A Vivir Que Son Dos Días (03/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

yo

Voz 25 06:41 eh

Voz 27 06:44 sí

Voz 28 07:01 sí

Voz 27 07:40 sí

Voz 0874 07:44 cuánta gente en esta mesa mira Maruja vela no de pero actuaríamos todavía no José María Pérez Peridis cómo estás José María aquí está Julio Rey qué tal Julio bulle de muy buena compañía también aquí Mauro Entrialgo hola Mauro con la novena si en Barcelona Aleix Saló qué tal Alés hasta estas ahí no ahora sí ahora te escucha

Voz 1109 08:03 eh

Voz 0874 08:03 que bueno obviamente ha pasado ya un tiempo desde que te esto ocurrió y todos lo hemos lamentado profundamente propósitos tenéis que enfrentarse a un recuerdo que es un poco doloroso para todos los que estamos aquí porque conocíamos mucho a a Forges he estado repasando un poco las viñetas que habéis publicado me ha encantado la tuya José María simbólica no dibujando porque Forges todavía diciendo desde el cielo no os olvidéis de Haití pero entonces de esos personajes desde el suelo diciendo ni tampoco de Forges

Voz 1109 08:31 sí es una puesta de Forges porque es una puesta de sol Forges está por encima del Sol así como ascendiendo efectivamente yo creo que esa expresa eh el que no podemos olvidarnos de Forges la gente no se olvida yo soy doy fe porque el día que ocurrió y al día siguiente porque viene al a la capilla ardiente estuve por Soria en todos los sitios se les recordaba todas las generaciones tentada que en el monasterio de libertad pues el padre me dijo que sí que era seguidor y su familia hay también de este programa evidentemente pero pero el el

Voz 9 09:09 el impacto que ha tenido

Voz 1109 09:12 Nuestra parece un imprevisto ha sido enorme yo no me a mí no me ha sorprendido porque cuando iba por algún despacho en algún ministerio es que estaba cuajado los chistes de faja estaban en las paredes

Voz 0874 09:24 es decir todos todos los hubiera

Voz 11 09:26 nunca lo hicieron en la seguridad social de este país el insisto

Voz 0874 09:29 porque es en la una docena

Voz 1109 09:32 las ha sido abrumador realmente lo Love

Voz 1252 09:34 mil estaba sorprendida ponerle acción real olas que en Twitter ha sido increíble y sobre todo es que hablamos Ricardinho con lo que se ha percibido hemos tocado el cariño con el caso Antonio luz muy es difícil acceso a la idea de que luego vamos a seguir

Voz 1109 09:50 escuchándole pero yo creo que va a ir creciendo

Voz 1252 09:52 del tiempo además Antonino sigue tiene siempre

Voz 0874 09:55 escuchándole porque además su voz era muy particular hablará con esa cadencia con la que no sabía si estaba ironizando o si va en serio porque nunca

Voz 1109 10:02 serio es la característica

Voz 0874 10:05 he dicho muchas veces pero ahí lo hemos comentado entre nosotros te contaba historias y tampoco sabía sean verdad o mentira tiras y tiras

Voz 1109 10:14 extrajo Albiol lo contó Jesús de la Serna que fue el que le dio la oportunidad de ser informaciones y de aquí viene mucha gente con dibujos cuando Forges estaba triunfando en año setenta y tres tanto él como el Perich eran un boom enorme que trajo mundo homogéneo era lo mismo su dibujo que sus personajes porque que el bocadillo todo era un poco retorcido pared periodístico como es su lenguaje hablado que contagió a la gente decía que la gente que va yo creo que se lo inventó inventó asimismo inventaba las historias que contar claro

Voz 1252 10:49 no habló hombre Antonio vamos a ver es que eso se inventor pensemos que cada vez que que digamos la palabra bocata estamos Alonso Antonio Fraguas es un invento Antonio

Voz 1532 11:01 es algo sabemos inventó la palabra bocata o inventó la historia de que había inventado la palabra

Voz 1109 11:05 claro pero no no yo quiero pues vamos estoy seguro de que inventó la palabra ocupando la lata como otras muchas palabrotas

Voz 0874 11:13 seis La inventó el dicho de manera selectiva pero el concepto de país es

Voz 1252 11:21 Antonio Fraguas yo creo que es que trasciende el hecho de de la viñeta trasciende es un fenómeno social es un fenómeno sociológico que que bueno ahora ya tal vez pues el tiempo ido pasando pero a finales del siglo pasado Antonio Fraguas realmente este país hablaba como

Voz 0874 11:39 es de Forges no hay pero la última vez que es tu programa discutir con L fue una amable que ni siquiera rencilla porque además me parece que hay pocos representantes de de viñetitas jóvenes en medios

