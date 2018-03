A Vivir Que Son Dos Días (10/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1779 00:11 bueno montones de cosas de las que hablar con nuestros corresponsales primero la información José Antonio Piñero buenos

Voz 1024 00:14 días bueno si es Javier en Cádiz una mujer ha muerto en el incendio de una vivienda ha ocurrido en Sanlúcar de Barrameda redacción Andalucía Javier más adelante

Voz 0798 00:22 los hechos han ocurrido pasadas las seis de la mañana vecinos

Voz 0694 00:24 dado la voz de alarma al escuchar ruidos en la vivienda anotar presencia de humo en los respiraderos de la cocina los bomberos al llegar a la vivienda encontraron el cadáver de una mujer mayor aunque no ha trascendido la edad así como la afectación por inhalación de humo de su marido que ha sido atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Virgen del Camino de esta localidad gaditana la policía se ha hecho cargo de la investigación sobre las posibles causas de lince

también allí en Sanlúcar de Barrameda al menos dieciséis personas han tenido que ser desalojadas esta madrugada al desprenderse parte de un muro de una vivienda nadie ha resultado herido bomberos y británicos están investigando ahora el origen de estrella Rome de la política recordar que en Catalunya el Parlament aplazaba anoche sine die el pleno de investidura president Roger Torrent prefiere esperar a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Supremo finalmente negara al candidato Jordi Sanchez su salida de la cárcel para asistir al pleno que había sido convocado para el próximo lunes

a vivir que son dos días

general Spínola pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad son buenas noticias comandante desde luego pero mi querido amigo vos sabéis que la toma de diferida requiere algo más que dinero

en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los apasionados por el bel canto

el Parsifal es una ópera ambiciosa religiosa críptica mágica y mística

será en Cadena Ser punto com en la radio que tú programa

Voz 17 04:41 pero

Voz 1779 08:19 el titular de corresponsales de ida y vuelta hoy con

Voz 0874 08:21 Ana Fuentes que trabajó para la SER en China y en Nueva York arreglar redactora jefe de la revista económica de córner cómo estás buenos días

Voz 0132 08:27 hola buenos días me dijo que me que fue corresponsal paraba

Voz 0874 08:29 centro en Roma durante quince años hará leemos en las páginas de El País y sale corriendo de todos los pueblos de España cómo estás

Voz 1 08:36 con ojos eso lo digo por lo de la prensa local ya que sólo las hasta hoy

Voz 0874 08:40 a Günter Kellner e informales entre otro país para la isla en Fun radio cómo estás Hans buenos días muy buenos días y Mathieu detallaba que forma para el diario Le Figaro entre otros medios franceses cómo estás Mathieu hola buenos días también para radio francesa de hecho me han contado que metía en corto de Aimar Bretos

Voz 17 08:53 sí sí lo haya hecho los reportajes de manifestación de de ocho de marzo en transmitir a nacer una cosa un poco distinta sobre cómo se visualiza el la huelga de mujeres en España para la radio pública francesa pública francesa no hay una una visualización muy pareció poner a otra da dio explicar que el principal salir el programa con más audiencia en España hoy por hoy siempre presente mujer pues que esta mañana no estaba presentado por la mujer eso porque creo creo a gusto del reportaje el de la presentadora Oprah para terminar el reportaje dijo pues chapuzas españolas truco especie de eso que llamáis que yo no sé cómo traducirlo Frances que semillas vivía

Voz 1779 09:36 aquí le tenemos mucha esa los franceses no admiración y a pesar

Voz 27 09:44 eh en en en Francia en

Voz 17 09:47 Alemania ha habido tanta visibilidad a esa celebración o

Voz 0874 09:51 San fijado incluso en lo que ha pasado aquí en España

Voz 17 09:54 no no fijado mucho en en Francia se fijó mucho en España porque no ha habido ni ni paros de dos horas se ha habido pues las habituales manifestaciones en París han sido algunos centenares de mujeres que se han manifestado es curioso es curioso porque uno piensa que es el país de la

Voz 0874 10:11 liberación femenina Casyc si de la manifestación

Voz 17 10:14 claro pero hacer la comparación espera que este aspecto más visual de manifestación y huelga no no árido pero una cosa que había en Francia hay que dio mucho menos en en España ha sido las las denuncias de acoso de violencia sexual en los últimos meses no desde el mito que venía de Hollywood hasta hasta estafada con una con color local con su propio pero es curioso sí que en este año no sé si si no ha habido tanta organización está beso privó igual se fijan en las españolas porque da la impresión de que habido Millas ha ganado admiración se ha hablado mucho sobre todo visuales por las marchas tan impresionantes que ha habido para toda España

Voz 0754 10:57 Alemania fue el no en en Alemania otro en Atenas radio con el ICO rubricada alemanas hijo no ens pase lo porque uno de los de los de los claves del éxito del movimiento femenino en España creo que es la que las mujeres en los medios de comunicación españolas que han perdido la distancia profesional que nos que en Alemania se guarda ahí siempre durante toda la semana estaban poco así indecisos

