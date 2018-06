A Vivir Que Son Dos Días (16/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:22 de retraso Alarte sino que buena señora aún podrán ir no demasiado del fondo Tube Escalda en el móvil

Voz 5 00:38 al eh yo las digo no darles tiempo a eh

Voz 0874 01:00 un millar de personas han sido rescatadas frente a las costas andaluzas en las últimas cuarenta y ocho horas con Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:06 buenos días Javier al menos cuatro personas han muerto ahogadas cuando tratarán trataban de cruzar el Estrecho de Gibraltar eran cuatro hombres de origen subsahariano la última patera localizada esta madrugada ha llegado poco antes de las cuatro perdón al puerto de Motril en Granada con cincuenta y cinco personas a bordo entre ellas siete mujeres y otros tantos menores la notable mejoría del tiempo y el final del Ramadán son algunas de las causas que están detrás de este repunte de embarcaciones que han conseguido zarpar desde la costa de Marruecos todo ello en vísperas de la llegada mañana a Valencia de las más de seiscientas personas rescatadas por el buque Aquarius procedentes de Libia

Voz 0874 01:42 el Gobierno de Pedro Sánchez recupera la sanidad universal para los inmigrantes sin papeles

Voz 1024 01:46 el cambio estará dispuesto en mes y medio por decencia política como explicaba la portavoz del Gobierno Isabel Celaá tras el consejo de ministras y ministros una medida retirada recordemos por el Partido Popular hace seis años para combatir la crisis nos dijeron que dejó fuera a ochocientas mil personas se atiende así a una reclamación perpetua de las ONG José Miguel Morales ese secretario general de Andalucía Acoge

Voz 6 02:11 puede también reconocer que hay una contribución de la población migrante a los impuestos públicos en cualquier caso Ike esa contribución exige que también se les devuelvan unos servicios mínimos como es el derecho a la sanidad universal lo bueno otras condiciones del derecho a la educación

Voz 0874 02:28 Mariano Rajoy renuncia a su escaño como diputado en el Congreso

Voz 1024 02:31 el ex presidente del Gobierno m sesenta y tres años ha solicitado el reingreso al Cuerpo de Registradores de la Propiedad tenía plaza

Voz 7 02:38 en Santa Pola a mediados de los

Voz 1024 02:40 a ochenta abierto este procedimiento Rajoy deja de ser aforado se abre la posibilidad de que pueda ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional por la caja B del PP volvería a recuperar la condición de aforado si formara parte por ejemplo del Consejo de Estado pero según Génova ya es algo incompatible no entra en los planes del que fuera presidente del partido durante los últimos catorce años

Voz 0874 03:03 en deportes ha pasado algo pues si ha habido una

Voz 1024 03:05 ate a tres goles y así acabó el debut de la selección en el Mundial frente a Portugal los de Fernando Hierro hicieron un buen papel pero no

Voz 7 03:13 nada pudieron hacer para frenar ese hat trick

Voz 1024 03:16 de Cristiano Ronaldo hoy se disputan cuatro partidos a las doce Francia Australia a las tres Argentina Islandia a las seis Perú Dinamarca Croacia Nigeria

Voz 0874 04:12 pues yo creo que se oye el rumor del mar de vacaciones seguramente rumor de la sonrisa malvada de Lourdes Lancho en su último fin de semana el lo que pasa Lourdes sabes que cuando la gente nos ve por los pasillos de la radio el los miércoles casi siempre contentos porque significa que no les queda más cerca el fin de semana no la gente saliera de vernos

Voz 1312 04:30 pues una oleada de que te vayas grande pero

Voz 0874 04:33 no porque significa que también los demás nos marcharemos pronto

Voz 1312 04:36 o sea que eso lo peor lo peor es lo del viernes cuando te dicen hay por fin es viernes esa qué bien qué gracia pues en Barcelona genial como siempre esta semana estoy un poco como máximo por eso con mucha nostalgia de lo vivido la semana pasada en Moncloa de atacó verdad es que me vendría este excursiones oye si te parece como me voy de vacaciones hoy voy a intentar hacer una visión buen rollo

Voz 0874 04:58 sí porque tiene muy mal rollo tu visión no

Voz 1312 05:01 sí pero

Voz 8 05:15 a mi lado

Voz 1312 05:20 os dais cuenta de que la política y el fútbol se contra programan todo el tiempo yo ya dije que si esto sequías y me me iba a dar de baja de Netsky

Voz 0874 05:27 claro para que pagar si lo tienes gratis no a los días porque Rajoy anunció ayer en la previa del partido debut de la selección en el Mundial de Rusia que renunciaba a su escaño impedía volver al Registro de la Propiedad en Santa Pola si quieres compramos una casa allí a medias solamente

Voz 1312 05:41 si te registrarla por favor he bueno también otras casualidades que hemos visto en las últimos días no siempre el Real Madrid como protagonista hoy por cierto que con el partido de ayer ya sé que no te gusta el fútbol pero he visto un montón de chistes en las redes de esos que hacen Matías Prats en las noticias no de Cristiano Ronaldo no defrauda

Voz 0874 06:01 bueno pero si defrauda hay mucho ayer la SER avanzó el acuerdo que ofrecía al futbolista para cerrar un contencioso que tiene con la Agencia Tributaria por unas casi quince millones que se olvidó declarar

