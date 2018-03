A Vivir Que Son Dos Días (10/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 no

Voz 4 00:24 de retraso al buenas la aún para unir no demasiado del fondo de energía

Voz 5 00:36 la buena Pedro

Voz 3 00:39 al eh yo les digo no darles tiempo a eh

Voz 0874 01:01 el Parlament de Catalunya Plaza de nuevo el pleno de investidura José Antonio Piñero buenos días

Voz 1775 01:04 buenos días Javier aplazamiento sine díe para la cita

Voz 1024 01:07 prevista para el lunes después de que el juez del Supremo Pablo Llarena denegara el candidato Jordi Sanchez su salida de prisión el abogado de Sánchez ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el presidente del Parlament Roger Torrent ha decidido aplazar ese pleno hasta conocer el pronunciamiento de Estrasburgo un tribunal que apenas tiene margen de maniobra según explicaba anoche en la sede en Hora Veinticinco el profesor de Derecho Penal Internacional en la Complutense de Madrid Manuel Ollé

Voz 6 01:33 sí a Estrasburgo sigue el criterio que ha seguido hasta ahora en toda la historia de El tribunal yo digo un recorrido muy cortos por no decir nulo no Estrasburgo sólo y exclusivamente accede a conceder medias cautelares cuanto al peticionario está en peligro de muerte o no puede ser que torturar no sufrir malos tratos

Voz 7 01:52 el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno pretende destinar más de mil millones de euros en ayudas

Voz 1024 01:56 mil cuatrocientos cuarenta y tres millones entre este año dos mil veintiuno que son trescientos sesenta millones anuales en media en subvenciones para alquilar o comprar una casa centrados en el apoyo al alquiler a los que ingresen menos de mil quinientos euros brutos al mes para viviendas con menos de seiscientos euros a renta recibirán el cincuenta por ciento los menores de treinta y cinco años y los mayores de sesenta y cinco

Voz 0874 02:18 las ayudas a la compra serán sólo para los menores

Voz 1024 02:20 XXXV con rentas bajas en municipios de menos de cinco mil habitantes Hinault en todo el territorio como en el primer borrador hay más letra

Voz 5 02:28 pequeña que puede leer en nuestra página web

Voz 1024 02:30 Nasser punto com Donald Trump asegura que un pacto con quién

Voz 7 02:33 yo no está más que en proceso ha sido a tuitear

Voz 1024 02:35 esta noche el presidente de Estados Unidos que está más que en proceso que será muy bueno para el mundo con todo el republicano explica también que todavía no hay fecha tampoco hay lugar de esa reunión anunciada con el líder norcoreano tuit de Tram después de que un portavoz del Gobierno de Corea del Sur recordemos anunciara una reunión entre los mandatarios para el mes de mayo

Voz 0874 02:53 cuánto al tiempo llega el temporal Félix dice

Voz 1024 02:56 meteorólogos que va a ser la peor borrasca del invierno menos es la cosa mediterránea aparece esperan lluvias prácticamente en todo el país la peor parte ya será está llevando la costa norte donde están activados los avisos de color naranja riesgo importante sobre todo por viento en Galicia Asturias Cantabria y norte de Castilla y León en total treinta y nueve provincias amanecen avisos desplegados ante como decimos previsión de intensas precipitaciones y fuertes vientos que pueden alcanzar los ciento cincuenta kilómetros hora en las cumbres

Voz 0874 04:11 estas afónica de gritar en la manifestación del jueves

Voz 1743 04:14 no son pocos si es la verdad el Madrid lo dimos todo fue un día super emocionante yo creo que a partir de ahora todos los días deberían ser ocho de marzo no estaría bien que que no tuviésemos en cuenta oye déjame que empiece

Voz 0825 04:26 con con la concentración que hubo el día

Voz 1743 04:29 día ocho por la mañana en Bilbao porque es una imagen tan potente tan impresionante pero no sólo la imagen sino lo que se escuchó en en esa concentración miles de mujeres estaban concentradas en el centro de de Bilbao y empezaron a cantar lo que para mí podría ser un nuevo himno

Voz 9 04:54 nada hubo es un mundo

Voz 10 05:45 a usted está muy revolucionario suena

Voz 0040 05:50 adiós a las masas pierde que es sonido porque conecta o una tele con una de las televisiones conectaron justo en este momento los locutores dejaron de hablar uno de hecho uno empezaba a hablar ahora le debieron decir calla que se escuche todo porque es impresionante yo creo que está dando la vuelta al mundo tiene un montón de visitas en You Tube y que era lo que hoy hoy vuelve a ser mucho para mí por lo menos sí

Voz 1840 06:23 hay

Voz 12 06:25 ah bueno sí

Voz 1743 06:32 muchas veces hemos comentado como los políticos o algunos políticos van por detrás de la sociedad de lo que está pasando en las calles y las plazas que cantan gritan protestan Lee cuando ven que la cosa se les escapa pues empiezan a tener miedito y entonces podemos ver el famoso síndrome del converso como ejemplo vamos a escuchar a Rafael Hernando del PP a Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid y Albert Rivera el líder de Ciudadanos considera feminista

Voz 13 06:57 sí bueno desde el punto de vista de que feminista es una persona preocupada por las mujeres sí soy feminista sí que Nexus que vuelve a la japonesa no no bueno haberla elaborado

Voz 14 07:06 la japonesa esto se ha sacado también un poco de contexto porque yo sí quiero también aprovechar para decir que yo hablaba de huelga a la japonesa refiriéndose exclusivamente a mi yo jamás vivía que nadie hiciera huelga a la japonesa porque además el derecho de huelga es un derecho constitucionalmente protegido que yo no solamente respeto sino que apoyo

Voz 0040 07:25 creo que lo que ayer demostró esta manifestación esta movilización es que el movimiento del feminismo no es sólo una causa de una ideología y sobre todo no sólo una causa sólo de las mujeres había también muchos hombres también apoyamos esa causa así que ahora nos toca hacer política para poner ya la blinda digamos a esa movilización ahora sería muy bueno que los Presupuestos Generales

Voz 7 07:45 dado llevarán más permisos de paternidad

Voz 0040 07:47 mi apoyo a esa educación infantil

Voz 0874 07:50 ha expresado siempre que Rafa entrenando encaja perfectamente en el modelo de hombres feministas