Voz 0874 11:27 se espera que tiendan poco mejor esta frase cuando te han pedido la distancia Chris Di que sí se han implicado en esto podrían implicar así

Voz 0754 11:32 sé si no solamente esa semana es es si ese implican desea hace mucho tiempo no el bello siempre tenía un poco el la la dura que si el periodista debes entrar en campaña no iba a hablar con ancho de Zidane dijo bueno es que si esa dura tiene así fuese una gestión ideológica pero es un un un derecho tan normal que cobramos lo mismo que que cómo cómo no por defenderlo en antena

Voz 28 11:58 no ir a la verdad es que luego luego vi el día de la mujer en la televisión alemana hay el ATAN

Voz 0754 12:06 me pareció tan vergonzoso en hay un un informativo o de que sea Machado los Klaus como algo así como los clave sería contra Restrepo trajes este fondo que no apareció el Día de la Mujer solamente en el bloqueo noticias treinta segundos con Sito a las manifestaciones en El Cairo Estambul me parece pero no se informó les sobre la situación Alemania Si si comparamos la situación española siempre pensábamos en España hay encuestas que las mujeres españolas piensan que su situación es peor que la de otras mujeres en Europa no es así en Alemania la diferencia en salarios es mayor es mucho más grave el impacto en violencia de género en Alemania el No obstante los medios de comunicación ignoran el problema ahí sí la de si Seal el código ético que nos requiere una cierta distancia a los asuntos en los que hablábamos significa que no hablamos ese tema nos convierte casi en cómplices de esa situación

Voz 0874 13:06 muy bien este debate que plantea es el de la frialdad de quiénes tenemos responsabilidad

Voz 0754 13:10 de haberla quedaran CC es un es bueno ir a esa manifestación ya solamente comparable con la del once M El el dos mil cuatro

Voz 0798 13:21 es porque no sé si ha sido corregido como siempre hace de todas maneras que que quizá porque en Francia y Alemania piensan que esa revolución ya se hizo no declaro Saizar ya en los sesenta setenta en fin que eso esto ahora los países del sur les toca en fin esto es algo que nosotros ya

Voz 17 13:38 de la de la violencia sexual por ejemplo sí que ha movido mucha movilización y mucho debate también en Francia no hay también en la línea de lo que decía Hans pues lo la cifras de de violencia de género o violencia machista también son y son bastante peores casi el doble en Francia que en España no por ejemplo la de las las hay un poco más de habitantes en Francia no pero creo que en el dos mil dieciséis La última cifras son cuarenta y tres mujeres asesinadas por violencia machista en España ciento Yahoo me ve en Francia y buenos unos sesenta y pico millones y cuarenta y pico millones en España

Voz 0874 14:16 en en en Alemania

Voz 0754 14:18 eso suelen ir en mi on mujeres muertas por millón de mujeres para para hacerlos comparables en España son dos coma cinco en Alemania sólo ocho mujeres es es Sceptre gorda

Voz 0132 14:30 ya lo que es muy interesante además es que en Alemania no se hayan traído todos los temas que subyacen a todo este movimiento como por ejemplo la conciliación yo hace poco hablaba con una colaboradora que tenemos en Alemania hay hay días en los que sus hijos salen de la escuela a las once de la mañana

Voz 29 14:45 cuál tiene que trabajar en casa

Voz 0132 14:48 lo único que puede hacer entonces eso es un problema muy gordo ya están hablando en Alemania ahora mismo de la industria cuatro punto cero de cómo el ministro de El Ministerio de Economía y el de Industria el de Educación tienen que trabajar codo con codo para que la gente se forme el arroz cotización pero es que esto es un tema crucial porque esos niños y siguen saliendo a las doce las madres en este caso porque son las más perjudicadas al final por una cuestión estadística están atadas a la pata de la mesa en casa

Voz 0798 15:17 yo creo que en esta cuestión hay algo que que se ha hecho en España que es muy sencillo y ha sido tremendamente eficaz qué es esto mismo simplemente de llevar la contabilidad y que los medios lo destaquen informen de forma sistemática que que había puesto cuesta muy poco pero requiere obviamente una una voluntad de una toma de posición de los medios hacerlo cuando se toma

Voz 0874 15:38 los pocos segundos pero mantiene vivo el debate no claro es cómo

Voz 0798 15:41 yo cuando se ha hecho con los accidentes de tráfico en cuando estás en otro país te das cuenta no no es comparable pero por ejemplo el tráfico yo cuando voy allí jamás vi una un balance este año llevamos tantos muertos este año hoy con esto suben a tan eso que aquí ya era automático y uno eso que siempre haya consciente de cómo está la situación

Voz 28 16:03 aquí ha tenido un efecto

Voz 0798 16:05 que es el el papel tan importante los medios que es lo que está pasando no precioso no se hace así de Si esto no se hubiera empezado a hacer hace hace unos

