A Vivir Que Son Dos Días (03/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias continúan los combates en la región siria de Guta una semana después de que la ONU aprobase un alto el fuego de treinta días hoy aviones no identificados han vuelto a bombardear la zona dejando un número indeterminado de víctimas según denuncia el Observatorio Sirio de Derechos Humanos desde que comenzase la ofensiva hace dos semanas más de seiscientas personas han muerto en Guta Sergio Soto las poblaciones de Duma Sinfonía habían sido el blanco de cuarenta ataques desde la noche del viernes hasta la meta la de hoy sólo en Duma según el Observatorio han muerto al menos diecinueve personas toda la región de Guta sido objetivo de ataques de la aviación Rusia y Siria desde el dieciocho de fever de febrero lo que ha provocado la muerte de ciento cincuenta y un menores precisamente Rusia había propuesto establecer pausas humanitarias de cinco horas en la zona desde la aprobación de la tregua propuesta por la ONU una de ellas ha entrado en vigor esta mañana a las nueve y se extenderá hasta las dos de la tarde hora local en España esta mañana se han reanudado las tareas de búsqueda del menor desaparecido desde el pasado martes en Níjar en Almería las batidas están realizando también cerca de la localidad donde reside el hombre arrestado por quebrantar la orden de alejamiento contra la madre del menor redacción en Andalucía Elena Carazo

Voz 0534 01:17 el detenido de cuarenta y dos años continúa en las dependencias de la Guardia Civil de Almería está previsto que hoy pase a disposición judicial desde las ocho y cuarto de la mañana se han retomado las tareas de búsqueda del pequeño desaparecido desde el martes unas quinientas personas entre voluntarios y personal de emergencia trabajan en rastrear la zona que han ampliado a un perímetro de cuatro kilómetros hoy se incorpora nuevos efectivos como la sección Especial de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil en Sierra Nevada así podrá inspeccionar Se en la zona de los acantilados en la línea de costa así como los puntos más altos de la Sierra de Cabo de Gata Níjar

Voz 3 01:49 vamos ya con la información del Deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 4 01:52 qué tal buenos días hoy comienza la jornada veintisiete en primera división que mañana tendrá un gran primero contra segundo Barça Atlético separados por cinco puntos el choque en el Camp Nou hoy cinco partidos el primero es el Villarreal Girona El aúna el último el Real Madrid Getafe las nueve menos cuarto con la vuelta de Marcelo al equipo decidan a falta de tres días para el partido de vuelta ante el PSD en Champions también hoy Sevilla Athletic Depor Éibar Leganés Málaga Birmingham Mundiales de Atletismo en pista cubierta posibilidades de medalla española hoy en ochocientos y en cuatrocientos metros en esta jornada de sábado

Voz 2 02:21 en cuanto al tiempo veintinueve provincias tienen activados los avisos por lluvia nieve viento y oleaje en Galicia mucha precaución en las zonas de costa especialmente en A Coruña donde las olas pueden alcanzar los siete metros de altura el sol se va a sumar algo en zonas del Cantábrico Mediterráneo e interior peninsular las temperaturas sin cambios esto

A vivir que son dos días más información dentro de una

Voz 1802 07:01 frente al de esconde y realmente intolerable de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau vemos en cambio a la vicepresidenta del Gobierno preparándose a rendir pleitesía toda gracia el aire de va inclinar mostrar genuflexo en el besamanos real generalmente unos versos por su X el Sabio que habla precisamente de una ante pasara suya Soraya primera largo vengador general de las dos Castillas unos versos que dicen mi al verla Comendador a acercarse a la Regina Eliseo mi señora vuestras figura divina obliga a palidecer las estrellas pesar os es gran placer rinde remisión te tiras vamos a ver si ven el beso ahí están muy bien muy bien muy bien

Voz 20 07:48 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 08:33 no

Voz 0874 08:49 jamás con los gráficos dos aquí por lo menos en Barcelona sigue por Ainhoa al es que tardo a estas entidades ya sabíamos que con Maruja era difícil meter baza pero

Voz 24 08:58 no no nos había avisado ya de antemano e escucharla es fácil de decir que la corte tampoco procedía

Voz 1804 09:07 qué buenos son los gráficos y uno más adelante y cómo estás qué tal cómo estamos qué tal Alex que te escucha allí a lo lejos Jay

Voz 24 09:13 sí

Voz 1804 09:14 con gas últimamente bien bien bien la verdad que muy bien bueno esto es a mi demanda bien

Voz 24 09:20 bueno todavía no sabemos por qué no hay resultado todavía puedo cuentas tienes no no que están bien un momento dado hay cuentas bueno ahora mismo hay una que fuimos a juicio y tal que la de Ortega Cano todavía no tenemos resultado pero no pide cuarenta mil es agrarios baje Ortega no es una culata siendo aclarado Guevara un avión tachado japonés se siempre que Leganés vosotros tenéis claro pero no no se la jueza era un poco raro una eh pero

