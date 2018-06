A Vivir Que Son Dos Días (09/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 y yo

son las once y uno las diez en Canarias la ministra de Política Territorial Meritxell Batet participa a esta hora en Barcelona en su primer acto público desde que tomara posesión del cargo una jornada organizada por el PSC sobre federalismo hoy que se celebra después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez haya acordado reunirse pronto con él presiden de Cataluña Quim Torra siguiendo su intervención está nuestra compañera Elisenda culé el buenos días

Voz 1275 01:22 hola buenos días pues Batet acaba de anunciar que Pedro Sánchez y ha hablado por teléfono con Quim Torra el presidente catalán también lo ha hecho con todos los presidentes autonómicos ha pedido a todos los partidos que formen parte de la comisión del Congreso sobre la reforma territorial de Cataluña dice una comisión para el diálogo ha pedido también respeto a la autoridad del Gobierno español en Cataluña también al resto de los ciudadanos y los gobiernos autonómicos dice que va a respetar la Constitución aunque va a potenciar el diálogo pero también ha afirmado que la Constitución no es el único marco para resolver la situación en Cataluña está abierta a otro tipo de respuestas aunque dice ella apuesta por la CIA

Voz 2 02:01 en federal

Voz 5 02:02 precisamente el presidente de Cataluña Quim Torra ofrecido al ex jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero recuperar su antiguo cargo algo que Trapero ha rechazado Barcelona Susana Ruiz

Voz 1922 02:11 el preserven Torra acompañado por el conseller de Interior Mickeal bóxer reunió ayer por la tarde con el mayo Trapero destituido por el ciento cincuenta y cinco hoy procesado por la Audiencia Nacional por los hechos del veinte de septiembre y el referéndum del uno de octubre Torre y ofrecieron a Trapero volver al frente del cuerpo policial pero éste rehusó según ha informado Interior a través de una nota al mallado los Mossos agradeció la oferta pero tal como había manifestado en sede judicial considera que asumir esta responsabilidad no sería conveniente para el buen funcionamiento del cuerpo ni tampoco para el mismo dada su situación procesal a pesar de la negativa Trapero se ha comprometido a continuar desarrollando las funciones que interior y el comisario jefe de los Mossos lento

Voz 0874 02:52 del exterior el Gobierno alemán propone

Voz 5 02:55 crear un seguro de desempleo común para la eurozona la medida cuenta con el apoyo de Francia será propuesta junto a otras reformas del euro en la cumbre del Consejo Europeo prevista para finales de junio Ángel Villaescusa

Voz 0931 03:06 el ministro de Finanzas Gasol asegura que este sistema a la eurozona más

Voz 0874 03:09 es resistente ante posibles crisis financieras este proyecto

Voz 0931 03:12 esto largamente propuesto por las instituciones europeas ya que ahora los gobiernos alemán y francés dan su visto bueno consiste en un fondo de desempleo común al que los países aportan recursos con el objetivo de utilizarlo si las tasas de desempleo de un Estado aumentan como consecuencia de una crisis financiera en una entrevista con Der Spiegel sol explica que es un sistema similar al que tiene Estados Unidos y que su implementación no pone en riesgo la economía alemana las reservas dice de la Seguridad Social alemana no se tocarán para pagar este nuevo seguro y tampoco se aumentará la deuda del país ha para ello propone utilizar la tasa para las transacciones financieras

Voz 5 03:45 el turno ya para la información deportiva faltan seis días para que España debute en el Mundial

y hoy la selección juega ya en Rusia su último amistoso Óscar Egido buenos días

Voz 7 03:57 hola Almudena buenos días va a ser a las nueve menos cuarto antes

Voz 1934 04:00 Túnez y con la duda todavía de quién va a ser el nueve de la selección

Voz 7 04:03 la última hora de la Roja Javier Herráez que no dar muy buenas

Voz 8 04:06 qué tal Oscar muy buenos días la selección española que va a jugar a las nueve menos cuarto hora española su último partido amistoso antes de comenzar el Mundial lo hace aquí en Krasnodar en la Casa de España el equipo de Lopetegui que recupera a Sergio Busquets después de la gastroenteritis que le impidió jugar en Villarreal frente a Suiza Carvajal evidentemente todavía no está para jugar el partido aunque hay que sujetar le dijo ayer Lopetegui en rueda de prensa para que llegue incluso al primer partido frente a Portugal en Sochi el día quince El resto lo habitual veremos Arribas y juega Rodrigo O'Shea mete a Diego Costa esa es la principal duda que tenemos a esta hora de este partido último amistoso ante Túnez el partido lo veremos en Carrusel a partir de las seis de la tarde

en el punto es que es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 0874 05:20 Abbey nacer

Voz 10 05:22 servicios informativos

Voz 1509 09:20 sí señores estamos ya en la tertulia de cómicos de la SER estoy aquí con un montón de personas son aproximadamente unos entre dieciocho y cincuenta y me gustaría hacer una pequeña toma de contacto con algunos de ellos porque tenemos aquí a un menor un menor que ha sido convencido para aparecer aquí a las once de la mañana cuéntanos cómo te llamas Eloy Eloy porque estas aquí que apuestas perdido

