A Vivir Que Son Dos Días (10/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias el presidente de Estados Unidos asegura que el pacto con Corea del Norte está muy avanzado pero ha rebajado las expectativas respecto al encuentro con el líder norcoreano Kim Jon Un a través de Twitter Donald Trump ha afirmado que aún no se ha decidido ni el lugar ni la fecha para la reunión en la que abordarán el desarme nuclear de Pyongyang tras años de tensiones entre ambos países Julio Guerra

Voz 2 00:31 Donald Trump asegura que el Gobierno estadounidense está trabajando en llegar a un acuerdo con Corea del Norte un acuerdo que dice será muy bueno para el mundo y asegura que la fecha y el lugar de la reunión están aún por determinar por parte de Corea del Norte sigue sin haber ningún tipo de confirmación de la reunión los medios del régimen no han hecho ninguna referencia al asunto y continúan cargando contra el Gobierno estadounidense el principal diario norcoreano asegura esta mañana un editorial que el país no se doblegara a la presión impuesta

Voz 1 00:58 en Play en España este sábado estamos pendientes de la borrasca Félix que ha entrado por Galicia donde se han activado los avisos naranja por fenómenos costeros y por fuertes rachas de viento la lluvia va a ser protagonista en buena parte del país durante todo el día Roberto de la Fuente

Voz 3 01:11 la lluvia generalizada sobre el Mediterráneo se va a librar de ella en total hay treinta y ocho provincias en alerta la peor parte se la va a llevar el tercio oeste peninsular atención aquí al viento soplará con fuerza con rachas que pueden llegar a los ciento diez kilómetros por hora situación muy similar en Baleares en Canarias las lluvias se quedarán al oeste del archipiélago afectando solo a la provincia de Tenerife en cuanto a las temperaturas Félix trae un descenso de hasta seis grados en Galicia y en zonas del Sistema Central dejando valores en torno a los quince grados en toda la Península algo más cálidos en el Levante donde el mercurio ascenderá hasta los veinticinco en Canarias termómetros marcado también por encima de los Being

Voz 1 01:47 trabados y un apunte más una mujer ha muerto y otra ha resultado herida en el incendio de una vivienda en Sanlúcar de Barrameda en Cádiz los vecinos han dado la voz de alarma al escuchar ruidos en la vivienda notar presencia de humo en los respiraderos de la cocina y vamos ya con la información de deportes José Antonio Duro buenos

Voz 1645 02:01 hola qué tal buenos días el primer partido de este sábado lo iremos desde la una en Éibar allí juega el Real Madrid lo contaremos desde esa hora en Carrusel Deportivo La Jornada veintiocho en primera división comenzada ayer lo hizo con el Girona dos cero que dejan los gallegos muy tocados todavía dos de la salvación y el sábado nos va a dejar el Sevilla Valencia las cuatro y cuarto el Getafe Levante las seis y media también el choque del líder el Barça ante el colista Málaga que cierra el sábado a las nueve menos cuarto

lo sigue A vivir que son dos días

cadena SER

Nasser

Voz 17 05:21 no

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 28 07:56 no

Voz 5 07:58 no

Voz 28 08:00 eh eh junto a él vale

Voz 3 08:40 la prensa local es un océano de historias Íñigo Domínguez es nuestro pescador particular que bueno no hay manera mejor de Schubert

Voz 0798 08:49 seguramente sí oye cómo

Voz 3 08:52 cota de la prensa local la huelga hay los pajes y las movilizaciones

Voz 0798 08:55 bueno ha habido un gran unanimidad e incluso bueno que pesa que había alguien en contra o que no unanimidad que siempre en la prensa local no hay que descartar que alguien vaya a su bola porque ese día en tan ciudad hasta el pueblo pasa algo que hay es importantísimo y bueno pues lo hemos visto no nuestra sección muchas veces no e incluso ha habido en el último año el proceso con con la declaración de la dependen qatarí a todo esto había que iba con otra cosa lo ha pequeñito yo que es en en este caso ha sido de los de lo que llevamos no de Horrach que todos iban igual con un aún foto Ny protagonizaba la portada no hay

Voz 3 09:36 puesto en La Voz de Galicia es solamente una cosa más grande en la prensa escrita que es ocupar la portada con una foto y una palabra la voz casi lo consigue una foto y dos palabras

Voz 0798 09:46 sí sí puede ser la Voz de Galicia siempre en estas ocasiones tira de grandes mayúsculas y frases contundentes nazis y roman si doscientos cuarenta ya entonces

