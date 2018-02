A Vivir Que Son Dos Días (17/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 hasta mayo han tenido el tiro puesto que quedan

Voz 1275 00:13 las once las diez en Canarias segundo comité federal del PSOE desde que Pedro Sánchez volviera a ser elegido secretario general en la cita de hoy se va a aprobar el reglamento interno del partido en principio saldrá adelante sin dificultades porque los

Voz 4 00:25 varones que se opusieron en su momento a este modelo no

Voz 1275 00:28 en ahora polemizar en Aranjuez en Madrid están David Nieto Inma Carretero buenos días

Voz 4 00:32 buenos días lo último que quieren los presidente esa

Voz 0806 00:35 autonómicos es reabrir el debate interno es lo que ha defendido a su llegada el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page

Voz 5 00:42 a nivel XXXIX Congreso estableció un camino hoy es el que es el tiene que seguir lo que no se entendería a estas alturas que siguiéramos enzarzados en contradicciones internas no yo creo que hasta dos alturas después del año espectáculo que hemos dado el PSOE hace hace unos pocos meses yo creo que lo verdaderamente importante ahora es centrarse en los problemas de la gente

Voz 0806 01:01 este modelo de partido fue muy criticado en su día por el aragonés Javier Lambán que hoy ha preferido mirar para otro lado

Voz 1591 01:07 no es que estoy esperando que me lo cuenten Pedro cuando me lo cuenten Pedro luego les cuento

Voz 7 01:11 este año aclarar leído todavía no considera que se queda en absoluto

Voz 0806 01:18 evitaba Javier Lambán entrar en polémicas en este comité federal que está empezando en este momento al que no ha venido la principal rival de Pedro Sánchez en las primarias

Voz 1275 01:26 Susana Díaz pues a su llegada a ese comité federal el líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta se ha referido a la posibilidad de que el Gobierno central garantice el castellano como lengua vehicular en los centros escolares de Catalunya a partir del próximo curso Iceta defiende que no se puede aprovechar la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para cambiar la política lingüística catalán

Voz 1591 01:46 bueno yo estoy de muy de acuerdo con la oposición del Partido Socialista Obrero Español no se puede aprovechar la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para cambiar la política lineal

Voz 1284 01:56 mística en las escuelas catalanas y por lo tanto

Voz 1591 01:59 el Gobierno no entendemos por qué ha levantado esta polémica cuando además afirma que no tiene ni idea de cómo aplicar lo que en teoría es su posición

Voz 1275 02:07 más asuntos el Gobierno ruso califica de absurda la acusación a trece de sus ciudadanos de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la reacción del Kremlin llega después de que el Departamento de Justicia les acusará formalmente de intentar sembrar la discordia en el sistema político norteamericano Sergio Soto

Voz 1882 02:23 la portavoz de Exteriores ruso ha ironizado incluso sobre la cifra de imputados trece de la que ha sugerido que Washington lo utiliza por las connotaciones negativas que la rodean además de ellos tres entidades rusas han recibido la misma imputación la portavoz ha negado cualquier participación de su país en la trama que investiga el fiscal especial Robert Müller aunque Muller afirma en su escrito de acusación que entre otras operaciones los imputados intervinieron en las elecciones de dos mil dieciséis para dar apoyo al republicano Dolan Donald Trump en detrimento de Hillary Clinton el Gobierno ruso cree imposible que un grupo de sólo trece personas pudiera imponerse a los servicios de inteligencia estadounidenses Rusia ya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier intromisión considera las acusaciones gratuitas y carentes de fundamento

Voz 1275 03:01 ahí vamos ya con la información del deporte Óscar Egido buenos días

Voz 1643 03:03 hola Almudena buenos días Fernández ha ganado la medalla de bronce en la prueba de patinaje artístico es la segunda medalla y el segundo bronce para España en los Juegos Olímpicos de invierno de sobre el patinador española estaba así de contento en declaraciones a la Liga Sport

Voz 8 03:14 que el sueño que teníamos era de conseguir esa medalla ha conseguido que ha sido de un color en vez de otro tampoco importa tanto porque lo que más cuenta para nosotros es esa medalla que sí puede ser mis últimos Juegos Olímpicos pues esa medalla va a estar conmigo ya lo ha concedido

Voz 1643 03:29 además vamos a conocer los finalistas de la Copa del Rey de baloncesto a las siete Real Madrid Iberostar Tenerife nueve y media Gran Canaria Barceló

Voz 26 08:37 en este sábado de las tres menos en Canarias

Voz 4 08:43 eh

Voz 26 08:45 a Málaga Valencia ves los goles del fútbol Singapur es la emoción del deporte

Voz 4 09:15 hola buenos días empieza el programa más cómico de la semana que es bueno esta sección que claramente de A vivir hoy tenemos público con lo cual pues lanzan a los leones para testar un poquito cuál es la actualidad suya hay un señor me dice tenéis temas hostil AIS así al tuntún hablar de cosas usted ustedes que quería hablar señora

Voz 29 09:33 no de actualidad pensaba que era es de actualidad y acertado

Voz 4 09:36 lo vas a que su actualidad pues es distinta a la nuestra

Voz 29 09:40 yo creo que igual un poco por el monotema que del que llevamos unos meses

Voz 4 09:45 no me dirá usted que vienen preparándose en Cataluña una semana

Voz 29 09:49 yo lo que oigo en radio en televisión

Voz 4 09:52 yo empecemos a usted de qué comunidad autónoma viene que eso es importante saber

Voz 7 09:56 primero hay que ir el Madrid Madrid Madrid al mismo tiempo

Voz 4 09:59 el Atlético abandonar me vio a la comunidad que más actualidad tiene que es sin duda alguna Valencià primer parque comensales valles hay que se pone hay que se a sus de pasar señor que había hablar con estas esta chica que valenciana cuenta me cuéntame qué tal se vive el petardeo en Valencia seis fenomenal los recomienda todos vale hilo de qué haces aquí pudiendo estar robando carteras ahí no entiendo claro pues que no porque es fin de semana eso es lo reservamos para entre semana que en Valencia son los roba en horario de oficina y que donde se pueden

