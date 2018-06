A Vivir Que Son Dos Días (09/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias este sábado termina en Canadá de la cumbre del G7 marcada por el distanciamiento entre Estados Unidos con la Unión Europea y Canadá a cuenta de los aranceles anunciados por Donald Trump el encuentro finaliza con algo más de cordialidad tras las reuniones mantenidas por el presidente de Estados Unidos con su homólogo francés Trump eso sí ha pedido que Rusia vuelva a estar dentro de este grupo después de que se el expulsa Asetra anexionarse la península de Crimea en dos mil catorce julio

cadena SER

sigue a A vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook adivino

Voz 20 07:43 Josep porque Le gusta la Cadena Ser que me me llena de gozo cadenaser me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer

Voz 21 07:56 el y su marido que se lo llevan mal tanto al oyente por favor

Voz 3 08:06 eh

Voz 20 08:10 dos para mí una hora con la cadena se equivale a seis José te voy

Voz 3 08:18 sí

Voz 19 08:20 sigue en las redes sociales en Twitter

Voz 17 08:35 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 08:46 seguimos con Julio Rey con José María Pérez Peridis con Mauro Entrialgo con Alex saldó y cada dos semanas dejamos un hueco para que entre alguien hacer una sección que yo suelo llamar geopolítica del humor pero que los oyentes llaman el tío de los chistes malos

Voz 11 09:00 es una advertencia para empezar como siempre quiero decir que en estos momentos está a mi madre que ha venido Buenos Aires está escuchando B mamá de puede que escuchas esto se que va a preferir que me hubiera dedicado a la prostitución o a vender droga humillado en un continente estoy libre

Voz 3 09:19 desde la otro lo ha dicho esto tengo la advertencia no serán chiste sobre madre flúor honor estabas estaba operativa

Voz 11 09:27 pertenencia porque me he dado cuenta que la gente declara GTC sistema lo que existe malo y claro por eso esta sección se llama con su título pero me dice muchas veces esto aquí estas son muy malos claro son chistes populares cimentado por la especie humana haya casó bichos más malo que los precio humana como no va a ser chiste malo me dice luego un chiste muy imbéciles el ser humano amigos es un especie imbécil

Voz 2 09:48 no se puso en dos patas y sigue teniendo problemas

Voz 11 09:50 la verdad es el chulo normal luego me revisaron

Voz 3 09:53 sí desde luego me dice

Voz 11 09:56 son chistes tópicos el ser humano es tópico sino fuera tópico no existiría la así

Voz 2 10:00 acogía el psicoanálisis sino para tópico miren

Voz 11 10:02 egipcio que se hacen los originales dice entonces yo pirámides revive los mayas dicen siempre quiso también dietética o sea tópico de ser humano sea que todas las críticas que me digáis son positivas

Voz 0874 10:13 ha sido así que empezado te decía esta semana que claro con estos tiempos de cambio y de emociones algunos

Voz 11 10:26 tal podíamos hacer chistes de derecha e izquierda que sí

Voz 0874 10:29 hemos hecho sí sí sí sí sí te derecho derecha esta esta

Voz 11 10:32 dialéctica de la democracia liberal bueno casi todo el mundo con la Guerra Fría ha dejado sus chistes sicos su mejor nivel que pende de la época también que si depende de la época y claro como realmente el contexto lo importante a veces se pierde por eso no no haré mucho énfasis no actuaré los chistes que claro cuanto más expectativa das más cae centro es no contar como genio como monocorde arqueológico tú quieres empezar en Roma hecho bueno sí sí quería quería empezar en Roma con los contornos acordamos en la vía de Brian con la discusión esta del frente de judía popular no frente judía popular y el Frente Popular se dejó de gobernar frente de liberación de Judea no era pues hay un chiste a mí me gusta mucho que es un clásico que se contrae me lo contaban ex de verdad es esto es guerrilleros de los setenta

Voz 25 11:17 sus del Frente Popular vete a la mierda frente jurídico popular somos del Frente Popular de Judea frente jurídico el que quiera entrar en el SPD tiene a los a los únicos que oíamos más que al pueblo romano los el pueblo ya ampliamente popular del pueblo gitano

Voz 26 11:43 eh mira

Voz 25 11:46 Judea el Frente Popular de Judea visitantes el Frente Popular de Judea somos nosotros creí queremos de la Unión Popular frente

