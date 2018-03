A Vivir Que Son Dos Días (17/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0229 00:00 Juana de Arco Trellez rodó su siguiente película en Alemania la bruja vampiro inicialmente concebida como película muda aunque posteriormente se le añadieron los poco el diálogo película está llena de imágenes fascinantes iba mucho más allá de un film del género fantástico

Voz 1 00:14 es un vampiro se pregunta Dreyer más allá de los dientes afilados de la sangre en el cuello de las estacas y de las tumbas Todos somos vampiros modo otro aquí se plantea ya una problemática que autoridad desarrollando sus películas posteriores la vida como un misterio que lo puede explicar por sí sola en la religión y la psicología y la sociología ni la estrategia

Voz 0229 00:31 aunque hoy se la considera un clásico en su momento fue un fracaso ayer tardaría diez años en sacar adelante su siguiente largometraje tú también

Voz 2 00:39 si estás bajo su poder

Voz 3 00:41 que inyecte chic Tato ayudada por el mal con la ayuda de entidad mató a su marido la denuncio por brujería

Voz 0229 00:50 Die Sigre estrenada en mil novecientos cuarenta y dos es un alegato contra la intolerancia la historia de una mujer acusada de brujería tras cometer adulterio con el hijo de su marido Sigre fija el estilo de lo que será el cine de Dreyer en la etapa sonora composiciones muy cuidadas largos planos secuencia frase es cargadas de contenido otra de sus obras maestras es la palabra estrenada en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 4 01:14 si hubierais arroga todos aquellos posó hubiera escuchado si discutimos Opel Qassam pretende luge es su país para resucitar a la muerte de la red de sus tengo ahora

Voz 0229 01:34 con esta película ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

Voz 5 01:38 todas las mañanas invitamos cuando nos despertamos y no hemos sido anunciarlo durante la noche como castigo a nuestros pecados pero no habla de de otras resurrección la que se produce gracias a la cosas

Voz 0229 01:51 a última obra de Gertrude estrenada en mil novecientos sesenta y cinco y considerada el testamento artístico del autor se trata de un nuevo canto al amor

Voz 6 02:01 Cascos tú no tenga grupo la tumba de mi pasado medite mis sufrí mucho el título muchos etarras

Voz 0229 02:16 en cincuenta años de profesión Dreyer tan sólo rodó catorce largometrajes más unos pocos cortos de tipo documental el suyo fue y sigue siendo un cine minoritario de cinéfilos pero lo cierto es que muy pocos han impregnado de espiritualidad y humanismo sus películas como El su arte y estilo han bebido otros muchos cineastas con hambre son Tarkovski o Lars Von Trier por eso todavía hoy en día hay muchos directores que se preguntan

Voz 2 02:41 no rodaría Dreyer este este eh

Voz 7 02:44 no

Voz 8 02:47 otro tipo de la EPSA

Voz 9 02:53 pero from Glenn club en el que no donde todo todo tipo

Voz 10 03:13 este ex

Voz 11 03:16 la eh

Voz 12 03:18 sí es

Voz 13 03:26 va todo que yo he visto

Voz 14 03:46 la escribí matinal Juan Aranaz ha estado en la realización Pepa Blanes y Laura Martínez en la web y redes sociales volvemos esta noche en la sesión golfa con la versión extendida la crítica de los estrenos hila geopolítica de los series y es que se puede aprender con La Script Pepa asestaron puedo indicarle el camino

Voz 0787 04:05 el INI Frye está a unos ocho kilómetros quizá más Ustea que el camino de allí pues olvida sobre el no les sirve de nada el mejor camino hay disfruta Lolo el recorrido que debierais listín déjenme a mí señora apareció orientales de forastero gracias hasta el camino de no que no no quiero conociese el camino de no que nos lo preguntaría por y que está detrás hay muchos que lo Quilós lo conoceremos insistió molesta supo por escuchar la historia de su propio país sería el primero en reconocerlo porque mandan esto

Voz 13 04:41 haré eh caer de era

Voz 15 04:51 con escrito

Voz 17 05:01 a vivir que son dos días Javier

Voz 18 05:03 Tino

Voz 20 05:21 el mundo retrata en buena será el nuevo podrán ir no demasiado del fondo de ocho mil buena

Voz 21 05:39 al eh yo horas eh yo no darles tiempo eh

Voz 0874 06:01 los pensionistas vuelven a las calles en defensa de unas pensiones dignas José Antonio Piñero buenos días bueno

Voz 1024 06:05 sí a Javier son más de cien manifestaciones convocadas por todo

Voz 2 06:08 hay muchos bayoneta estamos todavía manteniendo mucha casa el de Hijo porque ellos tienen la culpa porque lo tiene en casa sin traba

Voz 0825 06:18 la pensión no es un negocio la pensión es un derecho fundamental que tiene que estar al alcance de todas las personas que han dedicado su vida a seguiré

Voz 1024 06:28 los esta cadena de manifestaciones a partir de las once diez en Canarias aquí en A vivir estas marchas a va a ser unitarias en toda España es el caso de Madrid donde habrá una protesta por la mañana convocada por la besos fatal por el blindaje de las pensiones y por UGT y Comisiones y otra por la tarde a la que llama la Coordinadora Estatal por la defensa de sistema público de pensiones según datos de la Asociación de Técnicos de Hacienda Gestha una de cada tres pensiones más de tres millones de pensionistas están por debajo del umbral de la pobreza en España

