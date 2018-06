A Vivir Que Son Dos Días (16/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 no lleguen a ser problemas contrata al oeste mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 2 00:18 son las diez las nueve en Canarias mañana está previsto que llegue a Valencia el Aquarius que traslada a seiscientos veintinueve migrantes y que a esta hora se encuentra navegando cerca de la costa de Palma mientras en el sur de España Salvamento Marítimo ha rescatado a más de setecientas personas en las últimas veinticuatro horas se han recuperado además los cuerpos de al menos cuatro inmigrantes redacción en Andalucía Ana Fernández buenos días buenos días a las ocho de esta mañana han llegado al puerto de Algeciras las veintisiete personas que el buque María Zambrano de salud

Voz 0134 00:44 lamento marítimo ha rescatado esta madrugada de cuatro embarcaciones en aguas del Estrecho también hacia

Voz 2 00:49 las cuatro de la madrugada han desembarcado en el puerto

Voz 0134 00:51 en Motril los cincuenta y cinco migrantes entre ellos siete menores que han sido rescatados por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en una playa del municipio granadino de Almuñécar se suman a los seiscientos ochenta y dos inmigrantes que fueron rescatados ayer de un total de sesenta y dos embarcaciones entre los que se encontraban cuatro persona

Voz 2 01:09 Asia fallecidas más asuntos el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha defendido su relación con los líderes del G7 lo hace después de no suscribir el acuerdo alcanzado en la cumbre de la pasada semana tras pedir el regreso de Rusia al exclusivo grupo trampa ha acusado a los medios de comunicación de mentir Julio B

Voz 1762 01:25 ahora sí declaraciones de Trump en referencia a una de las fotos de la cumbre del G7 en la que Angela Merkel parece mirar enfadada al presidente de los Estados Unidos trampa ha afirmado que tiene una gran relación con la canciller alemana y ha acusado a los medios de las noticias falsas dice de enseña sólo las fotos malas por ello el presidente de los Estados Unidos ha publicado una serie de imágenes en las que aparece sonriente junto con el resto de líderes G7 acompañadas de un texto en el que afirma las noticias falsas dijeron que no me llevé bien con el resto de líderes del G7 en Canadá una vez más están equivocados cabe recordar que Trump Se fue de la cumbre de Canadá habiendo firmado una declaración conjunta con el resto de líderes durante su camino de regreso comunicó de nuevo a través de Twitter que retiraba su firma debido a unas declaraciones del primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre los aranceles con Estados Unidos iban

Voz 2 02:08 pues ya con la información del Mundial tras el empate ayer de la

Voz 1762 02:11 arroja escucha toda la información

Voz 6 02:26 José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días empate a tres de España en el debut con dos tantos de

Voz 7 02:30 Diego Costa y otro más de Nacho para el resultado final

Voz 6 02:33 Nadal que en Portugal y en el partido tuvo Cristiano Ronaldo como protagonista adelantó por dos veces a los lusos en el ochenta y siete en la recta final igualó el resultado de falta directa un punto pero los de hierro rozaron un gran nivel

Voz 8 02:44 la conclusión que sacamos que muy difícil levantarse como nos lo hemos levantado dos veces en circunstancias especiales y el equipo ha mostrado

Voz 6 02:51 Zidane el equipo atrevido a España que se levanta que mostró confianza muchos protagonistas en el partido de ayer las miradas también en la portería donde David De Gea erró en el segundo gol portugués ruso me gusta que creo esas critica

Voz 9 03:04 las Bono hombre si vamos a por un fallo vamos a cambiar al jugador que falle yo estoy muy tranquilos así fallo he convivido toda la vida con ello

Voz 6 03:12 tres a tres España que jugará el miércoles su segundo partido ante Irán que lidera el grupo tras ganar uno a cero a Marruecos hoy debuta en el Mundial por ejemplo Antoine Griezmann al mediodía ese Francia Australia del grupo C y a las seis el Dinamarca Perú antes lo hace la Argentina de Messi a las tres Sandro Islandia cierra el día también en el grupo D a las nueve Croacia Nigeria

Voz 2 04:01 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 7 04:07 nunca

Voz 4 04:10 servicios informativos

Voz 4 05:36 europa

Voz 16 05:45 medida policías Simón y soy bióloga trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de buena este año el Giro beneficiarios de una beca individual de las acciones María produzca Curie estas son unas una una una financiación de fondos europeos que me va a permitir realizar investigación a quién que la Universidad de Copenhague durante los próximos dos años estos son unas becas que ponen el foco en el investigador entonces al solicitar la que tienes que demostrar que van a suponer un salto cualitativo en tu carrera gran Bihar tienes que cambiar de país mi caso yo desee la tejido tras de España y me vine a a Dinamarca para hacer el el post rock tienes que cambiar de campo tú tienes que ganar algo durante todo dos años caras nuevas actitudes nuevas técnicas nuevos conocimientos y aportar algo sitio al que llega yo voy a trabajar en una proteína que quita unas modificaciones del la BN esto tiene impacto la expresión de los genes y a su vez entonces de la identidad de la célula aquellas cosas que yo recobrar el funcionamiento en células normales permiten comprender porque cuando se multa la célula sedes regula acaba formando tumores la experiencia está siendo muy positiva el cambiar de país que es un requisito de estas becas no es un capricho en Ciencias algo que tenemos muy interiorizado que para formar para aprender tienes que ponerte a diferentes ambientes a diferentes grupos de trabajo frente centros ve que hacen que otro aprendizaje ese dispare porque se convierte todo a desafío