Voz 3 11:55 reforzó con lo popular recta bien está ahí

Voz 11 11:58 es el mejor chiste sobre la izquierda y de hecho esto decía que amigos amigos y amigas que había sido de las de las risas sólo momentos revolucionarios de las setenta me me contaba en el siguiente chiste como a finales de los setenta que no bajen nueve gracioso pero me parece que es gráfico como lo que vamos a escuchar que se juntan tres de Izquierda para hacer una coalición y en cinco minutos

Voz 1109 12:15 hay seis escisiones se clásico pero es muy real no se está haciendo

Voz 11 12:20 los demócratas que son dos demócratas juntos dos corrientes

Voz 27 12:25 hay hay sátira de derechas si hay sátira de derechas de hecho corrió un viral en Internet hace unos años encontrado también alguien

Voz 11 12:32 que lo Olot Unió que firma te lo digo ya mismo como afirma el hombre bueno el Ángel gris que lo ha tuneado Illa verdad que hombre jode porque uno se siente identificada pero voy a leer alguno porque luego eso elige la réplica ver tengo que decir que me hizo gracia mira es fue viral en su momento sea un señor de derechas no les gusta la caza no va de cacería en cuando a un señor Riquer no les gusta la cacería intenta prohibirlo por ley un señor de derechas no le gusta fumar no fuma cuando un tipo de izquierda no le gusta fumar milita el anti tabaquismo no descansa está prohibir el cigarrillo si un señor de derechas es vegetariano simplemente no come carne con un señor de izquierdas es vegetariano milita contra los productos a base proteína animal y un señor de derechas cobren juicio recibe una herencia cualquier ingreso extraordinario compra dólares y los guarda no tiene problema en comentarlo con sus amigos y un señor de izquierda la misma situación también compra dólares pero no se lo cuenta a nadie porque le da vergüenza que me gustó mucho cuando un señor de derechas un chiste racista machista etcétera Si está bueno se de el chiste malo Pooter al contador de chistes contar contar un chiste malo cuando cuentan uno estos chistes si está bueno reprime la risa Isère moneda al contador del chiste malo también armonía el sistema él desde luego tú hiciste una presión de sí hizo una versión de esto para contestarle porque me parece que tiene yo creo que la realidad un punto muy no esta es la tesis hizo planteó la antítesis llegamos a la síntesis de la realidad mi antítesis de esto que era al revés era diferencias entre uno de izquierdas y uno de derecha cuando alguien de izquierdas creen divos cree en Dios como algo privado cuando alguien de derechas cree en algún Dios quiere que subió ser respetado por todos por ley que el Estado defendía suyos y que los símbolos en los colegios pero los símbolos de la Fed de otro no ni locos que no somos animales cuando alguien de Izquierda escucha un chiste sobre algo que les especialmente sensible como racista machista etcétera se ofende y te da la chapa petroleo en Twitter cuando alguien de derechas escuche un chiste sobre algo que les especialmente sensible la religión la familia etc eh te pone una demanda te pide cárcel Vide impide que la Constitución figura que no se puede contar ese tipo de chistes cuando una persona hacéis lucha para que otros no pasen la discriminación que el pasado cuando uno de derechas se gay lo oculta para no seres como político legisla en contra de los gays respuesta ese viraje oscura

Voz 3 14:36 bueno y si no digamos

Voz 11 14:38 en te dice vicario momento que toca hablar Javier

Voz 3 14:41 yo tú mandas a nombre debería durante no el mal está en la cabeza del oyentes lo dicho nada

Voz 0874 14:52 José María yo no sé si tú recuerdas porque hablábamos si hay humor contra de izquierda por parte de la derecha había por ejemplo viñetitas general cazar

Voz 1109 15:01 sí hizo antes de la guerra vía en la guerra de periódico la ametralladora había muchos humoristas de izquierdas que fueron asesinados o murieron algunos fueron viñetitas de derechas como no inhibirse en todo en humor que al principio era humor blanco gente muchos que eran de derechas que hacían humor de una gran calidad Tono y Mihura por ejemplo pero políticamente correcto sí sí pero no se podía ser de otra cosa es decir que es decir hay humoristas de derechas e izquierdas en los cuarenta años de Franco es que hasta que no llegue a Chumy Chúmez y una generación con el doble lenguaje y hay han pasado muchos años no se puede hacer nada

Voz 28 15:48 en la prueba de lo que decía Darío antes es Núñez Feijóo que ha prohibido que se hable de la corrupción del PP en el Parlamento brutal

Voz 1109 15:56 es increíble eso es un sistema de derechas no

Voz 11 16:00 pero eso vamos yo quería con estas Robert romper una a favor de eso soy muy contra la corrección política porque es verdad que la la digamos la corrección política de izquierda en realidad pesada pero en general no te pide de tres años de cara