Voz 0874 06:55 además para hoy convocadas una treintena de manifestaciones

Voz 1024 06:58 tras la ley mordaza hecho en Madrid esta tarde compartirán un tramo del recorrido con la marcha de los pensionistas Mónica Hidalgo es portavoz de la Plataforma No somos el hito

Voz 22 07:06 ellos se están viendo afectados está identificaciones de muchos pensionistas en sus acciones de protesta por por unas pensiones dignas y este es uno de los motivos por los cuales acuden acuden a nosotras para intentar coordinarnos y hacerlo a hacer la manifestación todos

Voz 1024 07:23 colectivos de juristas y proderechos humanos critican que la normativa aprobada hace tres años limite derechos amparados por la Constitución como la libertad de reunión expresión e información

Voz 0874 07:32 el barrio de Lavapiés en vale

Voz 1024 07:44 son los ecos de la manifestación convocada ayer tarde en la Plaza de Nelson Mandela tras la muerte el jueves recordemos según senegalés que trabajaba de mantero tenía treinta y cinco años murió de un paro cardiaco los amigos y compañeros de la víctima afirman que falleció después de una persecución policial una versión que desmiente el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0874 08:49 enviada especial a Barcelona Lourdes Lancho buenos días

Voz 1312 08:52 buenos días Javier sabes que para mí el periodismo son sacerdocio si se tiene que ir venir a Barcelona punto solamente para cubrir los hombres faltaría más Alcausín empezamos

Voz 23 09:02 sí sí sí

Voz 1312 09:07 sí

Voz 23 09:08 eh

Voz 1312 09:12 ya saben que en este programa somos somos más de estar por la calle que que en casa que que Tito es en casa y en Madrid en el barrio de Lavapiés el jueves se vivieron momentos de mucha tensión

Voz 11 09:21 noche de jueves B moría en ese barrio ha causado

Voz 0874 09:24 en infarto está pendiente la investigación de los hechos pero en un primer momento se contó que presuntamente de la Policía Municipal que estaba persiguiendo el top manta los disturbios después de la muerte de este ciudadano senegalés duraron toda la madrugada del jueves al viernes

Voz 1312 09:37 en en las manifestaciones posteriores leía en una pancarta las vidas de Manoteras importan Isabel que me acordé de hace unos meses creo que fue a finales de marzo del año pasado que me acerque al Congreso porque frente a él se estaba manifestando los manteros exigiendo papeles para poder trabajar y vivir sin miedo y con dignidad como como

Voz 0689 09:55 quiero Deco cualquiera de nosotros no eh yo

Voz 1312 09:57 recuerdo que hace mucho frío llovía y tan sólo estaban ellos y los colectivos ciudadanos que los apoyan era un grupo de quizá unas cien personas nadie separaba apoyarles Mina Carbonell

Voz 0874 10:05 eso me han molestado mucho ver en todas las informaciones habla del dos hablaba de él como un senegalés muerto nos entendíamos el debate sobre si el infarto era antes pero después hubo persecución pasaba por encima de todo aquello que no es debería interesar todo aquello que define a este hombre como un ser humano no tenía padres tenía hermanos tenía hijos porque vine a España de que huya cuando vino ahí está poco lo que hemos intentado indagar pero tampoco lo que se sabe de él no que llegó hace catorce años en cayuco que tenía treinta y cinco años que odiaba a ganarse la vida como Mantero estaba solo aquí vivía completamente solo sus padres se murieron sin volver a verlo catorce años viviendo con miedo por no tener papeles sin poder salir para ver a sus padres antes de que se muriese en porque salir lógicamente era volver a una miseria aún peor que la de estar en la calle huyendo de la policía intentó dos veces regularizar su situación pero se lo denegaron porque tenía multas por ser mantero lo cual es un círculo vicioso que le impedía ser ciudadano de pleno derecho de este país alguno seguro que se sorprenderán de que de estos hombres a los que vemos correr con un fardo a cuestas cuando llega la Policía Municipal en grande

Voz 1312 11:07 ciudades tienen vidas tienen historias

Voz 0874 11:11 ser catalogados como como delincuentes sino como víctimas y sobre todo no deberíamos definirlos como un senegalés una persona en este caso

Voz 1312 11:19 punto de muchos interrogantes se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos pero de momento y con cautela vamos con los hechos que denuncian desde el sindicato de manteros Mali Guille ayer en Hora Veinticinco

Voz 24 11:29 incremento melillense ahora que he visto a mi entiendo llevan tres años vienen diciendo todo esto lo Fadden porque los vecinos Flandes y ellos saben que la policiales que siguiendo los chicos su vida cotidiana esas percepciones que hay es que la amor a estas eso llevamos tres años denunciando estos agresiones estos oficios esas percepciones

Voz 0874 11:53 claro es que su vida cotidiana como dicen que este hombre no lo que se ha dicho el Ayuntamiento de Madrid es que no había operación policial contra ellos

Voz 11 12:00 ni en el momento de el de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente de lo o con él sino que iban andando hacia insisto hacia la zona donde ellos donde ellos viven

