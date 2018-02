A Vivir Que Son Dos Días (24/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 desde la pena llamar ahora mismo claro que sí porque no sólo pueden conseguir dos cojines por el precio de uno que ya está bien sino que los cuarenta primeros períodos que recibamos en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve también se llevarán de regalo completamente gratis unos calcetines unisex de compresión de estos anti varices que ayudan a evitar la retención de líquidos en las piernas son fabulosos hoy completamente gratis al hacer superior

Voz 2 00:21 ya saben mejore su salud y bienestar con el autor

Voz 3 00:23 cojín con Force el recuerde último día de esta oferta espectacular de dos cojines por uno con los calcetines de compresión de regalo hoy en la web universo está a punto com y en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 2 00:42 vicios informativos

Voz 0866 00:47 son los días de las nueve en Canarias el presidente del Parlament catalán Roger Torrent da explicaciones hoy después de que la cúpula judicial de Cataluña abandonase ayer un acto en el que Torrent hablaba de presos políticos a través de las redes sociales Turriano asegura que su obligación es defender los derechos de los diputados Barcelona Susana Ruiz

Voz 1922 01:05 pues sí en un post en su cuenta de Facebook que el presidente del Parlament argumenta que es obligación velar por los derechos de los diputados catalanes denunciarla

Voz 0347 01:12 vulneración de estos derechos cuando se produce como

Voz 1922 01:14 considera que es el caso de los diputados que están en prisión o en el exilio para Torrent no sólo están siendo

Voz 4 01:20 pisoteados los derechos de estos representantes

Voz 1922 01:23 comentarios sino también los de miles de personas que les votaron el president al Parlament considera que si no hiciese esta denuncia estaría incumpliendo con las funciones de su cargo e insiste en que no dejará de denunciar la situación anómala de estos diputados

Voz 0347 01:38 proyecto Rehn recuerda que la libertad de expresión

Voz 1922 01:41 ha de ser válida para todo el mundo como lo fue para quienes en desacuerdo con sus palabras abandonaron el acto acaba estas consideraciones con un reconocimiento a los buenos profesionales del sistema judicial catalán y español a quienes reclama que asuman la gravedad del momento que estamos viviendo

Voz 0866 01:57 treinta inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas cerca de las costas de Andalucía la última embarcación fue localizada por la Marina Real marroquí en aguas del Estrecho resumimos con Carlos Sevilla

Voz 5 02:09 los nueve inmigrantes todos jóvenes de origen magrebí se dirigían presuntamente al puerto de Cádiz cuando fueron localizados por los efectivos marroquíes que los trasladó al puerto de Tánger en buen estado además Salvamento Marítimo rescataba en la tarde de ayer a veintitrés subsaharianos que viajaban en una embarcación a dos millas al sureste de la isla de Alborán los inmigrantes fueron trasladados al Puerto de Motril donde han sido atendidos por la Cruz Roja y puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal el dispositivo de búsqueda se inició tras el aviso de una ONG por la salida de una embarcación en una playa cercana a las dos operaciones se han desarrollado en una jornada con buena climatología para este tipo de travesías entre las costas marroquíes y las españolas

Voz 0798 02:45 en cuanto al tiempo este sábado se espera tiempo está

Voz 0866 02:47 doble en la Península con temperaturas diurnas en ascenso heladas en el interior nubes en Canarias con posibles precipitaciones Sergio Soto buenos días

Voz 1882 02:55 buenos días el tiempo permanecerá en general estable en la Península con una subida de las temperaturas diurnas tras una fría madrugada pero el frío no nos abandona por completo los termómetros volverán a bajar a lo largo de la tarde y se esperan heladas en Castilla y León Aragón varias provincias de Castilla La Mancha y en general las provincias peninsulares interiores donde hay aviso amarillo por bajas temperaturas cielos poco nubosos o despejados sólo con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en Baleares sur de Levante y el litoral andaluz más revueltos estarán en Canarias donde un frente atlántico comenzará hoy a dejar tormentas que podrían alcanzar a la península y Baleares

Voz 4 03:29 cargo del fin de semana

Voz 1643 03:31 vamos con la información del deporte Óscar Egido buenos días habrás de Ara Jornada XXV en Primera empezó anoche el empate a cero entre Deportivo Espanyol en Segunda ese juego partido con victoria del Sporting por dos suena paralizado tenemos cuatro partidos el líder juega a las nueve menos cuarto derbi catalán entre Barça y Girona antes a las cuatro y cuarto el Real Madrid recibe al Alavés a la una a las seis y media Leganés Las Palmas

Voz 0866 03:50 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 2 03:56 cadena SER servicios informativos

Voz 6 04:02 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar master no consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmica

Voz 7 04:14 giga la rebaja final de El Corte Inglés hasta el veintiuno de febrero ofertas increíbles que hay que aprovechar camisas prendas de Putin pantalones para hombre por quince euros trajes Dustin por sólo setenta y nueve euros no puedes dejar pasar esta oportunidad es la rebaja final en El Corte Inglés sólo hasta el veintiocho de febrero

Voz 8 04:36 si pudiera es el nuevo Single de David de María y primera adelanto de su próximo disco o veinte años el artista celebra veinte años de carrera e indirecto ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Malacán rebote de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 9 05:05 quieres dar conciertos negocio en las principales radios y al mejor precio entre Cruz de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de sus actores preferidos desde

Voz 2 05:15 sólo veinte euros entrar el club de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida y muy económica deja que los encargados de todo pro de la radio punto com barra que venas más

Voz 10 05:27 sí

Voz 11 05:35 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook

Voz 12 05:42 tienes el deporte nos une a todos Pakistán amarillo con el fútbol busca el pase atrás para Messi contra el motociclismo no solo porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el larguero los sábados desde las doce de la noche una hora menos en Canarias

Voz 13 06:25 también en El Larguero punto es

Voz 14 06:37 mañana en El País Semanal

Voz 15 06:39 Mario Vargas Llosa charla con El País Semanal sobre su nuevo libro El Nobel de Literatura repasa las actuales amenazas

Voz 14 06:45 para la democracia en la llamada de la tribu un alegato a favor del liberalismo mañana en tu quiosco El País Semanal información