Voz 6 10:30 los vale oficina R cortadito intensivos sí sí

Voz 4 10:34 no me gusta que la gente de la propia comunidad pues se sepa en qué comunidad vive no venga a montamos en Valencia la hay gente muy sana nos van a echar no venga no todo el mundo robada que no soñar a usted

Voz 30 10:45 que viene yo de Madrid de Madrid sin está usted contenta con su con su comunidad no demasiado

Voz 4 10:51 tenemos polémica venga vamos a lo vamos a dar mejor lo los pero por ejemplo dígame usted en la gran vía con un carril eso lo hemos la usted uno hablando

Voz 12 10:59 a mí así me gusta que sea peatonal fundamentalmente que hay que recuperar la ciudad peatonal vale

Voz 4 11:04 bueno estoy muy seria quiero que vaya al lío al lío que es lo que no les gusta que es lo que me gusta cómo funciona venga dele dele Éste es el Éste es el lugar

Voz 12 11:10 sobre todo la sanidad tengo quejas sobre la sanidad los problemas importantes de que nos atañen a todos de sanidad educación ahí estoy mucho más disconforme con la política

Voz 4 11:21 eh vale estoy de acuerdo con usted pero va a tener que ir a hablarlo en Hora Veinticinco porque aquí he aquí lo hablamos todo mucho más ligerita la lo hablamos todo mucho más ligerita bueno si les parece vamos a dar entrada ya la gente realmente importante el programa que es un tal señor Javier del Pino que es el que presenta ido chavalillos que sale en la tele de vez en cuando a veces conmigo a veces sin que también son muy graciosos Ana Morgade Quique Peinado venga empieza a vivir

Voz 7 11:43 coloquial

Voz 31 11:44 puede empieza a no sé qué pasa

Voz 32 12:02 es decir señoría que en España los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas están amenazados o permanecen secuestrados debido al comportamiento del Partido Popular y su Gobierno ustedes piensan antes de hablar o hablan tras

Voz 15 12:20 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 12:41 Llum Barrera como siempre

Voz 4 12:46 la corrupto de lunes a viernes esta chica que te estás fotografiando ahora es que va muy bien lo los tópicos para hacer Rey mira Morgades está en una serie que funciona así

Voz 1284 12:54 claro la primera en la frente al amor cómo estás buenos días hicimos

Voz 6 12:58 ya está aquí sin cobrar

Voz 1284 13:00 se estrella Peinador que Quique cómo estás pues yo soy de Valle arroba al ordenador no pudo cincuenta gente de aquí igual hay cuatrocientas personas gente que has mandado no subiendo correo va a vivir arroba

Voz 0874 13:13 en a Ser punto com han pedido suplicado a venir sobre todo para escuchar a Mariano Rajoy a que lo escuchamos suficiente durante la semana recitó a vivir arroba Cadena Ser punto com Si quieren venir al estudio de la próxima vez o dentro de unas cuantas próximas verde que hagamos el programa la frase debiera de las típicas las de Rajoy esto de ustedes piensan antes de hablar o hablan antes de pensar y se queda siempre como Miranda se cansan mucho porque fíjate dice lo mismo pero completa

Voz 4 13:37 cuando estoy echando de menos ya como la rubia agenda estas cosas pero una con frases de Mariano Rajoy pero no sé si WAP y cada semana

Voz 1284 13:45 de una idea tiene pinta de que se vaya a acabar el el tema predice ciudadanos y ciudadanas que yo me imagino Rafael Hernando diciendo pero qué cojones dices tú qué te crees Pablo

Voz 4 13:53 eso eso ha vuelto lo siguiente que la portavoz las

Voz 0874 14:02 Ciudadanos con esa palabra nos vale para entrar en materia no no sé muy bien qué está pasando en el PP que temen que otro partido la adelante por la derecha claramente literalmente por eso lo digo cuántas cuantas fotos como estas vemos fíjate qué curioso es curioso no que Ciudadanos habla de una reforma de la ley electoral para conseguir más más votos en el reparto de escaños y entonces María mira a los pueblos hacer campaña no lo hizo en las pasadas elecciones y lo está empezando a hacer no sé si hubiese esta foto Llum si quiere describe la Clarín

Voz 4 14:32 es preciosa sobre todo la valga la vaca es es preciosa está María Aznar sí con un dedo que no sé si quiere decir con el dedo índice interanual

Voz 0874 14:39 saca zona siendo la vaca pero peligrosamente

Voz 4 14:42 la vacas hace así como que se cerca al dueño diciendo a mí

Voz 7 14:45 la vaca está como la que tengo venga otro animal

Voz 0874 14:48 a escuchar lo que pasó en esa conversación

Voz 34 14:51 eh

Voz 3 14:56 Raquel

Voz 0874 14:58 esa campaña del Betis inscrita que echamos de menos pero en fin la estrategia ha vuelto aunque suene raro Ciudadanos y Podemos tienen un objetivo común que explica irónicamente María Dolores de Cospedal

Voz 35 15:08 también hay una cosa curiosa de los nuevos partidos hoy que a mí me parece muy respetables porque todo se tiene que ir renovando en la vida pero podemos y Ciudadanos

Voz 7 15:16 estamos todos de acuerdo en que hay que forma la ley

Voz 35 15:19 Toral a ver si ellos pueden conseguir más escaños en esos tan estos estos están

Voz 1284 15:24 claro están en que consigamos nosotros menos escaños que lista las

Voz 7 15:26 como como y como es la oposición de mala

Voz 0874 15:30 de ese proyecto de reforma y el auge de Rivera en las encuestas han decidido volver a sacar en procesión al presidente por los pueblos como digo a explicar sus cosas el PP sí que sabe hacer las cosas bien no como otros