Voz 1490 09:42 ninguna vienes aquí por voluntad propia te gusta la radio hay alguien coaccionando te con una pistola no

Voz 1509 09:55 les ganas de venir aquí a la radio a las once de la mañana un sábado

Voz 25 09:59 sí sí te da a elegir entre

Voz 1509 10:01 a Play Station un mes venir aquí todos los sábados de un mes que elegiría

Voz 1490 10:08 vale no no pasa nada no pasa nada te he apretado demasiado a demasiada presión pasa nada

Voz 1509 10:14 pero hay muchísima gente para aquí hay un hombre que está empeñado en algo que que que es lo que decía es que hay que hacer publicidad de

Voz 0874 10:20 los artistas de barrio los artistas del barrio que bonito

Voz 1509 10:22 nativa que has sacado tu espontáneamente sin que yo lo haya pedido anteriormente que coincide con que es una cosa un una un Open Studio que se hace en Madrid este fin de semana hoy y mañana el que casualmente yo participo tuyo no nos conocíamos de nada verdad como los espectáculos de magia muchísimas gracias sí podéis pasados por cualquiera de los puntos de encuentro que están en tres W punto los artistas del barrio punto com un Open Studio más de cien espacios talleres casas estudios de artistas a Park hoy y mañana después de esta cuña que debatido por la Hat por la jeta tenemos aquí no me quiero marchar sin presentaros a una Fine una fan absoluta de poquita Fars el dime eh eh que has comentado antes que cuando vaya a entrar qué es lo que vas a decir

Voz 1934 11:05 le cine y por aquí

Voz 1509 11:08 ahora es algo que se dicen mucho de sus conciertos de lo agradezco mucho porque en el no en nombre del club de fans de poco y está aquí lleva no lo veis porque es la radio pero llevo una camiseta de porque lleva una reproducción de su guitarra aquí echan chopa que lo ha hecho ella sólo va a regalar cuando acabe el concierto está muy entusiasmada ir por último os voy a hablar de una persona que no solamente ha venido varias veces sino que ya ha sido entrevistada varias veces somos tan torpes que entre las ciento ocho personas que vienen siempre cogemos a la misma qué tal estas estas

Voz 26 11:37 semana encantada de estar con vosotros nuevamente de estar aquí cerca Javier del Pino que son me encanta como director de programas como los programas que realiza me parece super inteligente y me gusta venir

Voz 1509 11:49 botella más espectadoras reincidente a la que siempre entrevistamos tres Teresa Teresa es la mujer del año esta semana que te ha pasado Teresa porque ya la semana pasada seguro que nos lo contaste también

Voz 26 11:58 cómo ha sido la semana de mucha mucha emoción pero no sólo mía sino en general con todos los acontecimientos que ha vivido esta semana la verdad que personalmente no me ha pasado nada ha sido un poco loca

Voz 1934 12:09 para con lo que la pasar Gobierno a tinta basada eso es verdad

Voz 1509 12:12 It is hay alguna cosa especial sola qué quieres que hablemos de todo lo que ha pasado esta semana tienes ilusión por alguna sección ya que eres

Voz 26 12:18 no no nos ningunean prefiero que dirige ahí está el patio

Voz 1509 12:20 no hay bastante pueden pues entonces al resto de los cómicos y al mayor de todos Javier del Pino para que entren aquí conmigo a empezar la tertulia del A vivir que son dos días

Voz 0888 12:48 es lo mejor para mí entrar torció popular o dicho de otro foro es lo mejor para el Partido Popular para mí A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 13:25 podía haber tirado ya está Carrusel deportivo

Voz 1934 13:27 adversas a las doce y media Aymerich

Voz 0874 13:30 Ana Morgade un aplauso para ellas las tres mil personas que eran este estudio porque enviaron en algún momento de sus vidas un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com y esperan hasta queda sitio aquel primer estudio Inés un poco más de gente no del todo bien vosotros de libros hoy algo porque todo vale

Voz 2 13:50 pero bueno si quiere que firme libros de traje en la Feria del Libro no no no no no no pero yo puedo firmar mis propias

Voz 1934 13:56 ilustraciones hay los artistas del barrio las fiestas del barrio punto com entrada en la página y bueno pero sólo las próximas ministras Ana no pues sabes hombre claro vamos carne de ministra absolutamente once con noventa alquilo piso es tener muchísimo la pelota y televisivas que más quiere la meta el currículo ladera

Voz 2 14:11 cubierta de fondo en vuestro caso que yo sigo bueno está para el deporte sigue vacante es máxima me activo al buzón de voz pedrea

Voz 0874 14:25 bueno lo primero que hay que hacer es dar las gracias a Mariano por despedirse con una de esas frases que tanto nos gustan a nosotros lo mejor para mí para el PP o dicho de otra forma es lo mejor para el PP es lo mejor para mí es es seguramente la última vez que escucharemos a Mariano Rajoy en esta secuencia de entrada fue un adiós a los que nos dedicamos a esto del periodismo y a los que os dedicáis a eso de la comedia que no ha provocado mucha tristeza que vamos a hacer unas y otros dramas y su humor sin la emoción que ponen lo que dice soy consciente