Voz 28 16:14 años de de la primera mujer muy

Voz 0798 16:17 harta de este año es la tercera a la quinta seguiríamos sin enterarnos esa es es tan simple como eso no pero me me sorprende es

Voz 0874 16:25 auto de frialdad que tú planteabas Hans de de periodistas causas que son objetivamente justas para uso ante esas causas puede haber presentadores en en países que seguramente son más fríos que el nuestro fríos un poco rancio es decirlo así no pero en fin más nórdicos quizá que no quieran adoptar una posición yo creo que es su responsabilidad también se bueno bueno

Voz 0754 16:47 existe un como el Eresma

Voz 28 16:50 mande on the on antiguo

Voz 0754 16:54 presentador de informativos de televisión pública dijo el buen periodista nunca se apunta a una pelea tampoco a una justa y y yo creo que eso es un modelo muy anglosajón no el eso te separar opinión en formación a rajatabla es es lo nuestro claro es que con la experiencia del nazismo Se y que hizo del periodismo es S sea asimiló eso muchísimo y y aun así vio cree incluso antes es decir sin la pasión latina incluso así nos justificado que se ignore justo el día de la mujer no es mi mujer estaba buscando información hace dos años estaba buscando información dos años enmedio buscando información sobre el temario violencia contra la mujer en Alemania no entonces se metió en en medio de comunicación buscaba es decía pareciese increíble en horario solamente salen tu Información Exterior situación en España pero no sobre cómo es la situación en Alemania es decir el el lo ignoran completamente impredecible se puede hacerlo de forma fría o más pasional pero ignora luego me parece a la vez que ellos vio estaba atónito mirando las informaciones en las en los medios alemanes en los de todos los países menos tras Alemania

Voz 0132 18:15 de todo lo que es muy ingenuo es que en el siglo XXI pensemos que por hablar de algo que es un derecho humano básico estamos tomando un posicionamiento cuando después elaboramos una escaleta jerarquizar los los temas elegimos a abrir con una información u otra no tenemos accionistas en nuestros medios de comunicación que sientan ciertas bases tenemos anunciantes entonces vamos a es el mundo de colores quiero decir pero ya no es ideología es que al final eh las personas que fuimos a la manifestación el otro día hombres y mujeres votaba vamos a teníamos sensibilidades políticas diferentes y debe ser así porque al final esto es una cuestión de estadísticas de cifras de pues un caso violencia en otro caso brecha salarial en otro caso el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos entonces hay que dejar de hacer demagogia porque al final todos queremos ser periodistas objetivos tratar de ser neutros pero al final estamos elaborando el informaciones Si en este país hubiera racismo tolerado pues yo me pronunciaría claramente en contra

Voz 0754 19:15 Justo es que tuvo un es cuando dices es que el pone en todos los libros y en las una desea hoy se discute si con en tiempos se Internet es todavía posible perder esas siempre también no solamente Lore diferenciar entre opinión e información también se dijo el trabajo del periodista también es el que decide qué jerarquizada las gracias a más de once

Voz 0874 19:34 esta sentando Josa enviados a los ojos y los medios alemán

Voz 0754 19:37 no hay forma y nos quejamos siempre que los de los políticos los Cármenes prensa que nos dictan su agenda y es que en doce meses que si tú quieres elegir tu agenda entonces es que es tu trabajo de te subiera estos temas o también de no hacerlo que no hacerlo también es una decisión y dice algo no sobre sobre el tu conciencia

Voz 17 20:00 el fósil que es una ideología que defiende la igualdad entre hombres y mujeres ir hojeando una una para brota no luego el debates claves uno y elogió que tiene más aceptación que que que otras yo me personalmente marinero luego el debate sí pues al ser una cirugía que que que muchos consiguiéramos pues una causa justa decíamos antes si tienen recibirán para defenderse por ejemplo en una antena

Voz 30 20:25 en un en un minero un periódico o lo que es

Voz 17 20:29 se ganó pero no se os a huelga yo creo que es un derecho que no se puede quitar ni ni siquiera a los periodistas

Voz 0798 20:35 luego también muchas veces está el de la repercusión de un día como éste en un país en otro depende del momento en el que se encuentra un país en sus debates en su agenda etcétera no vi no tanto los medios a veces se adecúan a la a la sintonía lo que pasa en la calle quizá no son los propios ciudadanos los movimientos la las propias organizaciones feministas las que en Francia y en este momento están en otra guerra o hay otras que no lo sé entonces simplemente es un día que todo el mundo celebrará eso hice aún le pille a cada país no

Voz 1779 21:03 no no lo sé cuál es la situación de la sociedad civil en este momento en ese

Voz 0798 21:08 en ese campo en en en estos dos países no

Voz 1779 21:11 en a vivir el único programa de radio en el que España queda bien sabemos lo leyeran como eh que anda que Italia ha contado dando clase muy de verdad se han votado por el caos en Italia que podían haber votado otra cosa