Voz 1109 16:13 el fervor suele decir esa que la diversión en el humor hay que hacerla entre humor de calidad y mal humor yo estoy con el día de la derecha de Iker pero que también puede cambiar la onda del humorista por necesidad de esas de mayor ese por necesidad vitales por el medio en que te tienes trabajo sino hay periódicos de humor y uno qué

Voz 3 16:35 qué tal la encabezó crecerán mucho el caso Javier

Voz 1109 16:38 tercera es decir yo la verdad es que en algún periódico que salió de humor me pidieron que me sentía incómodo porque pues porque era retrógrado entonces claro yo no diría de derecha izquierda sino más progresista es decir es vas con los desfavorecidos y un poco con el futuro que muy anclado en el pasado muy casposo no yo creo que el humor de derecha fundamentalmente

Voz 0874 17:05 ciertos cosa Íñigo por el artículo que públicos de todo el país con más sin Richard

Voz 1109 17:12 pero yo también Íñigo Domínguez

Voz 0874 17:15 en un chiste de Máximo sobre sobre sobre cómo sería un gobierno en el que las ministras mujeres no fueron solamente pues ministra de Educación María no efectivamente hay quiero agradecérselo porque siempre hay que reivindicarlo

Voz 1109 17:30 gran humorista era estaba en un periódico de derechas como era en el arriba en tiempos sin embargo tenía una línea ética

Voz 3 17:39 eficaz absolutamente progres también como la mitad no los entendíamos podía estar en uno de los tres veces Liga triángulos no sabía porque ellos sabíamos pero cada vez sí

Voz 1109 17:52 yo era una auténtica referencia aquí hay un libro de máximo que recoge desde los años setenta que se llama este país que son publicados en arriba hay pueblo unos chistes pero enormemente progresista

Voz 3 18:08 según una arriesgados una guía de los campamentos de la voz de la Falange ilustrado por máximo ahora muy bonitos Lizarra Mauro siempre tiene un objeto curioso decimos sí lo tengo en el baño por cierto un dato que viene a cuento de nada pero tras la cabeza estibador reducida

Voz 0874 18:27 bueno que dejar que tenemos mucho por delante todavía así quedaría chistes malos y nada de nada conserva algunos madre de daría Dante lo siento mucho

Voz 3 18:37 todo el mundo tiene una oveja negra esta madre Mauro Entrialgo Aleix Saló gracias compañero abrazó

Voz 29 22:08 un amor

Voz 39 24:42 no no no

Voz 2 24:46 con qué tal que era esto que estamos tocando el piano ya hombre pero que era era cuando escribió una pieza sobre Dante escribió toda una sonata inspirada en el como te puedes imaginar es una pieza alegre hemos casi de lista aquí hay mucho de lo que hablar sobre él fue la primera estrella de rock de la música clásica las mujeres le tiraban su ropa interior al escenario estaban locas por el la ropa no en serio en serio a las mujeres se desmaya daban ante el pensaba que eso solamente le pasaba a Tom Jones desde luego a mí no me ha pasado tristemente bueno qué tal la última semana hay Tim bien pero lamentablemente Mis haga con Iberia continúa continúan tienen probaba que estaba en Barajas tres horas antes del vuelo para ir a tocar a Portugal y me mandan un mensaje para decirme que han cancelado el vuelo no sólo es la candidata de si me van a poner en un vuelo posterior unas horas después han mosaico de año cuando les llamé me dicen que tiene un un vuelo a las siete de la mañana del día siguiente así que les dije No me cago en la puta todos ha sido un poco estresante pero Portugal es un sitio maravilloso yo estoy muy feliz de estar de vuelta en España esta semana pasará un fin de semana romántico en Valencia igual es que alguien de Iberia escucha este programa como te metes con ellos van cancelando te los vuelos cuando te vivían en las listas de pasajeros Zetsche de los sabía que ésta lo hacen porque me odian es una conspiración hablando de escuchar la radio tu relación con la radio antes de venir a este programa cuál era tu escuchabas mucho la radio las escuchado mucho en tu vida a la pregunta tan bonita semana algunas de mis cosas favoritas Chuck porque como sabes detenidos siempre problemas mentales aquí siempre empeoran en mitad de la noche INI relación favorita con la radio es ese tiempo entre las dos y las seis de la mañana cuando no puedo dormir si te quieres matar de quieres tirar por la ventana Israel y cuando en este momento me pongo a escuchar la radio siento que haya alguien conmigo haciéndome compañía les recuerdo hace recuerda hacer esto desde muy pequeño a escuchar la radio en mitad de la noche y sentirme menos dañadas esa época los programas estaban presentados por profesionales que sabían lo que hacían sabían cómo entretener a sus oyentes no como ahora que la cosa ha empeorado mucho ya te digo mira me mi hito alguna vez ha llamado por teléfono para para intervenir en alguno de esos programas de madrugada nave está retenida no nunca he tenido el valor de hacerlo lo he pensado muchas veces pero nunca he sido tan valiente ya sabes que hay un programa de radio de madrugada que se llama hablarporhablar yo si quieres algún día puedes llamar yo aviso si quieres para que te Cullen la llamada también te digo que muchas de las llamadas tienen que ver con sexo seamos sinceros todo gira en torno al sexo quiere que hablemos de eso o mejor escuchamos a un poco de Mozart de Sestao Areba esclavistas que vamos a escuchar tiene que ver seguro con sexo son tres minutos de Mozart esta pieza te juro que mira mucha gente cuando piensa en la ópera imaginan algo poco accesible para gente mayor lejos de piel pero escuchen esta pieza esta melodía y permitan que les traslade a un sitio absolutamente mágico si esto hubiera sido compuesto hoy sería el superventas del verano te juro que es así de buena esta pieza es de su opera la clemencia de Tito