Voz 29 11:59 entonces yo cuando tengo oportunidad con alguien de otra generación pues digamos que pincho produjo pero vamos a Forges fue el motivo o de los motivos por los que yo empecé a hacer viñetas que uno cuando empieza dice yo quiero ser como este no que nunca vas a llegar a ser como este pero pero necesitas tener

Voz 0874 12:18 el referente y Forges era un referente para mi generación

Voz 30 12:23 si esta relación a lo que iba a decir

Voz 1532 12:25 que es cierto que echarle y sé que

Voz 0874 12:27 qué pues como hay poco hueco en los medios de comunicación

Voz 1532 12:30 son los humoristas gráficos de determinada generación se han quedado ahí pero curiosamente una una una personalidad una cosa que destacaría de la personalidad de Forges es que era un profesional que no sé

Voz 31 12:40 que que leía a gente menores

Voz 1532 12:43 de los de su edad que en que en su generación no es muy normal no amaba bueno iba llamando a la gente que iba a empezando ya recordó que me llamó en los noventa pero luego lo comente con otros con otra vez mucha gente que iba empezando nos llamaba directamente cuando ni le conocía decía Hola soy Forges ferias que era una broma que ha te llamo para decirte que me ha gustado mucho tu historieta del día tal es el te quedabas totalmente fascinado en Hoy ayudaba muchas generaciones a a profesionalizar

Voz 1252 13:10 sí de hecho los otros cuando empezaba puesto visos vinos apadrinó es decir que

Voz 1532 13:13 a vosotros también sí sí sí sí

Voz 1252 13:16 cinco caso efectivamente colocó otros colegas que Antonio hábito de otro Mirones a echar una mano y claro si el espaldarazo eso era realmente importante no

Voz 0874 13:27 cómo te echar de menos cuando fue la última vez que de plástico en el recuerdo que lo habíamos invitado no recuerdo aquella no pudo venir una pena porque es verdad lo que decía Mauro que de repente sonaba el teléfono era una persona a la que admira vas tanto que te decía algo que había escuchado que le había gustado te recomendaba un amigo para para algo te invitaba a un cocido que es lo que hacía a veces conmigo que apenas conocíamos pero de repente me invitaban cocido para regalar me lo último

Voz 1109 13:52 se había pero evitaba que las reglas una casa que se había caído me pasó con él una cosa absolutamente surrealista vivimos en la misma organización se acerca una mayor la Portús Portús niños echan una mano que es que se me ha caído la costa Hardy dius semeja sido la casa cuenta pasado is que mida den conmigo a Cadarso de los dos vivir sin novia casa avión tranquilito una casita mediana herida de tres metros de fachada y dos metros de fondo de la fachada atrás era una salchicha no se veía más que eso las habitaciones de los vecinos la cama la lámpara sabía puesto hacer unas reformas se metió el maestro el pueblo quito la estructura y claro la casa estaba pegada otra no tenían tabiques de división dejó a los a los vecinos a la intemperie pero tras un proyecto que vieron Óscar me dice mira tienes que hacer un proyecto de hoy para mañana

Voz 0874 14:54 esto lo llamó echarle una mano comparsas

Voz 1109 14:57 bueno pues yo haré lo que pueda para engañar a los arquitectos de control y entonces hice Un forja en los planos normales de arquitectos dije tal que esta habitación quiere el Forges está habitaciones para la perra situación yacía secciones coexiste de Forges decía Blasillo tal que aquí dice que vivió Santa Teresa llegaron el colas arquitectura les divirtió me dieron el visto

Voz 1252 15:22 y luego lo publicaron como uno de las muy proyectos

Voz 1109 15:28 ingeniosos del año pero tuve que utilizar a Forges para aprobar el proyecto de Forges en una mañana y al día siguiente fuimos con el reto Johnny por la noche me lo avisaron a la mañana me esperaban Forges cogemos ya Cadarso para que le dieran la licencia sea Forges químicamente

Voz 1252 15:46 pero era parte de eso era un hombre muy comprometido es decir muchas iniciativas a nosotros los dietistas normalmente pues ONG sí eh siempre Nos llaman pues para iniciar campañas Easy Antoni estaba metido no ella pues vuelve a repetir que el espaldarazo era muy importante no entonces siempre nos llamaba oye que hay que hacer esto para tanta tan ah vale vale vale entonces nos implicaba todos y luego es escaqueo

Voz 0874 16:14 desde que un saludo de recuerdo a toda su familia especialmente a Toño de su hijo que trabajó mucha en esta casa está trabajando todavía en en el en el medio en el que estamos así que a sus hijos y a Pilar su hermano también sí

Voz 1109 16:27 fuerte Micaela que era íntima amiga de mi hermana

Voz 0874 16:29 mi Marta recuerdas como contaba José María la suma hace un par de semanas como en tu caso dibujar a Carod Rovira que ayudó a evadir te en un momento delicado de tu vida especialmente Carod Rovira no sé por qué