Voz 1312 12:20 estábamos a José Javier Barbero delegado de Salud Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y esa zona donde ellos viven es el barrio de Lavapiés en el centro de Madrid saludamos a Marisa Pérez colina es miembro del colectivo Lavapiés donde vas buenos días

Voz 25 12:34 hola buenos días Marisa también eres bien

Voz 1312 12:36 lo de la asociación Sin Papeles de Madrid papeles por derecho tú conocías a Ammán belleza

Voz 25 12:41 la mapa ahí sí sí porque bueno Man Bayern a era compañero de sindicato de manteros lateros y de la sesión sin papeles de hecho es la única persona que solía ser en los carteles y las cosas gráficas así que todo todo el mundo de la asociación lo conocía de toda la comunidad senegalesa en el barrio se conoce toda la gente entre sí

Voz 0874 13:02 claro llevaba catorce años aquí que es casi toda su vida adulta no en qué condiciones viven y sobre todo que esperanzas tienen de convertirse en ciudadano de pleno derecho como nosotros

Voz 25 13:12 pues poca porque aunque sí que se dijo también desde el Ayuntamiento que se levantaba se lamentaba la muerte de un ciudadano la verdad es que las personas sin papeles no son ciudadanos son no son reconocidos como tales en la medida en que no tienen acceso a derechos no pueden tener ningún a no pueden tener un empleo digno y la única manera que tienen de de buscarse la vida es por ejemplo la venta la venta ambulante no entonces en esa medida como son perseguidos por porque supone que es una actividad ilegal e luego acumulan por es un delito además que tiene pena seis meses a dos años no hay que olvidar los que son vistos como criminales simplemente por vender en la calle porque repito no puedo hacer otra cosa en sentido en acumular antecedentes multas por esa misma venta en la calle lo cual ya les imposibilita de corrida que pues es una persona con con todas las de la ley con acceso a derechos y demás además en el barrio de Lavapiés amén decir por lo de la persecución persecución de de ayer que sí que había un dispositivo de persecución digo persecución no sólo el dispositivo contra la venta ambulante porque persecución no es sólo cuando te dicen quita la manta que no es vender sino es cuando te sigue corriendo pero sí de él hasta hasta dónde puede la policía del arte y que Jaca lleva ocasionando durante tres años a muchos de los compañeros de las sin papeles ahora ha sido una muerte que ha sido lo más dramático pero hay muchos compañeros que tienen lesiones de rodilla de piernas de cadera de hombros frutos de estas persecuciones caídas a lo largo de esas persecuciones

Voz 1312 14:44 Marisa también se ha hablado mucho de los incidentes tras la muerte de de Bombay quiénes han participado en esas protestas y por qué porque los vecinos decían que ellos cómo van a querer quemar el barrio ser provocar esos incidentes esos destrozos

Voz 25 14:57 a ver la la gente inmigrante en general

Voz 0689 15:00 que no no no va a poder hacer

Voz 25 15:02 las porque somos más vulnerables intensamente por lo que acabamos de decir no de falta de derechos pues tienen incluso más difícil por supuesto la protesta no incluso la propia denuncia el problema de los amigos y compañeros y vecinos de las sin papeles y el sindicato de enteros la gente que en general venden y también la lata que cesó es decir poco los lateros son personas de lo habitual me de origen bangladeshí que venden latas no por pues por la noche aprovechando que hay mucha gente que viene al barrio ha puesto a los va día a pasear por aquí pues toda toda esa gente va a ser muy difícil que proteste incluso que denuncie cuando reciben agresiones policiales que por el hecho de de no tener papeles no de toda la feria también insistir en que los medios han insistido mucho no en Si se han quemado se han deteriorado a mobiliario público y creo que es desviar la atención cuando lo qué ha pasado realmente degrade es que ha muerto una persona en el barrio de Lavapiés y que ha muerto por causa de una persecución policial

Voz 0874 16:06 pero luego no quiero ser mal pensado pero podría haber intereses creados para dar la imagen de que Lavapiés es un barrio en seguro porque es un barrio sucio que está fuera de control para que luego vengan grandes no sé que antes financieras a comprar apartamentos y convertirlos en en en alojamiento para Airbnb

Voz 25 16:22 a ver yo creo que esa operación en el barrio de Lavapiés ya se hizo afirmó hace muchos años no lo de la idea de criminalizar poner el foco sobre las poblaciones más vulnerables que en eso les toca la mayor parte de la gente migrantes sobre todo si es visiblemente migrante es decir que si es negra o si desde Bangladesh o marrón no existe se hizo porque en el año dos mil doce hubo un plan integral de mejora de la seguridad y la convivencia de barrio Lavapiés cuando estaba Cristina Cifuentes le hecho de delegada del Gobierno y con ese plan integral que era bastante surrealista porque así de Chase caso eh por un lado reconoce no que Lavapiés el barrio embajadores no como se conoce oficialmente no tienen ningún problema no tenía ningún problema específico es delincuencial decía directamente el plan de mejora de la seguridad y sin embargo decía que tenía distintos incidentes protagonizados por grupos antisistema por gente de origen inmigrante y lo decía Si con con todas las tras no también estamos en el dos mil doce es decir que ha sido el 15M No ha sido la la insurrección digamos del dos mil once y preocupa no que sea un barrio pues que tenga también no que es característico no sólo por la población multicultural sino que también por la capacidad organizativa y el el denso tejido asociativo no que que la caracteriza

