A Vivir Que Son Dos Días (10/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias primera parada en la Dirección General de Tráfico está lloviendo en buena parte del país así que vamos a conocer cómo se circula a esta hora Sylvia Marcos buenos días

Voz 0134 00:22 tramos incidencias en Madrid en las seis en Collado Villalba sentido a la capital mucha precaución en este punto porque van a encontrar balsas de agua en el carril izquierdo y en el central izquierdo también en Extremadura balsas de agua en la x cien en la carretera que va de Cáceres a Badajoz además recuerden que en numerosas vías secundarias de Cádiz continúan cortadas por las inundaciones de estos últimos días desde la DGT les recomendamos que extremen la precaución al volante moderen la velocidad porque durante este fin de semana vamos a sufrir intensas lluvias y fuertes rachas de viento sobre todo en Galicia Castilla y León Extremadura y Andalucía

Voz 1 00:59 pues a Galicia en los vamos porque se han activado los avisos naranja por fuertes precipitaciones también por rachas de viento ante la llegada de la borrasca Félix lo peor se espera a partir de esta tarde aunque ya se están tomando algunas medidas de precaución Santiago Ricardo Rodríguez Bos Días

Voz 1817 01:12 buenos días Fèlix deja rachas de viento por encima de los ciento treinta kilómetros por hora lluvias intensas con registros de entre cuarenta y ochenta litros por metro cuadrado en el mar las olas podrán superar los ocho metros de altura una profunda borrasca que ha llevado a la Xunta a activar la alerta naranja sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra la pasada madrugada ya soplando el viento con intensidad pero sin incidencias importantes a partir de esta tarde llegará lo peor de este temporal se suspenden las actividades deportivas al aire libre hice aconseja no bañarse en playas ni practicar deportes a cuatro

Voz 1 01:45 más asuntos la Policía Nacional ha detenido a catorce personas en Asturias y Cantabria por explotar sexualmente a mujeres las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en un club de Ribadesella amplía desde ser Asturias y

Voz 1904 01:56 Uruguay la Policía Nacional da por desarticulada esta trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual con la detención de catorce personas el cierre del prostíbulo de Ribadesella donde las víctimas eran mujeres paraguayas con un mismo perfil como explica Cristina San Vicente portavoz de la policía

Voz 3 02:14 eran jóvenes con cargas familiares en ocasiones problemas a situaciones violentas en su país de origen además algunas de ellas guardaban relación de parentesco con las intermedias horas que usaba la red es que está sin escrúpulos e utilizaban sus sus lazos familiares para traerlas a España

Voz 0134 02:33 la investigación patrimonial paralela llevada

Voz 1904 02:35 acabo por la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha destapado además un patrimonio de los investigados cercano a los tres millones de euros

Voz 1817 02:43 vamos ya con la información del Deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 4 02:45 qué tal buenos días en dos horas comienza la jornada sábado en primera división lo hacen Ipurua con el Eibar Real Madrid desde la una de la tarde que desde esa hora les vamos a contar también en Carrusel es el primer partido del sábado que además tiene el Sevilla Valencia a las cuatro y cuarto el Getafe Levante de las seis y media irá choque del líder el Barça ante el colista Málaga que cierra el sábado a las nueve menos cuarto la jornada veintiocho nos deja ya un resultado definitivo es el Girona dos Depor cero los catalanes son sextos el Depor a dos puntos de la salvación y en segunda ayer Tenerife tres Oviedo uno

es todo sigue A vivir que son dos días

Voz 23 06:41 qué arte contemporáneo porque

Voz 24 06:43 se está hablando de arte contemporáneo del

Voz 6 06:46 es que pensabas que Carrusel sólo era deporte

Voz 0874 07:52 todo lo que pueda ir un poco más

Voz 1487 07:54 lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 29 08:39 qué ahora nuestro Calderón de la Barca de la que estamos aquí la semana bien muy bien muy bien lluviosa el sábado que tiene una mejor comedia del año recibiremos público en el estudio el espacio es limitado pero todavía pero

Voz 13 08:57 los agentes personas más yo puedo decir

Voz 0874 08:59 me viene un invitado a quién escoge al mundo conoce con quién todo lo que venga va a querer hacer una foto Montoro casi la foto con Montoro bueno se quiere venir la semana que viene que nos escriban correo a vivir arroba Cadena Ser punto com necesidad sino pues sabrá

Voz 29 09:16 pero lo que sea eso hay meter dinero siempre se puede faltarle ese dinero lo hace todo tienes tu del igual David la semana de Milito pues para qué voy a resumir allí