Voz 32 28:07 eh no tengo mi hija sí

Voz 40 29:30 no

Voz 42 29:40 yo

Voz 32 29:57 no sí

Voz 46 30:17 eh

Voz 32 30:28 eh

Voz 2 30:43 sí pero son las a que es bonito que manera de usar las voces como si fueran instrumentos les mira

Voz 0874 30:48 sí

Voz 2 30:49 más Mostar murió a los treinta y cinco años dejó escritas veintiuna putas óperas cuarenta y unas sinfonías veintisiete piezas para piano esto que hemos escuchado es una sola melodía una sola aria de una ópera de cuatro horas sirvió veintiuna el volumen de material que dejó la imaginación que tenía es inconcebible de acuerdas de Josep Colom me amigo el pianista que viene la semana que viene Kiss camine sigue viene la semana que viene bueno pues el otro día nos estábamos mensaje ando y le dije que era un genio y él me dijo que no te instan que Mozart y Chopin son genios Si yo fuera un genio ellos que serían lo único que se me ocurrió responder a esa pregunta es que Mozart y Chopin sola demostración de que Dios existe yo no creo en Dios así que eso es decir mucho pero a ver si a ti se te ocurre algo mejor quizá Dios es que la música mejor empatar a Nadia sabes que siempre que me dices que es conocido alguien me preocupa un poco porque cada vez que conoces a alguien te lo llevas a casa y un día tendremos un disgusto Emma ha mayo es como mi madre te quiero en el caso de tu último nuevo amigo creo que todavía no lo ha llevado a casa no todavía quedamos para tomar un café mi nuevo amigo Diego pero si quieres que te lo cuente ahora Diego cómo está

Voz 0874 32:02 hola buenas es verdad que demanda este un texto por un mensaje sí la verdad es que bueno tengo una amiga que se llama Alicia hay los dos somos muy fans de James

Voz 1643 32:14 no teníamos pensado ir aún con

Voz 0874 32:16 cierto es suyo pero no pudimos ir al final y entonces pues dije voy a ver si escribo Hsun Si le digo pues lo funk eso

Voz 47 32:25 si a ver si te da la casualidad de que lo leí

Voz 0874 32:29 pues no ser podemos conocer en persona y mi sorpresa fue que a la hora siguiente lo había leído y me había respondido fue fue mágico que te responde al mensaje podría Instagram y queráis para tomar café que sí

Voz 47 32:44 quedamos en el centro de Madrid si tomamos estuvimos hay unas cuarenta minutos así hablando de música

Voz 0874 32:51 hay de todo un poco y fue fue una pasada siempre de James tiene una especie de radar en España y con su radar va encontrando a músicos que le puede interesar tú eres músico si quieres además dedicar tu vida la música la verdad es que bueno yo estudiado piano desde los trece años

Voz 48 33:15 bueno yo

Voz 27 33:16 nos descubría hace unos cuatro

Voz 47 33:20 cinco que me quería dedicar a la música que era mi vocación ser pianista y bueno empecé a estudiar la carrera de musicología y ahora determinado del conservatorio de grado medio

Voz 0874 33:32 entonces se que me quiero dedicar a la música es mi pasión claramente lo que quieres hacer rico de mayor como como todo el mundo sabe los músicos claro si eso yo Rico si presupuesto