Voz 0798 21:29 no es que es que se esta ley no se ha explicado mucho pero se han hecho estas elecciones con una sistema electoral que preveía que saliera exactamente esto no ha sido ninguna sorpresa porque el objetivo de esta ley electoral que pactaron centro derecha centro izquierda era hacer todos los medios que no ganara el Movimiento cinco Estrellas que es lo que ha ocurrido septiembre partido pero no ha conseguido tener una mayoría clara entonces en este dilema digamos ético entre garantizó la gobernabilidad gobernabilidad y la estabilidad al país o que no ganen estos bueno pues que no en estos luego ya la estabilidad ya nos buscaremos la vida mucho

Voz 0874 22:10 vemos cómo apañárselas claro experiencia entonces en eso están

Voz 0798 22:13 ahora de haber lo que inventan y bueno el caos digamos que no les asusta en absoluto convive con con él pero bueno esto es muy significativo porque ya es lo que pasó hace cinco años las últimas elecciones de dos mil trece fueron iguales en gano momento cinco Estrellas el pánico de de cómo hacer para que ésta gente no gobernara no hay buenos hizo una gran coalición en fin Europa preocupadísimo a los mercados preocupadísimo Si bueno además coincidió recuerdo con el con la cual la dimisión del Papa bueno fue en unos días en en Italia delirantes no había no había ni papa ni Parlamento y presidente de la República

Voz 1779 22:49 Pardo las tres cosas pero pero bueno soy habiendo Liga me parece una vieja portada de de Hermano Lobo no nosotros

Voz 17 22:58 si la multitud estancados el caos

Voz 1779 23:00 a Summers consorcios pero bueno ahora severa la la la la

Voz 0798 23:04 habilidad civil y todo el talento político de de de de la clase política italiana en buscar una solución pues que será un

Voz 30 23:12 el Gobierno técnico con apoyo externo con un con un

Voz 0798 23:16 tecnócrata no sé que cualquier combinación que a nosotros no se nos ocurriría ahora igual pues ya ya sé

Voz 0874 23:22 veraz y luego está Berlusconi que siempre apareciera puestos con hay otra cosa que yo yo creo Ana que ha hablado muy poco de esta semana y que yo a mi me parece que puede tener mucha relevancia no solamente por el impacto internacional sino por el impacto individual es algo que puede afectar a muchos trabajadores en todo el mundo que es el el bueno pues la imposición de aranceles por parte de trampa la imposición a la importación de acero y de aluminio supuestamente para proteger los productos o la industria americana de hecho Ayers afirmó pasa una cosa curiosa también

Voz 1779 23:51 qué es lo que Hynde Annie les dijo Ari aún sindicalistas tu tu tu padre estará orgulloso mirando te desde el cielo Calisto destripar esta vivo pero bueno estaba todavía más

Voz 0132 24:03 mira hace dos semanas fue más o menos de convoco Donald Trump y en su despacho a pues a los grandes ejecutivos de de de la cero DI D del aluminio y les dijo chicos esto lo voy a hacer eh eh más o menos vino a decir el luego ya podéis ir pasando para ir viendo cómo aplico excepciones en cada caso es que al final cuando estamos hablando de guerra comercial de peligros hay que ponerlo con mucha notas a pie de página al final lo que está haciendo es lanzar un órdago es una conducta muy Trump y de hecho lo describe en el libro se que tiene del Arte de la negociación seria conflicto eso entonces tú te pones en una posición muy extrema después dar un paso atrás ya tuvo oponente eh se retrata no entonces en este caso lo hemos visto porque al final ha dicho bueno vamos a poner estos aranceles pero Canadá y México no he tranquilos ya vamos negociando porque sabéis que además tienen que Renaud renegociar el NAFTA este tratado gigantesco

Voz 0874 25:03 México Estados Unidos claro entonces están

Voz 0132 25:05 viendo la Unión Europea de hecho está viendo por detrás trabajando intensamente en ver cómo lo van a enfocar pero tratando de lograr también excepciones no entonces cuando se habla de guerra comercial yo creo que da muy buenos titulares pero que hay que verlo con más

Voz 0874 25:21 Ángel Talavera es economista para la eurozona ante la consultora Oxford Economics y nos escucha desde Londres cómo estás Angel buenos días

Voz 31 25:28 qué tal un saludo desde el lugar en Londres

Voz 0874 25:31 en Londres Pérez Brexit de queríamos saber a ver si tú eres capaz de explicarnos el impacto que pueden tener sobre Europa y sobre España esas medidas de Trump

Voz 31 25:40 a ver yo diría que las medidas que ha anunciado todavía son muy específicas y eso al sector de importaciones de aluminio y de las cero entonces el impacto para España en concreto sería muy pequeño y la razón porque sería pequeñas porque soy muy poca exportación española de estos metales a Estados Unidos y entonces el efecto sería muy localizado a ciertas empresas que seguramente pues se obviamente lo sientan pero digamos que para la gente de a pie pues no no vayan a anotar nada el el gran riesgo como ya estabais comentando antes es que esto acabe derivando digamos una guerra comercial completa esto significaría que otros países empiezan a aplicar aranceles en represalia ahí en efecto dominó pues creo que deberíamos es que todo el mundo empezaría a volverse más propio más proteccionista entonces esto esto sí que sería para nosotros eso para mí el el mal mucho mayor riesgo para para la economía española para Lope en general