Voz 1743 07:54 puesto porque mira no son de ponerse qué tal pero los

Voz 0874 07:57 ya habíamos empezado bien se refería Albert Rivera ahora a los presupuestos que siguen siendo la piedra en el zapato del presidente del Gobierno ya que estamos cuéntanos qué tal que tales asentado en Moncloa la protesta del jueves

Voz 1743 08:08 pues gran parte de la rueda de prensa del Consejo de Ministros se dedicó precisamente a esto pese a que la ministra de Sanidad Igualdad Dolors Montserrat en estos mismos micrófonos dijo que no le gustaba las etiquetas y por eso no se declaraba feminista Íñigo Méndez de Vigo en nombre del Gobierno porque

Voz 0874 08:23 el pregunto si no se sentía racista

Voz 1743 08:25 no es que no se etiquetas pues por eso te digo me influencer desde el Gobierno a través del portavoz Íñigo Méndez de Vigo sacó pecho por la buena gestión en temas de mujer e igualdad

Voz 0803 08:35 pronto vamos a seguir trabajando en la línea en que hemos trabajado Illes sea anunciado esas conversaciones que insisto no son de Allende antes de ayer de la ministra de Empleo y el ministro de Hacienda y Función Pública con los interlocutores sociales para la conciliación y la racionalización de horarios e insisto que hay toda una panoplia de medidas que han llevado que han llevado al estrechamiento de la brecha salarial no nos conformamos con eso no nos conformamos con ser los quintos del mundo en bienestar de la mujer queremos seguir avanzando seguiremos

Voz 0874 09:07 avanza José María Aznar el que decía aquello de que le gustaba la mujer mujer

Voz 1743 09:12 pues que si Gallardón era de también decía aquello de que las mujeres no realizamos con la maternidad mire no se acuerdan fue en dos mil doce y dijo que la maternidad no hace auténticamente mujer es como si turnos dieran el sello de calidad ISO nueve mil uno por ejemplo

Voz 0874 09:26 de todas maneras también Gallardón y Aznar son eso que decía esto que dicen ser los guardianes de la moral la frase de El Fary no los hombres como era el hombre ahí no recuerdo el hombre hombre claro yo estoy citando al Fary pero que si llegan ante no no no no me acuerdo huele a Varón Dandy

Voz 1743 09:44 a ver bueno pues de decía que que está bien que que cambien el discurso que hayan venido sean pero haberse se nota por ejemplo en los presupuestos que están pendientes que doten con fondos necesario pues del desarrollo de esas políticas a favor de la igualdad contra la violencia machista

Voz 0874 09:59 que me antes de cerrar por hoy este capítulo quede en la mente que siga sin dejar la política al diputado por Esquerra Republicana y exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó por esa conversación de súper machista es súper xenófoba Barbosa si me permites es decir que ha filtrado la composición privada es verdad pero resulta ofensivo que alguien con responsabilidad publica piense así por muy de izquierdas y republicano que sea

Voz 1743 10:21 sí por si alguien no se ha enterado Salvadó conversaba con el alcalde de San Carles de la Ràpita que tampoco le colgó el teléfono vaya dijo que es eligiera como consellera de Educación a la que tuviera más tetas las tetas más grandes y a continuación también hizo un comentario racista aludiendo a la nacionalidad rumana de la esposa de Carles Puigdemont yo digo que si quieren construir una república un país nuevo a mi esto me suena demasiado antiguo régimen déjame que digo una cosa porque me apunta Máximo Pradera ahora la canción que hemos escuchado de cantaban las las mujeres en Bilbao es de Chicho Sánchez Sánchez Ferlosio

Voz 0874 10:52 familiar de máximo que su vaya

Voz 15 11:24 sus tesis Nation Army

Voz 1743 11:35 ayer las decisiones que nos contaron del Gobierno parecía que el anuncio de la Lotería tú te acuerdas de lluvia de millones se alguna pieza además de las ayudas de vivienda que nos ha contado Piñero en los titulares el ministro de Hacienda anunciaba el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios y lanzaba este mensaje para navegantes

Voz 0447 11:55 y que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre de esa negociación colectiva en el ámbito eh Interconfederal en el ámbito de nuestras empresas de nuestros empresas privadas y a los legítimos representantes de los trabajadores que son esos sindicatos

Voz 0874 12:23 sea que tomen ejemplo de que suban los sueldos que negocien al alza los convenios

Voz 1743 12:27 convenios colectivos que con la reforma laboral de este gobierno han quedado casi desactivados lo recordaba ayer el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo en Hora veinte

Voz 1024 12:35 cinco queda muy bien lo que ha dicho Montoro pero gran parte de los problemas que estamos teniendo en el sector privado para garantizar mejoras salariales tienen que ver con una legislación laboral con una reforma laboral que a día de hoy es como un cepo en las piernas de la negociación colectiva

Voz 0874 12:49 eso sí aprovechando que estamos en Moncloa no nos va a presentar al nuevo

Voz 1743 12:52 hoy es verdad tenemos chico nuevo la oficina Joe si fuera Danny De la Fuente en Hoy por hoy te haré un montaje ahora mismo con Luis de Guindos despidiéndose con Ramón Solano presentándose como nuevo ministro de Economía y sonando de fondo la vida sigue igual de Julio Iglesias

Voz 5 13:06 estoy convencido formal de tú vas a ser el ministro en cuyo tiempo de España saldrá definitivamente de la crisis económica

Voz 16 13:14 si la labor que Luis ha desarrollado al frente de ese mini

Voz 7 13:17 serio

Voz 16 13:18 durante los últimos seis años el trabajo al que yo ahora me enfrento sería muy diferente

Voz 1743 13:24 a mí lo que me mira con esa cara que dicho dijese será en la canción de Julio Iglesias es aquella que dice unos que vienen otros que se van

Voz 0874 13:30 no decía en aquella canción al final las obras que d'Amics la gente se va me está diciendo que Julio Iglesias viven es la burbuja inmobiliaria

Voz 1840 14:02 cuando falte la música en español yo estoy invadiendo para la perpleja dejándola

