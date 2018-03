A Vivir Que Son Dos Días (17/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 2 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 00:11 no son largo problema por delante de hecho ya que en poco más tarde a la una porque estaremos en las manifestaciones de pensionistas así que primero la información pues Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 00:19 bueno días saber si ese esa diecisiete m los pensionistas salen de nuevo a las calles para reivindicar pensiones dignas por encima del cero con veinticinco por ciento aprobado con el Gobierno de Rajoy hay convocadas más de un centenar de marchas una gran parte como dice esta mañana así que seguir su desarrollo aquí en A Vivir en la SER dentro de un par de horas del cartel de manifestaciones que van a marcar este sábado también hay convocadas una treintena de protestas contra la ley mordaza así como dos concentraciones sobre Catalunya en Madrid una por la convivencia en la unidad de España como cada sociedad civil catalana y otra para pedir la libertad de los Jordi con conexión prevista con la dirigente de la CUP Anna Gabriel desde Ginebra del parte de guerra en Siria fuentes rusas están informando de que más de siete mil civiles han conseguido abandonar esa madrugada varios asentamientos de Guta Oriental que es acerca de la capital Damasco se suman a los cerca de veinte mil sirios que han abandonado este enclave durante el último mes y también de fuera Rusia ha convocado esta mañana al embajador del Reino Unido en Moscú después después de que el ministro de Exteriores británico acusara directamente al presidente Putin de ordenar el envenenamiento de un ex espía ruso también de su hija en cuanto al tiempo el último fin de semana este invierno se presenta pasado por agua prácticamente en todo el país Protección Civil mantiene activados los avisos por lluvia nieve en cotas bajas viento

Voz 3 01:31 menos costeros en una veintena de provincias con él

Voz 1024 01:34 en la atención al temporal de poniente en el sur

Voz 3 01:36 hasta luego buen día

Voz 5 01:44 a ver si es la martillos

Voz 9 04:17 es

Voz 1252 04:36 en general Espina pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad son buenas noticias comandante desde luego pero mi querido amigo vos sabéis que la toma de vida requiere algo más que dinero

Voz 5 06:27 por radio y el resto escozor

Voz 21 07:15 la pensión dice el jefe del Gobierno quiere ser el tío me von de nuestra vida Unnim Pierre no tú sí yo vamos a decir que no queremos yo vamos a decir que no para colmo hay que aguantar hay boca es Rafael Hernando que nos quiere hacer callar ah y Pando tú y yo vamos a decir que no queremos vamos a decir que no a vivir

Voz 13 08:03 son dos días Javier del Pino

Voz 22 08:08 eh

Voz 23 08:25 sí toros

Voz 22 09:04 sí sí

Voz 3 09:08 Nos reunimos en A Vivir con nuestro es cuatro viñetitas y otras gentes de mal vivir que se van sumando hasta que el Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días pues no sé por dónde empezar nuestro ánimo con la comunidad

Voz 1252 09:20 la senegalesa de Madrid nuestra pollo con los a los pensionistas que hoy se manifiestan in nuestra solidaridad con nuestro juego

Voz 3 09:28 los de Mongolia desde luego hay ahí eso algún día tendré ganas de salir a la calle veranos no sé muy bien si no que es inevitable hacerlo empleo hay que estar en la calle lo que llueve con nuestros compañeros de Mongolia de hecho hablaremos dentro de un rato con la banca por aquí Darío atlántico con sus cosas Mauro Entrialgo cómo estás Mauro Díaz buenos días helenas tienes todo julio de esa nueva entrega de ACS fije Ángel se fija los doce meses

Voz 24 09:50 a mí me alegro es que para hacer un poco publicidad y ventas si es así acabo de sacar una nueva recopilación de Ángel se fija es el número doce ya recopila todas las historietas publicadas de del personaje en el jueves a lo largo de un año y medio que nada está ya en las calles hablar un poquito de consumo como siempre hago un poco de costumbrismo un poco relaciones humanas y cada vez más de política porque me lo vais pegando encima de Peridis Julio o que me dan y patrullando de tanto estar con ellos ya se habló más de política

Voz 3 10:26 de todo eso vamos a hablar dentro de un rato y yo no sé porque tengo de que cuando intenten promocionar historias gráficas como la tuya como una obra de caridad me pasa con el tiempo pero el sector está como está galesa lo estoy pico que a Ferrari

Voz 15 10:44 cómo se llama el palentino que hay muchas cosas que comentar es verdad pero la tristeza que el palentino hace raro lo hablamos también tales cómo estás además de alguna causa más estoy tuve dibujando las pancartas cara salimos por allí vale vale vale ya es doctor Honoris Causa José María Pérez Peridis cómo estás José María

Voz 1109 11:01 pues ya sabes limitando aquí con el birrete es decir el Yelmo que pero esto es

Voz 3 11:06 eso no ahora el que te el que te hacen en Valladolid

Voz 1109 11:09 sí sí sí es la segunda universidad de España se fundó en mil doscientos cuarenta y uno las una de las primeras del mundo claro

Voz 3 11:18 depende suena el teléfono te llaman y te dicen

Voz 5 11:20 lo que le ha tocado fondo las Curra dicho vamos a darle una La Ser una queja entonces