Voz 0874 26:37 claro porque en poco más de un año Estados Unidos y la Unión Europea han pasado de negociar del súper ambicioso te te IP amenazar con una guerra arancelaria lo primero que significa esto como decía nada es que Donald Trump no es su socio en el que confiar

Voz 31 26:51 no bueno obviamente densas hay que confiar a él no Él no se mueve por ningún parámetro clásico hablábamos él se mueve por sus dinámicas internas digamos que seguramente hay una parte de política doméstica aquí también involucrada no ha tienen muchos líos internos y casi siempre es una táctica bastante clásica hay efectiva el usar como el exterior como excusa para que digamos el público doméstico suyo sobre otros temas aparte que también digamos que este tipo de medidas ponerle dan Seles que según él proteger la industria es como muy fácil de vender para digamos sus sus votantes de clase baja y los en la metalurgia haya salió ojito la foto con que hemos visto la foto con los con los los embajadores de la acera setas las digamos que para él eso medidas que que funciona

Voz 0132 27:42 muy bien para lo que suma político

Voz 0874 27:45 entonces no afectaría en principio demasiado a la industria española puede afectar a la bolsa a compañías cotizan en Bolsa

Voz 31 27:51 sí ese sería uno uno de los problemas a digamos que ahora mismo pues una manera en que la economía funciona es que cualquier noticia como esta hace que los mercados reaccionan muy rápido entonces aunque no tenga una lógica digamos automática de porque digamos no la gente se pregunte por baja la bolsa Mis acciones de la compañía por esto en realidad digamos que esto pone nervioso a los inversores porque las personas bien del que el potencial de una guerra comercial sería pues pues dañino para la economía ir ahí pues empieza a mover los mercados que son los que se mueve más rápido yo desde ahí viene un efecto rebote donde al final uno pues que no tiene nada que ver con esto puede ver sus acciones caer

Voz 0874 28:30 por otro lado yo creo

Voz 31 28:31 seguidores españoles que digamos que sumó creo que la gente más le interesa el el efecto que puede ser más negativo no es tanto las medidas de trampa ahora porque digamos esto afecta a los que exportan a EEUU pero digamos es la Unión Europea va en represalias europea sí a poner se les a otros productos que importamos entonces lo que sí podríamos ver es que obviamente estos productos van a subir de precio entonces ya se ha comentado pues ha confirmado pero ese momento aún pues queda lo que ya estaba pensando en aranceles a al whisky por ejemplo

Voz 0874 29:04 es entonces digamos

Voz 31 29:06 lo que la gente puede sí puede esperar notar que si ponemos un arancel a la importación de whisky pues cuando uno se va a tomarse un whisky pues es posible que cuesta más caro

Voz 0874 29:16 si ganamos pedir un JB bueno efectivamente

Voz 31 29:19 te digo que le gusto Jack Daniels vital fue donde decirlo va a costar un poco más porque un arancel arancel no deja de ser un impuesto

Voz 17 29:26 desde el sobrecoste claro para comprar

Voz 0874 29:29 ese producto Ángel Talavera que es economista para la eurozona ante la consultora Oxford Economics no se lo de este Londres hacia el muchas gracias un abrazo

Voz 31 29:37 pues muchas gracias bordo

Voz 0874 29:39 la trampa reunido con quien yo no hay ahí

Voz 28 29:42 lo haría estar eh bueno más que cuando todos salimos de ahí que todas las el padre y el abuelo de de

Voz 0132 29:50 Jon un les habría encantado que les vieran esa opción vamos de de poder reunirse con un presidente americano en activo esa foto que van a a publicitar eh es un tema apasionante está todo el mundo viendo a ver si realmente pasa algo y ahí esa reúnen en mayo

Voz 0874 30:07 hombre quimio no es fan de Dennis Rodman que esto también tenía que mira sólo en terapia

Voz 1779 30:12 así que si soportar Dennis Rodman porque soporte reunirse con Trump

Voz 10 30:45 se llama Elena noventa y siete año en el agente llamó Rubén tengo veinticinco años

Voz 32 30:50 me llamo Lidia tengo veintitrés años y tengo ante cuadra

Voz 28 30:54 me llamo Dolores tengo sigue muy lindo no llamo María tengo veinticinco años de premio extraordinario fin de carrera que tengo máster cobra al mes de nada complejas mineral

Voz 15 31:03 Herrera estuve trabajando Endo empresa diferente como becaria cobrando menos de quinientos euros uno ante de cooperación internacional y política de desarrollo actualmente estoy trabajando de cazadora de socio de uno venir

