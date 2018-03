A Vivir Que Son Dos Días (17/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0874 00:00 hombre ochenta millones al año además que un presidente del Gobierno a los ciudadanos que hay que ahorrar para la pensión que pueda muy tranquilizador tampoco es no

Voz 0444 00:08 ahí quiero llegar a Celia Villalobos criticó un día a los políticos que alarman a los pensionistas

Voz 1 00:14 pero lo que a mí me parece impresentable es que asusten a los mayores las pensiones están aseguradas con crisis económica sin crisis económicas con fondo de reserva sin fondo de reserva

Voz 0444 00:24 pero es que hay un montón de casos de políticos que alarman a los pensionistas ejemplos pues Celia Villalobos

Voz 1 00:31 porque en este momento haya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo es decir cobrando la pensión

Voz 2 00:39 que en activo trabajando eh

Voz 0874 00:42 es decía el Fondo Monetario Internacional que vivimos demasiados años no

Voz 0444 00:47 la institución también lleva demasiados años a pesar de que fallan más que una escopeta de feria otro ejemplo de político que alarma a los pensionistas podría ser Felipe González

Voz 0577 00:55 estoy en favor de un sistema público de pensiones segunda aproximación no podemos afirmar categóricamente que lo tenemos eh completamente garantizado para los próximos treinta

Voz 2 01:07 años parado darle tranquilidad a todo el mundo

Voz 0444 01:12 también fueron muy sonadas estas declaraciones de Celestino Corbacho cuando era ministro de Trabajo con el PSOE

Voz 1722 01:18 y nosotros tenemos que seguir apostando por un sistema público de pensiones para el año dos mil cuarenta tenga la misma solidez que tiene actualmente aras usted me pregunta de si es bueno tener un plan complementario la respuesta que le doy es sí usted tiene un yo tengo un plan privado de pensiones hace ya muchos años

Voz 3 01:40 ahora buenas recomendar a la gente que tenga una casa para alquilar

Voz 0444 01:45 qué decir de otras instituciones y su contribución sosiego en el debate por ejemplo Luis María Linde Gobernador del Banco de España

Voz 2 01:50 no hay que estimular hay que ayudar

Voz 4 01:53 aquí los jóvenes con insisto los viejos ya no podemos hacerlo los jóvenes ahorren para el futuro y ahorren bien sea en fondos de inversión fondos de pensiones pero ahorren para supresión futura al citar

Voz 3 02:08 con los sueldos que hay es que yo no sé qué quieren que haga que que que se tire cogíamos nacionales lo que provocó

Voz 0444 02:14 está también este representante de la CEOE que viene a decir que hay que ser previsor que no se puede vivir solo de la pensión

Voz 5 02:21 en este país nunca hemos confiado en vivir exclusivamente de la versión y la reflexión es que probablemente si pretendemos que en los próximos años que sea de ser el único elemento sustitutivo de la carencia de rentas nos vamos a equivocar

Voz 0444 02:40 todos modos yo creo que los políticos llevan muchos años enfocando mal este problema de Toledo se hizo precisamente para que este asunto quedara fuera ya pero es que mira Rajoy en campaña que yo voy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones

Voz 6 02:53 mira Zapatero en campaña inmigración

Voz 0444 02:59 pero poco después en el Gobierno suspende

Voz 3 03:01 para dos mil once la revalorización de las pensiones de cuando sí

Voz 0444 03:07 luego además estos días hemos escuchado los jubilados gritar más pensión menos corrupción y es que algunos lo ponen demasiado fácil esto es lo que decía Luis Bárcenas sobre los millones de euros que el encontraran en Suiza

Voz 7 03:18 no lo declarado insisto de que no tiene otra explicación que eran operaciones que realizaba fuera de España con eh no residentes españoles y ese dinero pues lo técnica como como fondo de pensiones que fuera de España

Voz 0444 03:32 esencial voy a terminar con una canción protesta la que han hecho los Morancos dedicada a las pensiones de otro día quise poner a algunos de sus éxitos y como había poco tiempo no

Voz 3 03:42 pudimos colarnos interiorizar las letras venga

Voz 8 03:47 al Pacto del filial le tengo miedo

Voz 9 03:57 de cobra

Voz 3 04:10 sí de verdad Cristina te vas a pedir con Los Morancos pues bueno para tu futuro si vale vale adiós confeso

Voz 1024 05:11 son las diez nueve en Canarias en media hora está previsto que comiencen en Barcelona y Zaragoza las primeras ante el más de un centenar de manifestaciones convocadas para hoy por todo el país en defensa de unas pensiones dignas informa Javier Carrera

Voz 0866 05:23 manifestaciones que no serán unitarias en todas las ciudades en Barcelona a Comisiones UGT y la Plataforma de personas mayores se manifiestan a partir de las diez y media en la plaza Urquinaona mientras que la Marea de pensionistas lo hará a las once de la mañana también a las once en Madrid la mesa estatal por el blindaje de las pensiones y los sindicatos convocan la concentración matinal mientras que por la tarde a partir de la seis la Coordinadora Estatal llevará a cabo su propia protesta un poco antes a las cinco de la tarde Bilbao verá marchar a sus pensionistas mientras que en Sevilla sindicatos y coordinadora se reúnen a las doce de la mañana en total más de cien manifestaciones en toda España para reclamar unas pensiones dignas y en contra de la subida del cero coma veinticinco por ciento decidida por el Govern

