A Vivir Que Son Dos Días (17/03/2018 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 0277 00:00 me encanta Milly une porque son muy pobre

Voz 0874 00:03 sí bueno tú misma Maruja si es que son dices eso eso es es que eso eso es cuántos años tienes Maruja

Voz 0277 00:09 ya en la digo setenta y uno cuántas cuantas medicinas Tomasito no porque ahora Madonna Chucho pero normalmente no tome nota

Voz 1 00:20 Thomas pero Bruja Maruja tiene una frase

Voz 1288 00:23 Erika para definir la situación ese sistema es el sistema más no

Voz 2 00:29 no entonces qué pasa lo decía también porque claro hay un aspecto ya a esas edades nuevo normales que se necesiten medicinas que ya están fuera del catálogo de la seguridad a mí sí

Voz 0277 00:40 eso mi padre con noventa y dos año Le respetaba lo que no le entraba para ir al lavabo para ahí para cualquier cosa es sólo entraban la receta pero es una pena pero ahora estoy contenta porque hemos despertado hemos estado un tiempo con crisis de valores que hemos dicho eso es tuyo y esto mío Hinault no sabe no les daba a nada y ahora sí veo lo los viejito por un lado porque oye el plazas que yo estoy nos costó diecisiete año luchando ellos montando grúa de noche para que no se trabajara el cinturón veinte años parando Grugal

Voz 0874 01:27 lo decíamos antes el automóvil que tiene Torres

Voz 0277 01:29 Álvaro un ayuntamiento democrático socialista comunista irme yo lo soy comunista pero las cosas mal está mal la haga que Lala Inés y me dice que para cuatrocientos que para cuatro mil personas no por un autobús que no le es rentable

Voz 0874 01:49 ya hay la rentabilidad esa palabra tan dolorosa últimamente oye pero Maruja vuelve al principio cuando vas al mercado con con tus seiscientos treinta euros mensuales fíjate que los toros repartes por semana soportó

Voz 0277 02:01 claro yo pago primero mi mi recibo el agua la luz el GAL la escalera imagínate ahora con el frío que hacía he abierto la calefacción cada día prefiero no comprenden esto es una pena esto es una pena

Voz 0874 02:20 esto es tristeza Maruja sí

Voz 0277 02:23 sí asusta que te tira año para una plaza de residencia residencia que teníamos la calle Molino y tenemos que ya hemos han salido dos de la de la comida de los que llevan la cocina pero que se creen que eso eh eso no a UU tienen que entenderlo que la gente y al quitan lo que lo que le pertenece si la Generalitat no te creas que pasa eso no pasan de mí

Voz 0874 02:51 Maruja que Portillo hacemos esto importa a la gente a la calle por gente como tú que ha salido mil veces

Voz 3 02:57 el clan habría hasta un semáforo veintiún días para Tráfico para Benzema

Voz 0874 03:04 no se podía ser el eslogan Yo no quiero ni pensar cuántas veces en comisaría mal

Voz 0277 03:07 bueno no mira te voy a decir una cosa es yo creo tiene pero nadie mucha menos no te enfadar no mira me mandó la Ayuntamiento una invitación para inaugurar la la miseria de algo hablaba Le dije yo era no voy hay invitada ideas Chad

Voz 0874 03:32 yo siempre se exhibe con esposas no sin dando dentro no Maruja Ruiz martes se histórica líder vecinal de ese distrito de Nou Barris ha sido de todo dependienta ayudante de dentista limpiadora gran luchadora y habrá una mujer que por los mercados buscar los puestos donde los tomates más baratos porque

Voz 3 03:47 ahora lleva un beso fortísimo Maruja vale hasta luego Elena

Voz 0277 03:52 gracias nene

Voz 5 04:01 Oujda

Voz 6 04:08 hola ah sí

Voz 8 04:21 oye

Voz 9 04:51 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 05:01 ayer del Pino

Voz 0874 05:23 no estamos en este programa especial con los pensionistas y para los pensionistas siguiendo un poco lo que está pasando en las capitales entrante han empezado varias manifestaciones hasta ahora de hecho comienzan en otras ciudades lugares como Sevilla en el resto de capital pues andaluzas también en A Coruña o Vigo también en la mayor parte de las capitales castellanoleonesas en Mérida en Cáceres en Extremadura además de Vitoria en el País Vasco Alicante Murcia en la costa mediterránea y a pesar de que el tiempo en general en este país es terrorífico en este día tan cerca de la primavera pero visualmente en el ambiente tan cerca del más crudo invierno recordamos que desde las once que es cuando empezamos a hacer este programa especial hay movilizaciones en Madrid en Barcelona en Zaragoza en Toledo en Madrid estábamos a las once en la Puerta del Sol con Juanjo Millas de allí partió la manifestación hacia la plaza justo enfrente del Reina Sofía vamos a buscar buscar historias en estos lugares en los que hay gente que ahora debería estar tranquilamente en su casa tomando un café preparando la comida pues está en la calle mojando se pasando frío reclamando lo que es suyo empezamos en Galicia por ejemplo en en Vigo está Paula antes y además creo que con con dos viudas que si suman sus suspensiones no llegan a mil euros entre las dos

Voz 1694 06:34 Javier muy buenos días en Vigo a muchísima gente en esta movilización que se está en una calle céntrica en la ciudad en un paseo una calle peatonal en la que no cabe ni un alfiler y tenemos como decías dos testimonios el DF mita que estuvo desde los tres años trabajando a los catorce ya al aseguraron Se jubiló a los sesenta y cuatro año en el que tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su madre y a su marido que estaban enfermos cuando fue a cobrar su pensión les dijeron que cobraría la mitad de lo que cobraba el marido era unos seiscientos euros y finalmente sólo cobra cuatrocientos ochenta Ayuda a cuatro hijos que tiene a uno de ellos en el paro uno con dos hijos a su vez también estuvo en el paro se le han acabado los ahorros y ahora sólo vive de la pensión muy buenas