Voz 1312 06:10 será posible que acabó interesando del fútbol Javier

Voz 0874 06:13 la información penitenciaria la que nada vale vale vale

Voz 1312 06:15 pues eh seguimos porque ayer la segunda rueda de prensa de la ministra de Educación y portavoz de este Gobierno Isabel Cela e hizo anuncios como éste porque devolvía la sanidad universal y universal significa para todos

Voz 9 06:28 debo aislar a las personas a todas las personas su derecho a la protección de su salud esto es una cuestión de decencia

Voz 0268 06:38 ya

Voz 9 06:39 política pero no sólo de decencia política esta protección a la salud es además afortunadamente un mandato de todos los organismos internacionales

Voz 0874 06:49 lo que sí uno de los anuncios ayer después de ese segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ya con un cambio ministerial recordemos que en las sillas de Cultura se sentaba la semana pasada máximo hay esta semana se presentaba con la cartera a la reunión José Guirao prestigio incuestionable como gestor cultural y con un discurso también impecable respecto al futuro inmediato de ese sector

Voz 1312 07:09 si su declaración de intenciones de esta semana ha sido impecable bueno haber impecable también de letras porque ya ha demostrado que los números no son lo suyo

Voz 8 07:19 ya saben que es un momento bastante complicado pero en fin yo creo que hay dos cosa que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo y el trabajo la prudencia y la valentía

Voz 1312 07:34 un claro que se puede tener todos los pero bueno ya ha dicho que va a hacer todo lo posible por revertir el IVA cultural que tanto daño ha hecho todos estos años a un sector ya de por sí maltratado

Voz 11 07:56 reprobó más temas que anuncian que es verdad que a llegar una nueva etapa en Moncloa no de nuevo escuchamos a la portavoz del Gobierno Isabel Cela este Godín

Voz 9 08:05 no quiere remover las concertistas sin perder nada de la seguridad y el control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad y al respeto a la dignidad humana al respeto a los derechos humanos Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad que herir a las personas

Voz 1312 08:28 la seguridad en las fronteras pero sin perder la humanidad y ese es el rumbo que ha tomado este Gobierno sobretodo con la decisión de acoger a esos seres humanos que fueron rescatados a la deriva en el mar y que Italia negó la entrada

Voz 0874 08:38 ya no sé actualizado Piñero en titulares esas últimas llegadas en pateras esta madrugada mientras el barco de Médicos Sin Fronteras junto con dos barcos italianos sigue rumbo a Valencia donde se les espera mañana a

Voz 11 08:48 día no

Voz 1312 08:50 también se habló de ello ayer en Moncloa se ha hecho

Voz 9 08:52 yo por respeto a la dignidad de las personas asumiendo lo común verdadero catalizador un verdadero símbolo para que Europa tome cartas en el asunto este no es un asunto ni español ni italiano griego es un asunto europeo

Voz 1312 09:12 dos veces ha salido la palabra dignidad en este repaso a la rueda de prensa de Moncloa y la verdad es que reconforta no recuperar valores que ahora mismo están sepultados por el miedo y el populismo muchos países europeos que Europa tome cartas en el asunto dicen que asuma sino la vergüenza histórica de no haberlo hecho

Voz 0874 09:30 aquí también surgen algunas preguntas a raíz de esas medidas una es una acción humanitaria en la otra un cambio en la política de inmigración y control de fronteras ya sobre la inmigración va a ser uno de los argumentos de la oposición una de las armas electorales de algunos partidos de la oposición mano utilizarse acampar

Voz 1312 09:46 ya seguro esperemos que no no con demasiada virulencia estamos esperando la llegada del Aquarius un barco que ha aplicado las leyes de la mar yo diría con las leyes fundamentales de la humanidad ayudar y rescatar a quienes corren peligro de perder la vida cuando se humaniza a otro ser humano caemos en picado al infierno ir eso habla Primo Levi en su libro Si estos su nombre

Voz 0874 10:17 por ejemplo que encontremos de genocidio y de crímenes contra la humanidad nacen de esa deshumanización

Voz 1312 10:23 mira les propongo como despedida en esta última visión de la temporada escuchar a dos chavales de la misma edad una vive en Barcelona lo tiene todo el otro también vive ahora en Barcelona pero con la misma edad ha salido de su país ha puesto varias veces en peligro su vida salvaje dado todo hasta llegar aquí una visión del mismo tema desde dos puntos de vista os presento Emma Berners buenos días buenos días tienes veinte años ya eres de Madrid estudias en Barcelona ya has puesto en marcha un proyecto que se llama katana fue cuéntanos qué es

Voz 0268 10:52 qué es un proyecto que nace realmente por una necesidad apropiada una necesidad apropiada como de de hacer sentir a las personas de hacer que empató dicen sobre diferentes causas