Voz 1024 06:03 del exterior Rusia toma represalias contra diplomacia británica en su país después de que el Reino Unido acusara directamente al Kremlin de estar detrás del envenenamiento un exespía ruso en suelo inglés lo ampliamos con Roberto de la Fuente

Voz 12 06:14 aumenta la tensión entre Rusia y el Reino Unido tras una reunión esta misma mañana con el embajador inglés en Moscú el ministro de Relaciones Exteriores ruso ha dicho que se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas y Reino Unido continúa con sus hostilidades añade además que va a cerrar la embajada inglesa en Rusia ya ha mostrado su rechazo a abrir el consulado general en Gran Bretaña de Gran Bretaña en San Petersburgo no lateral puso tampoco a la hora de expulsar a veintitrés diplomáticos ingleses deben abandonar Moscú a lo largo de esta semana tras estos anuncios la primera ministra británica Theresa May ha tomado la decisión de expulsar al mismo número de diplomáticos rusos XXIII tienen que salir del Reino Unido

Voz 1024 06:50 ya en Siria más de ciento cincuenta mil civiles han huido durante los últimos tres días del enclave kurdo de Afrín objetivo de una ofensiva de Turquía además al menos ciento diez personas han muerto en las últimas veinticuatro horas en bombardeos localizados en la región de Guta Oriental cerca de la capital Damasco de vuelta a nuestro país en cuanto al tiempo el invierno apura su último fin de semana informa Sergio Soto

Voz 13 07:11 sigue la lluvia bajan las temperaturas inestabilidad generalizada en los cielos de todo el país especial atención merece Andalucía con aviso naranja por abundantes precipitaciones y fuertes rachas de viento que pueden ir acompañados de tormentas lluvias copiosas también en zonas de Galicia y Castilla y León descenso generalizado de las temperaturas frío sobre todo en las provincias interiores y el litoral Cantábrico Canarias y Baleares se libran de la ronda de chubascos con sólo algunos intervalos nubosos

Voz 1024 07:35 es Óscar Egido buenos días José Antonio buenos días

Voz 1643 07:38 solamente uno empezó anoche con la victoria del Levante dos a uno ante el Eibar un resultado que acerca a la salvación al equipo valenciano y a la vez aleja de la permanencia a Deportivo y Las Palmas que se enfrentan hoy además Valencia Alavés a las cuatro y cuarto verdad

Voz 0874 07:49 eso te da jeta falacias y media española no

Voz 1643 07:52 en los cuarto a las tres menos cuarto tenemos la primera calificación de Moto GP de la temporada en Qatar y en fútbol sala hoy semifinales de Copa las seis Movistar Palma a las ocho y cuarto Jaén cero

Voz 1024 08:00 de momento es todo es recordemos que en una hora cobertura especial aquí en la SER de las manifestaciones en los pensionistas y toda la información siempre en Cadena Ser punto com

Voz 0577 08:08 cadena SER

Voz 9 08:11 servicios informativos

Voz 21 11:32 eh

Voz 22 11:42 verde en la cabeza y no sabes el motivo descubre porque se celebra San Patricio kilo que Irlanda ha aportado a tu vida en un programa especial de la redada de Podium podcast escucha al hoy gana un viaje a Irlanda quiere saber cómo escucha el episodio especial de la redada responde a la pregunta que

Voz 0874 12:07 a ese grifo que dijo tiene tenía que llegar Suria

Voz 27 13:21 fotografía de un conocido monarca Europa y su coche son los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz Rocasolano esta vez no hay misión imposible para usted señor pues sólo queríamos que asistiera impotente a la autodestrucción de la fotografía usted no podrá hacer absolutamente nada al respecto puesto que el simuladas Estrasburgo ha dictaminado que quemar fotos de los Reyes no es delito sino libertad de expresión está fotografías se quemara

Voz 28 13:49 cinco dos

Voz 0874 13:51 sí

Voz 29 13:59 oye

Voz 1934 14:01 a vivir que son dos días

Voz 10 14:03 Javier del Pino

Voz 0874 14:14 seguimos con Julio Rey con Mauro Entrialgo con José María Pérez Peridis creo que en Barcelona con Alex salvo cómo estás ahí en este a nuestro apoyarla Cambre no podemos ver ya estoy en esta te dejamos ir con nosotros en Madrid Darío cuarenta mil euros adelante muy buenas muestras de diez me me ha gustado el mote pero son cuarenta mil nos pongamos como nos pongamos sí sí sí cuarenta mil taca taca lo explicamos y luego más indignados suele vale vale bueno pues sentencia Ana Ortega Cano costumbre Ortega Cano es muy patético no podías haber buscado un enemigo aquellos más envergadura State de un de yo no sé yo si quieres te digo una cosa que pese en cuanto lo vi