Voz 10 07:20 ese Pablo Mira yo es más te decir me dijeron que cobraría la mitad cuando termina es ya de remover en todos los sitios me dijeron que lo primero si llegaba a mil cien de ahí no podía pasar porque claro con la mía que serían setecientos largos

Voz 1694 07:40 con la con la de mi marido

Voz 10 07:42 haría a los mil trescientos y pico pero no me dejaron en mil sesenta porque dice que de ahí que no podía pasar porque como Mis hijos no comida humilló tampoco entiende y es una vergüenza una vergüenza que este señor del Banco de España dice que tenemos una casa los jubilados Ike no podemos quejarnos ir sin embargo él no piensa que a mí es a casa me sale comprada desde que la terminé ahora me sale comprada en mucho dinero porque aún tenía trescientos y pico de

Voz 11 08:19 de como le llaman

Voz 10 08:23 no no no trescientos y pico de paga

Voz 12 08:25 dar a Hacienda

Voz 10 08:28 y resulta que ahora me subieron a casi quinientos euros usted imagínese lo que que puede quitarte el sueldo eh aparte de eso cuanto subió la luz cuantos subieron las cosas porque yo el año pasado iba a la frutería a comprar legumbre y alguna fruta que me hiciera falta porque también soy enferma ir resulta que me gastaba seis siete euros pero es que ahora no me llegan doce

Voz 1694 08:56 para eso están aquí Javier el caso de de María Teresa similar e incluso peor porque su pensión no llega a los trescientos cuarenta y tiene tres hijos como hace tres hijos y uno que lo tiene el trabajo ni él ni una mujer Jessica defender ya en el trabajo que echar una mano eh Santiago aquel sigue fiel de otros a la autopista sí en más marco del eje tiene la es el que está peor de todos tengo una carrera por el te y ocho años enferma a ir aguante qué remedio me quedó pues soy yo tenía un cuarto tuvo que dejar ahí la ayudar a mi madre a la plaza porque si yo entendí ambiciosa muy amables las dos muchísimas

Voz 0874 09:43 aparte de parte del míster

Voz 0277 09:46 hay que ayudar con trescientos sesenta

Voz 0874 09:48 dar con trescientos sesenta euros al mes supongo que

Voz 0155 09:50 Esther en Sevilla hay historias similares no

Voz 0592 09:56 hola sí pues eh hay historias similares desde lo o también similar el mal tiempo que se lo está poniendo muy difícil a estos jubilados sevillanos están en aviso amarillo por lluvia y viento pero bueno aquí hay varios miles de jubilados están aquí bajo la lluvia bajo el paraguas dos quiero lo mismo una pensión digna y ahora la manifestación va cambiando de lugar para recorrer el centro de la ciudad

Voz 0874 10:22 y en Barcelona arrancamos a las once con Lourdes Lancho acerca de la plaza de Catalunya de Serge no sé dónde estás ahora

Voz 1895 10:28 pues eh estamos en medio prácticamente de lo que es esta manifestación una manifestación que tenemos que decir sobre todo que es muy transversal pedían los sindicatos estos días que viniera a gentes de todas las edades y la verdad es que que se está produciendo eso hay muchos niños mucha gente sobre todo de treinta a cuarenta años y tenemos que decir que hay una participación muy masiva La cabecera está llegando ya al punto de destino y aún hay gente que está saliendo del punto de partida gente que en general tenemos que decir que están muy enfadados es una movilización de ciudadanos que están afectados podríamos decir en primera persona por ejemplo hace unos minutos hablábamos con unas señoras viudas que nos explicaban que reciben la mitad de lo que percibirían si vivieran sus maridos Ike con esa miseria tienen que ayudar a los hijos que están en paro en definitiva mucho

Voz 0874 11:12 Emma gente mucha gente como os decía

Voz 1895 11:15 enfadada ya aquí por lo menos lo que sea acompañase el tiempo hace mucho

Voz 0874 11:17 sólo gracias a Sergi ayudar a los hijos estas otro denominador común de las historias que estamos contando ayudar a los hijos en paro a los hijos que estudian a los nietos tanta gente con personas a su cargo también en Murcia supongo Juanjo Asencio buenos días Juanjo

Voz 1197 11:32 hola qué tal Javier muy buenos días pues el Murcia estamos con un jubilado que cobra novecientos euros con nada más y nada menos que siete personas a su cargo este caballero Javier por diversos motivos personales prefiere mantener el anonimato buenos días

Voz 0874 11:46 bueno bueno pues ante esta situación

Voz 1197 11:49 este panorama esa cantidad económica para la pensión tantas personas a su cargo de resulta difícil llegar a fin de mes

Voz 13 11:56 si no es que no llego eh al principio de BMW hay veces que tengo que ver qué tengo que que pone dinero cuando voy a cobra al banco tengo que ingresan dinero porque la tarjeta da porque tiene uno que viví contarle con la gente

Voz 1197 12:17 además a esta situación se suma el hecho de la precariedad laboral existente en el mercado de trabajo hoy en día porque también usted con ese dinero tiene que ayudar a sus hijos que no son ni mileuristas

Voz 13 12:30 no no no equivocada e proponer por la precariedad aquí ahí en el trabajo eh tengo que mantener a porque como pagan hipoteca pues tengo que estar dándole de comer por lo menos de comerse otras dos Samuel comen entonces eh tengo que vivir de lo de las limosnas de Cáritas hay la idea la de la sablazo que les veo la vivo

Voz 1197 12:52 perfecto muy muchas gracias muy amable Javier en estos momentos la manifestación está a punto de comenzar aquí en la ciudad de Murcia desde el Paseo Alfonso