Voz 1804 09:47 se puede decir porque es o eso sí sí reincidencia esto no se puede la verdad que cuando cuando el equipo salió de la cárcel después de haber atropellado a una persona tal tal de homicidio imprudente creo que nosotros hicimos un íbamos a Cartagena hicimos un cartel preparada para para las redes que era el que se había estrellado con un OVNI y que decía que decía algo así como antes que murciano riojano no con con botellas de vino robot

Voz 24 10:11 ya no no quería el alemán solamente quería explicar que el tema de antes

Voz 1804 10:20 antes riojano que murciano porque había habido una manifestación en Cartagena que no quieren ser Murcia porque hay independentismo en España está en el pueblo más pequeño que con esto que estoy diciendo a Cartagena

Voz 24 10:29 pero pequeño eh cuidado que yo cuatro se

Voz 1252 10:35 pero lo que están

Voz 24 10:37 por los poros de ser responsables de la sorpresa de Darío yo no he dicho voy mucho además a Cartagena bueno pues no va a ser no

Voz 1804 10:48 tú dile a cuestiones que era fue una manifestación que hicieron en contra de pertenecer a la a la Comunidad Autónoma de Murcia con esos carteles ante el río

Voz 24 10:56 no que murcianos y bueno pues nada pues nos pareció gracioso pero parece

Voz 1804 10:59 que la jueza no está con ellos por ejemplo pues bueno eso fue lo que nos iba a hacer el chiste que después de que pasara lo que pasó el del tipo salió de la cárcel hizo su primer bueno Corrida de toros en la cárcel Irán parte de la prensa día de determinada prensa titulaba con el grande Maeso pero la primera corrida de maestro y a nosotros eso nos parecía realmente doloroso para los que baraja la Familia inmoral para la familia que que venía de su hijo víctima de este hombre por eso fue el chiste cuarenta mil

Voz 0874 11:29 cuarenta mil los vídeos y si está final todo depende del juez o la jueza a mí me extrañó porque la jueza le pregunto que si nosotros sabemos que que nuestro humor ofende porque no hacemos otro tipo humor lo cual parece una pregunta más de crítica de arte que dejó es leve era merecía usted sabe que el negro queda mal en un pinturas porque no pintan

Voz 1532 11:46 pero es igual no sé yo si te viene bien comunicar lo que piezas de la jueza de forma

Voz 24 11:51 bueno no es cierto que a lo mejor no no no

Voz 1804 11:55 me parece una persona muy muy muy simpática la verdad que

Voz 24 11:58 a y a tomar algo con ella en algún momento estás con la abogada de lo normal claro ya no tengo nada que ver con esta publicación quiero aclarar cuando sale esto por cierto no sabéis no no sabemos no sabemos que cualquier momento es que nosotros nos enteramos hablé vale me lo peor nos tememos preocuparnos a todos vosotros se Dios que creo intuir lo que Darío Mauri

Voz 0874 12:24 a expensas de lo que ha pasado la última semana algunas sentencias cortas estas historia yo no sé Julio si tienes algo que opinar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas

Voz 1804 12:31 con con los raperos hombre por supuesto lo de ARCO sobre todo parecido

Voz 1252 12:37 pero que yo la verdad es que no creo que esta es la libertad de expresión eso te lo digo ya de entrada pero sí es verdad que en el caso por ejemplo de ARCO son cargos políticos mediocres que en la mayoría de las ocasiones eh o se ponen a pensar lo que su jefe si actúan entonces pues hace determinaciones de de eso

Voz 1804 13:00 de cada canción de arte esto por lo que estás diciendo de Duggan dijo una cosa muy graciosa que decía que el de Ifema era un poco como Jesús José Luis López Vázquez en las películas no

Voz 3 13:10 porque hoy hoy si se entera

Voz 1804 13:12 no no no soy el jueves ya el fiscal general decidió que a ver si se enfadar colorista portadas de la revista grupos yo creo que no son digo que pueden estar en riesgo la libertad expresión pero sin duda hay una una carga contra contra el humor pareciera que estamos olvidando cuál es el sentido del humor en general aunque no nos gusta aunque pueda resultar es reaccionario o lo que fuera en el fondo no es más que una transgresión cultural que no puede ser judicializado

Voz 1532 13:40 pero yo creo que sí que está en riesgo porque las leyes que se están diciendo que son leyes inconcretas que posibilitan esa persecución y que las leyes son inconcretas evidencian el hecho de que mis modos distintos jueces sobre el mismo caso tienen opiniones distintas eso quiere decir que las leyes están construidas para que puedan servir como arma para para cerrar las bocas de aquellos que no interesa