Voz 1109 11:30 es Mauro pues es que es pelirrojo Reyes monárquico va a este hombre que ahora es clave para el hombre que queda quedo yo quédate en Valladolid no tiene futuro está claro pero es que ese es un es una cosa del Pisuerga mis antepasados son del pueblo donde nació el Pisuerga yo viví a él decía a quinientos metros del Pisuerga pescaba truchas y en el Pisuerga hiló fui a Valladolid para buscar trabajo vestido sido del Real Valladolid tenía todas las papeletas lo que te lo has currado

Voz 5 12:07 no roces de la entonces como con andar no salgo ahí fue eso

Voz 1109 12:12 eso es lo que España no es un paréntesis y luego tiene su tratamiento hay que dirigirse de alguna forma espero actor Peridis aparte luego entraré por la fuerza bajo palio

Voz 3 12:26 esto esto es como los sueldos de por vida espero

Voz 1109 12:29 hay sueldo pero el honor sí y además el título de doctor el birrete el anillo

Voz 5 12:35 eh

Voz 1109 12:36 Nos dan un anillo pero el cosas para la casa como la contó son de oro no es eso hay que ser Rey eso a Julio le caerá

Voz 3 12:47 la foto tuya no es que hay algo de cárcel

Voz 1109 12:50 yo creo que muchas años oyendo empezó el discurso escribiendo estoy muy duro muy cuántos folios no se me tiré hay que tomárselo en serio sí porque te emborracha sostuvo claro es el incienso si creértelo no pero bueno yo creo que estando en la radio en la televisión un periódico bancario importante sobreviví en una profesión muy dura porque la verdad es que la presión del humorista te encuentras el primero de la cola para el era a mí me lo hicieron en el Jerte ya un funeral

Voz 3 13:26 como poco como sabes que mi vida

Voz 1109 13:29 un funeral en vida haber haber explica pues es pues es como la de Mecano hicieron bajo palio no yo hice un proyecto de un convento de monjas no India llegó alguien y dijo que se ha muerto al arquitecto que quién el Peric fueron a la categoría ligero al cura belga diga Un en una misa en el descanso del señor y entonces claro llegó corriendo al cabo de diez días el costo no que vive que he visto los dibujos murió Alperi y la gente gritó es gratis pero entonces no es que lo que desde entonces todo ha sido premio y

Voz 3 14:09 pero pero sabes que dijeron de distinguen

Voz 1109 14:11 elogioso dijeron que era el área muy debo Rosario en familia pero yo dije que es hora en la infancia que desde que viene La Ser me volvía a casa eso porque lo que he tenido mala

Voz 3 14:25 compañías oye te acuerdas te acuerdas aquella historia que nos contabas el otro día sobre la obra de Forges en caso de los vidrios

Voz 1109 14:32 sí sí que sí que había exprés

Voz 3 14:34 dado Un proyecto con lleno de dibujitos SCI buena pues mira no es adscrito en un email un un cara al seño llama Javier dice buenos días encantado escuchar esta mañana la historia que ha contado Peridis de la obra de Forges en cada uno de los vidrios soy cada Arsenio y aparejador da la casualidad de que hecho obras incluida la casa de mi familia con el constructor que hizo la casa de Forges él hace años me contó esa historia de proyecto de Peridis lleno de dibujitos y de rarezas pero muy muy divertido también me contó que Forges y Peridis le preguntaron qué cuál era de todo su personal el que peor daba el yeso cuando él señaló al aprendiz diciendo este tío de aquí es incapaz de dejarlo liso haga lo que hagan ellos les dijeron pues es es el que queremos para ellas

Voz 1109 15:14 de Jorge es total yo lo había olvidado Jorge Jorge decía que allí había vivido Santa Teresa pero de verdad dejó un regalito los vecinos a la intemperie yo llegué allí no había casa sólo había un hueco pero con una particularidad que tenía la fachada no la fecha tenía tres metros aparte de otras dos entonces tuvo que hacer una hace dos habitaciones Alfaro

Voz 24 15:39 haciendo una diagonal y entonces le daba un poco de fachas

Voz 1109 15:45 y la gente los hijos de fajas siempre en esa casa estuvieron de perfil dos les encargaban ahora como decía Toño que tú siempre te pones de perfil que no KO

Voz 26 15:57 sí la verdad

Voz 5 16:02 tres nos estamos acordando

Voz 26 16:06 no se va a Chop y Milosz campe sí sí ríe

Voz 3 16:20 en la de Forges nos acordaremos siempre más en esta tertulia desde luego decían los Monty Python que Finlandia era la tierra donde ellos querían vivir que habían hecho una buena el habían hecho los deberes Finlandia ha sido elegido como el país más feliz del mundo por la ONU en su informe anual de la felicidad así que hemos querido comprobar in situ no sólo como de felices son los finlandeses sino también como de felices son quiénes se van a vivir a Finlandia desde España aquí tenéis a un finlandés

Voz 1109 16:49 yo creo que este finlandés tiene tres metros

Voz 3 16:51 cuadra decía antes decía Sami Auvinen Auvinen

Voz 1290 16:56 hola buenos días buenos días aumenta en fines

Voz 3 16:58 bueno a finlandés firmes en España desde hace dieciocho años tu luego te pregunto cómo de feliz en España ese tipo de cosas porque queremos comprar un poco y que no alguna fórmula Cristina la Huerta que está contiguos española lleva dos años viviendo en Finlandia está de paso por Madrid cómo estás Cristina buenos días