Voz 2 33:42 Mijas exámenes exámenes pronto a punto de empezar no

Voz 0874 33:45 el seguramente es entre el dieciocho y el veinte de junio

Voz 2 33:51 que que ahora estarás súper nervioso yo

Voz 0874 33:55 absoluta y si te sientes nervioso pensando en los los exámenes viva le decía James antes de empezar este programa imagínate que tienes tu edad quiere ser músico y que de repente te ves en un estudio de radio como éste es bonito verdad en la luz preciosa tenemos un piano de media cola esperándote y tienes que tocar delante de tu ídolo que es James para que la gente sepa cuando decimos que tú eres músico qué tipo de músico eres

Voz 47 34:18 toca el piano que vas a tocar bueno tocar la fantasía cromática

Voz 0874 34:23 es el tema más una obra hay consisten básicamente escala así cuestiones técnicas que eran para calentar los dedos en aquella época pero

Voz 47 34:35 no en este caso es una pieza maravillosa porque eh

Voz 0874 34:41 bueno pues que es la escribió baje todo lo que escribe Bates verdad

Voz 47 34:45 porque además tiene unas es que al ser cromática bueno pues tiene unas relaciones armónicas muy muy curiosa así muy son son maravillosas Si bueno demuestran un poco qué

Voz 0874 34:59 que baje el IVA como doscientos años

Voz 47 35:01 es más adelantado ha hecho

Voz 0874 35:04 Diego y sé que es duro para ti porque luego te va a juzgar aquí

Voz 34 35:07 es impresiones

Voz 0874 35:09 a todo el día en esto yo gracias

Voz 50 35:34 eh

Voz 49 35:50 vale

Voz 51 36:17 sí

Voz 49 36:32 en no

Voz 34 36:49 no

Voz 51 36:56 eh

Voz 38 37:00 jo

Voz 51 37:02 como no

Voz 38 37:26 una

Voz 46 37:31 no

Voz 52 37:33 y y no

Voz 38 37:46 eh

Voz 53 37:57 no

Voz 55 38:14 eh

Voz 50 38:22 algo

Voz 49 38:33 Pedro

Voz 50 38:37 Torres

Voz 56 38:40 sí

Voz 58 38:52 esto

Voz 50 38:57 vamos

Voz 45 39:03 no

Voz 49 39:21 y en

Voz 38 39:29 eh

Voz 49 39:31 no

Voz 50 39:51 y y y

Voz 45 40:14 eh

Voz 49 40:28 ya

Voz 38 40:34 sí

Voz 49 40:38 sí

Voz 51 40:45 las

Voz 49 40:47 eh

Voz 38 41:03 la hola

Voz 61 41:06 no

Voz 2 41:14 los Tax súper cool muy moderno verdad insistas piezas serán para calentar los dedos que era capaz de tocar con los dedos caliente

Voz 7 41:22 sí es verdad

Voz 2 41:25 es verdad que hace falta calentarlos para tocar esta pieza es es irónico

Voz 0874 41:28 no hay gracias dando no tenías nervios no lo parecías pues la verdad es que sí está muy nervioso esto hay que decir que James ofrecido esta pasarte la página de la partitura dado tú solo muchas gracias James porque gracias a él por favor dónde dónde te ves dentro de quince veinte años Diego

Voz 47 41:50 pues la verdad es que no lo sé muy bien pero sí que se que en algo relacionado con la música me gustaría también muchísimo dedicarme a la docencia

Voz 0874 42:03 momento me gustaría ser profesor en el Conservatorio de piano y luego también me gustaría ser profesor de Psicología en la Universidad ser profesor da igual música da igual en qué ansia que mala idea no Lourdes reproductor de música verdad

Voz 1427 42:23 es que es es un reto ser el profesor eso sí

Voz 0874 42:29 me voy preparando esta mujeres Lourdes Morales es profesora de música en el institutos de Educación Secundaria Pablo Neruda del Leganés que lleva haciendo profesora de música cuantos treinta y pico años total

Voz 27 42:41 a ver si unas treinta y seis años largos

Voz 1427 42:44 bueno todos al principio de música no los primeros años fueron yo me forme al principio como maestra de los primeros cuatro cinco años di clase de preescolar de físico de química que yo era de matemáticas y tal pero bueno luego ya a partir del quinto año de allá por por el ochenta y tantos empecé ya con la música en Primaria

Voz 27 43:06 ya estuve como seis años de profesora de de música en Primaria Secundaria y hasta hoy y hasta hoy sí