Voz 0874 13:00 el sabio gracias Juanjo en las limosnas de Cáritas ahora vamos a hablar de eso también de Santander María Gutiérrez estás muy deprimida con lo que ves por allí

Voz 0394 13:08 pues eh empieza ahora a movilizarse porque empezamos a ver también un rayo de sol entre la lluvia que nos ha acompañado desde media mañana Illa con manifestación aquí arranca a las doce y media eso hace que la gente se ese ahora aprovechando que ha escapado cuando empiezan arremolinaron entorno a las pancartas para iniciar esa marcha entorno a las doce y media mayoritariamente gente mayor gente además afectada en muchos casos por reconversiones industriales como la que vivió Torrelavega situaciones en en ciudades que han visto cómo su industrias ha ido desmantelando también gente más joven con niños pequeños de la mano que miran al futuro con mucha incertidumbre

Voz 0874 13:46 hemos empezado a las once este programa con Juanjo y conmigo en la Puerta del Sol charlando con una gente viviendo como avión mar de paraguas que tapaban cualquier visión de la acera de esa gran Puerta del Sol de ahí salía y se encaminaba hacia la glorieta de Atocha cerca de donde está el el el Museo Reina Sofía Easyjet esas manifestaciones ha quedado Elena Jiménez Elena dónde vais ahora

Voz 14 14:08 bueno pues mira hola Javier vamos ahora mismo por un poquito menos de la mitad del camino estamos llegando a la plaza Jacinto Benavente ah llegando lo que es a la calle de Atocha así que todavía nos queda mucho camino por recorrer ahora el tiempo aquí que cuando habéis bajado antes estaba lloviendo incluso empezaba a caer un poquito de aguanieve ahora el tiempo no se está respetando algo y los paraguas se pueden empezar a cerrar a ver lo que me encuentro es un montón de gente que ha venido acompañada de sus familias me he encontrado con muchos pensionistas que venían con sus nietos e incluso algunos que se habían hecho camiseta poniendo cien por cien con mis abuelos a mi lado tengo a uno de esos abuelos es un señor que se llama Pedro de ochenta y un años él ha venido desde Torrejón de Ardoz no desde Madrid ha tenido que cogerse un autobús para llegar aquí en Madrid venirse hasta la Puerta del Sol para manifestarse Él me decía no por mi pensión la mía es

Voz 0136 15:00 eh mil euros sino porque tengo que ayuda

Voz 14 15:02 dar a mi hijo a un hijo que tiene que está trabajando de camarero cobra mil euros si tiene que pagar setecientos de hipoteca Pedro hola qué tal muy buenos días buenos días con cuánto le tiene que ayudar cada mes a su hijo

Voz 15 15:15 eso podría mostrarse cambiante como que podemos un hombre eso es trecientos quinientos también depende depende como por estos no es por qué esas ahora con la calefacción con el él es de estas moscas mandada por lo menos porque eso es calidad la aquí asegura que hijos

Voz 14 15:36 que tiene dos nietos que viven en un pueblo de Ávila y me decía que tiene que ir

Voz 0155 15:42 eso ayudarles pues eso para pagar la calefacción

Voz 14 15:44 dos de los nietos Pedro avenido bueno pues con su paraguas con una pequeña bolsita de plástico en la que va con su botella de agua todo preparado me decía esta mañana he pensado si salía o no por eso del tiempo pero lo me ha dicho por justicia tengo que salir Pedro Sánchez

Voz 4 15:59 no

Voz 15 16:00 es que narra la justicia hay que hay que luchar Alda por qué la injusticia por desgracia es lo que voy hoy más que nunca entonces yo he sido una una persona que siempre he luchado por la justicia no no pudo el bien propio sino por lo demás también

Voz 1288 16:23 con ochenta y un años Javier el valor del ajuste

Voz 0874 16:26 Alicia de todo el valor de salir a la calle a pedir lo que uno considera que no solamente es necesario sino que también es justo del mundo en el que vivimos

Voz 15 16:34 suerte os desgracia he trabajado en una empresa luchadora volcara Éramos un sindicato fuerte que era CCOO y UGT también aquí cuando hacía acaben como cuando había que eh hacer un convenio la patrona siempre y lo ha atinado es normal cayó defiende sus intereses claro

Voz 0874 17:01 suerte suerte me dio teníamos cansaría

Voz 15 17:04 calle de conseguí dos perfectos mal

Voz 1694 17:08 pues aquí vamos hasta el final de esta manifestación

Voz 0874 17:11 el negro lo que él no es que tenía que salir a la calle a esa edad en la que está ahora una última fotografía antes de conversar sobre un montón de cuestiones que han planteado de hecho estas conexiones en Málaga Ignacio San Martín

Voz 16 17:22 eh sí Málaga son doscientos treinta y tres mil los pensionistas que que hay la mitad de ellos prácticamente no llegan a los setecientos euros es setenta y cinco mil viven por debajo del umbral de la pobreza ello ha movilizado a muchísimos jubilados pensionistas pero también gente joven en Málaga no hay manifestación hay concentración que ha dejado pequeña la plaza de la Marina con carteles de personas llegados de diferentes pueblos asociaciones de vecinos o asociaciones de jubilados como decimos en estos momentos está leyendo el manifiesto y se pueden leer carteles en los que sobre todo la indignación por la subida del cero con veinticinco por ciento de las pensiones es el elemento común

Voz 9 18:32 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 21:40 Manuela se Mari Cruz

Voz 23 21:42 no me Mari Cruz hará cargo

Voz 3 21:47 muy buena mano eh

Voz 1694 21:48 hola qué tal cómo estamos reparando ya la comida no

Voz 24 21:53 fue ya están medio medio están comiendo con compañía si todos los días como todos los días Comella hoy tan mi hija mi otro nieto como líder bueno como en casa eso lo veo yo

