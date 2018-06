A Vivir Que Son Dos Días (03/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1645 00:11 son las once las doce en Canarias dos migrantes han muerto ahogadas en aguas de Ceuta cuando trataban de llegar a la ciudad autónoma viajaban a bordo de una embarcación muy precaria junto a otras dos personas el fuerte oleaje ha provocado que la barca volcarse cayeran al mar sin que la Guardia Civil haya podido salvar sus vidas amplía Miguel Ángel Mendoza

Voz 1558 00:27 toda página negra de la inmigración dos personas dos mujeres no han podido ser salvadas cuando junto a un hombre y una mujer pretendían cruzar el Estrecho la mala mar hay temporal de levante les hizo desistir de su intento a las siete menos veinticinco de la mañana una pequeña embarcación a motor con sólo esas cuatro personas el detectada por la Guardia Civil con salida desde la localidad vecina un a los integrantes de la embarcación se lanzan al agua sólo dos de ellos el hombre y una de las mujeres logran alcanzar tierra en las otras dos perecen síntesis pudiera hacer nada por sus vidas los GRS y miembros de la Compañía de la Guardia Civil se lanzó lanzado al agua para intentar salvar las las dos personas que alcanzan tierra lo hacen en una zona muy rocosa muy complicada en la zona Benzú que es fronteriza con Marruecos después de momentos de tensión les proporcionan calor a la espera de la llegada de los efectivos de los cuerpos ya han sido trasladados a personas fallecidas a las dependencias de la Guardia Civil con el inicio de una investigación por parte de la Policía Judicial de la Benemérita

Voz 1645 01:24 en Alemania las bases de los socialdemócratas han terminado de votar el acuerdo de gran coalición con el Partido de la canciller Angela Merkel los resultados está previsto que se conozcan mañana Sergio Soto cerca de medio millón de afiliados estaban llamados a votar en un proceso que comenzó el martes y finalizó en la medianoche de ayer el sí permitiría Merkel encarar su cuarta legislatura consecutiva al renovar el acuerdo el no provocaría una crisis en el partido socialdemócrata cuya cúpula

Voz 2 01:46 ha abogado unánimemente por el sí que obligaría a la CDU

Voz 1645 01:48 EU a liderar un gobierno en minoría con la posibilidad de desembocar en elecciones anticipadas la incertidumbre sobre el resultado responde en parte a la falta de encuestas sobre intención de voto ya la campaña por lo de las juventudes socialdemócratas y el ala más izquierdista del partido además desde enero el SPD ha recibido casi veinticinco mil nuevos afiliados no todos innecesariamente afines ideológicamente entre ellos podría haber ciudadanos que han aprovechado esta oportunidad para volver a decidir sobre el futuro del gobierno germano de los acuerdos europeos con Enmanuel Macron de vuelta a España la Policía Nacional ha liberado a dos menores que habían sido vendidas por su hermana cambio de veinte mil euros las víctimas habían huido previamente de la casa del padre tras haber sufrido abusos sexuales más datos con Julio ver

Voz 1084 02:25 si las menores se refugiaron en la casa de su hermana para huir de los abusos sexuales de su padre pero una vez allí fue el marido de su hermana quién abusó sexualmente de una de ellas la hermana las vendió por diez mil euros cada una a dos clanes familiares distintos para concertar matrimonios forzados a liberarles la policía averiguado que una de las menores estaba enferma pero no recibió asistencia médica porque la matriarca del clan en el que se encontraba retenida no lo consideraba necesario las dos menores se encuentran ya en un centro de acogida de la Junta de Castilla y León y la policía detenido a las siete personas implica

gastamos de la información del Deporte José Antonio Duro buenos hola qué tal buenos días tenemos cinco partidos de la jornada veintisiete en primera división este sábado todo esto antes del Barça Atlético de mañana cinco puntos separan al primero y al segundo en la clasificación la jornada hoy nos deja el Villarreal Girona a la una el Sevilla Atlético a las cuatro y cuarto el Depor Éibar de las seis y media también a esa hora el Leganés Málaga además a las ocho menos cuarto Real Madrid Getafe en Euroliga ayer perdió el Real Madrid ante Fenerbahce Unicaja también ante Estrella Roja y hoy vuelve la ACB lo hace a partir de las siete UCAM Murcia Barça

Voz 3 03:31 a S

Voz 4 03:34 los servicios informativos

Voz 14 06:33 no no no

Voz 15 06:50 por qué bien en los ponen pues algo muy razonable

Voz 16 06:55 porque sino os portéis bien en las ponencias es que os portéis mal en las ponencias

Voz 15 07:01 la gente del Partido Popular no se porta mal nunca quien la España

Voz 5 07:09 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 07:12 no

Voz 17 07:37 ahora entiendo que debe ser la semana Paqui Ramos se parte de risa delante del ordenador buscando un extracto de Rajoy el líder popular no se portó mal no se lo alto parodia yo creo moda directamente en Google ya pone Rajoy a ver yo no entiendo que estoy sí

Voz 0210 07:53 en la misma clase de álgebra con Rajoy

Voz 17 07:56 sí claro ves no esa ya no vale vale y además te regaña aquí Peñato Antonio Castelo y Pedro Aznar no se saludado a todos los otras perspectivas empresas sí

Voz 1704 08:06 el proyecto le eh no sigas por ahí

Voz 0874 08:12 en breve volveremos a recibir público en el estudio dentro de un par de semanas creadas sí que si quieren venir también tienen que enviar un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com A Vivir arroba Cadena Ser punto com será portero con un invitado al que a mucha gente le va a gustar mucho conocer en persona

Voz 1704 08:28 yo sí puedo anunciar algo se bueno

Voz 17 08:31 he visto a Maruja no sigas por ahí veinticuatro pero estaremos haciendo el programa en el Valle del Jerte no sé muy bien en donde pero ya buscaremos algún lugar