Voz 4 07:36 ser Europa espacio ofrecido

Voz 13 09:40 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0798 09:46 tal

Voz 22 10:01 junto a su entorno la parlamentaria del encuentro

Voz 0874 10:28 cuando me Íñigo Domínguez repasamos de vez en cuando la Prensa Ibérica hombre además con tanta dimisión y tantos cambios Iñigo seguro que encontraríamos por ahí en algún periódico algo así como el abuelo de máxima Huerta desde el pueblo oscense de no sé qué pero bueno menos pruebas porque hay cosas de esas sedes pues ya llegaremos pero las ahí hay hay un montón de cosas que nos ha mandado a la gente a las que tenemos ya demasiado material esto tiene que convertirse en un programa autónomo no no una sección este problema y un teléfono de whatsapp que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve un número de whatsapp Atenas banda enlaces a fotografías con noticias o enlaces directamente la información publicada o fotos de los periódicos locales y es que son los senos acumulan no mira todo lo que tienes es que eso

Voz 0798 11:14 estas estas semanas han sido las portadas de la prensa local tampoco había tanta diferencia como la prensa nacional porque con todo lo que hay que ahí no de de de Gürtel la sentencia del caso Noos la dimisión de Zidane la caída del Gobierno la moción de censura bueno mil Custo

Voz 0874 11:29 páginas que dan a la llegada de Pedro Sánchez en breves

Voz 0798 11:32 no bueno que se buscaba siempre voy a buscar agregaron no siempre

Voz 0874 11:36 con intención a veces ocurre

Voz 0798 11:39 pero es que estas semanas han sido bastante unánimes ya una si aún así había cositas por ahí

Voz 0874 11:44 en ella hay hay es una semana por la semana que es digamos en el calendario en donde hay final de temporada muchas competiciones deportivas lo cual habitualmente para la prensa local también ocupa muchas columnas

Voz 0798 11:56 sí eso eso ha sido curioso es decir el el había grandes acontecimientos políticos pero ahí es donde se ve que si el fútbol hay noticia local se come todo sea la la la foto de portada en muchos días importantes de la resto de Zaplana en muchos sitios era lo lo que estaba pasando en el equipo local porque en muchos lugares de España se estaban jugando el ascenso según

Voz 23 12:19 la B a Segunda a Primera

Voz 0798 12:22 o el descenso también claro eso afecta muchísimas lugares no y entonces pues pues aparece en en en con relieve pues los las las peripecias y los destinos de la Gimnástica de Torrelavega Delorean sede en Mallorca de Calahorra de Don Benito no entraba en la promoción o no

Voz 0874 12:40 pero las portadas del Diario Montañés el Mesías solo no

Voz 0798 12:42 ejemplo Montañés en la gloria con la Gimnástica no pues porque decía cuarto cuando es o no si no o Castalia se gana otra ronda no el Castellón que también estaba ahí peleándonos que empató

Voz 0874 12:52 con el tropezón que estoy un poco una excesos de Segunda división

Voz 0798 12:57 co es un tema curioso eh bueno hizo una es un reportaje de la Segunda Segunda B dirá es un mundo muy muy curioso ahí ido en ese sufre mucho con el fútbol la que se vive con mucha pasión no

Voz 0874 13:09 épico en segunda si si no

Voz 0798 13:11 como glorioso histórico como todo y luego también había una parte de periódicos queda todo lo contrario que es cuando descendían pues eso es un drama en la tragedia la hecatombe la catástrofe el final de todo lo conocido fuera parte de fútbol algo más por ahí pues sí porque es que aparte de de fútbol caro hay hay otras

Voz 24 13:30 o cosas en el mundo no hay bueno por ejemplo eh en el diario vasco pues la portada fue el

Voz 0798 13:38 Bera Bera que era el equipo femenino de San Sebastián campeón de Liga no por ejemplo en el Norte de Castilla un titular el otro día sale un equipo hay levantando la copa todos contentos el año mágico del Quesos dices hombre es tocar a cualquier momento

Voz 0874 13:53 describamos la portada porque es fotografía a pleno

Voz 0798 13:56 claro claro porqué cualquier vallisoletano aficionado al rugby y sabe que el Quesos Entrepinares un equipo de rugby no de de con mucha tradición y solera de Valladolid y claro ahí dice absoluta ese día no iba más allá incluso en deportes muy minoritarios por ejemplo lo que pasó en el País Vasco no en el diario vasco fue fue portada absoluta

Voz 24 14:17 el el el el el torneo de manomanista no de de pelota

Voz 0798 14:22 pues que Altuna III ganó a todos

Voz 0874 14:25 imagen pero pero ser realista

Voz 0798 14:28 en el titular el de Álvaro una asalta el trono no nosotros a3 recupera la txapela para Guipúzcoa eso es porque claro luego aquí pero por qué la chapela por un nombre porque es el el Chapel el el campeón pues se pone la txapela juegan símbolo como la Copa no para que basta una copa podían tener una txapela pues eso eso luego también hay está cosa entrañable Ikeda entender todo ese mundo que haya ahí de tradición pues que los jugadores son como los reyes son los Papas no tienen tienen números no Altuna III se enfrenta bien sea cinco porque son pues a la misma familia o sobrinos au hijos etcétera no el igual no es bonito además tú tú como vasco pero hay un antes y después no cuando uno se a su primera txapela pero si yo nunca nunca me dejaba poner peros Mi vida sin blog