Voz 27 17:14 buenos días qué tal pues hay quienes son finlandés

Voz 3 17:17 el empezar a comparar eso

Voz 1109 17:19 soy vikingo entonces

Voz 25 17:22 no oigo bastante

Voz 1290 17:25 poner las cosas en su sitio finlandeses precisamente no fuera Pekín fueron los los noruegos suecos daneses islandeses

Voz 3 17:34 claro que tengo que hacer de abogado del diablo Sami si tan felices sois en Finlandia

Voz 1290 17:39 bueno mi que cuando es esta noticia una amiga me está preguntando qué haces aquí entonces y le digo que no soy muy listo y son circunstancias debida y yo estoy bastante feliz aquí que también nuestra que tanta felicidad que tendría en Finlandia ya sería

Voz 25 17:59 demasiado supone claro hay que rebajar un poco también de ahí no se ahí

Voz 3 18:05 hay que es especialmente de menos y que digas hombre si tuviera esto en España sería tan feliz como en Finlandia

Voz 1109 18:10 yo sí

Voz 25 18:11 el baile pullitas a ver

Voz 1290 18:16 hay muchas cosas a ver lo que las cosas que echo de menos de pues por supuesto amigos y familia de tal y una cosa que me gusta es que aquí tener es una sauna en casa que que da mucha felicidad luego me gusta pan negro que aquí no hay por lo demás es otro

Voz 3 18:35 lo que tú estás diciendo Nos da igual a nosotros

Voz 1290 18:38 probablemente pero hay perder

Voz 1109 18:41 no no no

Voz 3 18:43 no es tontería lo que dices porque es cierto que en este índice de felicidad de los países que por ejemplo tienen más contacto con determinadas cosas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo o la relación con el medio ambiente son los que luego salen más altos en esos índices en vuestro caso las sauna tiene mucho que ver con la felicidad es es muy curioso desde nuestro punto de vista

Voz 1290 19:04 Saura para nosotros es un sitio de encuentro para amigo de limpiar en su tierra de relajar diría que es un poco sitio

Voz 3 19:16 bueno sí seis negocios en la sauna que se hace negocios

Voz 1290 19:20 Toxo se hace política Sasec toro en San

Voz 3 19:23 sea hace amistad o de las sauna sales en agosto en el palco

Voz 1252 19:25 lo del Madrid pues una buena comparación hijos los baños turcos

Voz 19 19:31 y el el mundo árabe

Voz 1109 19:35 los que tenían mucho dinero no tanto no tenía una manera de vivir por lo menos la lo que conocemos de la Córdoba de Sevilla españolas donde los años era un lugar extraordinario para dejar los problemas la la las preocupaciones para convivir no

Voz 1290 19:53 eso tenemos en común con ellos en y uno

Voz 24 19:55 pregunta en cuánto tiempo aprendí castellano porque yo todos los amigos que tengo nórdicos finlandeses suecos aprender español en en un año se puede hablar ya con vosotros y no sé cómo lo hacéis a ver para contar la historia que yo esto de asturiano

Voz 1290 20:11 todo Marketing en la Universidad y entonces cogí el curso de español durante el curso nuestra profesora dijo que hay prácticas en Barcelona para ser hirió entre después de ocho meses de estudios año para ir a trabajar si se un estudio en el teléfono ocho meses podría demandar al fax las preguntas aquella época pero a ver qué bueno yo sabiendo que iba a ser estoy yo he estado bastante motivado también eh no sé para bueno todavía no lo manejó a perfección pero supongo que nunca lo haré pero hay cierto Cutura de aprender idiomas por supuesto es especialmente Finlandia como nadie entonces esperemos que las aprender idiomas nosotros

Voz 3 21:07 estamos viendo que todas las facetas es el sentido del humor para ser feliz también

Voz 1290 21:11 tener sentido de humo finlandeses a pesar de lo que se piensa tenemos físicamente

Voz 3 21:15 lo de un por qué crees que pensamos en los finlandeses

Voz 1290 21:19 a ver las cosas que oigo mucho a ver sí que es un país frío bueno

Voz 3 21:26 mentira total

Voz 25 21:29 escalas maravillosas en verano

Voz 1290 21:30 sí bueno verano en pleno verano prefiero en Finlandia que aquí en Madrid y al meta Sesame cuando hace cuarenta grados poco más fresco que

Voz 15 21:46 se habla mucho también de de la esta cultura de la espacio personal finlandés sin si quiere incomodar a un finlandés tienes que meterte en ese metro de diámetro de espacio corporal propio y me imagino que este pobre chico en el metro de Madrid o los autobuses de Madrid debe tener que adaptarse bastante

Voz 1109 22:03 no he visto same

Voz 19 22:05 eh yo mal

Voz 1290 22:07 adaptado ya osea que si hay mucha gente pues es lo que hay pero es cierto que despacio pero lo es mucho más