Voz 1704 08:41 en el valle de exacto

Voz 17 08:43 si os toca por cierto también comentar ya nos quitamos la parte seria al principio de la libertad de expresión ha recibido una buena

Voz 0874 08:51 noticia esta semana de hecho Give hicimos algún contra chiste a ese chiste pero el Tribunal Supremo ha anulado finalmente la condena Casandra por los tuits pero es que hacía chistes de Carrero Blanco dice que el humor incidía en la forma singular del atentado pero no en la víctima

Voz 0210 09:05 ayer alguien me comentó que me me hizo os acordáis de cuando el atentado Aznar Si ese verano se sacó el no sé qué mix el bombazo Dominique a Aznar en un coche escrito con vigor volando por los aires y era una cosa y la verdad es que es hacen nada piensas eso es eso parece que está a años

Voz 1235 09:26 lo de del nivel de de corrección política que hay ahora y esto también me parece que

Voz 0210 09:33 me pasó lo mismo otro día el teatro que salí y una persona me paró y me dijo es que las cosas que habéis dicho aquí dentro claro yo no puedo escuchar estas reflexiones

Voz 5 09:41 en una en general en el país por ahí

Voz 0210 09:44 España ido te iba a pasar como la ley seca eso

Voz 17 09:46 tener que ir a sitios garitos Gavito

Voz 0210 09:49 ya está todo claro que nuestros alumnos estamos aquí cerrado todo vale vamos a decir cosas que están prohibidas sería una persona que le acabo de color existen la tele a sujeto

Voz 1235 09:58 pues el valor del PIB insista en la tele el escribí esto es esto

Voz 18 10:03 José hijo del macho que fino no como la de este miércoles dice amigo estamos en tiempos de La Codorniz tiene toda la razón estamos en tiempos de La Codorniz hay que contarle chistes al jefe

Voz 0874 10:11 pero lo que con esta sentencia que está bien porque al final pues pues ha salido lo que ha salido con Irán con nunca Sandra en Si tienes que mientras haces el chiste pensar si lo estás haciendo sobre el coche os sobre Carrero Blanco es que no lo piensa es mejor no hacerlo

Voz 1704 10:24 tal cosa porque aprietas el culo oí

Voz 0210 10:29 no se produce esa esa conexión tuvo una cabeza no haces esa relación deba bueno hoy por dónde estoy ofendiendo más o menos

Voz 1704 10:36 la comedia que no tenga hijo que es como no tengo no tengo esa carga familiar de la juego además bastamos cada

Voz 0210 10:42 el el el la profesión o el hecho de hacer reír y la ética son caminos paralelos social que en algún momento se pueden tocar o puedes hacerlos confluir au tal pero entiendo que es una convención que hay cosas que yo digo aquí que entendáis que yo no pienso a veces de todos desde el todo del fíjate el nivel de paranoia que ya usó el presuntamente todo el rato incluso para decir una característica física de alguien que es obvia ahora digo que está presuntamente gordo galo

Voz 1704 11:05 quién no mueven Pedro presuntamente bien

Voz 0210 11:08 a que te denuncia estoy o no estoy quedando presuntamente Calvo alguna razón habrá

Voz 0874 11:13 por Pedro Vega

Voz 1 11:16 sí hombre presuntamente y el miedo

Voz 1704 11:22 el presunto autor muy bueno

Voz 19 11:28 creo

Voz 1704 11:30 en ante la verdad es para mi cara serás para mí sí señor bueno presuntamente quiere decir nunca se sabe yo le digo que no cambia mejor

Voz 20 11:39 hemos hecho a de más se son especies muy tuve no Swiss la calle desvela este test suele etc machista

Voz 1704 11:58 yo

Voz 20 12:03 goles

Voz 1704 12:08 ha quedado un poco como un Inside job de estas no totalmente sí pero no vamos a hablar de demandas de un Estado

Voz 0874 12:15 es que

Voz 1704 12:16 ya veremos datos cuando salga la sentencia no se puede cuando salgamos en la tele oye yo me alegro de no haber sido yo veo lo diré finales pero en esto qué piensas porque no fue Castelo con The Conference on DACA tendría todas las papeletas verdadero Dios sea por estadística te toca José Diego porque yo lo digo pero la gente sabe que hay un corazón amable que es lo que ya sabes sabes porque es son los tatuajes Pío hay mucho pero

Voz 17 12:43 pero eso pasó tres brazos estaban limpios como el nuevo verdad

Voz 1704 12:46 ya ya habían cosas por ahí no va a pasar nada yo sólo sé que soy un cartelito yo no puedo ir a prisión no episodio

Voz 0874 12:56 pero esto bueno Avui informado

Voz 4 12:59 el Parlament de Cataluña que o no presente la candidatura de investir President anunció que Cataluña propondrá a un disputan Jordi Sans

Voz 0874 13:10 derretir acuse retira provisionalmente además remarca mucho esa palabra en su lugar ofrece a Jordi Sanchez que también está fuera de la patria pero en lugar menos confortable que esta cárcel qué le parecía el presidente esta opción

Voz 3 13:20 lo que hay que hacer ahora después de las elecciones en el Parlamento de Cataluña elegir a una persona que por supuesto esté en España que estén en la cárcel que no esté en la cara que no tenga problemas legales

Voz 1704 13:35 a alguien que no es un cargo público

Voz 3 13:38 en el que hice punto Rajoy que

Voz 1704 13:41 está esto la última de Star Wars de estas de las últimas pues está haciendo la magia saque lo que es igual para estar en no logramos holograma peleando en un sitio vaya spoiler más tocho esto es denunciable Caco Senante que él no ha visto la peli me presuntamente tú sabes que él