Voz 1817 09:26 resulta que en Cataluña si el president algo pasado era muy bien lo importante es que tampoco te afecta mucho así que da igual lo que sí le afecta es que Trump va queda para echar unas cañas como el decorado el norte con quince uno e Iván habla básicamente de sitúa amoríos no y luego junto a robó fuera que los policías guardia civiles han llegado a un acuerdo para la equiparación salarial la mayoría de ellos muy contento y ahora sólo quedan porque tampoco van a ser menos los militares lo funcionar de prisiones médico enfermero bomberos solo espero que los autónomos tomemos nota Isar Gamo de una vez por todas las calles sino otro herido eh es Ignatius creo que es el acuerdo sería inminente pero todo esto da igual porque porque lo importante esta semana es a movilizar a mujeres manifestación por toda España reivindicación de igualdad una más históricas que debe hacer recapacitar a político empezando por la ministra de Igualdad que debería haber acompañado a empresario que no quieren que tratáramos a mujeres que se quieren embarazada a los propio hombre en su trato fuera y dentro del hogar y sobre todo aquellos que sin IMO ocho de marzo en su grupo de guasa estuvieron riéndose con comentario chistes machistas como no sé porqué pero hoy no hay atascos si tu mujer te coger el teléfono Civera lo que habla con tu colega ya anotaría estaba Flame bueno vea

Voz 31 10:44 pero lo importante es que los gobiernos sean capaces de cumplir su visión que es atender al bienestar de las personas a lo que le importa a la gente a lo que le preocupa a lo que desea ya lo que va a ir y repercutir en una mejor calidad de vida

Voz 0874 10:59 lo que lo ven claro en lo que le importa la gente lo que le preocupa lo que desea es que se superen las desigualdades entre mujeres y hombres el respaldo de la participación en la huelga feminista superó con creces todas las expectativas es curioso cómo han ido cambiando algunos discursos políticos de que se acercaba el día no os acordáis del del propio presidente cuando en Onda Cero le preguntaban por la brecha salarial

Voz 13 11:20 espero que eso cabía en no nos metamos en eso eh

Voz 0874 11:23 demos pasos en la buena dirección vía Manoli Arts en ese entonces no acaba dando pasos en el mundo con la adicción permítanme expresar

Voz 29 11:31 en el Día Internacional de la Mujer mi compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo modelos y luego se lo iba a decir es una mujer que es

Voz 23 11:45 el hombre Rajoy es un poco mujer también no y si tiene que poner lavadoras este fin de semana las pone es uno de los presidentes más con más lado femenino que hemos tenido

Voz 0874 11:53 la propia ministra de Igualdad un día antes de la huelga tampoco parecía saber muy bien qué era eso de Sergio

Voz 29 11:57 en esta a mí me parecía una etiqueta Samira me gusta que me pongan esta etiqueta y yo soy una mujer que defienda con la misma intensidad la igualdad como la libertad e igualdad pero tipo monjas sabes tres monjas igual es una cada increíble porque lo que claro te preguntan eso claro

Voz 7 12:16 es muy fácil decir grata no me gustan las es usted del Opus y a lo mejor dice bueno pues ahí sí me gusta

Voz 29 12:26 si esa etiqueta también me está usted por el tema etiqueta le preguntaba Soledad Gallego rechazaría la etiqueta de ser antirracista mayor rechazo cualquier etiqueta también está Trillo no quién no me gustan las etiquetas no me gustan las etiquetas iba a otra

Voz 0210 12:45 que básicamente yo la verdad que siempre lo digo pero quién no es feminista no es buena persona y no no no sé hablar dentro termino ahora

Voz 22 12:54 no no voy a decir

Voz 23 12:56 pues nada que no se puede hacer chistes con esto hay un botón rojo no tranquilo no voy efectista

Voz 0874 13:04 esta es la feminista no sabes muy bien por qué no les gusta parece que no se sienten también

Voz 29 13:08 nosotros con otras palabras por ejemplo la palabra japonesa

Voz 2 13:12 que a mí me pregunta mi manera de trabajar sería

Voz 32 13:14 una huelga a la japonesa trabajando toda

Voz 2 13:17 día más venga señor ministro

Voz 29 13:19 agricultura Javier García Tejerina que primero estaba en contra de la huelga feminista después no solamente era reivindicar

Voz 33 13:25 la quiero destacar que este gobierno un gobierno especialmente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los Objetivos de Desarrollo sostenible está erradicar el hombre en el mundo Baraka

Voz 7 13:38 el hombre con el logo de la huelga a la japonesa Girona entiende que es precisamente una de las cosas que reivindica que tienen que hacer más calambre para en el trabajo tuviese la una chica que trabaja en el se esta noche abre estas tierras

Voz 23 13:54 a trabajar

Voz 0210 13:57 está bajando a la gente de la cadena de montaje dices son Madrid mujer muchas veces dicen nada pero luego llegan a casa y la señora

Voz 23 14:05 qué trabajando es grande como esa señora

Voz 0874 14:09 pero claro eso eso de erradicar al hombre en el mundo explicaría las ideas del portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid que se Enrique Ossorio

Voz 34 14:16 yo creo que esta huelga no apuesta por la igualdad sino que apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres y luego también pienso que es una irresponsabilidad que se haya unido a la a la convocatoria de huelga el asunto de la violencia de género

Voz 23 14:32 a serlo porque esto quién ni nada que ver quieren igualdad quieren que no les peguen es que es que todo lo del Häagen Dazs de té verde que porque lo han vendido también