Voz 1743 14:10 la invasión ibérica bueno que se acabó la diversión osea la política íbamos con la cultura os propongo conocer un proyecto cultural es una nueva compañía de jóvenes actrices que presentan su primer montaje Flores cualquier lugar cualquier mujer Il una Paredes es una de las protagonistas buenos días buenos días Luna en qué consiste este proyecto

Voz 6 14:29 pues Flórez cualquier lugar cualquier mujer en es un rito que habla de mujeres y mujeres anónimas porque creemos que ya es momento de darles voz a estas mujeres que lo han tenido todo que son nuestras abuelas madres contra mujeres

Voz 0874 14:46 sí porque el título es flores pero con la es entre paréntesis

Voz 6 14:51 bueno porque queríamos hablar de la individualidad de la pluralidad por eso es flor y flores porque nos parece como la mujer no es un tipo es una mujer una individuo pero Alavés las mujeres juntas cuentan historias entonces por eso teníamos como esta dualidad no de hablar de la mujer concreta la mujer anónima general que ha sostenido todo Virgili que nunca se ha hablado de ella vaya

Voz 1743 15:18 por qué porque habéis sentido la necesidad de hacerlo precisamente ahora

Voz 6 15:23 bueno yo creo que estamos afortunadamente viviendo es en la sociedad como un darnos cuenta de que hace falta que la mujer no esté en un segundo plano como se ha pasado un pues la mitad de él sesión esta historia haciendo más en este segundo plano entonces pues somos la las fundadoras de la espera producciones qué es la compañía somos cuatro actrices que nos conocimos en el teatro de la Abadía entonces las cuatro nos planteábamos esta necesidad de que la mujer no fuera la compañera de sino que fuera la protagonista de las historias entonces porque ahora supongo que tiene que ver con con todo lo que estamos viviendo con esta reivindicación de visibilidad de la mujer somos cuatro mujeres pues entre los treinta en los cuarenta años que que necesitamos sacar es y necesitamos cómo hacer ese homenaje no a nuestras madres abuelas

Voz 0874 16:14 qué historias contáis que textos forman estas flores

Voz 6 16:17 en el nosotras lo que queríamos era contar historias reales testimonios reales de Simón es que no lo fueran entonces llamamos a tres dramaturgas y un dramaturgo las dramaturgas son María Prado Inma Chacón y Carmen Losa el dramaturgo es José Ramón Fernández y les dimos como el tema general eh cada uno de ellos bueno ahora José Ramón Fernández no cedió un monólogo de una obra suya que se llama yo Centre ilustra las tres dramaturgas lo hicimos estas ideas generales ideas escribieron los textos sin saber lo que estaban escribiendo las demás con proceso como de creación a en absoluta libertad de yo escribo esto entonces algunas de esas historias son testimonios reales son historias reales y otras son co reconstrucciones de lo que pudo ser o pues historias más ficticias más que nunca sabe sabremos se sucedieron no

Voz 1743 17:08 estáis este fin de semana en la nave setenta y tres de Madrid hoy ojalá pueda estar en más lugares de España contando esta historia

Voz 6 17:15 eso es eso esperemos vamos estamos ahí todo el equipo con muchas ganas

Voz 0874 17:19 Luna paredes que es una de las actrices de la espera producciones que nos presentan es ese primer montaje Flores cualquier lugar cualquier mujer gracias Luna mucha suerte

Voz 1743 17:28 nada muchas gracias

Voz 17 17:30 eh

Voz 1743 17:36 la opinión de los bancos pues literalmente me he colado en el Hospital doce de Octubre ya que quizá alguien le extrañe que en una sala de reuniones de de un hospital un grupo de mujeres que den una tarde para hacer ganchillo fui a consultas externas en la planta de Ginecología y Obstetricia y en realidad

Voz 1312 17:56 esto es un taller terapéutico para pacientes con dolor pélvico lo único son mujeres que sufren dolores muy fuertes que les impiden hacer vida normal incluso están relacionados en muchos casos con la endometrio SIS y pero también por otras causas que muchas veces pues eso no les impiden hacer vida normal además sufren la invisibilidad de que los médicos lo trivializa muchas veces la sociedad atribuye dice y piensa que es dolor de reglas de tiene que doler te aguanta así hasta no es ni siquiera muchas veces es las enfermedades que padecen están es el tienen demasiada creencia no entre los entre los médicos pues vienen del doce d'Octubre tiene un equipo multidisciplinar que aborda el dolor pélvico crónico nos invitó a visitarlo la ginecóloga

Voz 1743 18:33 a Carmen Guillén buena oyente de de este programa

Voz 1312 18:36 que junto con la enfermera Carmen Codina y la profesora terapeuta aclara Montagut ir todo el equipo de este magnífico equipo de este departamento intentan que la vida de estas mujeres mejore y que por lo menos encuentren entre ellas la comprensión que muchas veces les negamos porque no entendemos lo que lo que están pasando esta semana va a ser muy muy especial para ellas porque el miércoles catorce de marzo uno de los símbolos europeos más conocidos va a vestir un modelito de ganchillo tejido por estas mujeres ojo que va a seguir

Voz 3 19:05 que sí que es el momento en el que estás haciendo esto y no piensas en el resto estás contando descontando has yo creo que te olvidas un poco de lo que realmente malo sino que fueran Express

Voz 1840 19:19 bien muchas veces es que hay pacientes con dolor crónico que han perdido realmente muchas veces las riendas de su propia vida porque la agenda destruirán hola decide ella sino a decir de la enfermedad bien porque tengas que venías espera diagnóstica papeleras que hacer algún tratamiento alguna visita aunque sea esto este pequeño hecho decir bueno es que yo tenga la capacidad de decidir que ahora quiero hacer esto lo hubiera sustituido este momento Flaubert reservar el lo voy a hacer para hacer una cosa pequeña pero para mujeres que han perdido a tratando de combatir a decidir su su día a día es importante que el mundo está gorda