Voz 0874 14:00 cargamento legal preocupado

Voz 1704 14:02 estoy aquí calladito esto es bueno habéis hablado con Caco Senante verdad una persona maravillosa ves que eso va el boxeo como todo en este apresado le gusta el boxeo como va como todos es pero no es

Voz 0874 14:15 si uno escucha Rajoy esta decisión después de Mon está de retirarse pero no es a lo mejor tampoco

Voz 4 14:23 no renunciaremos no han retiraré

Voz 17 14:26 es que va a hacer ya hemos pues eso es pasar a la la

Voz 1704 14:29 pública independiente de mi casa de Waterloo pero hay hay hay un plan que es llevar toda Cataluña allí os ahí que llevar a Cataluña entera a la caza de primera piedra a piedra

Voz 17 14:40 muda es si la vicepresidenta

Voz 0874 14:43 permite pero el Gobierno no va a permitir

Voz 2 14:45 Jesús soldadura del erario público para es que ser gratis en Bruselas

Voz 1704 14:51 ya pero que no lo Private gratis la pretendida tampoco

Voz 3 14:54 lo estaba no lo están investigando el gran de fondo es que

Voz 0210 14:59 pero ya lo dice estoy como sino sus hace un euro de de ahí para otras cosas del Golfo no Flandes no dar ni un euro para eh

Voz 17 15:09 eso no volveremos nosotros eso pasa no

Voz 1704 15:11 los míos de pelo podría decirse que la preside

Voz 0874 15:14 decía de la Generalitat quedaría daría repartían un cuerpo en Catalunya una mente en Bruselas efectos que el cuerpo aún no está aprobado pero el resto de grupos independentistas menos mal que siempre nos queda

Voz 3 15:23 para Rafael Hernández

Voz 0874 15:26 solución sin tonterías ni siquiera

Voz 1769 15:28 cargarse a Puigdemont se quieren cargarse también a los Jordi S pues hágalo ya no estén Marian la perdí intentando aquí

Voz 3 15:36 el quedar bien con nadie claro que sigue tiene disparará la rodilla es de cobardes

Voz 1704 15:40 es es como Mazinger Z parece que dentro de pelo va a haber alguien manejando más que el conjunto luego

Voz 0874 15:46 cuando es más de auroras boreales dedicadas a los catalanes

Voz 1769 15:49 que no se merecen este espectáculo dantesco que cada día nos ofrecen los independentistas con ocurrencias de aurora boreal el sacadas de la chistera de no sé quién pero que debe de ser de alguna persona que no tiene las neuronas muy bien claro

Voz 21 16:08 no

Voz 1704 16:09 está Pablo Casado tomando nota Pablo Casado pensando que su maestro nunca llegan llegaría puesto está pues como dijo ha dado no lo digo porque es un gas al final pues gracias Aurora boreal es mucho

Voz 17 16:22 lo dantesco y kafkiano esto damos cuenta todos

Voz 0210 16:25 política del PP dicen mucho no

Voz 17 16:28 esos antes cambia de sitio del desmarques

Voz 0874 16:30 pero nos queda un moderno como Albert Rivera siempre nos explica las cosas de forma que todo lo entendamos

Voz 22 16:34 pero yo creo que lo que le ha pasado Puigdemont a finales que se les agota el show se desahogó tal el camino la agonía del proceso está llegando a su fin yo creo

Voz 0210 16:42 a mí hombre está viniendo arriba están asimismo Duty están ya está muy enfadado y a mí eso me da mucha rabia que la gente hable enfadada que lleva seis meses solo habla en modo enfadado

Voz 0874 16:52 si te fijas famosa esperar y confiar en que el líder de Ciudadanos tenga razón y que esta situación llegue a su fin por el bien de todos porque su compañera en Cataluña Inés Arrimadas está empezando a sufrir alucinaciones

Voz 23 17:02 además nos ha servido este pleno para saber que el señor Torrent es la señora Forcadell dos punto cero

Voz 0874 17:08 o que Arrimadas en ocasiones ve Forcadell en ocasiones mezcla idiomas espera

Voz 23 17:13 lo que tenían que ofrecerle a los catalanes Ése es el full de ruta para hacer realidad su república independiente

Voz 1704 17:19 de redes lo que ocurre es un insulto a mí me suena rutas no sé si lo ves pero suena eso último punto final

Voz 3 17:34 un gran eslogan e Visca Cataluña acoge

Voz 24 17:51 pues al Gobierno se han abierto otros frentes unos ciudadanos el ser Rajoy

Voz 0874 17:55 hoy tiene que dejar de ponerse nervioso por las encuestas tiene que

Voz 24 17:57 dejar de atacar a ciudadanos y atacar el paro la corrupción a pesar de que Rajoy se niega a reconocerlo no

Voz 25 18:05 yo veo que se meten conmigo a menudo pero aunque en uno he dicho

Voz 1704 18:11 operó operó del que no encontrara una palabra

Voz 3 18:15 en ningún sitio esto es en eso en una palabra no

Voz 1704 18:17 el sitio en una nunca más Caco Senante un full de ruta se contra Pedro Ana Rosa le gusta más ciudadanos que las que puede gustar más bien aquí me gusta mucho la táctica de Rivera de deja de ponerse nervioso que es lo que dice un macarra cuando quieres pongas nervioso sí claro que me acabo de darme cuenta que Ana Rosa Art son las mismas siglas de Albert Rivera que te ha parecido la cabeza

Voz 0874 18:42 ha abierto del Gobierno son los pensionistas

Voz 26 18:48 la Edad Media

Voz 1704 18:54 muy bien rollo dejando claro según megáfono oye porque no se ponen de acuerdo nunca las manifestaciones hay que ensayar un poco tiempo pero yo creo que habría que ensayar los varones todos varones

Voz 0874 19:07 han estado manifestando por toda España para quejarse por ese cero coma veinticinco por ciento de subida que han experimentado suspensiones