Voz 7 14:43 a mí me encantaría que sea preguntarle este hombre que es lo que tienen que hacer ya a Siria para él que lo que tiene que hacer una buena pregunta redactores que serial diario se para

Voz 0874 14:52 entonces otra que hace diez días hablaba en unos términos

Voz 2 14:55 ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa

Voz 0874 14:58 después de escuchar a Mariano Rajoy tengo que decir que

Voz 35 15:01 me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la

Voz 23 15:06 esta funesta que ha hecho algún miembro así como a Mariano en fuera de juego

Voz 29 15:13 sí ahora tras lógicamente llamada a filas

Voz 23 15:16 es un gobierno a la japonesa que cambia cada dos años

Voz 0874 15:19 trabaje más después de escuchar a Rajoy Cristina Cifuentes cambiaba la idea

Voz 0434 15:22 lo que he dicho porque luego leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo

Voz 32 15:28 proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero aprovechó la

Voz 2 15:33 la oportunidad declarar que jamás he dicho héroes

Voz 0874 15:35 es que no no ha dicho esto entonces día estaré trabaja

Voz 2 15:38 ando todavía más una huelga a la japonesa sólo ha dicho

Voz 23 15:40 no es un micro y dándole Quilón en Japón creo que está por encima de Afganistán es machismo según la ONU broma no una broma yo Hernanes japonesa puedo asegurar que no están muy bien no sea no es un

Voz 0874 15:55 los le preguntaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid se sentía traicionada respondía esto

Voz 0434 16:00 traicionada por mi presidente todos los bordillos que yo respeto las declaraciones de mi presidente respeto la opinión de mi presidente y respeto por supuesto también la opinión de todas las mujeres sí organizaciones que mañana van a ir a la huelga

Voz 0874 16:17 ha faltado como José Luis López Vázquez he mirado raro

Voz 23 16:19 a un amigo y sobre todo respeto a japonés el oro etcétera todo lo respeto y en cuanto pueda pasarle por encima hay pesarle acabe Harvard globalmente

Voz 0874 16:28 en fin cuidado PP porque entre jubilados y mujeres en fin por si alguien todavía tiene dudas de que se celebre la huelga feminista del ocho de marzo aquí va un pequeño detalle una conversación que desveló al programa Espejo Público entre el número dos de Junquera es que Josep Maria Jové y Lluís Salvadó es ex Secretario General de Vicepresidencia está en catalán

Voz 29 16:45 pero bueno así hablan estos dos se puede decir más masivo los quiero decir podemos echarnos a pero se ha de las cualidades que debería tener la consejera de Educación de la Generalitat

Voz 36 16:57 que están buscando mercantil dar una buena Rumanía es hora e inteligente pero no te cuento Putin Koeman esa es un espacio inaugura un Auditori que otro claro

Voz 29 17:25 dicho es más fácil

Voz 0874 17:27 curar un auditorio que encontrar mujeres

Voz 29 17:29 dos y mira porque aquí a las que tienen las tetas más gorda se lo das Jauja para normal es que es un proyecto nuevo de la república catalana eh eso tienen que a en su club para ser vistos como país suena mucho a España con más que nunca ahí

Voz 0874 18:26 sí ha sido muy divertido has escuchado esta mañana repasando la prensa local en el diario Levante esta semana había la fotografía del Día de la Mujer debajo había dos anuncios a la izquierda Amancio de tapones para los oídos a la derecha de audífonos para verles

Voz 0210 18:40 el remedio que la enfermedad es bueno en Valencia hay mucha gente que pierda o edición de hecho hace poco un amigo mío que se dedica es músico además ha perdido el ochenta por ciento no ha ido por una mascletá porque le encantan Se fue perdido el ochenta por ciento

Voz 0874 18:52 el melón efectos tenéis una imagen bastante clara de Camps pero sabéis exactamente como se quién es esto

Voz 29 18:59 para mi colegio estamos un poco mejor

Voz 0874 19:01 desde la Generalitat Valenciana se paseó sin Ferrari en este caso por la comisión de investigación del Congreso y por la Audiencia Nacional de Madrid y nos dejó bien claro que Camps es un hombre que que se siente querido

Voz 0678 19:12 pero yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido por lo tanto en cuanto encuentre el cariño de partido a mi alrededor no también el cariño del presidente de la secretaria general de toda la junta directiva

Voz 29 19:25 la gente del pueblo si España ha dado los buenos días señores se lo ha devuelto se descubra que no le flipa

Voz 0874 19:33 veremos hemos sabido que Camps es un hombre con problemas de conciencia tengo problema de conciencia que usted

Voz 0678 19:38 no me había pedido perdón todavía siendo militante del Partido Socialista sea no entiendo por qué el Partido Socialista que además recurrió al Tribunal Supremo firmado por Ximo Puig el recurso que por cierto está condenada en costas binomio apagado todas vía el dinero de la abogada

Voz 29 19:52 la película mola cambiar el el significado de la palabra porque no tiene nada que ver con lo con encontré problema he conseguido Orella