Voz 0874 15:23 ABC Canarias pues yo pedazo de titular sí sí sí

Voz 0798 15:27 aquí me escoge a la vez aunque es siempre tenemos prensa local porque la esquela el que mejor lo contaba tres que titular es increíble no emerge en el Triángulo de las Bermudas un trozo de dique seco del puerto de Tenerife

Voz 0874 15:37 parece que se ha ido para allá no es una este

Voz 0798 15:40 increíble increíble muy curiosa porque era un dique artificial que traían a Tenerife Un barco pero vamos una una monstruosidad dedique Iván pues eso porque tranquilamente por el Atlántico pero debió hacer mal tiempo tiempos extrajeron no lo no lo sé total que se perdió la mitad por el camino se perdieron doscientos setenta metros opten ochenta mil toneladas de dique que se les perdió claro en en Canarias fue noticia en su momento indignados que bueno que barbaridad con lo que nos ha costado íbamos sanción el Puerto nuevo y tal el caso es que han se pensaba que se habría hundido en el mar no ochenta mil toneladas tú te imaginas que se unen el mar pues no han aparecido flotando en el Triángulo de las Bermudas ahí generalmente las cosas desaparecen no deben estar ahí todos los mecheros paraguas calcetines cargadores del mundo pero

Voz 0874 16:25 tras flotando pero esto que era de Gomaespuma

Voz 0798 16:28 bueno pues es iba a ser el el dique del puerto esa que sí que flotaba pero que se habría hundido no hay nada pues ahí allí la han encontrado estoy muy curiosa es curiosa sí

Voz 0874 16:38 en y Murcia claro nos olvidamos de grandes cuestiones a veces en el amianto y el titular de La Opinión de Murcia es muy fuerte me sorprendió mucho

Voz 0798 16:50 pesa una cosa superada pero no dice denuncian que ciento treinta y tres colegios de Murcia tienen cubiertas con amianto es que es increíble entonces me puse a enredar efectivamente pues hay un goteo de noticias en los últimos meses de colegios con con amianto que son material cancerígeno que se utiliza en la construcción hace muchos años se ha ido retirando no pero están apreciada denuncias en Ceuta Móstoles Getafe en Andalucía no empieza a ser noticia claro

Voz 0874 17:17 no es manera si te fijas en la portada de La Opinión de Murcia en la foto es un señor con dos alcachofas esta noticia

Voz 0798 17:22 me había interesado mucha si no tiene nada que ver o no pero queremos alarma porque es simplemente que es el desplome de los precios de las hortalizas pues no permite a los a los agricultores cubrir ni la mitad de lo que les cuesta producirlas no y esa es la noticia en Murcia

Voz 0874 17:39 hay diez de estas estas cuestiones un poco antipático otra para no tomarse a broma lo que pasa en Asturias

Voz 0798 17:45 sí hay también hay fuga de empresas no se habla pero porque por razones muy distintas dice la presión inspectora de Hacienda en Asturias fomenta la fuga de empresas a Madrid y entonces pues según La Nueva España pues eso que que que hay más controles que en otros sitios estimulada la deslocalización de sociedades mercantiles no

Voz 0874 18:04 sí claro antes de su no tiene que empezar a pensar que es más rentable es si a hacerlo inspecciones intensivas Iker se fue en las empresas de esa región no hay una disyuntiva poco complicada oye tarda mucho en en llegar algo de animales

Voz 0798 18:19 bueno tranquilo porque tus deseos son órdenes ya estamos en La Nueva España que habla es una noticia preocupante por desgracia que es la desaparición del urogallo en Asturias es inevitable dicen los técnicos del del Principado dicen que quedan ciento cuarenta y cuatro ejemplares no

Voz 25 18:37 de este de este ave que que estarán las

Voz 0798 18:40 Montañas del Cantábrico no pero aunque es un tema del que yo desde que soy pequeño llevo oyendo hablar del urogallo que sacaba que se acaba pero la verdad es que ciento cuatro son bastante pocos espera

Voz 1 18:50 va algo más tipo loro Paco eh marejada mal cuerpo

Voz 0798 18:54 bueno intentaremos centralista alguno tragarse son difíciles de localizar a Huelva

Voz 0874 18:58 información no sé si pedirte que explique porque además ese horario infantil obviamente lo que lo que está entrecomillado propone acróbatas

Voz 0798 19:06 vaginal si me he dicho así sin contexto el contexto tampoco explicarán cosa pero bueno es Biden la retirada de publicidad de una acróbata vaginal de un prostíbulo esto ha sido en Lepe Ivano ha sido una publicidad bastante vergonzosa que hay además cerca del colegio

Voz 24 19:22 pues que es de un prostíbulo en Ayamonte no

Voz 0169 19:25 ya anuncian una una acróbata vaginal no

Voz 24 19:28 lo bueno es el además

Voz 0798 19:30 local lemas de explotación sexual y laboral no muy fuerte sí pero bueno es otra cosa más graciosa

Voz 25 19:37 sí porque esta noche a ver qué es que

Voz 0874 19:41 es es es inverosímil entonces y esto es lo que quiero es verdad que es