Voz 1804 14:03 hablamos de la gran velada

Voz 1532 14:06 yo ya las damos leyes que fue que no sólo incluye la ley mordaza sino incluyó también la modificación del Código Penal no

Voz 1252 14:11 que ahora lo que quieren llegar

Voz 1804 14:14 es que se imponga la autocensura

Voz 1532 14:17 es uno de los objetivos además que por otro lado es siempre siempre

Voz 1804 14:20 para un lado es decir que cualquiera que hacemos humor desde cierto por por así decirlo desde la izquierda recibimos las amenazas barbaridad no amenaza no son amenazas pero barbaridades de ver en mi caso Sudán es judicializado digamos no pero si si tú lo haces con determinado de uruguayo uruguayo no no no su daga vuelve van a ser mucho pues amplio ahí él muchísimo más amplio

Voz 1252 14:46 yo por ejemplo estoy en contra las caricaturas de

Voz 1804 14:48 pero siempre defenderé el derecho pública claro que hay una culpa igual en el en los sectores de izquierda que pertenezco digamos que tiene que ver con la corrección política porque en el en el fondo abona en el campo el ICAA para que luego pueda ser tomado una expresión de ficción como es un chiste como algo ofensivo de verdad tal sólo que luego la justicia sólo castigadas claro no entiendo que hay una masa que te está empujando hacerlo luego lo haces eres tú el que pagar los cuarenta euros Fecsa que es lo mismo obligándole señor juguetona ella

Voz 0874 15:19 ya hablaremos con más tranquilidad algún día porque por lo que

Voz 1252 15:21 todo el rato haciendo todo el rato malísimo porque por ejemplo los raperos también nos lleva a la contradicción yo creo que lo que más puede coartar la libertad de expresión y que en el en nuestro mundo en el mundo la avioneta ha sido sostén atentados hecha ardiendo sin duda es decir que cuando todos estos años entre pro puerta eligen a tiros esta es la mayor expresión de de coacción de libertad de expresión que existe los raperos paradójicamente lo que precisamente esos valores no

Voz 1532 15:54 bueno lo que tú estabas para hablar de ella pero yo lo que sólo decir que si empiezan a detener a gente que que no se ducha el el tema no es es que hay que ducharse no el tema no hay que detener al

Voz 1804 16:04 también por amigo nuestro pueblo defensores

Voz 24 16:08 siempre he dicho publicarlo

Voz 1804 16:12 estás aquí para hablar de chistes de Carnaval de las siempre queriendo colar si lo quería contar pero bueno un par de temas primero porque en realidad el Carnaval que ahora después hablaremos de que su surge de bueno empiezo a hablar no Javier Ramos vale vale va rápido el digamos el Carnaval el Carnaval por más que es muchas veces el origen en las fiestas patronales romanas el viene antes que viene del rito a Dionisos en la cultura helénica los griegos aquí tengo libres de Juan de Juan Ignacio Gonzales Merino que es el doctor en Filología Clásica hay que es un libro lazo donde habla de los cultos a a Dionisio Dionisio era el rock el Dios de la vid del dios del vino del desenfreno ritual era también el dios de un poco travestismo porque era mitad hombre mitad mujer tenía un poco toda la transgresión que no se permitía en la vida cotidiana estaba reunido en el dios del vino porque la pérdida de conciencia a través del verde de la borrachera hace que nos permitamos es y luego lo asumen el el cristianismo antes de Cuaresma para poder quitar todos los pecados del cuerpo antes de Cuaresma tú como ahora estamos en Cuaresma íbamos a hablar de Carnaval estamos pecando

Voz 24 17:12 solamente por estar aquí

Voz 1804 17:13 si no ven por los chistes que había contar

Voz 24 17:17 mucho pues esto va a ser una batería de Chester norte que sí sí

Voz 1804 17:21 ya claro buscando chistes de carnaval son muy zafios incluso para mí entonces a digamos a aprovechando que el Dionisos se les llamaba el el el dios del carro naval porque venía como eran y las todos los dioses ésos en general tienen relación con el cielo con el mar y entonces cuando la vi ahí sea CCS se quitaba la vida en invierno poco desaparecía decían que el di Dionisos había ido por el por el CAR con el Carnaval por el mar de Carlos Naval y viene Carnaval desaprovecha el dios del vino para buscar chiste de borrachos y cobrarlo como si fueran de Carnaval agregando venían Don borracho de Carnaval vale vale enorme queja la gente esto es yo estoy