Voz 0210 19:58 yo siempre hemos sido educados por los jesuitas si tenemos la pasivo agresividad no digo que se nota no es algo que hace que nada manejamos está ese tipo de

Voz 0874 20:07 se presume les gusta que le llamen según qué cosas

Voz 29 20:12 yo les rogaría que se guardara las impertinencia por qué

Voz 13 20:15 los demás intentaremos mantener también el decoro

Voz 0678 20:18 demanda manzana podrida no les dio su que los de su partido les llama impertinencia me imagino un gran estabilidad

Voz 29 20:25 tampoco en el patio del colegio ahí tampoco les gusta que se dude de sus ideologías políticas su preocupación

Voz 0678 20:32 debe ese militante del PP que sepa que siendo militante del PP o no siendo militante del PP siempre seré votante del Partido Popular

Voz 29 20:39 claro pero no lo de Costa que ha sido un chivato desleal

Voz 0874 20:43 pero en realidad no le quieren no oí aunque Camps es les un hombre casero quisiera permiten contesta

Voz 0678 20:48 esto ya me voy a organizar un poco mi vida doméstica si ustedes me lo permite

Voz 29 20:51 a que a lanzar una trajes el casero sí pero no es lo que suele decirse amigos de sus amigos no

Voz 38 21:02 no confundamos la conversación de veinticuatro de diciembre o una relación que no Pixies

Voz 0874 21:06 claro esa conversación a la que se refiere es aquella famosa que tuvo con el ex bigotes Álvaro Pérez en la que se llamaban amiguitos del alma sino tenía relación con él es porque tuvo lugar esa conversación

Voz 38 21:16 por eso fue explica El día veinticuatro de diciembre de diciembre recientemente presidente llama a mil o mil quinientas mil Quique esta pues te vas a hacer tarde arengas de acertar

Voz 29 21:24 pues a mí me llamó nos a vosotros se

Voz 23 21:30 el no pero no pero aumentará Party Line no habrá como ya cuando vengo a la vez LED

Voz 7 21:35 yo no sé por qué tengo Yasir cierta empatía por el bigote tengo que decirlo así yo creo que cuando hacían botellón en casa de Camps insistió iba porque forma que cambian de y Rita

Voz 29 21:45 está casi siempre de dibujaba está como Mario sin Alaska verdad que viste así traer aquí es que no es verdad

Voz 0874 21:53 bueno una última cosa que ahora sabemos de él es que Camps es muy español y mucho español

Voz 0678 21:58 ya se sabe la cantidad de gente que intenta entrar en España para es el ciudadano español fíjese recorren el desierto y cruzan el mar Cerceda en España es lo más grande que se puede

Voz 23 22:06 pero a veces no tiene que ver que les queda cerca si es bueno y que van camino de Francia y lo tienen que atravesar pudiesen llegar igualan Canadá España llamaba loco eh

Voz 29 22:17 no sé si a lo mejor esto

Voz 0874 22:20 de las comisiones de investigación están poniendo el valor de la figura del señor que las preside concretamente de la presencia de estos señores Pedro Quevedo es diputado de Nueva Canarias que presidió la comisión en la que tuvo que declarar Camps todo iba bien hasta que se cansó

Voz 39 22:34 en ella está moda dedica aquí habla todo el mundo

Voz 29 22:37 cuando quiere que ha que

Voz 39 22:40 se debe como digo que no vuelva usted intervenir ataques claro

Voz 29 22:47 vamos a ver ahí empezaba a calentar por lo que tu que pudo responder si para otra cuestión se me pide la palabra probablemente no solo

Voz 23 22:58 ya veremos yo no te lo voy a uno

Voz 29 23:01 qué Flow mucha flema tanto este asunto esto no es un debate Porta no me vuelva a comparecer

Voz 23 23:14 manda mucho pero nada ya baila

Voz 1487 23:19 cómo queremos ser útil a nuestro país sin poniendo énfasis en las equivocaciones el Gobierno o si hay que poner énfasis en cómo yo puedo ser útil a mi país desde la oposición

Voz 0874 23:33 Rajoy ha encontrado la manera de ser útil que es de desvelarnos el misterio del masculino femenino tal y como prometió esta semana se confirmó que el nuevo ministro de Economía era un hombre mira que nos hizo dudar

Voz 6 23:43 que no lo sabe él

Voz 13 23:46 este hombre yo no me atrevo

Voz 6 23:48 vería carrera conclusión de casi él es masculino o no o raro nada no no Román

Voz 0874 23:56 Escolano ese es el hombre y el nombre que os tenéis que aprender de todos en el partido el apoyan pero Rajoy quiso tener un último detalle con su ex

Voz 27 24:04 el Gobierno de España pierde un gran ministro peruano no paga nada un gran

Voz 23 24:10 a Europa aquí en España

Voz 0874 24:14 sigue tan patriota hasta el Gobierno que no solamente les regala españoles a Europa sigue con la idea de meternos hasta la bandera en las aulas titular estaba en el diario punto es creo el Gobierno incluye el pasodoble la banderita y el Himno de La Legión en el temario para Primaria sobre la defensa de España