Voz 35 15:41 el cómo están en las nubes todo el día y en el tejado todo el día no saben lo que es pisar la realidad

Voz 4 15:49 como ellos calle con la vida luego esta calle Juan zapatillas en esa realidad que no les consta mire

Voz 0874 15:55 lo saben todo temas de Cataluña por ejemplo

Voz 36 15:57 ya no se veía como podía haber sido hace unos meses como una cuestión problemática para España sino como un asunto que España y el Estado español está resolviendo que eso es una

Voz 9 16:08 gracias

Voz 4 16:08 no es una buena cosa lo están cogiendo todos ella

Voz 7 16:11 bueno e pero si Rajoy no el Estado español

Voz 4 16:15 has dijo una esta señora que lapas no es que esto último

Voz 1284 16:17 ya en Bruselas a lo mejor el no es no es la felina que era Cospedal lo ves no lo es

Voz 4 16:23 ha perdido ese punto esas aspiraciones que hundida

Voz 0874 16:25 tuvo no prueban eran declaraciones después de la reunión ministerial de la OTAN y efectivamente sería una buena cosa si estuviera resuelto pero a día de hoy sigue siendo un problema que Cataluña no tenga Gobierno president claro que pie dicen que ya no hay un problema con Catalunya podría explicar que ellos sea brinden voluntariamente a crear ese problema como Illumbe este tema estudiando la posibilidad de introducir en la matriculación escolar la casilla lingüística con la que los padres también en Mallorca en supongo más tarde más pronto

Voz 4 16:52 si no bastaba por si no bastaba por si no bastaba la que tienen liada pobres exacto Bani dicen vamos a tocar un poquito la lengua que estaba eso no molesta a nadie no molesta a nadie pero vamos a vamos a tocarla para ayudarlas no vaya a hacer quiero decir no vamos a añadir ni nada que nos reíamos de ver pero ver dejó un poso ahí de a los catalanes Wert dejó muchas cosas pero sí ha

Voz 37 17:16 Cataluña no se puede paralizar porque no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley el Gobierno con distintos

Voz 7 17:25 y cinco obligación los catalanes quiero puntualizar que esta señora desde el partido que no fue capaz de formar gobierno durante casi un año tuvo el país el Gobierno cosa loca eh como cosa fresca sí sí sí

Voz 4 17:37 a ese número ya al ciento cincuenta y cinco de las narices estima como Se me arrime alguna vez que me lo quieren aplicar esquí Lipsky

Voz 0874 17:45 qué dicen los independentistas vamos a escuchar a Joan Tardà de Esquerra

Voz 38 17:49 esto me parece aberrante pero también es cierto que el Gobierno pudo parece popular no engaña la vicepresidenta del Gobierno dijo que tenía como objetivo descabezar el independentismo previamente porque han optado por hacerlo sufrir creo que es urgente que el Gobierno

Voz 0874 18:08 aquí tiene razón no vienen de cara sabes nada no engañan imponen el castellano que tocan algo que nadie debería tocar el señor de eso

Voz 1284 18:16 pero al civil catalana diciendo que le parecía mal que es que esto se tenía que decidir el Parlamento catalán de Sociedad Civil Catalana que es lo CEAR no son gente que tenga tenga cierta manera independiente increíble que sólo pueden querer hubo cuatro escaños de allí por ciento el Luis de Guindos Carlos cae vosotros debe olvidarse de la centro del barrio no ganó Le Monde fenomenal de que todo lo que dice eso pero yo lo he visto lo serían muy Lis yo lo he visto en los mejores sitios super comprando droga en el poblado los sitios de Vallecas lo siete vale casos hombre de mi barrio es barato si se va la gente como si entendieran Normaa correcto homosexuales

Voz 4 18:53 son todos eso claro que luego algunos no quieran

Voz 0874 18:55 dotarle como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 7 18:58 verdad desleal

Voz 39 19:00 no les sorprende muchísimo que los españoles son los que están en la comisión no sólo es que fueran a la comisión sino que además ningún momento

Voz 0874 19:15 se refiere a los españoles que formaban parte de la comisión del Parlamento Europeo que evalúa a los candidatos sí que han preferido al irlandés Philip Lane alguien lo ha sentado mal pues imaginados al amigo gran además colaborador de esta tertulia sueldo Rafael Hernando que desoyendo los consejos el director de la DGT jamás

Voz 13 19:34 escriban Nadal las redes sociales cuando esté en los indignados y cabreados dolido jamás

Voz 0874 19:39 escribió en Twitter vergüenza europea migraciones y admiración de principio por cierto también esto también habría que haberlos haylos pues los españoles entre comillas de Podemos y PSOE hacen que sus grupos voten a favor de un irlandés del PP antes y contra un español del PP como De Guindos Irlanda ha sido considerado el paraíso fiscal de las multinacionales Iglesias Sánchez y Rivera deben explicarlo

Voz 1284 20:02 estas superen contra el PP en el paraíso fiscal de Irlanda eh

Voz 4 20:05 sí que fiscales una cosa ocurre otro tanto pero Irlanda por favor

Voz 0874 20:12 pues de todo matiz ni Podemos ni Ciudadanos estaban en la comisión para molestar a muchos sistemas fiscales grandes cuando Rajoy se reunió con el primer ministro hace aproximadamente un año

Voz 4 20:21 bueno Javier si vas a pillar vas a pillar

Voz 1284 20:24 claro que sea la última vez que tirar de hemeroteca

Voz 4 20:26 también vais además que poco la Cope

Voz 1284 20:29 que la tengo aquí masivas por ahí con la copita día cuando vino a no hacerlo

Voz 0874 20:36 era una valoración por cierto aquello no era una votación vinculante pero ese De Guindos no pierde la esperanza