Voz 17 19:14 y qué les da para pagar lo precisa ha subido la luz del IPC no sabes un subidón de tal manera no sé de qué se quejan verdad Rafael

Voz 1769 19:23 la de los últimos cinco años eh los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que ha sufrido de una forma más intensa

Voz 1704 19:40 bueno con lo cual el nivel cuando perdona a vagabundos está de puta

Voz 0210 19:45 era el mayor bullying Acesa Rafael Hernando

Voz 3 19:50 pasan los años si consigue

Voz 0210 19:52 estoy parecen con Apple hacia San Rafael Hernando sólo le faltan esta gesta de mí

Voz 17 19:57 el genio estrenos más habría que recordarle es en campaña electoral en medio de un mitin que Mariano Rajoy o Rafael Hernando dijeran pues estas ganarán

Voz 1704 20:05 algo algo algo acometer luciendo vais a mirar las obras vais a poder vosotros unas obras que este sistema es quitándole pan vosotros a las palomas es muy peligroso meterse con gente que no tiene nada que perder tiempo que esa es la la vida les da igual todo el tiempo para dedicar a comer deberían tirar de todos los todas las comparaciones que tenía Chiquito de pobres de estamos sufriendo saliva

Voz 3 20:30 Freire

Voz 0874 20:30 ese algo que decía una subida del cero veinticinco por ciento en una pensión mínima supondría un euro de aumento en la pensé Patti está bien no hay que darle las gracias Rafel Rafael Madrid y con eso cuánto se puede comprar

Voz 1704 20:43 con una propina de palillo yo sé si se juntan treinta mil pensionistas y me dan un escrito a La Caixa legal va a comprar

Voz 0874 20:55 desde las elecciones municipales están cercanas o las generales en dos años por lo que sea pero los pensionistas que se pongan en pie de guerra ponen nervioso a cualquier partido político así que llega el momento de las excusas Éste no

Voz 17 21:05 es un problema de que yo no quiero sufren los yo quiero subirlas pero es un problema de poder hay unos recursos esos recursos hay que distribuirlos de hecho yo voy a pedir ahora hoy lo voy a pedir ahora mismo comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre las pensiones

Voz 1704 21:21 este es el otro día Susanna Griso Hablando con una pensionista dándole a ver si podemos iba a acabar como Grecia tal sus espaldas si Periodismo a seis Siglo XXI El pensionista

Voz 0210 21:33 o sea de estas ahora mismo ha atacado

Voz 1704 21:36 en Santa Susanna Griso ahí cojo que ser pensionista es como que si te esté acabando la fibra osea que se te acaba el contrato con Movistar y te están llamando del otro lado

Voz 0874 21:43 claro que lo del quiero y no puedo es algo a lo que nos tiene muy acostumbrados como cuando Don la campaña de dos mil once prometía que no iba a subir los impuestos

Voz 4 21:49 luego era una decisión dura dolorosa no nos gustaba tomarla pero era absolutamente imprescindible para detener la espiral en la que podíamos caer

Voz 0210 22:01 esta es exactamente la dije yo ayer a las tres de la mañana aquí vale mucho cuidado pensionistas no voy a hacer comparaciones pero si si de repente hay un comando que pasa a la acción de los pensionistas una muerte un pensionista es Le quedaba medio año más osea que no pueden inmolarse en grupos de siete de veinte no es como Isis que viene gente joven a morir a al Primer Mundo todo presuntamente

Voz 1704 22:24 presuntamente siete abuelos

Voz 0210 22:26 noventa y más vivos

Voz 0874 22:30 el tema de las pensiones es sorprendente también

Voz 17 22:33 lo que pasa es que

Voz 25 22:34 todavía la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue todavía no tenemos los recursos

Voz 1769 22:40 disidentes e para poder subirlas

Voz 1704 22:43 pues he llegado desde Las Vegas la recuperación no ha llegado es que llega fuera de España es un amigo y os voy a decir más

Voz 0210 22:51 tengo un amigo que había que vigilar a su abuela porque la abuela quería morirse y no le dejaban ir un día a la dejaron con la sobrina dijo estaba al Piqué y pique con el móvil y le vivió las piernas por la ventana con hasta luego

Voz 1704 23:03 esa señora si decide que sólo hace contra un cambio no esto me voy a hacerlo gratis porque si luego por una luego voy a hacer nada contra contra Montoro cuando salga por la puerta que tiene que luego delante de un juez soy yo no estos la Real a ver si a la huelga Senante Bale de pensionistas que les queda medio ambiente

Voz 3 23:27 la historia real de una empresa bien conocen

Voz 0874 23:36 cuántas veces habéis escuchado por cierto es Gran Vía treinta y dos departamento legal de las

Voz 1704 23:40 hubiese escuchado los dos últimos años

Voz 0874 23:42 los de boca de varios nuestro del Gobierno que habíamos superado la crisis y cuántas veces escuchaste a Rajoy diciendo cosas

Voz 17 23:47 como está en dos mil once así como las pensiones sin me comprometo a mantener en el nivel adquisitivo y subir el IPC bueno pues esta semana en Zaragoza Rajoy decía con mucha contundencia todos esos que promete

Voz 27 23:59 voy a gastar más dinero aquí voy a gastar más dinero allí voy además a bajar los impuestos al voy a continuar gastando más dinero les están engañando a usted que manitas

Voz 1704 24:11 y es que al final les salen les salen mejor la frases mal que bien sabes

Voz 0874 24:17 Zaragoza Rajoy volvió a hablar de la recuperación de la situación económica haya recalcar lo mal que en su momento lo hizo el PSOE estos en los los argumentos fue por la irresponsable

Voz 27 24:27 dad de algunos que prometían lo que no podían prometer y luego no cumplían aquello que evidentemente no podían cumplir alguno se los mirar a nadie