Voz 29 24:31 ya lo dijo que hoy fin alguien tenía que hacerlo yo que me crean un cuartel estaba deseando que comience en Sevilla quita la gimnasia y pone el rejoneo y con un poco de cabras amigo

Voz 23 24:46 pero aquí no hay nada mas edificante que la Legión los de verdad

Voz 29 24:51 desde En Marcha Verde Xavier

Voz 0210 24:54 pero los giros el proyecto lleva en marcha

Voz 29 24:56 años para el conocimiento de la seguridad y la defensa en primaria

Voz 0874 25:00 es decir que si se aprobara los niños tendrían que aprender a cantar además el proyecto dice que tienen que cantar esto en público esto

Voz 23 25:13 mi madre me despertaba eso se puede se puede que es todo lo digo sabes que la lesión es uno de los cuerpos especiales de elite más potentes del mundo de élite de actuación rápida todos lo juro de verdad es el de más respetados a pesar de los más muy claro no hablo de los más respetados si que lo nosotros las tardes de verdad que ha tenido un par de intervenciones en Afganistán que han sido de medalla del Congreso y cosas así que de verdad de verdad que de la verdad ahora no le preguntes qué qué van a hacer preguntas igual lo que vais a hacer si no llega el momento

Voz 29 25:54 parar de esa música noción creo creo que merece una reflexión vamos a presidir

Voz 53 32:01 los hechos quién no creyó en mí no lo culpo nunca salir guapo en el poste la flor que pisaba el tumulto ahora es el árbol más alto del Bosque grande quería ser grande por eso escupían mis letras y antes grande debía ser grande lo tuve que hacer con mi hermana mis es esta adicción enfermiza la verdad nave nodriza por eso sinceros el credo que luego lo advierto en mis de dos hay fue coquetear dile a ni masas mentes en coma en cada frase que entremos encuentra asimismo a una nueva frisos lo hago con los niños que tan tan plural más descalza sin esperanza también por los hombres Carranza sabiendo que a veces las fuerza su alcanzar

Voz 25 32:45 en muchos tipo mil crimen enriquecer en gane o pierda que sean

Voz 13 32:58 que bueno muchas gracias porque no es tan fácil le hacen casa con un ordenador no no estoy yo la producción esto lleva producción lleva trabajo lleva música esta canción una línea de bajo que creo que es lo mejor que tengo una canción en toda mi vida a ver a ver

Voz 53 33:21 el camino mientras que en veinte años cinco con hambre vi tantos falsos alardes tantas quejas para un solo el Jarrett Jack que les salve escuchando es grande

Voz 0874 33:32 que Ignacio Fornés NATS estuvo con nosotros que tras estas

Voz 13 33:36 muy bien con la voz de dar un poco clara según podía ofertando va mejorando

Voz 0874 33:42 estaba sentado escuchando lo que hacíamos antes con todo lo que has oído te saldrá

Voz 13 33:45 en varias rápido creo Olmo John

Voz 0874 33:48 hombre hay que hacerlos ajustará hoy

Voz 13 33:51 aunque a Klaus contar un chiste alguna vez pero mostrar una universidad cuente un chiste verde algo

Voz 29 33:56 no sé si es no es humano

Voz 0874 33:59 hay desprende mucha indignación lo estábamos escuchando supongo que escuchará los informativos de la SER

Voz 13 34:05 bueno Irán inspiran bastante expiran bastante y bueno yo más que nación yo creo que es un poco lo que hago siempre no poner la vida en mis canciones ya sean cosas que me que me inspiran fuerza y potencia como esta canción de grande a otras que me inspiran bastante rabia y frustración como hay otras en el disco que viene todo todo lo intentó meter sin filtro

Voz 29 34:25 pues esto te puede llamar veteranos se te puedes más veterano pero llevó ve las canas pero Mirabé pero se las ganas el la voz

Voz 13 34:34 bueno es verdad digo ha cambiado un poco los temas que más

Voz 0874 34:39 me indigna lo que más te inspiran

Voz 13 34:40 a medida que te has hecho más un poco más mayor yo creo que los temas tienen esa universal universalidad mirar un poco más allá y ver todo lo que ocurre a nivel global yo creo que lo que ha cambiado es la forma en la que reaccionó ante ellos reflexionó ante ellos y luego lo plasme las canciones yo creo que también es una manera que hubo mucho más mucho más calmada a la hora de plantear determinadas cosas pero mucho más afilada a la hora de decir las sobre todo para para exponer cosas que que veo en la sociedad y que me que me que me

Voz 53 35:09 a las vamos que me hacen sentir totalmente

Voz 13 35:12 no por otro lado también cosas que tienen que ver conmigo con mi relación con con la gente con la que que tengo mi entorno y con la música no que también es algo que es que es mi vida y sobre todo esa parte que la gente ve cuando se abre el telón pero luego dándose se cierra ahí un mundo que mucha gente desconoce y que yo creo que las redes sociales en se intenta poner son lo que más brilla de cada uno nos estoy una fiestas tener un tal pero muchas veces también hay otras partes de los artistas en este disco en concreto sigue intentado que eso también se ve reflejado porque somos personas como cualquier otro y tenemos nuestros momentos de soledad de duda de miedo etcétera etcétera