Voz 40 20:41 que yo sigo sigo sido optimista como he dicho en los últimos

Voz 15 20:47 yo creo que España tenga los apoyos sociales

Voz 40 20:50 yo creo que la mudanza no la encargado todavía

Voz 0874 20:52 un último apunte que vincula al PP con basura es esto es literal seis esta fotografía de aislamiento

Voz 7 21:00 esto es oro ser portavoz del Partido Popular en Santiago

Voz 0874 21:02 pues tela que se acercó al río Sar con la prensa con un montón de cámaras para mostrar la cantidad de basura que había en la zona

Voz 6 21:08 sí lo que pasa es que no vio que había una cámara al otra del río que no había contratado él estaba grabando todos

Voz 0874 21:12 exacto es ver si queréis Ovidio porque sí

Voz 6 21:16 sí que es la maravilla él está coge de escoge un fragmento de basura de de desperdicios que hay por ahí no lo levanta para hacerse la foto según hace la foto lo suelta justo al medio del río y entonces claro lo que pasa es que hay una cámara de vídeo frente grabando todo el proceso si lo hubieran escrito los Monty Python

Voz 4 21:35 sí sí sí es Castilla típico habrá alguien que lo recogerá esto no la naturaleza hace que tira las cosas al suelo a los árboles que has cosas los al río Obama tirarlo al medio habría más alguien habrá que ver si

Voz 0874 21:48 esta no era sesión de juicio es esta semana el gran tenor ha sido Francisco Granados en su declaración por el caso Púnica que junto la financiación irregular del PP confesó que la que mandaba

Voz 13 22:10 la esperanza contra todos todos todos los proyectos

Voz 17 22:14 ser supervisados y aprobados por la señora Aguirre como no podía ser de otra manera

Voz 0874 22:20 pues claro la jefa a ella aunque también mandaba algo Ignacio González

Voz 17 22:25 en el partido que ha mandado siempre es Ignacio González

Voz 4 22:28 por delegación de la por

Voz 0874 22:31 delegación pero por aproximación según él la que también mandaba era atentos aquí Cristina Cifuentes

Voz 17 22:38 no lo digo con ánimo de en absoluto en entrar en cuestiones personales porque no es mucho menos un estilo yo entiendo todo pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo y que se convierte en la persona las manos basó y dos en Finlandia que no siga la ejecutiva sí sí señor mortales que se jacta ella llevan este partido no mandaba absolutamente nada cosa dijo el referencia al partido

Voz 13 23:07 tenga que pasar por las nuevas con la verdad que no sé si los padres

Voz 7 23:13 pero el momento

Voz 4 23:16 entonces yo vivo con miedo que me acaba imputando

Voz 7 23:19 por la está cayendo lo digo que Esperanza Aguirre va a dar una rueda

Voz 0874 23:21 te va a decir ha salido rana va a ser

Voz 7 23:24 una vez salido rana más atacamos cuenta podía sólo lo he visto venir pero cuando me hombre yo no podía llorando porque al final yo cómo me he traicionado yo a mí misma bueno bueno

Voz 0874 23:36 bueno escucha Granados e que se ha ido la mano en lo que decía no quería hablar de cuestiones personales

Voz 34 23:42 si algo

Voz 17 23:44 que regañan en el dos mil ocho Entonces hueso a partir de este jueves en la relación de romper la relación la relación pasa a ser si se me permite relación fatal y entonces quien pasó a ocupar esa posición es doña Isabel Gallego predominante señor

Voz 7 24:10 sí he perdido ya es Michael Douglas porque nos lo tienes

Voz 4 24:15 el pleno con el sexo quién lo tiene claro que aquí no hay que llevar el ciclo

Voz 7 24:19 hasta en los partidos políticos que han pedido que los de Podemos follar entre ellos mucho y es verdad que hay un jaleo allí que todos son novios de todos en el Partido Popular también irlandés es cierto están tanto tiempo allí

Voz 0874 24:29 trabajó como colofón Granados desveló uno de los mayores misterios de la humanidad madrileña destapó Esperanza Aguirre la Gurtel ahí

Voz 17 24:39 Señor Rajoy Aguirre para decirle que desaparece esa concurso elegido por favor que lo indecible y que lo supone el soporte bueno la bolsa por teléfono Burt zanjó

Voz 34 24:56 con Mariano Rajoy

Voz 7 24:59 pero dijo que lo parara por favor un presidente te Maite es que por favor no tiene arregla en este caso como cosa mía que Twitter no diga que no han intentado

Voz 0874 25:10 la que parece que tenemos todas las claves hay un pequeño detalle que no pasa por alto

Voz 13 25:14 no tengo ningún documento pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede

Voz 7 25:18 es porque como digo yo es humor ropas que me pregunta ahorro madre mía tengo pero como

Voz 0874 25:27 a tiene que ir buscándose comprobantes y documentos este hombre porque Cristina Cifuentes ha presentado una querella criminal por injurias calumnias contra la integridad moral a pesar de que no considera que alguien vaya a creer

Voz 41 25:38 qué credibilidad le van a dar a una persona que tenía un millón de euros

Voz 7 25:42 guardado en el ático de todo esto

Voz 0874 25:45 Adriana desde dije borrar porque parecería ficción desde es demasiado poco creíbles de la financiación ilegal del PP en Madrid a la financiación ilegal del PP en Valencia por cierto antes de cerrar ese capítulo esta semana el protagonista fue Bárcenas aparte de que a veces dice unas cosas a veces otras ocurrió algo curioso es que sus interrogatorios también tienen un punto de comedia volvía quiénes le interrogan pues se vienen arriba no

Voz 1284 26:06 únicamente le iba a preguntar Schuster avala lo que lo que escribe sus papeles lo digo que sea fuerte y que no esperaba que fuera fuerte fuerte fortísimo pero todavía es evidente que lo voy a contestar que bueno que buena generaciones llegan