Voz 1312 11:03 los dos humanitarios causas humanitarias y sociales todo

Voz 0268 11:07 entonces a raíz un poco de una vivencias de personal de una vivencia en la que me voy a Atenas en la que bueno me me surge también como acercarme a esa situación de los refugiados digo venir a Atenas ve involucrar con lo que está pasando y entonces así como que puedo hablar con con poca experiencia María Temas veo lo que cómo viven y cuando vuelvo es cuando entra un poco el conflicto personal cuando vuelvo a mi vida cuando vuelva a mis comenzó a mí confort cuando vuelvo a mis amigos a mi a mi a mi vida normal es cuando algo choca digo ya no puedo olvidarme de lo que he visto entonces cómo puedo hacer que la gente de mi alrededor entiendo un poco lo que yo he visto con mis ojos es cuando lo hace catalán como lo llamo yo que es un poco hasta visión que yo tenía de hacer que la gente experiencia en su propia piel que la gente pueda empatizar con distintas causas pues que empatizar con lo que viven los refugiados cómo es esto cómo lo consigues me parece interesante como mezclar un poco el el arte con esto es es una performance artística es me han cedido un espacio en aquí en Barcelona donde yo he vivido una sala en en distintas etapas concretamente son ocho etapas que son ocho etapas que representan un momento del viaje son desde la salida a su casa hasta el viaje en barco hasta la llegada a Atenas el sentimiento de espera que tienen en la frontera de Europa y luego la llegada a Europa a qué es lo que representa para ellos llegar a Europa y qué es lo que lo que reciben aquí en Europa todo es es experiencia al porque cada etapa sólo la vives me antes sentidos mediante la vista mediante los sonidos pero creo que era la forma que tenía yo como para hacerte sentir en tu propia piel ser un refugiado hacerte sentir antieuropeo o que tienes todas tus necesidades cubiertas el viaje que vivencia en ellos hablaban

Voz 1312 12:59 preside la importancia de humanizar cómo son esas personas que cruzan el mar para llegar a Europa

Voz 0268 13:04 gente que tiene un móvil es gente que tiene un Facebook es gente completamente como nosotros no es gente pobres son de con un poder adquisitivo bastante alto porque sino lo que digo yo siempre sino estarían muertos en su país de origen pero han tenido con esa esa posibilidad de salir entonces son como nosotros son chavales con se rían también juegan al fútbol son sobre todo hombres o familias porque esto es como lo que he visto

Voz 0874 13:30 claro es fundamental pensar que nos puede pasar a nosotros que son como comunes

Voz 0268 13:33 pero también es un poco lo que intenta transmitir que Diego juega hasta que no nos pasa a nosotros no vamos a ser conscientes de lo que está pasando es si ahora mismo en Europa Si yo fuese más refugiado ahora sería capaz de afrontarlo es creo que no sólo no no vemos como que eso también los podría pasar a nosotros y por eso como que lo dejamos a un lado no importa

Voz 1312 13:54 qué piensas de que España acoja a los rescatados del acuario

Voz 0268 13:57 me enorgullece Diego fue al fin mi país como que me representa en algún sentido me daba un poco de miedo también porque no sé realmente no esa es un poco ambiguo no saber realmente cuáles son las medidas que se van a tomar pero espero que que vaya visto siga así no que ese es un ejemplo ante Europa de tiro y España ha dado la cara por una vez

Voz 0874 14:18 es es estas haciendo un crowdfunding para poder hacer esta acción reivindicativa si Podemos en nuestras redes Si alguien quiere colaborar esa dirección gracias por haber venido a un beso y suerte

Voz 0268 14:29 a vosotros por invitarme

Voz 12 14:32 no

Voz 1312 14:34 a sí ahora os voy a presentar a reza tiene ante años recién cumplidos hable con el junto al mar que casi le cuesta la vida y que hoy le da trabajo lo que nos contaba Emma que quería transmitir lo ha vivido rezan su misma edad no sé qué pesadillas tendrá pero mientras hablas con él no para de sonreír quiere ayudar y devolver el bien que lo hicieron ya veréis que para él no hay nada más importante que una vida lo he pasado muy mal pero no deja de sonreír gracias a Pro Activa Open Arms ha hecho un cursillo de socorrista se esas su profesión desde hoy sábado y que él exhibe con orgullo

Voz 13 15:06 reza basa empezar mañana o dentro de dos días como socorrista

Voz 14 15:10 tenso es trabajar en El Prat para vosotros es como si es una buena oportunidad de mi vida porque nadie imaginaba ni hoy imaginado y que puede ser Tous si después esas intento de Cuba con ya veremos

Voz 15 15:38 esa es una manera de devolver lo que lo que alguien hijo porcina o rescataron rescatarle

Voz 14 15:47 sí ella esto bueno ya he decidido dentro de poco pero es también comprado ficticio como fenómenos como los suaves ves salgo pues para ayudar a la gente que vienen del mar que hay mucho mejor si voy fuera eh el barco se pierde Dario Fo la obra con ello es más que eso sí es también se sepan vio con ACS Camiño vi ya he hizo por ahí estaban tengan más hacerlo más esperanzado para conceder subida me has hecho de dicho dando está en casa de Liga oído nunca será como barajado es algo no lo que es hasta que lo veas es cuando peor saben que barajó ellos ir a su vida pueden pedirlo y imaginarlo si eso fuera yo vine de ese irán a Turquía andando hay eso sí a Grecia en el mar en una la culpa es de nueve metros sesenta y cinco personas de los sueños a en las seis meses eso FGD es deseamos tiró acceden a IDC ahí

Voz 0874 17:29 la son fue esto

Voz 14 17:32 a ello echen el los barcos que pie a Italia bueno esconde debajo de un camión treinta y seis horas estoy vivo

Voz 0874 17:41 por ahí debajo del balón dentro con

Voz 14 17:45 sí vamos a Venecia entonces en a y y cogió otro camión para venir a Barcelona