Voz 0888 14:56 de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día ha sido

Voz 2 15:13 que alguien pare coño maravilla no

Voz 0874 15:16 es decir las finales roban a Pepe

Voz 1934 15:19 está mucho que ponía este audio de decía él Mariano Rajoy se despide entre un una lluvia de granizo siendo llevado añadió light en verdad no eso es años pero quizá sí cafeína dormía dieciocho

Voz 0874 15:32 sucesores tenéis opinión vosotros Piqué Ana

Voz 2 15:36 sucesor de Rajoy perra suerte ante el Partido Popular yo todo lo que rodea a Rafa Hernando es una decepción para

Voz 1934 15:40 pues a todo love eso te iba a decir es que Rafael si queremos grandes titulares iremos estará a la altura hay nadie que dé más titulares que Rafael

Voz 2 15:46 qué Casado ha caído en desgracia no pues no

Voz 0874 15:49 hombre y Alberto Núñez Feijóo tiene algunas cositas en su contra como esa famosa foto una lancha con con un arco no

Voz 2 15:55 ok hoy esa subió con como no sé por qué el verano largo de cuando iba al instituto quién te vas hay un mes y medio al final claro comprar una Cote llevaba algún sitio tienen Fariña lo hubiera una escena Feijóo en Fariñas salir ahí en una de fondo dejó tener cuidado la verdad

Voz 0874 16:10 otra cosa que tiene Feijóo es que es el candidato favorito de Esperanza Aguirre

Voz 27 16:14 aquel que elijan los militantes persona hijos

Voz 1804 16:17 darlo yo creo que sí

Voz 27 16:20 aquel que elijan los militantes

Voz 2 16:22 yo soy como les gusta mucho

Voz 1934 16:25 las esperanzas de Doña Manolita de la corrupción vamos esto elige de uno Boca

Voz 0874 16:31 de la Xunta tuvo unas palabras también muy poco acertadas por no decir machistas hacia una compañera parlamentaria

Voz 28 16:37 la verdad es que me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada y dicen que no se parecerá ambos CD pero evidentemente que ustedes a Inda está máis es señor Villares señora Pontón retiro que acabo de decir

Voz 2 16:51 si quieres si quieres tabaco barato te lo pasó le dijo en ese momento se si quieres Cavaco de batea tengo

Voz 0874 16:56 a modo modo Hernando no modo palillo como decimos ha hablado mucha gente el problema es que ha hablado también él

Voz 29 17:04 y no está dividido entre Estados Unidos Zizou estuviese dispuesto a él desde mi posición actual sino desde ninguno contribuiría con mucho gusto para varios días en tener esa mayor garantía de estabilidad de seguridad en el futuro

Voz 0874 17:25 Nahr ofreciéndose como que el club no me cago

Voz 2 17:27 en cuanto a hablar esprín cago vivo allá no es decir nada me cago

Voz 1934 17:32 yo admito que vuelva Aznar siempre y cuando se traiga a Ana Botella el abogado en algún sitio otra vez porque es así que era graciosa ristra de anoche recuerda muchísimo contenido a los humoristas que si las manzanas con la maza Anas el café con leche Vega hombre que vuelva que vuelva la Arévalo de la política

Voz 0874 17:46 no no si de los únicos sorprendidos con el desinteresado ofrecimientos

Voz 10 17:50 la clase es que hace mucho tiempo sinceramente que lo entendemos la verdad cuando habla

Voz 1934 17:57 oye increíble circunstancia no puedes hablar de tú del ex presidente de tu partido como si fuera un señor mayor que abra las palomas el precio es que es así

Voz 2 18:05 ser claro claro que a ver

Voz 1934 18:08 qué va disimulando treinta y seis años y ahora no así sí

Voz 1509 18:11 hemos pensado que era un logo en realidad

Voz 2 18:13 si la distancia entre nariz y labio de Aznar esté aumentando con la edad esto es otra cosa pero voz desplazando hacia abajo

Voz 1934 18:21 con él y Alicia Sánchez Camacho a Camacho que también la caras el está como yendo a otra persona desplazando muy despacio salir sería otro siete filtró Aznar ya en Instagram por favor yo no

Voz 0874 18:32 bueno que nos que nos queda si se marchan ellos no con quién podemos cubrir ese inmenso juego que dejan pues tiene que venir otro payaso por ejemplo que entre otro payaso Vega

Voz 30 18:59 has visto

Voz 0874 19:00 eh

Voz 1804 19:00 el PP de desde la de las listas de Errejón para Madrid porque estabas ahí que me acuerdo el último pero estabas a estar en la misma categoría que los del PP sigue cayendo cómo estás tu carrera siempre ha sido costaba claro sí sí además me encanta porque muy cómoda para gente que lo lo tengo que dejarme llevar ver eh amiguete tiene del

Voz 0874 19:26 en cuanto a este programa hacemos alguna gamberrada que otra noticia además lo ha pasado muy bien y ahí tenemos una cosa bueno tú la tienes y yo participo siempre que puedo puedo que es Payasos Sin Fronteras explica lo que hacéis hoy porque es muy importante pues hoy celebramos el veinticinco