Voz 4 09:57 la fotón titular somos iguales

Voz 0798 10:00 ya está no ya ya está hecho otra cosa que pasa en los emigrantes el siguiente haber ya esto se va a hacer todo muy fácil de esta este caso resuelto bueno y luego había otra peculiar porque dentro de difícil ser original en este día pues eh en La Verdad de Murcia de Cartagena que tiene dos ediciones pues puede decir una cosa que es muy rara de ver en en un periódico que es poner un poema en primera página hijo bueno pues lo hicieron un programa de Gioconda Belli

Voz 3 10:28 hay

Voz 0798 10:29 y luego ya cosa ya M afición de buscar cosa un poco frikis pues en el diario Levante pues el de abajo en la bajo la publicidad era muy graciosa porque

Voz 3 10:38 o sea en una foto a plena portada con decenas de miles de mujeres claman contra la igualdad

Voz 0798 10:41 sí y luego debajo ya dos anuncios e antitéticos íbamos por qué porque uno es en Fallas protege tus oídos es un anuncio de tapones para los oídos para las Fallas y tal día lado justo hay uno de audífonos de regalos para el Día del Padre puesto de acuerdo animalidad del padre que es el día de la mujer es lo publica en fin estuvo gracioso ahí además también gracioso el titular de el el el lema publicitario no que sale un señor poniéndose la audífono dice este regalo sí que me lo pongo como el típico que perrera una corbata El la guarda en el cajón no

Voz 3 11:15 pues hay teléfono también para esta sección que se un número de whatsapp que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve el número de teléfono que pueden usar quien quiera mandarnos noticias esas fotografías que encuentren en su periódico local lo repito el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve y la verdad es que cada vez que el teléfono vibra pasa algo suele provocar risa no teníamos por la contra de este diario de Navarra

Voz 25 11:42 sí estuvieron Navarra

Voz 0798 11:44 Miquel llegó entra en tractor al Instituto sale pues aquí Mikel que es un chaval de dieciocho años increíbles de Köhler pues que pasó que se levantó a las siete y cuarto de la mañana en su pueblo todo nevado como voy al instituto puedes coger el tractor

Voz 3 11:59 parco en el aparcamiento de tractores

Voz 0798 12:02 ya que eso fue ella entonces aquí uno le dice la Guardia Civil de paro y cuando les explicó que iba a clase le dejaron seis no está muy bien donde estaban que va por la carretera que iba con la mochila y además tenía con la con vamos era perfectamente comprensible

Voz 25 12:17 la Voz de Galicia que claro

Voz 0798 12:20 sí sí yo creo que la semana anterior casi no salió pero ya vuelve con fuerza y bueno tenemos esta historia buenísima que es la boda de los Bonnie and Clyde de Vigo peligra Jorge y eso va Kun o cumplen condena en la misma prisión de Alhama por atracar a taxistas pero la familia teme que haya la trasladen antes de contraer matrimonio que se iban a casar dárselas atracadores de taxistas no como Clay de bancos pero pero bueno a su nivel pues los gallegos bueno la boda peligra porque a lo mejor le trasladan a ellas

Voz 25 12:53 la prisión en fin pero esto es cómo van a estar en la prisión mixta no puede ser bueno cerrábamos con una parte de la que son no sé a que el guión se complica si la historia se complica se aquí hay

Voz 3 13:07 no con consigue estuvo también de Conchita que estuvo por allí repasando la prensa local la verdad es que me mandó una foto esto parecen emoticonos

Voz 0798 13:14 es desde lejos Pérez-Cerdá

Voz 3 13:17 pero es un queso es es un queso

Voz 0798 13:20 eh bueno lo explicamos rápidamente titular traficando con queso relleno de cocaína así y luego en el subtítulo esto que a veces nos hace gracia de cómo buscar un sinónimo no para que no se repita y tal pues aquí la policía intercepta tres piezas lácteas de Condés tiempo cobra jabalí buf bueno no si era un término científico ya no me acuerdo no sé no no verdad cepillado tres tres piezas late Si con dos ciento

Voz 29 13:47 dos gramos de droga que un vecino de de Aaron

Voz 0798 13:49 esa pretendía enviar a a Huesca además lo el tráfico de que esos con con con con cocaína de entre entre realice Huesca una en fin

Voz 4 13:58 ya entonces sale la foto del queso que a Asia

Voz 0798 14:00 corto con la droga dentro y tal es verdad que de lejos parecen en parece nunca eso de estos de de Arzúa no de esto Ventilla

Voz 3 14:08 hombre su trabajo hace aunque eso metiendo dentro de la boca

Voz 0798 14:11 y que no se note que los abierto osea tienes que ir ya sanos que cojas nunca sólo habrá siluetas sino que eso ya Akon