Voz 0798 19:46 algo que todos hemos PES alguna vez por lo menos yo no que es que

Voz 0874 19:49 vecino coge pintura libro negra y convierte una línea de continua en discontinua girar a la izquierda por ejemplo en este caso el titular de Huelva Costa es transforma una línea continúan discontinua para acceder a una finca pues lo malas que le pillaron in haciéndolo que no te pillan pues nadie se entera yo creo no es más que yo visto la fotografía de la de la carretera y es verdad que es muy difícil que coincida con que la Guardia Civil pasa por allí justo cuando haces un giro indebido a la izquierda no pero sin embargo el día que lo pintas Sepla ante la Guardia Civil de óperas que este hombre de muy mala suerte muy mala sobre Simón a la suerte a bueno ay si quieres acabamos con este otro incidente en la red vial para que la gente sepa lo que puede pasar en una discusión de tráfico no el comercio

Voz 0798 20:31 un motorista muerde a un conductor que le recriminó una maniobra en Gijón

Voz 0169 20:35 que bueno sí es que

Voz 0798 20:38 pasó en un lugar especialmente dado a confusión que es una rotonda no entonces un señor de setenta y cinco años que ya pone de mal carácter canciller bueno esto es un señor de setenta y cinco años que le pita con el claxon a un motorista de XXXVII que pasa por ahí vamos según lo cuenta él según está adscrito a la noticia le pitó está siguió al cabo un rato para una gasolinera y cuando se gira la la había seguido entonces según la denuncia ante el intento sacudir con el casco

Voz 0874 21:00 sí

Voz 0798 21:01 y al poner la mano para defenderse le mordió pero lo hemos es al señor o hay que carácter también

Voz 8 21:06 sí bueno pues pues después luego lo denunció alterar descartado los signos de rabia en la información a los guardamos esto para el que viene un montón de cosas tiene James Watson un montón de materiales

Voz 5 21:22 te Cañillo Domínguez un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 13 26:39 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 30 26:42 no

Voz 7 26:46 sí

Voz 31 26:48 sí

Voz 33 26:58 no

Voz 32 27:09 desde el el el el doble

Voz 7 27:18 Tribune montón con esta pieza pero nos vale para hablar

Voz 0874 27:21 está muy bien es muy alegre suena de maravilla además con el han afinado verdad con lo que nos cuesta final

Voz 7 27:26 qué es una pieza muy alegre pero no digas que te cuesta mucho afinar el piano no no lo pagas tu persona

Voz 0874 27:32 Óscar la financiador lo hace de maravilla les pagamos por ello

Voz 7 27:35 es muy buena fin Nador pero no lo pagas tú

Voz 0874 27:38 dime dime sobre todo cuando fue la última vez que viviste y no estaba afinado el piano meses

Voz 7 27:43 yo sé que casi el mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 0874 27:47 bueno qué tal te va bien

Voz 0169 27:49 en fin que creo que bien hacen carpín que creo que me lo he pasado bien últimamente Infanta prensa ahí fíjate lo mantengo

Voz 7 27:57 hay que mirar el teléfono para ver qué hecho en la última semana porque mi memoria es tan mala a la Feria del Libro fue estupenda sin Fran de visto amigos he comido bien pinta he dormido un poco mejor no he encontrado una osteópata que

Voz 1 28:13 fantástica no sé si quieres saberlo estrangulado es que de Shanghai no

Voz 7 28:18 no es buena a esto que llaman manipular tus West Chance aquí es muy intenso llevó tres noches durmiendo bien sin tomar pastillas lo cual para mí es increíble y eso está muy bien Feria del Libro decías tú me fue bien había mucha gente algunos me trajeron comida lo pase muy bien

Voz 0874 28:38 es triste que en la caseta de al lado haya siempre un youtuber con una cola de gente mayor que la tuya insinuaba

Voz 7 28:43 cómo me dices esto en serio ya sé que no soy tan famoso han hora en que no soy un influencia y no soy un youtuber aves está soy feliz con haber estado allí un rato con amigos y con gente que esperó hasta dos horas y algunos me trajeron todo fue

Voz 0874 29:00 si quiere luego volvemos al tema porque quería hablar contigo un poco de la fama lo comentamos hace poco cuando comimos juntos muy T

Voz 7 29:06 si hablamos de eso hace unos días leído por ahí que ha

Voz 0874 29:09 Sacristán famoso y que escribes en en el país ensalzando a España también alguien ha dicho que habría que definir patriotismo como el miedo colectivo a defraudar a James Brown supongo que por lo mucho que te gusta nuestra merienda como has escrito en tu último artículo en el periódico a las noches malagueño

Voz 7 29:26 anda cuánto me gusta España no sólo la merienda es curioso hay pequeños detalles que a mí me encanta ayer se presentó hace unos días fui a una fiesta en metro y usted la línea circular han era la primera vez que usaba esa línea en los diez meses que llevo aquí veinte me pongo contento por haber descubierto una puta línea de metro nueva tan mona que da la vuelta a Madrid como si fuera un truco de magia y es curioso que me alegren estas pequeñas cosas irán Keren Juan también hay veces que algunos dicen cosas desagradables sobre mi Jaime once sobretodo en Twitter que es donde suele pasar el comportamiento mayoritario ha sido realmente encantador me gusta escribir en el país y ahora con Soledad es muy buen periódico tienen la oportunidad de hacer cosas muy buenas