Voz 0874 17:42 Marisa Pérez Colinas miembro del colectivo Lavapiés donde es Marisa suerte

Voz 25 17:46 venga hasta luego

Voz 1312 17:51 no sé si es por el día pero o me siento un poco rebelde Javier

Voz 0874 17:55 de estar también por las presiones que quedó un poco todavía

Voz 1312 17:58 oye pero junto a la manifestación por las pensiones en la que en la que nos vamos a infiltrar a partir de las once verdad al quién va a bajar a la Puerta del Sol me parece claro que sí hay también convocadas otras manifestaciones una treintena en ciudades españolas que protestan en por la ley mordaza ya que tenemos hoy tertulia judicial quiere compartir una protesta contra el secuestro judicial del libro Fariña es una iniciativa del Gremio de Librerías de Madrid

Voz 28 18:22 pero a la que creo que se van a suscribir encantados

Voz 1312 18:24 obreros libreros de toda España hay todos los lectores ellos y ellos dicen que pueden secuestrar un libro pero no las palabras ni por supuesto el Quijote se llama Find Fariña y enseguida vais a entender por qué porque nos lo va a explicar Fernando Valverde secretario del Gremio de Librerías de Madrid buenos días Fernando

Voz 29 18:41 hola buenos días vamos a ver cómo es esto de que el Quijote libera

Voz 1312 18:45 la Fariña el libro de de Nacho Carretero de de su secuestro judicial

Voz 25 18:50 bueno esto es una iniciativa que ponemos en marcha para apoyar a nuestros Carretero el libro apoyar a los editores de mostrar de una manera metafórica que que los tiempos de los que vivimos se puede secuestrar un libro como así ha sido pero no se pueden amordazar las palabras secuestró la palabra igual Ésta es un mecanismo no en definitiva es un juego a través de una herramienta digital eh eh la verdad es que las nuevas tecnologías permiten estas estas cosas pues la la herramienta lo que hace es mostrar las coincidencias de las casi ochenta mil palabras que conforman el texto de Fariña y las busca en en en una edición del Quijote

Voz 1312 19:39 consigue sacar

Voz 25 19:42 a mí coincidencias de palabras que están en el texto el Quijote pero además aquellas que no estaban porque no eran vocablos usados en tiempos de Cervantes pues las las localiza a través de búsquedas la

Voz 0874 19:54 los cargos del P con apellidos determina bien

Voz 29 19:57 en todo cuando estaba en también en esa loca todo es posible todo es posible

Voz 25 20:02 bueno hacerlo a través del libro más universal de nuestra literatura ya emblemático como el el hidalgo no que sale a luchar contra ciudades facer entuertos bueno

Voz 0229 20:15 este también es posible hacerlo

Voz 25 20:18 gracias a esta a este a esta invitación que hacemos que no es otra que poner en evidencia la la la la inoportunidad lo injusto de una medida

Voz 29 20:29 el ICO como disco como lo pueden hacer para participar en esta pseudo protesta bueno pues

Voz 25 20:36 tanto entrando en la página del Gremi de libre de librerías de Madrid como directamente en fin Fariña punto com pues exactamente se explica cómo llamamienta empieza salga de automáticamente la herramienta busca un euro ciudad inmensa las palabras de Fariña en el texto el Quijote además viviendo como salta de una página a otra El Quijote haciendo la búsqueda de una manera muy rápida

Voz 0874 21:00 el jefe más que desprecia eso sí solamente hay que rellenar los huecos con nombres de narcotraficantes o concejales de ese libro completo perdió de Valverde eso ya te ejercicio libre exacto secretario del Gremio de Librerías de Madrid gracias Fernando suerte con este una canción salir hasta luego hasta luego bueno pues a partir de las once programa especial la vivir hasta la una con toda esa serie de manifestaciones de pensionistas vamos a colarnos por allí con una serie de colaboradores y escritores gente que va a venir a contarnos lo que significa ser pensionista

Voz 1312 21:37 es lo que decía yo Javier que nos gusta más la calle que se eso sí

Voz 0874 21:42 la puerta salimos escopeta yo me escuchará Javier Pérez Andújar que me parece que algo tiene que decir de esto

Voz 1312 21:47 algo y creo que ver si como a los músicos

Voz 0874 21:49 vamos que

Voz 26 22:54 no iba por las propias sin luz saludan dije así que se hizo de la carestía de la vida de los índices de Precio al Consumo que se hicieron que fue de la cesta familiar que fue tanta inflación como trajeron el cero veinticinco las tarjetas de transporte los desahucios estas batallas que vamos a ganar si se puede decir que sí se puede fue todo aquello un mismo devaneos que fueron entonces otras luchas de antaño sin un verano rojo de iba de Franco ha muerto a Chanquete ha muerto que se hizo de las Marías de sus exámenes y carritos con el monedero en la mano sí que se hizo paso renqueante consecuencia de tanto fluir cuesta llegar bancos escaleras que se hizo de cantar La Internacional en una plaza todavía era de cierre matorrales los años cotizados y las pensiones las horas extras nunca declaradas anoche interrumpida por el radio despertador que da las noticias calientes de café para ir al trabajo los colegios ganado los ambulatorios cerrados y ahora otra vez habrá más viejo fue otra vez dando voces en la calle cuando falten ellos quién vendrá gritar por el derecho que suele estos jubilados sino todo lo que nosotros no hemos ido que se hizo digamos por ejemplo de Salustiano Pérez de Gordillo Donato de Gameiro de la señora Isabel de la madre de le de aquella mujer de la asociación de vecinos de aquella otra mujer que en verano iba a la piscina que fue detallito luchar que fue de tanta libertad como trajeron