Voz 25 22:07 tengo menos porque yo vivo allí detrás yo estoy menores

Voz 1271 22:10 hoy tenemos caída comparado

Voz 26 22:12 cita flamenquito

Voz 27 22:15 la croqueta e I G echar la tengo hecha de El puchero otras veces no porque esta semana lo han tenido Murguía entre médico Il y arreglando papeles de Hacienda mi madre pues trabaja en un va

Voz 26 22:30 muy claro pues suerte dopó como que no me hermano yo lo ayudamos

Voz 22 22:35 estamos trabajando limpiando casas Manoli tu madre te ayudo siempre incluso avaló tuneados

Voz 25 22:41 sí me ayudó la ilusión de mi marido que era abrió un negocio que es lo que no

Voz 0277 22:45 estaba pero al final hace doce horas cosa

Voz 25 22:48 no

Voz 28 22:49 la cara sale al a mi me han yo que no tenían Bergamín

Voz 24 22:55 admito que estamos fatal pero hay momentos de la verdad que disfrutamos porque disfruto viendo mi nieta el gueto comer pero voy a ellos y en esto no lo piensa diluyo que no son tan inteligente y lo los políticos son torpes eh porque es injusto aunque son torpe porque son torpes

Voz 29 23:20 indecencia que tenga que decir

Voz 3 23:25 quién

Voz 0874 23:26 la casa de Sevilla ha acordado nuestra compañera Mary Barroso y esa casa por cierto está embargada por un banco puede que Manuela avalase un negocio ruinoso de una de sus hijas se empieza a que las cosas no pueden ir a peor siempre pueden ir a peor que en Burgos nos escucha Manolo Alonso cómo estás Manolo tú no estás jubilado eres un poquito más joven todavía no

Voz 30 23:45 sí pero ya me me veo obligado a jubilarme ya en el mes de septiembre porque he estado en situación de desempleo se manejaba el desempleo siempre terminan eso sí tíos se ha bajado mucho lo vas a de cotización que la hija me obligara a jubilarme en el mes de septiembre

Voz 0874 24:00 tenemos que tomar esa decisión que es básicamente jubilar te rebajara automáticamente tu pensión

Voz 30 24:05 claro además me van a descontar pues en torno al veinticinco por ciento de mi cotización que ha sido que has hecho soldador al yo soy me dice sí soy Calderé pero tú veros soldados que como es ese trabajo para que no sepa a qué pues es un poco duro porque trabajamos también en la calle oye subiendo alturas es duro es duro y sobre todo a persona determinada es muy es bastante bastante más duros

Voz 0874 24:30 te has jugado la vida aprobé cuentas

Voz 30 24:32 bueno yo y muchos trabajadores de todo el Estado trabajadores de la construcción trabajadores de las empresas mira lamentablemente aquí en Burgos el otro día un accidente en una empresa en en Cronos pan y hay dos personas muy graves en el hospital claro sabes ya cuando te va a quedar más menos pues mira no los aproximadamente entorno a los mil euros aproximadamente mil euros si Institute cuanto esperabas pues mira yo tenía yo he cotizado porque un sector de metal gracias a Dios al comunidades tal de Burgos es bastante bueno con relación a otras convenio hasta el y estado cotizando en torno a los cien mil euros mensualmente

Voz 0874 25:10 fíjate pero nadie te diría hace quince veinte años que al final sería la mitad de lo que pensabas

Voz 30 25:15 claro claro claro pero es que no es un problema mío es un problema de mucha gente que lleva ya siete y ocho años sin encontrar trabajo que su base reguladora está mermando a pasos agigantados cada día y que van a llegar a unas pensiones mínimas y claro porque tú sigues

Voz 0874 25:32 supongo que se interpretaron trabajo ahora mismo lo que eso

Voz 30 25:34 puesto mañana mismo si me llaman mañana mismo claro que sea hubiera o no

Voz 0874 25:38 Thabo por un andamio no bueno

Voz 30 25:41 no eso es lo suyo un poco más despacio porque ya tenemos sesenta y un años pero asumiré no una persona

Voz 0874 25:47 no estás escuchando el programa por lleva un tiempo allí en Burgos se que lleva un tiempo escuchando estas oyendo cosas en la calle que nunca pensaste que dirías en el año dos mil dieciocho

Voz 30 25:55 mira el tema de las pensiones es un tema que sindical mentir socialmente venimos reivindicando desde siempre hemos conseguido donde donde hemos llegado he sido a base de tiempo de mucha gente de los que hoy somos Mayores de nuestros antecesores es una lucha que ha sido permanente si hay alguna cosa social por la que sindical mente sea peleados por el tema de las pensiones debemos de mantenerlo debemos de mantener unos esta lucha yo creo que hemos dado un poco dormidos yo creo que a partir de de de este año sobre todo con estas movilizaciones la gente está volviendo urbanizar se están volviendo organizar dentro de los sindicatos en la Coordinadora Estatal en Defensa de las pensiones públicas y eso es muy importante junto a los a los pensionistas también los jóvenes y los trabajadores porque saben que es un es su futuro esto importan yo otra faceta que a mi me gusta esto es lo tengo que reconocer en este momento los recién sindicales están juntando para ir juntas que también es muy importante el señor Mariano Rajoy tendrá que lo que le va a pasar en estos días a partir de ahora

Voz 0874 26:56 sí da la impresión de que las pensiones son como un enorme tractor que se les viene encima ya que parecen no ver venir todavía déjame que te presente manda Lobato a otras dos personas que están parecida la tuya pero uno pensaría que es una situación mejor Federico Noriega que está en Valencia cómo estás Federico