Voz 42 26:27 no

Voz 1284 26:36 otro juicio peculiar esta vez el protagonista no es el PP sino el PSOE hablamos del caso de los ERE de Andalucía le tocaba declarar al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero Benítez lo que pasa es que el hablar así que lo único que hizo fue sentarse y escuchar cómo el secretario iba leyendo las declaraciones de los testigos maravillaron lo escuchaba sentado calladito por ejemplo lo que había dicho su ex chófer

Voz 23 27:00 esto como hacen mayor Trujillo que usted consumieron el practicamente a diario alcohol y cocaína y que pagaba chofer con el dinero de las subvenciones que un cocainómanos no tendría ni la capacidad mental ni la memoria de garante que no sabe dónde se compra que nunca consumido que lo único que le gusta es el Marlboro también una Copa que se toman

Voz 7 27:21 el vestuario no perdona ese postres Jatib o la tónica que no sabe dónde se compra porque queremos prueba uno que él no sabe dónde se compra pero o Bravo uno que había dicho

Voz 6 27:31 bien que tienes que elegir a alguien para ponerte ciego de alcohol y cocaína cojas la que lleva tu coche

Voz 4 27:36 ha sido más te echo si él conduce y tú no claro

Voz 0874 27:40 en dos mil doce durante la comisión de investigación Guerrero sí que es había defendido de esas mismas acusaciones

Voz 43 27:45 el mundo me tiene me tengo por una persona jovial ni he sido un puntero en la membrillo médica o a la drogadicción la drogodependencia ahora toca otra cosa tiene todas las copas que me apetecen cuando me apetece seguir donde quiero cosas también se me cuestiona yo hago la vida normal de cualquier persona normal

Voz 7 28:06 a pesar Juanín boca con su piel dos se ha dedicado a la drogodependencia como si fuera fuera dedicarse al waterpolo drogadicto calificación

Voz 4 28:18 les han pasado de esta cosita

Voz 0874 28:21 bueno no debió esta de este esta declaración sí

Voz 4 28:24 a seis años después que no se pueden abordar entre Washington y sin cocaína verdad Dopa nubla que quiero esto no sé qué desayuna falo

Voz 0874 28:34 volviendo al juicio el Secretario que leía las declaraciones llegó un momento en que se cansó de ser protagonista al hombre no

Voz 23 28:41 en realidad esto no son declaraciones con pabellón no tengo porque ver esto no son declaraciones son pregunta que consta en las actuaciones no no considero que están incorporadas a la actuaciones están aquí no creo que tenga porqué estás leyéndola voy perdiendo toda la mañana

Voz 0874 29:01 cosa claro para que va a poner toda la mañana haciendo su trabajo y que saber qué se acerque a leer los papeles oxígeno que lo haga otro no

Voz 23 29:08 no podía clasificar directamente a lo que está aquí pues bueno ahora va voy a buscar una música que siga que siga no va a oscilar que siga porque yo te estoy medio afónico Manolo llame usted a él también tengo derecho a paras de vez en cuando creo yo vamos un poco

Voz 7 29:29 yo no soy una máquina matarme a tan bella cuarto

Voz 1284 29:34 las horas llevo trabajando que me estoy quedando afónico Manolo

Voz 7 29:37 Gogh quedando a por Ibarretxe tiene pendiente otra cosa menos mal

Voz 0874 29:42 que finalmente hubo un receso hubo protestas

Voz 4 29:46 aunque en esta ocasión no

Voz 0874 29:48 abogado de Javier Guerrero el once

Voz 23 29:51 la declaración mi abogado ausente todavía porque han tenido una subida de azúcar y ha dicho iba a la farmacia que devolvía

Voz 13 30:00 fue un inconveniente en continuar

Voz 23 30:03 me gustaría que la Hullera desde el principio como abogado alemán que tengas tu teléfono que haga el favor de aviso

Voz 7 30:13 esta semana en España me imagino otro diciendo la opa te subir el azúcar a ver si

Voz 0874 30:21 vamos a parar Rosamater tres viendo a equipo

Voz 15 30:24 cree que tiene

Voz 44 30:52 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 13 30:56 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 4 31:00 las calderas termos consumen hasta un treinta por

Voz 14 31:02 ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 15 31:06 el año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas de aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 3 31:17 el que viajar en pasado cuando Iris gaste Iberia presentan una nueva serie en la que podrás conocer aprieta Dakar es decir tele copas con Hemingway colarse arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid Cathy a Johnson y Macarena Gómez aerolínea momentos

Voz 45 31:38 escucha todos los episodios en Podium podcast punto

Voz 3 31:41 com en su aplicación para dispositivos

Voz 45 31:43 sea Android

Voz 27 31:46 tarde

Voz 3 31:48 nunca dispare un acontecimiento en el panorama musical muy pronto un nuevo disco de Manolo García geometría del Rayo a disfrutarlo

Voz 22 32:06 oye tú tienes alarma en casa de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos a alguien

Voz 23 32:21 vida protegida con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 18 32:32 si pudiera es el nuevo Single de David de María I primer adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 19 32:40 el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga no de de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 11 33:02 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas dirigir el país presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nube con noventa y cinco con el país

Voz 15 33:17 tienes preguntas sin resolver se puede echar una siesta por la mañana cuando dejan los bebés de ABB envía las a nadie sabía nada cómo se traduce tiques

Voz 4 33:25 al inglés

Voz 15 33:28 Villa sabemos tres estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que nadie sabe tratar este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en creo yo es que no orante

Voz 3 33:39 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 13 33:44 lo cierto de los cascos bajarse los pantalones muerde fuertemente esto cambia