Voz 24 18:00 lo llamamos geopolítica del humorista

Voz 1804 18:03 me gusta antropológico sí pero tú siempre dices que la sección de los chistes malos sino yo no lo es y vosotros yo les llamo una sección de cultura popular Antropología y cuando vengo por esta casa en los pasillos escucho que dicen ahí viene el chiste malo

Voz 24 18:17 procede Darío bueno vamos a empezar

Voz 1804 18:19 con el primero para entender que siempre siempre se me queja la gente con los que cuento que siempre el humor popular tiene que ver con el escarnio hacia el diferente lo que tenemos que lo grave no hacer un escarnio real contra el diferente pero podemos recuperar aquellos chistes voy a contar un chiste de José Luis Cuerda que muestra bien en que esa suele bastar la cultura popular a la hora de hacer un chiste y es en esas diferencias que nos hacen ricos a los seres humanos me contó José Luis Cuerda es de chiste que era había uno en el pueblo que era tan feo tan feo tan feo que era cojo y le llamábamos el feo

Voz 24 18:56 no sé no sé no suelen reírse me esta radio te has traído tú he pedido clases lanzada que además en la radio tiene sentido porque la gente no ve si son reales y siempre siempre tenemos público en el estudio puede ser perfectamente bueno vamos a pasar por el primer chiste el más malo que encontré sobre el Carnaval que ascenderían a acabar

Voz 3 19:12 de minutos te lo digo bueno bueno pues otras cuento lo cuento rápido

Voz 1804 19:15 que malísimo pero me gusta mucho tiene que ver con la corrección política que es algo que niega se encuentran dos borrachos en Carnaval y uno le dice al otro hoy en cuanto eran dos más dos ir otros le contestaba hombre como no me dé más datos

Voz 24 19:31 esto es lo que llega la corrupción política y la moral conservadora la paradoja un chiste nunca dos más dos cuatro no es verdad no yo creo que la confabulación de derechas lo que diría es que seguramente el que hace esa pregunta pues a lo mejor es un obispo Nos estaban viendo con la Iglesia bueno es verdad y aparte no te voy a discutir jefe como buen argentinas de dicha que Pedro Javier no chistes de Carnaval carnaval bueno este es un poco zafio que le vamos a hacer

Voz 1804 19:57 va un señor a la tienda de Carnaval no es mío eh es popular va a una tienda de carnaval dice que quiero para el Carnaval Tous el les a Calderón dice bueno pues aquí sale trescientos euros no esto demasiado demasiado para mí Felice bueno pues saca tengo una cabeza puede disfrazarse León con una cabeza León que le sale cien euros no demasiado para mí se bueno tengo este antifaz tipo tipo tipo siglo XVII que libre no no es demasiado para mí demasiado menos menos usted cuánto se quiere gastar puesto veinte euros pues con veinte euros con presenta maracas iba Yuste en pelota pero entonces que voy disfrazado hombres dice la mete en el culo va disfrazado serpientes de cascabel

Voz 24 20:35 Julio propagación de nivel alto nivel alto y medio alto vamos si procede por favor

Voz 1804 20:45 más seguimos bueno es es uno de los más malos que encontré el pelo humano malo más malo todavía que dice que se encuentran dos borrachos en Carnaval y uno Alisal al otro tú eres de vomita ir realice no yo soy de Vodafone

Voz 24 21:02 las risas enlatadas les costó reírse es verdad crestas alguno más Super BM siendo breve poco escatológica me importa no no esté bueno

Voz 0874 21:13 pues sabes que sabes que te puede hacer una cosa te voy a despedir ya lo cuenta así no tengo que hacer ningún comentario

Voz 24 21:19 en cuanto a echarme hasta daría la muchas gracias iguales Saló Julio Rey gracias por venir una lista otro en Carnaval cuando vuelvo a casa borracho del Carnaval mi mujer y yo jugaba

Voz 1804 21:32 los al exorcista y eso le dice el otro nada ella Michel sermón mientras vómito

Voz 26 21:48 no

Voz 20 27:57 ocho A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 18 28:12 a Schubert

Voz 3 28:17 Schubler de sus primeros años o de los últimos

Voz 0874 28:20 Stevens Castilla y es que una vez fui a un concierto de The Ring y el pianista de Yes y con toque eso que tocabas de tocar Se lo compuso El choque acate Stevens le pagaron como diez doce dólares por la música y luego nunca lo mencionara en el disco

Voz 3 28:35 tan bueno eso dice no te lo crees in como sabemos eso es verdad nazca que hice sobre esto lo ha preguntado a alguien

Voz 0874 28:43 estimen estarán Arabia Saudí o vete tú a saber dónde ahora es Yusuf Islam

Voz 3 28:49 exacto cuando qué tal todo Akin que todo bien ayer de Barcelona es uno de mis sitios favoritos imaginas lo suficientemente rico como para tener un piso aquí en Madrid y otro en Barcelona memoria que felicidad ese es mi sueño baby