Voz 0609 06:55 sabes esa sensación de cuando tienes

Voz 0347 06:57 cierto asturiana

Voz 0609 06:59 cejado preocupado bueno pues multiplica de esa sensación por los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 6 07:15 este domingo en Ser Consumidor sabes que muchos de los pescados que te venden en los restantes

Voz 16 07:21 en las ventas engañosas Puerta Puerta siguen sabes Tour derechos para evitar fraudes conoceremos también porque muchos productos nuevos no triunfan trascienda el desayuno ideal para tu hijo dos madres cara a cara con posturas totalmente en contra

Voz 2 07:35 SER Consumidor los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras

Voz 0609 07:49 a vivir que son dos días Javier del P

Voz 0798 07:52 sino

Voz 17 07:54 no y el control venga venga venga

Voz 4 08:38 la prensa locales proximidad de cercanía es periodismo de pisar asfalto debe visitar algunos bares con la excusa de hablar con algunas fuentes Javed también es es es muy divertida lo demuestra cada vez que viene por aquí Íñigo Domínguez Iñigo siquiera

Voz 2 08:55 bueno a España

Voz 4 08:58 Clara provincia provincia pues un poco pesado y tú nunca has me vamos a empezar con con lo mejor que has encontrado luego si quieres intentamos seguir con con el listón de la sección tan alto como si va a ser difícil porque esto esto

Voz 0798 09:12 esta semana la lo mejor es una hay una historia del Foro de digo que además me vas a permitir que por una vez no era el titular entero para crear suspense porque es mucho mejor si damos la sorpresa al final entoces es un árbitro acusado

Voz 0347 09:25 a robar en nueve partidos que pitó en Ourense

Voz 0798 09:28 se enfrenta a dieciocho meses de prisión por sustraer carteras y efectivo en en los vestuarios en el juicio con diecinueve testigos pudo celebrarse ayer por la huelga más experto hace las quitado tres palabras han quedado tres pagas porque porque bueno resulta que cuenta la la la crónica dice que J a M a los partidos presuntamente robaba nuestro vestuarios aprovechando que en su condición de árbitro

Voz 4 09:51 no tenía acceso libre a las instalaciones de este señor de negro claro yo estoy has buenísimo no aunque fue expulsado del colectivo de arbitraje ejercían Peña

Voz 0798 09:59 Nos también llegó a regular el juego en Regional

Voz 4 10:02 la fiscalía solicita como pena que no pueda aspirar durante cinco años si finalmente resulta condenado comenzarse le aplica la agravante de abuso de confianza que y aquí viene relato decisivo es sospechoso además es guardia es que es buenísimo ahora carecía de antecedentes penales hasta la fecha ya le podemos leer el título entre un arbitraje Guardia Civil acusado de robar en un partido supera eso el número de teléfono de whatsapp que el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Hadid pues no es así quieren para mandarnos que noticias o enlaces que encuentran en sus periódicos locales así lo han hecho varias personas por ejemplo Juan Plaza enviado Juan Plaza

Voz 0798 10:58 más eh tengo que decir que nos hemos dado cuenta que la semana anterior por primera vez desde que existe esta humilde sección no apareció ninguna noticia de la Voz de Galicia que pese a diario de alguna manera claro que es suelen ser vamos casi sección fija de la sección bueno vuelve con fuerza de decir porque porque bueno e entre otras es tenemos esta que es cara cagada vuelve a las andadas acaba detenido tras trece años de cárcel bueno e este talento para poner motes se la espera de canto tempos en verte le dijo según testigos presenciales al policía que lo arrestó tras una persecución y luego dice que es un histórico de la delincuencia Bergantiños Ana no

Voz 4 11:38 es José Antonio Rojo Pombo es el nombre real cara cagada eso es Irene que ya saluda al policía

Voz 0798 11:44 casi no al aquí la foto entrando con una camiseta de un equipo de fútbol además que no vamos a decir ir Yémenes eh

Voz 4 11:51 ya lo ha dicho el fin de saber yo quién batirse en aquel

Voz 0798 11:55 sí la verdad es que vamos en Galicia porque ha habido un gran tema en Galicia en las últimas semanas y con razón y porque bueno la opinión de Coruña por ejemplo daba el dato decisivo que plantea el problema no que es siete de cada día también Galicia tienen ya más pensionistas que trabajadores

Voz 0874 12:16 tal

Voz 0798 12:18 y luego es que Ourense es la primera provincia española con más jubilados que cotizantes y luego está a punto no entró esto ya lo decía la opinión a finales de enero ir ir por ejemplo la región de sí

Voz 4 12:30 cadena no sé qué actividad periodística que hemos comentado muchas veces que es que nosotros siempre nos fijamos en las encuestas y en los datos estadísticos de una manera muy genérica pero cada periódico local es capaz siempre de buscar la manera de contar a sus lectores la versión local de esa noticia y es interesantísimo como la

Voz 0798 12:46 calle las gallegas la la sustancia a los números a tú ves un una fría estadística pero detrás hay historias hay personas si bajas a la calle a buscarlos dan carne y hueso a ese número no entonces por ejemplo este dato que es es puramente estadístico que se supo a principios de año luego la prensa ahora llega lo ha ido redondeando y engordando para darle sustancia y humanidad por ejemplo la región de de Ourense contaba el el lunes cinco de febrero la mitad de los billetes que despacha el autobús urbano son gratuitos en Ourense por qué pues porque los parados los jóvenes de dieciséis a dieciocho años los jubilados y los discapacitados tienen Bono gratis que pasa pues que ya son el cincuenta y tres por ciento de los viajeros de Ourense entre unos y otros esto hacen muy da mucho que pensar nada de lo hacia dónde vamos de los servicios públicos el papel del es de un estado de bienestar

Voz 4 13:37 la situación en la que estamos en el mantenimiento de los servicios públicos esto es la financiación

Voz 0798 13:41 la Voz de Galicia igual La Voz de Galicia Sevilla o que hubo hay una reunión de reaccionó hago dijo a este va a ser el tema de las próximas semanas porque el once de febrero que era domingo además el día que más en el periódico más se compra a esa página pues habría el periódico diciendo Galicia afronta el mayor problema de su historia