Voz 29 35:45 la gente no sube a las redes sociales tengo un virus estomacal exacto no estoy en Nochevieja

Voz 13 35:52 yo decidió poner una un un un esta están Amis Stories cada mañana según me levanto con el carretón con el que me levanto cada mañana pero viene dada lo que hay hoy es un momento de

Voz 0210 36:02 eh que clásicos como tú y como esa PDK he sido Sohail seis sacando nuevo material que creo que todo el mundo estaba como esperando el no con resta o la potente que ávido de música urbana nueva y tal y mucha gente decía dónde están los super clásicos que además todo el mundo quiere oír

Voz 13 36:18 sí hombre yo creo que los chavales llegaban con mucha fuerza también con un rollo de hacer de hacer su movida ahí como con mucha continuidad sacando viviré seguida ideal nosotros nos hemos tomado un poquito más de tiempo pero no hemos dejado de hacer esto no está totalmente este dos mil dieciocho demuestra que está Peña que hemos está haciendo rap clásico también estamos ahí hemos salido y que mucha de la de la gente joven también de la gente de nuestra generación no se ha alejado de eso es lo que vale

Voz 0210 36:41 con muchas ganas es haber yo me ha sorprendido realmente porque parecía que Javi que el relevo se había tomado como que no no un relevo total difícil de de ocupar el espacio no es cierto no es cierto que se ha hecho grande el espacio es aquí ahora es convive el rollo nuevo con eso con los amigos guays

Voz 13 37:00 yo creo que también mucha gente como que toma este rollo clásico como de de Nueva rollo que es que mola saturado el rollo a lo mejor tan modernismo que siempre con ese tipo de vi más Raila peñas como crearán graves que culo escuchar esto qué es más Yasin pero a lo mejor había volado más que él

Voz 0874 37:19 tras pudiera convertido al rape mainstream y que hemos de obtuviera un espacio mayor

Voz 13 37:23 no es nunca nunca ha sido mayor pero pero pero no por nada

Voz 0874 37:28 ha querido serlo seguramente algo mejor pero llegó el reggaeton

Voz 13 37:31 espetó ahora llega al trapo siempre en todos los todos esos satélites del hip hop que es la que es la el tronco grande como que como que lo han Petar algún momento hilos que estamos el rabioso que creamos una base que poquito a poco sigue ahí yo creo que no se va a ir a ningún sitio sólo bueno

Voz 7 37:45 en otra ocasión no hombre yo que tengo cuarenta aquí esa evolución yo lo vivido en el rap Federica lo que sí

Voz 1817 37:54 esto no solamente la la fuerza la potencia de las letras de cada vez son mejores sino también en esa producción musical que lo decía Javier a esta canción de grande como empieza con esa casi marcha militar

Voz 7 38:04 de diciendo es una arenga si viene fuerte de esa batería de tu tu tu tu cruz eso creo que hay una evolución aquí

Voz 13 38:11 sí lo que tú dices Nos yo no soy un chaval que se mete en su casa con un con programitas

Voz 7 38:16 exacto yo intento llevar

Voz 13 38:19 al máximo nivel con músicos con gente que lamente pues coge un piano coge un bajo cojo una nadería hay también hace que todo suene más orgánico no te digo que ellos reniega de porque también está el más Schilling está a todos los a todos los para hacer las percusiones y es combinar un poco toda esa habilidad humana con la tecnología no eso es lo que he querido hacer

Voz 0874 38:39 este no es más fácil hacerlo seguramente por la tecnología que haya puesto a disposición es más difícil destacar

Voz 13 38:44 sí es que hoy en día todo todo el mundo un estudio su casa cosa que me parece cojonudo me parece superior que cualquier chaval de un estoy en su casa hay pueda crear y luego te emitió un espacio como Internet como Youtube que dormimos espacio los Rolling el chaval no hubiese esa pantalla entonces a partir de ahí que lo quiera escucharlo escucha es un poco democratizar el rollo

Voz 7 39:02 es trabajar cada uno no es sobre la originalidad de cada usados

Voz 13 39:06 soy el que Bridges se queda porque al final la gente lo va siguiendo esto es una carrera de largo recorrido quiere decir tú puedes brillar en dos tres temas que la gente les sorprenda pero a la larga tienes que seguir teniendo algo que decir de verdad si no lo tienes al final la gente ya no te va a hacer caso pruebas a estar haciendo lo mismo continúa la pregunta incómoda de la entrevista

Voz 29 39:22 qué haces tú cuánto cuánto ganas se puede vivir

Voz 13 39:25 no se puede que yo yo vivo no te voy a decir que los americanos no

Voz 23 39:30 todo eso no le

Voz 29 39:33 a gusto sí pero vivo

Voz 13 39:36 sí sobre todo bueno pues vivo en su sitio que es privilegiada como Alicante la Playa de San Juan tengo allí mi mi bungalow cito mis amigos mi gente mi vida es bastante humilde bastante tranquila pero si me dedico a la música que es lo mío y a Gomis bolos hago mis discos viajo qué más puedo ver