Voz 0874 29:05 en serio estas hablando ahora de arte de Madrid a Barcelona tú crees que es el momento político adecuado para tener esa conversación no

Voz 3 29:12 es el momento perfecto para hablar de eso de lo que pides a lo mejor un día me levanto por la mañana le digo a mi novia Michel vámonos al mar este fin de semana nos montamos en el Modric y la vez increíble distintos kilómetros por hora han han debido a Castellón tengo que ir a Zaragoza el veinte minutos a Zaragoza

Voz 0874 29:34 cuando en Castellón atraer en Castellón

Voz 3 29:37 muy tocado en Castellón fue maravilloso Thiem vimos el récord dos grandes heridas en Castellón para un concierto transita que nunca antes había vendido todas las entradas del auditorio del Palacio de Congresos así que me sentí muy afortunado la gente era encantadora Bob luego pasé por el parque a mí muy bien volvía a Madrid y luego a Barcelona nada de vuelta a casa en Madrid lo cual me hace muy feliz porque voy a estar aquí un par de semanas enteras y eso no suele ser habitual

Voz 0874 30:09 por eso está saliendo tanto por la noche últimamente

Voz 3 30:11 ahora ha salido a Cain es curioso porque no sólo hacerlo el otro día ascendía a las nueve andan chanza así luego fui al cine a las diez y media que es fantástica aunque no tanto como la forma del agua que eso Del Toro que coraza dio una fiesta en la Academia de interpretación a la que Bami que yo diría que es la mejor del mundo sabías que estaba en Madrid escondida en una calle pequeña o una de las mejores escuelas para agua en vistosos estos chicos salen de fiesta una vez al año fue increíble disc nos quedamos hasta las tres y media de la madrugada bailando y te esta gente valiente estimulaban básicamente dicen quiero ser actor pues una de las profesiones más duras del mundo tienen que estudiar cuatro años tienen que darlo todo cuando todavía son adolescentes o tienen veintipocos años veinte algo me encanta digiere como una inspiración ante todos deberíamos ser un poco más así no les quita este la ilusión

Voz 0874 31:14 en diciéndoles que no se pues los Angeles por ejemplo está lleno de camareros guapísimas que aspiran a ser el próximo Chris Hemsworth y que acaban siendo camareros

Voz 3 31:24 es la Free nuevo lo pasamos muy bien algunos de ellos habían bebido un poco más de la cuenta pero Antón divertidas y gente que dice no quiero ser abogado no quiero ser economista no voy a hacer lo que mis padres siempre he querido ser actor así que voy a una escuela de actores y eso me encanta tienen dos empleos los viven en apartamentos compartidos minúsculos con otros cuatro compañeros es fantástico yo lo hice también trabajé en Burger King en París

Voz 0874 31:55 el haciendo hamburguesas

Voz 3 31:59 que no me dejaban estar en el mostrador con los clientes ya estaba en la parte de atrás literalmente haciendo hamburguesas

Voz 0874 32:05 dejaban en el mostrador

Voz 3 32:08 es que era el típico inglés desvió vivía en un apartamento tan pequeño que entre la cama y la puerta sólo podías dar dos pasos ánimo en estos días también Nos hemos visto tu y yo fuimos juntos a concierto de Sokolov ahora

Voz 0874 32:22 los de Sokolov si quieres pero antes escuchamos un poco de música

Voz 3 32:28 sí porque quiero hablar de las vistas para los muertos

Voz 0874 32:32 el último que pusiste por cierto encanto a mucha gente

Voz 3 32:35 si das hacen no te que normalmente los réquiem que suenan tristes Enric Climent y piensa hacerlo voz extracción primero el más famoso no hay más que como un hombre mirando fijamente son propia Tom un encargo según él tipo extraño que no conocía pero no pudo acabar el suelo le pagamos para que lo escribiera creer a todos que lo escribo los elogiar la iraní dedicárselo a su mujer fuego y aún así murió sin terminar pero la obertura que vamos a escuchar vivamente la escribió Ángel escribió como la mitad del Réquiem antes de morir sólo completó uno de sus pero fíjate me dijo que no había compuesto esta pieza quién la compuso lo cual creo que es el mejor elogio porque pueden dedicar este es el comienzo del Réquiem de Mozart

Voz 41 33:36 no

Voz 42 33:39 tu

Voz 43 33:50 sí no

Voz 44 34:02 todo no

Voz 46 35:18 a mí

Voz 25 36:25 sí

Voz 43 36:28 eh

Voz 3 38:03 una pieza tan bella pero luego escuchamos un poco más al Réquiem de Mozart todo con los grandes