Voz 1109 16:58 porque todas las todos los digo eran era al tripartito

Voz 9 17:01 Y Carod Rovira tenía mucho protagonismo porque cuando no mandaba una manga

Voz 0874 17:06 ya estábamos metiendo con un poco de ese concepto que es el concierto de la diversión como evasión en tu caso era por un un drama personal del que ya hablamos hace un par de semanas en otros casos es un drama colectivo que puede ser el de un país que sufre permanentemente o un país en el que no hay recursos este libro que tengo encima de la mesa es no sé si lo conocéis cuando lo llamo libro ellos lo llaman revista está hecho un colectivo que se llama cinco W es que dirige Agus Morales cómo estás Agut buenos días háganos de tercer número que publica es creo yo tuve una que de presentaré segundo el primer

Voz 31 17:38 el segundo las reglas al mundo el segundo sin medida

Voz 0874 17:40 Depp asombrado de cómo un grupo de gente joven es capaz de hacer lo que yo pensaba que en España nunca cabría una publicación dedicada a largos reportajes sobre cosas que no son entonces

Voz 31 17:53 a esto hay que decir que hay una pequeña referencia pero en general no no no

Voz 0874 17:58 eso es una aplicación de ovacionado

Voz 31 18:00 efectivamente el año pasado con con Javier presentando número dos a las ruedas del mundo que era aún un tomo Calama sobre las leyes y cómo afecta a las olas un tema final es muy importante fundamental para Derechos Humanos fue un poco árido también en este número que es de diversión creamos decir que periodismo también es una celebración de la vida

Voz 0874 18:17 atentos a las firmas porque están algunos de los grandes que pasa mucho pero este programa también hay buenos amigos Mikel Ayestarán está por ahí no sea Xabi Aldecoa

Voz 31 18:25 yo creía estarán que demuestra que muchas veces además son personas que además precisamente hace este tipo de temas y creo recordar que ahí estaban estuvo aquí hablando de su libro hace ya un año

Voz 0874 18:35 sí sí es Oriente Medio Oriente roto

Voz 31 18:37 sí claro hace un recorrido los últimos diez años grandes conflictos desde Túnez a Pakistán les parecía que eran

Voz 0874 18:42 muy conveniente presentarlo hablar de ello en esta sección porque hablamos de la búsqueda de la diversión en en lugares no ya solamente conflictivos sino casi de de ambiente bélico o en lugares pobres tú escribes por ejemplo una pieza que deliciosa sobre un cine creo que es en donde suelen

Voz 31 18:57 Bay en la en Bombay en el que llevan veinte años pidiéndolo

Voz 0874 19:00 la película siempre está lleno de estrellas que siempre cuentas

Voz 31 19:05 amigos y luego nunca las públicas no ir efectivamente son Bombay donde pueden la misma película Un clásico de Bollywood

Voz 32 19:11 sí y que se cada día

Voz 31 19:14 que se proyecta la película en la gente sigue yendo que tienen alicientes de crea la gente ya sabe que veían esta canción porque los musicales de Bollywood etcétera y todo el mundo grita Hay además hay precios populares para la gente que va un poco es darle la vuelta a esto que siempre contamos a intentar explicar también cómo la gente en todo el mundo no

Voz 0874 19:31 el lo cual demuestra que los españoles y no pueden llamar tal vez porque todo mundo ha visto la película cuarenta veces

Voz 31 19:36 en la crónica cuento todo porque bueno aquí no es por todo el mundo y ha visto la película ahí en la India hay que aquí no aquí no cuenta

Voz 1252 19:43 se puede decir que es un una revista un libro optimista porque lo habéis editado en papel

Voz 0874 19:49 además una tirada de cinco mil

Voz 31 19:51 ejemplares si si tenemos el tercer cadáver

Voz 0874 19:53 a todos los sabéis distribuido todos todos

Voz 1532 19:56 había porque yo soy socio como eso es imposible

Voz 31 19:58 le vamos a llamar el departamento de envío se es una esta están llegando justo ahora ahí todos no están decibelios evidentemente pues además de muchos y no tenemos tantos socios no sabe qué pero si si los socios efectivamente les llega a casa del el ejemplar

Voz 0874 20:14 analistas internacionales son muy mala gente no te fiesta

Voz 31 20:17 hemos aquí a un socio muy bien el poder

Voz 0874 20:19 aunque sea desde el principio el periodista que colabora con vosotros es Trini de Eiros que es también una de las participantes en esta mesa que hemos montado cómo estás Trini

Voz 1950 20:29 muy bien muchas gracias por invitarme ante todo

Voz 0874 20:31 pues trabajado mucho tiempo en en África ha sido corresponsal de la COPE no recuerdo