Voz 46 33:49 las eh

Voz 47 33:58 a vivir que son dos

Voz 3 34:00 en las redes sociales Enrique arroz a vivir en Facebook ha él

Voz 6 34:10 esta semana en La Script venimos reivindicativa

Voz 23 34:13 cosas de mujeres pueden seguir como sellar este día

Voz 6 34:15 a ver listo que tenemos al primer superhéroe negro de Marvel y además Guillermo del Toro con su visión feminista de la ballena bestia

Voz 0874 34:22 que la historia está de La Bella y la Bestia

Voz 48 34:24 ella no fuera una princesa de Disney sino que el huevo

Voz 0874 34:27 servidos echamos en la mañana dice el juez

Voz 6 34:30 trabajar en una película contra la CIA y contra los malos gobernantes algunos de los mejores cerebros del país en en el suelo de la revolución en La Script esta madrugada en la Cadena Ser antes el podcast no aguanta sospechas pues no has visto nada todavía bonita el cine con la escrito

Voz 15 34:52 en Hoy por hoy analizamos la información desde todos los puntos de vista de que se va a hablar esta semana en España pues mira hace va a hablar sobre todo de cambio climático no es broma se va a hablar de Qatar nosotros razón todo el rato incluso desde los más insospechados dentro Careta

Voz 4 35:06 si el futuro

Voz 3 35:09 Donald se viene arriba y ordena la detención de todos los Jordis que está segura de cada lunes punto

Voz 15 35:16 Pérez la actualidad entonces la verdad quién rigor vale ayer como nunca lo habían contado con José Antonio Pérez

Voz 3 35:23 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síganos también Cadena Ser

Voz 13 35:29 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los que siguen sin saber por qué no se hace lloré

Voz 15 35:36 por la cebolla su subsidio de Etiopía panal una sustancia con la que las te hoy hace defienden de sus depredadores sea nosotros Cadena Ser punto com la radio que tu programas

Voz 30 35:51 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 44 35:57 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 15 36:15 estamos con Ana Morgade con Llum Barrera Quique Peinado y con ochocientas personas que llenan

Voz 7 36:23 más adelante un correo

Voz 1284 36:25 vivir arroba Cadena Ser punto com hay dos cosas que no fallan hoy que hemos público en el estudio una es una actuación musical de alguien nacido de Río Grande hacia o que hable como si hubieran nacido en India a entrevista una encuesta

Voz 7 36:41 pública haya tengo la encuesta a quienes me han puesto claro

Voz 0874 36:43 para ver el nivel político de esta carencia

Voz 7 36:46 vale pues busco una víctima cada una víctima pero aquí gustado allende del guión del guión vale el viejo truco muchas gracias muy buenos días qué tal como se llama en esa Teresa les importa si alguna pregunta no es nuestra por eso no le importa o no me la haga que no que no se muy bien ingresa te es sábado por la mañana la pregunta

Voz 6 37:12 a es facilísimo solamente queda una opción Teresa venga anime se hombre esto es la radio o la tele

Voz 7 37:18 venga

Voz 0874 37:19 pobres en rueda de prensa una intrépida periodista le pregunto a Rafael Hernando lo sé bien

Voz 49 37:27 está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela está usted

Voz 7 37:35 condiciones de afirmar lo que no sirvió

Voz 6 37:37 bien esta es la pregunta que cree que contestó Hernando Teresa vamos que facilísimo opción a he bebido y no estoy en condiciones que fue una opción B me cago tu muerto arrancó la yugular siempre con lo mismo también podría ser once once yo es que soy afiliado por Almería

Voz 3 37:53 a la vez lave

Voz 7 37:55 me cago en tu muertos ella va es la conoce a Hernando los textos

Voz 0874 38:01 gente podría ser si yo sabía que pueda Almería

Voz 7 38:04 bueno sí señor

Voz 4 38:07 ha dicho lo que pienso

Voz 7 38:09 texto y mí de pregunte que este señor de que usted me habla vamos con la siguiente busca abierto a equipos de la corrupta

Voz 0874 38:22 esa viernes que al fondo y millennials es comer pesetas no

Voz 6 38:24 mira aquí millennials Michael lo de este árbol bueno son de tal vamos a a ella Isabel Isabel cuántos años tienes dieciocho dieciocho cree en el sistema

Voz 34 38:32 vamos a ver a

Voz 0874 38:36 aquí además se fieles oyentes entre el público que suena un caballo cada vez que habla Rafael Hernando

Voz 6 38:41 la alguien sabe porque son un caballo cuando hablamos de Rafael Hernando alguien está chiquitos Arana sabes dónde éste sí

Voz 7 38:48 el jueves pues pregunta en blanco y negro

Voz 0874 38:54 protagonista en esta ocasión es el director de Radiotelevisión Española José Antonio Sánchez habitual también de esta tertulia que en una conferencia en el Instituto Cervantes ensalzaba el valor del español de la lengua española exactamente así que por supuesto pues eso

Voz 50 39:07 la lengua maravillosa que un políglota como fue nuestro emperador Carlos ha hablado muy bien el alemán el francés y tal pero decía que el Espanyol lo tenía que utilizaba para

Voz 6 39:16 ahora que lo utilizaba el español por los primero quinto de Alemania cero de Portugal porque por todo lo tenía nada

Voz 7 39:22 mira vamos allá opciones a parados

Voz 6 39:25 dar con Juana la Loca específico que su madre vale b para hablar con Dios que es su padre y un poco el de todos para contratar ciertos servicios de Palacio de los que no voy a hablarles hoy cuál crees que es para la para la veo para para que utilizaba el castellano Carlos I quinto según como se mire la si para la fe para los ciertos servicios

Voz 7 39:49 hola buenos días

Voz 1386 39:51 no

Voz 50 39:52 pero decía que el Espanyol lotería que utilizaba para hablar con Dios

Voz 15 39:57 veo

Voz 7 39:58 adiós tu habla Alex Catalán hablaba con Dios para aparcar quién era

Voz 15 40:02 si el club está malito está malito gracias Sara Gargallo

Voz 31 40:07 era el acuerdo me gusta mi camino a Cannes

Voz 15 40:13 hoy tenemos invitado claro nunca habíamos avisado de quién venía para que no preparar aislada pero resulta que todos sabéis trabajado poner