Voz 2 43:15 como es la enseñanza musical ni si tienes dinero presupuesto instrumentos

Voz 1427 43:21 bueno pues no no es fácil pero bueno tampoco es difícil si hay entusiasmo no en el profesor y creo que que hay que los profesores de música somos un grupo bastante comprometido bastante eh que estamos ahí porque no es porque realmente Nos amamos la música la enseñanza pública pues sí tiene sus sus carencias es siempre queremos más pedimos más pero podemos buscarnos ese esos materiales a veces cuando no cuando no lo entendemos es por qué porque el material del de música es muy hay que cuidarlo y los chavales pues la verdad que arrasan

Voz 0874 44:00 con todo eso y yo hablamos mucho no es sólo cómo de bueno sois vosotros como profesores o como de interesados están en la música a algunos alumnos como Diego sino como de interesado está el sistema como respeta el sistema enseñanza musical

Voz 1427 44:17 eh eh tuvimos una una etapa que no estuvo mal con la con la Logse que se primaba el hacer música después de que en el en el BUP sabía sabía estudiado Historia de la Música muchos profesores decían claro es que yo la música que estudia en el instituto de la historia nada más historia pero luego hemos ido cada vez peor porque es eh nos volvió otra vez a a decir que es realmente la historia era lo que tenía que aprender y bueno pues aunque hubiera algo de creación de tocar pues bueno había que el profesor tenía que que tratar muchísimos aspectos en muy poco tiempo y el tiempo también es otro factor que no sólo han ido reduciendo tenemos el tiempo dedicado a la música no

Voz 27 45:03 tras las sesiones Abdon cuánto tiempo pues tenemos

Voz 1427 45:09 los dos sesión en Secundaria tenemos dos sesiones de música a la semana por grupo duros eh no llegan a ser dos horas podemos decir que sería en cuarenta y cinco minutos sí

Voz 0874 45:22 sí bueno yo muchos ocho

Voz 1427 45:26 son muchas eh a veces son treinta veces pueden llegar a ser XXXIII eh bueno pues eh

Voz 2 45:32 es demasiados para que quede claro treinta o treinta y cinco alumnos cuarenta y cinco minutos dos veces por semana han chiste más Amira Hass a ti te parece que eso es esquiva pero supongo que lo que quiero preguntar es si tuviera una varita mágica y pudieras pedir lo que quisieras que pediría

Voz 1427 45:51 eh necesitaríamos tener tres lesiones e hasta hace muy poco en segundo de la ESO teníamos que son chavales de de trece años teníamos tres sesiones tres sesiones dan para más y es es más regular y luego pues tener menos alumnos si tener tener más apoyo también estamos solos en los institutos pues en en algunos hay más de un profesor pero lo normal es que seas uno solo y ahora con esta reducción de horario uno solo ni o o a medias

Voz 0874 46:22 a esta mejora preguntar allí en su opinión sólo lo que has contado de la tendencia de la educación musical parcial el hecho de que en lugar de aprender a tocar un instrumento pues estudia es la vida de por ejemplo que no está mal

Voz 2 46:36 no tiene ningún sentido charlaban I'll be tampoco lo tiene estudiar o bien la historia de la música o aprender a tocar un instrumento

Voz 47 46:44 o China

Voz 2 46:45 el Fray no tiene sentido es como tratar de aprender cualquier deporte viviendo solo fútbol o que la asignatura de Educación Física consistirá en ver fútbol por la tele en fichado si quieres aprender a jugar al fútbol tienes que salir a practicar así es como se aprende obviamente lo que pienso es que todos los niños deberían de tener la oportunidad de aprender un instrumento y también aprender Historia de la Música saber de Bac de Beethoven de Prokofiev de Chopin y aprender a leer música asumo que la mayoría de los niños no sólo de España desde luego también de Inglaterra salen del colegio sin saber leer música sin saber quiénes Shostakovich y muchas veces sin saber cómo suena un clarinete y creo que ese es un precio que no nos podemos permitir es una catástrofe cultura

Voz 0874 47:28 el para el colectivo digamos intelectual de este país no me sigas estudiaron fuera de España yo he comprado flautas que alquilado trombones clarinetes no es tan caro ir podría haber ayudas públicas para que todos los niños tuvieran en su mano alguna

Voz 1427 47:45 ah bueno ahora yo tengo que contar mi experiencia estos dos últimos años con los ukelele es que bueno yo de modo sí sí sí sí se han puesto de moda hay puede parecer un poco bueno uno que elevan puedes despreciar un poco como instrumento no sin embargo pues es estoy muy contenta porque ellos vienen también con su con su funda de eso que Lele ahí guardado aprenden afinando el ukelele no está dando juego y es tormento que que que que vale muy poco un instrumento