Voz 3 14:17 eso es lo que parece pues la fotografía no saca una una gran

Voz 0798 14:20 ah de vacas que implicara puede ser no sabe que esto sale de una cadena no no no oímos lo están investigando imagino no

Voz 3 14:28 en Galicia a ver

Voz 0798 14:30 este cura que la pregunta si no esto es muy gracioso es también en La Voz de Galicia y el complinio explican que el el titulares el cura de Meira moderniza su iglesia toca difunto con su smartphone no pero esta no es la historia en realidad es una historia no

Voz 3 14:47 es una historia que el cura para tocar

Voz 0798 14:49 el gas campanas esa caso de smartphone si además lo cuenta muy gracioso porque es estas este talento de La Voz de Galicia en otros periódicos de un ex la mínima luego te pones a leer la te engancha porque tiene pero detalles con la cosa cosas es muy roto giro a giro bueno el cura de Meira hace ya tiempo porque once años aquí ha modernizado la da un lavado de cara a medida que vamos importante Roca maitines con el aplicar entonces coge una una aplicación que que que te pues donde estuviera porque además los crueles hacen mil cosas tienen ocho parroquias viaja ante equipara ya todo el día con con el con el Opel cada de todo lo que tengan entonces tenía una aplicación que estuviera donde estuviera cualquiera lideraba Pink y sonaban las campanas o ya estaba programado no con una aplicación que pasa

Voz 25 15:35 qué cambió cambió de móvil de Android ha

Voz 0798 15:40 Apple y entonces de repente no le funcionó la aplicación y que ha pasado pues que ha tenido que ir el sacristán a tocar la campana diría aquí hago es claro han tenido que no saben que nace el régimen

Voz 3 15:51 laboral de Sacristán ha cambiado por completo a la hora tiene que ir el hombre

Voz 0798 15:54 el de de de hecho hay una Express cuentan te encuentras una expresión eran en kayak es muy graciosa que dice así aumenta el chollo del sacristán el es el trabajo en Galicia no vale de encontrado chollo tengo chollo

Voz 3 16:07 eso es Sacristán estará financiando un teléfono nuevo algo

Voz 0798 16:10 claro entonces no es compatible y están había viendo cómo lo hacen aparezcan en cuanto a la a la forma que suene pero no

Voz 19 16:16 es para los no para los difuntos entonces

Voz 0798 16:18 eso hay que ir a hay que ir en persona hay que personarse allí en el campanario entiendo de este porque no lo sé misterios que tocar más fuertes y eso no aunque la idea no los soporta no sé lo que será una música distinta de una una bueno cerramos organizó no un politono de campanas

Voz 29 16:36 si se seguimos en Galicia

Voz 0798 16:39 era una una huelga de funcionarios Administración de Justicia además importante amparado mucho Ikea ha pasado pues que los sindicatos han contado mira un efecto la huelga hay mil quinientos fallecidos que están vivos oficialmente porque no se ha tramitado su baja en la Seguridad Social no desde que empezó la huelga hasta la noticia del veinticuatro febrero saque que debió luego subir la cifrado en fin bueno pues esto que tengan un poquito de más para para la pensión no

Voz 25 17:02 te pues Galicia de nuevo presente y ahora yo creo que no

Voz 3 17:08 me falta hace un llamamiento a favor oyentes gallegos mantengamos

Voz 25 17:10 viva la llama mantenemos viva la llama sí sí yo estaba viendo este este titular del Diario de Burgos

Voz 3 17:27 Abertis pero tampoco como de Forges no

Voz 0798 17:30 de hecho yo pensé lo mismo ya ves aquí hemos dicho no fíjate este titulares como de Forges no ya caro ahora pensarlo mucho más entrañable porque te das cuenta cómo hasta qué punto se había introducido en nuestra vida en los giros coloquiales en algunas expresiones no aptos asó como de Forges todo este es uno como de Forges en el Diario de Burgos

Voz 25 17:49 qué es la exclusiva no perdón

Voz 0798 17:52 la exclusividad de la morcilla de Burgos al Constitucional esto te imaginas en una viñeta de Forges déjame

Voz 3 18:01 en observación te das cuenta de que la manera en la que lo han encuadrada

Voz 0798 18:03 me parece una morcilla así es verdad pequeño detalle es un centollo así en negro por encima de la cabeza de periódicos y con letras