Voz 1950 20:35 sí sí fue párroco en Marruecos y en Almagro

Voz 0874 20:37 durante un tiempo cinco cinco años

Voz 1950 20:40 si escribes sobre la rumba la rumba congoleña sí sí pero es la rumba congoleña que es un género que que bueno que en España no se conoce mucho pero que en África es muy es muy populares sobre todo en Congo es un motivo de orgullo nacional no es es su música es es una manera de sobrevivir supo como si de hecho en el en el artículo lo que lo que se cuenta hice cita a un profesor que a un profesor del Instituto de de arte de música de de Kinshasa que era un tipo que me impresionó porque era brillantísimo no hiel me que él me decía me dijo una frase que me impresionó mucho y que creo que los periodistas muchas veces olvidamos por desgracia cuando no nos olvidamos pues nuestros editores a veces no nos dejan él decía las supervivencia no requiere sólo de pan El espíritu precisa de alegría porque el combustible de la supervivencia del espíritus la lencería no entonces para los congoleños la rumba que su música es es una fuente de de alegría no

Voz 0874 21:46 claro yo supongo que muchos de vosotros que habéis escrito estas historias les habéis escrito porque los medios convencionales para los que trabajáis nunca publicarían algo así os pedirían pues tú cuando estuviste en Pakistán Agus supongo que la crónica del bombardeo diario pero nunca la de un fin

Voz 31 22:00 sí yo unas cosas que más siempre me arrepiento mi carrera profesional aunque creo que fue una etapa importante era

Voz 0874 22:06 yo estaba corresponsal a gente a Efe en Pakistán

Voz 31 22:09 claro lo que a la de de atentados la baja el momento de Guardiola o una ola atentados brutal invito a este tipo de historias te quedaban en en el tintero no hay un espacio para contar esas cosas sí que es una obligación moral si queréis pero sobre todo también periodística porque te da una visión más integral de la vida te explica mejor cómo es cómo es la realidad no final el el pero yo me yo creo que es un oficio humanista e intentamos hacer es una revista

Voz 0874 22:32 por alguna razón cuando nos enfrentamos a este número y lo estábamos preparando un poco este espacio durante la semana vimos mezcladas las palabras periodismo y diversión todos pensamos en una misma persona Maruja Torres no se les tutele leyendas que precede María

Voz 11 22:50 le han precedido en casi la he cansado pero bueno todavía entró todavía lo puedes mejorar todavía puedo mejorar el juego que está ayuda cómo estás francamente bien francamente única debía única de narices

Voz 0874 23:05 no te han puesto en la cabeza o algo así no

Voz 11 23:08 es verdad pero no me molestaría que las jóvenes todavía no no no una rodilla eso con la rodilla una rodilla que de titanio fantástica que recomiendo a todo el mundo que se ponga sino le gusta la que tiene quitarnos de Madrid titanio digo nada no no pero no perdona perdona perdona perdona ya en Barcelona no me iban a operar porque no funcionaba bien mi mutua y me la misma muy podamos curiosamente en Madrid funcionaban también que han hecho todo sin gastan duro día Madrid Buenos días Madrid sí

Voz 0874 23:45 días largos unos diez largos las dos no por eso no

Voz 11 23:48 no no pero no la verdad que me parezcan interminables y no lo digo porque aprovecha muy bien

Voz 0874 23:54 hay no te acordarás pero yo me acuerdo de ti cuando venías de vez en cuando la tertulia de Hora veinticinco con Carlos Llamas sabes que te invita a Seseña mucho muchísimo tiempo entonces estabas en el país todavía estaba en el país

Voz 11 24:08 muy a chispazos además

Voz 0874 24:11 ha contado beso a la gente del equipo y de hecho luego dije tranquilos que estos por la mañana

Voz 11 24:19 yo tengo una gran resistencia al alcohol incluso por la mañana digno de actrices fantásticas

Voz 0874 24:28 estás a qué te dedicas últimamente

Voz 11 24:30 es que es lo que mejor hago A Coruña

Voz 0874 24:37 yo creo Mongolia de vez en cuando también Leo

Voz 11 24:40 cuida de mi salud cuido de mis amigos vivo me jubile me jubile y me parece una gran idea por fin descansar a trabajar desde los catorce años no no siempre tienes tanto que elegir no yo le decía a lo mejor tienes mucho que escuchar

Voz 0874 24:56 hay gente que cree que tiene siempre algo que decir muchas gracias

Voz 11 24:59 no sé pero llevaba son Twitter llamó en Twitter pero claro porque eso para mí si una frase brillante corta un rey tuiteo de algo que han dicho los demás y que interesa promover en Room mover in y le gusta ese tipo de cosa es casi como evitar pero creo con con mucho glamour el convenio escribir no tengo en realidad hay ideas nuevas tengo ideas sobre ideas viejas de ahí