Voz 3 19:54 para ello eres y saber hacer cerrará el primer día dije que no era el fenómeno también así es algo al vacío con la niña me llevó al la lana muy alcanzó humillarla Laleh me dicen que soy como una abuela tras las olas hacemos es muy buena persona el principal lleva la la bolsita para lavar actual manteniendo claro esto de la verdad porque claro debe por fue por fuera físicamente fuera a Montreal bossa nova les les grite un oyente vídeo estará nueve bien expresado a mi madre vía civil lleva una semana sin de pasar a Servimedia Estados Unidos yo me alegro de que me había salido términos cuenta ya final lo dices porque con pero a los niños como otras dos esposas ya tremenda de la que oí pero te desparecidos porque es aquí que los asturianos aquí aquí quieran aquí kilos sueltas no el primer paso que dan a la consulta de su trató completamente distinto nota su canción que ningún médico tras si esa es la verdad cara a Carmen alguna

Voz 1840 21:19 S

Voz 19 21:21 es una vez sí un poquito hombre la ginecóloga son un equipo detrás pero sí que es verdad que la enfermera pues yo tengo un teléfono que me llama cuando están mal cuando se infiltra entonces claro muy cercana y además que las tengo mucho cariño y me gusta mucho mi profesión y me gusta que estén cuál están conmigo pues ayudar hasta que fuente doy sin claro eso es encontrar ese millón

Voz 3 21:45 que le hubiera Amedeo que te trate así despectivamente cuando tú ves hecha algo que darle mitad yo en mi caso he salido llorando de las consultas porque el entró en el Valencia ahora pero al principio sobre todo en ponencia de que yo gente hiciera en caso yo pero yo no estoy pensando en ningún se dolor alumbrando los proyectos no se sabe lo que el teatro por intenta averiguar no no no creo respiran natal no daba tiempo el principio no sabes pero bien toda la literatura que tiene que ver con con con labores que tienen que ver con con las manos es muy satisfactorio porque porque además de que bueno como como contaba niñas además de que te entretiene y te mantiene la cabeza ocupada es es es un oficio útil puede que el dolor las incapacita para muchas cosas a la vida pero esto puede seguir haciendo ser pues desde que el construyan de ese puede seguir creando incluso desde el fondo hacerlo por por culpa de la lo intentaron buscar canalizar la parte bosques con la esta como que a veces el traje a en calzoncillos incluidos los niños incriminan tuve incluido

Voz 1840 23:03 asaltos a para vallas eh el día catorce de marzo es el día en que las noticias eso de concienciación sobre la no me y que como el cuarenta por ciento más pacientes padecen esta enfermedad no es pacientes cuando lo público crónicos en las ocurrió hacer un acto para visibilizar la enfermedad que se dieron poco a conocer ya que es bastante desconocida

Voz 0874 23:24 es la Granada en business

Voz 1840 23:26 que nunca lo había visto vestidos lo había visto desnuda entonces derrotando preguntando ya me enteré que se vestía en algunas ocasiones al año y bueno pues se me ocurrió escribir medir buenas propuestas y lo podemos hacer las chicas del taller un traje y bueno pues después de una serie de trámites ponnos aceptara los Stones nos recibe en hayan tenido a Bruselas a una ser el persona acabamos en representación de todo el grupo y allí se le pone el traje a la estatua bueno tenemos un acto así que yo creo que es como muy solemne porque es algo que ellos tienen como ha tomado muy en serio es muy solemne tenemos de invitada a la embajadora de España en Bélgica que ha afectado muy amablemente

Voz 20 24:08 eh

Voz 1840 24:11 sí

Voz 0874 24:18 la gente que se siente desamparada por lo menos se encuentre donde compartió pues de apoyo con la que compite que bien lucirá el Mané que con el traje de estas mujeres oye por cierto antes se hablaba de la la teoría de Fary ya ya nos hemos acortado la teoría del hombre blandengue no te acuerdas Jesús que vamos a acabar luchado mucho los guardianes de la moral

Voz 1743 24:37 esta pieza Antonio Hernando

Voz 0874 24:41 la mujer

Voz 22 24:42 la aprovecha mucho del hombre blandengue no desaprovecha se aburre y entonces le da capones y todo porque es verdad por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en su delgadez duda porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto pero amigo mío al hombre no de nunca debe de estar ahí porque además ante otras cosas creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí alambre blandengue de texto

Voz 0874 25:08 me decía unos sesenta medidas viva los hombres blandengue diva del Farias Javier no les adiós granuja ella musicalmente era mejor

Voz 8 26:10 cada vez que pasaba algo me aseguré amigo Manuel porque siempre tenía una frase para todo lo que ocurría hablo de él en pasado pues se fue a vivir a cientos de kilómetros de la ciudad es llevar a distancia en el tiempo lo mismo cubrir vicio lleva a otro a mi amigo Manuel nunca tuve el vicio de llamarle Manolo es muy bonito Abel respetado inquebrantable mente en nombre de un amigo Mi amigo Manuel tocaba muy bien la flauta travesera y la guitarra pero se hizo profesor de Filosofía y por eso dijera uno lo que dijera resultaba que ya lo habían dicho antes los antiguos por ejemplo explicaba que me había gustado la letra de tal doble y me soltaba que sí pero que eso ya estaba en Diderot me acordé de él este ocho de marzo porque seguro que me hubiera recomendado que leyera la comedia trata de Aristófanes cuando hablaba de libros de amigo Manuel era todo corazón nunca albergó un ápice de pedantería por eso siempre se refería a leer los libros nunca decía releer el rey de releer de otorga quién lo utiliza un tono pretencioso siempre que oigo un salgo corriendo bueno queda el menor que es todavía más melancólico que la menor en la menor Le gustaba mucho ponerlo como ejemplo de tristeza al profesor Valverde en sus clases de Estética pero la ingratitud de la calle resulta que tirando de la menor se corre el peligro de arrancar por Los Chichos au Gordon cuatro y la verdad es que aún no la he leído eso no quita para que el pasado jueves me solidarizarse con la huelga feminista de modo que al final también la hice ya lo decían los antiguos cuando montaban los piquetes la huelga es para quien la trabaja

Voz 5 28:15 a vivir que son dos días

Voz 1775 28:17 Javier del Pino

Voz 23 28:20 buenos días en el sorteo de tres Alex de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 24 28:24 ha sido setecientos diecisiete no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el trío que excelencia tú vendedor

Voz 23 28:33 también en puntos de venta autorizados fue fuegos hace punto es en la ONCE Nos mueve Cirilo sean que tenga son grande ha