Voz 2 14:58 eh

Voz 0874 14:59 cuarenta mil euros por publicar un cartel que a mí tampoco me parece tan denigrante la persona ni para los murcianos salzburgués mucho sentido del humor un chiste bastante malo yo lo que yo soy de los chistes que aquí quiere si sabes lo que se en este hombre estás en este hombre ahí quién Éste es el que iba en el coche a Carlos Parrado es que que no lo veía lo dejó Carlos garras Ontario de llevaba la tripleta Salva Arco permitida que era Ortega Calvo al y a su familia si hija varios hijos sí que tuvo que pagar las ciento y pico mil ciento ochenta y un mil creo si un cartel como éste llevo cuatro carteles como éste es una vida humana sí sí sí sí sí bueno él aparte tuvo tuvo creo que dos años de cárcel Ortega capital pero le la compensación económica por una muerte la compensación económica por por una falta el honor totalmente desproporcionada no luego yo creo que una cosa que define muy bien a Ortega Cano y es que no tuvo el valor ni siquiera de llamar a las Fassi es cierto se dejaba la familia eh yo creo que ahí ya está definido el personaje sí que además que bueno cuando hicimos el cartel no fue en cualquier momento digamos íbamos a Cartagena hacer eso pero además el tipo había salido de la cárcel hace poco y además acababa de de de de hacer una corrida de toros el tío algunas revistas de estas habían habían titulado el maestro alma eso sí nosotros mismos pensábamos imagínate la Familia de Carlos Parra viendo las revistas colgadas en los que

Voz 0577 16:21 pues no sé si se les presupone valor sigo en ese mundo si yo si si si no lo tuvo

Voz 0874 16:28 no no totalmente también la falta al para mí no la falta al honor a la familia del del de de Carlos Parra no lo que ha pasado en valores

Voz 31 16:37 bueno soltar tópicos habrá ya no te puedes ni Kfar en Dios perdón denunciaba el cartel de cuento

Voz 0874 16:47 si os vais a pensar todos los que estáis aquí ahora antes de dibujar cualquier cosa porque porque es cuarenta mil euros a muchos otros sí sí yo creo que encima tiene ese el he disuasorio en el peor sentido de la palabra es decir genera que que lo los humoristas gráficos y tal pues podamos tener autocensura por miedo básicamente a fundir lo de que eso creo que entonces lo que entiendo es que hay hay mucho

Voz 32 17:09 arbitrariedad realmente con este tipo de sentencias no es como a ver el el el propio secuestro por ejemplo no el mítico secuestro de la revista el jueves con la pareja del Rey cuando entonces era príncipe sexual portada extrañeza la en cualquier otro contexto no llegan ni ni ni a salir sean se habla cuatro seguidores claro al estar en portada un juez que quiso ser más papista que el Papa Illa cenó fiscal fiscal cuidado eh hay una reiterar queda aquí que que esto judicialmente me parece bastante despropósito no sé cómo

Voz 0444 17:47 como les vosotros es que evidentemente lo que dices tú lo que es lo que es arbitrario es lo que hace que quede más miedo porque si dices no vamos a detener a todos los que lleven las gafas negras dicen pues no llevo gafas negras pero no es es vamos a detener a los que nos dé por ahí

Voz 0874 18:03 sí acojonado que lo que sí veo es que no creo que sea casualidad siempre es que eso son temáticas que tienen que ver con con cierto mundo conservador no sea el en este caso los toros luego en en otros casos en el caso de la revista El Jueves el sexo con la monarquía siempre ahí como un concepto muy conservador el reaccionario de fondo no en esta detención en los cuarenta mil euros no claro que Avis habéis pensado otros peores sueños que es lo que puedo hacer Ortega Cano con cuarenta mil euros aunque sólo bastaron

Voz 18 18:33 creo estoy provocando ya ha dicho que lo va a donar a alguien si alguna cofradía yo qué sé si él una buena llega lo Cornejo Delgado dijo en una entrevista que le hicieron

Voz 11 18:45 yo no lo dicho es señora a ganar va a caer otra

Voz 0874 18:50 espero que él dijo en una en una entrevista que le hicieron en La Vanguardia sobre esto que él había aprendido mucho en realidad el cartel que hayamos hecho con la con la Virgen que por porque cuando ganó Trump las elecciones digamos utilizamos la imagen esa de la Virgen de Cartagena que es como la piedad contra han como si fuera la Virgen y Cristo muerto como si fuera Clinton no hay yo creo que en realidad ofendido que la sus ahí como intentarán unos hicieron una demanda con respecto a esa y no no no no fue aceptada a trámite puede pues no casó esta creo todavía nos queda el recurso nos queda todavía el recurso de todo mosca estamos pidiendo a la gente se suscriba tal porque es una manera de mantener una revista independiente como la nuestra que muy frágil que por cierto hay una cosa en la sentencia que tampoco tendría porque decía el juez decía Julia con una audiencia potencial de trescientos si esa esa tarea están Internet esas le traviesa potencial es de la humanidad entera éxito total aparte de Mauro buenos además pues sabe mucho estos temas pero claro ella no sólo la realidad la pregunta de juicio fue cuántos seguidores tenéis el cachondeo dijimos vamos a verla juró como trescientos mil serán no los no sé ahora bien cuando y creer que entonces les posición de algo que tú mandas por Twitter es de los trescientos mil que te siguen a la vez en ese segundo

Voz 0444 19:58 de hecho hay una herramienta que en cada tweet puede pinchar y te dice exactamente cuánta gente claro entre un diez por ciento

Voz 0874 20:03 bueno seguro claros y Si bueno pues qué suerte con ese crowdfunding ahorra estoy en porque la cosa está muy mal confían en el recurso que llega

Voz 10 20:15 supremo y bueno espero que era más veces

Voz 0444 20:17 el castigo es tener que visitan mogollón de ti

Voz 18 20:20 en un claro pero bueno yo no podía el gasto en lo más alto que abogada Procuraduría todo esto similares