Voz 1804 19:41 qué año de de la organización llevamos veinticinco años ya un cuarto de siglo pues haciendo algo que no gusta mucho hacer que decir a hacer reír de sitios donde queremos que hace hay mucho

Voz 31 19:50 la falta y hoy tenemos la suerte de juntarnos unos cuantos

Voz 1804 19:53 de de los socios de

Voz 31 19:55 de Payasos Sin Fronteras hemos organizado un espectáculo esta tarde a las ocho en el Circo Price pues invitamos a todo el mundo que quiera acercarse a disfrutar también a conocer qué es lo que estamos haciendo y lamentablemente creo que ayudarnos a tener que seguir haciendo estas cosas que nos gusta mucho hacer de ojalá no tuviéramos que hacer claro

Voz 0874 20:12 pocas seis es seguramente lo que deberían hacer muchos gobiernos te hace reír tampoco cuesta tanto dinero tú siempre cuentas

Voz 31 20:18 no Rajoy no ha hecho reír mucho eh gratis

Voz 1804 20:21 París también es verdad

Voz 2 20:23 notan gratísima llena que lo buen también genera el conflicto que que tenga que hacer reír después acogerá mucho contenido su youtubers de la política se pasa la vida generando su propia cuota

Voz 0874 20:31 estáis en el Circo Price y no hacéis humor político hoy generaron

Voz 31 20:36 nunca hacemos humor político el tipo de humor que llevamos a los sitios precisamente quizá también por no calentar más las cosas es un humor blanco absolutamente bueno ese es humor visual porque claro como viajamos a tantos sitios donde lenguaje pues no es una separa constituye una frontera hay unos llamamos payaso Sin Fronteras pues nos situamos en un terreno digamos universal en el terreno del gesto de la música de los malabares de la magia en fin algo que todo el mundo sin

Voz 2 21:02 la comunicar que verbalmente veintiocho si tú vas a Palestina no es una buena idea decente Pau judío con laca amor político no hay que a lo mejor si es buena idea pero pero no sé si si a lo mejor sí habría que

Voz 31 21:14 entrar en el tema pero no no entramos procuramos

Voz 0874 21:17 además teniendo cuenta que cuando actuamos en los sitios sí

Voz 31 21:21 tan si podemos vamos a los lugares

Voz 0874 21:23 que es está conflicto a dos no solamente claro ahora vamos parecía cláusula hiciera campos de refugiados como ejemplo y allí claro para esos niños que están tratando de buscar algo que comer o beber de repente llegáis vosotros Tzipi parece que podría ser inservible pero la risa ayuda tanto no yo es que creo

Voz 31 21:38 que nos normalmente nos olvidamos de un tipo de reconstrucción bastante invisible que es la reconstrucción interior no solamente la psicológicas sino la la la emocional la gente queda muy destruida después de los conflictos y evidentemente neceser dan comida necesitan ayuda material medicinas eh bebida manta casas pero necesitan también encontrar de nuevo esperanza alegría ganas de tirar para adelante y sobretodo teniendo cuenta que a quiénes preferiblemente Nos dirigimos es esa los niños de las niñas que son el futuro no hemos traerles una imagen distinta del ser humano a la que están acostumbrados a ver pues yo creo que ayuda bastante ver que hay una persona pues pues que que que es adulto que no solamente sabe disparar o agredir sino que provoca risas provoca juego provoca pues acercamiento eso van a darnos parece importante a nosotros

Voz 0874 22:27 hombre a mí nunca sin olvidar a BP la historia que contaste en directo en el Teatro Alfil recuerdo cuando dijimos el programa allí hicimos mucho de aquel niño sigue de un año después volviste es actuar en el mismo campo de refugiados y chaval había guardado en su mano algo aislado

Voz 31 22:40 sí era era era una niña que yo creo que las grandes protagonistas de la actualidad en en este momento no una niña si nos enseñó mucho aquello porque después de mucho tiempo nosotros preguntándonos realmente quedará algo de lo que hacemos en la mente en el corazón en el alma de de estos niños ya nos demostró que años después había guardado los papelitos aparentemente inservibles no crea el delito

Voz 0874 23:00 Fete que había lanzado años antes de la película

Voz 31 23:03 pero durante años lo había guardado decía que eso era su regalo y eso es lo que le ayudaba de alguna manera cuál una de las cosas que le ayudaba a pensar pues bueno que merecía la pena seguir viva merecía la pena seguir disfrutando

Voz 0874 23:15 del porque viene hoy

Voz 31 23:17 no hoy no viene él supongo que lo estaba celebrando en Barcelona

Voz 0874 23:21 sí pero es idea suya al fin y al cabo no

Voz 31 23:23 la idea Él es el promotor Él es el que recoge la idea pero otra de las cosas más bonitas de payaso Sin Fronteras es que es una idea de los niños cuando estaba estaba teniendo lugar la guerra de los Balcanes en los años noventa en una escuela también de Cataluña se estaba llevando a cabo pues una semana por la paz en la que los niños se les reunía ese les preguntaban cosas hice les pedían iniciativas como podríamos acabar la guerra en el mundo y entonces no sé si eso ya no sé si fue una niña o un niño predijeron pues yo creo que que co enviando Payasos en la guerra la gente no tendría ganas de disparar porque se reían mucho de que vamos a vamos a mandar a la guerra payasos fue eso una idea infantil es una idea loca una vida inocente pero que en un gran calado y una profundidad tremenda no porque al final uno acaba preguntando qué hace más faltas y esos soldados y entonces pues al para los niños parece que payasos es claramente estuve todo cuanto que esa Payasos sin posiciones