Voz 0874 30:19 sabes que como sigas escribiendo estos artículos y con todo lo que cuenta es aquí en la radio que sí que hay una sensación colectiva de que algún día te vas a despertar del sueño que a lo mejor te cruzas con Rafa Hernando algo así vas a descubrir que también tenemos defectos créeme que los tenemos cometemos

Voz 7 30:35 Lorena no estamos hablando de matrimonios anteriores hablamos de España y no creo que me vaya de enamorar de este país a sus la fuerza and creo que es maravilloso que eh mira por supuesto que puedo nombrar algunas cosas que me preocupan a las leyes sobre delitos sexuales en la misoginia pero luego miro las cosas que equilibran todo eso como que Sánchez haya montado el Gobierno más igualitario de de la historia es increíble desde hace un par de días tenemos un nuevo ministro de Cultura que no está en Twitter lo cual es fantástico para que pueda ponerse ya a trabajar y consiga hacer algunas putas aún así hay muchos que me encanta de España y honestamente no me la viniendo a la radio o escribiendo un artículo en el que diga España que sitio más horrible es todo demasiado bueno

Voz 1 31:29 sabes quién a España Sopena odiaba España antes no Chopin no odiaba España Shana

Voz 7 31:36 hablemos de Chopin si quieres del tocaba el piano a oscuras lo hizo durante toda su vida porque odiaba la luz era como un vampiro ponía velas en las habitaciones e incluso cuando iba a alguna fiesta se aseguraba de que no había luces es tímido James Chaves en toda su vida cuántos conciertos dio unos treinta yo doy más en seis meses no sé cómo se lo montaba tocaba en salones parisinos de ricos sobretodo de mujeres ricas piezas cortas como la música pop de in la mayoría de sus piezas duran entre tres y cinco minutos escribió nunca sinfonías y óperas GREA diferente a todos sin embargo revolucionó la manera de tocar el piano lo que vamos a escuchar es un estudio antes de Chopin todos los estudios eran del tipo

Voz 34 32:30 o así

Voz 7 32:35 Bach ponen aburridos osos y musicalidad llegó Chopin y dice a la mierda voy a escribir veintisiete estudios y cada uno de ellos va a ser una obra maestra que vamos a escuchar es increíble porque el inicios tan fácil que hasta un niño puede tocarlo literalmente con un de Dunga

Voz 35 32:51 ah bueno

Voz 7 32:57 han y seis veces piensas esto no es un estudio muchas way animó pero espera un poco y escucha lo que ocurre la energía la ex

Voz 1 33:05 actitud quirúrgica que necesitas para tocar esta pieza de cuatro minutos esa amenaza hay que puede romper los dedos tocando y lo vamos a escuchar tocado por Grigori Sokolov que como sabes es mi héroe está grabado en directo no está editado es una sola toma a Alex es un milagro escucha

Voz 36 33:26 tú

Voz 37 33:27 no

Voz 38 33:33 Un

Voz 39 33:39 sí

Voz 32 34:03 no

Voz 15 34:23 no

Voz 40 34:50 eh

Voz 41 35:05 ah no

Voz 15 35:26 eh

Voz 42 35:43 yo

Voz 7 35:48 ah

Voz 32 36:05 eh

Voz 15 36:09 eh

Voz 32 36:27 no

Voz 1 36:45 increíble verdad

Voz 7 36:47 que un tipo que era editor que publicó la partitura de este estudio cuando la compuso Ennio Enrique Guzmán hombres y mujeres con poco espíritu y temperamento no importa con ágiles sean sus dedos no deberían tocar esta pieza imagínate

Voz 0874 37:02 lo compuso Mallorca este estudio Schavan gire

Voz 7 37:04 no no no lo compuso en Mallorca creo que en París las luego escuchamos algo que compuso My Week Egibar bueno lo escuchamos ahora si quieres escribió unos cuantos preludios veinticuatro piezas cortas para piano y algunos los escribió en Valldemossa en Mallorca creo que mil ochocientos XXXVIII XXXIX pasó allí el eso fue con Llor San porque en París estaba siempre lloviendo hombre si puedes escoger entre París Mallorca tú que eliges no me extraña que escogiera Mallorca el problema es que cuando llegó allí tuvo un ataque de tuberculosis se cierre a One Stat en Palma en la ciudad aquí y allí le dijeron que coño aquí no te queremos que tienes tuberculosis joder Palma como hicisteis esto que era Chopin no era Luis Fall si el caso es que HP Sun y sus hijos se les prohibe alquilar una casa en la ciudad van en burros en carros hasta que llegan a este monasterio abandonado en Valldemossa es una historia increíble

Voz 0874 38:04 pero lo cierto es que su etapa Mallorca acaba siendo triste para él lo pasó muy mal en ese tema

Voz 7 38:09 Next de todo ABC tuvo momentos de mucha emoción pero con altibajos hundía se sentía súper contento y empezaba a componer decía cosas como que la poesía se podía respirar allí es una andan de igualdad siguiente escribía sobre lo raro que era ese lugar con el mar montañas de piedra su miedo a la muerte la enfermedad a nadie esto se puede escuchar en los preludios and vuelto Juan vamos a escuchar uno que tiene cambios extremos de emoción han de Soacha es es el último porque es tan intenso Sánchez Super Light estás un poco como el estudio que acabamos de escuchar