Voz 0874 38:09 Doris compusieron algún Réquiem

Voz 3 38:11 nada no Amin más es un maestro rumano muchos compusieron mis casi todos Beethoven por supuesto Chirac Mozart Brahms compuso un réquiem de Verdi también obviamente Mozart Forés es una composición con mucha fuerza

Voz 0874 38:31 sí

Voz 3 38:32 son todos muy desoladores excepto el de hablamos hablando

Voz 0874 38:37 experiencias religiosas tuyo hemos tenido una estación

Voz 3 38:40 te lleven a que ha obtenido una tobillo azul quería contarlo por la radio

Voz 0874 38:47 no me refería a esa experiencia a la de ante

Voz 3 38:50 el único de los dos al que le pareció especial James gracias vencería me refiero al

Voz 0874 38:55 concierto deshoja la voz de oro

Voz 3 38:58 Ana en el Auditorio Nacional Dios menos lo extraordinario del vez larguísimo sólo la primera parte tocó tres piezas de Haydn

Voz 0874 39:09 yo siempre hace conciertos muy largos

Voz 3 39:11 Jan Hayek en lo que es increíble es que sea capaz de estar tan concentrado me encantaría que la gente pudiera realmente entender la cantidad de trabajo fans en un concierto así a lo mejor toca ciento cincuenta mil notas de memoria y literalmente cada una de ellas la toca de manera consciente e intencionada hasta el punto de poder añadir a lo mejor medio gramo extra de peso sobre una sola de las notas así es que toca con uno de los dedos son treinta cuarenta cincuenta años de trabajo increíble hicieron si analizas una interpretación como lo hizo no hay en el mundo nadie vivo mejor que él

Voz 0874 39:55 sorprendidas que después de tanto trabajo es como que no quería marcharse salía tocar una y otra vez

Voz 3 40:01 vista creo como dice

Voz 0874 40:03 es no sólo la destrezas el trabajo intelectual memorizar todo eso a mí me sorprende que los pianistas tengáis esa capacidad de retención

Voz 3 40:12 es extraño es eran yo me acuerdo de que desayunado esta mañana que día de la semana es porque este año me cuesta acordarme Juan que han hecho que llevar siempre un diario con las fechas de los conciertos porque aunque está en Anoeta pero puedo recordar fiel mil notas no se come supongo que un poco es memoria muscular luego también trucos y estrategias de cada uno otras veces visón listas en de la partitura hasta el punto de que ves las manchas de café en el papel y las anotaciones han estés algo muy raro a a mí la mejor manera de memorizar algo es tocarlo al veinte por ciento de la velocidad real de la vais a ver si eres capaz de hacerlo lo memorizar es como hacer un monólogo de Shakespeare pero parando tres segundos después de cada palabra si lo acabas de lo sabes de memoria

Voz 0874 41:08 se preguntaba en el concierto hasta qué edad puedes tener esa destreza en los dedos para seguir tocando supongo que depende de cada caso pero tú crees que incluso después de los ochenta

Voz 3 41:17 ahí Jaén después de los ochenta

Voz 0874 41:20 Sokolov tiene sesenta y siete

Voz 20 41:22 sexy eran sexting se han Yves ponen al festival

Voz 3 41:26 de Chaikovski sesenta y ocho Nacido en mil novecientos cincuenta y ganó el premio al que todavía hoy es el más importante del mundo cuando tenía dieciséis años el ganador más joven de la historia grabación de cuando tenía dieciséis años si es lo más milagroso daba entonces exactamente igual que ahora a los dieciséis estaba totalmente formado como pianista nunca a menos que seas como Theodore con Renzi vamos a escuchar un poco más es mi director favorito el mejor del mundo ahora mismo pero vamos a escuchar poco más del Réquiem este es el día latín en un poema que describe el juicio final con las trompetas como dando a las almas ante el trono de Dios los que están a salvo serán enviados al fiel y los que no serán enviados a las llamas eternas del infierno obviamente es una pieza alegre y divertida pero esto es lo increíble dura sólo cien segundos y escuche la energía muchos conocerán esta pieza pero no la habrán escuchado interpretada de esta forma es extraordinaria desde la primera nota es como si Mozart con la dirección de ocurrencias nos cogiera del cuello unos agita era durante cien segundos porque no puede es casi ni parte respirar suban la radio imaginen que escuchan esto por primera vez en su época mil setecientos noventa mil setecientos noventa y uno es una injusticia oscuras imaginen lo que pensaría la gente al escuchar

Voz 0874 42:51 no

Voz 3 44:29 Israel ha minado alta aunque ahí la verdad como lo entenderé nunca la cantidad de buena voluntad que tiene para ir debió super fuerte tranquilo con la orquesta Los todos cantando a la vez