Voz 32 31:14 la cabina carrera suele encontré practican mal pagada y acabe trabajando en El Corte Inglés gracias

Voz 15 31:19 en un año trabajando de becario por quinientos euros

Voz 28 31:22 esto algunas carrera más te dos títulos despertó once uno en inglés y cobro

Voz 1804 31:28 menos de mil euritos tengo veintiocho años y peluquería de una admiro

Voz 28 31:32 mecánico en Suecia cobro aproximadamente tres veces lo que podría cobrar en España pero me gustaría volver en algún momento

Voz 15 31:39 ha trabajado en Reino Unido estado unido y Bélgica ahora trabajo en España cobrando poco más de mil euro

Voz 33 31:47 qué difícil es un cincuenta por ciento de ingresos se me van en pagar alquiler cuota de autónomos en puestos relacionados con estuviera procesionar por no hablar de la mesas de verano en los que cogerme una semana de vacaciones me supone ganar lo justo para cubrir gastos

Voz 32 32:01 es decir no al extranjero ese llegó a alcanzar una posición decente la investigación el precario lo reflejarán las horas de trabajo en la carrera un máster y ahora estoy cursando otro el cual compatibilizó con mi trabajo gano poco más de mil euros parece que cuando hablo con mi amigo no tengo derecho a quejarme por carecer parecerse era privilegio

Voz 0874 32:22 precariedad incertidumbre contratos cuando los hay de menos de mil euros prácticas no remuneradas de la necesidad de irte a otro país para encontrar lo que no encuentras en el tuyo es una oportunidad laboral y de vida es el retrato de toda una generación nacida en torno a mil novecientos ochenta más o menos eso también hay debate esta mañana queríamos analizarlo un poco María Ramos que es profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid editora de Politico y coautora de un libro que se llama el muro in visible las dificultades de ser joven en España cómo estás María buenos días Si hubiera un índice de palabras la palabra precariedad cuántas veces aparece en el libro pues hasta

Voz 29 32:58 antes bastantes no no es la única no en en general con este libro lo que queríamos es precisamente eso no tratar la brecha generacional empujar ese debate traerlo a a la agenda pero no como una lista de agravios son no como una especie de revancha generacional diciendo a mí mirad cómo están los jóvenes que mal se encuentran eh que también también es verdad que es importante hablar de las dificultades de ser joven pero sobre todo poner de manifiesto que este es un problema de los jóvenes de esta generación pero que es un problema estructural de España en la crisis se han se han incrementado las diferencias las desigualdades entre jóvenes y mayores esa brecha ese muro que separa generaciones se ha hecho más visible pero lo que queremos en lo que queremos incidir mucho más en la idea esta de que que no es sólo la crisis que es una cuestión estructural que los jóvenes son los ochenta también tenían problemas que los jóvenes en los setenta también tenían problemas quejara cada generación se enfrenta a sus propios riesgos y a sus propios retos pero bueno que si no hablamos de ellos y no somos conscientes de

Voz 0874 33:54 que hay que hacer reiteró

Voz 29 33:57 el pacto intergeneracional pues poco podemos avanzar

Voz 0874 33:59 claro que es muy fácil achacar lo toda la crisis pero hay muchas más cosas la crisis hasta más o menos superada o bueno mayor o menor medida según a quién escuches pero los y las leyes que la provocaron por ejemplo siguen vigentes algunas de ellas leyes laborales por ejemplo que no sé si las conclusiones libros son alarmantes son manejables

Voz 29 34:20 bueno todo es manejable por la vía de la política no hay un elemento que es lo escuchábamos en el en en los retazos de de relatos que habéis puesto ahora mismo esa idea de crisis expectativas no la juventud es muy diversa no podemos decir que todos los jóvenes son iguales igual que no todos los fines insta son iguales y cada uno tiene su historia hay sobre cualificación hay emigración que se percibe como por forzada también hay abandono escolar sea la problemática es muy diversa pero lo que sí que se comparte como generación esto es algo poco novedoso es que una gran mayoría el ochenta y cinco por ciento en el punto álgido de la crisis creía que no iba a vivir mejor que sus padres esto es algo que preocupa a los jóvenes pero que también preocupa a las instituciones europeas no por ejemplo en el Libro Blanco el futuro sobre el futuro de Europa del año pasado se alertaba del riesgo real de vivir peor que antes no de que las nuevas generaciones vivían peor que antes no sólo es sonó también cuenta en el informe anual de la Comisión Europea se alertaba de que precisamente que la estructura de gasto del Estado de bienestar eh durante los últimos años había tenido un sesgo hacia las personas mayores hacia los pensionistas y mucho menos hacia las prestaciones familiares o las políticas de empleo que son las que más se benefician los mayores esto por cierto es independientemente teniendo en cuenta el efecto del tamaño demográfico evidentemente se gasta más en pensiones ahora que en el pasado porque hay unas Cortes de de edad más