Voz 0874 25:26 no hacer periodismo de quiero el Friday como decías antes

Voz 11 25:29 no porque el que incluso a día de titanio me costaría mucho al hacer estas cosas que hacen los cinco W en Ana sin embargo echo en falta el reporterismo yo cuando sueño no sueño con tabaco no sueño con partes bajas de hombres Aznar sale inconexas Bataille no yo sueño que estoy reporte dando muchas veces como me duermo con la radio encendida hay un conflicto y me meto en ese conflicto y luego siempre vuelvo al país a Cruise y me di cuenta de que está muy visto qué me van a pagar poco pero me gusta hacerlo es curioso no sé si eso eso es bonito

Voz 0874 26:12 lo echas de menos se puede decir en mí

Voz 11 26:15 pero en tu sueño Arabia Star que hoy esta mujer a la pesadilla cundir precedida por su leyenda

Voz 0874 26:21 hombre ahora pelear deporte el de cinco líneas en la playa

Voz 11 26:24 pero pero sueño con aquellos tiempos claro me fue muy bonito fue muy bonito dinero entonces eh dinero para para yo creo que puedo aunque el cielo de la cantidad de obras de beneficencia que hicimos en su nombre por todas las guerras por todos los países que cien dólares dábamos un recibo por favor compro zapatos

Voz 0874 26:44 sí es niño eso

Voz 11 26:46 no se oponga se opongan una escuela cita con dolores en un sitio puedes arreglarlo se lo dije se lo dije no

Voz 0874 26:55 Blanco ahora con lo que te pagan por una crónica en cualquier medio

Voz 11 26:59 bastantes que periquito para comerse a este mundo es tremendo es tremendo es venga ahora

Voz 0874 27:04 vamos de periodismo y diversión valgan todos los recorridos has hecho por tu vida en todos los países en los que has estado

Voz 32 27:09 ah y no sé si el día a día iré

Voz 0874 27:12 sí alimentar a la máquina digamos con la información de lo que pasa en ese lugar te consumía todo el tiempo pero buscabas el yo

Voz 11 27:18 yo Javier es que tuve el privilegio de vivir en una época en que se tenía

Voz 33 27:23 un Virrey en el lugar

Voz 11 27:26 para contarle la información y una loca de la vida que era yo que me mandaban para que contara lo otro y entonces yo conté básicamente lo otro es decir Mi primer reportaje en Beirut fue como se veraneaba en el Hotel en donde arrojaban por la noche a los secuestrados los devolvían

Voz 4 27:45 en claro ahí

Voz 11 27:48 con el ano y entonces atravesaba esa zona de vidrio en la que te llevaban en un carrito para que no para que no te hubieras atentados entonces las millonarias con militares detallada equipado putada Ares de todo no de todo el mundo en joyas bar en la piscina entonces eso era la clase digamos alta o militar pero también estaba la gente de las conflictos si tenía crónicas son muy bonitas irse a La Noria entre dos bombardeos a La noria desde Beirut subirse y ver si señora a la luz y entonces te quedabas allí arriba a lo mejor durante un par de horas porque se había ido la luz viendo el mundo desde arriba detenido por un momento la brutalidad y la violencia Linda has Mines porque en el ínterin dicha todo es collares con jazmines decesos allí tan abultados voluptuosa y casi diría obscenas que hay por ahí

Voz 4 28:52 y eso eso es

Voz 11 28:54 yo os los chavales con chavales encuentran una pelota enseguida a la diversión

Voz 0874 28:59 esos contexto ir contextos no

Voz 11 29:01 claro ahora o el contexto y luego está el hecho gordo el grande y tal pero si lo lo recubren con eso en yo creo que el el muerto revive tienes les da señas de identidad la Historia ser comprende pero fíjate has vuelto a comentar

Voz 0874 29:17 es algo que a mí ya me suena a pasado lejano irrecuperable mandará a dos personas aun conflicto pero esto qué es

Voz 11 29:26 pero qué dispendioso incluso vivía exacto y luego corresponsal mejor hotel va yo tengo la impresión de que veía he vivido en una prehistoria tengo yo por habérselo corresponsal permanente y Maruja entrevista

Voz 1252 29:44 darías a Donald Trump

Voz 11 29:46 asquerosos ratos los mínimos no no yo a la entrevista erial encadenó haría vaya se esconda se ahí en el penal de en el penal de ahí foco donde sea no vuelva a salir hasta que el Conde de Montecristo venga a buscarle no no yo no tengo paciencia ya para estas cosas

Voz 0874 30:07 habéis estado alguno de los tres en algún lugar en el que os haya sido imposible encontrar una muestra de diversión

Voz 1532 30:15 el concepto que

Voz 31 30:18 yo creo en ninguno e hirió también la paradoja es que en la diversión al final también es que depende de la entidad

Voz 11 30:24 pues diversión e sí claro exacto que son cosas

Voz 31 30:27 muy elástico también jugamos con eso en el en el número uno para la diversión es la otra cara del del dolor no tiene una relación íntima no al final donde exista una cosa está la otra es una cosa que hemos dado cuenta en este nombre por ejemplo el tema de ahí estaban que es una piscina en Gaza claros niños están ahí nadando en en en la piscina que se lo están pasando bien pero claro trasfondo que tiene eso es que en la franja de Gaza que los barcos de guerra israelíes están prácticamente desde ahí y al final siempre hay era incluso en el desierto sin cuentas alguna flor yo creo