Voz 25 28:46 yo creo que ya tengo del regalo del Día del Padre una afectado era sí o no quizá prefieren partes a esos tipo moho casi bueno siempre puedo coger una corbata no este diecinueve de marzo te lo ponemos fácil miles de ideas para acertar en El Corte Inglés

Voz 26 29:07 mañana domingo en el

Voz 27 29:08 país cómo vive y piensa la población que superan los noventa años cuando vivir conectado a Internet empieza a ser una adicción

Voz 5 29:14 como es Mercamadrid a través de los ojos de Juan José Millás

Voz 27 29:17 te proponemos estos y otros temas de actualidad mañana domingo en el país el información de valor

Voz 26 29:26 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es Milito

Voz 5 29:30 en un flan una chica de dieciocho que no en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 1743 29:36 una seta

Voz 28 29:38 ironía y humor Marie dan perfectamente en canela fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Foz Sergio Sauca hijo Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 30 30:07 a vivir que son dos días en las redes sociales

Voz 1840 30:11 de que La Roda a vivir en Facebook

Voz 30 30:14 a vivir

Voz 31 30:21 en del Parlamento se llama de Cataluña

Voz 30 30:25 y hasta tres personas

Voz 32 30:33 no él me manda la autovía A somos

Voz 33 30:35 el coche se la interna de la

Voz 34 30:38 bueno y no por de la Dirección General de Tráfico

Voz 0803 30:40 hacinan en castellano que Luis eh

Voz 1743 30:43 ah

Voz 30 30:44 íntimos

Voz 0874 30:46 le pasó esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puedes asoció pues a José Juan Messi Villa

Voz 35 30:54 finalmente amanezca será por muchas magnífica

Voz 0874 30:57 las mujeres

Voz 30 31:00 corre y nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 36 31:06 en este caso

Voz 1743 31:10 eres de los que se toma el zumo a toda prisa

Voz 1876 31:12 esa para que no se le vayan las vitaminas o de los que sigue creyendo que calentar la comida en el microondas es perjudicial esta semana envío ok desmontados estos y otros

Voz 1743 31:22 dos de la nutrición con la química Deborah García

Voz 1876 31:25 bello autora del libro le van las vitaminas y nuestro compañero Carlos Cano nos descubre la última tendencia gastronómica la comida azul vio Kate disponible todas las semanas en Cadena Ser punto com con Ángela Quintas

Voz 33 31:42 con lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están en

Voz 13 31:48 no es algo emocional han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las acciones el valor de la radio

Voz 5 31:57 es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial corren nuevos tiempos

Voz 37 32:02 los vamos a escucharlos

Voz 39 32:12 iguales que se avecina sí hombre y si es mi madre pues la gran semana del bricolaje y hasta el diecinueve de marzo debate una mirilla digital electrónica por sólo cuarenta y nueve euros

Voz 1876 32:24 esta hay muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de rico

Voz 39 32:27 más de sesenta tintas muy cerca Pepe

Voz 40 32:31 no es que pueda ayudarle ya que quiero estelar mira leerme suscribo álbum ropa si ésta no

Voz 41 32:39 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 1743 32:42 la compra ahora

Voz 42 32:44 la seguridad de sus suena para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 43 32:48 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 44 32:58 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo esperar a que se desarrolle voto fueron Bismarck

Voz 30 33:14 quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia a SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena SER y en Ser Historia punto

Voz 5 33:31 no olvides tu historia ni tu destino Bob Marley

Voz 1775 33:37 a vivir que son dos días Javier del Pino la verdad es que va a sonar un poco raro en A vivir esto no bueno Pino en A vivir esta es acostumbrados a hacer cosas nuevas además estamos una vez más en época de cambios no la radio no sé si son ese tipo de cambios es así hay mucho mucho fan de la música que ponen a vivir a lo que a los que esto pero por lo menos les les va

Voz 0874 34:00 sorprender de eso estoy hablando no digo que no esté bien la música que quiere exponer todo lo contaré sabes que aquí estamos ahí

Voz 1775 34:05 estos pero ojo ojo que también hay otros oyentes fieles que yo creo que lo van a agradecer no estoy pensando en gente bueno como Javier Pérez Andújar Mi amigo poli el palmero además es que yo creo ese justifica que suene en esta sección porque te estoy hablando aclaró que fue realmente histórico y realmente revolucionario de eso trata esta sección pero

Voz 0874 34:23 en qué sentido fue a ver quizá ahora

Voz 1775 34:25 suena fácil lo algo que está al alcance de casi cualquiera esto de grabar un disco en directo en España y en su momento el disco el que te hablo con un disco cualquiera y en las condiciones técnicas en las que se grabó pues aquella fue una auténtica revolución bueno venga vale clara seguro no venga me voy a emocionar dale

Voz 7 35:58 baja a buenos días buenísimos días Javier del Pino usted que se me saltan a lágrima dista mucho Miguel Rubén no te imaginas lo que este disco es para mí la noche es que acabado yo con los amigos cantando este disco entero el doble disco entero para mí es una referencia algo fundamental en audios obra maestra yo digo así sin rodeos lo digo alto y claro van said para ver Javier seguro que alguna tarde de aquellos años en algún Villar de Usera tú también cantaste bienvenidos a la memoria aun recuerdos de un olor muy pero porque hoy el Rock and Ríos a ver porque estamos aniversario esta maravilla se grabó los días cinco y seis de marzo del año ochenta y dos José que se acaban de cumplir treinta y cinco años ha pasado tiempo pasa el tiempo bueno para todos yo creo que al menos para el para Miguel Ríos que sigue en plena forma no los viejos rockeros nunca mueren no bueno pero se ha retirado no bueno sí está retirado hace años hace cosas ahí para para la ONG es en plan benéfico no pero bueno estoy seguro que sigue en plena forma y preparado para cualquier cosa

Voz 0874 37:07 bueno por lo que decías de las condiciones técnicas de la grabación fueron revolucionarias para España