Voz 11 20:28 si eso es para que aprenda es decir que prende Maduro ha dado en la clave

Voz 2 20:34 el arbitrariedad es la la sustancia máxima del poder un poder es poder de verdad cuando es arbitrario y eso es lo ves con los hijos cuando ofertas revelan por qué dices

Voz 31 20:46 porque lo digo yo pierdes toda la autoridad moral de la otra no

Voz 33 20:53 casi kilos pero eso eso es verdad cuando no no si te caída bofetón sí o no era cuando vas a coger nada

Voz 0874 21:02 decir que deja ver en cualquier materia que sea legalmente punibles de todo lo que se dice aquí corresponde a la persona que ha pronunciado esas palabras

Voz 11 21:11 pero eso no es decirlo yo

Voz 31 21:14 Lima catalán ha sido catalán

Voz 11 21:19 ello aquí como ya estamos en estado de guerra ha sido por esa portada el

Voz 0874 21:25 por esta a ponernos una contadas el cartel de un show que hacían allí

Voz 31 21:28 yo no lo entiendo entiendo la portada

Voz 0874 21:33 lo no no era portadora cartel último varias cosas uno que hubo una manifestación justo en Cartagena que decían antes riojanos que murcianos y entonces se lo pusimos pero con unas botellas de vino Rioja rota

Voz 2 21:45 el episodio sería pero vamos a ver si si es que ni tiene ni tiene sustancia

Voz 3 21:53 pero vamos a ver un ovni estrellado que ha cortado pero es que eso es de tercera asociación mental y sí es verdad es verdad hoy cualquiera que serían no sabe a qué veces

Voz 0874 22:04 no no pero tiene razón dicho perdiz te cuento cómo fue nosotros habíamos hecho el cartel con la Virgen y como nos pusieron demanda dicen los armó una manifestación en contra de cuatrocientas personas misa de desagravio Nos amor promotor de la has dicho en misa

Voz 11 22:17 los grupos lleváramos funerales si digo que

Voz 0874 22:24 que de verdad que que blanda es la fe de la gente para que se ponga en juego su fue con la dimisión Jardiel no dice nada bueno y en lo que hoy es mal no es lo que voy es que nos amaron dijo el promotor oye que me va a romper pero Álvaro suponen ni vuestro cartel por mandarle unos blandito Interior Brice César través grandísima hagamos uno rapidito para que no le rompan el pobre chiringuito al hombre y hagamos un chiste así rapidito no pero existe lo tenía que haber el juez mías que va a los cuarenta mil euros por malo si es verdad es tan malo estoy de acuerdo no hay ni insulta agrede ni lado cuarenta mil euros por malo siquiera ni siquiera tiene pero usted conceptos metido ahí se ha hecho un cartel que quiere decir todo y no dice nada pero yo he venido a que me defendió igual que me clásica

Voz 11 23:07 Trias voy a contar chistes de pero la verdad

Voz 0874 23:14 ver de todo esto es que es Ortega Cano uno Mongolia cero nuestro ritmo año que un mal abogado y que diga que te asuelan porque el cartel era muy malo es verdad iba inapelable dijeron no total señor juez si no tuviera que no lo entendió nadie no es que a veces son cuarenta mil entonces los tenéis un crowdfunding creo no llegáis tuvimos un crowdfunding juntamos bueno juntamos veinte mil eso buenos días nos hemos optado la mitad lleva recompensas a los que han puesto dinero entonces habrá lo que llamamos porque no vamos a Dean bueno es el tenemos un cuarto de lo que es que la gente se iba porque eso tú le manda la revista semanal de la revista pero creo que por ahí vosotros además creo que hasta que cauto toca la comisaría hacerle y nos pilló casi fin de semana esto creo que hasta que no esté la sentencia firme no tenemos que pagarlo no antes y que se depositaba el dinero pero bueno pero tienen que confirmar galo no habla de dar mañana no es que tengas que soy una arrastra gas

Voz 0577 24:17 sí es verdad es esta si lo tuviera

Voz 0874 24:19 los que pagar no tenemos ese dinero que fíjate que al final tener dinero aquí hacer tu sección de la cual quedan treinta segundos sobre tal también a provocar porque iba a hacer chistes de abuelos sí pero aunque les expulsa a favor porque porque ser el día

Voz 32 24:32 que estamos igual asfixiarla o alguna otra denuncia

Voz 0874 24:35 es claro sí sí la gente está tomaría mal en cuarenta segundos pues eso porque simboliza el peor quería contar el peor crono de humor gráfico y de La Codorniz hay uno de Herreros que me gusta mucho que dice que está el amigo viendo a al al al otro amigo a Belletti que que está en la cama ahí convaleciente y el amigo Erice cómo estás el moribundo dice me estoy muriendo muchas gracias y tú

Voz 33 24:58 vaya este chistes apoyó las manifestaciones de las once

Voz 0874 25:02 Julio Rey Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis sale saldremos Darío adelante suerte con muchas gracias

Voz 10 25:37 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 20 25:43 a vivir que son dos días en las redes sociales