Voz 1 38:48 la CES tormentoso explosivo

Voz 7 38:52 ni para mí es como Chopin revelándose contra protestando heroicamente contra su enfermedad y su muerte inminente es como si dijera que estoy enfermo pero que se joda todo el mundo Moya aguantar

Voz 1 41:35 increíble lo bueno de esta pieza es que termina con la misma nota tres veces en conciertos un montón de veces

Voz 7 41:45 el como cuando llega el momento de tocar esa nota los pianistas sube la mano súper alta y la dejan caer aneja la nota equivocada lo cual arruina por completo la pieza lo escuché hace unas semanas en un concierto del lote

Voz 0874 41:57 pues con todas las diferencia de tiempo y por supuesto de tecnologías porque no se puede comparar pero Chopin tú crees que era en su tiempo lo que diríamos ahora famoso

Voz 7 42:06 no Salma Amine has no tanto era difícil en esa época ser famoso Sil Twitter la televisión la radio ahora puede ser famosos sólo por decir algo en la red todo por salir en Youtube

Voz 0874 42:19 decía antes que el otro día comiendo había gente en una mesa acerca de la nuestra que estaba sacando fotos como a escondidas y era un poco incómodo a Efe es que a mí eso

Voz 7 42:29 me molesta normalmente me encanta que alguien quiera sacar una foto conmigo pero lo de gente en el mismo restaurante sacando fotos desde otra mesa escondiéndose una un poco para que no los veas pasa a menudo a Sants o peor aún anti ahora hay gente que sabe donde vivo porque han visto por la calle me han visto por la calle me han visto entrar y algunos me traen cosas pero pero otros me piden cosas que le escribo una carta me piden que haga cosas a mí me parece un poco feo que alguien en la calle me pida que le Demi dirección de correo electrónico para mandarme al vengo si les hace falta algo de mí hay una manera de hacerlo a través de mi agente de los promotores pero no me entiendas mal el noventa y nueve por ciento de las veces es fantástico es gente encantadora y muchos me paran para decirme que me escuchan los sábados en la Cadena Ser con este tipo o cómo se llama Javier PN o como se llame en la de gente que escucha este programa Beachy pero no suelo tener problemas

Voz 0874 43:23 Javier tiene su chiste un poco de nivel doce años no de patio de colegio es such as

Voz 7 43:29 poco infantil siglos a lo mejor que te hace falta es que

Voz 0874 43:31 famoso te enseña a comportarse ante tus seguidores luego que te dé algún consejo

Voz 7 43:36 tú crees que yo ni siquiera diría que soy famoso hay muchos niveles de ser famoso

Voz 0874 43:41 si tuviéramos por aquí a algún famoso

Voz 7 43:43 estaría muy bien alguien súper famoso que acudiera a nuestra

Voz 0874 43:46 nada que nos iluminar

Voz 7 43:48 que nos diera una clase sobre cómo ser famoso hay algún famoso por aquí por favor a la

Voz 9 43:53 ya es una gran eh

Voz 8 44:00 cómo estás gracias a ti no hagas lo hagas toca ser aquí pidiesen famoseo aparece

Voz 7 44:07 ya no tenemos que decir su nombre no la gente sabe quién diga algo al micrófono para que la gente te reconoce

Voz 8 44:13 Capello cómo queréis de inglés en España español Andrés bueno desencanto día han colocado micrófono como si fuera a tocar la guitarra bueno es verdad

Voz 0169 44:24 así como encantador no

Voz 8 44:26 a famosos tanto ahora Ravi estábamos

Voz 0874 44:30 hablando el otro día de James yo me contaba que se siente cada vez más incómodo de la gente que les reconoce ir decíamos que a lo mejor alguien debería educar un poco a la audiencia sobre cómo comportarse cuando se encuentran con una persona fin fin

Voz 7 44:44 estado con Andreu en público y la cantidad de gente que le para es una locura una locura no se puede mover ni un metro sin que alguien le pare para una foto donde me gusta gusta Insein

Voz 0169 44:56 está muy palabra no es sano eso viral noticia es que no no tengo una solución nadie la ha encontrado esto es como alguien defendía una vez la popularidad es un accidente cultural si está bien no se dedica sea algo que que tú ya sabes que va a un gran público por lo tanto comporta esto aquí yo ya me he acostumbrado a convivir con ella llevó veinticinco o treinta años calculo más o menos de exposición itinerante en veinticinco años desde que empecé en televisiones

Voz 7 45:32 estaba se cuando tenía seis años no

Voz 0874 45:35 es un poquito mayor de lo que me parece

Voz 0169 45:37 tengo cincuenta y tres a los Veinticinco empieza mi etapa más o menos mediática hay mira te pasas por todas las fases creo que esto los psicólogos también lo tendrían que tener muy bien estipulado fase primera de sorpresa hay vanagloria personal luego no aceptación a lo mejor tú estás en fase de no aceptación o rechazo pero luego viene otra que me parece que es más bonita que quiero pensar que es en la que estoy yo que es de entender que forma parte del cariño de la gente que ha trabajado para ellos yo estoy dicen tío gracias también es verdad que me dedico al humor y eso crea un vínculo muy especial ya a mí me dicen gracias