Voz 3 18:12 en casi Caro buenas pasa siempre hay mucha realidades ajenas son dos la verdad es que a la morcilla no le dedicamos el tiempo que seguramente se merece en este programa así que hemos invitado a Roberto da Silva que es presidente de la promotora Indicación Geográfica Protegida morcilla de Burgos como está Roberto buenos días sí le han dado buen día buenos días es una historia que se resumen que cuando la la Indicación Geográfica Protegida para la morcilla de Burgos estaba enviada ya a punto de ser aprobada en Bruselas algunos productores de este alimento recurrieron a la justicia no sé pero voy a correr

Voz 8 18:43 el giro perdona yo estoy seguro está aprobada

Voz 30 18:46 la prueba está aprobada esta ronda

Voz 8 18:48 el chip de diciembre del dos mil dieciséis lo que pasa es que aquellos que no pudieron ir con todo el procedimiento del reglamento un reglamento que además he justificado con más de diez mil análisis por la Universidad de Burgos es cinco publicaciones internacionales científicas con carácter vamos es decir de la ciudad y sobre todo la importancia que tiene publicar algo a nivel científico a nivel internacional más cinco tesis doctorales avalan que éramos todo tipo es diferente pero es un producto histórico y entonces eso el justificante el estudio histórico desde mil doscientos desde mil otras doscientos una propia Reconquista es todo hace pensar de la morcilla de Burgos ya tenía el carácter de salvoconducto de verdad y no dudamos de que

Voz 3 19:32 debería ser protegido por la Unesco seguro pero porque hay pero porque hay detractores porque hay gente anti morcilla dígame

Voz 8 19:39 yo a ver lo esto es una cuestión económica como tantos sectores al sector que está más posicionado a México Marcial la distribución se decir esas morcillas que nos podemos encontrar muchas veces en el supermercado el súper que es un comprador no de calidad es un comprador desprecios evidentemente intentar dar el mejor precio al cliente al subido al pero a veces no legal no les dan mejor producto entonces lo que suele hacer en este caso siempre debe presionar sobre sobre el punto y el conductor el fabricante para intentar buscar solución al mercado lo que producto lo que hace es cambia la calidad y la no mejora sino la antena y lo que se pretende hacer siempre aparece una marca de garantía una marca de calidad de Hacienda dicen que es beneficiado sea el consumidor

Voz 4 20:21 yo creo que presentan como morcilla lo que no es realmente

Voz 0798 20:24 vale por eso no quieren la denominada pero creo que has dicho en la misma frase que usaba la morcilla como salvoconducto he oído bien la reconquista hizo como si la cartera

Voz 8 20:37 más o menos más abandonos y nosotros hablamos en la reconquista que la hay el Corán prohibía explícitamente ordenanzas de Sevilla en mil doscientos que no se podía comer cualquier animal de ningún animal de te estoy en vida que no de ese nivel tenía Milano se refería a claramente al cerdo

Voz 3 20:53 sí pero claro ya no dos casos

Voz 8 20:55 pues ya de consumo de las Canadair podías comer por ejemplo en algunos casos es especial pero en la Serna se pone por por por religión entonces como sabia si realmente eran judíos conversos marranos en este caso musulmanes conversos en ese momento de la reconquista porque comían morcilla morcilla morcillas el tiene la etimología de Kone que es mordedura negras

Voz 15 21:17 pura luz que mordedura oscura con el

Voz 8 21:20 Eco portuguesa antes gallego de galaico portuguesa al castellano morcilla en que la morcilla que mordeduras cura eh

Voz 0798 21:28 claro era normal que hay que informes de trescientas páginas mucha más historia de lo haces

Voz 3 21:35 desde allí el morcilla que hay que llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo o a lo mejor lo La Haya Roberto da Silva que es presidente de la promotora Indicación Geográfica Protegida morcilla de Burgos gracias un abrazo Roberto

Voz 8 21:45 yo yo te voy a apuntar nada más una cosilla seis porque está en el Constitucional lo han ido control reglamento Anido contra los técnicos de la Administración que son los mismos cánticos que han aprobado la Ribera de Duero la cecina de León estos veintiocho es denominaciones de origen en Castilla y León es decir siete por eso está en el Constitucional porque usted mitad trámite un problema como éste sino que se han ido por contencioso por prevaricación y cohecho a los técnicos de la Junta por eso estamos esperando

Voz 3 22:14 está alguien Roberto un abrazo gracias

Voz 25 22:18 un abrazo como siempre

Voz 3 22:22 bueno hay un montón de papeles y deportadas encima de la mesa la guardarlas y volverlas bueno esto de que es que es la amabilidad haciendo dentro