Voz 16 17:55 pero eres muy joven cuántos años tienes con osea con qué edad te pasó todo esto

Voz 14 17:59 yo fan enseña diecisiete ahí sí hacen noventa venís

Voz 1312 18:04 por qué saliste de tu país cuentan

Voz 14 18:07 a mi fan le a mi madre era ir en mi padre afanó Si bueno pues le Irán no nos dan ningún ningún placer no tenía identidad pues en no podía ser nada bueno para trabajos que así ha también les estaba papeles eso es que manera historial Lourdes que que

Voz 1312 18:29 asegura que ha socorrista además que va quiera ir a rescatar a su vez agradece muchísimo porque dice que lo han rescatado dos veces una vez en el mar y otra vez la familia la familia catalana que lo acogió y le ha ayudado a tener los papeles lo he rescatando el trabajo y abra el rescata el trabajo y el rescatará

Voz 0874 18:46 qué paradoja que hagas este último reportaje en el eh eso dice mucho de lo que te espera por delante de tus vacaciones porque ese público que tantos de quiere al que tanto debe este espera

Voz 13 18:56 pensé a vuelvo enseguida vuelvo para coger el programa

Voz 0874 19:00 hombre y cuidado con el volumen ahora porque la semana pasada vino con Rafaela Carra es el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 17 19:07 muy bien digo yo que para que grabe ni

Voz 19 19:26 no

Voz 22 20:00 yo fuese de textos por el fútbol era todo lo contrario de lo que yo quería del fútbol sólo me gustaba el portero porque iba de negro Xinjiang sobretodo porque se quedaba solo lo dejaban a lo más parecido a ser portero era ser escritor que no habían nacido para el fútbol sus reglas y las mías eran antagónicas siempre me salía ir a favor del equipo lo hacía por hospitalidad hacia quienes venían de fuera mi padre era socio en el equipo en el barrio conocían a toda la plantilla el portero se llamaba Arias tenía un taller de reparación de radios y televisores reparaciones Arias Mi Familia siempre les llevaba la tele cuando no funcionaban y dándole tortas a un lado mi parecer también quiso que hiciese técnico electrónico pero preferí el bolígrafo el soldador de estaño ambos cacharros sirven para derretir lo que se toca se a mi padre le gustaba el fútbol a mi madre y le gustaban los toros y a mí me cifraba Grama sin embargo jamás podía haber mi programa musical porque cada miércoles a Saura o bien aparecía el presidente de la escalera para preguntar si nos habían cortado el agua o bien había fútbol de los toros gustaba cuando faltaba el espontáneo así me anime yo a escribir bueno también me gustaban algunos pasodoble del fútbol lo único que igualmente me gustaba era la música la que ponían en el intermedio siempre era exigirán que se llamaba Tiger soy un cincuentón y sigo detestan del fútbol pues para mí es lo más parecido al abuso de poder de los mayores de las mayorías y aún así cada vez que oigo el Times guerras sino igual te instintivamente a una pelota que nunca quise tener

Voz 20 21:53 como tu

Voz 1 21:58 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 22:03 buenas ideas

Voz 25 22:04 en el sorteo del triple Estela XI de ayer el número premiado ha sido setecientos treinta y uno no olvides que el participar en los juegos de la ONCE colabore

Voz 15 25:50 sigue a A vivir que son dos días en las redes sociales Twitter arrojan a vivir bien Facebook a vivir

Voz 32 26:03 cielo leído no

Voz 0874 26:06 la pregunta pues mira no lo voy a ver

Voz 32 26:09 borrosos me haría ilusión tendrá quince

Voz 11 26:11 el otro más sabes vamos a Pendón quince centímetros pero en vano cincuenta tuyos bando gusanos genera un capullo alrededor suyo detener nunca pudo alrededor

Voz 7 26:26 poco pavo

Voz 33 26:28 no

Voz 11 26:30 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa más de Laser este programa necesitan veterinario cada semana me encuentro hoy

Voz 28 26:43 se

Voz 15 26:46 estocada algo en particular algo

Voz 34 26:51 como los pimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta y crudos un sitio caro hoy

Voz 35 26:57 pues sus diez serconsumidor con Jesús los esto hasta qué punto es fiable inviable

Voz 34 27:04 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada de creen que la gente a Bush a que hace comentarios

Voz 28 27:11 no tilín

Voz 35 27:14 algunos comentarios y hay otras que realmente o exponen comentarios que son realmente reales

Voz 0874 27:20 el consumidor todos los domingos a las seis de la

Voz 28 27:23 mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la láser y estar al día de nuestros publicaciones tu

Voz 15 27:37 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook

Voz 31 27:54 a vivir que son

Voz 1 27:55 dos días Javier del Pino

Voz 36 28:00 por cada muro lamento en Jerusalen la dorada mil vidas mal gastadas por cada manda viento yo soy polvo detuvieron todo y aunque esa Dro defecto herida

Voz 5 28:30 hay un ambiente en el mundo que va

Voz 36 28:40 yo soy judío que di con los cristianos no sé que Dios es el mío

Voz 0874 28:55 la milonga del moro judío seguro que hay algún oyente pesan ahora mismo ya ha vuelto panadero a colgarle música en española