Voz 7 39:51 ahora esto es que lo mejor me va fenomenal de vamos nosotros también es verdad comenta exacto exacto sí sí sí

Voz 1005 40:00 te quería preguntar porque por ejemplo es verdad que el All School por así decirlo

Voz 0210 40:06 promover unos valores muy diferentes en vuestras canciones digamos que estos chavales nos que han venido han cogido como el rollo americano en Cannes está súper Guns está lo han incluido en sus canciones pero en cambio vosotros forma tenéis bastante aparte de ese rollo

Voz 13 40:20 bueno yo creo que hay de todo también hay gente joven que también está dando mensajes muy no sea que no que que se alejaron poco de eso digo

Voz 0210 40:27 generalizando pero generalizar no

Voz 13 40:30 nunca llegan el prejuicio

Voz 0210 40:32 soy lo seamos

Voz 13 40:34 entonces sí yo creo que hay mucha mucha gente joven que que inspirar americano yo me Gabarri o no que se como Verdasco cada vivas estoy aquí estoy Mi vida es mi Carpe Diem el que lo viva de verdad pues al Chapo porque su vida y los pone él que no es esté copiando al final se lo va a ver el plumero

Voz 1005 40:52 los y el otro día en el fatua estuvo en la Resistencia como invitado y la pregunta ahora le preguntamos lo mismo que que pensaba en la gente que viva siempre han gasta dice quedan menos creíble no es verdad que en un país como España queda poco creíble no más tanta tanto Luc Mélenchon con columnas

Voz 13 41:07 sí pero también hay gente que es que es muy de barrio y habla del barrio y de todo lo que los Travis que hay ahí dentro realmente lo que están viviendo los chavales ejes así entonces yo creo que eso se nota se nota la larga porque lo que vuelvo a hablar es que te puedes hacer una canción de la gente y esto es así o no y lo lo duden no

Voz 0874 41:23 el Harlem de ellos es nuestro descampado ruinoso nueve yo creo que hay ciertas poquito pero nunca te has planteado este debate sobre si un blanco como tú haciendo rap le está robando a la comunidad negra de una herramienta de denuncia de la represión

Voz 13 41:36 yo soy yo soy negro por dentro

Voz 23 41:39 bueno todo alicantino somos los negros España

Voz 13 41:44 no yo no

Voz 0874 41:46 el jamaicano que el que el rap Server

Voz 13 41:48 no yo creo que el el rap y el hip hop es una cosa ya universal desde desde hace muchísimos años aparecieron blancos haciendo rap increíble ir siempre se acogió luego pues siempre está el sector purista que es que no están quitando lo nuestro pero esa España que realmente de que lo suyo no triunfo hay que está dejan de estas otras tener éxito y no quiere que nadie se lo quite y tampoco se lo trabaja sea cosas

Voz 53 42:09 hombre si tantos falsos alardes tantas sólo a Israel quiere que alguien les juro micro color tu respeta mi espacio todos quieren fama de ser ellos mismos con quién le dan lo que hablo de Damm escuelas me importa una mierda la no abran la ponga Imaz brillan que está convertir la miseria en Vitoria la que depués de todo esto Paula

Voz 2 42:33 estaba escuchando el tema de todo el mundo busca la fama nosotros también para Cover no la fama y el dinero el dinero ya veremos a ver si viene después para los chavales porque es un mundo muy difícil el del baile de radio de la radio del periodismo con todos un poco no el de las mujeres a envidia porque el feminismo radical fue el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer veis curioso e como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas adelante Paula Vázquez todas son poco Lucía Fernanda a Lucifer estamos dispuestas a demostrarse lo al clero y a todas los señores que nos vengan disfrazados de falda estas cosas hubiese escuchan e dure mucho es que retroceso hemos dado estos últimos sobre todo cuantos atriles tienen verdad para humillarnos seguir ninguneando a unos esta misoginia que estamos viendo día a día no pasa nada antes ayer yo creo que vivimos un momento histórico no donde las mujeres por fin dimos un zapatazo encima de la mesa y ahora sólo falta que se traduzca en leyes que se traduzca en derechos y que no el y tú eres perdón así acabo de colgar esta foto precisamente que es toda esa parte llena de mujeres todo hasta parte llena de hombres en donde ya por fin se colabora donde los números ese equilibran pero todavía nos queda mucho por hacer y desde aquí muy agradecida a todos vosotros porque os y con las redes sociales y sé que sois muy feministas que hacéis una labor además muy importante porque nosotras a nosotras mismas no tenemos que convencernos nosotras no quieren nosotras

Voz 0874 43:56 al Hernando tienes que convencerles en un poco más

Voz 2 43:59 ahora yo como dijo como se llama creo que no se no quiero meter la pata no sé es un rapero pero se llama Carlos Pereiro puede ser que dijo la la bisutería no la trabajo