Voz 1109 22:14 se respeta la burbuja digamos que sí

Voz 1290 22:18 es como si

Voz 15 22:19 nosotros vamos a un país árabe por ejemplo te das cuenta el espacio personales mucho más pequeño exacto del agente del lado te pasas rozando ahora en la otra

Voz 3 22:30 la otra cara Adela Molina que es Cristina Cristina tú llevas un par de años no en Finlandia por decisión propia por decisión familiar con nadie siempre

Voz 27 22:39 ya hace dos años decidí irme de Erasmus Afellay estuve viviendo allí un un año entero y la verdad es que pues me encantó

Voz 3 22:46 no llega hasta allí di dijiste aquí feliz

Voz 27 22:50 no la verdad es que los países nórdicos no suele gustar mucho ya estuve en Noruega hace cinco años decidí volver a Finlandia hizo fue decisión propia y la mejor decisión que tomar

Voz 1109 23:00 es ciudad estuviste estuve en por

Voz 27 23:03 voy ahora vivo Ángel Cindy y trabajo en España

Voz 25 23:05 es la misma pregunta pero

Voz 3 23:08 el revés y ahí a detectado que es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros y que les hace ser tan felices

Voz 27 23:14 pues el sentido del humor el que son muy directos que si tienes un amigo finlandés es un amigo para toda la vida que es una cosa que aquí en España también de dice pero ellos por ejemplo te dicen te quiero mina insinúa que es como si

Voz 25 23:27 que no suena muy muy a matarte

Voz 27 23:29 pero si te dicen te quiero es de verdad

Voz 25 23:32 ahora es una como si nada mira mira Sami llorando a tu lado

Voz 28 23:37 no hay que por ejemplo ellos como se tomarla

Voz 27 23:39 un poco más tranquila más Masca

Voz 10 23:43 mi experiencia al menos

Voz 27 23:44 esa es de llegar a cualquier sitio a la universidad pues hablar con profesor de oye mira no pone este día clase no te preocupes tranquila simplemente mándame ya está y eso es un poco lo que veo que nos falta

Voz 3 23:56 es la diferencia con nosotros no es tanto digamos en Bienestar Social en servicios públicos sino en una especie de estado del alma

Voz 1290 24:05 es un estuve leyendo un artículo sobre el que se había entrevistado un día que trabaja en la embajada en el país y dijo que una una cosa enciman días la confianza en que todos funcionan bien todos tienen la intención de cosas bien eso causa mucho peor es es es ese esa confianza en la sociedad y eso es muy importante por ejemplo a ver si hablamos por ejemplo impuestos en España hay una tendencia que es ya tomamos de impuestas es que eso es una cosa totalmente inútil los quitan

Voz 25 24:46 pero

Voz 1290 24:49 al mejor esto explica exagerando un poco

Voz 25 24:52 eso eso

Voz 1290 24:56 pero en Finlandia los impuestos no se ven tan mal en general bueno la gente que deja también pero vamos que la gente que siempre deja los los impuestos por ejemplo se ve una cosa eh beneficioso para todos los que son de dinero

Voz 1252 25:11 que son los son Sami es decir pagamos impuestos muchos pero luego lo veis también

Voz 25 25:16 estoy totalmente de acuerdo

Voz 1290 25:20 eso es una cosa que a lo mejor que preguntaste que cosas que se debería adaptar aquí en Onda mejor sería eso pero también el dinero que se está está a los impuestos deben usar también

Voz 15 25:36 ay ay no lo gasté San Calatrava

Voz 3 25:40 claro porque tampoco somos perfectos en Castellón estéis dice que tiene Nos hemos retocado en el índice final el porcentaje final por conceptos como la corrupción digamos que el índice de corrupción de cada país afecta a sus resultados de felicidad en en Finlandia que pasa que hay hay mucha menos corrupción que en España no no puede ser eso

Voz 25 26:03 sí sí menos picaresca también hay miras picaresca mucha menos fontanero

Voz 3 26:10 los en B

Voz 25 26:11 no en serio en serio

Voz 27 26:14 ejemplo tú vas a un supermercado vas a algún sitio y tú ves que no hay por ejemplo no hay cristales no hay vidrios tú puedes coger una poesía a un sitio con una cosa marcha pagarla en marcharte que es una cosa que en España es impensable en el metro de Finlandia tú no tienes que dedicar claro pero no tienes ninguna barrera tú simplemente pasas

Voz 1109 26:34 que ahí hay unos valores

Voz 3 26:36 responsabilidad individual verdad fractal

Voz 1109 26:39 el ni de una cierta fraternidad es decir has dicho una palabra antes la confianza en el Estado la confianza en los servicios y la confianza en los demás es decir la honestidad se supone pero la ejerce en España en España es que venimos de la picaresca venimos de otra religión donde están los perdona los pecados por la indulgencia aquí el primero los primeros viernes el escapulario de aquí sobornarla el sentido de que lo puede en tiempos con las misas a perpetuidad tuteó al decir que la iglesia tenía pago con el invento el purgatorio un seguro de vida eterna la mejor la mejor casa aseguradora te asegura la vida eterna sin embargo en Finlandia que además llevan mucho más España avanzado muchísimo eh no no nos quejamos España avanzado muchísimo es una sociedad mucho más moderna e hice acerca o ahí están las primeras Erice felicidad pero la fraternidad el confiar en el otro el miedo es lo que te quita felicidad en la vida