Voz 10 30:58 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 41 31:03 no

Voz 42 31:05 no no

Voz 43 31:08 no no no

Voz 41 31:42 tú

Voz 43 31:45 eh eh eh eh

Voz 41 32:16 un sí

Voz 45 32:54 no

Voz 46 33:20 sí sí

Voz 32 33:34 Isaac Albéniz así me gusta apostando por música española

Voz 10 33:39 creo que es importante hoy especialmente en este programa escuchar no solo a compositores españoles Manolo también índices un cuando le preguntas a cualquiera de los grandes músicos que NESV ha sido el mejor pianista de España

Voz 32 33:53 todos contestan a Alicia de Larrocha con razón de hecho queríamos hablar hoy un poco de cómo debería ser la educación musical así que viene muy bien empezar con con una pianista española

Voz 10 34:02 exacto exacto hablando primero de tu propia educa

Voz 32 34:05 acción musical tú empezaste tarde para lo que es habitual para lo que debería ser

Voz 10 34:08 Maella hay tener presente rondó sólo por la edad lo dice todo Meinhof en fui como Amy Winehouse pero al revés Chicho echarán no tuve un buen profesor hasta los quince años lo cual es una locura andan sin a los dieciocho paré no volví a tocar un piano durante los diez años siguientes hasta que no tuve veintiocho dos de haber tomado todo el alcohol y las drogas sensibles todas las locuras posibles entonces fue cuando me tiré cinco años estudiando con un profesor realmente excepcional

Voz 32 34:38 te tiraba teléfonos a la cabeza en en enero

Voz 10 34:41 indagan en Verona en Italia me tiraba teléfonos me gritaba estaba loco pero funcionó anduve que desaprender todos mis malos hábitos en el piano empezar de nuevo desde el principio sí me costó cinco años un trabajo diario no se lo recomendaría a nadie porque es como aprender un idioma empiezas cuando tienes cuatro cinco horas con fluidez porque tu cuerpo de algún modo se está desarrollando cuando aprendes a tocar el piano de niño hasta los huesos los músculos cien piezas en los veinte de los treinta a los cuarenta años es imposible pero es muy difícil es como si tu dijera qué quieres jugar la final

Voz 32 35:16 de Wimbledon el año que viene cuando oyen no me quites la ilusión tampoco han ido entrando es imposible pero creo que es muy poco probable una gran ciudad como Madrid Barcelona o Londres cuál sería la educación musical que debería recibir un niño que es más o menos bueno al piano esa es la pregunta

Voz 10 35:36 en Londres ya meningitis como en Alemania Estados Unidos por lo que se en España también en la educación musical estalló insinuaciones y ocho Jin la mayoría de los niños no tienen acceso a la enseñanza musical en los colegios que estas infantiles en el colegio leer música no sabes que Bach y menos aún cómo fue nombrado aumento Manning ya menos que tus padres tengan dinero que esos robots Afgani AMC y tus padres tienen dinero y se pueden permitir comprarte un instrumento de un profesor aprendió a tocarla pero desde luego en Inglaterra en el noventa por ciento de los niños no tienen esa oportunidad de aprender a tocar un instrumento y esto me rompe el corazón porque no se trata sólo de tener una carrera como músico han cuando aprendes a tocar un instrumento de pequeños eso tiene un impacto en tu autoestima tu concentración tu disciplina Language mejora tu capacidad para trabajar en equipo te hace ser mejor en Lengua Matemáticas y tantos impactos positivos en tu vida y la de quieres quitar

Voz 0874 36:37 eso a los niños es algo de lo que en todos

Voz 10 36:39 deberíamos estar Javier González y luego en el nivel del que hablamos los conservatorios para quienes quieren ser pianistas de concierto necesitan también los profesores adecuados necesitan tiempo necesitan disciplina necesita el cuidado y apoyo no para obligarles a practicar ocho horas al día desde los siete años que es lo peor que se puede hacer sino para animarles con delicadeza para que cuando lleguen a los dieciocho años todavía tengan habilidades sociales puedan ir a conservatorios Canal puedan disfrutar con su trabajo que no se conviertan en mal

Voz 32 37:14 buenas vamos a recordar a los oyentes lo que pasó con él que es este chaval que era oyendo porque es oyente del programa es un seguidor también de de tu carrera de James el vino por aquí un día Iturbe promete este darle una clase gratis y lo hiciste lo sé porque yo también fue allí estaba en tu casa

Voz 10 37:32 en el encantador es un chico fantástico

Voz 32 37:36 ha cambiado tu percepción sobre el talento de ahora quieres de algún modo

Voz 10 37:40 Suu su profesor accidental no es en absoluto no gira sólo en torno su talento que lo tiene Eva Fleet tocaran Chopin no puede tocar los preludios de Rachmaninov lo que a mi me importa más les tiene entusiasmo con el piano y que está dispuesto a colaborar Seychelles cuántos niños de catorce años escogería en practicar que ganó cuatro horas al día en vez de jugar al fútbol con los amigos Emma eso para mí es increíble

Voz 2 38:06 de que está

Voz 10 38:09 fue recuerda a mí cuando tenía su edad entusiasmado porque eso es lo que hace falta sino para que casi siete horas al día te vuelves loco o te conviertes en un resentido Arpón desastre hice tiene talento es inteligente y le deseo lo mejor habláramos más sobre cómo un chico como él puede progresar hacia el siguiente nivel

Voz 32 38:29 cuando y como decía Nos colamos en tu casa y lo grabamos Nos colamos a pesar de que no nos ofreciste una cerveza por cierto