Voz 17 24:47 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 21 30:22 es es un tío

Voz 0874 30:36 es muy temprano para invitarle tampoco pasaron de cada cierto tiempo convocamos una cumbre jurídica sino una veterana coctelería de Barcelona que es el Ideal Cocktail Bar por eso a esto lo llamamos el ideal de justicia han sido convocados cuatro amigos que son el jurista y fiscal retirado José María Mena el abogado penalista Mateo Seguí el magistrado José María Fernández Seijo y la catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma Mercedes García Arán en la mesa de un poco de alcohol porque también está el periodista de ley José Martí Gómez también sobre la mesa mucho de lo talar muchas cuestiones judiciales de los últimos días incluida la derogación de la prisión permanente revisable el pleno sobre esa derogación y sobre la oportunidad de hacerlo una semana como esta

Voz 2 31:15 desde luego hay pocos momentos oportunos pero este ha sido especialmente inoportuno lo que ocurre es que posiblemente

Voz 28 31:22 de de del crío excede el asesinato este crío de Almería

Voz 2 31:27 lo que pasa es que es probable que estuviera programado y sencillamente no lo hayan querido cambiar el mes

Voz 11 31:33 la oportunidad sería haberlo suspendido a la vista de la situación habría sido muchísimo peor que es razonable que estuviera programado interiorizar no es un problema de oportunidad revela oportuno es el multas

Voz 2 31:51 poco

Voz 11 31:52 claro que siempre señor escribiese un libro hace tres o cinco seis años

Voz 35 31:58 eh sobre el asilo de las los medios de comunicación ha hecho canales ese libro que describisteis Tavistock se ha visto refrendadas Si que tenía

Voz 2 32:08 fin que la repercusión mediática que ha tenido ahorran caso a ver primero no los subrayó suscribimos el equipo de investigación de la Autónoma y además fue codirigido por un catedrático de Ciencia Política por Joan Botella sí claro

Voz 28 32:21 pero es que ya partíamos de una serie de comprobaciones de que va a haber concretando tenemos prisión permanente revisable por el caso Marta del Castillo es decir una de las cosas que explica vamos en aquel libro eh era es una teoría que los comunicó logos llaman del agendas claro que pretende demostrar que cuando una cosa está en la agenda de los medios pasa la agenda pública es decir aquello de lo que habla la gente de ahí a la agenda política entonces en el caso Marta del Castillo fue clarísimo que es un honor para mí uno de los inconvenientes de esta pena que es que no no es el producto de un análisis racional sobre si es necesario o no sino exclusivamente una respuesta de populismo punitivo se había una demanda hiere a los políticos les da pánico no atender a estas demandas no

Voz 33 33:08 en los años la vigencia de la ley aplicados sobre cómo hay un caso es sólo hay un caso de agresión

Voz 11 33:16 permanente revisable también ya tenemos un caso de asesinato merecedor entre comillas la prisión permanente revisable asesinato cometido cuando ya estaba en vigor que su modo de argumentar que a lo mejor la existencia de esa pena en el código no sirve de frenó al asesino correspondiente eso eso yo creo que esta claro eso está clarísimo eso es abstraerse

Voz 2 33:47 como juristas como analizar la reacción de los medios de comunicación la información candados sobre el caso

Voz 11 33:55 que estos recintos medios que se han podido echar al amarillismo y gente que ha sido muy respetuoso se da una circunstancia peculiar en este caso que es digna de consideración es el discurso tan positivo y tan sereno de la madre del niño asesinado haciendo frente directamente a lo que llamaban las rabia es decir no vayamos a pedir el sangre porque ha habido Sandro ya lo he dicho la mujer con con un con un tiento y una cordura generalmente es admirable porque en ese caso lo razonable es que odie o incluso que es que casi se convierta en la ocupación casi cotidiana como alguno de los padres de de personas au de poder niños o jóvenes asesinados estaban en el paro

Voz 2 34:55 momento en Ostrava la votación Máis

Voz 33 35:00 la gente no importa

Voz 2 35:02 no estaban ahí

Voz 11 35:03 en su deseo de ser su derecho a esa es su derecho en pedirlo que sea que no es adecuado es que quién tiene unas características tan claras de ausencia de objetividad se constituya en inspirador del legislador

Voz 28 35:23 el otro no el otro día leía unas declaraciones de Carmen Tomás y Valiente la hija de Tomás y Valiente que es profesora de Derecho Penal en Palma unas declaraciones en Mallorca que habla hablaba de este tema y entonces le después como víctima del terrorismo claro a una cosa admirable además es una gran penalista y a veces me invitan a debates sobre la pena de muerte Holgado la prisión