Voz 1775 29:02 el gol de Pino que pases además están pendientes de que un día les o bueno nos expliques eso que comentaba entre semana las tu teoría sobre la música española dar bueno sí eso de que no tienen nada en contra de la música española en la radio pero que que no te gusta Bush la usas los que con los cursos de verano que vale bueno pues siente que hoy te vas a hartar de música española del otro día fotón inglés hoy toda la revolución pequeña musical podían en Castellón

Voz 0874 29:25 no esto que suena que creo que ese Jorge Drexler revolucionario

Voz 1775 29:29 por qué bueno la revolución de esta canción está en realidad en el autor de Los versos que canta Drexler en el estribillo que no son suyos One no los escribió él no sólo no nos escribió sino que se los dieron además casi como un encargo mira contra el mismo

Voz 37 29:43 en Madrid con mi maestro y amigo Joaquín Sabina cuando él me dijo que tenía algo para darme tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción eran cuatro verso siguiesen así yo soy un moro judío que vive con los cristianos no sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos aquellos versos realmente me me impactaron mucho de lindos verse Joaquín son tuyos me dijo que eran de otro compositor que Chicho Sánchez Ferlosio

Voz 1775 30:10 ha sido muy grande Chicho Sánchez Ferlosio Pino alguien muy grande también como decía Drexler en esta charla cuyas canciones bueno dado gente como Víctor Jara aquí la Youn Joan Baez o el propio Joaquín Sabina del que también hablaba tres quisiera ser

Voz 5 30:28 Dios frío no porque está muy claro

Voz 11 31:02 pues círculos viciosos la canción que cerraba el la gente

Voz 0874 31:05 Berio disco que todos teníamos de La Mandrágora allí a cuya grabación a todos nos habría gustado asistir

Voz 1775 31:10 habían cuarenta personas de verdad no no no era esta versión

Voz 0874 31:12 si no esto esto también es en directo pero

Voz 1775 31:15 bueno es una versión en televisión Televisa

Voz 0874 31:17 en bueno la gente no lo recordará ya pero avión una época en la que hacía música en televisión no la música

Voz 1775 31:23 qué tiempos estos en concreto del programa Si yo fuera presidente te acuerdas no no te había sido Estados Unidos todavía no

Voz 0874 31:29 hace muchos más años ochenta principios Fernando García

Voz 1775 31:33 Tola se marcó época este programa hace emitían lados estuvo en antena del ochenta al ochenta y cinco tiene gracia porque al terminar la primera temporada parecía que no iba a seguir Tola dijo que lo iban a dejar por la incapacidad del equipo para imaginar nuevos programas no estamos las las me encanta me da que pensar

Voz 5 31:49 porque claro claro

Voz 0874 31:59 entonces también es de Chicho Sánchez Ferlosio

Voz 1775 32:01 dicho bueno desde Chicho Sánchez Ferlosio en alguna de las reediciones que salieron del CD en CD del disco malas compañías de Sabina que originalmente formaban en el año ochenta pues la casa de discos se olvidó de poner allí el nombre de Ferlosio bueno Chicho se querelló contra la casa discos más allá la amistad que tenía con Sabina no

Voz 0874 32:17 por situarnos pues según oyente millennials anda perdido Rafa hace una breve presentación quién era Chicho en coche muy importante con Chicho Sánchez Ferlosio es difícil ser

Voz 1775 32:25 breve no eh fue muchas cosas pero bueno como aquí hablamos de música me quedo con esa parte fue entre otras cosas un cantautor de ideología de izquierdas pese a ser hijo de Rafael Sánchez Mazas fundador de la Falange fue militante del Partido Comunista Español desde donde bueno fue evolucionando después ideologías marxista leninista llegó casi en el anarquismo no bueno como músico y sus canciones las sacan da mucha gente ya te he comentado alguna él como cantante sólo llegó a grabar un elepé año setenta y siete aunque en realidad hay otro disco grabado antes año sesenta y tres un disco muy revolucionario y por eso traemos hoy a la Sección Ike bueno se acaba de reeditar aquí en España escucha como suena

Voz 0268 33:00 con diez segundos crítica

Voz 38 33:05 sí

Voz 17 33:16 el está

Voz 39 33:17 de los comunistas son Express les sabemos desprendía al

Voz 1775 33:29 ganar realmente grabación casera Bono es que no se me ocurre nada más casero que esto por cómo fue grabado pero mejor nosotros mejor que yo no lo va a contar alguien que estuvo allí durante esa grabación anda Guardiola

Voz 0874 33:42 la mujer de Chicho Sánchez Ferlosio de sesenta

Voz 7 33:45 hasta el setenta y cuatro Ana cómo estás bien no Itxaso es italiana hasta que te casa esté porque en esa época había que renunciar claro no había más remedio es verdad que es hasta grabar un cuarto de baño sí lo que se grabó en un cuarto de baño por razones de seguridad no no porque hubiera mejor acústica acústica ni mucho menos las cortinas ayudaría un poco no tenía la ventaja de que el cuarto de baño no tenía Ventana la calle al exterior luego queda les la pieza Della-Casa más lejana de las tornas comunes es decir de los vecinos

Voz 0874 34:25 claro porque si alguien en el patio escuchaba esto de cantabais se presentaban los grises rápida

Voz 7 34:29 pues probablemente no lo sabemos pero no se dio cero pero sí era era un regreso vaya