Voz 3 27:44 las alguna

Voz 1109 27:47 también tiene otra ayudante que hay que decirlo que es el alcohol eso no me lo vas a John P no escucha escucha yo cuando fui a Helsinki por primera vez aparte de ver la maravillosa arquitectura nórdica que es un ejemplo de equilibrio con la naturaleza a partir de la madera etcétera Alvar Aalto veía mucha gente en los parques bebiendo bebiendo bebiendo bien hacía una excursión y la gente se iba a emborracharse

Voz 24 28:19 debajo de tu casa el bar que tienes tampoco deben

Voz 1109 28:22 esperate es distinto como sede en España a que tenemos una cultura del vino el vino no es una alcohol que pero es que la gente va bebe para comunicarse para pero que lo el fenómeno Finlandia que también serán Rusia en bastante quizás al clima no lo sé porque como se puede ser feliz estando a oscuras todo el año porque eran de ser el tópico

Voz 19 28:50 a ver eh

Voz 1290 28:54 pues el clima frío puede ser malos pero también tiene esos beneficios porque eso realmente nos hace es funcionar bien un ejemplo si hace veinte bajo cero iba a parar autobús tú quieres saber a qué hora bien

Voz 3 29:09 voy a decir con lo que estás contando hace llegamos tarde

Voz 1109 29:16 otro dato que a mí me asombró la violencia de género que parece que en Finlandia hay es uno de los países de Europa que había más violencia de género

Voz 15 29:25 no donde hay más denuncias que eso no quiere decir que haya más gente que quiere decir que hay más cultura

Voz 5 29:31 anunciar si es un matiz bastante

Voz 3 29:34 matizó no Alex pero estamos aquí para que no lo aclare no nos encanta además eh autoflagelación siempre como españoles así que Sami algo que Finlandia debería aprender de España para hacer un poco más felices que puede ser

Voz 15 29:47 más feliz porque sois tremendos bueno es el ejemplo

Voz 1290 29:50 cultura de vino

Voz 25 29:52 es es una es bueno cuando me digas que al final son las playas y la comida porque

Voz 1290 29:57 es que no podemos exportar

Voz 24 30:00 las playas para Finlandia eso es imposible

Voz 1290 30:03 eh y bueno la verdad es que digamos en este este estudio también hay que tener en cuenta que es es va ganando ciertas ciertos parámetros

Voz 19 30:18 por ejemplo el eh

Voz 1290 30:21 a falta de corrupción y tal y eso que realmente crear las posibilidades de ese Félix espero ser feliz es es algo muy subjetivo no no es una es una cosa que se pueda medir hasta qué punto soy Félix la no que no hay un metro para para para Félix irá in

Voz 1109 30:40 hay algo que voy que

Voz 1290 30:42 yo creo que los españoles sois un poco más optimistas

Voz 1109 30:47 Elvira

Voz 1290 30:48 eso también nos da en Finlandia yo creo que los finlandeses intentamos más pero es que sale de mejor de pesimismo porque

Voz 1109 30:57 en tres

Voz 1290 30:58 es vamos a tener bien no veinte bajo cero tenemos que preparar

Voz 3 31:01 no estáis acostumbrados a estar preparados dos estoy prepararnos para porque viene suelen pillar las cosas un poco a veces un poco de todo lo hay Cristina me volverás a España o ya tu futuro inmediato está

Voz 27 31:14 fue el tengo un contrato fijo en Finlandia esta semana que está

Voz 3 31:20 ha aprendido mucho de España viviendo fuera de España

Voz 27 31:22 sí la verdad es que estoy aprendiendo a apreciar más el país del que vengo desde donde estoy que echas de menos allí pues bueno en la es algo que se está muchísimo de menos eso ver todo un poco el el tema de que no está entre Islandia tenemos las está las uvas muy cómo organizadas

Voz 15 31:41 te llegas a España te llegas a comer a casa

Voz 27 31:43 de alguien y la comida no termina nunca las cinco

Voz 1109 31:46 qué ha aprendido hemos sí

Voz 3 31:48 sido con la cultura del caos si cuanto cuando lo echamos de menos

Voz 27 31:51 la sobremesa el sentarte a a tomarte un café con alguien que está está echado

Voz 3 31:56 hay una palabra finlandés para sobremesa

Voz 19 31:59 y lo digo yo

Voz 1290 32:02 pero al sobremesa sí pero los españoles fuerte y después se come no no no es que no te vale vale vale pues aquí lo tienen para sí está acto seguido gracias a esta

Voz 3 32:20 el finlandés desde hace dieciocho años vivía en España Cristina en la huerta española lleva un par de años viviendo en Finlandia ese futuro va a estar por allí por cierto una cosa que quiero decir antes de despedirse si es que en ese índice que queda establecido que en el país en el que los inmigrantes son más felices es también el país en el que la población de allí es más feliz lo cual dice mucho sobre cómo debemos acoger a los inmigrantes Sami y Cristina gracias por venir exhorta a los dos tú en la deprimente España hizo la feliz fin