Voz 0874 35:47 en la Cadena perpetua dicen

Voz 28 35:49 nadie mejor que tú para hablar de esto yo siempre les contesto Nadie peor que yo para hablar de esto

Voz 11 35:55 eh

Voz 28 35:55 y esa es precisamente la la la posición no es otra cosa es que no se les puede exigir a todas las víctimas un ejercicio de racionalidad pero a quién si selecto podemos pedir a los políticos porque están ahí para introducir racionalidad

Voz 2 36:10 estas cosas tan

Voz 28 36:12 quien también claro por supuesto

Voz 48 36:15 el asesina de el niño Gabriel

Voz 2 36:18 qué pena les puede caer como puede derivar esa pena

Voz 49 36:21 no

Voz 2 36:22 Siles les se lo califican como asesinato que yo creo que lo calificaron como asesinato partiendo de un menor además agrava allí entre dentro de los datos agravados que merece puede merecer la pena de prisión permanente revisable unos prisión permanente seguro eh podría podría ser os está prevista para puede estar Bristol demostró cinco porque puede pasar bueno pues que entonces hay un complejo sistema de medir plazos es a partir de cuándo se pueden dar permisos que no se los darán eh se los darán porque a ver quién es el que se atreve a darle un permiso esta señora yo quiero muchísimo a los jueces pero creo creo haber o no sabes cómo lo van a poner pero permiso vamos vamos

Voz 28 37:02 luego para acceder a para ser clasificado entre los veinticinco años como como revisar si se suspende la pena sala convierte por diez años de libertad condicional

Voz 11 37:14 bueno sí y cinco años liso ambigüedad se pero entonces daños pero entonces yo planteo algo por mi ignorancia porque como soy un señor mayor los estoy jubilado hay un artículo del Código Penal que dice cuando a los extranjeros que cometan delitos graves cuando se les del tercer grado hace les expulsó

Voz 2 37:36 no sí depende pero luego di pero esa es una de esas normas que cada vez más

Voz 28 37:42 si en el código que son primero lo endurece pero luego por si me estoy pasando por si hay casos en los que a lo mejor no dejó una cláusula que dice a no ser que el juez considere que por las necesidades de no sé qué no vale la pena entonces eso eso opina

Voz 11 37:58 la realidad cuando ella cumplido dieciocho años

Voz 33 38:02 la expulsión se bueno el primer lugar sin psicológicamente esta persona está o no está en condiciones de que se les puede imputar lo digo porque

Voz 2 38:13 porque los los los componentes

Voz 33 38:16 que hay alrededor del caso también nos permite empezar que

Voz 11 38:19 principio dixit

Voz 33 38:22 el derecho penal debería adaptarse a

Voz 11 38:24 ah

Voz 33 38:24 a la evolución que vida en en el ámbito de la la desde la psicología lo digo porque nosotros en el derecho en el en el derecho penal en los penales siguen aplicando patologías de hace treinta o cuarenta años estoy conocieron muchísimos que es que ahora las bipolaridad es este loco así

Voz 49 38:42 pero hubiera hecho que depende en quedado aquí en la ciudad de Justicia guías regresando despacho en autobús dos señores que venía de de Carlos I de intento de hablaban de esta de excesivo Brady y entonces una dijo a mide pequeña me enseñaron que quien a hierro mata a hierro muere decía es hija de puta tocaría sería darla al pueblo y que haga lo que quiera con ella

Voz 2 39:16 Olot digo eso sí claro yo

Voz 33 39:22 en el Estado de derecho deberían ser un contenedor debería ser debería ser capaz de contener ese impulso que es un impulso humano que suele impulsó justificable desde el punto de vista subjetivo y el el Estado está para eso

Voz 2 39:34 el ha Barrada votar esto lo rompió

Voz 49 39:38 la narración en explicado esto porque lo quería ir a prisión esta permanente clínicas de eso el problema es siempre el mismo empezar la educación que la educación Elena ir a verla de la venta invertir el Estado que ahora el Ministerio de Defensa compró un avión que valen tres mil millones de euros hizo bueno he estado poder escuelas el problema siempre miró siendo el mismo

Voz 33 40:07 sí pero el el Estado de derecho no puede renunciar a a funcionar como un contrapeso frente a opiniones legítimas las víctimas pero que el Estado no se puede dejar llevar no son unos hooligan si ir yo creo que si nos creemos la constitución del del setenta y ocho mientras la Constitución diga lo que diga y sigue diciendo que las penas están para rehabilitar el estado de hacer un esfuerzo por por rehabilitar y si no lo hacen es un fracaso

Voz 28 40:32 pero es que incluso en en en esta en la P la prisión perpetua yo lo llamo prisión perpetua porque porque me parece que es que se hable de pero no la cadena no porque la cadena la cadena era la pena accesoria de argolla ojo sí que en el Código de mil doscientos cuarenta y ocho iba dos

Voz 2 40:50 la argolla pero lo de la argolla de expresión que acuerdo duda sentencia indeterminado sin cuál es la técnica del régimen lo que suban entonces bueno eso sería lo mismo siempre está doscientos es decir saber argumento es el que ahora tenemos