Voz 3 27:12 hola Federico

Voz 0874 27:14 Isabel Ortiz está Isabel sí estoy aquí qué tal ha ahora en Sevilla Federico si ha perdonado es es que te te situado en la otra punta de Valencia allí tiene

Voz 28 27:23 buen día aquí no oye lo los dos trenes

Voz 0874 27:26 con común y una cosa es que habéis trabajado toda la vida en banca tenéis lo que en el argot español más habitual se llama una buena jubilación que es una buena jubilación lo podéis contar

Voz 28 27:37 sí la verdad es que la banca se cotiza normalmente regularmente por todos los ingreso y entonces eso te proporciona la posibilidad de una vacía yo ahora mismo andó por el ochenta por ciento de lo que era el salario más o menos regular mío no

Voz 0874 27:56 la crítica dos mil

Voz 28 27:57 sí aproximada aproximadamente no no no me quejo exactamente por por por mí como han dicho

Voz 0874 28:03 pero es evidente a eso quieres de Espert protege me pregunta Isabel tú estás en la misma situación más o menos no

Voz 0277 28:08 se trata de lo que cobre o deje de cobrar he trabajado durante cuarenta y cinco años empresas financieras me jubile con un notario en el año dos mil nueve con sesenta y cinco años las pensiones me estuvieron aplicando el IPC de acuerdo con el con el Pacto de Toledo pero sobrevino la crisis en el dos mil trece Zapatero las congeló y además hizo una reforma laboral que nos dejó a de unos a muchos de nuestros hijos en paro entonces me pregunté qué hemos hecho los jubilados los pensionistas qué hemos hecho qué responsabilidad tenemos en esta reforma en esta crisis económica yo creo que ninguna perdió las elecciones Zapatero hay que decirlo luego ganó el P P y tuvo a bien subirnos el cero veinticinco por ciento una miseria una mierda de jubilación perdonar me eso un año y otro y otro más hasta que ha llegado un momento que en el dos mil dieciocho ha explotado el tema yo pertenezco estoy comprometida con un grupo social llamado ya yo flautas valencianos que estamos saliendo todos los lunes desde hace seis años a la plaza del Ayuntamiento con carteles con pancartas recogiendo firmas eso que no le gusta más el señor Hernando que no sirve para nada pues si si sirve para para algo salir con pancartas estamos incidiendo no solo en los que ellos sí ya hayas de toda España sencillos anodinos como hoy que se están manifestando en un Masters cien ciudades del Estado español sino que también queremos incidir en los políticos que yo creo que no hacen pie que que no son responsables que que no llaman a la puerta de la jubilada el jubilado que gana cuatrocientos euros au seiscientos euros que me diga ahora sí tenemos piso o no tenemos piso ese señor Linde Gobernador del Banco de España tenía que dimitir porque que sepa que sus doscientos mil euros que cobra al año se lo pagamos todos nosotros es un impresentable un maleducado que no se ha perdido que no ha perdido el respeto como muchos y muchos otros Pulido

Voz 0874 30:36 sobre todo que ha perdido el contacto con la realidad y con lo que significa ganar un determinado sueldo lo bueno es que yo quería que vosotros Federico Isabel explicara es una cosa que es yo creo que cala en el concepto de la solidaridad los dos tenéis en común yo decía una buena jubilación nos haría falta salir a la calle porque consideráis que lo de cobrarles es lo que merecéis si no tenéis seguramente que hacer cuentas para llegar a fin de mes Federico lo tuyo comparado con los cuatrocientos cincuenta euros de la mujer con la que hablábamos antes ella seguramente te considera rico mundo sin embargo vosotros también salir a la calle hoy estáis haciendo carteles estáis pidiendo en tu caso Federico en la plataforma de defensa de las pensiones no Sevilla F

Voz 28 31:15 extremadamente hace un año aproximadamente constituimos una serie de gente estábamos jubilado prejubilado no conocemos de actividades sociales y empezamos a constituir lo que hoy es la plataforma empezamos a mover Waka ha dicho la compañera de Valencia pues cada nación en eligen la tesorería iba viendo poquito a poco como hasta que ya la gente ha detallado no pero yo creo que lo que lo lo que más nos interesa en este caso es que por fin ha estallado una conciencia que es lo que nosotros nos mueve no que ese virus que no ha inoculado la esta última fase de la globalización y el liberalismo como como llama capitalismo salvaje no que era el individualismo llevábamos mucho tiempo en el cual sálvese quién pueda y por eso han intentado dentro

Voz 0874 32:03 si el discurso de la pensión

Voz 28 32:06 nada de de los fondo de buscarte la vida las cosa tú te lo tienes que arregla ST

Voz 0874 32:11 etc no por fin yo creo que

Voz 28 32:14 encontrado un punto en el cual podemos defender un concepto que nuestra Seguridad Social nuestro sistema de reparto solidario que uno de los pilares básicos en una sociedad democrática que hemos construido como han dicho antes mucha gente con mucho esfuerzo nuestros más

Voz 30 32:29 Llorenç otro ahora nuestros hijos

Voz 28 32:33 ese es el punto que nosotros digamos queremos mover porque no sólo estamos defendiendo las pensiones de hoy principalmente la de nuestros hijos la de nuestro nieto con un sistema eso solidario no que que que supone la solidaridad de los hijos con los padres de los nietos de puede con su padre con los abuelos

Voz 0874 32:51 etc eso no se puede romper

Voz 28 32:53 la rompe eso rompemos el sistema que tenemos democracia para elegir a los a los a los dirigente a los Gobierno pero si no tenemos solidaridad no tener un sistema de Vendetta queremos la democracia no es poco el el fondo no que estamos moviendo

Voz 3 33:08 Federico

Voz 0874 33:09 Federico Noriega en Sevilla Isabel Ortiz en Valencia gracias compañeros un abrazo y suerte en la lucha