Voz 29 44:10 bisutería Rafael Hernando esto es bonito

Voz 23 44:12 ha ocurrido nosotros sí es verdad es mío eh no es mío

Voz 2 44:16 qué hiciste el jueves Paula Chaves manifestarme desde Atocha tres horas y media hasta la plaza de España ha sido un momento magnífico y me recordaba Fernando o compañero que decía fíjate que nadie lo está diciendo pero es una manifestación más que multitudinaria en donde no ha habido ni un solo enfrentamiento

Voz 0874 44:33 no

Voz 2 44:34 no es más yo puedo decir que estando en medio de todo el mogollón nos pasamos todo el rato diciendo hay perdón te te hemos estado perdona que te acabo de pisar perdona disculpa todo muy Cuqui pero sobretodo muy reivindicativos visto mujeres jóvenes padres con sus niñas y fue un movimiento estremecedor esa nos emocionamos en más de una ocasión

Voz 0874 44:50 esto también es un poco una especie de catarsis que tienes que provocar en la gente que no se da cuenta lo que está pasando un momento al que tú te diste cuenta que tú dijeras hasta aquí algún día yo sé que te ofrecerán un papel que le obligaba a estar en bikini sino encontró daban no no hoy además luego si quieres hablamos

Voz 2 45:04 bikini porque era mi línea de biquinis las aquello porque quise pero pero sí que hay un momento en mi vida en el que empecé a darme cuenta que aquello que que yo también había integrado en mi vida como natural no lo era ahí fue con el libro de rebeldes Ni putas ni sumisas deje Malinas Gemma que es catalana hay hostia termine el libro de una mala leche el libro verdad sostenía que cagada pero pero si yo creo que para mí eso fue un un despertar y a partir de ahí eh ahora incluso viendo toda esta oleada que viene nosotras mismas estamos aprendiendo lo que es la sonoridad y lo que es porque es que al fin y al cabo nos han criado mundo donde las mujeres no se enseñan a rivalizar entre nosotras a competir entre nosotras donde la misoginia en los medios de comunicación y hablo de la publicidad están constantemente diciéndonos lo feas que somos la celulitis tenemos el el la piel de bebé que necesitamos ya está bien que decir somos lo que somos tenemos también entre nosotras que aprender a aplaudir unos muchas veces no porque como nos han enseñado a competir entre nosotras que es la máxima Se femenina y femenina últimamente parece que es un símbolo de debilidad de que quiere decir que ser femenina ser delicada hay que cambiar esto hay que cambiar esta esta fórmula en donde ser mujeres ir con tacones constantemente hoy tengo como una puerta porque pensaba que vamos a hacer un vídeo pero seguro está en casa pensándolo es decir que me tengo que maquillar y alto esto es un hándicap es nuestro burka occidental no

Voz 0874 46:28 pero especialmente televisión no ve en todo el mundo supongo uno ve Fox News escuchar sombra de que todas las periodistas tienen treinta años llevan minifalda y los hombres pues son señores blanco mayores de que se revelan como quieren pero hemos importado ese modelo poco a poco

Voz 2 46:41 sí sí sí bueno no sólo eso hablemos también de cómo se está postergando la maternidad en España es que España es un país muy viejo precisamente porque es que no hay conciliación

Voz 13 46:50 porque es que es muy difícil yo ahora estoy

Voz 2 46:52 creada en fama que por cierto estrenamos este domingo las ahora a la mayor parte del equipo pues son realizado horas directora hay muchísimas mujeres el papel de la mujer está muy representado en fama yo creo que va a ser uno de los problemas más feministas que hecho en mi vida

Voz 29 47:06 unidad frente perdón a otros que desde

Voz 0874 47:09 jugó ex suman de algo que va a mí me me pone de los nervios esto de Granjero busca esposa ahí estamos diciendo esposa busca esposa

Voz 29 47:18 buscar yo creo hay que decir que Llíria más allá

Voz 2 47:21 en cualquier programa del corazón que estos años han estado tan de moda en todas las cadenas incluso me está sorprendiendo en Cataluña que siempre se ha caracterizado yo admiro mucho la tele catalana porque nunca han hecho coraje con y petardeo ahora están en Wii TV por ejemplo acabo de ver Alfonso Arús poniéndose el otro día el color violeta no dices ya pero es que tu programa va de criticar menos de seguir juzgando nuestra vida íntima visitamos con alguien o no si somos madres si nos han pillado una foto con no sé quién déjame en paz soy libre estoy con quién quiero sigue habiendo este tipo de programas en todas las no

Voz 0874 47:49 gana el otro día en la televisión americana durante los Oscars escuchen comentar que me pareció la bomba un tipo diciéndole a una mujer y además la mujer leyendo lo que pasa que Jennifer Carles no han encontrado ningún cirujano plástico en Los Ángeles para arreglarse esa papada

Voz 23 48:02 madre mía Quabit no no pasa nada

Voz 2 48:06 sí sí es brutal no pero si pasa ahora ya sí pasa ahora ya se empiezan a pasar cosas ya ha empezado

Voz 51 48:10 decir que que bueno pues ese aunque somos que somos independientes que somos libres