Voz 7 37:11 en la época claro en España nunca se había grabado algo así no hice alguien se podía animar a atrever mejor dicho a hacer algo así era Miguel Ríos del que según decir muchas cosas de gusto para todos pero bueno si algo ha hecho siempre es arriesgar a innovar no Rock and Ríos el Rock en el ruedo después la gira que hizo de estrellas del rock latino con holgura más en el escenario aquella Big band pero bueno estamos con el Rock and Ríos cuando decidieron el el productor Carlos Nerea llevar a un disco toda la fuerza que tenía en aquel momento su directo cero en cuenta de que no había en España una unidad móvil con la calidad que ellos buscaban que pudieran hacer lo que lo que ellos querían no entonces se trajeron de Londres el mejor estudio móvil que había en ese momento la Mobile Huang de acuerdo era que tenía que llegar al pabellón del Real Madrid aquí en Madrid la tarde anterior el día cuatro para poder hacer bien las pruebas preparar bien el sonido no imagínate la escena ensanchar de todos esperando allí el camión no llega no había móviles la tensión llegó a tal punto que un representante de la discográfica cogió un coche Plaza de Castilla Se Faus Carlo por la carretera de Burt dos arriba y abajo buscándolo para asegurarse de que estaba en carretera de que estaba llegando al final lo que había pasado es que el camión estaba parado en la aduana de Irún por un problema burocrático y al final llegó el mismo día del primer concierto el día cinco de aquella grabación hubo que descartar la entera imagínate la presión de ese segundo día anotó tenía que salir perfecto por qué no iba a haber otra segunda oportunidad de grabarlo y además con un equipo nuevo no dos mesas de veinticuatro pistas analógico claro imagínate aquello que había que sincronizar vamos un auténtico reto una revolución es deficitaria

Voz 0874 38:37 ha dado la clave y además en una época en la que no había móviles había que imaginar lo que estaba pasando no es verdad que en este disco de Miguel Ríos fue buena pues en aquel momento una una revolución rusa de verdad en la primera línea musical también política este mismo año ha dicho el ochenta y dos está acompañada por el PSOE a punto de ganar las elecciones y dando paso al cambio en eso otra

Voz 7 38:55 crución política mira Alfonso Guerra le llegó a decir a Miguel Ríos en aquel momento no sé cuántos escaños te debemos pero de verdad que

Voz 0874 39:03 muchas gracias no el Rock in Rio fue el gran pelotazo

Voz 7 39:05 de Miguel en España pero la verdad es que fuera de España pues también había tenido ya a esas alturas

Voz 0040 39:10 su vamos

Voz 0874 39:49 parecida por clubes después de alegría pero no en las de Miguel Ríos claro es es

Voz 7 39:54 la versión que hizo la banda heavy rango el arreglo instrumental que preparó Richi Black mono el que después estuvo bueno lo que está en el disco de Miguel Ríos en la versión que hacen del Himno a la alegría en el Rock and Ríos es una mezcla de este de la regla original el que había hecho en su día Valdo de los ríos años setenta también tuvo que ver mucho

Voz 0874 40:13 productor de moda de aquellos años creador del sonido tributarios se Torrelaguna porque en esta calle de Madrid es donde estaban los estudios de hispana Vox es darles en esas canciones

Voz 7 40:22 al lado de la avería América el propio Miguel Ríos cuenta que la tarde en contra él y le habló de grabar una versión de Beethoven que a lesionado retó en por el Roll over Beethoven que había escuchado los Beatles que se temió lo peor no pensó que le iban a obligar a grabar una cosa antigua y rancia no pero bueno al mismo tiempo se venía la cabeza sus recuerdos de niño cuando en la radio de su casa sonaba a Mar Rosa el serial de radio teatro histórico al final siempre dentro de la música sobrecogedora decían aquello de montaje musical la falta Bunker Khelil

Voz 0874 40:48 o sea que no podía salir mal entonces tenía garantías no con

Voz 7 40:51 con lo de el propio otra buque libio de los ríos hay que decir también que estaban algo más que preocupados con esto de una alegría no se temían que destronar palos por atreverse a mezclar la música clásica a Beethoven no con con la música pop y es verdad que eso Bono pasó pero también es cierto que que esto funcionó como una es esperaba tanto que llegó una oferta de la compañía Decca para grabar en inglés esto mismo a Miguel le pusieron un profesor adaptó la letra

Voz 45 41:17 sí eh yo de eso es bella Elena

Voz 0874 42:01 esa es que mucha gente estará escuchando esto por primera vez pues número uno en listas de muchos países incluido Estados Unidos

Voz 7 42:07 en una nota recomendable busquen en Youtube un vídeo que hay de Miguel Ríos cantando esta canción en la Expo Internacional de Osaka año en mil novecientos setenta imperdonable bueno otras gorro revolucionario porque efectivamente esto fue número uno en muchos países desde Estados Unidos eh sonaba en los ascensores y los musicales en los taxis fue tal el éxito que mandaron de promoción a allí a tu país a Estados Unidos a Miguel Ríos viaje contrarreloj un montón de ciudades en muy pocos días con parada incluida en Canadá donde la canción también había llegado número uno según entendió Miguel una vez allí pues porque todos los jóvenes estadounidenses que eh huyendo de la guerra de Vietnam pues habían cruzado la frontera ganada de lo habían entendido como bueno como un himno para ellos no este mensaje pacifista que demandaba Miguel

Voz 0874 42:50 éxito de público provoca éxito de crítica también hay

Voz 7 42:53 hay hay hubo de todo la crítica en tu país es muy dura no hay una reseña demoledora de aquellos años en Rolling Stone que dice algo así como No es que Miguel Ríos no hable bien inglés es que no puede cantar bien en ningún idioma y la prueba es este disco

Voz 0874 43:06 rápidos los Samu o no entendieron

Voz 7 43:08 pero bueno hubo de todo de nuevo que el novio de otra manera en Time hablaban de una auténtica sorpresa hablaban de Miguel que entonces tenía veintiséis añitos como un ídolo juvenil en España iré comparaban con Dean mal en fin no podría lo veo fíjate que su instructor su su pop su maestro inglés les recomendaba que que siguiera Frank Sinatra que limitará Fran Sinatra cantar pero bueno luego la comparación de la donde Martín podríamos seguir hablando de Miguel este programa en muchos más pero dejaron vamos a cerrar con otra música e algo más que también sonaba en el local