Voz 4 13:58 ese es el titular de portada hasta hasta el cuarto claro imagínate que ves ese titular de lejos en el kiosco compras el periódico inmediatamente está muy bien

Voz 0798 14:06 la bueno se dan una serie de datos entre ellos por ejemplo que hacen falta treinta mil hogares para compensar la caída demográfica y el envejecimiento de la población etcétera etcétera no y bueno y luego han hecho una serie de reportajes como éste por ejemplo no he dice titular de portada Galicia necesita veinte mil jóvenes de veinticinco a treinta y cuatro

Voz 4 14:27 Bush algo como esto eh a ver si al porque el concepto de joven no uno por por el necesita a ver si los del Spartak semana presentar ahí masa ese concepto joven ya sabes que siempre es problemático no hemos trabajado en sucesos eh

Voz 0798 14:40 en decía papa mi joven más de treinta ya no es joven

Voz 4 14:42 no a alguno de este año será el hemos ido alguna vez decir algún becario un ancianas de cincuenta y dos años

Voz 0798 14:49 pero eso es muy relativo y luego siempre tenía quejas sobre todo tenían quejas también coloqué anciano ponía un anciano de ochenta y cinco y te llamaba alguien oiga que yo tengo ochenta y cinco no se decían no estar siempre es expedidos cerramos difícil parece que pierdo muy sometidas que parar tú sin carnet encima bueno daba una portada buenísima el día doce de fever La Voz de Galicia que era un fotón de una buena mujer aquí como Lahoz con una hoz que parece

Voz 2 15:14 ha es un cuadro bulo

Voz 0798 15:17 el ex sí sí a la cabeza dice ochenta y cuatro años pensionista y aún trabaja porque tiene una pensión de quinientos euros la la la la brecha Mercedes Cotelo que sigue trabajando su finca y en la que cultivaba maíz y nadie está era la portada eras esta foto esta mujer contaba luego su historia también bueno pues pues contaba la historia de cuatro jubilados gallegos que cobren entre quinientos y mil novecientos euros relata en su día a día de cómo viven con suspensiones luego eh sean adelantaron a lo que vimos en el Congreso no que de repente no sabemos cómo aparecen ahí montón de de pensionistas que asaltan en el Congreso nosotros los podemos sorprender por qué bueno pues porque no ha mejor a veces no estamos sobre el terreno y la prensa local si esto elevan contando desde hace semanas

Voz 4 16:04 no es verdad pues eso es muy bonito el titular de la Información Interior sobre esta mujer de ochenta y cuatro años

Voz 0798 16:10 sí que dice sí a veces ayúdame Filho no a veces me ayuda mi hijo y tal pues pues eso

Voz 4 16:31 estamos en la sección Prensa Ibérica con Íñigo hoy especial Galicia

Voz 0798 16:36 es ahí seguimos ahí seguimos con razones de peso debo decir porque en el Faro de Vigo había una una historia bastante curiosa historia mandado alguien yo creo con

Voz 4 16:46 mala intención porque yo creo que lo que quiere es que tú hables el tema bueno

Voz 0798 16:50 eh la compañera Imma Alcaraz firmaban noticia el veinte de febrero que dice el Gobierno de Villena promueve el día del orgasmo femenino los domingos felices el subtítulo se dejó caer una cosa

Voz 4 17:01 tengo una cierta duda sí coinciden tú él pueden coincido

Voz 0798 17:04 pero bueno mejor para todos sintiendo no porque luego dice el equipo municipal de Los Verdes tiene previsto aprobar el segundo plan de felicidad igualdad y diversidad que tiene como objetivo crear una sociedad mejor bien

Voz 4 17:20 eso es lo que es el segundo plan de felicidad aunque pasé primero no funcionó es verdad ahí unos aclara el día del orgasmo como se computa el día

Voz 0798 17:27 Nos y cómo se celebra sobre todo bueno

Voz 4 17:30 esto es en el Faro de Vigo esto es la nueva España ahora sepamos a España que es

Voz 0798 17:35 cada vez más presente en esta sección porque siempre tienes todo buenísimas

Voz 4 17:39 ay bueno aquí hay otra historia desorden quiénes habían que el hecho de marzo era el Día Internacional de la Mujer

Voz 0798 17:45 claro si hay un malentendido ha de unos empresarios que no sabían que el ocho de marzo de la mujer

Voz 4 17:50 eran tan pequeña tontería que ha pasado además Dámaso común

Voz 0798 17:53 se habla no se dice bueno que pasa bueno de Leo el titular pero bueno el club de alterne que organiza usó un lésbico el ocho de marzo retirada anuncio fue sin la dicen que no sabían que justo ese saques

Voz 4 18:06 este hombre ya no que decidida el club de alterne un poquito casposo ya también defiende un par de historias de de madres con mucha paciencia tenemos aquí dando la nueva España también

Voz 0798 18:16 estado son buenas una vamos de punta a punta porque una sigue siendo de la Nueva España dice un joven organiza una fiesta en su casa y acaba detenido por no dejar entrar a su madre cien seguramente reconocía tras caer desde la mujer alertó a la policía para que la ayuda sea

Voz 4 18:31 he escuchado que es mi casa

Voz 0798 18:34 sí por favor ayúdame bueno pero esta otra del día lo de Almería tampoco está mal eh porque dice absuelta la madre que obligó a su hija a ordenar su habitación yo que quienes

Voz 4 18:47 que diga

Voz 0798 18:48 siento empatía por la madre de la menor se dejó llevar a los tribunales los se espera igual todos somos vive estas situaciones da fiesta en casa de un ordenar la detención ya ya está llegando a unos niveles que estará en el

Voz 4 19:02 diario de Almería

Voz 0798 19:04 el Hoy de Extremadura sillas

Voz 4 19:07 esto es un tema serio porque esto esto de que los

Voz 0798 19:09 de los jóvenes en fin que se suben a la parra pues

Voz 4 19:12 los jóvenes de treinta y cinco años

Voz 0798 19:15 también en Extremadura ya hay una parte más sería de esto que es este titular crecen las amenazas de padres a docentes extremeños para que suban las notas de sus hijos un tema del que hemos hablado en alguna