Voz 11 48:17 para empezar a comprar uno por cuarenta euros y sí

Voz 1427 48:20 sí sí sí pero eso lo que demuestra es

Voz 0874 48:23 el placer de crear música

Voz 1427 48:25 sí ciertamente si hay chavales que me dicen si este años hemos aprendido a tocar el ukelele y bueno hay de todo hay otras que a él lo que le le llamaban el tercer ukelele porque lo han roto

Voz 2 48:37 la clave es que no estancaron eso sería un enorme gasto presupuestario no poner un instrumento en las manos de cada niño en cada colegio público todo de ex fans Peretz son caros de alquilar pero no es sólo el alquiler del instrumento hasta que cuidarlo guardarlo arreglar los vea buscar tiempo para las clases para que los niños practique eran las familias tienen que estar encima para que practiquen un poco todo no sólo darles un instrumento de Ci es darles profesores que tengan la preparación en el tiempo la paciencia y la habilidad estar en para enseñar ese instrumento Rafter hay muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que un niño aprende a tocar un instrumento

Voz 0874 49:17 crees que alguna vez podría haber presupuesto o interés por aquellos de quienes depende la educación en este país de conseguir ese objetivo conseguir que todos los niños aprenden a tocar al menos un instrumento

Voz 1427 49:30 bueno ese es mi objetivo también yo creo que que no estamos tan lejos de mi objetivo y el de muchos otros profesores y bueno también hacemos bastante trabajo con la voz eh y a pesar de que es una

Voz 27 49:42 claro que sí exactamente es gratis

Voz 1427 49:45 no pero la voz proporciona una experiencia de grupo muy interesante

Voz 27 49:50 no estarán los Castro si cambia

Voz 1427 49:53 en orquestas y todo lo que es más partidario de los instruía

Voz 27 49:55 es que la voz es una orquesta cuando tocas Embrujadas

Voz 1427 49:59 sí sí sí sí sí se trata de de sensibilizar y de trabajar las emociones a través de la música necesitamos instrumentos que sean tengan una técnica sencilla y rápida que ellos que ellos no tienen mucha paciencia los alumnos no tienen mucha paciencia después ya cuando cuando consiguen motivarse algo entonces ya puede ser fantásticos y echarle horas allí todas las que te imagine pero como no exista ese enganche no hace ni caso no es tanto un problema de que de que no tengamos instrumentos yo ahora acabo de comprar dos de comprarles dos guitarras eléctricas y están encantadísima o sea que supuesto vamos teniendo si tú te buscas la vida un poco claro que podíamos tener más si podíamos tener hacer una orquesta pero no podemos trabajar nosotros solos un profesor de música sólo para crear una banda tenemos que tener otros apoyos

Voz 0874 50:50 si gana Diego como este la educación musical que tú recibiste en el colegio

Voz 47 50:54 pues yo tengo un

Voz 62 50:56 recuerdo de tengo un recuerdo bonito lo que

Voz 0874 50:59 esas que bueno sí que es verdad que en la línea de lo que decía Lourdes es un periodo de desensibilización ir bueno yo procesos

Voz 47 51:09 acuerdo tocar la flauta y recuerdo que es la los profesores intentaban siempre inculcar unos el amor por la música pero claro es siempre había limitaciones sobre todo de tiempo limitaciones de ha incluso también despacio entonces bueno pues

Voz 62 51:25 sí yo lo recuerdo como un intento

Voz 47 51:28 esto poco familiarizados con la música y abrirnos hacia hacia otros tipos de repertorios que no fueran exclusivamente pues el que estábamos acostumbrados a escuchar en la radio por ejemplo

Voz 0874 51:43 podemos escuchar un poco de música Jens antes de despedir a Diego y a Lourdes

Voz 2 51:48 a EU es la exitosa Richard hagamos algo que me gusta hacer en cada programa Sandro porque es pedir a la gente que apague su teléfono cadencia que suba el volumen de la radio de lo que usen para escucharnos que cierre los ojos no se van a asustar es una pieza tranquila vamos a escuchar un poco más de Bach Diego ha tocado un muy buen Barça pero era una pieza angular está enfadada agresiva este es justo lo contrario es un barrio romántico tan encantador vigente se suban la radio cierren los ojos desaparezcan durante los tres próximos minutos