Voz 7 40:20 para él bueno para el Osasuna hablando con él codo Manel Fuentes por favor hombre qué maravilla suena hemos trabajado contigo no para digo máximo accionista de Antena tres por eso digo todavía no

Voz 1284 40:46 verdad que al cuello mandarnos encontramos mucho por los pasillos siempre estamos quedando comer y luego nunca quedamos a comer yo pensaba que habíamos queda hoy para concretar la cita claro pues veinte y charlamos un poco cómo estás feliz de estar en mi programa favorito a suele durar a todas no te lo digo por los pasillos de los era anda

Voz 4 41:02 no lo también te lo dice a la cara eso sí no me quiso sí que lo tiene qué tal estás y coge esta demanda respeto Javier para Millás es que yo yo te escucho vamos que el que lo tu yo no no me merece en máquina voladores exacto exacto exacto bueno uno sesenta y tres yo en concreto no hay bastante rato relatos soy yo lo que quiero es el rancio

Voz 6 41:24 la mesa el cincuenta por ciento a Tu cara me suena y creo que es una buena idea porque el crédito cincuenta no tendría Quili como público

Voz 7 41:30 hay que decirle al público el próximo en venir tiene que ser Javier del Pino cinco veis no podía buscar fechas espera que el cliente y lado bailando

Voz 1386 41:42 los para comer o a Kike cuando vamos a Zapeando también pero tampoco se anima

Voz 7 41:47 no por lo que sea qué tal el dial por las mañanas si bien lo que pasa es que yo venía de la radio convencional normalmente a la que no

Voz 1386 41:56 es consumo dijéramos que tal y como estaba la política y la economía georgiana Nancy no hay que hay que irse a la musical y tú eres un remanso de entre las dos cosas pero por la mañana bien tendremos el de buen humor y buena música

Voz 0874 42:08 sí pero tienes la tentación de decir que no voy a poner a Alejandro Sanz Bruce no me aguanto más bueno hemos puesto Bruce cantando

Voz 1386 42:16 Castellano así porque como es la música en español y todo el rollo tiene una versión poco lamentable de Sólo le pido a Dios Springsteen tocando la guitarra se debe a eso hay que buscarlo por Youtube llevarlo llevarlo no bueno es curioso entonces esa lo pudimos actuales tramposa borgiano

Voz 0874 42:34 sí pero pero tú eres sentido de Radio Manuel Leguineche tú has trabajado mucho tiempo antes en Catalina Radio correcto

Voz 1386 42:39 en cada una radio en RAC1 estuve en la génesis de una cosa Punto Radio y ese es el el

Voz 4 42:46 fue lo que siempre pico porque al final dices eso sí a está bien entre los conciertos y la tele y tal pero al final el gusanillo de la radio y la magia que tiene ahora mismo no sé si es que quería descubría calma al poco tener un gran compromiso pero voy desaparecerá

Voz 0874 43:04 la Cataluña Radio actuar porque no

Voz 4 43:06 no no sería muy largo y perderíamos el el humor que Piqué tenemos aquí pero yo creo que que hay algunas cosas que han cambiado claramente por lo que se ha pasado lo que sea por lo que se ha pasado movidas a Catalunya con la dote

Voz 7 43:21 no lo estamos ya oye algo raro

Voz 1386 43:26 te pierdes dos o tres capítulos ya no te atreves a decir por dónde va horarias complejo ahora entonces no mañanas de Radio luego cuántas veces a la tele tenemos problemas semanal de de Tu cara me suena que estamos en la semifinal la semana que viene de la segunda semifinal luego la final día dos

Voz 4 43:41 esto se acaba esto ya el día dos sitiados de marzo Balaídos

Voz 1386 43:44 ya ya está no seguramente hasta hasta septiembre u así que volveremos con la nueva edición que ya estamos preparados entre Ana Llum

Voz 0874 43:52 a cuál de las dos Le cuesta menos lanzarse a cantar

Voz 4 43:55 también los hay pasta menos Aaiún ayuno y tú lo sabes te gusta

Voz 1386 44:01 pero te tengo que decir que que pegó un acelerón la Morgade cosa que ella sabe que en tres o cuatro galas e se se ha convertido en cantante esto pues oye que sí que tú día hasta hasta setenta saltó la lágrima en el programa de emoción y de saber lo duro

Voz 7 44:17 serio me quedé ahí en el camerino él

Voz 1386 44:21 el hecho es que es que contamos siempre con las dos o las llamamos siempre a las dos para que vengan a hacer el número de arranque de cualquier temporada o que se vengan temporada tras temporada porque es la perdido entre los cantantes que han ido Yolanda Ramos

Voz 7 44:32 sí sí sí

Voz 0874 44:35 qué es lo más friki que habéis hecho vosotros por cierto fumen

Voz 4 44:37 esto es posible pero el programa tales como si es que pensaba hoy animaciones por ahí Gas friki es la más friki Luis Aguilé lo han puesto hasta la saciedad fuese dice yo me parezco estaba muy fría claro claro a mí me gustaba hacer cosas así cantarán yanqui

Voz 7 44:54 sí claro señor ocupen más visto alguno no

Voz 4 44:58 sí dice varias cosas esto por

Voz 1386 45:00 los importancia a que hay una señora con un sombrero de vaquero aún en un extremo que canta que tampoco

Voz 1284 45:05 pero yo estaba dentro de marcharse porque hicieron un detenido Johanna

Voz 4 45:09 se puso un sombrero que si el foco no edad vamos ni en el pie

Voz 23 45:12 sí

Voz 4 45:14 yo les Iniesta

Voz 7 45:16 estamos sombrío que la tengo que facturar luego

Voz 4 45:19 a nadie traduzca lo que estamos diciendo

Voz 0874 45:21 a Jamie White porque no quiero que se me León igual te aguanta bien