Voz 0874 24:10 a ver en a nosotros hacemos siempre lo que podemos por vosotros sí encantados yo siempre recuerdo que los discos de A vivir que sacamos que lo estamos preparando siguiente los beneficios van a vuestra organización pero si alguien ahora cuenta que no esté en Madrid y no pueda ir esta tarde quiere colaborar quiere ayudar hay alguna manera

Voz 31 24:26 hacerlo sí claro en la página web estará bueno pues la fila cero ahí claro que puede colaborar y aparte de eso si no es directamente en esta actuación en esta gala de esta tarde pues también puede o hacerse socio o colaborar para adelante miento de para poder llevar a cabo estos proyectos que no necesitamos mucho dinero porque

Voz 0874 24:44 hay que remarcar lo mucho que un poco dinero se mueve

Voz 31 24:47 sí sí no no cobramos sobrevivir estaría bueno no que cobraremos por hacer esto bien lo que nos cuesta el viaje y el mantenimiento en la estancia en en el en el sitio en el que estemos pero resulta muy barato se multiplica porque bueno esto puede resultar un poco cursi pero aquí es decir lo pondríamos a la sonrisa de un niño no debe el niño que lo está pasando mal pues no no tiene no tiene precio hay cualquier tipo de ayuda y últimamente además estamos recibiendo mucho a mucha ayuda de gente de no ya de instituciones que han retirado

Voz 0888 25:16 la cosa cambia

Voz 2 25:19 al guiño guiño una abeja

Voz 1804 25:22 yo ahí lo dejo sí porque bueno la crisis arrastró muchas cosas hacia hacia la verdad

Voz 31 25:28 quién haga y todavía no se ha salido de ahí no no no no te protege

Voz 1934 25:31 Ellos quieren no sí sí sí sí

Voz 0874 25:34 bien por favor a Pepe Viyuela Filemón

Voz 1804 25:38 es como siempre aquí estamos risas mucha suerte hoy una suerte encontrar la ayuda

Voz 32 25:54 Fomento conciencia lleno cumplir fielmente las obligaciones del cargo guardar y hacer guardar la Constitución como norma cinco mental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministras y ministros

Voz 0874 26:08 pues tenemos nuevo Gobierno con muchas sorpresas en los nombramientos de ministras y ministros como decía Carmen Calvo vicepresidenta y ministra de Igualdad que en la toma de posesión no sé si vosotros queréis proponer alguna fórmula alternativa mantenemos está regulado el gas de aparente

Voz 1934 26:23 la mayoría decir primero ministra al bastante que también remo ministro no puedes cuando de al revés ni siquiera se dice ministros y ministras

Voz 0874 26:30 aquí proponía Consejo de m punto como reto

Voz 1934 26:33 que va a recortar mucho la anterior porque Consejo de M suena Consejo de mierda pero es una cosa que se chupa pero el Consejo de robos Consejo de arrobas Jorge como algo más de seis años suena como grupo de punk Millenium se dejó de arroba con arroba es sí

Voz 0874 26:48 no hace ni veinticuatro horas de la primera rueda de prensa después de ese primer consejo de ministras y ministros sancionado como portavoz Isabel Celaá que también es ministra de Educación y que empezó pidiendo comprensión es profesora

Voz 33 27:00 espero que todos y todas ustedes sean lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo es mi primer día me estreno que ustedes claro son unos hartos de la comunicación osea que si no son diligentes conmigo me podría pasar pero yo es pero que no sea ese el caso por fuera

Voz 0874 27:20 se espera que el tono de profesora que a mí me encanta

Voz 1934 27:23 no de vasca está viendo como volante de disculpas y profesora en una Alex exacto nosotras serio mangas el amor en Pamplona pegas un empujón esos amor ellas del norte se nota

Voz 0874 27:33 bueno en el ámbito de la comedia en quién depositamos las Espert

Voz 2 27:36 danzas fue muy complicado es complicado es complicado de Pedro Duque tienen mucho chiste iba a decir yo creo

Voz 0874 27:41 es el principal candidato su inacción involuntariamente

Voz 2 27:43 sí bueno me falta el papel buenos días a todos

Voz 0888 27:47 conoce Vitoria profesional trayectoria orbital vendo de pues operación de naves espaciales pero también

Voz 0874 28:01 está bien porque cada vez que se olvide el guión suelta esto ya no es el otro día en la vida moderna estaban comentando unos tuits de Pedro Duque parece que estaba delante de un a estas máquinas expendedoras de billetes en el metro otros puso un tuit diciendo que alguien me explique cómo funciona esto