Voz 1775 34:35 quién lo grabó Ana

Voz 7 34:37 pues vinieron unos muchachos jovencísimos como nosotros de Suecia dos muchachos y además fue una cosa muy rara porque sabíamos que iba a llegar a alguien realmente llegaron con mucha prisa los pobres porque luego con prendido que es que venían con un miedo espantoso porque se sentían perseguidos por la policía y entonces llegaron apenas se habló no se Money un café no se tomaron un café nos metimos en el baño y allí se puso en marcha el Magneto no si yo empecé a cantar sacó

Voz 13 35:24 en la grabación buenos días buenas tardes y de Dios ya he sabido más

Voz 7 35:29 en pro comunista iban con ellos era claro ellos eran comunistas creo yo me he enterado horas antes no sabía ni de dónde venían Negrín nunca subsistemas de ellos jamás no nunca Astra o lo hace un cinco seis meses empezaba a saber de ellos no los he conocido personalmente aunque espero hacerlo pero bueno es sabido de ellos pues eso que pasaron mucho miedo que que iban con tanto miedo que la grabación la llevaron salieran de España

Voz 13 36:04 con la grabación pegada a los bajos del coche claro entonces las aduanas irán a tu amas de verdad claro

Voz 7 36:11 es que además venían de Suecia que se que dieron mundo ese para ellos era un mundo totalmente desconocido o claro está ajeno pintas se lo bueno que es sabido pues muchas cosas que que uno de ellos era una persona que bastante emblemática en Suecia por que encabezó la lucha contra la guerra de Vietnam

Voz 40 36:38 y en fin

Voz 41 36:41 no ahora hace poco

Voz 7 36:44 el editor de la reedición esta lo ha conocido tenga una foto del con ochenta y dos años un poquito más que yo pero por ahí

Voz 0874 36:56 en unos poquitos años más que entonces no

Voz 7 36:59 muy pocos hay bueno ha sido bastante emocionante ver sus caras porque claro yo no los conocía del cuarto de baño ahí ahí a los ochenta y dos años tú te puedes imaginar pero sí

Voz 0874 37:11 Ellos se llevan la grabación a Suecia

Voz 7 37:14 hasta qué punto es un éxito

Voz 0874 37:16 la grabación fue un éxito

Voz 7 37:18 eso sí lo supimos en aquel momento que había sido un éxito enorme en Suecia y eso es muy caro

Voz 0874 37:24 la dos Kiko lo que me sorprende es que lo siquiera es que llegaran no

Voz 7 37:27 dice es de sueños llegaron noticias quizás a través de compañeros de amigos que viajaban no que vivían allí no lleven llegaron esas noticias de que había sido un éxito muy grande decía que inmediatamente lo empezaron a a a versionar sueco varios artistas suecos no los suecos sino también noruegos en fin de noruegos

Voz 24 37:52 eh enanas sean daneses en fin

Voz 7 37:56 de ahí pasó también a otros países de Europa a Italia Francia y América Latina

Voz 1775 38:04 una de las canciones a ser sintonía de una campaña electoral

Voz 7 38:06 en efecto el Partido Socialdemócrata tras eso sí

Voz 0874 38:10 mientras tanto aquí estaríamos bueno no sé con qué

Voz 7 38:13 porque yo me había nacido pero no sé cuál es el artista de la época

Voz 0874 38:17 pero no

Voz 7 38:18 nadie sabría que este disco existían España nadie algo bueno a nosotros nos llegó por supuesto menos llegaron dos copias después de unos meses no llegaron dos copias no sea a través de ya ni me acuerdo vuelo y más sino sorprendieron bastante ocho venían con una

Voz 41 38:35 la carátula falsa

Voz 7 38:39 B pasodobles algo así supongo de pasodobles sueco

Voz 13 38:45 es cosa de folclore

Voz 7 38:47 el sueco que debe con unos unos dibujos que había hecho una gran diseñadora sueño sueca de esto me entero ahora de que era una grande me entero de todo ahora a los cincuenta y cuatro años y es bueno que fue un gran éxito y nada más no se priman más hasta

Voz 0874 39:06 ahora de repente alguien decide

Voz 7 39:09 a este respecto buenas condiciones eso es alguien se apasiona con la Historia porque si a mí me habían dicho algo una entrevista en eficiente de alguna universidad donde ya había contado la historia de la grabación y bueno y contra también en archivos históricos de pues del patio como esta hay idea algún otro lugar de estudio la sospecha de que yo estudiaban hay que estudiarlo en aquella época

Voz 41 39:40 pero pero pero nada más y nada

Voz 0874 39:46 los suecos tampoco sabían quiniela Chicho

Voz 7 39:49 pues no sabían eso es decir no le habían puesto cara porque he visto salió en televisión la televisión sueca en fin fue fue un éxito importante

Voz 41 39:59 entonces he cuál a la muerte de Franco y con la llegada de las

Voz 7 40:05 democracia o casi pues los años me parece que es setenta y siete ocasiones doce se y se vino un equipo de la televisión sueca a ponerle cara hecho a grabar le entrevistarle

Voz 0874 40:21 le cantan al una cosa hay ponerle cara después de que podía describir porque claro el disco salió como anónimo

Voz 7 40:27 el del siglo veinte a como quiso mucho

Voz 0874 40:30 si saliera anónimo español del siglo eh

Voz 7 40:33 qué sientes al escuchar el disco ahora pues una enorme la verdad enorme bueno el lo más impactante para mí ha sido