Voz 25 32:50 pues quiero decir que estoy muy feliz aquí

Voz 3 33:04 hay otra cosa que quería charlar con vosotros cuenta Jordi Sabaté en el Libro negro del consumo que Henry Ford pagaba muy bien a sus obreros porque así comprarían sus coches se creaban trabajadores ricos si bien pagados se creaban consumidores sólidos y constantes y gente feliz comienzo de un modo de vida que se hizo habitual en el siglo XX porque conocemos básicamente como el el consumismo pues la sociedad de consumo me parece que la máxima de Henry Ford me parece que ya tiene muy poco sentido en el año que estamos a Jordi Sabaté cómo estás buenos días

Voz 15 33:30 hola buenos días yo creo que son cada vez menos

Voz 3 33:33 tienen que un obrero bien pagado sea un buen consumidor no

Voz 15 33:37 en efecto yo creo que ya nadie ya nadie confía en que un obrero bien pagados sean buen consumidor porque no existe el obrero

Voz 1290 33:45 bien pagado

Voz 15 33:47 una nueva clase que se precaria precario dado que es el obrero mal pagado que que somos todos au somos cada vez más e iba va absorbiendo las clases medias iba subiendo subiendo subiendo en ese caso claro si no estamos mal pagados tenemos como para gastar si tenemos poco para gastar para el sistema ya no somos interesante

Voz 3 34:07 claro y además ya la única manera de que sobre lo mal pagado pueda comprar es crear productos a un coste extraordinariamente bajo en lugares en los que la mano de obra pues es es no solamente bajas sino encima fuerza niños que trabajan en factorías no

Voz 15 34:21 acto en la externalización de la producción se hace por por varios motivos uno de ellos es obviamente porque claro pues son países más competitivos con régimen de de trabajo de semiesclavitud o esclavitud directa casi además no hay control del medio ambiente con lo cual llenamos esos países de mierda de toda la mierda de la producción industrial a lo bestia en nombre de que nosotros podamos seguir comprando como si creyera que estábamos en la época en la cual éramos el eje de la economía como consumidores

Voz 1109 34:54 allí contigo a a Jordi al esas ojeado el libro A

Voz 15 34:57 no no he tenido la suerte pero hemos estado charlando y la verdad me parece un tema del que se puede estar hablando durante horas que sólo el ratito como estado aquí tocado mucho a los Jordi pero bueno no me gustaría que el desarrollará porque hablamos no tanto de que todo todo lector roto de potencial lector le interesa algún sector en concreto el consumo que le fascina el están estafando no hubo verdad sí en efecto dado un poco que que el el libro viene a tener una una técnica como cuando tú hicisteis hispanista en hacías como una integral explicando bueno qué ha pasado aquí con todo el tema la burbuja y hacías una explicación lógica argumentada no diciendo bueno aquí hemos estado viendo retazos los junto todo sin mirad lo que ha pasado pues el libro hace esto en todos los aspectos el consumo libro parte de la tesis de oye esto esto no funciona eh esto no va bien el sistema no va bien a mí me han dicho mucho oye cómo cómo les va a las empresas porque te metes con la siempre les digo no yo no me meto con las empresas de Togo en el sistema entonces me dicen pero se salva alguien digo hombre desde el momento en que el sistema no funciona no se salva nadie no y luego lo que hacemos es decir os voy a explicar en qué aspectos unos cuantos aspectos en concreto creo que son siete ocho en los cuales os voy a demostrar que el sistema es totalmente disfuncional que el sistema como el que llamamos sociedad de consumo e incorrecto entonces eh podemos ir y podemos empezar por el mar que el que es el marketing la publicidad

Voz 3 36:23 daños a la publicidad engañosa

Voz 15 36:26 tentación que comemos que estás diciendo que no existe el modelo ideal de empresa que quiere honestamente sacar un producto para solucionar el problema del consumidor comprar venderlo sacar sacaron beneficio ya que es decir que todo va mucho más allá de eso va vuelvo vuelvo a insistir en que es decir Nico la empresa siempre es honesta las empresas siempre son honestas pero cuando el sistema es disfuncional al final las igual que el funcionario los funcionarios impresos molestos pero cuando sistemas corrupto pues acaban rompiéndose inevitablemente porque vives en el medio intoxicadas por decirlo de algún modo pues pasa algo muy parecido yo creo en el sistema de la sociedad de consumo es decir las empresas claro que tiene voluntad de servicio de ganarse la vida creando algo nuevo el emprendedor o el empresario algo nuevo que ayude a mejorar nuestra vida pero el sistema el sistema en este caso el sistema capitalista ultraliberal este final este sistema de estertor en el que estamos mal pues claro que que es lo que impone pues es el máximo beneficio tú tienes una empresa puede explicar claramente tú tienes una empresa empiezas como familia Arbas creciendo va bien tienes demanda necesitas más capitalización buscas un fondo de inversión

Voz 1109 37:39 buscas una una

Voz 15 37:41 la salida a Bolsa por ejemplo va porque vas creciendo te va bien y ahí es donde empieza a sentarse gente en tu consejo de administración no tiene esos os socios que ostenta dos acciones esta gente ya en el interior al consumidor y al interés el máximo Benigni la familia oye vamos a rendir yo puesto dinero yo quiero que se devuelva ese dinero entonces cuando tú dices jope si es que ya no puedo hacer el servicio consumidores que tengo que sacar un beneficio máximo valedor beneficia al consumidor el