Voz 0798 22:31 la movilización el día en Navarra hay un nuestros palabros de la semana que te encuentras este titular de repente no profesionales y comerciantes afirman que la amabilidad acción debía hacerse por fases y haya un lío tremendo en Pamplona con esto pero es que empiezas a leer en ningún momento se explica incluso ponerse en Google la movilización sólo saben noticias desde de Pamplona pues debe ser pues eso por lo que al final entendido pues la reordenación del tráfico hacer la calle más amable no pero pero bueno obsequio se crea una burbuja de significado en este caso en Pamplona porque un término que usan ahí que lo demás no nos enteramos no

Voz 3 23:01 me palabras cuestionable por cierto esta sección nos reímos mucho con ella aprendemos también mucho con ella pero es una sección en defensa de los medios locales por encima de todo depende de los medios locales así que desde aquí un abrazo muy fuerte y los mejores deseos para los compañeros de El día de León y el día de Salamanca porque esas dos cabeceras las hemos perdido siempre entidad tremendamente triste Íñigo Domínguez adiós

Voz 0798 23:25 un abrazo

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 24:11 ah

Voz 5 24:29 esperan buenas serán los grupos españoles de los sesenta Bafta pequeñín y que es lo mismo están los puntos Los Brincos Los Ángeles Juani júnior la esperamos

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 37 29:16 no

Voz 38 29:20 eh

Voz 32 29:30 la eh

Voz 40 29:32 ahora

Voz 39 29:37 y eh

Voz 41 29:50 la ola de Hari cómo estás

Voz 19 29:53 qué bonito Trent sí que era shock

Voz 4 29:56 San quizás operan en que gracias a que estoy tocando ahora en desconcierto tras retuviera tengo que practicar un poco más de tercera Balada es súper difícil pero es preciosa

Voz 19 30:08 lo de no afinar el piano no te preocupes que no volverá a pasar ya está inquieto gracias gracias esto feliz cuarenta y tres cumpleaños hasta enquistado

Voz 4 30:18 gracias por decírselo a todo el mundo por la radio no sería gracias me siento como si tuviera sesenta y tres

Voz 19 30:26 pero estoy bien arma estas T

Voz 4 30:28 ha sido un buen cumpleaños pastel para desayunar con una vela que mona arañar tuve un día muy tranquilo muy normal fanáticas escribir trabajar lo habitual

Voz 19 30:41 si esa comer algún sitio exacto muy bueno

Voz 10 30:43 sobre todo desde el de los siglos

Voz 4 30:46 fuimos a un sitio pequeño que hay al lado de casa y que está siempre lleno para comer para cenar anda ahora que hemos comido y sabemos porque es barato e incrementar su chándal eso para comer a cenar hamburguesa y luego vimos Expiación de Joe Wright está la presión de películas

Voz 19 31:10 una película encantadora he visto Lady Bird por recomendación tú ya sabes que es buena eh es buena aunque el el final también es un poco deprimente para los que somos padres eh

Voz 4 31:19 ya estás fácil para los padres Arenal Amparo no los fans de chufas en esa encontré deprimente como cuadra creo que la película termina con un final esperanzador con chicas al final no el bromas para que no lo haya visto a

Voz 19 31:35 yo creo que era un final esperanzador no estoy seguro de estar de acuerdo contigo no podemos contar el final de pero Mai Mai

Voz 4 31:44 mi hijo me llamó el día de mi cumpleaños mayo mi corazón se puso a saltar que rara vez me llama se ha acordado que el vive en Estados Unidos tiene quince años y como sabes los adolescentes en los se acuerdan de estas cosas

Voz 19 32:00 es bueno veo en y le dice hola qué pasa le digo nada tú qué tal y me dice qué aburrido estoy han esperado eso hilera muerto por eso me llama ya se que si te llamado porque estoy aburrido y he pensado por el Ademar les digo a lo mejor me está llamando porque es mi cumpleaños se está es Tumblr

Voz 4 32:20 yo entonces hace una pausa larga M

Voz 19 32:23 yo por eso es que estaba aburrido es que son tremendas nadie es la fría andan Yves dado a Xàtiva hasta ahora ya no es un encanto luego ella me dijo feliz cumpleaños

Voz 4 32:34 papá para ser padre lo que tienes que hacer es no tener ninguna expectativa ninguna en absoluto con todo tu corazón y confiar desesperadamente en que serán felices

Voz 19 32:44 semifinal final de la película me parece un poco cliché Chirac eso Crest bueno una de las posibles moraleja es es que solamente si te dan una educación cara en colegios en universidades privadas logrará es tener éxito en la