Voz 28 33:15 el hacia Suecia gracias a vosotros por habernos sin quitar

Voz 0874 33:18 hasta luego lacio y Manolo suerte en esa semi jubilación que te va a quedar Manolo Hamburgo no se marchó ya que se marchó a vamos a hacer la pausa en esta edición especial les queda un último tramo y además es un en lo que queremos prestar especial atención a esto que comentaba uno de los invitados al concepto de supervivencia como llegar a fin de mes como depender de la caridad y sobre todo como ven nuestros jóvenes a nuestros mayores porque en ellos deben ver lo que a ellos les espera en el futuro puede ser un poco deprimente quizá paramos un momento hacemos una ronda de condiciones vuelve

Voz 32 34:02 eh

Voz 0874 34:06 a vivir que son dos días Javier

Voz 9 34:09 Pino

Voz 0874 37:29 eso kilos de batucada de ya ellos podríamos llamarlo llega desde Zaragoza y con el de fondo vamos a Mallorca Fernando Llabrés cómo estás Fernando

Voz 40 37:37 así es Javier buenos días pues aquí estamos en Mallorca donde eh unos aproximadamente mucha gente ha venido a protestar unos dos mil quinientos manifestantes

Voz 41 37:49 eh bueno

Voz 40 37:53 unos dos mil quinientos manifestantes como decía eh han venido a protestar muchos muchos jóvenes mucha gente que todavía no es pensionista

Voz 0874 38:01 acompañando a los mayores gente como

Voz 40 38:03 Alfonso que nos contaba que con setecientos euros al mes difícilmente puede llegar a final de mes con su mujer también jubiladas que no llega que no tiene pensión

Voz 0874 38:15 son de fotografías por toda España en Santiago García Capello cómo estás Lara buenos días

Voz 3 38:22 oímos ruidos de fondo

Voz 1271 38:25 de Santiago la Plaza de Cervantes junto a la catedral acaba de desbordarse porque aquí se concentran cientos de pensionistas pero también familias trabajadores ya está visitantes que se han unido aquí a la protesta de hecho acaban de arrancar espontáneamente manifestación estaba convocada únicamente una concentración son cientos de manos en alto es la foto en estos momento evidenciando el atraco que dicen sufren del Gobierno muchas personas llegadas también desde zonas rurales donde la falta de servicios complica todavía más la vida los pensionistas algunos se ven obligados a seguir por ejemplo trabajando sus tierras para poder obtener alimento extra llegar a final de mes y por supuesto no faltan emigrantes retornados sólo un ejemplo María Luisa recibe prestaciones de Alemania y España no supera conjuntamente los seiscientos euros en ocasiones tiene hasta que devolverle dinero a la Seguridad Social

Voz 0874 39:19 son tantas historias las que estamos contando esta mañana que salen de esas concentraciones de pensionistas y de gente que los apoyas de todas las edades esas manifestaciones en ciudades como Sevilla o el resto de capitales andaluzas La Coruña Vigo área estábamos Santiago Mérida Cáceres en en Extremadura en el País Vasco en Vitoria también ha empezado hace poco creo Isabel cómo estás Isabel

Voz 42 39:41 hola a Haidar pues aquí la de la manifestación es la foto de la reivindicación social sin ninguna duda jóvenes mayores medio pensionistas que decía que están aquí tratando de hacer concienciarse la ciudadanía no somos a la sino vasca porque esta es la primera manifestación que se hace en el País Vasco

Voz 0136 40:00 la de esta tarde promete ser

Voz 42 40:02 nada no es menos esta porque calculan el pasado ocho de marzo que en Vitoria se Linus ochenta mil personas uno de cada tres de los habitantes de la capital alavesa a la calle esto va más o menos por el estilo usan pensionistas y superando de todo ahora llegan a la plaza de la Virgen Blanca en y con un fundamental los pensionistas también somos activistas en la calle borroka número Venus juego duro Imus cuando la fotografía en el que más que pensiones cómo se reclama la rehabilitación social de una sociedad que ha salido por lo menos en Vitoria a la calle

Voz 0874 40:40 qué es lo más que el pesimismo es el activismo como debe ser y también lejos aunque sea lejos pero cerca en Las Palmas Verónica Hernández qué tal Verónica que estás viendo

Voz 31 40:48 qué tal buenos días bueno pues aquí ya ha arrancado la manifestación como muchos pensionistas jubilados pero también con gente joven también con gente de mediana edad algunos abuelos han venido incluso Nieto Nieto pequeños porque dicen que esta es una reivindicación de futuro y también hay familias Alcón Leto el caso de Noemí ella tiene treinta y cuatro años es autónoma pero ha venido con toda su familia bueno a mi buenos días si ahora bueno días con cuántos familiares has venido tú a esta manifestación mirando tal somos ocho personas tres son pensionistas yo soy autónoma parece que están trabajar bueno harinera que apoyarlas a ellos pero también un poco para reivindicar la futura las pensiones del futuro hombre claro para mí no sólo por mis padres sino también por mí porque yo soy autónoma yo no sé si pagándolo que pago de las cuotas de Seguridad Social en un futuro de derecho a pensión la pensión de tu padre actualmente llega a fin de mes es suficiente para todo lo que pasa es que claro yo a duras penas me busco la vida siendo autónomos gracias a mi pareja que ayuda en casa porque si no no llegamos a final de mes Juan Carlos la Historia más trescientos trece mil pensionistas ahí en Canarias ciento setenta y cinco mil están bajo el umbral de la pobreza con una pensión de apenas trescientos ochenta y cinco eh