Voz 4 19:27 Acciona de cómo los profesores cada vez se sienten más no voy a decir es amenazados pero sí intimidados por la actitud de los padres que van a las reuniones que a hablar de sus hijos como que el fracaso o la mediocridad es algo absolutamente inaceptable pero estos padres no

Voz 0798 19:45 si no y además que que que se se convierten en Manager au abogado para sí o para que no se deben en pos de una carrera fulgurante como si fueran tenistas So Ho y luego una sobreprotección que tienen no desde entonces padres pesados los pases el estado antiguamente espero que no se algún día esperemos que sea acabe bueno pues aquí lo que cuenta el Hoy de Extremadura es que según la Oficina del Defensor del Profesor de que el sindicato ANPE en el último año los problemas relacionados con los padres han aumentado veinte puntos

Voz 4 20:16 bueno sí es un tema que es que está por ahí la vibrante mira ahí tanto que está por ahí de sino también en el ámbito local aquí también hay uno un poco menos serio pero que tiene cierta relación

Voz 0798 20:25 también en este eso en en

Voz 2 20:28 en Granada lo pueblo publicaba ideal

Voz 0798 20:30 día de Granada dice condenado por llamar Julia dron a su hijo al hacer mal los deberes no alcornoque eso eso ya es más de Mortadelo alcornoque en común que está bien son insulto ignoraban si Android es una forma despectiva de referirse al a los gays y que me que bueno en este caso no sabemos si si su padre lo hacía con la o no pero bueno la llamó alcornoque y al final pues la madre que estaba divorciada denunció el caso en Financial han condenado no

Voz 4 20:57 es una buena historia estoy de acuerdo pasamos

Voz 0874 20:59 en una categoría Un poquito más normal en el comercio

Voz 0798 21:02 pues Gijón Allen en el contexto esta sección que se se porque bueno es esto es un tema de estos de muy pegados a la tierra que que no es justa más pegado a la tierra en este caso porque habla de patatas y que pasa en Gijón han prohibido vender las patatas a granel esa esa obligatorio en embolsa de decía no puedes ir allí coger las tú uno por qué porque ha llegado la polilla guatemalteca

Voz 4 21:25 fíjate es que me siento tan ignorante cuando escucho estas noticias Giuseppe pero pero de qué estamos hablando

Voz 0347 21:32 pero claro lo lo digo seres

Voz 4 21:34 bueno no no estoy haciendo ironía es que estas cosas no se son historia tu son grandes historias no

Voz 0798 21:41 que la historia es porque te ponen de multas sabes cuánto tú vas allí coges las patatas la menos en la Bolsa bueno le pillan al frutero que tiene las patatas por ahí colocadas en montones bueno sanciones de tres mil a trescientos mil euros al par frutero supo al frutero si por colocarlas así que por la puñetera bolsita bueno parece que con la bolsitas evita lado la propagación en fin bueno yo no sé lo que hay ahí pero que que hay un tema estrés hicimos en nada de la polilla guatemalteca tiene luego te maltesas porque no lo sé pero bueno es es una una historia curiosa hay y bueno y un problema muy real

Voz 4 22:18 porque todo el mundo todos compramos patatas de vuelta a Galicia en temas mucho más serios que los que hemos hablado porque esto tiene que ver con incendios eso siempre serio no el Faro de Vigo

Voz 0798 22:28 si hay un tema de incendios que ya sabemos lo que pasa en Galicia este año no bueno esta noticia de Faro de Vigo arroja luz sobre uno de esos mitos de los incendios no que eso de que después caro luego a recalificar los terrenos y por eso lo que bueno pues no es verdad porque hay una ley que lo impide porque hay que esperar treinta años a cambiar el uso del suelo no pero sí es verdad que que la gente lo sigue haciendo por eso porque la gente lo intenta pero les pillan porque lo que cuenta el Faro de Vigo es que en los últimos cinco años más de setecientos propietarios gallegos cazados por cambiar el uso de suelo quemado pues aquí los expedientes abiertos se dispararon un cuarenta y cuatro por ciento en dos mil

Voz 4 23:09 diecisiete y todavía hay gente que se pregunta porque está pasando esto bueno pues

Voz 0798 23:13 la gente aunque la Alice es que existe que no es verdad eso ha claro lo hacen no pero lo siguen haciendo ver si cuela será cabeza escuelas otro

Voz 4 23:21 problema en el que hablamos siempre desde las dichosas emisoras centralistas como está por ejemplo Airbnb siempre pensamos en el sonido de las ruedas una maleta por la Gran Vía de Madrid por las calles que rodean

Voz 0874 23:34 la radio o Barcelona o las grandes capital

Voz 4 23:36 les desde las que hacemos algunos programas claro Airbnb afecta a todo el mundo a todas las provincias a todos los pueblos habría que decir en este caso miran el diario de Ibiza

Voz 0798 23:46 puede haber en la prensa balear llevan mucho tiempo con el con este tema altura llegaron allí se han disparado los precios de los pisos sin incluso el lo los propios hoteles que dan trabajo a gente en verano no sabe ni dónde meter a sus empleados porque en los pisos son carísimos o los funciones que van allí a trabajar desde entonces eso de hospitales eso de maestros no encuentra en casa pero fíjate estricto sí ya el día de Ibiza una docena de gestores controla el diez por ciento de las viviendas turísticas ilegales pues tiene tienes a un señor que que que administra veinte treinta treinta pisos en que toca amistades ochenta otros ciento cinco hay hay un señor que administra ciento cinco pisos que tiene setenta y nueve saque esta cosa como de andar por casa muy doméstica que a veces no aquí algo organizado detrás que está atrás

Voz 2 24:33 tomando la vida de los barrios en las ciudades y también la está cambiando la

Voz 0798 24:39 la fisonomía de de los barrios no y bueno en Madrid lo estamos viendo también en Barcelona por supuesto que que ya desde hace tiempo es un problema de primer orden y el turismo es la primera preocupación de sus ciudades pero claro aquella algo mucho más de esto de que de esta de este intercambio libre de entre gente que esa ayuda hay que bien que barato no hay mucho negocio