Voz 34 30:55 nosotros yo

Voz 1950 30:57 yo personalmente no porque es que yo creo también a ver a mí me me molesta mucho un discurso que hay que a veces tenemos los periodistas y también supongo que por culpa nuestra por culpa de los periodistas la gente y es cuando cuando se muestra personas en países de conflicto o personas en situación de pobreza extrema ya lo mejor pues se cruza un niño sonriendo el discurso es siempre a mira si está sonriendo con lo mal que lo pasa yo considero que quitarle a una persona a la capacidad de divertirse o sorprenderse porque sonríe es humanizar la la diversión es también lo que hace humanas a las personas no entonces creo que todos hemos vivido situaciones paradójicas sin necesidad de irse a estos países todos hemos estado en un funeral en el que estábamos todos muy triste si alguien ha hecho una broma que se nos ha escapado la risa no

Voz 35 31:46 entonces

Voz 1950 31:48 yo recuerdo ahora que ahora que está Agus hablando de del tema de de Mikel Ayestarán de la piscina en en República Centroafricana que es un que es un país pues que ha vivido un conflicto bastante olvidado que sigue viviendo lo hizo una guerra entre grupos armados terrible también en las peores situaciones te encontrabas con gente pues que estaba jugando al dominó o a las cartas ocres estaba hecha que había sacado la puerta ha sacado a la puerta a las sillas estaban echando unas risas las las vecinas entonces creo que supone que en alguna situación no cabe la diversión es una situación humana en mi opinión no sé estaréis de acuerdo

Voz 0874 32:28 cuando de hecho la base de esta ante esta charla que estamos teniendo José María la inicia este tú no de como de como la risa como la diversión no se puede ser una fórmula incluso pues de superación

Voz 1109 32:40 y más fíjate que cuando vamos a ver las películas de la época franquista ya le hemos puesto por encima todo lo que ocurrió entonces que no estaba la vida por debajo la vida fluye por debajo de una manera extraordinaria y no queda más remedio los momentos que más fluye la vida y las ganas de vivir es cuando hay conflictos cuando hay una situación casi imposible hablabas de funerales yo recuerdo el funeral el velatorio de un escolta de Felipe González que se mató haciendo alpinismo yo fui al sitio donde lo celebra hoy a unas carcajadas unas carcajadas estaban contando anécdotas y chistes que había contado el difunto es el mejor homenaje que se puede hacer a una vida que ha fluido

Voz 34 33:26 niños son imparables y los niños buscan

Voz 1109 33:30 jugar aunque sea dando patadas a una granada que la envuelven en un trapo porque la necesidad de vivir el impulso vital es gigantesco y además muchas veces fluye más en las sociedades más pobres y más primitivas porque son naturales no tienen las cortapisas las camisas de fuerza que tenemos los civiles dados que por decoro no podemos hacer cosas que nos pide el cuerpo y el alma porque estaría mal visto

Voz 0874 33:57 de hecho ya cables de armas que los funerales mediterráneos digamos como estamos condenados todos al fuego eterno ese es celebrar la muerte en los funerales anglosajones se celebra la vida se cuentan chistes es una pequeña diferencia ahí ahí Maruja a algún lugar en el que fuera imposible encontrar ese atisbo de de de diversión

Voz 11 34:15 yo creo que el cerebro humano tiene muchos recursos no entonces claro lo quizá los lugares donde menos te pueden tiene cuando están bombardeando no sabe si vas a salir viva no puedes moverte incidía así aquí o aquí pero yo en esas ocasiones intento pasar me Cantando bajo la lluvia desde el principio hasta el último es la primera vez no lo consigo la segunda voy aumentando en la tercera ya tengo primeros planos recuerda frases completas números musicales no te das cuenta yo pasándolo mal

Voz 0874 34:49 Villa que hay algún lugar al que al que te negar a Said

Voz 34 34:59 sí

Voz 4 35:00 pero porque incluso a la India que no me gusta Fides veces dos dos veces esas contra indios que se debe poner los ojos eso está todo cuajadas de esa

Voz 33 35:11 sangre y olvides a Gandhi o Candy dónde está

Voz 0874 35:15 me iré cuerdas conversaciones con unos el responsable de tu sección superiores en los que tuvieras que convencerles para publicar una historia que no era la Historia mainstream digamos del conflicto

Voz 11 35:29 no llegaron llegando al punto en que llegue yo que fue cuando la segunda la primera vez que me marché

Voz 4 35:36 Luis no fui a cambio dieciséis que es cuando el Grupo dieciséis

Voz 11 35:43 es que no me daban reportajes internacionales cuando ella me recoge en a través dos años después Polán COI hizo habrían