Voz 0874 46:19 eso es lo más bonito que te pueden decir a totalmente lo dicen ya

Voz 7 46:22 sí pero es verdad a quién no le gustaría que alguien le dijera esto que has hecho Sanz ha mejorado Mi vida a mí todavía me sobrecoge que me digan eso cuando me dan las gracias todo cuando me dicen que mi libro les ha salvado la vida

Voz 1 46:37 que sea It's my life maravilloso

Voz 7 46:41 cuando escucho gente famosa por la radio quejándose de que no tienen privacidad que no quieren ser famosos los abofeteó haría que se callen es el precio que pagas por el trabajo que haces ITA Wants vi Fassino quiere ser famosos dedica te otra cosa de forma anónima no puedes tener las dos cosas

Voz 0874 46:56 es verdad que debería haberse unos otra especie de doctrinas de comportamiento para la gente cuando son cuenta

Voz 7 47:03 pero básicamente que te den dinero o que te abrace

Voz 0874 47:05 hace un montón de años recuerdo era en la época pero insta arrancó hace diez años en el New York Times publicaron como una especie de mandamientos de lo que tú tienes que hacer si alguna vez te encuentras con un famoso decía por ejemplo se famoso está comiendo menor interrumpa es la comida esperan ya que acabas de comer este tipo de cosas Osiel famoso eres que está vestido yo que sé pues muy mal vestido mala regla porque ha salido a comprar algo pues tampoco su privacidad que está esto yo no sé si vosotros en particular que lleva mucho más tiempo siendo famoso que de que ninguno has estado alguna vez al borde de ese límite en el que dice usted Dios está pasando

Voz 0169 47:37 sí sí sí por supuesto por supuesto no muchas veces pero sí que hay momentos en los cuales a lo mejor no es tanto el comportamiento del otro sino tu propia aceptación no estás bien te satura el cariño puede saturar también llega un momento en que eh no puedes más yo a mí me ha pasado recuerdo estará en Barcelona de repente estar con mi compañera de decir me voy me voy me voy porque no se merece la gente me voy a casa quiero decir no se merece la gente un poco como decimos en español y necesitas el concepto More coges mocos poco pegaron moco es y calla o sea la la poca cierra la boca a que entonces claro pero eso pasa muy pocas veces tienen mucha razón me gustaría introducir un tema rápidamente que es el el caos y la locura en el comportamiento actual de la gente con toda su tecnología a la disposición ejemplos miles han han roto el tablero relación famosos público en general los esto es una locura

Voz 0874 48:44 a ver qué me dice de esta gente que dice que una foto vale desde luego la mira ha salido mal puedo repetir que salido mal

Voz 8 48:50 sí sí sí estáis hay que poner un límite a esto nada

Voz 7 48:54 en qué grave sumó para su amigo Frank Zappa

Voz 8 48:57 si te pones a hacerlo y a los veinte

Voz 7 48:59 segundos hay un montón más de gente que te ha reconocido que también quiere hablar contigo da igual os escucho pero mi nivel no se parece en nada de Andreu ojalá para él también es más complicado porque su mujer tiene mucho más siento que él y cuando está con a la gente a quién quiere conocer esa Silvia lo cual es un poco humillante si si estaba en un bucle muy peligroso mi mujer y yo hoy

Voz 0169 49:23 yo que se haya veces que la gente no es consciente de que está pasando el límite de mala educación como tú decías interrupciones eh fotos desde lejos en a mi me gusta hacer una cosa que es Silvia le da mucha rabia que es una cierta pedagogía con la gente me dice pero si no van a cambiar nada por ejemplo les digo cómo te llamas y la gente no está preparada para eso dicen es fue total entonces como te llaman yo

Voz 0874 49:49 ah como si fulanito a digo

Voz 0169 49:52 es que quiero saber tu nombre porque no nos damos la mano y dos besos sin hablamos un minuto es quizá mejor que esa foto no entonces la gente sí pero es que en realidad quiere la foto

Voz 7 50:04 ya he para Instagram

Voz 0169 50:07 en cosas así me gusta introducir una cierta humanidad porque todo se basa en un intercambio humano de joder me haces reír o me encanta tu música pues porque no cultivamos más sexo

Voz 7 50:18 pero lo cierto es que he conocido a gente fascinante así gente de la que luego me echo a mí no sólo porque me pararon para hacerse una foto y hablé con ellos maestra ocho

Voz 0874 50:28 hasta ahí descubres historias extraordinarios insisto hoy sí pero este ten cuidado con eso que tienes un problema invitando a gente a tu casa eh

Voz 7 50:36 lo un poco el nivel de manera Sandro

Voz 0874 50:38 ahora te porque ahora no sé si podemos hablar de eso de los Goya un momento pero se van a trabajar hagas lo que hagas bueno es increíble

Voz 7 50:46 va a ser tan divertido que es un nivel número para qué

Voz 0169 50:48 Nos vemos todos debo deciros que el feedback es muy bonito y nos sentimos muy queridos Si eso es lo lo que vamos ganando espero que dure los artistas que nos dedicamos a esto con los años si si caes bien es más o menos agradable la gente te te va acompañado en el viaje yo noto muy muy bien acompañado luego hay que hacerlo bien porque si no pero no no lo veo como examen sino como un disfrute y en fin va vamos a estar ahí oye quiero deciros que por ejemplo en mi cuenta de Twitter tengo en mi perfil una frase que para mí define la popularidad actual que es eléctrica no documentada quiero el trofeo quiero la foto una señora me dijo Soitu fan número uno pero ahora no me acuerdo como tú