Voz 28 41:05 cerrarlos porque no se reinsertar el argumento es que volverán a delinquir claro es que entre los heridos sí pero es que entre los delitos que tiene en prisión prisión perpetua está el asesinato del jefe del Estado

Voz 2 41:18 yo no creo que el que asesine Argés en el estado está al cabo de veinticinco años cuando lo vuelva a matar no habrán distinto pero en nombre ellas empeñarse mucha afición hay que tener mucho está el genocidio es decir

Voz 28 41:36 que ahí el criterio de la gravedad del delito si es el de la gravedad del delito el criterio eso retributivo no es el de la reinserción

Voz 49 41:46 en el fondo o con esto que dice que la paga y eso es es moral entre el tiene cogido el cocido tractores toros juzgarle llamamos retribución proporcionar esas pasas probara nevado

Voz 28 42:05 pero este ahí está demostración decir ahí no hay criterio de de reinserción que valga no es un tema que dicho hombre si ponemos lo asesinato normal cómo no vamos a poner el jefe del Estado y eso indie y el genocidio pero es que eso indica que están hablando de la gravedad de los delitos no de los problemas que Forbes

Voz 50 42:28 serán para un dolo eh

Voz 0874 42:44 el ideal es una coctelería de estilo británico es oscura con tacones con mesitas bajas dice de donde nos reunimos hay un retrato de Napoleón coronados él mismo como emperador tenemos por tanto otro tema que comentar con nuestro juristas que es esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Estado español por haber sancionado penalmente a dos ciudadanos por quemar una fotografía de los Reyes

Voz 33 43:07 la sentencia fundamentalmente de lo que verles de proporcionalidad y la verdad es que sí por quemar una foto de una condenarle a tres años está claro que que que no hay no hay proporcionalidad sí yo creo que es una sentencia positiva pero que el el propio Tribunal Supremo hace unos meses también había en el tema de los tuits de Carrero Blanco ha dicho que que que el comportamiento explicarlo a una situación de de riesgo efectivo

Voz 11 43:32 en una en una zona de muy pertinente dice que el comportamiento no mueve a la violencia de los derechos de los que lo ven que es un acto simbólico sé que no puede a la violencia de terceros NIDA apariencia de que pueda llegar a mover a la violencia que Si hubo violencia son manifestaciones días después no era porque hayan quemado las fotos sino por la violencia producida por la represión penal y eso conecta con lo de uno de octubre la ciudad violencia violencia reactiva no puede ser determinante del concepto de violencia del que se deduce la existencia de un delito gravísimo

Voz 49 44:31 eh me eso es política con esto deudas de gente que va o que flotó yo como tuve una época clientes de presidido y de etnia gitana es heredero no gitanos y quitar entonces para ellos el quemar una foto de alguien es un sacrilegio no va nunca me parece que estos que quemaron las fotos del Rey

Voz 28 45:03 pues lo mismo pero fíjate que planteas

Voz 35 45:06 planteo una cosa que yo creo que en estos momentos tal y como está evolucionando lo de las redes sociales y todo esto lo tenemos que tener clara todos hemos dicho muchas veces que uno de la fin uno de los costes de la democracia es que tenemos que aguantar es que no nos gusta el suelo portales

Voz 28 45:19 es que no hay que responder penalmente frente a manifestaciones por mucho menos remolque uno sí pero yo lo que reclamo es que prohíbe no no no respondemos penal entre no tiene que ser delito etcétera etcétera pero lo que más me molesta de algunas de estas sentencias que uno de los tuiteros y tal es que nos han obligado solidarizarme con gente impresentable es decir claro es decir yo reivindico la respuesta dijese respuesta penal no pero reivindicó el rechazo social la crítica social tú acabas de decir un un un una persona de etnia gitana hubieras dicho Un gitano aussie en vez de decir homosexual hubiéramos dicho Mari Paz el aussie en vez de decir disminuido decimos minusválido o su normal nos K

Voz 45 46:08 ay la del pulpo eh es decir ahí

Voz 28 46:12 a social a determinadas actuaciones pues quiero el mismo para los que dicen según qué disparates y según que me diga a usted yo seré la primera en decir que no le mete a nosotros años en la cárcel

Voz 2 46:26 Filloy bueno pero mucho según indicó el derecho de calificar volvemos Liikanen sexo que es la libertad de expresión

Voz 52 46:32 el que habla defiendo a capa y espada pero que el otra bajo la libertad de expresión se amparan una cantidad de tonterías y cosas absurdas de baja calidad tremenda impresentable visitable odioso

Voz 11 46:50 si Le Figaro que Icomos es reacciona Dios te libre de hacer lo de la ley mordaza no esa lista inmensa de previsiones que dice es sol infracciones al cuando no constituya delito es decir que los jueces no me lo toquen yo lema Chaco de metro una multa que se va a recordar yo me leía la sentencia decía bueno no pongamos una sanción mayor pero tampoco dejemos más desprotegido que se fueron particular

Voz 28 47:22 el problema de las injurias a la Corona es que está como delito contra las instituciones del Estado el a la hace unos años hubo una propuesta de despenalización de este delito que represento Izquierda Unida lo que decía era que siempre estaba las injurias como cualquier ciudadano eh pero que en cambio que era criticable la injuria a la institución como se detención tuviera o Noor que hubiera que que que que proteger su prestigio