Voz 4 32:55 de jugando no estoy porque las chicas no acaba teniendo una educación cara a realidad ayuda financiera para estudiar y lo importante es que hace lo que quería a quimera disputamos sobre esto si quieres porque no estoy de acuerdo a de lo que quería marcharse de su ciudad en la que tiene recuerdos terribles Love alejarse de las garras de sus padres y acabar en una universidad fantástica y hacerlo ella sola es asombroso es tirador por supuesto que no te hace falta una educación cara para tener éxito en la vida este año sigue eso es lo que quieres tienes la dedicación suficiente como para conseguirlo yo creo que es increíblemente impresionado

Voz 19 33:33 de pero estoy yo tenemos los dos hijos americanos Zwick la esencia de lo que se les ha enseñado que es la esencia de un americano es podéis ser lo que queráis puede llegar a ser presidente de Estados Unidos independientemente de dónde vengáis de dónde habéis estudiado de clase social proceder a Irán cambia el mensaje que se está imponiendo es vales lo que vale tu educación educación cara tendrás éxito educación pública prepárate para Pérez

Voz 4 33:56 está Atsuara nuestro también tengo un problema

Voz 19 33:59 están diciendo llegará más lejos sólo si vas a una universidad cara

Voz 4 34:03 han año estará pagando el resto de tu vida en el sueño americano no se hay una brecha cultural

Voz 19 34:10 han tan grande entre Estados Unidos

Voz 4 34:14 de alguno pues el acta lo que a mi me gusta de Estados Unidos es que allí ya en esa es la diferencia entre los dos países perfectamente ilustra Inglaterra regresa a alguien conduciendo un Rolls Royce por la calle y la gente les señala haciendo a a ese gilipollas en un Rolls Royce en EEUU de cerveza night conducir más honroso is a la gente les señala diciendo al día yo también conducir a mí esa es la diferencia y me cuesta mucho entender la idea de buscar la felicidad pero Estados Unidos es un lugar difícil para más la gente lleva muchas máscaras parecen ser feliz

Voz 19 34:53 es todo el tiempo búsqueda de la felicidad está escrita en su Constitución CHT allá Encinas y es una idea tan ridícula la franja donde hay que buscarla hay mejores cosas que hacer en la vida

Voz 4 35:03 puedes pensar que vas a ser feliz al tía intenta ser feliz todo el tiempo acabas tirando delante de un putt

Voz 19 35:08 tren casi mejor hablamos de Rachmaninov no tú lo has dicho RAI tendrá que Charo bucear que sufría una depresión terrible sexy era como visitante medía dos metros tenía un menor más Pepe y a no oponerse llegar a marcar Bridge a mí me cuesta abarcar dio nota servir pero él podía llegar a a veces bien notas es de de do a mí

Voz 25 35:31 ah y no obligaba con una nota media dan con la izquierda

Voz 19 35:39 a mí Nach esas todo lo que logró hacer es increíble Si bueno dijo de esa figura un enfado de dos metros de largo estamos siempre como enfadado deje más

Voz 4 35:52 Campano fue el último compositor tiene más previsto en una época en la que todos sus colegas estaban llevando las Nàstic hacia otras direcciones anhelaban de valía de la emancipación de las notas disonantes a estas manifestaciones

Voz 19 36:08 por eso un agua más que y no

Voz 4 36:11 dijo a la mierda a mi me gusta lo romántico me gustan las melodías extraordinarias dijo que lo que quería hacer era arropar con calidez al oyente Transport párame Planeta Ideal y eso es exactamente lo que la música debería hacer lo que él hizo vamos a escuchar una pieza que compuso cuando tenía veintitrés años yo estoy aprendiendo ahora cómodamente complicada es una pieza que ir perfectamente lo que iba a este hombre una lucha Yoyes la lucha especialmente hacia el final cuando la lucha acaba cuando le gana la batalla a sus demonios con los que a pelear nunca ampara el piano nunca fue un a lo largo de cuatro minutos y medio es como un muro de sonido Saucedo ahí en esta versión está interpretada por un joven pianista ruso que se llama Boris Gill Borja

Voz 32 38:15 eh eh eh

Voz 43 38:59 sí a la

Voz 32 40:45 eh

Voz 45 40:49 no

Voz 46 41:01 no

Voz 19 41:57 qué te parece intenso a Mike en el creer que tuviera veintitrés años sólo compuso esta

Voz 4 42:05 cuando lo compuso estoy aprendiendo esta pieza ahora siento que me tengo que ir a casa ya mismo para practicar a Huesca

Voz 19 42:11 citas o que se silla es ver la partitura como Un mar de notas en en entre sí Wants a Manafort

Voz 4 42:19 bueno es una entrevista de Rachmaninov dijo May lo que intenta hacer al escribir música pues expresar de manera simple y directa lo que está en su corazón cuando está