Voz 3 42:07 a un beso

Voz 0874 42:12 los mayores los que salen a la calle extienden la fuerza de su lucha también que es la de todos a otros movimientos el feminista a los más jóvenes a toda la sociedad pero qué lugar ocupan qué valor les damos a todos esos hombres y mujeres que suman tantos años de trabajo también tantas experiencias tanto saber que representa todo esto para nuestra propia historia y lo que somos como país pero queríamos hablar con Ander Gurrutxaga que es catedrático de Sociología la Universidad del País Vasco como estas Ander buenos días

Voz 0154 42:36 hola buenos días a todos el Laura Freixas ese esquema

Voz 0874 42:38 todas feminista y es presidenta de honor de la Asociación Clásicos y modernas clásicas y modernas perdón por la igualdad de género en la cultura qué tal Laura cómo estás buenos días equipo Lorenzo es sociólogo trabajador social es coordinador del equipo de estudios sociológicos de Cáritas España es autor de un libro fantástico que se llama metáforas para entender la crisis no volverá repetirla como estratégico venga gracias a decir cosas ya no son metáforas e recuerdo cuando exacto ya es es absoluta realidad Ander hablamos de hombres y de mujeres que llevan toda su vida dejándose la piel para construir un país mejor que a sus ochenta y pico años algunos de ellos de escuchábamos seguro habrá más de uno con noventa y pico años tienen que estar en la calle

Voz 1 43:17 eh

Voz 0874 43:18 es es como que les les debemos algo más todavía ya ya ya les debemos lo que somos pero encima algo más que están luchando por nosotros fue en lo que pasa que es tan

Voz 0154 43:25 en eh componen la historia de este país es decir sin ellos este país no es comprensible lo que ocurre que en ciertos momentos da la impresión que que bueno que la realidad que están permitiendo visualizar en los últimos tiempos pusieron una realidad de la cual en eh parece que se podía prescindir de decir que en este país todo mundo sonreía no había grandes problemas no había grandes preocupaciones de pronto descubrimos que casi nueve millones de pensionistas que realmente muchos de ellos más de la mitad viven en condiciones ciertamente muy muy precaria y además se lanzan a la calle comienzan a elaborar un discurso muy claro con un han narrativa muy muy muy lógica muy coherente reivindicando no no solamente poder llegar a final de mes Canario digno sino además reivindicando la decencia la solidaridad la justicia todo esto que parecía que parecía que era obvio en nuestra sociedad pero que realmente momentos parecía que que por otra parte nos olvidamos de ello no hay una hay una interpelación directa a la clase política y a su forma de hacer y su forma de operar porque por otra parte todo su problema permite enlazar lo que lo que hoy en día qué ocurre con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir en el futuro porque está al final permite relacionar las políticas de empleo la estructura salarial actual con eh con él casado con el futuro a decir ibamos a ver si todo esto es capaz de convertirse en un hecho electoral no porque insisto son muchos millones de personas más todo lo que mueven por detrás y generar cierto tipo de cambios o por lo menos que se vivan claramente como amenazas de que hay cosas que son sumamente importantes y Qatar momento dorado bastante no

Voz 0874 45:12 si le queda uno que su única herramienta para cambiar las cosas es el voto pero hay más herramientas como por ejemplo esta salida a la K allí poner ese debate encima de la mesa Kiko hemos hablado muchas veces en este programa a fuera de micrófono de dicho estábamos haciéndolo cuando el Gobierno externalizar tareas que pertenecen a la sociedad del bienestar algo está fallando en lo que estamos haciendo y tú lo ves todos los días porque tienes que ayudar a quienes el Gobierno no ayuda

Voz 0155 45:35 especialmente ya no sólo las tareas sino especialmente cuando los derechos fundamentales no están garantizados desde los servicios públicos es ahí cuando se producen los riesgos de la de la arbitrariedad de la desprotección es decir cuando todo o gran parte Reca en determinados derechos que son básicos hablamos de vivienda hablamos de la subsistencia a través de una cuantía económica recae en la solidaridad familiar en la solidaridad de la comunidad o recae en las organizaciones sociales lo que estamos es consintiendo y normalizando determinadas taras determinadas fallas que que lo que están poniendo de manifiesto es una debilidad democrática es decir yo ya no es sólo como cada uno

Voz 0874 46:15 de comentaba antes Federico desde Sevilla no

Voz 0155 46:17 como cada uno debe garantizarse su propio bienestar sino además como debe acudir al mercado a garantizarse su propio es decir es es la individualización la mercantilización de las de las debilidades que tenemos como como sociedad que son estructura hay que tienen que ver con el contrato social no al final el contrato social es lo que hace que que un conjunto de ladrillos puedan formar una casa es decir es ese cemento eh que sino es fuerte lo que hace es que bueno pues se caigan generalmente los no

Voz 0874 46:45 más débiles no claro y cuando te están diciendo haber ahorrado o con tu casa llegas au guarda tres euros cada mes te están diciendo cuenta con que dentro de unos años nosotros no vamos a estar ahí para ayudarte como Gobierno Cardiel el

Voz 0155 46:58 lema es que se está dando indicaciones claras de cuáles son los caminos las tareas que debemos llevar a cabo pero luego no se no se está comprometiendo con lo con la conoces sendos está dando lo que se nos ha prometido qué pasa cuando la gente se forma cuando cumple con su responsabilidad llega a un mercado laboral que le mal paga hay que le maltrata qué pasa cuando te pasas toda una vida trabajando no tienes una pensión digna que le ocurre especialmente a las mujeres en las tareas de cuidado recordemos nuestra vida sin imaginando las sin esos momentos en los que hemos sido cuidados hubiera sido radicalmente distinto y como eso que genera mucha riqueza como no es acumula hable evidentemente no tiene un reconocimiento social ningún reconocimiento económico ya

Voz 0874 47:38 estamos hablando de mujeres Laura Flandes pioneras corrientes rompedoras de techos de cristal que son especialmente traicionada cuando está pasando lo que está pasando