Voz 10 38:36 me compré porque me dijiste que tenía que tener cerveza

Voz 32 38:40 vamos a escuchar un un resumen de esa lección la hemos dejado en inglés son solamente unos minutos es sobre todo música y creo que se entienden bien tus indicaciones que son las indicaciones del ahora profesor Roadster

Voz 11 39:10 el equipo entonces hay que usarlas

Voz 35 39:25 y y

Voz 42 39:31 a eso

Voz 41 39:38 ah

Voz 42 39:42 eso

Voz 45 39:51 es decir Boris aquel Cisco

Voz 47 39:59 ya

Voz 2 40:14 estaba en juego

Voz 48 40:18 con su prima al igual Binoche a tomar me hizo sí voy a nosotros

Voz 42 40:33 no soy nada

Voz 2 40:36 es más todas las lamentan hasta tu invitado es decir no

Voz 42 40:43 eh

Voz 2 41:01 Javi destacan ha hecho anormal digo andan después maestro

Voz 48 41:09 Juan Perro el chotis provecho

Voz 2 41:14 exacto es esto fue se echan humo

Voz 49 41:21 ah no

Voz 45 41:27 pues

Voz 50 41:29 ha hecho

Voz 42 41:41 la las sí

Voz 51 41:59 a eso

Voz 42 42:05 eh

Voz 35 42:09 ah sí sí

Voz 42 42:43 a eh de ahí

Voz 52 43:05 ah

Voz 42 43:07 ah sí

Voz 35 43:11 no

Voz 53 43:17 a no

Voz 52 43:25 ah

Voz 35 43:44 no

Voz 10 43:53 muy bueno bueno es que tuvo es lo que es increíble Manchester en esos noventa minutos que estuvimos juntos pasó de interpretar esta pieza de manera más o menos correcta de interpretarla muy bien porque tenía alguien allí diez enseñarle pequeñas cosas sutil que suponen una gran diferencia

Voz 32 44:14 la cuestión es que ahora que para para alguien como él para como la Well

Voz 10 44:18 fijar si tienes un chaval de catorce años y Aminetu Labs que tiene entusiasmo que ama la música clásica excesiva hemos realistas cuántas hay como delegados sé cuál es la mejor manera de ampolla ese chaval sin permitirle avanzar en la carrera Ariel los sueños que quiere lograr

Voz 32 44:37 al margen de su situación económica en cada

Voz 10 44:39 la situación económica de su situación familiar sus contacto

Voz 1722 44:43 los para responder a esa pregunta hemos invitado a Fabián Panini sellos que es director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía qué tal sabían cómo estás qué tal encantada gracias por venir ha escuchado la la clase que le daba James sí sí que te parecía tiene razón James en decir que el progreso están muy muy relacionado con con el trabajo que que se puede hacer sobre el alumno aporta

Voz 10 45:05 tiempo lo importante para mí es lógicamente hasta que yo no soy profesor desvían el jefe si es lo que ha dicho con este chaval a quien ahora considera un amigo hija ayudándole Sean y dándole algún consejo pero si tuvieron profesor de piano genuinamente bueno todas las semanas con una lección de tres horas en la diferencia del subiría de bien a muy muy bien

Voz 32 45:28 pero si él no se puede permitir el precio de un buen profesor nosotros como país nos podemos permitir que no estudie y que abandone la carrera

Voz 10 45:35 de esa es la pregunta surge en estamos hablando de España es donde

Voz 31 45:41 a de Don Juan

Voz 10 45:44 en sólo puedo nombrar a un solo pianista internacionalmente famoso vivo que es Javier tenía antisemitas se me ocurre ninguna otra es nombrar a quince futbolistas novia estas me pregunto por qué pasa esto

Voz 1722 46:01 no bueno no hay sólo un pianista internacional ahí sin ir más lejos un chico muy joven Juan Pérez florista han que que son otro periodista internacional que recientemente ganó el premio de Santander y hay muchos otros no no voy a poner enumerar nombres pero sí hay mucha gente con un gran nivel y que está empezando su carrera internacional no está haciendo pero tenemos en España los engranajes educativo suficientes como para aprovechar el talento de chavales como una web bueno el la educación musical depende mucho de la relación entre el profesor y el alumno quiere decir que las escuelas que cultiven una excelencia en términos de selección de profesores hay excedentes alumnos van a tener casi seguro éxito esa fórmula funciona perfectamente no pero hay que llegar esa fórmula

Voz 10 46:49 a nadie Tengo una pregunta sobre has comience pueda adulta es así dice en el mundo de la música clásica hay una relación muy fuerte entre el discípulo y el profesor

Voz 1722 46:59 es Zhang fans que eso a veces pueden

Voz 10 47:01 ser problemática porque a menudo lo que ocurre es que es el profesor el que toma la decisión de a quien se le da una beca y casi siempre se la van a dar a sus estudiantes ocurre en todo el mundo problema difícil de resolver por eso me pregunto no sólo en el Reina Sofía hacía sino en todas las escuelas de chamán Lucky andino tienes la suerte de tener contactos para tener un buen toro