Voz 9 40:45 hoy el canta el ocho de marzo la huelga feminista o ir a cantar a multi a una multitud es antes que de mujeres un la canción de tu hecho de la huelga

Voz 7 41:03 quiero decir una cosa las lo que hemos oído antes esas coplas que hemos oído antes eran coplas hechas sobre la marcha en la universidad que dicho era como empezó haciendo como un trovador cada vez que pasaba algo en la universidad pues es en inmediatamente tenía una facilidad tremenda pero

Voz 41 41:28 va un un texto e una letra y una música cantaba en el exterior de la de la facultad y ahí se reunía gente y en fin

Voz 0874 41:39 pero fíjate también con esas copias con la milonga del moro judío de que vigentes es tan pocos unas coplas sobre la inmigración hacia acá parece mentira al tiempo que oye Ana te agradezco mucho la visita a Ana Guardiola fuera mujer de Chicho Sánchez Ferlosio y que está disfrutando con esta reedición tanto como nosotros es preciosa de muy grandes

Voz 7 41:58 precios a la reelección estoy encantada porque además de la el sello discográfico lo ha hecho con una amor realmente incomparables gracias por venir nada muchas gracias a vosotros un beso fuerte cuando Olga

Voz 42 42:17 millones de lo que haría se acaba de ir cuando da a la cría trataba Elía consigan

Voz 1775 42:36 de Historia de la pilla David Trueba por ejemplo es un peliculón ya pues por ahí va es que todo alrededor de de Chicho es un poco de película date cuenta bueno que el autor de esto que escuchamos los gallos era hijo del coautor de la letra de cara al sol solo eso ya va

Voz 0874 42:50 la serie pero mira tiene razón no

Voz 1775 42:52 de hecho David Trueba sobre la historia concreta de este disco pues ya está preparando un documental creo que va a estar listo para final de año hice va a llamar Si me borrará el viento lo que yo canto que es una de las frases que dice esta esta canción

Voz 0874 43:04 pero aquí delante el disco que como digo se ha reeditado el lunes pasado yo no sé si puede conseguir en tiendas de discos pero sí

Voz 1775 43:11 no se puede conseguir sólo por correo lo ha sacado una compañía de Zaragoza que se llama Matt más récords son ha hecho quinientas copias en una edición muy cuidada como dices el disco bonos el tamaño original de de diez pulgadas incluya alguna canción

Voz 0874 43:23 que en tres esto es el que tengan más de cuarenta algún

Voz 1775 43:28 la canción como la escuchábamos al principio que no salió ni siquiera originalmente bueno porque hacía referencias directas a todos los ministros de Franco y eso quizá era demasiado incluso para los suecos Se puede por correo salga le interesa la direcciones info arroba Matt más récords Mahmoud récords como suena punto com veinte euros cuesta

Voz 0874 43:46 y no nos llevamos comisiones tú lo hacemos por amor al arte que conste que creo que lleva también con cuatro canciones de la guerra civil Ay Carmela hay alguna más

Voz 1775 43:52 esto es canciones que también se grabaron en aquella legendaria sesión de del baño no hay Carmelo Si me quieres escribir pero bueno Pino si quieres vamos a cerrar con otra versión de los gallos eh pero más actual

Voz 28 44:04 es encontrar eh en la arena

Voz 5 44:10 eh eh de El Gato Negro era otra o de que el Dalia

Voz 1775 44:30 hemos hablado de la influencia que tuvieron estas canciones de Chicho en los años sesenta setenta no son en España en toda Europa pero es que bueno han perdurado en el tiempo me estoy acordando de elecciones de mayo de dos mil doce en Grecia son las elecciones en las que aparece con fuerza a Syriza y bueno recuerdos con una emisora de radio que estaba vinculada con está el partido de Tsipras entre las canciones que ponían estaba esta lo ponían casi como un himno y tenían allí en el estudio un cartel con los con los gallos incluso

Voz 0874 44:55 pero pero esta esta versión poner nos ponían la original

Voz 1775 44:58 esta que escuchamos ahora es bueno una que volverá a grabar e hace unos años el colectivo robo de que ya hablaremos otro día con las voces de Raúl Fernández el grupo Refree Nacho Vegas Sílvia Pérez Cruz

Voz 28 45:09 eh cantar entre lo Borrell bien

Voz 5 45:14 la eh

Voz 1775 45:25 como te digo han perdurado siguen grabándose estas canciones y bueno como nos decía Ana hace un momento momento bueno llamativo este ocho de marzo las manifestaciones feministas en toda España y la gente quizá sin saber que eran canciones de Chicho pero estaban cantando a Chicho estaban cantando esta canción de a la huelga que está incluida también en en este disco que se reedita ahora

Voz 13 45:44 Rafa Panadero de el disco por ejemplo hasta ahora

Voz 5 45:50 la qué

Voz 1 46:09 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 11 50:03 a vivir que son dos días las noticias de Madrid con Isabel Salvador

Voz 0825 50:12 qué tal muy buenos días la policía busca al autor o autores de los disparos que esta noche han acabado con la vida de un hombre en el recinto ferial de farsa Se trata precisamente de uno de los feriantes Parla celebra estos días las fiestas del agua según fuentes de la Policía Nacional el suceso ocurría cerca de las once y media de la noche en la parte trasera del recinto ferial en la calle Picaso donde se han encontrado tres casquillos de bala fue atendido en un primer momento en el lugar de los hechos y trasladado en estado muy grave al hospital donde finalmente ha fallecido y también esta noche un aparatoso incendio ha causado importantes daños a seis adosados en organización de Collado Villalba en el fuego sea