Voz 1779 35:50 la población más envejecida exactamente pero incluso

Voz 29 35:53 teniendo en cuenta esto descontando ese efecto ya digo las instituciones europeas alertan de que hay una tendencia en las políticas públicas y es política y de de que esta tendencia hay esta brecha generacional se está se está incrementando

Voz 28 36:05 en púrpura y hacer un

Voz 0754 36:08 preguntarse es justo sobre ese tema porque en en quizás en España este problema es especialmente pronunciado también por la profunda crisis económica y en no obstante debates similar sobre el pacto general ajena en Alemania también existe les hace mucho tiempo IU ha habido un un titular en el semanal alemán muy llamativo en el que un periodista escribe hacia los jóvenes no va a tener ninguna oportunidad nosotros somos mucho más las políticas de dirigiese para satisfacer a la demanda de los lectores que que son mayoría y esos somos nosotros que vamos a pensión vamos a jubilar es decir más y más sepa enfocar mucho más en pensiones también en el gasto sanitario

Voz 0874 36:56 pero lo planteaba una guerra generacional

Voz 0754 36:58 si eso es así de hiperlexis Si uno ve cómo es el debate social en España pasa exactamente lo mismo es decir el gran debate es sobre el futuro de las pensiones y es bueno que exista ese ese debate pero es mucho menor en relación al cuestiones educativas el debate todo el mundo defiende aquí las esas relativamente altas todavía prestaciones o o la la protección contra el desempleo en los contratos indefinidos que es también una cuestión generacional porque los jóvenes no acceden a esos contratos esos son contratos a gente mayor por lo tanto porque vosotros vosotros y vosotras sois tan con medidas en las debe indicaciones no que no hacéis más visible que aquí hay un problema intergeneracional y que vuestros intereses

Voz 1779 37:53 no están en el en el tablero político

Voz 29 37:56 claro yo no sé si es una cuestión de ser comedido o no pero es verdad que en términos de incentivos electorales en los jóvenes no son un atractivo un buen público atractivo un electorado atractivos nunca lo han sido eh y menos ahora no por dar una cifra el cuarenta por ciento del electorado es mayor de cincuenta y cinco años los menos desde treinta y cinco sólo representan el veinte por ciento del censo electoral esto ya nos está dando un poco una idea de qué de que no son muchos y sobre todo no se movilizan tanto como como lo hacen los mayores se abstienen mucho más primer elemento es este no es un electorado muy atractivo guerra generacional plantearlo como guerra generacional pues no sé si es lo mejor por qué porque en realidad el preocuparnos solo por un grupo de la población como pueden ser los mayores y es verdad que es muy simplista decir que sólo los políticos se preocupan por los pensionistas pero bueno refleja un poco el el clima de opinión el clima de precampaña no pero lo cierto es que a veces se nos olvida que tenemos un sistema de pensiones de reparto no es una hucha en la que yo voy metiendo a lo largo de mi vida y al final cuando me jubilo los recibos sino que es una hucha una única hucha en la que vamos metiendo dinero todos los que estamos cotizando luego al final se recupera pero hay que pensarlo en términos dinámicos no en términos como como un círculo me gusta pensarlo un poco como como las estafas piramidales si se me permite lo de está

Voz 1779 39:21 ha dado como los las formas de cotización esquema Ponzi no me acuerdo

Voz 29 39:28 a lo que me refiero es a que a veces en los olvida que los los pensionistas están recibiendo por todo lo que han trabajado y está bien que sea así está bien que haya un pacto como el Pacto de Toledo que bueno pues que ha demostrado garantizar al menos esa sostenibilidad Ciesa hay que bueno que se mantienen e más o menos el el nivel de vida pero sobre todo hay que pensar en esto otro no en si los que reciben ahora eh lo que están cobrando es por los que están ingresando a esa hucha

Voz 0132 40:00 eh esto es nuevos si se me permite de nuevo

Voz 29 40:02 el símil de de de estos productos piramidales si no hay nuevos cotizantes si no se amplía la base de cotización es difícil que se puedan pagar las pensiones pensamos mucho en España hay himno sólo pensamos mucho en el corto plazo no en cómo responder a las

Voz 0132 40:19 a las necesidades de la hora pero vamos

Voz 29 40:21 no sé yo si fuera de la generación de los baby boomers me preocuparía mucho más porque va a pasar con mis pensiones en los próximos años cuando cuando entre en la jubilación sobre todo me preocuparía por por garantizar que se llena esa hucha no cómo se gasta sino garantizar que quienes

Voz 0754 40:36 claro porque es que vosotras los que tienes que pagarnos a nosotros las las pensiones y además son pensiones relativamente altas