Voz 1704 24:39 entonces Esquerra siguiendo con el tema de las movilizaciones

Voz 0874 24:41 de pensionistas hemos escuchado voces minimizando el problema o tratando de minimizar lo por ejemplo la del gobernador del Banco de España Luis María Linde

Voz 28 24:49 la propia ley Lleida al un alto presentar el jubilados en España es una parte importante de la presión de jubilación en nuestros jubilados no españoles básicamente hemos ahorrado comprando casas de pago la hipoteca entonces en ese momento lamentan especie significa la propiedad de la vivienda para un alto preguntarle jubilados en España es deporte

Voz 17 25:09 dandi de la presión de jubilación se estoy la verdad es que es

Voz 1704 25:12 sí luego a tipo fijo un poco es tremendo porque perdona

Voz 0874 25:14 qué contexto pero yo que he conocido en este mercado anglosajón en Estados Unidos hay gente que hipoteca su vivienda para poder llegar a vivir los últimos años de su vida porque el concepto de dejar a los hijos por ejemplo no existen esa cultura pero es que nuestra cultura sí que existe ese concepto

Voz 0210 25:29 lo hizo como pensionistas yo cuando veo ahora las manifestaciones tal pienso que te enfrentas poniéndome en su piel al engaño definitivo sea como un engaño vital de decir que me me han engañado

Voz 17 25:41 aquí la gente ya le dice sí estudias Inditex fuerzas tendrás no tienes toda trabajas toda tu vida te tampoco tiene poco Jara que exigir este hombre es lo que allí se llama el contra tres personas que es la hipoteca inversa es que te amenazada que básicamente es que tú hipotecas tu casa cuando te jubilan el banco es el que te paga la pensión claro pero yo ya cotice oiga yo trabaje cotice y luego con el dinero que no cotice me decidí comprarme una casa lo que me diga usted que yo para vivir también el dinero que que que no cotiza me tiene que servir porque

Voz 1704 26:14 es como acompañando enteros

Voz 17 26:16 toda la vida esto es el liberalismo luego está Hernando cualquier excusa es buena para matizar a Irene Montero que acuden a la comida

Voz 1769 26:24 el del Pacto de Toledo tengan alguna propuesta sensata para garantizar eh que personas de la generación de la portavoz o portavoz de Podemos pues se cobre unas pensiones similares a las que podrán en estos momentos nuestros mayores

Voz 17 26:41 no sé tú eres el que me espíritu

Voz 0874 26:43 está más cerca de la jubilación porque siempre he querido hacer un juzgado

Voz 1704 26:46 sí pero el que está ahorrando ahora eh yo que tengo yo como hago de Movistar sabes que hice seis programas y luego abrir Samitier otros seis yo voy a pedirle una prejubilación a Telefónica yo creo que con eso he cotizado suficiente con ellos y que me jubilen ahora con cuarenta y andar ganar las mismas yo creo

Voz 0874 27:07 para pensiones pero según Méndez de Vigo nunca nos faltará un cereal en la mesa digo una cosa es predicar y otra dar trigo este Gobierno

Voz 17 27:15 quiere dar trigo no te digo Vigo

Voz 1 27:21 sí

Voz 0874 27:32 mira que lo intentamos pero no somos capaces de abstraernos del presidente Rajoy está en cada momento del día entiendes la tele está en Telecinco ahí estaba charlando distendida mete con Ana Rosa Quintana que le parece al presidente recibimiento a Felipe VI en el Mobile World Congress en Barcelona

Voz 25 27:46 en alguna ocasión han rayado en una cosa que se llama mala educación que creo que todos debemos intentar no tener la inestabilidad

Voz 17 27:54 parece la huelga feminista del ocho de marzo y usted aporta mucho más a la causa que defiende trabajando contando lo que suceda que se está haciendo Huelva

Voz 0874 28:04 el cardenal arzobispo de Madrid ha dicho que hasta

Voz 1704 28:07 la Virgen María Jesús Leguina me parece el definitivo es Eli ya místico un nombre hablando por boca de una mujer que que no simplemente digo agregó no lo sé yo pero yo creo que a lo mejor no la conoce mucho eh pero a lo mejor digo eh esos señores diciéndole a la mujer del lo que tienen que es lo que fíjate lo que te y cómo cómo cómo hacerlo bien raro hacerlo conducir con vino cada vez que tenía que decir se tiene de conducir con Gemma Mengual como hacer una huelga o qué tipo de mujer seguía Virgen María empezar sería genial

Voz 17 28:44 verdad haga por los comandos ya ellos queremos así que está Paqui que ha hecho para nuevos

Voz 0874 28:51 cuatro de Economía por cierto aquí es cuando la cosa se pone divertido

Voz 17 28:54 un hombre o una mujer es que no se no puede ser más claro y además tenga la absoluta certeza de que les digo la verdad no lo sé

Voz 1704 29:04 el suelo que ellos no no no me atrevería a sacar conclusiones Piran venció no lo los más

Voz 1 29:13 ah

Voz 1704 29:13 o no haberlo equipo porque estamos entre la posibilidad del primer ministro de la historia que va a ser Casandra masculino o no

Voz 0874 29:23 on no define a estas alturas ya todos sabemos que el tema que Rajoy domina el ámbito en el que más cómodo se siente es el Deportivo

Voz 1295 29:30 no tienen una afición tan grande como puede detenerlos los deportes que todos conocemos empezando por el fútbol que es el que tiene las licencias luego el baloncesto el balón no han legal

Voz 1704 29:41 más los has tiraban loco fíjate una cosa es que sabes que no hay un dato ahí no sea eso no está de más del cuya dicho acuerdo

Voz 0874 29:54 tenis pero bueno no en todos los ambientes deportivos tú les sacas el fútbol y pones a recibir a los campeones de Juegos Olímpicos de invierno y ahí le descoloca son poco lógicamente que siempre le queda el recurso de las anécdotas entre ministro

