:31 no si en realidad soy sueca con este pelo moreno que me ves no bueno porque porque ahora cualquiera necesita hablar en público mejor si hubo un proyecto un departamento está funcionando bien van de y que a otro por ejemplo como fue el caso en caso de éxito y es gente que trabaja muy buena técnicos en lo suyo pero luego la hora de contarlo pues sienten muchas inseguridades lo pasan mal y sobre todo el mensaje no cala el mensaje no cala válido para

Voz 0864 53:56 pues venga con consejos para alguien que tiene que enfrentarse en público y no tiene experiencia supongamos que yo no tienes gente yo mañana que hoy debuta la juez imagínate un tío que estoy

Voz 0874 54:05 mido y que de repente tiene que hacer un programa de radio cuando no sigamos hablando

Voz 0864 54:08 decir no no he es como caso práctico porque porque

Voz 54 54:12 no pero no es no no no no no me pillas no son lo mismo

Voz 0864 54:15 o sea el tema es que estés con las personas con las personas ahí que ya ese fin va esa esa empatía eso eso es la parte dura esa cosa bueno la primera parte es que

Voz 0268 54:24 yo lo único que en realidad exige hablar bien en público es pensar viene en privado de la idea es que cuando salimos a hablar en público pues menos algunos artistas que ya con vuestras carreras podéis improvisar y sigue saliendo divertidísimo

Voz 0864 54:36 por otro

Voz 0268 54:39 el resto el resto no podemos la mejor improvisación es la preparada hablar bien en público repito implica pensar vienen prima donna verte preparado ese discurso y por eso lo parto yo en esos cinco sencillos pasos

Voz 0874 54:49 pero la preparación previa siempre es fundamental pero no hay alguna cosa pues eso

Voz 0864 54:52 yo que es dar pautas física en Gijón

Voz 0268 54:55 sí claro que sí no mires a la gente a los ojos hay que mirar a los ojos del público pero yo digo que hay que mirar eso del tercer ojo

Voz 0864 55:00 no Haggis como Celestin aquí

Voz 0268 55:03 da de la frente no yo veo al público al lo que sería el entrecejo y claro no estás mirando a los ojos que sería un poco como más sensación de tensión Cinema

Voz 1 55:11 no estás mirando prácticamente a las visitas

Voz 0268 55:13 la muchísima menos tensión que intentar tener

Voz 0864 55:16 no que es muy inquietante si miras sólo a una persona aunque emires Alentejo esa persona que me ha pasado y que está en una conferencia de pero yo qué he hecho yo

Voz 0268 55:27 a eso lo llamo yo la maldición del elegido para que el Estado muy incómodo y el resto están como muy solos no

Voz 0864 55:33 creen que alguien les mire y que les cuide y que está mirando todos lados gestionó claro este que te has hablado incluso si me voy me muchos ojos si te decía ya te has pautas físicas antes de salir a un escenario sea en el ámbito que sea

Voz 0268 55:47 sí sí sobre todo porque la parte que yo más trabajo y ahí encontraréis en en el libro cosas divertidas que esa es la parte más divertida yo me dedico al comportamiento no verbal en la detección de la mentira que suena como un poco chungo lo sé lo sé pero lo que enseño de esas a proyectar desde el cuerpo y la voz pues una seguridad aunque al principio no se tenga no todo se puede trabajar previamente

Voz 0864 56:06 yo me refería antes de salir a escena no no no la sección quede sin algo para ti mismo no

Voz 0874 56:12 eso de Javier el técnica es un bocadillo anchoas antes

Voz 0864 56:15 a esa esa es para la Voz sí un poquito acto bueno a lo mejor no justo antes pero tomó anchoa porque la San Sebastián micro una bello como suele decirse que es lo que parecen micro lesiones en las cuerdas Italia les ayuda para estar ese bueno no en todas las grandes desigual que que que se entregue estoque pues cada Álvaro