Voz 46 52:40 sí no

Voz 38 53:09 muy bien

Voz 46 53:13 tú

Voz 65 53:43 no

Voz 46 53:46 sí sí

Voz 38 54:20 tu

Voz 46 54:32 sí

Voz 38 54:48 no no

Voz 66 54:56 va

Voz 34 55:07 eh

Voz 2 55:39 que ganara retráctil de quiso lo podemos ir cuesta abajo de su increíble dijo que las cuerdas además estaban esperando al final para hacer esa entrada gloriosas que es escucha sexto de puede sí

Voz 27 55:51 imaginar un mundo sin músico aquí hay Lores

Voz 2 55:54 eso gente como Lourdes es tan importante el trabajo que hacen literalmente mejora la vida de la gente cambia vidas

Voz 0874 56:00 Lourdes que se jubila dentro de unos pocos días

Voz 1427 56:04 que las pocas casi clases

Voz 0874 56:06 el testigo sino de patadas

Voz 1109 56:09 claro que sí Diego quiere ser tú dentro de unos años pues qué maravilla

Voz 0874 56:15 de algún consejo dinero sí que debería que no debería hacer como profesor de música buena hay que hay que escuchar también a la salud

Voz 1427 56:22 Nos hay que eh hay que entender un poco la situación de ellos Si hay que conectar con con músicas este aspecto me ha costado Amiri bastante pero o sea este año que estoy como en mi último año y con muchas ganas de disfrutarlo pues me he intentado acercar lo más posible a a sus músicas y aprovecharlas y partir de ahí para para llegar a otros a otros sitios

Voz 0874 56:49 pues que tenga la mejor de las jubilaciones muchísimas gracias esta carrera de profesor es una de las más duras que ahí los tiene muchas satisfacciones pero también es muy dura así que pasarlo bien en tu en tu jubilación y escucha toda la música que puedas porque supongo que es lo que era no

Voz 11 57:05 quiere decir crisis

Voz 1427 57:07 estima que los profesores estamos eh en una campaña de que se llama educa con música e hemos recogido testimonios de profesores de artistas de intelectuales en favor de de que la música sirve para educar y que la música tiene que estar en la enseñanza

Voz 0874 57:31 no me digas más quieres a James

Voz 27 57:35 hayáis le invito a que venga alguna de mis clases

Voz 1427 57:38 si quiere ver a los alumnos digo me encanta

Voz 27 57:41 si tienes que venir ahí al Leganés perfora

Voz 2 57:45 pero antes de que te jubile claro antes existan

Voz 1427 57:47 yo me quedé a todavía nos queda un mes que

Voz 0874 57:51 a James tiene muchos defectos uno de ellos es que no saber decir que no a nada así que tu cuela lo que quieras hacer va sacó muy bien muchas gracias Lourdes Morales gracias suerte en el futuro en en los días que te quedan en ese Institutos de Educación Secundaria Pablo Neruda en Leganés y Diego tú escuchas esto de vez en cuando esta sección así que me ayudar con con la palabra del día sabes que la la palabra Calera a James vale entonces ahora yo lo voy a hacer una palabra tú lo puedes explicar lo que es porque no no creo que la entiendo y que responsabilizaba Belén la palabra del día James

Voz 35 58:22 mama racha más a Marrazzo a nada

Voz 48 58:31 tengo

Voz 2 58:32 ah ni idea ni idea esperaba que

Voz 3 58:34 diríase palabrotas

Voz 2 58:37 algo a poner una palabrotas medio pero estoy intentando no hacerlo porque me han criticado por soltar muchos tacos de hecho me he inventado uno nuevo y preguntarte cuales Topley año aparentemente no existe pero debería en la BBC no más Diego explique la yema rachas que sólo una racha

Voz 0874 58:57 a Marrazzo pues es una sí que es una especie de insulto y gracias a eso se ayúdame un puedes ser la persona que se cree que es más importante de lo que es por ejemplo

Voz 2 59:12 la selección es un poco lo que eres tú

Voz 0874 59:16 en racha Quicken y su padre por cierto

Voz 2 59:18 estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid esta tarde esta noche de siete nueve con Black y eso no es por la noche en España esos por la tarde ir como que no te nueve es la puta noches me nueve es que es que vosotros

Voz 11 59:32 pero bueno también firmó mañana

Voz 2 59:35 la una de la tarde así que es hoy por la noche de siete a nueve y mañana por la tarde una tres en la Feria del Nos vamos

Voz 27 59:42 un poquito de piano trabajar

Voz 50 59:47 eh

Voz 38 59:49 eh