Voz 1704 30:06 claro pues sabía allí un interés

Voz 1295 30:08 de debate entre la señora Merkel y el primer ministro de Holanda ya sabe cómo se provistos de por tanto aquel momento Alemania era el segundo en medallas y Holanda era creo recordar que el cuarto en la conversación conversaciones dije nosotros empezamos ahora pero que dentro de cuatro años que creo que tiene lugar en China pues que vendrían a presentarme su respeto

Voz 1704 30:31 más no estaba seguro de nada ni de quiénes eran ni de eso y usted qué tal nivel bueno vamos a ver que no estaba allí arriba no tenéis la fantasía de que merece la algún día se gire cuando venga Rajoy le haga estas cosas si es que las hace le diga cállate Mary Anne acogerá a Rajoy que me tienes

Voz 3 30:51 la huelga es la taquilla cuyo de los hacia una persona a otra hablando con otra persona me acuerdo donde

Voz 1704 31:06 que se lo está inventando lo estoy pensando Clara hola una o por ahí no son fútbol

Voz 0874 31:10 de cosas antecesoras la desconexión esta semana el PP de Madrid concretamente Martínez Almeida se cuestionaba si Almodóvar era digno de ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad

Voz 29 31:18 debate por tanto es si es incompatible será alto cargo del Ayuntamiento de Madrid y estar en los papeles de Panamá Sí Se Puede ser hijo adoptivo de Madrid y al mismo tiempo haber tenido una sociedad radicada en un paraíso fiscal

Voz 17 31:31 todos los tiempo hombre y al final quizás por afín

Voz 0874 31:34 Irak ya que miembros del PP como el ex ministro Soria aparecían también en esos papeles fuese votó a favor y al final ha habido un cosas

Voz 1704 31:40 son votar a favor de Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid vaya nosotros hemos primado el aspecto

Voz 3 31:47 vale pero de todas sus películas están íntimamente ligadas a la ciudad de Madrid sobre las

Voz 1704 31:52 esto deportivo que es verdad que el Deportivo buena es la desconexión

Voz 0210 31:57 se llama Javier el momento de ir a por tu abogado

Voz 1704 32:00 se llama la gente fuera de aquí al día poner anuncios de legalizadas unos días la infanta Elena con lo cual los medios

Voz 3 32:07 cuando faltaba dentro de

Voz 1704 32:10 el burofax se acercó a un evento que organizó

Voz 0874 32:13 ABC para rendir tributo a los toros en calidad a la tauromaquia así definía a la Infanta

Voz 30 32:18 segunda corrida de toros el torero los subalternos y la gente de la plaza con sus diferentes funciones los aficionados el toro de lidia el caballo

Voz 3 32:29 todos se reúnen en la plaza una obra de arte viva viva

Voz 1704 32:35 no me digáis que Ahronot no pondría un redoble de esos de circo para ver cómo lo que me parece un toro de lidia la verdad claro

Voz 0874 32:43 como todo mundo sabe porque somos padres y mientras todo eso nos lleva a nuestros hijos a los terrícolas

Voz 3 32:47 claro que un evento familiar ficción afirmó que transmito a mis hijos

Voz 31 32:52 pues con los que comparto numerosas tardes en las que ya escucho sus sabios comentarios taurinos

Voz 1704 33:00 dichos Javi os a Marte como si fuera una de Las Grecas hizo una ficción copar a comparto los hijos ya tiene sabías comentarles taurina verse a su hijo le transmito imagínate un comentario de Froilán Pedro venga sabio comentarios claro venga Pedro dice eh mamá montones ganado otro valor de la importancia saberlo todo parecía

Voz 30 33:24 por eso es es sin duda Amar en una de sus muchas y riquísima

Voz 31 33:29 has a esta España donde todos cabemos en enriquecedora convivencia asentada en el respeto mutuo

Voz 1704 33:38 es verdad que ahora no llevará nada te dicen Brugal

Voz 3 33:45 les van de las manos vamos

Voz 9 34:05 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 37:57 dime

Voz 3 38:03 no vamos con Antonio Castelo Quique Peinado y con Pedro Aznar hace un par de años contratamos

Voz 0874 38:08 qué Todolí que estaba en la calle organizando un evento para conseguir dinero con el que mantener sus herramientas de trabajo que no era otra cosa Kun seiscientos cómo estás Jorge buenos días

Voz 2 38:15 qué tal cómo estáis ha pensado que iba a decir que tuviste movida

Voz 0210 38:18 con Caco Senante

Voz 1704 38:20 sabes que espero que no acabe la seguido ahora tenemos que verlo grabado y luego no tienes que pagar

Voz 0210 38:28 la cosa antes no puede ser mala persona porque siempre lo vemos en el boxeo lucha boxeo

Voz 0874 38:32 a ver dos años después sigues con tu seiscientos lo conseguí este mantener y además está permitido sacar un libro

Voz 2 38:37 yo dando lavar aquí con el seiscientos si después de casi tres años digo es el momento de hacer una selección no de de invitados entre ellos el señor Quique Peinado

Voz 0210 38:47 o sí que es el seiscientos de ahora

Voz 2 38:51 existiendo moderno es que lo explico al principio es que ese día llovía como estos días más yo no podía sacar La fiera de cincuenta años porque tiene agujeros

Voz 0210 39:01 pero es muy guay porque le llevó a Curro esto era una manera definitiva hacer una Curro con la entrevista chimú todo eso

Voz 1704 39:10 dame te dije libre se llama confesiones

Voz 0874 39:12 en seiscientos es una entrevistas a personajes públicos de todos los ámbitos diría yo en ese lugar tan reducido no que tú les sacas en efecto algunas confesiones por ejemplo Íñigo Errejón te cuenta que Pablo Iglesias es que se lo toma todo muy a pecho