Voz 33 43:38 las

Voz 7 44:21 otra de las cosas que siempre ha caracterizado Miguel es bueno que siempre apoyaba bandas nuevas lo que estaban empezando en ese disco en el rock'n'roll hace una mezcla con temas de grupos que entonces sonaban bastante mucho pero algunos no habían terminado despegar aún y con esto recibieron un buen empujón hacia arriba aclaraban Tequila Moris Bourne en asfalto o Leño con este maneras de vivir

Voz 0874 44:42 de hecho todo esto lo has hecho para escuchar esta canción de Rosendo Mercado de Alcoa ilustre vecino de otro ilustre barrio cercano es Carabanchel te agradezco esa mención acaban

Voz 7 44:50 ser frontera con Usera tu barrio tu madre patria que acaba de anunciar por cierto Rosendo Mercado que que se retira pero que

Voz 0874 44:57 qué es eso de que los viejos rockeros nunca mueren hombre no me encaja nada

Voz 7 45:00 yo creo que nunca mueren pero igual si se cansan no además bonos yute el talento que creo que gente como Rosendo o como Miguel Ríos pues nunca acaban de retirarse siempre podrían volver no seguro es que esta gente

Voz 0874 45:10 antes dice que se retira no se retira hay que de repente regresan yo creo que no creo

Voz 7 45:15 tres que ha rock'n'roll para volvernos se nos toma la sección no me gusta

Voz 0874 45:20 se me alegro me alegro que me cae muy bien

Voz 7 45:23 Miguel además te voy a tener que decir la la la frase con la que Miguel Ríos resumía todo lo que fue esa locura revolucionaria del Rock and Ríos y que está en la carpeta carpetas disco junto a los peritos lo hicieron porque no sabían que era imposible

Voz 30 48:18 a vivir que son dos días Javier del Pino únicas

Voz 40 48:22 que podrá ayudarle buenas ya que quiero estelar alarma sufrió algún ropa si ésta no

Voz 41 48:28 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 1743 48:30 la cumbre nosotros ahora

Voz 42 48:33 la seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 43 48:36 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1876 48:47 el otro día se me ocurrió el regalo perfecto para el Día del Padre

Voz 24 48:50 el hotelero aunque también podría apetecer le una cartera nueva o les gustará más una palabra este diecinueve de marzo te lo ponemos fácil miles de ideas para acertar en El Corte Inglés

Voz 1775 49:06 buenas tardes

Voz 46 49:09 pero de arte contemporáneo porque este tío está hablando de arte contemporáneo

Voz 47 49:14 es que pensabas que Carrusel sólo era deporte entera

Voz 48 49:18 vamos a la una de la tarde una hora menos en Canarias con el Eibar Real Madrid Sevilla Levante y Málaga fútbol

Voz 44 49:31 además todos los goles somos moción y dos formada por personas que atención así lo digo Biel son alérgicos a la atención Bono si se quiere tensión y la mejor manera de pasar el fin de semana hemos Rosell deportivo

Voz 50 49:47 el de Dani Garrido Cadena SER

Voz 5 50:06 las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 50:10 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana iremos a Madrid en este sábado en el que seguirá lloviendo las nubes nos podrán dar un pequeño respiro mediodía pero por poco tiempo lluvia que según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Nos acompañará al menos hasta el próximo jueves y este fin de semana en además sepan que los vientos aquí en la Comunidad pueden llegar hasta los setenta kilómetros por hora en el área metropolitana y el sur y en las comarcas de Las Vegas y el Henares temperaturas sin grandes cambios las máximas llegarán a los quince grados a esta hora el termómetro marca doce en el centro metro de tirará de manera inmediata el amianto presente en los trenes que todavía tienen este material prohibido su consejero delegado ha dado explicaciones en la Asamblea de Madrid de porque la empresa no hizo nada no vigiló durante años un material altamente tóxico Jorge Carabante asegura que apenas está presente en los trenes y que ya se ha puesto en marcha un plan para solventarlo después eso sí de que se hiciera público Javier año los buenos días

Voz 0861 51:12 qué tal buenos días desde dos mil tres en Metro sabían perfectamente que tienen amianto en alguno de sus trenes pero será ahora quince

Voz 0825 51:19 años después cuando comience la retirar las piezas

Voz 0861 51:22 con ese material cancerígeno metros cúbicos al primer contrato su idea es comenzar por una primera tanda de convoyes aunque el plan se extiende a todos los vagones afectados según Metro entre el tres y el cuatro por ciento de los dos mil cuatrocientos que hay ahora mismo circulando aunque según Borja Carabante la presencia de amianto es ínfima Nobile

Voz 52 51:42 eso la situación pero que sepamos que sólo el cero coma cero cero nueve por ciento de su volumen total es el máximo que puede llevar un tren en las peores condiciones

Voz 0861 51:54 Borja Carabante defiende su gestión dice que ha creado un registro único para localizar las piezas de amianto ya tienen un protocolo de actuación iban a actualizar de inmediato el mapa de las zonas con este material tóxico

Voz 0825 52:06 gracias Javier explicaciones el consejero delegado en la Asamblea donde la oposición le ha pedido que asuma responsabilidades se lo pide la oposición pero también los sindicatos que van más allá UGT quiere que se extienda esa responsabilidad porque cree que la falta de control de los niveles de amianto en metro durante catorce años no es sólo suya piden a la presidenta de la Comunidad a Cristina Cifuentes que no cierre el asunto con una posible destitución su portavoz de opinión olas en La Ventana de Madrid

Voz 53 52:31 no no puede ser es quitamos la cabeza de una persona ya con eso hemos terminado el caso no hay que llegar hasta el final hay que ver quién quiénes son los responsables y a partir de ahí evidentemente si tienen que rodar una cabeza que mueven pero no con una ya sea suficiente y se el caso

Voz 0825 52:50 por cierto que la Comunidad de Madrid no va a cambiar por completo la cubierta del colegio público Miguel de Cervantes en Mejorada del Campo donde el temporal dejó al descubierto hace unos días precisamente este mismo material el amianto Javier Galicia