Voz 3 38:07 Eto'o por la dignidad de los trabajadores porque hacen esto que ahora se denominan maximizar la rentabilidad y es obtener el máximo rendimiento con el menor número de de gasto

Voz 15 38:19 correcto correcto todo el nombre pero todo esto está en nombre de tener la máxima competitividad y es que nuestro de creciente poder adquisitivo pueda seguir siendo explotado por el sistema para que podamos es decir que podamos seguir consumiendo no claro cada vez tenemos menos que las cosas tienen que ser más baratas cada vez hay que pagar Nos el sistema que no está funcionando yo lo que me fascina en todo caso es esta cultura en la que parece que es una empresa no crece indefinidamente es un fracaso y que todos recordamos las tiendas de nuestro barrio de pequeños no el relojero o no en mi barrio había un relojero que estuvo sesenta años la misma tienda vendía lo mismo pero le daba para vivir el hombre fue feliz el barrio fuimos feliz consumiendo no hoy en día esta tienda sino hubiera crecido compradora del lado hecho una cadena es o crece o desaparece no parece que el el el estancamiento es malo en el capitalismo han cambiado las cosas mucho han cambiado las cosas mucho por lo que te decía este crecimiento e llamémosle también globalización que será a nivel local a nivel global eh globalizar la economía el porque claro tú me hablas en un relojero en el cual sólo iba a la gente del barrio ahora este relojero resulta que con la gente del barrio no puede vivir encima bien en gente quizás de otros barrios au vienen turistas y tiene que seguir vendiendo porque es tiene que ganarse la vida sobre el alquiler porque tiene que ir creciendo para poder sobrevivir esto ha cambiado es cierto que la que en el como decía Javier en el forofismo que llega hasta los años setenta aquí hay una cosa muy importante es la Tura de los acuerdos de Bretton Woods en el en el setenta y tres donde el digamos que el dinero deja de estar relacionado con el patrón oro a partir de entonces el dinero puede tener una creatividad hay una inventiva bestial deja de ser un dinero real para ser un dinero lo que se llama fiduciario no a partir de ahí es muchísimo más rentable crear dinero en en la especulación financiera que crearlo en la en la base industrial

Voz 1252 40:13 pero todo esto nos está llevando inevitablemente un callejón sin salida no

Voz 15 40:18 yo creo que sí esto es la tesis del libro es que estamos en en los estertores de de del de la sociedad de consumo de la sociedad de consumo lo que algunos autores llaman el pos capitalismo que es que el capitalismo es un sistema económico es el ponerse en marcha a buscar cuál será el siguiente sistema económico que no será obviamente el marxismo porque digamos que ya demostró su incapacidad de adaptación a la realidad en los noventa pero tampoco el capitalismo porque está demostrando su capaz su su incapacidad para liderar la época pues marxista no entonces vamos al post capitalismo que es en en en eso estamos en buscar que como Nos lo contaremos en el futuro

Voz 1252 40:58 en definitiva volvemos al

Voz 3 41:01 tú Pardo no

Voz 1252 41:02 que todo cambie para que todo siga igual pues no no puede seguir igual porque

Voz 15 41:08 ya no somos un mundo limitado acotado a Occidente ya somos un mundo global

Voz 3 41:12 claro porque era ayer de qué qué pasa cuando esos países de los que nos aprovechamos en cierta medida comprando productos fabricados allí con mano de obra barata abusando de la población esclava de países de repente pasen de Tercer Mundo segundo mundo voz en el mundo y entonces quieran formar parte del club lo que estamos ahora quién va a fabricar las cosas que los obreros mal pagados pueden comprar

Voz 15 41:33 bueno eso es un tema pero los robots obviamente vamos hacia la robos que eso quiere decir que es la precarización a ver el gran problema por ejemplo en China es China fue de la mano de obra digamos de los últimos diez quince años y eso le ha traído un gran progreso como lo fue en España y en concreto Cataluña parte de no Navarra País Vasco durante los años setenta para el resto de Europa porque éramos la mano de obra barata y que permitía ser competitivo Iker decimos gracias a ello en buena parte además el turismo y además de ser un país que se puso al día de golpe no en los ochenta porque merecía estarlo pero China también porque es un país enorme y muy potente pero el gran problema que hay es que los chinos que trabajan ahora empiezan a decir oye que yo también quiero ganarme la vida decentemente no no no quiero estar aquí veinte horas trabajando entonces claro la globalización te deseo de de de de de calidad de vida por parte de todo el mundo

Voz 1109 42:25 sí pero vamos a ver primero en cuanto al relojero el granjero desaparece fundamentalmente porque el reveló que viene es uno digital que que es otra cosa el fotógrafo que tenía de aquí vienen las cámaras digitales desaparecen las las las casas de fotografía es decir la invención que cada vez va a ser mayor está cambiando el mundo también la globalidad efectivamente es decir de China es verdad pero China ahora mismo está en la invención igual que ha estado Corea