Voz 2 39:25 sí la verdad es que ahí se lo lo bonito es seiscientos asesores es total cercano parecemos los Petit que vamos por Madrid hay entre metidos en el atasco surge surgen esas conversaciones que ese sueltan sobre todos los políticos yo creo que es el escenario perfecto para que conste

Voz 1704 39:41 quién te ha toca quitado pues

Voz 2 39:43 ese el otro día estuve con mil Ukhov

Voz 0210 39:46 claro que si eso no lo puede evitar el tienen grandes fino que es muy ancho estás entre cómicos espero que te hayas reparado la respuesta en cuánto dinero te está pagando Phil comida en África caigan copiado sin ningún tipo de vergüenza ha habido tú formato y lo ha zanjado

Voz 2 40:02 ojalá estuviera copiando yo a él porque es que si yo le estuviera copiando estaría ahora no estaríamos hablando de cien mil dólares por capítulo un coche clásico por invitado claro una producción

Voz 0210 40:12 brutal estimularía que te quieres los planos de café es la industria del café de tienes que pagar tanto dinero ayer entera hereje ayer le leyó en dólares por lo

Voz 1704 40:24 por todo el cuerpo copia lo tú ahora osea ante el primer

Voz 0210 40:28 montaje del inicio con del seiscientos pero en gracias

Voz 1704 40:30 venga luego Cañas

Voz 0874 40:34 de todos los que han pasado por ese espacio tan reducido alguno del PP Borja Semper creo que

Voz 2 40:37 pues a ver si ha sido lo único que ha accedido de hecho me iba a Planeta me mando el libro de espera

Voz 1645 40:41 Aguirre me dijeron se aparta

Voz 2 40:44 no me dijeron que la prensa la llevaban los de prensa del PP de Madrid ir a intente por activa y por pasiva hizo imposible me hubiera encantado llevarla a un a un cajero aquí

Voz 17 40:54 si vas con Aspe conduce tú está claro Alberto Garzón

Voz 0874 40:59 antes de que se uniera podemos también al músico

Voz 2 41:01 es además decía Quiero marcado fichajes eso de Podemos se hiciera donde acababa miren Decca Baduel

Voz 0874 41:07 alguno que te sorprendiera por alguna confesión espectacular

Voz 2 41:10 pues más que su confesión porque al final eso Ana Pastor será muy bien pero yo soy llevó digo que son entrevistas humanas porque no no intento sacar nada sino bueno una charla iba a salir es el Bertín del seis cero del es más bajo con menos dinero de la cuenta

Voz 0874 41:26 la saliendo como la anécdota de David Trueba sobre Rafael Azcona que tu dices

Voz 17 41:29 es la mejor del libro si a mí me ha gustado mucho

Voz 2 41:32 a a Rafael Azcona vamos miraba un montón y me hubiera encantado subirle hubiera sido el que más me me hubiera encantado ir nada pues se iban por Concha Espina el Bernabéu y bueno había mucha diferencia entre Azcona y Trueba Tron era muy joven provistas con Eva pagando a las señoritas por la calle le perdone señorita le importaría acostarse con este hombre no si mujer se así se lo tomaba bien pero no hace días no sé no sé

Voz 1704 41:59 sí ahora hace días y ahora se lo tomarían Ardiden pero por lo tanto habría que revisarlas

Voz 2 42:07 no por porque pero lo hagan Azcona sabía sabía decirlo esta Cristina Pardo también no está Cristina Pardo si la primera mujer que subió al coche y nos lo pasamos bien lo que pasa es que bueno pues que fue Gago rápida así también es que los dos un poco tímidos no se percibió una charla

Voz 0874 42:25 sí una tímida

Voz 2 42:27 poquillo del avión se serio yo también lo sea que esa mujer no vistiera tímidas

Voz 1704 42:32 no no es que hemos dicho a ver si a ver si es que tú no tengas

Voz 2 42:38 vale pero fue una charla muy interesante porque claro hay Cristina está pegada toda la información del PP el ex sigue y tiene un montón de anécdotas no

Voz 0874 42:45 es verdad de la gente que te ha dicho que no la de más alto nivel

Voz 2 42:49 la Esperanza Aguirre pues Rajoy yo creo que Rajoy no

Voz 17 42:53 en la seguramente tabla hablando ella llevar a los toros

Voz 2 42:56 con escribía hace poco a la Casa Real porque como visto un vídeo en Youtube digo a ver si se ha hecho youtuber y quiere aparecer en el seiscientos por la Zarzuela llegando

Voz 1704 43:03 a ver quién de la Casa Real pues escribir

Voz 2 43:06 generada si juega que se haga habla tal ética la Casa Real arroba

Voz 1704 43:13 claro llevar a Caco Senante

Voz 2 43:16 pero habrá que intentarlo me estoy sudando cabrones copiando a Jerry Saif el que lo hizo en los jardines de la Casa Blanca con Obama si pues yo creo que a Rajoy le vendría bien hubiese creen que él es más de andar te voy a decir que si andar deprisa

Voz 0210 43:32 las mejores entrevistas de gente que no te lo esperas como la mi favorita Day yo creo que te puede pasar lo mismo que al final las mejores sean alguien que si no aparezca el más

Voz 2 43:42 este proyecto el día que funcione si funciona porque la verdad que no consigo un patrocinio irregular pero me encantaría coger a gente de la calle no yo qué sé desde hablar con un mendigo hablar con los dos heavies de aquí de la Gran Vía

Voz 17 43:53 lo lo tengo en mente no porque cuando yo también se ha hecho taxi Confessions escribió no te acuerdas pero no así con una cámara en el uso verdad es verdad

Voz 1704 44:02 en la calle con la costa chica es verdad estamos hundiendo el chaval un poco estáis acabando con el formato contra vistas venga venía de conocido que tener formatos originales confía en polvo