Voz 0874 44:43 es extraordinario otra cosa que me sorprendió mucho de de Sokolov es como eleva la mano derecha antes de dejarla caer suavemente sobre el teclado and hacienda

Voz 3 44:53 la izquierda también destaca o Hannah se ha convertido en algo es una entidad hermana se lo mismo muchos de los grandes pianistas llegan a un punto en el que están obsesionados por el sonido sólo se traslada hasta el punto de que si el piano Start Sastre Matesanz dos metros de donde ellos quieren les parece completamente inaceptable cuando que y hasta el punto de viajar con sus propios técnicos y sus pianos para que los tengan a punto Sokolov no toca un piano que tenga más de cinco años el técnico trabaja siempre con su gente durante horas el día del concierto para garantizar que el sonido es perfecto terrorismo decidió en parte sube tanto las manos porque cuando caen de esa altura el sonido de las notas muy distinto al de cuando están cerca todo lo hace de manera perfectamente consciente todo por conseguir lo que para él es el mejor sonido posible el por cierto

Voz 0874 45:52 dividió el concierto en dos partes creo que es lo que suele hacer tú te mereces descanso cuando tocas

Voz 3 45:56 no no me gusta a mí siempre me ha parecido que interrumpen el rival encima si algún concierto que dure en noventa minutos es como una película que me gusta el hecho de que no haya una parada a la mitad para que la gente mire el teléfono de un cigarrillo vuelvan

Voz 0874 46:16 prefiero que lo hagan después del concierto tú haces dieta por cierto porque Sokolov no tenía pinta de hacer dieta Vestas llamando gordo no lo estoy llamando gordo El o bien

Voz 3 46:26 César ya sé que ganado peso desde que dejé de fumar hace tres meses doce cinco kilos

Voz 0874 46:30 miras once años más ahora un mono

Voz 3 46:33 vivir once años más cinco kilos Xavi hacerme un chequeo tardía por cierto de la cabeza a los pies de todo análisis de sangre

Voz 0874 46:41 espera espera un poco de música luego nos lo cuenta

Voz 3 46:45 diez in algo voy a que oigan en una música así pero vamos a escuchar otro diez IDAE de otro requiere este es de Verdi May es probablemente el trabajo coral interpretado como las frecuencias desde el rabo hiciéramos diría que es casi tan popular como el de Medicina despistes lo que es increíble de esta pieza sexting fans Manchin es que fue interpretada unas dieciséis veces en mil novecientos cuarenta y tres cuarenta y cuatro la interés y hasta uno de los campos nazis de concentración más terribles se desataba los nazis invitaron a entrar al grito a una delegación de la Cruz Roja para explicarles que aquello hubiera como una urbanización muy agradable quizá es un gueto pero mira cómo nos ocupamos de la gente que hasta les dejamos interpretar porque creemos que es increíbles que para los judíos el Réquiem era como un código secreto hablan del fin del mundo lo que les pasa a los que cometen actos han así que al tiempo que se enfrentaban a su propia destrucción los judíos de ese coro les estaban diciendo los nazis el Tercer Reich estaba condenado vencían a través de la música escuchan es terrorífica no suban el temen porque se cargará seguro que conocen esta pieza es increíblemente famosa

Voz 0874 50:27 así que esta es la música que sonaba en tu cabeza cuando te estabas haciendo el chulo

Voz 3 50:31 que un médico que estaba muerto de miedo de verdad estaba todavía los resultados en un par de días

Voz 0874 50:40 asiste el chequeo porque duerme mal

Voz 3 50:42 a fin tarde porque duermo mal nada vamos no quiero enviármelo todo después de tres meses sin fumar está que me estoy haciendo mayor a España antes quiero saber si tengo alguna deficiencia y de verdad cuando dejas de fumar no son noventa días en Scarlatti hay hubo sesenta Mi cuerpo va a tardar un año en soltar toda la mierda que tenía el tabaco arrasen entre sin productos químicos fallo fumado toda mi vida a mi primer cigarrillo los cinco años y desde entonces sigue fumando siempre es mucho tiempo no hay agua pero sí fallecido averiguar por qué me despierto a las cuatro de la mañana con mi corazón a cien sudando sin poder dormir tengo la esperanza de no estar muriendo me todavía Miami espero estar aquí dentro de un año pero bueno al final me estoy muriendo tenemos una selección de Réquiem que podéis poner en mi funeral

Voz 0874 51:35 avisan con tiempo y así busco algo para los sábados a las diez y media