Voz 4 25:00 Nos quedan solamente unos pocos minutos así que una pequeña traca final también en en Ibiza

Voz 0798 25:06 sí despedido por no compartir las propinas con lo demás camareros

Voz 4 25:09 del señor bueno

Voz 0798 25:12 aquí los Cameros se unen contra el malo luego este de al diario Ibiza también multa de mil ochocientos euros por dejar publicidad en los parabrisas de los vehículos parece tener Mercedes venidera no hombre ya está bien de este dentro de esos ambiguas que inducen a la confusión en la opinión de Málaga la Junta retira más de dieciséis toneladas al año de inmaduros en Málaga pues si viene por Madrid

Voz 4 25:35 me hacía mucha inmaduro que retirarme pero claro dice

Voz 0798 25:37 en algunas está hablando de debemos asustarnos los inmaduros no está hablando de pescado de ID de eso de Dones de pulpo tal en fin no pero claro hay que estar enterado del asunto pero bueno esto es un poco de a veces en las burbujas locales pues claro ya hablan a su manera no te desde claro este es el Huelva Información y esto es del catorce de febrero porque creo que es el día de samba legalidad San Valentín entonces hay una noticia de Lepe que en gracioso pero espera nuevas no no porque es que llevo quince nuevas no ya hace que un estos en peligro bueno Lepe habilita un punto para que locales y turistas inmortaliza en su amor sale una pareja besándose delante de un cinco muy bonito que se llama Bésame en este rincón de Lepe está escrito y con azulejos no don buenos enamorado cuatro macetas de geranios

Voz 4 26:22 hermosas como ya son las cada vez

Voz 0798 26:25 los eternos en Lepe Se llama la noticia no sale

Voz 4 26:28 Elche el Ayuntamiento también no representa eh

Voz 0798 26:30 qué representa mucho porque aquí nos vamos a sentir identificados muchos españoles y porque tenía que acabar pasando no fue titular Elche en guardia contra el reggaeton allá en algún lugar tenía que empezar las revueltas revueltas empezado el ayuntamiento exigirá una mayor protección acústica locales donde predomine este estilo

Voz 4 26:44 musical es que está fantástico me parece muy bien yo creo que el Elche debería mandar una comisión rogatoria a otros lugares de Madrid Diario de León bueno aquello

Voz 0798 26:52 un aspecto que veces toca muy de pasada que vamos con prisa que es el papel y la responsabilidad de los periódicos locales empezaba el uso de la lengua en Hablar bien en en manejar términos locales que se crea pena que se pierda en el Diario de León me encontré este titular un libro destaca la relevancia del primer transporte que unió la capital y el alfoz el alfoz no que según la RAE que es de la árabe Alfaz del árabe clásico que no se quiere pronunciar Arrabal término pago de algún distrito que depende del descenso de un año

Voz 4 27:23 Labra en un titular que es el alfoz claro

Voz 0798 27:25 qué bien usado no pues pues es muy bonito cuando ha estafado

Voz 4 27:28 conjunto de diferentes pueblos que dependen de actor principal están sujetos a una misma ordenación según la RAE que es un un diez a quién puso ser titular para cerrar solamente le heló Illa hasta que faltaban animales no sí que cada uno piense lo que quiere el Granada Hoy he ganado el titulares

Voz 0798 27:45 la plaga de conejos encariña con las vías del AVE causa nuevos desperfectos dejamos medio millón de horas dado dado

Voz 2 27:52 de conejos no dárselos

Voz 18 27:57 Se

Voz 2 28:00 sí

Voz 20 28:01 eh

Voz 21 28:11 a tu

Voz 18 28:32 no

Voz 2 28:51 eran buenas eran los grupos españoles de los sesenta de Kenny que es lo mismo están los puntos Los Brincos Los Ángeles Juani y Junior sin así se recopilados en una coalición de tres discos que se llama Aquellos maravillosos Europol y solamente hoy está dispone

Voz 25 29:32 para los amantes del buen pop español a través de la web música de siempre punto com y el teléfono nueve cero dos veintinueve días veintinueve

Voz 2 29:50 pero como decían los módulos todo tiene su fin hoy es el último día que podrán conseguir estos tres discos al precio de treinta y tres euros más gastos de envío en la web música de siempre

Voz 26 29:59 punto com o en el nueve cero dos veintinueve días veintinueve

Voz 27 30:12 no

Voz 2 30:17 no no solo por hacer su pedido durante la próxima hora les vamos a hacer un regalo y además podrán elegir lo porque tenemos un buen reloj de Puig

Voz 25 30:29 cena con el diseño clásico esperar rectangular y tecnología suiza para señora o el modelo para caballero que es más grande con esperar redonda y la correa de piel elijan el que prefieran

Voz 2 30:39 pedir esta estupenda colección en la web música de siempre punto com o a través del teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 25 30:54 bueno pues sesenta canciones perfectas para pasar un buen rato recordando aquellos tiempos belenes en la vida con aquellos maravillosos grupos hoy último día disponible en la web música de siempre punto com en el teléfono de la buena música el nueve cero dos

Voz 2 31:15 veintinueve diez veintinueve

Voz 10 31:22 fundé

Voz 11 31:30 a vivir que son dos días en las redes sociales

Voz 28 31:42 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente en a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente

Voz 0347 31:53 a la historia de Europa nos guste recrear

Voz 2 31:56 eso divididos hace tiempo hay que deshacerse de esos templos esos monjes con dobles son intocables en el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 29 32:09 está hecha de límites llega demasiado tarde

Voz 2 32:12 es demasiado pronto esto está bien esto está

Voz 29 32:15 al aquí empieza algo

Voz 2 32:20 la pronosticada de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo y siglos de Historia madrugada del sábado al domingo

Voz 0874 32:32 después de El Larguero simple

Voz 2 32:35 quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser

Voz 4 32:39 sí

Voz 15 32:43 la duración idónea de una noticia radiofónica oscila entre cuarenta y cinco segundos y un minuto si fuera necesaria una extensión superior se fragmenta hará y en al menos dos enfoques leídos por diferentes personas