Voz 4 35:52 y resulta que ya estaba aceptando el raro que yo iba a hacer entonces

Voz 11 35:58 yo proponía munición éste sí éste no sí sí entonces sí que me daban no no no al contrario lo que les gustaba mi era que contaba cosas que en las contaba de otra manera no

Voz 0874 36:11 yo creo fíjate que de esa tendencia a publicar historias sobre todo si son largas sobre aspectos que son colaterales en en la prensa diaria Agustín que la observas desde

Voz 11 36:21 está desapareciendo no claro

Voz 31 36:23 totalmente tiene una lógica no que al final y están escritos en el sistema de comunicación de masas depende de la publicidad Sines Toreno no tiene clicks no no no funciona no tiene tiene menos tendencia a entrar y luego otra cosa también muy importante yo creo que también es una lucha plazo para nosotros largo plazo que es que nosotros lo que hacemos es pagar lo mejor que podemos las las clónicas que nos ofrece

Voz 11 36:45 no

Voz 31 36:46 gente que igual están un sitio en Colombia en en en en Filipinas etcétera pero claro lo que hay que conseguir estamos centrando a idear formas nuevas para hacerlo porque nosotros no tenemos una gran infraestructura es conseguir pagar coberturas no porque una cobertura e implica al viaje implica el seguro de periodista etcétera no ya son que es aunque sólo vamos a hacer una vez al año o dos no una cobertura completa eso queremos hacerlo a a medio plazo

Voz 0874 37:10 esos convertiría poco a poco medio convencional

Voz 31 37:13 no yo pienso que no porque lo que lo que lo que haríamos es seleccionar un tema que no necesita por ejemplo

Voz 1109 37:19 lugar de hacer Baluchistán un agregaron

Voz 31 37:21 sólo en Baluchistán que vivió entre Irán Pakistán y Afganistán pues la zona cobertura a fondo no eso donde un tema así apostar por temas así porque porque hay te puede temas que ya están cubiertos vamos a ver si vamos a dos temas que no que no están tan presentes

Voz 1109 37:35 que tengo que cuenta Maruja es muy interesante porque en el fondo ya lo que ponía era vida humor y literatura es decir periodismo es una es un modo de escritura de contar lo que se lleva lo que está por encima lo que interesa a todo lo genera pero la literatura la escritura es de lo particular entender la vida en general y el país entonces da una profundidad que no tiene precio y por eso teníais el éxito que teníais gente como tú con Martín Prieto cuando hizo las crónicas del 23F la dictadura argentina hace más de la mitad aunque eso de la dictadura argentina Abarth explicaba mucho más que otras crónicas

Voz 0874 38:15 hombre lo que hizo del fútbol italiano y explicaba mejor

Voz 11 38:20 sido para eso se necesitan pulso de espiritualidad son más síntomas que el reportero por bueno que sea no tiene que ser un narrador también

Voz 1109 38:29 ahí está la clave y tienes cosas que te pasan gana

Voz 11 38:32 yo me acuerdo que me mandaron al Chile de Pinochet para hacer dos grandes reportajes en el cole lo harían si si tal y a mí lo que me voy el Chile de Pinochet fueron dos anécdotas una subiendo hablar con un prestamista en una de esas calles por el barrio de La Moneda con un un de unas Hardy de franquista barra primero Chet y está escrita y entonces todo de cagas de Palma plumas de Paloma Ivo refugios de paloma en en un ambiente tan degradado eso pues así y otro día que corríamos delante de los guardias de aquellos de Los Pacos me escondieron opción a oscuras sin una especie de almacén encendí la luz se iluminó llegan todo ataúdes que estaban preparados esa es la suerte que en la otra brutal pero son me hizo al acreditó mucho más porque había la tal vaquera Pinochet por debajo estaba siempre

Voz 36 39:34 el origen de la vida pudriendo la vida suelo

Voz 0874 39:36 mientras ciertas tareas la calle que otras historias Agus en el en el número tres

Voz 31 39:41 pues hay muchas en concreto por ejemplo hay una que me gusta que es luchadoras que es el el la lucha libre femenina en México Imma José López Torres que son las autoras explican cómo te sirve para invertir los roles de género en una cosa que son es ese es prácticamente de uno de los espectáculos deportes más y más conocidos en en México luego por ejemplo tenemos un tema de Federico Rios de sobre las que el ocio de las FARC ahora que con con el con el proceso de paz que están haciendo en muchos lugares donde antes estaban acantonados en en en la selva y luego hay otro interesante por cierto o sea planas que solo

Voz 11 40:21 amplias y es que sobre son artículo

Voz 31 40:24 digo además porque es un número que es también es crítico no pese al pese al tema que habla sobre qué supone precisamente para corresponsal este contar la guerra si no hay hay también un punto de muchas veces de de gozo el lo llama así de de