Voz 2 44:17 a seiscientos cincuenta claro en segunda mano seiscientos viste que ya lo ha puesto alguna multa en la redacción del libro pues de momento no he tenido suerte de hecho han pasado de todo se nos abre las puertas en el cinturón y no se ve en la en cámara como a Miguel Ángel Revilla y bueno pasan cosas raras otros formatos Sierra Villa no no es mi forma claro

Voz 1704 44:39 el Revilla en un seiscientos te puede dar una turba excluyó él todo preparado dijo puedo soñada para el oye es el diálogo que Miguel Ángel Revilla era presidente de España por favor que Todolí

Voz 0874 44:54 dos de este libro que recoge las confesiones en un seiscientos pues suerte con el proyecto y ojalá encuentres ese pacto Nador

Voz 17 44:59 muchísimas gracias a vosotros gracias hasta luego

Voz 43 45:01 no

Voz 1 45:07 eh

Voz 17 45:26 vamos a terminar el programa de hoy con un poco de poesía hacemos habitualmente con los cómicos porque viene bien para el espíritu

Voz 0874 45:33 de Segovia está Elvira Sastre muchas Elvira buenos días

Voz 44 45:35 hola qué tal buenos días después ETA eres escritor

Voz 0874 45:38 entonces traductora que te manera marcas tendencias literarias en redes sociales una poeta influencer es algo que no me esperaba nunca

Voz 44 45:46 sí bueno no sé no soy el eje denominó así pero bueno si algo algo parece que sí que puede influir no lo sé

Voz 0874 45:53 influye en que en que la gente escuche poemas lea poemas compre libros

Voz 44 45:57 sí bueno ha habido un cambio no yo no creo que ellos la percusores de nada pero sí que es cierto que el canal ha cambiado Internet ha permitido que que pues que llega a más gente

Voz 0874 46:06 yo no sé si tienes un plan de empresa cuando pensaste de repente unir poesía y redes

Voz 44 46:11 sociales dijiste que negocio no porque además es que fue como un poco a la paros halló cuando empecé con con los libros fue cuando empezó un poco el auge de las redes sociales entonces pues lo he ido viendo ido creciendo

Voz 0874 46:22 dentro de un mes se publica nuevo libro que es aquella orilla nuestra República por Alfaguara además ahí recoges aforismos recoges frases también no si tienes alguna mano para leernos

Voz 44 46:32 sí sí sí que estaré un par de vale pues Merayo una que dice ojalá nunca me mires como el de pronto recuerda algo que se le había olvidado y luego hay otra que voy a aprovechar también teniendo en cuenta la marcha feminista de la semana que viene que dice mirarnos decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos nosotras lucha

Voz 0210 46:53 los vientos aspira estaba pensando que tienen mucho que ver los poetas con los cómicos porque actuamos en garitos nosotros ya hay muchos recitales en Madrid por ejemplo hay un montón de garitos de siempre que voy también como cuando voy a ver cómicos es un auténtico carrusel de miseria humana

Voz 17 47:09 así es

Voz 1704 47:12 entre como inadaptados

Voz 0210 47:15 dando poetas cómico exigentes de malvivir

Voz 17 47:17 el caso cosas ahí no no acabas de entiendes un poco se oye

Voz 1704 47:23 la yo tengo una duda eso que decía el estos recitales siempre me llaman mucho la atención qué reacción espera el poeta quiero decir porque el cómico sube hace reír entonces y se ríen ha funcionado sino se ríen no ha funcionado reacción espera el poeta del público que va haberle hombre alto extenso

Voz 44 47:38 ventaja y es que el que paga una entrada para ir a ver un poetas porque le gusta la poesía antes es alguien predispuesto a que eso le vaya emocionar entonces en realidad es bastante fácil yo creo que hace reír es mucho más complicado que hacer llorar

Voz 1704 47:48 pero por ejemplo tú tú tienes tú miras a la Audiencia dice

Voz 17 47:51 están con lágrimas ya está cojonudo

Voz 1704 47:53 sí o no

Voz 44 47:54 sí bueno escucha suspiros alguien que de repente pues no se le da un codazo al de al lado entonces dices bueno esto esto funciona

Voz 0210 48:00 y luego ya diferente también que los poetas van a ver los poetas pues el público de un recital de soportes son poetas

Voz 44 48:08 hay nuestra sección de ultras

Voz 0210 48:11 no no no verá como os vamos a romper

Voz 0874 48:13 el hielo y hacer sentir al vida cómoda como estuviera entre gente culta y con sensibilidad y que hace poemas he pedido describiera es un pequeño poema cada uno cuatro versos solamente quiero que ella valore como profesional de la poesía e influencer de la poesía en redes sociales reproduzca música que sea adecuada para que esté presidió literario

Voz 45 48:31 os están a venta

Voz 42 48:36 queremos ver un poco la

Voz 17 48:37 el juez poesía rendirá recuerdo íbamos a por por Quique Peinado que tiene Tubinga a ver

Voz 1235 48:44 esto como es no porque lo tengo la cabeza la métrica me va a dar igual

Voz 0874 48:49 sí

Voz 1235 48:50 has metido un rapero en la cárcel por arrimar Cristina con guillotina y si haces uno que me Infanta Elena Contreras

Voz 42 49:00 en la valora ya no lo hacen nombre valor

Voz 17 49:04 ya no se valoran del departamento legal de va

Voz 1704 49:07 creo que es mejor no me voy a mi casa

Voz 42 49:11 eh puede darle mucho dramatismo y carga las cambiar carga la repara Caco Senante Pedro Aznar le cambia el semblante maravilloso

Voz 3 49:32 también pues te digo mi poesía mojo picón Hope y con la rica salsa canaria se llama Mojo

Voz 19 49:41 con nota

Voz 1704 49:44 setenta por ciento