Voz 33 47:46 el debate sobre si la Constitución española permite una democracia militante no militante

Voz 11 47:51 de la idea de las famosas entre el el Tribunal en donde

Voz 33 47:56 el Tribunal Europeo integrado es paradójico que tenemos una Constitución que que que no nos permite ser militantes en la defensa de la Constitución y de la democracia y luego sin embargo el Código Penal sí que bueno no lo que sí señor

Voz 11 48:09 no a José Tomás Tío su momento no hay Codigo Penal no dio cobijo penal para esto nos conviene el Laza pero los medios de comunicación no es razonable que se dividan entre reaccionarios progresistas los reaccionarios critican el contenido odioso Dios soy desagradable de algunas de estas manifestaciones progresistas no se atreven ninguno dice no libertad de expresión libertad de expresión pues la mía también esos una mierda no

Voz 2 48:43 el problema está en que los medios de comunicación son los primeros están sujetos como una censura seducen

Voz 11 48:53 el cómico yo soy progre y no voy a criticar porque Dios me libre lo que me vale directa despachó existe la operación Libertad todavía medio ese comunicado no tiene el media tiene libertad para no lo dice porque no quiere pero los sobre los elementos simbólicos

Voz 33 49:09 esta semana hemos vivido el la sanción que le han puesto al entrenador del Manchester por llevar un lazo amarillo

Voz 11 49:16 a María entrenador del Manchester City

Voz 33 49:19 aquí en Inglaterra no ha habido ningún debate sobre libertad de expresión y y le han puesto eventual

Voz 11 49:24 en mil euros

Voz 33 49:27 de momento van declive les hizo para por eso digo pero que que os lo digo que que que habrá que buscar esos elementos simbólicos de alguna manera nos tenemos que proteger yo no digo

Voz 11 49:39 las fotos como decíamos decíamos pie empezando por los medios de comunicación en ese país que es uno de los más antiguos de Europa pero nunca ha llegado a soy realmente una unidad de destino en lo universal yo creo que nunca lo ha sido pues entonces hasta los símbolos principales que es la bandera pida Corona resulta que tampoco mueve el afecto de la inmensa mayoría de la Roja

Voz 0874 51:16 entre el juez José María Fernández Seijo el abogado criminalista Mateo Seguí la catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán el exfiscal José María Pena es nuestro ideal de justicia esa coctelería la que también estaba el periodista José Martí

Voz 17 51:48 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 55:03 o que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 55:13 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos cubiertos esta ahora llueve en buena parte de la comunidad lluvias que irán remitiendo en el largo de la tarde han bajado las temperaturas las máximas llegarán hoy a los diez grados a esta hora el termómetro marca cinco en el centro un joven ha resultado muerto otros cuatro heridos por arma blanca uno de ellos graves en una reyerta corrida esta madrugada en un bar del distrito de Usera cuando los servicios de emergencia han llegado cerca de las dos y media de la madrugada se han encontrado al primer herido grave en la calle Marcelo Usera a unos trescientos metros tal ya allí en el bar de copas donde se ha producido la pelea se encontraban con otros tres jóvenes todos en a los veinte años uno de ellos había entrado en parada y a pesar de los esfuerzos por reanimarlo ha fallecido otro de los heridos todos con arma blanca ha sido trasladado también en estado grave al Clínico la Policía Nacional investiga lo ocurrido esto en Usera en Lavapiés anoche en la noche ha sido tranquila después de la manifestación convocada por la muerte de mamá teman Bay en seguida se lo contamos

Voz 1280 56:29 Bell reserva ya tu plaza en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en ve detrás de este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación somos tu agencia oficial confía en nuestra experiencia reservas en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid en vez de Travel gran punto com

Voz 0825 57:25 a unas dos mil quinientas personas según la Delegación del Gobierno se manifestaban ayer por la tarde en Lavapiés en la plaza Nelson Mandela por la muerte del senegalés Mamen van Bay una protesta convocada por el Sindicato de manteros que transcurrió sin incidentes después de los graves disturbios del pasado viernes

Voz 56 57:40 EFE

Voz 0825 57:45 a la misma hora los vecinos de Lavapiés también se concentraban defienden que en el barrio que este barrios pacífico y que los que provocaron los disturbios eran miembros de grupos radicales

Voz 57 57:56 pues porque estoy indignado de que una serie de personas porque se han sentido ofendidas agravadas se creen con derecho destrozado todo un barrio de romper portales de romper cristales de agredir a los vecinos de montar este follón

Voz 35 58:09 Quique que es el barrio el que armado todo este jaleo destrozos no somos los vecinos los vecinos somos pacíficos y que esto no ha venido

Voz 2 58:21 mientras tanto continúa la investigación sobre lo ocurrido

Voz 0825 58:23 el viernes en la muerte por un paro cardíaco de Mamberti un hombre de treinta y cinco años senegalés que debía de lo que vendía como Mantero desde que llegó a España en cayuco hace catorce años muerte que el Ayuntamiento de Liga T ninguna persecución policial Javier Barbero delegado de Seguridad