Voz 2 28:17 perfecto en ese escaso en el espacio

Voz 0888 28:21 en fin Pedro Duque y haremos todo lo posible porque España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos estar porque

Voz 2 28:36 yo estuve en el espacio sabes

Voz 1934 28:38 ante apretón os cuento como se Jarrio

Voz 0874 28:42 al máximo la foto que se han puesto ahí tiene cometió un pequeño error de estilos digamos es que cuando fue a jurar sus cargos el olvido quitarse la etiqueta en las suelas de los zapatos nuevos recién comprados como pues buen nombre de estilo para esa ceremonia yo no sé si dice algo de él es despistado existe la teoría de que como todo dentro

Voz 2 29:01 de esa alfombra el tío pensaba devolverlos después porque no suele levantar las Robin es que sí

Voz 0874 29:07 y luego pues tiene que enfrentarse a su tala en en Twitter no y esto no lo puedo pronunciar en público me cago en el puto independentista el gracias está claro Musonda James Ross echaron

Voz 1934 29:16 de tuit fue parece ser a raíz de la intervención de Jimmy Jump en una edición de Eurovisión nuestro verdad esto no es coña

Voz 0874 29:22 menos deporte creo que hago de todo que maneras de sobrevalorar el deporte y lo físico en fin hay que hay que tener cuidado a partir de ahora porque cualquiera puede ser ministro está claro

Voz 1934 29:31 es aquí donde hay que sabes en los que sitos de todo hay que tener cuidado en Twitter es de primero de vivir quién no tiene que tener cuidado en Twitter no no

Voz 2 29:40 los sacaron preguntan siempre por ahí te vale buena suerte

Voz 0874 29:45 no no le quedó más remedio que salir al paso y matizar alguna cosa que no me gusta el deporte

Voz 33 29:49 las criticarlo deportes si eso significa nada podía apoyar al mar

Voz 0874 29:55 y apoyar a todos los deportistas porque

Voz 33 29:57 son

Voz 2 29:58 pues heroínas Sada al si Geoffrey hubieran Roca no me gusta una mierda me he lo de la cultura uno que yo me lo deportes yo no quiero morir tenía que haber dicho ideas verdad

Voz 1934 30:11 yo por lo menos lo voy a decir no como los anteriores

Voz 0874 30:14 es curioso porque en alguna ministra sobre todo grandes alcaldesas de este país han sido colaboradores de este programa pero del nuevo Gobierno hay dos personas que pasaron digamos fugazmente este programa una hizo un cameo ya lo contábamos otro día Pedro Sánchez que estuvo aquí pero en ese mismo concurso Un poquito Después participó una vez máxima alerta sí que lo hemos desempolvado hemos buscado no sé algo de lo que pudiéramos un poco tirar del hilo no en dos mil quince máximo muerta hacer tengo una pregunta sobre fútbol esto es curioso aunque lo dimos varias acciones pero le pasó esto con una pregunta sobre lo que ahora tiene a su cargo que es el cine

Voz 2 30:52 bueno pues ya sabemos las nominaciones de este año a los premios Goya las grandes favoritas son La isla mínima y el niño y la pregunta quién se encargará de presentar la este año Maxime quieres opciones Eva Hache no no era para las

Voz 0874 31:08 la vida no había nadie más famoso del momento en España pero él no sabía que Dani Rovira iba a presentar los Goya una anécdota de todas maneras no hay de qué preocuparse porque el ministro contará con la ayuda de gente del deporte como el presidente de la Federación Española de Fútbol vamos a escuchar atentamente los escucha muy mal esta grabación esto es lo intercambiaron esos nada

Voz 0888 31:31 los estábamos no necesita que queréis que pierde fuerte que les diga

Voz 1934 31:37 hasta entonces la promesa de Año Nuevo uno de enero esa actitud de fondo aboga dejar de fumar veto a iba a llamar más a su padre

Voz 0874 31:49 gente ese traspaso de poder fijaos si han llegado nuevos tiempos escucharlo que lo dice Méndez de Vigo su antecesor lo retiró no se deben Tio vivo justo en la calle de al lado cualquier cosa que quieras cualquier cosa que necesites me llama acrobacias mató a llamar

Voz 1934 32:11 así sigo bien Amazon y no está a que te cojo el paquete Chas de siete

Voz 2 32:15 portal agua y Méndez de Vigo de estar en casa panorama que que tener en casa esto como cuando el tu mejor

Voz 1509 32:22 la empiezan con el chico que te gusta dicen no yo también Pulgarcito

Voz 1934 32:24 sí no lo tú no estás ahí vale

Voz 0874 32:28 menos amables han sido otros miembros del PP a la hora de valorar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quién es el hombre que remite siempre sin piedad a aquel que en honor a jovencito Frankenstein hacerle linchar en este programa a los caballos con solo mencionar su nombre

Voz 34 32:43 bueno yo diría que no es un gobierno Frankenstein eso hubo

Voz 35 32:46 porque es cómodo en algunas de las cosas que hemos estado escuchando durante todo este tiempo algunos de los

Voz 0874 32:56 el que más valoraciones medien Hernández

Voz 34 33:00 eso es un gobierno en el que se recuperan viejas glorias en el que se mire