Voz 3 51:39 gracias eres muy consciente los estoy emocionado portó con paseos ciclistas vamos a escuchar un poco más de música porque hay algo que está muy bien de este último Réquiem normalmente son quizás tristes recoge van nada sobre la muerte no yo no lo hago así que no era para nada religioso no estaba influenciado por estas creencias Dios castigaba Liga vaya a ser juzgado dijo a la mierda en teoría escribió como un tributo musical a su padre que murió en mil ochocientos ochenta y Felton lo escribió tres años después pero en el terreno religioso él tenía dudas de todo por eso en el Réquiem hay un tono calmado sereno pacífico locales es distinto a lo que ocurre en cualquier otro réquiem y a mí me encanta porque mezcla la muerte con la amabilidad la compasión incluso la esperanza y a veces porque no con la alegría mejor que el castigo es mejor que verse arrastrado al infierno Match escuchen lo interpretó en el funeral del propio Fauré imagínate en mil novecientos veinticuatro que tocan una de sus piezas en tu propio funeral tan increíble vamos a escuchar el Sant Joan de ello tan lleno de esperanzas quién esté escuchando que lo busque Fauré EFE A O R es el requiebro está en Spotify con Apple Music gratis escuchen lo entero es todo tan profundamente bonito levanta el ánimo lo que vamos a escuchar es sólo un movimiento de ese Réquiem

Voz 47 53:41 qué eh

Voz 53 55:53 muy

Voz 6 56:29 maravillosa Speer es Sex

Voz 3 56:32 Lech es precioso fue levanta el ánimo es esperanzador bueno te puedes creer que sea un réquiem B tenemos que temer

Voz 0874 56:37 en la que vienen ya las noticias el seis por ciento comida

Voz 3 56:41 es decir In Touch me once veces cuando en tu comida dos veces primero con mi rama hace rastreó los días de mis comidas favoritas y luego fui a un restaurante que

Voz 55 56:54 perdona Rame en tu también ahora todo el mundo está con el ramo es porque se como una sola

Voz 0874 57:00 va glorificar a

Voz 3 57:03 si no puedes decir pararme no es cálido es curativo te restauran es increíble

Voz 55 57:12 acto o checo Copa capo Hoffa

Voz 3 57:15 también es reservado en el campo del Copa Caster restaurante japonés de Madrid que dicen que es increíble

Voz 0874 57:21 muy caro también por cierto pero con tu eres el uno por ciento al fin y al cabo Shara muy

Voz 3 57:27 mica para un día especial es un par de días después de mi cumpleaños ni a cumplir cuarenta

Voz 0874 57:33 tres pero en fin chequeo médico así que tranquilo

Voz 6 57:38 Ana Rosa no lo sé todavía no me han dado los resultados

Voz 3 57:42 hoy es mi último cumpleaños feliz por si acaso tienes que ser super amable conmigo

Voz 0874 57:46 si te secuestran el libro me imagino

Voz 3 57:49 cuántos libros vendería ese fuera mi último cumpleaños vendería un montón de discos

Voz 0874 57:53 también si alguien no se te esperarán el portal de tu casa a lo Mark David Chapman

Voz 3 57:58 saben dónde vivo y sabemos donde vives

Voz 0874 58:01 en serio hay gente que te espera en el portal de tu casa me has contado

Voz 3 58:04 eres pecho estes tipos de Sant Francesc es verdad pero es gente muy amable conmigo tan simpáticos aislada a este me encanta respetuoso me nadie me ha parado por la calle y me ha dicho hombre gilipollas ése de que escribió un libro siempre me dicen cosas muy amables

Voz 0874 58:23 no te dicen eres ese que sale por la radio hablando raro

Voz 3 58:25 bueno no es que son muy amables no se parece en nada Inglaterra sens en Inglaterra es mucho más complicado lo que te dicen no suele ser amable aquí aunque ahora esté lloviendo nevando y parecen la terra con el tiempo la gente es muy amable la palabra del día tenemos una de hecho a lo mejor es lo que te recomiendan los médicos cuando tienen

Voz 0874 58:48 los análisis conoces la palabra cabezadita o a San el ahí es como si hubieras estornudo cabezadita cabezadita sabes lo que es la cabeza era cabeza cabezadita es dolor de cabeza no Chema Omán creo ahora me está diciendo que me estoy muriendo no cabezadita es como una pequeña siesta que haces incluso sentado a presos dormido momento pero es como un sueño reparador

Voz 6 59:13 a la vista a me encanta la idea es una está muy cortas

Voz 0874 59:20 sí exacto pero tienes que usar esa palabra cabezadita perfecto Love me encanta la idea unos compases al piano antes de las noticias

Voz 3 59:28 es esta Faenza perforó de música antes en las noticias

Voz 0874 59:31 en un poco de Bach

Voz 56 59:37 hola

Voz 57 59:44 no

Voz 0874 59:48 ha empezado con Cat Stevens ex alto cargo de Queen ahora

Voz 56 59:52 y eh

Voz 25 59:58 y si ahora