Voz 28 40:43 o lo que es lo que los políticos no entienden que quizá

Voz 17 40:49 creo que ese súper súper blandos problemas también no una cosa es ser joven que hay problemas por por suerte los jóvenes y es una enfermera otra cosa es generacional lo que esta brecha no porque la pregunta es si tengo los tengo por por tener treinta años o por haber nacido en los ochenta nació en los ochenta los voy a sufrir toda mi vida no los de la de las pensiones crecía sí que venta Armentia en esa en esa línea o de qué voy a vivir peor que la generación de mis padres cuando esas cifras hay algunos que sí otros que no en en Francia por ejemplo hundiendo la gente antes de los millares de los setenta nacieron unos setenta tiene más problemas en algunos aspectos pero por ejemplo vive en casas con más metros cuadrados que sus padres cuando tenían su edad no irá segunda pregunta que quería era la respuesta pública no que Arjen hay en el Estado de bienestar y por hacer de corresponsal de turno pues según la comparación Francia España o los estudios por ejemplo un máster en Francia a buscarlo cifra lo los derechos de inscripción son de doscientos cincuenta y seis euros en universidad pública entonces pues un joven tiene más fácil seguir estudiando si si sigo o lo de factible para antes hablamos de de las manifestaciones feministas el el tema de la natalidad que afecta a los dos pero especialmente a la mujer en el mundo laboral a partir del segundo hijo ya se considera que si la numerosa hasta que el el último hijo cumpla veinte años Se da una media de ciento setenta euros al mes por hijo no de por vida hay sesenta mil euros al año que que ya es bastante lleno y si eso da una natalidad de dos hijos por mujer en Francia uno en uno coma treinta y dos en en España no pregunta también pues eso que parte del problema nacional y qué parte es sólo entre comillas de edad la segunda qué margen hay para para ampliar ese estado de bienestar

Voz 29 42:53 respecto a lo primero es verdad dice mucho lo de bueno la enfermera la la Juventus es una enfermedad que se cura con el tiempo no este es un posible relato pero lo cierto es que ser joven en un determinado momento y más en un momento de crisis cuando se supone que tienes que entrar al mercado de trabajo pero Topas de bruces con con una crisis que no sólo ha sido política institucional sino bueno sobre todo económica con todo lo que eso supone deja cicatrices no ese concepto de cicatriz es importante porque no sólo es que cuando un grupo una generación entrar en el mercado de trabajo se encuentra que ya hay otros antes en la cola esperando por por abrirse paso eso es importante no y sobre todo va a ser importante que cicatrices puede dejar esos sobre eh la vida laboral

Voz 17 43:34 por supuesto todos acciones exacto exacto

Voz 29 43:36 hemos eh cotizaciones mucho más inestables más interrumpidas en el tiempo esto tiene efectos muy de largo plazo vinculándolo también con la segunda cuestión que planteadas que yo creo que es también muy importante y crucial es verdad que en términos materiales y las condiciones pueden ser mejores no y esto también se dice mucho bueno de Kiko de que os quejáis si lo habéis tenido todo no y esta generación lo ha tenido todo pero no hay que olvidar que también las expectativas son importantes no nosotros aportamos cifras de bueno lo que comentabas no d e la natalidad como hemos pasado de ser del país en el que más hijos tenían en los años setenta casi tres hijos por mujer hacer el país de Europa en el que menos hijos tienen y en el que más tarde ese tiendan

Voz 17 44:13 donde Mari más frustración hay muchas veces no es por querer pocos hijos sino

Voz 29 44:17 claro por eso también es lo que demostramos no la la proporción de jóvenes que no quieren tener hijos no ha cambiado tanto en el tiempo lo que cambia es las expectativas y esto es algo que yo creo que que todo el mundo tiene que tener presente toda la sociedad es decir bueno a lo mejor las condiciones no son tan malas subjetivamente pero esa sensación de incertidumbre es lo que genera que que bueno que haya carreras interrumpidas que haya expectativas muy frustrado

Voz 1779 44:42 sí yo sólo por poner encima de la

Voz 0132 44:45 es aún un argumento a pesar de todos estos problemas Europa eh en comparación con Estados Unidos hay mucha más igualdad de los jóvenes con sus generaciones precedentes pero aún así hay retos muy grandes y necesitamos que es una más políticamente fiscalmente para que las generaciones futuras tengan alguna manera el alivio de toda la deuda que les van a dejar las generaciones actuales después cómo vamos a lidiar con las nuevas formas de trabajo porque con esta economía colaborativa con la digitalización hay gente que no está cotizando los empleadores necesitan tener claro cuáles son sus obligaciones no porque va a haber mucha gente que no va a tener el mismo esquema ahora mismo que que del que disfrutamos hoy Urko

Voz 0874 45:27 no sea una crisis de expectativas porque para eso así estaríamos terapia colectiva me parece como estamos dispuestos María Ramos es profesora investigadora de la Universidad Carlos III en Madrid es editora de político y coautora de este libro del que hablamos el muro invisible las dificultades de ser joven en España joven como muchos de los que habéis hecho este libro creo no sé si todos bastante de lo que habéis editado gracias María un beso vuelve quedaste hasta la paramos momento que viene Cristina Ramos y seguimos

Voz 0798 46:09 a vivir que son dos días Javier del Pino