Voz 0874 33:06 al pasado basada

Voz 2 33:09 el Gobierno ha del siglo XVIII buena pero

Voz 0874 33:11 estoy mirar el pasado por cierto es muy recurrente en el PP escuchaba Méndez de Vigo

Voz 36 33:16 si viene sus conceptos señoría jefe de esas la izquierda vieja que Melilla la gente

Voz 2 33:21 el hilo humilde que hace

Voz 0874 33:27 mantra que se repite yo creo que lo vamos a escuchar mucho otro ministro el de Exteriores que Josep Borrell bien podría ocupar el vacío del hombre sin piedad que los funcionarios vayan tomando nota porque cuando Borrell habla hay que guardar silenció atentos imaginamos a Borrell con lo serio que es de eh

Voz 1804 33:42 no podría llevarlas a la práctica si tuviese una estructuras administrativas por Matas por funcionarios capaces

Voz 30 33:56 que si fuera posible silenciosos

Voz 2 34:00 a que se hubiera estáis en el café estáis aquí dando por culo

Voz 1934 34:04 ahí Borrell que te has mercenarios hasta el sueño americano y a sueño españoles el funcionario te estás metiendo mucho más grande

Voz 0874 34:09 ya ya ya cuente esta mañana que una vez estuvo Borrell en este programa debatiendo comparó faquir salió de este estudio por esa puerta al grito de No me llames nunca jamás buen carácter no tiene eso se puede decir hombre hablando de castigos por cierto

Voz 0888 34:23 tu problema no soy yo Per tu problema eres tú

Voz 1934 34:27 la esposa Camilla os eso estaba viendo dónde está yendo ahora mismo en su salón metió en el sofá a dormir corrió con un helado de medio litro vacío en la mano grita

Voz 0874 34:37 Susana Díaz se tragó su orgullo tuvo que volver a felicitar a su antiguo rival imaginamos cómo acaba esta frase

Voz 1275 34:44 quiero mostrar mi felicitación a mi compañero Pedro Sánchez nuevo presidente del Gobierno de España Andalucía siempre le ha venido bien un presidente socialista

Voz 1804 34:53 falta de ser incluso aunque sea

Voz 1934 34:57 a este estado

Voz 37 35:09 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 40:29 la base con Quique Peinado con Virginia Ridder fueron Ana Morgade y con los oyentes que han enviado un correo

Voz 1804 40:41 qué buena gente no vendes nada ahora vender algo

Voz 1934 40:44 los artistas del barrio con punto los artistas del barrio punto com el Open estudios más antiguo de Madrid la página hay busca nuestros puntos de encuentro de los sitios Carrusel deportivo

Voz 0874 40:55 a una semana tan apasionante tan política de cambios que mejor invitada que una hasta hace muy poco cronista parlamentaria que eso Sonsoles Ónega

Voz 1804 41:07 no lo dirás que no hubiéramos entradas es que me hubiera es que no cuidamos tu entrada entre el vale

Voz 2 41:16 adelante los elefantes cómo estás bien

Voz 0874 41:19 hoy bienes como escritora pero te voy a entrevistar como cronista parlamentaria queda más remedio con gente bueno afirma es firmas libros primero vamos a decirlo si quieres no te acuerdas de la caseta o lo que es

Voz 1804 41:29 el caseta A66 librería David ahora las doce dos en este último fin de semana libre con con mucha ilusión deberá lectores tu libro se llamas después del amor si y tú vamos a ver cómo lo hago para que no se note mucho lo que estoy haciendo y de periódico

Voz 0874 41:46 ha pasado a ser escritora que se siente

Voz 1934 41:50 ahora y sobre todo cuál es el próximo paso

Voz 0874 41:53 les no caerme

Voz 2 41:56 con eso es suficiente

Voz 0874 41:57 no es serio que que piezas de Maxine Huerta crees que es una buena lección crees que un periodista escritor puedo hacer un buen trabajo como ministro de Cultura

Voz 49 42:04 también tengo claro que si tiene todo mi crédito lleno el crédito y luego pues ya veremos sobre todo eleva poner un punto de sensibilidad maravilloso y tiene lo que tienen nuestro oficio de de poder comunicar lo que haga además escribe libros y no hace deporte a es que me encanta

Voz 1934 42:21 está no representa no nos representa total dulces de España por fin hay alguien no pueden hacer

Voz 0874 42:28 qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha pasado en los últimos días

Voz 49 42:32 lo rápido que ha ido todo no acostumbrados a la velocidad trepidante que de la que ya deberíamos estar curados de espanto esto ha sido un terremoto total y absoluto no ir fíjate me decían que que que estaban los nuevos ministros en la mesa del Consejo el otro día hasta con miedo de abrir el bloc de notas lo cual dice mucho del cuidado con el que va a ir este Gobierno no con lo cual vamos a darles tiempo no está está bien los cambios están bien y sobretodo que que estábamos percibiendo un silencio que los que a veces no sobrecogían la política no de repente nos encontramos con un Gobierno que escribe en Twitter y eso es fenomenal