Voz 0874 51:35 la mano te pueden suelo rápidamente fíjate Juan

Voz 7 51:43 bañito estoy más a cuando estás firmando libros impregnadas

Voz 0874 51:46 es para es frío

Voz 7 51:49 dicen si es para bien andan de Irán pero no te dicen cómo se llaman se creen que basta saber cómo se llaman repite el nombre invité vuelven a decir es para mí

Voz 0874 51:58 cómo te quizá como te llames dice Alberto huella

Voz 7 52:03 ya mi en español yo que estoy aprendiendo el idioma pregunto el nombre y me dice alcalde

Voz 0874 52:09 de lo que has dicho oye debo deciros que yo es firme aunque sí

Voz 0169 52:12 eh

Voz 0874 52:13 hay un quiosco en Barcelona que está firmado por un servidor

Voz 0169 52:16 está en la calle de Bailén y unas pase pero ella me dijo el tío puedes firmar Melchior el kiosco estos acojonado antes como un pedazo de nuestros dos y medio un pedazo rotulador entonces en una esquina hay una especie de grafiti con mi firma ayer Tom Jones

Voz 0874 52:33 está firmado cosas peores eh ya ya lo mejor

Voz 8 52:35 más agradable hacer graffitis si juega como y el meñique lo pases cambiados estamos muy mal no ya me da vergüenza hablar con James por la que toque algo

Voz 0874 52:46 no es imposible es que es muy bueno eso de que no quiera esto usarlos meñique es para

Voz 0169 52:50 pocas terribles terrible porque deberías tocar

Voz 0874 52:53 Nos eh

Voz 34 52:54 pues venga

Voz 48 53:02 nada

Voz 5 53:09 Michael Andre

Voz 0874 53:11 la lesión y nadie se de cuenta de que no era Andrea te imaginas te imaginas pero oye sabes que siempre enseñamos una palabra a James o sea a a tus podía ser como estaba meriendas pues te suena esta meriendas Andreu ha visto que el la propuesta

Voz 0169 53:25 todo Errejón lo Bermúdez si veremos si debo decirte que yo soy de una ciudad Reus Tarragona CAT al sur de Cataluña que es la la referencia del vermú alcohol si los de alcohol no no pues no te estás perdiendo el ver el dormir

Voz 8 53:44 lo mejor y lo peor del cole dice haber

Voz 7 53:48 en Pisco la Davis lo sabes no díscola tiene que ver con peces

Voz 0874 53:52 anda explica ya ves el escolar

Voz 0169 53:55 pues yo creo que de como inglés no single

Voz 7 53:59 hombre pues oye

Voz 0169 54:01 es un un picar Un es una tontería porque en realidad no es nada es cuando tienes hambre saca no es ni merienda no es ni Bermejo explicar algo Mary Anguita se tienen veloz dio otro snacks hamaca

Voz 7 54:19 madre mía cuántos puntos snacks toméis aquí

Voz 0874 54:22 oye leyendo el artículo de James te dabas cuenta de lo que llegamos a comer en España hostias si a mí me he asustado e es alucinante nueva todo el día estamos comiendo canciones que de colectivamente régimen o cambiar nuestro vocabulario oye que gracias por venir nada por favor a vosotros famoseo

Voz 0169 54:37 los siempre a tope que como yo les digo a la gente me dicen no me puedo hacer una foto con este sí

Voz 0874 54:43 a mí me pone el Ayuntamiento y porque creo que doy un común una alegría por la calle de incentivo cosas uno me dijo puede pues me parece una buena idea se lo creyó a la señora esa razón número uno es Andreu Andreu André

Voz 7 54:59 Andreu toque sardo para terminar Yang voy a tocar una pieza breve hacen creo que una de las más tristes que compuso va a venir es yo creo que debió componer la a las cuatro de la madrugada preguntándose por qué qué pasa con bebida es todo peina hay tristeza saben Yoigo en fin de semana a todos

Voz 0169 55:18 no

Voz 49 55:20 las

Voz 50 55:23 sí sí

Voz 51 55:26 la no

Voz 50 55:31 ah eh sí

Voz 52 55:47 he de Hugo

Voz 51 55:54 yo

Voz 53 55:58 y tú

Voz 52 56:01 a mí sí

Voz 50 56:13 y eh

Voz 54 56:19 yo

Voz 55 56:28 ya

Voz 51 56:37 ah vale

Voz 49 56:45 sí sí

Voz 51 56:51 a ver

Voz 55 57:01 solo

Voz 51 57:04 sí sí sí

Voz 57 57:11 ah no

Voz 49 57:17 sí

Voz 51 57:17 sí

Voz 50 57:29 sí no

Voz 22 57:40 sí

Voz 50 57:43 sí

Voz 15 57:51 y y

Voz 58 57:58 eh yo

Voz 15 58:02 en

Voz 50 58:19 y

Voz 51 58:27 no

Voz 59 58:29 de ahí a la

Voz 60 58:33 la lluvia

Voz 50 58:36 no no no

Voz 61 58:39 el eh

Voz 55 58:50 eh

Voz 50 59:01 sí

Voz 62 59:15 eh eh

Voz 0169 59:17 ahora