Voz 54 53:02 el alcalde de Mejorada del Campo Jorge capa muestra su perplejidad tras conocer por parte de la Consejería de Educación que la Comunidad de Madrid encargará obras de urgencia sólo para reparar la parte de la cubierta del colegio público Miguel de Cervantes levantada el pasado uno de marzo por el temporal la Consejería realizará un informe salvo que sus técnicos indiquen que es necesario retirar toda la cubierta por motivos de seguridad no hará más el alcalde anuncia su disposición a movilizarse a enviar órdenes de ejecución a la Comunidad de Madrid para que sustituya por completo esa cubierta

Voz 0861 53:28 junto con los padres

Voz 55 53:30 con madres de la Asamblea de Madrid como gobierno municipal haremos tantos acciones como sean necesarias para vestir a la Comunidad ya está bien de dar prioridad a la a la parte económica en B de la prioridad a la a la cuestión sobre de seguridad si esa luz vamos a dar una orden de ejecución a la comunidad mientras tanto el Ayuntamiento vamos a verla económica de ir haciéndolo de manera subsidiaria

Voz 54 53:52 el alcalde ya ha encargado a los técnicos municipales que elaboren un informe paralelo adelantando que el arquitecto municipal ya informó de que era necesario retirar el amianto de toda la cubierta del colegio

Voz 0825 54:01 volvemos a la Asamblea de Madrid porque Podemos acusa al Gobierno regional de obstruir la actividad en la comisión que investiga la corrupción después de que el cuñado de Ignacio González José Juan Caballero se haya negado a declarar Caballero estaba citado para declarar sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel Segunda está investigado en el caso Lezo era socio de la empresa Tecnocom cree que se adjudicó la la explotación en este caso de la instalación María Espinosa ex diputada de Podemos

Voz 56 54:25 esto me parece especialmente grave porque muy muy conocíamos que el Gobierno de Cifuentes no quería colaborar con la comisión de investigación de la corrupción pero el hecho de que obstruye además esta investigación no es parece realmente grave ocho y cincuenta y cinco minutos en la mano

Voz 7 54:43 sí

Voz 57 54:49 y reserva ya tu plazo en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en vez de Travel and este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación somos tu agencia oficial confía nuestra experiencia reservan el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid o en el gran punto com

Voz 47 55:12 en el Retiro y en la Plaza Mayor IMV allí casi en Atocha los músicos callejeros están por todo Madrid y ahora con Hoy por hoy

Voz 5 55:19 a escucharlos será un gran concierto el miércoles catorce de marzo las mejores bandas que han pasado por suena Madrid o caer en el Café Berlín te vienes la buenos días descargas ya tu invitación gratis apuntó recuerdo especial suena Madrid miércoles catorce de marzo a partir de las ocho de la tarde en el Café Berlín Radio Madrid Cadena Ser

Voz 46 55:47 quiero Dolors de arte contemporáneo porque este tiempo habla

Voz 0874 55:50 el arte contemporáneo es que pensar

Voz 47 55:52 las que Carrusel sólo era deporte

Voz 48 55:55 Amado comenzamos a la una de la tarde una hora menos en Canarias con el Eibar Real Madrid Sevilla Levante y Málaga fútbol

Voz 44 56:09 todos los goles somos este inició formada por personas que atención se lo digo Biel son alérgicos a la atención bueno si se quiere tensión y la mejor manera de pasar el fin de semana somos Rosell Deportivo

Voz 50 56:24 el de Dani Garrido Lane hacer el deporte hoy que llega a la jornada veintiocho de Liga juegan Real Madrid y Getafe Héctor González buenos días

Voz 1680 56:34 qué tal buenos días visita al Real Madrid al Eibar a la una de la tarde y lo hace con las mismas caras con las que afrontó el partido del PSG del pasado martes Zidane ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria Dani Ceballos Marcos Llorente Vallejo a Akram Mayoral aunque donde si habrá novedades serán el once Bale Isco Modric Kroos pueden ser de la partida en Ipurúa donde los blancos siempre han ganado en Liga a las seis y media al G la fe recibe la visita del Levante los azulones que finalmente van a poder contar con el delantero Ángel Rodríguez están situados en la zona media de la tabla mañana será el turno del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo señaló guardameta esloveno Jan Oblak estará de baja unos días pero con Diego Godín que ya está recuperado de sus problemas físicos el Leganés por su parte va a completar hoy también la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse mañana al Athletic en San Mamés en segunda Davis

Voz 7 57:17 son los dos equipos madrileños juegan a las seis de la tarde

Voz 1680 57:19 el Rayo segundo metido de lleno en la lucha por el ascenso directo juega a domicilio en Almería y el Alcorcón

Voz 0825 57:25 necesita ganar en Santo Domingo el Valladolid

Voz 1680 57:27 lo contrario podría caer a puestos de descenso en baloncesto hoy se abre la jornada veintidós de la Liga Endesa con derbi incluido a las siete de la tarde en el Fernando Martín Fuenlabrada Estudiantes mañana clásico liguero en el Palau Barcelona Real Madrid

Voz 0825 57:40 gracias sector ya antes de ir no sepan que tenemos pensado ya lo saben pasado por agua pero seguro que no va a disuadir a los seguidores de Tintín y que hoy tienen una cita muy especial en Madrid Javier K

Voz 5 57:53 durante la jornada de hoy seguidores de Las aventuras de Tintín de toda España se concentrarán en la capital para hablar sobre la obra de Hergé el premiado con el reconocimiento al filo de este año será el periodista

Voz 0874 58:05 Juanjo de la Iglesia Paloma Pérez es la

Voz 5 58:08 coordinadora de la jornada Tintín en la prensa

Voz 1743 58:10 por qué el premiado un periodista

Voz 3 58:14 ahí perturbador todo el tema del encuentro está relacionado con el periodismo

Voz 5 58:19 Tintín es la obra más exitosa del historietista belga y tiene múltiples lecturas Fernando te escuela exmiembro de la organización

Voz 58 58:26 uno de los enganches que tienen las famosas capas de lectura no que uno se pueda acercar a Tintín desde muchos puntos de vista hay una lectura infantil de pura aventura luego ya más pausada adulta donde ves que llegue refleja la historia del siglo

Voz 5 58:42 veinte el encuentro está organizado por la Asociación mil

Voz 1743 58:45 rayos única asociación de habla hispana en el mundo

Voz 5 58:48 dedicada a la obra de Hergé

Voz 1840 58:52 gracias Javier nos vamos