Voz 1804 43:13 no vamos a dar

Voz 49 43:15 el es un poco de tiempo y eso está bien haber ahora hay que gobernar y gobernar es complicado gobernar es difícil y las aristas del Estado existen ya veremos a ver qué pasa no pero bueno hoy los cambios siempre

Voz 0874 43:29 tenemos un debate de en este equipo porque yo estuve en la moción de censura en el Congreso y el Lourdes estuvo ayer en Moncloa en el primer Consejo de Ministros un debate muy complejo pero yo creo que sólo alguien como tú puede resolverlo es mejor la tortilla del Congreso o la ensaladilla de monte

Voz 2 43:47 eh

Voz 0874 43:49 un congreso la verdad es que

Voz 49 43:50 es más variada la cafetería es mucho más variada y hay el este Gobierno lo va a tener mucho más difícil en cambio Moncloa pues efectivamente hay ensaladilla bocadillo de jamón más de chorizo y poco más con lo cual es verdad que él

Voz 2 44:05 de chorizo en serio si Mariano bocadillo de chorizo que quieres decirnos con esto todo el rato no concretaba el eh

Voz 49 44:16 con lo cual pues pues ya veremos a ver yo creo que es un gobierno con pocos votos pero con con ministros muy potentes y ese es el mensaje que yo creo que Pedro Sánchez ha querido mandar

Voz 1804 44:24 el astronauta que no tengo escaños por estampa buen hombre es bueno arrancas programas de televisión también a qué hora es

Voz 0874 44:34 eso

Voz 49 44:35 el arrancamos el viernes quince de junio de una y media tres en Telecinco

Voz 2 44:42 gozar que tampoco claro

Voz 0874 44:46 Cristina Pardo no lo han ocupado coincides con los fines

Voz 49 44:49 Cristina está los fines de mala entonces pues sí que deja claro pues en Telecinco de una inmediata tres espera todo el mundo en una ventana que vamos a abrir al directo

Voz 0874 44:58 este viernes una y media tres buena de lunes a viernes

Voz 49 45:00 es lo que arrancamos el viernes pero compites frenos

Voz 0874 45:04 bueno sí porque siempre se complicado reservado

Voz 1934 45:06 las Herreras está ahí entre nosotros ICO la ruleta a todos los que llevan la pandereta la ruleta esa competencia

Voz 49 45:11 vete tenemos competidores muy potentes y eso está muy bien porque siempre es un acicate ligas y ahí estaremos cuarenta y cinco minutos coincidiendo con Ferreras magnífico y con muchas ganas y con mucha mucha ilusión

Voz 2 45:23 tú sabes que está pegándose hace para como Ferreras y eso por lo que se ha tomado comer y luego como los gatos

Voz 0874 45:32 más nombres lo más importantes Sonsoles esto ha dicho mucha gentes que gente como tú que tiene esa labor intente reducir el volumen del discurso político no hay que haya programas en los que no vaya solamente gente insultando se directores de periódicos haciendo payaso no quiero mirar a nadie si contertulios hablando en un tono que no se debería usar cuando se habla de política yo creo que lo que tú vas a hacer ver lo contrario

Voz 49 45:55 bueno a ver esa es la intención Tamariz escritores

Voz 2 45:58 en el pero pero sobre todo

Voz 49 46:02 a ver que yo creo que que que en la actualidad está marcada por la política así que necesariamente hay que abrir siempre con política pues tengo mis

Voz 2 46:09 la tierra ternura

Voz 0874 46:13 recién salida del bosque

Voz 2 46:15 sí a mi me encanta la política de la pasión

Voz 49 46:18 la crítica me encanta contárselo a mi abuela de noventa y dos años ese es mi gran reto

Voz 0874 46:22 a tu padre no sala cuentas dado a mi padre no mirar en lo sabe

Voz 49 46:25 todo pero bueno en algo y entonces se me me me encantará que me entienda e insisto en eso no hombre evidentemente la política puede con todo últimamente yo creo que nunca antes como ahora probablemente si con el movimiento el 15M la gente habla de política todo el rato cuando se te llena el whatsapp de preguntas de gente que dices tú también me estás preguntando por algo de la política Dios mío es decir que él esto eh reclama política pero sobre todo reclama directo reclama poder reaccionar en cualquier momento abrir esa ventana contarlo desde bueno pues desde la objetividad como creo que todos pretendemos y con pluralidad y con serenidad ternura

Voz 2 47:03 también me voy a hacer Maxine mal inundó todo eso que ahí la la vida ser malos colegas eso también no

Voz 0874 47:11 Sonsoles Ónega el libro se llama después del amor de doce a dos en la caseta

Voz 49 47:15 mí de la librería Beat caseta número sesenta y seis

Voz 0874 47:18 ya puedes correr por cierto podido Time barato

Voz 49 47:21 es efectivamente la Gran Vía osea que llegamos no

Voz 0874 47:23 el programa en televisión ya elevó una enorme perspectiva de novedades en el ámbito de la política en los próximos meses así que suerte con todo ello como siempre recuerdos a tu padre y gracias por venir

Voz 49 47:33 se los daré hasta luego gracias a ustedes

Voz 50 47:56 no

Voz 51 47:59 ahora bien yo voy a dar