Voz 2 32:56 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 6 33:05 en Cadena Ser punto com quienes mucha radio por escucha para los aficionados al tenis

Voz 2 33:10 Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar puntos El partido Cadena Ser punto com la radio que tú programas cafeína ser corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 17 33:40 eh

Voz 0347 33:42 qué hubiera aficionado a la zoología de Valdemoro o pueblo cerca de Madrid

Voz 2 33:46 me ha señalado que en estos edificios Abando

Voz 0347 33:48 parados hay bastantes y una manera de buscarlas es mirar la pared la zona pegada al suelo porque son te montas y casi una palabra que describe a los animales que van tocando la aparecen mientras avanzan las paredes donde se afrontará la andar se pueden ver manchas de la grasa que deja su cuerpo dejan una huella inconfundible una raya discontinua que aquí está los humanos procuramos de tocar las cosas de la calle pero los bigotes quieren tocar porque así consiguen información sobre el mundo a través de ese contar no hay hay una asoma por el borde de una cada atleta es de buen tamaño parece sana por el brillo del pelo está de pie sobre las patas traseras con toda la parte superior a la vista y creo que me ha visto primero porque ha levantado el hocico está investigando arriba y abajo para conseguir perspectivas distintas porque no ve mucho a partir del metro y medio eh con ese movimiento de la cabeza calculan la distancia a la que estoy para decidir si soy yo no soy un peligro los dos estamos quietos aunque ella puede producir sonidos ultras son únicos y tal vez de este gritando que yo no puedo ir no parece estresada porque no rechina a los dientes e esta rata debe de haber decidido que no son motivo de alarmas porque ha vuelto a comer algo que no voy a investigar pero sí que voy a acercarme lo suficiente para hacerle una foto a ver sino la susto en Ávila

Voz 0798 35:27 Javier del Pino era

Voz 0347 35:29 te hable el sobresalto del Carlos Magno buenos días saliera tirado un poco de café me disculpo era la manera más rápida y eficaz de resumir lo que es una rata para casi todo el cine asco

Voz 0874 35:39 Carlos López Tapia y miénteme finde con el animal más estudiado del planeta incluso más que el hombre que ha salvado además más vidas humanas hoy cualquier científico puede pedir una rata por internet los laboratorios americanos sus han unos veinte millones de rata

Voz 0347 35:52 el año se sí está claro que tenemos una deuda de especie a especie con ellas pero el cine popular busca menudo ese toque masoquista que incluye atracción y repulsión al mismo tiempo el último ejemplo ha sido la campaña publicitaria de una serie española sobre la peste que colocó rotas hornadas subiendo por una escultura durante el Festival de San Sebastián tuvieron que poner vigilantes la gente arrancaba las ratas y se las llevaba fue la única manera de que las ratas pudieran sobre

Voz 0874 36:18 vivir todos festival sobrevivir eso es algo que las ratas además hace muy bien a solas incluso mejor que nosotros porque su vida se divide entre comer reproducirse

Voz 0347 36:26 sí sí son máquinas de ambas cosas cuando no hay comida para todas se comen unas a otras y el instinto de reproducción las impulsa hacerlo sin parar a veces hasta con hembras muertas sino hay hembras son otros machos en condiciones óptimas una pareja celebraría su primer aniversario con quince mil de este libro

Voz 4 36:43 las divide en tres años hay que tirar de calculadora

Voz 0874 36:46 nuestra protagonista es la rata de ciudad la que propagó la peste transportando las pulgas que la provocaban

Voz 0347 36:53 bueno en realidad no es la misma rata a aquella era la rata negra y la rata más corriente en las ciudades ahora es la rata parda que no llegó a España hasta el siglo XIX hasta mil ochocientos pero lazos llevaron de Asia donde bueno ya sabemos que la relación con las ratas completamente distinta a la de Occidente Josep

Voz 0874 37:11 primer signo del zodiaco chino de un símbolo de buena suerte de felicidad la mala fama entre nosotros le vienen dadas desde la peste medieval carros

Voz 0347 37:19 bueno en aquellos siglos la rata sobre todo era un recurso más que aceptable para matar el hambre nadie culpaba a las ratas de lleva las pulgas infecciosas porque es que nadie sabía lo que estaba pasando no todavía hoy no sabemos con precisión que fueron aquellas epidemias que llamamos peste ni tampoco porqué desaparecieron la mala fama de la rata nace con la explosión demográfica en la ciudad desde el siglo XIX y es entonces cuando se responsabiliza erróneamente de las pueden hacer pasado a la rata en vez de a La Pulga

Voz 0874 37:48 lo cierto es que las ratas no se encuentran a los humanos con facilidad pero qué pasa cuando somos nosotros los que

Voz 4 37:53 que intentamos au queremos encontrar

Voz 0874 37:55 las hace un rato Paqui Ramos se preparaba para darnos una respuesta a esa pregunta

Voz 33 38:02 vamos a dar un mono y un casco un arnés y unas gotitas y uno guantes

Voz 15 38:07 entramos por ese agujero de alcantarillado

Voz 2 38:10 para bajar del colector de fotos una parafernalia de punto de vista logística importante

Voz 15 38:14 vale si nos quitamos cuanto antes lo de lo de bajará el colector porque que tres preguntar me hiciste por teléfono

Voz 2 38:23 si te da tienes claustrofobia vertical tenía miedo al bajar un espacio confinado y tal pues tiene su de tal manera si te agobia te llama tu trabajo exactamente para inspeccionar en los colectores de de la Comunidad de Madrid eso es algo un trabajo que se hace a diario todos los días

Voz 15 38:46 el facilitó a visitar os encontráis con bichos con ratas estas cosas para vosotros es casi como si encontrara un perrito un gatito por la calle

Voz 33 38:57 no eso a nosotros se nos vino muy bien porque eso quiere decir que hay oxígeno

Voz 15 39:03 es un indicador es un buen indicador la rata como de profundo está cuánto tenemos que bajar metros luego porque se baja por una escalera no

Voz 2 39:17 y eso que es insumos son unos hierros sitos posando como si fueran unos peldaños pelotón apoyará la pared lo ha bajado nunca más cómodo gustando dar con nosotros de poco