Voz 0268 56:34 te lo voy a incluirle en la los pero yo perdí por ejemplo

Voz 0864 56:37 la cosa afortunadamente ya yo no sabía hacer activos dándose a Villar Diego que no me no me impresiona ya pero pero algo

Voz 0874 56:44 entonces nada de energía en alguna incluso aunque sea un teatro en el que nunca

Voz 0864 56:47 jugado jamás ya no me pongo nervioso nunca me es es una suerte estaba nervioso durante veinticinco años y hace cinco pero bueno una cosa no pasó algo pasó que conocía a los de ilustres a Javi corona así a Pepe UVI y entonces yo me hicieron ver que que que que tontería para qué voy a poner nervioso sale la gente va a ver te sentí pues te lo tienes que estar a favor de obra claro tienes que estar a salvo los cinco que luego te miran ya pero pero es una mi una súper minoría las iguanas si fuera estando en China y fuera cien millones los que merecen a los que me miran mal

Voz 0874 57:16 entonces esto que dice es de no sé de alguna manera desprender seguridad en el escenario realizamos achicó a través de la vestimenta de las

Voz 0268 57:24 es mejor que no también bueno lo que decía Javier Cansado ahora mismo que decía hoy un truco para ver traba para haber trabajado esto antes yo doy un truquitos de la voz por ejemplo imagina que ellos digo una frase sin poco solemne pues la hora más oscura del día es justo antes del amanecer entonces Javier te voy a poner a prueba

Voz 0864 57:39 a ver vale tienes que decir esta frase

Voz 0268 57:42 una sencillitas que tú te sepas gana ahora

Voz 56 57:44 más oscuras cura del día es justo antes de la ciudad

Voz 0268 57:48 vale yo te voy a dar algunos personajes para que tú digas esta frase con eso vamos a él on GAR la voz

Voz 3 57:54 quedan dos minutos en los a trabajar esta hora

Voz 0268 57:56 me vale venga muy rápido con eso tienes que decirlo a ver por ejemplo con

Voz 20 58:00 dos de robot como lo harías

Voz 54 58:02 la la

Voz 56 58:06 a las escuelas más oscura del día tres justo antes de amanecer es que

Voz 0268 58:14 es un profesional y como Caperucita ver cómo lo harías

Voz 54 58:19 lomo

Voz 0268 58:21 ha escuchado la voz aguda de exacto como una voz infantil a boda

Voz 5 58:25 está calentando

Voz 57 58:27 ahora su futura del día

Voz 0864 58:31 es justo antes justo justo antes del amanecer

Voz 54 58:38 muy bien

Voz 0268 58:41 no puedo pues eso ganamos dos cosas primero empezamos a perder un poco ese miedo trabajamos esa parte es decir miedo de hacer el ridículo Javier tiene cero claro pero no me dijeron Javierre también pero yo por ejemplo

Voz 0864 58:55 el el yo siempre en fin

Voz 0874 58:57 el creo que uno de los consejos fundamentales pues los horarios

Voz 0864 59:00 en arte sea notar que la energía te baja los pies estás estás estás firme en el en el suelo de donde estés en una conferencia en una incluso centrar una mesa con los pies muy malos a que los la provocación tus pies se prolonguen hacia hacia Senra hizo de eso es fundamental fundamental para transmitir seguridad

Voz 0268 59:17 para bajarlo a tierra si queréis para los oyentes y los que están hoy aquí yo lo llamo posición base base así con v no para que lo puedan imaginaria hacer incluso desde sus casas sería estar vertical

Voz 57 59:27 vale una de una

Voz 0268 59:30 no has asimetría a veces no asimetría algunas de las veces pero siempre a sintiendo anticipe II sale ahí madre mía qué tensión quería obligarla le sería de estabilidad y esa ese también de simetría jugándose no me asimetrías simetría para jugar a estar muy centrado en escena

Voz 0874 59:49 por qué no Mónica Galán Bravo método para voraces módica hasta luego