Voz 2 47:27 el resort en los discos con retraso con becas Ritcher

Voz 10 47:31 cómo encuentras a un buen profesor que esté dispuesto a ayudarte

Voz 1722 47:34 el digamos en nuestra escuela los alumnos se presentan por audiciones me hacen su solicitud en la mayor parte de los chicos son nuevos para los profesores los conocen por primera vez en la propia edición pero volviendo un poco a tu pregunta de de cómo hace un chico yo no creo de que la situación sea desesperada o no más que lo sea en cualquier otra disciplina donde también hay gente que conoce a gente y a veces favorecía gente eso pasa en la banca hay pasa en todas partes quizá no es el caso de de nuestras escuelas yo puedo decir que la si se busca una imparcialidad muy grande en cuanto a la selección de alumnos no profesores lo que necesitan es alumnos que puedan desarrollar ese es ese su cometido ir entonces buscan talento y apuestan por donde ellos ven que hay talento tienen mucha libertad de nuestra escuela para decidir los propios profesores en el caso de Nagüeles en abuela hizo las pruebas incluir aparentemente no era lo suficientemente bueno en este caso se descarta ese alumno Osiel Erice tienes que dar más clases vuelve porque podrás entrar bueno digamos es el dice hay muchos alumnos que se presentan para una sola plaza normalmente tenemos aproximadamente cuatrocientos aplicaciones por año para unas treinta plazas que se producen por año

Voz 10 48:46 anda desplazarse bazas son para todos la diferencia

Voz 1722 48:49 entonces no para los diferentes estamentos aquí ha

Voz 10 48:51 pero hay que pagar para estudiar en la escuela no

Voz 1722 48:54 la escuela tiene un programa de becas todos los alumnos están becados la lo que sí existe es una comisión de becas que mira por la justicia de esa distribución es decir las familias quienes es decir se pide a las el sistema de la Comisión de becas nuestro consiste en que la los candidatos las familias de los candidatos presentan su declaración de la renta iríais esas saca un cálculo de la renta per cápita según los miembros de familia y entonces ese cálculo eso lo hace la administración de nuestra escuela de dice claramente quiénes necesitan cien por cien de beca y además beca residencia tres estrenó

Voz 10 49:28 pero la tarifa normal son veinte ó veinticinco mil euros al año

Voz 1722 49:31 no no nadie lo paga completó el el hay algunos pocos alumnos que pagan más o menos la mitad pero la mayoría tienen beca completa porque la mayoría y esto hay que decirlo son alumnos y el talento musical muy a menudo está en familia So viene de la de una clase media de ciertos países donde la gente está en el umbral de la pobreza en lo que se entiende por umbral de la pobreza en términos económicos si la escuela es en ese sentido ese hace una digamos una obra en función del talento y social no no hay ninguna distinción on por capacidad económica ningún pero quizá entonces el problema no es que no es que sea caro no es que sea una mala educación que son pocas plazas bueno no es un problema digamos que la escuela no puede asumir un problema de Estado es privada ya a la escuela

Voz 10 50:21 pero como país digo pero hay Cristina

Voz 1722 50:23 por eso porque sino porque si fuera un problema de la escuela que no lo es

Voz 10 50:26 su Wikiversity entonces qué haría usted si fuera el ministro de Educación presupuesto ilimitado en España desde los más los que están en el Conservatorio Nacional chiquillería para cambiar la educación musical para mejorarla

Voz 1722 50:43 bueno es una situación ideal la que me planteas no digamos yo lo primero que haría sería observar los modelos que funcionan bien en el mundo depende para qué cosa me fijaría por ejemplo la formación básica infantil en determinados instrumentos como el piano el violín la viola y el violonchelo yo me fijaría en el sistema que se planteo otra vez de Our en en la Rusia de principio de siglo pasado y que duró en las repúblicas soviéticas en esas disciplinas en lo que se refiere a solfeo

Voz 2 51:08 yo me fijaría en Francia

Voz 1722 51:11 fijaría en Hungría son países que han trabajo el solfeo desde la infancia y la adolescencia perfectamente y son los mejores golfistas en lo que se refiere instrumentos de viento me fijaría además de por ejemplo en España tenemos la práctica las bandas en todo Levante que es es una traición extraordinaria que tienen muchos pedagogos Excel gente que se forman se plus gente de mucho talento también me fijaría en los países que han cultivado la el refinamiento son fundamentalmente diría un poco por estamos hablando grosso modo no pero son Francia y Alemania Adrián de que esto elementos que no es un bien internacional no digamos el piano depende no porque tampoco hay una sola escuela de piano no es no es tan fácil encontrar grandes maestros de piano eso hay que decirlo no pero en todo caso no se nosotros tenemos dos profesores ruso de gran categoría en nuestra escuela pero

Voz 10 52:02 no pero pero no se trata de Montera

Voz 0874 52:05 tardó en Assen a Ana eso

Voz 10 52:08 ha sido esta semana a la Auditorio Nacional para ver la Filarmónica de interpretar la sinfonía heroica Primer concierto para piano de Chopin fue increíble pero los espectadores como se pueden imaginar eran todos personas con abrigos de de sesenta setenta y ochenta del barrio de Salamanca siendo medio muertos en diurna no ya aquella gente tocando sino que haya gente que vaya a ir a conciertos dentro de treinta años de educación musical no se trata de que los niños e CP disfrutar de este tipo de música hasta que abarquen cuando sean mayores vayan a concierto vayan al teatro Torreal vayan al Auditorio Nacional Taiba ahora no va porque van a ir