Voz 4 45:24 ayer el Tirol aguantando si se oye las preguntas habrá que estamos hablando de ello Armero al haber dicho tu su nombre igualdad hasta una pista es verdad que cuestiona el único escenario prorruso y nadie me había preparado un Dios Señor pero ya está no sólo se digo yo que sé cuando va a preguntar Spa puedo poner ese si no fueras tú vale vale querían cobre a radios

Voz 1284 45:45 el mejor Grates de verdad Manel vamos a los tópicos habituales autopista vale la única manera que te rescate entonces puso una monta igual se lo piensa

Voz 4 45:55 era así de de tipa mi a ti te gusta mucho la radio estoy estoy siempre acude Said esas cosas pero si te quitasen la tele

Voz 7 46:04 pues bueno pues no otra cosa tengo otros eh

Voz 1386 46:11 que tiene que aparecer el en bucle a Manel Le gusta mucho a mi me gusta no no no me gusta mucho trabajar con amigos ir generar buen rollito es si el proyecto es bueno

Voz 4 46:21 la radio me gusta mucho la tele me gusta mucho el proyecto Un Peñafort pues no me gustaría volver a hacer el programa de patinaje no de yo creo que

Voz 1386 46:31 sí se habló mucho de un problema que duró cuatro programas lo hacemos siempre es así

Voz 4 46:35 no es la manera pero no ves muy bien muy bien lo que tenían que ir para no perder

Voz 1386 46:43 el título pero defiende que Celebrity había era había el

Voz 7 46:47 British no ni me una te acuerdas de alguna va

Voz 4 46:51 yo no me acuerdo de Paco como se va a ver cómo se llamaba mira que es el Elvira que sigamos haciendo amigos en el mundo

Voz 1284 47:02 esto es una caja B no tengo ningún equipo está atrás porque estoy cortarme la tensión

Voz 4 47:08 el pista enseguida en la radio un éxito anhela

Voz 0874 47:11 qué pasa entre vosotros con concluyó buen rollo siempre siempre Borbolla

Voz 4 47:15 es que hace muchos años que nos conocemos hoy martes que él tiene un primo hermano que faculta sí sí sí el arranque no usted buenista

Voz 1386 47:23 el arranque no fue buena fue bueno larga porque ella me Tele cinco que justo cerraban y nosotros veníamos a hacer otro pero no tenemos la culpa eso es sí

Voz 4 47:31 así ya que es así también de las vuelto

Voz 1386 47:33 oye yo nunca es total y entonces ya a través de mi primo además ya suavizó claro yo por eso no estoy presentando nada

Voz 3 47:39 a la lista negra

Voz 7 47:44 ha sido todo no no eso no pues yo siempre con los siempre han muerto ya debajo hay que hablarlo pero

Voz 0874 47:54 el que mucha suerte con todo lo que tienes entre manos también conciertos haciendo de Bruce que se estamos hoy en el Príncipe Pío y el sábado que viene y el once de mayo cuando duermes hay que dormir también

Voz 6 48:06 te fijas como desmorone es ahora tiene un ojo entorno tachando siete

Voz 7 48:10 sí

Voz 1386 48:11 el once de mayo en la en la culo stage que eso eso sí que me gustaría que que te viniera es porque ellas con toda me tengo que disfrazar dentro pero no de público de Eurovisión no es del todo a ver si no

Voz 1284 48:23 fuentes gracias por venir compañero

Voz 7 48:25 tenemos que nadar y segundo para que bendiga

Voz 1386 48:30 no poquito serio pero cuando yo digo que soy muy fan de este programa no sólo Sport el criterio el mimo y el talento sino también por el talante osea que Paradis para todos

Voz 0874 48:40 ha sido aclararle va de soy fan hablamos de una chica con un sombrero mirando fijamente a ver qué hacemos que no entienden nada por suerte por eso sí aquí pero escuchar como toca escuchar como que antes llama Jamie Wyatt ahora hablamos con ella primero escuchamos una canción

Voz 52 49:06 no ha

Voz 2 49:10 no

Voz 53 49:13 eh

Voz 54 49:15 no no no

Voz 55 49:18 todo bien debido y Txelis

Voz 56 49:27 dado un paso

Voz 53 49:30 sí

Voz 55 49:31 ya eh eh

Voz 53 49:37 Un

Voz 57 49:45 yo no

Voz 56 49:51 de es para que

Voz 57 49:56 eh

Voz 56 50:00 no os vais a ella

Voz 57 50:06 a ver eh eh

Voz 56 50:13 sin duda a que las hay

Voz 53 50:23 la dice

Voz 56 50:30 aquí puedes ir a Maurice ahí

Voz 2 50:39 eh eh

Voz 52 50:40 va a eh

Voz 55 50:49 eso era el te envío Txelis

Voz 53 50:57 y eh

Voz 55 51:00 eh eh eh eh

Voz 56 51:08 he ido voy antes

Voz 52 51:16 no

Voz 56 51:18 incidir

Voz 2 51:23 eh eh eh

Voz 56 51:27 en eso sí

Voz 53 51:31 eh

Voz 56 51:40 eh

Voz 58 51:44 eh

Voz 55 51:46 a quién es

Voz 56 51:49 hola

Voz 53 51:52 hola

Voz 56 51:55 se dice Toni y esto puede ir a Driss

Voz 52 52:05 la

Voz 58 52:10 tiene

Voz 56 52:11 de ahí

Voz 53 52:17 sí

Voz 56 52:21 Rehn ha declarado que pueda Debbie hizo con Spain dada dijo adscribirse

Voz 52 52:41 sí sí

Voz 56 52:44 sí sí sí

Voz 52 52:51 va a a eh eh

Voz 7 53:08 eh