Voz 0268 50:50 iniciado en una buhardilla de uno de ellos

Voz 0825 50:52 y se ha propagado rápidamente al resto no hay daños personales en su extinción han participado diez dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid Luis Rincón es oficial de bandejas prolongan otros y recuerden que este sábado se vuelve a cerrar la línea siete b de metro para intentar solucionar las filtraciones de agua un problema que se alarga en el tiempo que parece tener difícil solución Javier Galicia

Voz 50 51:44 nueve veces en una década ha tenido que ser cerrada ya la línea siete EB para hacer obras de reparación cuatro de esos cierres han sido de larga duración el último de hecho también se anunció para tres meses y acabó durando todo un año parecía que aquel iba a ser el cierre definitivo para evitar nuevos cortes drásticos del servicio pero no fue así los ayuntamientos dudan por ello de los plazos dados ahora por la Comunidad de Madrid cuyo consejero delegado de Metro Borja Carabante volvió a confiar en que esta fuera la definitiva

Voz 51 52:08 esperemos que con este corte que se vamos a aplicar una solución Tirso más contundente de intermediación que solucionen definitivamente los problemas tan serios o más ellos que existes creemos que los problemas que existen de tipo afronta el agua con esto se va a solucionar de una manera definitiva en este tramo

Voz 50 52:25 las obras se invertirán otros dos coma tres millones de euros que se suman a una factura multimillonaria mientras se resuelve la reclamación de la Comunidad de Madrid a la constructora a la que se instó a tener lista la infraestructura antes de las elecciones de dos mil siete de nuevos eran obras de impermeabilización de los túneles el corte se mantendrá al menos hasta el quince de septiembre entre estadio Metropolitano y Hospital del Henares con un servicio alternativo de autobuses que tardará en cubrir ese tramo casi una hora

Voz 28 52:47 servicio de como escuchaban va a quedar interrumpido hasta el quince de septiembre en el caso de Metrosur las obras parece que se retrasan y finalmente comenzarán el veintiocho de julio por lo tanto la línea permanecerá cerrada también hasta mediados del mes de octubre ser Madrid su David Callejo según

Voz 52 53:03 Fuentes de la Consejería se debe a cuestiones técnicas de adaptación de contratos y proyectos pero los trabajos serán los mismos en concreto la Comunidad va a destinar más de trece millones de euros para reformar de arriba abajo la mitad de la línea en su tramo norte entre las estaciones de El Casar y Universidad Rey Juan Carlos dejará sin suburbano a todo Leganés Alcorcón parte de Getafe las obras resolverán los graves problemas de la línea como desbordamientos y filtraciones de agua deterioro de las fijaciones de la infraestructura de la vía ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana A vivir que son dos días

Voz 11 53:35 las noticias de Madrid

Voz 53 53:39 las carnes es tu usted de salud te la clara con UM seguros disfrutará es de la mejor atención personal libre acceso a su cuadro médico nacional y las garantías más completas sin copago contrata ahora en UM seguros punto es antes del uno de agosto y tendrá un veinticinco por ciento de descuento durante cuatro meses tuve M seguras sesenta años de experiencia dando la vuelta en los seguros de salud

Voz 0825 54:05 el Partido Socialista ha anunciado que presentará una modifica la acción de la ley de Memoria Histórica que no va a permitir sacar

Voz 28 54:11 los restos del dictador Francisco Franco del Valle de

Voz 0825 54:14 es caídos la reforma plantea también que en las exhumaciones sean una política pública que los juicios del franquismo sea nulos de pleno derecho mientras tanto en el Ayuntamiento de Madrid el Comisionado de memoria histórica e sea despedido en este caso con discrepancia en torno al memorial a los ejecutados en el cementerio de la Almudena Felipe Serrano

Voz 0622 54:34 con discrepancias sobre el memorial de la Almudena ha concluido la relación entre el Comisionado del Gobierno de Carmena la alcaldesa defiende que estén los nombres de todos los fusilados por el franquismo entre mil novecientos treinta y nueve y mil novecientos cuarenta y cuatro incluidos los cheques vistas Francisca Sauquillo en cambio reclama dos memoriales sin nombres uno de ellos para los ejecutados durante la Guerra Civil

Voz 16 54:57 nosotros planteamos después de muchos debates que nos parecía que era mejor no poner nombres los seguimos manteniendo nuestras actas sino que en ocasiones no es lo mismo a los reconocimientos que se llevaron a cabo durante la época franquista que lo que significan los reconocimientos yo diría más la memoria de una ciudad como tal

Voz 0622 55:16 el PSOE apoya la propuesta de Carmena ciudadanos tacha de sectario al gobierno municipal el PP arremete contra la izquierda radical por homenajear dicen a personas con las manos manchadas de sangre

Voz 0825 55:28 Illa portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta asume que fue un error apoyar en un tuit al candidato colombiano Gustavo Petro apoyo por el que le han retirado el permiso para participar como observador a neutral en los comicios presidenciales que se celebran en Colombia este fin de semana tuit que además le ha costado el reproche tanto del Partido Popular como de Ciudadanos Pedro Rollán Ignacio Aguado