Voz 19 42:28 poniendo que es encantador venir esa aspiración saber esa pieza estar en Roma harina de melodías amor Gisa Benedet dichas escucha su propia depresión a su música es su primera sinfonía había sido un desastre completo pues es evidente que el director de orquesta con acento suscitaba borrachos Annan iba casi arruina

Voz 4 42:59 su reputación porque una escalada

Voz 19 43:01 tal después de eso cayó en una depresión enorme dice fue haber llamado veinte veinte el curó no es tanto que Rachmaninov acabe convertido en unos de los más ricos y de mayor éxito del mundo de los más ricos

Voz 4 43:16 Mera fue una religión análisis de Estados Unidos durante la Revolución rusa de mil novecientos diecisiete anima Zhang acabó Los Angeles y ganó tanto dinero allí se construyó una casa que tenían

Voz 19 43:30 eso fue antes de la Gran Depresión del veintinueve a hacen ir creo que ni siquiera la depresión económica le afectó más coches de carreras

Voz 4 43:41 por una sobretodo dando giras como pianista de la marca los tiempos en los que poder ganar dinero

Voz 19 43:47 Sara Cimas sobreviviera

Voz 4 43:50 se mantuvo siempre muy ruso mantuvo todas las tradiciones rusas sirvientes ruso esos invitados rostros Santa pero fue sin duda uno de los más grandes pianistas de la historia se pueden escuchar sus grabaciones se puede escuchar cómo tocaba sus propios conciertos para piano imagina es muy fuerte

Voz 19 44:06 pues venga un poco más de Rachmaninov Montse

Voz 4 44:09 a música porque cuando salió de su depresión compuso la que es todavía pieza más famosa del Concierto número dos para piano ya en Estados Unidos nam en la era en mil novecientos sumaba todavía estaba en Rusia en mil ochocientos setenta y tres y murió en mil novecientos cuarenta Juan Kemal novecientos uno superó su depresión con vistas a que escribió este concierto para piano que todavía mucho el mejor concierto para piano escrito a la historia pero también compuso una sonata para violonchelo se vio eclipsada por el éxito del Concierto número dos días antes Xala sino que vamos a escuchar es el movimiento lento pero estas sonatas para violonchelo es una puta paradigma increíble queda una noche con un tío una tía alguien a quien quieres impresionar pone esto cuando estén entrando en tu casa porque te juro mira aprender a tocar el violonchelo lo haría sólo para tocar esta es una de las piezas más románticas y más bonitas que he escuchado en mi vida

Voz 19 45:08 ah

Voz 38 45:11 sí sí eh

Voz 49 45:17 eh

Voz 38 45:42 sí

Voz 46 47:11 eh

Voz 15 47:38 sí

Voz 51 48:35 sí

Voz 46 49:18 el debut

Voz 32 49:22 eh

Voz 53 49:46 muy bien

Voz 54 49:58 no yo

Voz 55 50:24 no

Voz 56 50:41 y en

Voz 19 50:47 desde luego quienes estén ahora mismo en la cocina yo creo que no hay una manera mejor de fregar los platos que escuchando esta sonata exacto exacto registre y todo

Voz 4 50:57 es una pieza en la que paras diez

Voz 19 51:00 es que no vamos a mí sepa ETA

Voz 4 51:02 todo está Viena Don cuando existe una música se ahora entenderán porque tengo su nombre tatuado en ruso en el brazo

Voz 19 51:09 hombre si lo contemplas con la perspectiva del tiempo era como una estrella pero era un pianista hoy sería imposible alcanzar un nivel de fama así Si lo que hace es es como tocar el piano

Voz 4 51:20 yo también lo creo que tienes razón Zamora alguien puede decir que Lang Lang está ahí quizá con razón no estoy seguro iba a Aminatu cita de tan difícil menos que te giras meter en mezclas poner batería día convertirte en una especie de Ricky Martin en versión pianista a me encanta por cierto paz creo que tienes razón es imposible conseguir ese nivel de fama no es algo malo es un reflejo de cómo ha cambiado el mundo obras escuchar una más sí sí describirlo dos semanas en mil novecientos quince se llama las vísperas en el último programa que hicimos hablamos de los Réquiem esto es un poco lo mismo una versión ortodoxa rusa una vigilia que dura toda la noche fue su composición favorita planto hizo que la tocaran en su funeral es increíblemente intensa yo creo que lo que quería era escribir una especie de antídoto contra la violencia de la amargura de la guerra porque la escribió en mil novecientos quince afectado por la que hizo la música como un contrapunto a todo eso es una manera de expresar sentimientos humanos más nobles más esperanzadores es otra pieza preciosa el volumen de la radio empieza tranquila