Voz 44 47:47 sí sí yo veo que todo el mundo conoce esa cifra del cero veinticinco por ciento de aumento de las pensiones y en cambio practicamente nadie conoce la cifra bueno se conoce pero no se habla de ella de la diferencia la brecha que hay entre la pensión media masculina y femenina por lo que ellos es más del treinta entre el treinta del cuarenta por ciento y sin embargo de eso se habla muy poco por se habla muy poco lo que quiero decir con esto es que todo está conectado se habla muy poco de eso porque quién crea opinión en ese escriben los medios participan en tertulias etcétera globalmente son un ochenta por ciento de hombres entonces al haber menos mujeres ellas tienen menos posibilidad de poner eso la agenda de crear opinión con eso claro en esta brecha salarial bueno de pensiones es gravísima se debe a que como explicaba Kiko son las mujeres quienes asumen mayoritariamente los cuidados gratuitos que es una labor que no se valora

Voz 0874 48:46 los valores se habló únicamente ni de ninguna más

Voz 44 48:49 era idea eso eso tiene que ver con una tendencia general de evaluar el trabajo de las mujeres yo por ejemplo relación haría eso con un dato que aparentemente no tiene nada que ver que es uno entre tantos que es que el presupuesto medio de una película dirigida por una directora en España es la mitad que el presupuesto medio de una película dirigida por un director es decir que parece que aceptamos no cuestionamos la devaluación de todo lo que hacen las mujeres y eso se traduce dice la feminización de la pobreza y en particular en la vejez en unas pensiones muy reducidas para las mujeres

Voz 0874 49:23 en la falta de reconocimiento de que ellas han estado allí durante todas estas décadas sí porque la materia

Voz 44 49:28 NIDA es algo que se reconoce y agradece de boquilla pero pero no en términos reales es decir las que hemos sido madres y hemos cuidado nos damos cuenta con los años de que eso no tenemos ningún reconocimiento de ningún tipo más allá de la mort de nuestras hijas e hijos que agradecemos mucho pero vamos que querríamos algo más que eso no es garantizara por ejemplo cierta independencia económica

Voz 0874 49:50 claro Ander una sociedad que no se permite no sé pues no cuidar o poner en valor todas esas vivencias de los mayores las experiencias la cultura que ellos atesoran los logros que han conseguido es que el hecho de que tuyo por ejemplo estemos aquí hablando ahora a través de un micrófono de la cadena ser diciendo lo que queremos decir

Voz 0155 50:08 es gracias a ellos si eh lo que pasa que sociedades quiénes son

Voz 0154 50:13 capaces de o que por lo menos no le dan la importancia y la significación que todo esto ha tenido a lo largo de la historia son sociedades que están olvidando que están olvidando su pasado son sociedad es empobrecen como tal

Voz 0155 50:25 es que son sociedades que

Voz 0154 50:28 lo que aparecen como con grandes déficit en su propia estructura su propia estructural democrática no aquí hay dos cuestiones que a veces olvidamos a una diez Se refería Kiko hace un momento el tema un poco estamos hablando de esos sociales básicos esto sociedad democrática es es como hablar de aquello que permite fundar la civilidad

Voz 1 50:46 de esa sociedad en segundo lugar yo creo

Voz 0154 50:49 el tema que que bueno que hay que poner claramente encima de la mesa que es que a veces trasladamos los énfasis de la sociedad esa cómo producimos que que va a producir

Voz 1 50:59 dada la competitividad etcétera etcétera

Voz 0154 51:02 en menos ocasiones Se habla de la redistribución estamos realmente ante un problema clave de la redistribución de la riqueza todo aquello que el país se produce yo creo que el debate tiene que arrancar de ahí porque por otra parte si es que hay acumulada ya mucha información mucho conocimiento no tanto de nuestra propia historia sino también de lo que está ocurriendo en otras sociedades europeas cómo están resolviendo este tipo de situaciones creo que es hora de ponerse manos a la obra y bueno que que nos queda todavía bastante por construir unos como sociedades Democrática ID no se toman jugando el futuro no solamente ya de los actuales pensionistas sino de sus propios hijos probablemente de sus nietos no porque hay todo un enorme dilema alrededor de cómo se va a producir el proceso de sustitución de las de las generaciones de decirlos las personas más jóvenes van a tener acceso a un mercado laboral con un salario digno o no etcétera no realmente el tema el tema este de las pensiones de punto de vista su votante central porque permite engancharse a él cuestiones básicas fundamentales que nos hablan y que nos tendrían que que colocó obliga a pensar no realmente como sociedad democrática

Voz 0874 52:19 a las manifestaciones que hasta ahora recorren las calles de las principales ciudades de España se han sumado colectivos muy diversos entre ellos mujeres y lo contábamos desde el principio cuando arrancamos a las once este programa especial desde la Puerta de Sol muchos jóvenes así que quería es cerrar este programa con dos de ellos que están sentados en mesas distantes pero muy parecidas junto a Martínez que psicóloga de la de voluntarios cómo estás Sara buenos días

Voz 1288 52:44 hola buenos días sí recuerdo que la última vez que ministro al programa

Voz 0874 52:46 yo pensé han es verdad que los jóvenes ven muchos vídeos con gatitos hacemos tonterías pero si existe estará ahí

Voz 1288 52:53 sí porque además si joven joven hija de la crisis mujer no que tendré también esa mochila y además a día de hoy tengo el lujo de formar a voluntarios entonces Avis habla de todo eso ya alguna forma me toca por mis tres ramas pero pero sí

Voz 0874 53:10 Antón Pérez es ingeniero químico e investigador pre doctoral en el Instituto de Carbó química del CSIC en Zaragoza ahí nos escucha desde Radio Barcelona como estas Antón buenos días Salah