Voz 1532 40:37 de gozo no haciendo también un poco gozó de esto lo he hablado alguna vez con Ramón Lobo y de autodestrucción porque yo he estado con casi teniendo cobertura en una guerra me asombra lo valiente que es frente a lo cobarde que era yo a mí me pasa lo mismo me pasa

Voz 31 40:50 las personas porque yo siempre he sido de tomar ningún riesgo aunque estaba en Pakistán Afganistán etcétera pero no ir a todos con vallas que van ahí en primera línea no que es increíble no

Voz 0874 40:58 sí pero se oye quedar su momento el la publicación está bajo las letras números cinco W no sé muy bien cómo poder la gente el comprarlo si quiere comprarlo si tú quieres explicar

Voz 31 41:09 sí es bueno tenemos en nuestra web tres W revista a cinco dobles punto com el número cinco de la les daba doble punto com ahí la gente asocia salen de ambientalmente en número a casa hay gente que sólo quiere papel porque te metemos suscripción online pero eso lo puede hacer o Viena ahí que sólo quiere papel hay gente de todo esto gente que dice mira yo no quiero leer la nótese esas personas en la web Andreo quiero sólo el esa gente puede comprar en cualquier librería en Madrid en cualquier ciudad española en cualquier librería en las grandes superficies todavía no estamos osea que sólo la librería de barrio puede pedir llegada llegada de inmediato

Voz 0874 41:41 en grandes periodistas y son historias que no se cuentan en los grandes medios y desde luego es es gente que quiere dar a conocer cosas no se quiere hacer rica porque publicando libros de este tipo en otros Atlético nunca ha quedado en su momento los tres House Trini Maruja que quiere ahora con vosotros a la vuelta de publicidad que hay que desconectar sobre periodismo y mujeres eh mira contentas apuesta

Voz 8 42:12 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 48:00 estamos con nuestros viñetitas y con Agus Morales Contini de Eiros y con Maruja Torres que nos ha traído cojín más

Voz 11 48:06 el género he traído porque ahora lo que tengo es la rodilla pero cuando toca espalda

Voz 0874 48:11 inmensas para las varices también es serio

Voz 11 48:13 no me las regalaron las pulseras no tengo

Voz 0874 48:18 no oyes y nuestro querido nada no pero se borre de dormir

Voz 11 48:20 vete a saber yo tengo también

Voz 0874 48:23 el libro que recibía hace unos cuantos meses que delicioso muy pequeñito publicado por vosotros por cinco W contarlo para no olvidar Mónica García Prieto y Maruja Torres Manigat otra menor amiga también está en este programa de vez en cuando

Voz 11 48:35 eran periodistas grandísima periodista

Voz 0874 48:37 a pesar de que como ella creo que cuenta en este libro siempre se refieren a ella como la vida de la mujer de ministros ni idea

Voz 11 48:46 a ver si si hay tendencias

Voz 0874 48:49 hay vosotros mantener una conversación vosotras dos a uno de los capítulos

Voz 11 48:55 bueno un testigo privilegiado para él

Voz 0874 48:57 no les también instigada tú tú cuentas que lo primero que eres au como lo primero que te vende es como mujer no como periodista mientras que a un periodista hombre primero que eleven seguramente es como periodista sino como hombre tenéis esta conversación tú tú dices claro que somos mujeres y feministas porque lo sufrimos esto fue una característica del periodismo de las mujeres que tienen que trabajar mucho más para que se les dote algo dice Mónica da lo mismo en lo que trabajes siempre serás la carita monda y tú respondes bueno en mi caso será más difícil pero me ningunea banda de otras formas porque eres una puñetera porque siempre te estás quejando porque tienes mal carácter debe de estar con esos días del mes fíjate si hay una jefe tonta será una jefe tonta todo el mundo se escandalizar a jefes tontos en cambio los hemos tenido hasta en el cielo del paladar nadie

Voz 11 49:45 queja sobre sus lo define es que sabes que hemos dicho cohete

Voz 0874 49:53 querías pero no lo ratifica sino que la actualiza

Voz 11 49:55 exacto es que ha mejorado con el tiempo ese párrafo

Voz 0874 50:00 hablando es de lo que ha significado en tu vida Maruja ser mujer es el periodista que se te vea primero como

Voz 11 50:08 mujer poca estamos hablando de treinta años antes que en Mónica empiezo en los ochenta hacer en periodismo reporterismo antes antes tenía un grado de la hostia pero en Barcelona dedicando otro tipo de currando me la vida y en esto yo me entreno mundo que en el que tengo hombres nada más por allí pasaba de vez en cuando Carmen Sarmiento haciendo una cosa no pero no éramos muchas había alguna fotógrafo por supuesto que las había pero en el mundo que yo llego que si esa hubo que están en donde está pasando algo hoy que yo llego para hacer un reportaje diferente pero que les Goyanes

Voz 4 50:48 necesitar que lleva Sina