Voz 0874 39:36 esto que va hacer Paqui sí que se llama salirse de la zona de confort que es una expresión de moda decidieran luego volvemos Alcantarilla cuál es la imagen más terrible del cine con ratas Carlos

Voz 0347 39:45 bueno al margen de las ratas monstruosas falsas para mí estar en la película mil novecientos ochenta y cuatro que se estrenó precisamente en mil novecientos ochenta y cuatro ahí se ponen imágenes a la novela donde George Orwell Nos junto cuál era su peor pesadilla

Voz 34 40:00 lo que hay en la habitación ciento uno

Voz 35 40:03 es lo peor que hay en el mundo es insoportable invadía de individuo a individuo puede ser el enterramiento en vida o la castración en tu que son las ratas y en cinco minutos lo reducen a hueso también atacan a los enfermos sin moribundo muestran una inteligencia asombrosa distinguir cuando el ser humano está indefenso la careta se adapta sobre tu cabeza sin dejar salida alguna a Prieto el primer resorte las ratas pasan al primer compartimento aprieto el segundo y la puerta de la jaula se levanta un así saltarán sobre tu cara hice introducirán en el ya a veces ataca los ojos lo primero otras veces se abren paso por la mejilla y devoran la lengua

Voz 36 40:57 quieres que ya

Voz 4 41:00 de dónde saco a Broadwell ese mira las ratas Carlos

Voz 0347 41:03 pues mira lo sacó de aquí de su experiencia en el frente de Aragón cuando luchó en la Guerra Civil española e el dueño de la granja de Florida en Huesca donde estuvo Orwell asegura que allí siguen que son grandes como gatos que tienen una habilidad tremenda y quién no quién las

Voz 4 41:20 las ciudades de Estados Unidos en general y en particular

Voz 0874 41:23 Nueva York viven obsesionadas por las ratas la televisión de hecho tenía programado a estrenar en la semana siguiente al ataque a las Torres Gemelas la película Las ratas y fue cancelada porque el tema era que Nueva York era invadida por ratas que atacaron a los vecinas

Voz 0347 41:36 recuerdo la película hay hay como cinco seis películas muy importantes pero en las ciudades hay que recordar que

Voz 0874 41:42 los dos indicios más abundante somos nosotros y nosotros si ellas en nuestro caso sabemos bastante bien cuántos somos pero cuando se intenta saber cuántas son ellas las cifras en Nueva York por ejemplo pueden ir desde nueve millones a cien millones

Voz 0347 41:55 bueno nadie ha hecho nunca en ninguna ciudad del mundo un censo preciso de ratas ni tenemos la tecnología capaz sería válido más de dos o tres semanas sabes claro

Voz 4 42:05 lo de que en las ciudades hay por lo menos una rata

Voz 0874 42:08 por cada humano lo encuentras en todas partes

Voz 0347 42:10 sí sí esto casi forma parte de la historia esa cifra se aplica ritual mente en la prensa o incluso en informes de la ONU pues desde hace casi cien años no es verdad es la distorsión de una estadística derivada de un trabajo escrito en Inglaterra en mil novecientos nueve lo explicamos

Voz 4 42:27 los oyentes con más detalle en la página web

Voz 0347 42:29 ya para seguir el descenso de Paqui en busca de una rata

Voz 26 42:33 se ha puesto un trípode de metal con un enganche que creo que es lo que me han dicho que es un anti caídas o algo así no para que no resbala hemos y nos despedimos en los tres metros de profundidad que tienes

Voz 37 42:46 el bajar al sistema de alcantarillado los colectores tiene sumó su normativa de seguridad bastante estricta porque es un espacio confinado Herreros biológicos químico físicos

Voz 2 42:56 y hoy por ejemplo porque no está no amenaza de lluvia sino no podíamos bajar utilizan huele fatal Abad bueno es un colector de aguas fecales pero no necesariamente

Voz 15 43:07 algo oscuro y súper sucio ese esa es la idea que yo tengo donde además pasarán cientos de ratas correteando por las

Voz 37 43:15 bueno lo de las ratas a ciento seguro que no es que ellas también se esconden de Podemos a lo mejor ver sus indicio lo que decir que veamos alguna eh posible eh

Voz 15 43:24 me tranquiliza la verdad muy bien pues ya estoy lista vale la del grito Orallo después de aterrizar sobre una rata la ira del agobio también era yo porque a los treinta segundos estaba suplicando que por favor me sacaran de allí que no lo sé cortaba más y que no podía respirar eh yo creo que sólo una persona claustrofóbica puede entender lo que es meterte en un túnel oscuro estrecho en el que casi no te puedes incorporar porque te quedas con la cabeza en el techo un techo que por cierto está lleno de telarañas y que de parece a pares no tienen más de un metro hace mucho calor en ambientes húmedos y huele fatal

Voz 0874 44:12 regresamos a ese sitio tan magnífico yo no sé si la tradición china Nos diría que pisar una rata muerta como chopa que es un símbolo positivo se tenemos que mirarlo pero sí que es una pista de que podemos dar o que puede dar ella con alguna rata viva Carlos no recuerdo que en el cine clásico haya ratas protagonistas en Cannes

Voz 0347 44:29 pues no porque hasta los años setenta las ratas no hacen gran cosa pero en mil novecientos setenta y uno empieza su obra momento cinematográfico con la película Willard que es la película madre de todas las películas derrotas y que tuvo un refrito muy aceptable con el mismo título hace muy poco en dos mil tres es una buena historia de terror que se centro en un marginado que utiliza precisamente ratas para vengarse de las personas que han contribuido a su vida miserable al año siguiente en mil novecientos setenta y dos se hizo mi favorita ven la Rata asesina

Voz 0874 44:59 ven la Rata asesina porque es tu favorita esa película bueno pues

Voz 0347 45:03 para la rata líder en la película que he dicho Willard y mantente

Voz 2 45:06 la ese nombre y la personalidad en las películas

Voz 0347 45:08 con renta más importantes pero es que también aquí vienes el niño protagonista al que la rata defiende de acoso escolar también me gusta porque otro niño de trece años escribió para la banda sonora una canción de amistad