Voz 1722 52:52 volviendo a tu pregunta de antes digamos y no tuviera poder de influir en alguna medida en la formación musical yo creo que la formación musical podría ser parte de la educación general no estaría idea un gran gran bien sabes a todos los niños que estudian lo que sea que tengan desde la escuela primaria secundaria practicas de cobro de la sociedad elegir instrumentos Itínere orquestas entre las escuelas o el tocar instrumentos es favorable para mucho para muchas otras cosas también matemáticas incluidas lo hemos hablado aquí alguna vez exactas siete años

Voz 10 53:24 déjeme que le haga entonces una pregunta tinto en The Times han lleva haciendo esto mucho tiempo

Voz 2 53:30 esta cuál dirías que es el porcentaje de ricos con talento que llegan al romana Sofía

Voz 10 53:38 cuyas familias tienen unos ingresos económicos saltos con educación privada sean las que se pueden permitir comprar instrumentos y dar clases San cuál es el porcentaje de alumnos que llegan de entornos más humildes para los que es a veces más cuantiosa es porque yo me imagino que no

Voz 1722 53:58 muy bajo el porcentaje de gente que que quién tiene recursos porque la gente con recursos suele mandar sus hijos hacer abogados a ser banquero ella la gente con recursos los manda a otro tipo de actividades en la música requiere una vocación muy fuerte no sensibilidad por parte de las familias que que reconozca que eso es importante no impone otra parte que le pueda dar un futuro a sus hijos no le pero claro que me pensaría lo contrario no que en el barrio de Salamanca todo el mundo enseñar piano

Voz 10 54:27 en la mayoría son los que tienen dinero

Voz 1722 54:29 sí lo decía no tanto porque creen que puedas es su vida a través de la música sino porque él las vocaciones están menos condicionadas digamos en en en en esos hogares no ir pero también muchos vienen de gente que tiene en relación con la música a sus familias o por lo menos tienen un amor por la música creado desde muy jóvenes hijos de profesores supongo o hijos de fanáticos de la música como somos muchos y en un caso como en Well entonces él ha sido rechazados por el Reina Sofía que es lo mejor que puede hacer bueno el apelar al rechazo pues así es decir yo no la dolorosa día no porque creo que cuando vas a una selección de una cosa que es muy difícil no por sus características tienes que llevar entre las posibilidades que el hecho de que no te cojan la gente que se presentará fíjate de piano de Bruselas Kirov en nuestra escuela incluso la de drogas son gente que tiene normalmente están muy preparados ya no o bien el profesor ve un talento muy muy específico en Alien no y eso es una aquí de un respeto enorme por los profesores sí1 Don sitio tiene que saber que el que decide es el otro ayudaría a entrar que alguno de los profesores que está en el Reina Sofía fueron también profesores particulares en pero no de manera directa podría ayuda a que le digan estás en condiciones de presentarte o no paró presenta hoy estaban los criterios que se pueden buscar claro pero no es ninguna garantía porque el concurso de entrada como te digo vienen muchos chicos hay pocas plazas profesor de sida pues le tardaremos tres consejos a él la sí que está bien bienvenido cuando cuando considere no cuántas el preparado Fabián Panis ello que es director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía gracias por venir un abrazo muchas gracias

Voz 10 56:00 escuchamos música si la prioridad anunció hay muchas gracias Javier Perianes porque paso con Najwa y esto debe servir de inspiración en chicos cobraban y a mí Perianes es el mejor pianista español Morgan recitando que no le dieron realmente en el Reina Sofía está tocando de manera increíble pronto Dunia y eso es muy inspirador

Voz 1722 56:24 demuestra que el camino de cada uno es el camino que cada uno y hay que buscar con quién hacerlo

Voz 46 56:30 allí no

Voz 54 56:38 no

Voz 45 56:51 un

Voz 41 56:53 eh

Voz 54 56:55 un

Voz 46 57:08 eh

Voz 45 57:09 un

Voz 55 57:16 no

Voz 57 57:34 no

Voz 46 57:37 eh

Voz 54 57:44 eh no

Voz 45 58:12 sí

Voz 60 58:19 si han no

Voz 46 58:27 eh

Voz 45 58:30 eh

Voz 61 58:38 sí

Voz 45 58:42 en

Voz 0874 58:45 oye que no estemos que que es un poquito tarde es la palabra del día risas

Voz 10 58:50 la semana rifi rafe pero hace Sans

Voz 32 58:53 suena a nombre de jugador de teníais es cuando tienes una pequeña discusión con alguien decimos que tiene un rifi rafe pero bueno a mí me pasó un montón de veces problema que tienes ahora mismo con cierta gente de tu entorno te decía no podemos hablar de su todavía la semana que viene la semana que viene lo contamos sí claro yo ahora las noticias no las noticias no me que me voy a a la puerta de Sol a la calle a cubrir las manifestaciones hasta ahora

Voz 10 59:20 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 59:23 este domingo en Ser Consumidor empresas que apuestan por ser más sostenibles conocen las tarifas error son viajes chollo por ejemplo a Tailandia por sólo siete euros analizaremos el plan de alquiler compra de vivienda para jóvenes acierto chapuzas lo sabremos porque se retrasan tanto los relojes eléctricos de las casas y conoceremos un libro sobre engaños está

Voz 9 59:45 SER Consumidor y los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras

Voz 14 59:56 en la SER