Voz 19 52:26 pero luego a lo largo de los tres minutos siguientes Fedex va a transportar a un lugar cálido seguro Saif a fin maravilloso

Voz 57 52:34 yo no

Voz 51 52:45 no

Voz 57 52:48 no va a ganan en no nada no no va a una mala eh ah no no

Voz 49 53:22 eso eso no

Voz 51 53:44 eso

Voz 58 53:51 a ello eh

Voz 59 54:10 mi tío

Voz 60 54:17 yo

Voz 62 54:42 yo no

Voz 15 54:48 eso

Voz 63 55:00 sí yo

Voz 64 55:06 eh

Voz 49 55:11 de

Voz 58 55:12 eh

Voz 63 55:15 no

Voz 58 55:26 ahí

Voz 19 55:34 tranquilidad da una paz tremenda Soler y pienso es tan bonito esto en un funeral te hace llorar seguro

Voz 5 55:41 con esta luz ilegalmente y un ser humano pueda crear música demuestra ninguna otra cosa pero es posible

Voz 19 55:49 para piano para coros para violonchelo

Voz 5 55:52 a todo no sinfonías o estas canciones y música de cámara para piano tanta música ópera

Voz 4 56:02 hacía tenistas manos tan enorme le le importaba una mierda que otros pianistas fuéramos suma fuera lo que les daba la gana

Voz 19 56:10 la Cordes enormes que cita han complicado la vida por cierto a Yihad es como a veces imposible de tocar como Finder Marín of has probado la hipnosis a hi ha probado la terapia no si estoy muy sugestión hable la verdad si lo decía

Voz 3 56:28 yo pensaba que lo habrías hecho

Voz 4 56:30 la verdad yo lo he intentado todo para tratar de corregir lo que está mal en todo si funcionó para él a eso que a mí me funcionaría pero no estaba aún así fue divertido divertido nada lo intente para dejar de fumar y no funcionó lo intenté para ganar autoconfianza no funcionó hasta que yo creo que es importante probarlo pero al final lo cierto es que tenemos que descubrir nosotros mismos lo que está mal de nosotros corregirlo

Voz 19 56:57 y aceptar lo que somos y cómo somos ya han

Voz 4 56:59 ah sí los próximos treinta y cinco años luego

Voz 19 57:03 viene esto a tiempo para morirme volver de comentas descubierto en la librería fantástica estoy viendo hay la bolsa al lado del piano Craig

Voz 4 57:11 esto es muy buena la central es mi favorita cafetería magnífica Ercina libros en inglés y obviamente un montón de libros y revistas en español encontrado este libro de cuentos cortos en inglés y español al mismo tiempo a la izquierda está la versión en español la derecha es la traducción inglesa porque cuando intento leer un libro en español estoy constantemente parando y mirando en un escenario y me West vuelve con con este libro no tengo que hacerlo

Voz 19 57:42 estás mejorando puedo influir en que abre

Voz 4 57:44 dando en la comprensión han pero todavía me da mucha vergüenza hablar por el acento

Voz 19 57:48 no puedo contarlo a cada vez que lo que pasó el otro día a oír a cuenta lo fuimos a comer a un reto a Morante nos dejaron unos menos que al cabo de un rato llamaste al camarero y le dijiste serio y en perfecto español estoy lista para orinar soy listas hoy listas todavía peor

Voz 4 58:08 me veo como mujer está listo para dar el Rey

Voz 19 58:13 te te enseñe cómo decirlo estoy listo para perecer ves a la fama es una lección vital buen cuatro

Voz 4 58:24 las personas que se ríen de tiene un restaurante abarrotado

Voz 19 58:27 no aprende rápido no nos reímos de Tino ritmos contigo además éramos diez éramos nosotros ya es decir es verdad la palabra del día venga capear capear Capea es un verbo conoces es la palabra tapa nada la chapa de comer correcto que es salir a comer de tapas es comer varias veces comer solamente con tapas ponen la Frings dice qué cosa más maravillosa tienes que usar la palabra taponear ante ETA

Voz 4 58:53 la voy a usar en Miami está de cumpleaños va a ver Tapas

Voz 19 58:56 la fiesta no puedes venir me has dicho por qué haces la fiesta un viernes y al día siguiente seguramente hago el programa fuera de Madrid pero no es por otra cosa ni excluya cualquier excusa vale no tenga un poco de música reformas antes de las noticias

Voz 32 59:13 sí sí

Voz 65 59:16 hola

Voz 50 59:18 a eso

Voz 32 59:23 la eh la hora no

Voz 39 59:35 sí hola

Voz 41 59:49 ah sí