Voz 15 42:57 mi hija ponen un momento tener yo recuerdo

Voz 1109 43:00 en los años sesenta ir a una feria de la fabricación había japoneses con máquinas de fotos copiando lo todo en diez años le dieron la vuelta a Japón entonces lo de que inventen ellos de Unamuno hay que darle la vuelta es tenemos aquí el ejemplo de Finlandia porqué las sociedades más prósperas y más felices más avanzadas son las que tienen un estado o han tenido un estado de bienestar hay una distribución hay una equidad África va hacia la democracia en América Latina no quedan dictaduras es decir os queda muy poco caso de aquella manera o de aquella manera pero nada que ver en las de Stroessner y compañía de hace unos años entonces hay una serie una serie millones y millones y millones de seres humanos que viven mejor yo quiero que vivió mejores es un optimista no no soy esa es la realidad Mauro los índices de veo tan claro que los países africanos

Voz 5 43:53 avancen hacia hacia la democracia más avanza

Voz 1109 43:57 claro lo ha reconocido ahora mismo en una entrevista el presidente de Suráfrica tal efecto África está teniendo un gran desarrollo aquí bueno quiero decir que el mundo ya no es lo que era es verdad pero que ahora la invención y la solidaridad son los dos grandes resueltas que tenemos

Voz 15 44:16 ojalá miras desplegó una cosa ojalá sea fuera o sea como tú dices lo que ocurre es que la la externalización y el crecimiento industrial de los países del tercer mundo no ha salido gratis ha dejado una huella ahí está de tremenda K psicológica quiere decir estar hablando de una gente que quizá tiene más poder adquisitivo sé yo en Tailandia por ejemplo que es un país que más o menos ha funcionado siempre la gente quiere consumir soul terriblemente consumistas en todos los ríos contaminados el crecimiento de enfermedades es muy superior de enfermedades ligadas pues por el brote súper bacterias porque tienen inundados de antibióticos los lagos regula el brote de metales pesados de colorantes de corruptores endocrinos que alteran el el sistema hormonal de las personas es bestia lo sea están mucho más enfermos que nosotros yo no sé qué felicidad a escuchar

Voz 1109 45:09 desde de Finlandia contaminados por las papeleras

Voz 3 45:11 el libro que aquí porque hay una desconexión se llama el libro negro del consumo de Jordi Sabater verdad es que me encantaría volver hablar contigo dentro de diez o quince años Jordi escuchar esta conversación Bieber que habría cambiado entonces suerte con la dicen muchas gracias un abrazo hasta luego yo os vayáis era viene Cristina tal

Voz 13 45:44 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 10 45:50 a vivir que son dos

Voz 11 45:51 días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook a diciendo

Voz 3 51:28 decíamos antes que a partir de las once haremos una cobertura especial de las manifestaciones hoy de pensionistas pero es un tema que también queríamos buscarle un mínimo de humor político si es que lo va a dejar con algo de humo Cristina Pardo buenos días

Voz 0444 51:41 hola qué tal muy buenos días cada vez te lo pones fascitis

Voz 15 51:44 es complicado es que por cierto ayer me pareció ver como una especie de seudo despedida televisiva no sé si podremos hablar de lo que va después no lo podemos hablar

Voz 0444 51:53 eh bueno pues digamos que dejó a mi padre profesional para irme a otras cosas entonces paso sexta es un poco aunque se prefiero pensar que es un poco y no del todo para que sean menos traumáticos

Voz 3 52:20 y en el Diccionario de conceptos político ese Cristina Pardo hablamos de las pensiones y ya digo que no sé si terminaremos con muy buen humor

Voz 0444 52:26 está difícil esta semana los pensionistas llevan algún tiempo movilizándose y hoy lo volverán a hacer con el fin de frenar la pérdida de su poder adquisitivo

Voz 34 52:37 en marzo perdió le pregunté mierda hoy germen con el embarque Tapia porque no tenemos ni para darle la biblioteca que yo tengo siete no para darle un regalo cuando son su cumpleaños nos debemos estar nada

Voz 2 53:32 es decir cualquier buen tanto en este país desde cualquier edad y la verdad es que sí

Voz 0444 53:37 y esta semana empujado por la calle porque los pensionistas constituyen un colectivo de votantes especialmente sensible ha comparecido Rajoy

Voz 3 53:44 sí lo escuchamos el otro día lo hemos retransmitido todo eso dijo que no hay dinero para todo solamente la subir las pensiones mínimas de viudedad

Voz 0444 53:51 sí a pesar de eso sigue insistiendo en que tranquilidad que las pensiones están garantizadas

Voz 5 53:56 sé que muchos españoles han podido sentir en los últimos días cierto desasosiego sobre el futuro de suspensión suspensiones comienzo mi intervención diciéndoles que no hay motivo para ello

Voz 0444 54:07 lo que pasa es que hace muy pocas semanas que el propio Rajoy no recomendaba ahorrar para complementar la pensión

Voz 29 54:13 es el momento de volver a ser previsores desde los poderes públicos debemos incentivar el ahorro piensen en el largo plazo un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública

Voz 0444 54:28 sí es curioso porque tampoco hace mucho tiempo que Rajoy decía en televisión que él por ejemplo que ganar unos ochenta mil euros al año no puede

Voz 29 54:36 borrar esa caña o no los oye

Voz 5 54:40 nadie va a decir una cosa peluquería de vuelta y me dije