Voz 15 45:21 ah

Voz 0347 45:21 hasta que resultó ser su primer gran éxito internacional en solitario consiguió una nominación al Oscar

Voz 2 45:40 no

Voz 38 45:44 sí

Voz 15 45:47 mí

Voz 39 45:53 en qué

Voz 0874 46:07 Michael Jackson no recordaba ayer que el había escrito una canción a una

Voz 0347 46:10 sí bueno a partir de esta película se hicieron cuatro más usando casi siempre ratas de alcantarilla a mostradas que por lo general aprende muy deprisa Billy Wilder diría que más

Voz 0874 46:20 algunos actores son más candentes un zoólogo conocido mundialmente por sus investigaciones con la cuerna de ciervo es un tema tan desconocido sorprendente que lo reservamos para dentro de unos meses cómo estás Tomás

Voz 4 46:30 buenos días buenos días qué pasó para que la protagonista de esa tesis fuera la rata de alcantarilla Tomás

Voz 40 46:35 uno a veces en la vida tiene que conjuntar lo que le interesa que en mi caso era ha comportando en Mali me gustaría los animales ahí me gusta mucho los animales que quiere científico con las opciones que tiene entonces la rata de alcantarilla como estaba anteriormente es una plaga Si tú no entiendes cómo funciona el animal pues puedes erradicarla

Voz 4 47:01 claro claro estuve trabajando precisamente

Voz 40 47:03 en comunicación química en ratas

Voz 4 47:05 comunicación química es qué significa esto

Voz 40 47:09 bueno los animales utilizan el olfato para comunicarse y está basado sustancias químicas normalmente la orina porque puede utilizarse a reducirse en pequeñas cantidades conformen tú la tienes que expulsar del cuerpo a una sede de información sobre tu cuerpo pero también es la mezcla con glándulas de lo grande que desde la fuerza que eres que eres tú y por tanto el que se mete ahí pues sabes qué es esto es en tu territorio y luego el propio olor corporal realidad se refiere a esa comunicación química a los seres humanos la tenemos aunque no somos conscientes

Voz 4 47:42 es interesantísimo y lo que estás contando inapropiado para un desayuno un sábado por la mañana tú crees muchas muchas creencias Tomás creencias falsas sobre las ratas

Voz 40 47:50 ella es seguramente es que son sucias y una de las cosas que ve uno cuando de las ratas bandolas este comportamiento que están limpiando constantemente hombre pues entra como uno nuestra emiten enfermedades la el principal animal que trasmite enfermedades y y a los humanos ese llamado Homo sapiens somos nosotros entonces el que un animal transmite enfermedades evidentemente los animales se pueden lavar lo que están en el las demás pero no pueden ducharse desinfectar Se ir al médico no entonces claro pues nos transmiten enfermedades porque estás en contacto con todo pero los animales realmente los observas eh de nuestros sucios están limpiando constantemente pero tras eh son animales bueno no no realmente no tienen que estar comiendo de todo para afilar los dientes los afilan unos contra otros y es curioso que las Fatás en algunos sitios en la red alcanzaría pesca pesca con la cola

Voz 4 48:50 te han enseñado algo las ratas sobre sobre nosotros

Voz 40 48:54 pues y sin que lo hacen las ratas que es una cosa curiosa es algo que se podría llamar envidia que la uno puede decir eh cómo va hablas tú de en un animal de envidia cuando tú ves que los animales cooperan entre sí y porque se puede medir que siempre están siempre asociado se asocian un animal es decir específicamente con otro pues en cierta medida pues podría hablar que eso es una cierta amistad

Voz 4 49:19 oye que te hace unos minutos con nosotros Tomás porque Paqui y sus acompañantes iban a iniciar por fin el recorrido La Ser dónde está la noticia Alcantarilla cuando queráis

Voz 2 49:30 ahora pues nada tira Moyá

Voz 15 49:40 viva aúna la voy a llamar Javier del Pino y a la otra Carlos López Tapia

Voz 23 49:44 ya en su honor

Voz 15 49:48 pero por ejemplo no se escuchan Irán corriendo hacia otro lado

Voz 41 49:51 sí hombre es una tan solo no sabrá Rinconada no hace nada por los lados

Voz 15 49:56 aquí estos se estrechan poco hay cuatro ratas y un montón de cucarachas se han ido

Voz 2 50:16 esta es la conexión de saneamiento de una de un inmueble de una finca en el colector municipal como puede una rata ceder a la parte de abajo de un inmueble pues a través de esa tubería si las condiciones de saneamiento interno la construcción y mantenimiento correcto la no va a poder el nunca me había estado que hay mira por el agua esto aquí bajen trapo poso pues son el acumula

Voz 37 50:38 de papeles esas toallitas lo que es en papel higiénico sí pero lo que son las toallitas lo que forma son tapones pues sí sí porque además atasca Ny dan problemas

Voz 15 50:50 aquel chorro que está cayendo allí que es de otro de otro acometida aragonés

Voz 2 51:00 Hernando Fernando hay alguna gatera es una gatera

Voz 37 51:12 ese es un argot eh son galerías laterales a veces a servicios que nos interesa mucho porque las ratas Aquino no pueden vivir osea las ratas desplazado por este tipo de colector pero aquí lo pueden anidar porque además aquí sube el agua pues se moriría entonces ellas se encuentra en una galería perdida al libre del nivel de agua pues entonces ahí hacen árida mientras eso nos interesa porque lo tratamos ya que estamos aquí abajo los tratamos una especie además relativamente infrecuente en Madrid son cucaracha americana son ninfas son jovencitas

Voz 2 51:54 qué es eso a esto es posible

Voz 41 51:58 son parecidas son medio Familia de las viudas negras no no es la más venenosa

Voz 37 52:03 vemos la huella de las patitas Si dueña de patitas y de arrastre de colas creo que me sí estudia periodismo y conocer el mundo faltar desde Pakistán

Voz 0874 52:21 la pequeña está acompañada por José María Cámara que es el veterinario responsable del control de plagas aquí en Madrid José María por qué en vez de controlarlas no no las es terminamos no las es termináis